Briton goes top of the UK 800m rankings with Budapest qualifier plus detailed results from Euro U23 Champs, Diamond League and Asian Champs

Lignano Sabbiadoro, Italy, July 14

British 800m champion Daniel Rowden won in a world qualifying mark of 1:44.29 to confirm his spot for Budapest.

Callum Elson set a PB of 3:36.21 for fourth in the 1500m.

Men:

100 (0.8): 1 Rohan Watson JAM 10.11; 2 Emmanuel Matadi LBR 10.17; 3 Yenns Fernández CUB 10.20; 4 Yuki Koike JPN 10.24. B (0.1): 1 Benji Richardson RSA 10.22

200 (0.0): 1 Luxolo Adams RSA 20.41; 2 Benji Richardson RSA 20.51; 3 Soshi Mizukubo JPN 20.83; 4 Aidan Murphy AUS 20.99

400: 1 Letsile Tebogo BOT 44.75; 2 Rusheen McDonald JAM 44.83; 3 Lythe Pillay RSA 45.57

800: 1 Daniel Rowden GBR 1:44.29; 2 Mouad Zahafi MAR 1:45.23; 3 Abedin Mujezinovic BIH 1:45.32; 4 Ramzi Abdenouz ALG 1:45.69; 5 Ryan Sanchez PUR 1:45.91; 6 Jacopo Peron 1:46.57

1500: 1 Joe Waskom USA 3:34.64; 2 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior 3:35.65; 3 Abdisa Fayisa ETH 3:36.18; 4 Callum Elson GBR 3:36.21; 5 Mosisa Seyoum ETH 3:36.52; 6 Mohad Abdikadar Sheikh Ali 3:36.56; 7 István Szögi HUN 3:36.67; 8 John Reniewicki USA 3:37.05; 9 Ashenafi Gadisa ETH 3:37.26; 10 Callum Davies AUS 3:37.36; 11 Vincent Ciattei USA 3:37.48; 12 Jack Bruce AUS 3:37.79; 13 Rob Napolitano PUR 3:38.06; 14 Kieran Lumb CAN 3:38.22; 15 Jude Thomas AUS 3:39.12; 16 Jacopo De Marchi 3:39.50

400H: 1 Seamus Derbyshire GBR 50.08; 2 Mario Lambrughi 50.20; 3 Bruno Agustin ARG 51.38

HJ: 1 Manuel Lando 2.25; 2 Marco Fassinotti 2.22; 3 Christoffe Bryan JAM 2.19

Women:

100 (0.6): 1 Jonielle Smith JAM 11.19; 2 Natasha Morrison JAM 11.25; 3 Carina Horn RSA 11.42. B (0.0): 1 Krystal Sloley JAM 11.41; 2 Tia Clayton JAM 11.42; 3 Serena Cole JAM 11.43

400: 1 Sada Williams BAR 50.80; 2 Charokee Young JAM 51.13; 3 Kaylin Whitney USA 52.01

800: 1 Carley Thomas AUS 1:59.95; 2 Kristie Schoffield USA 2:00.14; 3 McKenna Keegan USA 2:00.57; 4 Ellie Sanford AUS 2:01.67

1500: 1 Helen Schlachtenhaufen USA 4:05.05; 2 Sarah Billings AUS 4:06.77; 3 Rose Davies AUS 4:08.76; 4 Micol Majori 4:09.43

100H (-0.1): 1 Taylon Bieldt RSA 12.81; 2 Amber Hughes USA 12.89; 3 Amoi Brown JAM 12.92; 4 Giada Carmassi 13.18

LJ: 1 Ivana Vuleta SRB 6.77; 2 Neja Filipič SLO 6.35; 3 Paola Borovic CRO 5.99

Kamila Skolimowska Memorial, Chorzow, Diamond League, Poland, July 16

Men:

100 (0.0): 1 Akani Simbine RSA 9.97; 2 Fred Kerley USA 9.98; 3 Emmanuel Eseme CMR 9.98; 4 Cravont Charleston USA 9.99; 5 Yohan Blake JAM 10.01; 6 Marvin Bracy-Williams USA 10.10; 7 Ackeem Blake JAM 10.15; 8 PJ Austin USA 10.23; 9 Jeremiah Azu GBR 10.31

400: 1 Wayde van Niekerk RSA 44.08; 2 Bayapo Ndori BOT 44.61; 3 Alison dos Santos BRA 44.73; 4 Zakithi Nene RSA 44.74; 5 Ryan Willie USA 44.77; 6 Bryce Deadmon USA 44.81; 7 Vernon Norwood USA 44.88; 8 Karol Zalewski 45.87; Muzala Samukonga ZAM DNF

1500: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:27.14 (European record); 2 Abel Kipsang KEN 3:29.11; 3 Raynold Kipkorir KEN 3:30.30; 4 Andrew Coscoran IRL 3:30.42 NR; 5 Samuel Tanner NZL 3:31.24; 6 Vincent Keter KEN 3:31.28; 7 Isaac Nader POR 3:31.49; 8 George Mills GBR 3:31.54; 9 Azeddine Habz FRA 3:31.61; 10 Elliot Giles GBR 3:33.00; 11 Cameron Myers AUS 3:33.26 AU20R; 12 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:33.29; 13 Adrián Ben ESP 3:33.50; 14 Sam Prakel USA 3:40.09

3000SC: 1 Soufiane El Bakkali MAR 8:03.16; 2 Abraham Kibiwot KEN 8:08.03; 3 Leonard Bett KEN 8:09.45; 4 Abraham Seme ETH 8:10.68; 5 Benjamin Kigen KEN 8:11.12; 6 Avinash Sable IND 8:11.63; 7 Amos Serem KEN 8:14.53; 8 Mohammed Tindoufti MAR 8:15.02; 9 Hailemariyam Amare ETH 8:25.10; 10 Amos Kirui KEN 8:26.17; 11 Niklas Buchholz GER 8:30.01; 12 Fernando Carro ESP 8:33.59; 13 El Mehdi Aboujanah ESP 8:33.90; 14 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:40.84′ Getnet Wale ETH DNF

110H (-0.2): 1 Roger V. Iribarne CUB 13.25; 2 Just Kwaou-Mathey FRA 13.26; 3 Tyler Mason JAM 13.29; 4 Trey Cunningham USA 13.36; 5 Joshua Zeller GBR 13.43; 6 Eric Edwards Jr. USA 13.54; 7 Daniel Roberts USA 13.90; Robert Dunning USA DNS; Milan Trajkovic CYP DQ. Heat 1 (0.3): 1 Roger V. Iribarne CUB 13.21; 2 Just Kwaou-Mathey FRA 13.27; 3 Trey Cunningham USA 13.31; 4 Eric Edwards Jr. USA 13.36; 5 Robert Dunning USA 13.38; 6 Joshua Zeller GBR 13.40; 7 Antonio Alkana RSA 13.44; 8 Damion Thomas JAM 13.53; 9 Damian Czykier 13.65. Heat 2 (-0.2): 1 Daniel Roberts USA 13.24; 2 Tyler Mason JAM 13.28; 3 Milan Trajkovic CYP 13.34; 4 Aurel Manga FRA 13.45; 5 Rafael Henrique Pereira BRA 13.50; 6 Michael Dickson USA 13.57; 7 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.59; 8 Shuhei Ishikawa JPN 13.64

HJ: 1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.36; 2 Gianmarco Tamberi ITA 2.34; 3 Tobias Potye GER 2.34; 4 Norbert Kobielski 2.27; 4 Brandon Starc AUS 2.27; 6 Luis Zayas CUB 2.27; 7 Donald Thomas BAH 2.27; 8 Hamish Kerr NZL 2.24; 9 Thomas Carmoy BEL 2.20; 10 Andrii Protsenko UKR 2.20

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.01; 2 Sam Kendricks USA 5.91; 3 Chris Nilsen USA 5.81; 4 Piotr Lisek 5.71; 5 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.71; 6 Thiago Braz BRA 5.71; 6 Kurtis Marschall AUS 5.71; 8 Zach McWhorter USA 5.71; 9 Sondre Guttormsen NOR 5.41; 9 Menno Vloon NED 5.41

SP: 1 Ryan Crouser USA 22.55; 2 Payton Otterdahl USA 21.88; 3 Tom Walsh NZL 21.78; 4 Filip Mihaljević CRO 21.63; 5 Josh Awotunde USA 21.61; 6 Jacko Gill NZL 21.38; 7 Joe Kovacs USA 20.88; 8 Leonardo Fabbri ITA 20.21; Tomáš Staněk CZE NM; Michał Haratyk NM

HT: 1 Wojciech Nowicki 80.02; 2 Rudy Winkler USA 78.11; 3 Eivind Prestegård Henriksen NOR 76.75; 4 Hrístos Frantzeskákis GRE 74.80; 5 Paweł Fajdek 73.93

Women:

100 (0.2): 1 Sha’Carri Richardson USA 10.76; 2 Shericka Jackson JAM 10.78; 3 Ewa Swoboda 10.94; 4 TeeTee Terry USA 10.99; 5 Daryll Neita GBR 11.01; 6 Anthonique Strachan BAH 11.05; 7 Gina Lückenkemper GER 11.09; 8 Zoe Hobbs NZL 11.15; 9 Shashalee Forbes JAM 11.18

400: 1 Natalia Kaczmarek 49.48; 2 Lieke Klaver NED 49.81; 3 Marileidy Paulino DOM 50.00; 4 Candice McLeod JAM 50.19; 5 Sada Williams BAR 50.34; 6 Victoria Ohuruogu GBR 50.48; 7 Lynna Irby-Jackson USA 50.92; 8 Martina Weil CHI 51.07 NR

800: 1 Mary Moraa KEN 1:56.85; 2 Halimah Nakaayi UGA 1:57.78 NR; 3 Natoya Goule-Toppin JAM 1:57.90; 4 Sage Hurta-Klecker USA 1:58.09; 5 Abbey Caldwell AUS 1:58.48; 6 Anita Horvat SLO 1:58.94; 7 Renelle Lamote FRA 1:59.30; 8 Sofia Ennaoui 1:59.82; 9 Elena Bellò ITA 2:00.61; 10 Camille Laus BEL 2:01.35; 11 Margarita Koczanowa 2:02.09

1500: 1 Hirut Meshesha ETH 3:54.87; 2 Birke Haylom ETH 3:54.93 AU20R; 3 Diribe Welteji ETH 3:55.08; 4 Worknesh Melese ETH 3:57.00; 5 Linden Hall AUS 3:57.27 AR; 6 Melissa Courtney-Bryant GBR 3:58.01; 7 Jemma Reekie GBR 3:58.65; 8 Gaia Sabbatini ITA 4:01.24; 9 Katharina Trost GER 4:02.32; 10 Kristiina Mäki CZE 4:03.27; 11 Claudia Bobocea ROU 4:03.80; 12 Agathe Guillemot FRA 4:05.89; 13 Erin Wallace GBR 4:06.29; 14 Eliza Megger 4:08.66

3000: 1 Freweyni Hailu ETH 8:26.61; 2 Lilian Rengeruk KEN 8:27.80; 3 Lemlem Hailu ETH 8:29.43; 4 Teresia Gateri KEN 8:29.48; 5 Margaret Ekidor KEN 8:31.45; 6 Sarah Chelangat UGA 8:35.82; 7 Agate Caune LAT 8:39.78 NR NU20R; 8 Mekides Alemshet ETH 8:41.57; 9 Elly Henes USA 8:42.81; 10 Joselyn Daniely Brea VEN 8:43.26 AR; 11 Aimee Pratt GBR 8:44.15; 12 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 8:50.40; 13 Lemlem Nibret ETH 8:50.95; 14 Klara Lukan SLO 8:51.45

100H (0.9): 1 Tobi Amusan NGR 12.34; 2 Kendra Harrison USA 12.35; 3 Nia Ali USA 12.38; 4 Megan Tapper JAM 12.49; 5 Danielle Williams JAM 12.55; 6 Tia Jones USA 12.57; 7 Alaysha Johnson USA 12.58; 8 Pia Skrzyszowska 12.67; 9 Marione Fourie RSA 12.73

HJ: 1 Iryna Herashchenko UKR 1.98; 2 Nicola Olyslagers AUS 1.98; 3 Yuliya Levchenko UKR 1.98; 4 Angelina Topić SRB 1.95; 5 Morgan Lake GBR 1.92; 6 Lamara Distin JAM 1.89; 7 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.89; 8 Kateryna Tabashnyk UKR 1.89; 9 Eleanor Patterson AUS 1.89

TJ: 1 Yulimar Rojas VEN 15.18; 2 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.70; 3 Leyanis Pérez CUB 14.67; 4 Liadagmis Povea CUB 14.62; 5 Shanieka Ricketts JAM 14.56; 6 Thea LaFond DMA 14.43; 7 Keturah Orji USA 14.06; 8 Tori Franklin USA 13.49

HT: 1 Brooke Andersen USA 75.40; 2 Janee’ Kassanavoid USA 74.27; 3 Sara Fantini ITA 72.96; 4 Bianca Ghelber ROU 70.89; 5 Malwina Kopron 68.73

JT: 1 Haruka Kitaguchi JPN 67.04 NR; 2 Mackenzie Little AUS 64.50; 3 Tori Peeters NZL 62.73; 4 Nikola Ogrodníková CZE 60.55; 5 Liveta Jasiūnaitė LTU 60.43; 6 Sigrid Borge NOR 60.31; 7 Kelsey-Lee Barber AUS 59.02; 8 Adriana Vilagoš SRB 56.88

Marseille, France, July 17

Ben Pattison won the 800m in 1:45.05 while Ami Pipi won the women’s 400m in 51.44 but both fell short of the necessary world qualifying marks but both are well within the necessary world rankings position. Sarah McDonald was second in the 1500m in 4:03.33, her fastest time since the 2019 Anniversary Games.

Men: 200 (-0.4): 1 Sinesipho Dambile RSA 20.44; 2 Clarence Munyai RSA 20.56; 3 Brandon Carnes USA 20.63; 4 Joe Ferguson GBR 20.65; 5 Aidan Murphy AUS 21.07; 6 Arthur Gue Cissé CIV 21.14

400: 1 Yuki Joseph Nakajima JPN 45.25; 2 Kajetan Duszyński POL 46.00; 3 Isaac Makwala BOT 46.04; 4 Alex Haydock-Wilson GBR 46.10; 5 Lewis Davey GBR 46.12

800: 1 Ben Pattison GBR 1:45.05; 2 Abdessalem Ayouni TUN 1:46.06; 3 Noah Kibet KEN 1:46.07; 4 Youssef Benzamia 1:46.17; 5 Anicet Kozar 1:46.42; 6 Ryan Sanchez PUR 1:46.67; 7 Álvaro de Arriba ESP 1:46.68; Benjamin Robert DNF

1500: 1 Ignacio Fontes ESP 3:34.29; 2 Bastien Augusto 3:34.85; 3 Daniel Munguti KEN 3:35.34; 4 Romain Mornet 3:35.69; 5 Melkeneh Azeze ETH 3:35.75; 6 Gonzalo García ESP 3:35.75; 7 Mael Gouyette 3:35.94; 8 Benoit Campion 3:36.46; 9 Abu Salim Mayanja UGA 3:36.52; 10 Baptiste Mischler 3:37.51; 11 Luke McCann IRL 3:38.13; 12 Pierrik Jocteur-Monrozier 3:38.89

400H: 1 Yasmani Copello TUR 48.80; 2 Khallifah Rosser USA 48.97; 3 Sérgio Fernández ESP 49.13; 4 Dave Kendziera USA 49.22; 5 Daiki Ogawa JPN 49.88; 6 Giacomo Bertoncelli ITA 50.29; 7 Jordan Terrasse 50.64; 8 Chris McAlister GBR 51.66

JT: 1 Andrian Mardare MDA 79.46; 2 Anderson Peters GRN 78.17; 3 Dawid Wegner POL 73.74

Women

400: 1 Ama Pipi GBR 51.44; 2 Miranda Coetzee RSA 51.71; 3 Nicole Yeargin GBR 51.80; 4 Amandine Brossier 52.31

800: 1 Allie Wilson USA 2:01.43; 2 Lore Hoffmann SUI 2:01.53; 3 Charlotte Pizzo 2:01.53; 4 Anais Bourgoin 2:01.88; 5 Gabija Galvydytė LTU 2:01.95; 6 Lena Kandissounon 2:02.21; 7 Agnes Raharolahy 2:02.26; 8 Naomi Korir KEN 2:02.35; 9 Eugenie Morel 2:02.42; 10 Olivia Baker USA 2:02.67; 11 McKenna Keegan USA 2:02.70; 12 Netsanet Desta ETH 2:02.76; 13 Ellie Baker GBR 2:04.19

1500: 1 Emily MacKay USA 3:59.99; 2 Sarah McDonald GBR 4:03.33; 3 Helen Schlachtenhaufen USA 4:03.48; 4 Bérénice Cleyet-Merle 4:05.62; 5 Kristie Schoffield USA 4:10.12; 6 Sarah Madeleine 4:10.13

400H: 1 Fatoumata Diallo POR 55.61; 2 Noura Ennadi MAR 55.68; 3 Eileen Demes GER 56.54; 4 Eleonora Marchiando ITA 56.57; 5 Vera Barbosa POR 56.76; 6 Alice Muraro ITA 56.89

LJ: 1 Agate De Sousa STP 6.70; 2 Filippa Kviten CYP 6.68; 3 Hilary Kpatcha 6.64; 4 Evelise Veiga POR 6.53; 5 Rougui Sow 6.50; 6 Angelica Berriot 6.38; 7 Daniela Gubler SUI 6.32; 8 Abigail Irozuru GBR 6.30

Asian Championships, Bangkok, Thailand, July 12-16

Taipei’s Lin Yu-Tang won the long jump with a 8.40m leap. Ernest John Obiena took the pole vault title with a 5.91m jump. Pick of the women’s field event performances was Sumire Hata’s Japanese long jump record of 6.97m.

Japan easily topped the medal table.

Men:

100 (0.0): 1 Hiroki Yanagita JPN 10.02; 2 Abdullah Abkar Mohammed KSA 10.19; 3 Hassan Taftian IRI 10.23; 4 Femi Ogunode QAT 10.25; 5 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.25; 6 Ryuichiro Sakai JPN 10.26. SF1 (-0.6): 1 Ryuichiro Sakai JPN 10.23. SF2 (0.0): 1 Hiroki Yanagita JPN 10.14; 2 Hassan Taftian IRI 10.19; 3 Femi Ogunode QAT 10.24. SF3 (0.3): 1 Abdullah Abkar Mohammed KSA 10.24. Heat 1 (0.0): 1 Ryuichiro Sakai JPN 10.18; 2 Imran Rahman BAN 10.25 NR. Heat 2 (0.5): 1 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.24. Heat 3 (0.0): 1 Abdullah Abkar Mohammed KSA 10.18; 2 Femi Ogunode QAT 10.19; 3 Shajar Abbas PAK 10.37 NR. Heat 4 (-0.5): 1 Hiroki Yanagita JPN 10.10. Heat 6 (0.4): 1 Yang Chun-Han TPE 10.25

200 (-0.4): 1 Towa Uzawa JPN 20.23; 2 Yang Chun-Han TPE 20.48; 3 Koki Ueyama JPN 20.53; 4 Xie Zhenye CHN 20.66; 5 Ko Seung-Hwan KOR 20.66; 6 Abdulaziz Abdou Atafi KSA 20.74. SF1 (0.0): 1 Xie Zhenye CHN 20.71; 2 Ko Seung-Hwan KOR 20.79. SF2 (-0.2): 1 Femi Ogunode QAT 20.66; 2 Koki Ueyama JPN 20.83. SF3 (-0.4): 1 Towa Uzawa JPN 20.56; 2 Yang Chun-Han TPE 20.71. Heat 1 (0.7): 1 Towa Uzawa JPN 20.73. Heat 2 (0.5): 1 Koki Ueyama JPN 20.73. Heat 3 (0.0): 1 Xie Zhenye CHN 20.57

400: 1 Kentaro Sato JPN 45.00; 2 Fuga Sato JPN 45.13; 3 Youssef Al-Masrahi KSA 45.19; 4 V. Muhammad Ajmal IND 45.36; 5 Ashraf Hussen Osman QAT 45.61; 6 Rajesh Ramesh IND 45.67; 7 S.P.Aruna Darshana SRI 45.69. SF1: 1 Fuga Sato JPN 45.61; 2 S.P.Aruna Darshana SRI 45.79; 3 Rajesh Ramesh IND 45.91. SF2: 1 Kentaro Sato JPN 45.64; 2 Youssef Al-Masrahi KSA 45.66; 3 Ashraf Hussen Osman QAT 45.66; 4 V. Muhammad Ajmal IND 45.76. Heat 2: 1 Fuga Sato JPN 45.97

800: 1 Abubaker Haydar Abdalla QAT 1:45.53; 2 Krishan Kumar IND 1:45.88; 3 Ibrahim Renoud Al-Zafairi KUW 1:46.11; 4 Liu Dezhu CHN 1:46.77; 5 Abdirahman Saeed Hassan QAT 1:46.

1500: 1 Ajay Kumar Saroj IND 3:41.51; 2 Yusuke Takahashi JPN 3:42.04; 3 Liu Dezhu CHN 3:42.30; 4 Nursultan Keneshbekov KGZ 3:43.25; 5 Mohamed Al-Garni QAT 3:43.31

5000: 1 Hyuga Endo JPN 13:34.94; 2 Kazuya Shiojiri JPN 13:43.92; 3 Gulveer Singh IND 13:48.33; 4 Shokhrukh Davlyatov UZB 13:57.76; 5 Mohamed Al-Garni QAT 14:16.48

10,000: 1 Ren Tazawa JPN 29:18.44; 2 Shadrack Kimutai KAZ 29:31.63; 3 Abhishek Pal IND 29:33.26; 4 Hayato Imae JPN 29:34.28; 5 Gulveer Singh IND 29:53.69

3000SC: 1 Ryuma Aoki JPN 8:34.91; 2 Yaser Salem Bagharab QAT 8:37.11; 3 Seiya Sunada JPN 8:39.17; 4 Bal Kishan IND 8:46.98; 5 Adam Ali Musab QAT 8:53.71

110H (0.6): 1 Shunya Takayama JPN 13.29; 2 Xu Zhuoyi CHN 13.39; 3 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.56; 4 John Cabang ESP 13.56; 5 Taiga Yokochi JPN 13.59; 6 David Efremov KAZ 13.60. Heat 2 (0.0): 1 Ning Xiaohan CHN 13.62; 2 Taiga Yokochi JPN 13.63. Heat 3 (0.0): 1 Xu Zhuoyi CHN 13.57; 2 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.62

400H: 1 Bassem Hemeida QAT 48.64; 2 Yusaku Kodama JPN 48.96; 3 Santhosh Kumar Tamilarasan IND 49.09; 4 Xie Zhiyu CHN 49.19; 5 Mehdi Pirjahan IRI 49.55; 6 Eric Cray PHI 49.76. Heat 1: 1 Mehdi Pirjahan IRI 49.71; 2 Eric Cray PHI 49.98. Heat 2: 1 Yusaku Kodama JPN 49.45; 2 Palaksha Yashas IND 49.60; 2 Xie Zhiyu CHN 49.60; 4 Bassem Hemeida QAT 49.81

HJ: 1 Woo Sang-Hyeok KOR 2.28; 2 Sarvesh Anil Kushare IND 2.26; 3 Tawan Kaeodem 2.26; 4 Naoto Hasegawa JPN 2.23; 5 Ryoichi Akamatsu JPN 2.23

PV: 1 Ernest John Obiena PHI 5.91; 2 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.56; 3 Huang Bokai CHN 5.51; 4 Tomoya Karasawa JPN 5.51; 5 Seifeldin Heneida Abdesalam QAT 5.41

LJ: 1 Lin Yu-Tang TPE 8.40 NR; 2 Murali Sreeshankar IND 8.37; 3 Zhang Mingkun CHN 8.08; 4 Anwar Anvarov UZB 8.07; 5 Chan Ming Tai HKG 8.02; 6 Shoutarou Shiroyama JPN 8.01; 7 Janry Ubas PHI 7.98; 8 Lin Chia-Hsing TPE 7.88; 9 Ko Ho Long HKG 7.73; 10 Xaidavahn Vongsavanh LAO 7.71 NR

TJ: 1 Abdulla Aboobacker IND 16.92; 2 Hikaru Ikehata JPN 16.73; 3 Kim Jang-Woo KOR 16.59; 4 Fang Yaoqing CHN 16.44; 5 Ivan Denisov UZB 16.08; 6 Ronnie Malipay PHI 16.08

SP: 1 Tajinderpal Singh IND 20.23; 2 Mehdi Saberi IRI 19.98; 3 Ivan Ivanov KAZ 19.87; 4 Tian Zhizhong CHN 19.10; 5 Ma Hao-Wei TPE 19.04; 6 Willie Morrison PHI 18.17

DT: 1 Tuergong Abuduaini CHN 61.19; 2 Essa Moh.Gharib Al-Zankawi KUW 60.23; 3 Mohd Irfan Shamsuddin MAS 59.63; 4 Mouad Mohamed Ibrahim QAT 59.28; 5 Yuji Tsutsumi JPN 58.90; 6 Hossein Rasouli IRI 57.97

HT: 1 Wang Qi CHN 72.13; 2 Sukhrob Khodyayev UZB 71.83; 3 Shota Fukuda JPN 71.80; 4 Ryota Kashimura JPN 71.24; 5 Lee Yun-Chul KOR 69.74; 6 Jackie Wong Siew Cheer MAS 65.07

JT: 1 Genki Dean JPN 83.15; 2 D. Prakasha Manu IND 81.01; 3 Muhammad Yasir PAK 79.93; 4 Niu Heqing CHN 75.36; 5 Ryohei Arai JPN 72.43

Dec: 1 Yuma Maruyama JPN 7745; 2 Sutthisak Singkhon 7626; 3 Tejaswin Shankar IND 7527; 4 Shun Taue JPN 7187; 5 Cho Chia-Hsuan TPE 6887

20kmW: 1 Yutaro Murayama JPN 1:24:40; 2 Wang Kaihua CHN 1:25:29; 3 Vikash Singh IND 1:29:32; 4 Zhang Jiaxu CHN 1:31:08; 5 Georgiy Sheiko KAZ 1:31:26; 6 Hsu Chia-Wei TPE 1:31:30

4×100: 1 THA 38.55 NR; 2 CHN 38.87; 3 KOR 38.99; 4 KSA 39.12; 5 OMA 39.17 NR; 6 MAS 39.17; 7 SGP 39.32. Heat 1: 1 THA 38.66; 2 MAS 39.20. Heat 2: 1 CHN 39.12; 2 KOR 39.33

4×400: 1 SRI 3:01.56 NR; 2 IND 3:01.80; 3 QAT 3:04.26; 4 IRQ 3:04.94; 5 THA 3:05.63; 6 PHI 3:06.47 NR. Heat 1: 1 IND 3:04.38; 2 SRI 3:04.62

4x400MX: 1 IND 3:14.70 NR; 2 SRI 3:15.41 NR; 3 JPN 3:15.71 NR; 4 VIE 3:20.72; 5 THA 3:22.20; 6 PHI 3:22.53 NR

Women:

100 (0.0): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 11.20 NR; 2 Farzaneh Fasihi IRI 11.39; 3 Ge Manqi CHN 11.40; 4 Hamideh Esmaeilnejad IRI 11.46; 5 Arisa Kimishima JPN 11.56. SF1 (0.9): 1 Hamideh Esmaeilnejad IRI 11.35; 2 Ge Manqi CHN 11.42. SF2 (0.1): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 11.30; 2 Farzaneh Fasihi IRI 11.45. Heat 3 (0.6): 1 Farzaneh Fasihi IRI 11.42. Heat 4 (1.0): 1 Hamideh Esmaeilnejad IRI 11.33 NR; 2 Ge Manqi CHN 11.45

200 (0.1): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 22.70; 2 Jyothi Yarraji IND 23.13; 3 Li Yuting CHN 23.25; 4 Kristina Knott PHI 23.39; 5 Remi Tsuruta JPN 23.48; 6 Olga Safronova KAZ 23.63. SF2 (0.1): 1 Jyothi Yarraji IND 23.29

400: 1 Nadeesha Ramanayake SRI 52.61; 2 Farida Soliyeva UZB 52.95; 3 Aishwarya Mishra IND 53.07; 4 Haruna Kuboyama JPN 53.80; 5 Nanako Matsumoto JPN 53.89. Heat 1: 1 Nadeesha Ramanayake SRI 53.06

800: 1 Tharushi M. Dissanayaka SRI 2:00.66 NR; 2 K.M. Chanda IND 2:01.58; 3 Gayanthika Thushari Artigala SRI 2:03.25; 4 Airi Ikezaki JPN 2:04.21; 5 Ayano Shiomi JPN 2:04.25. Heat 1: 1 K.M. Chanda IND 2:04.55

1500: 1 Nozomi Tanaka JPN 4:06.75; 2 Yume Goto JPN 4:13.25; 3 Gayanthika Thushari Artigala SRI 4:14.39; 4 Xu Shuangshuang CHN 4:18.84; 5 Nguyen Thi Oanh II VIE 4:18.84

5000: 1 Yuma Yamamoto JPN 15:51.16; 2 Parul Chaudhary IND 15:52.35; 3 Ankita Dhiyani IND 16:03.33; 4 Caroline Kipkirui KAZ 16:10.20; 5 Munkhzaya Bayartsogt MGL 16:12.73

10,000: 1 Haruka Kokai JPN 32:59.36; 2 Momoka Kawaguchi JPN 33:18.72; 3 Munkhzaya Bayartsogt MGL 33:24.79 NR; 4 Sanjivani Jadhav IND 34:04.47; 5 Odekta Elvina Naibaho INA 34:59.19

3000SC: 1 Parul Chaudhary IND 9:38.76; 2 Xu Shuangshuang CHN 9:44.54; 3 Reimi Yoshimura JPN 9:48.48; 4 Preeti Lamba IND 9:48.50; 5 Chikako Mori JPN 9:56.67

100H (-0.1): 1 Jyothi Yarraji IND 13.09; 2 Asuka Terada JPN 13.13; 3 Masumi Aoki JPN 13.26; 4 Nithya Ramraj IND 13.55; 5 Huynh Thi My Tien VIE 13.65; 6 Lui Lai Yiu HKG 13.65. Heat 1 (0.8): 1 Jyothi Yarraji IND 12.98; 2 Masumi Aoki JPN 13.12; 3 Lui Lai Yiu HKG 13.33. Heat 2 (0.0): 1 Asuka Terada JPN 13.14; 2 Wu Yanni CHN 13.18

400H: 1 Robyn Brown PHI 57.50; 2 Eri Utsunomiya JPN 57.73; 3 Ami Yamamoto JPN 57.80; 4 Adelina Akhmetova KAZ 57.91; 5 Nguyen Thi Huyen VIE 58.36

HJ: 1 Kristina Ovchinnikova KAZ 1.86; 2 Yelizaveta Matveyeva KAZ 1.86; 3 Svetlana Radzivil UZB 1.83; 4 Lu Jiawen CHN 1.83; 4 Nagisa Takahashi JPN 1.83

PV: 1 Li Ling CHN 4.66; 2 Niu Chunge CHN 4.51; 3 Chayanisa Chomchuendee 4.10; 4 Misaki Morota JPN 4.00; 5 Shen Yi-Ju TPE 4.00

LJ: 1 Sumire Hata JPN 6.97 NR; 2 Shaili Singh IND 6.54; 3 Zhong Jiawei CHN 6.46; 4 Ancy Sojan IND 6.41; 5 Ayaka Kora JPN 6.32; 6 Darya Reznichenko UZB 6.24

TJ: 1 Mariko Morimoto JPN 14.06; 2 Zeng Rui CHN 14.01; 3 Nguyen Thi Huong VIE 13.68; 4 Maoko Takashima JPN 13.63; 5 Parinya Chuaimaroeng 13.58; 6 Randi Hemasha Cooray SRI 13.17

SP: 1 Song Jiayuan CHN 18.88; 2 Abha Khatua IND 18.06 =NR; 3 Manpreet Kaur IND 17.00; 4 Jung You-Sun KOR 16.89; 5 Chen Chou-Hsiu TPE 16.49

DT: 1 Feng Bin CHN 66.42; 2 Wang Fang CHN 58.49; 3 Subenrat Insaeng 55.80; 4 Maki Saito JPN 54.19; 5 Nanaka Kori JPN 53.72;

HT: 1 Zhao Jie CHN 69.39; 2 Joy McArthur JPN 66.56; 3 Raika Murakami JPN 64.17; 4 Yu Ya-Chien TPE 61.19; 5 Zarina Nosirshonova UZB 61.06

JT: 1 Marina Saito JPN 61.67; 2 Liu Shiying CHN 61.51; 3 H.L. Dilhani Lekamge SRI 60.93 NR; 4 Annu Rani IND 59.10; 5 Gu Xinjie CHN 57.54; 6 Momone Ueda JPN 57.25

Hep: 1 Yekaterina Voronina UZB 6098; 2 Swapana Barman IND 5840; 3 Yuki Yamasaki JPN 5696; 4 Karin Odama JPN 5487; 5 Sarah Dequinan PHI 5446 NR

20kmW: 1 Yang Liujing CHN 1:32:37; 2 Priyanka Goswami IND 1:34:24; 3 Yukiko Umeno JPN 1:36:17; 4 Miyu Naitho JPN 1:37:34; 5 Bhawna Jat IND 1:38:26

4×100: 1 CHN 43.35; 2 JPN 43.95; 3 THA 44.56; 4 HKG 45.51; 5 MAS 45.56; 6 SGP 45.60. Heat 2: 1 CHN 43.86;

4×400: 1 VIE 3:32.36; 2 SRI 3:33.27 NR; 3 IND 3:33.73; 4 JPN 3:35.26; 5 UZB 3:39.83; 6 HKG 3:46.87

Heusden, Belgium, July 15

There was a high-quality 5000m won by Cornelius Kemboi’s 13:00.68 with Brian Fay smashing the Irish record with 13:01.40. Curious seeding saw Adrian Wildschutt in the B race and he won that in a South African record 13:02.46.

Men:

100 (1.9): 1 Cejhae Greene ANT 10.16; 2 Jacob Despard AUS 10.22; 3 Antoine Thoraval FRA 10.32

400: 1 Alexander Doom 45.39; 2 Isayah Boers NED 45.44; 3 Florent Mabille 45.71; 4 Robin Vanderbemden 45.98

800: 1 Cornelius Tuwei KEN 1:45.07; 2 Ferguson Rotich KEN 1:45.19; 3 Tibo De Smet 1:45.89; 4 Collins Kipruto KEN 1:46.69

1500: 1 Cooper Teare USA 3:33.60; 2 Ruben Verheyden 3:33.77; 3 Charles Simotwo KEN 3:33.89; 4 Jochem Vermeulen 3:34.16; 5 Marius Probst GER 3:35.35; 6 Adisu Girma ETH 3:36.70; 7 Pol Moya AND 3:37.05 rec; 8 Adihana Kasaye ETH 3:37.70. B: 1 Robin Van Riel NED 3:38.75; 2 Maximilian Feist GER 3:39.05; 3 Kane Elliott GBR 3:39.24

5000: 1 Cornelius Kemboi KEN 13:00.68; 2 Brian Fay IRL 13:01.40 rec; 3 Sean McGorty USA 13:02.13; 4 Hugo Hay FRA 13:02.62; 5 Narve Gilje Nordås NOR 13:05.38; 6 Mike Foppen NED 13:05.66 rec; 7 Ouassim Oumaiz ESP 13:06.42; 8 Merhawi Mebrahtu ERI 13:10.89; 9 Awet Nftalem Kibrab NOR 13:15.41; 10 Kieran Tuntivate THA 13:15.67 rec; 11 Dawit Wolde ETH 13:19.61; 12 Emmanuel Kiprop KEN 13:21.63; 13 Per Svela NOR 13:27.04; 14 Davor Aaron Bienenfeld GER 13:27.87. B: 1 Adrian Wildschutt RSA 13:02.46 rec; 2 Olin Hacker USA 13:09.94; 3 Dan Kibet UGA 13:34.25; James West GBR DNF

110H (1.6): 1 Max Hrelja SWE 13.51; 2 Jacob McCorry AUS 13.71; 3 Michael Obasuyi 13.72

JT: 1 Ihab Abdelrahman EGY 83.71; 2 Gatis Čakšs LAT 80.44; 3 Timothy Herman 79.81

Women:

100 (1.7): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.16; 2 Jura Levy JAM 11.23; 3 Bree Masters AUS 11.25

400: 1 Cynthia Bolingo Mbongo 50.89; 2 Helena Ponette 51.71; 3 Naomi Van Den Broeck 51.95

800: 1 Tsige Duguma ETH 1:59.40; 2 Tigist Girma ETH 1:59.72; 3 Winnie Nanyondo UGA 1:59.85; 4 Vivian Chebet KEN 2:00.16; 5 Naomi Korir KEN 2:00.77; 6 Lorea Ibarzabal ESP 2:01.15; 7 Annemarie Nissen DEN 2:02.08; 8 Lorena Martin ESP 2:02.27;

1500: 1 Purity Chepkirui KEN 4:04.69; 2 Edina Jebitok KEN 4:05.38; 3 Federica Del Buono ITA 4:06.07; 4 Salomé Afonso POR 4:06.56; 5 Maureen Koster NED 4:06.63; 6 Revee Walcott-Nolan GBR 4:07.00; 7 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:07.10; 8 Elise Vanderelst 4:07.26; 9 Amalie M. Sæten NOR 4:08.29; 10 Marta García ESP 4:09.11

100H (2.5): 1 Hannah Jones AUS 12.80; 2 Celeste Mucci AUS 12.91; 3 Anne Zagré 13.01

400H: 1 Cathelijn Peeters NED 55.21; 2 Elisabeth Slettum NOR 57.32; 3 Satsuki Umehara JPN 57.84

PV: 1 Eliza McCartney NZL 4.63; 2 Nina Kennedy AUS 4.63; 3 Olivia McTaggart NZL 4.53; 4 Ninon Chapelle FRA 4

Morton Games, Dublin, July 14

Scott Beattie won the 5000m in a PB 13:25.53.

Former European youth 3000m champion Thomas Keen set a PB mile of 3:56.06 finishing fifth in a race won by South African Ryan Mphahlele’s 3:54.48.

In third, Nick Griggs set an Irish under-20 mile record of 3:55.73.

Men:

100 (-2.5): 1 Micaiah Harris USA 10.54; 2 Ippei Takeda JPN 10.60; 3 Joshua Azzopardi AUS 10.67; 6 David Morgan-Harrison GBR 10.76. Heat 1 (0.8): 1 Rivaldo Roberts RSA 10.55. Heat 2 (-0.8): 1 Ippei Takeda JPN 10.45; 2 David Morgan-Harrison GBR 10.55; 3 Micaiah Harris USA 10.58

400: 1 Elián Larregina ARG 45.72; 2 Christopher O’Donnell 45.89; 3 Joe Brier GBR 46.28

800: 1 John Fitzsimons 1:46.55; 2 Bram Buigel NED 1:46.76; 3 Balázs Vindics HUN 1:46.96; 4 Guy Learmonth GBR 1:47.13

Mile: 1 Ryan Mphahlele RSA 3:54.48; 2 Adam Spencer AUS 3:55.12; 3 Nicholas Griggs 3:55.73 U23 rec/U20 rec; 4 Cathal Doyle 3:56.05; 5 Thomas Keen GBR 3:56.06; 6 Casey Comber USA 3:56.33; 7 Jack Anstey AUS 3:57.31; 8 Charlie O’Donovan 4:00.52; 12 James Heneghan GBR 4:11.09; 13 Jonny Davies GBR 4:18.23. Intermediate Times 1500: 1 Ryan Mphahlele RSA 3:37.84; 2 Adam Spencer AUS 3:39.87; 3 Casey Comber USA 3:40.09; 4 Nicholas Griggs 3:40.17; 5 Thomas Keen GBR 3:40.42

5000: 1 Scott Beattie GBR 13:25.53; 2 Cormac Dalton 13:27.81; 3 Darragh McElhinney 13:29.77; 4 Tom Mortimer GBR 13:30.12; 5 Samuel Barata POR 13:32.75; 6 Fearghal Curtin 13:34.44; 7 Efrem Gidey 13:37.56; 13 Phil Sesemann GBR 13:56.41; 14 Jack Gray GBR 14:00.83; 19 Charlie Wheeler GBR 14:17.42

HJ: 1 Stefano Sottile ITA 2.16; 2 Juozas Baikštys LTU 2.16; 3 William Grimsey GBR 2.13

SP: 1 Scott Lincoln GBR 20.29; 2 Eric Favors 20.14; 3 Frántsi-Anastásios Latifllári GRE 19.17

Women:

200 (-2.7): 1 Lorène Dorcas Bazolo POR 23.49; 2 Kristie Edwards GBR 23.78; 3 Christine Bjelland Jensen NOR 23.85

800: 1 Olivia Baker USA 2:00.53; 2 Allie Wilson USA 2:00.93; 3 Tess Kirsopp-Cole AUS 2:02.27; Lynsey Sharp GBR DNF

1500: 1 Emily MacKay USA 4:07.02; 2 Sarah McDonald GBR 4:08.20; 3 Alexandra Bell GBR 4:11.80; 10 Niamh Bridson-Hubbard GBR 4:15.86; 12 Annie Mann GBR 4:21.34

100H (-0.7): 1 Sarah Lavin 12.79; 2 Ebony Morrison LBR 13.10; 3 Judy Marie Aime Chalcou FRA 13.30

HJ: 1 Urtė Baikštytė LTU 1.84; 2 Erin Shaw AUS 1.81; 3 Sommer Lecky 1.78

JT: 1 Jo-Ané Van Dyk RSA 61.06; 2 Madara Palameika LAT 57.04; 3 Rebekah Walton GBR 55.99; 6 Freya Jones GBR 48.36; 7 Emma Hamplett GBR 47.97

Liege, Belgium, July 12

Men:

400: 1 Laone Ditshetelo BOT 46.30; 2 Isaac Makwala BOT 46.32; 3 Zibani Ngozi BOT 46.36

600: 1 Ferguson Rotich KEN 1:15.28; 2 Cornelius Tuwei KEN 1:15.40; 3 Collins Kipruto KEN 1:16.03; 4 Tshepiso Masalela BOT 1:16.13; 5 Pieter Sisk 1:16.39; 6 Romain Severin FRA 1:16.75; 7 Maarten Plaum NED 1:17.30

1500: 1 Adisu Girma ETH 3:39.13; 2 Boaz Kiprugut KEN 3:39.34; 3 Adihana Kasaye ETH 3:39.49; 4 Raphael Pallitsch AUT 3:39.68; 5 Antoine Senard FRA 3:40.23; 6 Dawit Wolde ETH 3:40.41

3000SC: 1 Nahuel Carabaña AND 8:23.83 rec; 2 Amos Serem KEN 8:23.99; 3 Edward Trippas AUS 8:24.80; 4 Lawrence Kemboi KEN 8:28.31; 5 Nick Jäger GER 8:29.26

110H (1.2): 1 Max Hrelja SWE 13.43; 2 Ryo Koike JPN 13.57; 3 Filip Jakob Demšar SLO 13.71

400H: 1 Yasmani Copello TUR 49.88; 2 Jack Lawrie GBR 50.91; 3 Rapolas Saulius LTU 51.83

HJ: 1 Thomas Carmoy 2.23; 2 Bogdan Bondarenko UKR 2.20; 3 Dmytro Nikitin UKR 2.20; 3 Mpho Links RSA 2.20

PV: 1 Ben Broeders 5.42; 2 Valentin Lavillenie FRA 5.42; 3 Raphael Holzdeppe GER 5.32; 4 Koen van der Wijst NED 5.32; 5 Tom-Linus Humann GER 5.32; Menno Vloon NED NH

4×100: 1 ESP 39.06; 2 KEN 39.30

Women:

100 (-1.2): 1 Naomi Sedney NED 11.71; 2 Demi Van Den Wildenberg NED 11.72; 3 Naa Anang AUS 11.73

400: 1 Cynthia Bolingo Mbongo 50.69; 2 Zeney Van Der Walt RSA 51.50; 3 Martina Weil CHI 51.53; 4 Helena Ponette 51.84; 5 Naomi Van Den Broeck 51.98

600: 1 Camille Laus 1:26.27; 2 Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka POL 1:26.74; 3 Annemarie Nissen DEN 1:27.07; 4 Noélie Yarigo BEN 1:27.38; 5 Claudia Bobocea ROU 1:28.30; 6 Vanessa Scaunet 1:29.85

5000: 1 Aynadis Mebrit ETH 14:45.70; 2 Girmawit Gebrzihair ETH 14:46.12; 3 Marta García ESP 15:17.10; 4 Lauren Ryan AUS 15:17.14; 5 Sarah Lahti SWE 15:17.34; 6 Manon Trapp FRA 15:19.24; 7 Mekdes Woldu FRA 15:26.62; 8 Cristina Ruiz ESP 15:27.53; 9 Roisin Flanagan IRL 15:29.69; 10 Sarah Astin GBR 15:36.43; 11 Caitlin Adams AUS 15:41.40; 12 Chloe Herbiet 15:42.68

100H (-1.4): 1 Michelle Jenneke AUS 12.88; 2 Hannah Jones AUS 13.02; 3 Stanislava Škvarková SVK 13.

LJ: 1 Marthe Yasmine Koala BUR 6.58; 2 Nafissatou Thiam 6.47; 3 Rougui Sow FRA 6.38

European Under-23 Championships, Espoo, Finland, July 12-16

U23 men:

100 (2.1): 1 Jeremiah Azu GBR 10.05; 2 Raphael Bouju NED 10.17; 3 Pablo Mateo FRA 10.18; 4 Robin Ganter GER 10.31; 5 Guillem Crespi ESP 10.34; 6 Nsikak Ekpo NED 10.39; 7 Andrii Vasyliev UKR 10.41; 8 Israel Olatunde IRL 10.44. SF1 (1.0): 1 Jeremiah Azu GBR 10.04; 2 Nsikak Ekpo NED 10.28; 3 Guillem Crespi ESP 10.28; 4 Israel Olatunde IRL 10.32; 5 Junior Tardioli ITA 10.34; 6 Tazana Kamanga-Dyrbak DEN 10.35; 7 Matteo Melluzzo ITA 10.36; 8 Eino Vuori 10.44. SF2 (2.5): 1 Raphael Bouju NED 10.01; 2 Pablo Mateo FRA 10.10; 3 Andrii Vasyliev UKR 10.24; 4 Robin Ganter GER 10.25; 5 Adam Łukomski POL 10.35; 6 Valtteri Louko 10.38; 7 Eric Marek ITA 10.43. Heat 2 (0.2): 1 Raphael Bouju NED 10.26. Heat 3 (0.7): 1 Matteo Melluzzo ITA 10.38; 2 Jeremiah Azu GBR 10.44

200 (-1.1): 1 Blessing Afrifa ISR 20.67; 2 Raphael Bouju NED 20.68; 3 Timothé Mumenthaler SUI 20.85; 4 Marco Ricci ITA 20.96; 5 Ioánnis Kariofíllis GRE 20.98; 6 Łukasz Żok POL 21.05; 7 Ondřej Macík CZE 21.35; 8 Xavi Mo-Ajok NED 1:11.18. SF1 (-3.2): 1 Blessing Afrifa ISR 21.14; 2 Xavi Mo-Ajok NED 21.21; 3 Marco Ricci ITA 21.28; 4 Ondřej Macík CZE 21.37; 5 James Hanson GBR 21.37. SF2 (-3.3): 1 Raphael Bouju NED 21.07. Heat 1 (0.4): 1 Raphael Bouju NED 20.83; 2 Ondřej Macík CZE 20.97. Heat 2 (0.1): 1 Xavi Mo-Ajok NED 20.95; 2 Bradley Lestrade SUI 21.07; 3 James Hanson GBR 21.12. Heat 3 (0.1): 1 Timothé Mumenthaler SUI 20.84; 2 Ioánnis Kariofíllis GRE 20.84. Heat 5 (2.3): 1 Blessing Afrifa ISR 20.65; 2 Łukasz Żok POL 20.74

400: 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 45.13; 2 Lionel Spitz SUI 45.27; 3 Attila Molnár HUN 45.36; 4 Mihai Sorin Dringo ROU 45.56; 5 Lorenzo Benati ITA 45.70; 6 Omar Elkhatib POR 45.73 NU23R; 7 Jack Raftery IRL 46.00; 8 Tomas Kersulis LTU 46.89. SF1: 1 Attila Molnár HUN 45.35; 2 Lionel Spitz SUI 45.50; 3 Jack Raftery IRL 45.89; 4 Tomas Kersulis LTU 46.30. SF2: 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 45.35; 2 Mihai Sorin Dringo ROU 45.84; 3 Lorenzo Benati ITA 45.94; 4 Omar Elkhatib POR 45.99. Heat 1: 1 Lorenzo Benati ITA 45.96; 2 Jack Raftery IRL 46.20. Heat 2: 1 Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR 46.12; 4 Brodie Young GBR 46.99. Heat 3: 1 Attila Molnár HUN 45.86

800: 1 Yanis Meziane FRA 1:45.92; 2 Ethan Hussey GBR 1:45.95; 3 Paul Anselmini FRA 1:45.99; 4 Francesco Pernici ITA 1:46.24; 5 Samuel Reardon GBR 1:47.06; 6 Dániel Huller HUN 1:47.48; 7 Cian McPhillips IRL 1:48.04; 8 Ole Jakob Høsteland Solbu NOR 1:51.73. Heat 1: 1 Francesco Pernici ITA 1:45.53; 2 Samuel Reardon GBR 1:45.95; 3 Yanis Meziane FRA 1:46.20; 4 Cian McPhillips IRL 1:46.35; 5 Dániel Huller HUN 1:46.46; 6 Reece Sharman-Newell GBR 1:46.75; 7 Eric Guzman ESP 1:46.86. Heat 2: 1 Ethan Hussey GBR 1:47.16; 2 Paul Anselmini FRA 1:47.18; 3 Ole Jakob Høsteland Solbu NOR 1:47.27; 4 Kacper Lewalski POL 1:47.47

1500: 1 Stefan Nillessen NED 3:43.35; 2 Mohamed Attaoui ESP 3:43.63; 3 Samuel Pihlström SWE 3:43.73; 4 Matthew Stonier GBR 3:44.31; 5 Pol Oriach ESP 3:44.85; 6 Filip Ostrowski POL 3:45.01; 7 Noah Baltus NED 3:45.49; 8 Maciej Wyderka POL 3:45.68; 9 Santtu Heikkinen 3:46.19; 10 Viktor Idhammar SWE 3:46.33; 11 Flavien Szot FRA 3:46.64; Jakub Davidik CZE DQ. Heat 1: 1 Mohamed Attaoui ESP 3:44.60; 2 Noah Baltus NED 3:44.88; 3 Maciej Wyderka POL 3:45.20; 4 Matthew Stonier GBR 3:45.47. Heat 2: 1 Flavien Szot FRA 3:48.82; 2 Filip Ostrowski POL 3:48.88; 3 Samuel Pihlström SWE 3:49.02; 4 Stefan Nillessen NED 3:49.06

5000: 1 Charles Hicks GBR 13:35.07; 2 Eemil Helander 13:40.15; 3 Will Barnicoat GBR 13:45.24; 4 Derba Ayale ISR 13:47.92; 5 Loic Scomparin FRA 13:49.60; 6 Adam Maijo ESP 13:50.77; 7 Henry McLuckie GBR 13:52.11; 8 Jaime Migallón ESP 13:52.38; 9 Francesco Guerra ITA 13:52.65; 10 Shay McEvoy IRL 13:52.76; 11 Ataka Damsia ISR 13:54.41; 12 Rogerio Amaral POR 13:55.77; 13 Vebjørn Hovdejord NOR 14:05.94; 14 Callum Morgan IRL 14:14.73; 15 Sebastian Frey AUT 14:22.23; 16 Sven Wagner GER 14:23.89; 17 Jonathan Carmin ISR 14:24.31; 18 Mustafe Muuse 14:33.68; 19 Rúben Amaral POR 14:36.83

10,000: 1 Rory Leonard GBR 29:08.33; 2 Francesco Guerra ITA 29:11.86; 3 Miguel Baidal ESP 29:14.91; 4 Abdel Laadjel IRL 29:23.33; 5 Sebastian Frey AUT 29:29.02; 6 Ayetullah Aslanhan TUR 29:32.58; 7 Mateusz Gos POL 29:37.65; 8 Antonin Marquant FRA 29:43.10; 9 Adrià Ceballos ESP 29:45.03; 10 Philip Anders Anthelme Massacand NOR 29:48.75; 11 Ömer Amaçtan TUR 29:50.68; 12 Nicolò Bedini ITA 29:52.10; 13 Noah Konteh BEL 30:01.88; 14 Mario Priego ESP 30:04.35; 15 Adisu Guadia ISR 30:05.39; 16 Tom Förster GER 30:11.52; 17 Addis Bitew ISR 30:21.69; 18 Assaf Harari ISR 30:24.04; 19 Ismail Taşyürek TUR 30:32.70; 20 Tomer Tarragano GBR 30:33.52

3000SC: 1 Alejandro Quijada ESP 8:28.91; 2 Etson Barros POR 8:32.08; 3 Baptiste Guyon FRA 8:33.64; 4 Valentin Bresc FRA 8:42.48; 5 Tomáš Habarta CZE 8:42.80; 6 Cesare Caiani ITA 8:43.74; 7 Luc Le Baron FRA 8:45.45; 8 Clement Labar BEL 8:47.38; 9 Carlos Ángel Gomez ESP 8:51.27; 10 Eduardo Pestana POR 8:51.83; 11 Maciej Megier POL 8:53.70; 12 Adam Kołodziej POL 8:57.38; 13 Luca Minale GBR 9:02.18; 14 Florian Zittel GER 9:08.31; Pedro Garcia ESP DQ. Heat 1: 1 Valentin Bresc FRA 8:44.52; 2 Florian Zittel GER 8:44.70; 3 Maciej Megier POL 8:50.10. Heat 2: 1 Luc Le Baron FRA 8:51.00; 2 Tomáš Habarta CZE 8:51.27; 3 Carlos Ángel Gomez ESP 8:51.44; 4 Eduardo Pestana POR 8:51.90; 5 Adam Kołodziej POL 8:52.23; 8 Thomas Bridger GBR 9:10.39. Heat 3: 1 Etson Barros POR 8:45.84; 2 Baptiste Guyon FRA 8:46.01; 3 Cesare Caiani ITA 8:48.99; 4 Alejandro Quijada ESP 8:50.67; 5 Luca Minale GBR 8:52.26

110H (0.5): 1 Sasha Zhoya FRA 13.31; 2 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.36; 3 Erwann Cinna FRA 13.47; 4 Timme Koster NED 13.52 NU23R; 5 Mark Heiden NED 13.61; 6 Jakub Szymański POL 13.65; 7 Manuel Mordi GER 13.69; 8 Štěpán Schubert CZE 17.44. SF1 (0.3): 1 Sasha Zhoya FRA 13.22; 2 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.33 U23 rec; 3 Jakub Szymański POL 13.63; 4 Mark Heiden NED 13.64; 5 Manuel Mordi GER 13.66. SF2 (-0.7): 1 Erwann Cinna FRA 13.58; 2 Timme Koster NED 13.62. Heat 1 (1.6): 1 Timme Koster NED 13.66. Heat 2 (-2.3): 1 Erwann Cinna FRA 13.74. Heat 3 (-1.7): 1 Sasha Zhoya FRA 13.63

400H: 1 Ismail Nezir TUR 49.19; 2 Berke Akçam TUR 49.48; 3 Oskar Edlund SWE 49.57; 4 Matic Ian Guček SLO 49.70; 5 Michele Bertoldo ITA 50.12; 6 David Thid SWE 51.10; 7 Fantin Crisci FRA 51.30; Clement Ducos FRA DQ. SF1: 1 Matic Ian Guček SLO 50.08; 2 Michele Bertoldo ITA 50.12; 3 Berke Akçam TUR 50.13. SF2: 1 Ismail Nezir TUR 50.23; 2 Oskar Edlund SWE 50.28; 3 Fantin Crisci FRA 50.39; 6 George Seery GBR 51.25. Heat 3: 3 George Seery GBR 51.33. Heat 4: 1 Michele Bertoldo ITA 50.37

HJ: 1 Ali Eren Ünlü TUR 2.22; 2 Roman Petruk UKR 2.19; 2 Oleh Doroshchuk UKR 2.19; 4 Arttu Mattila 2.19; 5 Jan Štefela CZE 2.15; 6 Massimiliano Luiu ITA 2.15; 7 Gergely Török HUN 2.15; 7 Emir Rovčanin SRB 2.15; 9 Oleh Tykul UKR 2.10; 10 Mateusz Kołodziejski POL 2.10; 10 Nikola Mujanovič SRB 2.10; 12 Lionel-Afan Strasser AUT 2.05

PV: 1 Juho Alasaari 5.71 U23 rec; 2 Robin Emig FRA 5.66; 3 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.66; 4 Valters Kreišs LAT 5.60; 5 Anthony Ammirati FRA 5.50; 6 Baptiste Thiery FRA 5.50; 7 Matteo Oliveri ITA 5.35; 8 Ander Martinez ESP 5.20; 9 Ivan Paravac CRO 5.20; 10 Fabio Wünsche GER 5.00; 11 Juan Luis Bravo ESP 5.00

LJ: 1 Henrik Flåtnes NOR 7.96; 2 Simon Batz GER 7.72; 3 Mátyás Németh HUN 7.71; 4 Jules Pommery FRA 7.64; 5 Iker Arotzena ESP 7.60; 6 Tan Cernigoj SLO 7.31; 7 André Lucas Pimenta POR 7.26; 8 Gor Beglaryan ARM 7.21; 9 Pedro Pires POR 7.20; 10 Kareem Hatem Mersal ITA 7.11. Qualification: 1 Mátyás Németh HUN 7.63; 2 Simon Batz GER 7.63; 3 Kareem Hatem Mersal ITA 7.57; 4 Jules Pommery FRA 7.54; 5 Iker Arotzena ESP 7.53; 6 Henrik Flåtnes NOR 7.49

TJ: 1 Simon Gore FRA 16.40; 2 Gabriel Wallmark SWE 16.24; 3 Batuhan Çakır TUR 16.16; 4 Endiorass Kingley AUT 16.06; 5 Sandis Dzenītis LAT 16.00; 6 Henrik Flåtnes NOR 15.97; 7 Enrico Montanari ITA 15.87; 8 Dimitar Tashev BUL 15.73; 9 Filipe Silva POR 15.55; 10 Mesut Bülbül TUR 15.39. Qualification: 1 Simon Gore FRA 16.03; 13 Archie Yeo GBR 15.31

SP: 1 Tizian Noah Lauria GER 19.80; 2 Eric Maihöfer GER 19.44; 3 Muhamet Ramadani KOS 19.20; 4 Xaver Hastenrath GER 19.19; 5 Miguel Gómez ESP 19.17; 6 Piotr Goździewicz POL 18.72; 7 Stephen Louis Mauotekena Mailagi FRA 18.67; 8 Wojciech Marok POL 18.42; 9 Nuh Bolat TUR 18.26; 10 Jesper Ahlin SWE 18.23

DT: 1 Mykolas Alekna LTU 68.34; 2 Marius Karges GER 62.56; 3 Yasiel Brayan Sotero ESP 61.69; 4 Steven Richter GER 61.01; 5 Marcos Moreno ESP 57.40; 6 Enes Çankaya TUR 56.89; 7 Sebastiaan Bonte NED 56.09; 8 Antti Pränni 55.83; 9 Marc-Alexandre Delin FRA 55.19; 10 Carmelo Alessandro Musci ITA 54.59. Qualification: 1 Mykolas Alekna LTU 61.42; 2 Yasiel Brayan Sotero ESP 59.85; 3 Steven Richter GER 59.52; 4 Marius Karges GER 59.32; 14 Chukwuemeka Osammor GBR 52.52

HT: 1 Mykhaylo Kokhan UKR 77.21; 2 Merlin Hummel GER 75.61; 3 Sören Klose GER 73.70; 4 Dawid Piłat POL 72.44; 5 Nikólaos Polihroníou GRE 71.50; 6 Jan Doležálek CZE 70.86; 7 Halil Yılmazer TUR 70.67; 8 Valentin Andreev BUL 70.58; 9 Tomasz Ratajczyk POL 70.14; 10 Jean-Baptiste Bruxelle FRA 68.56. Qualification: 1 Mykhaylo Kokhan UKR 72.25; 2 Dawid Piłat POL 72.24; 3 Halil Yılmazer TUR 71.33; 16 Kenneth Ikeji GBR 65.78

JT: 1 Artur Felfner UKR 83.04; 2 Topias Laine 79.77; 3 Michele Fina ITA 77.23; 4 Janne Läspä 77.19; 5 Eryk Kołodziejczak POL 76.66; 6 Aleksi Yli-Mannila 75.59; 7 Anze Durjava SLO 74.31; 8 Martin Florian CZE 74.13; 9 Jakob Rahm SWE 73.91; 10 Lenny Brisseault FRA 72.86

Dec: 1 Markus Rooth NOR 8608 rec/U23 rec; 2 Sander Aae Skotheim NOR 8561; 3 Sven Roosen NED 8128; 4 Marcel Meyer GER 8096; 5 Rasmus Roosleht EST 8010; 6 Jente Hauttekeete BEL 7864; 7 Andreu Boix ESP 7844; 8 Luc Brewin FRA 7794; 9 Jeff Tesselaar NED 7753; 10 Thomas Van Der Poel BEL 7558; 11 Elliot Duvert SWE 7522; 12 Aleksi Savolainen 7392; Ollie Thorner GBR DNF; Jack Turner GBR DNF

20kmW: 1 Paul McGrath ESP 1:21:03; 2 Andrea Cosi ITA 1:23:02; 3 Jerry Jokinen 1:24:41 NU23R; 4 Aythamy Afonso ESP 1:25:17; 5 Mattéo Duc FRA 1:25:18; 6 Mykola Rushchak UKR 1:25:23; 7 Jaromír Morávek CZE 1:25:33 NU23R; 8 Norbert Tóth HUN 1:26:47; 9 Adam Zajíček CZE 1:27:05; 10 Johannes Frenzl GER 1:27:25

4×100: 1 ITA 38.92 U23 rec; 2 FRA 38.92; 3 POL 39.06; 4 GRE 39.09 U23 rec; 5 IRL 39.51 U23 rec; NED, FIN, BEL DNF. Heat 1: 1 GRE 39.31 U23 rec; 2 BEL 39.77; 3 AUT 40.12 U23 rec. Heat 2: 1 NED 38.88 U23 rec; 2 POL 39.00; 3 ITA 39.23. Heat 3: 1 IRL 39.52 (U23 rec); 2 FRA 39.78

4×400: 1 ITA 3:02.49 U23 rec; 2 TUR 3:03.04 U23 rec; 3 GBR 3:03.12; 4 POL 3:03.79; 5 SUI 3:05.51 U23 rec; 6 ESP 3:05.68; 7 GER 3:07.50; 8 IRL 3:08.54. Heat 1: 1 SUI 3:06.08 U23 rec; 2 GBR 3:06.21; 3 GER 3:06.24; 4 TUR 3:06.27 U23 rec; 5 IRL 3:06.34 U23 rec. Heat 2: 1 ITA 3:05.99; 2 POL 3:06.72; 3 ESP 3:07.48

Women:

100 (0.6): 1 N’ketia Seedo NED 11.22; 2 Boglárka Takács HUN 11.30; 3 Mélissa Gutschmidt SUI 11.33; 4 Delphine Nkansa BEL 11.36; 5 Poliníki Emmanouilídou GRE 11.40; 6 Alyson Bell GBR 11.46; 7 Natacha Kouni SUI 11.55; 8 Marie-Ange Rimlinger FRA 11.62. SF1 (1.7): 1 Boglárka Takács HUN 11.14 rec/U23 rec; 2 Natacha Kouni SUI 11.29; 3 Alyson Bell GBR 11.31; 4 Poliníki Emmanouilídou GRE 11.32; 5 Marie-Ange Rimlinger FRA 11.36; 6 Monika Romaszko POL 11.38;. SF2 (1.1): 1 N’ketia Seedo NED 11.20; 2 Delphine Nkansa BEL 11.22; 3 Mélissa Gutschmidt SUI 11.33; 4 Lilly Kaden GER 11.42; 5 Aleeya Sibbons GBR 11.42; 6 Ivana Ilić SRB 11.45. Heat 1 (-0.9): 1 Mélissa Gutschmidt SUI 11.47; 2 Aleeya Sibbons GBR 11.52. Heat 2 (-1.3): 1 Boglárka Takács HUN 11.55. Heat 3 (0.6): 1 Poliníki Emmanouilídou GRE 11.32; 2 Alyson Bell GBR 11.42; 3 Ivana Ilić SRB 11.45; 4 Monika Romaszko POL 11.51. Heat 4 (-1.1): 1 N’ketia Seedo NED 11.34; 2 Delphine Nkansa BEL 11.39

200 (-0.1): 1 Delphine Nkansa BEL 23.31; 2 Boglárka Takács HUN 23.33; 3 Poliníki Emmanouilídou GRE 23.41; 4 Talea Prepens GER 23.52; 5 Dalia Kaddari ITA 23.52; 6 Nikola Horowska POL 23.53; 7 Monika Romaszko POL 23.77; 8 Pamera Losange FRA 23.90. SF1 (-3.1): 1 Dalia Kaddari ITA 23.77; 2 Delphine Nkansa BEL 23.93; 3 Monika Romaszko POL 23.95. SF2 (-3.6): 1 Talea Prepens GER 23.51; 2 Poliníki Emmanouilídou GRE 23.61; 3 Nikola Horowska POL 23.65; 4 Boglárka Takács HUN 23.69. Heat 1 (2.4): 1 Nikola Horowska POL 22.99; 2 Talea Prepens GER 23.17; 3 Poliníki Emmanouilídou GRE 23.37. Heat 2 (0.7): 1 Gemima Joseph FRA 23.25; 2 Delphine Nkansa BEL 23.46; 3 Lucía Carrillo ESP 23.50. Heat 3 (2.0): 1 Dalia Kaddari ITA 23.00; 2 Pamera Losange FRA 23.23; 3 Léonie Pointet SUI 23.48. Heat 4 (1.1): 1 Monika Romaszko POL 23.33; 2 Ann Marii Kivikas EST 23.47; 3 Boglárka Takács HUN 23.50

400: 1 Yemi Mary John GBR 51.04; 2 Henriette Jæger NOR 51.06 rec/U23 rec; 3 Keely Hodgkinson GBR 51.76; 4 Zoë Sedney NED 52.02; 5 Giulia Senn SUI 52.33; 6 Katriina Wright 52.65; 7 Astri Ayo Lakeri Ertzgaard NOR 52.95; 8 Berta Segura ESP 53.56. SF1: 1 Zoë Sedney NED 52.11; 2 Keely Hodgkinson GBR 52.44; 3 Katriina Wright 52.92; 4 Berta Segura ESP 52.95; 5 Astri Ayo Lakeri Ertzgaard NOR 52.97. SF2: 1 Yemi Mary John GBR 51.80; 2 Henriette Jæger NOR 52.78. Heat 1: 1 Catia Gubelmann SUI 52.51; 2 Carmen Avilés ESP 52.61; 3 Ilaria Elvira Accame ITA 52.61; 4 Zoë Sedney NED 52.72. Heat 2: 1 Yemi Mary John GBR 53.16; 2 Giulia Senn SUI 53.51. Heat 4: 1 Keely Hodgkinson GBR 53.08; 2 Katriina Wright 53.72

800: 1 Daniela Garcia ESP 2:02.96; 2 Veera Mattila 2:03.14; 3 Georgia-Maria Despollari GRE 2:04.14; 4 Lucia Sturm GER 2:04.58; 5 Nina Vuković CRO 2:04.60; 6 Wilma Nielsen SWE 2:04.66; 7 Veronika Sadek SLO 2:05.11; 8 Invida Mauriņa LAT 2:06.92. SF1: 1 Daniela Garcia ESP 2:06.08; 2 Veera Mattila 2:06.29; 3 Lucia Sturm GER 2:06.30. SF2: 1 Georgia-Maria Despollari GRE 2:04.53; 2 Nina Vuković CRO 2:04.66; 3 Wilma Nielsen SWE 2:04.71

1500: 1 Sophie O’Sullivan IRL 4:07.18; 2 Sarah Healy IRL 4:07.36; 3 Shannon Flockhart GBR 4:08.37; 4 Klaudia Kazimierska POL 4:10.71; 5 Nathalie Blomqvist 4:10.74; 6 Alexandra Millard GBR 4:11.67; 7 Amina Maatoug NED 4:11.88; 8 Wilma Nielsen SWE 4:12.15; 9 Mireya Arnedillo ESP 4:14.72; 10 Sarah Calvert GBR 4:15.03; 11 Sarah Peerik NED 4:15.04; 12 Ingeborg Østgård NOR 4:16.83; 13 Camila Gomes POR 4:16.89. Heat 1: 1 Sophie O’Sullivan IRL 4:18.25; 2 Alexandra Millard GBR 4:18.81. Heat 2: 1 Klaudia Kazimierska POL 4:16.20; 2 Sarah Calvert GBR 4:16.50; 3 Amina Maatoug NED 4:17.27. Heat 3: 1 Sarah Healy IRL 4:16.58; 2 Shannon Flockhart GBR 4:17.02; 3 Sarah Peerik NED 4:18.30

5000: 1 Megan Keith GBR 15:34.33; 2 Maria Forero ESP 15:43.22; 3 Amina Maatoug NED 15:50.83; 4 Vera Sjöberg SWE 15:52.47; 5 Eloise Walker GBR 15:55.87; 6 Carina Reicht AUT 15:56.92 NU23R; 7 Lisa Merkel GER 15:57.44; 8 Ilona Mononen 15:57.99; 9 Jane Buckley IRL 16:02.22; 10 Blanka Dörfel GER 16:02.78; 11 Olimpia Breza POL 16:03.36; 12 Femke Rosbergen NED 16:11.23

10,000: 1 Alice Goodall GBR 33:16.45; 2 Sara Nestola ITA 33:17.51; 3 Aurora Bado ITA 34:12.75; 4 Maria Kássou GRE 34:20.52; 5 Małgorzata Karpiuk POL 34:25.99; 6 Dáfni-Eftihía-Teréza Lavasá GRE 34:36.71; 7 Clara Las Heras ESP 34:53.68; 8 Greta Settino ITA 35:01.46; 9 Hanna Bruckmayer GER 35:16.65; 10 Beata Niemyjska POL 35:22.74; 11 Anika Thompson IRL 35:26.91; 12 Jana Van Lent BEL 35:28.42

3000SC: 1 Olivia Gürth GER 9:26.98; 2 Greta Karinauskaitė LTU 9:30.96; 3 Marta Serrano ESP 9:41.47; 4 Elise Thorner GBR 9:47.85; 5 Julia Koralewska POL 9:54.16; 6 Sarah Tait GBR 9:54.74; 7 Agnieszka Chorzępa POL 9:56.08; 8 Ava O’Connor IRL 10:01.34; 9 Ruken Tek TUR 10:02.35; 10 Soňa Kouřilová CZE 10:06.21; 11 Iraia Mendia ESP 10:14.55; 12 Nara Elipe ESP 10:16.77; 13 Shirley Lang SUI 10:18.27; 14 Anna Málková CZE 10:19.89; 15 Emilia Mikszuta POL 10:23.67. Heat 1: 1 Elise Thorner GBR 9:52.95; 2 Agnieszka Chorzępa POL 9:54.14; 3 Soňa Kouřilová CZE 9:56.25. Heat 2: 1 Ruken Tek TUR 10:04.96; 2 Greta Karinauskaitė LTU 10:05.27; 3 Olivia Gürth GER 10:06.11; 4 Sarah Tait GBR 10:06.35

100H (0.0): 1 Ditaji Kambundji SUI 12.68; 2 Elena Carraro ITA 12.97; 3 Anna Tóth HUN 12.97; 4 Franziska Schuster GER 13.11; 5 Paula Blanquer ESP 13.22; 6 Weronika Nagięć POL 13.28; 7 Claudia Villalante ESP 13.31; Veronica Besana ITA DNF. SF1 (0.4): 1 Ditaji Kambundji SUI 12.83; 2 Elena Carraro ITA 12.98; 3 Anna Tóth HUN 12.99; 4 Weronika Nagięć POL 13.17; 5 Paula Blanquer ESP 13.21. Heat 2 (0.0): 1 Veronica Besana ITA 12.98; 2 Franziska Schuster GER 13.16; 3 Claudia Villalante ESP 13.20; 4 Laura Bankó HUN 13.37. Heat 1 (-0.3): 1 Ditaji Kambundji SUI 13.07; 2 Franziska Schuster GER 13.31. Heat 2 (-0.4): 1 Weronika Nagięć POL 13.27. Heat 3 (1.5): 1 Laura Bankó HUN 13.22; 2 Nyemeck Yanla Ndjip BEL 13.28; Abigail Pawlett GBR DNF; Heat 4 (1.7): 1 Veronica Besana ITA 12.90; 2 Anna Tóth HUN 13.06; 3 Paula Blanquer ESP 13.23. Heat 5 (0.1): 1 Elena Carraro ITA 13.10; 2 Claudia Villalante ESP 13.26

400H: 1 Andrea Rooth NOR 55.78 U23 rec; 2 Louise Maraval FRA 55.83; 3 Lena Pressler AUT 55.94 rec/U23 rec; 4 Janka Molnár HUN 56.16; 5 Nina Hespel BEL 56.25; 6 Mariya Buryak UKR 56.92; 7 Carla Garcia ESP 56.94; 8 Aada Aho 58.14. SF1: 1 Lena Pressler AUT 56.48; 2 Nina Hespel BEL 56.57; 3 Andrea Rooth NOR 56.93; 4 Mariya Buryak UKR 57.57. SF2: 1 Louise Maraval FRA 56.95; 2 Carla Garcia ESP 57.19; 3 Janka Molnár HUN 57.27; 4 Aada Aho 57.46. Heat 5: 1 Carla Garcia ESP 57.65

HJ: 1 Yelena Kulichenko CYP 1.91; 2 Panayióta Dósi GRE 1.89; 3 Wiktoria Miąso POL 1.87; 4 Venla Pulkkanen 1.87; 4 Denisa Pešová CZE 1.87; 6 Idea Pieroni ITA 1.87; 7 Asia Tavernini ITA 1.84; 7 Yorunn Ligneel BEL 1.84; 9 Laureen Maxwell FRA 1.84; 10 Blessing Enatoh GER 1.84; 11 Una Stancev ESP 1.80; 12 Federica Gabriela Apostol ROU 1.75

PV: 1 Marie-Julie Bonnin FRA 4.50; 2 Elien Vekemans BEL 4.45; 3 Kitty Augusta Friele Faye NOR 4.40; 4 Sarah Franziska Vogel GER 4.30; 5 Marleen Mülla EST 4.30; 6 Silja Andersson 4.30; 6 Lea Mauberret FRA 4.30; 8 Karlijn Schouten NED 4.15; 9 Ana Carrasco ESP 4.15; 10 Anastasía Rétsa GRE 4.00; 10 Giada Pozzato ITA 4.00; 12 Elise Russis FRA 4.00; Jade Spencer-Smith GBR NH. Qualification: 11 Jade Spencer-Smith GBR 4.20

LJ: 1 Larissa Iapichino ITA 6.93 NU23R; 2 Maja Åskag SWE 6.73; 3 Tessy Ebosele ESP 6.63; 4 María Vicente ESP 6.56; 5 Tilde Johansson SWE 6.56; 6 Mikaelle Assani GER 6.49w; 7 Tiphaine Mauchant FRA 6.45; 8 Ronja Wengi SUI 6.41; 9 Lucie Kienast GER 6.35; 10 Ilse Steigenga NED 6.19; 11 Ruby Millet IRL 6.09. Qualification: 1 Larissa Iapichino ITA 6.67; 2 Maja Åskag SWE 6.59; 3 Tiphaine Mauchant FRA 6.59; 4 María Vicente ESP 6.58w; 5 Nikola Horowska POL 6.46w; 6 Tilde Johansson SWE 6.45; 7 Ruby Millet IRL 6.42; 8 Ronja Wengi SUI 6.41w; 9 Ilse Steigenga NED 6.40

TJ: 1 María Vicente ESP 14.21; 2 Maja Åskag SWE 13.76; 3 Jessica Kähärä 13.59; 4 Gizem Akgöz TUR 13.44; 5 Aleksandra Nacheva BUL 13.40; 6 Veronica Zanon ITA 13.38; 7 Linda Suchá CZE 13.29; 8 Caroline Joyeux GER 13.24; 9 Aliena Juliette Heinzmann GER 13.14; 10 Anna Gräfin Keyserlingk GER 13.12. Qualification: 1 Maja Åskag SWE 13.81; 2 María Vicente ESP 13.60; 3 Aliena Juliette Heinzmann GER 13.37; 4 Jessica Kähärä 13.32; 17 Temi Ojora GBR 12.93

SP: 1 Alida van Daalen NED 18.32; 2 Serena Vincent GBR 16.93; 3 Emilia Kangas 16.75; 4 Milaine Ammon GER 16.11; 5 Katrin Brzyszkowská CZE 16.03; 6 Emilia Malmehed SWE 15.17; 7 Sina Prüfer GER 14.98; 8 Renáta Beregszászi HUN 14.91; 9 Sara Verteramo ITA 14.31; 10 Linn Gabrielli Gustafsson SWE 14.17. Qualification: 1 Serena Vincent GBR 16.35; 2 Milaine Ammon GER 16.14; 3 Sina Prüfer GER 16.13; 4 Emilia Kangas 16.13; 5 Alida van Daalen NED 15.99

DT: 1 Alida van Daalen NED 56.77; 2 Özlem Becerek TUR 55.38; 3 Lotta Flatum NOR 54.45; 4 Emily Conte ITA 53.99; 5 Joyce Oguama GER 53.71; 6 Lucija Leko CRO 52.95; 7 Weronika Muszyńska POL 52.76; 8 Jule Gipmann GER 52.45; 9 Elisabeth Thon Rosvold NOR 49.74; 10 Katja Seng GER 49.37. Qualification: 1 Alida van Daalen NED 58.49; 2 Emily Conte ITA 57.11; 3 Özlem Becerek TUR 56.23; 4 Lotta Flatum NOR 55.32; 5 Jule Gipmann GER 55.08; 6 Joyce Oguama GER 54.09

HT: 1 Silja Kosonen 73.71; 2 Charlotte Payne GBR 69.22; 3 Aileen Kuhn GER 68.30; 4 Nicola Tuthill IRL 66.43; 5 Elísabet Rut Rúnarsdóttir ISL 65.93; 6 Aada Koppeli 65.74; 7 Rachele Mori ITA 65.36; 8 Esther Imariagbee GER 64.44; 9 Mariana Pestana POR 64.09; 10 Aleksandra Nowaczewska POL 63.79. Qualification: 1 Silja Kosonen 71.33; 2 Charlotte Payne GBR 66.92; 3 Nicola Tuthill IRL 66.23; 4 Aileen Kuhn GER 66.10; 5 Rose Loga FRA 65.66; 6 Mariana Pestana POR 64.05

JT: 1 Elína Tzénggo GRE 60.73; 2 Gedly Tugi EST 57.62; 3 Anni-Linnea Alanen 56.67; 4 Małgorzata Maślak POL 56.48; 5 Emilia Karell 55.33; 6 Gabriela Andrukonis POL 55.04; 7 Erika Lukach UKR 54.31; 8 Federica Botter ITA 53.72; 9 Ivana Đurić SRB 53.08; 10 Lauren Farley GBR 52.34. Qualification: 1 Elína Tzénggo GRE 61.52; 2 Anni-Linnea Alanen 60.37; 3 Gedly Tugi EST 59.99; 4 Małgorzata Maślak POL 56.02; 5 Esra Türkmen TUR 55.77; 6 Ivana Đurić SRB 55.18; 7 Emilia Karell 54.84; 8 Lauren Farley GBR 54.60

Hep: 1 Saga Vanninen 6317; 2 Sofie Dokter NED 6256; 3 Pippi Lotta Enok EST 6002; 4 Julia Słocka POL 5890; 5 Chiara-Belinda Schuler AUT 5799; 6 Edyta Bielska POL 5737; 7 Katelyn Adel SUI 5720; 8 Szabina Szűcs HUN 5709; 9 Marie Dehning GER 5702; 10 Noemie Desailly FRA 5695; 11 Jenna Fee Feyerabend GER 5691; 12 Vilma Itälinna 5669; 13 Neea Käyhkö 5581; 14 Jodie Smith GBR 5489

20kmW: 1 Pauline Stey FRA 1:31:17 NU23R; 2 Alexandrina Mihai ITA 1:32:32; 3 Camille Moutard FRA 1:35:40; 4 Ana Pulgarin ESP 1:35:49; 5 Inês Mendes POR 1:35:58; 6 Lucia Redondo ESP 1:36:10; 7 Heta Veikkola 1:37:12; 8 Ólga Fiáska GRE 1:37:45; 9 Bruna Marques POR 1:37:49; 10 Adriana Viveiros POR 1:37:57; 11 Vittoria Di Dato ITA 1:38:16; 12 Eva Rico ESP 1:38:19; 13 Alžbeta Ragasová SVK 1:38:59; 14 Elvina Carré FRA 1:39:24; 15 Tiziana Kinga Spiller HUN 1:40:45; 16 Maria Diana Lataretu ROU 1:45:40; 17 Petra Zahorán HUN 1:45:46; 18 Venla-Nora Nirkkonen 1:46:03; 19 Sorana Tutu ROU 1:47:46; 20 Maria Antola 1:51:11; Karin Devaldová SVK DQ; Eliška Martínková CZE DQ; Evin Demir TUR DNF

4×100: 1 GBR 43.04; 2 FRA 43.39; 3 SUI 43.59 U23 rec; 4 GER 43.61; 5 BEL 43.66 U23 rec; 6 POL 43.87; 7 SVK 45.06 U23 rec; FIN DQ. Heat 1: 1 SUI 43.96; 2 BEL 44.27; 3 FRA 44.68; 4 FIN 45.18. Heat 2: 1 GBR 43.66; 2 GER 43.74; 3 POL 45.20; 4 SVK 45.30 U23 rec

4×400: 1 FRA 3:30.60; 2 SUI 3:30.62; 3 ESP 3:31.11 U23 rec; 4 POL 3:31.38; 5 NOR 3:31.51 NU23R; 6 3:33.57; 7 GER 3:34.02; 8 UKR 3:36.60. Heat 1: 1 POL 3:34.74; 2 FRA 3:35.07; 3 UKR 3:35.84; 4 NOR 3:36.66. Heat 2: 1 SUI 3:34.65; 2 ESP 3:34.68; 3 GER 3:35.09; 4 FIN 3:36.18

