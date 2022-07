Track results including superb one-lap Euro qualifiers for Dobson (45.27) and Jodie Williams (51.35) plus fast times for David Locke and Calli Thackery over 800m and 3000m respectively

NEWHAM & ESSEX BEAGLES SUMMER SERIES, Stratford (CT), July 17



At the time the World Championships were taking place in Eugene, Charlie Dobson showed what might have been as he ran a European qualifier 45.27 (ahead of Kevin Metzger’s 46.00), a time that only two athletes bettered in the heats in Oregon.

It was his first race since April (a wind-assisted 19.99 200m) and equalled his PB, further proof that he can stay fit and healthy the 22-year-old is one of Britain’s greatest prospects over the next few years.

Jodie Williams also ran a time that would have also got her comfortably through the 400m heats in Eugene.

The Olympic finalist ran a European standard 51.35 in a mixed race, a whole 1.36 seconds quicker than she ran eight days ago in Birmingham as she also continues her return from injury.

There was a very tight first men’s 100m round as Eugene Amo-Dadzie won in 10.25/0.5 just ahead of Ojie Edoburun and Andy Robertson (both 10.26).

Adam Thomas won a different race in 10.24/-0.1.

In the second round Edoburun improved to win in 10.15/1.2 just ahead of Amo-Dadzie (10.21) and Robertson and Thomas (10.22).

In the women’s 100m Alisha Rees (11.30/1.9) narrowly got the better of Crystal Awuah and was a Scottish record. She ran a wind-assisted 11.29 in the British Championships.

Awuah also ran the 200m in 23.15/0.1.

Men: 100: r1.1 (0.5): 1 E Amo-Dadzie (WG&EL) 10.25; 2 O Edoburun (SB) 10.26; 3 A Robertson (Sale) 10.26; 4 O Bromby (Soton) 10.32; 5 T Ramdhan (Bexley) 10.33; 6 D Hammond (Card) 10.41; 7 S Gordon (Card) 10.44; 8 S Osewa (Belg) 10.64.

r1.2 (0.9): 1 K Daly (B&B) 10.41; 2 K Aiken (SB) 10.45; 3 J Lawrence (Bir) 10.48; 4 A Adewale (E&H) 10.53; 5 K Awe (Inv EK) 10.59; 6 J Otugade (SB) 10.63; 7 D Ashwell (SB) 10.72.

r1.3 (1.6): 1 D Offiah (TVH) 10.43; 2 L Dorrell (AFD) 10.51; 3 D Santos (Unattached) 10.57; 4 O Grant (Harrow) 10.60; 5 C Sibanda (Clonliffe Harriers A.C.) 10.67.

r1.4 (-0.1): 1 A Thomas (Brack) 10.24; 2 D Kinlock (Croy) 10.44; 3 E Jones (Liv PS) 10.47; 4 J Williams (Harrow) 10.53; 5 T Somers (NEB) 10.55; 6 H Nwoke (Liv H) 10.62.

r1.5 (3.2): 1 Z Plummer (SB) 10.37; 2 K Oludoyi (Harrow) 10.39; 3 J Harding (Bas) 10.45; 4 M Addison (BFTTA) 10.48; 5 J Browne (E Lon) 10.49; 6 D Obeng (Lough S) 10.57; 7 S Ige (Belg) 10.68.

r1.6 (1.6): 1 M Copeland (Herne H, U20) 10.80; 5 E Winn (E&H, M35) 11.01.

r1.7 (2.4): 1 E Harbias-Wiltshire (NEB) 10.42; 2 D Pollard (NEB, U17) 10.80.

r1.8 (0.3): 1 J Browne (Kent, M35) 10.72; 2 S Dodin (Belg) 10.73; 3 D Bovell (B&B, M35) 11.07.

r1.11 (1.2): 2 L Godfrey (Ashf, U17) 11.13; 6 M Edwards (NE Vets, M40) 11.31.

r1.12 (-1.1): 5 J Wood (Harrow, M45) 11.68.

r1.14 (-1.8): 6 M Collins (Soton, M45) 12.14.

r1.15 (-1.4): 4 W MacGee (Bed C, M50) 12.16.

r1.17 (0.7): 4 N Middleton (High, M55) 12.87.

r1.18 (-0.5): 2 P Logan (K&P, M60) 12.89.

r2.1 (1.2): 1 O Edoburun (SB) 10.15; 2 E Amo-Dadzie (WG&EL) 10.21; 3 A Robertson (Sale) 10.22; 4 A Thomas (Brack) 10.22; 5 O Bromby (Soton) 10.34; 6 K Oludoyi (Harrow) 10.37; 7 J Browne (E Lon) 10.43.

r2.2 (1.3): 1 E Harbias-Wiltshire (NEB) 10.33; 2 K Daly (B&B) 10.34; 3 S Gordon (Card) 10.38; 4 D Kinlock (Croy) 10.42; 5 K Aiken (SB) 10.42; 6 D Hammond (Card) 10.43; 7 D Offiah (TVH) 10.45; 8 J Harding (Bas) 10.52.

r2.3 (1.4): 1 E Jones (Liv PS) 10.39; 2 J Lawrence (Bir) 10.40; 3 T Somers (NEB) 10.44; 4 A Adewale (E&H) 10.45; 5 J Williams (Harrow) 10.45; 6 M Addison (BFTTA) 10.45; 7 L Dorrell (AFD) 10.55.

r2.4 (0.9): 1 D Santos (Unattached) 10.44; 2 C Sibanda (Clonliffe Harriers A.C.) 10.46; 3 K Awe (Inv EK) 10.47; 4 D Obeng (Lough S) 10.50; 5 O Grant (Harrow) 10.56; 6 S Osewa (Belg) 10.60; 7 H Nwoke (Liv H) 10.66.

r2.5 (0.3): 1 G Matthew (SB) 10.70; 2 S Ige (Belg) 10.72; 4 J Browne (Kent, M35) 10.74.

r2.6 (0.2): 1 T Tsumba (Sale) 10.65; 4 D Pollard (NEB, U17) 10.98.

r2.7 (2.4): 6 D Bovell (B&B, M35) 11.06.

r2.8 (2.0): 7 L Godfrey (Ashf, U17) 11.17.

r2.9 (0.7): 8 M Edwards (NE Vets, M40) 11.43.

r2.10 (2.0): 2 C Hill (Yate, M35) 11.09.

r2.11 (1.2): 1 M Smyth (Raheny Shamrock A.C.) 10.45.

r2.12 (0.8): 2 J Wood (Harrow, M45) 11.50.

r2.14 (1.1): 1 W MacGee (Bed C, M50) 12.12.

r2.15 (0.1): 3 N Middleton (High, M55) 12.87.

200: r1 (1.2): 1 D Kinlock (Croy) 20.89; 2 D Santos (Unattached) 20.97; 3 M Mahamuud (Bir) 21.01; 4 V Dos Santos Soares (TVH) 21.64.

r2 (-0.8): 1 J Rhoden-Stevens (SB) 21.10; 2 B Snaith (NEB) 21.14; 3 J Williams (Harrow) 21.36.

r3 (1.0): 1 E Harbias-Wiltshire (NEB) 21.01; 2 L Dorrell (AFD) 21.14; 3 K Daly (B&B) 21.17; 4 B Higgins (Shef/Dearn) 21.55.

r5 (1.5): 1 M Addison (BFTTA) 21.22; 2 A Beechey (NEB) 21.53; 3 T Adeyeye (E&H) 21.70.

r6 (0.6): 1 M Copeland (Herne H, U20) 21.74.

r7 (0.5): 1 J Browne (Kent, M35) 21.87.

I (-1.0): 1 T Ramdhan (Bexley) 20.71; 2 K Aiken (SB) 21.00; 3 T Somers (NEB) 21.05; 4 M Smyth (Raheny Shamrock A.C.) 21.11; 5 T Harries (Phoe) 21.22.

r11 (-0.4): 3 S Callister (Sale, M35) 23.80.

r12 (1.3): 2 A Ziko (Brain, M40) 24.04



Mixed events:

300: r2: 1 A Ziko (Brain, M40) 38.34; 2 I Kyson (WG&EL, U15W) 41.90.

400: r1: 1 Y Liverpool (Cov, W) 53.19; 2 H McLean (SB, W) 53.67; 3 M Abichi (E&H, W) 53.84; 4 S Banjo (NEB, W) 53.93.

r3: 1 C Dobson (Col H) 45.27; 2 K Metzger (Traff) 46.00; 3 V Dos Santos Soares (TVH) 46.12; 4 C Chalmers (Guern) 46.43; 5 L Thompson (Shef/Dearn) 47.18.

r4: 1 D Putnam (B&B) 46.33; 2 B Higgins (Shef/Dearn) 46.38; 3 Z Curran (WSEH) 47.08.

r5: 1 M Cottam (B&W) 47.71; 2 P White (Nenagh Olympic A.C.) 48.10.

r6: 1 C Blango (SB) 48.49; 2 J Paul (WSEH) 48.58; 3 O Abiodun (WG&EL) 48.59; 4 J Lawrie (WG&EL) 48.76.

r7: 1 C Locke (Dooneen A.C.) 48.08; 2 P Shand (Bir) 48.39; 3 S Hazel (SB) 48.77.

r8: 2 J Williams (Herts P, W) 51.35.

r9: 1 A Richards (WG&EL, M35) 51.04



Women:

100: r1.1 (1.9): 1 A Rees (Edin) 11.30; 2 K Awuah (Herne H) 11.30; 3 R Miller (TVH) 11.42; 4 H Brier (Swan) 11.44; 5 G Hooper (Harrow) 11.49; 6 D Walker (Bir) 11.57.

r1.2 (1.8): 1 H Williams (Herts P) 11.57; 2 C Evans-Gray (Croy) 11.66; 3 A Brown (S Lon, U20) 11.91; 4 H Williams (B&W) 11.95; 5 R McGuckian (Lisb) 12.07; 6 D Kuypers (B&B) 12.09; 7 D Aderinto (Camb H) 12.09.

r1.3 (-0.2): 3 K Slater (Read, U17) 12.39.

r1.4 (0.3): 3 K Burles (Read, W45) 12.77; 5 M Thomas (E&H, W50) 13.15.

r1.6 (-0.7): 1 D Lago (Mil K, U20) 12.26.

r1.8 (1.2): 5 T Bezance (Soton, W55) 14.78.

r2.1 (1.8): 1 R Miller (TVH) 11.36; 2 H Williams (Herts P) 11.49; 3 C Evans-Gray (Croy) 11.52; 4 G Hooper (Harrow) 11.52; 5 D Walker (Bir) 11.60.

r2.2 (0.3): 1 H Williams (B&W) 11.84; 2 A Brown (S Lon, U20) 11.95; 3 D Aderinto (Camb H) 11.97; 4 D Lago (Mil K, U20) 11.98; 5 D Kuypers (B&B) 12.04.

r2.3 (2.9): 1 S Haley (Herne H, U17) 12.14; 2 K Slater (Read, U17) 12.15; 4 M Tyrell (S’end, U17) 12.41; 6 K Burles (Read, W45) 12.57.

r2.5 (0.7): 2 M Thomas (E&H, W50) 13.07.

200: r1 (2.4): 1 R McGuckian (Lisb) 24.53; 2 S Harry (Belg) 24.68.

r2 (0.1): 4 K Burles (Read, W45) 25.95.

r3 (-0.1): 1 J Williams (Herts P) 23.00; 2 H Williams (Herts P) 23.38; 4 M Thomas (E&H, W50) 27.26.

r6 (1.2): 4 T Bezance (Soton, W55) 29.99.

I (0.1): 1 K Awuah (Herne H) 23.15; 2 H Brier (Swan) 23.29; 3 Y Liverpool (Cov) 23.73.

100H: r1.1 (-2.1): 1 J Hunter (SB) 13.41; 2 E Nwofor (NEB) 13.61; 3 A Barrett (Traff) 13.69; 4 H Paton (Bir) 13.82; 5 E Russell (Harrow) 14.23.

r1.2 (-1.7): 1 J Hunter (SB) 13.39; 2 A Barrett (Traff) 13.52; 3 E Nwofor (NEB) 13.65; 4 E Russell (Harrow) 14.16

SOUTHERN COUNTIES VETERAN’S LEAGUE KENT DIVISION DIVISION 1, Tonbridge, July 15

M35 men: 1500: A: 1 D Bradley (Ton) 4:11.4; 2 C Loudon (Camb H) 4:12.0; 3 A Pickett (Dartf, M40) 4:19.3.

HJ: A: 1 M Lloyd (Bexley, M40) 1.91; 3 P Hunt (Camb H, M60) 1.36



M50: 400: A: 1 W Odele (Camb H, M55) 60.0.

1500: A: 1 B Reynolds (THH, M55) 4:40.0.

HJ: A: 1 G Capon (Dartf, M60) 1.46; 4 C Leon (B&B, M65) 1.31.

HT: A: 1 G Holder (Bexley) 46.92



M60: 400: A: 1 C Bates (Dartf) 63.2; 4 C Leon (B&B, M65) 69.3



W35 women: 1500: A: 1 H Roberts (Dartf, W40) 4:58.7. B: 1 M Heslop (Ton, W50) 5:24.2.

PV: A: 1 A Crush (Ton, W45) 2.20



W50: 1500: A: 1 T Oldershaw (Ton, W55) 5:43.3; 2 S Dixon (Camb H, W55) 5:47.8.

PV: A: 1 T Eades (Dartf, W60) 2.20



W60: 400: A: 1 H Godsell (B&B, W65) 78.3.

SP: A: 3 C Clements (Dartf, W65) 6.34

SOUTHERN COUNTIES VETERAN’S LEAGUE KENT DIVISION DIVISION 2, Tonbridge, July 15

M50 men: 1500: A: 1 D Sampson (Padd W, M60) 5:08.9.

HJ: A: 1 M Woods (Padd W, M60) 1.41



M60: 400: A: 1 M Woods (Padd W) 61.1



W60 women: SP: A: 1 T Hinton (Padd W) 7.61

TRACK ACADEMY OPEN COMPETITION, Willesden, July 14

Men: 100: r2.1 (1.2): 1 O Barton-Ellington (E&H) 10.64.

200: r1 (-0.7): 4 R Carr (Harrow, M35) 23.47



Women: 100: r2.1 (1.1): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 12.23.

r2.2 (2.9): 1 E Eze (WG&EL, U13) 13.21.

200: r1 (0.2): 1 J Eduwu (S Lon, U20) 24.90.

r2 (0.1): 1 E Eze (WG&EL, U13) 27.24

YORK ATHLETICS CHAMPIONSHIPS, York, July 14

U17 mixed events: 1500: r3: 1 I Stabler (York, U15) 4:14.02



U17 women: 80H (0.6): 1 E Maude (York) 11.92



U13: 200 (0.8): 1 E Hutton (York) 27.49.

70H: r1 (1.5): 1 C Francis (York) 11.79

BMC GOLD STANDARD RACES, Watford, July 13



Teenager David Locke ran a two-second 800m PB of 1:46.5.

Men: 800: A: 1 D Locke (Card) 1:46.5; 2 C Doyle (C’liffe) 1:49.1; 3 B Waterman (ESM) 1:50.3; 4 S Charig (Ports) 1:50.7.

B: 1 J Owen (Orion) 1:48.57; 2 J Higgins (Bexley) 1:50.16; 3 J O’Hara (Bexley) 1:50.72; 4 H Cox (Chilt) 1:50.73; 5 J White (Ports) 1:50.84; 6 C Crick (Ton) 1:51.42.

C: 1 M Wilson (Sun) 1:50.74; 2 A Wright (Willow) 1:51.14; 4 A Dray (Phoe, U20) 1:52.09.

D: 4 O O Mohamed (QAT, U20) 1:54.42; 7 M Alyafaee (QAT, U20) 1:54.98; 8 V Nutakor (NEB, M35) 1:56.07.

1500: A: 1 J McMurray (St Alb) 3:45.8; 2 J Davies (Read) 3:46.8; 3 J Trigwell (Belg) 3:47.5; 8 I Rothwell (C&C, U20) 3:51.0



Women: 800: A: 1 M O’Sullivan (IRL) 2:08.3; 3 Z Mossi (B&B, U20) 2:12.6.

1500: A: 1 P Bowden (AFD) 4:21.81; 2 I Ives (Bas) 4:22.69; 3 K Seary (Card) 4:26.53

BMC REGIONAL RACES, Loughborough, July 13

Calli Thackery went into the UK all-time top 20 as she ran 8:44.05 in a mixed race to take over 20 seconds off of her PB.

Men: 800: A: 1 Z Curran (WSEH) 1:48.84; 2 M Wharton (Hal) 1:49.21; 3 A Peacock (BRAT) 1:50.03; 5 P Clisham (Cov, U20) 1:53.66.

B: 1 B Smith (Mans, U20) 1:55.38; 3 C West (Linc W, U17) 1:56.17; 4 C Thurstan (Bir, M45) 1:57.45.

C: 2 J Marshall (BRAT, M40) 2:01.35; 4 E Holden (Mans, U15) 2:03.17.

D: 4 M Moon (Worc, M40) 2:03.71.

E: 6 O Lockton (Charn, U13) 2:18.50.

1500: A: 2 O Capps (Exe, U20) 3:53.71; 9 O Demain (Glouc, U20) 3:57.98.

B: 8 S Long (Notts, M45) 4:27.27; 12 M Scatchard (Leeds C, U20W) 4:39.13



Women: 800: F: 1 L Creaby (Blyth, U15) 2:16.61



Mixed events: 1500: C: 3 E Brooks (Linc W, U20W) 4:36.32; 6 S Williams (W&B, U17W) 4:43.98.

E: 2 C Cooney (Linc W, W40) 5:06.28.

3000: A: 1 L Jagger (Shef/Dearn) 8:09.65; 2 R Warner (B’burn) 8:24.64; 3 A Watson (Notts, M40) 8:26.33; 4 R Wilson (Linc W) 8:29.55; 8 C Thackery (Hallam, W) 8:44.05.

B: 6 J Potter (Charn, W40) 9:59.00; 9 R Jones (Helpston, W40) 10:53.94

CAMBRIDGESHIRE AA EVENING OPEN MEETING, St. Ives, July 13



U17 mixed events: 800: r1: 1 T Waterworth (Hunts) 1:57.54

Mixed events: 100: r1.2 (0.6): 5 F Bush (C&C, U13W) 13.14.

1500: 7 E Hausler (Newmkt J, W55) 5:46.56.

JT: 1 J Schoenecker (Camb U, W) 39.93; 2 N Palmer (C&C, W) 35.34

CARDIFF OPEN MEETING & WELSH ENDURANCE CHAMPIONSHIPS, Cardiff, July 13



Mixed events: SP: 1 A Nicoll (Bir, W) 16.95

Men: 5000: 1 L Sheppard Brown (Card, U20) 15:05.38.

400H: 1 J Houghton (Swan) 55.34.

SP: 1 P Swan (Corn) 16.23.

DT: 1 J Tomlinson (P’broke) 54.79.

HT: 1 O Jones (Liv H) 70.19; 2 J Palmer (Card) 65.86

U20: DT: 1 M Jenkins (P’broke) 47.85.

HT: 1 O Merrett (Yate) 68.94; 2 J Hayward (Rhon) 44.66

Women: HT: 1 A Simpson (Dees) 64.75; 2 F Palmer (Card) 50.65

U15: HT: 1 E Cooper (Neath) 42.29

CHARNWOOD AC OPENS, Loughborough, July 13



U20 mixed events: 300: r2: 2 E Fox-Payne (RSC, U15W) 42.51



Mixed events: 100: r5 (1.7): 1 M Perry (C&S, U17W) 12.46; 7 E Wiltshire (R&N, W35) 12.96.

r6 (2.0): 3 R Hingley (B&R, M40) 11.85; 4 R McGuckian (Lisb, W) 11.90.

200: r7 (0.0): 1 D Seidu (Charn, U20) 21.99.

400: r2: 1 B Pattison (BMH) 46.76.

1500: 4 M Mullett (Newk, U13W) 5:03.12.

PV: 1 A Bowling (PNV, U20) 4.20; 3 M Mudd (NEB, W) 3.40; 4 S May (Bir, W) 3.20.

LJ: A: 5 D Timmis (Linc W, W60) 3.74.

SP: B: 1 B Bata (Charn, W40) 9.50

Men: SP: B: 1 L Byng (Strat) 17.97; 2 G Winter (Glouc) 15.21

Women: DT: B: 1 S Duquemin (SB) 56.44; 3 E Botham (WG&EL) 44.68



U17: SP: B: 1 S Joynt (Mans) 12.02



U13: DT: A: 1 B Pendlebury (Traff) 28.84

CHELTENHAM MIDSUMMER OPEN, Cheltenham, July 13

Mixed events: 100: r6: 5 P Williams (Strat, W50) 14.1.

r10: 3 E Ledden (Strat, W60) 15.5.

3000: r3: 2 M England (Western Tempo, M40) 8:53.9; 9 J Hodge (B&W, M50) 9:57.0.

HJ: A: 1 D Murray (Bath, U20) 1.90.

B: 1 C Green (Chelt, U13) 1.45; 5 M Amey (Chelt, U13W) 1.40

HAMPSHIRE SCHOOLS AA U13/14 CHAMPIONSHIPS, Southampton, July 13

U15 girls: LJ: 1 G Osman (Win) 5.31



U13: 600: 1 E Norris (New FJ) 1:46.9; 2 P Potter (Hant Sch) 1:48.7.

70H: 1 L Flute (Win) 11.8.

HJ: 1 E Buchanan (Win) 1.40.

DT: 1 C Smith (New FJ) 27.83

HERCULES WIMBLEDON 800m & 3000m NIGHT, Wimbledon, July 13

There was a big breakthrough for Niamh Bridson-Hubbard who improved her PB from 9:29.08 to 9:07.83 in finishing ahead of recent sub-16 5km runner Georgie Grgec, who ran 9:09.15.

Ian Crowe-Wright carried on his hot form of late to win the men’s main race in 7:56.00 – his first sub-eight and just four days after he ran a PB 73:57

Mixed events: 3000: r1: 6 R Beswick (B&B, M60) 10:18.81.

r2: 8 N Lenane (Belg, W) 9:51.53; 14 M Cursons (Harrow, M60) 10:06.87; 15 S Winstone (Soton, W35) 10:09.28; 18 D Williams (G&G, M55) 10:14.60.

r3: 8 V Hopkins (Ton, W) 9:33.19; 11 G Peel (Belg, W) 9:42.21; 16 D Williams (S Lon, M50) 9:46.37; 17 D Taylor (B&B, M55) 9:48.73.

r4: 3 N Bridson Hubbard (B&B, W) 9:07.83; 4 J Cunningham (Herne H, M40) 9:08.58; 5 G Grgec (Herne H, W) 9:09.15; 9 T McCormick (Vale R, W) 9:25.00; 14 N Brown (AFD, W) 9:45.08.

r5: 3 D May (H War, M40) 9:00.73; 13 N Shasha (Orion, M45) 9:20.11.

r6: 4 A Hudson (Sutt, U20) 8:36.94; 8 B Harding (Kent, M35) 8:41.98; 10 C Busaileh (Kent, M35) 8:44.19; 11 J Earl (HW, M35) 8:44.71; 17 D Nevins (Harrow, M40) 8:54.93.

r7: 1 M Cameron (TVH) 8:22.12; 2 T Syckelmoore (BMH) 8:23.24; 3 R Bahelbi (High) 8:25.28; 4 W Singleton (Shrews, U20) 8:28.39; 5 S Knee-Robinson (Bed C) 8:28.58; 6 J Millar (B&W) 8:29.46; 7 N Earl (Norw, M35) 8:30.32; 11 J Rennie (Read) 8:39.28; 12 D Bradley (Ton, M35) 8:39.62.

r8: 1 I Crowe-Wright (B&H) 7:56.00; 2 S McCallum (Win) 8:01.72; 3 E Pierce (NEB) 8:13.13; 4 D Evans (SB) 8:13.22; 5 J Sanderson (G&G) 8:14.24; 6 A Penney (HW) 8:16.17; 7 W Stockley (Belg) 8:17.12; 8 J Cornish (HW) 8:17.42; 9 A Coley-Maud (G&G, M35) 8:19.35; 10 J Hancock (Croy) 8:23.24; 11 J Massingham (Roth) 8:26.37; 12 J Burgess (Lewes) 8:27.91; 13 S Gebreselassie (Belg) 8:29.12

MIDLAND VETERANS LEAGUE NORTH, Telford, July 13

M35 men: 3000: 1 O Corea (Bir, M45) 9:12.8

M40: HT: ns: 1 M Elliott (Tel) 47.84

M50: DT: ns: 1 K Brown (SB, M55) 38.79

M60: 200 (-1.3): 1 P Williams (Stoke) 27.9. HT: 1 M Roberts (C&S) 40.66

W50 women: DT: 1 L Foster (RSC, W55) 22.58. HT: ns: 1 L Foster (RSC, W55) 28.75; 2 P Higgins (Tel, W65) 22.87

ROSENHEIM LEAGUE – WEST, Walton, July 13



Men: 100: 1 S Channon (Walton, M45) 11.75.

400: 1 I Horlock (Woking, M35) 51.43; 2 J Hiorns (Notts, M35) 52.62.

HJ: 1 K Kazemaks (Woking, M35) 1.70



Women: 100: NS: 2 A Bates (E&E, W55) 14.38.

DT: 1 S Mace (TVH) 44.72.

HT: 1 S Mace (TVH) 46.29

RUN JUMP THROW SERIES, Sheffield, July 13



U17 mixed events: SP: 1 O Woods (Works, U13) 10.39



Mixed events: 100: r5 (0.0): 6 M Coogan (E Ches, M50) 11.90.

200: r2 (0.4): 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.50.

r3 (-0.5): 6 M Coogan (E Ches, M50) 24.20; 8 A Browne (Donc, M40) 24.37.

400: r2: 1 E Bott (Roth, U17W) 58.84; 2 R Styler (Shef/Dearn, U17W) 59.83.

r3: 6 O Bell (Roth, U17W) 58.62.

800: r2: 3 P Howard (R’well, M45) 2:08.41; 4 T Thake (Hallam, U13) 2:11.56; 7 G Brown (Hallam, U17W) 2:14.95.

3000: 2 G Igoe (Roth, U15W) 10:29.46.

PV: A: 1 C Myers (Birt) 4.70; 2 R May (Shef/Dearn, U17) 4.10; 3 A Scott (Shef/Dearn, U17W) 3.00.

B: 1 A White (Linc W, M50) 3.00; 3 A Reilly (Shef/Dearn, U15) 2.70; 6 H Fox (Linc W, W45) 2.10.

LJ: A: 1 O Isherwood (Hallam, U13W) 4.50.

B: 1 M Atkin (GAC, M45) 5.23.

DT: 1 E Kynoch (Shef/Dearn, U20W) 33.17; 3 O Woods (Works, U13) 30.23.

JT: 1 J O’Dowda (NEB, W) 38.18



Men: 400H: 1 J Greenhalgh (Shef/Dearn) 54.36.

DT: 1 D Askew (Donc, M50) 37.94; 2 M Wray (N Masters, M60) 35.00; 3 S Linsell (Leeds C, M55) 34.15; 7 B Renshaw (Roth, M70) 25.22.

JT: 1 J Turkington (C’field, U20) 48.82



U17: 400H: 2 C Johnson (Hallam) 56.83



U15: 1500: 1 L Fairey (Mat, U13) 4:40.70



Women: 400H: 3 C Walker (York) 59.63

U11-U13 TRIANGULAR MATCH, Swansea, July 13



U13 boys: HJ: 1 C Eatly (L’nelli) 1.45

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, July 13

Mixed events: 400: r2: 1 D Robert (Harrow, U15) 54.42; 2 A Hedge (St Alb, U17W) 58.93.

800: r1: 8 C Anthony (W Suff, W55) 2:48.30.

r10: 7 L Macdonald (VP&TH, U15W) 2:16.06.

r13: 3 P Watkeys (BMH, M40) 2:02.17; 8 J Pepin (Soton, U15) 2:03.82; 12 J Whittaker (EMAC, M40) 2:05.73.

r14: 1 S Stapley (Reig, U17) 1:58.90.

r15: 1 D Smith (St Alb, U17) 1:57.74.

r16: 2 E Taylor (C&C, U17) 1:56.34; 5 H Kentish (Mil K, U17) 1:58.34.

r17: 8 I Jessop-Tranter (Chilt, U17) 1:59.78.

r18: 8 I Abdalla (QAT, U17) 1:58.96.

r2: 6 L Webb (SB, W55) 2:41.15.

r7: 8 J Christmas (C&C, U13W) 2:21.42.

r8: 3 J March (Barn, U13W) 2:21.41.

r9: 5 S Bishop (TVH, U15W) 2:17.80; 10 J Smith (Mil K, U13) 2:19.51.

3000: 16 O Forrest (B Beagles, U15W) 10:41.63

WIRRAL AC OPEN MEETING, Bebington, July 13

U17 women: DT: 2 Z Ogedengbe (Wirr, U15) 28.71.

JT: 1 H Wheeler (W Ches, U15) 37.64



U15: 75H: r2: 1 O Schrimshaw (Dees) 11.6

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, July 12

Under-20 Ethan Hussey won the 800m in 1:47.27 well clear of Commonwealth Games-bound Guy Learmonth.

Men: 800: A:1 E Hussey (Leeds C, U20) 1:47.27; 2 G Learmonth (Lass) 1:48.42; 3 N Hassan (Sale) 1:49.61; 4 C Hurley (IRL, U20) 1:49.72; 5 W Onek (Sale) 1:49.78; 6 E Savage (Sale, U20) 1:49.93; 7 S MacKay (Shet) 1:51.04; 8 D Mullarkey (Leeds C) 1:51.27.

B: 1 D Walton (B’burn) 1:50.17; 2 B Sandilands (Fife, U20) 1:50.69; 3 L Hainey (I’clyde, U20) 1:50.97; 4 B Potrykus (WG&EL) 1:51.02; 5 A ElKhair (QAT, U20) 1:52.18.

C: 3 M Alyafaee (QAT, U20) 1:53.01; 4 I Abdalla (QAT, U17) 1:53.04; 5 J Morgan (Menai, U20) 1:54.42; 6 R Hodgson (Wirr, U20) 1:55.01.

1500: A: 1 J Cann (NEB) 3:45.34; 2 T Moran (IRL) 3:46.89; 3 D Robinson (Giff N) 3:47.78; 4 M Bostock (Wake) 3:47.97; 5 M Clowes (Card) 3:48.44; 9 E Savage (Sale, U20) 3:51.33.

B: 7 A Thomson (Fife, U20) 3:52.52; 8 C Harper (Giff N, U20) 3:53.31; 10 R Marshall (Fife, U17) 3:57.06; 11 J Davies (Der, U20) 3:57.93



Women: 800: A:

1 E Simpson (Shef/Dearn) 2:05.42; 2 R Linington-Payne (Card) 2:05.87; 3 K Macdermid (NZL) 2:06.08; 4 P Stone (M’bro) 2:08.46; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:10.26; 6 A Macaulay Orr (Edin, U20) 2:10.58

