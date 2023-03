Leading marks from the European Indoor Champs, plus The Ten in California and Tokyo Marathon in Japan

European Indoor Championships, Istanbul, Turkey, March 2-5

Great Britain won three golds – two very predictable in Keely Hodgkinson at 800m and Laura Muir at 1500m but a more surprising Jaz Sawyers who set a British record and world lead of 7.00m in the long jump.

There were also medals for Neil Gourley in the 1500m, Daryll Neita in the 60m and Melissa Courtney-Bryant at 3000m.

There were double golds or Femke Bol (400m and 4x400m) and Jakob Ingebrigtsen (1500m and 3000m) and a world record for Nafi Thiam in the pentathlon while Adrianna Sułek also broke the old mark and for six seconds (the gap between them in the 1000m) was technically the world record-holder!

Norway, thanks to Jakob Ingebrigtsen, topped the medal tables ahead of Bol’s Netherlands with Britain third.

Britain finished second in the points standings to Italy, who were aided by an one-two in the 60m for Samuele Ceccarelli and Marcell Jacobs.

Men

60: 1 Samuele Ceccarelli ITA 6.48; 2 Lamont Marcell Jacobs ITA 6.50; 3 Henrik Larsson SWE 6.53 NR; 4 Dominik Kopeć POL 6.53; 5 Ján Volko SVK 6.57; 6 Jeremiah Azu GBR 6.58; 7 Markus Fuchs AUT 6.59; 8 Reece Prescod GBR 6.64

SF1: 1 Samuele Ceccarelli ITA 6.47; 2 Reece Prescod GBR 6.52; 3 Ján Volko SVK 6.58; 4 Dominik Kopeć POL 6.59; 5 Simon Hansen DEN 6.65; 6 Robin Ganter GER 6.68; 7 Israel Olatunde IRL 6.69; 8 Emre Zafer Barnes 7.02. SF2: 1 Henrik Larsson SWE 6.56 =NR; 2 Jeremiah Azu GBR 6.59; 3 Raphael Bouju NED 6.61; 4 Jakub Lempach POL 6.62; 5 Karl Erik Nazarov EST 6.63; 6 Yannick Wolf GER 6.70; 7 Stanislav Kovalenko UKR 6.72; 8 Dominik Illovszky HUN 6.77. SF3: 1 Lamont Marcell Jacobs ITA 6.52; 2 Markus Fuchs AUT 6.60; 3 Pascal Mancini SUI 6.64; 4 Mickael-Méba Zeze FRA 6.64; 5 Eugene Amo-Dadzie GBR 6.64; 6 Kayhan Özer 6.67; 7 Carlos Nascimento POR 6.71; 8 Ioánnis Nifadópoulos GRE 6.71

Heat 1: 1 Reece Prescod GBR 6.60; 2 Mickael-Méba Zeze FRA 6.68; 3 Jakub Lempach POL 6.69; 4 Carlos Nascimento POR 6.71; 5 Joris van Gool NED 6.72; 6 Zdeněk Stromšík CZE 6.79; 7 Francesco Sansovini SMR 6.87. Heat 2: 1 Ján Volko SVK 6.62; 2 Dominik Kopeć POL 6.64; 3 Markus Fuchs AUT 6.66; 4 Israel Olatunde IRL 6.68; 5 Simon Hansen DEN 6.69; 6 Ioánnis Nifadópoulos GRE 6.72; 7 Daniel Rodríguez ESP 6.77; 8 Beppe Grillo MLT 6.95. Heat 3: 1 Raphael Bouju NED 6.59; 2 Samuele Ceccarelli ITA 6.62; 3 Kayhan Özer 6.67; 4 Eugene Amo-Dadzie GBR 6.69; 5 Kolbeinn Hödur Gunnarsson ISL 6.73; Enrico Güntert SUI DQ. Heat 4: 1 Henrik Larsson SWE 6.62; 2 Karl Erik Nazarov EST 6.63; 3 Jeremiah Azu GBR 6.66; 4 Robin Ganter GER 6.67; 5 Emre Zafer Barnes 6.70; 6 Stanislav Kovalenko UKR 6.72; 7 Roberto Rigali ITA 6.74; 8 Craig Gill GIB 7.16. Heat 5: 1 Lamont Marcell Jacobs ITA 6.57; 2 Pascal Mancini SUI 6.61; 3 Yannick Wolf GER 6.71; 4 Dominik Illovszky HUN 6.73; 5 Jeff Erius FRA 6.73; 6 Samuli Samuelsson FIN 6.75; 7 Ertan Özkan 6.76. Heat 6: Enrico Güntert SUI DQ

400: 1 Karsten Warholm NOR 45.35; 2 Julien Watrin BEL 45.44 NR; 3 Carl Bengtström SWE 45.77; 4 Óscar Husillos ESP 46.24; 5 Matěj Krsek CZE 46.48; Alexander Doom BEL DNS

SF1: 1 Carl Bengtström SWE 45.77; 2 Matěj Krsek CZE 46.03; 3 Alexander Doom BEL 46.12; 4 Liemarvin Bonevacia NED 46.60; 5 João Ricardo Coelho POR 46.69; Iñaki Cañal ESP DNS. SF2: 1 Karsten Warholm NOR 45.43; 2 Julien Watrin BEL 45.82 NR; 3 Óscar Husillos ESP 45.86; 4 Gilles Biron FRA 46.71; 5 Kajetan Duszyński POL 47.01; 6 Isayah Boers NED 47.39

Heat 1: 1 Karsten Warholm NOR 45.75; 2 Carl Bengtström SWE 46.55; 3 Lionel Spitz SUI 46.79; 4 Vladimir Aceti ITA 46.80; 5 Mihai Sorin Dringo ROU 47.06. Heat 2: 1 Iñaki Cañal ESP 46.26; 2 Alexander Doom BEL 46.26; 3 Isaya Klein Ikkink NED 46.74; 4 Muhammad Abdalla Kounta FRA 47.55; 5 Iļja Petrušenko LAT 47.95. Heat 3: 1 Gilles Biron FRA 46.50; 2 Isayah Boers NED 46.72; 3 Marvin Schlegel GER 47.01; 4 Andreas Grimerud NOR 47.04; 5 Robert Parge ROU 49.67. Heat 4: 1 Matěj Krsek CZE 46.23; 2 Óscar Husillos ESP 46.28; 3 João Ricardo Coelho POR 46.51; 4 Kajetan Duszyński POL 46.66; 5 Gustav Lundholm Nielsen DEN 46.93. Heat 5: 1 Julien Watrin BEL 46.41; 2 Liemarvin Bonevacia NED 46.87; 3 Ricky Petrucciani SUI 47.32; 4 Boško Kijanović SRB 47.36; 5 Manuel Guijarro ESP 49.77

800: 1 Adrian Ben ESP 1:47.34; 2 Benjamin Robert FRA 1:47.34; 3 Eliott Crestan BEL 1:47.65; 4 Amel Tuka BIH 1:47.90; 5 Andreas Kramer SWE 1:48.15; 6 Guy Learmonth GBR 1:48.46; 7 Catalin Tecuceanu ITA 1:48.54; 8 Simone Barontini ITA 1:48.63

SF1: 1 Benjamin Robert FRA 1:47.11; 2 Amel Tuka BIH 1:47.53; 3 Catalin Tecuceanu ITA 1:47.53; 4 Mateusz Borkowski POL 1:47.55; 5 Javier Miron ESP 1:47.89; 6 Balázs Vindics HUN 1:48.16. SF2: 1 Adrian Ben ESP 1:46.82; 2 Eliott Crestan BEL 1:46.84; 3 Andreas Kramer SWE 1:47.11; 4 Simone Barontini ITA 1:47.13; 5 Guy Learmonth GBR 1:47.50; 6 Joonas Rinne FIN 1:47.96

Heat 1: 1 Catalin Tecuceanu ITA 1:47.24; 2 Adrian Ben ESP 1:47.32; 3 Bram Buigel NED 1:47.95; 4 Filip Šnejdr CZE 1:48.35; 5 Abedin Mujezinovic BIH 1:48.77; 6 Robin Oester SUI 1:50.40. Heat 2: 1 Mateusz Borkowski POL 1:49.88; 2 Joonas Rinne FIN 1:50.13; 3 José Carlos Pinto POR 1:50.57; 4 Saul Ordóñez ESP 1:51.72; Mark English IRL DNS. Heat 3: 1 Eliott Crestan BEL 1:47.76; 2 Andreas Kramer SWE 1:47.86; 3 Tony van Diepen NED 1:48.50; 4 John Fitzsimons IRL 1:49.36; 5 Jan Vukovič SLO 1:49.90; 6 Hrístos Kotítsas GRE 1:50.82. Heat 4: 1 Amel Tuka BIH 1:47.22; 2 Javier Miron ESP 1:47.38; 3 Guy Learmonth GBR 1:47.51; 4 Balázs Vindics HUN 1:47.82; 5 Aurele Vandeputte BEL 1:49.48; 6 Cristian Gabriel Voicu ROU 1:49.88. Heat 5: 1 Benjamin Robert FRA 1:47.92; 2 Simone Barontini ITA 1:47.94; 3 Tibo De Smet BEL 1:48.43; 4 Marino Bloudek CRO 1:49.41; 5 Ole Jakob Høsteland Solbu NOR 1:54.10

1500: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:33.95; 2 Neil Gourley GBR 3:34.23; 3 Azeddine Habz FRA 3:35.39; 4 Jesús Gómez ESP 3:38.11; 5 Pietro Arese ITA 3:38.91; 6 Louis Gilavert FRA 3:39.54; 7 Ismael Debjani BEL 3:40.06; 8 Jan Friš CZE 3:40.86; 9 Michał Rozmys POL 3:43.09; 10 Luke McCann IRL 3:44.55; 11 George Mills GBR 3:51.28; Ossama Meslek ITA DNF

Heat 1: 1 Azeddine Habz FRA 3:49.88; 2 George Mills GBR 3:50.01; 3 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:50.29; 4 Federico Riva ITA 3:50.88; 5 Robin Van Riel NED 3:51.08; 6 Isaac Nader POR 3:52.73; 7 Emil Danielsson SWE 3:53.89. Heat 2: 1 Pietro Arese ITA 3:43.97; 2 Michał Rozmys POL 3:43.97; 3 Ismael Debjani BEL 3:44.00; 4 Andrew Coscoran IRL 3:44.11; 5 Amos Bartelsmeyer GER 3:44.31; 6 Ignacio Fontes ESP 3:44.33; 7 Ferdinand Kvan Edman NOR 3:44.44; 8 Filip Sasínek CZE 3:44.76. Heat 3: 1 Neil Gourley GBR 3:41.08; 2 Jesús Gómez ESP 3:41.26; 3 Ossama Meslek ITA 3:41.34; 4 Louis Gilavert FRA 3:41.45; 5 Luke McCann IRL 3:41.51; 6 Jan Friš CZE 3:41.57; 7 Pol Moya AND 3:42.23 NR; 8 David Nikolli ALB 3:42.67

3000: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 7:40.32; 2 Adel Mechaal ESP 7:41.75; 3 Elzan Bibić SRB 7:44.03; 4 Darragh McElhinney IRL 7:44.72; 5 Charles Grethen LUX 7:46.65; 6 Tim Verbaandert NED 7:47.24; 7 Sam Parsons GER 7:48.01; 8 James West GBR 7:48.22; 9 Jack Rowe GBR 7:48.32; 10 Robin Hendrix BEL 7:50.46; 11 Mike Foppen NED 7:50.95; 12 Magnus Tuv Myhre NOR 7:51.30; 13 Simon Sundström SWE 7:52.54; 14 Bastien Augusto FRA 8:20.60; Emil Danielsson SWE DQ

Heat 1: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 7:56.57; 2 Bastien Augusto FRA 7:56.71; 3 Sam Parsons GER 7:57.18; 4 Tim Verbaandert NED 7:57.28; 5 Jack Rowe GBR 7:57.29; 6 Emil Danielsson SWE 7:57.45; 7 John Heymans BEL 7:57.87; 8 Pietro Riva ITA 7:58.89; 9 Joel Ibler Lillesø DEN 8:00.48; 10 Dario Ivanovski MKD 8:17.93. Heat 2: 1 Elzan Bibić SRB 7:50.21; 2 Adel Mechaal ESP 7:50.69; 3 James West GBR 7:50.73; 4 Darragh McElhinney IRL 7:51.11; 5 Charles Grethen LUX 7:51.30; 6 Simon Sundström SWE 7:51.30; 7 Robin Hendrix BEL 7:51.32; 8 Mike Foppen NED 7:51.61; 9 Magnus Tuv Myhre NOR 7:52.47; 10 Mattia Padovani ITA 7:54.31

60H: 1 Jason Joseph SUI 7.41 NR; 2 Jakub Szymański POL 7.56; 3 Just Kwaou-Mathey FRA 7.59; 4 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.59; 5 Paolo Dal Molin ITA 7.62; 6 Krzysztof Kiljan POL 7.63; 7 David King GBR 7.71; Enrique Llopis ESP DNF

SF1: 1 Jason Joseph SUI 7.50; 2 Jakub Szymański POL 7.54; 3 Paolo Dal Molin ITA 7.62; 4 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.74; 5 Kevin Sanchez ESP 7.75; 6 Vladimir Vukicevic NOR 7.75; 7 Elmo Lakka FIN 7.83; Dimitri Bascou FRA DNF. SF2: 1 Enrique Llopis ESP 7.58; 2 Just Kwaou-Mathey FRA 7.61; 3 Krzysztof Kiljan POL 7.67; 4 David King GBR 7.68; 5 Hassane Fofana ITA 7.71; 6 Milan Trajkovic CYP 7.73; 7 Abdel-Kader Larrinaga POR 7.81; 8 Bálint Szeles HUN 8.15

Heat 1: 1 Jason Joseph SUI 7.61; 2 Milan Trajkovic CYP 7.71; 3 David King GBR 7.75; 4 Bálint Szeles HUN 7.76; 5 Abdel-Kader Larrinaga POR 7.77; 6 Kevin Sanchez ESP 7.77; 7 Alin Ionut Anton ROU 7.89. Heat 2: 1 Just Kwaou-Mathey FRA 7.63; 2 Jakub Szymański POL 7.65; 3 Hassane Fofana ITA 7.79; 4 Tim Eikermann GER 7.80; 5 Ilari Manninen FIN 7.87; 6 Luka Trgovčević SRB 7.91; 7 Dániel Eszes HUN 8.03; 8 Daniel Cisneros ESP 8.24. Heat 3: 1 Enrique Llopis ESP 7.63; 2 Krzysztof Kiljan POL 7.67; 3 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.72; 4 Dimitri Bascou FRA 7.73; 5 Finley Gaio SUI 7.79; 6 Max Hrelja SWE 7.84; 7 Santeri Kuusiniemi FIN 7.95. Heat 4: 1 Paolo Dal Molin ITA 7.71; 2 Elmo Lakka FIN 7.75; 3 Vladimir Vukicevic NOR 7.76; 4 Pascal Martinot-Lagarde FRA 7.79; 5 Konstadínos Douvalídis GRE 7.82; 6 Mikdat Sevler 7.83; 7 Damian Czykier POL 7.95; 8 Mathieu Jaquet SUI 8.10

HJ: 1 Douwe Amels NED 2.31 NR; 2 Andrii Protsenko UKR 2.29; 3 Thomas Carmoy BEL 2.29; 4 Tobias Potye GER 2.26; 5 Norbert Kobielski POL 2.26; 6 Christian Falocchi ITA 2.19; 7 Loïc Gasch SUI 2.15; 8 Marco Fassinotti ITA 2.15. Qualification: 1 Andrii Protsenko UKR 2.19; 1 Norbert Kobielski POL 2.19; 1 Thomas Carmoy BEL 2.19; 1 Douwe Amels NED 2.19; 5 Christian Falocchi ITA 2.19; 5 Marco Fassinotti ITA 2.19; 5 Loïc Gasch SUI 2.19; 5 Tobias Potye GER 2.19; 9 Tihomir Ivanov BUL 2.14; 9 Enes Talha Şenses 2.14; 9 Péter Bakosi HUN 2.14; 9 Gerson Baldé POR 2.14; 13 Adónios Mérlos GRE 2.14; 14 Jonas Wagner GER 2.14; 14 Vadym Kravchuk UKR 2.14; 16 Juozas Baikštys LTU 2.14; 17 Stefano Sottile ITA 2.08

PV: 1 Sondre Guttormsen NOR 5.80; 2 Piotr Lisek POL 5.80; 2 Emmanouíl Karalís GRE 5.80; 4 Torben Blech GER 5.80; 5 Ethan Cormont FRA 5.70; 6 Claudio Michel Stecchi ITA 5.70; 7 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.60; 8 Ben Broeders BEL 5.60; 9 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.40 Qualification: 1 Emmanouíl Karalís GRE 5.75; 2 Torben Blech GER 5.75; 2 Ben Broeders BEL 5.75; 4 Claudio Michel Stecchi ITA 5.75; 5 Ethan Cormont FRA 5.75; 6 Sondre Guttormsen NOR 5.65; 6 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.65; 6 Piotr Lisek POL 5.65; 6 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.65; 10 Thibaut Collet FRA 5.65; 11 Ersu Şaşma 5.55; 11 Menno Vloon NED 5.55; 13 Dominik Alberto SUI 5.40; 14 Urho Kujanpää FIN 5.40; 15 Valentin Lavillenie FRA 5.40; 16 Robert Renner SLO 5.20; Gillian Ladwig GER NH

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.30; 2 Thobias Montler SWE 8.19; 3 Gabriel Bitan ROU 8.00; 4 Bozhidar Saraboyukov BUL 7.97 NU20R; 5 Radek Juška CZE 7.94; 6 Jaime Guerra ESP 7.84; 7 Erwan Konate FRA 7.65; 8 Lazar Anić SRB 2.48

Qualification: 1 Thobias Montler SWE 8.14; 2 Miltiádis Tentóglou GRE 8.03; 3 Gabriel Bitan ROU 8.03; 4 Jaime Guerra ESP 7.99; 5 Erwan Konate FRA 7.93; 6 Bozhidar Saraboyukov BUL 7.89 NU20R; 7 Radek Juška CZE 7.86; 8 Lazar Anić SRB 7.75; 9 Kristian Pulli FIN 7.66; 10 Jean-Pierre Bertrand FRA 7.60; 11 Iker Arotzena ESP 7.57; 12 Mattia Furlani ITA 7.57; 13 Henrik Flåtnes NOR 7.55; 14 Strahinja Jovančević SRB 7.50; 15 Filip Pravdica CRO 7.39; 16 Marko Čeko CRO 7.39; Jules Pommery FRA NM; Kristóf Pap HUN NM

TJ: 1 Pedro Pablo Pichardo POR 17.60 NR; 2 Nikólaos Andrikópoulos GRE 16.58; 3 Max Heß GER 16.57; 4 Tiago Pereira POR 16.51; 5 Nazim Babayev AZE 16.50; 6 Tobia Bocchi ITA 16.39; 7 Dimítrios Tsiámis GRE 16.39; 8 Benjamin Compaoré FRA 16.11; 9 Batuhan Çakır 16.02

Qualification: 1 Pedro Pablo Pichardo POR 17.48 NR; 2 Max Heß GER 16.67; 3 Tobia Bocchi ITA 16.47; 4 Nazim Babayev AZE 16.45; 5 Tiago Pereira POR 16.39; 6 Nikólaos Andrikópoulos GRE 16.39; 7 Benjamin Compaoré FRA 16.37; 8 Dimítrios Tsiámis GRE 16.26; 9 Batuhan Çakır 16.20; 10 Simone Biasutti ITA 16.20; 11 Enzo Hodebar FRA 16.09; 12 Andréas Pantazís GRE 16.06; 13 Jesper Hellström SWE 15.95; 14 Georgi Nachev BUL 15.92; 15 Levon Aghasyan ARM 15.89; 16 Jan Luxa SLO 15.70; Razvan Cristian Grecu ROU NM

SP: 1 Zane Weir ITA 22.06 NR; 2 Tomáš Staněk CZE 21.90; 3 Roman Kokoshko UKR 21.84 NR; 4 Filip Mihaljević CRO 21.43; 5 Bob Bertemes LUX 21.00; 6 Marcus Thomsen NOR 20.66; 7 Mesud Pezer BIH 19.94; Leonardo Fabbri ITA NM

Qualification: 1 Zane Weir ITA 21.46; 2 Filip Mihaljević CRO 21.20; 3 Leonardo Fabbri ITA 21.17; 4 Bob Bertemes LUX 20.92; 5 Marcus Thomsen NOR 20.71; 6 Tomáš Staněk CZE 20.70; 7 Roman Kokoshko UKR 20.43; 8 Mesud Pezer BIH 20.20; 9 Andrei Toader ROU 20.15; 10 Nick Ponzio ITA 19.83; 11 Asmir Kolašinac SRB 19.63; 12 Francisco Belo POR 19.61; 13 Giorgi Mujaridze GEO 19.05; 14 Muhamet Ramadani KOS 17.93 NR; Michał Haratyk POL NM; Armin Sinančević SRB NM

4×400: 1 BEL 3:05.83; 2 FRA 3:06.52; 3 NED 3:06.59; 4 ESP 3:06.87; 5 GBR 3:08.61; 6 TUR 3:09.41 NR

Hep: 1 Kevin Mayer FRA 6348; 2 Sander Aae Skotheim NOR 6318 NR; 3 Risto Lillemets EST 6079; 4 Manuel Eitel GER 6047; 5 Jorge Ureña ESP 5966; 6 Ondřej Kopecký CZE 5792; 7 Tim Nowak GER 5727; 8 Marcus Nilsson SWE 5677; 9 Makenson Gletty FRA 5133; 10 Hans-Christian Hausenberg EST 4992; Simon Ehammer SUI DNF; Dario Dester ITA DNF; Maicel Uibo EST DNF; Kai Kazmirek GER DNF

Multi events individual events

60: Heat 1: 1 Sander Aae Skotheim NOR 7.05; 2 Risto Lillemets EST 7.05; 3 Ondřej Kopecký CZE 7.09; 4 Kai Kazmirek GER 7.19; 5 Maicel Uibo EST 7.31; 6 Tim Nowak GER 7.37; 7 Marcus Nilsson SWE 7.39. Heat 2: 1 Simon Ehammer SUI 6.80; 2 Manuel Eitel GER 6.81; 3 Kevin Mayer FRA 6.85; 4 Hans-Christian Hausenberg EST 6.86; 5 Dario Dester ITA 6.93; 6 Jorge Ureña ESP 6.96; 7 Makenson Gletty FRA 6.96

1000: 1 Sander Aae Skotheim NOR 2:37.82; 2 Risto Lillemets EST 2:39.50; 3 Tim Nowak GER 2:41.61; 4 Marcus Nilsson SWE 2:43.39; 5 Kevin Mayer FRA 2:44.20; 6 Manuel Eitel GER 2:44.45; 7 Ondřej Kopecký CZE 2:45.36; 8 Jorge Ureña ESP 2:46.26; 9 Makenson Gletty FRA 2:46.93; 10 Hans-Christian Hausenberg EST 3:06.57

60H Heat 1: 1 Sander Aae Skotheim NOR 8.05; 2 Manuel Eitel GER 8.15; 3 Tim Nowak GER 8.23; 4 Kai Kazmirek GER 8.25; 5 Marcus Nilsson SWE 8.56. Heat 2: 1 Kevin Mayer FRA 7.76; 2 Jorge Ureña ESP 7.83; 3 Hans-Christian Hausenberg EST 8.00; 4 Risto Lillemets EST 8.05; 5 Makenson Gletty FRA 8.06; 6 Ondřej Kopecký CZE 8.15

HJ: 1 Sander Aae Skotheim NOR 2.19; 2 Risto Lillemets EST 2.07; 3 Jorge Ureña ESP 2.01; 4 Manuel Eitel GER 2.01; 5 Kevin Mayer FRA 1.98; 6 Tim Nowak GER 1.95; 6 Hans-Christian Hausenberg EST 1.95; 8 Makenson Gletty FRA 1.95; 9 Marcus Nilsson SWE 1.95; 9 Kai Kazmirek GER 1.95; 11 Ondřej Kopecký CZE 1.92

PV: 1 Kevin Mayer FRA 5.30; 2 Risto Lillemets EST 5.10; 3 Marcus Nilsson SWE 5.10; 4 Sander Aae Skotheim NOR 5.00; 5 Kai Kazmirek GER 4.80; 5 Ondřej Kopecký CZE 4.80; 7 Manuel Eitel GER 4.80; 8 Jorge Ureña ESP 4.80; 9 Tim Nowak GER 4.70

LJ: 1 Hans-Christian Hausenberg EST 7.81; 2 Sander Aae Skotheim NOR 7.60; 3 Kevin Mayer FRA 7.41; 4 Ondřej Kopecký CZE 7.36; 5 Dario Dester ITA 7.28; 6 Jorge Ureña ESP 7.25; 7 Manuel Eitel GER 7.19; 8 Makenson Gletty FRA 7.18; 9 Maicel Uibo EST 7.16; 10 Tim Nowak GER 7.06; 11 Kai Kazmirek GER 7.01; 12 Risto Lillemets EST 6.91; 13 Marcus Nilsson SWE 6.82; Simon Ehammer SUI NM

SP: 1 Makenson Gletty FRA 16.07; 2 Kevin Mayer FRA 15.81; 3 Manuel Eitel GER 15.27; 4 Tim Nowak GER 14.94; 5 Marcus Nilsson SWE 14.77; 6 Maicel Uibo EST 14.69; 7 Risto Lillemets EST 14.59; 8 Sander Aae Skotheim NOR 14.09; 9 Kai Kazmirek GER 13.94; 10 Hans-Christian Hausenberg EST 13.63; 11 Jorge Ureña ESP 13.58; 12 Ondřej Kopecký CZE 13.57

Women

60: 1 Mujinga Kambundji SUI 7.00; 2 Ewa Swoboda POL 7.09; 3 Daryll Neita GBR 7.12; 4 Rani Rosius BEL 7.15; 5 Arialis Martinez POR 7.17 =NR; 6 Delphine Nkansa BEL 7.19; 7 Alexandra Burghardt GER 7.24; 8 Jael Bestue ESP 7.28

SF1: 1 Ewa Swoboda POL 7.10; 2 Rani Rosius BEL 7.16; 3 Õilme Võro EST 7.29 =NR; 4 Mélissa Gutschmidt SUI 7.30; 5 Rosalina Santos POR 7.35; 6 Asha Philip GBR 7.35; 7 Olivia Fotopoulou CYP 7.36; 8 Irene Siragusa ITA 7.39. SF2: 1 Daryll Neita GBR 7.07; 2 Alexandra Burghardt GER 7.23; 3 Sarah Atcho SUI 7.26; 4 Patrizia van der Weken LUX 7.27; 5 N’ketia Seedo NED 7.32; 6 Martyna Kotwiła POL 7.33; 7 Lorène Dorcas Bazolo POR 7.34; 8 Poliníki Emmanouilídou GRE 7.34. SF3: 1 Mujinga Kambundji SUI 7.05; 2 Delphine Nkansa BEL 7.22; 3 Jael Bestue ESP 7.23; 4 Arialis Martinez POR 7.24; 5 Lisa Mayer GER 7.27; 6 Magdalena Stefanowicz POL 7.32; 7 Julia Henriksson SWE 7.34; 8 Anna Bongiorni ITA 7.39

Heat 1: 1 Ewa Swoboda POL 7.11; 2 Rani Rosius BEL 7.22; 3 Poliníki Emmanouilídou GRE 7.26; 4 Sarah Atcho SUI 7.30; 5 Julia Henriksson SWE 7.33; 6 Anna Bongiorni ITA 7.36; 7 Anna Pursiainen FIN 7.52. Heat 2: 1 Daryll Neita GBR 7.14; 2 Alexandra Burghardt GER 7.24; 3 Olivia Fotopoulou CYP 7.32; 4 Lorène Dorcas Bazolo POR 7.32; 5 Martyna Kotwiła POL 7.38; 6 Rafailía Spanoudáki-Hatziríga GRE 7.43; 7 Viktória Forster SVK 7.51. Heat 3: 1 Patrizia van der Weken LUX 7.26; 2 Jael Bestue ESP 7.30; 3 Õilme Võro EST 7.31; 4 Magdalena Stefanowicz POL 7.32; 5 N’ketia Seedo NED 7.37; 6 Jusztina Csóti HUN 7.45; 7 Alessandra Gasparelli SMR 7.63; 8 Charlotte Afriat MON 8.13. Heat 4: 1 Mujinga Kambundji SUI 7.18; 2 Delphine Nkansa BEL 7.22; 3 Rosalina Santos POR 7.30; 4 Irene Siragusa ITA 7.35; 5 Joan Healy IRL 7.41; 6 Magdalena Lindner AUT 7.44; 7 Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ISL 7.56. Heat 5: 1 Arialis Martinez POR 7.24; 2 Mélissa Gutschmidt SUI 7.27; 3 Lisa Mayer GER 7.31; 4 Asha Philip GBR 7.36; 5 Gloria Hooper ITA 7.39; 6 Milana Tirnanić SRB 7.42; 7 Boglárka Takács HUN 7.42; 8 Carla Scicluna MLT 7.72

400: 1 Femke Bol NED 49.85; 2 Lieke Klaver NED 50.57; 3 Anna Kiełbasińska POL 51.25; 4 Susanne Gogl-Walli AUT 51.73 NR; 5 Lada Vondrová CZE 51.73; 6 Tereza Petržilková CZE 52.81

SF1: 1 Lieke Klaver NED 51.43; 2 Anna Kiełbasińska POL 51.67; 3 Lada Vondrová CZE 52.12; 4 Gunta Vaičule LAT 53.57; 5 Viivi Lehikoinen FIN 53.61; 6 Alice Mangione ITA 53.66. SF2: 1 Femke Bol NED 52.19; 2 Susanne Gogl-Walli AUT 52.40; 3 Tereza Petržilková CZE 52.93; 4 Helena Ponette BEL 53.07; 5 Henriette Jæger NOR 53.08; 6 Sharlene Mawdsley IRL 53.37

Heat 1: 1 Lada Vondrová CZE 52.77; 2 Henriette Jæger NOR 53.27; 3 Sophie Becker IRL 53.43; 4 Julia Niederberger SUI 53.52; 5 Drita Islami MKD 55.86; 6 Duna Viñals AND 57.71 NR. Heat 2: 1 Femke Bol NED 52.35; 2 Viivi Lehikoinen FIN 52.88; 3 Anna Polinari ITA 53.38; 4 Yasmin Giger SUI 53.89; 5 Veronika Drljačić CRO 54.04. Heat 3: 1 Lieke Klaver NED 52.72; 2 Alice Mangione ITA 52.99; 3 Camille Laus BEL 53.10; 4 Iríni Vasilíou GRE 53.71; 5 Milja Thureson FIN 55.82. Heat 4: 1 Susanne Gogl-Walli AUT 52.34; 2 Sharlene Mawdsley IRL 52.59; 3 Gunta Vaičule LAT 52.85; 4 Raphaela Boaheng Lukudo ITA 53.30; 5 Andriána Férra GRE 55.29; 6 Norcady Reyes GIB 1:01.71. Heat 5: 1 Anna Kiełbasińska POL 51.77; 2 Tereza Petržilková CZE 52.14; 3 Helena Ponette BEL 52.31; 4 Lisanne de Witte NED 53.61; 5 Cliodhna Manning IRL 54.21

800: 1 Keely Hodgkinson GBR 1:58.66; 2 Anita Horvat SLO 2:00.54; 3 Agnes Raharolahy FRA 2:00.85; 4 Lorea Ibarzabal ESP 2:00.87; 5 Audrey Werro SUI 2:00.91; 6 Lore Hoffmann SUI 2:01.22; 7 Eloisa Coiro ITA 2:02.80; 8 Majtie Kolberg GER 2:03.65

SF1: 1 Keely Hodgkinson GBR 2:00.05; 2 Audrey Werro SUI 2:01.19; 3 Lorea Ibarzabal ESP 2:01.25; 4 Agnes Raharolahy FRA 2:01.31; 5 Majtie Kolberg GER 2:01.49; 6 Gabriela Gajanová SVK 2:01.70 NR. SF2: 1 Anita Horvat SLO 2:03.11; 2 Lore Hoffmann SUI 2:03.19; 3 Eloisa Coiro ITA 2:03.31; 4 Bianka Bartha-Kéri HUN 2:03.36; 5 Lena Kandissounon FRA 2:03.58; 6 Isabelle Boffey GBR 2:03.94

Heat 1: 1 Isabelle Boffey GBR 2:03.24; 2 Bianka Bartha-Kéri HUN 2:03.26; 3 Annemarie Nissen DEN 2:03.70; 4 Charlotte Pizzo FRA 2:04.89; 5 Jerneja Smonkar SLO 2:06.94. Heat 2: 1 Anita Horvat SLO 2:03.06; 2 Gabriela Gajanová SVK 2:03.25; 3 Lore Hoffmann SUI 2:03.34; 4 Daniela Garcia ESP 2:04.20; 5 Cristina Daniela Balan ROU 2:08.92; 6 Malin Nyfors NOR 2:14.93. Heat 3: 1 Keely Hodgkinson GBR 2:01.67; 2 Majtie Kolberg GER 2:01.94; 3 Eloisa Coiro ITA 2:02.19; 4 Hedda Hynne NOR 2:03.34; 5 Valentina Rosamilia SUI 2:04.14. Heat 4: 1 Audrey Werro SUI 2:05.60; 2 Lena Kandissounon FRA 2:05.80; 3 Margarita Koczanowa POL 2:06.00; 4 Wilma Nielsen SWE 2:06.79; 5 Patrícia Silva POR 2:07.58; 6 Tuğba Toptaş 2:08.14. Heat 5: 1 Agnes Raharolahy FRA 2:04.56; 2 Lorea Ibarzabal ESP 2:04.63; 3 Elena Bellò ITA 2:05.06; 4 Veronika Sadek SLO 2:05.32; 5 Angelika Sarna POL 2:05.50; 6 Julia Nielsen SWE 2:06.33

1500: 1 Laura Muir GBR 4:03.40; 2 Claudia Bobocea ROU 4:03.76; 3 Sofia Ennaoui POL 4:04.06; 4 Esther Guerrero ESP 4:04.86; 5 Katie Snowden GBR 4:07.68; 6 Marta Pen Freitas POR 4:07.95; 7 Agueda Muńoz ESP 4:08.72; 8 Vera Hoffmann LUX 4:10.03; 9 Sintayehu Vissa ITA 4:10.05; 10 Hanna Hermansson SWE 4:10.48; 11 Ellie Baker GBR 4:10.96; Kristiina Mäki CZE DNF

Heat 1: 1 Claudia Bobocea ROU 4:07.63; 2 Sofia Ennaoui POL 4:07.91; 3 Katie Snowden GBR 4:08.27; 4 Sintayehu Vissa ITA 4:08.54; 5 Vera Hoffmann LUX 4:08.73 NR; 6 Hanna Hermansson SWE 4:09.32; 7 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:18.58. Heat 2: 1 Laura Muir GBR 4:23.20; 2 Marta Pen Freitas POR 4:23.30; 3 Agueda Muńoz ESP 4:23.39; 4 Weronika Lizakowska POL 4:23.57; 5 Federica Del Buono ITA 4:23.59; 6 Joceline Wind SUI 4:25.14; 7 Lenuta Simiuc ROU 4:29.07. Heat 3: 1 Esther Guerrero ESP 4:10.48; 2 Ellie Baker GBR 4:10.65; 3 Kristiina Mäki CZE 4:10.86; 4 Nathalie Blomqvist FIN 4:10.91; 5 Marissa Damink NED 4:11.38; 6 Şilan Ayyıldız 4:11.55; 7 Salomé Afonso POR 4:16.59

3000: 1 Hanna Klein GER 8:35.87; 2 Konstanze Klosterhalfen GER 8:36.50; 3 Melissa Courtney-Bryant GBR 8:41.19; 4 Nadia Battocletti ITA 8:44.96; 5 Hannah Nuttall GBR 8:46.30; 6 Maureen Koster NED 8:47.17; 7 Marta Pérez ESP 8:49.19; 8 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 8:49.98; 9 Ludovica Cavalli ITA 8:53.97; 10 Marta García ESP 8:54.92; 11 Agate Caune LAT 8:56.88; 12 Camilla Richardsson FIN 8:57.13; 13 Emine Hatun Mechaal 9:22.12; Yasemin Can DNF; Mariana Machado POR DNF

Heat 1: 1 Konstanze Klosterhalfen GER 8:53.50; 2 Camilla Richardsson FIN 8:53.60 NR; 3 Hannah Nuttall GBR 8:53.72; 4 Ludovica Cavalli ITA 8:54.40; 5 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 8:56.71; 6 Marta Pérez ESP 8:56.82; 7 Emine Hatun Mechaal 9:03.03; 8 Mariana Machado POR 9:07.78; 9 Nanna Bové DEN 9:13.65; 10 Ine Bakken NOR 9:25.12; Sara Christiansson SWE DNF. Heat 2: 1 Hanna Klein GER 8:59.28; 2 Nadia Battocletti ITA 8:59.65; 3 Maureen Koster NED 9:00.33; 4 Melissa Courtney-Bryant GBR 9:00.40; 5 Agate Caune LAT 9:01.33; 6 Yasemin Can 9:01.34; 7 Marta García ESP 9:06.14; 8 Leila Hadji FRA 9:12.53; 9 Micol Majori ITA 9:16.40; 10 Lilla Böhm HUN 9:18.93; 11 Anastasía-Panayióta Marinákou GRE 9:22.35; 12 Greza Bakraqi KOS 9:36.96 NR

60H: 1 Reetta Hurske FIN 7.79 =NR; 2 Nadine Visser NED 7.84; 3 Ditaji Kambundji SUI 7.91; 4 Mette Graversgaard DEN 7.92 NR; 5 Laeticia Bapte FRA 7.97; 6 Sarah Lavin IRL 8.03; 7 Gréta Kerekes HUN 8.03; 8 Maayke Tjin A-Lim NED 8.09

SF1: 1 Nadine Visser NED 7.93; 2 Mette Graversgaard DEN 7.94 NR; 3 Ditaji Kambundji SUI 7.97; 4 Maayke Tjin A-Lim NED 8.02; 5 Annimari Korte FIN 8.13; 6 Weronika Nagięć POL 8.15; Judy Marie Aime Chalcou FRA DNS; Natalia Christofi CYP DNS. SF2: 1 Reetta Hurske FIN 7.85; 2 Laeticia Bapte FRA 7.91; 3 Sarah Lavin IRL 7.99; 4 Gréta Kerekes HUN 8.00; 5 Cyrena Samba-Mayela FRA 8.00; 6 Zoë Sedney NED 8.06; 7 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 8.06; 8 Anne Zagré BEL 8.08

Heat 1: 1 Nadine Visser NED 7.88; 2 Laeticia Bapte FRA 7.97; 3 Gréta Kerekes HUN 8.04; 4 Anne Zagré BEL 8.13; 5 Xenia Benach ESP 8.17; 6 Monika Zapalska GER 8.19; 7 Victoria Rausch LUX 8.23; 8 Joni Tomičić Prezelj SLO 9.22. Heat 2: 1 Cyrena Samba-Mayela FRA 7.99; 2 Maayke Tjin A-Lim NED 8.03; 3 Natalia Christofi CYP 8.08; 4 Weronika Nagięć POL 8.09; 5 Annimari Korte FIN 8.14; 6 Mathilde Heltbech DEN 8.15; 7 Anna Tóth HUN 8.20; 8 Anaís Karayiánni GRE 8.34. Heat 3: 1 Reetta Hurske FIN 7.93; 2 Mette Graversgaard DEN 7.96 NR; 3 Judy Marie Aime Chalcou FRA 8.03; 4 Andrea Rooth NOR 8.21; 5 Viktória Forster SVK 8.24; 6 Anna Plotitsyna UKR 8.26; 7 Nicla Mosetti ITA 8.30. Heat 4: 1 Ditaji Kambundji SUI 8.02; 2 Sarah Lavin IRL 8.03; 3 Zoë Sedney NED 8.08; 4 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 8.10; 5 Lotta Harala FIN 8.17; 6 Olimpia Barbosa POR 8.21; 7 Anja Lukić SRB 8.23

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.98; 2 Britt Weerman NED 1.96 =NR; 3 Kateryna Tabashnyk UKR 1.94; 4 Angelina Topić SRB 1.94 =NR; 5 Yuliya Levchenko UKR 1.94; 6 Christina Honsel GER 1.91; 7 Daniela Stanciu ROU 1.86; 7 Morgan Lake GBR 1.86

Qualification: 1 Yuliya Levchenko UKR 1.91; 2 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.91; 3 Christina Honsel GER 1.91; 3 Daniela Stanciu ROU 1.91; 3 Angelina Topić SRB 1.91; 6 Kateryna Tabashnyk UKR 1.91; 6 Britt Weerman NED 1.91; 8 Morgan Lake GBR 1.91; 9 Solene Gicquel FRA 1.87; 10 Marija Vuković MNE 1.87; 11 Nawal Meniker FRA 1.87; 12 Karmen Bruus EST 1.87; 13 Lia Apostolovski SLO 1.82; 13 Heta Tuuri FIN 1.82; 15 Urtė Baikštytė LTU 1.82; 15 Elena Vallortigara ITA 1.82

PV: 1 Wilma Murto FIN 4.80 NR; 2 Tina Šutej SLO 4.75; 3 Amálie Švábíková CZE 4.70; 4 Ekateríni Stefanídi GRE 4.60; 5 Margot Chevrier FRA 4.60; 6 Angelica Moser SUI 4.45; 7 Michaela Meijer SWE 4.45; 8 Roberta Bruni ITA 4.25

Qualification: 1 Wilma Murto FIN 4.55; 1 Tina Šutej SLO 4.55; 3 Ekateríni Stefanídi GRE 4.55; 4 Michaela Meijer SWE 4.55; 5 Margot Chevrier FRA 4.55; 6 Angelica Moser SUI 4.55; 7 Roberta Bruni ITA 4.45; 7 Amálie Švábíková CZE 4.45; 9 Elisa Molinarolo ITA 4.45; 10 Ninon Chapelle FRA 4.45; 10 Elina Lampela FIN 4.45; 12 Lene Onsrud Retzius NOR 4.45; 13 Caroline Bonde Holm DEN 4.45; 14 Yana Hladiychuk UKR 4.30; 15 Nikoléta Kiriakopoúlou GRE 4.30; 16 Marie-Julie Bonnin FRA 4.30; 16 Anjuli Knäsche GER 4.30; 18 Hanga Klekner HUN 4.10; 19 Buse Arıkazan 4.10

LJ: 1 Jazmin Sawyers GBR 7.00 NR; 2 Larissa Iapichino ITA 6.97 NR; 3 Ivana Vuleta SRB 6.91; 4 Malaika Mihambo GER 6.83; 5 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.62; 6 Annik Kälin SUI 6.61; 7 Khaddi Sagnia SWE 6.57; 8 Evelise Veiga POR 6.36

Qualification: 1 Ivana Vuleta SRB 6.98; 2 Malaika Mihambo GER 6.87; 3 Khaddi Sagnia SWE 6.74; 4 Jazmin Sawyers GBR 6.71; 5 Annik Kälin SUI 6.70; 6 Larissa Iapichino ITA 6.66; 7 Evelise Veiga POR 6.53; 8 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.52; 9 Milica Gardašević SRB 6.51; 10 Fatima Diame ESP 6.48; 11 Tiphaine Mauchant FRA 6.43; 12 Diána Lesti HUN 6.40; 13 Mikaelle Assani GER 6.38; 14 Florentina Costina Iusco ROU 6.37; 15 Filippa Kviten CYP 6.36; 16 Jogailė Petrokaitė LTU 6.26; 17 Plamena Mitkova BUL 6.25; Maryse Luzolo GER DNS

TJ: 1 Tuğba Danişmaz 14.31 NR; 2 Dariya Derkach ITA 14.20; 3 Patrícia Mamona POR 14.16; 4 Ottavia Cestonaro ITA 14.08; 5 Neja Filipič SLO 13.92; 6 Dovilė Kilty LTU 13.92; 7 Kira Wittmann GER 13.79; 8 Maja Åskag SWE 13.64

Qualification: 1 Tuğba Danişmaz 14.09; 2 Patrícia Mamona POR 14.09; 3 Dariya Derkach ITA 13.98; 4 Ottavia Cestonaro ITA 13.98; 5 Kira Wittmann GER 13.96; 6 Neja Filipič SLO 13.94; 7 Dovilė Kilty LTU 13.83; 8 Maja Åskag SWE 13.82; 9 Adrianna Laskowska POL 13.76; 10 Spiridoúla Karídi GRE 13.60; 11 Yekaterina Sariyeva AZE 13.55 NR; 12 Aina Grikšaitė LTU 13.50; 13 Elena Andreea Taloș ROU 13.39; 14 Diana Zagainova LTU 13.37; 15 Eva Pepelnak SLO 13.32; 16 Aleksandra Nacheva BUL 13.26; 17 Paola Borovic CRO 13.24; 18 Yana Sargsyan ARM 12.84

SP: 1 Auriol Dongmo POR 19.76; 2 Sara Gambetta GER 18.83; 3 Fanny Roos SWE 18.42; 4 Jessica Inchude POR 18.33; 5 Jessica Schilder NED 18.29; 6 Anita Márton HUN 18.28; 7 Dimitriana Bezede MDA 17.98; 8 Julia Ritter GER 17.89

Qualification: 1 Jessica Schilder NED 19.18; 2 Auriol Dongmo POR 18.51; 3 Fanny Roos SWE 18.35; 4 Sara Gambetta GER 18.33; 5 Julia Ritter GER 18.05; 6 Anita Márton HUN 17.99; 7 Jessica Inchude POR 17.92; 8 Dimitriana Bezede MDA 17.90; 9 Sara Lennman SWE 17.82; 10 Katharina Maisch GER 17.44; 11 Benthe König NED 17.23; 12 Eliana Bandeira POR 17.23; 13 María Belén Toimil ESP 16.88; 14 Eveliina Rouvali FIN 16.26; 15 Jolien Boumkwo BEL 16.18; 16 Sopo Shatirishvili GEO 15.08

4×400: 1 NED 3:25.66 NR; 2 ITA 3:28.61 NR; 3 POL 3:29.31; 4 CZE 3:31.26; 5 IRL 3:32.61; 6 GBR 3:32.65

Pen: 1 Nafissatou Thiam BEL 5055 WR; 2 Adrianna Sułek POL 5014 NR; 3 Noor Vidts BEL 4823; 4 Sofie Dokter NED 4499; 5 Xénia Krizsán HUN 4493; 6 Holly Mills GBR 4451; 7 Saga Vanninen FIN 4440; 8 Sveva Gerevini ITA 4363; 9 Kate O’Connor IRL 4353; 10 Marijke Esselink NED 4299; 11 Bianca Salming SWE 4191; 12 Yuliya Loban UKR 4091; Léonie Cambours FRA DNF

Individual events

800: 1 Adrianna Sułek POL 2:07.17; 2 Xénia Krizsán HUN 2:11.87; 3 Holly Mills GBR 2:12.58; 4 Nafissatou Thiam BEL 2:13.60; 5 Noor Vidts BEL 2:14.52; 6 Sveva Gerevini ITA 2:15.88; 7 Bianca Salming SWE 2:16.12; 8 Marijke Esselink NED 2:19.87; 9 Kate O’Connor IRL 2:20.08; 10 Sofie Dokter NED 2:20.53; 11 Saga Vanninen FIN 2:20.64; 12 Yuliya Loban UKR 2:33.25

60H: Heat 1: 1 Sofie Dokter NED 8.37; 2 Marijke Esselink NED 8.39; 3 Sveva Gerevini ITA 8.43; 4 Yuliya Loban UKR 8.56; 5 Kate O’Connor IRL 8.64; 6 Bianca Salming SWE 9.04. Heat 2: 1 Noor Vidts BEL 8.21; 2 Adrianna Sułek POL 8.21; 3 Nafissatou Thiam BEL 8.23; 4 Holly Mills GBR 8.34; 5 Saga Vanninen FIN 8.35; 6 Xénia Krizsán HUN 8.46; 7 Léonie Cambours FRA 8.52

HJ: 1 Nafissatou Thiam BEL 1.92; 2 Adrianna Sułek POL 1.89; 3 Noor Vidts BEL 1.83; 4 Sofie Dokter NED 1.83; 5 Holly Mills GBR 1.77; 6 Yuliya Loban UKR 1.77; 7 Bianca Salming SWE 1.77; 8 Kate O’Connor IRL 1.74; 8 Sveva Gerevini ITA 1.74; 10 Xénia Krizsán HUN 1.71; 10 Marijke Esselink NED 1.71; 12 Léonie Cambours FRA 1.71; 13 Saga Vanninen FIN 1.68

LJ: 1 Adrianna Sułek POL 6.62; 2 Nafissatou Thiam BEL 6.59; 3 Noor Vidts BEL 6.55; 4 Sveva Gerevini ITA 6.08; 5 Saga Vanninen FIN 6.07; 6 Xénia Krizsán HUN 6.05; 7 Sofie Dokter NED 6.04; 8 Kate O’Connor IRL 5.91; 9 Holly Mills GBR 5.85; 10 Marijke Esselink NED 5.82; 11 Bianca Salming SWE 5.48; 12 Yuliya Loban UKR 5.38

SP: 1 Nafissatou Thiam BEL 15.54; 2 Saga Vanninen FIN 15.20; 3 Yuliya Loban UKR 14.51; 4 Kate O’Connor IRL 14.37; 5 Noor Vidts BEL 14.12; 6 Xénia Krizsán HUN 14.06; 7 Adrianna Sułek POL 13.89; 8 Bianca Salming SWE 13.74; 9 Marijke Esselink NED 13.65; 10 Sofie Dokter NED 13.47; 11 Holly Mills GBR 12.99; 12 Sveva Gerevini ITA 12.20

Sound Running The Ten, San Juan Capistrano, California, USA, March 4-5

Eilish McColgan narrowly broke Paula Radcliffe’s UK 10,000m record with a superb run of 30:00.86 and she was followed home by Alicia Monson’s US record of 30:03.82.

Woody Kincaid won the men’s race in 27:06.37.

For more coverage click here

Men

1500: 1 Casey Comber 3:39.50; 2 Leo Young 3:40.86; 3 Ryuma Aoki JPN 3:41.47.

10,000: 1 Woody Kincaid 27:06.37; 2 Joe Klecker 27:07.57; 3 Athanas Kioko KEN 27:23.84; 4 Conner Mantz 27:25.30; 5 Jonas Raess SUI 27:26.40; 6 Ren Tazawa JPN 27:28.04; 7 Nils Voigt GER 27:30.01; 8 Samuel Chelanga 27:38.02; 9 Luis Grijalva GUA 27:42.56 NR; 10 Alex Masai KEN 27:42.80; 11 Wesley Kiptoo KEN 27:45.81; 12 Ben Flanagan CAN 27:49.67; 13 Kanta Shimizu JPN 27:51.23; 14 Benjamin Eidenschink 27:51.74; 15 Tatsuhiko Ito JPN 27:54.64; 16 Davor Aaron Bienenfeld GER 27:55.96; 17 Ahmed Muhumed 27:56.99; 18 Frank Lara 28:00.75; 19 Emmanuel Bor 28:01.09; Olli Hoare AUS DNF; Sam Atkin GBR DNF

National Events 10,000: 1 Takato Suzuki JPN 28:08.04; 2 Thomas George GBR 28:14.41; 3 Ryan Ford 28:16.05; 4 Andrew Alexander CAN 28:17.24; 5 Aidan Reed 28:27.40; 6 Chen Tianyu CHN 28:34.12

Women

10,000: 1 Eilish McColgan GBR 30:00.86 NR; 2 Alicia Monson 30:03.82 NR; 3 Elly Henes 30:48.26; 4 Natosha Rogers 30:48.69; 5 Fiona O’Keeffe 30:55.05; 6 Laura Galván MEX 31:04.08 NR; 7 Dominique Scott Efurd RSA 31:14.00; 8 Carrie Verdon 31:52.94; 9 Susanna Sullivan 31:55.80; 10 Amy Davis 32:10.59; 11 Katie Izzo 32:22.47; 12 Jeralyn Poe 32:39.10. Sarah Inglis GBR DNF

National Events 10,000: 1 Lauren Ryan AUS 32:09.82; 2 Michaela Reinhart 33:08.46; 3 Grace Moore 33:09.44; 4 Maddie Offstein 33:36.68; 5 Amelia Keyser-Gibson 33:37.42; 6 Stephanie Sherman 33:46.55; 7 Rose Harvey GBR 33:57.40; 8 Marybeth Chelanga KEN 33:59.23

Tokyo Marathon, Japan, March 5

Rosemary Wanjiru of Kenya went sixth all-time as her strong last few miles saw her secure victory in 2:16:28 with Tsehay Gemechu finishing second in 2:16:56.

Two more Ethiopians, Ashete Bekere (2:19:11) and Workenesh Edesa (2:20:13) followed ahead of Kenyan Olympian Betsy Saina, who now represents the United States in a 2:21:40 PB.

The top Japanese finisher was Mizuki Matsuda in sixth (2:21:44) as the first nine bettered global qualifying standards.

An exciting men’s race saw just three seconds covering the top three with Deso Gamisa edging Huseyidin Mohamed with both timed at 2:05:22.

In fifth, Canadian Cam Levins set a North American record of 2:05:36 while Ichitaka Yamashita’s 2:05:51 in seventh sealed his World Championships selection for Japan.

Men: Mar: 1 Deso Gelmisa ETH 2:05:22; 2 Huseyidin Mohamed ETH 2:05:22; 3 Tsegaye Getachew ETH 2:05:25; 4 Titus Kibiego KEN 2:05:32; 5 Cam Levins CAN 2:05:36 NR; 6 Tadu Abate ETH 2:05:38; 7 Ichitaka Yamashita 2:05:51; 8 Kenya Sonota 2:05:59; 9 Suguru Osako 2:06:13; 10 Hirohito Inoue 2:07:09; 11 Stephen Kissa UGA 2:07:16; 12 Vincent Raimoi KEN 2:07:23; 13 Brimin Misoi KEN 2:07:36; 14 Kyohei Hosoya 2:08:10; 15 Naoki Koyama 2:08:12; 16 Dominic Nyairo KEN 2:08:13; 17 Kohei Futaoka 2:09:21; 18 Hidekazu Hijikata 2:09:32; 19 Bernard Kimani KEN 2:09:34; 20 Koki Takada 2:09:58; 21 Shun Yuzawa 2:10:10; 22 Jun Nobuto 2:10:15; 23 Daisuke Hosomori 2:10:22; 24 Yuji Nonaka 2:10:23; 25 Junnosuke Matsue 2:10:34; 26 Kenta Uchida 2:10:45; 27 Yuki Matsumura 2:10:50; 28 Akira Tomoyasu 2:11:01; 29 Mizuki Higashi 2:11:04; 30 Takuya Fujikawa 2:11:13; 31 Kei Katanishi 2:11:16; 32 Hiromasa Kumahashi 2:11:24; 33 Johannes Motschmann GER 2:11:30; 34 Taira Kato 2:12:06; 35 Yuya Yoshida 2:12:09; 36 Shogo Nakamura 2:12:10; 37 Jo Fukuda 2:12:23; 38 Paul Onyiego KEN 2:12:40; 39 Tatsuya Oike 2:12:58; 40 Yudai Okamoto 2:13:04; 41 Keita Shitara 2:13:23; 42 Chihiro Miyawaki 2:13:27; 43 Hiroto Fujimagari 2:13:32; 44 Kensuke Horio 2:13:59; 45 Yoshiyuki Hara 2:14:59; 143 Peter Mackrell GBR 2:27:43; 193 Daniel Alexander GBR 2:31:26; 196 David Hudson GBR 2:31:48; 217 David Morris GBR 2:32:54; 235 James Dwyer GBR 2:34:08; 264 Simon Lewis GBR 2:35:00; 289 Allan Christie GBR 2:36:07

Women

Mar: 1 Rosemary Wanjiru KEN 2:16:28; 2 Tsehay Gemechu ETH 2:16:56; 3 Ashete Bekere ETH 2:19:11; 4 Workenesh Edesa ETH 2:20:13; 5 Betsy Saina USA 2:21:40; 6 Mizuki Matsuda 2:21:44; 7 Ai Hosoda 2:22:08; 8 Lindsay Flanagan USA 2:26:08; 9 Kaori Morita 2:26:31; 10 Yukari Abe 2:28:20; 11 Hanae Tanaka 2:29:17; 12 Natsumi Matsushita 2:30:31; 13 Lisa Weightman AUS 2:31:42; 14 Mao Ichiyama 2:31:52; 15 Hitomi Mizuguchi 2:32:14; 16 Beatie Deutsch ISR 2:32:19; 17 Yui Okada 2:34:01; 18 Rachel Hodgkinson GBR 2:36:44; 63 Ania Maria Gabb GBR 2:52:19; 65 Sarah Kruger GBR 2:52:20; 72 Victoria Simon-Shore GBR 2:53:39; 107 Johanna Sharples GBR 2:58:23; 113 Allison Blackmore GBR 2:58:46; 115 Catriona Probert GBR 2:58:59; 152 Wendy Webber GBR 3:04:04

Rome Half-Marathon, Italy, March 5

Kenyans Isaac Kipkemboi (PB 59:17) and Dorcas Tuitoke (PB 66:21). Lonah Chemtai Salpeter of Israel (66:56) was second woman.

Men:

HM: 1 Isaac Kipkemboi KEN 59:17; 2 Wesley Kimutai KEN 59:47; 3 Takele Bikila ETH 59:56; 4 Soufiyan Bouqantar MAR 59:58; 5 Kipsambul Kimakal KEN 1:01:32; 6 Elvis Tabarach KEN 1:02:02; 7 Yassine El Fathaoui 1:02:35; 8 Daniele Meucci 1:02:36; 9 Paul Tiongik KEN 1:02:42; 10 Amaniel Freedom ERI 1:03:37; 11 Michele Fontana 1:03:38; 12 Daniele D’Onofrio 1:03:55; 13 Mourad Mounim ESP 1:05:21; 14 Luca Parisi 1:05:25; 15 Michael Hofer 1:05:30; 16 Josh Lunn GBR 1:05:35

Women:

HM: 1 Dorcas Tuitoek KEN 1:06:21; 2 Lonah Chemtai Salpeter ISR 1:06:56; 3 Magdalene Masai KEN 1:07:07; 4 Caroline Korir KEN 1:07:23; 5 Sofiya Yaremchuk 1:08:49; 6 Hildaj Kiptum KEN 1:11:37

Jacksonville, Florida, USA, February 4

The USA 15km Championships saw victories for Hillary Bor and Emily Sisson.

Men: 15km: 1 Hillary Bor 43:11; 2 Leonard Korir 43:51; 3 Brian Shrader 43:59; 4 Reid Buchanan 44:07; 5 Jacob Thomson 44:11; 6 Teshome Mekonen 44:16; 7 John Dressel 44:23; 8 Nathan Martin 44:53; 9 Nick Randazzo 45:25; 10 Diego Estrada 45:36

Women: 15km: 1 Emily Sisson 48:26; 2 Emma Grace Hurley 50:04; 3 Jessa Hanson 51:15; 4 Dakotah Lindwurm 52:03; 5 Anne Frisbie 52:24; 6 Allie Ostrander 52:37; 7 Sydney Devore 52:55; 8 Bria Wetsch 52:56; 9 Carmen Graves 52:56; 10 Rachel Kennedy 53:08; 11 Joanna Stephens 53:27; 12 Regan Rome 53:35; 13 Erika Kemp 53:42; 14 Christina Welsh 53:56; 15 Megan Curham 54:16

Kingston, Jamaica, February 25

Finishing third behind Ackeem Blake and Oblique Seville (both 6.42), Zharnel Hughes recorded the fastest ever UK outdoor 60m race time of 6.45 though both Dwain Chambers (6.41) and Linford Christie (6.43) have slightly faster split times recorded during World Championships 100m races.

Men: 60 (0.9): 1 Ackeem Blake 6.42; 2 Oblique Seville 6.42; 3 Zharnel Hughes GBR 6.45; 4 Yohan Blake 6.45; 5 Kadrian Goldson 6.50. Ht 3 (1.6): 1 Hughes GBR 6.52; 2 Yohan Blake 6.54

Women: 60 (2.0): 1 Tina Clayton 7.02; 2 Shashalee Forbes 7.03; 3 Kerrica Hill 7.10. 400: 1 Rushell Clayton 53.15

