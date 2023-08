British sprinter beats Commonwealth champion during a period that also sees a number of national championships unfold

Internationales Josko Laufmeeting Andorf, Austria, July 29

Carrying on his remarkable season, Eugene Amo-Dadzie won the 100m in 10.04 ahead of Commonwealth champion Ferdinand Omanyala.

Men:

100 (-0.5): 1 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.04; 2 Ferdinand Omanyala KEN 10.07. Heat 6 (-0.1): 1 Ferdinand Omanyala KEN 10.08; 2 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.16

400: 1 Jamal Rhoden-Stevens GBR 46.99

DT: 1 Lukas Weißhaidinger 64.48; 2 Christoph Harting GER 63.56; 3 Connor Bell NZL 63.28

Women:

JT: 1 Martina Ratej SLO 60.52; 2 Victoria Hudson 58.94; 3 Jo-Ané Van Dyk RSA 58.62

South American Championships, Sao Paulo, Brazil, July 28-30

Issam Asinga set a world junior 100m record of 9.89/0.8. Erik Felipe Cardoso set a Brazilian record 9.97 in second. Asinga also set a Surinam senior record in the 200m with 20.19.

In the field the highlight was Arnovis Dalmero’s Colombian record 8.29m in the long jump.

Men:

100 (0.8): 1 Issam Asinga SUR 9.89 (world U20 rec); 2 Erik Felipe Cardoso 9.97 (rec); 3 Ronal Longa COL 9.99 NR NU20R; 4 Paulo André de Oliveira 10.03; 5 Alonso Edward PAN 10.14; 6 David Vivas VEN 10.24 NR. SF1 (0.6): 1 Erik Felipe Cardoso 10.08; 2 Alonso Edward PAN 10.24. SF2 (-0.6): 1 Issam Asinga SUR 10.03; 2 Paulo André de Oliveira 10.07; 3 Ronal Longa COL 10.18

200 (0.7): 1 Issam Asinga SUR 20.19 NR NU20R; 2 Alonso Edward PAN 20.30; 3 Cesar Almiron PAR 20.49; 4 Jorge Henrique Vides 20.59. SF1 (-0.4): 1 Issam Asinga SUR 20.63; 2 Cesar Almiron PAR 20.66. SF 2 (0.9): 1 Alonso Edward PAN 20.57; 2 Jorge Henrique Vides 20.66

400: 1 Anthony Zambrano COL 45.52; 2 Elián Larregina ARG 45.63; 3 Alejandro Perlaza COL 45.86. Heat 1: 1 Lucas Carvalho 44.79

800: 1 Eduardo Moreira 1:47.12; 2 Rafael Muñoz CHI 1:47.27; 3 José Maita VEN 1:47.65

1500: 1 Diego Lacamoire ARG 3:47.99; 2 Guilherme Kurtz 3:48.11; 3 Andre Carlos Sales 3:49.24

5000: 1 Valentin Soca URU 13:55.42; 2 Julián Molina ARG 13:55.75; 3 Altobelli da Silva 13:55.91

10,000: 1 Carlos Díaz CHI 28:57.18; 2 Ignacio Velázquez CHI 29:00.91; 3 Diego Patricio Arévalo ECU 29:10.79

3000SC: 1 Julián Molina ARG 8:36.47; 2 Carlos Andrés San Martín COL 8:39.23; 3 Julio Palomino PER 8:48.93

110H (-0.9): 1 Eduardo Rodrigues 13.59; 2 Brayan Rojas COL 13.72; 3 Martín Sáenz CHI 13.76. Heat 1 (0.4): 1 Eduardo Rodrigues 13.58

400H: 1 Matheus Lima 49.44; 2 Bruno Agustin ARG 50.35; 3 Cristóbal Muñoz CHI 50.89

HJ: 1 Carlos Layoy ARG 2.23; 2 Fernando Ferreira 2.21; 3 Talles Frederico Silva 2.13

PV: 1 Germán Chiaraviglio ARG 5.55; 2 Dyander Pacho ECU 5.40; 3 Ricardo Montes VEN 5.40 =NR =NU20R

LJ: 1 Arnovis Dalmero COL 8.29 NR; 2 Emiliano Lasa URU 8.08; 3 Lucas dos Santos 7.83

TJ: 1 Almir dos Santos 17.24; 2 Geiner Moreno COL 16.58; 3 Leodan Torrealba VEN 16.52

SP: 1 Wellington Morais 20.59; 2 Nazareno Sasia ARG 19.75; 3 Willian Dourado 19.45

DT: 1 Claudio Romero CHI 63.24; 2 Juan José Caicedo ECU 62.46; 3 Mauricio Ortega COL 60.15

HT: 1 Humberto Mansilla CHI 75.92; 2 Gabriel Enrique Kehr CHI 75.57; 3 Joaquín Gómez ARG 73.77

JT: 1 Pedro Henrique Rodrigues 80.26; 2 Billy Julio COL 78.72; 3 Luiz Da Silva 77.17

Dec: 1 José Fernando Santana 8058; 2 Santiago Ford CHI 7845; 3 Gerson Vidal Izaguirre VEN 7691

20,000W: 1 Luis Campos PER 1:21:25.6; 2 Jonathan Javier Amores ECU 1:21:42.9; 3 Max Batista Dos Santos 1:23:21.7; 4 Juan Manuel Cano ARG 1:24:01.1; 5 Luca Mazzo 1:25:10.0; 6 Yassir Cabrera PAN 1:25:55.6 NR;

4×100: 1 BRA 38.70; 2 PAR 39.25 NR; 3 VEN 39.55; 4 ARG 39.85 =NR

4×400: 1 VEN 3:04.14; 2 3:04.15; 3 ARG 3:05.76

4x400MX: 1 COL 3:14.79 AR; 2 BRA 3:18.02; 3 ECU 3:24.42

Women:

100 (0.7): 1 Vitoria Cristina Rosa 11.17; 2 Angela Tenorio ECU 11.30; 3 Aimará Nazareno ECU 11.38. Heat 2 (0.2): 1 Lorraine Martins 11.23

200 (2.0): 1 Nicole Caicedo ECU 22.81; 2 Shary Julissa Vallecilla COL 23.07; 3 Ana Carolina Azevedo 23.13

400: 1 Martina Weil CHI 51.11; 2 Evelyn Aguilar COL 51.41; 3 Nicole Caicedo ECU 51.53 NR; 4 Tiffani Marinho 51.83

800: 1 Flavia de Lima 2:01.82; 2 Déborah Rodríguez URU 2:03.94; 3 Berdine Castillo CHI 2:04.16

1500: 1 Fedra Aldana Luna ARG 4:14.52; 2 July Da Silva 4:16.11; 3 María Pía Fernández URU 4:16.78

5000: 1 Fedra Aldana Luna ARG 16:06.00; 2 Thalía Valdivia PER 16:12.45; 3 Muriel Coneo COL 16:20.82

10,000: 1 Luz Mery Rojas PER 34:25.0; 2 Thalía Valdivia PER 34:26.0; 3 Daiana Ocampo ARG 34:28.2

3000SC: 1 Tatiane Raquel da Silva 9:55.73; 2 Simone Ferraz 9:59.44; 3 Clara Baiocchi ARG 10:19.71

100H (0.3): 1 Caroline Tomaz 13.26; 2 Micaela de Mello 13.34; 3 Maria Ignacia Eguiguren CHI 13.81

400H: 1 Chayenne da Silva 55.90; 2 Bianca dos Santos 57.30; 3 Valeria Cabezas COL 57.31

HJ: 1 Valdiléia Martins 1.84; 2 Maria Isabel Arboleda COL 1.78; 3 Jennifer Rodriguez COL 1.78

PV: 1 Juliana Campos 4.60; 2 Robeilys Peinado VEN 4.50; 3 Stefany Castillo COL 4.20

LJ: 1 Eliane Martins 6.62; 2 Lissandra Campos 6.32; 3 Yuliana Angúlo ECU 6.26

TJ: 1 Gabriele dos Santos 13.92; 2 Estrella Lobo COL 13.54; 3 Adriana Chila ECU 13.42

SP: 1 Ivana Gallardo CHI 17.39; 2 Livia Avancini 17.04; 3 Natalia Ducó CHI 16.93

DT: 1 Izabela da Silva 61.26; 2 Karen Gallardo CHI 59.92; 3 Andressa de Morais 59.37

HT: 1 Rosa Rodríguez VEN 68.12; 2 Mayra Gaviria COL 67.07; 3 Ximena Zorrilla PER 65.92

JT: 1 Flor Dennis Ruiz COL 61.82; 2 Jucilene de Lima 60.68; 3 Maria Lucelly Murillo COL 59.75

Hep: 1 Martha Valeria COL 5785; 2 Tamara de Souza 5314; 3 María Fernanda Murillo COL 5229

20000W: 1 María Luz Andia PER 1:29:07.5 AR; 2 Paula Milena Torres ECU 1:33:06.1; 3 Gabriela De Sousa Muniz 1:33:31.8

4×100: 1 BRA 43.47; 2 COL 44.18; 3 CHI 44.40 NR

4×400: 1 COL 3:31.39; 2 3:31.63; 3 CHI 3:35.39

Schifflange, Luxembourg, July 30

David Morgan-Harrison won the 100m in 10.25.

Men:

100 (1.6): 1 David Morgan-Harrison GBR 10.25; 2 Kevin Kranz GER 10.27; 3 Melbin Marcelino DOM 10.31; 4 Jacob Despard AUS 10.38; 5 Andrew Morgan-Harrison GBR 10.39. B (-0.1): 1 Chad Miller GBR 10.60. Heat 1 (0.9): 1 Kishane Thompson JAM 9.99; 2 David Morgan-Harrison GBR 10.30; 4 Andrew Morgan-Harrison GBR 10.46

400: 1 Alexander Ogando DOM 45.27; 2 Youssef Al-Masrahi KSA 46.40. C: 1 Samuel Reardon GBR 46.46; 4 Thomas Somers GBR 48.32

800: 1 Cornelius Tuwei KEN 1:45.35; 2 Noah Kibet KEN 1:45.36; 3 Archie Davis GBR 1:46.28; 4 Thomas Randolph GBR 1:46.35. C: 1 Tiarnan Crorken GBR 1:48.26

1500: 1 Sam Prakel USA 3:39.38; 2 Ronald Musagala UGA 3:39.50; 3 Abu Salim Mayanja UGA 3:39.50; 4 Matthew Ramsden AUS 3:39.73; 5 Thomas Keen GBR 3:40.08. B: 1 Callum Davies AUS 3:40.39; 2 James Young GBR 3:40.72; 5 Tyler Bilyard GBR 3:43.20

5000: 1 Ronald Kwemoi KEN 13:14.42; 2 Mohamed Abdilaahi GER 13:15.95; 3 Tom Mortimer GBR 13:25.27; 4 Jackson Sharp AUS 13:27.64; 5 Célestine Ndikumana BDI 13:31.57; 8 Jack Rowe GBR 13:32.88; 10 Scott Beattie GBR 13:51.64; 12 Rory Leonard GBR 14:03.65; 13 Samuel Charlton GBR 14:06.22; 14 Jonathan Escalante-Phillips GBR 14:28.48

HJ: 1 Christoffe Bryan JAM 2.19; 2 Joel Clarke-Khan GBR 2.19; 4 William Grimsey GBR 2.10

SP: 1 Bob Bertemes 21.03; 2 Mostafa Amer Hassan EGY 20.36; 3 Roman Kokoshko UKR 20.36

DT: 1 Matt Denny AUS 66.84; 3 Daniel Jasinski GER 64.44; 4 Victor Hogan RSA 63.82; 6 Essa Moh.Gharib Al-Zankawi KUW 61.63

Women:

(1.6): 1 Jonielle Smith JAM 11.18; 2 Serena Cole JAM 11.25; 3 Krystal Sloley JAM 11.30; 4 Tina Clayton JAM 11.44; 5 Jura Levy JAM 11.45; 6 Tia Clayton JAM 11.50

400: 1 Kemi Adekoya BRN 51.34; 2 Naledi Lopang BOT 52.71. B: 1 Louise Evans GBR 53.58; 2 Natasha Harrison GBR 53.91

800: 1 Winnie Nanyondo UGA 2:00.78; 2 McKenna Keegan USA 2:00.88; 3 Peninah Mutisya KEN 2:00.93; 4 Hedda Hynne NOR 2:01.64; 5 Carley Thomas AUS 2:02.16. B: 4 Revee Walcott-Nolan GBR 2:04.65

100H (1.7): 1 Amoi Brown JAM 12.73; 2 Marione Fourie RSA 12.82; 3 Talie Bonds USA 12.86

HJ: 1 Lia Apostolovski SLO 1.90

PV: 1 Eliza McCartney NZL 4.85; 2 Xu Huiqin CHN 4.33

LJ: 1 Samantha Dale AUS 6.46; 5 Leigh Thompson GBR 6.04

SP: 5 Julia Ritter GER 17.74; 6 Benthe König NED 17.26; 7 Annina Brandenburg GER 16.84

DT: 2 Claudine Vita GER 66.36; 5 Marike Steinacker GER 62.18

Leverkusen, Germany, July 29

The 2016 Olympic bronze medallist Eliza McCartney had her best vault for a few years when she jumped 4.85m.

Jeremiah Azu was a close second in 10.07 to Yohan Blake’s 10.01.

Britain won the mixed 4×400 to confirm their position in Budapest.

Men:

100 (0.2): 1 Yohan Blake JAM 10.01; 2 Jeremiah Azu GBR 10.07; 3 Seye Ogunlewe NGR 10.17; 4 Benjamin Azamati GHA 10.20. Heat 2 (-0.6): 1 Yohan Blake JAM 10.07. Heat 3 (-0.6): 1 Jeremiah Azu GBR 10.20

1500: 1 Elzan Bibić SRB 3:35.20; 2 Marius Probst 3:35.81; 3 Karl Bebendorf 3:38.33; 4 Filip Ingebrigtsen NOR 3:39.51; 5 Timo Benitz 3:39.95;

400H: 1 Alastair Chalmers GBR 50.26; Seamus Derbyshire GBR DQ

HJ: 1 Tobias Potye 2.24; 2 Tihomir Ivanov BUL 2.24; 3 Joel Baden AUS 2.24

PV: 1 Ersu Şaşma TUR 5.65; 1 Oleg Zernikel 5.65; 3 Matt Ludwig USA 5.65; 4 Austin Miller USA 5.65; 5 Emmanouíl Karalís GRE 5.45

JT: 1 Julian Weber 83.86; 2 Johannes Vetter 80.82; 3 Cameron McEntyre AUS 79.57; 4 Kasper Sagen NOR 76.94; 5 Thomas Röhler 76.62

4x4MX: 1 GBR 3:14.22; 2 GER 3:15.79; 3 TSV Bayer Leverkusen 3:29.97; KEN DQ

Women:

100 (-0.3): 1 Briana Williams JAM 11.38; 2 Bree Masters AUS 11.39; 5 Georgina Adam GBR 11.64. Heat 1 (-0.5): 2 Georgina Adam GBR 11.60

1500: 1 Revee Walcott-Nolan GBR 4:07.23; 2 Erin Wallace GBR 4:07.66; 3 Vera Coutellier 4:11.22

TJ: 1 Shanieka Ricketts JAM 14.52; 2 Maria Purtsa 13.69; 3 Kimberly Williams JAM 13.58; 4 Kira Wittmann 13.52

SP: 1 Sara Gambetta 18.38; 2 Katharina Maisch 17.93; 3 Julia Ritter 17.93; 4 Amelia Strickler GBR 17.70

DT: 1 Claudine Vita 64.05; 8 Kirsty Law GBR 50.88

French Championships, Albi, July 28-30

For a nation that is hosting the Olympics in just over a year, the standard of the French Championships was mediocre compared to most other leading European nations and they will find medals hard to come by in Budapest.

There were few world class performances of note but some came in the 110m hurdles with Sasha Zhoya blazing to a marginally wind-assisted hurdles of 13.01/2.3 ahead of Wilhelm Belocian’s 13.07. Showing the vast French strength in this event, World medallist Pascal Martinot-Lagarde ran 13.25 but still could only finish fourth and Dimitri Bascou, who ran a wind-assisted 13.14 in his heat, failed to finish.

Cyrèna Samba-Mayela produced the top women’s performance with a 12.68/0.5 hurdles win.

Mélina Robert-Michon won her 22nd French discus title, having won her first in 2000.

Men: 100 (-0.3):

1 Mouhamadou Fall 10.14; 2 Ryan Zeze 10.14; 3 Pablo Mateo 10.24. Heat 1 (-0.5): 1 Ryan Zeze 10.25. Heat 2 (0.1): 2 Jimmy Vicaut 10.36

200 (2.3): 1 Ryan Zeze 20.32; 2 Mouhamadou Fall 20.38; 3 Mickael-Méba Zeze 20.66; 4 Hachim Maaroufou COM 20.69.72. Heat 2 (4.0): 1 Ryan Zeze 20.60

400: 1 Teo Andant 45.60; 2 David Sombe 45.68; 3 Gilles Biron 46.05; 6 Nabil Tezkratt GBR 46.61. Heat 2: 1 David Sombe 46.01; 2 Nabil Tezkratt GBR 46.19. Heat 3: 1 Gilles Biron 45.36

800: 1 Gabriel Tual 1:47.84; 2 Yanis Meziane 1:48.02; 3 Thomas Marques De Andrade 1:48.61. Heat 2: 1 Gabriel Tual 1:47.74

1500: 1 Azeddine Habz 3:40.20; 2 Mael Gouyette 3:40.47; 3 Arthur Gervais 3:40.56

5000: 1 Jimmy Gressier 13:23.56; 2 Etienne Daguinos 13:31.78; 3 Fabien Palcau 13:32.57

3000SC: 1 Djilali Bedrani 8:24.87; 2 Nicolas Daru 8:26.53; 3 Yoann Kowal 8:30.46

110H (2.3): 1 Sasha Zhoya 13.01; 2 Wilhem Belocian 13.07; 3 Just Kwaou-Mathey 13.19; 4 Pascal Martinot-Lagarde 13.25; 5 Aurel Manga 13.39; 6 Romain Lecoeur 13.51w; 7 Ronan Greff 13.72w; Dimitri Bascou DNF. Heat 1 (1.8): 1 Just Kwaou-Mathey 13.30; 2 Pascal Martinot-Lagarde 13.35; 3 Romain Lecoeur 13.42. Heat 2 (5.3): 1 Sasha Zhoya 13.01; 2 Dimitri Bascou 13.14; 3 Ronan Greff 13.57; 4 Raphael Mohamed 13.70w. Heat 3 (2.8): 1 Wilhem Belocian 13.24; 2 Aurel Manga 13.32; 3 Jeanice Laviolette 13.58; 4 Erwann Cinna 13.68

400H: 1 Wilfried Happio 48.72; 2 Ludvy Vaillant 48.84; 3 Jordan Terrasse 50.52

HJ: 1 Dorian Lairi 2.13; 2 Mohammed-Ali Benlahbib 2.13; 3 Kristen Biyengui 2.13

PV: 1 Thibaut Collet 5.71; 2 Baptiste Thiery 5.51; 3 Medhi Amar Rouana 5.31; Valentin Lavillenie NH; Renaud Lavillenie NH

LJ: 1 Jules Pommery 8.12w; 2 Dreyfus Gbadjale 8.04; 3 Erwan Konate 8.02w; 4 Yann Randrianasolo 7.92w

TJ: 1 Jean-Marc Pontvianne 16.75; 2 Enzo Hodebar 16.73; 3 Jonathan Seremes 16.50; 4 Benjamin Compaoré 16.34

SP: 1 Fred Moudani-Likibi 19.84; 2 Stephen Louis Mauotekena Mailagi 18.51; 3 Yann Moisan 18.41

DT: 1 Tom Reux 59.88; 2 Willy Vicaut 56.39; 3 Marc-Alexandre Delin 55.72

HT: 1 Yann Chaussinand 76.84; 2 Enguerrand Decroix Tetu 73.76; 3 Jean-Baptiste Bruxelle 70.51

JT: 1 Remi Conroy 77.50; 2 Lukas Moutarde 77.23; 3 Teuraiterai Tupaia 76.24

Dec: 1 Makenson Gletty 8279; 2 Arthur Prevost 7609; 3 Matthieu Gudet 7559

10W: 1 Gabriel Bordier 39:02; 2 Aurelien Quinion 40:16; 3 Kevin Campion 40:24

Women:

100 (1.8): 1 Mallory Leconte 11.23; 2 Cynthia Leduc 11.32; 3 Helene Parisot 11.35; 4 Marie-Ange Rimlinger 11.39; 5 Carolle Zahi 11.45; 6 Orphee Neola 11.46; 7 Maroussia . Heat 3 (4.0): 1 Cynthia Leduc 11.31; 2 Helene Parisot 11.33

200 (2.2): 1 Pamera Losange 23.25; 2 Helene Parisot 23.45; 3 Diana Iscaye 23.50. Heat 1 (0.9): 1 Pamera Losange 23.29. Heat 2 (1.3): 1 Helene Parisot 23.26

400: 1 Amandine Brossier 52.53; 2 Estelle Raffai 53.09; 3 Lea Thery 53.46. Heat 2: 1 Amandine Brossier 52.47

800: 1 Lena Kandissounon 2:02.00; 2 Clara Liberman 2:02.55; 3 Anais Bourgoin 2:02.56; 4 Agnes Raharolahy 2:02.67

1500: 1 Agathe Guillemot 4:22.69; 2 Charlotte Mouchet 4:23.29; 3 Katia Delarche 4:23.60. Heat 1: 1 Charlotte Mouchet 4:20.37. Heat 2: 1 Agathe Guillemot 4:22.52

5000: 1 Manon Trapp 15:49.12; 2 Meline Rollin 16:20.69; 3 Alessia Zarbo 16:22.18

3000SC: 1 Alice Finot 9:54.60; 2 Flavie Renouard 9:55.51; 3 Asenath Etile 10:00.66

100H (0.5): 1 Cyrena Samba-Mayela 12.68; 2 Laeticia Bapte 12.69; 3 Awa Sene 13.11. Heat 1 (1.5): 1 Laeticia Bapte 12.78. Heat 2 (2.5): 1 Cyrena Samba-Mayela 12.72. Heat 3 (3.0): 1 Judy Marie Aime Chalcou 12.92

400H: 1 Louise Maraval 55.85; 2 Camille Seri 56.00; 3 Meghane Grandson 57.36

HJ: 1 Solene Gicquel 1.89; 2 Nawal Meniker 1.87; 3 Juliette Perez 1.85

PV: 1 Margot Chevrier 4.61; 2 Ninon Chapelle 4.51; 3 Elina Giallurachis 4.21

LJ: 1 Rougui Sow 6.70w; 2 Éloyse Lesueur-Aymonin 6.49w; 3 Angelica Berriot 6.41

TJ: 1 Anne-Suzanna Fosther-Katta 13.80; 2 Ilionis Guillaume 13.63; 3 Jeanine Assani Issouf 13.18

SP: 1 Christine Gavarin 15.49; 2 Naomie Wuta 15.29; 3 Alexandra Aubry 14.25

DT: 1 Mélina Robert-Michon 62.69; 2 Marie-Josée Bovele-Linaka 55.41; 3 Yelena Mokoka 53.50

HT: 1 Alexandra Tavernier 70.80; 2 Xena Ngomateke 67.49; 3 Rose Loga 66.71

JT: 1 Jona Aigouy 58.12; 2 Alizee Minard 57.34; 3 Jade Maraval 52.18

Hep: 1 Esther Turpin 6182; 2 Auriana Lazraq 6153; 3 Elisa Pineau 6027

10kmW: 1 Pauline Stey 44:42; 2 Clemence Beretta 45:38; 3 Camille Moutard 46:25

Fukui, Japan, July 28-29

Men:

100 (0.8): 1 Shuhei Tada 10.10; 2 Naoki Okami 10.15; 3 Akihiro Higashida 10.16. Heat 1 (2.2): 1 Shuhei Tada 10.12. Heat 2 (2.3): 1 Ryota Suzuki 10.17. Heat 3 (2.4): 1 Shoto Uno 10.14w; 2 Akihiro Higashida 10.14

110H (0.9): 1 Rachid Muratake 13.18; 2 Syuusei Nomoto 13.20; 3 Taiga Yokochi 13.33; 4 Ryota Fujii 13.41; 5 Yusuke Takahashi 13.48. Heat 1 (3.3): 1 Taiga Yokochi 13.46w; 2 Rikuto Higuchi 13.56. Heat 2 (1.8): 1 Syuusei Nomoto 13.39; 2 Yusuke Takahashi 13.50. Heat 3 (1.7): 1 Rachid Muratake 13.38; 2 Ryota Fujii 13.53

LJ: 1 Natsuki Yamakawa 7.93; 2 Daiki Oda 7.87; 3 Hibiki Tsuha 7.87

JT: 1 Kenji Ogura 80.13; 2 Gen Naganuma 77.28; 3 Tatsuya Sakamoto 76.20

Women:

100H (0.2): 1 Chisato Kiyoyama 13.11. Heat 1 (1.4): 1 Yuki Omatsu 13.09. Heat 2 (3.0): 1 Yuri Okubo 13.09. Heat 3 (2.8): 1 Chisato Kiyoyama 12.99w; 2 Hitomi Nakajima 13.02

Italian Championships, Molfeta, July 28-30

With no Marcell Jacobs present, Euroepan Indoor 60m champion won the 100m into a headwind in 10.30/-1.0.

More impressive was Filippo Tortu with 20.14/1.7 in the 200m.

Men:

100 (-1.0): 1 Samuele Ceccarelli 10.30; 2 Roberto Rigali 10.34; 3 Eric Marek 10.41

200 (1.7): 1 Filippo Tortu 20.14; 2 Eseosa Desalu 20.52; 3 Marco Ricci 20.69. Heat 1 (-0.4): 1 Filippo Tortu 20.67

400: 1 Davide Re 45.21; 2 Lorenzo Benati 45.39; 3 Edoardo Scotti 45.76; 4 Riccardo Meli 46.10

800: 1 Simone Barontini 1:44.50; 2 Catalin Tecuceanu 1:45.04; 3 Francesco Pernici 1:45.23;

1500: 1 Pietro Arese 3:46.07; 2 Ossama Meslek 3:47.20; 3 Mohamed Abdikadar Sheik Ali 3:47.58

5000: 1 Jacopo De Marchi 14:02.07; 2 Pasquale Selvarolo 14:03.01; 3 Alberto Mondazzi 14:03.56

3000SC: 1 Ala Zoghlami 8:30.97; 2 Enrico Vecchi 8:35.62; 3 Yassin Bouih 8:39.57

110H (-1.3): 1 Lorenzo Ndele Simonelli 13.40; 2 Hassane Fofana 13.64; 3 Nicolò Giacalone 14.06

400H: 1 Mario Lambrughi 49.54; 2 Michele Bertoldo 50.08; 3 Lorenzo Cesena 50.80

HJ: 1 Stefano Sottile 2.28; 2 Marco Fassinotti 2.21; 3 Eugenio Meloni 2.18

PV: 1 Simone Bertelli 5.40; 2 Matteo Oliveri 5.30; 3 Matteo Madrassi 5.20

LJ: 1 Filippo Randazzo 7.88; 2 Kareem Hatem Mersal 7.69; 3 Antonino Trio 7.

TJ: 1 Andy Díaz 17.21; 2 Emmanuel Ihemeje 16.58; 3 Andrea Dallavalle 16.52

SP: 1 Leonardo Fabbri 21.80; 2 Zane Weir 21.69; 3 Lorenzo Del Gatto 19.75

DT: 1 Giovanni Faloci 59.81; 2 Enrico Saccomano 56.21; 3 Carmelo Alessandro Musci 56.19

HT: 1 Simone Falloni 71.59; 2 Giorgio Olivieri 70.65; 3 Giacomo Proserpio 70.11

JT: 1 Roberto Orlando 76.53; 2 Michele Fina 73.63; 3 Giovanni Bellini 72.27

Dec: 1 Lorenzo Naidon 8090; 2 Lorenzo Modugno 7613; 3 Simon Zandarco 7162

10kmW: 1 Francesco Fortunato 39:50; 2 Riccardo Orsoni 40:21; 3 Andrea Cosi 41:16

Women:

100 (-1.1): 1 Zaynab Dosso 11.28; 2 Anna Bongiorni 11.42; 3 Alessia Pavese 11.54

200 (0.0): 1 Dalia Kaddari 22.90; 2 Anna Bongiorni 23.29; 3 Irene Siragusa 23.58. Heat 2 (1.6): 1 Dalia Kaddari 22.86

400: 1 Alessandra Bonora 52.24; 2 Giancarla Dimich Trevisan 52.25; 3 Anna Polinari 52.67

800: 1 Eloisa Coiro 2:00.43; 2 Gaia Sabbatini 2:00.87; 3 Elena Bellò 2:01.22; 4 Eleonora Vandi 2:02.61

1500: 1 Sintayehu Vissa 4:06.85; 2 Federica Del Buono 4:07.05; 3 Ludovica Cavalli 4:09.79

5000: 1 Nadia Battocletti 16:08.50; 2 Ludovica Cavalli 16:09.72; 3 Valentina Gemetto 16:13.10

3000SC: 1 Eleonora Curtabbi 9:55.28; 2 Sveva Fascetti 10:06.25; 3 Laura Dalla Montà 10:10.45

100H (-0.7): 1 Giada Carmassi 13.14; 2 Elena Carraro 13.14; 3 Nicla Mosetti 13.32. Heat 1 (0.2): 1 Elena Carraro 13.13

400H: 1 Ayomide Folorunso 54.22 NR; 2 Rebecca Sartori 55.05; 3 Eleonora Marchiando 55.35. Heat 1: 1 Ayomide Folorunso 55.93

HJ: 1 Elena Vallortigara 1.87; 2 Alessia Trost 1.84; 3 Idea Pieroni 1.81

PV: 1 Roberta Bruni 4.60; 2 Elisa Molinarolo 4.30; 3 Giada Pozzato 4.30

LJ: 1 Ottavia Cestonaro 6.37; 2 Marta Amouhin Amani 6.18; 3 Arianna Battistella 6.13;

TJ: 1 Ottavia Cestonaro 13.98; 2 Dariya Derkach 13.93; 3 Veronica Zanon 13.19;

SP: 1 Anna Musci 15.74; 2 Monia Cantarella 15.58; 3 Sara Verteramo 15.29

DT: 1 Daisy Osakue 63.25; 2 Stefania Strumillo 56.01; 3 Emily Conte 53.43

HT: 1 Sara Fantini 71.02; 2 Rachele Mori 65.82; 3 Lucia Prinetti Anzalapaya 59.15

JT: 1 Carolina Visca 56.54; 2 Paola Padovan 56.18; 3 Pascaline Adanhouegbe 55.18

Hep: 1 Scilla Benussi 5334; 2 Giulia Riccardi 5314; 3 Alice Lunardon 5262

10kmW: 1 Valentina Trapletti 44:27; 2 Federica Curiazzi 46:01; 3 Eleonora Giorgi 46:25

Spanish Championships, Torrent, July 28-30

Adel Mechaal won an exciting 1500m in 3:33.44 as he eased past World medallist Mohamed Katir (3:33.76) in the final strides.

Men:

100 (2.4): 1 Sergio López 10.11w; 2 Guillem Crespi 10.17w; 3 Ricardo Sanchez 10.19w. SF1 (1.2): 1 Tijan Keita GAM 10.22

200 (-1.6): 1 Pol Retamal 20.48; 2 Andoni Calbano 20.98; 3 Daniel Rodríguez 21.01. Heat 2 (0.6): 1 Pol Retamal 20.40; 2 Andoni Calbano 20.78

400: 1 Óscar Husillos 45.36; 2 Iñaki Cañal 45.41; 3 Samuel García 45.69; 4 Bernat Erta 45.89. Heat 2: 1 Iñaki Cañal 45.47. Heat 3: 1 Óscar Husillos 45.75

800: 1 Adrián Ben 1:45.01; 2 Mohamed Attaoui 1:45.06; 3 Saul Ordóñez 1:45.77; 4 Mariano Garcia 1:46.16

1500: 1 Adel Mechaal 3:33.44; 2 Mohamed Katir 3:33.76; 3 Mario García 3:34.77; 4 Ignacio Fontes 3:34.95; 5 Pol Oriach 3:37.21; 6 Pol Moya AND 3:37.88; 7 Yahya Aouina 3:38.52; 8 Jesús Gómez 3:38.91; 9 Gonzalo García 3:39.56

5000: 1 Ouassim Oumaiz 13:49.84; 2 Thierry Ndikumwenayo 13:50.13; 3 Sergio Paniagua 13:50.19

3000SC: 1 Daniel Arce 8:23.81; 2 Víctor Ruiz 8:26.95; 3 Abderrahim Ougra MAR 8:30.00; 4 Ibrahim Ezzaydouny 8:30.29

110H (0.4): 1 Enrique Llopis 13.40; 2 John Cabang PHI 13.53 NR; 3 Kevin Sanchez 13.82; 4 Marc Gale 13.82. Heat 2 (-1.8): 1 Enrique Llopis 13.62

400H: 1 Sérgio Fernández 48.99; 2 Iker Alfonso De Miguel 49.97; 3 Jesus David Delgado 50.22

HJ: 1 Carlos Rojas 2.16; 2 Eduard Fabregas 2.12; 3 Eneko Larrea 2.10;

PV: 1 Aleix Pi 5.52; 2 Didac Salas 5.47; 3 Juan Luis Bravo 5.37

LJ: 1 Jaime Guerra 8.14; 2 Héctor Santos 7.96; 3 Eusebio Cáceres 7.80w

TJ: 1 Pablo Torrijos 16.24; 2 Marcos Ruiz 16.00; 3 Ramon Adalia 15.84

SP: 1 Carlos Tobalina 19.65; 2 José Ángel Pinedo 18.80; 3 Miguel Gómez 18.

DT: 1 Diego Casas 62.85; 2 Yasiel Brayan Sotero 59.27; 3 Marcos Moreno 56.60

HT: 1 Alberto González 70.02; 2 Kevin Arreaga 69.96; 3 Pedro José Martín 68.73

JT: 1 Nicolás Quijera 77.44; 2 Rodrigo Iglesias 72.97; 3 Manu Quijera 72.39

Dec: 1 Bruno Comin 7979; 1 Bruno Comin 7979; 2 Jorge Dávila 7960; 2 Jorge Dávila 7960; 3 David Abrines 7533; 3 David Abrines 7533; 4 Eloi Santafe 7433

10000W: 1 Álvaro Martín 39:39.32; 2 Luís Alberto Amezcua 40:04.75; 3 Paul McGrath 40:41.74

4×100: 1 Playas de Castellon 39.94.

4×400: 1 Go Fit Athletics 3:09.77

Women:

100 (1.3): 1 Lucía Carrillo 11.39; 2 Carmen Marco 11.41; 3 Elena Daniel 11.44. Heat 1 (3.4): 1 Lucía Carrillo 11.29. Heat 2 (3.0): 1 Carmen Marco 11.33; 2 Elena Daniel 11.41

200 (0.1): 1 Jael Bestue 22.72; 2 Paula Sevilla 22.85; 3 Esther Navero 23.37

400: 1 Eva Santidrian 52.67; 2 Herminia Parra 52.73; 3 Laura Bueno 52.80. Heat 1: 1 Laura Bueno 52.74

800: 1 Lorea Ibarzabal 2:01.01; 2 Daniela Garcia 2:01.19; 3 Lorena Martin 2:01.73; 4 Zoya Naumov 2:02.31

1500: 1 Esther Guerrero 4:18.71; 2 Marta Pérez 4:19.91; 3 Agueda Muńoz 4:19.96

5000: 1 Marta García 16:40.94; 2 Cristina Ruiz 16:42.01; 3 Esther Navarrete 16:45.15

3000SC: 1 Marta Serrano 9:26.35 U23 rec; 2 Irene Sánchez-Escribano 9:27.12; 3 Carolina Robles 9:32.83; 4 Blanca Fernández 9:51.59

100H (-0.8): 1 Laura Bankó HUN 13.26; 2 Paula Blanquer 13.36; 3 Marina Covarrubias 13.60; 4 Alba Lobato 13.76

400H: 1 Daniela Fra 55.85; 2 Carla Garcia 56.22; 3 Nora Suarez 57.63

HJ: 1 Una Stancev 1.86; 2 Cristina Ferrando 1.80; 3 Nuria Caballero 1.80

PV: 1 Maialen Axpe 4.37; 2 Malen Ruiz de Azua 4.27; 3 Ana Carrasco 4.12

LJ: 1 Tessy Ebosele 6.89w; 2 María Vicente 6.81w; 3 Fatima Diame 6.74

TJ: 1 Ana Peleteiro 14.21; 2 María Vicente 14.20; 3 Naiara Estanga 13.12

SP: 1 María Belén Toimil 17.89; 2 Ambar Sánchez VEN 15.30; 3 Monica Borraz 14.67; 4 Ane Torres 14.17

DT: 1 Silinda Morales CUB 59.92; 2 June Kintana 53.88; 3 Andrea Alarcón 50.43; 4 Daniela Fernández 50.06

HT: 1 Laura Redondo 68.14; 2 Natalia Sánchez 63.52; 3 Gema Marti 62.97

JT: 1 Arantxa Moreno 55.86; 2 Carmen Sánchez 54.24; 3 Enya Carretero 53.72

Hep: 1 Carmen Ramos 5744; 2 Andrea Medina 5702; 3 Paula Perez 5343

10000W: 1 Mária Pérez 45:02.15; 2 Antia Chamosa 45:39.65; 3 Lidia Sánchez-Puebla 46:01.92

4×100: 1 Playas de Castellon 44.38

4x4oo: 1 FC Barcelona 3:33.63

Dutch Championships, Breda, July 28-30

While they have one of the greatest athletes in the world, the general standard of the championships was disappointing but Femke Bol, moving down to 200m, was well beaten by Tasa Jiya (22.77/-2.2) into a strong headwind as she ran 23.05 after a 22.88 heat.

The best quality performances came in the women’s throws as Jessica Schilder threw 19.35m while Jorinde van Klinken won the discus with a 64.62m effort.

Men:

100 (0.3): 1 Raphael Bouju 10.15; 2 Taymir Burnet 10.18; 3 Hensley Paulina 10.38

200 (-2.4): 1 Taymir Burnet 20.92; 2 Raphael Bouju 21.07; 3 Hensley Paulina 21.32

400: 1 Liemarvin Bonevacia 45.62; 2 Isaya Klein Ikkink 45.86; 3 Isayah Boers 46.12. Heat 1: 1 Isaya Klein Ikkink 45.83; 2 Terrence Agard 45.96

800: 1 Ryan Clarke 1:45.74; 2 Niels Laros 1:46.09; 3 Bram Buigel 1:46.34

1500: 1 Robin Van Riel 3:55.07; 2 Tim Verbaandert 3:55.84; 3 Rick van Riel 3:55.98

5000: 1 Mike Foppen 13:37.56; 2 Noah Schutte 13:40.71; 3 Mahadi Abdi Ali 13:45.45

3000SC: 1 Nick Marsman 8:53.71; 2 Simon Grannetia 9:01.91; 3 Ahmed Abubakar 9:03.86

110H (-1.1): 1 Timme Koster 13.82; 2 Jamie Sesay 14.05; 3 Guus Nijkamp 14.

400H: 1 Ramsey Angela 49.79; 2 Martijn Meijer 52.35; 3 Daan Kneppers 52.43

HJ: 1 Douwe Amels 2.20; 2 Daan Spanjers 2.03; 3 Lennert Naeff 2.03

PV: 1 Koen van der Wijst 5.47; 2 Menno Vloon 5.32; 3 Sam Kranse 4.87

LJ: 1 David Cairo 7.47; 2 Fabian Biondina 7.44; 3 Damian Felter 7.41

TJ: 1 Favour Abu 14.74; 2 Daan Hoomoedt 14.61; 3 Jelle Van Der Zon 13.82;

SP: 1 Sven Poelmann 18.86; 2 Patrick Cronie 18.30; 3 Marijn Van Den Born 17.00

DT: 1 Ruben Rolvink 61.47; 2 Shaquille Emanuelson 60.04; 3 Sebastiaan Bonte 53.47

HT: 1 Denzel Comenentia 72.37; 2 Mátyás Kerékgyártó 60.41; 3 Etienne Orbons 59.62

JT: 1 Thomas Van Ophem 73.42; 2 Jeroen Maas 67.67; 3 Lars Timmerman 67.13

Dec: 1 Lauri Hulleman 7253; 2 Twan Van Rijn 7182; 3 Youri Fransen 6969

Women:

100 (-0.6): 1 N’ketia Seedo 11.21; 2 Tasa Jiya 11.35; 3 Lieke Klaver 11.36. SF1 (-0.2): 1 Lieke Klaver 11.33. SF3 (0.0): 1 Tasa Jiya 11.34

200 (-2.2): 1 Tasa Jiya 22.77; 2 Femke Bol 23.05; 3 Marije van Hunenstijn 23.31. SF2 (0.8): 1 Femke Bol 22.88

400: 1 Eveline Saalberg 52.20; 2 Lisanne de Witte 52.62; 3 Britt De Blaauw 53.38

800: 1 Bregje Sloot 2:05.48; 2 Marissa Damink 2:05.73; 3 Lois De La Mar 2:06.76

1500: 1 Marissa Damink 4:28.14; 2 Jetske Van Kampen 4:28.99; 3 Dagmar Smid 4:29.

5000: 1 Ineke Van Koldam 16:04.89; 2 Jennifer Gulikers 16:06.14; 3 Merel van der Marel 16:12.21

3000SC: 1 Veerle Bakker 9:58.62; 2 Lotte Krause 10:00.45; 3 Irene Van Der Reijken 10:00.48

100H (0.6): 1 Nadine Visser 12.88; 2 Maayke Tjin A-Lim 12.96; 3 Anouk Vetter 13.35. Heat 1 (0.3): 1 Nadine Visser 12.93

400H: 1 Cathelijn Peeters 54.95; 2 Anne van de Wiel 57.55; 3 Abigail Noruwa 58.48. Heat 1: 1 Cathelijn Peeters 55.95

HJ: 1 Glenka Antonia 1.83; 2 Julia Dokter 1.81; 3 Nina Borger 1.78;

PV: 1 Sanne Rombouts 4.20; 2 Marijke Wijnmaalen 4.20; 3 Karlijn Schouten 3.90

LJ: 1 Pauline Hondema 6.37; 2 Ilse Steigenga 6.25; 3 Sofie Dokter 6.00

TJ: 1 Maureen Herremans 12.67; 2 Bente Van Der Stoel 12.47; 3 Danielle Spek 12.05

SP: 1 Jessica Schilder 19.35; 2 Jorinde van Klinken 18.24; 3 Alida van Daalen 18.11

DT: 1 Jorinde van Klinken 64.62; 2 Alida van Daalen 59.93; 3 Corinne Nugter 53.00

HT: 1 Audrey Jacobs 59.90; 2 Wendy Koolhaas 58.48; 3 Lotte Smink 57.17

JT: 1 Lisanne Schol 53.71; 2 Jolie Baerveldt 51.33; 3 Dewi Lafontaine 50.94

Hep: 1 Nadine Broersen 6047; 2 Myke van de Wiel 5721; 3 Sophia Mulder 5676

Polish Championships, Gorzów Wielkopolski, July 27-29

While Olympic champion Wojciech Nowicki won the hammer easily enough with a 79.96m throw, five-time World champion Paweł Fajdek showed a big advance on all previous 2023 form with a season’s best of 78.10m.

Another multi global hammer champion in action was Anita Włodarczyk and she gained a narrow victory with an unimpressive 70.91m.

Ewa Swoboda won the 100m into a headwind in 11.08.

Men:

100 (-0.9): 1 Dominik Kopeć 10.37; 2 Mateusz Siuda 10.42; 3 Łukasz Żok 10.50

200 (-0.1): 1 Łukasz Żok 20.73; 2 Albert Komański 20.74; 3 Patryk Wykrota 21.02

400: 1 Karol Zalewski 46.10; 2 Igor Bogaczyński 46.11; 3 Kajetan Duszyński 46.17

800: 1 Michał Rozmys 1:46.95; 2 Filip Ostrowski 1:47.00; 3 Mateusz Borkowski 1:47.01

1500: 1 Filip Ostrowski 3:41.79; 2 Michał Rozmys 3:41.82; 3 Maciej Wyderka 3:42.85

5000: 1 Mateusz Gos 13:54.59; 2 Marcin Biskup 13:55.60; 3 Maciej Megier 14:01.89

3000SC: 1 Maciej Megier 8:44.17; 2 Mikołaj Czeronek 8:45.77; 3 Mateusz Kaczmarek 8:47.09

110H (-0.3): 1 Damian Czykier 13.57; 2 Krzysztof Kiljan 13.66; 3 Michał Sierocki 13.92. Heat 2 (0.5): 1 Damian Czykier 13.68; 2 Jakub Szymański 13.79

400H: 1 Krzysztof Hołub 49.78; 2 Jakub Olejniczak 50.34; 3 Sebastian Urbaniak 50.66

HJ: 1 Norbert Kobielski 2.24; 2 Mateusz Kołodziejski 2.16; 3 Jakub Nielub 2.12

PV: 1 Robert Sobera 5.61; 2 Piotr Lisek 5.46; 3 Paweł Wojciechowski 5.46

LJ: 1 Andrzej Kuch 7.68; 2 Krzysztof Tomasiak 7.32; 3 Piotr Tarkowski 7.32

TJ: 1 Adrian Świderski 16.05; 2 Dawid Krzemiński 15.78; 3 Jan Kulmaczewski 15.38

SP: 1 Michał Haratyk 20.32; 2 Szymon Mazur 20.04; 3 Konrad Bukowiecki 19.96

DT: 1 Oskar Stachnik 60.09; 2 Robert Urbanek 60.07; 3 Jakub Lewoszewski 53.69;

HT: 1 Wojciech Nowicki 79.96; 2 Paweł Fajdek 78.10; 3 Dawid Piłat 73.23

JT: 1 Cyprian Mrzygłód 79.80; 2 Dawid Wegner 78.76; 3 Marcin Krukowski 77.43

10000W: 1 Meher Ben Halima 40:35.48; 2 Dawid Tomala 42:11.81; 3 Artur Brzozowski 42:53.74

4×100: 1 AZS-AWF Katowice 40.16

4×400: 1 OŚ AZS Poznań 3:12.87

Extra: 4×400: 1 POL 3:02.36; 2 BAR 3:02.57; 3 RSA 3:02.75

Women:

100 (-1.2): 1 Ewa Swoboda 11.08; 2 Krystsina Tsimanouskaya 11.26; 3 Magdalena Stefanowicz 11.42

200 (1.4): 1 Natalia Kaczmarek 22.86; 2 Krystsina Tsimanouskaya 22.89; 3 Martyna Kotwiła 23.12. Heat 2 (-0.4): 1 Anna Kiełbasińska 23.22. Heat 3 (0.8): 1 Natalia Kaczmarek 23.08

400: 1 Natalia Kaczmarek 51.86; 2 Marika Popowicz-Drapala 52.63; 3 Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka 52.84

800: 1 Anna Wielgosz 2:01.02; 2 Angelika Sarna 2:01.82; 3 Margarita Koczanowa 2:02.20; 4 Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka 2:02.24

1500: 1 Aleksandra Płocińska 4:17.98; 2 Weronika Lizakowska 4:18.21; 3 Eliza Megger 4:18.25

5000: 1 Paulina Kaczyńska 16:43.51; 2 Julia Koralewska 16:44.14; 3 Sabina Jarząbek 16:46.45

3000SC: 1 Aneta Konieczek 9:30.62; 2 Kinga Królik 9:31.84; 3 Alicja Konieczek 9:36.60

100H (0.1): 1 Pia Skrzyszowska 12.94; 2 Klaudia Siciarz 13.09; 3 Marika Majewska 13.31

400H: 1 Izabela Smolińska 57.26; 2 Anna Maria Gryc 57.90; 3 Katarzyna Martyna 58.13

HJ: 1 Paulina Borys 1.84; 2 Aneta Rydz 1.78; 3 Wiktoria Miąso 1.74

PV: 1 Emilia Kusy 4.20; 2 Maja Chamot 4.10; 3 Agnieszka Kaszuba 4.00

LJ: 1 Nikola Horowska 6.61; 2 Magdalena Bokun 6.25; 3 Anna Matuszewicz 6.20

TJ: 1 Adrianna Laskowska 13.64; 2 Karolina Młodawska 13.25; 3 Agnieszka Bednarek 13.18

SP: 1 Klaudia Kardasz 17.83; 2 Zuzanna Maślana 16.81; 3 Paulina Guba 16.59

DT: 1 Daria Zabawska 60.77; 2 Karolina Urban 54.50; 3 Weronika Muszyńska 54.42

HT: 1 Anita Włodarczyk 70.91; 2 Malwina Kopron 70.54; 3 Aleksandra Śmiech 69.26

JT: 1 Marcelina Witek-Konofał 58.26; 2 Gabriela Andrukonis 52.47; 3 Angelika Antoniak 49.66

5000W: 1 Olga Chojecka 21:29.24; 2 Katarzyna Zdziebło 21:44.29; 3 Agnieszka Ellward 23:07.90

4×100: 1 RLTL Optima Radom 45.48

4×400: 1 AZS-AWF Warszawa 3:34.22

Eisenstadt, Austria, July 26

Briton David Morgan-Harrison ran wind-assisted 100m times of 10.05 and 10.10. Elliott Jones ran over the limit wind runs of 10.09 and 10.20.

Young Hungarian thrower György Herczeg could be one to watch in Budapest as the under-20 set a national senior javelin record of 84.98m.

Men:

100 (2.9): 1 David Morgan-Harrison GBR 10.10; 2 Markus Fuchs 10.14; 3 Ippei Takeda JPN 10.16; 4 Elliot Jones GBR 10.20. Heat 1 (4.5): 1 Markus Fuchs 10.14. Heat 2 (4.3): 1 David Morgan-Harrison GBR 10.05; 2 Pjai Austin USA 10.34. Heat 3 (3.8): 1 Elliot Jones GBR 10.09; 2 Ippei Takeda JPN 10.11

200 (2.6): 1 Kyree King USA 20.64w; 2 Andrew Morgan-Harrison GBR 21.02w

JT: 1 György Herczeg HUN 84.98 NR NU23R AU20R; 2 Alexandru Novac ROU 81.61; 3 Norbert Rivasz-Tóth HUN 80.39; 5 Joe Dunderdale GBR 72.83

Women:

100 (4.3): 1 Boglárka Takács HUN 11.07; 2 Rebekka Haase GER 11.07; 3 Magdalena Lindner 11.22. Heat 2 (2.5): 1 Rebekka Haase GER 11.24w; 2 Boglárka Takács HUN 11.25w

200 (3.1): 1 Kennedy Blackmon USA 23.25w

400: 1 Susanne Gogl-Walli 53.23. B: 1 Kaylin Whitney USA 53.36; 2 Carys McAulay GBR 53.40; 3 Natasha Harrison GBR 54.61

100H (3.4): 1 Amber Hughes USA 12.70; 2 Isabel Mayer GER 13.08. Heat 1 (3.6): 1 Amber Hughes USA 12.87. Heat 3 (3.7): 1 Gréta Kerekes HUN 12.90; 2 Isabel Mayer GER 13.05

LJ: 1 Petra Beáta Banhidi-Farkas HUN 6.43w; 2 Vasilikí Haitídou GRE 6.41w; 3 Ese Brume NGR 6.36w

JT: 1 Kathryn Mitchell AUS 61.84; 2 Christin Hussong GER 60.88; 3 Victoria Hudson 58.68

