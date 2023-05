Stunning 800m times in Belfast and British juniors gain plenty of Euro under-20 qualifiers in Birmingham plus results round-up from the English county championships

IRISH MILERS’ CLUB MEET, Belfast, May 13

Louise Shanahan won the women’s 800m in a fast 1:59.53 with Abigail Ives having a huge breakthrough as she improved her PB from 2:01.56 to 1:59.92 which places her fourth all-time among British under-20s.

European under-23 champion Isabelle Boffey set a PB of 2:00.18 in third.

World under-20 bronze medallist Ethan Hussey improved his PB to 1:46.18 in winning the men’s race while in third Angus Harrington improved his PB from 1:48.58 to inside 1:47.

Ireland’s Andrew Coscoran won the 3000m from under-20 Nicholas Griggs’ 7:53.24 which was just ahead of James West’s 7:53.25.

Men: 100 (1.3): 1 Robert McDonnell IRL 10.46; 2 Christopher Sibanda IRL 10.60; 3 Joseph Ojewumi IRL 10.61; 4 Nkemjika Onwumereh IRL 10.71; 5 Conor Morey IRL 10.72; 6 Bori Akinola IRL 10.73; 7 Keith Pike IRL 10.95. 200 (-0.9): 1 Mark Smyth IRL 20.70; 2 Robert McDonnell IRL 20.87; 3 Adam Murphy IRL 21.72. 400: 1 Jack Raftery IRL 46.68; 2 Cathal Crosbie IRL 47.07; 3 Aaron Keane IRL 48.19. B: 1 Callum Baird IRL 46.95; 2 Eoin Kenny IRL 47.64; 3 Andrew Egan IRL 47.78. 800: 1 Ethan Hussey 1:46.18; 2 Thomas Randolph 1:46.83; 3 Angus Harrington 1:46.98; 4 Rocco Zaman-Browne 1:47.30; 5 David Locke 1:47.31; 6 Roland Surlis IRL 1:47.43; 7 Archie Davis 1:48.01; 8 Robert Hewison IRL 1:49.59. 1500: 1 Bram Buigel NED 3:42.88; 2 Tom Dodd 3:43.13; 3 Abdirahman Mohamed NED 3:46.08; 4 Jack O’Leary IRL 3:46.26; 5 Keelan Kilrehill IRL 3:46.73; 6 Thomas Moran IRL 3:47.86; 7 Joseph Hastings IRL 3:48.29; 8 Philip Marron IRL 3:49.35; 9 Kieran Kelly IRL 3:49.45; 10 Charlie Eastaugh 3:50.83. 3000: 1 Andrew Coscoran IRL 7:50.87; 2 Nicholas Griggs IRL 7:53.24 NU20R; 3 James West 7:53.25; 4 Will Battershill 7:53.29; 5 Mark Pearce 7:59.88; 6 Neil Johnston IRL 8:02.06; 7 Aleksander Wiącek POL 8:05.31; 8 Callum Morgan IRL 8:10.72; 9 Eoin Everard IRL 8:16.75. B: 1 Cathal O’Reilly IRL 8:21.27; 2 Crummy Gary 8:27.69

Women: 100 (-0.6): 1 Mollie O’Reilly IRL 11.77; 2 Sarah Leahy IRL 11.81; 3 Leila Colfer IRL 12.07. 200 (-0.3): 1 Phil Healy IRL 23.70; 2 Molly Hourihan IRL 24.42; 3 Sarah McCarthy IRL 24.91. 400: 1 Sharlene Mawdsley IRL 51.75; 2 Seren Bundy-Davies 52.76; 3 Phil Healy IRL 53.00; 4 Roisin Harrison IRL 53.06; 5 Kelly McGrory IRL 54.21; 6 Priscilla van Oorschot NED 54.85; 7 Leah Bergin IRL 55.03. 800: 1 Louise Shanahan IRL 1:59.53; 2 Abigail Ives 1:59.92; 3 Isabelle Boffey 2:00.18; 4 Ciara Mageean IRL 2:00.36; 5 Sarah Healy IRL 2:01.75; 6 Jenna Bromell IRL 2:01.80; 7 Vanessa Scaunet BEL 2:02.95. Race B: 1 Hannah Cameron 2:04.32; 2 Jill Cherry 2:04.70; 3 Susan Nestor IRL 2:06.41; 4 Lucy Holmes IRL 2:08.50; 5 Saoirse Fitzgerald IRL 2:09.42; 6 Niamh Carr IRL 2:09.60; 7 Olivia Vareille 2:10.32; 8 Mhairi Hendry 2:11.61. 1500: 1 Marissa Damink NED 4:14.62; 2 Carla Sweeney IRL 4:14.98; 3 Amy O’Donoghue IRL 4:21.00; 4 Ellie Hartnett IRL 4:23.00; 5 Rachel Gibson IRL 4:23.24; 6 Nicole Dinan IRL 4:26.28; 7 Aimee Wallace IRL 4:27.23; 8 Rebekah Osborne IRL 4:28.91; 9 Greta Streimikytė IRL 4:29.39; 10 Niamh Markham IRL 4:30.46. 3000: 1 Cheryl Nolan IRL 9:25.81; 2 Nakita Burke IRL 9:28.27; 3 Fiona Everard IRL 9:29.29; 4 Clodagh Gill IRL 9:31.86; 5 Nadine Donegan IRL 9:33.15; 6 Anna Gardiner IRL 9:39.13; 7 Avril Millerick IRL 9:42.20; 8 Catherine O’Connor IRL 9:42.84; 9 Hannah Kehoe IRL 9:44.37; 10 Aoife Coffey IRL 9:47.06; 11 Caitlyn Heggie 9:49.58

AVON CHAMPIONSHIPS, Yate, May 13

Men: 100: Ht2 (-1.6): 4 C Millard (N Som, M55) 12.90. HJ: 1 A Brooks (Yate) 2.10. HT: 3 M Spicer (Yate, M50) 34.42



U20: HJ: 1 L Ball (Yate) 2.06. SP: 1 J Schrijver (B&W) 13.09. DT: 1 J Schrijver (B&W) 40.37



U17: SP: 1 G Leite (N Som) 16.63; 2 O Garrett (B&W) 13.48



U15: JT: 1 O Boon (Yate) 45.20



Women: JT: 1 J Dale (Yate) 41.00; 2 J Lewis (And) 40.65; 4 A Kerr (Unknown, W40) 29.10



U20: DT: 1 F Holt (B&W) 30.80



U17: 300: 1 E McIntosh (B&W) 40.60. HJ: 1 R Donaldson (Yate) 1.65



W60: HT: 1 K Jones (Yate) 34.11

BUCKINGHAMSHIRE & OXFORDSHIRE CHAMPIONSHIPS, Horspath, May 13-14



Men: 100: Oh2 (0.9): 2 M Barough (Oxf C, M45) 12.06; 5 R Nelson (Rad, M60) 13.57. 200: O (1.5): 3 M Barough (Oxf C, M45) 24.59; 6 R Nelson (Rad, M60) 26.85. 400: B: 1 D Benjamin (WSEH, M35) 51.63. O: 5 R Nelson (Rad, M60) 60.14. 1500: O: 1 D Lawrence (Oxf C, M35) 4:10.38. HJ: O: 1 A Street (Banb, U20) 1.95. SP: O: 1 B McCauley (Oxf C, U20) 14.54; 2 S McCauley (Oxf C, M45) 14.01. DT: B: 1 T Norman (Hill, M40) 46.94. O: 1 S McCauley (Oxf C, M45) 40.24. DT: O: 1 B McCauley (Oxf C, U20) 38.16. HT: B: 1 J Ericsson Nicholls (Marshall Milton Keynes Athleti) 49.71. O: 1 M Dawes (Unattached) 47.45. JT: O: 2 C Evans (Banb, U20) 67.70



Mixed events: PV: B: 1 N Munir (Wyc P, W) 3.90; 2 L Jervis-Allan (WSEH, U17W) 3.00



U20: 110H: B (2.3): 1 R Wells (Wyc P) 14.79; 2 E Barber (Mil K) 14.98. O (2.3): 1 F Leaney (Oxf C) 15.13. SP: O: 1 B McCauley (Oxf C) 15.52. DT: B: 1 R Wells (Wyc P) 40.17. HT: B: 1 R Wells (Wyc P) 39.08



U17: 400H: B: 1 A Eldridge (WSEH) 59.15; 2 W Alexander (Windsor Slough Eton & Hounslow) 59.17



U15: 100: O (1.4): 1 D Iheme (Rad) 11.26. Oh1 (1.2): 1 D Iheme (Rad) 11.21. 200: O (-0.3): 1 D Iheme (Rad) 22.84. HJ: O: 2 C Binning (Rad, U13) 1.46. JT: Bh1: 1 H Swanepoel (Mil K) 42.10



U13: JT: B: 1 H Smith (Dac) 37.53



Women: 100: B (2.2): 1 E Carr (Mil K) 11.90. O (1.5): 1 T Cox (Abing) 12.03. 200: O (1.9): 1 T Cox (Abing) 24.76. 400H: B: 1 I Brown (WSEH, U20) 66.22. DT: B: 1 E Beardmore (Harrow, W35) 43.85. O: 1 K Woodcock (Oxf C) 46.82; 3 E Darvell (Banb) 39.70; 2 A Jeacock West (Rad, U20) 38.68; 4 J Cherry (Oxf C, W50) 26.67. HT: B: 1 K Presswell (TVH) 63.58; 2 J Trapnell (Mil K) 46.75; 3 L Moffat (Mil K) 46.69. O: 1 E Thrall (Glouc) 47.21; 2 K Woodcock (Oxf C) 45.41. JT: B: 1 E Durand (Mil K, U20) 38.97



U20: 100H: O (1.0): 1 I Irvine (Oxf C) 14.72. LJ: B: 1 C Nwafor (Chilt) 5.85. TJ: B: 1 L Agberemi (Mil K) 12.08

U17: 1500: B: 1 L Wilkinson (Chilt) 4:35.00; 2 M Pearce (Mil K) 4:37.97. 300H: B: 1 A Wedrychowski (WSEH) 44.77. JT: B: 1 A Jones (Mil K) 48.54

U15: 300: B: 1 O Chilton (Mil K) 42.17

U13: 1500: B: 1 K Gorman (Chilt) 4:56.60

CAMBRIDGESHIRE CHAMPIONSHIPS, Peterborough, May 13

Men: 100 (2.5): 1 B Snaith (NEB) 10.66. 200 (0.5): 1 B Snaith (NEB) 21.45. SP: 1 M Young (Harrow) 15.06; 2 S Achurch (PNV, M45) 11.14. DT: 1 M Young (Harrow) 47.16; 3 S Achurch (PNV, M45) 33.30. HT: 1 S Achurch (PNV, M45) 39.53; 2 S Burke (Hunts, M50) 36.22; 3 B Ellingham (Hunts, M55) 32.73. JT: 1 R Chambers (Woking, M35) 49.93; 2 M Hall (PNV, M35) 49.29; 3 S Achurch (PNV, M45) 39.54; 4 K Digpal (Hunts, M55) 36.39



U20: 110H (0.4): 1 J Purbrick (SB) 14.22. PV: 1 A Bowling (PNV) 4.00



U17: 400: 1 T Waterworth (Hunts) 49.48. 100H (0.5): 1 J Wheatley (PNV) 13.90. DT: 1 M Brookes (Diss) 39.25. HT: 1 M Brookes (Diss) 44.61



U15: 800: 1 O Loveday (Hunts) 2:04.00



U13: 1500: 1 H Cantell (C&C) 4:46.26



Women: JT: 1 J Schoenecker (C&C) 39.96; 2 A Soanes (C&C, U20) 38.30; 3 S Werrett (Bed C, U20) 36.71



U20: 100 (0.4): 1 D Lago (Mil K) 12.30



U17: 80H (1.1): 1 L Wagstaff (C&C) 11.35



U13: DT: 1 L Gee (PNV) 27.82

DEVON CHAMPIONSHIPS, Exeter, May 14

Innes FitzGerald just missed her 1500m PB with 4:20.19 which is a European under-20 standard.

U13 mixed events: 1500: 1 t Hennessey (Tav) 4:40.90



Men: 400: 6 R Scott (SW Vets, M45) 54.88. LJ: 1 I Allen (Yeov O, M55) 5.51/1.8; 1 D Thomas (Exe, M50) 5.29/2.4; – D Thomas (Exe, M50) 5.26/0.6. SP: 1 J Tyler (Tav) 15.60. DT: 1 J Tyler (Tav) 40.13



Mixed events: 3000: 1 R Barclay-Watt (Exe, U15) 9:19.33; 3 T Glew (Torb, U15) 9:34.67; 9 P Quinn (Torb, U15W) 10:01.66. TJ: 2 D Thomas (Exe, M50) 11.28/1.3



U17: 400: 1 N Maczugowski (Ply) 50.34; 2 R Summers (Tav) 51.09. 100H: 1 A Dingley (Ply) 13.22; 2 J Taylor (Exe) 13.22. 400H: 1 N Maczugowski (Ply) 54.95



M35: 100 (0.0): 2 I Allen (Yeov O, M55) 12.87; 4 D Mardles (Exe, M75) 16.75. 200 (2.2): 1 N Edwards (RN, M50) 25.21; 3 I Allen (Yeov O, M55) 25.87; 4 D Mardles (Exe, M75) 34.06



M70: DT: 1 C Petty (N Dev) 25.93



Women: 1500: 1 I Fitzgerald (Exe, U20) 4:20.19. 400H: 1 H Ulvede (N Abb, U20) 62.68. SP: 1 C Edwards (Ply, W35) 11.23; 2 R Dunn (N Dev, W40) 10.20. DT: 1 N Evans-Shields (Ply, U17) 43.62. HT: 1 H Gellatly (Ply) 48.56



U17: HT: 1 P Milburn (Tav) 52.49; 3 L Hess (Tav) 43.75; 4 E Patterson (Tav) 42.19



U15: 300: 1 K Little (Torb) 41.94. HT: 2 T Brown (Tav) 45.09



U13: 70H (2.4): 1 I Perry (S Dev) 11.73; 2 M Johnson (N Abb) 11.89

GREATER MANCHESTER CHAMPIONSHIPS, Leigh, May 13-14

Men: 200 (-2.1): 5 A Bellis (Traff, M45) 23.85. 400: 4 A Bellis (Traff, M45) 53.44. 3000: 1 B Lima (Salf, M40) 9:01.27. 110H (1.9): 1 M Perera (Harrow) 14.74. PV: 1 K Kapur-Walton (Leigh) 4.51. TJ: 1 S Okome (Sale) 14.67. SP: 1 S Jones (Traff) 14.28. DT: 1 K Benissad (Sale) 41.44; 2 C Newby (Edin) 40.39. JT: 1 S Dean (Sale) 60.74



U20: 400H: 1 J Harney (E Ches) 57.87. 2000SC: 1 T Manton (Stock H) 6:13.59. HJ: 1 M Ogedenbe Dobies (Sale) 1.90. SP: 1 C Unsworth (Traff) 15.20. DT: 1 C Uzoigwe (Traff) 51.08. JT: 1 L Forster (Leigh) 53.12



U17: 100 (-1.8): 1 J Nutsey (Leigh) 11.17. Ht2 (-1.3): 1 J Nutsey (Leigh) 11.15. 800: 1 B Burton (Salf) 1:59.65. 400H: 1 P Gardner (Bury) 58.31. 1500SC: 1 H Stokes (Horw) 4:39.60; 2 J Hutchinson (Traff) 4:45.26. PV: 1 P Zatantis (Sale Harriers Manchester) 3.70



U15: 800: 1 F Dobson Emmas (Traff) 2:04.36. PV: 1 C Park (Sale) 3.10; 2 P Wiley (Sale) 2.80. HT: 1 A Dodds (Bolt) 36.83



U13: 75H (0.0): 1 T Kerr (Leigh) 12.72



Women: 100: 1 T Powell (Manc H) 11.62; 2 C Agwu (Traff, W40) 13.20. 400: 1 K Eckersley (Bolt, W35) 60.31. 400H: 1 R Weekes (Bolt) 64.51. PV: 1 C Wilson (Salford Harriers & AC) 3.20. SP: 1 S Thompson (Sale) 14.15. DT: 1 F Dooner (Traff) 39.50; 2 J Pyatt (Traff) 37.93. HT: 1 A Leigh (B’burn) 50.13



U20: 100 (-1.8): 1 L Murphy (E Ches) 11.81. 200: 1 S Walton (Horw) 24.04. 400: 1 G Pritchard (Wig D) 57.18. 100H (1.3): 1 F Dockerty (Sale) 14.93. PV: 1 S Williamson (Sale Harriers Manchester) 3.11. SP: 1 A Amadin (Sale) 12.80. DT: 1 A Amadin (Sale) 38.31. HT: 1 J Richardson (Sale) 46.44



U17: 100 (-0.6): 1 C Ufuoma (Bolt) 12.40. Ht1 (0.0): 1 C Ufuoma (Bolt) 12.43; 2 B Idoko (Bury) 12.44. 200 (-2.8): 1 T Brown (Sale) 24.67. 300: 1 E Bowker (E Ches) 40.97. 800: 1 E Bartalotta (Salf) 2:12.23; 2 M Caldwell (Salf) 2:14.68. 1500: 1 S Clough (Traff) 4:36.30; 2 S Roiditis (Salf) 4:40.40; 3 F Murdoch (Stock H) 4:42.00. 1500SC: 1 R Philbin (Stock H) 5:39.21. HJ: 1 T Brown (Sale) 1.66. PV: 1 F Santus (Wig D) 2.71. TJ: 1 A Hewitt (Wig D) 10.94. SP: 1 A Dumbuya (Leigh) 12.95; 2 Y Baker (Wig D) 12.21. JT: 1 L Oldale (Sale) 39.48



U15: 300: 1 M Mills (Stock H) 41.01. 800: TT2: 1 I Hill (Sale) 2:15.41; 2 O McManus (Sale) 2:17.48. 75H (0.0): 1 E Elliott (Bury) 11.71. PV: 1 C Berry (Wig D) 2.60. SP: 1 B Pendlebury (Traff) 11.80. DT: 1 B Pendlebury (Traff) 33.33. HT: 1 J Wilkins (Traff) 41.92



U13: 75 (-1.8): 1 E Anwyl (Sale) 10.05; 2 L Wormald (Bury) 10.29. Ht1 (-2.2): 1 L Wormald (Bury) 10.21. Ht2 (-1.2): 1 E Anwyl (Sale) 10.14. 150 (-1.1): 1 L Melling (Leigh) 20.34; 2 E Anwyl (Sale) 20.35. 800: TT2: 1 B Soper (Sale) 2:25.25. 70H: TT2 (1.3): 1 J Seddon (Traff) 11.49; 2 L Melling (Leigh) 11.70

HUMBER AND LINCOLNSHIRE CHAMPIONSHIPS

DAY 2, Grantham, May 14

U20 mixed events: 3000: 1 G Wilson (Clee, U17) 8:55.03; 3 T Ford (KuH, U20W) 10:10.77



Men: 200 (-0.9): 2 A Spour (Linc W, M40) 23.15. 110H (-1.4): 1 O Adnitt (KuH) 15.46. SP: 2 D Capes (PNV, U20) 14.70; 4 G Pell (Scunt, M50) 12.82



Mixed events: 5000: 4 C Cooney (Linc W, W40) 18:59.63. TJ: 3 L Hirst (PNV, U20W) 11.12; 5 I Allenby (Clee, U17W) 10.91



U15: SP: 2 L Capes (PNV) 16.31



M50: SP: 1 J Twiddle (KuH) 13.48



M60: SP: 2 M Wray (N Masters) 10.33



Women: JT: 1 B Moodie (KuH, U20) 37.48

DAY 1, Hull, May 13



Men: 100 (1.1): 1 C Winchester-Wright (Linc W) 10.62. DT: 1 E Abara (KuH) 46.19. HT: 3 C Bainbridge (GAC) 48.69. HT: 1 J Twiddle (KuH, M50) 43.94; 2 G Li La-Vigars (KuH, U20) 35.25. HT: 3 M Fenton (Bost, M65) 39.81; 1 D Gibson (KuH, M60) 36.95



Mixed events: PV: 4 H Fox (Linc W, W45) 2.20



U13: DT: 1 L Cowling (Scunt) 23.68



M50: DT: 1 G Pell (Scunt) 40.75; 2 J Twiddle (KuH) 40.70



M60: DT: 1 M Wray (N Masters) 36.16



Women: 100 (2.2): 1 C Walker (York) 12.07. 1500: 1 E Greenway (Clee, U20) 4:22.52. 400H: 1 C Walker (York) 59.21. LJ: 5 S Richardson (York, W60) 3.76/1.8; 9 D Timmis (Linc W, W60) 3.40/2.1. SP: 2 B Hall (PNV) 11.38. SP: 2 J Wilson (Read, W60) 8.07; 1 S Richardson (York, W60) 7.95. DT: 1 G Barnsdale (Scunt) 37.87; 6 M Wright (KuH, U17) 32.40; 2 J Wilson (Read, W60) 24.96. HT: 3 H Gilbert (GAC, W40) 36.15. HT: 1 J Wilson (Read, W60) 26.35



U17: 100 (1.2): 1 M Akande (Linc W) 11.73



U15: DT: 1 A Fraser (KuH) 27.35



U13: DT: 1 P Moore (KuH) 21.40

KENT CHAMPIONSHIPS, Bromley, May 13-14

Men: 100 (2.2): 1 M Damoah (B&B) 10.6. Ht2 (3.3): 1 M Damoah (B&B) 10.62; 6 S Tester (Ton, M40) 11.70. 200 (0.0): 1 C Neal (Harrow) 21.61; 2 M Damoah (B&B) 21.62; 7 N Atwell (TVH, M35) 23.43. Ht2 (-0.7): 4 N Atwell (TVH, M35) 23.11; 5 R Brooks (Met P, M45) 24.87. 400: 1 S Reardon (B&B) 47.18; 2 G Seery (B&B) 48.07; 3 C Neal (Harrow) 48.34; 7 N Atwell (TVH, M35) 51.79. Ht1: 1 S Reardon (B&B) 47.15; 2 G Seery (B&B) 48.39; 5 S Tester (Ton, M40) 52.49. Ht2: 4 N Atwell (TVH, M35) 51.81. 800: 3 C Loudon (Camb H, M35) 2:00.05. 1500: 2 C Loudon (Camb H, M35) 4:08.61. 110H (1.5): 1 B Richardson (Ton, M35) 15.55. 400H: 1 G Seery (B&B) 50.85; 2 B Stickings (B&B) 51.30; 3 G Blake (M&M) 54.48. 3000W: 1 L Legon (Bexley) 13:14.29; 2 M Crane (Bexley) 14:12.97. PV: 2 B Ahmet (K&P, M35) 3.60; 3 L Williams (Have, M35) 3.50; 4 R Platt (B&B, M50) 3.10. SP: 1 D Claydon (B&B) 14.54; 4 A Kruszewski (Camb H, M60) 10.29. DT: 1 D Claydon (B&B) 50.23; 2 A Kruszewski (Camb H, M60) 33.38. HT: 1 G Holder (Bexley, M50) 46.20; 4 A Rushbrook (Bexley, M60) 30.44



U20: 200 (0.1): 1 D Purton (M&M) 21.67. 400: 1 D Purton (M&M) 48.69; 2 T Owler (Folk) 49.09. 110H (0.2): 1 D Goriola (Bexley) 13.78. 2000SC: 1 C Ellison (Ton) 6:38.91. 3000W: 1 J Ellerton (B&B) 15:45.36. PV: 1 O Segun (Dartf) 4.36; 2 O Witcombe (B&B) 4.10. SP: 1 T Babatunde (Dartf) 14.03. DT: 1 T Babatunde (Dartf) 50.77; 2 B Duncan (B&B) 44.03; 3 D McNichol (Ton) 38.38. HT: 1 K Barham (Dartf) 66.12; 2 T Masters (Bexley) 38.20. JT: 1 F Mcardle Hodge (B&B) 54.99; 2 J Radcliffe (Ton) 53.31



U17: 100 (0.6): 1 R McCausland (B&B) 11.03. Ht1 (1.3): 1 R McCausland (B&B) 11.00. 200 (0.5): 1 J Stone (Ton) 22.47; 2 C West (M&M) 22.48. 400: 1 J Sanders (Inv EK) 50.12; 2 J Stone (Ton) 50.91. 800: 1 F Shepherd (M&M) 1:57.60; 2 R Maisey (M&M) 1:58.69. 100H (1.6): 1 R Mourtada (B&B) 12.99; 2 T Azodoh (Bexley) 14.06. 400H: 1 R Mourtada (B&B) 54.69; 2 C West (M&M) 54.70. 1500SC: 1 H Fraser (Ton) 4:39.57. PV: 1 T Walker (Dartf) 3.80; 2 F Kitteridge (B&B) 3.70. TJ: 1 D Ola (Dartf) 13.02/1.3. SP: 1 D Alade (Dartf) 14.76; 2 S Hatch (Dartf) 14.55; 3 D Osei-Bonsu (Dartf) 13.43. DT: 1 D Alade (Dartf) 46.23; 2 A Menon (Dartf) 40.99. HT: 1 M Thorne (M&M) 48.36



U15: 100 (2.1): 1 V Redman (Folk) 11.16. Ht1 (1.1): 1 V Redman (Folk) 11.22. 200 (-2.0): 1 V Redman (Folk) 22.88. 300: 1 J Wellings (Camb H) 38.22. 800: 1 J Scanes (B&B) 1:59.75; 2 J Hill (B&B) 2:03.74. 1500: 1 J Scanes (B&B) 4:15.33. 80H (1.4): 1 H Nmaju (Central P) 11.02; 2 K Rogan (Dartf) 11.42; 3 R Odugbayi (Dartf) 11.60; 4 E Olaleye (Camb H) 11.61; 5 J Dako (B&B) 11.68. Ht1 (0.3): 1 H Nmaju (Central P) 11.52. Ht2 (1.3): 1 K Rogan (Dartf) 11.48; 2 E Olaleye (Camb H) 11.57; 3 J Dako (B&B) 11.76. HJ: 1 D Obike (Camb H) 1.77; 2 M Akintolu (Kent Sch) 1.77; 3 D Leadbeater (Ashf) 1.74. PV: 1 C Platt (B&B) 4.01; 2 J Adegbola (Bexley) 2.80; 3 R Odugbayi (Dartf) 2.70. LJ: 1 H Nmaju (Central P) 6.18/2.0; 2 J Dako (B&B) 5.97/1.5; 3 R Odugbayi (Dartf) 5.96/1.7. TJ: 1 R Odugbayi (Dartf) 12.82/-0.1; 2 D Alade (Dartf) 12.21/1.3. SP: 1 M Bridge (Camb H) 13.44. DT: 1 G Henderson (B&B) 35.46; 2 B Gates (Swale) 34.98. HT: 1 E Tyler (Ton) 46.04; 2 G Henderson (B&B) 43.70; 3 R Robert (Dartf) 39.74; 4 B Gates (Swale) 38.85; 5 K Orji (Kent Sch) 38.77. JT: 1 F Luckett (Dartf) 44.63; 2 O Downs (Inv EK) 42.67



Women: 100 (0.1): 5 L Vallins (B&B, W45) 13.23. 200 (1.4): 4 S Williams (B&B, W40) 26.97; 5 L Vallins (B&B, W45) 27.49. 400: 4 S Williams (B&B, W40) 60.83. 400H: 1 Z Austridge (B&B) 65.78. 3000W: 1 H Hopper (Camb H) 14:17.17; 2 G Manzotti (Ton, W50) 16:26.81. LJ: 1 E Harvey (Dartf) 5.74/0.4; 2 I Davis (Thanet) 5.57/1.9. TJ: 1 E Harvey (Dartf) 11.41/0.0. SP: 1 K Ebbage (Ton) 11.04; 3 M Berndt (Bexley, W40) 10.32; 4 V Hannam (M&M, W50) 9.72. DT: 1 K Ebbage (Ton) 46.27; 2 V Hannam (M&M, W50) 35.35; 3 M Berndt (Bexley, W40) 33.16. HT: 1 K Ebbage (Ton) 49.43; 2 A Stewart (B&B) 47.15. JT: 1 L Farley (B&B) 55.64



U20: 100 (1.5): 1 L Tallon (Ton) 12.21. 200 (1.4): 1 C Henrich (Inv EK) 24.44; 2 L Tallon (Ton) 24.64. 400: 1 C Henrich (Inv EK) 55.83; 2 C Kelly-Gordon (B&B) 57.38. 800: 1 C Kelly-Gordon (B&B) 2:15.00. 1500SC: 1 C Firth (B&B) 5:35.00. 3000W: 1 J Wilton (Ashf) 15:25.38. SP: 1 C Agyepong (B&B) 14.68; 2 H Bridge (Camb H) 12.94. DT: 1 Z Obamakinwa (B&B) 49.05; 2 H Bridge (Camb H) 33.08. HT: 1 L Murray (Swale) 52.49



U17: 100 (1.6): 1 H Medlen (Ton) 12.27; 2 O Showemimo (M&M) 12.37. Ht2 (0.1): 1 O Showemimo (M&M) 12.48. 200 (1.0): 1 H Medlen (Ton) 25.20; 2 A Scotiniadis (Ton) 25.43. 300: 1 A Firla (B&B) 40.98. 800: 1 A Matthews (M&M) 2:15.10. 80H (1.0): 1 D Snell (B&B) 11.44; 2 E Lacey (Ton) 11.63; 3 L Gayle (Camb H) 11.98. Ht2 (0.7): 1 D Snell (B&B) 11.52; 2 E Lacey (Ton) 11.84. 300H: 1 K Olaleye (Camb H) 45.52; 2 N Bachelor (Ton) 45.92; 3 T Ndikanwu (B&B) 46.26; 4 G Kyte (Inv EK) 46.71. HJ: 1 M Secker (Ton) 1.65; 2 Q Ukpai (B&B) 1.65. LJ: 1 D Snell (B&B) 5.41/-0.8. TJ: 1 Q Ukpai (B&B) 12.10/-0.2. DT: 1 E Simpson (B&B) 32.18. HT: 1 H Still (Dartf) 46.00



U15: 100 (-0.3): 1 E Cadman (Camb H) 12.32. SFf1 (1.1): 1 E Cadman (Camb H) 12.25. 200 (0.9): 1 E Cadman (Camb H) 25.13. Ht1 (1.3): 1 E Cadman (Camb H) 25.21. 300: 1 L Kyriacou (B&B) 42.04. 3000W: 1 A Chappell (Ashf) 16:45.25. PV: 1 E Pawson (Ton) 2.90. TJ: 1 A Taylor (Ton) 9.86/0.0

MIDDLESEX CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, May 13-14



Men: 100 (3.8): 1 C Anuyagu (VP&TH) 10.43; 2 J Kalala (NEB) 10.47; 3 P Lyon (SB) 10.54. Ht3 (2.6): 1 C Anuyagu (VP&TH) 10.68. 200 (0.4): 1 K Oludoyi (Harrow) 20.88; 2 K Paris-Samuel (TVH) 21.48; 3 J Kalala (NEB) 21.54; 4 M Fagbenle (Bexley) 21.56. Ht1 (0.6): 5 A Osei (Lon Hth, M35) 23.56. Ht3 (1.3): 1 K Oludoyi (Harrow) 21.33; 5 A Mc Sween (ESM, M40) 24.12. 110H (3.8): 1 G Vaughan (WG&EL) 14.83; 3 A AlAlawi (Harrow, M40) 17.49. 400H: 1 I Ogunlade (Herne H) 54.43; 2 S Garrett (SB) 55.32. PV: 1 J Harris (Lewes) 4.60; 2 J West (Harrow) 4.20; 3 S Vilga (TVH, M40) 3.40. LJ: 1 O Anochirionye (TVH) 7.07/1.6. DT: 1 G Thompson (SB) 56.85; 2 A Pereira Carneiro (SMR) 41.33. JT: 1 M Trajkovic (SB) 55.85



U20: 100 (3.1): 1 J Nash (E&H) 10.68; 2 E Lowe (VP&TH) 10.72; 3 M Amadi (SB) 10.72; 4 J Houslin (TVH) 10.74. Ht1 (2.8): 1 M Amadi (SB) 10.71. 200 (0.8): 1 J Nash (E&H) 21.52; 2 J Houslin (TVH) 21.67; 3 M Amadi (SB) 21.84. Ht2 (1.0): 1 J Nash (E&H) 21.95. 400: 1 J Houslin (TVH) 49.11. 400H: 1 G Carter (ESM) 55.52. HJ: 1 J Darlington (TVH) 1.95. DT: 1 A Rosenthal (High) 38.70. JT: 1 A Padaruth (Hill) 61.86



U17: 100 (3.9): 1 D Williams (BFTTA) 10.65; 2 D Ellington (E&H) 10.67; 3 Z Azabdaftery (Harrow) 10.88; 4 L Lo (TVH) 11.01; 5 N Fernandes (SB) 11.13. Ht1 (4.3): 1 D Williams (BFTTA) 10.77; 2 L Lo (TVH) 11.08. Ht2 (1.2): 1 D Ellington (E&H) 10.73; 2 Z Azabdaftery (Harrow) 10.99. 200 (-0.3): 1 E Nwokeji (SB) 21.59; 2 Z Jones (SB) 22.31. Ht2 (-0.5): 1 E Nwokeji (SB) 22.08. 100H (3.1): 1 T Corlis (Lon Hth) 13.18; 2 T Wassermann (Lon Hth) 14.02. JT: 1 K Greening (SMR) 51.66



U15: 100 (2.8): 1 J Williams (Harrow) 11.59. 200 (1.3): 1 D Bowens (E&H) 23.60; 2 M James (Hill) 23.62. Ht2 (0.7): 1 M James (Hill) 23.66. 3000: 1 K Szentes (Lon Hth) 9:49.87. LJ: 1 D Emegbor (Harrow) 5.97/1.0. DT: 1 E Majed (Oxf Sch) 33.90



U13: 100: Ht1 (2.3): 1 G Edwards (Lon Hth) 12.78. 75H (3.6): 1 G Edwards (Lon Hth) 12.32. LJ: 1 D Markham-Lee (Harrow) 4.89/1.9



Women: 100 (2.7): 1 E Modeste (E&H) 11.79; 2 A Ellis (E&H) 11.87; 3 T Thompson (E&H) 11.99; 4 A Regis (E&H) 12.06; 6 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 12.47. Ht1 (2.5): 1 E Modeste (E&H) 11.71; 2 A Ellis (E&H) 11.96; 3 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 12.49. Ht2 (1.7): 1 A Regis (E&H) 12.10. 400: 2 N O’Regan (Lon Hth, W35) 62.75. 800: 5 S Lamb (VP&TH, W50) 2:38.06. 1500: 2 S Lamb (VP&TH, W50) 5:27.71. 400H: 1 K Brook (Rane, W45) 73.99. PV: 1 M Bailey (Harrow) 3.60; 2 H Leadbetter (ESM, W40) 2.65; 4 R Zeffertt (SB, W60) 2.15. TJ: 1 A Adeyanju (Harrow) 11.00/2.9. SP: 1 M Joseph (Harrow) 13.79; 2 L Britane (TVH, W35) 9.64. DT: 1 L Britane (TVH, W35) 34.82. JT: 1 L Britane (TVH, W35) 39.49



U20: 100 (1.7): 1 E Quaye (Harrow) 11.83; 2 R Tapper (Harrow) 11.90; 3 M Wamba (VP&TH) 12.00. Ht1 (3.3): 1 E Quaye (Harrow) 11.89. Ht2 (3.1): 1 R Tapper (Harrow) 11.91; 2 M Wamba (VP&TH) 12.05. 200 (0.7): 1 M Wamba (VP&TH) 24.45; 2 E Quaye (Harrow) 24.76. Ht2 (-0.5): 1 M Wamba (VP&TH) 24.56. 100H (2.7): 1 A Cofie (SB) 14.59. DT: 1 C Sarr (SMR) 32.75



U17: 100 (1.1): 1 H Evans (TVH) 12.20; 2 N Quainoo (WSEH) 12.23; 3 T George (SB) 12.37; 4 J Kyere-Aidoo (Harrow) 12.39; 5 M Omoya-broad (TVH) 12.43. Ht1 (3.2): 1 N Quainoo (WSEH) 12.31. Ht2 (2.6): 1 H Evans (TVH) 12.33. 200 (0.0): 1 H Evans (TVH) 24.97; 2 K McGuire (TVH) 25.47. Ht1 (0.0): 1 C Stirling (E&H) 25.47. 800: 1 A Svihalkova (TVH) 2:11.43; 2 L Wilson (SB) 2:13.84. 80H (3.9): 1 A John (WSEH) 11.58. PV: 1 A Greenfields (TVH) 2.80. TJ: 1 N Agbo Izquierdo (TVH) 10.82/0.5



U15: 100 (2.3): 1 A McLeod (SB) 12.48. 300: 1 J March (Barn) 41.95; 2 I Phillips (Hill) 42.64; 3 E Buckley (Barn) 42.94. 800: 1 J March (Barn) 2:13.93. 3000: 1 N Mossi (B&B) 10:49.56. 75H (4.9): 1 S Frost (Lon Hth) 11.62. TJ: 1 L Newth (ESM) 10.44/1.7. SP: 1 E Shabani (High) 11.40. DT: 1 E Baker (Lon Hth) 29.87. HT: 1 K Lake-Bryan (Barn) 33.89



U13: 100 (4.4): 1 E Quartey (Harrow) 13.05; 2 A Jaiyeola (SB) 13.14. Ht1 (2.6): 1 E Quartey (Harrow) 13.24. 1500: 1 V Muralidhar (ESM) 5:03.82

NOTTINGHAMSHIRE & DERBYSHIRE CHAMPIONSHIPS, Nottingham, May 13-14

Men: 200: N: 5 J Statham (Charn, M60) 27.90. 800: 2 P Wright (Mans, M35) 1:58.88. 1500: 1 P Wright (Mans, M35) 4:05.49. 400H: 1 C Johnson (Hallam, U20) 56.33; 5 K Fairclough (Notts, M50) 68.39. HJ: 2 M Beer (C’field, M40) 1.75. LJ: 4 J Poxon (Burt, M35) 5.94/0.7; 7 M Atkin (GAC, M45) 5.39/0.5; 9 C Ashmore (Mans, M60) 4.48/0.7. DT: 1 S Tarbit (Der) 43.48; 2 I Wood (Burt) 41.86; 3 B Acton (Burt) 41.09; 4 D Brunt (Shef/Dearn, M45) 35.80. HT: 1 B Renshaw (Roth, M70) 26.83. JT: 1 G Millar (Bir) 64.20; 3 S Cawson (Burt, M40) 44.40



Mixed events: 5000: 1 K Watson (Mans, M35) 15:28.66; 5 A Taplin (Beeston, M55) 16:54.09; 6 F Richards (Works, W) 16:55.12



U20: 4×100: 1 Mans 44.92; 2 Notts 45.30



U17: 100: D (-0.7): 1 M Smart (Mans) 11.13. 200: N (-1.6): 1 M Young (Mans) 11.81; 2 A Riju (Notts) 11.89; 3 C Obirieze (Notts) 12.09; 4 D Oguntodu (Notts) 12.27; 5 T Coverley (Rush) 12.33; 6 N Salmon (Mans) 12.76. LJ: 1 K Ramsay (Burt) 6.60/-0.8. JT: 1 M Young (Mans) 55.37



U13: LJ: 1 J Moss (Amber) 5.11/0.9. JT: 1 J Moss (Amber) 37.79



M35: 400: 3 P Wright (Mans) 52.48; 1 S Wilcockson (Mans) 53.75. SP: 1 D Brunt (Shef/Dearn, M45) 12.20



M50: 100 (-0.2): 1 M White (Mans) 12.43; 3 J Statham (Charn, M60) 13.34; 5 P Clayton (Notts, M65) 13.95



Women: 100 (0.4): 3 L Duke (C’field, W45) 13.28. 200 (3.0): 2 L Duke (C’field, W45) 26.82; 4 F Palmer (Notts, W55) 30.27. 400: 2 N Desai (Morp, W35) 59.11; 3 L Duke (C’field, W45) 60.86; 4 F Palmer (Notts, W55) 70.09. 100H (-1.6): 1 A Briggs-Goode (Notts) 14.90. 400H: 1 A Briggs-Goode (Notts) 62.44; 2 K Mackintosh (Newk) 63.65; 3 N Desai (Morp, W35) 64.19. 4×100: 1 Notts (U20) 49.24. LJ: 1 S Palmer (Der) 5.80/1.4. TJ: 1 M Yalekhue (Amber, U20) 12.23; 2 F Miloro (SinA) 11.32. SP: 1 Z Acton (Burt) 12.07. DT: 1 Z Acton (Burt) 39.92; 2 S Joynt (Mans, U17) 36.81. HT: 1 R Wilcockson (Mans, W35) 57.85; 2 A Crossdale (Notts) 54.86; 3 P Bean (Notts) 52.01; 4 L Taylor (SNH) 49.20; 5 K Hutchinson (Der) 49.16; 6 J Galiszewski (Burt) 43.26. HT: 1 I Gould (Burt, U15) 34.92. JT: 1 J Brown (Amber) 46.91



U20: PV: 1 A Taylor (Notts) 3.10. LJ: 1 P Clayton (Notts) 5.67/-0.5



U17: 300: 1 T Adesina (Notts) 41.11. 300H: 1 Z Smith (Newk) 44.56; 2 A Wells (Works) 47.22. JT: 1 D Kaye (Amber) 44.01; 2 S Slater-Rowley (Ret, U15) 38.32; 3 I Fellows (Burt) 38.05; 4 F Kirby (Amber, U15) 35.45



U15: 300: D: 1 C Hadfield (Der) 42.48



U13: 800: 1 M Mullett (W&SV) 2:20.98. 1500: 1 M Mullett (W&SV) 4:56.66; 2 I Davey (Notts) 5:03.26



W50: 100 (0.9): 1 F Palmer (Notts, W55) 14.86

SUFFOLK CHAMPIONSHIPS, INC SUFFOLK SCHOOLS CHAMPS, Bury St. Edmunds, May 14



Men: 200: 1 S Juwe (WSEH, M40) 22.9. 400: 1 S Juwe (WSEH, M40) 54.8. 800: 1 N Laud (Ips, M45) 2:06.1. SP: 2 C Kent (W Suff, M45) 10.60. HT: 1 O Graham (SB) 57.17



U20: SP: 1 A Brown (W Suff) 14.44. DT: 1 A Brown (W Suff) 43.62. HT: 1 A Brown (W Suff) 49.25. JT: 1 A Keith (None) 49.44



U17: 200: 1 S Chevous (Ips) 22.4. 400: 1 S Chevous (Ips) 48.7; 2 M Ayling (St Ed) 49.1. 800: 6 S Eales (Col H) 1:13.6; 1 A Taylor (St Ed) 1:59.6. HT: 1 M Brookes (Diss) 44.91; 2 J Campbell (Ips) 41.73



U20 women: DT: 1 C Graham (Ips) 33.71. JT: 1 O Hyndman (W Suff) 38.27



U17: HT: 1 N Akyol (Ips) 46.10



U13: LJ: 1 D Mullett (Ips) 4.69

SURREY CHAMPIONSHIPS, Kingston, May 13-14



Many senior events were poorly supported and only the Thames Valley pair of Sophie Mace and Pippa Wingate stood out on the opening day but there were no championship bests on day one.

Mace took the discus with a modest 47.20m and was then second to Wingate’s 59.52m in the hammer.

Day two saw Jacob Paul, who was UK third ranked last year, getting back to form by taking the senior 400m hurdles in 51.25, as Tyler Panton won the 100m into a breeze in 10.58.

Veteran women took their fair share of senior titles, with W45 Diana Norman snapping up three and then Eleanor Gatrell claimed a UK W45 record with 12.64m in the shot with her best effort since 2019.

The death of championship bests finally changed on day two, as Jennifer Eduwu set a PB and meeting mark of 11.79, against a breeze, in the under-20 100m heat then, as the wind got stronger recorded 11.82 in the final.

Lia Bonsu was out to 12.18m in the junior triple jump, as Arabella Wilson, the English Schools 300m winner, went third on the under-17 200m lists for the year with a PB 24.46.

The under-17 men’s javelin saw George Johnson retain his title with 55.59m and, in the 1500m, Alex Lennon got the better of Jacob Hunt albeit in a modest 4:13.95 but, in this age group there was just a single participant in the pole vault and hammer.

Things were better in the under-17 women’s events and Jessica Howell’s 37.71m javelin win stood out, as did Sienna Kidd’s legal 5.32m long jump.

There, Issy Stamp confirmed her position as top ranked shot putter this year with a 14:28m effort after also topping the 2022 lists.

The under 15 boys’ events saw top ranked Farrell Fabusiwa take the 100m in 11.31 on the opening day before returning on Sunday to set a personal and championship best of 22.62 against a 1.4m/sec win in the 200m, to go second on the 2023 lists.

Fourth ranked Soloman Thompson-Moodley just edged the under-15 high jump on countback from Samuel James, as both were over 1.72m.

Ella Rennie was the best of the under-15 girls’ sprinters with a 25.73 outing as top ranked javelin thrower Elise Christian went third on the shot lists with 12.01m.

In a meeting with few championship bests, Elise Christian stood out with a new mark in the under-15 girls’ javelin with 46.27m, that not only topped the 2023 lists but was also the fifth best ever in the age group.

The under-13 boys’ 100m saw Remy Deegan twice set championship records in the 100m. First up was his heat victory in 25.09 before improving to 24.68 in the final.

Men: 100 (-0.3): 1 T Panton (Woking) 10.58; 2 Z Plummer (SB) 10.61. Ht1 (-0.2): 1 T Panton (Woking) 10.74. 200 (-1.0): 7 B Robinson (Herne H, M35) 23.42. Ht1 (-0.8): 2 B Robinson (Herne H, M35) 23.40; 3 P Phillips (Herne H, M35) 23.67. 400: Ht2: 2 K Kazemaks (Woking, M35) 51.80; 3 I Horlock (Woking, M35) 52.10; 4 D Awde (Woking, M35) 52.82. 800: Ht1: 5 J Hiorns (Notts, M35) 2:01.70. 5000: 3 S Gardner (Belg, M35) 15:48.54; 6 A Whitwam (Morp, M45) 15:59.98. 400H: 1 J Paul (WSEH) 51.25; 2 W Ritchie-Moulin (Bir) 53.53; 3 D Awde (Woking, M35) 58.37. PV: 1 M Roberts (K&P, M50) 3.00. SP: 1 B Fuller (E&E, M45) 12.35; 3 G Cook (K&P, M50) 11.04. DT: 2 G Cook (K&P, M50) 34.40. HT: 1 P Cassidy (G&G) 56.27; 2 S Mace (Walton) 52.94; 3 G Cook (K&P, M50) 48.70; 4 R Smith (Walton, M35) 40.84; 5 B Fuller (E&E, M45) 39.36



U20: 200: 1 F Arkell (HW) 21.95. Ht2: 1 B Cronin (Walton) 21.86. 400: 1 K Kafuti (Croy) 49.03. 110H: 1 E Ferguson (K&P) 14.82; 2 A Anah (Craw) 15.25. 400H: 1 H Christian (G&G) 53.65; 2 L Dronfield (B&B) 54.33. TJ: 1 A Sharif (Sutt) 13.51/1.6. SP: 1 N Morrissey (K&P) 13.10. DT: 1 T Gannon (WSEH) 48.88



U17: 100 (-0.3): 1 R Smith (Herne H) 11.04; 2 J Johnson-Cole (Herne H) 11.18; 3 V Anah (Craw) 11.18. 400: 1 K Sriskandarajah (Herne H) 50.97. 800: 1 S Stapley (Reig) 1:56.34; 2 K Sriskandarajah (Herne H) 1:57.29; 3 M McKenna (Walton) 1:57.56. 100H (-1.0): 1 M Leon (E&E) 14.01. TJ: 1 V Anah (Craw) 13.43/0.5. JT: 1 G Johnson (HW) 55.59



U15: 100 (-1.9): 1 F Fabusiwa (Croy) 11.31; 2 C Anah (Craw) 11.47. Ht3 (-0.4): 1 F Fabusiwa (Croy) 11.51. 200 (-1.4): 1 F Fabusiwa (Croy) 22.62; 2 C Anah (Craw) 23.52. Ht2 (-1.9): 1 F Fabusiwa (Croy) 23.28. 300: 1 M Wehrle (HW) 38.46. 800: 1 J Dormer (Woking) 2:02.95; 2 O De Jong (K&P) 2:04.70. 3000: 1 D Orbell (AFD) 9:44.37; 2 E Sone (S Lon) 9:46.83; 3 T Holland (E&E) 9:46.90; 4 P Littlemore (Reig) 9:46.97. HJ: 1 S Thompson Moodley (Herne H) 1.72; 2 S James (K&P) 1.72. LJ: 1 Z Blake (Herne H) 6.01/0.5; 2 O Firth (W’ley) 5.78/1.4



U13: 100 (-0.9): 1 P Spencer-Simms (B&B) 12.25. Ht1 (-1.1): 1 P Spencer-Simms (B&B) 12.28. 200 (0.7): 1 P Spencer-Simms (B&B) 25.51. Ht2 (-1.1): 1 P Spencer-Simms (B&B) 25.73. 800: 1 D Baker (G&G) 2:18.56; 2 G Bone (G&G) 2:18.68. 1500: r2: 1 E Cunniffe (Herne H) 4:40.78; 2 T Creed (HW) 4:42.73. 75H (-1.1): 1 D Dixon (C’ley) 12.73. DT: 1 N Holden (W’ley) 27.05; 2 D Baker (G&G) 23.81



Women: 100 (-0.4): 1 R Largie-Poleon (Croy) 12.10; 6 M Watson (Herne H, W40) 13.21. Ht1 (-0.1): 1 R Largie-Poleon (Croy) 12.10; 3 M Watson (Herne H, W40) 13.17. 200: 4 C Grant (Herne H, W35) 26.87; 5 M Watson (Herne H, W40) 27.90. 800: 2 H Cargill (Walton, W40) 2:21.68. 100H (-0.8): 1 M Cluley (B&B) 13.94. 400H: 1 N Kendall (TVH) 59.66; 2 L Clifford (Soton) 61.87; 3 A Wilson (Win, U17) 62.55; 4 S Fisher (B&B) 63.14; 5 J Mitchell (WG&EL) 64.01; 8 D Norman (E&E, W45) 69.63. HJ: 1 D Norman (E&E, W45) 1.50. ?: 1 D Norman (E&E, W45) 1.50. LJ: 1 J Albrow (Belg, W40) 4.94/1.5; 2 D Norman (E&E, W45) 4.91/1.0; 6 L Wood (Walton, W55) 4.22/1.4. TJ: 1 D Norman (E&E, W45) 10.03/0.4; 2 T Howell (Walton, W40) 9.51/0.7; 3 L Wood (Walton, W55) 9.26/0.7. SP: 1 E Gatrell (Woking, W45) 12.64; 2 S Mace (TVH) 11.71; 3 D Norman (E&E, W45) 11.09; 4 S Roberts (K&P, W50) 9.15. DT: 1 S Mace (TVH) 47.20; 2 E Gatrell (Woking, W45) 34.10. HT: 1 P Wingate (TVH) 59.52; 2 S Mace (TVH) 45.11; 4 E Gatrell (Woking, W45) 35.42. JT: 1 N Bell (Walton) 43.12; 2 K Mackison (Craw) 40.10; 3 D Norman (E&E, W45) 29.82



U20: 100 (-1.5): 1 J Eduwu (S Lon) 11.82; 2 S King (Herne H) 12.10; 3 A Brown (S Lon) 12.18. Ht1 (-0.9): 1 J Eduwu (S Lon) 11.79; 2 A Brown (S Lon) 12.13. Ht2 (0.0): 1 S King (Herne H) 11.97. 200 (-0.8): 1 J Eduwu (S Lon) 24.69. 400: 1 C Harvey (K&P) 56.70; 2 S Osborn (E&E) 57.40. 100H (-0.8): 1 K Holt (K&P) 13.92. HJ: 1 G Thoburn (S Lon) 1.65. ?: 1 G Thoburn (S Lon) 1.65. TJ: 1 L Bonsu (Croy) 12.18/-0.2. SP: 1 C Aboagye (Croy) 11.04. DT: 1 P Musgrove (Craw) 33.63. HT: 1 C Kamdom Kemegne (Croy) 46.35. JT: 1 G Mead (G&G) 37.38



U17: 100 (-0.8): 1 I Marshall (B&B) 12.46; 2 G Kendeck (Croy) 12.49. SF1 (0.8): 1 I Marshall (B&B) 12.41. 200 (0.3): 1 A Wilson (Win) 24.46. 300: 1 V Jonczyk (HW, U15) 42.18; 2 H Ryan (G&G, U15) 42.44. 800: 1 K Pye (AFD) 2:12.04. 3000: 1 S Coppola Johansen (E&E, U15) 10:56.55. 80H (-0.5): 1 S Kidd (B&B) 11.85; 2 E Roberts (G&G) 11.89. 300H: 1 E Norman (E&E) 45.32; 2 N Tullett (Woking) 46.27; 3 E Pugh (G&G) 47.06. PV: 1 B Norvill (K&P) 2.80; 2 M Dodd (E&E) 2.70; 3 S Good (G&G) 2.70. SP: 1 I Stamp (S Lon) 14.28; 2 G Tcheukam (Croy) 13.56; 3 A Wilson (Win) 12.74. DT: 1 M Farrar (W’ley) 33.70. JT: 1 J Howells (Win) 37.71



U15: 100 (-1.2): 1 I Akpoveta (Craw) 12.40. 200 (0.0): 1 E Rennie (Herne H) 25.73. 800: 1 I Harrison (HW) 2:15.3; 2 T Garrard (K&P) 2:17.2. 1500: 1 M Robertson (AFD) 4:45.07; 2 L Roake (Woking) 4:45.09; 3 K Scott (AFD) 4:45.91. PV: 1 S McCart (Sutt) 2.85; 2 A Kirby (Sutt) 2.50. SP: 1 E Christian (G&G) 12.01; 2 J Nkoso (Herne H) 11.80. JT: 1 E Christian (G&G) 46.27



U13: 100 (0.4): 1 S Crosdale (Croy) 13.28. 200: 1 C Murray (Croy) 26.59; 2 S Crosdale (Croy) 26.75. Ht1 (-1.5): 1 C Murray (Croy) 26.98. Ht3 (-1.2): 1 S Crosdale (Croy) 27.67. 1500: 1 N Walmsley (AFD) 4:58.61. HJ: 1 N Deaconescu (K&P) 1.43. LJ: 1 M Mosko (Woking) 4.35/-0.2. DT: 1 S Peachey (Sutt) 23.38

WELSH SOUTH & EAST REGIONAL CHAMPIONSHIPS, Aberdare, May 13

Mixed events: 800: 1 D Williams (Les C, M40) 1:58.77



U17 men: 100: r1 (0.8): 1 B Parker (A’dare) 11.15. 100H (-1.5): 1 C Eley (Newp) 14.03. 400H: 1 O Parry (Card Arch) 56.42. TJ: 1 L Phillips (Card Arch) 13.22/0.1. DT: 1 E John (Card) 45.00



U15: 800: r1: 1 L Salvage (Newp) 2:03.28



Women: 100 (1.5): 5 E Jones (Newp, W40) 13.24



U20: PV: 1 E Mitchell (Card) 3.05; 2 A Lane (Card Arch, U17) 2.65



U15: 100: r2 (-2.1): 1 A Afolabi (Card Arch) 12.10. 200: r2 (0.4): 1 A Afolabi (Card Arch) 25.05. 800: r1: 1 L Codling (Newp) 2:16.55. r2: 1 O Morgan (Card Arch) 2:18.00. 75H (1.3): 1 A Placide (Card) 11.76. DT: 1 G Hawker (Card Arch) 27.61

WEST WALES REGIONAL CHAMPIONSHIPS, Carmarthen, May 14

U15 mixed events: PV: 1 T Davies (Swan) 2.90; 2 L Roberts (L’nelli, U15W) 2.50. DT: 2 B Evans (Carm, U13) 23.93



Men: 400: 3 J Williams (L’nelli, M35) 52.78



Mixed events: 3000: 2 H Evans (Parc BB, M50) 9:41.20; 4 L Hale (Swan, U15W) 10:01.58; 6 A Williams (Carm, U15W) 10:38.41; 11 M Anthony (TROTS, W60) 12:27.52. HJ: 1 S Davies (Swan, U20) 1.97; 3 J Lee (Carm, U20W) 1.67. PV: 1 E Bryden (WSEH) 4.40; 2 I Hosgood (Swan) 4.20; 3 C Shuall (Swan, U17) 3.60; 5 A Beynon (Swan, U17W) 2.80



U20: SP: 1 M Jenkins (P’broke) 15.23. DT: 1 M Jenkins (P’broke) 48.19. HT: 1 S Thomas (Neath) 44.09



U17: 1500SC: 1 I Thomas (Carm) 4:28.38; 2 W Harries (P’broke) 4:49.58. JT: 1 L Jones (Swan) 57.95



Women: 100H (-0.8): 1 J Lee (Carm, U20) 15.20. DT: 1 S Evans (Carm, U20) 40.41; 2 L Harris (Swan, U20) 36.60. JT: 1 C Jones (Swan, U20) 37.35; 2 P Brown (Swan) 36.64



U17: HT: 1 E Cooper (Neath, U15) 51.13; 2 A Mitchell (Neath, U15) 45.36; 3 S Haeney (Neath, U15) 35.81

YORKSHIRE CHAMPIONSHIPS, Cudworth, May 13-14



Men: 100 (0.0): 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 10.6. Ht1 (1.6): 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 10.51; 2 D Chapman (Shef/Dearn) 10.75; 7 A Burniston (Donc, M55) 12.22. 200 (-0.1): 1 D Chapman (Shef/Dearn) 21.38. Ht1 (0.0): 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 21.11. Ht2 (0.0): 6 A Burniston (Donc, M55) 25.37. 400H: 1 B Schofield (Gate) 54.64; 2 T Grantham (Shef/Dearn, M40) 57.80. HJ: 1 K Walker (Shef/Dearn) 2.00; 3 A England (N Masters, M50) 1.50. PV: 1 G Heppinstall (Shef/Dearn) 5.00; 2 N Cole (Shef/Dearn) 4.80; 3 W Lane (Shef/Dearn, U20) 4.50; 8 C Hayton (Leeds C, M60) 2.90. LJ: 4 M Bates (Donc, M45) 5.57/0.7. SP: 1 G Beard (NEB, M40) 15.78; 2 J Ward (Hallam) 13.11. DT: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 46.51. HT: 1 R Martin (Bed C, M35) 49.86; 6 S Linsell (Leeds C, M55) 32.11; 7 I Cooley (Roth, M65) 29.12. JT: 1 O Wright (York) 57.02; 3 I Henson (York, U20) 48.81



Mixed events: TJ: 3 J Gittens (Leeds C, M60) 10.66/0.0. ?: 1 O Reah (Spen, W) 11.50/-0.4; 2 J Lawler-Rhodes (Bing, W) 11.27/-0.2; 3 C Coates (Shef/Dearn, U20W) 11.14/0.8. HT: 3 J Ibbitson (Wake, W65) 26.96



U20: DT: 1 D Brennan (Barns) 42.37



U17: 100 (-0.4): 1 O Armitage (Leeds C) 11.12. 200 (0.0): 1 O Armitage (Leeds C) 22.43. 400: 1 R Stovell (Hallam) 50.55. 800: 1 R Mirfin (Sky) 1:59.59. SP: 1 R Stovell (Hallam) 13.75. DT: 1 B Farmer-Beasley (York) 41.10



U15: 200 (0.0): 1 J Finbow (Donc) 23.40. 300: 1 R Whittaker (York) 38.06. 800: 1 T Thake (Hallam) 2:05.55. 1500: 1 T Thake (Hallam) 4:15.80. HJ: 1 J Akintolu (Wake) 1.78. SP: 1 H Beard (Shef/Dearn) 13.47. DT: 1 H Beard (Shef/Dearn) 37.25



U13: 800: 1 O Wright (York) 2:19.65



Women: 200: Ht1: 1 E Booker (Shef/Dearn) 24.08. Ht2 (0.0): 1 L Ashmeade (Wake) 24.80. 400: 1 E Blakey (Der) 54.80. 800: 1 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:12.87; 2 R Styler (Shef/Dearn, U20) 2:14.89. 5000: 3 E Raven (Wharf, W40) 18:52.5. 100H (0.0): 1 A Barrett (Traff) 13.98; 3 D Adebayo (Shef/Dearn, U20) 15.31; 4 M Hardy (Hallam, U20) 15.33; 5 R Hickling (York, U20) 15.38. 400H: 1 F Hogg (York, U20) 64.69; 2 T Tolan (H’gate, U20) 65.40; 3 S Chechik (York, U20) 66.28. HJ: 1 C Coates (Shef/Dearn, U20) 1.70. PV: 1 A Scott (Shef/Dearn, U20) 3.20; 2 M Samuel (Leeds C, U17) 3.00; 3 O Isherwood (Hallam, U15) 2.60; 3 G James (Shef/Dearn, U15) 2.60; 5 J Ibbitson (Wake, W65) 2.20. LJ: 1 L Hadaway (York) 6.51/0.0. SP: 1 J Rowland (Craw) 12.91; 2 D Adebayo (Shef/Dearn, U20) 12.60; 3 C Rimmer (Shef/Dearn) 11.20. DT: 1 C Rimmer (Shef/Dearn) 38.25; 2 J Waters (Shef/Dearn) 36.73; 3 E Kynoch (Shef/Dearn, U20) 32.35; 5 J Ibbitson (Wake, W65) 26.08. JT: 1 V Adams (Leeds C) 42.09; 5 J Ibbitson (Wake, W65) 19.68



U20: 100 (0.0): 1 N Kihuyu (Hallam) 12.21; 2 M Angelo (Leeds C) 12.21. 400: 1 M Hardy (Hallam) 56.87; 2 N Groves (Spen) 57.50. 3000: 2 I Wilson (Hallam, U15) 10:42.3; 4 P Henson (Spen, U15) 10:46.9. 2000SC: 1 Z Hunter (Leeds C) 6:57.87; 2 C Rawstron (Sky) 7:26.27



U17: 200 (1.4): 1 C Musgrave (Shef/Dearn) 25.03. Ht1 (0.1): 1 C Musgrave (Shef/Dearn) 25.22. 300: 1 C Musgrave (Shef/Dearn) 39.27; 2 N Harrison-Sargent (Hal) 41.11. 300H: 1 L Birch (York) 46.9. JT: 1 K Clague (York) 38.18



U15: 100 (0.0): 1 V Ndambakuwa (Barns) 12.38. 200 (1.9): 1 V Ndambakuwa (Barns) 25.06; 2 L Lihe (Hallam) 25.64. 300: 1 L Roden (Roth) 41.62; 2 K Harrison-Sargent (Hal) 42.01; 3 K Setchell (York) 42.33; 4 M Rhodes (Spen) 42.47. Ht1: 1 L Roden (Roth) 42.32. 800: 1 M Schofield (Roth) 2:13.88; 2 L Roden (Roth) 2:16.70; 3 K Harrison-Sargent (Hal) 2:16.72; 4 G Igoe (Roth) 2:16.77. 1500: 1 G Igoe (Roth) 4:44.75; 2 G Turner (Roth) 4:45.46



U13: LJ: 1 R Fagan (Wake) 4.43/0.5. SP: 1 R Kingston (Leeds C) 10.30

BMC GOLD STANDARD RACES, Birmingham (U), May 10



World under-20 finalist Sam Reardon led five others under 1:50 as the teenager won the 800m in 1:47.97. Henry Fisher and under-20 David Race set PB’s of 1:48.16 and 1:48.23. The latter’s time was well inside the 1:49.00 Euro under-20 standard.

Tom Mortimer won the 1500m in 3:43.22 while James Henaghan led home the 3000m.

Behind Henaghan, under-20s Ed Bird (8:03.52), James Dargan (8:04.53) and Corey Campbell (8:06.46) all set PB times that rank in the all-time top 30 junior marks.

Conan Harper (8:07.35) was another who set a PB well inside the European under-20 standard of 8:15.0 as remarkably 11 of the first 12 set PBs.

In the women’s race, Megan Keith just missed the nine minute barrier but won a quality race in a PB 9:00.11 from English National cross-country champion Sarah Astin.

In fourth, Innes FitzGerald ran a fast 9:07.54 in her track season opener while further back under-17 Isobelle Jones also bettered the Euro under-20 standard of 9:30.00.

English Schools champion Indienne King won the women’s 800m with an one second PB of 2:06.30.

Bethan Morley won the 1500m from European under-18 champion Aimee Mann who set a PB 4:18.65 and was well inside the 4:25.00 Euro U20 standard.

Men: 800: A: 1 S Reardon (B&B) 1:47.97; 2 H Fisher (B&B) 1:48.16; 3 D Race (Gate, U20) 1:48.23; 4 K Elliott (Falk) 1:49.02; 5 C Crick (Ton) 1:49.04; 6 L Gardiner (Cov) 1:49.48; 7 R Elston (Charn) 1:50.41; 8 J Minshull (Cov, U20) 1:51.12. B: 2 F Hutchinson (Notts, U20) 1:51.88; 3 L Richardson (B&R, U20) 1:52.72; 4 O Capps (Exe, U20) 1:53.69; 5 J Kinrade (Shrews, U17) 1:53.88; 7 J Organ (Brec, U20) 1:54.35; 8 O Denson (WSEH, U20) 1:54.71. 1500: A: 1 T Mortimer (Stroud) 3:43.22; 2 T Bilyard (Gt Yar) 3:45.02; 3 J Tuffin (BRAT) 3:45.23; 4 S Coppard (Ton) 3:45.72; 5 D Galloway (Tel, U20) 3:45.90; 6 A Melloy (C&C) 3:46.37; 7 A Wright (R&N) 3:46.79; 8 E Moran (Exe) 3:47.23; 9 T Bridger (C&C) 3:48.82; 10 I Rothwell (C&C, U20) 3:49.74; 13 S Mills (Exe, U20) 3:52.25; 14 G Keen (C&C, U20) 3:53.74. 3000: A: 1 J Heneghan (P’pridd R) 8:02.91; 2 E Bird (Poole, U20) 8:03.52; 3 B Moore (WSEH) 8:03.55; 4 J Dargan (AFD, U20) 8:04.53; 5 T Patrick (SB) 8:04.62; 6 C Campbell (Tm E Loth, U20) 8:06.46; 7 C Harper (Giff N, U20) 8:07.35; 8 T Tarragano (B&H) 8:07.48; 9 L Vine (Tip) 8:12.58; 10 D Jones (Swan, U20) 8:16.77; 11 T Shaw (York, U20) 8:17.65; 12 W Brown (Chilt) 8:19.71; 13 A Peacock (BRAT) 8:20.25; 14 O Smart (TRP) 8:20.84; 15 L Sheppard Brown (Card) 8:24.61; 16 R Marshall (Fife, U20) 8:25.27; 17 S Knee-Robinson (Bed C) 8:28.39; 18 J Vaughan (Bir, U20) 8:31.95



Women: 800: A: 1 I King (Wig D, U20) 2:06.30; 2 I Downes (Shrews, U20) 2:07.17; 3 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:10.83; 4 C McCloy (Roth, U17) 2:12.79; 5 K Devereux (N Som, U20) 2:12.80; 7 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:14.37. 1500: A: 1 B Morley (Leeds C) 4:18.06; 2 A Mann (Win, U20) 4:18.65; 3 J Spilsbury (Sale) 4:18.74; 4 K Lowery (Warr) 4:23.60; 5 S Livingstone (Exe, U20) 4:27.43; 6 E Semple (W&B) 4:28.05; 8 Z Gilbody (W&SV, U17) 4:29.13; 9 A Hancock (Read) 4:29.25; 11 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 4:31.16; 16 K Brady-Jones (Wirr, U20) 4:36.93; 17 L Quinn (AFD, U17) 4:40.27. 3000: A: 1 M Keith (I’ness) 9:00.11; 2 S Astin (Belg) 9:05.39; 3 P Tank (Ply) 9:07.16; 4 I Fitzgerald (Exe, U20) 9:07.54; 5 A Griffiths (AFD) 9:16.57; 6 E Wallace (N Som) 9:22.63; 7 G Carson (Mid U) 9:24.93; 8 I Jones (W&B, U17) 9:29.90; 9 K Pye (AFD, U17) 9:40.07; 10 E Loosley (C&C, U20) 9:42.52; 11 A Nerurkar (Phoe) 9:42.53; 12 C Alexander (Ton) 9:43.47; 13 A Bates (Kett, U20) 9:46.79; 14 M Harris (Chelm, U20) 9:48.16; 15 L Huxley (Prest, U20) 9:49.41; 16 O Martin (Abing, U20) 9:53.92; 17 C Thornley (Chelt, U20) 9:54.76; 18 A Garner (AFD) 9:56.21

BMC REGIONAL RACES, Wormwood Scrubs, May 10

Men: 800: A: 2 M Bishop (TVH, U20) 1:54.62. B: 4 I Jessop-Tranter (Chilt, U17) 1:58.41. C: 6 T Mingret (WSEH, U15) 2:06.00. 1500: A: 3 S Robinson (W’bury, U20) 3:55.57; 5 H Johnston (WSEH, U20) 3:56.04; 7 C Foley (K&P, U20) 3:56.60; 8 Q Miell-Ingram (Rad, U20) 3:57.43. B: 1 C Norman (AFD, U20) 3:57.02; 2 S Nesbitt (AFD, U20) 3:57.71; 3 A Pinder (Chilt, U17) 3:58.25; 10 L Jolly (Read, M40) 4:03.23; 11 M Cattini (Harrow, U17) 4:04.33. C: 3 I McGowan (Banb, U17W) 4:24.89; 6 M Freeland (Mil K, U20W) 4:38.24; 7 S Winstone (Soton, W35) 4:39.47; 8 N Griffiths (Soton, W35) 4:39.48; 10 L Danobrega (Bed C, U17W) 4:44.72; 12 O Forrest (B Beagles, U15W) 4:46.78

Mixed events: 800: D: 3 F McFadden (Stroud, U17W) 2:15.85. E: 1 L Wright (Herne H, U17W) 2:15.38

LEE VALLEY SPRINT NIGHTS, Lee Valley, May 10

Mixed events: 100: r1 (0.3): 1 K Oludoyi (Harrow) 10.57; 2 K Awe (Inv EK) 10.62; 3 D Lingard (Camb H, U20) 10.64. r2 (0.0): 5 S Juwe (WSEH, M40) 11.42. r3 (0.2): 5 N Graham (NEB, U15) 11.42. r4 (-0.1): 4 A Sibbons (NEB, W) 11.63; 8 A Mc Sween (ESM, M40) 11.88. r5 (-0.5): 2 E Modeste (E&H, W) 11.94; 6 G Minetti (Herne H, M50) 12.33. r8 (-0.7): 6 A Long (Herne H, M80) 15.65. r9 (0.0): 1 K Oludoyi (Harrow) 10.58; 2 K Awe (Inv EK) 10.60; 3 D Lingard (Camb H, U20) 10.67; 4 A Adewale (E&H) 10.73. r11 (-1.3): 5 S Juwe (WSEH, M40) 11.58. r12 (0.0): 3 A Sibbons (NEB, W) 11.76. r13 (-0.6): 1 E Modeste (E&H, W) 11.97; 3 S Blackwood (C&C, U20W) 12.24; 4 G Minetti (Herne H, M50) 12.28

MIDLAND VETERANS LEAGUE – SOUTH, Worcester, May 10



M35 men: Mile: 1 B Kruze (Strat) 4:35.7. HJ: 2= D Hanson (Spark, M55) 1.45

M40: 100: 1 R Hingley (B&R, M45) 12.1. Mile: 1 M Burdus-Cook (Strat, M45) 4:57.0

M50: HT: 1 D Cripps (Worc) 39.74

M60: Mile: 1 D Jackson (Worc, M70) 5:52.3. HJ: 1 M Flannery (Here) 1.35. DT: 1 M Flannery (Here) 35.53

W50 women: 100: 1 P Williams (Strat) 14.0. Mile: 1 S Spencer (Hale, W60) 6:42.3. LJ: 1 P Williams (Strat) 4.40. HT: 1 R Bird (Chelt, W55) 31.92; 2 J Wakelam (B&R, W60) 28.57

W60: 100: E Ledden (Strat) 15.5. HJ: 1 M Garland (Worc) 1.25

W70: 100: 1 I Holder (Worc, W80) 20.7

THAMES VALLEY HARRIERS OPEN MEETING, Wormwood Scrubs, May 10



Mixed events: 400: r1: 1 J Astill (SNH, U20W) 56.06. r2: 6 T Cyrus (NEB, W35) 62.19. 800: r3: 4 L Wilson (SB, U17W) 2:15.51

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM TRACK & FIELD SERIES, Birmingham (Un), May 10



Mixed events: 200: r3 (1.6): 1 D Mould (B&R, M35) 23.04; 2 J Colclough (BRAT, M40) 23.61. r4 (-0.5): 1 C Bailey (Ips) 21.65; 6 A Hunt (Charn, W) 23.83. 800: r4: 3 S Hembry (B&R, U17) 1:56.08. 3000: r1: 3 A Rex (Bas, W) 9:55.10; 9 I Wrightam (W&SV, U20W) 10:16.18; 14 A Fearn (W&SV, U17W) 10:23.44. r2: 6 M Ince (BRAT, M45) 9:18.81; 8 O Davis (W&B, U15) 9:23.47; 11 A Tsolakis (BRAT, M45) 9:25.88; 15 H Seager (Charn, W) 9:38.86; 16 R Woodhams (Kend, W) 9:56.32; 18 F Murdoch (Stock H, U17W) 10:05.41. r3: 7 A Burgess (Bir, U17) 8:53.55; 8 J Carter (Tip, M35) 8:54.13; 11 N Homer (W&SV, U15) 9:00.96. LJ: 1 J Woods (SB) 7.02/0.8; 6 H Mills (And, W) 5.94/0.0



Men: 110H: r1 (0.2): 1 J Porter (Bir) 14.55; 2 B Ince (Oxf C) 15.32. r2 (-0.4): 1 J Porter (Bir) 14.36; 2 B Ince (Oxf C) 15.15; 3 E Campbell (SB) 15.67; 4 C Moncur (SB) 15.70. PV: 1 O Segun (Dartf, U20) 4.10. SP: 1 S McCauley (Oxf C, M45) 14.02; 2 E Campbell (SB) 13.18

U20: DT: 1 M Adeniran (BMH) 48.92



Women: 100H: r1 (-0.5): 1 L Holt (SB) 14.57; 2 M Stewart (Worc, U20) 14.91; 3 Y Uwakwe (E&H) 15.00. r2 (1.4): 1 M Jessop (SB) 13.70; 2 K Holt (K&P, U20) 13.89; 3 M Cluley (B&B) 13.99; 4 H Mills (And) 14.03; 5 K Slade (B’mth) 14.73; 6 Z Lucas (Notts) 14.80; 7 E Ajagbe (Hallam, U20) 14.89. r3 (1.2): 1 L Holt (SB) 14.55; 2 Y Uwakwe (E&H) 14.63; 3 M Stewart (Worc, U20) 14.92. r4 (0.5): 1 M Jessop (SB) 13.56; 2 K Holt (K&P, U20) 13.66; 3 M Cluley (B&B) 13.87; 4 H Mills (And) 13.95; 5 Z Lucas (Notts) 14.84. DT: 1 K Ebbage (Ton) 46.74; 2 E Darvell (Banb) 38.84

W50: SP: 1 S Hutchings (Oxf C) 9.48

WEST YORKSHIRE LEAGUE, Wakefield, May 10

U15 boys: HJ: 1 J Akintolu (Wake) 1.74



Women: 1500: r1: 3 S Cumber (Hal, W50) 5:24.9

LINWOOD OPEN GRADED MEETING, Linwood, May 9

Mixed events: 1500: r1: 4 A Street (Kilb, U15) 4:16.82. r2: 1 P Holden (Harm, M45) 4:24.19; 8 C Upson (Cambus, M55) 4:44.00. r3: 5 L Bell (Gars, W45) 4:44.07; 6 E Burnett (Gars, U15W) 4:44.52; 7 G Mcnaught (Spring, U13) 4:47.02; 8 L Mcnulty (Giff N, U13) 4:47.58. 3000: r1: 1 A Wilkinson (E Kilb, U15) 8:40.87. r2: 3 E Dallas (Strathe, U15W) 10:15.39; 9 D Thom (Cambus, M60) 10:34.35; 12 M Frew (E Kilb, U15W) 10:56.17

ATHLETICS NORTHERN IRELAND TEAM TROPHY & OPEN MEET, Belfast, May 7

Men: 200: r2: 2 P Wilson (Lag V, M35) 23.71. 800: 6 R Bruce-Brand (Derry, M50) 2:08.33. O: 3 C Irvine (Anna, M35) 2:01.47; 4 C Curran (NBH, M45) 2:02.42. 1500: 2 D Crossan (Derry, M35) 4:13.01. O: 2 J Craig (Anna, M35) 4:00.78; 10 G Lyons (NBH, M45) 4:15.59. 3000: 1 G Slevin (Foyle V, M35) 8:57.08; 4 D Reed (Derry, M45) 9:06.38; 6 C McDowell (NBH, M50) 9:39.77. 110H: 1 Z McQuillan (B&A, U20) 15.48; 2 A Hill (Liv H) 15.55. HJ: 5 P Fryer (Derry, M40) 1.65. TJ: 1 C Mahon (Liv H) 14.38. SP: 1 J Kelly (IRL) 16.64; 2 G McLaughlin (Finn) 16.13. SP: 1 B Reid (IRL, M60) 10.64. JT: 1 C Lawden (N Down, U20) 51.94; 2 D Crawford (Strab, M50) 44.15



Women: 100: O: 4 K Mcdevitt (IRL, W40) 13.38; 6 L Garrity (Omagh, W40) 13.52. 200: O: 4 K Mcdevitt (IRL, W40) 27.73. 800: 2 K Neely (Lisb, W40) 2:15.28. HJ: 5 M During (Derry, W35) 1.50. LJ: 1 E Fisher (Liv H) 5.52. TJ: 1 N McCrory (Lisb, U20) 11.52; 5 M During (Derry, W35) 10.10. HT: 1 A Gallen (IRL, U20) 52.93

148TH OXFORD VS. CAMBRIDGE VARSITY MATCH, Cambridge, May 7

Men: 100: B (2.4): 1 J Watson (Oxford Uni) 10.59. 200: B (2.4): 1 J Watson (Oxford Uni) 21.70. 400: B: 1 M Mokaya (Oxford Uni) 48.13; 2 A Harrington (Cambridge Uni) 48.66. 1500: B: 1 J Dempsey (Cambridge Uni) 3:46.87. 110H: B (2.0): 1 M Siniscalchi (Oxford Uni) 15.38. 400H: B: 1 M Mokaya (Oxford Uni) 51.96. 3000SC: 1 T Fawden (Cambridge Uni) 9:28.72; 2 T Renshaw (Oxford Uni) 9:41.32; 3 M Kunov (Oxford Uni) 9:59.35; 5 M Dubery (Cambridge Uni, U20) 10:08.00. PV: 1 J Watson (Oxford Uni) 4.60. TJ: 1 G Zaphiris (Cambridge Uni) 14.34. SP: 1 M Young (Cambridge Uni) 15.67; 2 J Bell (Oxford Uni, M35) 13.04. DT: 1 M Young (Cambridge Uni) 44.30; 2 J Bell (Oxford Uni, M35) 43.66. HT: 1 P Cassidy (Cambridge Uni) 56.67; 2 M Young (Cambridge Uni) 45.62. JT: 1 M Allison (Oxford Uni, U20) 52.09



Women: 400: B: 1 L Shanahan (Cambridge Uni) 55.51. 800: B: 3 E Fryer (Oxford Uni, U20) 2:14.29. 1500: B: 1 N Bridson Hubbard (Cambridge Uni) 4:24.06. 5000: 1 P Barker (Cambridge Uni) 17:02.27. 2000SC: 1 N Thompson (Cambridge Uni) 7:07.70; 2 L Major (Oxford Uni) 7:18.97; 3 C Agustin (Oxford Uni) 7:35.46; 4 A Schwarze-Chintapatla (Oxford Uni) 7:38.26. HJ: 1 L Brunning (Cambridge Uni) 1.76. LJ: 1 M Adeniji (Cambridge Uni) 6.06. TJ: 1 R Robinson (Cambridge Uni) 12.15; 2 M Smith (Oxford Uni) 11.49. SP: 1 C Okpalauko (Oxford Uni) 11.38; 2 L Brunning (Cambridge Uni) 11.30. DT: 1 C Okpalauko (Oxford Uni) 37.75. HT: 1 P Baggott (Oxford Uni) 52.10. JT: 1 J Schoenecker (Cambridge Uni) 45.37; 2 E Butt (Oxford Uni) 40.99; 3 L Brunning (Cambridge Uni) 36.41

