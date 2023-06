Welsh athlete enjoys win of her life plus news of Irish 1500m records and results from Oslo in our international results round-up

MEETING STANISLAS – METROPOLE DU GRAND NANCY, Tomblaine, France, June 18

European Indoor 3000m bronze medallist Melissa Courtney-Bryant had the best win of her life to take the women’s 1500m in a PB 4:00.45.

Her previous best was 4:01.81 set in Stockholm in 2020.

Raynold Kipkorir won the men’s 1500m in a PB 3:31.60 just ahead of Isaac Nader as both Matt Stonier and Elliot Giles were inside 3:34 in season bests.

Men

100 (-1.2): 1 Emmanuel Eseme CMR 10.18; 2 Arthur Gue Cissé CIV 10.23; 3 Rivaldo Roberts RSA 10.33; 4 Jimmy Vicaut 10.35

800: 1 Saul Ordóñez ESP 1:45.25; 2 Collins Kipruto KEN 1:45.64; 3 Simone Barontini ITA 1:45.65; 4 Peter Bol AUS 1:45.81; 5 Cornelius Tuwei KEN 1:46.01; 6 Anicet Kozar 1:46.84; 7 Hugo Houyez 1:47.27; 8 Charles Grethen LUX 1:48.27; 9 Clayton Murphy USA 1:49.12

1500: 1 Raynold Kipkorir KEN 3:31.60; 2 Isaac Nader POR 3:31.67; 3 Tshepo Tshite RSA 3:32.68; 4 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:32.94; 5 Matthew Stonier GBR 3:33.45; 6 Elliot Giles GBR 3:33.57; 7 Salim Keddar ALG 3:33.68; 8 Julian Ranc 3:33.90; 9 Melkeneh Azeze ETH 3:34.29; 10 Ruben Verheyden BEL 3:34.84; 11 Alexis Miellet 3:35.25; 12 Baptiste Mischler 3:35.31; 13 Jesús Gómez ESP 3:35.38; 14 Ismael Debjani BEL 3:36.89; 15 Quentin Malriq 3:38.80; 16 Quentin Tison 3:39.21

110H (-0.6): 1 Louis François Mendy SEN 13.44; 2 Antonio Alkana RSA 13.46; 3 Roger V. Iribarne CUB 13.50; 4 Gabriel Constantino BRA 13.58; 5 Pascal Martinot-Lagarde 13.61; 6 Jakub Szymański POL 13.62; 7 Erwann Cinna 13.77; 8 Eduardo Rodrigues BRA 13.78

LJ: 1 Tom Campagne 7.89; 2 Erwan Konate 7.83; 3 Radek Juška CZE 7.77

HT: 1 Yann Chaussinand 76.27; 2 Mihaíl Anastasákis GRE 75.57; 3 Gabriel Enrique Kehr CHI 75.13; 4 Enguerrand Decroix Tetu 73.89; 5 Humberto Mansilla CHI 71.48

Women

100 (-1.2): 1 Gina Bass GAM 11.33; 2 Carina Horn RSA 11.35; 3 Vitoria Cristina Rosa BRA 11.41

200 (0.2): 1 Maboundou Koné CIV 22.57; 2 Gemima Joseph 23.01; 3 Vitoria Cristina Rosa BRA 23.02; 4 Gina Bass GAM 23.11

800: 1 Prudence Sekgodisa RSA 1:59.59; 2 Vivian Chebet KEN 1:59.86; 3 Isabelle Boffey GBR 2:00.44; 4 Gabriela Gajanová SVK 2:00.82; 5 Winnie Nanyondo UGA 2:01.18; 6 Charlotte Pizzo 2:01.25; 7 Agnes Raharolahy 2:01.74; 8 Naomi Korir KEN 2:02.38

1500: 1 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:00.45; 2 Brenda Chebet KEN 4:01.30; 3 Jemma Reekie GBR 4:01.40; 4 Edina Jebitok KEN 4:02.00; 5 Saron Berhe ETH 4:03.70; 6 Marta Pen Freitas POR 4:06.05; 7 Bérénice Cleyet-Merle 4:06.57; 8 Federica Del Buono ITA 4:06.60; 9 Ellie Baker GBR 4:07.04

100H (-1.2): 1 Laeticia Bapte 12.93; 2 Taylon Bieldt RSA 12.98; 3 Michelle Harrison CAN 13.07

HJ: 1 Airinė Palšytė LTU 1.86; 2 Heta Tuuri FIN 1.86; 3 Laureen Maxwell 1.86

PV: 1 Xu Huiqin CHN 4.61; 2 Emily Grove USA 4.51; 3 Ninon Chapelle 4.41; 4 Elien Vekemans BEL 4.41; 4 Eléni-Klaoúdia Pólak GRE 4.41

Johvi, Estonia, June 16

World champion Kristjan Ceh won the discus throw with 71.86m setting a Slovenian record with a world lead and now has a share of fourth place all-time along with Olympic champion Daniel Stahl, who was second here with a near PB 71.45m.

Men:

DT: 1 Kristjan Čeh SLO 71.86 NR; 2 Daniel Ståhl SWE 71.45; 3 Fedrick Dacres JAM 66.12; 4 Henrik Janssen GER 65.43; 5 Martynas Alekna LTU 64.33; 6 Robert Urbanek POL 63.96, 7); 7 Alin Alexandru Firfirica ROU 63.56; 8 Simon Pettersson SWE 63.43; 9 Mouad Mohamed Ibrahim QAT 61.84

Horst Mandl Memorial, Graz, Austria, June 16

Eugene Amo-Dadzie smashed his PB with a European lead of 9.93/0.1 ahead of Nigeria’s Seye Ogunlewe 10.04 and go equal fourth all-time in the UK.

Lukas Weisshaidinger threw 66.90m in the discus.

Men: 100 (0.1): 1 Eugene Amo-Dadzie GBR 9.93; 2 Seye Ogunlewe NGR 10.04; 3 O’Shane Bailey JAM 10.25; 5 Krishawn Aiken GBR 10.44; 8 Olumide Isaac GBR 10.62 Heat 1 (-0.7): 1 Eugene Amo-Dadzie GBR 10.10; 2 Seye Ogunlewe NGR 10.22; 4 Krishawn Aiken GBR 10.49; 7 Olumide Isaac GBR 10.71

200 (-0.2): 1 Seye Ogunlewe NGR 20.63; 2 Ramil Guliyev TUR 20.86; 3 Krishawn Aiken GBR 21.17

DT: 1 Lukas Weißhaidinger 66.90; 2 Christoph Harting GER 63.22; 3 Steven Richter GER 61.18; 4 Chad Wright JAM 60.74

Women:

100 (0.0): 1 Jura Levy JAM 11.26; 2 Karolína Maňasová CZE 11.26 NU23R; 3 Rosalina Santos POR 11.32; 4 Annie Tagoe GBR 11.50. Heat 1 (0.8): 4 Annie Tagoe GBR 11.53

100H (0.6): 1 Michelle Harrison CAN 12.82; 2 Nika Glojnarič SLO 13.02. Heat 1 (0.0): 1 Michelle Harrison CAN 12.90

JT: 1 Victoria Hudson 57.87

Meeting International Nikaia de Nice, France, June 17

Andrew Coscoran broke Ray Flynn’s 41-year-old Irish record of 3:33.5 with a win in 3:32.68 ahead of 18-year-old Niels Laros, who broke the Dutch senior record as well as the junior record.

Nigg Griggs broke the Irish junior record with 3:36.09 in ninth.

Scott Lincoln won the men’s shot with a 10.53m throw.

Audrey Werro was second in the 1000m in a world under-20 record of 2:34.89.

Men:

200 (-0.3): 1 Clarence Munyai RSA 20.55; 2 Sinesipho Dambile RSA 20.57; 3 Mickael-Méba Zeze 20.91; 4 Benji Richardson RSA 20.95; 5 Adam Gemili GBR 21.19

400: 1 Collen Kebinatshipi BOT 45.28; 2 Zibani Ngozi BOT 45.45; 3 Gilles Biron 45.53; 4 Teo Andant 45.66; 5 Alexander Doom BEL 46.03

1500: 1 Andrew Coscoran IRL 3:32.68 NR; 2 Niels Laros NED 3:32.89 NR NU23R NU20R; 3 Samuel Tanner NZL 3:33.15; 4 Casey Comber USA 3:34.24; 5 Benoit Campion 3:34.34; 6 Adrián Ben ESP 3:34.35; 7 Ossama Meslek ITA 3:34.53; 8 Kasey Knevelbaard USA 3:34.55; 9 Nicholas Griggs IRL 3:36.09 NU20R; 10 Cameron Proceviat CAN 3:36.65; 11 Vincent Ciattei USA 3:37.24; 12 Álvaro de Arriba ESP 3:37.73; 13 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 3:38.11; 14 Thomas Keen GBR 3:38.56; 15 Giovanni Filippi ITA 3:38.95

3000SC: 1 Conseslus Kipruto KEN 8:17.16; 2 Isaac Updike USA 8:17.47; 3 George Beamish NZL 8:17.93; 4 Djilali Bedrani 8:18.21; 5 Nicolas Daru 8:21.84; 6 Nahuel Carabaña AND 8:25.98 NR; 7 Gonzalo Parra ESP 8:26.66; 8 Enrico Vecchi ITA 8:27.21; Zak Seddon GBR DNF

SP: 1 Scott Lincoln GBR 20.53; 2 Eric Favors IRL 19.70

JT: 1 Pedro Henrique Rodrigues BRA 79.91; 2 Yuta Sakiyama JPN 78.08

Women:

1000: 1 Janat Chemusto UGA 2:34.35; 2 Audrey Werro SUI 2:34.89 WU20R; 3 Elena Bellò ITA 2:36.35; 4 Zoya Naumov ESP 2:36.76; 5 Tanja Spill GER 2:43.45

5000: 1 Judy Kiyeng KEN 15:15.39; 2 Asayech Ayichew ETH 15:18.77; 3 Mariana Machado POR 15:19.76; 4 Amy-Eloise Markovc GBR 15:28.66; 5 Daiana Ocampo ARG 15:48.86

400H: 1 Cassandra Tate USA 54.90; 2 Sarah Carli AUS 55.05; 3 Eleonora Marchiando ITA 56.04; 4 Camille Seri 56.55

PV: 1 Margot Chevrier 4.61; 1 Angelica Moser SUI 4.6

LJ: 1 Hilary Kpatcha 6.79; 2 Jazmin Sawyers GBR 6.78; 3 Ivana Vuleta SRB 6.72; 4 María Vicente ESP 6.57; 5 Éloyse Lesueur-Aymonin 6.52

Brilliant 1500m running @AndrewCoscoran & @nickgriggs4321 Coscoran 3:32.68 national record & the win

Essen, Germany, June 18

Men:

HJ: 1 Hamish Kerr NZL 2.31; 2 Falk Wendrich 2.21; 3 Marco Fassinotti ITA 2.18; 4 Sebastien Micheau FRA 2.18; 5 Florian Hornig 2.18; 6 Joel Clarke-Khan GBR 2.14; 7 William Grimsey GBR 2.14; 7 Jonas Pomsel 2.14

LJ: 1 Luka Herden 7.76; 2 Oliver Koletzko 7.71; 3 Maximilian Busse 7.42

TJ: 1 Yasser Triki ALG 17.06; 2 Julian Konle AUS 16.39; 3 Connor Murphy AUS 16.24; 4 Efe Uwaifo GBR 15.87

Women:

HJ: 1 Zita Goossens BEL 1.86; 2 Nina Borger NED 1.86

LJ: 1 Merle Homeier 6.55

Paavo Nurmi Games, Turku, Finland, June 13

Jessie Knight was the sole British winner as she set a season’s best of 54.32 in the 400m hurdles.

Reece Prescod was well beaten in the 100m by American Cravont Charleston 9.95 to 10.14.

Former world finalist Zak Seddon went close to his steeplechase PB with 8:21.71 which left him fourth.

Jemma Reekie was third in the 800m in 1:59.41 while that position was matched by Ellie Baker, who ran a PB 4:03.95 in the 1500m which was narrowly won by Ireland’s Sarah Healy (4:03.85). Sarah McDonald ran her fastest time for four years with 4:05.59 in ninth as she returns from injury.

Men:

100 (0.1): 1 Cravont Charleston USA 9.95; 2 Reece Prescod GBR 10.14; 3 Henrik Larsson SWE 10.17 rec; 4 Rohan Browning AUS 10.18; 5 Benjamin Azamati GHA 10.19; 6 Mouhamadou Fall FRA 10.24; 7 Jeremiah Azu GBR 10.24; 8 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.29. Heat 1 (0.3): 1 Cravont Charleston USA 10.10; 2 Benjamin Azamati GHA 10.21; 3 Mouhamadou Fall FRA 10.27. Heat 2 (1.3): 1 Reece Prescod GBR 10.13; 2 Rohan Browning AUS 10.16; 3 Henrik Larsson SWE 10.21; 4 Jeremiah Azu GBR 10.22; 5 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.25

800: 1 Benjamin Robert FRA 1:44.40; 2 Clayton Murphy USA 1:44.91; 3 Andreas Kramer SWE 1:44.95; 4 Ferguson Rotich KEN 1:45.19; 5 Tibo De Smet BEL 1:45.31; 6 Tshepo Tshite RSA 1:45.45; 7 Catalin Tecuceanu ITA 1:45.69; 8 Collins Kipruto KEN 1:45.81; 9 Joonas Rinne 1:45.88; 10 Mark English IRL 1:50.29

3000SC: 1 Abraham Seme ETH 8:17.44; 2 Emil Blomberg SWE 8:20.01; 3 Karl Bebendorf GER 8:20.43; 4 Zak Seddon GBR 8:21.71; 5 Vidar Johansson SWE 8:23.01; 6 Lawrence Kemboi KEN 8:24.01; 7 John Gay CAN 8:27.77; 8 Matthew Clarke AUS 8:31.68

110H (0.3): 1 Jamal Britt USA 13.32; 2 Rafael Henrique Pereira BRA 13.41; 3 Hassane Fofana ITA 13.43; 4 Max Hrelja SWE 13.53; 5 Milan Trajkovic CYP 13.53; 6 David King GBR 13.56; 7 Eduardo Rodrigues BRA 13.68. Heat 1 (0.8): 1 Jamal Britt USA 13.38; 2 Eduardo Rodrigues BRA 13.43; 3 Milan Trajkovic CYP 13.57; 4 Max Hrelja SWE 13.66. Heat 2 (1.1): 1 Hassane Fofana ITA 13.46; 2 Rafael Henrique Pereira BRA 13.48; 3 David King GBR 13.49; 4 Eric Edwards Jr. USA 13.56

400H: 1 Ludvy Vaillant FRA 48.50; 2 Kyron McMaster IVB 48.57; 3 Khallifah Rosser USA 49.16; 4 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.50; 5 Thomas Barr IRL 49.82; 6 Julien Watrin BEL 50.25; 7 Ramsey Angela NED 50.33

PV: 1 KC Lightfoot USA 5.90; 2 Kurtis Marschall AUS 5.71; 3 Piotr Lisek POL 5.46; 4 Menno Vloon NED 5.46; 5 Juho Alasaari 5.46

DT: 1 Daniel Ståhl SWE 70.38; 2 Kristjan Čeh SLO 68.67; 3 Lukas Weißhaidinger AUT 66.84; 4 Andrius Gudžius LTU 66.50; 5 Fedrick Dacres JAM 66.09; 6 Sam Mattis USA 61.74; 7 Simon Pettersson SWE 59.11; 8 Lawrence Okoye GBR 58.15

JT: 1 Jakub Vadlejch CZE 89.51; 2 Oliver Helander 87.32; 3 Julian Weber GER 85.82; 4 Keshorn Walcott TTO 83.12; 5 Toni Kuusela 82.42; 6 Genki Dean JPN 79.87; 7 Curtis Thompson USA 79.31; 8 Topias Laine 77.49

Women:

800: 1 Anita Horvat SLO 1:58.73; 2 Prudence Sekgodisa RSA 1:58.87; 3 Jemma Reekie GBR 1:59.41; 4 Halimah Nakaayi UGA 1:59.51; 5 Eveliina Määttänen 1:59.96; 6 Catriona Bisset AUS 2:00.07; 7 Christina Hering GER 2:01.93; 8 Ellie Sanford AUS 2:02.14; 9 Anna Wielgosz POL 2:02.85

1500: 1 Sarah Healy IRL 4:03.85; 2 Gaia Sabbatini ITA 4:03.88; 3 Ellie Baker GBR 4:03.95; 4 Adelle Tracey JAM 4:04.65; 5 Kristiina Mäki CZE 4:05.08; 6 Edina Jebitok KEN 4:05.35; 7 Sarah McDonald GBR 4:05.59; 8 Katharina Trost GER 4:05.80; 9 Federica Del Buono ITA 4:06.29; 10 Elise Vanderelst BEL 4:07.41; 11 Sarah Billings AUS 4:10.25

100H (0.9): 1 Ditaji Kambundji SUI 12.79; 2 Luca Kozák HUN 12.93; 3 Laeticia Bapte FRA 12.93; 4 Sarah Lavin IRL 12.94; 5 Reetta Hurske 12.97; 6 Mette Graversgaard DEN 13.00; 7 Lotta Harala 13.07; Pia Skrzyszowska POL DQ; Heat 1 (1.1): 1 Pia Skrzyszowska POL 12.84; 2 Sarah Lavin IRL 12.87; 3 Lotta Harala 12.99; 4 Luca Kozák HUN 13.00; 5 Ditaji Kambundji SUI 13.01. Heat 2 (0.6): 1 Reetta Hurske 12.92; 2 Laeticia Bapte FRA 12.95; 3 Mette Graversgaard DEN 12.96; 4 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 13.04; 5 Nooralotta Neziri 13.05

400H: 1 Jessie Knight GBR 54.32; 2 Sarah Carli AUS 54.66; 3 Viivi Lehikoinen 54.88; 4 Taylon Bieldt RSA 54.91; 5 Cassandra Tate USA 55.21; 6 Lina Nielsen GBR 55.61; 7 Shiann Salmon JAM 55.81; 8 Rebecca Sartori ITA 56.01

HJ: 1 Nicola Olyslagers AUS 2.01; 2 Morgan Lake GBR 1.97; 3 Iryna Herashchenko UKR 1.94; 4 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.94; 5 Yuliya Levchenko UKR 1.87; 5 Ella Junnila 1.87; 7 Heta Tuuri 1.87

PV: 1 Wilma Murto 4.75; 2 Elina Lampela 4.56; 3 Saga Andersson 4.46; 4 Angelica Moser SUI 4.46; 5 Margot Chevrier FRA 4.46; 6 Amálie Švábíková CZE 4.46

TJ: 1 Shanieka Ricketts JAM 14.20; 2 Tuğba Danişmaz TUR 14.03w; 3 Neja Filipič SLO 13.83; 4 Kristiina Mäkelä 13.77; 5 Jessica Kähärä 13.76; 6 Dariya Derkach ITA 13.71; 7 Kristin Gierisch GER 13.57; 8 Kira Wittmann GER 13.55

HT: 1 Brooke Andersen USA 76.45; 2 Camryn Rogers CAN 76.21; 3 Silja Kosonen 72.56; 4 Janee’ Kassanavoid USA 71.92; 5 Sara Fantini ITA 70.37; 6 Hanna Skydan AZE 68.86; 7 Bianca Ghelber ROU 68.38; 8 Jillian Weir CAN 66.26

Kladno, Czech Republic, June 13

Isabelle Boffey easily won the women’s 800m in 2:01.83.

Men:

100 (0.3): 1 Akani Simbine RSA 10.07; 2 Markus Fuchs AUT 10.26; 3 Ján Volko SVK 10.26; 4 Rivaldo Roberts RSA 10.29

200 (-0.5): 1 Ján Volko SVK 20.60; 2 Przemysław Słowikowski POL 20.69; 3 Erik Felipe Cardoso BRA 20.70

400: 1 Gardeo Isaacs RSA 45.88; 2 Matěj Krsek 45.98

800: 1 Filip Šnejdr 1:46.67; 2 James Preston NZL 1:46.78; 3 El Hassane Moujahid MAR 1:46.84; 4 Yassine Hathat ALG 1:46.89; 5 Jakub Dudycha 1:46.94

1500: 1 Kristian Uldbjerg Hansen DEN 3:39.14; 2 Hafid Rizky MAR 3:39.37; 3 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:40.78

HJ: 1 Luis Zayas CUB 2.22; 2 Thomas Carmoy BEL 2.19; 3 Erick Portillo MEX 2.15

SP: 1 Tomáš Staněk 21.64; 2 Zane Weir ITA 21.55; 3 Scott Lincoln GBR 20.30; 4 Andrei Toader ROU 20.21; 5 Eric Favors IRL 20.17

DT: 1 Victor Hogan RSA 64.17; 2 Steven Richter GER 63.32; 3 Marek Bárta 62.86; 4 Lucas Nervi CHI 62.80; 5 Nicholas Percy GBR 62.70; 6 Mauricio Ortega COL 62.43; 7 Marius Karges GER 61.06

HT: 1 Wang Qi CHN 75.53; 2 Mostafa Hicham Al-Gamal EGY 74.42; 3 Volodymyr Myslyvchuk UKR 73.65; 4 Patrik Hájek 72.82; 5 Merlin Hummel GER 72.58; 6 Marcel Lomnický SVK 72.47; 7 Giorgio Olivieri ITA 72.05

JT: 1 Douw Smit RSA 78.79; 2 Norbert Rivasz-Tóth HUN 76.83; 3 Pedro Henrique Rodrigues BRA 76.76

Women:

100 (0.1): 1 Carina Horn RSA 11.33; 2 Magdalena Stefanowicz POL 11.39; 3 Khamica Bingham CAN 11.46

200 (-0.2): 1 Khamica Bingham CAN 23.44.B (-0.2): 1 Lada Vondrová 23.42

400: 1 Lada Vondrová 51.33; 2 Ama Pipi GBR 51.42; 3 Tereza Petržilková 51.95; 4 Alice Mangione ITA 52.72; 5 Evelyn Aguilar COL 52.83

800: 1 Isabelle Boffey GBR 2:01.83; 2 Madeleine Kelly CAN 2:03.21; 3 Vanessa Scaunet BEL 2:03.41

HJ: 1 Yuliya Chumachenko UKR 1.86; 4 Laura Zialor GBR 1.79

SP: 1 Jessica Inchude POR 17.96; 2 Katharina Maisch GER 17.67

HT: 1 Ji Li CHN 73.31; 2 Rosa Rodríguez VEN 72.40; 3 Xu Xinying CHN 71.57; 4 Alyssa Wilson USA 71.37; 5 Li Jiangyan CHN 71.28; 6 Huang Weilu CHN 70.60; 7 Martina Hrašnová SVK 69.55

JT: 1 Gedly Tugi EST 59.79; 2 Haruka Kitaguchi JPN 59.69; 3 Līna Mūze LAT 59.44; 4 Kathryn Mitchell AUS 57.97; 5 Mackenzie Mielczarek AUS 57.75

On Track Nights Paris, Montesson, France, June 10

Levy Kibet ran a fast 5000m in 13:04.21 and there was a sensational debut by European Indoor 1500m finalist George Mills who moved into the UK all-time top 30 with a superb 13:18.33.

Men:

1500: 1 Narve Gilje Nordås NOR 3:32.39; 2 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:33.54; 3 Jimmy Gressier 3:33.90; 4 Romain Mornet 3:34.29; 5 Elliot Giles GBR 3:34.60; 6 Luke McCann IRL 3:34.76; 7 Arthur Gervais 3:35.22; 8 Ossama Meslek ITA 3:35.52; 9 Quentin Malriq 3:35.89; 10 Maximilian Thorwirth GER 3:36.14; 11 Benoit Campion 3:39.53. B: 1 Yassin Bouih ITA 3:39.04; 2 Thomas Piquart 3:39.06; 3 Ashenafi Gadisa ETH 3:39.36; 4 Callum Elson GBR 3:39.40; 5 Adihana Kasaye ETH 3:39.81; 6 Idleh Diraneh Hassan DJI 3:40.29

5000: 1 Levy Kibet KEN 13:04.21; 2 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 13:04.39 NR; 3 Rodrigue Kwizéra BDI 13:04.57; 4 Birhanu Balew BRN 13:05.29; 5 Egide Ntakarutimana BDI 13:06.76; 6 Jonas Raess SUI 13:13.83; 7 Yann Schrub 13:14.52; 8 George Beamish NZL 13:14.79; 9 Hosea Kiplangat UGA 13:15.98; 10 George Mills GBR 13:18.33; 11 Dan Kibet UGA 13:18.36; 12 Salim Keddar ALG 13:18.54; 13 Kenneth Kiprop UGA 13:18.61; 14 Vincent Kimayo KEN 13:24.70; 15 Donovan Christien 13:24.75; 16 Merhawi Mebrahtu ERI 13:25.02; 17 Tesfaye Kidanu ETH 13:26.94; 25 Ian Crowe-Wright GBR 13:50.07; 26 Efrem Gidey IRL 13:53.07; 27 James West GBR 13:55.74. B: 1 Abdi Waiss Mouhyadin DJI 13:25.84; 2 Moumin Bouh Guelleh DJI 13:27.08; 3 Mohammadreza Abootorabi SWE 13:33.85; 7 Ellis Cross GBR 13:45.07; 9 George Wheeler GBR 13:47.26; 17 Ben Bradley GBR 14:16.26. C: 7 Jack Goodwin GBR 14:17.98

Women:

Mile: 1 Nikki Hiltz USA 4:22.07; 2 Janat Chemusto UGA 4:23.65; 3 Sintayehu Vissa ITA 4:24.35; 4 Kassie Wubrist ETH 4:26.53; 5 Alice Finot 4:26.68; 6 Agathe Guillemot 4:31.31; 7 Vera Coutellier GER 4:33.03; 8 Maudie Skyring AUS 4:33.86; 9 Anais Bourgoin 4:37.37; 10 Cari Hughes GBR 4:38.26

5000: 1 Medina Eisa ETH 14:46.60; 2 Sarah Chelangat UGA 14:50.93 NR; 3 Selah Busienei KEN 14:52.37; 4 Weini Kelati USA 14:53.41; 5 Lemlem Nibret ETH 14:56.00; 6 Hanna Klein GER 15:00.89; 7 Nadia Battocletti ITA 15:01.12; 8 Naomi Mitei KEN 15:01.22; 9 Klara Lukan SLO 15:01.37 NR; 10 Judy Kiyeng KEN 15:06.22; 11 Asayech Ayichew ETH 15:06.35; 12 Francine Niyomukunzi BDI 15:08.60; 13 Purity Gitonga KEN 15:09.28; 14 Alina Reh GER 15:10.59; 15 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 15:14.24; 16 Diana Cherotich KEN 15:16.85; 17 Tsiyon Abebe ETH 15:18.80; 18 Miriam Dattke GER 15:22.03; 19 Manon Trapp 15:22.32; 20 Hannah Steelman USA 15:26.73; 21 Rose Davies AUS 15:28.07; 22 Joy Cheptoyek UGA 15:29.71; 23 Aimee Pratt GBR 15:31.18; 24 Prisca Chesang UGA 15:36.67. B: 1 Samia Hassan DJI 15:21.76 rec; 2 Aude Clavier 15:49.32; 4 Rachael Franklin GBR 16:00.58; 18 Kirsty Walker GBR 16:44.04; 12 Becky Briggs GBR 17:29.38

Gothenburg, Sweden, June 18

Men:

400: 1 Cheikh Tidiane Diouf SEN 46.03; 2 Lorenzo Benati ITA 46.28; 3 Joe Brier GBR 46.55; 4 Christopher O’Donnell IRL

1000: 1 Andreas Kramer 2:16.95 rec; 2 Ole Jakob Høsteland Solbu NOR 2:17.08 U23 rec; 3 Leandro Alves Prates BRA 2:21.43; 4 Roland Surlis IRL 2:21.49

110H (1.5): 1 Max Hrelja 13.47; 2 Elmo Lakka FIN 13.56; 3 Joel Bengtsson 13.64

LJ: 1 Thobias Montler 7.91; 2 Alejandro A. Parada CUB 7.80w

Women:

3000SC: 1 Juliane Hvid DEN 9:43.61; 2 Simone Ferraz BRA 9:48.38; 3 Linn Söderholm 9:57.82

100H: 1 Ebony Morrison LBR 12.80; 2 Nicla Mosetti ITA 13.15. Heat 1 (1.8): 1 Ebony Morrison LBR 12.97; 3 Katarina Johnson-Thompson GBR 13.48,

LJ: 1 Kaiza Karlén 6.40w; 2 Katarina Johnson-Thompson GBR 6.37; 3 Samantha Dale AUS 6.34

SP: 1 Axelina Johansson 18.93; 2 Jessica Inchude POR 17.99; 3 Sara Lennman 17.75; 4 Eveliina Rouvali FIN 17.07; 5 Katharina Maisch GER 17.05

Meilen, Swirzerland, June 17

Men:

100 (1.9): 1 Jake Penny AUS 10.14; 2 Kevin Kranz GER 10.18; 3 Silvan Wicki 10.27. Race C (0.6): 1 Jake Penny AUS 10.21

400: 1 Davide Re ITA 45.54; 2 Ricky Petrucciani 46.30

800: 1 Alex Botterill GBR 1:47.18; 2 Musa Sulimann SUD 1:48.84

400H: 1 Marangha Mokaya GBR 50.24

Women:

100 (2.2): 1 Jennifer Montag GER 11.20; 2 Salomé Kora 11.22w; 3 Natacha Kouni 11.25w. Race C (2.1): 1 Natacha Kouni 11.14w; 2 Salomé Kora 11.15w; 3 Jennifer Montag GER 11.21

200 (0.6): 1 Alexandra Burghardt GER 23.23; 5 Susanna Banjo GBR 23.94

400: 1 Noémie Salamin 53.23; 4 Susanna Banjo GBR 54.32

800: 1 Jaqueline Beatriz Weber BRA 2:01.54; 2 Aníta Hinriksdóttir ISL 2:04.27

Dessau-Roßlau, Germany, June 17

Men:

100 (0.1): 1 Dominik Kopeć POL 10.05; 2 Yannick Wolf 10.20; 3 Julian Wagner 10.23; 4 Adam Thomas GBR 10.26. Race B (-0.3): 1 Tommy Ramdhan GBR 10.33. Heat 1 (0.6): 1 Julian Wagner 10.11; 2 Yannick Wolf 10.16; 3 Adam Thomas GBR 10.21. Heat 2 (0.8): 1 Dominik Kopeć POL 10.06; 3 Tommy Ramdhan GBR 10.39

400: 1 Edoardo Scotti ITA 45.87; 2 Patrik Šorm CZE 46.22

800: 1 Dennis Biederbick 1:46.09; 2 Mateusz Borkowski POL 1:46.22; 3 Daniel Rowden GBR 1:46.30; 7 Amel Tuka BIH 1:48.30

1500: 1 Daniel Munguti KEN 3:34.02; 2 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:35.99; 3 Jochem Vermeulen BEL 3:36.18; 4 Abdulkarim Teki Abdurahman ETH 3:36.38; 5 Christoph Kessler 3:39.64; 6 Miguel Moreira POR 3:39.81; 7 Timo Benitz 3:39.88; 8 Jan Friš CZE 3:39.90; 9 Simon Denissel FRA 3:40.30

3000SC: 1 Lawrence Kemboi KEN 8:21.74; 2 Ala Zoghlami ITA 8:22.92; 3 Karl Bebendorf 8:25.42; 4 Ibrahim Ezzaydouny ESP 8:25.70; 5 Niklas Buchholz 8:27.42

PV: 1 KC Lightfoot USA 5.75; 2 Sam Kendricks USA 5.65; 3 Bo Kanda Lita Baehre 5.65

JT: 1 Anderson Peters GRN 81.18; 2 Cyprian Mrzygłód POL 80.44; 3 Patriks Gailums LAT 80.28; 4 Timothy Herman BEL 78.31; 5 Thomas Röhler 78.23

Women:

100 (0.0): 1 Gina Lückenkemper 11.04; 2 Patrizia van der Weken LUX 11.10; 3 Khamica Bingham CAN 11.25. Heat 1 (1.9): 1 Khamica Bingham CAN 11.19. Heat 2 (2.3): 1 Gina Lückenkemper 10.98; 2 Shanti Veronica Pereira SGP 11.19; 3 Magdalena Stefanowicz POL 11.22

200 (-0.4): 1 Georgina Adam GBR 23.46. Race C (0.0): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 22.99

400: 1 Imke Vervaet BEL 52.67. Race B: 1 Natalia Kaczmarek POL 51.02; 2 Cynthia Bolingo Mbongo BEL 51.29; 3 Hanne Claes BEL 52.25

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.66; 2 Mikaelle Assani 6.58

Frankfurt am Main, Germany, June 17

Men:

DT: 1 Clemens Prüfer 63.69; 2 Henning Prüfer 61.93; 3 Marius Karges 61.50

HT: 1 Sören Klose 72.86,

Women:

HT: 1 Samantha Borutta 68.77

Kingston, Jamaica. June 17

European 200m champion Zharnel Hughes won the 100m in 10.00/-0.9.

Men:

100 (-0.9): 1 Zharnel Hughes GBR 10.00; 2 Ackeem Blake 10.07. r2: 1 Deandre Daley 10.08

200 (-1.1): 1 Rasheed Dwyer 20.57; 2 Antonio Watson 20.63′ 3 Bryan Levell 20.71

400H: 1 Malik James-King 49.67

HJ: 1 Christoffe Bryan 2.20; 1 Lushane Wilson 2.20,

LJ: 2 Joseph Ramie GBR 7.18,

Women:

100 (1.0): 1 Briana Williams 11.04; 2 Kemba Nelson 11.18 3 Remona Burchell 11.20

200 (0.1): 1 Shashalee Forbes 23.25

400: 1 Stacey-Ann Williams 51.08;

Rathdrum, USA, June 17

Men:

SP: 1 Payton Otterdahl 21.83; 2 Darrell Hill 20.36; 3 Burger Lambrechts JR RSA 20.12

DT: 1 Andrew Evans 63.62; 2 Brian Williams 63.54; 3 Joseph Brown 62.69; 4 Marcus Gustaveson 62.08; 5 Jordan Roach 61.08

HT: 1 Brock Eager 76.58; 2 Adam Keenan CAN 75.32; 3 Rowan Hamilton CAN 75.08; 4 Denzel Comenentia NED 75.07; 5 Daniel Haugh 74.69; 6 Tanner Berg 73.11; 7 Morgan Shigo 72.76

JT: 1 Capers Williamson 79.08

Women:

SP: 1 Jessica Woodard 18.22

DT: 1 Ashley Anumba NGR 61.56

HT: 1 DeAnna Price 77.25; 2 Rachel Tanczos 73.87; 3 Erin Reese 72.48; 4 Nayoka Clunis JAM 71.13

Ratingen, Germany, June 17-18

Men:

Dec: 1 Niklas Kaul 8484; 2 Jorge Ureña ESP 8381; 3 Rik Taam NED 8326; 4 Thomas Van Der Plaetsen BEL 8233; 5 Felix Wolter 8118; 6 Tim Nowak 8075; 7 Jannis Wolff 8033

Women:

Hep: 1 Carolin Schäfer 6369; 2 Sophie Weißenberg 6247; 3 Emma Oosterwegel NED 6209; 4 Kate O’Connor IRL 6125; 5 Verena Mayr AUT 6023; Nafissatou Thiam BEL DNF (100H: 13.38; HJ: NH; SP: 15.20; 200: 24.45; LJ: 6.59; JT: 52.61)

Strasbourg, France; June 16

Men:

800: 1 Mohamed Ali Gouaned ALG 1:44.47; 2 Joseph Deng AUS 1:44.48; 3 Paul Anselmini 1:45.42; 4 Anicet Kozar 1:45.73; 5 Nabil Oussama MAR 1:45.81; 6 Abdessalem Ayouni TUN 1:45.97; 7 John Fitzsimons IRL 1:46.05; 8 Mostafa Smaili MAR 1:46.10

1500: 1 Justin Kipkoech KEN 3:36.83; 2 Abu Salim Mayanja UGA 3:36.91; 3 Hicham Akankam MAR 3:37.37; 4 Abdi Waiss Mouhyadin DJI 3:39.19; 5 Quentin Tison 3:39.52

JT: 1 Johannes Vetter GER 79.39

Women:

100 (0.0): 1 Orphee Neola 11.54

1500: 1 Winnie Jemutai UGA 4:09.62

Bislett Games inc Diamond League, Oslo, Norway, July 15

Men:

200 (0.6): 1 Erriyon Knighton USA 19.77; 2 Reynier Mena CUB 20.09; 3 Joe Fahnbulleh LBR 20.23; 4 Alexander Ogando DOM 20.27; 5 Andre De Grasse CAN 20.33; 6 Joshua Hartmann GER 20.39; 7 Mouhamadou Fall FRA 20.65; 8 Luxolo Adams RSA 20.79

400: 1 Wayde van Niekerk RSA 44.38; 2 Muzala Samukonga ZAM 44.49; 3 Vernon Norwood USA 44.51; 4 Håvard Bentdal Ingvaldsen 44.86 NR; 5 Matthew Hudson-Smith GBR 44.92; 6 Bayapo Ndori BOT 44.99; 7 Zakithi Nene RSA 45.34; 8 Anthony Zambrano COL 46.45

1500: 1 Jakob Ingebrigtsen 3:27.95 AR; 2 Mohamed Katir ESP 3:28.89; 3 Yared Nuguse USA 3:29.02 AR; 4 Timothy Cheruiyot KEN 3:29.08; 5 Mario García ESP 3:29.18; 6 Azeddine Habz FRA 3:29.26; 7 Olli Hoare AUS 3:29.41 AR; 8 Narve Gilje Nordås 3:29.47; 9 Josh Kerr GBR 3:30.07; 10 Neil Gourley GBR 3:30.88; 11 Abel Kipsang KEN 3:31.76; 12 Andreas Almgren SWE 3:32.00 NR; 13 Teddese Lemi ETH 3:32.24; 14 Charles Grethen LUX 3:36.27

5000: 1 Yomif Kejelcha ETH 12:41.73; 2 Jacob Kiplimo UGA 12:41.73; 3 Telahun Haile ETH 12:46.21; 4 Joe Klecker USA 12:56.59; 5 Luis Grijalva GUA 12:56.63; 6 Thierry Ndikumwenayo ESP 12:58.60; 7 Samuel Tefera ETH 13:02.09; 8 Ishmael Kipkurui KEN 13:05.47; 9 Paul Chelimo USA 13:06.78; 10 Magnus Tuv Myhre 13:09.44; 11 Henrik Børkja Ingebrigtsen 13:18.04; 12 Adel Mechaal ESP 13:22.31; 13 Cornelius Kemboi KEN 13:22.35; 14 Zerei Kbrom Mezngi 13:27.31; 15 Awet Nftalem Kibrab 13:30.96; 16 Jack Rayner AUS 13:38.11

400H: 1 Karsten Warholm 46.52; 2 CJ Allen USA 47.58; 3 Wilfried Happio FRA 48.13; 4 Ludvy Vaillant FRA 48.59; 5 Trevor Bassitt USA 48.63; 6 Khallifah Rosser USA 48.87; 7 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.27; 8 Julien Watrin BEL 49.45

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.01; 2 Chris Nilsen USA 5.91; 3 Ernest John Obiena PHI 5.81; 4 Sam Kendricks USA 5.71; 5 Ben Broeders BEL 5.71; 6 Sondre Guttormsen 5.71; 7 Pål Haugen Lillefosse 5.61; 8 Renaud Lavillenie FRA 5.41; 8 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.41; Simen Guttormsen NH

LJ: 1 Simon Ehammer SUI 8.32; 2 Marquis Dendy USA 8.26; 3 Miltiádis Tentóglou GRE 8.21; 4 Steffin McCarter USA 8.04; 5 Thobias Montler SWE 8.01; 6 Tajay Gayle JAM 7.87

HT: 1 Wojciech Nowicki POL 81.92; 2 Rudy Winkler USA 79.42; 3 Ethan Katzberg CAN 77.93; 4 Eivind Prestegård Henriksen 76.52; 5 Paweł Fajdek POL 76.50; 6 Bence Halász HUN 75.26; 7 Thomas Mardal 74.76

IPC 100 (0.4): 1 Salum Ageze Kashafali 10.39; 2 Djamil Skandar Athmani ALG 10.52; 3 Felix Streng GER 10.82

National 1500: 1 Even Brøndbo Dahl 3:39.40; 2 Senay Amlesom Fissehatsion ERI 3:40.24

Women:

100 (0.9): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.75 AR; 2 Anthonique Strachan BAH 10.92; 3 Shericka Jackson JAM 10.98; 4 Daryll Neita GBR 10.98; 4 Dina Asher-Smith GBR 10.98; 6 Ewa Swoboda POL 11.07; 7 Imani Lansiquot GBR 11.10; 8 Gina Bass GAM 11.22

Mile: 1 Birke Haylom ETH 4:17.13 WU20R; 2 Cory McGee USA 4:18.11; 3 Jessica Hull AUS 4:18.24 AR; 4 Nikki Hiltz USA 4:18.38; 5 Worknesh Melese ETH 4:19.09; 6 Linden Hall AUS 4:19.60; 7 Hirut Meshesha ETH 4:20.00; 8 Winnie Nanyondo UGA 4:20.03; 9 Janat Chemusto UGA 4:20.04; 10 Josette Andrews USA 4:21.98; 11 Ciara Mageean IRL 4:22.03; 12 Axumawit Embaye ETH 4:24.01; 13 Claudia Bobocea ROU 4:25.02; 14 Gabriela DeBues-Stafford CAN 4:32.59. 1500 splits: 1 Birke Haylom ETH 3:59.49; 2 Jessica Hull AUS 4:00.33; 3 Cory McGee USA 4:00.61; 4 Nikki Hiltz USA 4:01.42; 5 Janat Chemusto UGA 4:02.00; 6 Hirut Meshesha ETH 4:02.09; 7 Linden Hall AUS 4:02.34; 8 Worknesh Melese ETH 4:02.53; 9 Winnie Nanyondo UGA 4:03.38; 10 Josette Andrews USA 4:03.79; 11 Ciara Mageean IRL 4:04.11; 12 Axumawit Embaye ETH 4:04.74; 13 Claudia Bobocea ROU 4:06.55; 14 Gabriela DeBues-Stafford CAN 4:12.80;

3000: 1 Beatrice Chebet KEN 8:25.01; 2 Lilian Rengeruk KEN 8:25.90; 3 Margaret Kipkemboi KEN 8:26.14; 4 Alicia Monson USA 8:29.43; 5 Weini Kelati USA 8:32.50; 6 Sarah Chelangat UGA 8:32.53 NR; 7 Agnes Ngetich KEN 8:32.62; 8 Caroline Nyaga KEN 8:34.85; 9 Maureen Koster NED 8:35.93; 10 Elly Henes USA 8:36.86; 11 Emily Infeld USA 8:41.29; 12 Hawi Feysa ETH 8:49.89; 13 Jessica Warner-Judd GBR 8:53.10; 14 Diane van Es NED 8:56.28

400H: 1 Femke Bol NED 52.30; 2 Rushell Clayton JAM 53.84; 3 Gianna Woodruff PAN 54.46; 4 Janieve Russell JAM 54.91; 5 Anna Hall USA 55.28; 6 Viktoriya Tkachuk UKR 55.36; 7 Anna Ryzhykova UKR 55.53; 8 Line Kloster 56.44

TJ: 1 Yulimar Rojas VEN 14.91w; 2 Leyanis Pérez CUB 14.87; 3 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.75; 4 Shanieka Ricketts JAM 14.33; 5 Thea LaFond DMA 14.21; 6 Tori Franklin USA 14.16; 7 Keturah Orji USA 14.15; 8 Maja Åskag SWE 13.73

SP: 1 Sarah Mitton CAN 19.54; 2 Maggie Ewen USA 19.52; 3 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.44; 4 Chase Ealey USA 19.44; 5 Auriol Dongmo POR 19.44; 6 Adelaide Aquilla USA 19.17; 7 Axelina Johansson SWE 18.72; 8 Sara Gambetta GER 18.37; Fanny Roos SWE NM; Jessica Schilder NED NM

DT: 1 Jorinde van Klinken NED 66.77; 2 Valarie Allman USA 66.18; 3 Sandra Perković CRO 65.26; 4 Claudine Vita GER 62.96; 5 Kristin Pudenz GER 62.82; 6 Liliana Cá POR 61.47; 7 Shanice Craft GER 60.73; 8 Mélina Robert-Michon FRA 60.64

4×400: 1 GBR 3:28.38; 2 SUI 3:29.48; 3 FIN 3:29.65; 4 ESP 3:29.90; 5 NED 3:30.53

National 200 (0.2): 1 Torrie Lewis AUS 23.07; 2 Ama Pipi GBR 23.19. 400: 2 Nicole Kendall GBR 53.50

