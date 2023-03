Amanal Petros sets course record, there’s a 35km walk world record and news of the first two days from the World Masters Indoor Championships in Torun

ADAC Marathon Hannover, March 26

Amanal Petros and Matea Parlov Kostro both broke course records and celebrated their biggest career wins to date.

In fine weather conditions, Germany’s Petros triumphed with 2:07:02, improving the course best of 2:08:32 set by South Africa’s Lusapho April in 2013 by 90 seconds and became the first German to run under the Olympic qualifying standard of 2:08:10.

His splits were even 63:31s.

Kenyans Denis Chirchir and Frederick Kibii clocked personal bests of 2:07:17 and 2:08:09 respectively to complete the top three.

Croatia’s Kostro, the marathon silver medallist from the European Championships in Munich 2022, dominated the women’s race and ran a huge PB of 2:25:45.

That time improved the course record by 30 seconds and was well under the Olympic qualifying time for Paris 2024 (2:26:50).

Men:

1 Amanal Petros GER 2:07:02

2 Denis Chirchir KEN 2:07:17

3 Frederick Kibii KEN 2:08:09

4 Jonathan Maiyo KEN 2:11:33

5 Geofrey Kiboy KEN 2:11:42

6 Amos Birgen KEN 2:13:09

Women:

1 Matea Parlov Kostro CRO 2:25:45

2 Pauline Thitu KEN 2:29:25

3 Risper Gesabwa MEX 2:29:49

4 Natascha Mommers GER 2:31:20

CORDOBA, Spain, March 26

The 2018 European champion Maria Perez won the Spanish 20km walk title in a world lead and Spanish record 1:25:30 while European men’s champion Alvaro Martin was the men’s champion.

Women: 20kmW: 1 M Perez ESP 1:25:30; 2 Antia Chamosa 1:31:27

Men: 20kmW: 1 A Martin 1:21:44; 2 P McGrath 1:22:41; 3 A Lopez 1:22:56

DUDINCE, Slovakia, March 26

Kimberly Garcia achieved the inaugural women 35km walk world record.

The two-time world champion from Peru set a time of 2:37:44 to better the World Athletics standard of 2:38 for the first official record in the event and won by over two minutes from Olympic champion Liu Hong of China (2:40:06) who set an Asian record.

Men: 35kmW: 1 J Doctor MEX 2:26:37; 2 C Bonfim MEX 2:27:30; 3 Cui Lihong CHN 2:29:00; 4 E Dunfee CAN 2:29:15

Men: 20kmW: 1 E Arevalo COL 1:19:23; 2 P Karlstrom SWE 1:19:44; 3 N Chama MEX 1:20:46

Women: 35kmW: 1 K Garcia PER 2:37:44 (WR); 2 Liu Hong CHN 2:40:06 (Asian rec); 3 M Bonilla ECU 2:46:32 (rec)

Women: 20kmW: 1 Alegna Gonzalez MEX 1:28:09; 2 R De Orbeta PUE 1:31:11 (rec).

WORLD MASTERS INDOOR CHAMPIONSHIPS, Torun, Poland, March 26-27

Britons found medals hard to come by in the first two days of competition in Poland at the venue that will host the 2026 World Indoor Championships.

On day one, Britain’s only gold went to Tony O’Brien won a competitive M50 3000m in 8:52.75 as he defeated Spain’s Julio Bardavio by less than half a second.

M50 Craig Beecham and M40 Neil Barton (long jump), M55 Dave Cowlishaw and W80 Betty Stracey (3000m) and W40 Marianne Berndt (shot) all won silvers on the first day.

Also taking a silver was Ian Williamson in the M40 3000m and not having a seeded time, he ran in the slower heat and ran 8:44.15 but Antonino Liuzzo went less than two seconds quicker in the next race.

Swede Carl-Erik Sarndal set a world M85 high jump record of 1.27m as he took gold by a huge 16 centimetres with a second time clearance having already set a 1.23m record at a previous height. He already holds the M75 and M80 records.

Brazilian Sumiko Yamakawa Imoto set a W85 world discus record of 21.22m surpassing the old mark of 19.49m as she also exceeded all the W80 competitors.

She broke the previous mark with five of her six throws and achieved the record distance in both the fifth and sixth round. On the second day she bettered the W85 shot record with a 8.26m throw.

Norwegian Arild Busturud improved the M75 weight record from 19.38m to 20.99m.

Three-time global silver medallist James Beckford won the M45 long jump title with 6.66m.

The second day saw Norman Baillie win the M75 cross-country which started at 8am and he also led Britain to team gold.

Britain also won a W55 team gold.

David Annetts missed out on 3000m walk gold by just 0.46 of a second as Spain’s Miguel Angel Carvajal Ortega pipped him for M55 gold with a 13:26.31 clocking.

Canadian all-time great Karla del Grande turned 70 after the competition started and had to compete in the W65 400m race in which she already holds the world record of 68.39 and her 71.34 heat was a W70 record.

M35:

60: hts: DUAYNE BOVELL GBR 7.18; MIKE DICKENS GBR 7.23; MIKE LOUISE 7.40

400: semis: CRAIG COX GBR 50.95. LEWIS ROBSON GBR 51.42 hts: COX GBR 51.24; ROBSON GBR 51.38; IAN HORLOCK GBR 51.89; DAVID AWDE GBR 53.09

3000: 1 E Everard IRL 8:49.01

8km XC: 1 P Berben BEL 26:39; 5 RICHARD WALDRON GBR 28:14

TEAM: 1 POL 1:25:29

LJ: 1 A Couffe FRA 7.34

HT: 1 M Omar UAE 56.25

JT: 1 S Schlesier GER 50.17

3000W: 1 R Sikora POL 12:13.08

M40:

60: hts: SYLVESTER JUWE GBR 7.31; MARVIN EDWARDS GBR 7.33; SERIASHE CHILDS GBR 7.36

400: hts: J Adamczyk POL 49.97; RICHARD BEARDSELL GBR 52.11; THOMAS GRANTHAM GBR 54.05

3000: 1 A Liuzzo ITA 8:42.18; 2 IAN WILLIAMSON GBR 8:44.15

8km XC: 1 M Gizynski POL 26:28

TEAM: 1 POL 1:22:59

LJ: 1 L Sobora POL 6.84; 2 NEIL BARTON GBR 6.50; 8 ASHLEY REID GBR 5.59

HT: 1 O Kaljuvee EST 49.64

JT: 1 Z Anag (BEL) 60.02

3000W: 1 J Aledo ESP 11:54.34

M45:

60: hts: DOMINIC BRADLEY GBR 7.24; MENSAH ELLIOTT GBR 7.34; STUART CHANNON GBR 7.54; JOSHUA WOOD GBR 7.58; CIARAN HARVEY GBR 7.63

400: Semis: GAVIN STEPHENS GBR 52.06. DARREN TOWART GBR 55.50. hts: STEPHENS GBR 52.81; TOWART GBR 54.66

3000: 1 G Kujawski POL 8:44.45

8km XC: 1 K Mburu KEN 25:33; 15 JAMIE McLOUGHLIN GBR 31:58

TEAM: 1 ESP 1:24:22; 4 GBR 1:45:59

LJ: 1 J Beckford JAM 6.66; 13 GRANT STIRLING GBR 5.56

HT: 1 M Merila EST 51.49

JT: 1 H Goeller ITA 63.32

3000W: 1 E Sikuku KEN 12:34.62

M50:

60: hts: JOE APPIAH GBR 7.68

400: Semis: STEVEN BALDOCK GBR 57.67hts: BALDOCK GBR 56.90; IAN FIRLA GBR 58.58; PETER BENEDICKTER GBR 58.66

3000: 1 TONY O’BRIEN GBR 8:52.75; 2 J Bardavio Atienza ESP 8:53.18

8km XC: 1 J Prochazka CZE 28:26

TEAM: 1 ESP 1:26:25

HJ: 1 L Adkins USA 1.80; 11 ANDREW ENGLAND GBR 1.55

LJ: 1 Adkins USA 6.54; 2 CRAIG BEECHAM GBR 6.02

HT: 1 M Walczak POL 62.03; 6 PAUL DERRIEN GBR 46.40

JT: 1 T Damszel POL 58.15

3000W: 1 T Lipiec POL 13:09.01

M55:

400: Semis: WOLE ODELE GBR 58.35; ADRIAN HAINES GBR 58.55. Hts: HAINES GBR 58.12. ODELE GBR 58.92; ANDY COLEMAN GBR 60.77

3000: 1 J Figueiredo POR 9:24.07; 2 DAVE COWLISHAW GBR 9:27.52; 6 BEN REYNOLDS GBR 9:41.65; 11 CHRIS UPSON 9:48.69

8km XC: 1 Figueiredo POR 28:21; 5 UPSON GBR 30:09; 6 REYNOLDS GBR 30:14

TEAM: 1 POR 1:31:26; 6 GBR 1:42:29

HJ: 1 J Escalera PUE 1.75

LJ: 1 A Palacios USA 5.93; 9 IAN ALLEN GBR 5.20

HT: 1 G Misevicius LTU 57.48

JT: 1 T Huotilainen FIN 52.74

3000W: 1 M Carvajal Ortega ESP 13:26.31; 2 DAVE ANNETTS GBR 13:26.75

M60:

60: hts: PAT LOGAN GBR 7.81

400: semis: JOHN WRIGHT GBR 57.10; MICHAEL VASSILIOU GBR 58.12; STUART LYNN GBR 60.40; PETER ILO GBR 61.16; COLIN EDWARDS GBR 61.68. hts: WRIGHT GBR 57.93; VASSILOU GBR 60.51; LYNN GBR 61.13; ILO GBR 62.26; EDWARDS GBR 62.45

3000: 1 I Kasprzak POL 9:39.10; 3 DAVE CLARKE GBR 9:52.20; 8 JOHN THOMSON GBR 10:26.49

8km XC: 1 Kasprzak POL 30:03; 15 STEVE WORSLEY 34:00

TEAM: 1 POL 1:31:25; 4 GBR 1:46:07

HJ: 1 M Segatel ITA 1.75

LJ: 1 D Krakowiak POL 5.66

JT: 1 J Viskari FIN 47.02

WT: 1 R Medisauskas LTU 19.89; 11 ALLAN LEIPER GBR 15.59

3000W: 1 M Perianez Garcia ESP 14:24.87

M65:

60: hts: CLEMENT LEON 8.89

400: hts: JAMES TENNYSON GBR 62.82

3000: 1 J Kauppila FIN 10:14.37; 4 BRIAN GREEN GBR 11:40.69; 6 DAVE WATSON 11:40.69; 9 DES GIBBONS GBR 11:49.78

8km XC: 1 J Kauppila FIN 31:38; 18 DES GIBBONS 37:50

TEAM: 1 IRL 1:41:49; 5 GBR 2:09:48

HJ: 1 B McBarnette USA 1.60; 13 COLIN HARRIS GBR 1.30

LJ: 1 W Musial POL 5.16; 11 TREVOR WADE GBR 4.39

JT: 1 R Paul GER 43.29; 5 STEVE LANGDON GBR 39>57

WT: L Noluveau FRA 17.30; 7 IAN COOLEY GBR 13.56

3000W: 1 E Alfieri ITA 15:57.48; 10 IAN TORODE GBR 18:59.29

M70:

60: heats: SIMON BARRETT GBR 8.58; WALWYN FRANKLYN GBR 8.97; DAVID HINDS 9.08

400: Hts: BARRETT GBR 67.11; ADRIAN ESSEX GBR 67.96; FRANKLYN GBR 68.72; HINDS GBR 68.98

3000: 1 L Moser ITA 10:57.35

6km XC: 1 Moser ITA 25:43; 6 RON CATTLE GBR 28:21

TEAM: 1 ITA 1:25:01

HJ: 1 S Tudem NOR 1.53

LJ: 1 J Tomczak POL 4.88

JT: 1 M Ahlert GER 38.81

WT: 1 W Krankowski POL 18.75

3000W: 1 J Lopez Camarena MEX 16:16.52; 3 IAN RICHARDS GBR 17:00.10

M75:

3000: 1 D Macagno FRA 12:46.14; 6 ALAN APPLEBY GBR 14:37.95

6km XC: 1 NORMAN BAILLIE GBR 29:25; 2 A Mohedano Rodriguez ESP 30:35; 4 APPLEBY GBR 31:44; 5 GEOFF NEWTON GBR 31:53; 8 JOHN EXLEY GBR 32:22

TEAM: 1 GBR 1:33:03; 2 POL 1:39:39

HJ: 1 V Cela LAT 1.40

LJ: 1 O Borg SWE 4.46

JT: 1 W Kikowski POL 35.65

WT: 1 A Busterud NOR 20.80 (WR)

3000W: 1 E Formentin ITA 18:23.83

M80:

400: Hts: ANTHONY TREACHER GBR 89.13

3000: 1 J Esnault FRA 13:43.17; 4 PHIL BRENNAN GBR 15:08.91

6km XC: 1 B Kruger GER 34:01

TEAM: 1 GER 1:45:13

HJ: 1 J Tennasilm EST 1.27

LJ: 1 Tennasilm EST 3.96; 3 TREACHER GBR 3.53

JT: 1 S Gnoth GER 35.66

WT: 1 R Cahners USA 16.16

3000W: 1 J Dubow USA 21:35.93

M85:

6km XC: 1 K Wittig GER 35:55

HJ: 1 C Sarndal SWE 1.27 (WR)

LJ: 1 K Schmid GER 3.58

JT: 1 L Huchthausen GER 32.33

WT: 1 W Krifka AUT 15.50

3000W: 1 S Parrish USA 25:56.76

M90

JT: 1 J Blair NZL 17.34

Women

W35:

400: hts: STACEY DOWNIE GBR 59.40

3000: 1 S Michalak POL 9:43.67

8km XC: 1 A Santos POR 29:57

HJ: 1 A Widawska POL 1.76; 5 DEBORAH DASSE GBR 1.50; 7 DASH NEWINGTON GBR 1.40

LJ: 1 M Weitzel GER 5.83; 10 NEWINGTON GBR 4.59

SP: 1 N Chroudi TUN 13.41

WT: 1 R Akers IRL 16.09

W40:

400: Hts: CLAIRE SPURWAY GBR 64.43

3000: 1 B Bieganowska-Zajac (POL) 9:43.81; 8 KATH WELLAM GBR 11:38.56

8km XC: 1 A Lund USA 30:33; 8 WELLAM GBR 35:19; 9 MADELINE ARMSTRONG-PLIETH GBR 35:20

TEAM: 1 IRL 1:34:18; 3 GBR 1:49:08

HJ: 1 A Plonka POL 1.60

LJ: 1 M Foster AUS 5.38

SP: 1 M Slok Hansen DEN 14.89; 2 MARIANNE BERNDT GBR 10.70

WT: 1 Slok Hansen DEN 13.82

W45:

400: hts: A Quaid IRL 57.94; SUSIE McLOUGHLIN GBR 60.48

3000: 1 A Faiola ITA 11:11.99

8km XC:1 Z Quinn IRL 32:23

TEAM: 1 IRL 1:43:44

HJ: 1 A Wood USA 1.60

LJ: 1 M Hristova BUL 5.73

SP: 1 T Nasonova UKR 14.14

WT: 1 A Herzner USA 14.02

W50:

3000: 1 L Di Benedetto AUS 10:46.89

8km XC: 1 C Primo ITA 31:44

TEAM: 1 IRL 1:40:36

HJ: 1 T Schilling GER 1.55

LJ: 1 Schilling GER 5.23; 5 FIONA DAVIDSON GBR 4.68

SP: C Cayet FRA 14.22; 3 PAULA WILLIAMS GBR 12.66

WT: 1 M Kosmala LUX 15.87

W55:

3000: 1 M Rohl USA 10:27.11; 4 SUE McDONALD GBR 11:11.10; 8 SUE RIDLEY 12:08.17

8km XC: 1 A Kealy IRL 33:01; 3 McDONALD GBR 34:27; 4 RIDLEY 35:31

TEAM: 1 GBR 1:52:28; 2 GER 1:54:17

HJ: 1 B Gahling GER 1.48

LJ: 1 P Bajeat FRA 5.14; 4 JO WILLOUGHBY GBR 4.68

SP: 1 J Muller-Schmidt GER 13.55; 12 LORNA FOSTER GBR 7.99

DT: 1 S Sorochuk UKR 34.49; 10 JAN TIMBERLAKE GBR 24.84; 12 FOSTER GBR 22.07

W60:

400: Hts: VIRGINIA MITCHELL GBR 68.94; CHRISTINE ANTHONY GBR 73.57

3000: 1 E Fustella ITA 11:36.30; 2 E Pedroso ESP 11:36.33; 8 SHARYN RAMAGE GBR 13:04.53

8km XC: 1 K Byrne IRL 36:46; 7 SUSAN PAYNE 40:25; 8 ELKE HAUSLER GBR 40:36; 9 RAMAGE GBR 41:47

TEAM: 1 IRL 57:41; 3 GBR 2:02:50

HJ: 1 E Maguire IRL 1.39; 6 MEL GARLAND GBR 1.31; 11 GAYE CLARKE 1.19

SP: 1 V Morkuniene LTU 12.69; 7 CLAIRE CAMERON GBR 9.37; 13 HAZEL BARKER GBR 7.71

DT: 1 J Hole NOR 33.78; 3 CAMERON GBR 25.28; 9 BARKER GBR 19.97

W65:

400: hts: K Del Grande CAN W70 71.34 (WR); CAROLINE POWELL GBR 71.67

3000: 1 P Moran IRL 12:31.18

8km XC: 1 Moran IRL 37:07

TEAM: 1 GER 2:20:52

HJ: 1 E Wisniewski GER 1.29; 3 CAROLE FILER GBR 1.25; 7 JEANETTE ASHTON 1.13

SP: 1 L Makitorma FIN 10.19

W70:

3000: 1 M Goettnauer GER 13:11.95

6km XC: 1 Goettnauer AUT 29:24; 8 JANE GEORGHIOU GBR 35:01; 9 ROS TABOR GBR 35:52; 9 SUE JAMES 42:43

TEAM: 1 GER 1:33:29; 2 GBR 1:53:39

HJ: 1 L Casanovas-Gaset ESP 1.15

SP: 1 M Rolidou Tsitsoula GRE 10>49; 8 CAROLINE MARLER GBR 8.04

DT: 1 I Rozena LAT 26.13

W75:

3000: 1 E Widelund SWE 16:16.57

6km XC: 1 M Nittel GER 36:50

TEAM: 1 GER 1:59:03

HJ: 1 C Joannes BEL 1.10

SP: 1 M Gosztolai HUN 10.45

DT: 1 Gosztolai HUN 28.69

W80:

3000: 1 A Woodlock IRL 19:42.28; 2 BETTY STRACEY GBR 21:08.99

6km XC: H Nagell-Dahl NOR 45:42; 3 STRACEY GBR 49:51

HJ: 1 R Dijkman NED 1.13

SP: 1 K Vitanen FIN 8.95

DT: 1 Vitanen FIN 20.60

W85:

DT: 1 S Yamakawa Imoto BRA 8.27 (WR)

DT: 1 Yamakawa Imoto BRA 21.22 (WR)

W90:

SP: 1 G Krug USA 4.63

DT: 1 Krug USA 9.18

» For more recent results, CLICK HERE

» Subscribe to AW magazine here