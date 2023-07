Big personal bests for Britons in Madrid and Banská Bystrica plus detailed Monaco results in our overseas round-up

Madrid, Spain, July 22

Former European under-18, under-20 and under-23 champion Isabelle Boffey became the ninth British woman to break two minutes this season. It’s a record number. She finished second in 1:59.30 behind Ethiopian Worknesh Melese’s 1:58.75.

Boffey moved up to fifth in the rankings with the likelihood that Laura Muir and Katie Snowden will focus on the 1500m.

Also fifth in the rankings is Sarah McDonald, who ran her fastest 1500m for four years as she gained another world qualifier. McDonald was third in Madrid behind two under-20s, including world junior silver medallist Brenda Chebet (4:01.85) and 16-year-old Saron Berhe (4:02.30).

Joe Brier, a member of Britain’s European title-winning 4x400m team in Munich, was close to his 45.58 PB, falling four hundredths short of what he ran in Geneva last month.

Jason Joseph equalled his Swiss record with 13.10 in the hurdles.

Rajindra Campbell set a Jamaican record of 22.22m in the shot.

Another Jamaican in form was world champion Shelly-Ann Fraser-Pryce who won the 100m in 10.83.

Men:

200 (-0.9): 1 Luxolo Adams RSA 20.22; 2 Julian Forte JAM 20.35; 3 Ryan Zeze FRA 20.52; 4 Pol Retamal 20.64; 5 Nigel Ellis JAM 20.79; 8 Adam Clayton GBR 21.28

400: 1 Yuki Joseph Nakajima JPN 45.12; 2 Iñaki Cañal 45.27; 3 Alexander Doom BEL 45.28; 4 Óscar Husillos 45.29; 5 Davide Re ITA 45.39; 6 Joe Brier GBR 45.58; 7 Ashraf Hussen Osman QAT 45.92; 8 Michael Cherry USA 45.98. B: 1 Dylan Borlée BEL 45.09; 2 Teo Andant FRA 45.18; 3 Christopher O’Donnell IRL 45.73; 4 Carl Bengtström SWE 45.91; 5 Julio Arenas 45.95; 6 Samuel García 45.97; 7 Jonathan Borlée BEL 46.31

800: 1 Gabriel Tual FRA 1:44.46; 2 Cornelius Tuwei KEN 1:44.70; 3 Adrián Ben 1:44.72; 4 Tom Dradiga UGA 1:44.74; 5 Mohamed Attaoui 1:44.93; 6 Peter Bol AUS 1:45.03; 7 Mateusz Borkowski POL 1:45.39; 8 Elias Ngeny KEN 1:45.84; 9 Pablo Sánchez-Valladares 1:46.55; 10 Mouad Zahafi MAR 1:46.74; 11 Amel Tuka BIH 1:47.83. B: 1 Collins Kipruto KEN 1:45.27; 2 David Barroso 1:45.99; 3 Pol Moya AND 1:46.21; 4 Javier Miron 1:46.33; 5 David Carranza 1:46.58

110H (0.3): 1 Jason Joseph SUI 13.10 =NR; 2 Wilhem Belocian FRA 13.20; 3 Enrique Llopis 13.35; 4 Tyler Mason JAM 13.41; 5 Orlando Bennett JAM 13.43; 6 Shuhei Ishikawa JPN 13.64; 7 Elmo Lakka FIN 13.71. B (0.2): 1 Hassane Fofana ITA 13.49; 2 Amine Bouanani ALG 13.53; 3 Daniel Cisneros 13.55; 4 Michael Obasuyi BEL 13.61

PV: 1 Claudio Michel Stecchi ITA 5.82; 2 Emmanouíl Karalís GRE 5.72; 3 Cole Walsh USA 5.62; 4 Valentin Lavillenie FRA 5.52; 5 Tray Oates USA 5.52

SP: 1 Rajindra Campbell JAM 22.22 NR; 2 Roger Steen USA 21.33; 3 Chukwuebuka Enekwechi NGR 21.30; 4 Eric Favors IRL 20.51; 5 Andrei Toader ROU 20.45; 6 Jonah Wilson USA 20.31; 7 Carlos Tobalina 20.30; 8 Konrad Bukowiecki POL 20.22

JT: 1 Andrian Mardare MDA 81.49; 2 Norbert Rivasz-Tóth HUN 78.39; 3 Maurice Voigt GER 77.21

Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 clocks MR of 10.83 (-0.1) to win Women’s 100M moments ago at Meeting de Madrid. 🖤💚💛🔥 2. Jaël Sakurá Bestue 🇪🇸 11.10

3. Shashalee Forbes 🇯🇲 11.11#TeamJamaica #GuhHaadAndDone pic.twitter.com/UOgi6KgIas — Team Jamaica (@TeamJA876) July 22, 2023

Women:

100 (-0.1): 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.83; 2 Jael Bestue 11.10; 3 Shashalee Forbes JAM 11.11; 4 Zaynab Dosso ITA 11.30; 5 Salomé Kora SUI 11.31;

800: 1 Worknesh Melese ETH 1:58.75; 2 Isabelle Boffey GBR 1:59.30; 3 Lorea Ibarzabal 1:59.88; 4 Eloisa Coiro ITA 1:59.96; 5 Agnes Raharolahy FRA 2:00.26; 6 Lorena Martin 2:00.39; 7 Daniela Garcia 2:00.69; 8 Erin Wallace GBR 2:01.16; 9 Charlotte Pizzo FRA 2:02.47; 10 Zoya Naumov 2:02.69

1500: 1 Brenda Chebet KEN 4:01.85; 2 Saron Berhe ETH 4:02.30; 3 Sarah McDonald GBR 4:02.53; 4 Sofia Ennaoui POL 4:03.68; 5 Elise Vanderelst BEL 4:05.86; 6 Georgia Griffith AUS 4:06.11; 7 Qsanet Alemu ETH 4:06.19; 8 Agueda Muńoz 4:06.37; 9 Hanna Hermansson SWE 4:07.89

100H (0.3): 1 Megan Tapper JAM 12.69; 2 Tonea Marshall USA 12.74; 3 Ebony Morrison LBR 12.81; 4 Reetta Hurske FIN 12.87; 5 Maayke Tjin A-Lim NED 12.90; 6 Amber Hughes USA 12.90; 7 Yumi Tanaka JPN 12.91. B (0.2): 1 Cyrena Samba-Mayela FRA 12.76; 2 Mako Fukube JPN 12.98; 3 Hannah Jones AUS 13.08

400H: 1 Anna Cockrell USA 53.79; 2 Noura Ennadi MAR 54.37; 3 Cathelijn Peeters NED 54.56; 4 Line Kloster NOR 54.61; 5 Sarah Carli AUS 55.11; 6 Carla Garcia 56.33; 7 Hanne Claes BEL 56.35; 8 Linda Olivieri ITA 56.84

HJ: 1 Ella Junnila FIN 1.90; 2 Solene Gicquel FRA 1.87; 2 Merel Maes BEL 1.87; 4 Elisabeth Pihela EST 1.87

TJ: 1 Ana Peleteiro 14.15; 2 Dariya Derkach ITA 14.14; 3 Ottavia Cestonaro ITA 14.05; 4 Kristiina Mäkelä FIN 13.92; 5 Dovilė Kilty LTU 13.87; 6 Maria Purtsa GER 13.82; 7 María Vicente 13.77; 8 Kimberly Williams JAM 13.71

HT: 1 Bianca Ghelber ROU 73.80; 2 Alexandra Tavernier FRA 72.47; 3 Lauren Bruce NZL 71.24; 4 Malwina Kopron POL 70.70; 5 Suvi Koskinen FIN 70.48; 6 Laura Redondo 68.95; 7 Krista Tervo FIN 67.80

Herculis Diamond League, Monaco, July 21

Faith Kipyegon ran a stunning world mile record to take almost five seconds off Sifan Hassan’s mark from 2019.

The Kenyan won by seven seconds with Ciara Mageean’s clocking an Irish record of 4:14.58 in second. Kipyegon went through 1500m in 3:51.41, the eighth fastest time in history.

She now has eight of the 15 fastest ever times over 1500m.

Laura Muir, who led the chasing pack behind the Kenyan for most of the race, set a British record of 4:15.24 in fourth.

There were area records for Australia’s Jess Hull (4:15.34) and American Nikki Hiltz (4:16.35), while Melissa Courtney Bryant ran a Welsh record (4:16.38).

Other highlights were former world champion Nia Ali setting a world lead and personal best in the hurdles of 12.30, narrowly defeating Kendra Harrison who set a world record in this stadium back in 2017.

Karsten Warholm set a world lead and Diamond League record in the 400m hurdles of 46.51, easily defeating world champion Alison dos Santos. The Norwegian’s 45.94 world record from the Tokyo Olympics is the only time he’s gone quicker.

He fared better than another world record-holder Mondo Duplantis who could only finish fourth in the pole vault won by Chris Nilsen’s 5.92m.

Three-time global medallist Hagos Gebrhiwet, who followed Mo Farah home in the World Championships 5000m ten years ago, set a 12:42.18 PB for his best win ever in Monaco. Mohamed Katir also finished fourth and set a European record of 12:45.01.

Dan Rowden ran his first ever sub-1:44 in finishing fifth in the 800m – what was then a UK lead of 1:43.95 – in a race won in a world leading 1:43.22 by Wycliffe Kinyamal.

Dina Asher-Smith was third in the 200m with Daryll Neita fifth in a race won by Shericka Jackson in 21.86.

Men:

100 (0.6): 1 Ferdinand Omanyala KEN 9.92; 2 Letsile Tebogo BOT 9.93; 3 Ackeem Blake JAM 10.00; 4 Yohan Blake JAM 10.01; 5 Kishane Thompson JAM 10.04; 6 Joshua Hartmann GER 10.15; 7 Courtney Lindsey USA 10.16; 8 Arthur Gue Cissé CIV 10.21

800: 1 Wycliffe Kinyamal KEN 1:43.22; 2 Slimane Moula ALG 1:43.40; 3 Marco Arop CAN 1:43.51; 4 Djamel Sedjati ALG 1:43.88; 5 Daniel Rowden GBR 1:43.95; 6 Bryce Hoppel USA 1:43.95; 7 Yanis Meziane FRA 1:44.30; 8 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:44.35; 9 Joseph Deng AUS 1:44.93; 10 Clayton Murphy USA 1:45.83. B: 1 Niels Laros NED 1:44.78 NU20R; 2 Ermiyas Girma ETH 1:44.86; 3 Ryan Clarke NED 1:45.52; 4 Álvaro de Arriba ESP 1:45.98; 5 Filip Šnejdr CZE 1:46.12

5000: 1 Hagos Gebrhiwet ETH 12:42.18; 2 Berihu Aregawi ETH 12:42.58; 3 Telahun Haile ETH 12:42.70; 4 Mohamed Katir ESP 12:45.01 AR; 5 Jacob Krop KEN 12:46.02; 6 Jacob Kiplimo UGA 12:48.78; 7 Nicholas Kipkorir KEN 12:55.46; 8 Thierry Ndikumwenayo ESP 12:55.47; 9 Jimmy Gressier FRA 12:56.09 NR; 10 Mohammed Ahmed CAN 13:01.58; 11 Cornelius Kemboi KEN 13:01.78; 12 Yann Schrub FRA 13:17.95; 13 Cooper Teare USA 13:19.44; 14 Samuel Tefera ETH 13:22.22

3000SC: 1 Simon Koech KEN 8:04.19; 2 Abraham Kibiwot KEN 8:09.54; 3 Abraham Seme ETH 8:10.56; 4 Samuel Firewu ETH 8:10.57; 5 George Beamish NZL 8:13.26 AR; 6 Anthony Rotich USA 8:13.74; 7 Víctor Ruiz ESP 8:14.41; 8 Mason Ferlic USA 8:16.03; 9 Djilali Bedrani FRA 8:16.81; 10 Nicolas Daru FRA 8:18.45; 11 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:21.63; 12 Will Battershill GBR 8:22.64; 13 Amos Serem KEN 8:24.02; 14 Conseslus Kipruto KEN 8:24.46; 15 Benard Keter USA 8:29.61

400H: 1 Karsten Warholm NOR 46.51; 2 Alison dos Santos BRA 47.66; 3 CJ Allen USA 47.84; 4 Ludvy Vaillant FRA 47.85; 5 Wilfried Happio FRA 48.25; 6 Nick Smidt NED 48.57; 7 Khallifah Rosser USA 48.71

PV: 1 Chris Nilsen USA 5.92; 2 Ernest John Obiena PHI 5.82; 3 Kurtis Marschall AUS 5.82; 4 Bo Kanda Lita Baehre GER 5.72; 4 Sam Kendricks USA 5.72; 4 Armand Duplantis SWE 5.72; 7 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.72; 8 Zach McWhorter USA 5.62; 8 Thibaut Collet FRA 5.62; 10 Renaud Lavillenie FRA 5.42; 10 Sondre Guttormsen NOR 5.42; 10 Ben Broeders BEL 5.42

TJ: 1 Hugues Fabrice Zango BUR 17.70; 2 Jaydon Hibbert JAM 17.66; 3 Yasser Triki ALG 17.32; 4 Lázaro Martínez CUB 16.81; 5 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.71; 6 Praveen Chithravel IND 16.59; 7 Will Claye USA 16.21; 8 Christian Taylor USA 16.20

JT: 1 Jakub Vadlejch CZE 85.95; 2 Julian Weber GER 84.23; 3 Keshorn Walcott TTO 81.31; 4 Anderson Peters GRN 79.70; 5 Curtis Thompson USA 78.79

Hang it in The Louvre 🎨 ✅ One world mile record

✅ Four area records

✅ Eight national records

✅ 13 personal bests pic.twitter.com/7b1cC7FQUN — AW (@AthleticsWeekly) July 22, 2023

Women:

200 (0.2): 1 Shericka Jackson JAM 21.86; 2 Julien Alfred LCA 22.08; 3 Dina Asher-Smith GBR 22.23; 4 Anthonique Strachan BAH 22.40; 5 Daryll Neita GBR 22.54; 5 Kayla White USA 22.54; 7 Gabby Thomas USA 22.67; 8 Tamara Clark USA 22.83

400: 1 Natalia Kaczmarek POL 49.63; 2 Shamier Little USA 49.68; 3 Lieke Klaver NED 49.99; 4 Rhasidat Adeleke IRL 49.99; 5 Sada Williams BAR 50.00; 6 Mary Moraa KEN 50.48; 7 Zeney Van Der Walt RSA 51.20; 8 Anna Kiełbasińska POL 52.67

Mile: 1 Faith Kipyegon KEN 4:07.64 WR; 2 Ciara Mageean IRL 4:14.58 NR; 3 Freweyni Hailu ETH 4:14.79; 4 Laura Muir GBR 4:15.24 NR; 5 Jessica Hull AUS 4:15.34 AR; 6 Nikki Hiltz USA 4:16.35 AR; 7 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:16.38; 8 Elise Cranny USA 4:16.47; 9 Abbey Caldwell AUS 4:20.51; 10 Esther Guerrero ESP 4:22.28; 11 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:26.06; 12 Agathe Guillemot FRA 4:26.92; 13 Joselyn Daniely Brea VEN 4:27.41 AR. 1500 split: 1 Faith Kipyegon KEN 3:51.41; 2 Freweyni Hailu ETH 3:58.07; 3 Laura Muir GBR 3:58.09; 4 Jessica Hull AUS 3:58.22; 5 Ciara Mageean IRL 3:58.28; 6 Elise Cranny USA 3:58.88; 7 Melissa Courtney-Bryant GBR 3:59.42; 8 Nikki Hiltz USA 3:59.61; 9 Abbey Caldwell AUS 4:03.16; 10 Agathe Guillemot FRA 4:03.26; 11 Esther Guerrero ESP 4:03.81; 12 Bérénice Cleyet-Merle FRA 4:03.91; 13 Joselyn Daniely Brea VEN 4:07.71.

100H (0.6): 1 Nia Ali USA 12.30; 2 Kendra Harrison USA 12.31; 3 Alaysha Johnson USA 12.39; 4 Tia Jones USA 12.39; 5 Pia Skrzyszowska POL 12.68; 6 Laeticia Bapte FRA 12.73; 7 Sarah Lavin IRL 12.74

HJ: 1 Nicola Olyslagers AUS 1.99; 2 Iryna Herashchenko UKR 1.96; 3 Yaroslava Mahuchikh UKR 1.96; 4 Angelina Topić SRB 1.96; 4 Eleanor Patterson AUS 1.96; 6 Yuliya Levchenko UKR 1.93; 7 Morgan Lake GBR 1.93; 8 Lia Apostolovski SLO 1.90; 9 Nawal Meniker FRA 1.85

LJ: 1 Larissa Iapichino ITA 6.95 NU23R; 2 Tara Davis Woodhall USA 6.88; 3 Ivana Vuleta SRB 6.86; 4 Hilary Kpatcha FRA 6.77; 5 Fatima Diame ESP 6.74; 6 Brooke Buschkuehl AUS 6.73; 7 Ackelia Smith JAM 6.70; 8 Ese Brume NGR 6.67; 9 Quanesha Burks USA 6.66; 10 Yulimar Rojas VEN 6.61; 11 Jazmin Sawyers GBR 6.59

Los Angeles, USA, July 22

Men:

800: 1 Isaiah Harris 1:44.85; 2 Navasky Anderson JAM 1:45.70; 3 John Rivera PUR 1:45.80; 4 Charles Hunter AUS 1:46.22; 5 Charles Jones 1:46.26; 6 Crayton Carrozza 1:46.34; 7 Edose Ibadin NGR 1:46.38; 8 Devin Dixon 1:46.51; 9 Alex Amankwah GHA 1:46.81

1500: 1 Eric Holt 3:34.50; 2 Henry Wynne 3:34.55; 3 Festus Lagat KEN 3:35.15; 4 Johnny Gregorek 3:35.28; 5 Drew Hunter 3:35.89; 6 Dillon Maggard 3:36.18; 7 Craig Engels 3:36.64; 8 Brett Meyer 3:36.83; 9 Matthew Centrowitz 3:36.91; 10 Robert Heppenstall CAN 3:37.44; 11 Austen Dalquist 3:37.52; 12 Jesse Hunt AUS 3:38.07

5000: 1 Ben Flanagan CAN 13:20.13; 2 Ahmed Muhumed 13:20.39; 3 Sam Parsons GER 13:23.36; 4 Morgan McDonald AUS 13:24.54; 5 Charles Hicks GBR 13:27.08; 6 Kieran Tuntivate THA 13:27.22; 7 Ky Robinson AUS 13:36.60; 8 Christopher Olley GBR 13:55.43; 10 Tom Anderson GBR 14:04.11

3000SC: 1 Ahmed Jaziri TUN 8:24.31; 2 Alec Basten 8:26.14; 3 Joey Berriatua 8:28.57

Women:

800: 1 Sammy Watson 2:00.60; 2 Brenna Detra 2:00.68; 3 Susan Aneno UGA 2:01.26; 4 Shafiqua Maloney VIN 2:01.63; 5 Sabrina Southerland 2:01.75; 6 Imogen Barrett AUS 2:01.80; 7 Laurie Barton 2:01.89; 8 Sintayehu Vissa ITA 2:01.92; 9 Sophia Gorriaran 2:02.56; 10 Charlene Lipsey 2:02.67

1500: 1 Karissa Schweizer 4:04.35; 2 Allie Buchalski 4:05.53; 3 Dani Jones 4:05.81; 4 Carina Viljoen RSA 4:07.11; 5 Alexina Teubel 4:07.48; 6 Anna Camp-Bennett 4:08.27; 7 Marta Pen Freitas POR 4:09.18; 8 Melissa Tanaka 4:09.66; 9 Christina Aragon 4:10.37

5000: 1 Whittni Morgan 15:02.07; 2 Emily Lipari 15:13.18; 3 Katie Wasserman 15:13.81; 4 Abby Nichols 15:18.49; 5 Kayley Delay 15:33.76

3000SC: 1 Logan Jolly 9:40.14; 2 Carmen Graves 9:40.45; 3 Emma Gee 9:46.37

Banská Bystrica, Slovakia, July 20

Ama Pipi easily won the 400m in a huge PB of 50.75 to give her a world qualifying mark. It was her first sub-51 clocking.

Kyron McMaster won the 400m hurdles in 47.26. It puts him third in the 2023 world rankings and he only ran quicker in the Olympics (47.08).

Men:

100 (1.7): 1 Ján Volko 10.21; 2 Jan Veleba CZE 10.27; 3 Adam Clayton GBR 10.27; 4 Filip Federič 10.33

200 (1.6): 1 Ján Volko 20.58; 2 Adam Clayton GBR 20.75; 3 Ondřej Macík CZE 20.85; 4 Filip Federič 20.88 NU20R

400: 1 Gilles Biron FRA 45.49; 2 Patrik Šorm CZE 45.75; 3 Javon Francis JAM 45.87; 4 Lidio Feliz DOM 45.96; 5 Alex Haydock-Wilson GBR 46.03

400H: 1 Kyron McMaster IVB 47.26; 2 Dave Kendziera USA 48.95; 3 Dany Brand SUI 49.25; 4 Matej Baluch 49.82; 5 Daiki Ogawa JPN 49.84;

PV: 1 Cole Walsh USA 5.62; 2 Baptiste Thiery FRA 5.62; 3 Austin Miller USA 5.62; 4 David Holý CZE 5.52; 5 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.52

SP: 1 Payton Otterdahl USA 22.11; 2 Chukwuebuka Enekwechi NGR 21.40; 3 Marcus Thomsen NOR 21.12

HT: 1 Mykhaylo Kokhan UKR 78.62; 2 Hrístos Frantzeskákis GRE 74.98; 3 Donát Varga HUN 72.62; 4 Volodymyr Myslyvchuk UKR 72.57; 5 Marcel Lomnický 72.54

JT: 1 Cyprian Mrzygłód POL 82.04; 2 Jakub Kubinec 79.71; 3 Artur Felfner UKR 78.51

3000W: 1 Filip Krestianko 12:15.03; 2 Jakub Bátovský 13:11.42

Women:

100 (1.4): 1 Shashalee Forbes JAM 11.10; 2 Boglárka Takács HUN 11.19; 3 Viktória Forster 11.26 NR NU23R; 4 Bianca Williams GBR 11.33

400: 1 Ama Pipi GBR 50.75; 2 Modesta Morauskaitė LTU 51.19; 3 Miranda Coetzee RSA 51.38; 4 Tereza Petržilková CZE 51.45

800: 1 Anita Horvat SLO 1:59.91; 2 Hirut Meshesha ETH 2:00.24; 3 Adelle Tracey JAM 2:00.40; 4 Gabriela Gajanová 2:00.53; 5 Eveliina Määttänen FIN 2:00.57; 6 Angelika Sarna POL 2:00.61; 7 Bregje Sloot NED 2:01.30; 8 Hedda Hynne NOR 2:01.43

100H (1.6): 1 Amber Hughes USA 12.68; 2 Viktória Forster 12.82 =NR =NU23R; 3 Luca Kozák HUN 12.82; 4 Stanislava Škvarková 13.07

400H: 1 Ayomide Folorunso ITA 54.44; 2 Noura Ennadi MAR 54.48; 3 Rebecca Sartori ITA 55.07;

LJ: 1 Pauline Hondema NED 6.42; 2 Diána Lesti HUN 6.42; 3 Evelise Veiga POR 6.34

HT: 1 Anita Włodarczyk POL 74.81; 2 Réka Gyurátz HUN 69.20; 3 Alexandra Tavernier FRA 68.32; 4 Martina Hrašnová 66.91

Spitzen, Luzern, Switzerland, July 20

Shelly-Ann Fraser-Pryce won the 100m in 10.82.

Men:

100 (0.5): 1 Julian Forte JAM 9.99; 2 Rohan Watson JAM 10.03; 3 Brandon Carnes USA 10.06; 4 Arthur Gue Cissé CIV 10.09; 5 Michael Campbell JAM 10.21; 6 Cejhae Greene ANT 10.22; 7 PJ Austin USA 10.22. B (0.3): 1 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.09; 2 Benji Richardson RSA 10.10; 3 Kyree King USA 10.17; 4 Sinesipho Dambile RSA 10.28

200 (0.0): 1 Brandon Carnes USA 20.09; 2 Luxolo Adams RSA 20.16; 3 Clarence Munyai RSA 20.22; 4 Kyree King USA 20.26; 5 Benji Richardson RSA 20.26; 6 William Reais 20.42; 7 Sinesipho Dambile RSA 20.64

400: 1 Rusheen McDonald JAM 44.80; 2 Collen Kebinatshipi BOT 45.15; 3 Manuel Sanders GER 45.28; 4 Gardeo Isaacs RSA 45.89; 5 Lionel Spitz 45.90

1500: 1 Adel Mechaal ESP 3:37.36; 2 Tom Elmer 3:37.84; 3 Ossama Meslek ITA 3:38.12; 4 Ismael Debjani BEL 3:38.21; 5 Sam Prakel USA 3:38.24; 6 Luke McCann IRL 3:38.35; 7 Adisu Girma ETH 3:38.38; 8 Nicholas Griggs IRL 3:38.44; 9 Abdelatif Sadiki MAR 3:39.08; 10 Filip Ingebrigtsen NOR 3:39.18; 11 Melkeneh Azeze ETH 3:39.46; 12 Casey Comber USA 3:39.75; 13 Bastien Augusto FRA 3:39.93

3000: 1 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 7:37.98; 2 Olin Hacker USA 7:38.10; 3 Mohamed Abdilaahi GER 7:38.98; 4 Adrian Wildschutt RSA 7:39.25 NR; 5 Henrik Børkja Ingebrigtsen NOR 7:42.57; 6 Oscar Chelimo UGA 7:44.45; 7 Jerry Motsau RSA 7:51.58

110H (1.0): 1 Tyler Mason JAM 13.19; 2 Orlando Bennett JAM 13.22; 3 Eric Edwards Jr. USA 13.24; 4 Rafael Henrique Pereira BRA 13.26; 5 Antonio Alkana RSA 13.31; 6 Sasha Zhoya FRA 13.35; 7 Damion Thomas JAM 13.51; 8 Ronald Levy JAM 14.89

HJ: 1 Vernon Turner USA 2.25; 2 Joel Castro PUR 2.22; 2 Christoffe Bryan JAM 2.22; 4 Tomohiro Shinno JPN 2.22; 5 Marco Fassinotti ITA 2.18; 6 Bogdan Bondarenko UKR 2.18

LJ: 1 Jarrion Lawson USA 8.00; 2 Will Williams USA 7.92; 3 Tajay Gayle JAM 7.89; 4 LaQuan Nairn BAH 7.89; 5 Henry Frayne AUS 7.83; 6 Ruswahl Samaai RSA 7.71

SP: 1 Roger Steen USA 21.41; 2 Rajindra Campbell JAM 20.21; 3 Eric Favors IRL 20.18

DT: 1 Christoph Harting GER 65.12; 2 Henrik Janssen GER 64.55; 3 Victor Hogan RSA 62.54; 4 David Wrobel GER 62.25; 5 Alin Alexandru Firfirica ROU 62.00; 6 Steven Richter GER 61.97; 7 Robert Urbanek POL 61.11; 8 Alessio Mannucci ITA 60.61

HT: 1 Sören Klose GER 71.28

JT: 1 Dagbjartur Dadi Jónsson ISL 76.73; 2 Teuraiterai Tupaia FRA 75.72; 3 Jakob Samuelsson SWE 75.49

Women:

100 (0.3): 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.82; 2 Zoe Hobbs NZL 11.08; 3 Kennedy Blackmon USA 11.11; 4 Morolake Akinosun USA 11.17; 5 Natasha Morrison JAM 11.18; 6 Melissa Jefferson USA 11.20; 7 Mujinga Kambundji 11.24; 8 Briana Williams JAM 11.35. B (0.9): 1 Gina Bass GAM 11.19; 2 Carina Horn RSA 11.20; 3 Jenna Prandini USA 11.21; 4 Maboundou Koné CIV 11.27; 5 Serena Cole JAM 11.31; 6 Jonielle Smith JAM 11.39; 7 Finette Agyapong GBR 11.55

200 (-0.6): 1 Brittany Brown USA 22.05; 2 Jenna Prandini USA 22.49; 3 Kennedy Blackmon USA 22.74; 4 Maboundou Koné CIV 22.89; 5 Anavia Battle USA 22.93; 6 Melissa Jefferson USA 22.98; 7 Gina Bass GAM 23.03; 8 Finette Agyapong GBR 23.17

800: 1 Peninah Muthoni Mutisya KEN 1:58.76; 2 Vivian Chebet KEN 1:59.71; 3 Lore Hoffmann 2:00.48; 4 Allie Wilson USA 2:00.60; 5 Rachel Pellaud 2:00.95; 6 Louise Shanahan IRL 2:01.02; 7 Christina Hering GER 2:01.66; 8 Olha Lyakhova UKR 2:02.19; 9 Abigail Ives GBR 2:02.83

100H (0.3): 1 Amoi Brown JAM 12.64; 2 Danielle Williams JAM 12.68; 3 Tonea Marshall USA 12.69; 4 Marione Fourie RSA 12.73; 5 Sarah Lavin IRL 12.87; 6 Talie Bonds USA 12.90. B (0.3): 1 Aasia Laurencin USA 12.80; 2 Klaudia Siciarz POL 12.99; 3 Elena Carraro ITA 13.00; 4 Mako Fukube JPN 13.01

400H: 1 Janieve Russell JAM 53.65; 2 Dalilah Muhammad USA 54.01; 3 Andrenette Knight JAM 54.13; 4 Anna Cockrell USA 54.45; 5 Eleonora Marchiando ITA 55.55; 6 Sarah Carli AUS 55.78; 7 Yasmin Giger 55.82. B: 1 Lina Nielsen GBR 55.21

PV: 1 Bridget Guy Williams USA 4.71; 2 Eliza McCartney NZL 4.65; 3 Lene Onsrud Retzius NOR 4.55; 4 Alysha Newman CAN 4.55; 5 Ninon Chapelle FRA 4.45; 5 Angelica Moser 4.45; 5 Gabriela Leon USA 4.45; 8 Olivia McTaggart NZL 4.45; 9 Roberta Bruni ITA 4.45

JT: 1 Haruka Kitaguchi JPN 62.52; 2 Yulenmis Aguilar CUB 60.93; 3 Tori Peeters NZL 60.83; 4 Kathryn Mitchell AUS 60.29; 5 Nikola Ogrodníková CZE 60.24; 6 Christin Hussong GER 59.73

István Gyulai Memorial, Székesfehérvár, near Budapest, July 18

Olympic 400m champion Steven Gardiner set a world lead of 43.74.

Saint Lucia’s NCAA champion Julien Aldred surprisingly defeated Sha’carri Richardson in the 100m 10.89 to 10.97. The American had run 10.71 in the US Championships and decisively beaten Shericka Jackson at Chorzow in 10.76.

Men:

100 (-0.1): 1 Yohan Blake JAM 10.04; 2 Ackeem Blake JAM 10.09; 3 Rohan Watson JAM 10.10; 4 Marvin Bracy-Williams USA 10.11; 5 Emmanuel Matadi LBR 10.13; 6 Ryiem Forde JAM 10.19; 7 PJ Austin USA 10.35; 8 Ronnie Baker USA 10.48

200 (1.1): 1 Alexander Ogando DOM 19.99; 2 Erriyon Knighton USA 20.05; 3 Andrew Hudson JAM 20.36; 4 Julian Forte JAM 20.41; 5 Kyree King USA 20.50; 6 Michael Campbell JAM 20.75

400: 1 Steven Gardiner BAH 43.74; 2 Rusheen McDonald JAM 44.03; 3 Vernon Norwood USA 44.63; 4 Attila Molnár 44.98 =NR; 5 Ryan Willie USA 44.98; 6 Leungo Scotch BOT 45.10

800: 1 Peter Bol AUS 1:44.48; 2 Gabriel Tual FRA 1:44.55; 3 Clayton Murphy USA 1:45.53; 4 Isaiah Jewett USA 1:46.08; 5 Dániel Huller 1:46.11; 6 Balázs Vindics 1:46.20; 7 Joseph Deng AUS 1:47.19

3000SC: 1 Mohammed Tindoufti MAR 8:15.73; 2 Samuel Firewu ETH 8:16.40; 3 Leonard Chemutai UGA 8:17.14; 4 Jean-Simon Desgagnés CAN 8:17.40; 5 Karl Bebendorf GER 8:19.59; 6 Geoffrey Kirwa KEN 8:22.54; 7 Will Battershill GBR 8:24.37; 8 Ben Buckingham AUS 8:25.07; 9 Jens Mergenthaler GER 8:28.50; 10 Velten Schneider GER 8:28.91; 13 Zak Seddon GBR 8:40.13

110H (0.5): 1 Daniel Roberts USA 13.12; 2 Hansle Parchment JAM 13.14; 3 Tyler Mason JAM 13.14; 4 Eric Edwards Jr. USA 13.34; 5 Damion Thomas JAM 13.45; 6 Freddie Crittenden USA 13.50; 6 Michael Dickson USA 13.50

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.29; 2 Tajay Gayle JAM 8.24; 3 Jarrion Lawson USA 7.97; 4 Will Williams USA 7.89; 5 Héctor Santos ESP 7.87; 6 Marquis Dendy USA 7.77

SP: 1 Ryan Crouser USA 22.51; 2 Joe Kovacs USA 22.06; 3 Tom Walsh NZL 21.85; 4 Payton Otterdahl USA 21.60; 5 Filip Mihaljević CRO 21.25; 6 Tomáš Staněk CZE 21.12; 7 Josh Awotunde USA 20.94; 8 Armin Sinančević SRB 20.43; 9 Chukwuebuka Enekwechi NGR 20.41; 10 Zane Weir ITA 20.02

DT: 1 Daniel Ståhl SWE 68.98; 2 Andrius Gudžius LTU 67.66; 3 Kristjan Čeh SLO 67.60; 4 Mykolas Alekna LTU 67.21; 5 Matt Denny AUS 63.23; 6 Simon Pettersson SWE 59.93

HT: 1 Mykhaylo Kokhan UKR 79.37; 2 Wojciech Nowicki POL 77.89; 3 Bence Halász 77.82; 4 Eivind Prestegård Henriksen NOR 75.19; 5 Gabriel Enrique Kehr CHI 73.65; Paweł Fajdek POL NM

Women:

100 (0.7): 1 Julien Alfred LCA 10.89; 2 Sha’Carri Richardson USA 10.97; 3 Tamari Davis USA 11.02; 4 TeeTee Terry USA 11.07; 5 Boglárka Takács 11.18; 6 Melissa Jefferson USA 11.21; 7 Natasha Morrison JAM 11.32

200 (1.0): 1 Shericka Jackson JAM 22.02; 2 Rhasidat Adeleke IRL 22.36; 3 Anthonique Strachan BAH 22.45; 4 Kayla White USA 22.51; 5 Tamara Clark USA 22.77

400: 1 Sada Williams BAR 50.34; 2 Andrea Miklos ROU 50.80; 3 Susanne Gogl-Walli AUT 50.87; 4 Makenzie Dunmore USA 51.20; 5 Tereza Petržilková CZE 51.28; 6 Charokee Young JAM 51.35

1500: 1 Nelly Chepchirchir KEN 4:00.18; 2 Brenda Chebet KEN 4:01.25; 3 Winnie Nanyondo UGA 4:01.96; 4 Marta Pérez ESP 4:02.35; 5 Adelle Tracey JAM 4:02.61; 6 Agueda Muńoz ESP 4:03.78; 7 Federica Del Buono ITA 4:05.95; 8 Qsanet Alemu ETH 4:06.16; 9 Elise Vanderelst BEL 4:06.21; 10 Aleksandra Płocińska POL 4:06.84

100H (-0.5): 1 Tobi Amusan NGR 12.35; 2 Nia Ali USA 12.41; 3 Alaysha Johnson USA 12.50; 4 Tia Jones USA 12.51; 5 Pia Skrzyszowska POL 12.65; 6 Luca Kozák 12.87; 7 Gréta Kerekes 12.92

400H: 1 Andrenette Knight JAM 53.26; 2 Janieve Russell JAM 53.72; 3 Rushell Clayton JAM 53.79; 4 Shiann Salmon JAM 55.04; 5 Ayomide Folorunso ITA 55.63; 6 Viktoriya Tkachuk UKR 55.77; 7 Gianna Woodruff PAN 56.43; 8 Viivi Lehikoinen FIN 56.54

LJ: 1 Milica Gardašević SRB 6.80; 2 Ese Brume NGR 6.69; 3 Petra Beáta Banhidi-Farkas 6.66; 4 Quanesha Burks USA 6.64; 5 Brooke Buschkuehl AUS 6.58; 6 Chanice Porter JAM 6.53; 7 Diána Lesti 6.51

Events 100 (1.3): 1 Boglárka Takács 11.31; 2 Line Kloster NOR 11.48

Lappeenranta, Finland, July 19

Men:

100 (0.0): 1 Samuli Samuelsson 10.27; 2 Karl Erik Nazarov EST 10.32; 3 Santeri Örn 10.35. Heat 1 (0.0): 1 Samuli Samuelsson 10.35

400: 1 Patrick Nyambe ZAM 45.89; 2 Gustav Lundholm Nielsen DEN 46.03; 3 Viljami Kaasalainen 46.32

1500: 1 Joonas Rinne 3:37.80; 2 Samuel Pihlström SWE 3:38.21; 3 Mohad Abdikadar Sheikh Ali ITA 3:39.03; 4 Thomas Keen GBR 3:39.07; 5 Joao Capistrano M. Bussotti Neves Junior ITA 3:39.31; 6 Santtu Heikkinen 3:39.57; 7 Simas Bertašius LTU 3:39.94

110H (0.4): 1 Elmo Lakka 13.43; 2 Mikdat Sevler TUR 13.63; 3 Joel Bengtsson SWE 13.69; 4 Nicholas Andrews AUS 13.69. Heat 1 (-0.4): 1 Elmo Lakka 13.54. Heat 2 (-0.4): 1 Mikdat Sevler TUR 13.69

HJ: 1 Roman Petruk UKR 2.21; 2 Naoto Hasegawa JPN 2.21; 3 Dmytro Nikitin UKR 2.18

LJ: 1 Janry Ubas PHI 7.86; 2 Kasperi Vehmaa 7.75; 3 Zane Branco AUS 7.70

TJ: 1 Aaro Davidila 16.83; 2 Simo Lipsanen 16.68; 3 Connor Murphy AUS 16.35

5000W: 1 Veli-Matti Partanen 18:43.78

U20 110H100 (-0.3): 1 Rasmus Vehmaa 13.39 u20 rec

Women:

100 (0.3): 1 Aino Pulkkinen 11.58; 2 Lotta Kemppinen 11.59; 3 Anniina Kortetmaa 11.64

1500: 1 Joceline Wind SUI 4:11.98; 2 Rebekah Greene NZL 4:13.86; 3 Lenuta Simiuc ROU 4:15.91

100H (0.5): 1 Reetta Hurske 13.11; 2 Saara Keskitalo 13.20; 3 Diana Suumann EST 13.29. Heat 1 (0.5): 1 Reetta Hurske 12.98; 2 Diana Suumann EST 13.25

400H: 1 Linda Olivieri ITA 56.86; 2 Kristiina Halonen 57.00; 3 Hilla Uusimäki 57.28

TJ: 1 Senni Salminen 14.03; 2 Adrianna Laskowska POL 13.88; 3 Olha Korsun UKR 13.55

HT: 1 Krista Tervo 69.35; 2 Suvi Koskinen 68.35; 3 Grete Ahlberg SWE 68.06; 4 Lauren Bruce NZL 68.05; 5 Beatrice Nedberge Llano NOR 67.35; 6 Katie Head GBR 66.76

JT: 1 Anete Kociņa LAT 61.16; 2 Yuka Sato JPN 59.53; 3 Jatta-Mari Jääskeläinen 56.78

