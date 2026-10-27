Csoban Balogh and Aidan Smith win OMM elite class

Pairs tackled the Dumfries and Galloway hills at the Original Mountain Marathon, while road runners raced from Cambridgeshire to the Scottish Borders and ultra specialists took on the Three Peaks.
ORIGINAL MOUNTAIN MARATHON, Talnotry, Dumfries and Galloway, October 24
Sunday’s events – back to base – were non-competitive. Only Saturday’s results are shown.
Elite (34.6km/1950m) overall: 1 C Balogh/A Smith (C’thy) 4:40:17; 2 P Rutter/S Dixon (O Hutt Skimo) 4:44:10; 3 J Woodley/T Saville (Dark Pk) 4:51:05
M40+: J Whilock/J Moulding (Old n S) 7:22:31
Mixed: 1 N Lang/S Chepelin (C’thy) 5:09:27; 2 E McNicol/C Moran 5:17:53; 3 W Thomas/J Roberts 5:50:33
Women: D Berdeni/L Watson (Dark Pk) 7:12:50
Course A (27.1km/1730m) overall: 1 A Barrie/M Bioshenden (Edin UOC) 4:35:08; 2 C Stansfield/T Lines (C’thy, mixed) 5:21:16; 3 F McEachan/F McLuckie (ScotJOS) 5:53:57
M40+: J Smith/A Pettigrew (D&GR) 9:42:20
Mixed: 2 J Brattle/K Webb (C’thy HPHC) 6:05:09
Women: 1 Anna Kennedy/Aoife McCavana 6:06:22; 2 G Ledingham/R Brown (Stray C) 6:42:02; 3 E Parry-Jones/R Fishburn 6:54:32
W40+: J Ferris-Worth/K Parker 10:33:13
Course B (17.8km/1310m) overall (all mixed): 1 Scarlett Kelly/Chris Kelly 3:03:50; 2 J Duckworth/R Duckworth (Derw VOC) 3:11:48; 3 D Engberg/S Engberg/T Engberg 3:23:28
M40+: P Scarf/S Milner (NAV4 AR) 3:56:21
Women: 1 C Williams/L Parkinson (5th TL) 4:28:09; 2 Rowena Browne/Karen Nash (W40+) 4:36:12; 3 J Lea/E Maguire (NLFR) 4:37:38
Road running
FEN 10, Wisbech, Cambridgeshire, October 25
Overall: 1 J Moynihan (Ely) 52:15; 2 J McRae (Mansf) 52:51
Women: 1 G Penistone 67:13
NEW FOREST HALF-MARATHON, Brockenhurst, Hampshire, October 25
Overall: 1 J Price (Vectis) 54:23
M50: 1 D Furmidge (Ryde) 59:56
M60: 1 M Webber (And) 64:22; 2 K Gale (Denm) 64:40
Women: 1 S Winstone (Soton, W40) 62:31
RUGBY HALF-MARATHON, Warwickshire, October 25
Overall: 1 J Commerford 69:31; 2 R Thapa-Magar 70:29
M55: 1 P Langa 80:10
Women: 1 A Alcarz (W35) 84:13
W50: 1 H Bond 95:37
STROUD HALF-MARATHON, Gloucestershire, October 25
Overall: 1 J Pickering (Chelt) 69:31; 2 M Kelly (W Tempo) 69:51; 3 D Thurlbeck (S’ville) 70:14; 4 R Green (CLC, M40) 70:38
M60: 1 T Marshall (Chep) 85:15
Women: 1 M Tredgett (Sev) 84:20
W50: 1 S Chipper (Llis) 91:08; 2 J Eddy (Here) 92:26
JEDBURGH HALF-MARATHON, Jedburgh, October 25
M40: G Walker (Tev) 77:48
JEDBURGH 10km, Jedburgh, October 25
M70: Michael Hurst 43:23
NEWTON 10km, Cambuslang, Glasgow, October 24
Overall: 1 James Bowness 32:11; 2 G Turner (Ayrod) 33:33; 3 Jamie Traynor 33:42; 4 Jack Marshall 34:45
M50: M King (Cambus) 35:45
Women: 1 L Baird (Kil’k) 38:22; 2 J Williams (Loth) 39:19; 3 Libby Adams 39:44
W60: P Henderson (Bella H, Cambus) 48:06
PATH OF CONDIE HALF-MARATHON, Milnathort, October 24
Overall: 1 J Lessels (Fife) 74:04 (rec); 2 R Sinclair (Dees R) 74:53
M50: A Davis (PHRC) 82:32
Women: L Sanchez (Kinross) 85:47
Multi-terrain
JEDBURGH THREE PEAKS ULTRA, Jedburgh, October 24
Overall (37.8 miles/3219ft): 1 A Gray (Penic) 5:07:52; 2 Scott Hendrie 5:15:23; 3 O Jepsen (Moorf) 5:42:24; 4 C Hogg (C’thy) 5:46:06; 5 F Christie (Penic) 5:48:53; 6 James Rogers 6:08:02
M50: I Stewart (NHOB Kel) 6:10:21
M60: P Humphries (C’thy) 6:55:52
Women: 1 Vivien Watson 6:52:08; 2 K Cavill (Pick) 6:56:38; 3 Daisy Scott-Watson 7:20:52; 4 N Powell (Derw) 7:46:29
W50: P Burns (Edin FR) 7:54:47
W60: Kirsty Burnett 8:15:23
W70: J MacLeod (C’gie) 9:36:08