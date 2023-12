All the results from Brussels plus news of a great M55 half-marathon time for Tim Hartley

European Cross-Country Championships, Brussels, December 10

Britain again dominated with four team golds plus a team silver and bronze with only the senior men going empty-handed with a disappointing fifth.

Individually Britain won three golds and two bronzes. For a full report click here.

4x1M Mixed relay: 1 FRA (Cleyet-Merle 5:12; Senard 4:30; Madeleine 5:23, Miellet 4:39) 19:44; 2 NED (Viezee 4:29; Van Kampen 5:20; Koster 5:14; Anderiesse 4:43) 19:46; 3 GBR (Lay 4:28 (2); Morley 5:07 (1); Fogg 4:32 (1); Mhlanga 5:41 (3) 19:46; 4 ITA 20:06 (Sabbatini 5:12); 5 BEL 20:15; 6 HUN 20:24 (Rak 4:28); 7 POL 20:27; 8 ESP 20:44; 9 CZE 21:00; 10 SLO 21:04; 11 UKR 21:44; 12 AND 22:59

Men (9km): 1 Yann Schrub FRA 30:17; 2 Magnus Tuv Myhre NOR 30:20; 3 Robin Hendrix 30:22; 4 Hugo Milner GBR 30:27; 5 Tadesse Getahon ISR 30:33; 6 John Heymans 30:34; 7 Abdessamad Oukhelfen ESP 30:40; 8 Cormac Dalton IRL 30:40; 9 Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed SUD 30:43; 10 Fabien Palcau FRA 30:46; 11 Isaac Kimeli 30:46; 12 Henrik Børkja Ingebrigtsen NOR 30:46; 13 Yemaneberhan Crippa ITA 30:47; 14 Davor Aaron Bienenfeld GER 30:48; 15 Hugo Hay FRA 30:48; 16 Baldvin Thór Magnússon ISL 30:48; 17 Keelan Kilrehill IRL 30:52; 18 Jacob Boutera NOR 30:54; 19 Oliver Löfqvist SWE 30:56; 20 Hugh Armstrong IRL 30:56; 21 Eivind Øygard NOR 30:58; 22 Brian Fay IRL 30:58; 23 Calum Johnson GBR 30:59; 24 Ouassim Oumaiz ESP 31:00; 25 Marco Vanderpoorten 31:01; 26 Fernando Carro ESP 31:04; 27 Zakariya Mahamed GBR 31:06; 28 André Pereira POR 31:15; 29 Luca Alfieri ITA 31:15; 30 Jáchym Kovář CZE 31:20; 31 Pieter-Jan Hannes 31:23; 32 Even Brøndbo Dahl NOR 31:23; 33 Fredrik Sandvik NOR 31:23; 34 Miguel Moreira POR 31:25; 35 Guillaume Grimard 31:30; 36 Nick Jäger GER 31:30; 37 Kevin Mulcaire IRL 31:30; 38 Angus McMillan GBR 31:31; 39 Maximilian Thorwirth GER 31:31; 40 Donovan Christien FRA 31:37; 41 Ivo Balabanov BUL 31:38; 42 Andreas Vojta AUT 31:39; 43 Aaron Las Heras ESP 31:46; 44 Alfie Manthorpe GBR 31:47; 45 Emil Danielsson SWE 31:47; 46 Leo Magnusson SWE 31:47; 47 Sergio Paniagua ESP 31:51; 48 Ole Hesselbjerg DEN 31:53; 49 Iliass Aouani ITA 31:58; 50 Pasquale Selvarolo ITA 32:02; 51 Fearghal Curtin IRL 32:07; 52 Bastien Augusto FRA 32:09; 53 Mikkel Dahl-Jessen DEN 32:09; 54 Artūrs Niklāvs Medveds LAT 32:10; 55 Dereje Chekole ISR 32:11; 56 Mohammadreza Abootorabi SWE 32:12; 57 Alexandre Figueiredo POR 32:23; 58 João Pereira POR 32:28; 59 Callum Elson GBR 32:28; 60 Nassim Hassaous ESP 32:30; 61 Yitayew Abuhay ISR 32:33; 62 Dmytro Siruk UKR 32:42; 63 Filmon Tesfu NED 32:49; 64 Ersin Tekal TUR 33:01; 65 Peter Durec SVK 33:03; 66 Kaur Kivistik EST 33:07; 67 Nahuel Carabaña AND 33:12; 68 Italo Quazzola ITA 33:13; 69 Filmon Teklebrhan GER 33:40; 70 Giedrius Valinčius LTU 33:40; 71 Habtom Amaniel ERI 33:51; 72 Luke Micallef MLT 34:12; 73 Ramazan Baştuğ TUR 34:15; 74 Yunus Emre Akkuş TUR 34:21; 75 Bukayaw Malede ISR 34:22; 76 Yonas Kinde LUX 34:38; 77 Ahmet Alkanoğlu TUR 34:45; 78 Mários Anagnóstou GRE 34:47; 79 Robertas Vališauskas LTU 35:04; 80 Shaun Galea MLT 35:55; 81 Charlton Debono MLT 36:18; 82 Arnold Rogers GIB 36:35; 83 Nicolas d’Angelo MON lapped; 84 Philip Macedo GIB lapped; 85 Leon Gordon GIB lapped; 86 Maurice Turnock GIB lapped; 87 Robert Matto GIB lapped; 88 Ilir Këllëzi ALB lapped; Duarte Gomes POR DNF; Yassin Bouih ITA DNF

TEAM: 1 BEL 20; 2 FRA 26; 3 NOR 32; 4 IRL 45; 5 GBR 54; 6 ESP 57; 7 GER 89; 8 ITA 91; 9 SWE 110; 10 POR 119; 11 ISR 121; 12 TUR 211; 13 MLT 233

U23 men (7km): 1 Will Barnicoat GBR 23:42; 2 Valentin Bresc FRA 23:42; 3 Matthew Stonier GBR 23:51; 4 Moa Abounnachat Bollerød NOR 23:56; 5 Miguel Baidal ESP 23:56; 6 Joel Ibler Lillesø DEN 23:57; 7 Adisu Guadia ISR 24:05; 8 Jonathan Hofer SUI 24:05; 9 Mustafe Muuse FIN 24:15; 10 Yorick Van De Kerkhove 24:17; 11 Santtu Heikkinen FIN 24:18; 12 Jesse Fokkenrood NED 24:20; 13 Vebjørn Hovdejord NOR 24:21; 14 Rúben Amaral POR 24:23; 15 Teo-Ruben Banini FRA 24:23; 16 Felix Friedrich GER 24:25; 17 Flavien Szot FRA 24:26; 18 Luc Le Baron FRA 24:26; 19 Mario Priego ESP 24:27; 20 Robbe Theeuwes 24:27; 21 James Kingston GBR 24:28; 22 Alejandro Quijada ESP 24:30; 23 Alain Cavagna ITA 24:33; 24 Roman Freitag GER 24:34; 25 Ibrahim Buras NOR 24:35; 26 Nicolò Bedini ITA 24:41; 27 Tomer Tarragano GBR 24:46; 28 Oisin Spillane IRL 24:46; 29 Dean Casey IRL 24:46; 30 Jaime Migallón ESP 24:49; 31 Etson Barros POR 24:49; 32 João Pais POR 24:50; 33 Antoine Reul 24:53; 34 Aaron Decloedt 24:55; 35 Benjamin Dern GER 24:59; 36 Mateusz Gos POL 25:00; 37 Adam Maijo ESP 25:02; 38 Maciej Megier POL 25:05; 39 Andrii Atamaniuk UKR 25:05; 40 Maxim Wyss SUI 25:05; 41 Callum Morgan IRL 25:09; 42 Theodor Schucht GER 25:10; 43 Nikolas Loss ITA 25:12; 44 Derba Ayale ISR 25:13; 45 Noah Konteh 25:14; 46 Miguel Angel Martínez ESP 25:14; 47 Adam Ochnik POL 25:15; 48 Titouan Le Grix FRA 25:18; 49 Luciano Spettoli ITA 25:24; 50 Léo Lädermann SUI 25:25; 51 Abdel Laadjel IRL 25:25; 52 Wiktor Antosz POL 25:27; 53 Jeppe Risvig DEN 25:27; 54 Michael Morgan IRL 25:39; 55 Gil Weicherding LUX 25:41; 56 Ataka Damsia ISR 25:41; 57 Henry McLuckie GBR 25:44; 58 Gabriel Matos SUI 25:44; 59 Niko Putkinen FIN 25:45; 60 Ayetullah Aslanhan TUR 25:47; 61 Matthew Lavery IRL 25:55; 62 Francesco Da Vià ITA 25:56; 63 Ömer Amaçtan TUR 26:06; 64 Marcel Tobler AUT 26:08; 65 Andrea Palumbo ITA 26:08; 66 Michal Stanik SVK 26:17; 67 Daniel Marszk POL 26:23; 68 Nikita Bogdanovs LAT 26:32; 69 Néstor Koliós GRE 26:36; 70 Panayiótis-Orféas Yiannátis GRE 26:45; 71 Taner Tunçtan TUR 26:45; 72 Ignas Dumbliauskas LTU 26:58; 73 David Borg MLT 27:14; 74 Orféas Ioánnou GRE 27:45; 75 Oliver Annus EST 28:28; 76 Ismail Taşyürek TUR 28:30; Rory Leonard GBR DNF; Pedro Amaro POR DNF; Kristoffer Sagli NOR DNF

TEAM: 1 GBR 25; 2 FRA 34; 3 NOR 42; 4 ESP 46; 5 BEL 63; 6 GER 75; 7 POR 77; 8 FIN 79; 9 ITA 92; 10 IRL 98; 11 SUI 98; 12 ISR 107; 13 POL 121; 14 TUR 194; 5 GRE 213

U20 men (5km): 1 Axel Vang Christensen DEN 16:09; 2 Niels Laros NED 16:10; 3 Nicholas Griggs IRL 16:24; 4 Karl Ottfalk SWE 16:39; 5 Sam Mills GBR 16:43; 6 Henry Dover GBR 16:45; 7 Simon Jeukenne 16:47; 8 Rubén Leonardo ESP 16:48; 9 Niall Murphy IRL 16:49; 10 Jonas Stafford IRL 16:50; 11 Aurelien Radja FRA 16:51; 12 Francesco Ropelato ITA 16:52; 13 Rowan Miell-Ingram GBR 16:54; 14 Matthieu Bührer SUI 16:54; 15 Unai Naranjo ESP 16:55; 16 Gaston Rohmer FRA 16:55; 17 Lukas Ehrle GER 16:56; 18 Gábor Karsai HUN 16:58; 19 Juan Zijderlaan NED 16:59; 20 Aleix Vives ESP 17:00; 21 Mathis Lievens 17:02; 22 Andrew McGill GBR 17:02; 23 Tristan Gevaert 17:04; 24 Oscar Thebaud FRA 17:08; 25 Samuel Hodgson GBR 17:09; 26 Seamus Robinson IRL 17:11; 27 Mesfin Escamilla ESP 17:17; 28 Shane Brosnan IRL 17:17; 29 Louis Small GBR 17:17; 30 Ali̇ Tunç TUR 17:18; 31 Ishak Dahmani FRA 17:21; 32 Casper Lievens 17:23; 33 Vittore Simone Borromini ITA 17:24; 34 Lourenço Rodrigues POR 17:28; 35 Youssef Boutayeb FRA 17:29; 36 Nino Freitag SUI 17:32; 37 Sergio Del Barrio ESP 17:34; 38 Regis Thibert 17:37; 39 Nathan Houwaard NED 17:38; 40 Harry Colbert IRL 17:38; 41 Elia Triaca SUI 17:39; 42 Utku Göler TUR 17:41; 43 Caner Can Tunctan TUR 17:41; 44 Stefano Benzoni ITA 17:43; 45 Mick Wolvekamp NED 17:44; 46 Ronaldo Olivo ESP 17:45; 47 Nicola Baiocchi ITA 17:46; 48 Joakim Bertelsen DEN 17:47; 49 Lorenzo Pelliciardi ITA 17:49; 50 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 17:50; 51 Tristan Kaufhold GER 17:50; 52 Lucian-Florin Ștefan ROU 17:51; 53 Aldin Ćatović SRB 17:53; 54 Mihai Alin Șavlovschi ROU 17:59; 55 Filip Jančík SVK 18:00; 56 Tobias Tent GER 18:01; 57 Alex Hulka SVK 18:01; 58 Ioann Lobles NED 18:02; 59 Aaron Nikolas Schubert GER 18:02; 60 Kristers Kudlis LAT 18:06; 61 Aarno Liebl SUI 18:06; 62 Keanu Simasotchi SUI 18:12; 63 Daan Lievens 18:13; 64 Gabriel Farrugia MLT 18:22; 65 Emil Bezecny AUT 18:25; 66 Valentas Mockus LTU 18:27; 67 Rui Mineiro POR 18:28; 68 Jonas Weschle GER 18:29; 69 Benjamin Azimi Khanlarkhani DEN 18:30; 70 Morten Siht EST 18:32; 71 Róbert Árvai HUN 18:33; 72 Roberts Glazers LAT 18:38; 73 Ármin Lesták HUN 18:39; 74 Victor Tvistholm Jørgensen DEN 18:39; 75 Nikola Mijailović SRB 18:40; 76 Jiří Pavel Češka CZE 18:46; 77 August Da Silva Sveen NOR 18:48; 78 Federico Sammartino ITA 18:49; 79 André Geada Da Silva POR 19:00; 80 Ciprian Costin ROU 19:02; 81 Mervan Haykir TUR 19:04; 82 Veljko Vasiljević SRB 19:06; 83 Vasyl Nesmiianov UKR 19:06; 84 Andrei Dascăl ROU 19:22; 85 Dušan Đurđanović SRB 19:22; 86 Dragoș-Luca Pop ROU 19:25; 87 Luka Aljaž Pajek SLO 19:37; 88 Jory Teixeira LUX 19:47; Ferenc Soma Kovács HUN DNF; Emmanouíl-Yeóryios Sgourós GRE DNF; Gaspar Klückers LUX DNF; André Barbosa POR DNF

TEAM: 1 IRL 22; 2 GBR 24; 3 ESP 43; 4 BEL 51; 5 FRA 51; 6 NED 60; 7 ITA 89; 8 SUI 91; 9 TUR 115; 10 DEN 118; 11 GER 124; 12 HUN 162; 13 POR 180; 14 ROM 186; 15 SER 210

Women (9km): 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 33:40; 2 Nadia Battocletti ITA 34:25; 3 Abbie Donnelly GBR 34:42; 4 Fionnuala McCormack IRL 35:00; 5 Jessica Warner-Judd GBR 35:20; 6 Lisa Rooms 35:29; 7 Cecile Jarousseau FRA 35:31; 8 Irene Sánchez-Escribano ESP 35:32; 9 Chloe Herbiet 35:34; 10 Izzy Fry GBR 35:37; 11 Poppy Tank GBR 35:42; 12 Marie Bouchard FRA 35:42; 13 Cristina Ruiz ESP 36:00; 14 Amelia Quirk GBR 36:03; 15 Elena Burkard GER 36:12; 16 Carolina Robles ESP 36:15; 17 Juliane Hvid DEN 36:18; 18 Maria Sagnes Wågan NOR 36:22; 19 Niamh Bridson-Hubbard GBR 36:27; 20 Margaux Sieracki FRA 36:31; 21 Lisa Tertsch GER 36:33; 22 Tereza Hrochová CZE 36:37; 23 Juliette Thomas 36:41; 24 Eva Dieterich GER 36:44; 25 Valentina Gemetto ITA 36:48; 26 Merel van der Marel NED 36:49; 27 Sibylle Häring SUI 36:51; 28 Anna Arnaudo ITA 36:52; 29 Celia Tabet FRA 36:55; 30 Fionnuala Ross IRL 36:56; 31 Bahar Atalay TUR 36:56; 32 Victoria Warpy 36:58; 33 Rebecca Lonedo ITA 37:05; 34 Fiona Everard IRL 37:06; 35 Cristina Espejo ESP 37:08; 36 Marta García ESP 37:08; 37 Veerle Bakker NED 37:09; 38 Melanie Allier FRA 37:10; 39 Mary Mulhare IRL 37:10; 40 Sabina Jarząbek POL 37:10; 41 Ine Bakken NOR 37:11; 42 Susanna Saapunki FIN 37:12; 43 Imana Truyers 37:14; 44 Eilish Flanagan IRL 37:34; 45 Militsa Mircheva BUL 37:36; 46 Marta Pérez ESP 37:37; 47 Laura Maasik EST 37:40; 48 Sofie Van Accom 37:44; 49 Roisin Flanagan IRL 37:47; 50 Lilla Böhm HUN 38:38; 51 Sümeyye Erol TUR 38:39; 52 Devora Avramova BUL 39:10; 53 Semra Karaslan TUR 39:24; Lisa Marie Bezzina MLT lapped; Rachel Borg MLT lapped; Federica Zanne ITA DNF; Sarah Lahti SWE DNF; Gabija Galvydytė LTU DNF; Elisa Palmero ITA DNF

TEAM: 1 GBR 18; 2 ESP 37; 3 BEL 38; 4 FRA 39; 5 ITA 55; 6 GER 60; 7 NOR 60; 8 IRL 68; 9 TUR 135

U23 women (7km): 1 Megan Keith GBR 25:32; 2 Ilona Mononen FIN 26:55; 3 Nathalie Blomqvist FIN 27:06; 4 Angela Viciosa ESP 27:08; 5 Greta Karinauskaitė LTU 27:13; 6 Maria Forero ESP 27:21; 7 Jana Van Lent 27:21; 8 Danielle Donegan IRL 27:24; 9 Emmy Van Den Berg NED 27:29; 10 Yasna Petrova BUL 27:34; 11 Alexandra Millard GBR 27:37; 12 Ina Halle Haugen NOR 27:38; 13 Amina Maatoug NED 27:40; 14 Lisa Merkel GER 27:57; 15 Eloise Walker GBR 28:03; 16 Anneke Vortmeier GER 28:06; 17 Manon Cumy FRA 28:10; 18 Olimpia Breza POL 28:15; 19 Shirley Lang SUI 28:17; 20 Mia Jurenka GER 28:19; 21 Camille Laurent FRA 28:20; 22 Agnese Carcano ITA 28:24; 23 Heloise Laigle FRA 28:27; 24 Pelinsu Şahin TUR 28:31; 25 Karoline Husted DEN 28:32; 26 Mari Roligheten Ruud NOR 28:38; 27 Ulyana Rachynska UKR 28:42; 28 Sara Nestola ITA 28:42; 29 Thaïs Paris FRA 28:43; 30 Aurora Bado ITA 28:44; 31 Dáfni-Eftihía-Teréza Lavasá GRE 28:47; 32 Julie Voet 28:48; 33 Beata Niemyjska POL 28:53; 34 Tia Wilson GBR 28:58; 35 Lynn McKenna GBR 28:59; 36 Romane Wolhauser SUI 29:04; 37 Roxane Cleppe 29:04; 38 Ines Hamoudi FRA 29:06; 39 Julia Koralewska POL 29:08; 40 María González ESP 29:11; 41 Sarah Peerik NED 29:12; 42 Ilaria Bruno ITA 29:15; 43 Madalina Elena Sirbu ROU 29:16; 44 Olivia Mason GBR 29:18; 45 Laura Domene ESP 29:25; 46 Marie Bilo 29:31; 47 Anika Thompson IRL 29:32; 48 Inês Borba POR 29:33; 49 Sara Busic NOR 29:34; 50 Nursena Çeto TUR 29:35; 51 Femke Rosbergen NED 29:41; 52 Inci Kalkan TUR 29:41; 53 Cordula Lassacher AUT 29:41; 54 Mireya Arnedillo ESP 29:41; 55 Vera Sjöberg SWE 29:45; 56 Anna Málková CZE 29:49; 57 Jessica Keller GER 29:50; 58 Charlotte Van Laethem 29:52; 59 Emily Schoellkopf SUI 30:21; 60 Vivien Bonzi ITA 30:24; 61 Nuša Mali SLO 30:26; 62 Marta Serrano ESP 30:33; 63 Ava O’Connor IRL 30:40; 64 Greta Settino ITA 30:41; 65 Lotte Luise Seiler AUT 30:54; 66 Aoife Coffey IRL 30:56; 67 Ivanna Potapchuk UKR 31:01; 68 Ezgi Kaya TUR 31:04; 69 Emma D’haene 31:12; 70 Aoife O’Cuill IRL 31:15; 71 Małgorzata Karpiuk POL 31:22; 72 Eimear Maher IRL 31:40; 73 Daryna Omarova UKR 32:19; 74 Evelīna Krista Sitnika LAT 32:39

TEAM: 1 GBR 27; 2 GER 50; 3 ESP 50; 4 FRA 61; 5 NED 63; 6 BEL 76; 7 ITA 80; 8 NOR 87; 9 POL 90; 10 SUI 114; 11 IRL 118; 12 TUR 126; 13 UKR 167

U20 women (5km): 1 Innes Fitzgerald GBR 18:19; 2 Sofia Thøgersen DEN 18:38; 3 Jade Le Corre FRA 18:49; 4 Kira Weis GER 18:54; 5 Elsa Sundqvist SWE 19:10; 6 Shirin Kerber SUI 19:30; 7 Anna Gardiner IRL 19:31; 8 Jessica Bailey GBR 19:31; 9 Franziska Drexler GER 19:34; 10 Thea Charlotte Knutsen NOR 19:38; 11 Katarzyna Napiórkowska POL 19:41; 12 Kirsty Maher IRL 19:43; 13 Lizzie Wellsted GBR 19:47; 14 Ebba Broms SWE 19:51; 15 Lara Costa POR 19:52; 16 Dilek Koçak TUR 19:53; 17 Anna Marie Nordengen Sirevåg NOR 19:54; 18 Tilda Månsson SWE 19:54; 19 Charlotte Penneman 19:56; 20 Adele Gay FRA 19:57; 21 Emily Junginger GER 19:58; 22 Hannah Enkels 20:01; 23 Laly Porentru FRA 20:05; 24 Clara Entresangle FRA 20:05; 25 Adele Roatta ITA 20:06; 26 Edibe Yağiz TUR 20:07; 27 Fien Paulussen 20:10; 28 Katie Pye GBR 20:12; 29 Amy Greene IRL 20:12; 30 Fabienne Müller SUI 20:13; 31 Moli Lyons GBR 20:13; 32 Zoe Hunter GBR 20:18; 33 Carolina Schäfer GER 20:19; 34 Elena Ribigini ITA 20:20; 35 María Viciosa ESP 20:21; 36 Mihaela Maria Blaga ROU 20:21; 37 Margot Dajoux FRA 20:23; 38 Carolin Hinrichs GER 20:25; 39 Gioana Lopizzo SUI 20:26; 40 Astrid My Rønde Kristensen DEN 20:27; 41 Rhune Vanroose 20:28; 42 Licia Ferrari ITA 20:32; 43 Blanca Batlle ESP 20:33; 44 Towa Nilsson SWE 20:34; 45 Hannah Kehoe IRL 20:34; 46 Marte Hovland NOR 20:35; 47 Saima Murić SRB 20:36; 48 Ambar Tomas ESP 20:39; 49 Lucia Arnoldo ITA 20:40; 50 Nina Villiger SUI 20:42; 51 Astrid Van Breedam 20:43; 52 Malin Hoelsveen NOR 20:45; 53 Merve Karakaya TUR 20:46; 54 Maebhdh Richardson IRL 20:49; 55 Jana Johanová CZE 20:50; 56 Femke D’hauwers 20:51; 57 Petra Santos POR 20:54; 58 Hannah Kinane SWE 20:57; 59 Avril Millerick IRL 20:57; 60 Stela Fernandes POR 21:16; 61 Mari Mai Ruus EST 21:25; 62 Milica Tomašević SRB 21:27; 63 Xela Martinez ESP 21:31; 64 Esmanur Yilmaz TUR 21:34; 65 Ruth Marti ESP 21:42; 66 Margherita Voliani ITA 21:44; 67 Martyna Krawczyńska POL 21:54; 68 Marwa El Khouya ESP 21:54; 69 Diana Fernandes POR 21:57; 70 Bieke Schipperen NED 21:59; 71 Karolina Bliujute LTU 22:04; 72 Eleonora Višnevskytė LTU 22:08; 73 Claudia-Ionela Costiuc ROU 22:10; 74 Loti Rotar SLO 22:20; 75 Alexandra Maria Hudea ROU 22:24; 76 Mejra Mehmedović SRB 22:38; 77 Sofiia Hordiichuk UKR 22:54; 78 Diana Verdes ROU 22:56; 79 Iulia Florina Marginean ROU 23:10; 80 Natalija Grujic SRB 24:02; Sofia Sidenius ITA DNF; Majken Söderlund Larsson SWE DNF

TEAM: 1 GBR 22; 2 GER 34; 3 SWE 37; 4 FRA 46; 5 IRL 48; 6 BEL 68; 7 NOR 73; 8 SUI 75; 9 TUR 95; 10 ITA 101; 11 ESP 126; 12 POR 32; 13 ROM 184; 14 SER 185

Malaga, Spain, December 10

Multi British and Ireland Masters International cross-country winner Tim Hartley fell just 31 seconds short of Mike Hager’s 17 year-old British M55 half-marathon record with a time of 71:00 which places him second all-time.

It was his fastest time for six years.

Harriet Freeman won the women’s race in 73:46.

Kenyans Pamela Rotich and Charles Muneria won the marathons.

Men: HM: 1 Francisco Javier De Leon 1:05:43; 2 Pablo Salcedo 1:06:10; 3 David Nilsson SWE 1:06:31; 4 Josh Griffiths GBR 1:06:39; 7 Matthew Sutherland GBR 1:09:23; 11 Sean Flanagan GBR 1:10:11; 12 James Dunn GBR 1:10:20; 15 Timothy Hartley GBR 1:11:06; 18 Sam Cook GBR 1:11:59

Mar: 1 Charles Muneria KEN 2:08:54; 2 Abdelilah El Maimouni MAR 2:09:48; 3 Musa Mitei KEN 2:11:31; 4 Jonathan Akankwasa KEN 2:12:34; 5 Evans Kiprono USA 2:14:22; 6 Ricardo Rosado 2:14:23; 7 Ulises Martín PER 2:18:35; 8 Daniel Muteti KEN 2:18:47; 9 Carl Avery GBR 2:21:39; 10 Tom Martyn GBR 2:22:58; 12 Jasper McDowell GBR 2:25:31; 13 Tom Straw GBR 2:26:00; 15 Phil Martin GBR 2:28:06; 18 Nicholas Coyle GBR 2:30:13; 22 Tristan Windley GBR 2:32:46; 23 Sean Tarrant GBR 2:33:07; 26 Christian Varley GBR 2:33:32; 30 Matt Smith GBR 2:35:27; 33 Darren Souster GBR 2:36:07

Women: HM: 1 Harriet Freeman GBR 73:46; 2 Angelica Karlsen NOR 1:16:28; 3 Giulia Vettor ITA 1:17:40; 7 Emily Renfrew GBR 1:22:17; 13 Caoimhe Nic Fhogartaigh IRL 1:24:37; 15 Helen Ibbotson GBR 1:25:31

Mar: 1 Pamela Rotich KEN 2:33:52; 2 Lilia Fisikovici MDA 2:34:12; 3 Hanna Lindholm SWE 2:34:50; 4 Vanessa Carvalho POR 2:38:34; 16 Jen Baird GBR 3:02:56

Japanese 10,000m Championships; Tokyo; December 10

With a huge PB, Kazuya Shiojiri set a Japanese 10,000m record of 27:09.80 as the first three were inside 27:15 and broke the previous mark. The first dozen also broke 28 minutes.

Ririka Hironaka led three other women inside 31 minutes as the first 14 broke 32 minutes.

Men: 10,000: 1 Kazuya Shiojiri 27:09.80 NR; 2 Tomoki Ota 27:12.53; 3 Akira Aizawa 27:13.04; 4 Ren Tazawa 27:22.31; 5 Ayumu Kobayashi 27:28.13; 6 Ayumu Okawa 27:45.55; 7 Takashi Namba 27:46.66; 8 Yusuke Tamura 27:46.99; 9 Shunya Kikuchi 27:47.76; 10 Kanta Shimizu 27:50.32; 11 Naoki Ota 27:52.10; 12 Takashi Ichida 27:57.08; 13 Yohei Ikeda 28:09.76; 14 Minato Oishi 28:10.50; 15 Hayato Imae 28:14.07; Kiprono Sitonik KEN 27:12.27

Women: 10,000: 1 Ririka Hironaka 30:55.29; 2 Yuka Takashima 30:57.26; 3 Haruka Kokai 30:57.67; 4 Rino Goshima 30:58.83; 5 Wakana Kabasawa 31:45.19; 6 Nagisa Shimotahira 31:48.54; 7 Miyaka Sugata 31:49.20; 8 Mikuni Yada 31:49.74; 9 Risa Yamazaki 31:50.13; 10 Nanami Watanabe 31:50.59; 11 Misaki Hayashida 31:50.91; 12 Tomo Muramatsu 31:51.78; 13 Kaede Kawamura 31:54.73; 14 Yumi Yoshikawa 31:58.65; 15 Wakana Itsuki 32:23.77; 16 Natsuki Omori 32:26.41; 17 Kazuna Kanetomo 32:27.84; 18 Madoka Nakano 32:55.26; 19 Hina Yanagitani 32:56.81; 20 Tomoka Kimura 32:58.23

Mexicali, Mexico, December 10

Men: Mar: 1 CJ Albertson USA 2:11:08; 2 Wilfred Nyatogo KEN 2:11:24; 3 Daniel Valdez 2:13:27; 4 Alejandro Gomez 2:14:33; 5 Jessie Salgado 2:14:48

Women: Mar: 1 Mary Akor USA 2:41:47; 2 Marla Elena Valtierra 2:41:54; 3 Genoveva Jelagat KEN 2:49:40; 4 Estefani Velazquez 2:58:53; 5 Angela Vasquez 3:03:55.

Paris, France, December 10

Men: 10km: 1 Efrem Gidey IRL 28:52; 2 Mohamed El Talhaoui MAR 29:15; 3 Youssef Mekdafou 29:33

Women: 10km: 1 Nawal Yahi ALG 33:25; 2 Fatima Ezzahra El Idrissi MAR 33:50; 3 Marwa Benzahra MAR 34:25

Guangzhou, China, December 10

Men: Mar: 1 Moses Kipsang KEN 2:09:02; 2 Felix Kibitok KEN 2:09:50; 3 Habtu Kibrom ETH 2:12:57; 4 Dong Wuxiang 2:15:36

Women: Mar: 1 Guteni Shone ETH 2:28:30; 2 Chaltu Chimdesa ETH 2:33:13; 3 Yenenesh Tilahun ETH 2:37:16

Monterrey, Mexico, December 10

Men: Mar: 1 Berhane Tsegay ERI 2:11:24; 2 Josphat Boit KEN 2:11:42; 3 Ronald Kirui KEN 2:17:43; 6 Matt Smith GBR 2:23:23

Women: Mar: 1 Isabel Guadalupe Oropeza Vazquez 2:30:05; 2 Adela Honorato 2:33:59; 3 Fanny Oropeza 2:36:58

Al Khobar, KSA, December 9

On an uncertified course, The first five men went sub 13:10 with Binian Mehary winning in 13:04 from Birhanu Balew’s Asian best of 13:05.

Lilian Rengeruk won the women’s race in 14:33 which is only a few seconds short of the world best.

Men: 5km: 1 Biniam Mehary ETH 13:04; 2 Birhanu Balew BRN 13:05 AR; 3 Nicholas Kipkorir KEN 13:08; 4 Hagos Gebrhiwet ETH 13:09; 5 Yismaw Dilu ETH 13:09; 6 Samwel Nyamae KEN 13:11; 7 Weldon Kipkirui KEN 13:12; 8 Raynold Kipkorir KEN 13:15; 9 Hicham Amghar MAR 13:16 NR; 10 Maxime Chaymeton RSA 13:18 NR; 11 Amos Serem KEN 13:49

Women: 5km: 1 Lilian Rengeruk KEN 14:33; 2 Yenawa Kefale ETH 14:44; 3 Irene Cheptai KEN 14:46

Eldoret, Kenya, December 2

Men: XC: 1 Ishmael Kipkurui 23:17; 2 Edwin Bett 23:22; 3 Fredrick Domongole 23:24; 4 Robert Koech 23:34; 5 Vincent Langat 23:39; 6 Evans Kirui 23:42; 7 Reuben Longosiwa 23:53; 8 Kelvin Kibiwott 23:55; 9 Kipsambul Kimakal 24:01; 10 Ayub Kiptum 24:04; 11 Geoffrey Rono 24:06; 12 Benson Moshon 24:08; 13 Evans Kipkorir 24:09; 14 Alex Ngeiywo 24:10; 15 Clinton Kiplagat 24:11; 16 Vincent Kimaiyo 24:12; 17 Christopher Too 24:13; 18 Edwin Kiptoo 24:16; 19 Dismas Lokira Korir 24:19; 20 Gideon Kiprotich 24:21

Women: XC: 1 Edina Jebitok 26:17; 2 Cynthia Chepngeno 26:21; 3 Janeth Chepngetich 26:58; 4 Christine Chesiro 27:06; 5 Selah Busienei 27:16; 6 Faith Jepkoech 27:21; 7 Grace Loibach Nawowuna 27:22; 8 Pheline Cheruto 27:28; 9 Caren Chebet 27:30; 10 Viola Chepngeno 27:33; 11 Teresa Jerotich 27:33; 12 Lilian Chebii 27:41; 13 Vivian Melly 27:44; 14 Fatth Chepchirchir 27:51; 15 Valary Aiyabei 27:53; 16 Ednah Cherotich 27:53; 17 Mercy Chepkorir 28:01; 18 Valentine Chepchumba 28:01; 19 Nesphine Jepleting 28:19; 20 Millicent Kemboi 28:15

