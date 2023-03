Battles for national titles in the walks and masters throws as we bring you our latest results round-up from the UK

Molly Barnett Open Track Walks including the England Athletics Winter Track Championships, Coventry, March 4

Luc Legon, who won medals in both the UK and England 3000m indoor walk championships events, easily won the men’s 10,000m walk title taking over two minutes off of his track PB as Tom Partingdon took silver.

European 35km walk 11th-placer Bethan Davies won the women’s 10,000m by almost four minutes in 46:54.49.

Abigail Jennings, who won the UK and England indoor 3000m walk titles took over a minute off her PB in second with a 50:37.78 clocking.

Men: 10,000W: 1 L Legon (Bexley) 45:15.72; 2 T Partington (Manx) 46:48.37; 3 A Nandwani (Hyde Park) 50:31.50

5000W: 1 E Simmonds (E Dash, U17) 25:59.53

U13 2000W: T Perry (Northern IOM) 11:00.56

Women: 10,000W: 1 B Davies (Card) 46:54.49; 2 A Jennings (AFD) 50:37.78; 3 G Griffiths (Pemb) 52:09.34; 4 J Nicholls (Leic WC) 53:16.99; 5 H Hopper (Camb H) 53:30.84; 6 P Spooner (Hyde PK) 53:32.03; 7 J Wilton (Ash) 56:30.12; 8 M Dunwell (Northern IOM, U20) 56:34.65; 9 E Ghose (Ton) 56:47.33; 10 M Peddle (Lough) 59:22.67

U15 girls 3000W: 1 A Chappell (Ash) 17:59.67

U13 girls 2000W: 1 L Fletcher-Merryweather (Manx) 12:42.47; 2 A Thursfield (W&B) 14:22.25

BRITISH MASTERS WINTER THROWS CHAMPIONSHIPS, Horspath, March 4-5

M35 men: SP: 1 C Mee (Charn) 10.24. WT: 1 S Whyte (TVH, M55) 16.01; 2 T Balko (B’burn, M55) 13.09; 3 S Linsell (Leeds C, M55) 12.36; 4 D Burrell (Lut, M55) 11.84. WT: 1 C Mee (Charn) 7.88. DT: 1 C Mee (Charn) 27.20. DT: 1 S Whyte (TVH, M55) 37.89; 2 G Pullen (B&H, M55) 36.43; 3 G Farrell (VPCG, M55) 34.20; 4 T Balko (B’burn, M55) 32.99; 5 S Linsell (Leeds C, M55) 32.36; 6 D Burrell (Lut, M55) 28.58; 7 T Ratcliffe (Dac, M55) 27.85. HT: 1 C Mee (Charn) 25.90



M40: SP: 1 S Wall (Dac) 10.61; 2 S Cater (B&R) 9.46; 3 K Golding (Swin) 6.54. WT: 1 S Cater (B&R) 8.42. DT: 1 R Bate (Traff) 35.64; 2 S Wall (Dac) 27.67; 3 S Cater (B&R) 27.56; 4 K Golding (Swin) 19.24. HT: 1 M Elliott (Tel) 44.66; 2 R Bate (Traff) 43.55; 3 S Cater (B&R) 29.52. HT: 1 S Whyte (TVH, M55) 47.28; 2 T Balko (B’burn, M55) 37.08; 3 D Burrell (Lut, M55) 34.38; 4 G Farrell (VPCG, M55) 32.23; 5 S Linsell (Leeds C, M55) 28.89. JT: 1 S Cawson (Burt) 46.88; 2 S Wall (Dac) 39.82; 3 S Cater (B&R) 32.16; 4 K Golding (Swin) 28.59



M45: SP: 1 D Chelaru (Newk) 8.29; 2 M McNichol (Ton) 8.04; 3 R Higson-Blythe (Wake) 7.40. DT: 1 I Williams (Newp) 27.45; 2 M McNichol (Ton) 22.65; 3 R Higson-Blythe (Wake) 15.20. HT: 1 M McNichol (Ton) 21.60. JT: 1 I Williams (Newp) 25.69; 2 R Higson-Blythe (Wake) 21.60



M50: SP: 1 G Cook (K&P) 12.36; 2 P Derrien (SMR) 11.06; 3 P Evans (Woking) 10.33; 4 A Spencer (Brack) 9.20; 5 S Burke (Hunts) 9.11; 6 M Willis (Walton) 8.63. WT: 1 G Cook (K&P) 16.69; 2 D Kerr (Bed C) 15.13; 3 S Burke (Hunts) 12.95. DT: 1 P Derrien (SMR) 41.17; 2 G Cook (K&P) 38.73; 3 P Evans (Woking) 38.25; 4 J Clifton (Win) 37.65. HT: 1 G Cook (K&P) 53.79; 2 D Kerr (Bed C) 45.68; 3 P Derrien (SMR) 44.29; 4 S Burke (Hunts) 38.20; 5 P Evans (Woking) 31.28. JT: 1 T Ratcliffe (Dac, M55) 45.58; 1 J Clifton (Win) 41.31; 2 M Tucker (Wrex, M55) 38.83; 2 P Evans (Woking) 30.99; 3 D Burrell (Lut, M55) 30.61; 3 S Burke (Hunts) 29.23; 4 T Balko (B’burn, M55) 29.09; 4 A Spencer (Brack) 23.36



M55: SP: 1 T Balko (B’burn) 10.47; 2 S Whyte (TVH) 10.46; 3 G Farrell (VPCG) 9.37



M60: SP: 1 A Leiper (AFD) 13.87; 2 M Hausler (C&C) 13.43; 3 R Earle (Col H) 12.92; 4 S Pomeroy (Abing) 11.43; 5 N Barton (S Lon) 11.28; 6 K Murch (R&N) 10.98; 7 C Privett (Belg) 10.18; 8 P Wishart (Camb H) 9.68. WT: 1 C Privett (Belg) 15.62; 2 K Murch (R&N) 15.20; 3 S Pomeroy (Abing) 15.05; 4 A Leiper (AFD) 14.45; 5 N Barton (S Lon) 13.92; 6 R Bacon (Tel) 13.62; 7 P Wishart (Camb H) 11.81; 8 J Gillespie (Vets) 11.31. DT: 1 J Moreland (R&N) 47.50; 2 R Earle (Col H) 44.94; 3 K Murch (R&N) 42.81; 4 C Privett (Belg) 41.55; 5 N Barton (S Lon) 41.05; 6 M Hausler (C&C) 39.79; 7 S Pomeroy (Abing) 36.73; 8 A Leiper (AFD) 34.30; 9 P Wishart (Camb H) 32.82. HT: 1 A Leiper (AFD) 41.75; 2 J Moreland (R&N) 41.29; 3 C Privett (Belg) 40.08; 4 K Murch (R&N) 39.98; 5 S Pomeroy (Abing) 39.46; 6 R Bacon (Tel) 37.82; 7 N Barton (S Lon) 37.74. JT: 1 K Murch (R&N) 40.81; 2 A Leiper (AFD) 34.50; 3 N Barton (S Lon) 32.88



M65: SP: 1 G Packman (Bed C) 8.77; 2 S Davis (Havant) 8.66; 3 A Moyes (Yate) 7.71; 4 J Drzewiecki (Brack) 7.70. WT: 1 I Cooley (Roth) 14.50; 2 M Bale (Hay H) 11.45; 3 S Davis (Havant) 8.59. DT: 1 J Drzewiecki (Brack) 34.08; 2 G Packman (Bed C) 29.69; 3 M Bale (Hay H) 25.80. HT: 1 I Cooley (Roth) 37.25; 2 M Bale (Hay H) 29.88; 3 G Packman (Bed C) 22.67. JT: 1 S Langdon (B&B) 35.57; 2 C Pruski (Swan) 28.72; 3 S Davis (Havant) 25.33



M70: SP: 1 G Tyler (Chelm) 11.26; 2 K Bates (PNV) 10.14; 3 B Scott (Mil K) 8.96. WT: 1 K Bates (PNV) 11.28; 2 B Scott (Mil K) 10.95; 3 B Bridges (Belg) 10.59; 4 C Thomson (Tav) 10.56; 5 B Renshaw (Roth) 9.87. DT: 1 G Tyler (Chelm) 36.43; 2 B Scott (Mil K) 28.31; 3 B Renshaw (Roth) 22.86. HT: 1 B Scott (Mil K) 29.35; 2 B Bridges (Belg) 29.21; 3 C Thomson (Tav) 27.85; 4 B Renshaw (Roth) 24.07; 5 P Reynolds (Barn) 20.20. JT: 1 B Scott (Mil K) 25.78



M75: SP: 1 B Hawksworth (Der) 9.25; 2 D Kuester (Bic) 7.43; 3 P Daw (SW Vets) 6.81. WT: 1 B Hawksworth (Der) 14.24; 2 D Kuester (Bic) 10.01. DT: 1 M Ferne (SC Vets) 34.37; 2 B Hawksworth (Der) 30.21; 3 B Bowley (Burt) 22.30; 4 D Kuester (Bic) 20.98. HT: 1 B Hawksworth (Der) 36.80; 2 D Kuester (Bic) 27.25. JT: 1 B Hawksworth (Der) 25.91; 2 B Bowley (Burt) 25.90; 3 P Daw (SW Vets) 24.65



M80: DT: 1 P Rees (Rhon) 16.60. HT: 1 P Rees (Rhon) 19.10



M85: WT: 1 W Dixon (Camb H) 8.21. DT: 1 W Dixon (Camb H) 22.73. HT: 1 W Dixon (Camb H) 22.82



W35 women: SP: 1 N Mann (Camb H) 6.99; 2 S Bazylkiewicz (Rad) 5.86. WT: 1 E Beardmore (Harrow) 13.94; 2 N Mann (Camb H) 9.60; 3 A Sydenham (Barn) 6.94. DT: 1 E Beardmore (Harrow) 41.77; 2 N Mann (Camb H) 22.82; 3 A Sydenham (Barn) 20.52; 4 S Bazylkiewicz (Rad) 18.91. HT: 1 E Beardmore (Harrow) 45.65; 2 N Mann (Camb H) 31.18; 3 A Sydenham (Barn) 24.73. JT: 1 N Mann (Camb H) 20.92; 2 S Bazylkiewicz (Rad) 13.09



W40: SP: 1 J Bate (Traff) 10.20; 2 M Berndt (M&M) 9.97. WT: 1 L Marshall (WG&EL) 14.63; 2 J Bate (Traff) 11.05. DT: 1 J Bate (Traff) 33.24. HT: 1 L Marshall (WG&EL) 50.18; 2 J Bate (Traff) 36.13. JT: 1 J Bate (Traff) 27.30



W45: SP: 1 E Gatrell (Woking) 11.18; 2 D Williams (Lut) 8.03. WT: 1 E Gatrell (Woking) 12.25; 2 N Long (Burt) 7.61; 3 T Coulson (Charn) 7.32. DT: 1 E Gatrell (Woking) 31.27; 2 T Coulson (Charn) 18.80; 3 N Long (Burt) 14.31. HT: 1 E Gatrell (Woking) 36.08; 2 N Long (Burt) 25.55; 3 T Coulson (Charn) 22.16. JT: 1 D Williams (Lut) 24.05; 2 T Coulson (Charn) 19.07; 3 N Long (Burt) 11.53



W50: SP: 1 P Williams (Strat) 13.03; 2 S McGrath (C&C) 9.82; 3 C Alford (Rhon) 9.41; 4 S Hutchings (Oxf C) 8.66. WT: 1 S McGrath (C&C) 11.04; 2 C Alford (Rhon) 10.08; 3 S Hutchings (Oxf C) 7.40; 4 P Davenport (Barn) 6.77. DT: 1 J Cherry (Oxf C) 24.39; 2 S McGrath (C&C) 24.13; 3 C Alford (Rhon) 19.16; 4 S Hutchings (Oxf C) 18.83; 5 P Davenport (Barn) 15.00. HT: 1 C Alford (Rhon) 31.77; 2 S McGrath (C&C) 31.10; 3 P Davenport (Barn) 22.43; 4 S Hutchings (Oxf C) 21.92. JT: 1 P Williams (Strat) 35.46; 2 S McGrath (C&C) 20.72; 3 S Hutchings (Oxf C) 17.21



W55: SP: 1 L Foster (RSC) 8.33; 2 T Brockbank (B&H) 6.89. WT: 1 J Smith (WSEH) 12.41; 2 W Valentine (C&N) 7.99. DT: 1 J Smith (WSEH) 26.91; 2 L Foster (RSC) 21.63; 3 S Jones (Oxf C) 19.04. HT: 1 J Smith (WSEH) 37.51; 2 T Brockbank (B&H) 27.65; 3 W Valentine (C&N) 25.78; 4 L Foster (RSC) 24.27; 5 S Jones (Oxf C) 24.19. JT: 1 C Garratt (Worth) 27.45; 2 T Brockbank (B&H) 20.49



W60: SP: 1 C Cameron (VPCG) 9.15; 2 D Murch (R&N) 8.39; 3 H Barker (Leeds C) 7.45. WT: 1 D Murch (R&N) 12.49; 2 K Jones (Yate) 12.02; 3 H Barker (Leeds C) 10.83; 4 J Wilson (Read) 10.67; 5 J Wakelam (B&R) 10.51; 6 C Cameron (VPCG) 10.39. DT: 1 C Cameron (VPCG) 26.21; 2 J Wilson (Read) 24.67; 3 D Murch (R&N) 22.05; 4 H Barker (Leeds C) 20.72. HT: 1 K Jones (Yate) 36.55; 2 D Murch (R&N) 33.76; 3 J Wilson (Read) 27.70; 4 J Wakelam (B&R) 27.61; 5 K Weir (SMR) 27.26. JT: 1 J Wakelam (B&R) 19.80; 2 D Murch (R&N) 18.92; 3 H Barker (Leeds C) 15.50



W65: SP: 1 J Ibbitson (Wake) 8.70; 2 S Ingham (Bigg) 7.19; 3 J Ashton (Wit) 6.51. WT: 1 J Ibbitson (Wake) 13.34; 2 P Higgins (Tel) 8.20; 3 S Ingham (Bigg) 6.82. DT: 1 J Ibbitson (Wake) 25.02; 2 S Ingham (Bigg) 16.24; 3 P Higgins (Tel) 14.24. HT: 1 J Ibbitson (Wake) 32.00; 2 P Higgins (Tel) 21.84; 3 S Ingham (Bigg) 15.10. JT: 1 J Ibbitson (Wake) 21.53; 2 S Ingham (Bigg) 21.04; 3 J Ashton (Wit) 16.67



W70: SP: 1 S Dassie (E&E) 6.13. WT: 1 S Dassie (E&E) 7.43. DT: 1 S Dassie (E&E) 14.26. HT: 1 S Dassie (E&E) 16.20. JT: 1 S Dassie (E&E) 10.34



W75: SP: 1 L Sissons (E&E) 7.96; 2 L Brandon (E’bne) 5.66. WT: 1 R Hutton (B’mth) 8.86; 2 L Sissons (E&E) 7.95. DT: 1 L Sissons (E&E) 17.90. HT: 1 R Hutton (B’mth) 25.01; 2 L Sissons (E&E) 22.49; 3 L Brandon (E’bne) 21.64. JT: 1 L Sissons (E&E) 16.20

ESSEX & EASTERN INDOOR CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, March 4-5

Men:

200: Ht2: 1 D Putnam (B&B) 21.69. 400: 1 D Putnam (B&B) 47.36. 800: 2 P Grange (Ilf, M40) 1:56.45; 6 P Davis (Lut, M45) 2:03.90. 1500: 2 N Shasha (Orion, M45) 4:30.76. 60H: 1 B Reed (Chelm) 8.62. HJ: 1 C Nicholls (Bas, M40) 1.73. SP: 4 R McKenna (R&N, M45) 10.59



U20:

60: 1 C Hughes (Bas) 7.00. 60H: 1 J Blanc (Have) 8.10; 2 F Khan (Bas) 8.36; 3 A Adegbite (Bas) 8.40. HJ: 1 T Cherry (Dac) 1.96. PV: 1 A Bowling (PNV) 4.20; 2 J Hughes (Chelm) 4.10



U17:

800: 1 J Robinson (S’end) 1:58.91. 60H: 1 J Wheatley (PNV) 8.43; 2 E Hughes (Chelm) 8.64; 3 F Barnard (Norw) 8.64. PV: 1 H Casey (E&H) 4.00. LJ: 1 D Headley (Bas) 6.52



U15:

60: 1 N Graham (NEB) 7.22; 2 D Bajela (S’end) 7.49; 3 S Tyler-Earnshaw (B Beagles) 7.51; 4 T Samuel (Have) 7.53; 5 K Guscott (Bas) 7.53. Ht1: 1 N Graham (NEB) 7.51. Ht3: 1 S Tyler-Earnshaw (B Beagles) 7.53; 2 D Bajela (S’end) 7.54. 300: 1 T Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 37.60. 800: 1 F Rowe (Have) 2:04.23. 60H: 1 H Webb (SB) 8.88; 2 S Barker (Have) 9.21; 3 H Lee (Chelm) 9.39



U13:

60: 1 L Foster (WG&EL) 7.76; 2 R Michaels (R&N) 7.98; 3 A Osagie (WG&EL) 8.24; 4 T Reynolds (Orion) 8.28; 5 B Karabulut (S’end) 8.36; 6 K Gayle (Lut) 8.41. Ht1: 1 R Michaels (R&N) 7.91; 2 A Osagie (WG&EL) 8.13; 3 T Reynolds (Orion) 8.24. Ht2: 1 L Foster (WG&EL) 7.97; 2 B Karabulut (S’end) 8.30. 60H: 1 D Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 9.53; 2 T Taylor (WG&EL) 10.12; 3 B Ryder (Chelm) 10.68. LJ: 1 R Michaels (R&N) 5.17. SP: 1 B Karabulut (S’end) 10.59



M35: 60: 1 A Elegbede (S’end, M45) 7.54; 3 A Ziko (Brain, M40) 7.79



Women:

60: 1 S Grace (Norw) 7.65; 4 J Ryan (Loughton, W35) 8.17. Ht1: 1 S Grace (Norw) 7.64. Ht2: 2 J Ryan (Loughton, W35) 8.21. 200: 3 K Balogun (Ilf, W35) 26.83. TJ: 1 D Rocastle (WG&EL) 11.60. SP: 1 J Hopkins (Chelm) 14.03

U20:

60: 1 E Maughan (Bed C) 7.68; 2 S Vincent (WG&EL) 7.69; 3 P King (Have) 7.72; 4 K Mensah (Chelm) 7.72; 5 E Patrick (Norw) 7.76. Ht1: 1 P King (Have) 7.69; 2 S Vincent (WG&EL) 7.73. Ht2: 1 E Maughan (Bed C) 7.80. 200: 1 K Mensah (Chelm) 24.47. Ht2: 1 K Mensah (Chelm) 24.76. 400: 1 S Okoro (Have) 55.77; 2 O Boachie (Have) 57.50. 60H: 1 P King (Have) 8.59; 2 E Maughan (Bed C) 8.64. HJ: 1 Z Ateba (Chelm) 1.67. SP: 1 M Hopkins (Chelm) 12.87



U17:

60: 1 L Bradley (Norw) 7.55; 2 T Rizzo (Herts P) 7.60; 3 P Nduku (BFTTA) 7.90. SF1: 1 L Bradley (Norw) 7.67. SF2: 1 T Rizzo (Herts P) 7.70; 2 P Nduku (BFTTA) 7.85. Ht1: 1 L Bradley (Norw) 7.61. Ht2: 1 T Rizzo (Herts P) 7.69. 200: 1 L Bradley (Norw) 25.32. Ht1: 1 L Bradley (Norw) 25.26. 60H: 1 Z Gregory (Bas) 8.99; 2 R Tillson (Have) 9.04. Ht1: 1 R Tillson (Have) 9.06. Ht2: 1 S Catchpole (Chelm) 9.15. TJ: 1 M Howard (Hunts) 11.45; 2 M Adebayo (Have) 10.95; 3 D Joseph (NEB) 10.92. SP: 1 E Bostock (Dac) 14.05; 2 Z Gregory (Bas) 13.57



U15:

60: 1 M Boylan (Gt Yar) 8.04; 2 J Fawehinmi (Col H) 8.07; 3 C Hancock (WG&EL) 8.07; 4 A Fielding (Gt Yar) 8.09. SF1: 1 M Boylan (Gt Yar) 8.09. SF2: 1 J Fawehinmi (Col H) 8.07. Ht1: 1 M Boylan (Gt Yar) 8.07. Ht2: 1 J Fawehinmi (Col H) 8.08. 300: 1 S Omotosho (Bas) 41.12. Ht1: 1 S Omotosho (Bas) 40.97. 60H: 1 A Scott (Chelm) 9.20; 2 M Thorpe (Chelm) 9.43; 3 M Squires (Gt Yar) 9.48; 4 A Coshell (Thurr) 9.54. Ht1: 1 A Scott (Chelm) 9.34. Ht2: 1 A Coshell (Thurr) 9.56. Ht3: 1 M Squires (Gt Yar) 9.36; 2 M Thorpe (Chelm) 9.36. SP: 1 J Lamprell (Ips) 11.93; 2 M Hewitt (Chelm) 11.86

U13:

60: 1 H Oteng (S’end) 8.23. Ht1: 1 H Oteng (S’end) 8.29. 200: Ht1: 1 H Oteng (S’end) 27.72. 60H: 1 J Mardle (Norw) 9.92; 2 I Moulton (WG&EL) 9.96; 3 K Tyson (Harl) 10.39



W35: 60: 1 K Balogun (Ilf) 8.39

SUTCLIFFE INDOOR 60’s, Eltham, March 5

Men

60: A1: 1 D Hammond (Card) 6.74; 2 D Kinlock (Croy) 6.87. A2: 2 J Browne (Kent, M35) 6.97. A3: 2 A Syers (NEB, M35) 7.04; 3 D Bovell (B&B, M35) 7.11. A9: 3 R Brooks (Met P, M45) 7.65. A11: 2 R Hingley (B&R, M45) 7.72. A13: 3 P Logan (K&P, M60) 7.98; 5 W Odele (Camb H, M55) 8.18. B1: 1 D Hammond (Card) 6.74; 2 D Kinlock (Croy) 6.85; 3 M Popoola (Herne H) 6.91; 4 J Browne (Kent, M35) 6.94. B3: 2 D Bovell (B&B, M35) 7.10. B10: 1 R Brooks (Met P, M45) 7.58; 5 R Hingley (B&R, M45) 7.77. B13: 3 W Odele (Camb H, M55) 8.19



Women

60: A1: 1 A Sibbons (NEB) 7.44; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 7.57; 3 D Lago (Mil K, U20) 7.63; 4 E Kruger (SB) 7.70; 5 Z Thompson (NEB) 7.70. A2: 1 B Robinson (TVH) 7.80; 3 N Orhurhu (Camb H, U17) 7.86. A4: 5 A Cambridge (Glouc, U13) 8.32. A8: 2 K King (Brack, W60) 8.81. A9: 1 E Brooker (B&B, U13) 8.59. A10: 5 H Godsell (B&B, W65) 9.23. B1: 1 A Sibbons (NEB) 7.42; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 7.57; 3 D Lago (Mil K, U20) 7.62; 4 Z Thompson (NEB) 7.70; 5 E Kruger (SB) 7.70; 6 B Robinson (TVH) 7.77. B2: 1 S Banjo (NEB) 7.74; 2 M Wamba (VP&TH, U20) 7.76; 3 N Orhurhu (Camb H, U17) 7.86. B3: 5 C Boniface (B&B, U15) 8.08. B5: 1 A Cambridge (Glouc, U13) 8.31. B7: 4= E Brooker (B&B, U13) 8.60. B8: 6 K King (Brack, W60) 8.76. B11: 2 H Godsell (B&B, W65) 9.16

SURREY & SUSSEX INDOOR CHAMPIONSHIPS, Carshalton, March 4-5



Men:

60: Sry: 1 B Murray (B&B) 6.91; 2 M Copeland-Naulty (Herne H) 6.94. Srys1: 6 J Wood (Harrow, M45) 7.53. Srys2: 5 M Elliott (Met P, M45) 7.27. Srys3: 1 J Ennis (Croy) 6.94. Sryh3: 2 J Wood (Harrow, M45) 7.51. Sryh5: 1 M Elliott (Met P, M45) 7.35; 3 S Channon (Walton, M45) 7.67. Sx: 1 B Smith (E’bne) 6.95. Sxh1: 5 K Craven (Worth, M50) 7.86. 60H: Sx: 1 B Eisnor (B&H) 8.68. PV: Sx: 2 W Martin (Hast, M60) 2.50. LJ: Sry: 1 P Ogun (Croy) 7.13



U20:

60: Sry: 1 E Mauge (Croy) 6.83; 2 H Thomas (Croy) 6.84; 3 R Robinson (Herne H) 7.04; 4 A Anderson (Croy) 7.04. Srys1: 1 H Thomas (Croy) 6.94. Srys2: 1 E Mauge (Croy) 6.97; 2 K Eke (S Factor) 7.05. Sryh2: 1 H Thomas (Croy) 6.95. Sx: 1 D Barth (Chich) 7.03. 60H: Sry: 1 E Ferguson (K&P) 8.35. PV: Sx: 1 I Lancaster (Lewes) 4.30



U17: PV: Sx: 1 B Busari (Craw) 3.70



U15:

60: Sry: 1 F Fabusiwa (Croy) 7.19; 2 C Anah (Craw) 7.30; 3 B Williams (Sutt) 7.46; 4 Z Blake (Herne H) 7.46. Srys1: 1 F Fabusiwa (Croy) 7.22; 2 B Williams (Sutt) 7.54. Srys2: 1 C Anah (Craw) 7.34; 2 Z Blake (Herne H) 7.48. Sryh1: 1 Z Blake (Herne H) 7.54. Sryh2: 1 B Williams (Sutt) 7.56. Sryh4: 1 F Fabusiwa (Croy) 7.44. Sryh5: 1 C Anah (Craw) 7.44. 60H: Sry: 1 M Orchard (Reig) 9.35. PV: Sry: 1 M Merriman (G&G) 2.90. Sx: 1 I Wray (Lewes) 2.90; 2 M Hilborne (Craw, U13) 2.90



U13:

60: Sry: 1 P Spencer-Simms (B&B) 7.86; 2 K Mills (Croy) 8.09. Srys1: 1 P Spencer-Simms (B&B) 7.91. Srys2: 1 K Mills (Croy) 8.18. Sryh1: 1 P Spencer-Simms (B&B) 7.88. Sryh4: 1 K Mills (Croy) 8.44



Women:

60: Sry: 1 M Cluley (B&B) 7.75. Sryh1: 1 M Cluley (B&B) 7.74. Sx: 4 J Wilding (B&H, W45) 9.06. 60H: 1 M Cluley (B&B) 8.47. Sx: 1 L Connor (B&H) 9.15. HJ: Sry: 1 D Norman (E&E, W45) 1.45. PV: Sxns: 1 S Gonzalez Betancourt (SB, W45) 2.70; 2 R Zeffertt (SB, W60) 2.40. LJ: Sry: 2 D Norman (E&E, W45) 5.00; 3 C Sciberras (G&G, W45) 4.49. TJ: Sry: 2 D Norman (E&E, W45) 10.17; 3 T Howell (Walton, W40) 9.64. SP: Sry: 1 E Gatrell (Woking, W45) 11.62; 2 S Mace (TVH) 11.43; 3 D Norman (E&E, W45) 11.08



U20:

60: Sry: 1 N Costley (Herne H) 7.51; 2 J Eduwu (S Lon) 7.53; 3 A Brown (S Lon) 7.64; 4 S King (Herne H) 7.69; 5 N Adewale (Croy) 7.78. Sryh1: 1 S King (Herne H) 7.70; 2 A Brown (S Lon) 7.72. Sryh2: 1 N Costley (Herne H) 7.76. Sryh3: 1 J Eduwu (S Lon) 7.65; 2 N Adewale (Croy) 7.75. 60H: 1 K Holt (K&P) 8.88. HJ: Sry: 1 G Thoburn (S Lon) 1.65. PV: Sx: 1 A Smith Jarman (Lewes) 3.35; 2 R Duvergier (Craw) 3.00. TJ: Sry: 1 L Bonsu (Croy) 12.05



U17:

60: Sry: 1 T Davids (Croy) 7.80; 2 I Marshall (B&B) 7.85; 3 I Atta-Flynn (Croy) 7.90. Srys2: 1 T Davids (Croy) 7.83. 60H: Sry: 1 S Kidd (B&B) 8.91. PV: Sry: 1 M Dodd (E&E) 2.90. Sx: 1 I Clarke (Lewes) 2.80. LJ: Sry: 1 S Kidd (B&B) 5.50. SP: Sry: 1 I Stamp (S Lon) 14.65; 2 G Tcheukam (Croy) 12.45



U15:

60: Sry: 1 I Akpoveta (Craw) 7.90; 2 S Marshall (Croy) 7.93; 3 F Ezike (Craw) 8.09. Srys1: 1 I Akpoveta (Craw) 8.06. Srys2: 1 F Ezike (Craw) 8.05. Srys3: 1 S Marshall (Croy) 8.01. Ht3: 1 F Ezike (Craw) 8.07. Ht4: 1 S Marshall (Croy) 8.10. Ht6: 1 I Akpoveta (Craw) 8.06. PV: Sry: 1 S McCart (Sutt) 2.80. Sx: – S Ward (Lewes, U13) 31505.00; 1 P Scott (Lewes) 2.70; 2 A Hayes (Lewes) 2.50; 3 A Kimpton-Bragg (Lewes) 2.50. TJ: Sx: 1 J Best (B&H) 10.10



U13:

60: Sry: 1 C Murray (Croy) 8.13; 2 S Crosdale (Croy) 8.38; 3 E Clark (Craw) 8.46. Srys1: 1 C Murray (Croy) 8.32. Srys2: 1 S Crosdale (Croy) 8.41; 2 E Clark (Craw) 8.50. Sryh2: 1 E Clark (Craw) 8.54. Sryh3: 1 S Crosdale (Croy) 8.40. Sryh4: 1 C Murray (Croy) 8.27



W45: 60H: Sx: 1 J Wilding (B&H) 11.20

