Briton finishes 10th in Denmark while English junior women take European bronze in Italy plus full results from Diamond League final

Copenhagen Half-Marathon, Denmark, September 17

Ed Cheserek narrowly beat Bernard Koech as Kenyans took five of the first six places in the men’s race.

The winner, a multiple NCAA champion indoor, outdoor and on the country, took a minute off of his PB as he utilised his 3:49.44 indoor mile form – a time that still stands as the Kenyan record – to defeat Hamburg Marathon winner Koech.

The leaders had passed 10km in 28:02 and ran the second 10km in 28:07 as third to sixth places also broke the hour.

The leading European was Britain’s 2:08:07 marathoner Emile Cairess.

He was with the leaders at 5km in 14:04 but was back in 22nd in 28:35 at 10km and, with that second 14:31 5km split, he fairly much held that pace to the end with further 5km splits of 14:30 and 14:39 but he did move through the field to finish 10th.

The time was 20 seconds down on his PB from Valencia last year.

Irine Cheptai, the 2022 world 10,000m sixth-placer, who was involved in that momentous battle with Eilish McColgan in the Commonwealth 10,000m last year, had an easy women’s victory in a PB 65:53 as Winfridah Moseti (66:40) and Jessica Chelangat (67:03) ensured a Kenyan clean sweep.

Cheptai was third at 5km (15:13), second at 10km in 30:48 but well clear by 20km in 62:14 even though she slowed significantly to 16:03 for that fourth 5km section.

Karoline Grovdal was the top European in sixth in 67:34 while Lily Partridge was close to her PB with 70:36 in 18th.

The multiple English National cross-country champion put together 10km splits of 33:05 and 33:37.

Mhairi MacLennan (71:18) and Philippa Bowden (72:39) both set PBs.

Men: HM: 1 Edward Cheserek KEN 59:11; 2 Bernard Koech KEN 59:13; 3 Gemechu Dida ETH 59:31; 4 Patrick Mosin KEN 59:35; 5 Bravin Kiprop KEN 59:40; 6 Isaac Kipkemboi KEN 59:54; 7 Gerba Dibaba ETH 60:10; 8 Solomon Kirwa KEN 60:25; 9 Haftamu Gebrselassie ETH U20 60:34; 10 Emile Cairess GBR 60:52; 11 S Fissehatsion ERI 60:55; 12 H Kipcoech KEN 60:57; 13 Z Kbrom NOR 60:59; 26 Ellis Cross GBR 64:18; 30 Jamie Crowe GBR 64:48; 42 Chris Thomas GBR 66:27; 48 Joe Morrow GBR 66:50

Women: HM: 1 Irine Cheptai KEN 65:53; 2 Winfridah Moseti KEN 66:40; 3 Jessica Chelangat KEN 67:03; 4 Hawi Feysa ETH 67:18; 5 Viola Cheptoo KEN 67:24; 6 Karoline Grøvdal NOR 67:34; 7 Gladys Chepkurui KEN 67:52; 8 Sarah Chelangat KEN 67:59; 9 Aminet Ahmed ETH 68:01; 10 Bosena Mulate ETH 68;44; 11 Susan Chembai KEN 69:16; 12 Alem Nigussie ETH 69:19; 13 Cynthia Kosgei KEN 69:32; 14 Emily Chebet KEN 69:33; 15 Zewditu Aderaw ETH 69:41; 16 Tsige Haileslase ETH 69:57; 17 Paskalia Jepkosgei KEN 70:07; 18 Lily Partridge GBR 70:36; 19 Selam Fente ETH 70:42; 20 Rebecca Lonedo ITA 70:57; 21 Mhairi MacLennan GBR 71:18; 25 Philippa Bowden GBR 72:39; 27 Georgie Grgec NZL/HHH 72:58; 44 Rebecca Bunting GBR W40 77:32; 46 Annie Birch GBR 77:56; 47 Mollie Williams GBR 78:14

EUROPEAN ROAD RACE UNDER-20 CHAMPIONSHIPS, Oderzo, September 16

Rebecca Flaherty in fifth led home the British women’s team in 17:01 in a race won by Italy’s Margherita Voliani in 16:41.

Libby Huxley also made the top 10 in sixth and England won bronze medals with a team total of 51:30 as Italy (51:13) and Sweden (51:23) headed them with England 17 seconds clear of Serbia in fourth as less than a minute covered the top six.

Sam Burkitt was top English man in the 10km in 31:10 in a race led home by Dragos-Luca Pop of Romania in 30:36.

France won the team race from Spain with Italy third with England fifth only 27 seconds away from a medal.

U20 men: 10km: 1 Dragoș-Luca Pop ROU 30:36; 2 Stefano Benzoni 30:42; 3 Aldin Ćatović SRB 30:44; 4 Esteban Patiño ESP 30:45; 5 Nils Serre Gehri FRA 30:48; 6 Pierre Boudy FRA 30:49; 7 Lucian-Florin Ștefan ROU 30:57; 8 Sven Durand FRA 31:01; 9 Lazaro Carreño ESP 31:08; 10 Francesco Ropelato 31:08; 11 Sam Burkitt GBR 31:10; 12 Ethan Primett GBR 31:17; 13 Joseph O’Connell GBR 31:27; 14 Pol Seriñana ESP 31:30; 15 Andrea Botteon 31:37; 16 Jamie Richardson GBR 31:46; 17 Manex Civico ESP 31:51; 18 Ciprian Costin ROU 31:57; 19 Joaquim Gonzalez Moyano de Launay FRA 31:58; 20 Gabriel Claesson SWE 32:03

TEAM: 1 FRA 92:38; 2 ESP 93:23; 3 ITA 93:27; 4 ROU 93:30; 5 ENG 93:54; 6 SRB 96:52

U20 women: 5km: 1 Margherita Voliani 16:41; 2 Mejra Mehmedović SRB 16:42; 3 Elsa Sundqvist SWE 16:49; 4 Ebba Broms SWE 16:59; 5 Rebecca Flaherty GBR 17:01; 6 Libby Huxley GBR 17:03; 7 Lenuta Constantin ROU 17:03; 8 Maiwenn Berlivet FRA 17:14; 9 Elena Ribigini 17:15; 10 Ambar Tomas ESP 17:17; 11 Lucia Arnoldo 17:17; 12 Blanca Batlle ESP 17:20; 13 Constance Dennilauler FRA 17:22; 14 Caroline Dennilauler FRA 17:23; 15 Lily Neate GBR 17:26; 16 Milica Tomašević SRB 17:27; 17 Adele Roatta 17:30; 18 Claudia Rendueles ESP 17:30; 19 Saga Provci SWE 17:35; 20 Faye O’Hare GBR 17:38

TEAM: 1 ITA 51:13; 2 SWE 51:23; 3 ENG 51:30; 4 SRB 51:47; 5 FRA 51:59; 6 ESP 52:07

Pre Classic, Wanda Diamond League Final, Eugene, USA, September 16-17

With world records from Gudaf Tsegay and Mondo Duplantis this meeting was easily the highest quality non-championship meeting in history based on competition performance ranking scores.

Apart from the world records, there were five Diamond League records, nine area records (including a Jakob Ingebrigtsen double), a world U20 record, 14 meeting records and 14 world-leading marks.

The meeting scored 99,156 points significantly bettering the 2022 Zurich Weltklasse Diamond League Final score of 96 927.

Men:

100 (0.1): 1 Christian Coleman 9.83; 2 Noah Lyles 9.85; 3 Ferdinand Omanyala KEN 9.85; 4 Kishane Thompson JAM 9.87; 5 Marvin Bracy-Williams 10.01; 6 Yohan Blake JAM 10.08; 7 Joshua Hartmann GER 10.30; 8 Letsile Tebogo BOT 10.61; Ackeem Blake JAM DQ

200 (0.6): 1 Andre De Grasse CAN 19.76; 2 Kenny Bednarek 19.95; 3 Erriyon Knighton 19.97; 4 Alexander Ogando DOM 20.08; 5 Kyree King 20.16; 6 Aaron Brown CAN 20.23; 7 Joe Fahnbulleh LBR 20.38

400: 1 Kirani James GRN 44.30; 2 Quincy Hall 44.44; 3 Vernon Norwood 44.61; 4 Bryce Deadmon 44.90; 5 Rusheen McDonald JAM 45.10; 6 Leungo Scotch BOT 45.18; 7 Gilles Biron FRA 45.51; Matthew Hudson-Smith GBR DNF; Alexander Ogando DOM DQ

800: 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:42.80; 2 Marco Arop CAN 1:42.85 NR; 3 Djamel Sedjati ALG 1:43.06; 4 Yanis Meziane FRA 1:43.94; 5 Daniel Rowden GBR 1:44.21; 6 Bryce Hoppel 1:44.63; 7 Benjamin Robert FRA 1:45.43; 8 Saul Ordóñez ESP 1:45.90; 9 Wycliffe Kinyamal KEN 1:46.33

Mile: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:43.73 AR; 2 Yared Nuguse 3:43.97 AR; 3 George Mills GBR 3:47.65; 4 Mario García ESP 3:47.69 NR; 5 Raynold Kipkorir KEN 3:48.06 WU20R; 6 Cole Hocker 3:48.08; 7 Narve Gilje Nordås NOR 3:48.24; 8 Azeddine Habz FRA 3:48.64 NR; 9 Niels Laros NED 3:48.93 NR AU23R AU20R; 10 Stewart McSweyn AUS 3:49.32; 11 Samuel Tanner NZL 3:49.51; 12 Elliot Giles GBR 3:51.63; 13 Abel Kipsang KEN 3:53.50. Intermediate Times 1500: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:28.76; 2 Yared Nuguse 3:29.10; 3 George Mills GBR 3:32.86; 4 Mario García ESP 3:33.03; 5 Niels Laros NED 3:33.26; 6 Cole Hocker 3:33.30; 7 Raynold Kipkorir KEN 3:33.41; 8 Narve Gilje Nordås NOR 3:33.51; 9 Azeddine Habz FRA 3:33.73; 10 Samuel Tanner NZL 3:33.78; 11 Stewart McSweyn AUS 3:34.10; 12 Elliot Giles GBR 3:35.25; 13 Abel Kipsang KEN 3:36.22

3000: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 7:23.63 AR; 2 Yomif Kejelcha ETH 7:23.64 NR; 3 Grant Fisher 7:25.47 AR; 4 Telahun Haile ETH 7:25.48; 5 Selemon Barega ETH 7:26.28; 6 Berihu Aregawi ETH 7:28.38; 7 Luis Grijalva GUA 7:29.43 NR; 8 Stewart McSweyn AUS 7:31.14; 9 Brian Fay IRL 7:54.73

3000SC: 1 Simon Koech KEN 8:06.26; 2 Samuel Firewu ETH 8:10.74; 3 George Beamish NZL 8:14.01; 4 Getnet Wale ETH 8:14.96; 5 Ryuji Miura JPN 8:15.45; 6 Abraham Kibiwot KEN 8:16.27; 7 Benjamin Kigen KEN 8:16.50; 8 Amos Serem KEN 8:17.99; 9 Abraham Seme ETH 8:20.08; 10 Daniel Arce ESP 8:31.53

110H (0.9): 1 Hansle Parchment JAM 12.93; 2 Grant Holloway 13.06; 3 Daniel Roberts 13.07; 4 Shunsuke Izumiya JPN 13.10; 5 Jason Joseph SUI 13.12; 6 Freddie Crittenden 13.15; 7 Cordell Tinch 13.21; 8 Jamal Britt 13.36; 9 Just Kwaou-Mathey FRA 13.46

400H: 1 Rai Benjamin 46.39; 2 Karsten Warholm NOR 46.53; 3 Kyron McMaster IVB 47.31; 4 Alison dos Santos BRA 47.44; 5 Wilfried Happio FRA 47.83; 6 Ludvy Vaillant FRA 47.93; 7 Rasmus Mägi EST 47.99; 8 Trevor Bassitt 48.42; 9 CJ Allen 48.62

HJ: 1 Woo Sang-Hyeok KOR 2.35 =NR; 2 Norbert Kobielski POL 2.33; 3 JuVaughn Harrison 2.33; 4 Hamish Kerr NZL 2.29; 5 Thomas Carmoy BEL 2.20; 5 Andrii Protsenko UKR 2.20

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.23 WR; 2 Ernest John Obiena PHI 5.82; 3 Sam Kendricks 5.72; 4 Kurtis Marschall AUS 5.72; 5 Chris Nilsen 5.72; 6 Ben Broeders BEL 5.52; 7 KC Lightfoot 5.52

LJ: 1 Simon Ehammer SUI 8.22; 2 Tajay Gayle JAM 8.22w; 3 Yuki Hashioka JPN 8.15; 4 Radek Juška CZE 8.10; 5 Jarrion Lawson 8.02; 6 Will Williams 7.99; 7 LaQuan Nairn BAH 7.27

TJ: 1 Andy Díaz ITA 17.43; 2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.25; 3 Donald Scott 16.84; 4 Chris Benard 16.07; Will Claye NM

SP: 1 Joe Kovacs 22.93; 2 Ryan Crouser 22.91; 3 Tom Walsh NZL 22.69; 4 Leonardo Fabbri ITA 22.31; 5 Payton Otterdahl 21.43; 6 Filip Mihaljević CRO 20.98

DT: 1 Matt Denny AUS 68.43 NR; 2 Kristjan Čeh SLO 67.64; 3 Daniel Ståhl SWE 67.36; 4 Andrius Gudžius LTU 65.47; 5 Lawrence Okoye GBR 65.23; 6 Sam Mattis 64.51

JT: 1 Jakub Vadlejch CZE 84.24; 2 Neeraj Chopra IND 83.80; 3 Oliver Helander FIN 83.74; 4 Andrian Mardare MDA 81.79; 5 Curtis Thompson 77.01; 6 Anderson Peters GRN 74.71

IPC 100 (0.0): 1 Noah Malone 10.72; 2 Zac Shaw GBR 10.99

Women:

100 (0.8): 1 Shericka Jackson JAM 10.70; 2 Marie Josée Ta Lou CIV 10.75 =AR; 3 Elaine Thompson-Herah JAM 10.79; 4 Sha’Carri Richardson 10.80; 5 TeeTee Terry 10.83; 6 Natasha Morrison JAM 10.85; 7 Dina Asher-Smith GBR 10.96; 8 Imani Lansiquot GBR 11.01; 9 Zoe Hobbs NZL 11.18

200 (0.3): 1 Shericka Jackson JAM 21.57; 2 Marie Josée Ta Lou CIV 22.10; 3 Anthonique Strachan BAH 22.16; 4 TeeTee Terry 22.21; 5 Daryll Neita GBR 22.35; 6 Kayla White 22.49; 7 Jenna Prandini 22.68; 8 Tasa Jiya NED 22.92; 9 Gemima Joseph FRA 23.62

400: 1 Marileidy Paulino DOM 49.58; 2 Natalia Kaczmarek POL 50.38; 3 Lieke Klaver NED 50.47; 4 Candice McLeod JAM 50.76; 5 Sada Williams BAR 51.07; 6 Victoria Ohuruogu GBR 51.15; 7 Lynna Irby-Jackson 51.60; 8 Aliyah Abrams GUY 51.97

800: 1 Athing Mu 1:54.97 NR; 2 Keely Hodgkinson GBR 1:55.19 NR AU23R; 3 Natoya Goule-Toppin JAM 1:55.96 NR; 4 Mary Moraa KEN 1:57.42; 5 Halimah Nakaayi UGA 1:58.34; 6 Catriona Bisset AUS 1:58.35; 7 Renelle Lamote FRA 1:58.51; 8 Sage Hurta-Klecker 1:59.65; 9 Jemma Reekie GBR 2:00.34

1500: 1 Faith Kipyegon KEN 3:50.72; 2 Diribe Welteji ETH 3:53.93; 3 Laura Muir GBR 3:55.16; 4 Freweyni Hailu ETH 3:55.68; 5 Linden Hall AUS 3:56.92 AR; 6 Birke Haylom ETH 3:56.98; 7 Hirut Meshesha ETH 3:57.53; 8 Jessica Hull AUS 3:57.57; 9 Melissa Courtney-Bryant GBR 3:59.57; 10 Cory McGee 4:01.28; 11 Ciara Mageean IRL 4:03.09; 12 Sinclaire Johnson 4:03.21; 13 Worknesh Mesele ETH 4:09.34

5000: 1 Gudaf Tsegay ETH 14:00.21 WR; 2 Beatrice Chebet KEN 14:05.92; 3 Ejgayehu Taye ETH 14:21.52; 4 Lilian Rengeruk KEN 14:40.81; 5 Lemlem Hailu ETH 14:42.29; 6 Nozomi Tanaka JPN 14:42.38; 7 Alicia Monson 14:45.98; 8 Weini Kelati 15:25.62

3000SC: 1 Winfred Yavi BRN 8:50.66 AR; 2 Beatrice Chepkoech KEN 8:51.67; 3 Faith Cherotich KEN 8:59.65; 4 Jackline Chepkoech KEN 9:01.18; 5 Zerfe Wondemagegn ETH 9:05.36; 6 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 9:08.11; 7 Sembo Almayew ETH 9:13.08; 8 Marwa Bouzayani TUN 9:17.15; 9 Courtney Wayment 9:20.69; 10 Alice Finot FRA 9:41.09

100H (1.8): 1 Tobi Amusan NGR 12.33; 2 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.38; 3 Kendra Harrison 12.44; 4 Danielle Williams JAM 12.47; 5 Megan Tapper JAM 12.48; 6 Alaysha Johnson 12.48; 7 Nia Ali 12.62; 8 Pia Skrzyszowska POL 12.81; 9 Tia Jones 12.82

400H: 1 Femke Bol NED 51.98; 2 Shamier Little 53.45; 3 Rushell Clayton JAM 53.56; 4 Janieve Russell JAM 53.60; 5 Anna Cockrell 54.48; 6 Ayomide Folorunso ITA 54.68; 7 Gianna Woodruff PAN 54.95; 8 Anna Ryzhykova UKR 54.98; 9 Viktoriya Tkachuk UKR 55.48

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.03; 2 Nicola Olyslagers AUS 2.03 AR; 3 Angelina Topić SRB 1.95; 4 Vashti Cunningham 1.91; 5 Morgan Lake GBR 1.91; 5 Yuliya Levchenko UKR 1.91; 7 Iryna Gerashchenko UKR 1.87

PV: 1 Katie Moon 4.86; 2 Tina Šutej SLO 4.81; 3 Sandi Morris 4.71; 4 Wilma Murto FIN 4.71; 5 Nina Kennedy AUS 4.56; 6 Roberta Bruni ITA 4.56

LJ: 1 Ivana Vuleta SRB 6.85; 2 Ese Brume NGR 6.85; 3 Quanesha Burks 6.77; 4 Brooke Buschkuehl AUS 6.71; 5 Jazmin Sawyers GBR 6.68; 6 Taliyah Brooks 6.45

TJ: 1 Yulimar Rojas VEN 15.35; 2 Shanieka Ricketts JAM 15.03; 3 Kimberly Williams JAM 14.61; 4 Dariya Derkach ITA 14.52; 5 Thea LaFond DMA 14.46

SP: 1 Chase Ealey 20.76 NR; 2 Sarah Mitton CAN 19.94; 3 Auriol Dongmo POR 19.92 NR; 4 Jessica Schilder NED 19.88; 5 Maggie Ewen 19.82; 6 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.17

DT: 1 Valarie Allman 68.66; 2 Laulauga Tausaga-Collins 68.36; 3 Sandra Perković CRO 66.85; 4 Jorinde van Klinken NED 66.03; 5 Kristin Pudenz GER 62.96; 6 Claudine Vita GER 61.51; 7 Mélina Robert-Michon FRA 61.26

JT: 1 Haruka Kitaguchi JPN 63.78; 2 Tori Peeters NZL 61.30; 3 Mackenzie Little AUS 61.24; 4 Maggie Malone 60.42; 5 Līna Mūze-Sirmā LAT 59.69; 6 Victoria Hudson AUT 57.99; 7 Liveta Jasiūnaitė LTU 57.45

Sydney Marathon, Australia, September 17

Men: Mar: 1 Othmane El Goumri MAR 2:08:20; 2 Laban Korir KEN 2:08:43; 3 Getaneh Tamire ETH 2:11:22; 4 Limenih Getachew ETH 2:12:34; 5 Moses Kipsang KEN 2:13:28; 6 Jonathan Kipleting KEN 2:15:02

Women: Mar: 1 Betsy Saina USA 2:26:47; 2 Rahma Tusa ETH 2:26:53; 3 Gladys Chesire KEN 2:28:41; 4 Angela Tanui KEN 2:28:52; 5 Gudeta Bekelech ETH 2:29:13; 6 Antonina Kwambai KEN 2:29:33; 7 Haven Hailu ETH 2:30:45; 8 Sinead Diver 2:31:27; 19 Stacey Winter GBR 2:53:49

Porto, Portugal, September 17

Men: HM: 1 Antony Kimtai KEN 61:39; 2 Mike Kiptum KEN 61:42; 3 Barnabas Kipkoech KEN 61:54

Women: HM: 1 Enatnesg Alamrew ETH 67:13; 2 Nancy Chepleting Meli KEN 69:44; 3 Tigist Gashaw BRN 70:05

Zaandam 10 miles, Netherlands, September 17

Men: 10M: 1 Mathew Kimeli KEN 45:20; 2 Vincent Kibet KEN 45:25; 3 Adel Mechaal ESP 45:37; 4 Bethwel Kibet KEN 45:47; 5 Mulugeta Asefa ETH 46:01; 6 Geoffrey Kipchumba USA 46:11; 7 Yakoub Labquira MAR 46:35; 8 Youssef Ben Haddi MAR 46:44; 9 Peter Kipsirat KEN 46:42; 10 Khalid Choukoud 46:44; 11 Filmon Tesfu 47:06; 12 Richard Douma 47:39

Women: 10M: 1 Agnes Keino KEN 52:18; 2 Cynthia Chemweno KEN 52:21; 3 Almaz Ayana ETH 52:23; 4 Ludwina Chepngetich KEN 52:40; 5 Naomi Rotich KEN 52:56; 6 Diane van Es 53:02; 7 Sarah Lahti SWE 53:26; 8 Mirriam Chebet KEN 54:18; 9 Jill Holterman 54:37; 10 Anne Luijten 55:16; 11 Elizeba Cherono 56:38

Chonburi, Thailand, September 17

Men: 10km: 1 Hicham Amghar MAR 29:00; 2 Chimdesa Debele ETH 29:01; 3 Stanley Njihia KEN 29:11

Women: 10km: 1 Loice Chemnung KEN 32:04; 2 Betelihem Afenigus ETH 32:35; 3 Faith Chepkoech KEN 32:38

GB XC PERFORMANCES IN USA

ADIDAS XC CHALLENGE, Cary NC, USA, September 15



Women: 5kmXC: 7 MOLLY JONES 17:30; 20 RHIAN PURVES 17:59; 22 JASMINE YOUNG (U20) 18:12

AUTO-OWNERS SPARTAN INVITATIONAL, Lansing MI, USA, September 15



Men: 8kmXC: 58 DYLAN MCBRIDE (U20) 26:09

Women: 6kmXC: 7 GRACE MOLLOY 21:22

BRADLEY INTERCOLLEGIATE, Peoria IL, USA, September 15



Women: 3M: 3 BEATRIX WRAITH 16:30; 8 CIARA THORNLEY (U20) 17:41

COVERED BRIDGE OPEN CC MEET, Boone NC, USA, September 15

Men: 8kmXC: 40 MICEAL McCAUL 25:52

Women: 5kmXC: 9 CHLOE WELLINGS 17:34; 12 SOPHIE MAGSON (U20) 17:40; 18 EVIE McIVER (U20) 18:03; 56 ALBANE FERY (U20) 19:32

LSU CROSS COUNTRY INVITATIONAL, Baton Rouge LA, USA, September 15



Women: 5kmXC: 6 KATIE JOHNSON (U20) 18:27

MAIN LINE INVITATIONAL, Haverford PA, USA, September 15



Men: 4MXC: 12 GEORGE KEEN (U20) 20:21

MEL BRODT COLLEGIATE CROSS COUNTRY INVITATIONAL, Bowling Green OH, USA, September 15

Men: 8kmXC: 27 KIAN WILES (U20) 26:06



Women: 6kmXC: 3 ESME DAVIES 21:04; 25 TABATHA WALFORD 22:10

MONTANA INVITATIONAL, Missoula MT, USA, September 15



Men: 8kmXC: 10 REECE SHARMAN-NEWELL 24:59



Women: 5kmXC: 2 HELEN BRAYBROOK 17:33

MOUNTAIN DEW INVITATIONAL, Gainesville FL, USA, September 15



Women: 3MXC: 47 JESSICA HATCH (U20) 18:32; 78 IZZI O’BRIEN (U20) 19:21

QUEEN CITY INVITATIONAL, Charlotte NC, USA, September 15



Men: 8kmXC: 7 TOM HEAL (U20) 25:32; 8 ZAK FREELAND (U20) 25:45; 11 FRANK McGRATH (U20) 25:48; 13 JACOB PICKERING 25:53; 21 DAVID HOLMAN (U20) 26:16

Women: 5kmXC: 21 AMBER SCOTT 19:08; 39 EVIE WILD 20:17

THE SOUTHERN SHOWCASE, Huntsville AL, USA, September 15



Men: 8kmXC: 5 JACK MEIJER 23:44; 23 EDWARD BIRD (U20) 24:26; 60 ALEX ALSTON (U20) 25:03

Women: 5kmXC: 63 ZOE BRICKLEY 18:10; 173 LAURE KIDUKULA (U20) 19:47

VIRGINIA TECH ALUMNI INVITATIONAL, Blacksburg VA, USA, September 15

Men: 8kmXC: 10 BRYN WOODALL 25:18; 14 WILL STOCKLEY 25:27; 53 JOSHUA HALE (U20) 27:05

Women: 6kmXC: 7 ELLEN MARY KEARNEY (U20) 22:01

FURMAN XC INVITATIONAL, Greenville SC, USA, September 16



Women: 6K: 49 FREYA BUGLASS (U20) 23:51

GREENO/DIRKSEN INVITE, Lincoln NE, USA, September 16



Men: 8kmXC: 26 IESTYN WILLIAMS 24:53

Women: 5kmXC: 15 CHLOE RYLANCE 17:50; 91 ERIN MACFARLANE (U20) 19:15

