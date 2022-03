Reading athlete improves her PB to 71:53

NETHERHALL 10, Maryport, February 27

Overall: 1 R Lightfoot (Ellen, M35) 55:53; 2 B Rooney (Bord H) 56:05; 3 C Storrie (Dumf) 56:21

M60: 1 K McCaig (Dumf) 65:17

Women: 1 A Gonzales (Unatt) 73:22; 2 B Smith (C’land, W35) 73:30; 3 N McNally (P’stone, W50) 73:39

W65: 1 S Cain (C’land) 80:12

STANLEY PARK 10km, Blackpool, February 27

Overall: 1 B Fogarty (B’burn, M35) 34:29; 2 D Wilkes (Unatt, M35) 34:50; 3 C Walton (B’burn, M35) 35:09

Women: 1 F Morne (R Rose, W45) 40:27; 2 G Verdin (Liv RC) 40:58; 3 J Durkin (Liv PS, W40) 41:17

TARPLEY 10, Bury St. Edmunds, February 27

Overall: 1 M Hayward (Newmkt J, M40) 56:13; 2 G Taylor (Felix, M35) 57:24; 3 C Gay (Wym, M35) 58:12

M70: 1 B Osborne (Haver) 76:05

Women: 1 J Prior (Trent P) 60:19; 2 S Linassi (Felix, W45) 71:38; 3 H Taylor (Felix) 73:20

W65: 1 J Morgan (St Ed) 79:21

TARPLEY 20, Bury St. Edmunds, February 27

Overall: 1 I Allen (Spa) 1:45:31; 2 S Peck (Harw, M45) 2:01:12; 3 M Newton (Spring S, M40) 2:02:29

M55: 1 M Allen (Ips J) 2:06:40. M70: 1 S Mead (S’mkt) 2:26:33; 2 D Newton (BRJ Running Club) 2:45:35; 3 T Newton (Ips J) 2:51:00

Women: 1 D Glover 2:05:03; 2 L Thomas (Ips J) 2:11:38; 3 K Chapman (Bish S, W45) 2:14:55

W60: 1 R Pittman (Spring S) 2:38:45. W65: 1 A Newton (BRJ) 3:03:42

WOKINGHAM HALF MARATHON, Wokingham, February 27

Joshua Grace was first man in 66:06 with Nick Torry third in a UK M45 ranking-topping 67:23 while Naomi Mitchell dominated the women’s race in 71:53 to take well over a minute off her PB. Becky Briggs was second in 73:51.

Overall: 1 J Grace (AFD) 66:06; 2 T Merson (Exm H, M35) 67:05; 3 N Torry (Serp, M45) 67:23; 4 A Milne (HW) 67:40; 5 R Richmond (Bide, M35) 67:47

M40: 1 K Welborn (BRAT) 68:30; 2 P Piper (W4H) 68:50; 3 M England (Western Tempo) 68:57; 4 N Impey (Rane) 69:18; 5 J Hutchins (Woking) 69:51; 6 R Price (Read) 69:53; 7 L Mcintyre (RunThrough) 70:40; 8 D Woolmer (Walton) 71:01. M45: 2 J Bolton (W’stock) 70:14; 3 A Grenville (TV Tri) 72:52; 4 P Fauset (Dark Pk) 73:19; 5 R Paranandi (Herne H) 73:28; 6 M Ince (BRAT) 73:59. M50: 1 P Jones (Shrews) 71:47; 2 J Gonzalez-Armas (26.2) 76:36; 3 R McKee (Hunts) 77:47. M55: 1 A Bloore (E&E) 78:50; 2 N Malpeli (N Herts) 79:04; 3 M Turney (Chilt) 80:56. M60: 1 M Slaney (BMH) 81:44; 2 K Murray (Serp) 82:00; 3 K Miyazaki (AFD) 82:43; 4 T Knightley (Ilf) 82:48; 5 M Hurford (Morn) 85:59; 6 G Bull (Reig) 86:45; 7 D Woodford (Fordy) 87:06; 8 D Humphrey (Burn J) 87:56. M65: 1 B Rogers (Ips J) 91:05; 2 M Pocock (Reig) 92:50; 3 J Cook (Eg H) 93:12; 4 T Franklin (Knaves) 94:31. M70: 1 M Sheridan (Newb) 89:26; 2 D Green (Brack FR) 98:56

Women: 1 N Mitchell (Read) 71:53; 2 B Briggs (CoH) 73:51; 3 K Welch (Sidm) 74:42; 4 R Duxbury (Oxford Tri) 75:23; 5 G Bruinvels (AFD) 76:45; 6 H Munn (R&N) 77:46; 7 A Sunderland (Eal E, W45) 78:29; 8 S Delderfield (VoA, W35) 78:30; 9 L Locks (AFD, W45) 78:36; 10 C Grima (HW, W40) 79:25; 11 M Gibson (Eal E, W35) 79:29

W35: 3 C Thurgood (C&C) 80:29; 4 J Vine (Gard CR) 80:43; 5 R Vickers (Ports) 81:08. W40: 2 H Roberts (Dartf) 80:37; 3 C Rose (N Norf) 80:41; 4 J Armson (QPH) 81:12; 5 L Rooney (King T) 82:29; 6 H Scott (M&C) 83:22. W45: 3 V Taylor (Finch C) 80:57; 4 C Metcalfe (Ryde) 81:35; 5 A Bayliss (Salis) 81:40; 6 A Thorn (Erme) 82:11; 7 A Hanley (Chipp) 82:13; 8 G Stoneley (Reig) 83:28; 9 L Taylor (S Lon) 83:29; 10 K Sung (M’stone) 84:41; 11 S Skeath (Unatt) 85:31. W50: 1 K Sargeant (Read RR) 85:53; 2 C Hoskins (Read RR) 86:00; 3 V Carter (TVH) 87:20; 4 P Taylor (Helpston) 88:16; 5 J Cook (Shrop S) 88:52. W55: 1 J Murdy (SSh) 90:40; 2 T Train (Ryde) 90:53; 3 S Godfrey (C&C) 90:57; 4 S Harrison (G&G) 91:49. W60: 1 S Morris (H’field) 92:30; 2 J Balfour (Strag) 93:00; 3 C McCarthy (P’fract) 93:56; 4 B Wenman (Cant) 97:25; 5 C Costiff (Ashf D) 97:37. W65: 1 L Hembury (Tring) 91:55; 2 T Lovern (Somer) 1:48:34

RAF Shawbury 10km, Shrewsbury, February 27

Overall:

1 J Hindle (B’burn) 33:20

2 a Pachala 34:51

3 J Mason (Telf) 35:25

Women:

1 A Walkley (W40) 40:09

2 V Williams (RAF) 40:58

3 J Pugh (Shrop, W45) 42:06

W60: 1 S Hancock (Osw) 46:46

MOUNTFIELD 5km / 5M, Mountfield, February 26

Overall (5M): 1 J Williamson (Derry TC) 25:32; 2 A Scullion (Knockmany, M40) 27:42; 3 P Barbour (Omagh, M35) 29:06

Women: 1 P McGurren (Sper, W40) 33:00; 2 M Mclaughlin (Kc runners) 35:55; 3 M Gallagher (Run for enda) 37:06

Overall (5km): 1 F Buchanan (Ennis, U15) 16:46; 2 C Reihill (St michaels enniskillen, U17) 18:14; 3 C Sprice (NI Schs, U17) 18:38

Women: 1 C Scullion (Omagh, U15) 19:40; 2 G Mcwilliams (Derry) 22:42; 3 C Tierney (Unatt, W40) 23:30

PILLING 10km SERIES, Pilling, February 26

Overall: 1 C Townsend (Unatt) 32:44; 2 B Walmsley (RVH, M35) 33:14; 3 S Hill (RVH, M45) 34:23

Women: 1 E McColm (Prest) 36:09; 2 C Lam-moores (Prest) 37:34; 3 G Tobin (Liv H, U17) 39:56

W75: 1 C Douglass (Red Rose RR) 54:00

STANLEY PARK 10km, Blackpool, February 26

Overall: 1 D Birtwistle (B’burn RR, M40) 34:03; 2 D Hamilton (S’port W, M50) 34:35; 3 W Pattison (G’nock) 34:47

M60: 1 P Muller (N Masters) 38:53

Women: 1 B Houghton (FCR) 38:27; 2 L Bell (Wins, W40) 42:10; 3 R Avanessian (Manc Y, W45) 42:20

3km ON THE GREEN, Glasgow, February 25

Overall: 1 J Roebuck (I’clyde) 9:11; 2 A Kirk (Kirk O) 9:17; 3 C Oates (Shett) 9:29

Women: 1 E Coles (Unatt) 11:06; 2 A Mcgregor (Kirk O, W45) 11:36; 3 D Maclean (Spring, W40) 12:07

EVEN SPLITS YORK 5km SERIES, York, February 25

Overall: 1 O Donkin (Bart D, U20) 15:54; 2 J Aldcroft (Lon C AC) 16:25; 3 E Cheseldine (Unatt) 16:31

U15: 1 A Peaker (Keigh) 16:42

Women: 1 K Wood (York) 16:49; 2 J Wood (Hill, U20) 17:57; 3 M Ellwood (York PH) 20:30

SERPENTINE LAST FRIDAY OF THE MONTH 5km, London Hyde Park, February 25



Overall: 1 O Garrod (S Lon) 15:27; 2 S Pearce-Higgins (TVH, M35) 16:09; 3 S Farmer (Fulham, M45) 16:13

M60: 1 M Boyle (Herne H) 18:29. M75: 1 T Rea (Dragons RC) 24:02

Women: 1 J Wedmore (Herne H) 18:50; 2 A Cross (THH) 19:02; 3 E Sheridan (Unatt) 19:41

W50: 1 S McDonald (S Lon) 20:50. W55: 1 L Thomas (HW) 20:22; 2 R Hutton (S Lon) 20:49. W60: 1 L Killip (Strag) 20:06; 2 J Balfour (Strag) 20:13; 3 L Woolhouse (Vets) 20:51. W65: 1 L Wilson (ESM) 23:55