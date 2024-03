British round-up includes deep results for the UK Inter-Counties and a national walks and combined events championships

Track

England Athletics 10,000m Race Walk Championships, Moulton College, Northampton, March 9

Cameron Corbishley won the men’s 10,000m walk in 41:34.39 to take a few seconds off of his 2017 PB.

Ireland’s Kate Veale won the women’s race in 46:03.22 with Abigail Jennings the leading Briton in third and the Aldershot athlete took the English title from Abby Hughes and Hannah Hopper.

Men’s 10,000W: 1 Cameron CORBISHLEY M&M 41:34.39; 2 Luc LEGON Bexley AC 47:29.79; 3 Neil WADE Manx H 49:09.16; 4 Ellis Victor SIMMONDS U18 2 DASH 52:06.05

5000W: Chris Snook AFD 20:35.72

Women’s 10,000W: 1 Kate VEALE IRL 46:03.22; 2 Ainhoa PINEDO GONZÁLEZ ESP W40 50:44.78; 3 Abigail JENNINGS AFD 50:54.91; 4 Abby HUGHES U20 Taunton AC 51:49.04; 5 Hannah HOPPER Cambridge H 52:02.97; 6 Pagen SPOONER Hyde Park H 52:52.57; 7 Jasmine NICHOLLS Leicester WC 52:57.15; 8 Agnese PASTARE LAT W35 54:59.80; 9 Jessica Alexandra WILTON U20 Ashford AC 56:00.03; 10 Grazia MANZOTTI W50 Ton 59:26.06

BIRMINGHAM UNIVERSITY WINTER THROWS & DISTANCE, Birmingham (U), March 9



Mixed events: 5000: r1: 2 J Charlton (Tip, W) 17:02.51; 3 E Powell (Western Tempo, W) 17:22.92; 4 B Stratton-Thomas (Swan, W) 17:25.24; 5 M Porter (Glouc, W) 17:26.67. r2: 1 E Tait (Gate, W) 16:21.99; 4 H Weedall (Vale R, W) 16:39.22; 8 R Hamilton-James (W’bury, W) 17:03.90; 9 I Padfield (Western Tempo, W) 17:08.98. r3: 1 L Davison (Norw, U20) 15:20.74; 17 N Mitchell (Read, W) 16:42.43. r4: 1 J Tuffin (BRAT) 14:05.13; 2 T Crockett (Western Tempo) 14:20.38; 3 D Gillett (Western Tempo) 14:26.05; 4 G Ogden (S Lon) 14:30.02; 6 T Shaw (York) 14:37.59; 9 L Rawlings (Shrews) 14:43.01; 12 M Brunnock (Western Tempo, U20) 14:54.01; 15 O Demain (Glouc, U20) 15:21.05



Men: 3000SC: 1 S Kerfoot (B&W) 9:38.07; 2 J Geddes (Kett) 9:41.53. SP: 1 J Matthews (Hale) 15.77; 2 A Williams (W Norf) 13.78. DT: 1 J Matthews (Hale) 46.34. HT: 1 S Clifton (Win) 49.58; 2 M Elliott (Tel, M45) 47.12. JT: 1 J Pratt (Craw) 63.87; 2 F Bishop-Timings (R&N) 62.91; 3 A Cresswell (Worc, M40) 42.83



U20: HT: 1 C Richardson (Newp) 48.19; 2 B Fenwick (Swan) 37.09



U15: JT: 1 C Cook (R&N) 48.96



Women: 2000SC: 1 L Jones (Herne H) 6:53.11; 2 A Schwarze-Chintapatla (Oxf U) 6:59.37; 3 A Michalec (THH) 7:16.75; 4 O Brown (Wyc P, U20) 7:22.17. SP: 1 C Aboagye (Croy) 11.75. DT: 1 K Ebbage (Ton) 43.93; 2 L Harris (Swan, U20) 41.95; 3 S Merritt-Drew (Shef/Dearn) 41.32; 4 E Darvell (Banb) 40.90; 5 C Aboagye (Croy) 38.33. HT: 1 K Ebbage (Ton) 47.25; 2 Z Dakin (Swan) 44.36. JT: 1 M Davis (Chelt, U20) 46.18; 2 R Wall (B&H) 41.56

U17: HT: 1 A Mitchell (Neath) 48.35; 2 H Scott (Swin) 46.71; 3 B Pendlebury (Traff, U15) 38.48; 4 L Harding (Swin, U15) 33.69

U15: DT: 1 B Pendlebury (Traff) 30.78

W50: SP: 1 P Williams (Strat) 13.33. JT: 1 P Williams (Strat) 33.49

Indoor

ENGLAND ATHLETICS U17 & U15 INDOOR COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Sheffield, March 9-10



Ruben Stovell won the under-17 men’s heptathlon with a PB score of 4756 from his Sheffield and Dearne team-mate Arthur Reilly.

The versatile Stovell won the England under-17 400m title earlier in the winter.

Matilda Quick scored a pentathlon PB of 3629 to win the under-17 women’s event and her marks included long jump and shot PBs.

Jasmine Nkoso and Murray Taylor won the under-15 Pentathlons both with PB’s.

Mixed events: 1500: 1 E Richards (Torb, U15W) 5:07.23; 2 E Barry (Bord H, U17W) 5:19.84; 3 J Lacey (Chelm, W) 5:37.63; 4 F Roberts (Phoe, U15) 7:07.98; 5 S Kinsley (BKS, U17W) 8:15.45



U20 men: 60: 1 E Griffiths (Liv H, U17) 7.83; 2 E Murray (Bath, U17) 8.03; 3 A Sheedy (Dono, U17) 8.86; 4 F Arkwright (BKS, U17) 9.54; 5 A George (BKS) 9.74; 6 B Witheridge (BKS) 9.89; 7 S Balson (BKS, U17) 12.57. 400: 1 A George (BKS) 81.65; 2 B Witheridge (BKS) 84.07. LJ: 1 E Griffiths (Liv H, U17) 5.41; 2 E Murray (Bath, U17) 5.20; 3 L Murray (Corn, U17) 4.18; 4 F Arkwright (BKS, U17) 3.85; 5 B Witheridge (BKS) 2.08; 6 A George (BKS) 1.78. SP: 1 L Murray (Corn, U17) 8.44



U17: 400: 1 A Sheedy (Dono) 62.20; 2 L Murray (Corn) 64.67; 3 J Moore (Black NM) 74.10; 4 F Arkwright (BKS) 80.28; 5 S Balson (BKS) 103.09. HepI: 1 R Stovell (Shef/Dearn) 4756 (7.36, 5.74, 14.90, 1.77, 9.27, 3.50, 2:36.63); 2 A Reilly (Shef/Dearn) 4675 (7.28, 6.19, 9.98, 1.83, 8.91, 4.30, 3:00.74); 3 J Dako (B&B) 4548 (7.32, 6.59, 11.13, 1.77, 8.58, 2.90, 2:53.61); 4 S Newton (Ton) 4477 (7.66, 6.12, 12.69, 1.89, 8.74, 2.90, 2:55.21); 5 E Hughes (Chelm) 4440 (7.36, 6.17, 10.68, 1.77, 8.26, 3.10, 3:03.53); 6 N Brassington (W Ches) 4262 (7.33, 5.95, 13.35, 1.65, 8.88, 3.00, 3:07.29); 7 H Kay (Bolt) 4228 (7.58, 6.48, 11.46, 1.74, 8.74, 2.50, 3:01.38); 8 O Wilson (Glouc) 4083 (7.46, 6.05, 10.44, 1.68, 8.98, 2.40, 2:51.49); 9 N Mobbs (N Ayr) 4073 (7.55, 5.60, 9.39, 1.71, 9.18, 3.70, 3:03.39); 10 O Downs (Inv EK) 4067 (7.55, 5.77, 11.97, 1.77, 9.07, 2.60, 3:03.31)



U15: 60: 1 F Wallace (Lisb) 8.23; 2 S Kinsley (BKS) 9.60; 3 F Roberts (Phoe) 11.00. LJ: 1 F Wallace (Lisb) 5.24; 2 F Roberts (Phoe) 2.67; 3 S Kinsley (BKS) 2.34. PenI: 1 M Taylor (I’ness) 2847 (8.80, 5.47, 9.89, 1.77, 2:16.58); 2 A Angilletta (Dees) 2816 (8.68, 5.83, 10.58, 1.74, 2:27.74); 3 S Tsolo (E&E) 2619 (9.17, 5.19, 9.27, 1.65, 2:13.60); 4 C Green (Chelt) 2571 (9.36, 5.31, 9.06, 1.62, 2:13.15); 5 T Lamprecht (Macc) 2485 (8.94, 5.38, 10.09, 1.59, 2:30.12); 6 T Webb (Folk) 2470 (9.38, 4.94, 11.14, 1.56, 2:20.33); 7 T Guthrie (Read) 2358 (9.37, 5.20, 7.72, 1.62, 2:20.75); 8 O Cooper (Bury) 2316 (9.42, 5.16, 10.95, 1.59, 2:36.71); 9 A Giles (B&B) 2301 (9.27, 5.38, 10.57, 1.68, 2:52.18); 10 A Edwards (Alt) 2225 (10.05, 4.96, 10.13, 1.47, 2:19.54)



U20 women: 60: 1 E Dodds (Shrews) 9.13; 2 F Mason (C&N, U15) 10.00; 3 L Naylor (BKS, U17) 10.07; 4 S Cairney (BKS) 10.22; 5 S Kinsley (BKS, U17) 11.00. 400: 1 S Langton (W&SV) 65.57; 2 R Porter (Herts P) 69.98; 3 S Cairney (BKS) 88.24. LJ: 1 E Dodds (Shrews) 3.68; 2 R Porter (Herts P) 3.63; 3 S Cairney (BKS) 2.83. SP: 1 A Thompson (Liv PS) 7.50; 2 L Naylor (BKS, U17) 6.86

U17: PenI: 1 M Quick (Swan) 3629 (9.06, 1.65, 12.82, 5.49, 2:44.22); 2 S Brown (N Ayr) 3507 (8.76, 1.56, 11.17, 5.44, 2:40.42); 3 M Mills (Stock H) 3392 (9.26, 1.47, 11.42, 5.00, 2:24.33); 4 G Osman (Win) 3380 (9.42, 1.56, 10.20, 5.44, 2:34.21); 5 T Mason (Bed C) 3336 (8.85, 1.59, 9.24, 5.64, 2:51.28); 6 H Wilson (Blyth) 3335 (9.22, 1.59, 9.84, 5.04, 2:32.89); 7 I Knight (R&N) 3310 (8.93, 1.56, 9.12, 5.00, 2:32.23); 8 G Malley (W’moss) 3258 (8.85, 1.41, 9.19, 5.10, 2:27.09); 9 A Scott (Chelm) 3193 (8.96, 1.47, 10.68, 5.67, 3:00.23); 10 S Gorvett (Blyth) 3174 (9.40, 1.50, 9.95, 4.69, 2:27.71)

U15: PenI: 1 J Nkoso (Herne H) 3342 (9.27, 1.56, 12.49, 4.86, 2:39.08); 2 S Purnell (Win) 3258 (9.31, 1.53, 10.07, 5.10, 2:34.64); 3 T Northcott (York) 3198 (9.22, 1.50, 9.35, 5.09, 2:34.20); 4 L Newth (ESM) 3096 (9.87, 1.59, 8.12, 5.25, 2:37.69); 5 T Odugbesan (Card Arch) 3037 (9.34, 1.44, 10.30, 5.19, 2:48.33); 6 J Turner (Hallam) 2996 (9.58, 1.50, 8.81, 4.93, 2:38.47); 7 L Flute (Win) 2914 (9.44, 1.35, 7.20, 4.83, 2:23.84); 8 O Isherwood (Hallam) 2912 (9.80, 1.50, 8.91, 4.64, 2:36.09); 9 D Maguinness (Aird) 2911 (10.18, 1.53, 8.16, 4.35, 2:23.54); 10 A Ely (Prest) 2848 (9.68, 1.62, 10.03, 4.26, 2:54.70)

Road races

CHERTSEY HOUSE SERIES 10, Guernsey, March 10



Overall: 1 R Weston (Guernsey Athletics, M35) 53:43; 2 E Woodhead (Guernsey Athletics) 55:45; 3 S Dawes (Guernsey Athletics, M40) 58:42



Women: 1 U Maisch (Guernsey Athletics, W45) 64:30; 2 N Petit (Guernsey Athletics) 65:57; 3 V King (W35) 66:30

GRANITE WAY 10 / 20, Okehampton, March 10



Overall (10M): 1 J Pullinger (SWRR) 58:02; 2 H McMahon 60:17; 3 C Turner (Okehampton) 60:20



Women: 1 V Ryan (Wells, W45) 67:26; 2 G McMahon (Unatt, W40) 71:04; 3 J Reay (W65) 72:26



W65: 2 J Bremner (Tamar) 78:07



Overall (20M): 1 J Cutlan (Corn, M35) 1:57:44; 2 C Hewitt (Tiv) 1:58:49; 3 D Ellam (B&W, M35) 1:59:33



M55: 1 G Bale (Plyms) 2:00:33



Women: 1 L Swanton-Rouvelin (W40) 2:28:04; 2 R Harvie (Newq RR) 2:28:22; 3 E Cockcroft (SWRR, W35) 2:29:14

LABC RUNNERS 5km, Littleborough, March 10



Overall: 1 H Peacocke (Salf, U20) 17:36; 2 S Clark (Unatt) 18:38; 3 D Hughes (Unatt) 19:26



Women: 1 I Brandon (Roch H) 20:13; 2 J McGregor Stead (Tod, W35) 20:16; 3 E Bower (Unatt) 23:34

RETFORD HALF-MARATHON, Retford, March 10



Overall: 1 S Roberts (Ret) 67:13; 2 D Narborough (Mic) 69:37; 3 G Cooke (Barns) 69:51



M40: 1 B Raeside (Notts) 70:55

M55: 1 A Taplin (Beeston) 76:35

M60: 1 P Lane (Danum) 83:03; 2 C McNicholas (Barns) 85:21; 3 P McNally (Red) 85:50; 4 M Walters (Holme P) 86:31



Women: 1 N Drakeford (Barns) 78:05; 2 S Evans (Steel City Striders, W35) 83:54; 3 C Bradbury (Beeston) 84:35

CHILLY 10km, Castle Combe, Wiltshire, March 10

Overall: 1 M Dunsford (B&W) 32:58; 2 R Earley 33:10; 3 B Saalman (Cotswold) 35:50

Women: 1 C Nicholas (Yate, W40) 36:58; 2 A Wilk 37:49; 3 M Brush (Chelt, W45) 39:42

W45: 2 E Hines (Swin) 39:55

W50: 1 S May (Bide) 41:02

CROFT CIRCUIT RUNS, Dalton, North Yorkshire, March 10

Overall (10km): 1 J Lonsdale (Worksop) 31:50; 2 S Hardy 34:21; 3 A Sayers (Crook) 35:41

Women: 1 S Abel (Sedgefield) 40:37; 2J Pawley 48:41; 3 C Samuel 49:16

Overall (13.1M): 1 J Ridding (Sund) 71:59; 2 J Siddoway 76:21; 3 G Wallace (B’hill, M40) 77:03

Women: 1 A Wilson (W35) 85:27; 2 S Whitehead 86:03; 3 J Spink (Sedge, W45) 87:41

DORNEY LAKE 10km, Buckinghamshire, March 10

Overall: 1 P Beblo 35:18; 2 E Hillyar (Poole, W35) 36:31; 3 B Wall (M40) 36:35

Women: 1 Hillyar 36:31; 2 A Wilk 38:59; 3 K Sung (M&M, W50) 40:10

HM: 1 L Kempson 73:45; 2 J Spencer 75:10; 3 A Gurteen 75:40

Women: 1 M Mallet 81:51; 2 J Elkington 88:30; 3 D Robertson 92:33

THE ONE IN THE PARK 10km, Battersea, London, March 10

Overall: 1 J Lee (M40) 35:11; 2 S Watson 35:55; 3 E Collyear (W) 39:26

Women: 1 Collyear 39:26; 2 S Dennis 47:14; 3 M Chapman 49:13

KING’S BUILDING 5, Edinburgh, March 9



Overall: 1 J Dunn (Cors) 25:49; 2 S Segger-Staveley (Sett) 26:00; 3 N Sillence (NSP, U20) 26:33



Women: 1 E Shaw (Edin U Hare and F) 29:49; 2 V Wright (Giff N, U20) 32:46; 3 C Cole (Bury) 33:55



EVEN SPLITS YORK 5km SERIES, York, March 8



Overall: 1 A Kilby (Walton) 15:03; 2 J West (M’bro) 15:16; 3 T Pavis (Knaves) 15:21



U20: 1 C Bryson (Exe) 15:43



Women: 1 G Malir (Leeds C) 16:58; 2 C Mason (York) 16:59; 3 M Stenhouse (R&N) 17:36



W45: 1 E Hardy (R’well) 18:53

TEDDY HALL RELAYS, Oxford, March 6

Men (4x4M approx.): 1Oxford U 88:22 (N Moulton 21:45, E McColgan 22:21, J Martin 22:07, J Cornish 22:07); 2 RAF 89:38 (J Clark 23:01, M Blunden 21:52, C Pacey 21:40, M Hazell 23:04); 3 Oxford U B 30:14 (J Wilkinson 22:59, B McCartney 23:16, T Renshaw 21:53, N Moulton 22:04); 4 Bristol U 90:59; 5 Headington RR 91:40; 6 Corpus C 93:44

Fastest: Pacey 21:40

Women (4x4M approx.): 1 Oriel College 1:48:31 (26:01, 27:46, 27:56, 26:46); Oxford U 1:50:07 (C Westhead 26:53, M Hey27:48, A Gandee 27:21, A Brooks 28:04); 3 Oxford College 1:51:38 (C Hartley 26:52, M Skell 26:20, B Fishpool 33:04, N Kingston 25:21): 4 Bath U 1:54:55; 5 RAF 1:55:35; 6 Oxford U Tri 2:01:55

Fastest: Kingston 25:21

153 teams finished

SOUTH SHIELDS MONTHLY MILE, South Shields, March 6



Overall: 1 S Morley (Tyne Br, M35) 5:06; 2 G Penn (NSP) 5:27; 3 A Tait (Tyne Br) 5:35



Women: 1 N Jones (J&H) 6:14; 2 J Heyworth (Salt) 6:24; 3 L Havis (Middlesbrough AC) 6:53

Cross-Country

CAU UK INTER COUNTIES CHAMPIONSHIPS (Inc BRITISH ATHLETICS CROSS CHALLENGE & WORLD TRIALS), Wollaton Park, Nottingham, March 9

For full report, see here.

Men (10km): 1 C Johnson (North East) 26:36; 2 T Evans (Leicestershire & Rutland) 26:43; 3 S Stirling (Scotland East) 26:43; 4 J Kingston (Kent) 26:55; 5 J Millar (Avon & Somerset) 27:06; 6 J Dempsey (Shaftesbury Barnet Harriers) 27:11; 7 J Crowe (Scotland East) 27:15; 8 B Rushman (Hertfordshire) 27:20; 9 J Millar (Suffolk) 27:21; 10 C Allan (North East) 27:22; 11 A Manthorpe (City of Sheffield and Dearne AC) 27:26; 12 M Ramsden (Lancashire) 27:28; 13 C Avery (North East) 27:30; 14 F McNally (Northern Ireland) 27:30; 15 D Evans (Middlesex) 27:32; 16 M Willis (North Wales) 27:33; 17 B Cole (Kent) 27:35; 18 S Eglen (Surrey) 27:36; 19 A Heyes (Yorkshire) 27:39; 20 R Slade (Buckinghamshire) 27:40; 21 N Johnston (Northern Ireland) 27:41; 22 C Main (Leicestershire & Rutland) 27:42; 23 O Bell (Hertfordshire) 27:44; 24 T Fawden (Middlesex) 27:46; 25 A McMillan (Yorkshire) 27:48; 26 L Gratton (Staffordshire) 27:48; 27 J O’Hara (Hampshire) 27:51; 28 E Turki (Northern Ireland) 27:53; 29 A Hickey (Essex) 27:56; 30 C Coulson (North East) 28:01; 31 E Wilson (Essex) 28:06; 32 E Blythman (Bedfordshire) 28:09; 33 M Campion (Nottinghamshire) 28:10; 34 J Wilkinson (Lincolnshire) 28:12; 35 J O’Connell (Surrey) 28:14; 36 T Power (Yorkshire) 28:17; 37 L Stone (Surrey) 28:17; 38 M Bartram (Suffolk) 28:19; 39 J Rowe (Cornwall) 28:20; 40 J Sagar (Yorkshire) 28:21; 41 L Smith (Norfolk) 28:22; 42 G Watson (Cheltenham & County Harriers) 28:24; 43 T Raynes (Lancashire) 28:26; 44 S Fox (Devon) 28:26; 45 W Zerom (Kent) 28:27; 46 D Williamson (Essex) 28:28; 47 G Hatton (Lincolnshire) 28:29; 48 B Wills (Hampshire) 28:29; 49 T Spencer (Derbyshire) 28:31; 50 J McCrae (Lincolnshire) 28:32; 51 F Slemeck (Hampshire) 28:33; 52 R Harrison (Lancashire) 28:34; 53 H Brodie (Bedfordshire) 28:34; 54 S Costley (Hampshire) 28:35; 55 J White (Norfolk) 28:35; 56 C Charleston (Essex) 28:37; 57 L Taylor (Lincolnshire) 28:38; 58 S Goodchild (Cornwall) 28:38; 59 M Taylor (Kent) 28:43; 60 W Cork (North East) 28:46; 61 T Frith (Essex) 28:47; 62 R Fitzgibbon (Sussex) 28:47; 63 T Chandler (Surrey) 28:48; 64 E Spencer (Derbyshire) 28:52; 65 L Dinsmore (Northern Ireland) 28:54; 66 L Minale (Middlesex) 28:54; 67 C McCaughey (Northern Ireland) 28:55; 68 A Bailes (North East) 28:56; 69 R Sesemann (Kent) 28:57; 70 S Flanagan (Yorkshire) 28:57; 71 A Corlett (Lancashire) 28:57; 72 L Prior (Avon & Somerset) 29:00; 73 S Jackson (North East) 29:00; 74 L Moses (Leicestershire & Rutland) 29:01; 75 M Marshall (Oxfordshire) 29:01; 76 G Gurney (Middlesex) 29:04; 77 M Cunningham (Lancashire) 29:06; 78 J Collier (Cumbria) 29:07; 79 C Jones (Cornwall) 29:07; 80 P Hart (Hampshire) 29:08; 81 E Smith-Rasmussen (Lincolnshire) 29:10; 82 J Landers (Cornwall) 29:11; 83 B Salvo (Devon) 29:12; 84 M Grindrod (Sussex) 29:12; 85 J Minter (Bedfordshire) 29:13; 86 T Foster (Surrey) 29:14; 87 M Snowdon (Suffolk) 29:14; 88 J Hoad (Surrey) 29:14; 89 A Marshall (Scotland East) 29:15; 90 F Knowles (Warwickshire) 29:17; 91 G Mallett (Surrey) 29:18; 92 S Strange (Essex) 29:18; 93 E Hetherington (North East) 29:19; 94 C Larkin (Cheshire) 29:20; 95 O Garrod (Surrey) 29:22; 96 J Stolberg (Warwickshire) 29:23; 97 S Allen (Leicestershire & Rutland) 29:23; 98 P Wylie (North East) 29:26; 99 J Doye (Essex) 29:26; 100 J Doherty (Merseyside) 29:27; 101 B Cumberland (Oxfordshire) 29:28; 102 S Heath (Sussex) 29:28; 103 R Worland (Greater Manchester) 29:28; 104 T Humphries (Cumbria) 29:30; 105 B Davies (Bedfordshire) 29:35; 106 T Harrison (Cambridgeshire) 29:37; 107 O Hitchcock (Suffolk) 29:37; 108 J Bartlett (Yorkshire) 29:38; 109 A Sutton (Berkshire) 29:39; 110 J Hotham (Essex) 29:41; 111 O Toye (Northern Ireland) 29:41; 112 M Jenkin (Cornwall) 29:42; 113 H Allcock (Norfolk) 29:45; 114 D Clarke (Warwickshire) 29:46; 115 J Scott-Farrington (Greater Manchester) 29:50; 116 M Shantry (Surrey) 29:51; 117 A Day (Warwickshire) 29:53; 118 C Pacey (Lincolnshire) 29:56; 119 E Mitchell (Cornwall) 29:57; 120 A Daniel (Wiltshire) 29:57; 121 F Dyer (Buckinghamshire) 29:58; 122 N Bunting (Cambridgeshire) 30:00; 123 M Speed (Kent) 30:01; 124 W Ryle-Hodges (Middlesex) 30:03; 125 R Campbell (Cumbria) 30:03; 126 D Awde (Avon & Somerset) 30:03; 127 J Parslow (Hertfordshire) 30:04; 128 W Sullivan (Nottinghamshire) 30:04; 129 J Ocal (Norfolk) 30:04; 130 R Doorly (Oxfordshire) 30:05; 131 J Burton (Sussex) 30:06; 132 A Bradford (Greater Manchester) 30:06; 133 C Reilly (Yorkshire) 30:06; 134 A Briffett (Sussex) 30:07; 135 T Fell (Buckinghamshire) 30:07; 136 J Droogmans (Staffordshire) 30:07; 137 O Harradence (Warwickshire) 30:07; 138 J McKibbin (Devon) 30:08; 139 C Choules (Devon) 30:09; 140 P Hackett (Staffordshire) 30:12; 141 D Lawrence (Oxfordshire) 30:12; 142 A Green (Sussex) 30:13; 143 C Perham (Leicestershire & Rutland) 30:14; 144 M Caddell (Buckinghamshire) 30:15; 145 D Shaw (Greater Manchester) 30:17; 146 N Dennis (Derbyshire) 30:19; 147 M Williams (Nottinghamshire) 30:21; 148 D Swain (Warwickshire) 30:23; 149 M Kenyon (Derbyshire) 30:25; 150 J Bailey (Nottinghamshire) 30:26; 151 M Kendall (North Wales) 30:27; 152 M Holness (Greater Manchester) 30:28; 153 G Morris (Hampshire) 30:31; 154 S Rodda (Berkshire) 30:32; 155 M Harris (Lancashire) 30:33; 156 R Hardman (South Wales, U20) 30:36; 157 T Saville (Yorkshire) 30:38; 158 S Holding (Cumbria) 30:40; 159 J Orrell (Cambridgeshire) 30:40; 160 J Walsh (Kent) 30:42; 161 G Allen (Warwickshire) 30:43; 162 F Harris (Dorset) 30:43; 163 J Crombie (Sussex) 30:44; 164 M Elbayan (Bedfordshire) 30:44; 165 Z Arasaretnam-Hale (Sussex) 30:44; 166 M Eccles (Norfolk, M40) 30:45; 167 B Raeside (Nottinghamshire) 30:45; 168 M Lusby (Avon & Somerset) 30:46; 169 J Roberts (Merseyside) 30:51; 170 J Hickinbottom (Shropshire) 30:53; 171 F Ball (Devon) 30:55; 172 J Hopley (Lancashire) 30:57; 173 J Wragg (Derbyshire) 30:58; 174 J Marshall (Scotland East) 30:59; 175 C Smith (Cambridgeshire) 31:00; 176 R Davies (West Wales, M45) 31:00; 177 T Shaw (Nottinghamshire) 31:00; 178 D Blake (Oxfordshire) 31:01; 179 N Stockdale (Norfolk) 31:02; 180 A Rowe (Hampshire) 31:03; 181 S Soles (Derbyshire) 31:04; 182 A Headley (Bedfordshire) 31:04; 183 C Emmerson (Bedfordshire) 31:05; 184 A Coombs (Avon & Somerset) 31:06; 185 W Tucker (Lincolnshire) 31:07; 186 M Wall (Cumbria) 31:10; 187 M Dicks (Buckinghamshire) 31:11; 188 I Arnott (Kent) 31:13; 189 S Campbell (Merseyside) 31:14; 190 E Forsythe (Buckinghamshire) 31:14; 191 M Boot (Derbyshire) 31:17; 192 P Evans (Hertfordshire) 31:17; 193 J Hooley (Middlesex) 31:18; 194 G Jones (North Wales) 31:19; 195 A Shute (Buckinghamshire) 31:19; 196 R Dobson (Suffolk) 31:20; 197 K Hurst (Buckinghamshire) 31:21; 198 S Holloway (Wiltshire) 31:22; 199 R Coen (Cheshire) 31:23; 200 B Plummer (Leicestershire & Rutland) 31:24

U20 (8km): 1 A Gebremariam (Warwickshire) 22:23; 2 J Dargan (Surrey) 22:25; 3 H Dover (Essex) 22:37; 4 C Shennan (Scotland West) 22:40; 5 Q Miell-Ingram (Oxfordshire) 22:44; 6 S Robinson (Avon & Somerset) 22:49; 7 W Rabjohns (Dorset) 22:52; 8 M Pickering (Surrey) 22:58; 9 D Van Aardt (Leicestershire & Rutland) 23:08; 10 E Primett (Hertfordshire) 23:21; 11 F Roden (Yorkshire) 23:22; 12 A Sproston (Sussex) 23:24; 13 M Ruby (Dorset) 23:25; 14 S Hughes (Yorkshire) 23:30; 15 J Downey (Scotland West) 23:30; 16 H Johnston (Windsor Slough & Eaton) 23:31; 17 W Walker (Lancashire) 23:32; 18 J Dixon (North East) 23:32; 19 C Jones (Hampshire) 23:32; 20 M Geddes (Hampshire) 23:44; 21 L Beagley (Scotland East) 23:44; 22 L McCormack (Greater Manchester) 23:45; 23 T Adler (Surrey) 23:47; 24 H Yelling (Sussex) 23:53; 25 M Morgan (Cambridgeshire) 23:54; 26 I Morgan (Cambridgeshire) 23:55; 27 F Rattray (Essex) 23:55; 28 A Lydon (Cambridgeshire) 23:57; 29 C Tzelis (Yorkshire) 23:58; 30 A Bradbury (Nottinghamshire) 23:59; 31 W Owen (North East) 24:00; 32 G Griffiths (Scotland West) 24:02; 33 A Bishop (Surrey) 24:04; 34 A Darood (Yorkshire) 24:05; 35 A McDonald (Hertfordshire) 24:15; 36 H Fagan (Middlesex) 24:17; 37 S Nesbitt (Surrey) 24:19; 38 J Geary (Lancashire) 24:22; 39 B Marr (North East) 24:23; 40 O Graham-Pereira (Essex) 24:23; 41 G Thomas (Berkshire) 24:24; 42 M Gilvear (Devon) 24:26; 43 A Finch (Hertfordshire) 24:27; 44 L Jones (Worcestershire) 24:31; 45 J Greenhalgh (Nottinghamshire) 24:32; 46 G O’Connor (Staffordshire) 24:35; 47 W Nuttall (Essex) 24:37; 48 M Knak (Scotland West) 24:39; 49 N Wright (Essex) 24:39; 50 A Starvis (Kent) 24:40; 51 D Shattock (Hampshire) 24:41; 52 B Williams (Cornwall) 24:44; 53 J Davies (Oxfordshire) 24:45; 54 C Norman (Surrey) 24:49; 55 I Battye (Greater Manchester) 24:50; 56 J Mingoia (Berkshire) 24:50; 57 O Horne (Kent) 24:51; 58 J Cumberland (Oxfordshire) 24:56; 59 R Tuck (Suffolk) 24:59; 60 J Fisher (Middlesex) 25:02; 61 E Phillips (North East) 25:05; 62 A Franklin (Yorkshire) 25:05; 63 A Marshall (Hertfordshire) 25:06; 64 L Buchallet (Cambridgeshire) 25:11; 65 T Murphy (Lancashire) 25:11; 66 G Noble (Greater Manchester) 25:13; 67 J Edwards (Buckinghamshire) 25:16; 68 F Schiller (Lancashire) 25:17; 69 E Clowes (Staffordshire) 25:22; 70 E Nation (Greater Manchester) 25:28; 71 T Bowman (Lancashire) 25:28; 72 H Gibbs (Worcestershire) 25:28; 73 Z Kettle (North East) 25:30; 74 E Bond (North East) 25:31; 75 J McDowell (Sussex) 25:32; 76 T McKie (North East) 25:32; 77 F Mayoh (Greater Manchester) 25:33; 78 N Crees (Warwickshire) 25:34; 79 J Neilson (Staffordshire) 25:35; 80 D Poungui (Kent) 25:36; 81 J Bowen (Cumbria) 25:39; 82 M Jacobs (Oxfordshire) 25:40; 83 B Brunton (North East) 25:41; 84 M Russell (Greater Manchester) 25:41; 85 L Hamblen (Hampshire) 25:42; 86 D Evans (Warwickshire) 25:43; 87 B Morrell (Surrey) 25:48; 88 F Davies (Avon & Somerset) 25:48; 89 J Calvino-Palomares (Middlesex) 25:49; 90 T Brinkley (Warwickshire) 25:51; 91 D Pauley (Cambridgeshire) 25:53; 92 W Jameson (Warwickshire) 25:53; 93 H Richards (Oxfordshire) 25:54; 94 S Hollins (Cheshire) 25:59; 95 M Malkinson (Kent) 26:03; 96 T Gardiner (Suffolk) 26:05; 97 C Coles (Gloucestershire) 26:07; 98 E Gaskin (Yorkshire) 26:08; 99 W Galliford (Hertfordshire) 26:08; 100 J Martin (Sussex) 26:09; 101 J Ormrod (Lancashire) 26:10; 102 E Brown (Yorkshire) 26:11; 103 S Oliver (Cheshire) 26:14; 104 H Samkin (Lincolnshire) 26:15; 105 M Quartermain (Oxfordshire) 26:19; 106 D Hadden (Kent) 26:22; 107 C Preece (Shropshire) 26:23; 108 F Beale (Middlesex) 26:26; 109 M Hill (Warwickshire) 26:29; 110 B Russell (Berkshire) 26:37; 111 R Snelson (Northamptonshire) 26:40; 112 P Davis (Gloucestershire) 26:43; 113 J Reynolds (Bedfordshire) 26:45; 114 A Faulder (Lincolnshire) 26:46; 115 M Holden (Lancashire) 26:46; 116 R Shearer (Suffolk) 26:50; 117 J Hedderly (Hampshire) 26:52; 118 D Newman (Shropshire) 26:53; 119 I Fell (Lincolnshire) 26:54; 120 E Naisbitt (Warwickshire) 26:55; 121 J Alexander (Essex) 26:57; 122 J Stephen (Sussex) 27:00; 123 L Hesketh (Nottinghamshire) 27:06; 124 J Clarke (Worcestershire) 27:17; 125 C Pirie (Devon) 27:19; 126 E Jackson (Middlesex) 27:21; 127 A Jackson (Warwickshire) 27:21; 128 J Robson (Northamptonshire) 27:29; 129 H Robinson (Cheshire, U15) 27:33; 130 M Kercher (Middlesex) 27:35; 131 T Bishton (Northamptonshire) 27:40; 132 A Boydell (Nottinghamshire) 27:42; 133 O Wyszynski (Nottinghamshire) 27:52; 134 S Haines (Leicestershire & Rutland) 27:56; 135 N Clarke (Middlesex) 28:15; 136 F Davis (Suffolk) 28:16; 137 O Farley (Essex) 28:22; 138 N McWilliam (Berkshire) 28:24; 139 C Burgess (Essex) 28:33; 140 N Ackermann (Hampshire) 28:44; 141 A Sanosi (Cumbria) 28:45; 142 E Cox (Sussex) 28:50; 143 L Burnage (Worcestershire) 28:51; 144 B Higginbottom (Leicestershire & Rutland) 29:01; 145 A Nicholls (Worcestershire) 29:08; 146 T Jackson (Dorset) 29:36; 147 E Merrell (Lincolnshire) 29:41; 148 J Smith (Gloucestershire) 29:44; 149 W Avey-Hebditch (Dorset) 29:46; 150 L Trippitt (Humberside) 29:56



U17 (6km): 1 J Alexander (Scotland West) 17:28; 2 H Maxwell (Wiltshire) 17:36; 3 J Hughes (Yorkshire) 17:43; 4 A Nugent (Scotland West) 17:47; 5 J Sanderson (Yorkshire) 17:48; 6 A Collier (Windsor Slough Eton & H AC) 17:51; 7 T Chadwick (Middlesex) 17:55; 8 A Hughes (Buckinghamshire) 17:59; 9 M Clark (Lancashire) 18:00; 10 R Brown (Scotland East) 18:01; 11 L Johnson (Merseyside) 18:03; 12 T Webb (Avon & Somerset) 18:05; 13 J Grange (Essex) 18:06; 14 I Thomas (West Wales) 18:08; 15 O MacDonald (Scotland West) 18:11; 16 O Sumba (Hampshire) 18:12; 17 B Street (Surrey) 18:14; 18 G Stubbs (Hertfordshire) 18:15; 19 J Wallace (Scotland West) 18:15; 20 J Llewellyn (Leicestershire & Rutland) 18:16; 21 R Price (Cheshire) 18:18; 22 F Shepherd (Kent) 18:18; 23 R Taylor (Scotland East) 18:20; 24 F Goodman (Sussex) 18:20; 25 N Paterson (Kent) 18:20; 26 J Trangmar (Suffolk) 18:21; 27 S Perry (Lancashire) 18:22; 28 E Busfield (Derbyshire) 18:26; 29 H Fraser (Kent) 18:29; 30 L English (Norfolk) 18:31; 31 T Preston (Lincolnshire) 18:31; 32 E Kelso (North East) 18:33; 33 C Collins (Dorset) 18:33; 34 D Millard (Avon & Somerset) 18:34; 35 S Wilson (Gloucestershire) 18:35; 36 L Conway (Cambridgeshire) 18:35; 37 C Benyan (Cambridgeshire) 18:35; 38 I Stabler (Yorkshire) 18:35; 39 L Dunham (Hertfordshire) 18:38; 40 T Gilliver (Derbyshire) 18:38; 41 I Wright (Scotland East) 18:39; 42 O Jermy (Surrey) 18:39; 43 F Bruce (West Wales) 18:40; 44 A Middleton (Kent) 18:40; 45 T Jones (Essex) 18:41; 46 J Price (Warwickshire) 18:42; 47 M Fraser (Lancashire) 18:43; 48 T Hooper (Yorkshire) 18:45; 49 C Morgan (Oxfordshire) 18:46; 50 T Rollins (Surrey) 18:47; 51 D Smith (Lancashire) 18:49; 52 F Cushing (Northamptonshire) 18:50; 53 L Gambling (Suffolk) 18:50; 54 B Eccles (Norfolk) 18:50; 55 L McDonogh (North East) 18:50; 56 J Starvis (Kent) 18:51; 57 C Brook (Middlesex) 18:52; 58 H Hayman (Surrey) 18:54; 59 N Heal (Avon & Somerset) 18:55; 60 H Birchall (Devon) 18:55; 61 T Beale (Bedfordshire) 18:55; 62 Z Lambert (Warwickshire) 18:56; 63 Z Dunne (Norfolk) 18:57; 64 J Hampson Wallace (Bedfordshire) 18:57; 65 M Sanderson (Essex) 18:59; 66 F Edwards (Lancashire) 18:59; 67 S Bentham (Yorkshire) 18:59; 68 O Kearney (Merseyside) 19:00; 69 S Wilkinson (Hampshire) 19:00; 70 E Taylor (Cambridgeshire) 19:01; 71 E Newell (Surrey) 19:01; 72 G Martin (Essex) 19:01; 73 W McNally (Cumbria) 19:02; 74 M Jenkins (North Wales) 19:02; 75 J Maxwell (Wiltshire) 19:03; 76 F Pearce (Sussex) 19:03; 77 J Orchard (Northamptonshire) 19:03; 78 I Thomas (Hampshire) 19:03; 79 H Richardson (Dorset) 19:04; 80 T Dewey (Wiltshire) 19:04; 81 T Matthews (Sussex) 19:05; 82 I Jordan (Scotland East) 19:05; 83 N Hammett (Bedfordshire) 19:06; 84 A Dack (Kent) 19:06; 85 B Cronshaw (Merseyside) 19:06; 86 M Wood (Cheshire) 19:07; 87 K Hardie (Scotland East) 19:07; 88 J Heap (Merseyside) 19:08; 89 O Cresswell (Worcestershire) 19:10; 90 E Sankey (Nottinghamshire) 19:10; 91 R Bowden (Cheshire) 19:10; 92 E Manning (Surrey) 19:11; 93 J Close (North East) 19:11; 94 B Barber (Suffolk) 19:11; 95 L Moore (Middlesex) 19:12; 96 W Potts (Oxfordshire) 19:13; 97 F Friedersdorff (Leicestershire & Rutland) 19:13; 98 J Brown (North East) 19:14; 99 E Carney (Hampshire) 19:15; 100 M Benson (North Wales) 19:16; 101 B Sproats (North East) 19:17; 102 P Harrison (Shropshire) 19:18; 103 E Holden (Nottinghamshire) 19:18; 104 R Hart (North East) 19:19; 105 I Fothergill (Suffolk) 19:19; 106 M Bridger (Kent) 19:20; 107 I Bowen (West Wales) 19:20; 108 F Matthews (Sussex) 19:21; 109 P Taylor (Essex) 19:21; 110 A Khursheed (Sussex) 19:21; 111 T Morris (Lincolnshire) 19:21; 112 N Scott-Donkin (Cambridgeshire) 19:22; 113 D Stevens (Cornwall) 19:22; 114 B Perry (Devon) 19:23; 115 J Barber (Greater Manchester) 19:24; 116 E Pinder (Hertfordshire) 19:24; 117 E Wilkinson (Yorkshire) 19:25; 118 H Johnson (Bedfordshire) 19:25; 119 M Hudson (Surrey) 19:25; 120 O Goldsworthy (Devon, U20) 19:25; 121 M Thomasson (Lancashire) 19:26; 122 G Saint (Middlesex) 19:26; 123 J Ryan (Nottinghamshire) 19:27; 124 R Curtis (Sussex) 19:28; 125 S Melero (Suffolk) 19:28; 126 J Brassington (Lancashire) 19:30; 127 O Smith (Hampshire) 19:30; 128 J Murphy (East Wales) 19:30; 129 O Wilson (Bedfordshire) 19:31; 130 H Haslam (Wiltshire) 19:31; 131 F Blythe (Sussex) 19:32; 132 G Christmas (Cambridgeshire) 19:33; 133 O Cooper (Hertfordshire) 19:33; 134 O Sherratt (Oxfordshire) 19:34; 135 B Murphy (Hertfordshire) 19:34; 136 M Hazlehurst (Cumbria) 19:35; 137 O Tomlinson (North East) 19:35; 138 K Gibson (Cornwall) 19:35; 139 C Lill (Essex) 19:35; 140 D Williams (Devon) 19:37; 141 J Titmas (Berkshire) 19:37; 142 S Pearson (Humberside) 19:38; 143 B Westmoreland-Alexander (Northamptonshire) 19:38; 144 J Smith (Nottinghamshire) 19:40; 145 A Pinder (Hertfordshire) 19:40; 146 J Watson (Greater Manchester) 19:41; 147 W Harries (West Wales) 19:41; 148 H Read (Suffolk) 19:42; 149 L Powell (Derbyshire) 19:42; 150 C Coles (Wiltshire) 19:42; 151 T Horn (South Wales) 19:44; 152 D Garnett (Warwickshire) 19:44; 153 S Boyce (South Wales) 19:44; 154 A Bentham (Shropshire) 19:44; 155 D Teasdale (Worcestershire) 19:45; 156 C Cumberland (Oxfordshire) 19:45; 157 M Kotrys (Bedfordshire) 19:47; 158 A Addison (Cumbria) 19:48; 159 D Bavazzano (Berkshire) 19:49; 160 L Paddison (Leicestershire & Rutland) 19:49; 161 B Burton (Greater Manchester) 19:50; 162 M Parsley (Norfolk) 19:51; 163 N Waller (Essex) 19:51; 164 R Monti (Sussex) 19:51; 165 R Pladdy (South Wales) 19:52; 166 W Callanan (Humberside) 19:52; 167 J Burrows (Dorset) 19:53; 168 K Salmon-Hodges (Staffordshire) 19:55; 169 R Townsend (North Wales) 19:56; 170 A Tilt (Northamptonshire) 19:57; 171 A Rattray (Hampshire) 19:58; 172 G Astbury (Warwickshire) 19:59; 173 S McCarthy (Scotland West) 19:59; 174 A Budding (Yorkshire) 20:01; 175 A Simons (Greater Manchester) 20:01; 176 J Walton (Greater Manchester) 20:01; 177 A Bower (North East) 20:01; 178 L Stennett (Lancashire) 20:02; 179 J Greenwood (Kent) 20:02; 180 S Toqeer (Berkshire) 20:03; 181 H Parker-Mclain (Cheshire) 20:03; 182 A Lygo (Gloucestershire) 20:03; 183 A Cruise (Gloucestershire) 20:05; 184 L Smith (Staffordshire) 20:05; 185 T Williams (Dorset) 20:06; 186 G Dalton (Humberside) 20:07; 187 O Stocker (Oxfordshire) 20:08; 188 W Hollands (Suffolk) 20:08; 189 J Bradley-Reece (Devon) 20:09; 190 E Barbosa (Lincolnshire) 20:12; 191 C Taylor (Cheshire) 20:12; 192 A Rix (Cheshire) 20:13; 193 M Cunningham (Oxfordshire) 20:13; 194 S Stapley (Surrey) 20:13; 195 C Barnes (Bedfordshire) 20:15; 196 K James (Cornwall) 20:15; 197 A Blackburn (Suffolk) 20:15; 198 R Carver (Nottinghamshire) 20:15; 199 L Holmes (Hampshire) 20:16; 200 J Pickering (Leicestershire & Rutland) 20:16



U15 (4km): 1 J Scanes (Kent) 12:03; 2 E Grime (Greater Manchester) 12:23; 3 F Rowe (Essex) 12:24; 4 R Barclay-Watt (Devon) 12:26; 5 H Allison (Scotland East) 12:29; 6 J Hill (Kent) 12:29; 7 A Lane (Warwickshire) 12:31; 8 T Vestey (Avon & Somerset) 12:34; 9 D Kinnaird (Scotland West) 12:36; 10 C Dick (Scotland West) 12:37; 11 S Lambert (Warwickshire) 12:37; 12 A Street (Scotland West) 12:39; 13 E Withnall (Derbyshire) 12:41; 14 R Taylor (Scotland East) 12:43; 15 A Cook (North East) 12:44; 16 P Aron (Greater Manchester) 12:45; 17 Y Alem (Yorkshire) 12:47; 18 L Muir (Giffnock North AC) 12:47; 19 T Mythen (Middlesex) 12:49; 20 F Dobson Emmas (Greater Manchester) 12:49; 21 R MacMillan (Scotland East) 12:49; 22 S Horsley (Essex) 12:50; 23 H Hunter (Scotland East) 12:51; 24 A Fraser-Moodie (Scotland West) 12:54; 25 A Elliott (Cheshire) 12:59; 26 H Berry (Cumbria) 13:00; 27 O Purchase (Devon) 13:00; 28 T Loughlin (Wiltshire) 13:00; 29 W Delamere (Merseyside) 13:01; 30 Z Rose (Greater Manchester) 13:02; 31 S Collins (Nottinghamshire) 13:02; 32 A Bedford (Yorkshire) 13:02; 33 A Phillips (Middlesex) 13:03; 34 S Blackwell (Suffolk) 13:03; 35 J Hirst (Hertfordshire) 13:04; 36 J Stockton (Staffordshire) 13:04; 37 J Ireland (Cheshire) 13:04; 38 S Wyatt (Avon & Somerset) 13:05; 39 H Campion (Leicestershire & Rutland) 13:07; 40 J Forty (Devon) 13:07; 41 B Rivero-Stevenet (Surrey) 13:10; 42 M Bacon (Yorkshire) 13:11; 43 M Taylor (Merseyside) 13:12; 44 G Wagstaff (Worcestershire) 13:12; 45 J Palmer (Yorkshire) 13:13; 46 A Johnson (Cambridgeshire) 13:13; 47 T Wightman (Gloucestershire) 13:13; 48 J Trotman (Sussex) 13:14; 49 P Fitzmaurice (Kent) 13:15; 50 A Kelly (Essex) 13:15; 51 S Noott (Hampshire) 13:15; 52 H MacMillan (Scotland East) 13:16; 53 T Austin (Greater Manchester) 13:17; 54 W Pearce (Cornwall) 13:17; 55 J Smith (Scotland East) 13:18; 56 T Ye (Greater Manchester) 13:18; 57 T Murphy (Hertfordshire) 13:19; 58 T Ford (Hertfordshire) 13:19; 59 F Lumber-Fry (Sussex) 13:19; 60 H Stockill (Essex) 13:20; 61 J Tipping (Oxfordshire) 13:21; 62 S Mcdonald (Cambridgeshire) 13:21; 63 B Lucas (Berkshire) 13:21; 64 D Capp (Essex) 13:22; 65 L Hayes (Devon) 13:22; 66 R Haines (Gloucestershire) 13:23; 67 B Lesenne-Ward (Middlesex) 13:24; 68 S Sanz-Kozyra (Kent) 13:24; 69 F Kelly (Suffolk) 13:24; 70 C Holmes (Surrey) 13:25; 71 L Shattock (Hampshire) 13:26; 72 I Lamerton (Devon) 13:26; 73 W Humm (Berkshire) 13:27; 74 D Phelps (Wiltshire) 13:28; 75 L Roch (Surrey) 13:29; 76 F Palmer (North East) 13:29; 77 B Colclough (Avon & Somerset) 13:30; 78 E Sone (Surrey) 13:30; 79 C Jones (North East) 13:31; 80 T Glew (Devon) 13:33; 81 B Keeley (Cheshire) 13:33; 82 J Clements-Nash (Surrey) 13:33; 83 G O’Donnell (Cheshire) 13:34; 84 A Jeffery (Suffolk) 13:34; 85 A Reid (Scotland West) 13:34; 86 J Petrie (Kent) 13:34; 87 H Pearson (Cambridgeshire) 13:35; 88 J Hadley (Staffordshire) 13:35; 89 M Winstanley (Lancashire) 13:35; 90 T Reynolds (Buckinghamshire) 13:36; 91 S Watson (Derbyshire, SEN) 13:36; 92 A Murray (Hertfordshire) 13:36; 93 E Shkul (Yorkshire) 13:36; 94 A Henderson (Bedfordshire) 13:36; 95 P Paul (Gloucestershire) 13:36; 96 W Smith (Wiltshire) 13:37; 97 O Lockton (Leicestershire & Rutland) 13:37; 98 J Messer (Sussex) 13:37; 99 F James (Norfolk) 13:38; 100 W Griffiths (Leicestershire & Rutland) 13:38; 101 M Phelan (Merseyside) 13:39; 102 A Greenwood (Cheshire) 13:39; 103 J Hearn (Essex) 13:40; 104 T Richards (Cambridgeshire) 13:40; 105 T Roberts (Oxfordshire) 13:40; 106 S Wilkes (Sussex) 13:40; 107 G Watkins (Essex) 13:40; 108 A Smith (Cambridgeshire) 13:40; 109 J Pares (Nottinghamshire) 13:41; 110 J Frood (Scotland West) 13:41; 111 J Adkin (Leicestershire & Rutland) 13:41; 112 L Oliver (Hertfordshire) 13:42; 113 M O’Connor (Sussex) 13:42; 114 T Fisher (Warwickshire) 13:42; 115 M Solomon (Surrey) 13:43; 116 Z Gribbon (North East) 13:44; 117 J Tucker (Yorkshire) 13:44; 118 G Potter (Norfolk) 13:44; 119 J Wood (Lancashire) 13:44; 120 O Cook (Kent) 13:45; 121 M Muddle (Leicestershire & Rutland) 13:45; 122 M Griffiths (Cumbria) 13:45; 123 L McCormick (Merseyside) 13:45; 124 M Fleet (Greater Manchester) 13:46; 125 E Orchard (Leicestershire & Rutland) 13:47; 126 Q Fieldgate (Oxfordshire) 13:47; 127 W Chalk (East Wales) 13:48; 128 H Scott (Bedfordshire) 13:48; 129 L Morris (Cheshire) 13:48; 130 A Suleyman (Buckinghamshire) 13:48; 131 L Fairey (Derbyshire) 13:48; 132 E Faulkner (Buckinghamshire) 13:50; 133 E Reid (Scotland West) 13:50; 134 B Hutton (Sussex) 13:50; 135 W Irvine (Warwickshire) 13:51; 136 M McIntosh (Hampshire) 13:51; 137 N Williamson (North East) 13:52; 138 F Laskey (Scotland West) 13:53; 139 O Canavan (Dorset) 13:53; 140 B Brassington (Lancashire) 13:53; 141 T Holland (Surrey) 13:53; 142 M Bramhald (Suffolk) 13:54; 143 T Jepson (Lancashire) 13:54; 144 K Hussein (Middlesex) 13:55; 145 T Pritchard (Hertfordshire) 13:55; 146 C Parikh (Greater Manchester) 13:55; 147 W Brayshaw (Cumbria) 13:56; 148 E Phillips (Middlesex) 13:56; 149 W Hughes (Staffordshire) 13:56; 150 E Lowe (Nottinghamshire) 13:57; 151 S Sage (Northamptonshire) 13:57; 152 J Peters (Cornwall) 13:57; 153 J Parrott (Essex) 13:57; 154 W Reddish (Nottinghamshire) 13:58; 155 C Quantrill (Buckinghamshire) 13:58; 156 J Delahaye (Warwickshire) 13:58; 157 J Norton (Berkshire) 13:59; 158 J Dickinson (Cheshire) 14:00; 159 S Taylor (Shropshire, SEN) 14:00; 160 D Leigh (Buckinghamshire) 14:00; 161 C Wedon (Norfolk) 14:00; 162 O Albone (Cambridgeshire) 14:01; 163 J Bowyer (Surrey) 14:01; 164 A Lessard (Middlesex) 14:01; 165 H Stennett (Lancashire) 14:01; 166 B Pold (Cheshire) 14:01; 167 H Butcher (Dorset) 14:01; 168 C Allen (Leicestershire & Rutland) 14:02; 169 W Jardine (North East) 14:04; 170 A Healey (Hertfordshire) 14:04; 171 M Collins (Dorset) 14:04; 172 A Smith (North East) 14:04; 173 E Dawlalty (Warwickshire) 14:04; 174 A Enstone (Wiltshire) 14:06; 175 O Riches (Cornwall) 14:08; 176 N Bailey (Hampshire) 14:08; 177 A Roberts (Sussex) 14:09; 178 J Holdsworth (Buckinghamshire) 14:10; 179 E McKittrick (Leicestershire & Rutland) 14:10; 180 E Kuijten (Berkshire) 14:10; 181 D Cooper (Warwickshire) 14:11; 182 M Loton (Staffordshire) 14:11; 183 E Prendergast (Kent) 14:12; 184 D Kestell (Avon & Somerset) 14:12; 185 H Smith (Lancashire) 14:12; 186 A Shiland (North Wales) 14:13; 187 K Gilbody (Shropshire) 14:14; 188 M Merriman (Merseyside) 14:16; 189 J Browne (Norfolk) 14:17; 190 I May (Dorset) 14:17; 191 L Trubridge (Cornwall) 14:18; 192 M Bunn (Buckinghamshire) 14:19; 193 R Sebag-Montefiore (Devon) 14:19; 194 G Gilbert (Sussex) 14:19; 195 E Cattermole (Yorkshire) 14:19; 196 S Turney (Cumbria) 14:20; 197 O Harrison (Dorset) 14:20; 198 A Phillipson (Lincolnshire) 14:20; 199 F Phillipson (Lincolnshire) 14:20; 200 S MacGibbon (Warwickshire) 14:20

U13 (3km): 1 T Creed (Surrey) 10:22; 2 E Cunniffe (Surrey) 10:29; 3 T McCartie (North East) 10:32; 4 O McDonald (Hertfordshire) 10:36; 5 T Hennessey (Devon) 10:41; 6 M Watts (East Wales) 10:41; 7 C Porteous (Yorkshire) 10:45; 8 F Ferman (Essex) 10:46; 9 L Howard Machado (South Wales) 10:51; 10 I Malton (Devon) 10:52; 11 D Pearson (Suffolk) 10:55; 12 L De Giovanni (Sussex) 10:56; 13 O Davenport (Cheshire) 11:00; 14 B Roberts (Sussex) 11:02; 15 I Gibson-Dunt (Hertfordshire) 11:02; 16 A Wolpert (Middlesex) 11:03; 17 J Summers (Hertfordshire) 11:05; 18 L Furby (Hampshire) 11:06; 19 T Thom-Watts (Sussex) 11:06; 20 H Cantell (Cambridgeshire) 11:06; 21 A Yates (Lancashire) 11:07; 22 D Marshall (Suffolk) 11:08; 23 O Beck (Avon & Somerset) 11:08; 24 J Fraser (Surrey) 11:09; 25 C Calver (Cambridgeshire) 11:09; 26 J Tildesley (Hampshire) 11:10; 27 C Brown (Staffordshire) 11:10; 28 T Edwards (Gloucestershire) 11:11; 29 F Hayward (Buckinghamshire) 11:13; 30 K Dick (Giffnock North AC) 11:13; 31 M Randhawa (Warwickshire) 11:13; 32 R Austin (Dorset) 11:14; 33 H Wilson (Surrey) 11:15; 34 K Pearson (North East) 11:15; 35 E Salter (Avon & Somerset) 11:15; 36 T Davies (West Wales) 11:15; 37 O Goodman (Sussex) 11:16; 38 J Spolander (Oxfordshire) 11:16; 39 J Wagstaff (Worcestershire) 11:16; 40 A Hart (Essex) 11:16; 41 J Davis (Bedfordshire) 11:17; 42 M Fletcher (Staffordshire) 11:17; 43 P Herring (Merseyside) 11:18; 44 F Jenkin (Surrey) 11:18; 45 J Dawe (Yorkshire) 11:18; 46 J Jenkins (West Wales) 11:19; 47 B Pronesti (Yorkshire) 11:19; 48 T Bainbridge (Berkshire) 11:20; 49 M Christopher (Hampshire) 11:20; 50 O Curran (North East) 11:20; 51 S Watson (Kent) 11:20; 52 F Byrne (Wiltshire) 11:20; 53 E MacIntyre (Nottinghamshire) 11:20; 54 J Parker (Buckinghamshire) 11:21; 55 E Bowman (Suffolk) 11:21; 56 C Grocott (Hampshire) 11:22; 57 L Blyton (Oxfordshire) 11:22; 58 L Snell (Devon) 11:22; 59 J Docherty (Hertfordshire) 11:23; 60 W Hughes (Surrey) 11:23; 61 D Cassidy (Oxfordshire) 11:24; 62 H Engelhart (North East) 11:24; 63 T Zaboklicki (Cumbria) 11:24; 64 O Williams (Cornwall) 11:24; 65 J Groves (Nottinghamshire) 11:24; 66 L Durston (South Wales) 11:24; 67 D Southgate (Buckinghamshire) 11:25; 68 A Salifu (Buckinghamshire) 11:25; 69 D Kelso (North East) 11:25; 70 G Harradence (Warwickshire) 11:25; 71 Z Kelman (Kent) 11:26; 72 A Paget (Nottinghamshire) 11:26; 73 T Murray (Norfolk) 11:26; 74 J Klepacz (Hampshire) 11:27; 75 H Fletcher (Leicestershire & Rutland) 11:29; 76 J Hayward (Middlesex, SEN) 11:29; 77 O Brophy (Sussex) 11:29; 78 T Wilson (Hampshire) 11:30; 79 S Deery (Giffnock North AC) 11:30; 80 H Mythen (Middlesex) 11:30; 81 T Hastings (Yorkshire) 11:30; 82 F Stanton (Staffordshire) 11:31; 83 O Tabor (Essex) 11:31; 84 J Bastow (Yorkshire) 11:31; 85 A Burniston (Hampshire) 11:31; 86 T Barber (Norfolk) 11:32; 87 M Gayle (Sussex) 11:32; 88 E Hare (Gloucestershire) 11:33; 89 C McGurk (Essex) 11:34; 90 O Smith (Northamptonshire) 11:34; 91 L Gaskell (Buckinghamshire) 11:34; 92 O Knight (Warwickshire) 11:34; 93 L Wayman (Leicestershire & Rutland) 11:34; 94 N Cook (Cumbria) 11:34; 95 Z Honour (Buckinghamshire) 11:35; 96 S Hall (Lancashire) 11:35; 97 J Bunn (Kent) 11:35; 98 E Bridges (Surrey) 11:35; 99 A Evans (Berkshire) 11:36; 100 O Oswick (Merseyside) 11:36; 101 L Boulting (Middlesex) 11:36; 102 A Rice (Avon & Somerset) 11:36; 103 J Hallam (Hertfordshire) 11:37; 104 L Berry (Essex) 11:37; 105 T Westmore (Berkshire) 11:37; 106 J Turner (Lancashire) 11:38; 107 N Glascott-Tull (Merseyside) 11:38; 108 Z Wang (Shropshire) 11:38; 109 B Smart (Staffordshire) 11:38; 110 B Hilliar (Berkshire) 11:39; 111 M Stafford-Bell (Hampshire) 11:39; 112 Z Rush (Warwickshire) 11:39; 113 C Thorpe (Yorkshire) 11:39; 114 H Hopkinson (Lancashire) 11:39; 115 H Lewis (Herefordshire) 11:39; 116 L Seyler (Worcestershire) 11:39; 117 F King (Cambridgeshire) 11:40; 118 F Whybrow (Devon) 11:40; 119 W Kershaw (Lancashire) 11:40; 120 L Dolan (Buckinghamshire) 11:40; 121 J Webster (Sussex) 11:40; 122 J Legg (Berkshire) 11:40; 123 M Muers (Middlesex) 11:41; 124 Y Sidhu (Warwickshire) 11:41; 125 O Barker (Kent) 11:41; 126 H Samways (Dorset) 11:41; 127 F Gotkine (Kent) 11:42; 128 R Willis (Middlesex) 11:43; 129 C Cresswell (Staffordshire) 11:44; 130 L Shaw (Derbyshire) 11:44; 131 A Kelly (Suffolk) 11:44; 132 A Elmer (Leicestershire & Rutland) 11:44; 133 J Adams (Devon) 11:44; 134 O Adams (Shropshire) 11:45; 135 E Styles (Oxfordshire) 11:45; 136 M Drozdowski (Dorset) 11:45; 137 G Hackney (Yorkshire) 11:45; 138 S Bates (Lancashire) 11:45; 139 B Conway (Gloucestershire) 11:45; 140 I Pollock (Shropshire) 11:45; 141 J Holmes (Yorkshire) 11:46; 142 J Griffiths (West Wales, SEN) 11:46; 143 D Powell (East Wales) 11:46; 144 J Green (Cumbria) 11:46; 145 A Kirk (Middlesex) 11:47; 146 C Rushton (Surrey) 11:47; 147 L Guyett (Merseyside) 11:47; 148 M Myles (Merseyside) 11:47; 149 F Paton (Kent) 11:47; 150 C Pearch (Derbyshire, U15) 11:47; 151 H Brown (Cheshire) 11:49; 152 A Nixon-Gagg (Oxfordshire) 11:49; 153 C Treloar (Hertfordshire) 11:50; 154 G Horsfall (Greater Manchester) 11:50; 155 O Hughes (Wiltshire) 11:50; 156 S Joyce (Essex) 11:50; 157 H Roberts-Truman (West Wales) 11:51; 158 E Pascal (Middlesex) 11:51; 159 D Necrews (Wiltshire) 11:51; 160 B Falkingham (Humberside) 11:51; 161 J Harries (South Wales) 11:51; 162 N Seabright (Gloucestershire) 11:52; 163 C Johnson (Lincolnshire) 11:52; 164 F Smith (Lincolnshire) 11:53; 165 J Fowler (Humberside) 11:53; 166 K Rayarel (Leicestershire & Rutland) 11:53; 167 W Pugh (North East) 11:54; 168 H Stedeford (Cornwall) 11:54; 169 M Elhassan (Shropshire) 11:54; 170 E Hanratty (East Wales) 11:55; 171 T Daly (Greater Manchester, SEN) 11:55; 172 H Perkins (Avon & Somerset) 11:55; 173 D Roberts (West Wales) 11:55; 174 G Thomas (South Wales) 11:55; 175 E Gibbs (Bedfordshire) 11:55; 176 S Burton (Greater Manchester) 11:56; 177 H Redhead (Merseyside) 11:56; 178 A Charles (Berkshire) 11:57; 179 A Kirk (Gloucestershire) 11:58; 180 G Bentley (Cambridgeshire) 11:59; 181 K Ratnayake (Staffordshire) 11:59; 182 L Riches (Cornwall) 11:59; 183 H Jones (North Wales) 11:59; 184 C Smith (Cheshire) 11:59; 185 O Mannion (Greater Manchester) 12:00; 186 J Bryant (Wiltshire) 12:01; 187 A Belfield (Lancashire) 12:01; 188 J Perez Rork (Sussex) 12:02; 189 B Birkett (Merseyside) 12:02; 190 F Harrison (Derbyshire) 12:02; 191 E Rudkin (Leicestershire & Rutland) 12:03; 192 R Mcintosh (Cornwall) 12:03; 193 H Dean (Cornwall) 12:04; 194 T Bronert (Leicestershire & Rutland) 12:04; 195 J Martin (Kent) 12:05; 196 R Pettifer (Warwickshire) 12:06; 197 D Gledhill (Cheshire) 12:06; 198 E Goodwin (Hertfordshire) 12:07; 199 O Evans (Warwickshire) 12:07; 200 H Thomas (Suffolk) 12:07



Women (8km): 1 A Donnelly (Lincolnshire) 24:16; 2 L McNeil (Derbyshire) 24:34; 3 A Goodall (Scotland East) 24:49; 4 N Brown (Surrey) 24:55; 5 L Hayes (Derbyshire) 24:59; 6 A Quirk (Bracknell AC) 25:05; 7 E Wallace (Avon & Somerset) 25:06; 8 P Barker (Kent) 25:10; 9 N Hubbard (Blackheath & Bromley Harriers AC) 25:22; 10 S Tarver (Merseyside) 25:31; 11 H Dixon (Kent) 25:40; 12 B Wood (City of Salisbury ARC, U20) 25:53; 13 I Patel (Hertfordshire) 26:00; 14 K Hughes (Cornwall) 26:06; 15 K Wood (Yorkshire) 26:12; 16 G Bruinvels (Surrey) 26:19; 17 L Reed (Essex, W35) 26:21; 18 J Emmerson (Warwickshire) 26:23; 19 K Estlea-Morris (Hampshire) 26:29; 20 D Corradi (Surrey) 26:33; 21 E Carroll (Scotland West) 26:35; 22 M Gadsby (Norfolk) 26:36; 23 S Wood (Greater Manchester) 26:42; 24 N Kingston (Kent) 26:44; 25 A Brooke (Yorkshire) 26:48; 26 C Penfold (North East) 26:54; 27 E McColm (Lancashire) 26:57; 28 N Hatswell (Yorkshire) 27:00; 29 H Warburton (Greater Manchester) 27:05; 30 A Pearse (Yorkshire) 27:08; 31 M Beckett (Norfolk) 27:13; 32 S Green (Scotland East) 27:15; 33 B Bergstrand (Yorkshire) 27:16; 34 L Bailey (Surrey) 27:17; 35 C Sharp (Kent) 27:17; 36 R McKee (Northern Ireland) 27:20; 37 A Rex (Essex) 27:20; 38 F O’Hare (Merseyside) 27:23; 39 A Kelland (Cumbria) 27:27; 40 B Murray (Surrey) 27:27; 41 F Spruit (Avon & Somerset) 27:31; 42 M Jordan-Lee (Suffolk) 27:33; 43 S Hurst (Shropshire) 27:38; 44 C MacDonald (North East) 27:39; 45 K Walker (Cornwall) 27:40; 46 E Burt (Cornwall) 27:41; 47 M Squibb (Kent) 27:42; 48 S Holt (Surrey) 27:49; 49 C Brooks (Essex) 27:52; 50 S Haston (North East) 27:54; 51 E Warren (Surrey) 27:55; 52 R Gifford (Sussex) 27:56; 53 R Sykes (Yorkshire) 27:57; 54 E Smith (Leicestershire & Rutland) 27:58; 55 K Entwistle (Avon & Somerset) 28:00; 56 A Jackson (Leicestershire & Rutland) 28:01; 57 G Campbell (Warwickshire) 28:02; 58 L Quine (Merseyside) 28:04; 59 L Mitchell (North East) 28:07; 60 J Corbett (Sussex) 28:10; 61 P Oliver (Warwickshire) 28:11; 62 L Lombard (Greater Manchester) 28:13; 63 R Luxton (Essex) 28:14; 64 N Lenane (Surrey) 28:16; 65 A Robinson (Sussex) 28:17; 66 A Fuller (North East) 28:18; 67 H Cox (Middlesex) 28:21; 68 R Twardochleb (Staffordshire) 28:25; 69 C Bishop (Essex) 28:27; 70 E Griffiths (East Wales) 28:29; 71 N Burlinson (North East) 28:31; 72 J Mills (Northern Ireland) 28:33; 73 N Savill (Devon) 28:34; 74 A Seager (Leicestershire & Rutland) 28:35; 75 A Fan (Cumbria) 28:36; 76 B Reid (Lancashire) 28:36; 77 J Franklin (Berkshire) 28:38; 78 K Knowles (Cornwall) 28:41; 79 E McLeod (Yorkshire) 28:42; 80 A Philps (Dorset) 28:42; 81 L Niemz (Staffordshire) 28:42; 82 J Martin (Northern Ireland) 28:43; 83 Z White (Kent) 28:43; 84 E O’Dea (North Wales) 28:43; 85 T Freeman (Worcestershire) 28:45; 86 K Sheedy (Kent) 28:45; 87 K Casterton (Middlesex) 28:45; 88 M Browne (Worcestershire) 28:46; 89 K Lord (Cumbria) 28:48; 90 A Pigford (North East) 28:50; 91 J Robinson (Lancashire) 28:51; 92 C Hartley (Middlesex) 28:52; 93 D Sherwin (Cheshire) 28:53; 94 Z Hewitson (Hertfordshire) 28:54; 95 A Jones (Berkshire) 28:59; 96 S Lavery (Northern Ireland) 28:59; 97 C Brock (Derbyshire) 29:04; 98 N Moynihan (Lancashire) 29:05; 99 N Lee (Oxfordshire) 29:06; 100 I Matthews (Sussex) 29:07; 101 H Blake (Middlesex) 29:08; 102 C Day (Middlesex) 29:09; 103 L Bourne (Sussex) 29:09; 104 M King (Wiltshire) 29:11; 105 M Peel (Lincolnshire) 29:13; 106 M Canham (Devon) 29:14; 107 H Kealy (Hertfordshire) 29:17; 108 S Peach (Norfolk) 29:17; 109 A Brooks (Greater Manchester) 29:18; 110 K Ballantyne (Yorkshire) 29:18; 111 L Foley (Lancashire) 29:20; 112 H Gill (Derbyshire) 29:21; 113 J Berry (North East) 29:22; 114 F Sharpley (Cheshire) 29:23; 115 R Wallace (Hampshire) 29:23; 116 C Dover (Humberside) 29:24; 117 H Clayton (Cambridgeshire) 29:24; 118 R Stobart (Cornwall) 29:25; 119 E Neil (Cumbria) 29:26; 120 Z Hadfield (Warwickshire) 29:26; 121 A Gandee (Nottinghamshire) 29:28; 122 F Nuttall (Merseyside) 29:29; 123 R See (Gloucestershire) 29:31; 124 R Seabright (Cambridgeshire) 29:33; 125 I Davis (Dorset) 29:33; 126 O Bailey (Warwickshire) 29:34; 127 H Pettersson (Suffolk) 29:34; 128 D Knotkova-Hanley (Sussex) 29:35; 129 L Powell-Smith (Lancashire) 29:36; 130 E Rainbow (Lincolnshire) 29:36; 131 N Nokes (Staffordshire) 29:37; 132 R Nealon (Leicestershire & Rutland) 29:40; 133 M Campbell (Essex) 29:40; 134 A Clarke (Norfolk) 29:42; 135 C Andrew (Cheshire) 29:44; 136 K Mulholland (Northern Ireland) 29:45; 137 P Pitcairn-Knowles (Kent) 29:47; 138 K Latham (Cheshire) 29:48; 139 H Rayden (Hertfordshire) 29:49; 140 N Petit (Hampshire) 29:49; 141 E Dempsey-Roberts (Merseyside) 29:49; 142 E Albery (Northamptonshire) 29:51; 143 G Ingles (Hertfordshire) 29:52; 144 E Nash (Kent) 29:52; 145 R Davies (Oxfordshire) 29:53; 146 E Reed (North East) 29:54; 147 K Longfoot (Cambridgeshire) 29:56; 148 G Knapp (Gloucestershire) 29:57; 149 E Mattey (East Wales) 29:57; 150 E Wookey (East Wales) 30:00; 151 A Scrivens (Oxfordshire) 30:00; 152 G Stanfield (Staffordshire) 30:01; 153 G Carter (Suffolk) 30:02; 154 J Maddocks (Shropshire) 30:03; 155 C Lathwell (Bedfordshire) 30:04; 156 H Wall (Staffordshire) 30:05; 157 K King (Suffolk) 30:07; 158 S Moss (Northamptonshire) 30:10; 159 E Robertson (Worcestershire) 30:12; 160 L Silva (Middlesex) 30:14; 161 P Dendy (Gloucestershire) 30:16; 162 K Hinshelwood (East Wales) 30:17; 163 E Leonard (North Wales) 30:18; 164 C Jeffery (Suffolk) 30:18; 165 H Burnett (Lincolnshire) 30:19; 166 H Knight (Gloucestershire) 30:20; 167 G Delaney (Warwickshire) 30:25; 168 E Treacy (Northamptonshire) 30:27; 169 L Seach (Hertfordshire) 30:30; 170 C Cooney (Lincolnshire) 30:32; 171 P Dodds (Worcestershire) 30:35; 172 H Knight (Lincolnshire) 30:38; 173 A Williams (Greater Manchester) 30:42; 174 A Thiroun (North Wales) 30:43; 175 K Spenser (Warwickshire) 30:44; 176 J Watkinson (Norfolk) 30:44; 177 C Charlton (Nottinghamshire) 30:46; 178 F German (Devon) 30:48; 179 J Edmunds (Cambridgeshire) 30:48; 180 H Wells (Shropshire) 30:50; 181 C McCarthy (Shropshire) 30:55; 182 R Jackson (Cheshire) 30:57; 183 H Haywood (Lincolnshire) 30:58; 184 R Holloway (Wiltshire) 30:59; 185 J Fleming (Warwickshire) 31:01; 186 D Robinson (Norfolk) 31:01; 187 J Clamp (Nottinghamshire) 31:02; 188 F Sille (Berkshire) 31:03; 189 H Jewell (Oxfordshire) 31:05; 190 L Staley (Nottinghamshire) 31:06; 191 S James (Berkshire) 31:13; 192 N Hall (Northern Ireland) 31:13; 193 W Price (West Wales) 31:13; 194 H Heley (Northamptonshire) 31:21; 195 A Dewhirst (Worcestershire) 31:22; 196 L Bradshaw (Gloucestershire) 31:24; 197 S Cleland (Hampshire) 31:29; 198 P Roadley (Nottinghamshire) 31:29; 199 C Hooper (South Wales) 31:30; 200 J Fairbairn (Gloucestershire, W50) 31:31

U20 (6km): 1 I Fitzgerald (Devon) 18:52; 2 E Nicholson (Kent) 19:12; 3 N Phillips (Scotland East) 19:16; 4 J Bailey (Cumbria) 19:26; 5 L Wellsted (Essex) 19:48; 6 K Pye (Surrey) 20:00; 7 I Barwell (Lincolnshire) 20:04; 8 M McClelland-Brooks (Scotland West) 20:06; 9 L Russell (Middlesex) 20:12; 10 Z Gilbody (Shropshire, U17) 20:13; 11 K Maher (Lancashire) 20:14; 12 A Lane (Yorkshire) 20:15; 13 J Ridley (Berkshire) 20:17; 14 I Holt (Lancashire) 20:20; 15 H Clark (Kent) 20:32; 16 M Freeland (Buckinghamshire) 20:39; 17 J Leggate (Cambridgeshire) 20:46; 18 R Clutterbuck (Surrey) 20:51; 19 B Rogers (Yorkshire) 20:57; 20 I Paterson (Scotland East) 21:00; 21 K Atkinson (Essex) 21:01; 22 L Jones (Cambridgeshire) 21:02; 23 S Nicholls (Avon & Somerset) 21:05; 24 E Strevens (Sussex) 21:13; 25 A Bloomfield (Surrey) 21:21; 26 S Latham (Middlesex) 21:23; 27 M Trueman (Derbyshire) 21:26; 28 M Breese (North East) 21:30; 29 C Walker (Devon) 21:36; 30 H Blundy (Avon & Somerset) 21:37; 31 M Laidlaw (Surrey) 21:39; 32 M Hughes (Buckinghamshire) 21:39; 33 L McLaren (Staffordshire) 21:40; 34 I Mansley (Cambridgeshire) 21:42; 35 I Bungay (North East) 21:43; 36 A Goodhand (Kent) 21:44; 37 A Jubb (Hertfordshire) 21:48; 38 I Burke (Greater Manchester) 21:52; 39 I Frost (Hertfordshire) 21:54; 40 O Gregory (Cheshire) 21:56; 41 E Webb (Kent) 21:58; 42 A Wallace (Wiltshire) 22:06; 43 A Royden (Kent) 22:09; 44 C Rawstron (Yorkshire) 22:13; 45 G Darcy (Warwickshire) 22:14; 46 A Nicholls (Avon & Somerset) 22:23; 47 R Vinton (Suffolk) 22:24; 48 K Flockhart (Berkshire) 22:28; 49 M Barker (Essex) 22:31; 50 R Challender (Nottinghamshire) 22:32; 51 I Wrightam (Leicestershire & Rutland) 22:33; 52 A Edgson (Greater Manchester) 22:35; 53 J Robertson-Dover (Humberside) 22:37; 54 G Mason (Hertfordshire) 22:37; 55 H White (Lancashire) 22:40; 56 C Firth (Kent) 22:42; 57 C West (Sussex) 22:44; 58 A Mead (Hampshire) 22:45; 59 G Manson (Nottinghamshire) 22:46; 60 E Mclean (Sussex) 22:48; 61 M Walsh (Yorkshire, SEN) 22:48; 62 A Cox (Sussex) 22:50; 63 K Francis (North East) 22:55; 64 E McLennan (Scotland West) 22:56; 65 E Shield (Buckinghamshire) 22:59; 66 E McCluskey (Middlesex) 23:01; 67 E MacOnie-Lownsborough (Cheshire) 23:02; 68 C Griffiths (East Wales) 23:04; 69 S McCallum (Essex) 23:05; 70 T Lainchbury (Oxfordshire) 23:11; 71 L Sutton (Kent) 23:12; 72 S Glencross (Surrey) 23:12; 73 S Banks (Staffordshire) 23:13; 74 L Bryan (Leicestershire & Rutland) 23:16; 75 C Harris (Middlesex) 23:19; 76 N Mason (Greater Manchester) 23:21; 77 A Reed (Cambridgeshire) 23:23; 78 A Jolliffe (Oxfordshire) 23:28; 79 J Knight (Lincolnshire) 23:30; 80 E Heap (Merseyside) 23:31; 81 N Lee (Staffordshire) 23:32; 82 S Johnson (Hampshire) 23:32; 83 C Edge (Middlesex) 23:33; 84 C Jones (South Wales) 23:34; 85 K Oldfield (Sussex) 23:34; 86 T Massey (Merseyside) 23:35; 87 J Bemand (Cheshire) 23:40; 88 L Crossley (Kent) 23:43; 89 H Smith (Cheshire) 23:46; 90 K Joslyn (North East) 23:48; 91 L Weisz (Surrey) 23:49; 92 N McIntyre (Northern Ireland) 23:49; 93 E Youngs (Scotland West) 23:50; 94 L Morgan (Essex) 23:51; 95 E Tromans (Staffordshire) 23:55; 96 S Skidmore (Avon & Somerset) 23:57; 97 T Wilburn (Sussex) 24:00; 98 E Taylor (Lancashire) 24:03; 99 A Snow (Wiltshire) 24:05; 100 H Hunter (Surrey) 24:11; 101 L O’Neill (Middlesex) 24:13; 102 O Walker (Cambridgeshire) 24:16; 103 E Hollis (Surrey) 24:19; 104 C Docwra (Buckinghamshire) 24:22; 105 T Todd (Yorkshire) 24:24; 106 F Crowley (Hertfordshire) 24:27; 107 G Walters (Leicestershire & Rutland) 24:34; 108 M Byrnes (Greater Manchester) 24:34; 109 S McCall (Essex) 24:38; 110 E Dean (Merseyside) 24:38; 111 E Ranger (Worcestershire) 24:43; 112 I Pearson (Greater Manchester) 24:45; 113 F Hammond (Suffolk) 24:48; 114 A Walters (Northamptonshire) 24:49; 115 M Rae (Buckinghamshire) 24:50; 116 S Birina (Northamptonshire) 24:52; 117 M Kelly (North East) 24:52; 118 L Squirrell (Suffolk) 24:53; 119 E Baines (North Wales) 25:00; 120 A Murphy (Berkshire) 25:01; 121 E Grundy (North Wales) 25:02; 122 M Diddee (North East) 25:09; 123 N McBride (Lincolnshire) 25:10; 124 L Johnson (Hampshire) 25:12; 125 I Sykes (Leicestershire & Rutland) 25:14; 126 H Taylor (Lincolnshire) 25:22; 127 P Watson (Yorkshire) 25:24; 128 S Johnstone (North East) 25:25; 129 E Thornton (Nottinghamshire) 25:27; 130 R Mead (Cambridgeshire) 25:29; 131 H Walker (Devon) 25:30; 132 E Theobald (Merseyside) 25:33; 133 L Blyth (North East) 25:38; 134 E Eames (Cambridgeshire) 25:49; 135 H Dalley (Northamptonshire) 25:51; 136 K Haxton (Lancashire) 26:03; 137 I Barley (Cumbria) 26:08; 138 A Hockley (North Wales) 26:09; 139 C Dodge (Leicestershire & Rutland) 26:14; 140 A Sinclair (Berkshire) 26:18; 141 F Garside (Hampshire) 26:23; 142 H Bain (Merseyside) 26:26; 143 I Holland (Suffolk) 26:31; 144 H Hipkiss (Nottinghamshire) 26:39; 145 E Wood (Warwickshire) 26:45; 146 R Malone-Priest (Worcestershire) 26:48; 147 M Washington (Suffolk) 26:59; 148 E Duffy-Smith (Nottinghamshire) 27:09; 149 M Smith (Staffordshire) 27:15; 150 J Jackson (Warwickshire) 27:24



U17 (5km): 1 Z Redmond (Scotland West) 17:01; 2 S Jacobs (Bedfordshire) 17:04; 3 A James (Sussex) 17:09; 4 R Walsh (Scotland West) 17:18; 5 L Wilkinson (Berkshire) 17:19; 6 F East (Hampshire) 17:20; 7 J Inglis (Scotland West) 17:30; 8 C Dillon (North East) 17:30; 9 E Bartlett (Berkshire, SEN) 17:34; 10 J Taylor (Scotland East) 17:36; 11 J Heller (Berkshire) 17:38; 12 B Trow (Shropshire) 17:39; 13 C Westcott (Reading AC) 17:44; 14 G Bell (Cumbria) 17:48; 15 L Farr (Bedfordshire) 17:49; 16 Z Jones (North East) 17:52; 17 V Valentine (Suffolk) 17:56; 18 S Roiditis (Greater Manchester) 17:57; 19 S Wilson (Scotland West) 17:57; 20 E McGregor (Scotland East) 17:58; 21 A Reid (Essex) 18:01; 22 E Musty (Gloucestershire) 18:02; 23 E Bailey (Hampshire) 18:04; 24 L Danobrega (Bedfordshire) 18:06; 25 K Atkinson (Essex) 18:07; 26 L Langan (Yorkshire) 18:08; 27 A Massey (Middlesex) 18:09; 28 L Harris (Yorkshire) 18:10; 29 M Pearce (Buckinghamshire) 18:13; 30 E Frost (Yorkshire) 18:16; 31 Z Rennie (Berkshire) 18:17; 32 A Kemp (Surrey) 18:18; 33 I Marshall (Scotland East) 18:18; 34 E Jha (Cheshire) 18:19; 35 L Mitchell (Kent) 18:21; 36 E Hudson (Surrey) 18:21; 37 K Shaw (Cambridgeshire) 18:23; 38 E Fellows (North East) 18:25; 39 E Stephenson (Sussex) 18:26; 40 V Isaacs (Surrey) 18:27; 41 A Bell (North East) 18:27; 42 H Reid (Cornwall) 18:29; 43 A Stewart (Scotland North) 18:30; 44 H Diprose (Kent) 18:31; 45 I Palmer Ward (Hampshire) 18:32; 46 I Gray (Wiltshire) 18:33; 47 M Bellwood (Yorkshire) 18:34; 48 I Clarke (Derbyshire) 18:34; 49 E Wells (Dorset) 18:34; 50 S Clough (Greater Manchester) 18:34; 51 E Davey (Berkshire) 18:35; 52 R Gasson (Sussex) 18:36; 53 R James (Middlesex) 18:37; 54 P Old (North East) 18:38; 55 M Taylor (Nottinghamshire) 18:40; 56 I Wharton (Cheshire) 18:42; 57 F Taylor (Lincolnshire) 18:43; 58 I Ogg (Scotland East) 18:43; 59 R West (Leicestershire & Rutland) 18:43; 60 N Robinson (Yorkshire) 18:45; 61 I Watt (Gloucestershire) 18:45; 62 L Macdonald (Middlesex) 18:46; 63 F Campbell (Scotland West) 18:47; 64 E Spencer (Wiltshire) 18:48; 65 F Woodhead (Devon) 18:49; 66 D Murphy (Cheshire) 18:50; 67 D Slattery (Greater Manchester) 18:51; 68 D Gladwell (Suffolk) 18:51; 69 Y Grant (Berkshire) 18:52; 70 A Barrett (Sussex) 18:53; 71 I Wilson (Yorkshire) 18:53; 72 M Shorey (Devon) 18:55; 73 A Lawrence (Kent) 18:57; 74 M Caldwell (Greater Manchester) 18:57; 75 L South (Hampshire) 18:59; 76 E Jonas (Norfolk) 19:00; 77 P Lamb (Staffordshire) 19:01; 78 R Philbin (Greater Manchester) 19:04; 79 I Moore (Suffolk) 19:06; 80 M Bailey (Cumbria) 19:06; 81 A Stobbart (North East) 19:09; 82 C Easter (Norfolk) 19:12; 83 A Bushell (Surrey) 19:12; 84 J Wright (Warwickshire) 19:13; 85 E Geake (Kent) 19:14; 86 I Porteus (Worcestershire) 19:14; 87 I Price (Cornwall) 19:14; 88 K Woods (Scotland West) 19:14; 89 N Lesova (Sussex) 19:16; 90 M Dunger (Bedfordshire) 19:20; 91 F Baxter (Buckinghamshire) 19:20; 92 E Burton (Buckinghamshire) 19:21; 93 E Ford (Hertfordshire) 19:22; 94 L Brown (Surrey) 19:23; 95 G Gilbert (Cornwall) 19:23; 96 E Sinclair (Cheshire) 19:24; 97 I Johnstone (North East) 19:25; 98 I Sommerville (Sussex) 19:25; 99 L Parr (Leicestershire & Rutland) 19:28; 100 S Robertson-Dover (Humberside) 19:29; 101 R Dickety (Norfolk) 19:30; 102 L Kirkley (Yorkshire) 19:30; 103 Z Girling (Surrey) 19:31; 104 C Jenneson (Derbyshire) 19:32; 105 A Brady (East Wales) 19:32; 106 H Stead (North East) 19:33; 107 C Smith (Oxfordshire) 19:34; 108 J Wright (Greater Manchester) 19:35; 109 M Spriggs (Warwickshire) 19:37; 110 I Saunders (Leicestershire & Rutland) 19:38; 111 E Caton (Essex) 19:39; 112 O Jones (Sussex) 19:39; 113 L Hitchcock (Suffolk) 19:40; 114 R Kind (Shropshire) 19:41; 115 L Mico (Worcestershire) 19:41; 116 C Jones (Hampshire) 19:42; 117 C Phillips (Humberside) 19:42; 118 L Bickerton (Avon & Somerset) 19:42; 119 M White (Staffordshire) 19:43; 120 S Smith (Merseyside) 19:43; 121 J Salt (Staffordshire) 19:44; 122 R Mooney (Cornwall) 19:44; 123 A Milburn (Essex) 19:44; 124 S Yates (Lancashire) 19:44; 125 N Farmer (Cheshire) 19:45; 126 I O’Connor (Dorset) 19:45; 127 K Leese (Derbyshire) 19:46; 128 F Mackenzie (Cornwall) 19:47; 129 I Pacelli (Lancashire) 19:47; 130 A Crabb (Suffolk) 19:48; 131 I Standell (Shropshire) 19:49; 132 C Hall (Oxfordshire) 19:49; 133 C Scott (North Wales) 19:52; 134 I Murphy (Cumbria) 19:53; 135 L Donaghey (Leicestershire & Rutland) 19:54; 136 E Baker (Kent) 19:55; 137 R Green (Cambridgeshire) 19:57; 138 L Nuttall (Essex) 19:58; 139 I Haines-Gray (Oxfordshire) 19:59; 140 E James (Berkshire) 20:02; 141 M Panoutsou (Middlesex) 20:03; 142 G Clarke (Cornwall) 20:03; 143 C Lunt (Staffordshire) 20:03; 144 H Brearton (Merseyside) 20:04; 145 H Hull (Cheshire) 20:05; 146 Y Annis (Lincolnshire) 20:06; 147 A Jones (Worcestershire) 20:06; 148 P Watson (Lancashire) 20:06; 149 K Griffiths (South Wales) 20:07; 150 A Rose (Cumbria) 20:07; 151 S Bowley (Staffordshire) 20:08; 152 P Goss (Hertfordshire) 20:08; 153 M Sherwood (Oxfordshire) 20:09; 154 F Lowe (Avon & Somerset) 20:09; 155 N Hillard (Warwickshire) 20:10; 156 C Cust (North Wales) 20:10; 157 J Guy (Lincolnshire) 20:11; 158 E Symonds (Surrey) 20:13; 159 S Woodward (Merseyside) 20:13; 160 E Buckley (Greater Manchester) 20:15; 161 E Pemberton (Sussex) 20:16; 162 J Brown (Cornwall) 20:19; 163 E Smith (Merseyside) 20:20; 164 H Smith (Gloucestershire) 20:21; 165 C French (North Wales) 20:21; 166 A Hamilton (Warwickshire) 20:22; 167 E Brooker (Northamptonshire) 20:23; 168 A Kind (Shropshire) 20:24; 169 I Crossley (Kent) 20:25; 170 A Manson (Hertfordshire) 20:27; 171 A Dalgas (Hertfordshire) 20:28; 172 K Collin (Cumbria) 20:28; 173 M Gilbey (Cornwall) 20:29; 174 L Quinn (Surrey) 20:29; 175 M Robinson (Avon & Somerset) 20:31; 176 S Yates (Hampshire) 20:31; 177 E Warne (Warwickshire) 20:32; 178 E Walker (Cambridgeshire) 20:32; 179 M Barlow (Kent) 20:32; 180 F Page (Devon) 20:33; 181 E Bartalotta (Greater Manchester) 20:33; 182 L Brown (Dorset) 20:34; 183 B Rusby (Worcestershire) 20:34; 184 C Robertshaw (Lancashire) 20:38; 185 L Denne (Oxfordshire) 20:40; 186 I Cannell (Middlesex) 20:40; 187 H Garnett (Warwickshire) 20:41; 188 O Kirby (Berkshire) 20:43; 189 N Bennett (Middlesex) 20:44; 190 H Kennedy (Hampshire) 20:46; 191 I James (East Wales) 20:48; 192 L Corkin (Middlesex) 20:48; 193 E Douglas (Cumbria) 20:49; 194 T Oakey (Northamptonshire) 20:50; 195 I May (Devon) 20:51; 196 M Hagan (Dorset) 20:56; 197 I Morris (Kent) 20:58; 198 L Donnelly (Staffordshire) 20:58; 199 R Heredia-Rowe (West Wales) 20:59; 200 M Carrotte (Lincolnshire) 21:00

U15 (4km): 1 O Forrest (Essex) 13:40; 2 L Hale (West Wales) 13:50; 3 K Scott (Surrey) 14:02; 4 S Coppola Johansen (Surrey) 14:19; 5 J March (Middlesex) 14:23; 6 O McGhee (Northamptonshire) 14:29; 7 F Brown (Scotland East) 14:31; 8 E Whitworth (Lincolnshire) 14:34; 9 T Ferguson (Berkshire) 14:35; 10 G Igoe (Yorkshire) 14:36; 11 C Wright (Scotland East) 14:37; 12 M Jobbins (Surrey) 14:37; 13 H Cross (Merseyside) 14:38; 14 S Chapman (Buckinghamshire) 14:40; 15 P Quinn (Devon) 14:41; 16 M Schofield (Yorkshire) 14:45; 17 G Turner (Yorkshire) 14:46; 18 I Pastor (Merseyside) 14:48; 19 I Cherrett (Dorset) 14:48; 20 E Graham-Brown (Leicestershire & Rutland) 14:49; 21 R Caves (Scotland East) 14:49; 22 H Simpson (Scotland West) 14:50; 23 F Pearce (Sussex) 14:51; 24 E Dallas (Scotland East) 14:52; 25 O Steer (Devon) 14:53; 26 C Stuart (Shropshire) 14:54; 27 S Richmond (Kent) 14:55; 28 C Hughes (Cambridgeshire) 15:03; 29 R Murphy (Merseyside) 15:04; 30 E Harrold (Essex) 15:04; 31 H Robison (North East) 15:04; 32 D Woodcock (Cumbria) 15:05; 33 H Watson (North Wales) 15:06; 34 K Webb (Buckinghamshire) 15:07; 35 L MacRae (Scotland North) 15:10; 36 E Warn (Essex) 15:11; 37 M Gairn (Scotland West) 15:11; 38 I Porter (Lincolnshire) 15:12; 39 A Kirk (Middlesex) 15:13; 40 P Boyle (Cumbria) 15:14; 41 S Chesterfield (Nottinghamshire) 15:14; 42 A Lorimer (Oxfordshire) 15:15; 43 S Allen (Middlesex) 15:15; 44 E Bramall (Hampshire) 15:18; 45 T Thursfield (Staffordshire) 15:19; 46 A Van Zyl (Middlesex) 15:19; 47 D Connor (Sussex) 15:19; 48 N Corrie (Scotland East) 15:19; 49 A Chappell (Kent) 15:19; 50 I Forrest (Essex) 15:19; 51 D Stollery (Essex) 15:20; 52 A Richardson (Scotland East) 15:22; 53 O Garcia Davis (Surrey) 15:23; 54 M Frew (Scotland West) 15:24; 55 L Hellingsworth (Worcestershire) 15:25; 56 B North (Hampshire) 15:25; 57 M Grant (Lincolnshire) 15:25; 58 A Johnson (Middlesex) 15:26; 59 L Johnson (Hertfordshire) 15:26; 60 F Collins (Worcestershire) 15:28; 61 I Wright (Yorkshire) 15:30; 62 P Langlands (Leicestershire & Rutland) 15:30; 63 O Avery (Gloucestershire) 15:31; 64 O Geary (Buckinghamshire) 15:31; 65 K McBride (Surrey) 15:33; 66 I Widdowson (Essex) 15:33; 67 L Sheridan (Berkshire) 15:33; 68 H Turner (Staffordshire) 15:34; 69 S Wood (Wiltshire) 15:34; 70 C Campbell (Oxfordshire) 15:34; 71 B Hughes (Merseyside) 15:35; 72 R Cormacain (Middlesex) 15:35; 73 R Petrova (Sussex) 15:36; 74 I Freeman (Surrey) 15:37; 75 I Wheeler (Sussex) 15:39; 76 S Thompson (Greater Manchester) 15:39; 77 R Adams (Suffolk) 15:39; 78 R Harries (South Wales) 15:40; 79 A McDonagh (Kent) 15:40; 80 C Clark-Taylor (Yorkshire) 15:40; 81 G Burge (Staffordshire) 15:41; 82 E Winton (Sussex) 15:42; 83 E Fuller (Dorset) 15:42; 84 G Carter (North East) 15:43; 85 E Fay (Merseyside) 15:44; 86 Z Morley (Essex) 15:45; 87 S Muscott (Devon) 15:45; 88 I Davies (South Wales) 15:46; 89 F Scobie (Scotland West) 15:46; 90 U Doublet (Hampshire) 15:47; 91 M Holmes (Yorkshire) 15:47; 92 K Leitch (Lancashire) 15:48; 93 R Thistlewood (Yorkshire) 15:50; 94 A Nicholson (Lancaster & Morcambe AC) 15:51; 95 J Walsh (Sussex) 15:53; 96 I Hall (Greater Manchester) 15:53; 97 E Hall (North East) 15:53; 98 A Gallagher (Scotland West) 15:54; 99 E Fleetwood (Hertfordshire) 15:54; 100 A Thomas (Hampshire) 15:55; 101 R Reynolds (Gloucestershire) 15:56; 102 J Christmas (Cambridgeshire) 15:56; 103 P Evans (Dorset) 15:56; 104 P Henson (Yorkshire) 15:57; 105 A Hamilton-Martin (Berkshire) 15:57; 106 E Gillespie (Scotland West) 15:58; 107 E Pyper (Cheshire) 15:59; 108 E Gill (Hampshire) 15:59; 109 R West (Leicestershire & Rutland) 15:59; 110 L Pottage (Humberside) 16:02; 111 G Baker (Hampshire) 16:03; 112 M Tear-Verweij (Warwickshire) 16:03; 113 O Thomas (Worcestershire) 16:05; 114 J Needs (Aberdeen AAC) 16:05; 115 A Harling (Lancashire) 16:06; 116 L Smith (Staffordshire) 16:07; 117 L Roake (Surrey) 16:07; 118 S Nation (Greater Manchester) 16:08; 119 L Barker (Warwickshire) 16:08; 120 S Mitchell (Lancashire) 16:08; 121 K Corkin (Middlesex) 16:09; 122 K Pye (North East) 16:09; 123 E Avery (Gloucestershire) 16:09; 124 M Slack (Nottinghamshire) 16:10; 125 I Pearman (Cumbria) 16:11; 126 C Bailey (Berkshire) 16:11; 127 E Searle (Hertfordshire) 16:11; 128 M Hearson (Staffordshire) 16:12; 129 J Walker (Essex) 16:14; 130 J Sheppard (Gloucestershire) 16:14; 131 S Eagland (Worcestershire) 16:14; 132 F Mitchell (Suffolk) 16:15; 133 L Rapson (Cornwall) 16:15; 134 E White (Wiltshire) 16:16; 135 I Whittle (Dorset) 16:16; 136 L Bell (Cumbria) 16:16; 137 C King (Dorset) 16:18; 138 Z Brannon (Cumbria) 16:18; 139 A Norris (Lincolnshire) 16:18; 140 A Meek (Scotland North) 16:18; 141 R Bowden (Greater Manchester) 16:19; 142 A O’Brien (Dorset) 16:20; 143 V Brooke (Norfolk) 16:20; 144 L Heather (Norfolk) 16:23; 145 A Winstanley (Suffolk) 16:24; 146 L Dundas (Staffordshire) 16:25; 147 O Enright (Buckinghamshire) 16:25; 148 T Bosley (Buckinghamshire) 16:25; 149 C O’Brien (Dorset) 16:26; 150 J Taylor (Greater Manchester) 16:27; 151 S Maxwell (Wiltshire) 16:27; 152 F Mulford (South Wales) 16:28; 153 T Wooldridge (Suffolk) 16:28; 154 L Cox (Sussex) 16:29; 155 A Johnson (North East) 16:30; 156 C Owens (North East) 16:30; 157 I Stacey (Avon & Somerset) 16:31; 158 C Nettleton (Derbyshire) 16:31; 159 B Webb (Sussex) 16:32; 160 S Clarke (Cornwall) 16:32; 161 H Jackson (Lincolnshire) 16:32; 162 L Cox (Devon) 16:33; 163 L Crofts (Warwickshire) 16:33; 164 B Burrows (Oxfordshire) 16:34; 165 M Geary (Lancashire) 16:34; 166 F Prestwood (Lincolnshire) 16:35; 167 R Crossley (Kent) 16:35; 168 F Elliott (North East) 16:35; 169 N Stretton (Nottinghamshire) 16:36; 170 M Jebb (Cumbria) 16:38; 171 H Harvie-Pullin (Avon & Somerset) 16:38; 172 S Gregory (Cheshire) 16:39; 173 S Bartalotta (Greater Manchester) 16:40; 174 I Mullin (Cornwall) 16:44; 175 M Owens (North East) 16:44; 176 H Coates (Cheshire) 16:45; 177 E Morley (Leicestershire & Rutland) 16:45; 178 I Ellwood (Northamptonshire) 16:45; 179 J Bradburn (Lancashire) 16:45; 180 F Harris (Cambridgeshire) 16:46; 181 A Arbon (Nottinghamshire) 16:48; 182 M Andrews (Norfolk) 16:48; 183 L Krige (Lancashire) 16:49; 184 P Radbourne (Derbyshire) 16:50; 185 H Smith (Cornwall) 16:50; 186 E Colebrook (Derbyshire) 16:51; 187 F O’Brien (Merseyside) 16:52; 188 J Holloway (Cornwall) 16:53; 189 E Owen (North Wales) 16:53; 190 E Kinsey (Cheshire) 16:54; 191 L Tebbett (Worcestershire) 16:54; 192 I King (Cambridgeshire) 16:55; 193 L Slater (Cumbria) 16:56; 194 E Treloar (Hertfordshire) 16:56; 195 A Silvers (Warwickshire) 16:57; 196 L Webb (Buckinghamshire) 16:58; 197 L Hunter (Warwickshire) 16:58; 198 S Smith (Kent) 16:59; 199 J Hames (Cambridgeshire) 16:59; 200 E Mion (Cheshire) 17:00

U13 (3km): 1 S Smith (Essex) 11:05; 2 N Walmsley (Surrey) 11:10; 3 K Gorman (Buckinghamshire) 11:13; 4 Z Allan (Berkshire) 11:19; 5 E Birchall (Devon) 11:22; 6 A King (Essex) 11:28; 7 C Whysall (Nottinghamshire) 11:32; 8 E Kelly (Essex) 11:33; 9 I Turner (Team East Lothian AC) 11:33; 10 L Connell (Strathearn Harriers) 11:36; 11 R Friend (Yorkshire) 11:37; 12 O Murphy (North East) 11:37; 13 E Beddow (Merseyside) 11:41; 14 I Bater (Devon) 11:42; 15 C Jones (Yorkshire) 11:44; 16 G Pinder (North East) 11:45; 17 E Keeler (Yorkshire) 11:45; 18 G King (Hampshire) 11:46; 19 M Bown (North Wales) 11:47; 20 B Soper (Greater Manchester) 11:48; 21 O Lee (Derbyshire) 11:48; 22 E McGinley (Hertfordshire) 11:48; 23 H Woodley (Essex) 11:49; 24 E Griffiths (Leicestershire & Rutland) 11:50; 25 C Rendell (Gloucestershire) 11:52; 26 A Porter (Hertfordshire) 11:52; 27 M Mullett (Nottinghamshire) 11:53; 28 E Ponkratieva (Middlesex) 11:56; 29 E Blackhurst (Lancashire) 11:57; 30 F Philipps (Essex) 11:59; 31 T Davies-Dixon (Berkshire) 11:59; 32 M Jordan (Lancashire) 12:00; 33 E Thomson (Gloucestershire) 12:01; 34 H Bacon (Yorkshire) 12:01; 35 A Whitehouse (Sussex) 12:03; 36 P Phillipson (North East) 12:03; 37 M Owen (Derbyshire) 12:04; 38 E Aston (Sussex) 12:05; 39 M Blower (Worcestershire) 12:05; 40 J Macdougall (Buckinghamshire) 12:05; 41 M Keam-George (Middlesex) 12:06; 42 M McGoldrick (Yorkshire) 12:06; 43 S Bolton (Suffolk) 12:06; 44 V Muralidhar (Middlesex) 12:07; 45 E Worrall (Merseyside) 12:07; 46 T Conway (Warwickshire) 12:09; 47 K Dalton (Middlesex) 12:09; 48 S Mossi (Middlesex) 12:09; 49 E Clifton (Nottinghamshire) 12:10; 50 B Rawcliffe (Merseyside) 12:11; 51 I Johnson (Suffolk) 12:12; 52 H Robertson (Surrey) 12:12; 53 M Williams (Merseyside) 12:12; 54 E Waugh (North East) 12:13; 55 E Cameron (Liverpool Harriers) 12:15; 56 F Staker (Berkshire) 12:18; 57 R Heywood-Young (Greater Manchester) 12:18; 58 S Bonnar (Kent) 12:19; 59 Z Bigham (Devon) 12:19; 60 D Rushton (Merseyside) 12:20; 61 I Hall (North East) 12:21; 62 E Taylor (Dorset) 12:21; 63 D Leonard (Humberside) 12:21; 64 E Hutchings (Avon & Somerset) 12:22; 65 I Millns (Nottinghamshire) 12:22; 66 D Larkin (Surrey) 12:22; 67 E De Bruyn (Kent) 12:23; 68 E Stewart (Suffolk) 12:23; 69 E Standring (Suffolk) 12:23; 70 A Blight (North East) 12:23; 71 J Chetwood (Dorset) 12:24; 72 J Falkowska (Middlesex) 12:24; 73 F Tewkesbury (Sussex) 12:25; 74 B Dalton (Middlesex) 12:26; 75 F Lilly (Lincolnshire) 12:26; 76 D Bulters (Hampshire) 12:26; 77 A Kemp (Nottinghamshire) 12:27; 78 M Boyer (Greater Manchester) 12:27; 79 E McKeever (Lancashire) 12:28; 80 E Jacobs (Wiltshire) 12:28; 81 G Fox (Sussex) 12:28; 82 T Seguin (North Wales) 12:29; 83 A Miller (Humberside) 12:29; 84 N Bevan (Worcestershire) 12:30; 85 L Sanford (Essex) 12:30; 86 L Simpson (Avon & Somerset) 12:30; 87 S Mendes (Surrey) 12:30; 88 E Archer (Surrey) 12:31; 89 J Allen (Surrey) 12:32; 90 M Phillips (West Wales) 12:32; 91 J Thake (Yorkshire) 12:33; 92 F Williams (Hampshire) 12:33; 93 D Simpson (Avon & Somerset) 12:33; 94 E Goodspeed (Devon) 12:34; 95 N Manson (Cheshire) 12:34; 96 I Anderson (Greater Manchester) 12:34; 97 I Eida (Essex) 12:34; 98 I Forsythe (Yorkshire) 12:34; 99 N Parry-Spring (Oxfordshire) 12:35; 100 M McGuirk (Merseyside) 12:35; 101 E Blackburn (North East) 12:35; 102 A Watts (Kent) 12:36; 103 E Bradley (North East) 12:36; 104 H Lucas (Berkshire) 12:37; 105 L Williams (Staffordshire) 12:37; 106 E Marsh (Staffordshire) 12:39; 107 G Hill (Greater Manchester) 12:40; 108 I Jebb (Cumbria) 12:40; 109 C Booth (Cambridgeshire) 12:41; 110 E Knight (Suffolk) 12:41; 111 L Russell (Cornwall) 12:41; 112 L Coss (Shropshire) 12:41; 113 H Nicholls (Lancashire) 12:42; 114 M Davis (Buckinghamshire) 12:42; 115 N Clarke (Buckinghamshire) 12:43; 116 B Metcalfe (Cheshire) 12:43; 117 E Spencer (Warwickshire) 12:43; 118 I Griffin (Surrey) 12:43; 119 E Goulsbra (Lincolnshire) 12:44; 120 F Mustin (Warwickshire) 12:47; 121 F Matten (Sussex) 12:47; 122 F Biggs (Hampshire) 12:47; 123 Z Bratt (Staffordshire) 12:48; 124 A Homans-Yau (Kent) 12:49; 125 A White (Yorkshire) 12:50; 126 I Minelli-Palmer (Avon & Somerset) 12:50; 127 C Foster (Kent) 12:51; 128 I Docwra (Sussex) 12:52; 129 M Westwood (Nottinghamshire) 12:52; 130 F Brotherton (Leicestershire & Rutland) 12:52; 131 G Cheung (Buckinghamshire) 12:53; 132 I Pope (Dorset) 12:53; 133 E Green (Cornwall) 12:54; 134 S Hamilton (Staffordshire) 12:54; 135 A Mcvittie (Suffolk) 12:55; 136 S Bennett (Middlesex) 12:55; 137 A Richmond (Dorset) 12:56; 138 C Smith (Lancashire) 12:56; 139 B Robinson (Buckinghamshire) 12:57; 140 G Veevers (Merseyside) 12:57; 141 S Gambie (Sussex) 12:58; 142 H Spitzer (Hertfordshire) 12:59; 143 F Klepacz (Hampshire) 12:59; 144 M Holliday (Kent) 13:00; 145 Z Tate (Oxfordshire) 13:00; 146 C Woodhead (Devon) 13:00; 147 C Griffiths-Clack (Wiltshire) 13:00; 148 I May (Dorset) 13:01; 149 S Longworth (Warwickshire) 13:01; 150 E Roberts (South Wales) 13:01; 151 O Eves (Dorset) 13:01; 152 M Appleby (Greater Manchester) 13:02; 153 E Charlesworth (Wiltshire) 13:02; 154 P Hutchings (Kent) 13:02; 155 E Scrase (Wiltshire) 13:03; 156 R Atkins (Gloucestershire) 13:03; 157 B Hall (Cheshire) 13:04; 158 F Harper-Tee (Surrey) 13:04; 159 B Thie (South Wales) 13:05; 160 I Wightman (Gloucestershire) 13:05; 161 K McCrabbe (Berkshire) 13:06; 162 M Honan (Hampshire) 13:07; 163 L Morrow (Nottinghamshire) 13:07; 164 L Bone (Bedfordshire) 13:07; 165 E Ranner (Cumbria) 13:07; 166 T Curtis (West Wales) 13:07; 167 L Murphy (Suffolk) 13:08; 168 M Edwards (Staffordshire) 13:08; 169 G Deavy (Warwickshire) 13:08; 170 O Chapman (Dorset) 13:09; 171 L Morgan (West Wales) 13:09; 172 I Proudlove (Humberside) 13:09; 173 L Rhodes (East Wales) 13:09; 174 K Hoppe (Hampshire) 13:10; 175 E Lydon (Cambridgeshire) 13:10; 176 P Theobalds (Hertfordshire) 13:10; 177 L Callow (Warwickshire) 13:11; 178 I Mercer (Devon, U15) 13:11; 179 E Martin (South Wales) 13:11; 180 K Hodgkinson (Gloucestershire) 13:11; 181 A Wood (Shropshire) 13:12; 182 B Beeson (Staffordshire) 13:12; 183 Z Chappell (Kent) 13:13; 184 N Hill (Cambridgeshire) 13:14; 185 G Green (Cambridgeshire) 13:14; 186 A Axford (Sussex) 13:14; 187 A Lincoln (Derbyshire) 13:16; 188 L Parsons (South Wales) 13:16; 189 A Carr (Lancashire) 13:18; 190 R Edwards (Staffordshire) 13:18; 191 F Ives (Leicestershire & Rutland) 13:19; 192 F McMeeking (Wiltshire) 13:19; 193 J Bansal (Oxfordshire) 13:19; 194 L Crompton (Staffordshire) 13:19; 195 M King (West Wales) 13:19; 196 Q Bookless (Berkshire) 13:20; 197 J Davies (West Wales, W35) 13:21; 198 M Morley-Smith (Humberside) 13:21; 199 O Peach (Cambridgeshire) 13:22; 200 F Goulsbra (Lincolnshire) 13:22

BIRTLEY JUNIOR RELAYS, March 10

Tyne Bridge won the combined under-17 men and under-15 boys team event after their Freddie Palmer gave them a strong first lap lead, Martin Duff reports.

Despite being slower than his time the previous year it was enough for individual and team honours.

Birtley’s under-13 girls again dominated and were anchored by Olivia Murphy who was 12th in the previous days North East Inter-Counties bronze winning squad, but here was upstaged by team-mate Poppy Phillipson’s 5:46.

Their club also took the older under-17 age group where Kate Francis was quickest.

Noah Penfold posted the fastest under-13 boys’ time when starting off for North Shields Poly, as his closest rival Ollie Curran was also a runner in the Inter-Counties the previous day, which Penfold missed.

Age 15 and over (3x3km): 1 Tyne Bridge 30:25 (F Palmer 9:48, F Bigg 10:37, Z Kettle 10:00); 2 NSP 31:36 (J Sturman 10:39, C Furness 10:42, Z Brannan 10:15); 3 Wallsend 31:38 (J Duthie 10:42, H Fenwick 10:20, B Garbutt 10:36); 4 Birtley 32:07; 5 Durham 32:17, 6 Blaydon 32:24

Fastest: Palmer 9:48; Kettle 10:00; W Jardine (Durh) 10:02

U13 (3×1.5km): 1 NSP 17:26 (N Penfold 5:25, J Ingman 6:13, P Davison 5:48); 2 Darlington 17:37 (O Curran 5:31, J Turner 6:07, D Callaghan 5:59); 3 Darlington B 18:05 (L Rogers 5:57, J L’Anson 5:55, D Tam 6:13); 4 Elswick 18:34; 5 Tynedale 18:53; 6 Gosforth 19:00

Fastest: Penfold 5:25, Curran 5:31; E Moon (Sund) 5:41

Age 15 and over (3x3km): 1 Birtley 36:08 (K Francis 11:05, A Drummond 12:54, D Graham 12:09); 2 NSP 37:05 (D Tullis 12:02, L McColl 12:27, M Taggart 12:36); 3 Elswick 38:34 (H Waterhouse 13:07, B Russell 12:55, E Blight 12:32); 4 Heaton 40:39; 5 Derwentside 41:04; 6 Tyne Bridge 42:06

Fastest: Francis 11:05; Tullis 12:02; Graham 12:09

U13 (3×1.5km): 1 Birtley 17:38 (K Graham 5:59, P Phillipson 5:46, O Murphy 5:48); 2 Allerton J 19:10 (G Raw 6:19, C Wilford 6:16, A Ferguson 6:35); 3 Birtley B 19:36 (I Hall 6:06, P Graham 6:49, C Bishop 6:41); 4 Elswick 20:55; 5 NSP 21:20; 6 Tyne Bridge 21:22

Fastest: 1 Phillipson 5:46; Murphy 5:48; Graham 5:59

CHINGFORD LEAGUE RELAYS, Wanstead Flats, March 9

Men (4x2M): 1 Eton Manor 45:08 (J Pitch 11:05, G Fernandez 11;56, C Stevens 10:59, E Jenkins 11:08); 2 Southwark 45:14 (E Dick 11:18, O Bellamy 11:29, J Morris 11:23, B Pointing 11:04); 3 Trent P 45:25 (B Halstead 11:59, B Allen 11:27, A Green 11:51, M Hogsden 11:08)

Fastest: S Crane (Ilf, U17) 10:38; Halstead/Stevens 10:59

M40: R Maidment (Orion, M40) 11:04

Women: 1 VP&TH 52:12 (V Wong 13:41, C O’Shea 12;39, E Wagstaff 13:59, L Briggs 11:53); 2 Eton M 55:00 (L Milne 14:07, J Verrall 13:54, J Hayman 13:48, E George 13:11); 3 Trent P 55:02 (K Alpe 12:47, A Greenwood 12:58, A Skorska 14:16, P Allright 15:01); 4 Loughton 55:17; 5 Ilford 55:32; 6 WG&EL 56:32

Fastest: Briggs 11:53; O’Shea 12:39; Alpe 12:47

W35: M Knapman (Loughton) 13:03

85 teams finished

HAMPSHIRE SCHOOLS’ U12/U13/U14 CHAMPIONSHIPS, Basingstoke, March 5



U14 boys (XC): 1 L Furby (Hant Sch) 10:58; 2 L De Giovanni (Ports, U13) 10:59; 3 A Burniston (BMH, U13) 11:19; 4 J Klepacz (Hant Sch) 11:20; 5 O De La Cruz Reid (Hant Sch) 11:24; 6 E Squire (Hant Sch) 11:34; 7 T Baker (Hant Sch) 11:35; 8 L Bryce (Hant Sch) 11:43; 9 J Joyner (Hant Sch) 11:44; 10 N Samuel (Hant Sch) 11:44

U13 (XC): 1 J Tidesley (Hant Sch) 10:34; 2 P Butler (Hant Sch) 10:51; 3 I Bahia (Hant Sch) 10:56; 4 C Griffin (Hant Sch) 10:59; 5 J Hayes (Hant Sch) 11:03; 6 J Curley (Hant Sch) 11:06; 7 W Smythe (Hant Sch) 11:08; 8 A Wade (Hant Sch) 11:12; 9 T Thomas Machleidt (Hant Sch) 11:14; 10 J Sansome (Hant Sch) 11:15



U12 (XC): 1 R Ashley (Hant Sch) 7:25; 2 W Schultz (Hant Sch) 7:30; 3 Z Armitage (Hant Sch) 7:34; 4 J Deverill-West (Hant Sch) 7:37; 5 H Holt (Hant Sch) 7:41; 6 J McDermid (Hant Sch) 7:44; 7 O Furby (Hant Sch) 7:48; 8 D Emerit (Hant Sch) 7:50; 9 S Howard (Hant Sch) 7:51; 10 F Rhodes (Hant Sch) 7:52



U14 girls (XC): 1 K Hoppe (Soton, U13) 11:05; 2 F Ridge (Hant Sch) 11:06; 3 B Young (Hant Sch) 11:08; 4 A Price (Hant Sch) 11:24; 5 Z Robinett (Hant Sch) 11:40; 6 P Hodges (Hant Sch, U15) 11:44; 7 C Wakefield (Hant Sch) 11:45; 8 F Biggs (Hant Sch) 11:50; 9 I Wheeler (Hant Sch) 11:56; 10 C Vickers (Hant Sch) 12:00



U13 (XC): 1 F Klepacz (Hant Sch) 9:00; 2 F Bertacchino (Hant Sch) 9:07; 3 A Humphries (Hant Sch) 9:08; 4 I Shaw (Hant Sch) 9:11; 5 R Baker (Hant Sch) 9:13; 6 A Calder (Hant Sch) 9:14; 7 E Edworthy (Hant Sch) 9:15; 8 C Whatley (Hant Sch) 9:15; 9 E Bunn (Hant Sch) 9:16; 10 C Stewart (Hant Sch) 9:23

U12 (XC): 1 M Du Bruyn (Hant Sch) 8:05; 2 E Fowler (Hant Sch) 8:08; 3 E Calder (Hant Sch) 8:09; 4 C Foss Smith (Hant Sch) 8:10; 5 M Jundi (Hant Sch) 8:12; 6 T Sinclair (Hant Sch) 8:15; 7 A Ling (Hant Sch) 8:16; 8 H Martin (Hant Sch) 8:20; 9 S Granger (Hant Sch) 8:27; 10 L Cawley (BMH, U11) 8:29

Multi Terrain

JOHN MUIR WAY ULTRA, Prestonpans, March 9

Overall (50km): 1 Struan Simpson 3:44:34; 2 D Carter-Brown (Moorf, M40) 3:46:27; 3 Andy Shanks (M40) 3:51:21; 4 D Limmer (P’bello) 3:52:31; 6 J Speirs (Cambus, M40) 3:53:33; 6 F Weillaert (HBT) 3:55:11; 7 A Davis (PHRC, M40) 3:58:29; 8 Sara Eydmann (W) 3:58:53; 9 A McCracken (Newt RR) 4:00:57; 10 Andrew Potts (M50) 4:02:40

M60: R Peppiette (NBR) 4:24:05

Women: 1 Eydmann 3:58:53; 2 Jill Mykura (W40) 4:10:10; 3 Claire Weller 4:19:33; 4 R Hay (Centr) 4:28:32; 5 Z Gorka (Cult) 4:29:21; 6 E McKechanie (HBT, W40) 4:44:33

W50: S Beattie (Muss) 5:07:39

W60: A Rutherford (P’bello) 6:17:38

Fell races

HAWORTH HOBBLE. Oxenhope, March 9

Chris Holdsworth won the men’s race over 32 miles with over 4000 feet of climbing by over 13 minutes.

Katherine Klunder was first woman home.

Overall (32M/4400ft): 1 C Holdsworth (Clay) 3:55:25; 2 B Plummer (Helm H) 4:08:28; 3 O Beilby (Wharf, M40) 4:11:57; 4 J Beaumont (Skelm B) 4:19:11; 5 E Hyland (Calder V) 4:19:39; 6 J Craig (Barl) 4:26:40; 7 J Hood (Skip, M40) 4:32:55; 8 D Jackson (Ach ClC, M40) 4:33:07; 9 G Shaw (Barl, M50) 4:39:34; 10 Ste Lord (M40) 4:44:08

M60: J Boothman (Barl) 6:01:16

M70: J Maxfield (N’burgh N) 6:33:26

Women: 1 K Klunder (Chorley, W40) 5:03:58; 2 Anna Burt 5:18:29; 3 K Archer (Ilkley, W40) 5:18:52; 4 R Pymm/A Wilson (Sadd, pr) 5:25:24; 5 A McKechnie (Q’bury, W40) 5:28:45; 6 E Wilkins (Nidder) 5:32:41

W50: S Straw (K&C) 5:45:50

W60: J Scarf (Tod) 7:01:06

BLACK COMBE, Silecroft nr Millom, March 9

Overall (13km/1000m): 1 F Grant (Dark Pk) 69:45; 2 J Wright (Amble 71:51; 3 C Williams (Dark Pk) 72:09; 4 J Oldfield (Mat) 75:33; 5 H Davies (Mercia) 75:36; 6 L Foley (Horw) 75:52

M40: J Gomes (Mercia) 78:52

M50: A Dunn (Helm H) 83:43

M60: S Rhodes (N Fells) 95:31

M70: J Gomersall (Amble) 2:07:50

Women: 1 H Russell (Helm, H) 84:26; 2 J Hickman Dunne (Helm, H) 89:28; 3 I Strathdee (W’base CC) 90:31; 4 K Roberts (Helm H) 94:37

W50: B Dyer (Helm, H) 1:41:49

W60: K Ayres (Amble) 2:04:27

W70: W Dodds (Dallam) 2:04:58

GLENARIFF MOUNTAIN 6, Waterfoot, March 9

Overall (5.9M/1200ft): 1 T Crudgington (Newc) 43:14; 2 Ryan Stewart 44:12; 3 A Cunningham (Moiurne) 44:58; 4 A Crutchley (Newc) 45:09; 5 J Mcatee (Mourne) 45:18; 6 A Tees (BARF, M40) 45:52

M45: G Johnston (BARF) 47:06

M50: P Mcanespie (Armagh) 47:58

M55: S Hoey (Jog Lis) 49:53

M60: D Mathers (Mourne) 57:21

Women: 1 A Gosling (Newc, W40) 52:57; 2 T Cumming (Newc, W40) 55:18; 3 S Hanna (Mourne) 55:19; 4 N Marrs (Glens, W40) 55:33

W50: A Perry (B’drain) 59:01

W65: M MacKin (Drom) 67:43

