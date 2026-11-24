Cross-country league racing in Dundee, a half-marathon through Glen Clova and fell races at Alva, Pendle and Bassenthwaite also feature in our latest results round-up.

Multi-terrain

KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL TRAIL 10km, Kendal, November 21

Overall: 1 Max Wharton 38:38; 2 Oscar Subuh-Symons 39:12; 3 Callum Davidson 39:18; 4 Callum Rowlinson 41:00; 5 Daniel Clavey 41:21; 6 Peter Stock 41:37

M40: Richard Kay 44:07

M50: Javier Simon 47:11

M60: M Berners-Lee 54:44

Women: 1 Phillipa Williams 43:18; 2 Sarah McCormack (W40) 46:54; 3 Madlen Kappeler 47:28; 4 Emma Collinge 48:00

W60: Clare Elms 54:42

TOO COOL FOR PULE TRAILRACE, Marsden, November 21

Overall (5.8M): 1 Chris Holdsworth 41:52; 2 I Newell (Dark Pk) 43:57; 3 B Jarvis (Holm, M40) 44:36; 4 L Hinchcliffe (Sadd) 44:54; 5 G Lee (Chorlton) 47:22; 6 I Phillips (Chorlton) 47:27

M45: T Brook (Holm) 47:56

M50: D Robson (Ilkley) 50:16

M55: P Newham (Wharf) 54:48

M60: J Rank (Holm) 56:38

M65: M O’Brien (Stain) 72:04

Women: 1 H Wingfield (Dark Pk) 51:44; 2 R Ratcliffe (Sadd) 52:16; 3 M Beever (Stain, W45) 54:49; 4 A Willson (Sadd) 55:16

W50: H Ilsley (Holm) 61:24

W55: F Dyson (Sadd) 67:10

W60: H Hudson (Stain) 70:33

Cross-country

EAST OF SCOTLAND LEAGUE, Dundee, November 21

Men (8km): 1 J Crowe (Centr) 24:30; 2 C Thom (Metro) 25:13; 3 L Beagley (Centr) 25:22; 4 R Donald (Dund H) 25:45; 5 J Dunn (Cors) 25:48; 6 C MacMillan (A’deen) 25:57

U20: O Chirnside (A’deen) 26:09

TEAM: 1 Centr 74; 2 Cors 111; 3 Fife 121; 4 Metro 154; 5 Loth 364; 6 Gala 395

M40+: 1 M Maciocia (Metro) 27:16; 2 R Houston (Centr) 27:27; 3 L Morrison (Metro) 27:39

TEAM: 1 Metro 9; 2 Cors 27; 3 Edin 64

U18 (6.4km): 1 R Allan (Perth S) 21:38; 2 J Murray (A’deen) 21:41; 3 H Wallace (Dunfer) 21:48

TEAM: 1 Perth S 22; 2 A’deen 27; 3 Falk VH 43

U16 (4.7km): 1 T Comer (Edin) 15:45; 2 A Whyte (Dunfer) 15:53; 3 J Shinnie (A’deen) 16:19

TEAM: 1 Perth S 19; 2 Dunfer 33; 3 Harm 37

U14 (3.2km): 1 W Luke (Falk VH) 11:45; 2 R McIntosh (Dunfer) 11:48; 3 J Gerrard (A’deen) 11:50

TEAM: 1 Falk VH 22; 2 A’deen 25; 3 Edin 26

U12 (1.5km): S Linton (Tev) 5:35

TEAM: S’earn 28

Women (6.4km): 1 M Radeva (Metro) 24:36; 2 H Cox (Edin) 24:43; 3 H Cameron (A’deen) 24:56; 4 I Ogg (Falk) 25:14; 5 A Dalglish (Fife) 25:29; 6 S Collins (Cors) 25:48

U20: M Meade (Pit) 28:06

TEAM: 1 Cors 40; 2 Edin 58; 3 Falk VH 95; 4 Perth R 114; 5 S’earn 158; 6 Centr 169

W40+: 1 C Gordon (HBT) 27:30; 2 C Jellema (W Edin) 27:41; 3 J Menzies (PHRC) 27:47

TEAM: 1 PHRC 38; 2 Banc 39; 3 Edin 47

U18/U16 (4.7km): 1 M Glass Park (A’deen, U16) 17:09; 2 E Daunt (Edin, U16) 17:55; 3 R Caves (Harm) 18:00; 4 E Murdoch (A’deen, U16) 18:03

TEAM: 1 A’deen 11; 2 Edin 23; 3 Harm 24; 4 T Bord 62

U14 (3.2km): 1 I Hedges (Falk VH) 12:11; 2 M Yeats (A’deen) 12:45; 3 R Johnston (T Bord) 12:47

TEAM: 1 A’deen 29; 2 Falk VH 34; 3 Centr 60

U12 (1.5km): A Chillingworth (Edin) 6:11

TEAM: Metro 11

Combined male team: 1 Edin 694; 2 Dund H 744; 3 Fife 922

Combined female team: 1 Edin 179; 2 A’deen 354; 3 Harm 383

Road

BARCLAYS HAMPDEN RUNNING FESTIVAL, Glasgow, November 22

Overall (10km): 1 Steven Craig (M40) 31:46; 2 Ryan Beattie (M35) 32:49; 3 Henry Hoffman (U20) 33:49

Women: Samantha Joyce (W40) 38:52

HOT CHOCOLATE 10km, Silverknowes, Edinburgh, November 22

Overall (chip times only): 1 F Thomson (Cors) 32:12; 2 J Burnett (Harm) 32:40; 3 B Melia (Gari) 33:44

M70: Michael Hurst 41:45

W60: C Gilchrist (W Edin) 46:48

W70: R Norton (Pit) 59:37

GLEN CLOVA HALF-MARATHON, Glen Clova, Angus, November 21

Overall (all Dund R): 1 E Duthie 70:11; 2 D Webster 72:25; 3 N Bennett 72:50

M40: S O’Grady 78:58

M50: R Harrison (Dund H) 82:44

TEAM: 1 Dund R 6; 2 Dund H 96; 3 Anst 117

Women: 1 D Ramsay (A’deen, W40) 81:32; 2 M Littleson (Dund R) 86:12

TEAM: 1 Dund R 11; 2 Forfar 79

Fell

RUN OF THE MILL (SHR championships counter), Alva, November 21

Overall (14.6km/966m): 1 J Jones (Edin) 73:36; 2 D Lawson (Q Park) 74:49; 3 F Davies (Q Park) 75:14; 4 F Stewart (Q Park) 77:15; 5 A McCall (G’nock) 78:20; 6 C Muir (Q Park) 79:31; 7 C Gallacher (W’lands CC, M40) 80:01; 8 E Sedman (C’thy, M40) 80:20; 9 K Richmond (Q Park, M55) 80:43; 10 R Tree (Q Park) 81:45; 11 K Thomas (Q Park) 81:47; 12 J Lennox (Q Park, M40) 82:12; 13 H Battle (Dees R) 82:45; 14 J Symonds (Q Park, M40) 82:49; 15 R Wilkins (Ochil, M40) 83:05

M60: S Whitlie (C’thy) 98:18

M65: D Reid (W’lands CC) 1:40:33

M70: R Pugh (Kil’k) 2:04:04

TEAM (provisional): 1 Q Park 15; 2 W’lands CC 88; 3 C’thy 109; 4 Dees R 117; 5 Ochil 123

Women: 1 A Flint (L’ber) 88:49; 2 C-J Irvine (Dees R) 89:14; 3 S Wallis (Dees R, W40) 95:46; 4 E Belcher (Q Park) 97:47; 5 M Breckenridge (Q Park) 99:53; 6 Lynne Allen (W40) 1:44:23; 7 L Spruzeniece (W’lands CC, W40) 1:47:45; 8 R Little (Dees R, W40) 1:48:21; 9 C Friel (W’lands CC, W40) 1:54:50; 10 M Macrae (C’thy, W55) 1:55:26

W60: H Ritchie (Fife) 2:04:33

TEAM (provisional): 1 Dees R 13; 2 Q Park 21; 3 W’lands CC 38; 4 C’thy 46

TOUR OF PENDLE, Barley Village, Burley, November 21

Overall (17M/4250ft): 1 C Larkin (N’land F) 2:14:12; 2 E Allan (Helm H) 2:25:01; 3 L Fairclough (Ross) 2:26:11; 4 K Driscoll (Ross) 2:34:28; 5 S Ashton Fitch (Sett) 2:35:26; 6 D Mirfield (Barl, M40) 2:36:52

M45: J Hood (Barl) 2:39:35

M55: J Goudge (Horw) 2:52:26

M60: J Hunt (Dark Pk) 3:06:30

M65: I Ferguson (Bing) 3:16:49

TEAM: 1 Barl 46; 2 Ross 55; 3 Helm H 77

Women: 1 M Browne (Wharf) 2:52:51; 2 J Roberts (N Leeds FR) 2:57:09; 3 J Mosley (Penn) 3:03:31; 4 K Klunder (Chorley, W40) 3:07:20

W45: N Jackson (N Leeds FR) 3:26:59

W50: F Hall (Traw) 3:29:19

W55: H Price (Sett) 3:40:55

W60: D Gowans (Tod) 3:41:06

TEAM: 1 N Leeds FR 20; 2 Tod 68; 3 Traw 79

SALE FELL RACE, Bassenthwaite, November 21

Overall (3.7M/570ft): 1 D Connolly (Kesw) 23:29; 2 G Dale (Amble) 24:19; 3 T Day (Kesw) 24:23; 4 A Hill (Kesw) 24:30; 5 M McGleenan (Kesw) 25:55; 6 B Rowley (Kesw, M40) 26:20

M60: G Illingworth (Kesw) 29:36

M70: P Crompton (C’land F) 33:20

Women: 1 S Adkin (Amble) 27:25; 2 S Likeman (C’land F) 29:31; 3 Shirley Murray 30:11; 4 G Smith (N Fells) 30:15

W40: D Lo (Kesw) 32:08

W50: L Osborn (Kesw) 32:31

W60: I Graham (Derw) 38:39

HATHERSAGE NIGHT RACE, Hathersage, November 18

Overall (8km/400m, all Dark Pk): 1 M Kenyon 32:39; 2 F Watts 35:05; 3 H Kneen 35:13; 4 B Davison 36:01; 5 L Wilkinson 36:25; 6 J Crewe 36:52

M40: L Turner 37:45

M50: R Snowden (Totley) 41:36

M60: M Jacobi (Totley) 45:41

Women: 1 P Cooke (Ack) 40:47; 2 E McNally (P’stone FPR) 41:26; 3 H Roberts (Dark Pk) 41:59; 4 S Thorne (Steel) 42:54

W50: T Hilton (Totley) 47:07

W60: C Woodhead (N Derbs) 59:43