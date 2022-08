Duo triumph in 18-mile event in the South Pennines as we bring you the best of the month’s fell race results from the UK

SADDLEWORTH ROUND, AUGUST 7

This gruelling 18-mile event in the middle of summer was easily won by Rob James who enjoyed a 20-minute-plus margin of victory.

In fifth overall, Martha Tibbot (pictured in an earlier event by Dave Woodhead in main picture) was a clear women’s winner, also by a 20-minute plus margin and like James’ time it was a course record.

Mick Hill, the European Masters Indoor 3000m champion this year, showed his great range of talent by finishing sixth overall and first M45.

Overall (18M/3300ft):

1 R James (Royt) 2:26:53

2 L Braby (Chorlt) 2:48:29

3 L Ditondo 2:49:54

M45: 1 M Hill (Leeds) 2:57:20

Women:

1 M Tibbot (Sadd) 2:53:57

2 G Keane (Sadd, W45) 3:16:50

3 R Patrick (Todd, W50) 3:33:06

ROUND HILL, Timble, August 7

Overall (9M/1100ft):

1 C Miller (Wharf) 57:01

2 W White (N Leeds F) 58:44

3 A Collier 59:19

4 T Pyznar (Grup Gor) 59:37

5 M Sennett (Wharf, M40) 60:32

M50: P Crabtree (Bing) 62:52

M55: M Lofthouse (Nidd V) 66:58

M60: B Atkinson (Knave) 69:53

M65: S Pattison (Puds P) 81:36

M75: D Tait (Dark Pk) 92:33

Women:

1 A Leake (Leeds C) 64:14

2 R Thackray (Bing, W50) 67:21

3 H Jacobsen 69:06

W55: J Butterworth (Skip) 79:17

W60: A Bennett (Ilkley) 79:19

TEAM (M&W):

1 N Leeds F 95

2 Bing 164

3 Ilkley 195

WORSTHORNE MOOR, Burnley, August 7

Overall (10.9km/274m):

1 T Corrigan (Barl) 40:46

2 J Cleaver (Ross, M40) 41:45

3 N Gaskell (B’burn, M50) 43:24

4 L Hesketh (Clay, W) 44:37

5 G Goodwin (Acc RR, M55) 45:12

M60: K Davies (Clay) 48:55

M65: T Taylor (Ross) 52:14

M70: I Smith (Ribb) 61:26

M75: D Scott (Clay) 73:22

Women:

1 Hesketh 44:37

2 L Ensor (Wharf, W40) 52:45

3 R Rimmington (Clay) 53:58

W50: A-M Hindle (Ross) 55:49

W55: B Savage (Clay) 60:25

W60: J Townson (Traw) 64:02

W65: K Thompson (Clay) 70:35

U20: C Corrigan (Hynd) 56:03

LLANTHONY SHOW RACE (Welsh championships counter), August 6

Overall (5.6km/335m):

1 T Turner (Mynydd D) 32:20

2 R Probert (Mynydd D, W50) 32:42

3 L Williamson (Ilkley, W) 35:55

4 J Legg 36:42

5 S Browne (M40) 36:43

6 J Boon (FoD, M50) 37:30

7 I Gutteridge (Datch D) 37:44

8 C Patterson (Mynydd D, W40) 37:50

9 V Belshaw (Denbigh, M60) 38:23

10 N Sulllivan (M45) 38:44

M70: D Powell (BMH) 46:45

MEN’S TEAM (provisional):

1 Mynydd D 61

2 Chep 62

3 MDC 76

Women:

1 Probert 32:42

2 Williamson 35:55

3 Patterson 37:50

4 K Ironside (MDC) 39:21

5 A Meredith (Mynydd D) 39:25

6 N Taylor (Mynydd D) 40:48

W60: R Davies (Mynydd D) 50:11

TEAM (provisional):

1 Mynydd D 15

2 MDC 30

3 Chep 45

CRACKEN EDGE, Hayfield, August 3

Overall (7M/1450ft):

1 C Phillips (Sadd) 46:09

2 M Burton (Calder V, M45) 46:30

3 T Gough (Sale) 47:06

4 S Knowles (Penn, M50) 47:09

5 S Edwards (Chorlton, M45) 47:33

M55: I Fraser (E Ches) 51:43

M60: S Bramwell 56:39

M65: A Bocking (Ches HR) 65:00

Women:

1 E Kirk 52:50

2 G Quigley 58:50

3 G Cox (Mat) 59:16

W45: R Sproston (G’dale) 62:32

W50: E Bowen (Penn) 68:03

W60: A Howlett 70:21

W70: B Buckley (G’dale) 79:21

TRUNCE SERIES, Oxspring, August 1

Overall (4.25M/550ft):

1 W Longden (Bux) 24:56

2 T Saville (Dark Pk) 25:20

3 S Hinchliffe (P’stone FPR) 26:49

4 G Parr (P’stone FPR) 27:15

5 S Knowles (Wake, M40) 27:39

6 T Street (Holm) 28:01

M50: A Davies (Hills Riv) 30:15

M60: M Goodwin (P’stone FPR) 35:17

M70: G Hague (Steel) 42:55

Women:

1 M Kunicka (P’stone FPR, W40) 31:14

2 N Drakeford (Barns) 31:30

3 P Bramley (Hills Riv) 34:29

4 Ellie Crownshaw (Bradfld) 34:57

W50: A Dales (Wake) 39:08

W60: B Hinchliffe (Holm) 40:22

W70: B Hague (P’stone FPR) 49:08

U16 (2M/250ft approx):

1 D Levav (Holm) 12:56

2 T Kunicka-Holda (P’stone FPR) 12:57

3 S Ellis (Denb DT) 15:11

U16 women:

1 Ellis 15:11

2 S Bradley 16:28

3 O Osawe (Denb DT) 17:50

