A masters runner’s 15:30 win over 5km at Silverstone and a 67:55 half-marathon victory feature in the weekend’s road results, which also take in Tadcaster, Wymondham and Battersea Park.
EAST ANGLIAN MASTERS 10km, Wymondham, Norfolk, November 22
Overall: 1 S Peck (Norw) 31:37
M55: 1 D Houghton (Wym) 37:57
Women: 1 G Turner (Norf G) 40:07
SILVERSTONE RUN FEST, Northamptonshire, November 22
Overall (13.1M): 1 J Westlake 67:55; 2 S Griffiths (Les C) 68:01; 3 T Loughlin (T Bath) 68:51
Women: 1 A Denham 83:48
Overall (5km): 1 J Connor (B’wood, M40) 15:30
Women: 1 H Dos Santos 17:04
TADCASTER 10, West Yorkshire, November 22
Overall: 1 J Hall (Leeds) 52:20; 2 M Doherty (Leeds) 53:14; 3 D McKinnon (Goole) 53:19
M55: 1 J Walton (Leeds) 57:01
M70: 1 S Boynton (York A) 66:41
Women: 1 K Wood (York) 56:35; 2 S Hunter (W Chesh, W35) 61:23
WILMSLOW FESTIVE 10km, Cheshire, November 22
Overall: 1 J Griffiths (Swan) 29:45; 2 L Patete (Lough) 30:18; 3 A Parkinson (Corby) 30:40
M40: 1 T Charles (Chorl) 31:14
M45: 1 C Stanford (Warr) 32:52
M50: 1 A Pickford (Alt) 34:14
M55: 1 M Russell (Salf) 36:11; 2 A Porter (Bramhall) 36:18
M60: 1 R Johnson (Alt) 36:57; 2 R Evans (Alt) 37:06; 3 M Wolstencroft (Bolt) 37:18
M65: 1 P Bukley (Chester RR) 38:40
Women: 1 K Ward (Vale R) 33:28; 2 F Stapleton (Chelms) 33:36; 3 H Tomlinson (Bolt) 35:13
W50: 1 D Jepson (Fylde) 39:50
W55: 1 S McMahon (Salf) 38:05
BATTERSEA PARK 10km, London, November 21
Overall: 1 G Smith (Salf) 31:06
Women: 1 K Waller (FoD) 38:44