The latest news on cross-country, road, track and fell events including full results from the SIAB Schools International in Dublin

SIAB SCHOOLS INTERNATIONAL CROSS COUNTRY, Dublin, March 23

Inter boys

1 Jake MEYBURGH England 19:26

2 Joseph SCANES England 19:40

3 Alexander HUGHES England 19:51

4 James ALEXANDER Scotland 19:55

5 Michael CLARK England 20:01

6 Jacob HURRELL England 20:05

7 Daire MATTHEWS Ireland 20:06

8 Finlay GOODMAN England 20:08

9 Odhran MCBREARTY Ireland 20:11

10 Jack SANDERSON England 20:14

11 Leo MURRAY Ireland 20:23

12 Alexander LENNON England 20:24

13 Lorcan FORDE DUNNE Ireland 20:26

14 Tristan ROBIN Scotland 20:28

15 Harry MCKENZIE Ireland 20:31

16 Lachlan THOMAS Scotland 20:36

17 Calum DICK Scotland 20:38

18 Declan O’CONNELL Ireland 20:38

19 Howie ALLISON Scotland 20:40

20 Rhys JOHNSON Ireland 20:49

21 Daibhidh KINNAIRD Scotland 20:58

22 James FOOT Ireland 21:37

23 Samuel BOYCE Wales 21:45

24 Andrew BAIRD Scotland 21:55

25 William CHALK Wales 21:57

26 Rhys PLADDY Wales 22:02

27 Tomos HORN Wales 22:28

28 Joshua BARNETT Wales 22:40

29 Elis MARTIN Wales 23:21

TEAM:

1 England 25

2 Ireland 73

3 Scotland 91

4 Wales 158

Junior boys

1 Louie MUIR Scotland 13:18

2 Fred JONES England 13:19

3 Freddie GIBSON England 13:30

4 Rory MACMILLAN Scotland 13:36

5 Ewan SPAREY England 13:38

6 Harrison MACMILLAN Scotland 13:41

7 William DELAMERE England 13:42

8 Ewan WITHNALL England 13:42

9 Tom GARROD Wales 13:45

10 Thomas FORD England 13:46

11 Yaried ALEM England 13:52

12 Lewis DAVIES Wales 13:56

13 Caspian HOLMES England 14:02

14 Adam NOONE Ireland 14:04

15 Rhuairdh LAING Scotland 14:05

16 Robert COOGAN Ireland 14:08

17 Finlay BURNS Wales 14:14

18 Alfie BARTLEY-ROSE Wales 14:14

19 Ronan KEANEY Ireland 14:21

20 Luke SEDMAN Scotland 14:22

21 Cormac GREENE Ireland 14:26

22 Jack O’COILEAIN Ireland 14:26

23 Cameron MITCHELL Scotland 14:27

24 Finlay LASKEY Scotland 14:29

25 Joel GILLAN Scotland 14:33

26 Aaron AGNEW Ireland 14:37

27 Alan HALLINAN Ireland 14:50

28 Evan BARRY KEANE Ireland 15:03

29 Zac CAMPBELL Wales 15:13

30 Osian PARRY Wales 15:36

31 Osian ROWE Wales 16:01

TEAM:

1 England 35

2 Scotland 69

3 Wales 115

4 Ireland 118

Inter Girls

1 Olivia FORREST England 14:09

2 Shakira KING England 14:13

3 Libby HALE Wales 14:14

4 Caitlin PYE England 14:32

5 Sabrina COPPOLA JOHANSEN England 14:42

6 Holly CROSS England 14:44

7 Ellarose WHITWORTH England 14:49

8 Emily BOLTON Ireland 14:53

9 Millie GOLD Wales 14:55

10 Zara REDMOND Scotland 14:57

11 Maya JOBBINS England 15:01

12 Emily MORRIS Ireland 15:02

13 Clara CASEY Ireland 15:04

14 Dearbhla ALLEN Ireland 15:11

15 Amelia WILLIAMS Wales 15:12

16 Florence EAST England 15:14

17 Jessica TAYLOR Scotland 15:15

18 Eimear COONEY Ireland 15:17

19 Madison HUGHES Wales 15:18

20 Ava DIVER Ireland 15:20

21 Elsa MCGREGOR Scotland 15:29

22 Abigail DOHERTY Wales 15:30

23 Millie PIERCE Wales 15:31

24 Eilidh DALLAS Scotland 15:34

25 Scarlett WILSON Scotland 15:38

26 Cora SCULLION Ireland 15:41

27 Matilda FREW Scotland 15:48

28 Sioned JOHN Wales 15:53

29 Sholah LAWRENCE Ireland 15:56

30 Lois MACRAE Scotland 16:13

TEAM:

1 England 25

2 Ireland 85

3 Wales 91

4 Scotland 124

Junior girls

1 Freya RENTON Ireland 10:27

2 Kitty SCOTT England 10:50

3 Holly RENTON Ireland 10:52

4 Summer SMITH England 10:53

5 Ellie BIRCHALL England 10:59

6 Ava KING England 11:00

7 Jorjia MARCH England 11:04

8 Emma HAUGH Ireland 11:05

9 Zoe ALLAN England 11:09

10 Ezrah HARROLD England 11:10

11 Poppy GUEST England 11:16

12 Bryony BOYCE Wales 11:22

13 Rachel KEANEY Ireland 11:22

14 Holly SIMPSON Scotland 11:24

15 Eimear FALLON Ireland 11:30

16 Cerys WRIGHT Scotland 11:31

17 Nansi GRIFFITHS Wales 11:33

18 Emma FLYNN Ireland 11:34

19 Rachel CAVES Scotland 11:37

20 Heather WATSON Wales 11:40

21 Martha BOWN Wales 11:43

22 Ella Grace OSBORNE Ireland 11:53

23 Jennifer MCCARTHY Ireland 11:57

24 Emily CHRISTIE Scotland 12:00

25 Sali OWEN Wales 12:04

26 Anna MEEK Scotland 12:16

27 Emily STANFORD Scotland 12:19

28 Isabella WILSON Scotland 12:26

29 Lucy TAYLOR Scotland 12:40

30 Eleanor WRIGHT-NICHOLAS Wales 13:00

31 Lily MORGAN Wales 13:18

32 Poppy TURTON Wales 13:40

TEAM:

1. England 33

2. Ireland 58

3. Wales 125

4. Scotland 126

Inter Mixed Relay:

1 England 19:16

2 Scotland 19:46

3 Ireland 20:04

4 Wales 20:42

Junior Mixed Relay:

1 England 20:16

2 Scotland 21:19

3 Ireland 21:46

4 Wales 22:01

TRACK & FIELD

BOURNEMOUTH SPRING OPEN, Bournemouth, March 24



U23 mixed events: TJ: 1 W Langridge (W’borne, U17) 13.57; 2 Z Richings (Poole, U17) 13.26; 7 L Hill (W’borne, U20W) 11.41



U17: TJ: 5 J Munden (B’mth, U15W) 9.87/1.8



U15: HJ: 1 W Blackmore (Poole R) 1.76



Men: SP: 1 P Evans (Woking, M55) 10.78. HT: 1 F Hanham (Read, U20) 61.16; 2 G Holder (Bexley, M50) 52.29; 3 M Hicks (Salis, M50) 40.56; 4 P Kelly (Woking, M55) 36.13; 5 P Evans (Woking, M55) 30.16



Mixed events: 3000: A1: 5 I Cherrett (B’mth, U17W) 10:00.73; 7 A O’Brien (B’mth, U15W) 10:48.76. 400H: r1: 1 E Hughes (Chelm, U17) 58.27. PV: 1 S Cotterill (B’mth, M45) 3.20. LJ: 2 L Sinnott (B’mth, M40) 6.37/0.1. WT: 7 P Evans (Woking, M55) 11.56. WT: 3 S Wise (Lut, W35) 13.57; 4 I Shepherd (B’mth, W) 12.58; 5 S Armstrong (B’mth, M60) 12.27



U20: DT: 1 F Hanham (Read) 41.42



U17: HT: 1 J Burgess (Ports) 49.31



U15: 200: A1 (0.4): 1 S John (W’borne) 23.40. 300: A: 1 S John (W’borne) 37.68



M50: DT: 1 G Holder (Bexley) 36.71; 2 P Evans (Woking, M55) 35.81



M60: SP: 1 S Dobson (B’mth) 11.01; 2 S Armstrong (B’mth) 10.93. DT: 1 S Armstrong (B’mth) 36.76; 4 N Hooker (G&G, M70) 30.10; 5 B Scott (Mil K, M70) 29.69. HT: 1 S Armstrong (B’mth) 35.45



Women: DT: 1 M Farrar (W’ley, U17) 31.96; 2 R Roberts (Worth, U17) 31.93; 3 S Wise (Lut, W35) 30.54. HT: 2 S Wise (Lut, W35) 40.29. JT: 1 J Lewis (And) 38.82; 2 S Turner (And, U20) 36.03



U18: DT: 1 B Mballa (Win, U17) 33.49; 2 A Stobart (W’borne, U15) 27.03



U17: 100: A2 (3.8): 1 D Coslett (L’nelli) 12.35. 200: A2 (-0.8): 1 D Coslett (L’nelli) 25.28. 300: A1: 1 D Coslett (L’nelli) 39.54. HT: 1 A Howie (Worth) 62.44; 2 B Mballa (Win) 45.42



U13: DT: 1 L Myers (Poole) 23.98. JT: 1 M Desborough (W’borne) 32.73; 2 L Myers (Poole) 28.66; 3 B Cassidy (W’borne) 25.57

50 YEARS OF CAC – PRE-SEASON OPEN, Grangemouth, March 24



Mixed events: 300: r3: 2 G Knight (Lass, M40) 38.81. HJ: B: 5 J Lanahan (Shett, U13) 1.54



Men: PV: 1 R Todd (Centr, M60) 3.31



U20: HT: 1 L Shaw (Kilb) 44.19



U13: LJ: 1 J Lanahan (Shett) 5.60



M50: HT: 1 R Rogers (Dund H) 32.06



M60: HT: 1 R Todd (Centr) 36.30



Women: TJ: 2 C Allan (VPCG, U15) 9.79/0.7



W50: DT: 1 L Brown (Falk) 27.72; 2 C Cameron (VPCG, W65) 24.63. HT: 1 L Brown (Falk) 29.65; 2 C Cameron (VPCG, W65) 23.58. JT: 1 L Brown (Falk) 25.12

BASINGSTOKE THROWS WINTER SERIES – NO HAMMER OR DISCUS, Basingstoke, March 23



U17 mixed events: SP: 1 T Adeniran (BMH, U13) 10.14



Men: JT: 1 J Dibble (Yeov O) 56.86



Mixed events: JT: 1 P Brown (Swan, W) 40.71



U17: JT: 1 H Watson (Yate) 57.34. ?: 1 D Dubras (Jer) 49.91



U15: JT: 1 H Bucher (Chelt) 43.53



U17 women: JT: 1 H Court (Padd W) 48.61; 1 J Howells (Win) 47.00

WINDSOR, SLOUGH, ETON AND HOUNSLOW AC SPRING OPEN MEETING, Eton, March 23



Mixed events: 100: r1 (1.4): 1 L Szalai (WSEH, U17) 11.03. r5 (0.8): 2 M Barough (Oxf C, M45) 12.05. r7 (0.9): 3 S Beak (Woking, M55) 12.86. 200: r1 (0.3): 1 L Szalai (WSEH, U17) 22.10. r3 (0.0): 4 K Kazemaks (Woking, M35) 23.47. r4 (1.6): 3 M Barough (Oxf C, M45) 23.90. r7 (0.4): 3 S Beak (Woking, M55) 26.47. 300: r1: 6 G Sikora (WSEH, U17W) 40.83. r2: 2 B Musa (Read, U15W) 42.03. r4: 2 L Bartlett (Walton, W45) 45.77. 400: r2: 2 A Whiteley (Brack, U20W) 56.97. r3: 4 A Hector (Western Tempo, W40) 63.50. LJ: A: 4 S Taylor (WSEH, U13W) 4.34



U20 men: HT: 1 W Larkins (Harrow) 53.46



Women: JT: 1 F Witheat (WSEH) 42.89



U17: SP: 1 M Hewitt (Chelm) 12.50

SWINDON HARRIERS INVITATIONAL WINTER THROWS, Swindon, March 23



U20 men: HT: 1 B Dickinson (Swin) 46.23



U17: HT: T A Kinneir (Swin) 45.61



U17 women: HT: 1 H Scott (Swin) 42.29



U13: DT: 1 O Powell (Yate) 21.17



W55: SP: 1 R Bird (Chelt) 9.59. WT: 1 R Bird (Chelt) 11.39. HT: 1 R Bird (Chelt) 35.09

INDOOR

ENGLAND ATHLETICS ENDURANCE INDOOR MEET 2024, Lee Valley, March 20



Mixed events: 1500: r3: 1 O McGhee (R&N, U17W) 4:39.41; 2 M Kindler (B Beagles, U13W) 4:43.24; 3 J Walker (S’end, U17W) 4:43.96. 3000: r1: 1 M Sanderson (B Beagles, U17) 8:53.69; 3 B Rivero-Stevenet (AFD, U15) 9:24.47; 4 G Watkins (Harl, U15) 9:37.50. r2: 2 O Forrest (B Beagles, U17W) 9:42.53

ROAD

CHEADLE SPRING 5, Cheadle, March 24



Overall: 1 A Mayne (Stoke) 27:25; 2 E Clowes (Newcastle (Staffs) Tri Club, U20) 28:13; 3 B Barrett (Ruge) 28:39



M80: 1 G Bagnall (Alsager Runners) 48:06; 2 A Lewis (Trent) 51:36



Women: 1 E Merrison (Stoke) 31:16; 2 A Kelly (Stoke, W35) 31:46; 3 H Wall (Staffs M, W35) 32:20



W60: 1 C Higgs (Trent) 35:16

EASTLEIGH 10km, Eastleigh, March 24



Gemma Kersey won the women’s race in 34:22 with Lucy Elliott going very close to her British W55 record with 36:16 in third.

Overall: 1 J Woods (Worth) 30:19; 2 A Miell-Ingram (Rad) 30:27; 3 A Lennan (Soton) 30:32



M40: 1 A Greenleaf (Win) 31:49; 2 B Brett (E’bne) 32:44

M45: 1 S Hoenig (Soton) 32:39; 2 D Lipscomb (E&E) 33:04; 3 B Underwood (Poole) 33:11

M50: 1 S Cooper (AFD) 34:46

M55: 1 D Allaway (Has B) 35:56; 2 C Oosthuizen (Tone Z) 36:06

M60: 1 K Miyazaki (AFD) 37:13; 2 W Yonge (Hedge End) 38:26; 3 D Shepherd (Lords) 39:18; 4 A Graham (Lords) 39:52; 5 P Coleman (Ton) 40:00

M70: 1 G Ruffle (Hart RR) 42:18; 2 C Fox (New F) 45:12



Women: 1 G Kersey (Bas) 34:22; 2 A Mann (Win, U20) 35:45; 3 L Elliott (Winchester RC, W55) 36:16



W40: 1 D McDermot 37:23

W55: 2 J Gandee (Win) 39:49; 3 T Lake (Salis) 41:17

W60: 1 L Mead 44:21

W70: 1 J Radford (Winchester RC) 52:03

Sri Chinmoy 100km/50km inc British Masters Championships 100km/50km, Perth, March 24

The full report of the event is here

The BMAF Championships were incorporated into a Home International including Ireland and the British Championships, Walter Hill reports.

At most British Championships the podium is dominated by athletes under 35 years of age.

At the marathon and beyond this is not always the case and on Sunday Sarah Webster was first W40 with Melissa Gibson second W40 and Julia Davis third the leading W35.

The men who stood on the 100km podium were all younger as M35 Douglas Selman won from 33-year-olds James and Joseph Turner though the first three men in the 50km were all M40’s.

The aim for next year is to promote the second British Masters Championships at 50/100km on the same weekend as the British Masters Relays at Mallory Park.

Men (100km): 1 D Selman (M35) 6:34;28; 2 James Turner 6:34:38; 3 Joseph Turner 6:35:37

M45: 1 C McGonagle 6:50:28

M60: 1 J Duffy 8:50:59

Women: 1 S Webster W40 7:03:48; 2 M Gibson W40 7:13:23; 3 J Davis W35 7:25:48; 4 S Hudson dos Santos Figueira W40 8:00:14

W50: 1 K Wilton 9:10:17

Men (50km): 1 R Richmond M40 2:48:25; 2 A Davies M40 2:48:33; 3 T Charles M40 2:57:45

M50: 1 P Stoddart 3:41:48

Women: 1 J Wetton W35 3:29:03; 2 A McGill W40 3:47:47; 3 N Ni Mhaoeileoin 4:03:18

W50: 1 D Warner 4:24:30

W60: 1 F Rennie 5:21:01

GEOFF SMITH’S BANBURY 15, Banbury, March 24



Overall: 1 S Smith (C&C, M45) 85:52; 2 M Lock (Wit) 86:26; 3 S Garforth (Head) 87:05



Women: 1 R Weston (Banb) 98:10; 2 M Scott (Head) 1:42:36; 3 A Dewhurst (S’bridge) 1:44:14

HILLINGDON 20, Hillingdon, March 24



Overall: 1 N Impey (Dulw, M40) 1:54:16; 2 R Hogan (Rane, M35) 1:54:19; 3 L Maskew (W&B, M35) 1:55:24



M40: 2 L McIntyre (RunThrough) 1:58:22

M60: 1 A Jordan (St Alb S) 2:17:11; 2 M Turney (Chilt) 2:22:04



Women: 1 L Biemolt (Herne H, W40) 2:19:28; 2 K Riches (Fare, W35) 2:23:21; 3 S Birkin (Metros, W50) 2:24:45



W65: 1 M Jackson (Dac) 3:04:41

KEITH HALL MEMORIAL 10km, Thorney, March 24

Overall: 1 D Hudson (Hunts, M40) 32:36; 2 J Orrell (Hunts) 33:15; 3 S Cameron (Helpston) 34:07



M60: 1 A Leach (N Herts) 35:00

M75: 1 J Stocker (Hunts) 48:30



Women: 1 L Mapp (Hunts) 37:49; 2 M Gracova (Hunts, W40) 39:12; 3 M Skinner (PNV, W40) 40:36

MORAY ROAD RUNNERS 10km, Miltonduff, March 24

Overall: 1 J Wilson (Moray) 31:54; 2 S Cumming (E Suth) 32:21; 3 D MacDonald (I’ness, M45) 33:01



Women: 1 C Heggie (I’ness, U17) 36:38; 2 G Cormack (Moray) 38:08; 3 H Leigh (High H) 38:31

BERKLEY 20 & HALF FISSION, Gloucestershire, March 23

Overall (20M): 1 S Nott (Calne) 1:50:37; 2 M Bees (Swan) 1:51:09; 3 L Stoppard (Stroud) 1:54:05; 4 A Jones (W tempo) 1:56:42; 5 I Newnes (Stroud, M40) 1:58:48; 6 M Hudd (Stroud) 1:58;52; 7 A Uscott (Stroud) 1:59:22; 8 J Willgoss (CLC) 2:00:11; 9 S Burrows (M45) 2:00:53; 10 G Ware (Stroud, M45) 2:02:42

M40: 2 P Daniels (Calne) 2:02:45

M45: 3 D Thomas (B&R) 2:03:22; 3 B Haines (Weston) 2:04:12

M50: 1 P Francis (Les C) 2:06:25; 2 J Vassallo (Les C) 2:09:50

M55: 1 A Hope (Sev) 2:12:55

M60: 1 G Walker 2:20:05

M70: 1 B Merron (Swin) 2:44:25

M75: 1 M Ford (Chelt) 3:10:25

Women: 1 A McEwing (Erme V) 2:09:57; 2 A Thorn (Erme V, W50) 2:10;45; 3 A Stainthorpe (Calne) 2:11:03; 4 A Halton-Hanley (Chipp, W45) 2:12;45; 5 A Bullingham (W Tempo) 2:18:28

W50: 2 N Jukes (P Bryn) 2:24:41; 3 E Millman (Sev) 2:26:34

W55: 1 T Hill (Stroud) 2:34:50

W60: 1 D Phipps (Stroud) 2:53:06

W65: 1 B Sullivan (Staple H) 3:01:27

Overall (13.1M): 1 A Tedd 74:32; 2 A Payne (P’pridd, M40) 75:06; 3 G Wadsworth (S’ville, M40) 75:56

M60: 1 T Marshall (Chep) 81:47

Women: 1 R Stowell (Bitt, W40) 86:19; 2 S Bell (Chep, W40) 88:25; 3 G Collier (Sev) 90:04

W50: 1 M McClachlan 99:18

CHESTERFIELD 10km, Derbyshire, March 24

Overall: 1 P Nind (Holme P) 34:36; 2 S Canning (Sheff RC) 35:39; 3 R Orton (Ripley) 35:40

M70: 1 M Rose (N Der) 45:07

Women: 1 H Gill (Mat, W40) 37:31; 2 S Iliffe (N Der) 40:15; 3 E Baynes (N Der) 41:14

W50: 1 S Atkinson (D’field) 42:16; 2 S Monicol (N Der) 43:22

W60: 1 A Barker (N Der) 47:08; 2 S Nyland 48:50

W70: 1 I Shorrock 58:04

HULLAVINGTON 20, Wiltshire, March 24

Overall: 1 N Smith (Spa) 1:54:43; 2 M Passmore (Swin, M40) 1:59:12; 3 T Dudden (T Bath, M40) 1:59:27

M40: 3 P Beach 2:01:29

M50: 1 G O’Brien (Swin) 2:10:40

Women: 1 H Stables (B Trail, W40) 2:13:06; 2 L Richens (W’bury, W40) 2:15:40; 3 E Hines (Swin, W50) 2:16:20; 4 V Ratcliffe (T Bath, W40) 2:16:43; 5 G Holden 2:21;16

W50: 2 L Midwinter-Brown (Corsh) 2:33:50

OAKLEY 20, Bedford. March 24

Overall: 1 D Ball (R&N, M40) 1:58:32; 2 J French (W’boro, M40) 2:00:12; 3 B Corleys (B’field, M45) 2:00:30; 4 O Karalskou (Ampt & F) 2:01:33; 5 R Santon (R’side) 2:02:45

M45: 1 I Bryson (Harp) 2:04:25

M55: 1 C Dyce (Saffron) 2:06:59

M60: 1 A Chambers (Ivanhoe) 2:17:31

Women: 1 E Prejac (Dunst, W40) 2;19:49; 2 C East (C&C) 2:20:31; 3 K Godof (Olney, W45) 2:21:31;

W45: 1 R Arnott (NHRR) 2:26:27

W55: 1 J Swinburn (Ampt & F) 2:46:41; 2 A Lynch (Ampt & F) 2:50:50

W60: 1 C Brown (St Ed) 2:51:43

BATTERSEA SPRING FEST 10km, London, March 23

Overall: 1 R Hall (Morn, M40) 34:02; 2 A King (Clap, M40) 34:06; 3 N Henderson (E&E) 34:11; 4 M Gazzelloni (E&E, M40) 34:43

Women: 1 C Scotchbrook (Datch) 37:31; 2 T Best 41:30; 3 E Ganko 41:47

BALLYMENA GOLDEN MILE, Ballymena, March 23



Overall: 1 T Scullion (Ballym R, M40) 5:23; 2 B Kerr (Ballym R, M40) 5:35; 3 D Hanna (Ballym R) 5:36



Women: 1 A Smith (B&A, U17) 6:03; 2 K Hilditch (B&A, U17) 6:24; 3 J Blaney (Lag V, U20) 6:27

FOXTRAIL MT SERIES, Dunbar, March 16

Overall (16km): 1 A Fraser (NBR, M40) 67:17; 2 T Marshall (Edin TC) 69:26; 3 D Sharkey (C’thy, M50) 70:07; 4 Euan Ryan 71:00; 5 Tom Fendick (M40) 71:08; 6 Graham Eastwood 72:18

M60: R Peppiette (NBR) 74:00

Women: 1 V Reid (NBR, W35) 73:56; 2 Sally Barr (W35) 74:12; 3 R Halliday (Dunb RC) 74:24; 4 Anna Aitken 79:03

W55: A Craig (C’thy) 95:12

FLORET FRADLEY 10km, Lichfield, Staffordshire, March 17

Overall: 1 P Ball (B&R) 34:14; 2 B Barrett (Ruge) 34;28; 3 R Meredith 34:45

M40: 1 A Evans 34;56

M50: 1 C Nicholl (Der Tri) 34:40; 2 M Lay L Eaton) 36:46; 3 P Westwood 36:54

Women: 1 T Freeman (B&R) 37:27; 2 E Watters (Bir) 39:33; 3 O Harris (RSC) 40:41

MAGNIFICENT EASTNOR CASTLE 7 MT, Ledbury, Herefordshire, March 17

Overall (tough 7M): 1 T Kennedy (W tempo) 47:06; 2 K Evans (Malvern, M50) 47:26; 3 W Kennedy (W tempo) 47:45

Women: 1 C Plant (Here, W50) 57;15; 2 C Smith (W40) 60:33; 3 J Harris (W40) 61:39

SCOTTISH YOUNG ATHLETES’ CHAMPIONSHIPS, Greenock, March 17

The cream of Scotland’s young athletes swarmed to Battery Park as they vied not only for medals but also for places in the Mini London Marathon.

Oliver Patton and Amy Teasdale took the under-17 titles while Alistair Street lifted a third individual medal for Kibarchan AAC in the under-15 event.

Other gold medallists were Corri McGougan (Falkirk Victoria Harriers) in the under-15 girls’ race and under-13s Alexander Wotherspoon (Law & District) and Fearne Jarrett (Dundee Hawkhill Harriers).

Team-wise the dominant club was Giffnock North AC who took five of the six titles, missing out only in the under-15 boys’ event which went to Cambuslang Harriers.

U17 men (5km): 1 O Patton (Kilb) 14:53; 2 O MacDonald (Giff N) 14:56; 3 K Fulton (Moorf) 14:57; 4 J Connor (Giff N) 15:06; 5 J Wallace (Giff N) 15:09; 6 A Nugent (Giff N) 15:13; 7 R Crawford (A’deen) 15:17; 8 R Brown (Tm E Loth) 15:23; 9 A Maclean (Giff N) 15:26; 10 L Thomas (Ross C) 15:36; 11 R Taylor (Lass) 15:40; 12 K Hardie (Harm) 15:41; 13 S Beattie (Harm) 15:41; 14 T Reynolds (A’deen) 15:46; 15 I Wright (Lass) 15:50; 16 R Treharne (Gars) 15:52; 17 S Rice (Kil’k) 15:55; 18 F Mackenzie (Metro) 15:59; 19 K Day (Living) 16:03; 20 F Lupton (Harm) 16:07; 21 Z Seenan (Cambus) 16:08; 22 Z Meiklejohn (Giff N) 16:08; 23 C Hendry (Falk) 16:08; 24 J Wotherspoon (Harm) 16:08; 25 D Alexander (Harm) 16:08; 26 C Black (Cambus) 16:20; 27 J Mungin (Kilb) 16:22; 28 A Thomson (E Kilb) 16:24; 29 G Vickers (Cors) 16:28; 30 K Thomas (Ross C) 16:30

TEAM: 1 Giff N 11; 2 Harm 45; 3 Kilb 63

U15 (4km): 1 A Street (Kilb) 12:14; 2 A Wilkinson (E Kilb) 12:21; 3 D Kinnaird (Cambus) 12:32; 4 E Reid (Cambus) 12:36; 5 A Reid (Giff N) 12:39; 6 A Dalgliesh (Gala) 12:45; 7 A MacFadyen (Dund H) 12:50; 8 R MacMillan (Centr) 12:53; 9 D McIntyre (Harm) 12:58; 10 R Charters (E Kilb) 12:59; 11 A O’Neil (Cambus) 13:02; 12 H MacMillan (Centr) 13:17; 13 J Frood (Cambus) 13:24; 14 C Campbell (Gars) 13:30; 15 O Hastie (Gala) 13:32; 16 B Baillie (E Kilb) 13:36; 17 D Fletcher (Loth) 13:39; 18 C Nugent (Giff N) 13:39; 19 C Mitchell (Giff N) 13:39; 20 C Chambers (Law) 13:49; 21 T Gornall (Tm E Loth) 13:51; 22 J Smith (Tm E Loth) 13:51; 23 J Daunt (Edin) 13:55; 24 G Adamson (Gala) 13:57; 25 B Heslop (E Kilb) 14:01; 26 H Hoffmann (Edin) 14:09; 27 A Loch (Gars) 14:13; 28 A Stubbs (Annan) 14:15; 29 E Thorpe (E Kilb) 14:19; 30 C Vargesson (A’deen) 14:24

TEAM: 1 Cambus 18; 2 E Kilb 28; 3 Giff N 42

U13 (3km): 1 A Wotherspoon (Law) 10:00; 2 E Tyler (Giff N) 10:13; 3 R Beattie (Harm) 10:13; 4 E Kennedy (Giff N) 10:20; 5 B Upfold (Falk) 10:22; 6 K Dick (Giff N) 10:25; 7 T Mitchell (Falk) 10:28; 8 F Sharp (Living) 10:34; 9 T McInally (Cors) 10:41; 10 L Mcnulty (Giff N) 10:44; 11 S Oliver (Harm) 10:51; 12 M Stubbs (Annan) 10:58; 13 A Forrest (Harm) 11:02; 14 A Tortolano (Giff N) 11:02; 15 H Howl (Harm) 11:02; 16 J Crosbie (Giff N) 11:15; 17 M Connolly (Gars) 11:17; 18 A Watson (Harm) 11:18; 19 F Hamilton (Giff N) 11:21; 20 L Sinclair (Kil’k) 11:24; 21 B McAree (Gala) 11:29; 22 M Finlayson (Giff N) 11:35; 23 T Turnbull (Law) 11:47; 24 M Gerrard (I’clyde) 11:57; 25 S Robertson (Gars) 12:01; 26 D Hare (Law) 12:09; 27 C Tunmore (Gala) 12:11; 28 W Heasman (Helen) 12:18; 29 E Tyler (Gars) 12:21; 30 S Currie (I’clyde) 12:22

TEAM: 1 Giff N 12; 2 Harm 27; 3 Law 50

U17 women (5km): 1 A Teasdale (Kilb) 17:03; 2 Z Redmond (Kilb) 17:18; 3 C Heggie (I’ness) 17:21; 4 K Sandilands (Fife) 17:22; 5 J Inglis (Law) 17:27; 6 J Taylor (Edin) 17:30; 7 R Walsh (Giff N) 17:36; 8 L Todd (Shet) 17:47; 9 F Campbell (Giff N) 17:52; 10 A Stewart (Storn) 17:59; 11 S McNulty (Giff N) 18:00; 12 S Wilson (Giff N) 18:29; 13 I Ogg (Falk) 18:44; 14 N Luxford (Fife) 18:51; 15 K Woods (Shett) 18:58; 16 L Gibson (Falk) 19:10; 17 B Kitchin (Lass) 19:23; 18 E Konig (Fife) 19:31; 19 A Andrew (E Kilb) 19:35; 20 I Munro (Giff N) 19:41; 21 N McKinlay (Centr) 19:55; 22 S Marshall (Harm) 20:11; 23 O Shepherd (Edin) 20:30; 24 L Brechin (Harm) 20:33; 25 S Taylor (A’deen) 20:36; 26 N McGregor (N Ayr) 20:51; 27 N Padmanabhan (Gars) 21:22; 28 S Cunningham (Giff N) 21:25; 29 C Murrison (VPCG) 21:53; 30 I Hubbard (Giff N) 21:56

TEAM: 1 Giff N 27; 2 Fife 36; 3 Falk VH 64

U15 (4km): 1 C Mcgougan (Falk) 13:42; 2 E Dallas (Strathe) 13:48; 3 C Wright (Lass) 13:57; 4 M Frew (E Kilb) 14:02; 5 H Simpson (Giff N) 14:06; 6 N Corrie (Harm) 14:19; 7 E Stanford (Centr) 14:22; 8 J Needs (A’deen) 14:30; 9 A Gallagher (Giff N) 14:34; 10 M Gairn (Aird) 14:40; 11 E Caldow (Giff N) 14:46; 12 E Gillespie (Aird) 14:50; 13 A Ross (VPCG) 14:59; 14 L McGhie (Giff N) 15:00; 15 N Yates (Giff N) 15:09; 16 I Wilson (Giff N) 15:27; 17 M Meade (Pit) 15:27; 18 M Meade (Pit) 15:40; 19 J Hirst (Edin) 15:40; 20 J Macleod (C’nauld) 15:40; 21 E Reilly (Giff N) 15:42; 22 E Wilkinson (Giff N) 15:52; 23 F Lawson (Tm E Loth) 15:52; 24 G Bruce (Harm) 15:55; 25 M Ovens (Fife) 15:56; 26 E Langdon (Giff N) 15:58; 27 C Charters (E Kilb) 15:58; 28 B McWilliam (Lass) 16:00; 29 L Gibb (Dunf) 16:04; 30 A Kealy (Harm) 16:05

TEAM: 1 Giff N 25; 2 Harm 60; 3 E Kilb 65

U13 (3km): 1 F Jarrett (Dund H) 10:43; 2 E Taylor (A’deen) 10:48; 3 S Robertson (Falk) 10:49; 4 E Nicholson (Kilb) 10:51; 5 I Madhra (Lass) 11:01; 6 L Tonner (Giff N) 11:02; 7 E Cameron (Giff N) 11:05; 8 L Finnigan (N Ayr) 11:06; 9 E Tait (Giff N) 11:09; 10 Z Roberts (Shett) 11:21; 11 H Reid (Dund H) 11:23; 12 B Walker (Cambus) 11:27; 13 E Murdoch (Banc) 11:40; 14 Z Gillespie (Aird) 11:46; 15 M Curley (Kil’k) 11:47; 16 A MacFarlane (Harm) 11:50; 17 M Jackson (Giff N) 11:54; 18 H Steele (A’deen) 11:54; 19 P Warner (Dunf) 11:55; 20 A McIlroy (I’clyde) 11:56; 21 C Simpson (Giff N) 11:57; 22 Z McPherson (Helen) 12:00; 23 B Dawson (Spring) 12:01; 24 N Munro (I’clyde) 12:04; 25 E McMillan (N Ayr) 12:06; 26 A De Luca-Ruane (Edin) 12:09; 27 E Hodgson (Dund H) 12:09; 28 E Birrell (Giff N) 12:10; 29 Z Baillie (E Kilb) 12:14; 30 L Martin (Giff N) 12:15

TEAM: 1 Giff N 12; 2 Harm 27; 3 Law 50

Fell races

DON MORRISON EDALE SKYLINE, Edale, March 24

Overall (34km/1373m): 1 J Oldfield (Mat) 2:51:57; 2 T Harrison (Mallam) 2:55:31; 3 M Kenyon (Dron) 2:57:49; 4 Nicholas Hopley 3:07:58; 5 P Montgomery (Dark Pk) 3:08:28; 6 T Barry (Penn) 3:09:36; 7 T Perry (Dark Pk) 3:14:00; 8 T Peel (Dark Pk) 3:14:36; 9 Luke Hornby 3:14:58; 10 E Cowper-Coles (Denb D, W) 3:15:00

M40: C Donnelly (Sale) 3:18:06

M50: S Knowles (Penn) 3:19:24

M60: Toby White 4:25:59

M70: K Holmes (Dark Pk) 5:09:28

TEAM: 1 Dark Pk 20; 2 Penn 35; 3 Ashb 116

Women: 1 Cowper-Coles 3:15:00; 2 Robyn Cassidy 3:20:09; 3 A Watkinson-Powell (Dark Pk) 3:23:34; 4 V Sewell (Knave) 3:23:55; 5 A Berquez (S’oaks) 3:31:39; 6 K Sloane (Unsa Ath) 3:36:15

W40: R Marshall (Scar) 3:39:25

W50: N Davies (Green) 3:48:05

W60: R Browne (Bowl) 4:38:37

TEAM: 1 Dark Pk 27; 2 H&R 31; 3 Scar 69

HEPTONSTALL, March 24

Overall (15.4M/3170ft): 1 L Foley (Horw) 1:53:25; 2 J Baxter (P&B) 1:54:40; 3 F Macdonald Oulds (Chorlton) 1:55:37; 4 N Leigh (Horw, M40) 1:58:28; 5 O Beilby (Wharf, M40) 2:00:33; 6 M Malyon (Bail, M40) 2:06:10

M50: A Storer 21:55

M60: I Ferguson (Bing) 2:27:04

M70: J Maxfield (N’burgh N) 3:15:02

TEAM: 1 Wharf 22; 2 Horw 36; 3 Holm 38

Women: 1 A Wall (Horsf) 2:27:39; 2 H Jarvis (Ross) 2:29:32; 3 N Jackson (N Leeds F, W40) 2:32:58; 4 J Wells (Ross) 2:36:11

W50: R Patrick (Tod) 2:43:54

W70: A Baldwin (Stain) 3:39:56

TEAM: 1 Calder V 44; 2 Skelm B 47; 3 Holm 71

CHICKEN RUN, Hayfield, March 23

Overall (13.4km/433m): 1 G Parr (P’stone FPR) 60:47; 2 J Fearn (Bux) 61:07; 3 T Davies (Mercia) 61:33; 4 J Bligh (Mat) 61:49; 5 N Crisp (Manc RR) 62:07; 6 B Martin (Penn) 64:01; 7 C Marchington (Macc) 65:08; 8 L Ashwood (Disl, M50) 65:12; 9 A Francis (Stock H) 65:15; 10 G Brittain (Stock H) 65:38

M55: I Fraser (Penn) 71:08

M65: B Foreman (Mat) 71:45

M70: T Mackey (Dark Pk) 94:05

M75: K Jones (Dark Pk) 1:46:30

Women: 1 Joanne Mosley 71:31; 2 C Leigh (Penn) 75:14; 3 Z Barton (G’dale, W45) 75:15; 4 E Mylchreest (St2jog) 77:04; 5 J Ellis (Penn, W45) 77:17; 6 H Allinson (Penn, W55) 78:01

W60: J Searle (Dark Pk) 83:03

CRAIG DUNAIN, Inverness, March 16

Overall (6.5M/1280ft): 1 R Gollan (E Suth) 37:17 (rec); 2 R Sinclair (HHR) 37:57; 3 A Coupar (E Suth) 38:34; 4 P Vokes (HHR) 38:43; 5 J Yells (HHR) 39:00; 6 J Espie (Dees R) 39:01

M40: D Rowe-Leete (HHR) 41:28

M50: R Burnett (I’ness) 45:44

M60: D Weir (Forres) 47:56

TEAM: HHR 11

Women: 1 S Hodgson (HHR) 45:05 (rec); 2 C Graves (HHR) 45:53; 3 H Leigh (HHR) 46:46; 4 J Stephen (Dees R, W40) 47:41

W50: R Mackenzie (Dees R) 55:52

W60: L Smith (Moray) 66:12

TEAM: HHR

HEARTBEAT HOBBLE, Whitby, March 17

Overall (11km/290m): 1 O Shaw (Loft) 46:02; 2 E Sewell (Knave) 46:38; 3 D Bateson (Scar, M40) 47:00; 4 S Leadley (Loft) 47:13; 5 P Lawton (Scar) 49:04; 6 R Preston (Scar) 50:04

M50: A Bushby (CoH) 52:02

M55: J Rodgers (CoH) 54:03

M60: D Hughes (N Yrk M) 55:24

M65: N Ridsdale (Esk V) 58:35)

M75: N Scruton (Scar) 71:09

TEAM: Knave 30

Women: 1 V Sewell (Knave) 50:24; 2 P Browell (Elvet, W50) 58:14; 3 Georgia Campbell 60:40; 4 H Butterworth (Scar, W50) 62:50

W65: S Haslam (Scar) 69:59

TEAM: Knave 14

