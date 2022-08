Giles runs 3:36.26 as British Milers’ Club and open graded meetings across the country see a spate of fast times in early August

BMC GOLD STANDARD RACES, Watford, August 10



Just four days after his 3:33.56 in that stunning Commonwealth Games 1500m, Elliot Giles returned with a quick 3:36.26 and led Tom Keene (3:37.70), Jacob Cann (3:41.61) and steeplechaser William Battershill (3:41.80, compared to an official PB of 3:57.84!).

Former European under-20 800m champion Khahisa Mhlanga continued her improvement at the longer distances with a 4:15.94 PB ahead of Maisie O’Sullivan, the daughter of Irish legend Sonia, as the first six went inside 4:20.

The continuation of fast 800m races in Britain continued as James McMurray won in a big PB of 1:46.96 as he became the 17th Briton to break 1:47 this summer.

Behind, 20 year-old Daniel Howells improved to 1:47.08 and England champion Ben Murphy took well over a second off of his best with 1:47.17.

Under-20 Jake Minshull won the C race in a PB 1:49.36.

Men

800: A: 1 J McMurray (St Alb) 1:46.96; 2 D Howells (AFD) 1:47.08; 3 B Murphy (Ton) 1:47.17; 4 M Milner (IRL) 1:47.49; 5 C Harrison (USA) 1:47.76; 6 K McGrath (IRL) 1:48.76; 7 S Wiggins (SB) 1:50.06. B: 1 K Hansen (DEN) 1:49.29; 2 H Fisher (B&B) 1:49.50; 3 T Bilyard (Gt Yar) 1:49.61; 4 M Wilson (Sun) 1:49.84; 5 B Waterman (ESM) 1:49.87; 6 J Higgins (Bexley) 1:49.96. C: 1 J Minshull (Cov, U20) 1:49.36; 2 J Tuffin (Rush) 1:49.97; 3 B Brunswick (Sale) 1:50.05; 4 D Proctor (Sale, M35) 1:50.24; 5 B Gardiner (B&B) 1:50.59; 6 C Byron (Bir) 1:51.46. 1500: A: 1 E Giles (Bir) 3:36.26; 2 T Keen (C&C) 3:37.70; 3 M Beadlescomb (USA) 3:39.61; 4 J Cann (NEB) 3:41.61; 5 W Battershill (Erme) 3:41.80; 6 H McLuckie (SB) 3:42.03; 7 J Whan (C’liffe) 3:43.35; 8 A Milligan (NBH) 3:43.65; 9 J Gumm (Bath) 3:45.69; 10 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:46.23; 11 M Byrne (IRL) 3:46.99; 12 M Heyden (AFD) 3:47.28; 13 A Melloy (C&C, U20) 3:47.83. B: 1 K Imroth (SB) 3:47.38; 2 E Pierce (NEB) 3:48.31; 3 J Blacknell (AFD) 3:48.88; 4 E O’Shea (Charn) 3:49.50; 12 G Stevens (BMH, U20) 3:54.57



Women

800: D: 1 S Billings (AUS) 2:04.26; 2 R Linington-Payne (Card) 2:05.78; 3 R McClay (Brack) 2:06.47; 4 S Sinha (Camb H) 2:07.62; 5 J Elvin (Thurr, U20) 2:09.49; 7 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:13.38. 1500: C: 1 K Mhlanga (Herts P) 4:15.94; 2 M O’Sullivan (IRL) 4:17.37; 3 M Davies (Sale) 4:17.38; 4 S Chapman (WSEH) 4:18.21; 5 A Wright (Phoe, U20) 4:18.74; 6 N Carr (B&A) 4:19.62; 7 N Kearney (IRL) 4:21.26; 8 J Hodder (Wirr) 4:22.15; 9 C Nolan (HW) 4:24.19; 11 S Rosewell (Stroud, U17) 4:29.77

BMC REGIONAL RACES, Loughborough, August 10

Former world under-20 finalist Alex Botterill won the 800m by over three seconds in 1:47.36 while European under-23 champion Isabelle Boffey went close to her PB with a 2:01.60 in a mixed race.

English Schools 800m champion, Phoebe Gill, who is still only 15 years old and has another year in the age group, went top of the UK under-17 1500m rankings with a PB of 4:19.29.

Men: 800:

A: 1 A Botterill (York) 1:47.36; 2 E Hunter (Leeds C) 1:50.89; 3 L Duffy (Mans) 1:51.57; 4 J Rashbrook (Bas, U20) 1:52.52; 5 L Richardson (B&R, U20) 1:53.75. B: 2 R Hodgson (Wirr, U20) 1:54.80; 3 B Stevenson (Der, U20) 1:55.14. C: 1 C Thurstan (Bir, M45) 1:58.74. E: 2 J Clark (VPCG, U15) 2:04.29; 3 P Harmer (Charn, M45) 2:05.14. 1500: A: 1 R Adebiyi (Newp) 3:46.25; 2 T Patrick (SB) 3:47.88; 5 F Morgan (Carm, U20) 3:52.88; 6 P Clisham (Cov, U20) 3:53.75. B: 1 R Elston (Charn, U20) 3:57.72; 2 J Wardle (Rush, U20) 3:57.96; 9 E Banks (Bir, M35) 4:06.71. C: 1 J Kinrade (Shrews, U17) 4:04.25; 3 J Bailey (Newk, M45) 4:15.28; 7 O Kewley (Liv H, U15) 4:19.45; 11 S Long (Notts, M45) 4:28.06. 5000: A: 5 B Fish (B’burn, M40) 14:47.55; 7 P Martelletti (VP&TH, M40) 14:58.04; 8 B Draper (Der, U20) 14:59.92



Mixed events:

800: D: 4 E Holden (Mans, U15) 2:00.19; 7 I Boffey (E&H, W) 2:01.60. G: 1 L Favier (R&N, U13) 2:14.60. 1500: D: 1 P Gill (St Alb, U17W) 4:19.29; 2 J Norkett (Thet, U20W) 4:27.79; 6 T Simpson (Shef/Dearn, W) 4:30.00; 14 C McCloy (Roth, U17W) 4:41.36

Women: 800: F: 3 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:10.83; 4 A Macleod (Falk, U17) 2:13.24

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, August 10

Mixed events:

100: r1 (-0.9): 3 D Hinds (Serp, M70) 14.69; 4 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 15.37. r2 (0.1): 2 S Cooke (Lut, W50) 13.21. r3 (-0.2): 7 M Vassiliou (E&H, M60) 12.73. 800: r1: 10 C Anthony (W Suff, W55) 2:46.99. r4: 8 M Vassiliou (E&H, M60) 2:28.66. r5: 2 M Bunn (MKDP, U13) 2:19.21. r6: 2 B Lucas (Brack, U13) 2:17.03; 3 V Rudkin (W&SV, U15W) 2:17.47. r7: 4 M Fieldsend (Brack, U15W) 2:16.27; 7 E Davies (Brack, U15W) 2:17.97. r8: 3 A Hedge (St Alb, U17W) 2:13.78; 9 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:16.19. r11: 5 J Madden (Hast, M40) 2:05.11; 11 N Bridson Hubbard (B&B, W) 2:06.90. r12: 12 A Smith (Mil K, M60) 2:04.20. r13: 6 C Lamb (R&N, M35) 1:59.37; 8 A Pinder (Chilt, U17) 1:59.62. r14: 5 L Byrne (Swin, M35) 1:59.33. r15: 6 J Hiorns (Notts, M35) 1:57.42; 11 A Riley (B&H, U17) 1:58.33. r16: 1 H Norman (S Lon, U20) 1:55.70; 3 C Foley (K&P, U17) 1:56.48. r17: 1 H Jonas (Norw, U20) 1:52.50; 2 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:52.67; 3 G Keen (C&C, U20) 1:53.30; 12 G Ward (Herts P, U17) 1:57.27. r9: 4 S Atkinson (Phoe, M55) 2:07.63; 10 E Fryer (SMR, U20W) 2:12.78; 11 T James (Kett, M50) 2:14.86. 3000: r1: 5 R Haigh (Sutt, U15) 9:37.55; 6 A Hughes (Chilt, U15) 9:40.51; 7 O Martin (Abing, U20W) 9:41.09; 8 E Loosley (C&C, U17W) 9:41.31; 9 M Gillas (Read, U15) 9:41.66; 13 O Forrest (B Beagles, U15W) 10:31.13; 16 I Williams (Camb H, U15W) 10:36.71; 17 M Jobbins (AFD, U15W) 10:41.07. r2: 1 A Gruen (MKDP) 8:13.46; 2 H Dover (SB, U17) 8:15.36; 3 O Bell (Ware J) 8:19.86; 4 W Singleton (Shrews, U20) 8:25.49; 5 L Kempson (S Lon) 8:27.04; 8 M Salvadori (High) 8:37.68; 12 I Morris (C&C, U17) 8:40.38; 16 A Lennon (Sutt, U15) 8:53.88; 17 L Jolly (Read, M40) 8:58.25; 18 C Jones (Brack, U17) 8:59.51; 23 T McCormick (Vale R, W) 9:20.03



M60 men: SP: 1 A Leiper (AFD) 12.76

CHARNWOOD AC OPENS, Loughborough, August 10



U15 mixed events: 800: r2: 1 N Homer (Bir, U13) 2:12.00



U16: 800: r2: 2 J Lamb (Kett, U13W) 2:25.97



Mixed events:

100: r5 (-0.2): 3 P Ilo (RSC, M60) 12.97; 4 J Statham (Charn, M60) 13.20. 200: r4 (0.4): 1 P Ilo (RSC, M60) 26.30; 6 J Statham (Charn, M60) 27.58. r5 (0.4): 1 N Harrison (Stock H, W) 24.76; 3 N Glover (C&S, U13) 26.15. 400: r2: 1 K Alexander (Jag) 47.50; 2 J Webb (Liv H) 47.76; 6 G Adam (Lough S, W) 52.73. PV: r1: 1 A Bowling (PNV, U20) 4.30; 4 M Mudd (NEB, W) 3.50; 5 I Crameri (Tam, U20W) 3.30; 6 S May (Bir, W) 3.30; 9 B Parker (Charn, U15) 2.80; 10 B Bata (Charn, W40) 2.40. LJ: r2: 1 J Grenfell (PNV) 6.96; 2 E Thomas (Card Arch, W) 5.64. SP: r2: 1 A Williams (W Norf, U20) 14.83. JT: r2: 1 B Pearson (Bir) 66.13; 2 S Parrott (Charn, U20) 58.10. JT: r1: 2 B Bata (Charn, W40) 32.23. r2: 3 H Watson (W’bury, U15) 42.83; 5 J Brown (Amber, W) 39.46; 6 S De Kremer (Corby, W) 38.63. JT: r2: 7 G Case (B&R, U13) 34.79



Men: 100: r8 (0.3): 4 M Coogan (E Ches, M50) 11.62. 200: r6 (0.4): 1 M Coogan (E Ches, M50) 23.68

START FITNESS NORTH EAST GRAND PRIX SERIES, Jarrow, August 10

Philippa Stone ran a PB 9:20.14 for 3000m the day after setting a PB of 4:16.51 for 1500m at Trafford.

Men: 800: r1: 1 O Telfer (TVH, U20) 1:54.82; 3 J West (M’bro, U17) 1:58.22; 5 E Bond (Gosf, U17) 1:59.61; 6 J Close (Morp, U17) 1:59.93



Mixed events:

800: r2: 1 K Hutchinson (Hart, M40) 2:03.50; 7 P Old (Els, U17W) 2:08.76. 3000: r1: 2 D Hastie (Gala, M35) 8:39.19; 4 W de Vere Owen (Morp, U17) 8:52.81; 8 O Calvert (Morp, U15) 9:15.31; 9 P Stone (M’bro, W) 9:20.14; 10 F Lupton (Tm E Loth, U15) 9:29.13; 11 H Allison (Tm E Loth, U15) 9:29.50. r2: 2 G Bracken (NSP, M60) 10:12.31; 3 J Sails (Tyne, U20W) 10:17.83; 4 Z Jones (Darl, U15W) 10:32.36. HJ: 1 H Smith (KuH, W) 1.70. SP: r2: 1 L Thompson (Gate, U15W) 11.65. JT: r2: 3 D Metcalf (Gate, U15W) 32.80



U13 girls: 70H (0.9): 1 K Pang (NSP) 11.65; 2 O Spurr (Gate) 11.93

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, August 9

Running in a mixed race, Hannah Nuttall set a PB for 1500m of 4:08.51.

Mixed events: 800: r1: 1 L Gardiner (Cov) 1:51.21; 4 W Ashfield (Vale R, U20) 1:53.56; 6 C Hobson (Sale, U20) 1:54.84. r2: 2 K Green (Holm, U20) 1:55.45; 3 D Carney (Vale R, U20) 1:55.98; 5 Z Ferguson (Roth, U17) 1:57.03. r5: 5 B Morley (Leeds C, W) 2:06.71; 6 P Howard (R’well, M45) 2:07.92. r6: 2 A Lloyd (Wig D, U20W) 2:09.36; 3 I Burke (Sale, U20W) 2:09.81; 6 E Bartalotta (Salf, U17W) 2:15.69. r7: 5 J Jagger (Holm, W35) 2:21.65. 1500: r1: 2 E Jha (Vale R, U15W) 4:34.61. r4: 6 H Nuttall (Charn, W) 4:08.15; 7 J Doherty (Liv H, M35) 4:08.62. r5: 1 P Stone (M’bro, W) 4:16.51; 6 I Fry (Newb, W) 4:18.01. r6: 3 S Bent (Salf, W) 4:27.16; 4 M Hudson (Der, W) 4:27.45; 5 S Clough (Traff, U17W) 4:28.66; 6 L Gilbert (WG&EL, W) 4:29.36; 7 N Pendlebury (Alt, M50) 4:31.79; 8 M Burns (Chor ATC, U20W) 4:33.41. r7: 3 A Clough (Traff, U17W) 4:43.76. 3000: r1: 1 O Schofield (Sale, U17) 8:33.02; 3 C Hardman (Salf, M35) 8:40.87; 9 E McColm (Prest, W) 9:33.45; 10 L Huxley (Prest, U20W) 9:35.43; 11 S Mason (Salf, W) 9:39.48; 12 F Bennett (Cov, U20W) 9:52.11. r2: 3 H Weedall (Vale R, U20W) 9:50.32



Men: JT: 1 S Dean (Sale) 56.13; 2 L Forster (Leigh, U20) 52.18



M50: HT: 1 D Cripps (Worc) 39.78



Women: HT: 1 J Richardson (Sale, U20) 45.96; 2 L Brown (Dees, W45) 42.06



W60: HT: 1 L Lockhart (E Ches) 26.57

HERCULES WIMBLEDON NIGHT OF GRADED 5000m RACES, Wimbledon, August 6

Men: 1500:

1 T Keen (C&C) 3:38.92; 2 K Elliott (Falk) 3:40.27; 3 C Elson (C&C) 3:40.32; 4 H McLuckie (SB) 3:40.41; 5 S Charig (Ports) 3:43.36; 6 J Trigwell (Belg) 3:44.85; 7 A Melloy (C&C, U20) 3:45.99; 8 A Abdulle (Ilf) 3:47.07



Mixed events:

5000: r1: 3 E Carey (Brack, W) 17:03.54; 5 D Williams (G&G, M55) 17:35.61; 7 D Ogden (S Lon, M60) 17:41.39. r2: 1 R Murray (Bed C, W) 16:08.83; 3 K Drew (Taun, W) 16:15.63; 5 F Marsh (N Down, M55) 16:39.55; 9 T Booth (G&G, M55) 16:49.44; 14 D Taylor (B&B, M55) 17:07.59. r3: 5 B Paviour (Herne H, M45) 15:54.49; 7 G Grgec (Herne H, W) 16:07.30; 11 H Dixon (Camb H, W) 16:22.54; 14 V Hopkins (Ton, W) 16:45.29. r4: 2 M McDaniel (G&G, M35) 15:11.85; 5 J Croft (HW, M35) 15:28.36; 6 A Winterbottom (Win, M35) 15:28.98; 11 C Xenos (VP&TH, M35) 15:46.08; 12 R Macaulay (Lon Hth, M35) 15:52.53. r5: 1 S Hodgson (WSEH, U20) 14:40.64; 4 R Wilson (High, M35) 14:50.31; 7 R McTaggart (B’mth, M35) 14:55.62; 11 O James (B’mth, U20) 14:59.64; 12 H Norman (S Lon, U20) 15:02.17; 19 G Ogden (S Lon, U20) 15:44.94. r6: 1 N Potter (Chich) 14:10.22; 2 A Coley-Maud (G&G, M35) 14:10.73; 3 O Smart (TRP, U20) 14:14.31; 4 J Cornish (HW) 14:14.48; 5 C Brisley (NEB) 14:15.16; 6 A Penney (HW) 14:15.28; 7 S Gebreselassie (Belg) 14:17.16; 8 S Eglen (AFD) 14:20.59; 9 C Tharme (Gala) 14:23.24; 10 A Pointon (AFD) 14:26.30

