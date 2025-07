2025 England Athletics Champs results

Men: 100 (2.3): 1 H Christer (BMH) 10.28; 2 D Hammond (Card) 10.42; 3 J Vencatasamy (Shef/Dearn) 10.51; 4 S McAlinden (Dac) 10.54; 5 J Harding (Exe) 10.56; 6 M Habib (Bir) 10.59; 7 N Gomes (BFTTA) 10.68. Ht1 (4.1): 1 H Christer (BMH) 10.37; 2 M Habib (Bir) 10.49; 3 N Gomes (BFTTA) 10.55; 4 L Seale (Lon Hth) 10.60; 5 B To (Bolt) 10.61; 6 S Mackay (Jer) 10.66; 7 C Anuyagu (NEB) 10.73. Ht2 (4.1): 1 J Harding (Exe) 10.37; 2 J Vencatasamy (Shef/Dearn) 10.45; 3 S Greenhalgh (Jag) 10.58; 4 J Gibbs (Lut) 10.65; 5 D Afolabi (Sale) 10.66. Ht3 (1.6): 1 D Hammond (Card) 10.48; 2 S McAlinden (Dac) 10.54; 3 E Adedotun (Swan) 10.66; 4 A Cross (C&C) 10.69. 200 (1.7): 1 M McLean (Sale) 20.97; 2 B Cronin (Walton) 21.00; 3 L Thompson (Shef/Dearn) 21.11; 4 L Seale (Lon Hth) 21.28; 5 B Snaith (WG&EL) 21.33; 6 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 21.41; 7 J Houslin (TVH) 21.54. Ht1 (2.4): 1 J Vencatasamy (Shef/Dearn) 21.64. Ht2 (2.0): 1 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 21.31; 2 J Houslin (TVH) 21.61; 3 R Nasir Taib (Barr) 21.64. Ht3 (0.6): 1 B Cronin (Walton) 21.24; 2 B Snaith (WG&EL) 21.49. Ht4 (1.8): 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.20; 2 M McLean (Sale) 21.33. SF1 (2.5): 1 M McLean (Sale) 21.14; 2 L Thompson (Shef/Dearn) 21.20; 3 R Nasir Taib (Barr) 21.63; 4 P Shand (Bir) 21.68. SF2 (2.1): 1 B Cronin (Walton) 20.78; 2 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 21.01; 3 L Seale (Lon Hth) 21.19; 4 B Snaith (WG&EL) 21.25; 5 J Houslin (TVH) 21.44; 6 R Osuoha (Shef/Dearn) 21.64. 400: Ht1: 1 J Watson (Bir) 48.67; 2 K Eland (Ton) 48.73; 6 D Willis (Corby, M35) 50.32. Ht2: 1 L Palmer (B&B) 47.92; 2 O Clarke (Shef/Dearn) 47.94; 3 M Agnimel (Have) 48.17; 4 N Dyas (Hallam) 48.24; 5 A Peters (Dund H) 48.37; 7 A Richards (WG&EL, M35) 49.60. Ht3: 1 B Lawton (Spen) 48.74; 2 C Neal (Harrow) 48.77. Ht4: 1 T Hockley (Harrow) 48.07; 2 B Rochford (SB) 48.29; 3 C Mackenzie (Jag) 48.59. Ht5: 1 H Marshall (Ton) 48.15; 2 M Pamphile (R&N) 48.41. SF1: 1 B Rochford (SB) 48.10; 2 L Palmer (B&B) 48.27; 3 C Mackenzie (Jag) 48.35; 4 J McLoughlin (Liv H) 48.60; 5 J Lamboll (Ply) 48.74. ?: 1 M Pamphile (R&N) 47.42; 2 T Hockley (Harrow) 47.43; 3 C Neal (Harrow) 48.08; 4 M Agnimel (Have) 48.32; 5 L Palmer (B&B) 48.52; 6 H Marshall (Ton) 48.53. SF2: 1 T Hockley (Harrow) 47.56; 2 M Pamphile (R&N) 47.58; 3 B Lawton (Spen) 47.74; 4 M Agnimel (Have) 48.10; 5 M Overall (Craw) 48.54. SF3: 1 C Neal (Harrow) 47.90; 2 H Marshall (Ton) 48.10; 3 K Eland (Ton) 48.17; 4 J Watson (Bir) 48.19; 5 N Dyas (Hallam) 48.38. 800: 1 A Glew (Chor ATC) 1:50.42; 2 H Ware (BMH) 1:50.49; 3 F Hutchinson (Notts) 1:50.69; 4 N Smith-Mills (Harrow) 1:50.74; 5 J Rogers (Hale) 1:50.95. Ht2: 1 H Ware (BMH) 1:51.79. 5000: 1 J Kavanagh (Holl S) 14:02.28; 2 M Clark (Norw, U20) 14:36.19; 4 M Waterworth (Phoe, U20) 14:38.90; 5 R Marshall (Fife, U20) 14:46.90; 6 J Grange (Chelm, U20) 15:02.87; 7 I Morgan (C&C, U20) 15:17.23; 8 M Morgan (C&C, U20) 15:24.40; 9 A Burgess (Bir, U20) 15:32.59. 110H (1.4): 1 E Gomes (Harrow) 13.83; 2 W Ritchie-Moulin (Bir) 13.84; 3 E Akanni (Bexley) 14.09; 4 J Dean (WSEH) 14.10; 5 M Mokaya (Harrow) 14.18; 6 R Hedman (WG&EL) 14.23; 7 J Cover (Bath) 14.35; 8 S Clarke (C&C) 14.38. D1 (1.5): 1 S Simmons (Ton) 14.60; 2 O Adnitt (KuH) 14.67; 3 C Newby (Edin) 14.80; 4 C Moncur (SB) 14.84; 5 E Campbell (SB) 14.88; 6 D McNichol (Ton) 15.82. D2 (1.0): 1 A Mackay (Tm E Loth) 15.74; 2 W Reid (York) 15.98. Ht1 (2.2): 1 R Hedman (WG&EL) 14.20; 2 E Akanni (Bexley) 14.37; 3 S Clarke (C&C) 14.38; 4 R Cottell (Harrow) 14.47; 5 B Reed (Chelm) 15.11. Ht2 (3.1): 1 E Gomes (Harrow) 13.75; 2 J Dean (WSEH) 14.09; 3 J Cover (Bath) 14.35; 4 M Griffin (Bir) 14.70; 5 M Williams (Leeds C) 14.98; 6 A Parkinson (Sale) 15.05. Ht3 (0.2): 1 W Ritchie-Moulin (Bir) 13.93; 2 M Mokaya (Harrow) 14.38; 3 S Connal (Jag) 14.55; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 14.87; 5 J Kirby (WSEH) 14.91. 400H: 1 S Clarke (C&C) 51.68; 2 J Adeniji (SB) 52.10; 3 T Watson (Bir) 52.52; 4 H Christian (G&G) 53.04; 5 B Schofield (Gate) 53.66; 6 B Verbickas (C&N) 54.62; 7 L Dronfield (WSEH) 55.13. Ht1: 1 S Clarke (C&C) 52.52; 2 B Schofield (Gate) 52.94; 3 H Christian (G&G) 53.25; 4 L Dronfield (WSEH) 54.55; 5 G Carter (ESM) 55.63; 6 C Johnson (Shef/Dearn) 55.71; 7 S Garrett (SB, M35) 56.37. Ht2: 1 T Watson (Bir) 53.07; 2 E Laws (SNH) 53.30; 3 J Adeniji (SB) 53.49; 4 B Verbickas (C&N) 54.56; 5 A Ajube (TVH) 56.25; 6 W Parry (WG&EL) 56.66; 7 J Fortune (Ips) 56.94. 3000SC: 1 S Costley (Soton) 9:04.08; 2 G Phillips (Donc) 9:04.89; 3 L Mills (Ton) 9:07.18; 4 F Cooper (Yate) 9:09.99; 5 S Gilson (Roth) 9:10.23; 6 J Croft (Hunts) 9:11.12; 7 A Stewart (B&W) 9:11.33; 8 H Yelling (B&H) 9:17.72; 9 M Grindrod (B&H) 9:25.01. 3000W: 1 C Corbishley (M&M) 11:27.63. HJ: 1 C Husbands (Bir) 2.12; 2 S Davies (Swan) 2.08; 3 D Duruaku (Harrow) 2.08; 4 R Webb (B'mth) 1.98; 5 T Andrews (Harrow) 1.98. PV: 1 T Walley (Wrex) 5.05; 2 W Lane (Shef/Dearn) 5.05; 3= J Phipps (Bir) 4.80; 3= R May (Bir) 4.80; 5 J Harris (TVH) 4.80; 6 N Cole (Shef/Dearn) 4.50; 7 A Bowling (PNV) 4.30. D: 1 C Newby (Edin) 4.95; 2 E Campbell (SB) 4.35; 3 O Adnitt (KuH) 4.35; 4 A Mackay (Tm E Loth) 4.25; 5 S Simmons (Ton) 4.15; 6 W Reid (York) 4.15. LJ: 1 A Schenini (Jag) 7.53/1.9; 2 S Ebonine (Sale) 7.16/0.5; 3 O Adepegba (Harrow) 7.14/1.8; 4 A Patton (N&P) 7.07/2.0; 5 A Ward (Blyth) 6.86/1.7. Para: 2 L Sinnott (B'mth, M40) 6.63/2.7. TJ: 1 B Ajala (Jag) 15.74/2.2; - B Ajala (Jag) 15.62/2.0; 2 J Aki-Sawyerr (WSEH) 15.21/1.4; 3 K Stephens (SB) 15.05/1.8; 4 A Ashmead-Shoye (TVH) 14.96/1.9; 5 N Aboagye (Notts) 14.79/2.3; 6 B Lee (Mans) 14.78/1.5; 7 N Odeh (Leic C) 14.73/2.5; 8 J Dankyi (Sale) 14.52/0.4; 9 K Nneke (Read, U20) 14.29/1.8; - N Aboagye (Notts) 14.20/1.9; 10 M Cox (Herts P) 14.20/1.1. SP: 1 S Lincoln (York) 19.81; 2 Z Davies (Harrow) 16.63; 3 D Claydon (B&B) 16.08; 4 A Williams (TVH) 14.18; 5 S Jones (Sale) 13.62. DT: 1 N Percy (Harrow) 58.61; 2 D Claydon (B&B) 52.04; 3 M Francis (Burt) 51.30; 4 C Uzoigwe (Traff) 49.04; 5 J Wordsworth (NSP) 48.28; 6 J Hedger (Bir, M40) 47.32; 7 S Tarbit (Der) 47.28; 8 E Abara (KuH) 47.06; 9 J Douglas (Soton) 45.87; 10 T Babatunde (Dartf) 43.05; 1 S Simmons (Ton) 41.76. HT: 1 T Campbell (WSEH) 70.72; 2 C Murch (Bir) 69.67; 3 J Paget (TVH) 67.88; 4 S Kerry (KuH) 62.25; 5 C Shorthouse (Bir, M35) 62.02; 6 O Merrett (Harrow) 61.37; 7 A Small (Leam) 58.94; 8 O Graham (Chelm) 58.12; 9 T Parker (B&B) 57.72; 10 H Ricketts (Swin) 56.51; 11 D Nixon (Gate) 55.36; 12 F Hanham (Newb) 52.62. JT: D: 1 O Adnitt (KuH) 57.43; 2 C Moncur (SB) 53.36. ?: 1 B East (Team K) 74.46; 2 M Allison (WSEH) 66.97; 3 B Jones (Taun) 66.23; 4 C Evans (Banb) 65.80; 5 C Martin (Harrow) 60.34; 6 J Pratt (Craw) 59.22; 7 L Angell (Team K) 58.59; 8 G Lowe (Leigh) 58.07. Dec: 1 C Newby (Edin) 7441; 2 O Adnitt (KuH) 7410; 3 S Simmons (Ton) 7349; 4 E Campbell (SB) 7147; 5 C Moncur (SB) 7034; 6 C McLennan (BMH) 6689; 7 A Mackay (Tm E Loth) 6650; 8 W Reid (York) 6507; 9 G Asprey (BMH) 6410; 10 D McNichol (Ton) 6150; 11 D Richardson (Shef/Dearn) 5900

U20: 100 (1.6): 1 T Wilson (SB) 10.24; 2 J Odey-Jordan (BFTTA) 10.35; 3 D Williams (BFTTA) 10.39; 4 G Warburton (Stock H) 10.46; 5 M Ajayi (Wat) 10.47; 6 J Masters (BFTTA) 10.53; 7 F Fabusiwa (Croy, U17) 10.54; 8 J Awujoola (FTA) 10.58. Ht1 (2.6): 1 D Williams (BFTTA) 10.46; 2 J Masters (BFTTA) 10.50; 3 R Smith (Herne H) 10.57; 4 E Lloyd-Uzoegbu (Corby) 10.66; 5 C Unsworth (B'burn) 10.68. Ht2 (-0.8): 1 F Fabusiwa (Croy, U17) 10.63; 2 M Clark (B&B) 10.64; 3 D Ellington (E&H) 10.79. Ht3 (0.4): 1 G Warburton (Stock H) 10.60; 2 L Stephens (Card) 10.62. Ht4 (0.0): 1 M Ajayi (Wat) 10.65; 2 A Williamson (Liv H) 10.74; 3 J Awujoola (FTA) 10.79. Ht5 (1.3): 1 J Odey-Jordan (BFTTA) 10.45; 2 M Gittens (WG&EL) 10.66; 3 A Avis (Bath) 10.68; 4 J Arminio (Glouc) 10.78. Ht6 (2.5): 1 T Wilson (SB) 10.23; 2 D Bhatti (Glouc) 10.52; 3 A Anderson (Croy) 10.61; 4 F Ridgway (R&N) 10.66; 5 O Murphy (Jag) 10.75. SF1 (1.4): 1 T Wilson (SB) 10.31; 2 M Ajayi (Wat) 10.53; 3 J Masters (BFTTA) 10.55; 4 F Ridgway (R&N) 10.73; 5 A Williamson (Liv H) 10.77; 6 J Gill (Inv EK) 10.77. SF2 (1.0): 1 J Odey-Jordan (BFTTA) 10.48; 2 F Fabusiwa (Croy, U17) 10.58; 3 M Gittens (WG&EL) 10.73; 4 E Lloyd-Uzoegbu (Corby) 10.76; 5 A Anderson (Croy) 10.79. SF3 (2.0): 1 D Williams (BFTTA) 10.47; 2 J Awujoola (FTA) 10.53; 3 G Warburton (Stock H) 10.56; 4 L Stephens (Card) 10.60; 5 M Clark (B&B) 10.71; 6 A Avis (Bath) 10.71; 7 J Arminio (Glouc) 10.73. 200 (2.1): 1 T Wilson (SB) 20.83; 2 E Nwokeji (SB) 21.02; 3 J Odey-Jordan (BFTTA) 21.10; 4 F Powell (R&N) 21.10; 5 F Fabusiwa (Croy, U17) 21.14; 6 M Alabi (Bir) 21.15; 7 L Francis (WSEH) 21.24. Ht1 (1.6): 1 G Evans (Leeds C) 21.55; 2 D Patterson (Jag) 21.60; 3 J Gill (Inv EK) 21.76. Ht2 (0.7): 1 T Wilson (SB) 21.01; 2 F Powell (R&N) 21.83; 3 K Taylor (BFTTA) 21.84. Ht3 (1.9): 1 E Nwokeji (SB) 21.08; 2 M Alabi (Bir) 21.70; 3 A Avis (Bath) 21.85. Ht4 (1.8): 1 J Odey-Jordan (BFTTA) 21.39; 2 F Fabusiwa (Croy, U17) 21.59; 3 A Leadbeater (Sale) 21.59; 4 G Warburton (Stock H) 21.98. Ht5 (2.0): 1 E Franklin (WG&EL) 21.15; 2 L Francis (WSEH) 21.30; 3 A Pearson (York) 21.59; 4 S Wright (BMH) 21.74; 5 J Becker (Chelm) 21.76. SF1 (3.6): 1 T Wilson (SB) 20.93; 2 L Francis (WSEH) 21.18; 3 F Fabusiwa (Croy, U17) 21.26; 4 A Leadbeater (Sale) 21.58; 5 F Enyiam (Thurr) 21.85; 6 J Gill (Inv EK) 21.85; 7 E Lloyd-Uzoegbu (Corby) 21.91. SF2 (1.7): 1 E Nwokeji (SB) 20.98; 2 G Evans (Leeds C) 21.29; 3 D Patterson (Jag) 21.40; 4 K Taylor (BFTTA) 21.55; 5 A Pearson (York) 21.64; 6 G Warburton (Stock H) 21.83; 7 O Murphy (Jag) 21.96. SF3 (3.3): 1 J Odey-Jordan (BFTTA) 20.88; 2 F Powell (R&N) 20.89; 3 M Alabi (Bir) 20.92; 4 A Avis (Bath) 21.65; 5 S Wright (BMH) 21.69; 6 J Becker (Chelm) 21.73; 7 E Asirifi-Otchere (NEB) 21.79. 400: 1 S Chevous (Ips) 47.76; 2 D Mcculloch (Pit) 48.31; 3 L Macleod (Jag) 48.33; 4 E Cameron (Der) 49.03; 5 R Summers (Ply) 49.14; 6 J Patino (Liv H) 49.56; 7 H Nelson (SSH) 49.57; 8 C Tong (Momentum Track, U17) 49.61. Ht1: 1 J Patino (Liv H) 48.17; 2 E Cameron (Der) 48.53; 3 F Hake (Herne H) 49.01; 4 S Mowa (B&B) 49.22. Ht2: 1 D Mcculloch (Pit) 48.37; 2 J Winter (D&S) 49.02; 3 C Tong (Momentum Track, U17) 49.23; 6 Z Reynolds (Win, U17) 50.76. Ht3: 1 L Macleod (Jag) 49.27; 2 G McEachern (Jag) 49.44; 3 A Head (NSP) 49.45. Ht4: 1 S Chevous (Ips) 48.86; 2 R Summers (Ply) 49.06; 3 H Nelson (SSH) 49.27; 4 J Ward (Leam) 49.58. SF1: 1 L Macleod (Jag) 48.40; 2 E Cameron (Der) 48.66; 3 J Patino (Liv H) 48.93; 4 F Hake (Herne H) 49.42; 5 G McEachern (Jag) 49.55. SF2: 1 D Mcculloch (Pit) 48.62; 2 S Chevous (Ips) 48.74; 3 H Nelson (SSH) 48.99; 4 R Summers (Ply) 49.04; 5 C Tong (Momentum Track, U17) 49.26. 800: 1 W Rabjohns (Poole) 1:48.45; 2 R Mirfin (Sky) 1:48.62; 3 T Waterworth (Hunts) 1:49.07; 4 J Organ (Brec) 1:49.58; 5 T Cheesbrough (Norw) 1:50.49; 6 C Mcleod (Pit) 1:50.62; 7 J O'Brien (Sale) 1:50.96; 8 S Hembry (B&R) 1:52.47. Ht1: 1 W Rabjohns (Poole) 1:49.51; 2 C Mcleod (Pit) 1:50.40; 3 S Hembry (B&R) 1:50.77; 4 J Mungin (Kilb) 1:51.28; 5 L Sleath (Bas) 1:55.01; 6 O Wheeler (BMH) 1:55.34. Ht2: 1 T Waterworth (Hunts) 1:50.66; 2 J O'Brien (Sale) 1:51.24; 3 T Ronchetti (M&M) 1:51.85; 4 J Whittingham (Stoke) 1:52.21; 5 J Kinrade (Shrews) 1:52.70; 6 J Scott (Living) 1:54.01; 7 L Dyer (Bas) 1:54.17; 8 T Scrivens (Nun) 1:54.39; 9 J Robinson (S'end) 1:54.71. Ht3: 1 R Mirfin (Sky) 1:51.13; 2 T Cheesbrough (Norw) 1:51.23; 3 J Organ (Brec) 1:51.23; 4 S Perry (Nthn (IOM)) 1:52.64; 5 T Loynes (Neath) 1:53.07; 6 B Stratton (B'burn) 1:53.83; 7 F Lupton (Tm E Loth) 1:53.88; 8 O Denson (WSEH) 1:54.75. 1500: 1 O Patton (Kilb) 3:52.04; 2 E Grime (Salf, U17) 3:52.91; 3 J Hurrell (Chelm) 3:53.40; 4 F Shepherd (M&M) 3:54.32; 5 Z Dunne (Norw) 3:54.73; 6 K Fulton (Moorf) 3:56.01; 7 Z Brannon (NSP) 3:56.25; 8 W Percival (Norw) 3:56.37; 9 D Watson (NSP) 3:56.49. 3000: 1 O MacDonald (Giff N) 8:15.22; 2 O Schofield (Sale) 8:15.81; 3 L Dunham (Herts P) 8:15.84; 4 J Sanderson (Sett) 8:16.55; 5 M Fraser (Prest) 8:18.12; 6 J Connor (Giff N) 8:20.64; 7 N Paterson (Inv EK) 8:20.73; 8 O McGloin (Lag V) 8:25.89; 9 M Sanderson (B Beagles) 8:34.01; 10 I Mezey (ESM) 8:37.99. 110H (1.8): 1 N Hanson (NEB) 13.31; 2 C Staddon (Bath) 13.49; 3 T Wright (Taun) 13.57; 4 E Barber (Mil K) 13.86; 5 J Taylor (Exe) 14.09; 6 J Allen-Bramble (R&N) 14.32; 7 A Dingley (Ply) 14.33. Ht1 (1.9): 1 T Wright (Taun) 13.61; 2 C Staddon (Bath) 13.73; 3 J Wheatley (PNV) 14.41; 4 C McCracken (N Down) 14.97; 5 C Ndukwu (B&B) 15.14; 6 O Belbeck (Chelt) 15.42. Ht2 (2.2): 1 J Taylor (Exe) 13.77; 2 E Barber (Mil K) 13.91; 3 J Allen-Bramble (R&N) 14.26; 4 A Eldridge (WSEH) 14.53; 5 M Dennis (Lon Hth) 15.03. Ht3 (1.1): 1 N Hanson (NEB) 13.56; 2 A Dingley (Ply) 14.14; 3 T Corlis (Lon Hth) 14.33; 4 M Roe (PNV) 15.05; 5 R Bradley (C&N) 15.05. 400H: 1 O Parker (R&N) 51.33; 2 C West (M&M) 51.62; 3 R Mourtada (B&B) 51.74; 4 E Hughes (Chelm) 53.80; 5 N Maczugowski (Ply) 54.40; 6 O Dieppe (B&R) 55.51; 7 A Crerar (Read) 56.21; 8 Z Cumberland (York) 57.66. Ht1: 1 O Parker (R&N) 54.72; 2 E Hughes (Chelm) 55.31; 3 Z Cumberland (York) 56.00; 4 E Cook (Bir) 56.34; 5 D Trowell (TVH) 56.99; 6 O Baron (Wig D) 57.57; 7 P Gardner (Bury) 57.93. Ht2: 1 C West (M&M) 54.69; 2 N Maczugowski (Ply) 55.47; 3 O Dieppe (B&R) 55.64; 4 C Allnutt (Read) 56.37; 5 O Hall (Brack) 56.65. Ht3: 1 R Mourtada (B&B) 55.53; 2 A Crerar (Read) 56.01; 3 C Middleton (Wig D) 56.26; 4 H Williams (Menai) 57.23. 3000SC: 1 D Millard (Taun) 9:06.12; 2 B Andrews-Callec (Jer) 9:13.70; 3 B Hall (Horw) 9:17.02; 4 A Baird (I'ness) 9:18.26; 5 I Thomas (Carm) 9:19.27; 6 L Hamblen (AFD) 9:19.69; 7 M Knak (Giff N) 9:23.76; 8 H Evans (Card) 9:26.26; 9 J Moynihan (Ely) 9:33.87; 10 A Budding (Leeds C) 9:46.61; 11 L Shacklock (H'gate) 9:53.20; 12 F Evison (Bas) 9:55.75; 13 A O'Driscoll (WG&EL) 10:17.00. 3000W: 2 J Ellerton (B&B) 15:27.38. HJ: 1 O Poole (Yate) 2.12; 2 E Glyde (Ply) 2.06; 3 P Krunity-Salako (Yate) 1.99; 4 R Corrin (Manx) 1.99; 5 H Fletcher (Bord H) 1.94; 6 W Jackson (Wig D) 1.94; 6 M Ogedenbe Dobies (Sale) 1.94. PV: 1 A Reilly (Shef/Dearn) 4.75; 2 R May (Shef/Dearn) 4.65; 3 B Busari (Bir) 4.65; 4 C Shuall (Swan) 4.55; 5 D Blake (Bigg) 4.35; 6 P Zapantis (Sale) 4.35; 7 N Mobbs (N Ayr, U17) 4.20; 8 H Casey (E&H) 4.00. LJ: 1 D Emegbor (Harrow, U17) 7.55/2.2; - D Emegbor (Harrow, U17) 7.37/1.2; 2 R Corrin (Manx) 7.28/1.8; 3 A Sharif (B&B) 7.28/3.6; 4 S Wright (Chelm) 7.18/2.5; - A Sharif (B&B) 7.17/1.7; 5 B Parker (A'dare) 7.14/1.5; 6 S Lok (Corby) 7.03/1.1; 7 A Onyekwe (Leam AA) 6.98/1.9; 8 M Adamson (Herne H) 6.97/1.8; 9 K Ramsay (Burt) 6.96/3.6; 10 J Jones (Camb H) 6.75/2.2. TJ: 1 H Henry (SB, U17) 15.26/0.5; 2 S Atafo (NEB, U17) 15.04/3.1; - S Atafo (NEB, U17) 14.79/2.0; 3 L Cookson (Ports) 14.47/1.8; 4 O Kadiri (Glouc) 14.31/4.6; 5 G Tarr (Taun) 14.25/3.2; 6 O Adepegba (B&B) 14.02/4.2; 7 A Afolabi (Card Arch) 13.98/1.9; 8 W Williams (WG&EL) 13.94/3.3; - O Adepegba (B&B) 13.92/1.7; - O Kadiri (Glouc) 13.81/1.6; 9 T Thomas (E&E) 13.64/2.5; - T Thomas (E&E) 13.63/1.5; 10 O Berry (Saff) 13.56/3.9; - W Williams (WG&EL) 13.43/2.0; 11 C Nzekwe (NEB) 13.10/2.8. SP: 1 A Brown (Chelm) 16.76; 2 L Mitchell (Kil'k) 16.62; 4 M Adeniran (BMH) 14.89; 6 O Garrett (Yate) 14.07. DT: 1 J Foord (Taun) 56.98; 2 M Adeniran (BMH) 56.94; 3 O Garrett (Yate) 49.45; 4 D Alade (Dartf) 48.29; 5 G Mutandwa (Dac) 48.21; 6 A Quigley (Seat) 42.58; 8 W Lacey (Leigh) 38.74. HT: 1 J Berry (Hale) 70.47; 2 W Larkins (Harrow) 64.61; 3 L Tutcher (Yate) 64.43; 4 C Elford Pond (Win) 60.80; 5 E Kendrick (W&B) 56.69; 6 A Merrett (Yate) 56.38; 7 L Mitchell (Kil'k) 56.06; 8 J Campbell (Ips) 53.14. JT: 1 T Rutter (HAWC) 65.49; 2 I Bromwich (Dees) 59.53; 3 M Young (Mans) 57.59; 4 S Brichieri-Colombi (Harl) 56.98; 5 D Dubras (SB) 56.39; 6 F Dodkin (Soton) 55.66; 7 H Long (Craw) 53.89; 8 C Farquharson (Dac) 53.89; 9 H Watson (Yate) 52.65; 10 J Timms (SNH) 51.43; 11 S Nicholson (Win) 50.65. Dec: 1 S Newton (Ton) 7061 (11.53, 7.17/3.1, 6.58/0.8, 11.95, 1.94, 50.95, 15.14, 36.27, 4.10, 54.53, 4:50.59); 2 K Bouwmeester-Reid (SMR) 7038 (11.34, 6.74/2.7, 6.64/-1.2, 14.21, 1.70, 50.69, 15.39, 44.34, 4.00, 53.01, 4:48.44); 3 W Alexander (Read) 6934 (10.97, 6.37/2.2, 6.28/0.4, 13.64, 1.79, 49.80, 14.77, 37.00, 3.90, 52.08, 5:00.17); 4 T Bennett (Taun) 6693 (11.04, 6.56/-1.4, 11.89, 1.67, 49.00, 14.47, 37.54, 3.90, 31.67, 4:36.02); 5 L Pichler (Blyth) 6590 (11.37, 6.88/2.1, 6.24/1.2, 11.84, 1.88, 52.47, 15.09, 32.23, 4.00, 42.01, 4:53.72); 6 R McCaffery (Sale) 6518 (11.19, 6.65/1.4, 13.05, 1.82, 53.52, 15.04, 38.03, 3.60, 39.18, 4:55.75); 7 Z Fearn (Tm E Loth) 6418 (11.14, 6.33/2.4, 6.17/1.6, 10.08, 1.79, 51.33, 16.68, 32.58, 3.90, 56.15, 4:49.22); 8 A Carter (Sale) 6138 (11.47, 6.63/2.7, 6.56/1.9, 12.72, 1.85, 55.20, 16.49, 34.95, 4.00, 37.51, 5:14.45); 9 N Brassington (W Ches) 6073 (11.21, 6.33/1.4, 12.55, 1.67, 54.03, 16.25, 35.40, 3.70, 37.33, 4:55.42); 10 A Byrne (S'port W) 5839 (11.77, 6.01/3.4, 5.77/1.6, 13.03, 1.85, 56.54, 16.29, 33.34, 3.70, 41.60, 5:20.95); 11 S Lickerish (N'pton) 5547 (11.61, 6.56/2.1, 6.53/1.0, 10.03, 1.76, 56.65, 15.96, 30.33, 3.80, 33.26, 5:34.66)

Women: 100 (2.6): 1 C Evans-Gray (Croy) 11.46; 2 O Fowler (Sale) 11.63; 3 L Ashmeade (Shef/Dearn) 11.63; 4 A Brown (B&B) 11.65; 5 T Thompson (E&H, W35) 11.70; 6 E Quaye (Harrow) 11.81; 7 S Grace (WSEH) 11.81; 8 I Tustin (Card) 12.01. Ht1 (3.4): 1 C Evans-Gray (Croy) 11.47; 2 A Brown (B&B) 11.82; 3 R Perry (York) 11.89; 4 E Fuja (Belg) 12.13. Ht2 (4.2): 1 T Thompson (E&H, W35) 11.55; 2 O Fowler (Sale) 11.71; 3 N Kaur (WSEH) 11.88; 4 L Blakey (Der) 11.96; 5 S Palmer (Der) 12.15. Ht3 (3.1): 1 L Ashmeade (Shef/Dearn) 11.60; 2 S Grace (WSEH) 11.73; 3 E Quaye (Harrow) 11.79; 4 I Tustin (Card) 11.86; 5 P King (SB) 11.88; 6 L Samuels (W&B) 12.07. 200 (0.2): 1 J Moss (Gate) 23.52; 2 K Johnson-Thompson (Liv H) 23.74; 3 R Perry (York) 24.44; 4 S Grace (WSEH) 24.46; 5 M Whapples (SSH) 24.53; 6 L Fraser (Jag) 24.69. Ht1 (3.1): 1 K Johnson-Thompson (Liv H) 23.31; 2 J Moss (Gate) 23.46; 3 M Whapples (SSH) 24.24; 4 R Perry (York) 24.31. Ht2 (2.3): 1 L Blakey (Der) 24.46; 2 S Grace (WSEH) 24.47; 3 O Fowler (Sale) 24.58. Ht3 (1.5): 1 H Pater (Leam) 24.40; 2 L Fraser (Jag) 24.41; 3 N Kaur (WSEH) 24.67. 400: Ht1: 1 L Rule (Herts P) 54.48; 2 H Pater (Leam) 54.52; 3 I King (Wig D) 54.94; 4 S Vidak (Harrow) 55.64. Ht2: 1 S Harry (Belg) 54.97; 2 A Abberley (Shef/Dearn) 55.38; 3 N Groves (WG&EL) 55.59; 4 K Sherlock (TVH) 56.28. Ht3: 1 A Njeri (Bir) 55.20; 2 E Alderson (Liv H) 55.72; 3 A Fitton (Mil K) 56.42; 4 R Williams (VP&TH, W35) 56.42. Ht4: 1 F Roberts (Menai) 54.79; 2 A Root (Ton) 55.19. SF1: 1 L Rule (Herts P) 54.62; 2 H Pater (Leam) 54.70; 3 A Njeri (Bir) 55.59; 4 C Reynolds (Strat) 55.86; 5 S Vidak (Harrow) 56.10; 6 I King (Wig D) 56.13; 7 E Alderson (Liv H) 56.24. SF2: 1 F Roberts (Menai) 54.44; 2 S Harry (Belg) 54.74; 3 A Root (Ton) 54.92; 4 A Abberley (Shef/Dearn) 55.17; 5 N Groves (WG&EL) 55.47. 800: 1 M Hudson (Der) 2:10.00. 1500: 1 L Jones (Herne H) 4:19.20; 2 A McAndrew (B'burn) 4:19.52; 3 K Brady-Jones (Wirr) 4:24.18; 4 S Tooley (Herne H) 4:25.18; 5 Z Hunter (Leeds C) 4:27.74; 6 R Paton (W'bury) 4:28.96. 5000: 1 B Gunn (Bir) 16:19.86; 2 K Pye (AFD, U20) 16:20.80; 3 F Bradley (Yate, U20) 16:22.08; 4 S Tarver (Wirr) 16:23.18; 5 R Flaherty (Bing) 16:28.88; 6 L Wellsted (Col H, U20) 16:33.85; 7 G Copeland (W'borne) 16:35.84; 8 I Holt (B'burn, U20) 17:03.86; 9 J Robertson (Newb, U20) 17:13.29; 10 H Clark (B&B) 17:19.23; 11 E Nicholson (B&B, U20) 17:22.69; 12 J Taylor (Edin, U20) 17:39.43; 13 I Frost (Dac, U20) 17:45.09. 100H (2.3): 1 M Jessop (Harrow) 13.39; 2 E Maughan (Harrow) 13.54; 3 L Bonsu (Croy) 13.58; 4 J Clark (WG&EL) 13.68; 5 P King (SB) 13.70; 6 K Holt (Momentum Track) 13.89; 7 Y Uwakwe (W Green) 13.94; 8 D Hales (Tel) 14.06. Ht1 (1.7): 1 M Jessop (Harrow) 13.53; 2 F Dockerty (Sale) 13.87; 3 A Davies (B&B) 14.04; 4 E Williams (A'deen) 14.33; 5 M Booth (Sale) 14.69. Ht2 (1.3): 1 P King (SB) 13.50; 2 D Hales (Tel) 13.62; 3 K Holt (Momentum Track) 13.75; 4 H Perrin (BRAT) 14.43; 5 B McCaffrey (Bir) 14.61; 6 S Hogton (Craw) 15.10. Ht3 (2.5): 1 L Bonsu (Croy) 13.52; 2 J Clark (WG&EL) 13.57; 3 G Morgan (Card Arch) 13.84; 4 K Slade (BMH) 14.26. Ht4 (1.9): 1 E Maughan (Harrow) 13.59; 2 Y Uwakwe (W Green) 14.01; 3 E Ajagbe (Shef/Dearn) 14.43; 4 L Davey (Swan) 15.00. SF1 (3.2): 1 D Hales (Tel) 13.41; 2 E Maughan (Harrow) 13.51; 3 P King (SB) 13.63; 4 K Holt (Momentum Track) 13.70; 5 Y Uwakwe (W Green) 13.78; 6 E Ajagbe (Shef/Dearn) 14.15; 7 B McCaffrey (Bir) 14.33; 8 K Slade (BMH) 14.48. SF2 (1.4): 1 M Jessop (Harrow) 13.51; 2 L Bonsu (Croy) 13.61; 3 J Clark (WG&EL) 13.73; 4 F Dockerty (Sale) 13.84; 5 A Davies (B&B) 13.88; 6 G Morgan (Card Arch) 14.15; 7 E Williams (A'deen) 14.47; 8 H Perrin (BRAT) 14.63. 400H: 1 H McLean (SB) 56.86; 2 C Walker (York) 58.46; 3 S Elliss (TVH) 59.39; 4 A MacDonald (Belg) 59.63; 5 A Briggs-Goode (Notts) 60.73; 6 F Hogg (York) 61.56; 7 T Iannetelli (Swin) 61.79; 8 R Weekes (Sale) 63.68. Ht1: 1 H McLean (SB) 58.25; 2 A Briggs-Goode (Notts) 61.05; 3 T Iannetelli (Swin) 62.05; 4 M Turner (Win) 62.61; 5 M Waring (Spen) 63.95; 6 A Christian (Manx) 64.44. Ht2: 1 C Walker (York) 59.62; 2 A MacDonald (Belg) 60.10; 3 F Hogg (York) 61.75; 4 M Stewart (Worc) 63.98; 5 K Mackintosh (Newk) 64.72. Ht3: 1 S Elliss (TVH) 60.71; 2 R Weekes (Sale) 62.84; 3 S Fisher (Harrow) 62.88; 4 M Swingler (WG&EL) 62.95; 5 J Bytheway (K&P) 63.18; 6 H Aldridge (Belg) 64.64; 7 C Scott (Jag) 65.72. 3000W: 1 H Hopper (Camb H) 14:16.86; 2 A Jennings (AFD) 14:25.37; 4 G Manzotti (Ton, W55) 17:07.64. HJ: 1 G Garber (Leeds C) 1.81; 2 H Lake (Card) 1.78; 3 K Johnson-Thompson (Liv H) 1.78; 4 L Walliker (Exe) 1.70; 5 L Church (Carm) 1.65; 8 K Fowler (Jag) 1.65; 8 C Coates (Shef/Dearn) 1.65; 10 G Wall (Bed C) 1.65. PV: 1 N Hooper (Bir) 4.25; 2 J Ive (Sutt) 4.15; 3 F Miloro (TVH) 4.15; 4 E Kutman (TVH) 3.85; 5 M Baines (SB) 3.70; 6 I Crameri (Tam) 3.70; 7 C Jones (Swan) 3.50; 8 C Walsh (Sale) 3.30. LJ: 1 L Hadaway (York) 6.50/3.2; 2 E Thomas (Card Arch) 6.23/1.4; 3 A Warre (WSEH) 6.15/2.4; 4 S Jones (Sale) 6.10/2.4; 5 R Chapman (Card) 5.88/2.9; 6 K Archer (Roth) 5.77/1.8; 7 D Belgrave (Swin) 5.56/1.6. HtA: 1 E Rush (Harrow) 6.22/1.8; 2 K Chapman (Card) 5.76/1.7; 3 L Holt (SB) 5.60/1.6; 4 N Davenport (Traff) 5.59/2.3; 5 S Doherty (BMH) 5.55/1.6. HtB: 1 E Barber (Wells) 5.95/2.1; 2 A McCauley (Shef/Dearn) 5.91/2.0; 3 P Eelma (J&H) 5.78/2.6; 4 M Hutton (E&E) 5.71/2.4. TJ: 1 A Omitowoju (Harrow) 13.29/1.7; 2 L Agberemi (Mil K) 13.04/2.3; 3 A Warre (WSEH) 13.03/1.3; 4 M Jackson (TVH) 12.84/1.9; 5 M Yalekhue (Harrow) 12.71/1.5; 6 S Nwabuzor (Jag) 12.54/2.7; 7 R Otaruoh (TVH) 12.38/2.8; 8 A Gray (And) 12.34/2.1; 9 M Booth (Sale) 12.25/2.2; 10 J Hulland (Shef/Dearn) 11.90/1.4; 11 L Hill (Card) 11.77/3.0; 12 J Boachie (Harrow) 11.62/1.9; 13 L Hirst (Notts) 11.52/1.9; 14 E Harvey (Dartf) 11.27/1.8. SP: 1 A Nicoll (Bir) 16.59; 2 S Callaway (TVH) 14.71; 3 S Thompson (Sale) 14.69; 4 S Merritt-Drew (Harrow) 13.04; 5 C Aboagye (Croy) 12.01. Para: 1 O Oduwaiye (Card) 11.65. DT: 1 B Cronin (Card) 36.61; 2 O Oduwaiye (Card) 35.20. ?: 1 K Law (Sale, W35) 56.84; 2 Z Obamakinwa (B&B) 54.85; 3 S Mace (TVH) 49.50; 4 K Maxwell (Jag) 46.00; 5 A Baltazar-Hall (SB) 44.47; 6 O Austin (TVH) 43.85; 7 S Merritt-Drew (Harrow) 43.31; 8 E Darvell (Banb) 43.13; 9 K Ebbage (Bir) 42.48; 10 C Rimmer (Shef/Dearn) 39.71. HT: 1 C Payne (Newb) 66.78; 2 K Presswell (TVH) 61.80; 3 A Barnsdale (NSP) 60.48; 4 Z Price (Harrow) 58.38; 5 A Merritt (Harrow) 56.47; 6 A Fettis (Newp) 54.58; 7 P Bean (Notts) 54.12; 8 J Richardson (Sale) 53.55; 9 A Leigh (B'burn) 52.27; 10 A Crossdale (Notts) 45.37. JT: 1 F Jones (Harrow) 48.00; 2 L Farley (B&B) 44.82; 3 L Odell (Harrow) 42.11; 4 K Mackison (Craw) 40.46; 5 I McHattie (Bir) 39.69. HtA: 1 E Barber (Wells) 45.81; 2 K Chapman (Card) 37.81. HtB: 1 N Davenport (Traff) 37.21. Hep: 1 E Barber (Wells) 6037; 2 A McCauley (Shef/Dearn) 5663; 3 E Rush (Harrow) 5464; 4 N Davenport (Traff) 5376; 5 K Chapman (Card) 5301; 6 L Evans (Card) 5217; 7 L Holt (SB) 5037; 8 E Tyrrell (Exe) 5006; 9 P Eelma (J&H) 4968; 10 L Woodward (Liv H) 4840; 11 A Fashanu (SB) 4644; 12 H Pain (Norw) 4620; 13 C Lee (Taun) 4550; 14 S Whittaker (Sale) 4260

U20: 100 (3.3): 1 M Akande (Linc W) 11.30; 2 P Akpe-Moses (Bir) 11.44; 3 J Mantle (Card) 11.49; 4 K Slater (Read) 11.60; 5 N Desir (Card Arch) 11.65; 6 P Clayton (Notts) 11.66; 7 T Rizzo (Herts P) 11.69; 8 E Edwards (Glouc) 11.72. Ht1 (3.0): 1 M Akande (Linc W) 11.44; 2 T Rizzo (Herts P) 11.68; 3 A Honey (AFD) 11.81; 4 O Monk (R&N) 12.01; 5 L Richardson (E&E) 12.20; 6 I Atta-Flynn (Croy) 12.23. Ht2 (1.8): 1 K Slater (Read) 11.71; 2 E Edwards (Glouc) 12.05; 3 E du Bois (R&N) 12.15; 4 E Murray (Card) 12.30. Ht3 (0.1): 1 P Akpe-Moses (Bir) 11.66; 2 O Showemimo (M&M) 12.10; 3 E Lucas (AFD) 12.11. Ht4 (-0.4): 1 J Mantle (Card) 11.77. Ht5 (0.5): 1 N Desir (Card Arch) 11.92; 2 P Clayton (Notts) 11.99; 3 S Hulse (C&S, U17) 12.28. SF1 (1.2): 1 M Akande (Linc W) 11.36; 2 P Clayton (Notts) 11.77; 3 T Rizzo (Herts P) 11.84; 4 E Lucas (AFD) 12.06; 5 E du Bois (R&N) 12.13; 6 K Bell (Gate) 12.27. SF2 (2.4): 1 P Akpe-Moses (Bir) 11.45; 2 N Desir (Card Arch) 11.79; 3 E Edwards (Glouc) 11.86; 4 A Honey (AFD) 11.93; 5 S Hulse (C&S, U17) 12.19; 6 L Boyes (R&N) 12.22. SF3 (1.5): 1 J Mantle (Card) 11.60; 2 K Slater (Read) 11.63; 3 O Showemimo (M&M) 12.00; 4 O Monk (R&N) 12.13; 5 A Adeshokan (WG&EL) 12.25; 6 E Asante (Cov) 12.26. 200 (-0.6): 1 L Tallon (Ton) 23.75; 2 A Freeman (Bir) 23.83; 3 T George (SB) 24.22; 4 S Morgan (R&N) 24.40; 5 L Cowen (K&P) 24.78; 6 E Clark (W'moss, U17) 24.94; 7 E Humphrey (Charn) 25.01; 8 C Ufuoma (Bolt) 25.08. Ht1 (1.3): 1 T George (SB) 24.42; 2 S Morgan (R&N) 24.60; 3 T Adesina (Notts) 24.92. Ht2 (2.0): 1 E Clark (W'moss, U17) 24.66; 2 C Ufuoma (Bolt) 24.75; 3 E Humphrey (Charn) 24.96; 4 M Brai-Aloye (SB) 25.06. Ht3 (0.1): 1 A Freeman (Bir) 24.47; 3 S Hulse (C&S, U17) 25.50. Ht4 (1.8): 1 L Tallon (Ton) 24.03; 2 L Cowen (K&P) 24.44. SF1 (1.1): 1 L Tallon (Ton) 23.75; 2 E Clark (W'moss, U17) 24.37; 3 L Cowen (K&P) 24.49; 4 T Adesina (Notts) 24.70; 5 H Bosworth (W Ches) 24.85; 6 M Brai-Aloye (SB) 24.95; 7 S Hulse (C&S, U17) 25.31. SF2 (2.5): 1 A Freeman (Bir) 23.73; 2 S Morgan (R&N) 23.93; 3 T George (SB) 24.04; 4 E Humphrey (Charn) 24.37; 5 C Ufuoma (Bolt) 24.57; 6 O Showemimo (M&M) 24.96. 400: 1 C Henrich (Inv EK) 53.14; 2 E McIntosh (B&W) 54.84; 3 C Musgrave (Shef/Dearn) 55.10; 4 A Freeman (Bir) 55.53; 5 O Bell (Roth) 55.70; 6 S Omotosho (Bas, U17) 56.02; 7 C Poore (Win, U17) 56.13; 8 C Hadfield (Der, U17) 56.50. Ht1: 1 A Cannings (R&N) 55.68; 2 S Osborn (B&B) 56.01; 3 A McLean (Jag) 57.02; 4 D Walker (Monag) 57.25. Ht2: 1 A Freeman (Bir) 55.62; 2 L Abbott (Elgin) 55.83; 3 O Bell (Roth) 56.57; 4 E Carman (Worth) 56.73. Ht3: 1 C Musgrave (Shef/Dearn) 55.74; 2 E Brindle (Win) 56.36; 3 M Taylor (R&N, U17) 56.46; 4 M Davidson (Cov) 57.64. Ht4: 1 E McIntosh (B&W) 55.77; 2 C Poore (Win, U17) 57.10; 3 P Armah (Read) 57.50; 5 J Jeffries (C&S, U17) 58.38. Ht5: 1 C Henrich (Inv EK) 54.56; 2 S Omotosho (Bas, U17) 55.46; 3 C Hadfield (Der, U17) 55.74; 4 D Graham Marti (Traff) 56.38; 5 A Richardson (Notts) 57.33. SF1: 1 C Henrich (Inv EK) 54.13; 2 S Omotosho (Bas, U17) 55.13; 3 O Bell (Roth) 55.40; 4 L Abbott (Elgin) 56.14; 5 D Walker (Monag) 56.35; 6 M Taylor (R&N, U17) 56.43; 7 M Davidson (Cov) 57.51. SF2: 1 E McIntosh (B&W) 54.91; 2 A Freeman (Bir) 55.75; 3 C Hadfield (Der, U17) 55.94; 4 E Brindle (Win) 56.26; 5 J Jeffries (C&S, U17) 56.92; 6 A Howells (SNH) 57.01; 7 E Carman (Worth) 57.35; 8 A McLean (Jag) 57.38. SF3: 1 C Musgrave (Shef/Dearn) 55.12; 2 C Poore (Win, U17) 55.36; 3 S Osborn (B&B) 56.20; 4 A Cannings (R&N) 56.64; 5 P Armah (Read) 57.45; 6 D Graham Marti (Traff) 57.47. 800: 1 S King (W&SV) 2:02.86; 2 A Bennett (Kett) 2:08.14; 3 B Trow (Shrews) 2:09.09; 4 G Langdon (Read) 2:09.68; 5 F Brown (Lass, U17) 2:09.86; 6 K Devereux (N Som) 2:10.79; 7 H Sanigar (B&W) 2:11.90; 8 C Casey (Foyle V, U17) 2:13.65; 9 S Smith (Kend) 2:13.74; 10 L Harris (Roth) 2:14.93. 1500: 1 L Belshaw (Col H) 4:18.19; 2 E Strevens (E'bne) 4:19.90; 3 I Jones (W&B) 4:20.47; 4 I McGowan (Banb) 4:21.21; 5 L Milliner (Exe) 4:23.52; 6 E Powell (Abing) 4:24.71; 7 S Shaw (Craw) 4:26.95; 8 M Bellwood (Keigh) 4:29.72; 9 Z Redmond (Kilb) 4:29.91; 10 M Fieldsend (WSEH) 4:31.60. 3000: 1 Z Gilbody (Tel) 9:33.15; 2 M Pearce (Mil K) 9:43.08; 3 E Nicholson (B&B) 9:46.93; 4 I Mansley (C&C) 9:54.33. 100H (2.3): 1 L Wagstaff (C&C) 13.70; 2 L Gayle (Camb H) 13.82; 3 J Bliss (B&H) 13.90; 4 N Forbes-Agyepong (SB) 14.01; 5 I Mur Garcia (R&N) 14.40; 6 M Gordon (Gate) 14.55; 7 S Cargill (Newp) 14.83; 8 L Belgrave (Swin) 14.93. Ht1 (1.6): 1 J Bliss (B&H) 14.02; 2 M Gordon (Gate) 14.53; 3 O Ndefo (N'pton) 14.98; 4 G Gray (Tel) 15.00. Ht2 (1.7): 1 L Wagstaff (C&C) 13.84; 2 N Forbes-Agyepong (SB) 14.07; 3 J Hatch (WSEH) 15.17. Ht3 (2.8): 1 L Gayle (Camb H) 14.18; 2 S Cargill (Newp) 14.55; 3 I Mur Garcia (R&N) 14.59; 4 L Belgrave (Swin) 14.83; 5 I Laugharne (Notts) 14.98. 400H: 1 A Wilson (TVH) 57.49; 2 S Okoro (Have) 58.60; 3 L Grenfell (Herts P) 61.06; 4 S Lisk (Card Arch) 62.13; 5 L Noble (Dees) 62.26; 6 G Malley (W'moss, U17) 62.49; 7 E Kelly (IRL) 62.88. Ht1: 1 A Wilson (TVH) 58.98; 2 G Kendeck (B&B) 62.30; 3 G Malley (W'moss, U17) 62.44; 4 G Kyte (Inv EK) 65.07; 5 A McAuley-Zechner (Gate) 67.30. Ht2: 1 S Okoro (Have) 60.83; 2 L Grenfell (Herts P) 62.51; 3 E Kelly (IRL) 62.85; 4 S Chechik (York) 64.72; 5 N Tullett (Woking) 64.88; 6 J Hatch (WSEH) 65.06. Ht3: 1 S Lisk (Card Arch) 62.80; 2 L Noble (Dees) 63.97; 3 E Aitchison (Neath) 65.76; 4 S Gorvett (Blyth) 65.84; 5 J Newman (B&B) 66.69; 6 L Chapelhow (Have) 66.90. 3000SC: 1 O McGhee (R&N, U17) 10:27.40; 2 M Gold (Swan) 10:33.79; 3 R Le Fay (Ton) 10:41.12; 4 J Hatch (WSEH, SEN) 10:44.18; 5 S Duval (RSC, SEN) 10:44.79; 6 K Booth (Taun, W45) 10:46.27; 7 E McLennan (Jag) 11:10.19; 8 E Davey (WSEH) 11:26.48; 9 M Bailey (Lev V) 11:37.59. HJ: 1 C Rose (K&P) 1.66; 2 M Scales (HW) 1.66. PV: 1 I Turner (Dac) 4.00; 2 C Crawford (Jag) 3.60; 3 L Jervis-Allan (WSEH) 3.60; 4 I Clarke (Lewes) 3.50; 5 M Dodd (B&B) 3.35; 6 A Hayes (Lewes, U17) 3.35; 7 M Samuel (Leeds C) 3.20; 8 S Wilkinson (Sale) 3.00; 9 E Cheshire (Pit) 3.00; 10 C Prince (RSC) 3.00. LJ: 1 D Snell (B&B) 6.32/3.5; 2 J Lee (TVH) 6.05/2.2; 3 E Robinson (Card Arch) 5.92/1.9; 4 E Woods (Bir) 5.91/2.2; 5 A Fairmaner (Have) 5.82/2.8; 6 I Amartey (Dartf) 5.81/2.4; - J Lee (TVH) 5.78/1.8; 7 M Perry (C&S) 5.78/4.2; 8 S Parker (Blyth) 5.78/2.7; - M Perry (C&S) 5.76/2.0; - A Fairmaner (Have) 5.72/1.9; - S Parker (Blyth) 5.65/1.4. TJ: 1 M Brockley (Jag) 12.40; 2 Q Ukpai (B&B) 12.25/3.8; 3 A Brown (Traff) 12.05/2.1; 4 M McMullan (WSEH) 12.03; 5 N Da Silva (VP&TH) 11.78/2.3; 6 A Dowdye (NEB) 11.70/2.3; 7 K Partridge (WG&EL) 11.12/1.2; 8 A Purcell (B&H) 10.96/2.9. SP: 1 A Dumbuya (Leigh) 14.93; 2 A Amadin (Sale) 14.29; 3 E Robinson (Card Arch) 14.27; 4 I Stamp (S Lon) 13.18; 5 Y Baker (Wig D) 13.07; 6 H Dimond (R&N) 11.79. DT: 1 G Tcheukam (Croy) 45.84; 2 A Amadin (Sale) 40.94; 3 E Delea (WG&EL) 40.66; 4 S Joynt (Mans) 40.27; 5 L Harris (Swan) 40.27; 6 B Pendlebury (Traff, U17) 39.80; 7 M Farrar (WavAC) 39.50. HT: 1 A Howie (Worth) 55.11; 3 C Gallen (IRL) 53.68; 4 P Milburn (Tav) 49.80; 5 E McIntosh (KuH) 48.82; 6 W Bedding (Hunts) 48.09; 7 K Waddell (Blyth) 47.21; 8 A Zukauskaite (Lag V) 44.62. JT: 1 H Court (TVH) 46.06; 2 H Wheeler (W Ches) 45.33; 3 J Howells (Win) 42.95; 4 B Moodie (KuH) 41.80; 5 I Fellows (Burt) 37.77. Hep: 1 M Quick (Swan) 4965 (14.29, 1.67, 11.13, 26.23, 5.60/3.2, 5.49/1.3, 29.74, 2:35.41); 2 I Pain (Chelt) 4821 (14.71, 1.82, 9.34, 26.31, 5.27/3.3, 4.95/1.2, 25.88, 2:33.53); 3 H Wilson (Gate) 4603 (14.79, 1.58, 8.29, 24.91, 5.25/3.0, 5.24/1.5, 21.66, 2:24.77); 4 C Bell (Norw) 4555 (15.25, 1.52, 9.07, 26.13, 5.46/3.9, 5.38/1.3, 21.93, 2:19.23); 5 E Thomas (Ton) 4475 (15.80, 1.64, 8.90, 26.45, 5.14/2.8, 5.02/1.7, 26.31, 2:26.89); 6 J Caig (N Ayr) 4209 (15.20, 1.31, 9.29, 26.56, 5.07/4.6, 4.66/1.9, 32.48, 2:34.22); 7 R Milliner (Exe) 4133 (17.41, 1.52, 9.71, 27.23, 5.11/3.3, 4.73/1.7, 29.43, 2:31.07); 8 E Pounder (York) 4031 (15.33, 1.52, 10.07, 27.61, 5.11/2.0, 17.29, 2:40.79); 9 T Lodge (Gate) 3945 (15.03, 1.43, 8.21, 26.86, 4.97/2.3, 4.74/1.0, 20.84, 2:40.27); 10 C Gilding (Norw) 3932 (16.09, 1.55, 10.03, 28.30, 5.14/1.5, 21.41, 2:46.55); 11 S Redfern (Sale) 3790 (16.20, 1.52, 7.69, 27.16, 4.92/2.0, 18.18, 2:38.91); 12 A Snowden (Jag) 3636 (16.10, 1.49, 8.99, 26.65, 5.26/2.4, 5.22/1.8, NM, 2:47.65)