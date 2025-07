English Schools results 2025

U20 men: 100 (0.4): 1 D Williams (BFTTA) 10.49; 2 B Otiora (BFTTA) 10.58; 3 M Clark (B&B) 10.61; 4 B Rhodes (Tel) 10.74; 5 A Avis (Bath) 10.75. Ht1 (0.2): 1 D Williams (BFTTA) 10.59; 2 J Masters (BFTTA) 10.72; 3 K Markland (SB) 10.76. Ht2 (1.0): 1 B Rhodes (Tel) 10.74; 2 R Smith (Herne H) 10.80. Ht3 (0.9): 1 B Otiora (BFTTA) 10.60; 2 E Asirifi-Otchere (NEB) 10.72; 3 F Ridgway (R&N) 10.76. Ht4 (-0.2): 1 M Clark (B&B) 10.56; 2 A Avis (Bath) 10.68; 3 M Gittens (WG&EL) 10.76. 200 (-0.2): 1 E Franklin (WG&EL) 20.85; 2 M Alabi (Bir) 20.86; 3 C Unsworth (B'burn) 21.07; 4 A Pearson (York) 21.15; 5 A Ofeimun (HW) 21.24; 6 E Nwokeji (SB) 21.41; 7 E Ochieng (Shef/Dearn) 21.91. Ht1 (-1.1): 1 E Franklin (WG&EL) 21.47. Ht2 (0.9): 1 E Nwokeji (SB) 21.09; 2 A Pearson (York) 21.26; 3 C Unsworth (B'burn) 21.41; 4 A Mahutu (Hallam) 21.69; 5 L Szalai (WSEH) 21.93. Ht3 (1.3): 1 M Alabi (Bir) 21.37; 2 A Ofeimun (HW) 21.41; 3 F Enyiam (Thurr) 21.73; 4 S Harris (Ports) 21.79. Ht4 (0.7): 1 K Taylor (BFTTA) 21.60; 2 E Ochieng (Shef/Dearn) 21.60; 3 O Nunn (BWF) 21.82; 4 J Goldsmith (BMH) 21.98. 400: 1 F Hake (Herne H) 47.64; 2 R Summers (Ply) 48.15; 3 J Flynn (Shrews) 48.32; 4 D Skilbeck (Herts P) 48.77; 5 J Patino (Liv H) 48.84; 6 A Head (NSP) 49.02; 7 H Nelson (SSH) 49.36. Ht1: 1 F Hake (Herne H) 47.93; 2 J Patino (Liv H) 48.86. Ht2: 1 D Skilbeck (Herts P) 49.32; 2 A Head (NSP) 49.38. Ht3: 1 R Summers (Ply) 48.16; 2 J Flynn (Shrews) 48.58; 3 T Watton (M'bro) 48.91. 800: 1 R Mirfin (Sky) 1:52.78; 2 T Waterworth (Hunts) 1:53.37; 3 T Cheesbrough (Norw) 1:54.53; 4 J O'Brien (Sale) 1:54.65; 5 J Kinrade (Shrews) 1:55.08; 6 Z Brannon (NSP) 1:55.86. Ht1: 1 T Waterworth (Hunts) 1:52.13; 2 F Goddard (Sale) 1:52.44; 3 J Whittingham (Stoke) 1:52.80; 4 S Hembry (B&R) 1:53.40; 5 T Corwood (Vale R) 1:54.61; 6 H Parker McLain (Vale R) 1:54.62; 7 O Gill (B'burn) 1:55.63; 8 A Pinder (Chilt) 1:55.72; 9 T Taylor (St Ed) 1:55.88. Ht2: 1 R Mirfin (Sky) 1:51.43; 2 T Cheesbrough (Norw) 1:51.69; 3 Z Brannon (NSP) 1:52.01; 4 O Cooper (Wat) 1:52.77; 5 J Ryan (Mans) 1:54.08; 6 I Mohan (Leic C) 1:54.35; 7 J Bridger (C&C) 1:55.22. Ht3: 1 J O'Brien (Sale) 1:50.35; 2 J Kinrade (Shrews) 1:51.96; 3 C McAndrew (York) 1:52.71; 4 J Ockenden (Bir) 1:53.75; 5 E Pinder (Chilt) 1:55.24; 6 J McAllen (W'vney) 1:55.41. 1500: 1 Z Dunne (Norw) 3:50.19; 2 H Johnson (Lut) 3:50.41; 3 E Newell (Sutt) 3:51.31; 4 F Shepherd (M&M) 3:51.54; 5 L Conway (C&C) 3:53.17; 6 J Trangmar (St Ed) 3:53.60; 7 J Hurrell (Chelm) 3:54.09; 8 W Percival (Norw) 3:54.73; 9 S Melero (St Ed) 3:55.99; 10 D Watson (NSP) 3:56.45; 11 S Pearson (KuH) 3:57.32. Ht2: 1 J Trangmar (St Ed) 3:54.55; 2 E Newell (Sutt) 3:54.79; 3 F Shepherd (M&M) 3:54.93; 4 L Conway (C&C) 3:55.03; 5 G Martin (Chelm) 3:55.07; 6 B Stratton (B'burn) 3:55.47; 7 O Sumba (AFD) 3:57.48. 3000: 1 M Clark (Norw) 8:27.82; 2 O Wallek (Phoe) 8:29.37; 3 L Dunham (Herts P) 8:30.77; 4 M Sanderson (B Beagles) 8:31.66; 5 N Paterson (Inv EK) 8:32.99; 6 A Lennon (Sutt) 8:36.04; 7 T Preston (PNV) 8:39.47. Ht2: 1 M Clark (Norw) 8:32.43; 2 M Cattini (Harrow) 8:35.70; 3 J Sanderson (Sett) 8:35.93; 4 N Paterson (Inv EK) 8:36.41; 5 C Benyan (C&C) 8:37.78; 6 R Gayer (SB) 8:38.95. 110H (0.4): 1 J Taylor (Exe) 13.78; 2 T Wright (Taun) 14.12; 3 A Dingley (Ply) 14.16; 4 T Corlis (Lon Hth) 14.23; 5 O Eribo (Taun) 14.42; 6 J Allen-Bramble (R&N) 14.44; 7 J Wheatley (PNV) 14.65; 8 M Dennis (Lon Hth) 15.12. Ht1 (-0.7): 1 A Dingley (Ply) 14.29; 2 T Corlis (Lon Hth) 14.42; 3 O Eribo (Taun) 14.92; 4 R Bradley (C&N) 15.09; 5 L Pichler (Blyth) 15.14; 6 S Coulson (Der) 15.40; 7 M Manuhwa (Sale) 15.54. Ht2 (1.0): 1 T Wright (Taun) 13.95; 2 J Taylor (Exe) 13.98; 3 J Allen-Bramble (R&N) 14.35; 4 J Wheatley (PNV) 14.71; 5 M Dennis (Lon Hth) 15.00. 400H: 1 R Mourtada (B&B) 51.45; 2 C West (M&M) 51.58; 3 N Maczugowski (Ply) 54.01; 4 E Hughes (Chelm) 54.52; 5 H London (Dac) 55.47; 6 A Crerar (Read) 55.68; 7 C Middleton (Wig D) 55.89. Ht1: 1 C West (M&M) 54.52; 2 E Hughes (Chelm) 55.11; 3 C Middleton (Wig D) 55.62; 4 O Dieppe (B&R) 56.70; 5 C Allnutt (Read) 56.81; 6 A Widdows (Swin) 57.08; 7 A Eldridge (WSEH) 57.96. Ht2: 1 R Mourtada (B&B) 55.25; 2 P Gardner (Bury) 56.22; 3 A Crerar (Read) 56.40; 4 A Varley (C&N) 57.48; 5 Z Cumberland (York) 57.59; 6 S Hillard (Strat) 57.70. Ht3: 1 N Maczugowski (Ply) 56.01; 2 H London (Dac) 56.94; 3 O Hall (Brack) 57.85; 4 O Baron (Wig D) 57.88. 2000SC: 1 D Millard (Taun) 5:50.38; 2 B Andrews-Callec (Jer) 5:52.78; 3 P Harrison (Bir) 5:53.57; 4 N Heal (Taun) 6:04.13; 5 F Matthews (B&H) 6:05.27; 6 J Rees (Guern) 6:07.70; 7 A Budding (Leeds C) 6:09.34; 8 E Sankey (Mans) 6:09.34; 9 T Matthews (B&H) 6:20.03; 10 L Shacklock (H'gate) 6:20.81; 11 J Beckett (B&H) 6:29.07. 4x100: 1 Esx Sch 40.55; 2 Sy Sch 40.73; 3 Lon Sch 41.75; 4 Hant Sch 41.85; 5 Suss Sch 41.99; 6 Mdx Sch 43.09; 7 Berk Sch 43.43. HJ: 1 O Poole (Yate) 2.10; 2 G Ball (Dac) 2.04; 3 Z Bryan (Bed C) 2.01; 4 F Stuart (Taun) 1.92; 5 A Onyekwe (Leam AA) 1.92. PV: 1 A Reilly (Shef/Dearn) 4.60; 2 R May (Shef/Dearn) 4.50; 3 P Zapantis (Sale) 4.50; 4 B Busari (Bir) 4.35; 5 D Blake (Bigg) 4.20; 6 M Oyetti (Dartf) 4.20; 7 T Hill (Darl) 4.00. LJ: 1 S Wright (BMH) 7.39; 2 K Masukume (Der) 7.25; 3 K Ramsay (Burt) 7.07; 4 W Alexander (Read) 7.01; 5 M Adamson (Herne H) 6.92; 6 S Lok (Corby) 6.82. TJ: 1 K Nneke (Read) 14.42/1.0; 2 O Kadiri (Glouc) 14.40/1.1; 3 G Tarr (Taun) 14.30/0.0; 4 L Cookson (Ports) 14.21/0.1; 5 W Langridge (B'mth) 14.17/0.4; 6 D Osei-Poku (Bas) 14.00/1.3; 7 T Thomas (E&E) 13.97/2.8. SP: 1 C Anthony-Uzoeto (WSEH) 14.69; 2 A Dawodu (WY Sch) 14.16. DT: 1 D Alade (Dartf) 52.85; 2 O Garrett (Yate) 49.57; 3 G Mutandwa (Dac) 45.01; 4 J Kelly (Dac) 44.09; 5 L Nash (Mil K) 39.80; 6 W Lacey (Leigh) 39.16. HT: 1 L Tutcher (Yate) 64.88; 2 W Larkins (Harrow) 62.63; 3 E Kendrick (W&B) 57.13; 4 A Merrett (Yate) 56.75; 5 S Simpson (WSEH) 55.62; 6 J Reibbitt (Carl) 54.43; 7 J Campbell (Ips) 52.89; 8 O Fileman (Tav) 49.51. JT: 1 T Rutter (HAWC) 63.93; 2 L Jones (Swan) 60.63; 3 H Watson (Yate) 58.23; 4 C Mason (Chelt) 57.50; 5 H Long (Craw) 54.44; 6 D Dubras (SB) 54.14; 7 B Hastings (B&H) 52.06; 8 K Greening (SMR) 50.52; 9 S Nicholson (Win) 48.70 U17: 100 (1.2): 1 D Iheme (Rad) 10.41; 2 O Keenlyside (TVH) 10.67; 3 F McKittrick (M'bro) 10.79; 4 B Hearn-Smith (Col H) 10.80; 5 K Dapaah (Poole R) 10.98; 6 O Johnson (Soton) 10.99; 7 K Mcbeth (N'hants Sc) 10.99; 8 P Iwuji (E&H) 11.02. Ht1 (-0.1): 1 O Keenlyside (TVH) 10.71; 2 K Dapaah (Poole R) 10.96; 3 P Iwuji (E&H) 11.05; 4 N Burrell (Croy) 11.14; 5 A John (Chelt) 11.19. Ht2 (-0.8): 1 D Iheme (Rad) 10.56; 2 O Johnson (Soton) 10.97; 3 K Mcbeth (N'hants Sc) 11.00. Ht3 (0.6): 1 B Hearn-Smith (Col H) 10.75; 2 F McKittrick (M'bro) 10.81; 3 A Bello Obadun (Mil K) 11.08. 200 (-0.3): 1 F Fabusiwa (Croy) 21.37; 2 O Ogundeko (Thurr) 21.44; 3 E Heggarty (Bing) 21.70; 4 G Oguagwu (Notts) 21.92; 5 S Agada (Cleve Sch) 22.00; 6 R Priestley (R&N) 22.03; 7 N Latusek (SSH) 22.12; 8 E Joseph (H'gate) 22.27. Ht1 (2.2): 1 F Fabusiwa (Croy) 21.85; 2 G Oguagwu (Notts) 21.90; 3 E Joseph (H'gate) 22.02. Ht2 (1.7): 1 E Heggarty (Bing) 21.73; 2 O Ogundeko (Thurr) 21.83; 3 I Lloyd-Uzoegbu (Corby) 22.29; 4 T Harding (Mans) 22.32; 5 S Brown (Harl) 22.34. Ht3 (0.5): 1 N Latusek (SSH) 22.00; 2 S Agada (Cleve Sch) 22.05; 3 S Appiah (Bas) 22.23; 4 K Michalski (Donc) 22.44. Ht4 (0.5): 1 R Priestley (R&N) 21.89; 2 R Ofili (Momentum Track) 22.12; 3 M Downes (Leeds C) 22.35; 4 P Ofori-Baffoe (Leam) 22.49; 5 M Allen (Norf Schs) 22.50. 400: 1 R Whittaker (York) 47.54; 2 C Tong (Momentum Track) 47.98; 3 T Okoro (WSEH) 48.66; 4 M Agbolegbe (S'end) 49.19; 5 L Cameron (M&M) 49.41; 6 Z Reynolds (Win) 49.63; 7 J Hirst (St Alb) 49.82; 8 M Henry (Nott Sch) 50.22. Ht1: 1 R Whittaker (York) 47.24; 2 C Tong (Momentum Track) 47.71; 3 J Hirst (St Alb) 49.26; 4 J Linstead (Norw) 50.71; 5 L Favier (R&N) 50.78; 6 Z Jones (Taun) 51.03. Ht2: 1 M Henry (Nott Sch) 50.10; 2 T Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 50.53; 3 J Bloxham (Ply) 50.85; 4 S Babis (WSEH) 51.08. Ht3: 1 M Agbolegbe (S'end) 48.32; 2 L Cameron (M&M) 49.09; 3 T Okoro (WSEH) 49.30; 4 O Hume (Der) 50.43; 5 S Lewitt (W&SV) 50.59. Ht4: 1 Z Reynolds (Win) 49.03; 2 D Barnor (SB) 49.78; 3 L Goodwin (Stoke) 50.16; 4 G Atkinson (H'gate) 50.46; 5 A Wood (Strat) 50.67; 6 Y El-Nager (Read) 50.90. 800: 1 M Riddell (Tyne) 1:51.77; 2 E Sparey (B&W) 1:52.10; 3 C Chambers (Soton) 1:52.91; 4 H Hemmings (Burt) 1:54.91; 5 J Tipping (Rad) 1:55.71; 6 R Brown (Tel) 1:56.11; 7 M Pointon (Brack) 1:58.05; 8 J Smith (Prest) 1:58.57. Ht1: 1 C Chambers (Soton) 1:55.60; 2 H Hemmings (Burt) 1:55.88; 3 C Pearson (C&S) 1:58.51; 4 F Boniface (Horsh BS) 1:58.85; 5 L Legge (PNV) 1:58.99; 6 J Cruise (Glouc) 1:59.03; 7 L Howard (Tel) 1:59.07. Ht2: 1 E Sparey (B&W) 1:54.65; 2 M Pointon (Brack) 1:55.20; 3 J Tipping (Rad) 1:55.34; 4 R Brown (Tel) 1:55.87. Ht3: 1 M Riddell (Tyne) 1:56.29; 2 S Bennett (B&H) 1:56.87; 3 A Bedford (Roth) 1:57.63; 4 M McKinstry (B&W) 1:59.30. Ht4: 1 J Smith (W&B) 1:56.06; 2 S Bryan-Gray (S Lon) 1:56.49; 3 O Nagalingam (St Alb) 1:56.57; 4 J Dormer (Woking) 1:57.46; 5 J Adkin (Charn) 1:58.32; 6 C Still (S'port W) 1:59.45. 1500: 1 E Grime (Salf) 4:02.11; 2 F Rowe (Have) 4:02.60; 3 E Withnall (Burt) 4:04.72. 3000: 1 J Scanes (B&B) 8:29.69; 2 P Aron (Traff) 8:38.14; 3 T Ford (Chilt) 8:38.61; 4 R Barclay-Watt (Exe) 8:39.27; 5 M Bacon (Roth) 8:44.63; 6 S Mcdonald (C&C) 8:51.42; 7 A Cook (Gate) 8:51.68; 8 A Lane (Leam) 8:53.68; 9 J Hill (B&B) 8:57.79; 10 M Taylor (Liv H) 8:57.80; 11 C Holmes (Herne H) 8:58.92. Ht1: 1 A Cook (Gate) 8:52.27; 2 J Scanes (B&B) 8:52.42; 3 T Ford (Chilt) 8:53.15; 4 P Aron (Traff) 8:53.66; 5 M Bacon (Roth) 8:54.39; 6 S Mcdonald (C&C) 8:54.83; 7 S Blackwell (St Ed) 8:56.38; 8 S Collins (W&SV) 8:57.32; 9 T Loughlin (Bath) 8:57.62. Ht2: 1 J Hill (B&B) 8:52.95; 2 A Lane (Leam) 8:52.96; 3 R Barclay-Watt (Exe) 8:53.34; 4 T Murphy (Dac) 8:53.36; 5 C Holmes (Herne H) 8:53.48; 6 M Taylor (Liv H) 8:53.61; 7 A White (Traff) 8:54.19. 100H (-0.8): 1 H Nmaju (Camb H) 12.87; 2 H Douglas-Reeves (Darl) 13.12; 3 E Morti (Chilt) 13.15; 4 H Beckles (Ports) 13.25; 5 M David Mckenzie Callum (Lon Hth) 13.28; 6 M Nweze (C&N) 13.43; 7 H Lee (Chelm) 13.44; 8 B Lee (Oxf C) 13.81. Ht1 (-0.8): 1 M David Mckenzie Callum (Lon Hth) 13.24; 2 H Douglas-Reeves (Darl) 13.37; 3 M Nweze (C&N) 13.44; 4 E Moore (Wirr) 13.59; 5 J Timba (K&P) 13.61; 6 J Allen (Read) 13.74. Ht2 (1.9): 1 H Nmaju (Camb H) 13.00; 2 H Lee (Chelm) 13.31; 3 E Ogilvie (Dac) 13.45; 4 J Durotoye (S Factor) 13.67; 5 J Saxton (Taun) 13.86; 6 S Briggs-McKellar (R&N) 14.09. Ht3 (0.2): 1 E Morti (Chilt) 13.28; 2 B Lee (Oxf C) 13.34; 3 H Beckles (Ports) 13.43; 4 T Lamprecht (Macc) 13.61; 5 S Rennie-Roddy (SB) 13.91; 6 E Ogbonna (Camb H) 14.03. 400H: 1 E Olaleye (Camb H) 53.95; 2 H Ryan (Win) 54.60; 3 L Carlin (St Alb) 54.87; 4 L O'Brien (Sale) 55.09; 5 L Husain (Wirr) 55.83; 6 C Kidger (KuH) 56.60; 7 D Brown (Chelm) 57.05; 8 A Williams (Rad) 57.85. Ht1: 1 E Olaleye (Camb H) 55.27; 2 L Husain (Wirr) 56.43; 3 P Nixon (Craw) 57.28; 4 A Jones (Read) 58.25; 5 J Ord (Hart AC) 59.87. Ht2: 1 L O'Brien (Sale) 56.40; 2 D Brown (Chelm) 56.87; 3 A D'Cruz (B&B) 57.15; 4 E Appiahkorang-Mensah (Bic) 57.21; 5 A Lewis (B'mth) 58.53; 6 T Guthrie (Read) 58.83; 7 W Hovell (Strat) 59.96. Ht3: 1 L Carlin (St Alb) 56.16; 2 H Ryan (Win) 56.31; 3 A Williams (Rad) 56.37; 4 C Kidger (KuH) 56.82; 5 M Patel (Shef/Dearn) 57.80; 6 C Christian (Bir) 58.59. HJ: 1 N Wincott (And) 2.05; 2 D Obike (Camb H) 1.97; 3 E Adams (NSP) 1.97; 4 S James (K&P) 1.94; 5 O Owuor (C&C) 1.94; 6 C Pyner (Chelm) 1.94; 7 J Akintolu (Wake) 1.94; 8 S Thompson Moodley (Herne H) 1.91; 9 T Blake (Notts) 1.91. PV: 1 M Merriman (G&G) 4.50; 2 L Nicholls (Sale) 4.40; 3 R Gill (SB) 4.20; 4 I van den Bergh (SB) 4.20; 5 J High (E&H) 4.20; 6 S Shacklock (Soton) 4.05; 7 O Cooper (Bury) 4.05; 8 T Robertson (SB) 4.05; 9 C Park (Sale) 3.90; 10 A Bates (SMR) 3.90; 11 C Platt (B&B) 3.90; 12 I Slight (Yeov O) 3.90. LJ: 1 D Emegbor (Harrow) 7.80/-0.8; 2 W Launder (B'mth) 7.17/-0.3; 3 O Firth (WavAC) 6.94/0.0; 4 J Howarth (C&N) 6.67/-0.2; 5 J Chunye (Harrow) 6.59/0.2; 6 L Jones (Rad) 6.58/0.0; 7 C Wilson (Wirr) 6.48/-0.1. TJ: 1 T Odunaike (Mil K) 15.65/0.7; 2 H Henry (SB) 15.28/0.0; 3 S Atafo (NEB) 15.14/0.0; 4 J Hughes (B&B) 14.79/0.0; 5 Z Richings (Poole) 14.54/-1.0; 6 B Foulger (York) 14.23/0.0; 7 B Cunningham (Gate) 14.15/0.0; 8 E Iwuchukwu (Have) 14.03/0.0; 9 J Cabulo (Bas) 13.85/0.0; 10 R Odugbayi (Dartf) 13.81/-2.1; 11 T Mattis-King (B&W) 13.76/0.0; 12 D Michael-Ulogho (Suss Sch) 13.68/-1.3; 13 E Yeboah Afari (Dartf) 13.67/0.0; 14 T Madukah (Harrow) 13.63/0.8; 15 J Akubue (Dartf) 13.21/0.6; 16 O Akib (Mil K) 13.07/-0.1. SP: 1 L Capes (PNV) 18.30; 2 H Beard (Shef/Dearn) 17.22; 3 M Bridge (Camb H) 17.03; 4 C Broad (Norw) 15.90; 5 M Graham (N'pton) 15.79; 6 S Whiteley (W Ches) 15.25; 7 K Dhillon (Dartf) 13.92; 8 O Aighe (Hant Sch) 13.75; 9 G Centracchio (Dac) 13.62; 10 J Andersen (Chelm) 13.57; 11 T Ayetan (SB) 13.41; 12 D Cadmus-Alakuro (Kent Sch) 13.36; 13 L Peter (TVH) 13.35; 14 O Delaney (Prest) 13.32; 15 B Reid (E&E) 13.25. DT: 1 M Stumpenhusen (R&N) 58.59; 2 O Coulibaly (Soton) 48.54; 3 R Wilkinson (Here) 46.90; 4 O Downs (Inv EK) 46.65; 5 C Ononogbu (SB) 45.78; 6 B Roberts (Prest) 44.15; 7 M Varnelis (Leeds C) 42.27; 8 T Altuntas (Team K) 41.63; 9 W Richards-Baldwin (Glouc) 40.84; 10 G Hedderly (BMH) 40.42; 11 W Grundy (Taun) 40.41; 12 S Parker-Green (WSEH) 38.91. HT: 1 J Hancock (R&N) 58.84; 2 A Axtell (Soton) 55.57; 3 J Babalola (Chelm) 53.32; 4 W Stander (WG&EL) 47.47; 5 C Merrett (Yate) 47.43; 6 O Blake (Bigg) 45.67; 7 L Reid (York) 44.83; 8 J Barker (Bord H) 41.62; 9 A Dodds (Leigh) 40.55. JT: 1 N Scott (Win) 62.63; 2 H Jones (Read) 59.87; 3 W Parnell (Leigh) 59.52; 4 J Earle (Salis) 57.97; 5 T Gwinnell (Ton) 57.82; 6 B Clarke (Bury) 56.92; 7 O Boon (Yate) 56.85; 8 Z Williams (Chelm) 56.31; 9 F Dines (W Suff) 54.97; 10 C Summers (Bath) 54.88; 11 F Luckett (Camb H) 53.55; 12 C Cook (R&N) 52.98; 13 G Marsella (R&N) 49.89; 14 M Harty (Wirr) 49.87 U15: 100 (-0.7): 1 P Spencer-Simms (B&B) 10.93; 2 T Suberu (Folk) 11.15; 3 L Foster (WG&EL) 11.39; 4 T Moxham (Torb) 11.42; 5 M Gillard (And) 11.44; 6 L Osei Bonsu (Mil K) 11.59. Ht1 (0.1): 1 P Spencer-Simms (B&B) 11.23; 2 M Gillard (And) 11.39. Ht2 (1.2): 1 T Suberu (Folk) 11.13; 2 N Wade (York) 11.32; 3 T Moxham (Torb) 11.34; 4 K Medina (Hunts) 11.55. Ht3 (0.2): 1 L Foster (WG&EL) 11.44; 2 G Lakota (Belg) 11.45; 3 C Emmanuel (St Alb) 11.56. Ht4 (-0.3): 1 L Osei Bonsu (Mil K) 11.41; 2 M Boos (Poole) 11.49; 3 J Zamfir (Holm) 11.50. 200 (0.0): 1 G Abrahams (Momentum Track) 22.12; 2 A Macabee-Rose (Croy) 22.37; 3 A Osagie (WG&EL) 22.95; 4 J Adelakun (Sale) 23.08; 5 C Pollard (Gt Yar) 23.08; 6 B Jackson (Wake) 23.36; 7 C Hughes (SSH) 23.49; 8 P Okoro (Walton) 23.63. Ht1: 1 G Abrahams (Momentum Track) 22.43; 2 P Okoro (Walton) 23.06; 3 C Pollard (Gt Yar) 23.12; 4 F Birch (Berk Sch) 23.45; 5 B Eaton (N&P) 23.50; 6 T Alli (Herne H) 23.69. Ht2 (0.4): 1 A Macabee-Rose (Croy) 22.35; 2 B Jackson (Wake) 22.88; 3 C Hughes (SSH) 23.00; 4 J Lindsey (Camb H) 23.22; 5 L Xun (SB) 23.63. Ht3 (0.8): 1 A Osagie (WG&EL) 22.79; 2 J Adelakun (Sale) 22.95; 3 L Burt (Pend) 23.37. 300: 1 T Crosara (HW) 35.93; 2 E Friedrich (Guern) 36.30; 3 J Senior (B&B) 36.44; 4 T Lindsay (Croy) 36.48; 5 F McDonagh (Taun) 36.57; 6 S Roberts (Burt) 36.64; 7 F Bayne-Dixon (Gate) 37.08; 8 L Ashworth (B&H) 37.13. Ht1: 1 F Bayne-Dixon (Gate) 36.00; 2 E Friedrich (Guern) 36.14; 3 T Lindsay (Croy) 36.48; 4 F McDonagh (Taun) 36.86; 5 J Flynn (Herne H) 37.45; 6 H Smith (Kett) 38.01; 7 W Roberts (N&P) 38.10; 8 H Thynne (Abing) 38.11. Ht2: 1 T Crosara (HW) 35.76; 2 J Senior (B&B) 36.24; 3 G Connery (C&N) 37.69; 4 A Woyton (Read) 38.32; 5 J Coleman (Hunts) 38.44. Ht3: 1 S Roberts (Burt) 36.52; 2 L Ashworth (B&H) 36.72; 3 R Deegan (IoW) 37.29; 4 E Best (Dav) 37.56; 5 M Peiris (Lut) 37.88; 7 M Mohamed (BRAT) 38.09. 800: 1 O Bradford-Peck (Dors Sch) 1:56.80; 2 J Davis (Lut) 1:59.16; 3 A Paget (Rush) 1:59.75; 4 H Brown (Vale R) 2:00.32; 5 H Dover (St Ed) 2:01.59; 6 J Bryant (Swin) 2:01.66; 7 M Emmanuel (Oxf C) 2:02.25. Ht1: 1 O Bradford-Peck (Dors Sch) 2:01.50; 2 H Dover (St Ed) 2:01.60; 3 J Baranowski (B'burn) 2:01.86; 4 F Jones (R&N) 2:03.79; 5 B McEvoy (Liv H) 2:03.96; 6 L Wayman (OWLS) 2:04.22; 7 I Male (Hal) 2:05.50; 8 H Henderson (Bed C) 2:05.51. Ht2: 1 J Davis (Lut) 2:02.75; 2 A Paget (Rush) 2:02.88; 3 M Cary (NSP) 2:02.98; 4 O Beck (Wells) 2:03.78; 5 M Christopher (Jer) 2:05.66. Ht3: 1 H Brown (Vale R) 2:01.16; 2 J Bryant (Swin) 2:01.22; 3 M Emmanuel (Oxf C) 2:01.62; 4 M Randhawa (RSC) 2:03.63; 5 E Gibbs (Bed C) 2:03.83; 6 B Smith (B'mth) 2:04.48; 7 B Smart (C&S) 2:04.73; 8 H Sinski (Notts) 2:05.40. 1500: 1 J Summers (Herts P) 4:07.12; 2 J Osuji (Macc) 4:08.28; 3 H Cantell (C&C) 4:08.78; 4 F Byrne (Swin) 4:11.00; 5 C Nicolson (Lon Hth) 4:11.98; 6 C Brown (Newc S) 4:12.45; 7 T Creed (HW) 4:14.92; 8 Z Rush (SSH) 4:15.16; 9 F Williams (Bed C) 4:16.16; 10 F Whybrow (Tav) 4:16.55; 11 B Roberts (E'bne) 4:16.85. Ht1: 1 F Byrne (Swin) 4:14.11; 2 H Cantell (C&C) 4:16.12; 3 C Brown (Newc S) 4:17.11; 4 F Whybrow (Tav) 4:17.30; 5 H Helmore (B&R) 4:17.82; 6 A Duan (Herne H) 4:18.82; 7 C King (Bath) 4:19.54. Ht2: 1 J Osuji (Macc) 4:14.21; 2 J Summers (Herts P) 4:15.26; 3 B Roberts (E'bne) 4:15.77; 4 F Williams (Bed C) 4:16.09; 5 P Wayman (Bord H) 4:16.66. Ht3: 1 C Nicolson (Lon Hth) 4:16.38; 2 T Creed (HW) 4:17.01; 3 T Cobley (Poole) 4:17.48; 4 Z Rush (SSH) 4:18.85. 80H (-1.9): 1 C Reilly (Shef/Dearn) 10.94; 2 F Nayan (Esx Sch) 11.09; 3 K Thomas (SB) 11.10; 4 J Husain (Wirr) 11.34; 5 G Edwards (Lon Hth) 11.60; 6 J Clark Jones (Inv EK) 11.74; 7 T Kerr (Sale) 11.75. Ht1 (0.1): 1 F Nayan (Esx Sch) 11.24; 2 J Phillips (Ashf) 11.72; 3 A Irvine (SSH) 11.83; 4 T Matthews (Herts Sch) 11.89; 5 W Harvey (BMH) 11.90. Ht2 (0.3): 1 K Thomas (SB) 11.09; 2 J Clark Jones (Inv EK) 11.66; 3 O Waters (C&C) 11.72; 4 E Oyedele (Hant Sch) 11.98. Ht3 (-1.7): 1 C Reilly (Shef/Dearn) 11.04; 2 J Husain (Wirr) 11.27; 3 G Edwards (Lon Hth) 11.54; 4 T Kerr (Sale) 11.71; 5 N Clark (Dac) 11.80; 6 B Jeffs (C&N) 11.88. 4x100: 1 Sy Sch 43.33; 2 Esx Sch 43.76; 3 Kent Sch 43.86; 4 Lon Sch 44.04. HJ: 1 J Read (Chelm) 1.90; 2 M O'Keefe (K&P) 1.87; 3 T Oyetunde (Esx Sch) 1.78; 4 H Dutton-Medlock (Dorset Schs) 1.75; 5 J Wraithmell (Som Sch) 1.72; 6 P Artemiev (WSEH) 1.72; 6 T Mumbure (R&N) 1.72; 8 T Bevan (AIS (Dubai)) 1.72. PV: 1 N Van Den Bergh (SB) 3.90; 2 M Hilborne (Craw) 3.80; 3 B Scott (Lewes) 3.60; 4 H Williamson (York) 3.30; 5 E Roberts (Dac) 3.15; 6 T Cleveland (Dac) 3.15; 7 B Phillips (Mil K) 3.15; 8 B Vural (R&N) 3.15; 9 H Kirkley (York) 3.00; 10 I McHardy (SMR) 2.80. LJ: 1 E Famokun (Central P) 6.46/1.4; 2 I Saeed (Wilt Sch) 6.35/0.0; 3 O Chan (Read) 6.14/-0.4; 4 J Moss (Amber) 5.93/0.0; 5 G Osarogiagbon (Liv H) 5.86/0.0; 6 S Ribeiro (Mdx Sch) 5.84/0.0. TJ: 1 T Okelola (Unatt) 13.16/0.0; 2 C Collins (Leeds C) 12.94/-1.2; 3 A Ottosson (E&E) 12.75/0.0; 4 T Chambers (ESM) 12.63/-1.5; 5 E Trickey (W'borne) 12.41/-0.1; 6 J Andrew (Hant Sch) 12.06/0.0; 7 T Ogunjimi (M&M) 11.63/0.0. SP: 1 L Cowling (KuH) 16.25; 2 S Seldon (Worc) 15.73; 3 J Jones (Traff) 15.40; 4 S Crisp (E'bne) 14.35; 5 L Brink (Brack) 13.65; 6 S Savage (Macc) 12.85. DT: 1 K Onolememen (Camb H) 50.11; 2 O Aniebo (Camb H) 49.60; 3 S Bundy (Inv EK) 48.41; 4 A Oates (Craw) 47.63; 5 T Adeniran (BMH) 43.78; 6 K Akpakwu (Herts Sch) 42.92; 7 J Okugbe (Croy) 42.06; 8 J Taylor (R&N) 37.65; 9 A Allen (Linc Sch) 36.27; 10 N Holden (W'ley) 35.64; 11 A Gallagher (E Grin) 34.84. HT: 1 A Rushton (Stoke) 54.40; 2 O Oviawe (Ton) 49.69; 3 B Compton (Blyth) 44.22; 4 T Koyuncu (KuH) 43.19; 5 O Hook (Team K) 41.58; 6 S Trofimczuk (Camb H) 40.92; 7 A Dumara (Here) 39.62. JT: 1 H Bucher (Chelt) 69.89; 2 W Connop (M&M) 58.02; 3 T Nock (Chelt) 53.34; 4 A Rogers (B&H) 53.32; 5 G Hoogewerf (Momentum Track) 52.93; 6 T Froud (W'borne) 50.90; 7 J Morgan (Wyc P) 48.19; 8 T Buscombe (S'end) 47.05; 9 F Strong (Bord H) 46.96; 10 T Connop (M&M) 46.26; 11 Z Capon (Poole) 45.37; 12 H Smith (Dac) 44.37; 13 Z Wilkes (Stoke) 43.02; 14 J Dines (W Suff) 41.60 U20 women: 100 (0.7): 1 T Rizzo (Herts P) 11.97; 2 C Ufuoma (Bolt) 12.00; 3 S Kennedy (Dac) 12.03; 4 E du Bois (R&N) 12.07; 5 A Adeshokan (WG&EL) 12.16; 6 K Bell (Gate) 12.28; 7 S Kaczmar (Corby) 12.29. Ht1 (-0.3): 1 S Kennedy (Dac) 12.03; 2 C Ufuoma (Bolt) 12.11; 3 K Bell (Gate) 12.26. Ht2 (-0.3): 1 T Rizzo (Herts P) 12.14. Ht3 (-0.8): 1 E du Bois (R&N) 12.07. 200 (-1.1): 1 S Morgan (R&N) 24.01; 2 A Freeman (Bir) 24.12; 3 T George (SB) 24.16; 4 C Musgrave (Shef/Dearn) 24.19; 5 L Cowen (K&P) 24.94; 5 T Adesina (Notts) 24.94; 7 O Showemimo (M&M) 24.98. Ht1 (-2.2): 1 A Freeman (Bir) 24.24; 2 S Morgan (R&N) 24.32; 3 C Musgrave (Shef/Dearn) 24.59; 4 N Le'Gall (W Ches) 24.99. Ht2 (-0.7): 1 C Downey (BFTTA) 24.20; 2 L Cowen (K&P) 24.69; 3 H Wilson (Gate) 24.93. Ht3 (-0.6): 1 T George (SB) 24.20; 2 O Showemimo (M&M) 24.64; 3 T Adesina (Notts) 24.87. 400: 1 E McIntosh (B&W) 54.64; 2 E Brindle (Win) 56.12; 3 C Bennett (Cov) 56.47; 4 D Graham Marti (Traff) 56.75; 5 P Armah (Read) 57.34. Ht1: 1 E McIntosh (B&W) 54.76; 2 E Carman (Worth) 56.31; 3 C Bennett (Cov) 57.18; 4 M Lamvohee (Bev) 57.60. Ht2: 1 E Brindle (Win) 56.84; 2 D Graham Marti (Traff) 56.95; 3 P Armah (Read) 57.02. 800: 1 H Sanigar (B&W) 2:09.43; 2 G Langdon (Read) 2:10.87; 3 E Jha (Vale R) 2:11.49; 4 E Churcher (Soton) 2:12.71. Ht1: 1 G Tuesday (Phoe) 2:11.63; 2 H Sanigar (B&W) 2:11.83; 3 G Langdon (Read) 2:12.11. Ht2: 1 E Churcher (Soton) 2:11.24; 2 E Jha (Vale R) 2:11.59; 3 L Langan (York) 2:12.81; 4 L Burton (Ips) 2:13.79; 5 D Silverman (SB) 2:14.02; 6 L Creaby (Blyth) 2:14.38. 1500: 1 I McGowan (Banb) 4:24.57; 2 I Jones (W&B) 4:25.60; 3 K Pye (AFD) 4:26.76; 4 E Powell (Abing) 4:26.78; 5 S Shaw (Craw) 4:31.48; 6 M Fieldsend (WSEH) 4:33.34; 7 S Clough (Traff) 4:34.01; 8 F East (Ports) 4:34.37; 9 M Bellwood (Keigh) 4:39.14. Ht1: 1 I Jones (W&B) 4:28.45; 2 I McGowan (Banb) 4:31.46; 3 M Bellwood (Keigh) 4:32.35; 4 S Shaw (Craw) 4:32.79; 5 M Fieldsend (WSEH) 4:33.62; 6 D Gladwell (Ips) 4:35.49; 7 C Smith (Banb) 4:39.55. 3000: 1 Z Gilbody (Tel) 9:23.00; 2 F Bradley (Yate) 9:30.24; 3 M Pearce (Mil K) 9:32.43; 4 A Clough (Traff) 9:38.58; 5 S Barrett (Norw) 9:42.15; 6 D Murphy (Vale R) 9:46.03; 7 F Murdoch (Salf) 9:49.33; 8 Z Hughes (Optima) 9:50.51; 9 I Edwards (Wirr) 9:57.29; 10 E Wells (Poole) 9:58.64; 11 M Hoshiko (Warr) 10:15.63; 12 F Taylor (Linc W) 10:18.85. 100H (-2.5): 1 E Robinson (Card Arch) 14.06; 2 L Gayle (Camb H) 14.30; 3 J Bliss (B&H) 14.31; 4 L Wagstaff (C&C) 14.43; 5 I Laugharne (Notts) 15.16; 6 M Gordon (Gate) 15.32. Ht1 (-1.4): 1 J Bliss (B&H) 14.42; 2 E Roberts (Win) 15.15. Ht2 (-0.8): 1 L Gayle (Camb H) 14.05; 2 L Wagstaff (C&C) 14.15; 3 I Laugharne (Notts) 14.93; 4 E Pounder (York) 15.06; 5 O Ndefo (N'pton) 15.14. Ht3 (-1.0): 1 E Robinson (Card Arch) 14.02; 2 M Gordon (Gate) 14.88; 3 M Rolls-Hooper (Ports) 15.19. 400H: 1 A Wilson (TVH) 58.60; 2 C Bell (Norw) 60.87; 3 Z Smith (Newk) 61.16; 4 G Kendeck (B&B) 62.23; 5 S Gorvett (Blyth) 63.94; 6 K Olaleye (Camb H) 64.09; 7 A McAuley-Zechner (Gate) 66.19. Ht1: 1 A Wilson (TVH) 61.18; 2 C Bell (Norw) 62.78; 3 S Gorvett (Blyth) 65.46; 4 K Olaleye (Camb H) 66.15. Ht2: 1 G Kendeck (B&B) 62.51; 2 Z Smith (Newk) 62.99; 3 A McAuley-Zechner (Gate) 67.02; 4 L Birch (York) 67.08; 5 G Kyte (Inv EK) 67.30. 1500SC: 1 E Davey (WSEH) 4:51.75; 2 R Le Fay (Ton) 4:53.02; 3 J Wright (Salf) 4:58.71; 4 L Bickerton (Yeov O) 5:02.85; 5 A Cox (Craw) 5:04.61; 6 J Heller (WSEH) 5:06.74; 7 A James (B&H) 5:08.41; 8 D Davies (Taun) 5:09.09; 9 D Slattery (Salf) 5:19.36; 10 I Wharton (Warr) 5:19.56; 11 Z Rennie (Read) 5:20.23; 12 L Danobrega (Bed C) 5:22.21; 13 C Bithell (Newmkt J) 5:22.37; 14 M Bailey (Lev V) 5:22.49; 15 L Harris (Roth) 5:27.71; 16 I Gregg (Mil K) 5:29.46; 17 L Quinn (AFD) 5:34.98. 4x100: 1 Sy Sch 46.75; 2 Mdx Sch 47.07; 3 G Man Sch 48.77; 4 Hant Sch 49.11. HJ: 1 C Rose (K&P) 1.78; 2 M Secker (Ton) 1.75; 3 I Pain (Chelt) 1.75; 3 D Burton (Bir) 1.75; 5 M Scales (HW) 1.69. PV: 1 I Turner (Dac) 3.90; 2 L Jervis-Allan (WSEH) 3.70; 3 M Dodd (B&B) 3.60; 4 A Burgess (Yate) 3.50; 5 E Wilkinson (Leam) 3.20; 6 M Samuel (Leeds C) 3.00. LJ: 1 D Snell (B&B) 6.15/2.2; 2 E Woods (Bir) 5.82/0.7; 3 T Mason (Bed C) 5.69/0.0; 4 I Amartey (Dartf) 5.67/0.0; 5 C Bigmore (Read) 5.65/0.0; 6 A Fairmaner (Have) 5.64/1.3; 7 S Parker (Blyth) 5.60/1.1. TJ: 1 Q Ukpai (B&B) 12.13/0.0; 2 A Brown (Traff) 11.96/0.0; 3 A Dowdye (NEB) 11.90/-2.2; 4 M McMullan (WSEH) 11.70/-1.8; 5 M Woodley (WSEH) 11.43/0.0; 6 P Dunne (Traff) 11.11/0.0; 7 S Madigan (Liv H) 10.98/-0.6; 8 T Owosho (Craw) 10.96/0.0. SP: 1 A Dumbuya (Leigh) 14.64; 2 I Stamp (S Lon) 12.96; 3 Y Baker (Wig D) 12.21; 4 K Dozie (WSEH) 11.34; 5 I Lane (Cov) 10.91. DT: 1 G Tcheukam (Croy) 45.08; 2 N Evans-Shields (Ply) 42.59; 3 M Farrar (WavAC) 41.07; 4 S Joynt (Mans) 38.61; 5 Z Ogedengbe (Wirr) 35.37; 6 K Miller (Salis) 35.22; 8 A Thomas (Harrow) 32.45; 9 M Wright (KuH) 32.23; 10 G Flory (Taun) 31.95. HT: 1 A Howie (Worth) 53.96; 2 K Waddell (Blyth) 51.46; 3 E McIntosh (KuH) 50.84; 4 K Stoll (W Ches) 46.89; 5 P Milburn (Tav) 45.58; 6 N Akyol (Ips) 43.73; 7 C Harris (WSEH) 43.63; 8 K Shaw (York) 42.20. JT: 1 H Court (TVH) 52.68; 2 A Jones (Mil K) 48.62; 3 H Wheeler (W Ches) 45.14; 4 J Howells (Win) 44.72; 5 E Roe (Mend) 40.62; 6 I Fellows (Burt) 39.53; 7 L Oldale (Sale) 37.61; 8 P Radford (Dac) 36.97 U17: 100 (0.2): 1 S Marshall (Croy) 11.75; 2 C Obinna-Alo (Gate) 11.86; 3 R Rogers (Oxf C) 12.04; 4 A Ajakaye (Mil K) 12.13; 5 M Heward-Mills (HW) 12.13; 6 G Caprarelli (Dac) 12.21; 7 E Eze (WG&EL) 12.27; 8 B Kearney (VP&TH) 12.29. Ht1 (0.3): 1 R Rogers (Oxf C) 12.01; 2 M Heward-Mills (HW) 12.03; 3 C Nketia (B&B) 12.20; 4 J Jessamy (R&N) 12.27; 5 O Stockwell-Green (Herne H) 12.32; 6 A March (W Ches) 12.44. Ht2 (-1.3): 1 C Obinna-Alo (Gate) 12.01; 2 S Kenion (Cov) 12.21; 3 P Okoma (Lon Sch, U15) 12.47. Ht3 (-0.3): 1 S Marshall (Croy) 11.82; 2 G Caprarelli (Dac) 12.11; 3 T Akinola (SB) 12.31; 4 K McKenzie (Der) 12.33. Ht4 (1.1): 1 A Ajakaye (Mil K) 12.01; 2 E Eze (WG&EL) 12.10; 3 B Kearney (VP&TH) 12.12; 4 F Ezike (Craw) 12.42; 5 C Blissett (Bir) 12.45; 6 B Takieddine (York) 12.48. 200 (0.2): 1 E Rennie (Herne H) 23.71; 2 K Little (Torb) 24.17; 3 M Boylan (Gt Yar) 24.32; 4 L Hartman (Chelm) 24.42; 5 E Cadman (Camb H) 24.50; 6 M Herringshaw (N Som) 24.69; 7 S Hulse (C&S) 24.84; 8 N Obolewicz (C&C) 25.18; 9 O Mtungwazi (S'oaks) 25.21. Ht1 (0.8): 1 E Rennie (Herne H) 24.25; 2 S Hulse (C&S) 24.66; 3 N Obolewicz (C&C) 25.09; 4 C Johnson (New FJ) 25.24. Ht2 (-0.1): 1 K Little (Torb) 24.34; 2 O Mtungwazi (S'oaks) 25.11. Ht3 (-1.3): 1 M Boylan (Gt Yar) 24.16; 2 E Cadman (Camb H) 24.24; 3 F Hodgkins (York) 25.27. Ht4 (1.0): 1 M Herringshaw (N Som) 24.58; 2 L Hartman (Chelm) 24.64; 3 J Mann (Warr) 25.22; 4 A May (Bolt) 25.33; 5 E Bassong (BFTTA) 25.38. 300: 1 H Ryan (SB) 38.02; 2 N Chodokufa (WG&EL) 38.32; 3 S Omotosho (Bas) 38.37; 4 C Hadfield (Der) 38.99; 5 C Poore (Win) 39.03; 6 M Taylor (R&N) 39.30; 7 J Jeffries (C&S) 39.36; 8 E Bibby (Warr) 39.39. Ht1: 1 H Ryan (SB) 38.80; 2 J Jeffries (C&S) 39.38; 3 R Phillips (Wirr) 39.86; 4 I Barker (Ips) 40.60. Ht2: 1 N Chodokufa (WG&EL) 38.74; 2 C Poore (Win) 39.12; 3 E Bibby (Warr) 39.25; 4 E Davies (Cov) 40.60; 5 M Benn (Glouc) 40.69; 6 R Tyler (Burt) 41.25. Ht3: 1 S Omotosho (Bas) 38.37; 2 M Taylor (R&N) 38.93; 3 H Colenutt (Brack) 39.55; 4 C Mckenzie (KuH) 39.64; 5 M Rhodes (Spen) 40.69; 6 K Barney (Rad) 40.70. Ht4: 1 C Hadfield (Der) 38.81; 2 G Sikora (WSEH) 39.43; 3 E Martin (Cov) 40.08; 4 G Blewitt (Bath) 40.67; 5 M Davis-Hull (N Dev) 40.84. 800: 1 M Grant (Linc W) 2:08.26; 2 E Harrold (Chelm) 2:08.90; 3 M Schofield (Roth) 2:09.30; 4 I Goodman (Chor ATC) 2:09.95; 5 D Connor (E'bne) 2:10.29; 6 E Norris (New FJ) 2:10.45; 7 M Robertson (AFD) 2:12.35. Ht1: 1 M Grant (Linc W) 2:09.63; 2 E Norris (New FJ) 2:10.44; 3 B Taylor (St Ed) 2:11.33; 4 K Harrison-Sargent (Hal) 2:13.20; 5 M Turner (Amber) 2:14.00; 6 M Cossins (Stroud) 2:14.73; 7 L Horton (D&S) 2:15.65. Ht2: 1 M Schofield (Roth) 2:12.12; 2 E Harrold (Chelm) 2:12.66; 3 O Wright (Herne H) 2:14.47; 4 M Carver Brown (B&W) 2:14.70; 5 M Carvell (Wirr) 2:15.54. Ht3: 1 D Connor (E'bne) 2:10.32; 2 I Goodman (Chor ATC) 2:10.83; 3 M Robertson (AFD) 2:11.10; 4 P Henson (Leeds C) 2:12.04; 5 D Allford (BMH) 2:13.11; 6 A Sutton (R&N) 2:15.44. 1500: 1 O McGhee (R&N) 4:27.43; 2 J March (Chelm) 4:28.09; 3 S Allen (High) 4:30.87; 4 G Igoe (Roth) 4:32.19; 5 O Steer (Exe) 4:32.72; 6 I Tutt (Wake) 4:32.98; 7 H Cross (Liv H) 4:34.40; 8 I Wheeler (Horsh BS) 4:36.25; 9 I Porter (Linc W) 4:38.24; 10 E Foster (N Dev) 4:38.37; 11 O Avery (Glouc) 4:38.91; 12 S Richmond (Weald Tri) 4:40.77. Ht1: 1 O Steer (Exe) 4:33.10; 2 J March (Chelm) 4:33.26; 3 I Wheeler (Horsh BS) 4:33.76; 4 I Tutt (Wake) 4:35.75; 5 S Chapman (Mil K) 4:43.96. Ht2: 1 E Foster (N Dev) 4:34.57; 2 O McGhee (R&N) 4:34.74; 3 S Allen (High) 4:35.01; 4 S Richmond (Weald Tri) 4:35.03; 5 P Shaw (SB) 4:35.56; 6 G Turner (Roth) 4:37.87; 7 S Coppola Johansen (E&E) 4:44.67. Ht3: 1 G Igoe (Roth) 4:34.93; 2 I Porter (Linc W) 4:35.85; 3 O Avery (Glouc) 4:38.25; 4 H Cross (Liv H) 4:38.76. 3000: 1 J Christmas (C&C) 9:40.80; 2 K Scott (AFD) 9:47.28; 3 B Lewis (York) 9:49.18; 4 I Harrison (HW) 9:49.53; 5 O Geary (Mil K) 9:58.88; 6 M Smithers (Chich) 10:01.70; 7 O Forrest (B Beagles) 10:06.18; 8 P Langlands (Linc W) 10:08.92; 9 R Murphy (Liv H) 10:09.39; 10 A Keen (Ips) 10:09.50; 11 I Bennetts (N'pton) 10:11.63; 12 M Holmes (Roth) 10:18.54; 13 I Cherrett (B'mth) 10:19.23; 14 S Maxwell (Bath) 10:20.20; 15 E Whitworth (Linc W) 10:20.28; 16 P Boyle (Exe) 10:25.06. 80H (0.7): 1 I Rae (Brack) 11.00; 2 G McCollin (R&N) 11.18; 3 O Crawford (Warr) 11.19; 4 M Mills (Sale) 11.24; 5 A Scott (Chelm) 11.50; 6 T Hepple (Kent) 11.52; 7 G Aimiuwu (Traff) 11.74; 8 N Thomas (Camb H) 11.78. Ht1 (-0.8): 1 I Rae (Brack) 11.19; 2 M Mills (Sale) 11.33; 3 O Crawford (Warr) 11.39; 4 N Thomas (Camb H) 11.87; 5 C Clarke (Chelm) 11.89. Ht2 (0.2): 1 A Scott (Chelm) 11.27; 2 G McCollin (R&N) 11.43; 3 T Hepple (Kent) 11.51; 4 G Aimiuwu (Traff) 11.57; 5 A Jones (Liv H) 11.90. 300H: 1 L Bertacchini (Win) 41.13; 2 B Musa (Read) 42.00; 3 L Martin (Dac) 43.37; 4 R McHugh (Sale) 43.71; 5 I Knight (R&N) 43.76; 6 B Agboola (VP&TH) 44.86; 7 S Purnell (Win) 45.26. Ht1: 1 L Bertacchini (Win) 43.31; 2 L Martin (Dac) 43.92; 3 E Pendrill (Macc) 44.95; 4 M Cunningham (NSP) 45.39; 5 A Silvers (Strat) 46.79; 6 E Elliott (Bury) 47.00; 7 E Singer (Lewes) 47.14. Ht2: 1 B Musa (Read) 41.92; 2 I Knight (R&N) 44.20; 3 S Purnell (Win) 44.33; 4 B Agboola (VP&TH) 44.85; 5 A Gilday (KuH) 45.79; 6 H Nash (York) 46.03; 7 W Padmore (B&R) 47.18; 8 B Sherwood (Shef/Dearn) 47.33. Ht3: 1 R Adams (S'port W) 43.29; 2 R McHugh (Sale) 43.56; 3 L Gilbertson (York) 45.60; 4 N Watson (Hart AC) 45.86; 5 R Turner (Dartf) 45.88; 6 E Negoianu (Harrow) 46.65. 1500SC: 1 E Wildman (Chilt) 4:54.55; 2 H Turner (Stoke) 4:58.81; 3 I Pastor (Warr) 5:00.78; 4 B Naylor-Davis (WavAC) 5:06.60; 5 I Freeman (Woking) 5:09.27; 6 O Paul (Bath) 5:11.11; 7 E Warn (B Beagles) 5:18.78; 8 T Ferguson (WSEH) 5:24.05; 9 A Arbon (Mans) 5:26.38; 10 G Colley (WSEH) 5:29.26; 11 I Robinson (Chilt) 5:29.52. 4x100: 1 Lon Sch 46.30; 2 Sy Sch 47.20; 3 G Man Sch 48.04; 4 Mdx Sch 48.15; 5 Esx Sch 48.94. HJ: 1 S Grundy (Wirr) 1.71; 2 M Williams (SMR) 1.68; 3 E Chilvers (WSEH) 1.68; 4 O Kissane (Dees) 1.65; 5 F Adler (C&C) 1.65; 5 R Lewis (Ports) 1.65; 7 P Crook (Win) 1.65; 8 N McEachran (Rush) 1.65. PV: 1 E Pawson (B&B) 3.50; 2 C Berry (Wig D) 3.40; 3 A Hayes (Lewes) 3.40; 4 S McCart (Sutt) 3.25; 5 L Trott (Win) 3.10; 6 D Roberts (Liv H) 3.10; 7 B Boyes (Lewes) 2.90; 7 L Smith (Manx) 2.90; 7 T Osborne (B'burn) 2.90; 10 E Wilson (Wig D) 2.90; 10 A Johnston (Hay H) 2.90. LJ: 1 A Coshell (Thurr) 5.71/-1.5; 2 T Garrard (K&P) 5.60/0.0; 3 G Nyaongo (SB) 5.58/-0.5; 4 G Osman (Win) 5.56/-1.3; 5 P Wifa (Herne H) 5.48/0.1; 6 Z Idemudia (Wirr) 5.42/-1.0. TJ: 1 L Newth (ESM) 12.59/0.0; 2 J Best (B&H) 11.59/0.7; 3 A Kirby (Sutt) 11.54/1.1; 4 I Winslade (WSEH) 11.34/0.0; 5 D Hanrahan (NEB) 11.19/-1.4; 6 E Pimblett (Wig D) 10.99/0.0; 7 F Watling (Win) 10.85/0.0. SP: 1 E Adese (B&B) 15.53; 2 E Thomas (Bas) 14.59; 3 M Hewitt (Chelm) 13.49; 4 E Shabani (SB) 13.42; 5 S Shorrock (W Ches) 13.08; 6 K Patterson (TVH) 12.76; 7 H Bagnowiec (N Som) 12.68; 8 R Slater-Rowley (Ret) 12.23. DT: 1 E Baker (Lon Hth) 39.91; 2 B Pendlebury (Traff) 38.61; 3 B Mballa (Win) 36.27; 4 E Reece (Soton) 35.64; 5 E Gilligan (W'ley) 34.13; 6 N Jansen (Belg) 32.77; 7 F Bennett (Exe) 32.49; 8 A Fraser (KuH) 32.36; 9 A McBriar (Win) 32.29; 10 M Malagala (Chelm) 31.94; 11 M Kennedy (Der) 31.16. HT: 1 T Brown (Tav) 53.81; 2 T Ryan (M&M) 53.50; 3 J Wilkins (Traff) 52.47; 4 M Casey (Liv PS) 48.79; 5 A Hodgson (Morp) 47.85; 6 I Beca (Bolt) 47.44; 7 H Stead (Tav) 47.43; 8 K Lake-Bryan (Dac) 46.98; 9 A Abdullah (W&B) 44.63; 10 J Ligeti-Pretorius (Oxf C) 42.82. JT: 1 L Bull (Swin) 49.98; 2 E Christian (G&G) 44.56; 3 S Slater-Rowley (Ret) 43.21; 4 S Marshall (Gate) 41.34; 5 C Pabari (Ports) 40.78; 6 F Holman (B&B) 39.62; 7 A Thorne (W Ches) 38.71; 8 M Blaber (M&M) 38.58; 9 E Burdge (Taun) 36.11 U15: 100 (0.3): 1 H Oteng (BFTTA) 11.81; 2 N Chukwu (Sale) 12.10; 3 A Ogbunude (WSEH) 12.14; 4 M Mosko (Woking) 12.23; 5 M Hibberd (BMH) 12.24; 6 S Mills (Read) 12.31. Ht1 (-0.1): 1 H Oteng (BFTTA) 12.02; 2 M Mosko (Woking) 12.27; 3 S Mills (Read) 12.31; 4 A Jones-Aryeh (Herne H) 12.45. Ht2 (1.3): 1 N Chukwu (Sale) 12.19; 2 M Hibberd (BMH) 12.21; 3 C Smart (Notts) 12.39. Ht3 (0.4): 1 A Ogbunude (WSEH) 12.12; 2 A Kinsiona (C'field) 12.45. 200 (0.0): 1 A Fasuba (Ply) 23.72; 2 G Gode (Leeds C) 24.45; 3 S Agomoh (W&B) 24.51; 4 A Spencer (M&M) 24.54; 5 J Larinde (WG&EL) 24.82; 6 A Jaiyeola (SB) 24.97; 7 A Johnstone (Carl) 24.98; 8 A Wright (Taun) 25.61. Ht1 (-1.0): 1 A Fasuba (Ply) 24.17; 2 G Gode (Leeds C) 24.64; 3 A Wright (Taun) 25.36; 4 E Morgan (PNV) 25.64. Ht2 (-0.9): 1 S Agomoh (W&B) 24.64; 2 A Johnstone (Carl) 24.96; 3 S Crosdale (Croy) 25.66; 4 E Elden (R&N) 25.73. Ht3 (0.5): 1 A Spencer (M&M) 24.87; 2 A Jaiyeola (SB) 25.20; 3 J Larinde (WG&EL) 25.46; 4 A Taylor (Chelt) 25.61; 5 B Wilton (Amber) 25.71; 6 S Waugh (Soton) 25.75. 300: 1 I Perry (S Dev) 38.61; 2 M Bean (R&N) 39.24; 3 S Rankin (Ashf) 39.27; 4 A Divers (Win) 39.56; 5 L Fowler (Mil K) 39.76; 6 M Nelson (Pend) 39.82; 7 A Ajanlekoko Gomendio (VP&TH) 40.56; 8 A Cambridge (Glouc) 40.76. Ht1: 1 M Bean (R&N) 39.78; 2 L Fowler (Mil K) 40.24; 3 I King (Prest) 40.56; 4 S Pledger (Morp) 40.87; 5 S Taylor (Hill) 41.30; 6 S Wing (Bed C) 42.24; 7 F Howells (C&N) 42.36; 8 L Melling (Prest) 42.40. Ht2: 1 A Divers (Win) 39.81; 2 M Nelson (Pend) 40.35; 3 A McGough (Notts) 40.53; 4 C Lush (Momentum Track) 40.62; 5 I Kendall (R&N) 41.86; 6 R Gollings (W'borne) 41.90; 7 B Egley (C'field) 42.44; 8 I Perrow (H'gate) 42.48. Ht3: 1 I Perry (S Dev) 39.18; 2 S Rankin (Ashf) 39.60; 3 A Ajanlekoko Gomendio (VP&TH) 40.49; 4 A Cambridge (Glouc) 40.52; 5 S Emmanuel (Leic C) 41.59; 6 S Bennett (TVH) 42.02; 7 G Coates (Read) 42.05. 800: 1 P Guest (AFD) 2:10.98; 2 C Cooper (Barn) 2:11.42; 3 J Thake (Hallam) 2:11.97; 4 C Naylor (Herts P) 2:12.18; 5 I Beddow (Warr) 2:12.55; 6 M Mullett (W&SV) 2:12.66; 7 M Jordan (B'burn) 2:14.49; 8 G Cheung (VoA) 2:14.80; 9 H Parkes (D&S) 2:15.16; 10 A Lincoln (Der) 2:16.35. Ht1: 1 M Mullett (W&SV) 2:14.72; 2 M Appleby (Sale) 2:15.85; 3 I Nation (Brack) 2:16.31; 4 A Rochester (Wat) 2:17.85. Ht2: 1 C Cooper (Barn) 2:14.98; 2 R Heywood-Young (Sale) 2:15.19; 3 A Kemp (W&SV) 2:15.62; 4 H Lucas (Brack) 2:15.88; 5 R Atkins (Chelt) 2:15.95; 6 C Booth (Kett) 2:17.38. Ht3: 1 P Guest (AFD) 2:12.96; 2 J Thake (Hallam) 2:13.31; 3 G Cheung (VoA) 2:14.17; 4 A Lincoln (Der) 2:15.17; 5 N Heath (Harrow) 2:15.24; 6 N Parry-Spring (Oxf C) 2:16.71; 7 E Goodspeed (Ply) 2:16.99. Ht4: 1 C Naylor (Herts P) 2:12.82; 2 M Jordan (B'burn) 2:13.19; 3 L Coates (Vale R) 2:15.64; 4 J Chetwood (Poole) 2:16.59; 5 I Heathcock (D&S) 2:17.90. Ht5: 1 H Parkes (D&S) 2:14.08; 2 I Beddow (Warr) 2:14.37; 3 M Boyer (Sale) 2:15.85; 4 D Leonard (KuH) 2:17.62. 1500: 1 G Pinder (New M) 4:28.44; 2 I Buchanan (HY) 4:29.83; 3 S Smith (B Beagles) 4:31.22; 4 Z Allan (WSEH) 4:31.84; 5 H Woodley (B Beagles) 4:33.64; 6 A King (Chelm) 4:34.43; 7 O Lee (Der) 4:34.49; 8 K Gorman (WSEH) 4:37.53; 9 I Yorke (Warr) 4:38.02; 10 N Walmsley (AFD) 4:38.84; 11 B Soper (Sale) 4:39.27; 12 E Beddow (Warr) 4:41.63; 13 E Birchall (Exe) 4:42.05. Ht1: 1 Z Allan (WSEH) 4:42.77; 2 S Smith (B Beagles) 4:42.78; 3 E Beddow (Warr) 4:45.84; 4 E Birchall (Exe) 4:46.04. Ht2: 1 H Woodley (B Beagles) 4:31.01; 2 G Pinder (New M) 4:32.46; 3 N Walmsley (AFD) 4:32.59; 4 O Lee (Der) 4:33.38; 5 I Yorke (Warr) 4:37.17; 6 F Godwin (Suss Sch) 4:41.96; 7 F Lilly (Linc W) 4:44.64. Ht3: 1 K Gorman (WSEH) 4:35.52; 2 I Buchanan (HY) 4:35.89; 3 A King (Chelm) 4:36.02; 4 B Soper (Sale) 4:36.18; 5 O Murphy (Birt) 4:42.85. 75H (-0.4): 1 J Callau (York) 11.00; 2 T Junaid-evans (Dartf) 11.06; 3 I Moulton (WG&EL) 11.09; 4 M Murray (B&B) 11.24; 5 J Seddon (Traff) 11.39; 6 G Reid (Croy) 11.53; 7 O Jones (E Ches) 11.54; 8 E Todd (Wat) 11.65. Ht1 (0.7): 1 J Callau (York) 11.06; 2 M Murray (B&B) 11.34; 3 O Jones (E Ches) 11.48. Ht2 (-1.0): 1 T Junaid-evans (Dartf) 11.23; 2 G Reid (Croy) 11.39; 3 E Todd (Wat) 11.48; 4 E Anwyl (Sale) 11.65. Ht3 (0.1): 1 I Moulton (WG&EL) 10.95; 2 J Seddon (Traff) 11.46; 3 S Pope (B'mth) 11.49. 4x100: 1 Esx Sch 47.16; 2 Sy Sch 48.35; 3 Kent Sch 48.58; 4 Berk Sch 48.90; 5 Hant Sch 48.90; 6 G Man Sch 49.13. HJ: 1 A Scala (B&B) 1.68; 2 R Fagan (Wake) 1.65; 3 A Hinds (Wirr) 1.65; 4 M Jandu (Dartf) 1.62; 5 G Kinsey (Shrews) 1.62; 6 D Ajagunna (R&N) 1.59; 7 A Nagle (Liv H) 1.59; 7 M Ricketts (Read) 1.59; 9 S Ashford (Shef/Dearn) 1.59; 10 A Koloutsos (B&H) 1.59. PV: 1 E Brooker (B&B) 3.45; 2 F Matten (B&H) 3.30; 3 L Fordham (Bed C) 3.20; 4 S Ward (Lewes) 3.10; 5 M Stevens (Bir) 3.00; 6 T Webb (Bir) 2.85; 7 J Macquin-Jones (York) 2.85; 8 L Prosser (Swin) 2.70; 8 I Hitchmough (Lewes) 2.70; 8 E Bhalerao (Swin) 2.70. LJ: 1 S Nolan (Herne H) 5.37/2.8; 2 L Howarth (C&N) 5.25/2.2; 3 S Deol (Read) 5.24/1.7; 4 O Greenova (M'field) 5.23/1.1; 5 L Gray (And) 5.19/1.5; 6 L Adigwe (Ips) 5.19/0.0. SP: 1 A Udechuku (C&T) 14.08; 2 M Lumani (Nun) 12.09; 3 J Mardle (Norw) 11.98; 4 A Watson (Croy) 11.71; 5 B Silveira (St Alb) 11.27. DT: 1 I Rider (Dartf) 31.52; 2 O Mullineaux (Chelm) 30.12; 3 L O'Connell (BMH) 29.83; 4 E Warden (KuH) 28.43; 5 C Thorne-Henderson (Win) 28.25; 6 A Rex (R&N) 27.02; 7 C Batt (Ches Sch) 26.98. HT: 1 A Stobart (Win) 50.72; 2 M Flynn (Bed C) 47.42; 3 A Anah (Craw) 47.37; 4 C Crowe (KuH) 43.98; 5 F Bell (Blyth) 43.43; 6 S Lockhart (Leam) 41.56; 7 S Kilbane (Tav) 38.88; 8 N Oloruntoba (Herne H) 38.34. JT: 1 M Desborough (W'borne) 43.77; 2 A Baker (Have) 39.58; 3 K Badrock (Liv H) 38.72; 4 S Horsfall-Samb (York) 37.75; 5 A Ispani-Ioannou (Sutt) 34.47; 6 E Elphick (Bed C) 34.13; 7 F Keyte (Read) 33.96