Norwegian in form in German capital while Kyle Langford achieves world 800m qualifier in Italy

ISTAF, Berlin, Germany, September 4

One of the oldest one day meetings in the world was held for the 82nd time.

World record-holder Karsten Warholm was just 0.12 outside his season’s best with a time of 47.24 as he won the 400m hurdles by more than a second from Ludvy Vaillant (48.26 PB) and Joshua Abuaku (48.55 PB).

Another world record-holder in form was Tobi Amusan who clocked a winning 12.45 (-0.3) to win the 100m hurdles to beat Tia Jones (12.58).

Valerie Allman threw 70.06m in the last round of the discus to easily defeat Kristen Pudenz who was second with 65.20m.

Another winning world champion was Malaika Mihambo whose first-round 6.92m defeated Ese Brume (6.79m) and Jasmin Sawyers (6.69m).

Grant Holloway edged a close 110m hurdles with 13.05 (0.6), just two hundredths of a second ahead of Freddie Crittenden with Daniel Roberts third on 13.25.

Noah Lyles beat Ferdinand Omanyala in the 100m with a season’s best 9.95 to 10.11 while Daryll Neita won her race in 11.00 (-0.1).

Menno Vloon set a Dutch record of 5.88m to defeat Ernest Obiena (5.81m) in the pole vault.

European champion Julian Weber again delighted the home crowd with a javelin win with a 84.90m throw.

The World under-20 champion Kenyan Raynold Cheruiyot’s 3:35.04 1500m defeated Briton George Mills (PB 3:35.30).

The 400m saw a Borlee 1-2-3 with Dylan’s 45.96 coming out on top.

Men:

100 (0.3):

1 Noah Lyles USA 9.95

2 Ferdinand Omanyala KEN 10.11

3 Jeremiah Azu GBR 10.16

4 Joshua Hartmann 10.23

5 Lucas Ansah-Peprah 10.28

6 Arthur Gue Cissé CIV 10.29

400:

1 Dylan Borlée BEL 45.96

2 Jonathan Borlée BEL 46.02

3 Kevin Borlée BEL 46.04

4 Marc Koch 46.32

5 Marvin Schlegel 46.42

6 Lewis Davey GBR 46.55

1500:

1 Reynold Kipkorir Cheruiyot KEN 3:35.04

2 George Mills GBR 3:35.30

3 Sam Parsons 3:36.22

4 Elzan Bibić SRB 3:36.30

5 Josh Thompson USA 3:36.80

6 Sigurd Tveit NOR 3:37.02

7 Craig Engels USA 3:37.14

8 Ferdinand Kvan Edman NOR 3:37.27

9 Jochem Vermeulen BEL 3:37.51

10 Karl Bebendorf 3:37.97

11 Sven Wagner 3:38.50

12 Jye Edwards AUS 3:39.15

110H (0.6):

1 Grant Holloway USA 13.05

2 Freddie Crittenden USA 13.07

3 Daniel Roberts USA 13.25

4 Shunsuke Izumiya JPN 13.26

5 Rafael Henrique Pereira BRA 13.43

6 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.53

7 Robert Dunning USA 13.54

8 Vladimir Vukicevic NOR 13.55

400H:

1 Karsten Warholm NOR 47.24

2 Ludvy Vaillant FRA 48.26

3 Joshua Abuaku 48.55

4 Constantin Preis 48.85

5 Yasmani Copello TUR 49.27

6 Ian Guček Matic SLO 49.92

7 Ramsey Angela NED 50.00

HJ:

1 Edgar Rivera MEX 2.23

2 Oleh Doroshchuk UKR 2.19

2 Péter Bakosi HUN 2.19

4 Mateusz Przybylko 2.19

PV:

1 Menno Vloon NED 5.88 NR

2 Ernest John Obiena PHI 5.81

3 Kurtis Marschall AUS 5.81

4 Rutger Koppelaar NED 5.71

5 Anthony Ammirati FRA 5.71

6 Tray Oates USA 5.61

JT:

1 Julian Weber 84.90

2 Genki Dean JPN 80.69

3 Keshorn Walcott TTO 79.78

8 Niklas Kaul 71.34

Women:

100 (-0.1):

1 Daryll Neita GBR 11.00

2 Celera Barnes USA 11.10

3 Jenna Prandini USA 11.16

4 Kayla White USA 11.22

5 Aminatou Seyni NIG 11.25

400:

1 Luna Thiel 51.28

2 Amalie Hammild Iuel NOR 51.99

3 Alica Schmidt 52.33

5000:

1 Beatrice Chebet KEN 14:44.25

2 Elly Henes USA 14:52.87

3 Selah Busienei KEN 15:10.14

4 Natosha Rogers USA 15:23.96

5 Eva Cherono KEN 15:27.87

6 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 15:34.25

7 Elena Burkard 15:36.89

8 Eva Dieterich 15:40.16

9 Izzy Fry GBR 15:45.61

10 Caster Semenya RSA 16:13.14

100H (-0.3):

1 Tobi Amusan NGR 12.45

2 Tia Jones USA 12.58

3 Megan Tapper JAM 12.66

4 Noemi Zbären SUI 13.09

LJ:

1 Malaika Mihambo 6.92

2 Ese Brume NGR 6.78

3 Jazmin Sawyers GBR 6.69

4 Milica Gardašević SRB 6.66

5 Quanesha Burks USA 6.65

Maryna Bekh-Romanchuk UKR NM

DT:

1 Valarie Allman USA 70.06

2 Kristin Pudenz 65.20

3 Shanice Craft 64.36

4 Liliana Cá POR 63.37

5 Claudine Vita 62.70

6 Marija Tolj CRO 61.67

Rovereto, Italy, August 30

Kyle Langford won the 800m in a PB 1:44.49 just ahead of NCAA champion Mouad Zahafi’s 1:44.57.

Allie Wilson took the women’s two-lap race in 1:58.53.

Calli Thackery set a PB in finishing fifth in the 3000m in 8:48.10.

Men:

100 (-0.1):

1 Kendal Williams USA 10.08

2 Arthur Gue Cissé CIV 10.18

3 Emmanuel Matadi LBR 10.20

4 Alexander Ogando DOM 10.29

400:

1 Michael Cherry USA 45.27

2 Alex Haydock-Wilson GBR 45.50

3 Rusheen McDonald JAM 45.63

4 Wil London USA 45.71

800:

1 Kyle Langford GBR 1:44.49

2 Mouad Zahafi MAR 1:44.57

3 Collins Kipruto KEN 1:44.90

4 Simone Barontini 1:44.96

5 Abubaker Haydar Abdalla QAT 1:45.43

6 Elias Ngeny KEN 1:45.48

7 Djoao Lobles NED 1:46.03

8 Amel Tuka BIH 1:46.21

5000:

1 Egide Ntakarutimana BDI 13:08.43

2 Hailemariyam Amare ETH 13:12.72

3 Nibret Melak ETH 13:16.23

4 Morgan McDonald AUS 13:19.21

5 Hugo Hay FRA 13:19.53

6 Mike Foppen NED 13:19.66

7 Pietro Riva 13:22.73

8 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 13:24.10

400H:

1 Constantin Preis GER 49.04

2 Ludvy Vaillant FRA 49.07

3 José Reynaldo Bencosme 49.54

4 Victor Coroller FRA 49.60

5 Ramsey Angela NED 49.63

6 Seamus Derbyshire GBR 49.70

HJ:

1 Tomohiro Shinno JPN 2.27

2 Oleh Doroshchuk UKR 2.27

3 Hamish Kerr NZL 2.22

4 Douwe Amels NED 2.22

TJ:

1 Donald Scott USA 16.89

2 Tobia Bocchi 16.73

3 Alexis Copello AZE 16.23

SP:

1 Nick Ponzio 21.22

2 Roman Kokoshko UKR 20.63

3 Roger Steen USA 20.59

4 Leonardo Fabbri 20.54

Women: 100 (0.3):

1 TeeTee Terry USA 11.02

2 Kayla White USA 11.18

3 Javianne Oliver USA 11.31

400:

1 Kaylin Whitney USA 51.12

2 Junelle Bromfield JAM 51.86

3 Susanne Walli AUT 52.10

800:

1 Allie Wilson USA 1:58.53

2 Olivia Baker USA 1:58.83

3 Nia Akins USA 1:59.32

4 Lore Hoffmann SUI 1:59.65

5 Anita Horvat SLO 1:59.67

6 Noélie Yarigo BEN 1:59.75

7 Anna Wielgosz POL 2:00.07

8 Eloisa Coiro 2:00.50

9 Louise Shanahan IRL 2:03.75

3000:

1 Nozomi Tanaka JPN 8:41.93

2 Brenda Chebet KEN 8:44.08

3 Selah Busienei KEN 8:44.54

4 Eleanor Fulton USA 8:44.68

5 Calli Thackery GBR 8:48.10

6 Viktória Wagner-Gyürkes HUN 8:48.83

7 Marta Zenoni 8:50.58

8 Eva Cherono KEN 8:55.28

9 Izzy Fry GBR 8:56.93

10 Lili Anna Tóth HUN 8:57.60

11 Hannah Nuttall GBR 8:57.92

12 Rose Davies AUS 9:01.89

400H:

1 Rushell Clayton JAM 53.75

2 Viktoriya Tkachuk UKR 54.77

3 Gianna Woodruff PAN 55.12

4 Hanne Claes BEL 55.31

5 Melissa Gonzales USA 55.84

PV:

1 Roberta Bruni 4.72 rec

2 Anjuli Knäsche GER 4.43

3 Maryna Kylypko UKR 4.33

LJ:

1 Milica Gardašević SRB 6.78

2 Jazmin Sawyers GBR 6.73

3 Ese Brume NGR 6.53

Finland v Sweden, Helsinki, Finland, September 3-4

Sweden won both men’s and women’s matches.

Men: 100 (0.7) (FIN unless stated):

1 Henrik Larsson SWE 10.34

2 Samuli Samuelsson 10.36

200 (0.7):

1 Henrik Larsson SWE 20.80

2 Samuel Purola 20.99

400: 1 Viljami Kaasalainen 47.05

800:

1 Andreas Kramer SWE 1:48.25

2 Joonas Rinne 1:48.34

1500:

1 Andreas Almgren SWE 3:39.56

2 Joonas Rinne 3:39.86

5000:

1 Simon Sundström SWE 13:48.45

2 Eero Saleva 13:50.15

10km:

1 Mohammadreza Abootorabi SWE 29:50

1 Jonas Glans SWE 29:50

3 Emil Millán de la Oliva SWE 29:50

3000SC:

1 Vidar Johansson SWE 8:52.22

2 Emil Blomberg SWE 8:52.35

110H (1.0):

1 Elmo Lakka 13.66

2 Max Hrelja SWE 13.79

400H: 1 Isak Andersson SWE 51.78

HJ: 1 Daniel Kosonen 2.14

PV: 1 Tommi Holttinen 5.32

LJ: 1 Thobias Montler SWE 7.75

TJ: 1 Jesper Hellström SWE 16.16

SP: 1 Jesper Arbinge SWE 19.42

DT:

1 Daniel Ståhl SWE 65.34

2 Simon Pettersson SWE 63.76

3 Frantz Kruger 58.08

HT:

1 Ragnar Carlsson SWE 76.12

2 Tuomas Seppänen 72.53

JT:

1 Lassi Etelätalo 82.30

2 Jakob Samuelsson SWE 78.64

Tri: 1 Jacob Thelander SWE 2342

10000W:

1 Perseus Karlström SWE 39:28.54

2 Joni Hava 40:35.76

4×100:

1 Fin 39.29

2 SWE 39.87

4×400: 1 Sverige SWE 3:07.78

Women:

100 (-0.6):

1 Julia Henriksson SWE 11.52

2 Filippa Sivnert SWE 11.62

200 (-0.7):

1 Julia Henriksson SWE 23.15

2 Lisa Lilja SWE 23.49

400:

1 Mette Baas 52.94

2 Viivi Lehikoinen 53.00

800:

1 Sara Kuivisto 2:02.70

2 Hanna Hermansson SWE 2:03.26

3 Lovisa Lindh SWE 2:03.94

1500:

1 Sara Kuivisto 4:14.40

2 Hanna Hermansson SWE 4:14.64

3 Yolanda Ngarambe SWE 4:15.89

5000:

1 Samrawit Mengsteab SWE 16:01.30

2 Sara Christiansson SWE 16:01.40

10km:

1 Meraf Bahta SWE 33:21

2 Samrawit Mengsteab SWE 33:22

3 Anastasia Denisova Thor SWE 33:22

3000SC:

1 Linn Söderholm SWE 10:20.74

2 Amélie Svensson SWE 10:20.77

3 Julia Samuelsson SWE 10:20.80

100H (0.3):

1 Reetta Hurske 13.23

2 Hanna Palmqvist SWE 13.41

400H:

1 Viivi Lehikoinen 56.17

2 Kristiina Halonen 57.32

HJ:

1 Maja Nilsson SWE 1.84

2 Heta Tuuri 1.84

PV:

1 Elina Lampela 4.42

2 Michaela Meijer SWE 4.31

LJ:

1 Maja Åskag SWE 6.32

2 Tilde Johansson SWE 6.21

TJ:

1 Senni Salminen 13.98

2 Kristiina Mäkelä 13.72

SP:

1 Fanny Roos SWE 18.38

2 Sara Lennman SWE 17.26

DT:

1 Salla Sipponen 59.46

2 Mathilda Eriksson SWE 56.34

HT:

1 Grete Ahlberg SWE 69.30

2 Krista Tervo 69.24

3 Silja Kosonen 68.92

JT: 1 Julia Valtanen 55.38

Tri: 1 Saga Vanninen 2568

5000W: 1 Enni Nurmi 21:43.44

4×100:

1 FIN 44.11

2 SWE 44.42

4×400:

1 FIN 3:32.40

2 SWE 3:35.21

Van Damme, Wanda Diamond League, Brussels, 1 – 2 September

For a report of the event click here

Men:

200 (-2.9):

1 Erriyon Knighton USA 20.07

2 Alexander Ogando DOM 20.18

3 Aaron Brown CAN 20.22

4 Jereem Richards TTO 20.27

5 Reynier Mena CUB 20.38

6 Joe Fahnbulleh LBR 20.60

400:

1 Kevin Borlée 45.72

2 Christopher O’Donnell IRL 45.78

3 Alexander Doom 45.82

4 Jonathan Borlée 45.90

5 Dylan Borlée 46.07

800:

1 Jake Wightman GBR 1:43.65

1⃣:4⃣3⃣.6⃣5⃣ Oh wow. @JakeSWightman with a race for the record books as he clocks a personal best of 1:43.65 to go fifth on the UK all-time 800m list 🔥🇬🇧#BrusselsDL 💎 pic.twitter.com/tririQFqkN — AW (@AthleticsWeekly) September 2, 2022

2 Djamel Sedjati ALG 1:44.12

3 Emmanuel Korir KEN 1:44.12

4 Eliott Crestan 1:44.24

5 Marco Arop CAN 1:44.48

6 Wycliffe Kinyamal KEN 1:44.49

7 Mariano Garcia ESP 1:44.86

8 Ferguson Rotich KEN 1:45.16

9 Collins Kipruto KEN 1:45.61

10 Gabriel Tual FRA 1:45.64

11 Benjamin Robert FRA 1:47.94

5000:

1 Jacob Krop KEN 12:45.71

2 Grant Fisher USA 12:46.96 AR

3 Nicholas Kipkorir KEN 12:50.97

4 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 12:52.15 NR

5 Daniel Simiyu KEN 12:54.90

6 Stewart McSweyn AUS 12:56.50

7 Oscar Chelimo UGA 13:00.42

8 Andreas Almgren SWE 13:01.70 NR

9 Luis Grijalva GUA 13:02.94 NR

10 Cornelius Kemboi KEN 13:03.49

11 Thierry Ndikumwenayo BDI 13:10.71

12 Woody Kincaid USA 13:13.90

13 Joe Klecker USA 13:15.17

14 Stanley Waithaka KEN 13:24.43

15 Robin Hendrix 13:32.68

1 Hour:

1 Sabastian Sawe KEN 21250

2 Kibiwott Kandie KEN 20940

3 Albert Tonui KEN 20171

4 Emmanuel Kipchumba KEN 19996

5 Andreas Vojta AUT 19635

6 Michael Kamau KEN 19316

400H:

1 Alison dos Santos BRA 47.54

2 Khallifah Rosser USA 47.88

4 Wilfried Happio FRA 48.61

5 Julien Watrin 48.66 NR

6 Constantin Preis GER 48.83

7 Yasmani Copello TUR 48.83

8 Ismail Nezir TUR 49.92

CJ Allen USA DQ

PV:

1 Ernest John Obiena PHI 5.91

2 Armand Duplantis SWE 5.81

3 Chris Nilsen USA 5.71

4 Rutger Koppelaar NED 5.71

5 Thiago Braz BRA 5.71

6 Renaud Lavillenie FRA 5.61

7 Oleg Zernikel GER 5.61

8 Sondre Guttormsen NOR 5.41

TJ:

1 Lázaro Martínez CUB 17.49

2 Hugues Fabrice Zango BUR 17.40

3 Almir dos Santos BRA 16.81

4 Christian Taylor USA 16.72

5 Donald Scott USA 16.56

6 Jean-Marc Pontvianne FRA 16.51

7 Zhu Yaming CHN 16.39

SP:

1 Joe Kovacs USA 22.61

2 Tom Walsh NZL 21.60

3 Jacko Gill NZL 21.32

4 Filip Mihaljević CRO 21.13

5 Nick Ponzio ITA 21.06

6 Adrian Piperi USA 20.88

7 Armin Sinančević SRB 20.84

8 Josh Awotunde USA 20.69

Women:

100 (0.6):

1 Shericka Jackson JAM 10.73

Shericka Jackson beats Shelly-Ann Fraser-Pryce over 100m ⚡️ It's a Jamaican 1-2 at @MVDbrussels as the pair clock 10.73 (0.6) and 10.74 respectively 🇯🇲#BrusselsDL 💎 pic.twitter.com/mbam34v1t8 — AW (@AthleticsWeekly) September 2, 2022

2 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.74

3 Marie Josée Ta Lou CIV 10.78

4 Aleia Hobbs USA 10.91

5 Sha’Carri Richardson USA 10.93

6 Tamara Clark USA 11.03

7 Aminatou Seyni NIG 11.15

8 Delphine Nkansa 11.29

400:

1 Fiordaliza Cofil DOM 49.80

2 Sada Williams BAR 50.15

3 Cynthia Bolingo Mbongo 50.19 NR

4 Mary Moraa KEN 50.67 NR

5 Candice McLeod JAM 50.76

6 Lieke Klaver NED 50.87

7 Anna Kiełbasińska POL 51.63

8 Stephenie Ann McPherson JAM 51.73

Race B:

1 Amandine Brossier FRA 51.74

2 Helena Ponette 51.82 NU23R

3 Rushell Clayton JAM 52.02

1500:

1 Ciara Mageean IRL 3:56.63 NR

2 Laura Muir GBR 3:56.86

3 Freweyni Hailu ETH 3:56.94

4 Diribe Welteji ETH 3:57.82

5 Heather MacLean USA 3:58.76

6 Elise Cranny USA 3:59.61

7 Winnie Nanyondo UGA 3:59.91

8 Georgia Griffith AUS 4:02.96

9 Ayal Dagnachew ETH 4:03.13

10 Cory McGee USA 4:04.33

11 Elise Vanderelst 4:04.43

12 Jessica Hull AUS 4:07.20

13 Marta Pérez ESP 4:09.22

14 Sinclaire Johnson USA 4:10.29

15 Axumawit Embaye ETH 4:14.69

3000SC:

1 Jackline Chepkoech KEN 9:02.43

2 Werkwuha Getachew ETH 9:03.44

3 Winfred Yavi BRN 9:08.03

4 Faith Cherotich KEN 9:09.63

5 Zerfe Wondemagegn ETH 9:10.16

6 Sembo Almayew ETH 9:14.31 NU20R

7 Luiza Gega ALB 9:14.41

8 Emma Coburn USA 9:14.43

9 Daisy Jepkemei KAZ 9:20.69

10 Courtney Frerichs USA 9:20.93

11 Beatrice Chepkoech KEN 9:24.73

12 Nataliya Strebkova UKR 9:28.76

13 Irene Sánchez-Escribano ESP 9:31.33

100H (0.1):

1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.27

2 Tia Jones USA 12.38

3 Kendra Harrison USA 12.40

4 Britany Anderson JAM 12.44

5 Megan Tapper JAM 12.51

6 Devynne Charlton BAH 12.66

7 Pia Skrzyszowska POL 12.81

8 Nadine Visser NED 12.88

HJ:

1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.05 NR NU23R

OMG OMG OMG 🤯 2.05m! Yaroslava Mahuchikh equals her Ukrainian record in Brussels 🇺🇦 #DiamondLeague pic.twitter.com/jqTW8Dmitf — World Athletics (@WorldAthletics) September 2, 2022

2 Eleanor Patterson AUS 1.94

3 Nicola Olyslagers AUS 1.91

4 Safina Sadullayeva UZB 1.91

5 Marija Vuković MNE 1.91

6 Iryna Herashchenko UKR 1.91

7 Elena Vallortigara ITA 1.88

8 Yuliya Levchenko UKR 1.88

LJ:

1 Ese Brume NGR 6.83

2 Quanesha Burks USA 6.54

3 Larissa Iapichino ITA 6.52

4 Nafissatou Thiam 6.46

5 Kate Hall USA 6.41

6 Noor Vidts 6.40

JT:

1 Kara Winger USA 68.11 AR

2 Haruka Kitaguchi JPN 63.45

3 Adriana Vilagoš SRB 63.00

4 Kelsey-Lee Barber AUS 61.07

5 Liz Gleadle CAN 60.01

6 Elína Tzénggo GRE 59.98

7 Liveta Jasiūnaitė LTU 59.80

8 Barbora Špotáková CZE 58.01

9 Līna Mūze LAT 57.46

Luzern, Switzerland, August 30

Men: 100 (-1.7):

1 Marvin Bracy USA 10.17

2 Ferdinand Omanyala KEN 10.18

3 Ackeem Blake JAM 10.22

4 Abdul Hakim Sani Brown JPN 10.27

5 Brandon Carnes USA 10.36

6 Reynier Mena CUB 10.36

Race B (-0.6):

1 Erriyon Knighton USA 10.26

2 Aaron Brown CAN 10.29

200 (-0.3):

1 Kyree King USA 20.40

2 Andrew Hudson JAM 20.47

3 Charlie Dobson GBR 20.52

4 Nethaneel Mitchell-Blake GBR 20.59

5 Yancarlos Martinez DOM 20.72

Race B (-2.1):

1 Joe Ferguson GBR 20.90

2 Sinesipho Dambile RSA 20.97

3 Vernon Norwood USA 21.03

400:

1 Bryce Deadmon USA 45.11

2 Wayde van Niekerk RSA 45.19

3 Zakithi Nene RSA 45.81

4 Christopher Taylor JAM 45.82

5 Khallifah Rosser USA 46.17

1500:

1 Yared Nuguse USA 3:36.34

2 George Mills GBR 3:37.53

3 Michał Rozmys POL 3:37.96

4 Charles Philibert-Thiboutot CAN 3:38.09

5 Charles Grethen LUX 3:38.44

6 Cole Hocker USA 3:38.45

7 Andrew Coscoran IRL 3:38.85

8 Niels Laros NED 3:39.46

9 Tom Elmer 3:39.96

110H (-2.2):

1 Rasheed Broadbell JAM 13.36

2 Eric Edwards Jr. USA 13.53

3 Jamal Britt USA 13.54

4 Hansle Parchment JAM 13.54

5 Freddie Crittenden USA 13.56

6 Daniel Roberts USA 13.67

7 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.98

Race B (-2.7):

1 Robert Dunning USA 13.55

2 Shunsuke Izumiya JPN 13.61

3 Damion Thomas JAM 13.71

4 Roger V. Iribarne CUB 13.71

5 Rafael Henrique Pereira BRA 13.74

LJ:

1 Simon Ehammer 8.00

2 Tajay Gayle JAM 7.98

3 Miltiádis Tentóglou GRE 7.94

4 J. Jeswin Aldrin IND 7.82

5 Henry Frayne AUS 7.77

6 Emiliano Lasa URU 7.70

SP:

1 Ryan Crouser USA 22.08

2 Tom Walsh NZL 21.21

HT:

1 Rudy Winkler USA 77.78

2 Daniel Haugh USA 74.51

JT:

1 Keshorn Walcott TTO 84.82

2 Patriks Gailums LAT 83.30

3 Curtis Thompson USA 82.87

National 110H (-0.9): 1 Robert Dunning USA 13.51

Women:

100 (-2.0):

1 Sha’Carri Richardson USA 11.29

2 Elaine Thompson-Herah JAM 11.30

3 Celera Barnes USA 11.40

4 Jenna Prandini USA 11.48

5 Murielle Ahouré-Demps CIV 11.50

6 Mujinga Kambundji 11.54

7 Shania Collins USA 11.59

Race B (-1.5):

1 Natasha Morrison JAM 11.42

2 Bassant Hemida EGY 11.44

3 Gina Bass GAM 11.50

4 Imani Lansiquot GBR 11.58

200 (-2.3):

1 Anthonique Strachan BAH 22.68

2 Aminatou Seyni NIG 22.71

3 Jenna Prandini USA 22.82

4 Mujinga Kambundji 22.89

5 Bassant Hemida EGY 23.05

6 Brittany Brown USA 23.05

7 Tamara Clark USA 23.35

Race B (1.7):

1 Line Kloster NOR 23.38

2 Imani Lansiquot GBR 23.57

1500:

1 Sage Hurta USA 4:04.94

2 Netsanet Desta ETH 4:05.45

3 Linden Hall AUS 4:05.60

4 Whittni Morgan USA 4:06.67

5 Katie Snowden GBR 4:06.72

6 Adelle Tracey JAM 4:07.73

7 Federica Del Buono ITA 4:07.92

8 Sintayehu Vissa ITA 4:08.86

9 Abbey Caldwell AUS 4:09.34

10 Melissa Courtney-Bryant GBR 4:10.19

100H (-2.4):

1 Tia Jones USA 12.78

2 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.86

3 Tonea Marshall USA 13.04

4 Cindy Sember GBR 13.06

5 Nia Ali USA 13.09

6 Pia Skrzyszowska POL 13.12

7 Gabbi Cunningham USA 13.22

8 Ditaji Kambundji 13.35

Race B (-2.7):

1 Sarah Lavin IRL 13.30

400H:

1 Dalilah Muhammad USA 54.57

2 Janieve Russell JAM 55.25

3 Viivi Lehikoinen FIN 55.41

4 Amalie Hammild Iuel NOR 55.68

5 Paulien Couckuyt BEL 56.00

6 Yasmin Giger 56.43

JT:

1 Liz Gleadle CAN 61.03

2 Marija Vučenović SRB 57.87

3 Kara Winger USA 57.30

4 Tori Peeters NZL 55.70

National 1500: 1 Cari Hughes GBR 4:13.70

» For more recent results, CLICK HERE