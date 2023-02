Overseas round-up covers Bathurst plus records for Girma, Bol and Crouser, the best of the national indoor championships and the Seville Marathon

WORLD CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIPS, Bathurst, Australia, February 18

Mixed Relay:

1 KEN 23.14

2 ETH 23.21

3 AUS 23.26

4 RSA 23.50; 5 USA 24.32; 6 GBR 24.39 (Joseph Wigfield, Alexandra Bell, Callum Elson, Alexandra Millard); 7 MAR 24.48; 8 CAN 24.55; 9 UGA 25.06; 10 NZL 25.08; 11 ESP 25.14; 12 CHN 26.27; 13 ART 27.15; 14 PNG 29.42; 15 FIJ 34.27

Senior men

1 Jacob Kiplimo UGA 29:17

2 Berihu Aregawi ETH 29:26

3 Joshua Cheptegei UGA 29:37

4 Geoffrey Kamworor KEN 29:37; 5 Kibiwott Kandie KEN 29:57; 10 Mogos Tuemay ETH 30:11; 11 Chimdesa Debele ETH 30:13; 12 Selemon Barega ETH 30:16; 13 Nicholas Kipkorir KEN 30:32; 14 Getaneh Tamire ETH 30:39; 15 Rogers Kibet UGA 30:40; 16 Precious Mashele RSA 30:44; 17 Samuel Habtom ERI 30:53; 18 Martin Kiprotich UGA 30:56; 19 Emmanuel Kipruto KEN 30:57; 20 Célestine Ndikumana BDI 30:57; 21 Samuel Chelanga USA 31:04; 22 Aaron Las Heras ESP 31:08; 25 Samsom Amare ERI 31:12; 26 Santiago Catrofe URU 31:14; 27 Maxime Chaymeton RSA 31:18; 28 Josephat Joshua TAN 31:24; 29 Jack Rayner 31:30; 30 Samuel Kibet UGA 31:34; 31 Brett Robinson 31:36; 32 Emmanuel Bor USA 31:37; 33 Andrew Buchanan 31:38; 34 Nassim Hassaous ESP 31:40; 35 Avinash Sable IND 31:43; 36 Andrew Colley USA 31:44; 37 Mathanga Mbuleli RSA 31:53; 38 Elroy Gelant RSA 31:54; 39 Sergio Paniagua ESP 31:56; 40 Rorey Hunter 31:57; 41 William Amponsah GHA 32:00; 42 Abdessamad Oukhelfen ESP 32:05; 43 Abraham Habte ERI 32:08; 44 John Gay CAN 32:09; 45 Anthony Rotich USA 32:11; 48 Matt Baxter NZL 32:22; 49 Blessing Waison ZIM 32:23; 50 Collen Mulaudzi RSA 32:26; 51 Andre Waring 32:27; 52 Fabiano Sulle TAN 32:29; 53 Max Turek CAN 32:30; 54 Marcelo Laguera MEX 32:35; 55 Andreu Blanes ESP 32:38; 56 Mathayo Sombi TAN 32:41; 57 Egide Ntakarutimana BDI 32:42; 58 Mikkel Dahl-Jessen DEN 32:43; 59 Mathews Leeto RSA 32:44; 60 Dillon Maggard USA 32:46; 61 Tim Robertson NZL 32:52; 62 Philippe Parrot-Migas CAN 33:01; 63 Artūrs Niklāvs Medveds LAT 33:05; 64 Julian Oakley NZL 33:13; 65 Reid Buchanan USA 33:15; 66 Ma Wenliang CHN 33:16; 67 Jacob Sommer Simonsen DEN 33:19; 68 Andrew Davies CAN 33:21; 69 Zong Qinghua CHN 33:24; 70 Leonid Latsepov EST 33:36; 71 He Yingbing CHN 33:45; 72 Salim Mohammed Salim EGY 33:47; 73 Abdi Daud Roble SOM 33:56; 74 Keita Yoshida JPN 33:57; 75 Robert Del Valle MEX 34:01; 76 Zakariya Mahamed GBR 34:05; 77 Franklin Tellez COL 34:07; 78 Ren Guangyue CHN 34:10; 79 Munir Kabbara LBN 34:10; 80 Gonzalo Cruz MEX 34:12; 81 Hazuma Hattori JPN 34:26; 82 Atia Koogo GHA 34:27; 83 Luis Alberto Orta VEN 34:28; 84 Matthew Taylor NZL 34:49; 85 Guo Zhongrui CHN 35:15; 86 Vikas Singh IND 35:20; 87 Sohail Amir PAK 35:40; 88 Nassim Kabbara LBN 35:51; 89 Khalid Al-Badwawi UAE 36:01; 90 Aleksandr Salahudinov KGZ 36:10; 91 Tomoya Kitamura JPN 36:10; 92 Siune Kagl PNG 36:18; 93 Wan Chun Wong HKG 36:36; 94 Damien Troquenet PYF 36:37; 95 Gaylord Silly SEY 36:38; 96 James Kuadua Gundu PNG 36:44; 97 Zaid Al Sayed LBN 36:44; 98 Zuozheng Fan CHN 36:52; 99 Shu Hasegawa JPN 37:25; 100 Abel Siune PNG 37:48; 101 Aquila Turalom PNG 38:09; 102 Jeevaneesh Soundararajah SGP 38:16; 103 Martin Faeni SOL 38:17; 104 Ryan Matienzo GUM 38:39; 105 Israel Takap PNG 38:51; 106 Yaohan Melvin Wong SGP 39:22; 107 Evueli Toia FIJ 39:44; 108 Pramesh Prasad FIJ 44:26; 109 Ben Ashkettle FIJ 44:27

TEAM: 1 KEN 22; 2 ETH 33; 3 UGA 37; 4 AUS 116; 5 RSA 118; 6 USA 134; 7 ESP 137; 8 TAN 182; 9 NZL 220 10 CAN 227

U20 men

1 Ishmael Kipkirui KEN 24:29

2 Raynold Kipkorir KEN 24:30

3 Boki Diribi ETH 24:31

4 Dan Kibet UGA 24:36; 5 Bereket Zeleke ETH 24:51; 6 Kenneth Kiprop UGA 24:52; 6 Daniel Simiyu KEN 30:01; 8 Rodrigue Kwizéra BDI 30:06; 9 Hailemariyam Amare ETH 30:10; 7 Sabastian Sawe KEN 30:04; 7 Abel Bekele ETH 24:52; 8 Bereket Nega ETH 25:10; 9 Dennis Mutuku KEN 25:13; 10 Daniel Kinyanjui KEN 25:17; 11 Hosea Chemutai UGA 25:24; 12 Charles Rotich KEN 25:24;13 Kuma Girma ETH 25:24; 14 Dennis Kipkirui KEN 25:38; 15 Yismaw Dilu ETH 25:46; 16 Emilio Young USA 26:03; 17 Archie Noakes 26:06; 18 Edward Bird GBR 26:10; 19 Marco Langon USA 26:16; 20 Jayde Rosslee RSA 26:22; 21 Max Sannes USA 26:24; 22 Dino Nako RSA 26:35; 23 Jaouad Khchina MAR 26:35; 23 Ky Robinson 31:11; 24 Isaac Kibet UGA 31:12; 24 Daichi Shibata JPN 26:39; 25 Kole Mathison USA 26:42; 26 Jacob Deacon GBR 26:44; 27 Micah Wilson USA 26:50; 28 Luke Birdseye GBR 26:52; 29 Sergio Del Barrio ESP 26:54; 30 Zouhair Redouane MAR 26:55; 31 Bailey Habler 26:59; 32 Heath McAllister CAN 27:02; 33 Pedro Alejandro Marin COL 27:02; 34 Cael Mulholland 27:03; 35 Kaisei Okada JPN 27:05; 36 Sbusiso Msibi RSA 27:07; 37 Musawenkosi Mnisi RSA 27:09; 38 Matt Hill NZL 27:09; 39 Elliott Pugh NZL 27:14; 40 Ciaran Rushton 27:19; 41 Siyabonga Xowana RSA 27:24; 42 Kaisei Yasuhara JPN 27:28; 43 Aleix Vives ESP 27:30; 44 Rubén Leonardo ESP 27:32; 45 Roberto Castro MEX 27:33; 46 Inyasi Sulle TAN 32:15; 47 Cameron Avery NZL 32:17; 46 Moheddine Benchahyd MAR 27:33; 47 Aitor Garcia ESP 27:38; 48 Sam Mills GBR 27:46; 49 Jack Coomber 27:49; 50 Mark Lopez MEX 27:50; 51 Ronan Codyre NZL 27:51; 52 Hitrane El Houssaine MAR 27:51; 53 Evan Jenkins USA 28:00; 54 Jack Lehto CAN 28:08; 55 Ricardo Amador MEX 28:36; 56 Gaetano Pocchi CAN 28:37; 57 Tristan Coles CAN 28:55; 58 Jaxon Kuchar CAN 29:01; 59 Tanner Hueglin CAN 29:30; 60 Angus Monro NZL 29:44; 61 Hugh Kent GUM 29:50; 62 Taiga Tosen JPN 30:21; 63 Reatlegile Mosweu RSA 31:20; 64 Koszta Deszecsar NFI 40:12

TEAM: 1 KEN 22; 2 ETH 23; 3 USA 81; 4 RSA 115; 5 GBR 120; 6 AUS 122; 7 MAR 151; 8 ESP 163; 9 JPN 163; 10 NZL 188

Senior women

1 Beatrice Chebet KEN 33:48

2 Tsige Gebreselama ETH 33:56

3 Agnes Ngetich KEN 34:00

4 Grace Loibach KEN 34:13; 5 Fotyen Tesfay ETH 34:30; 6 Hawi Feysa ETH 34:36; 7 Prisca Chesang UGA 34:42; 8 Edina Jebitok KEN 34:45; 9 Emily Chebet KEN 34:49; 10 Stella Chesang UGA 34:58; 11 Doreen Chesang UGA 35:01; 12 Gete Alemayehu ETH 35:04; 13 Annet Chalangat UGA 35:08; 14 Nozomi Tanaka JPN 35:08; 15 Wede Kefale ETH 35:14; 16 Risper Cherop UGA 35:30; 17 Dolshi Tesfu ERI 35:32; 18 Ednah Kurgat USA 35:36; 19 Ellie Pashley 35:38; 20 Parul Chaudhary IND 35:39; 21 Weini Kelati USA 35:48; 22 Leanne Pompeani 35:49; 23 Rose Davies 35:52; 24 Abbie Donnelly GBR 35:53; 25 Amelia Quirk GBR 35:56; 26 Laura Galván MEX 36:01; 27 Cian Oldknow RSA 36:02; 28 Caitlin Adams 36:03; 29 Isobel Batt-Doyle 36:17; 30 Irene Sánchez-Escribano ESP 36:20; 31 Katie Izzo USA 36:25; 32 Mercyline Chelangat UGA 36:30; 33 Allie Buchalski USA 36:37; 34 Regan Yee CAN 36:43; 35 Natalia Hawthorn CAN 36:43; 36 Poppy Tank GBR 36:47; 37 Kyla Jacobs RSA 36:49; 38 Aynslee van Graan RSA 36:59; 39 Laura Luengo ESP 36:59; 40 Julie-Anne Staehli CAN 37:03; 41 Cristina Ruiz ESP 37:04; 42 Glenrose Xaba RSA 37:08; 43 Katelyn Ayers CAN 37:09; 44 Georgia Hansen 37:15; 45 Naima Ait Alibou ESP 37:17; 46 Maria Bernard CAN 37:23; 47 Sanjivani Jadhav IND 37:30; 48 Kesa Molotsane RSA 37:37; 49 Sarah Drought NZL 37:53; 50 Carolina Robles ESP 38:10; 51 Kate Vaughan CAN 38:20; 52 Megan Keith GBR 38:32; 53 Reimi Yoshimura JPN 38:34; 54 Emily Roughan NZL 38:57; 55 Chavi Yadav IND 39:00; 56 Emily Lipari USA 39:06; 57 Rahel Daniel ERI 39:22; 58 Farhat Bano PAK 39:23; 59 Cacisile Sosibo RSA 39:25; 60 Laura Maasik EST 39:33; 61 Hannah Miller NZL 39:45; 62 Momoka Kawaguchi JPN 39:50; 63 Zhou Xia CHN 39:50; 64 Lisa Cross NZL 40:02; 65 Olivia Mugove ZIM 40:06; 66 Mary Tenge PNG 40:30; 67 Kerry White NZL 40:54; 68 Yao Miao CHN 41:20; 69 Katherine Camp NZL 41:45; 70 Li Yingcui CHN 41:48; 71 Laura Cusaria COL 42:08; 72 Ongan Awa PNG 42:30; 73 Dianah Matekali SOL 42:51; 74 Joan Makary LBN 43:12; 75 Jennifer Tomazou LBN 43:35; 76 María Pía Fernández URU 43:53; 77 Scholastica Herman PNG 44:02; 78 Sharon Firisua SOL 44:06; 79 Lauriane Bisch PYF 44:08; 80 Ramata Abdulai GHA 44:23; 81 Vanessa Lee Ying Zhuang SGP 44:41; 82 Nathania Tan NMI 44:51; 83 Nesrine Njeim LBN 45:17; 84 Tiana Abdel Masih LBN 45:27; Letesenbet Gidey ETH DQ

TEAM: 1 KEN 16; 2 ETH 25; 3 UGA 41; 4 AUS 92; 5 USA 113; 6 GBR 137; 7 RSA 144; 8 CAN 152; 9 ESP 155; 10 NZL 228

U20 women

1 Senayet Getachew ETH 20:53

2 Medina Eisa ETH 21:00

3 Pamela Kosgei KEN 21:01

4 Faith Cherotich KEN 21:10; 5 Lemlem Nibret ETH 21:16; 6 Joyline Chepkemoi KEN 21:17; 7 Mesret Yeshanew ETH 21:27; 8 Tinebeb Asres ETH 21:32; 9 Diana Chepkemoi KEN 21:46; 10 Ellie Shea USA 21:48; 11 Melknat Wedu ETH 21:57; 12 Irene Riggs USA 22:03; 13 Karrie Baloga USA 22:12; 14 Bentalin Yeko UGA 22:24; 15 Charity Cherop UGA 22:36; 16 Felista Chekwemoi UGA 22:36; 17 Kana Mizogami JPN 22:37; 18 Aya Kotazima JPN 22:46; 19 Zariel Macchia USA 23:05; 20 Miku Muraoka JPN 23:07; 21 Mariya Noda JPN 23:11; 22 Xela Martinez ESP 23:11; 23 Rebecca Flaherty GBR 23:11; 24 Hannah Ryding GBR 23:18; 25 Yuya Sawada JPN 23:20; 26 María Viciosa ESP 23:22; 27 Catherine Lund NZL 23:24; 28 Nanaka Yonezawa JPN 23:29; 29 Eva Klingbeil USA 23:29; 30 Peace Chebet UGA 23:46; 31 Maríam Benkert ESP 23:51; 32 Li-Mari Dekker RSA 23:51; 33 Zoe Gilbody GBR 23:51; 34 Allie Zealand USA 24:00; 35 Aspen Anderson 24:03; 36 Bella Earl NZL 24:11; 37 Risper Cherop UGA 24:14; 38 Marika Couture CAN 24:15; 39 Charli-Rose Carlyon 24:28; 40 Megan Harris GBR 24:32; 41 Boh Ritchie NZL 24:38; 42 Gabrielle Schmidt 24:54; 43 Jimena Blanco ESP 24:57; 44 Muriel Lovshin CAN 25:05; 45 Wiepke Schoeman RSA 25:14; 46 Emily Cescon CAN 25:19; 47 Phemelo Matshaba RSA 25:54; 48 Laura Cristina Rojas COL 26:56; 49 Omaatla Dikao RSA 26:58; 50 Shahd Mohamed Abdou EGY 27:05; 51 Maya Postrzygacz COK 31:11

TEAM: 1 ETH 15; 2 KEN 22; 3 USA 54; 4 UGA 75; 5 JPN 76; 6 GBR 120; 7 ESP 122; 8 RSA 173

WORLD ATHLETICS INDOOR TOUR, Lievin, France, February 15

There was a world 3000m record for Ethiopian steeplechaser Lamecha Girma with a stunning 7:23.81 while Mohamed Katir chased him home in a European record 7:24.68.

Keely Hodgkinson improved her world lead at 800m to 1:57.71 but though she finished strongly; it was probably too fast in the first 400m.

Men:

60: 1 Ferdinand Omanyala KEN 6.54 (rec); 2 Lamont Marcell Jacobs ITA 6.57; 3 Arthur Gue Cissé CIV 6.59; 4 Ján Volko SVK 6.66. Heat 1: 1 Ferdinand Omanyala KEN 6.58; 2 Arthur Gue Cissé CIV 6.63. Heat 2: 1 Lamont Marcell Jacobs ITA 6.64

400: 1 Karsten Warholm NOR 45.51. Race B: 1 Alexander Doom BEL 46.29

800: 1 Benjamin Robert 1:46.78; 2 Eliott Crestan BEL 1:47.23; 3 Amel Tuka BIH 1:47.86; 4 Andreas Kramer SWE 1:47.97. Race B: 1 Tony van Diepen NED 1:46.36; 2 Mouad Zahafi MAR 1:46.64; 3 Álvaro de Arriba ESP 1:47.87; 4 John Fitzsimons IRL 1:47.92

1500: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:32.38; 2 Azeddine Habz 3:35.27; 3 Adel Mechaal ESP 3:36.55; 4 Michał Rozmys POL 3:36.96; 5 Teddese Lemi ETH 3:37.42; 6 Charles Grethen LUX 3:37.45; 7 Federico Riva ITA 3:37.74; 8 Melkeneh Azeze ETH 3:37.84; 9 Ignacio Fontes ESP 3:37.91; 10 Simon Denissel 3:38.59; 11 Ferdinand Kvan Edman NOR 3:39.66; 12 Samuel Zeleke ETH 3:39.80; 13 Ermiyas Girma ETH 3:42.07

3000: 1 Lamecha Girma ETH 7:23.81 (World rec); 2 Mohamed Katir ESP 7:24.68 (European rec); 3 Jacob Krop KEN 7:31.35; 4 Birhanu Balew BRN 7:33.42; 5 Grant Fisher USA 7:35.82; 6 Telahun Haile ETH 7:37.96; 7 Michael Temoii KEN 7:39.38; 8 Salim Keddar ALG 7:45.94; 9 Thierry Ndikumwenayo BDI 7:48.38; 10 Mike Foppen NED 7:50.66

60H: 1 Grant Holloway USA 7.39; 2 Daniel Roberts USA 7.43; 3 Pascal Martinot-Lagarde 7.62; 4 Jakub Szymański POL 7.67; 5 Just Kwaou-Mathey 7.67; 6 Damion Thomas JAM 7.67. Heat 1: 1 Daniel Roberts USA 7.58; 2 Damion Thomas JAM 7.65. Heat 2: 1 Grant Holloway USA 7.40; 5 Kevin Mayer 7.80

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.01; 2 Claudio Michel Stecchi ITA 5.82 NR; 3 Kurtis Marschall AUS 5.82; 3 Jacob Wooten USA 5.82; 5 Chris Nilsen USA 5.82; 6 Rutger Koppelaar NED 5.73; 7 Menno Vloon NED 5.73; 8 Ben Broeders BEL 5.64; 9 Valentin Lavillenie 5.64; 10 Ernest John Obiena PHI 5.64

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.41; 2 Thobias Montler SWE 8.06; 3 Marquis Dendy USA 7.94; 4 Maykel D. Massó CUB 7.94

Women

400: 1 Femke Bol NED 50.20; 2 Anna Kiełbasińska POL 51.40. B: 1 Natalia Kaczmarek POL 50.90 NR; 2 Lieke Klaver NED 51.42; 3 Lada Vondrová CZE 52.57; 4 Ama Pipi GBR 52.80; 5 Lea Thery 56.60

800: 1 Keely Hodgkinson GBR 1:57.71; 2 Mary Moraa KEN 2:00.61; 3 Noélie Yarigo BEN 2:01.47; 4 Halimah Nakaayi UGA 2:01.85; 5 Agnes Raharolahy 2:02.02; 6 Catriona Bisset AUS 2:02.03; 7 Lore Hoffmann SUI 2:02.12

1500: 1 Gudaf Tsegay ETH 3:57.47; 2 Hirut Meshesha ETH 4:02.01; 3 Freweyni Hailu ETH 4:02.47; 4 Axumawit Embaye ETH 4:06.15; 5 Hanna Klein GER 4:06.23; 6 Winnie Nanyondo UGA 4:06.43; 7 Adelle Tracey JAM 4:10.14

3000: 1 Diribe Welteji ETH 8:34.84; 2 Lemlem Hailu ETH 8:35.15; 3 Mizan Alem ETH 8:39.03; 4 Sarah Chelangat UGA 8:41.16 (rec); 5 Ayal Dagnachew ETH 8:45.24; 6 Nadia Battocletti ITA 8:45.32; 7 Mekides Alemshet ETH 8:46.70; 8 Zerfe Wondemagegn ETH 8:46.98; 9 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 8:47.98; 10 Alice Finot 8:52.32

PV: 1 Katie Moon USA 4.83; 2 Tina Šutej SLO 4.78; 3 Alysha Newman CAN 4.71; 4 Ekateríni Stefanídi GRE 4.60; 5 Wilma Murto FIN 4.45; 5 Xu Huiqin CHN 4.45; 5 Emily Grove USA 4.45; 8 Ninon Chapelle 4.45

TJ: 1 Liadagmis Povea CUB 14.81; 2 Leyanis Pérez CUB 14.65; 3 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.01; 4 Tuğba Danişmaz TUR 13.98; 5 Dariya Derkach ITA 13.95; 6 Neja Filipič SLO 13.76; 7 Kristiina Mäkelä FIN 13.62

DUTCH CHAMPIONSHIPS, Apeldoorn, Netherlands, February 18-19

Men

60: 1 Raphael Bouju 6.64

200: 1 Cedrych Van Der Graaff 21.89

400: 1 Isayah Boers 45.72; 2 Liemarvin Bonevacia 45.83; 3 Isaya Klein Ikkink 46.28

800: 1 Bram Buigel 1:51.98

1500: 1 Noah Baltus 3:48.11

3000: 1 Tim Verbaandert 8:03.23

60H: 1 Job Geerds 7.81

HJ: 1 Douwe Amels 2.24

PV: 1 Menno Vloon 5.82; 2 Rutger Koppelaar 5.50

LJ: 1 David Cairo 7.66

TJ: 1 Alexander Soethout 14.83

SP: 1 Sven Poelmann 19.42

Women

60: 1 N’ketia Seedo 7.18; 2 Nadine Visser 7.22; 3 Demi Van Den Wildenberg 7.25

200: 1 Leonie van Vliet 23.49

400: 1 Femke Bol 49.26 (world rec); 2 Lieke Klaver 50.34. Heat 1: 1 Femke Bol 52.22. Heat 2: 1 Lieke Klaver 51.74

800: 1 Danaïd Prinsen 2:05.85

1500: 1 Maureen Koster 4:07.98

3000: 1 Maureen Koster 9:02.37

60H: 1 Marijke Esselink 8.36; 2 Anouk Vetter 8.37

HJ: 1 Britt Weerman 1.90

PV: 1 Noga Piepenbroek 3.90

LJ: 1 Pauline Hondema 6.48; 2 Anouk Vetter 6.29

TJ: 1 Maureen Herremans 13.09

SP: 1 Jessica Schilder 19.22; 2 Benthe König 17.69

Pocatello, Idaho, USA; February 16-18

Men: SP: 1 Ryan Crouser 23.38 WR; 2 Zack Ramos 18.59

USA INDOOR CHAMPIONSHIPS, Albuquerque, New Mexico, February 16-18

Aleia Hobbs set a US record in the 60m of 6.94.

Anna Hall set a national record in the heptathlon and only missed the world record by nine points as she went second on the world all-time rankings.

Incredibly, that wasn’t the end of her championships as she easily won the 400m in a fast 51.03.

Sam Prakel won a 1500m and 3000 double.

Men

60: 1 J.T. Smith 6.53; 2 Kendal Williams 6.59; 3 Isaiah Trousil 6.61. SF1: 1 J.T. Smith 6.55. SF2: 1 Noah Lyles 6.56; 2 Isaiah Trousil 6.62. Heat 1: 1 Noah Lyles 6.60. Heat 3: 1 Brandon Carnes 6.59; 2 J.T. Smith 6.59

400: 1 Justin Robinson 45.40; 2 Noah Williams 45.69; 3 CJ Allen 46.11; 4 Trevor Bassitt 46.13; 5 Brycen Spratling 46.34; Heat 1: 1 Noah Williams 45.42; 2 Justin Robinson 45.48. Heat 2: 1 Trevor Bassitt 45.96; 2 CJ Allen 46.07

800: 1 Bryce Hoppel 1:45.92; 2 Isaiah Harris 1:46.42; 3 Vince Crisp 1:46.74; 4 Devin Dixon 1:46.77; 5 Colin Schultz 1:46.82; 6 Clayton Murphy 1:48.33. Heat 3: 1 Devin Dixon 1:47.27; 2 Clayton Murphy 1:47.27

1500: 1 Sam Prakel 3:42.62; 2 Henry Wynne 3:42.90

3000: 1 Sam Prakel 8:12.46; 2 Eduardo Herrera 8:13.11; 3 Olin Hacker 8:14.33

60H: 1 Freddie Crittenden 7.49; 2 Robert Dunning 7.49; 3 Louis Rollins 7.63; 4 Paris Williams 7.64; 5 Josh Braverman 7.64

HJ: 1 Shelby McEwen 2.24; 2 Darius Carbin 2.21; 3 Jordan Wesner 2.21; 4 Justin Lewis 2.21; 4 Darryl Sullivan 2.21

PV: 1 Sam Kendricks 5.91; 2 Jacob Wooten 5.86; 3 KC Lightfoot 5.86; 4 Matt Ludwig 5.81; 5 Luke Winder 5.71; 6 Carson Waters 5.71; 7 Austin Miller 5.61; 7 Branson Ellis 5.61; 9 Clayton Fritsch 5.61; 9 Cole Walsh 5.61

LJ: 1 Will Williams 8.20; 2 Jalen Seals 7.69; 3 Rayvon Grey 7.66

TJ: 1 Donald Scott 16.96; 2 Omar Craddock 16.38; 3 R’Lazon Brumfield 16.14

SP: 1 Joe Kovacs 21.55; 2 Jordan Geist 21.36; 3 Adrian Piperi 21.05; 4 Roger Steen 20.65

WT: 1 Daniel Haugh 25.44; 2 Alex Young 24.25; 3 Rudy Winkler 23.88; 4 Tanner Berg 23.74; 5 Isaiah Rogers 23.51

Hep: 1 Steven Bastien 6012; 2 Will Daniels 5946; 3 Devon Williams 5898

3000W: 1 Nick Christie 11:56.67; 2 Dan Nehnevaj 12:19.23; 3 Emmanuel Corvera 12:50.49

Women

60: 1 Aleia Hobbs 6.94 (rec); 2 Marybeth Sant-Price 7.09; 3 Destiny Smith-Barnett 7.11; 4 Mikiah Brisco 7.12; 5 Celera Barnes 7.13. Heat 1: 1 Aleia Hobbs 7.02; 2 Destiny Smith-Barnett 7.16. Heat 2: 1 Mikiah Brisco 7.09; 2 Marybeth Sant-Price 7.11

400: 1 Anna Hall 51.03; 2 NaAsha Robinson 52.30; 3 Brittany Aveni 52.67

800: 1 Nia Akins 2:00.16; 2 Allie Wilson 2:00.33; 3 Kaela Edwards 2:00.52; 4 Brenna Detra 2:01.94; 5 Laurie Barton 2:02.03. Heat 1: 1 Brenna Detra 2:02.26

1500: 1 Nikki Hiltz 4:17.10; 2 Sage Hurta 4:17.26; 3 Krissy Gear 4:18.21.

3000: 1 Val Constien 8:48.29; 2 Whittni Morgan 8:48.42; 3 Emily MacKay 8:50.14

60H: 1 Alaysha Johnson 7.83; 2 Tonea Marshall 7.85; 3 Amber Hughes 8.01. Heat 1: 1 Alaysha Johnson 7.96. Heat 2: 1 Tonea Marshall 7.92

HJ: 1 Vashti Cunningham 2.00; 2 Nissi Kabongo 1.87; 3 Mercedeez Francis 1.87

PV: 1 Katie Moon 4.80; 2 Emily Grove 4.66; 3 Bridget Guy Williams 4.61; 4 Kristen Brown 4.51; 5 Hana Moll 4.51; 6 Gabriela Leon 4.51; 7 Rachel Baxter 4.51; 8 Amanda Moll 4.51.

LJ: 1 Tara Davis Woodhall 6.99; 2 Rhesa Foster 6.63; 3 Tiffany Flynn 6.57; 4 Quanesha Burks 6.46

TJ: 1 Keturah Orji 14.31; 2 Imani Oliver 13.13; 3 Cierra Pulliam 12.99

SP: 1 Chase Ealey 19.87; 2 Maggie Ewen 19.41; 3 Jessica Woodard 17.67

WT: 1 DeAnna Price 26.02 (rec); 2 Brooke Andersen 24.97; 3 Rachel Tanczos 24.58; 4 Annette Echikunwoke 24.56; 5 Erin Reese 24.34

Pen: 1 Anna Hall 5004 (rec) (8.04 60H, 1.91 HJ, 13.80m SP, 6.34m LJ, 2:05.70 800m); 2 Hope Bender 4445; 3 Erin Marsh 4432

3000W: 1 Miranda Melville 13:37.69; 2 Maria Michta-Coffey 13:49.29

MILLROSE GAMES, New York, Millrose, February 9-11

Yared Neguse set a US record 3:47.38 in the mile and was chased home by Neil Gourley who went close to Josh Kerr’s European and British record with 3:49.46.

Kerr himself ran a near UK record in the 3000m as he smashed his PB with 7:33.47 while Laura Muir won the women’s Wanamaker Mile.

Men:

60: 1 Christian Coleman 6.47; 2 Travis Williams JAM 6.59; 3 Josephus Lyles 6.59; 4 Miles Lewis PUR 6.62; Noah Lyles DQ

400: 1 Jereem Richards TTO 45.84; 2 Noah Williams 46.20; 3 Bryce Deadmon 46.34

800: 1 Noah Kibet KEN 1:44.98 (U20 rec); 2 Isaiah Harris 1:45.64; 3 Clayton Murphy 1:46.83; 4 Kyle Langford GBR 1:46.98; 5 Jesús López MEX 1:47.41 NR; 6 Mark English IRL 1:48.76

Mile: 1 Yared Nuguse 3:47.38 (rec); 2 Neil Gourley GBR 3:49.46; 3 Olli Hoare AUS 3:50.83 eq rec; 4 Samuel Tanner NZL 3:51.70; 5 Mario García ESP 3:51.79 (rec); 6 Johnny Gregorek 3:51.82; 7 Josh Thompson 3:52.49; 8 Luke McCann IRL 3:53.55; 9 Sam Prakel 3:54.32; 10 Drew Hunter 3:55.52; 11 Eric Holt 3:58.64

(intermediate time): 1500: 1 Yared Nuguse 3:33.22; 2 Neil Gourley GBR 3:34.58; 3 Olli Hoare AUS 3:34.78; 4 Mario García ESP 3:35.98; 5 Johnny Gregorek 3:36.23; 6 Samuel Tanner NZL 3:36.27; 7 Josh Thompson 3:37.02; 8 Luke McCann IRL 3:38.14; 9 Sam Prakel 3:38.62; 10 Drew Hunter 3:39.3

B mile: 1 Austin Miller 3:57.89; 2 Jack Yearian 3:59.59; 7 Tiarnan Crorken GBR 4:02.85

3000: 1 Josh Kerr GBR 7:33.47; 2 Luis Grijalva GUA 7:33.86; 3 Joe Klecker 7:34.14; 4 Cooper Teare 7:34.70; 5 Jonas Raess SUI 7:35.24 (rec); 6 George Beamish NZL 7:36.22 (rec); 7 Dylan Jacobs 7:36.89; 8 Sam Parsons GER 7:39.94; 9 Alex Maier 7:43.05; 10 Olin Hacker 7:43.94; 11 Nico Young 7:51.21

SP: 1 Ryan Crouser 22.58; 2 Joe Kovacs 21.34; 3 Adrian Piperi 20.65; 4 Nick Ponzio ITA 20.43

WT: 1 Rudy Winkler 24.04; 2 Marcus Disbrow 20.37

MileW: 1 Samuel Allen 6:13.58

U20

60: 1 Issam Asinga 6.63

300: 1 Issam Asinga 33.57

600: 1 Quincy Wilson 1:17.80

Women

60: 1 Aleia Hobbs 7.04; 2 Tamari Davis 7.08; 3 Marybeth Sant-Price 7.11; 4 Mikiah Brisco 7.13; 5 Shawnti Jackson 7.16; 6 Melissa Jefferson 7.18; 7 Celera Barnes 7.19; 8 English Gardner 7.30; 9 Kendra Harrison 7.38

300: 1 Abby Steiner 35.54; 2 Brittany Brown 36.13; 3 Leah Anderson JAM 36.68; 4 Jenna Prandini 38.05; 5 Rori Lowe 39.36

600: 1 Ajee’ Wilson 1:24.85; 2 Shamier Little 1:26.16; 3 Allie Wilson 1:26.40; 4 Brenna Detra 1:27.38; 5 Sophia Gorriaran 1:27.51

Mile: 1 Laura Muir GBR 4:20.15; 2 Josette Andrews 4:20.88; 3 Katie Snowden GBR 4:21.19; 4 Lucia Stafford CAN 4:22.72; 5 Helen Schlachtenhaufen 4:23.94; 6 Sintayehu Vissa ITA 4:24.54 NR; 7 Nikki Hiltz 4:24.68; 8 Sage Hurta 4:26.04; 9 Jemma Reekie GBR 4:28.91

1500m (intermediate time): 1 Laura Muir GBR 4:03.07; 2 Josette Andrews 4:03.18; 3 Katie Snowden GBR 4:03.98; 4 Lucia Stafford CAN 4:04.29; 5 Helen Schlachtenhaufen 4:06.13; ; 6 Nikki Hiltz 4:06.59; 7 Sage Hurta 4:07.12; 8 Sintayehu Vissa ITA 4:07.14; 9 Jemma Reekie GBR 4:08.03

3000: 1 Alicia Monson 8:25.05 (rec); 2 Whittni Morgan 8:30.13; 3 Katelyn Tuohy 8:35.20 (rec); 4 Elly Henes 8:36.48; 5 Elise Cranny 8:37.17; 6 Laura Galván MEX 8:40.45; 7 Gabrielle Jennings 8:51.10; 8 Eleanor Fulton 8:54.44; 9 Mercy Chelangat KEN 8:54.50; 10 Hannah Steelman 8:54.69; 11 Courtney Wayment 8:55.35

60H: 1 Devynne Charlton BAH 7.91; 2 Tonea Marshall 7.94; 3 Sharika Nelvis 7.96; 4 Nia Ali 7.97; 5 Anna Cockrell 8.00; 6 Michelle Harrison CAN 8.10

PV: 1 Katie Moon 4.81; 2 Bridget Guy Williams 4.76; 3 Ekateríni Stefanídi GRE 4.62

SP: 1 Chase Ealey 20.03; 2 Sarah Mitton CAN 19.52; 3 Maggie Ewen 19.49; 4 Jessica Woodard 17.77;

WT: 1 Ludith Campos DOM 20.35; 2 Erica Belvit JAM 20.32

DORTMUND, Germany, February 12

Men

60: 1 Dominik Kopeć POL 6.57; 2 Aleksandar Askovic 6.60; 3 Joris van Gool NED 6.60; 4 Samuli Samuelsson FIN 6.66; 5 Markus Fuchs AUT 6.66; 6 Adam Gemili GBR 6.69. Heat 1: 1 Dominik Kopeć POL 6.63; 4 Adam Gemili GBR 6.76. Heat 2: 1 Aleksandar Askovic 6.59; 2 Joris van Gool NED 6.62

400: 1 Ben Higgins GBR 46.55; 4 Dan Putnam GBR 47.81

800: 1 Amel Tuka BIH 1:47.02; 2 Abdessalem Ayouni TUN 1:47.07; 3 Marc Reuther 1:47.94

1500: 1 Jochem Vermeulen BEL 3:39.17

Women

60: 1 N’ketia Seedo NED 7.23; 2 Imani Lansiquot GBR 7.25; 3 Martyna Kotwiła POL 7.29. Heat 1: 1 Imani Lansiquot GBR 7.21.

400: 1 Justyna Święty-Ersetic POL 52.29; 2 Ama Pipi GBR 52.57.

800: 1 Bianka Bartha-Kéri HUN 2:02.86; 2 Vivian Chebet KEN 2:03.72; 3 Abigail Ives GBR 2:03.92.

1500: 1 Martyna Galant POL 4:09.73; 2 Ellie Baker GBR 4:10.30; 3 Vera Hoffmann LUX 4:11.03 (rec).

LJ: 1 Mikaelle Assani 6.70; 2 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.46

METZ, France, February 11

Femke Bol set Dutch records at 200m (22.87) and 400m (49.96), the latter was then a world lead.

Yaroslava Mahuchikh achieved a world lead in the high jump with a 2.02m leap.

Men

200: B: 1 Blessing Afrifa ISR 20.95

400: 1 Alexander Doom BEL 46.06; 2 Lionel Spitz SUI 46.14. B: 1 Liemarvin Bonevacia NED 46.29

800: 1 Benjamin Robert 1:47.04; 2 Tibo De Smet BEL 1:47.15; 3 Catalin Tecuceanu ITA 1:47.22

1500: 1 Ismael Debjani BEL 3:37.25; 2 Louis Gilavert 3:37.26; 3 Samuel Zeleke ETH 3:37.94; 4 Federico Riva ITA 3:37.98; 5 Ignacio Fontes ESP 3:38.22; 6 Julian Ranc 3:40.22; 7 Mike Foppen NED 3:40.34; 8 Filip Sasínek CZE 3:40.89; 9 Vincent Kibet KEN 3:41.55; 10 Piers Copeland GBR 3:42.86

3000: 1 Yann Schrub 7:40.54; 2 Bastien Augusto 7:42.10; 3 John Heymans BEL 7:42.55; 4 Charles Grethen LUX 7:43.00 NR; 5 Elzan Bibić SRB 7:44.10; 6 Tim Verbaandert NED 7:44.33; 7 Abdisa Fayisa ETH 7:45.62; 8 Jack Rowe GBR 7:46.47; 9 Pietro Riva ITA 7:49.42; 10 Simon Denissel 7:50.55.

HJ: 1 Mateusz Przybylko GER 2.24.

PV: 1 Sam Kendricks USA 5.82; 1 Chris Nilsen USA 5.82; 3 Ben Broeders BEL 5.77; 4 Jacob Wooten USA 5.72; 5 Thibaut Collet 5.72; 6 Ethan Cormont 5.72; 7 Seito Yamamoto JPN 5.60; 8 Valentin Lavillenie 5.60.

LJ: 1 Marquis Dendy USA 8.01; 2 Gabriel Bitan ROU 7.94; 3 Maykel Vidal CUB 7.73

Women

200: 1 Femke Bol NED 22.87 (rec); 2 Anna Kiełbasińska POL 23.17. Race B: 1 Lieke Klaver NED 22.97

400: 1 Femke Bol NED 49.96 (rec); 2 Sharlene Mawdsley IRL 51.91; 3 Viivi Lehikoinen FIN 52.52. Race B: 1 Anna Kiełbasińska POL 51.49; 2 Camille Laus BEL 52.38.

800: 1 Halimah Nakaayi UGA 1:59.18; 2 Lorea Ibarzabal ESP 2:01.00; 3 Naomi Korir KEN 2:02.03; 4 Eloisa Coiro ITA 2:02.07; 5 Audrey Werro SUI 2:02.11; 6 Gabriela Gajanová SVK 2:02.31; 7 Elena Bellò ITA 2:02.86.

3000: 1 Ayal Dagnachew ETH 8:42.47; 2 Sembo Almayew ETH 8:44.05; 3 Tigist Ketema ETH 8:44.08; 4 Ludovica Cavalli ITA 8:44.40; 5 Zerfe Wondemagegn ETH 8:49.48.

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.02; 2 Britt Weerman NED 1.96 =NR; 3 Yuliya Levchenko UKR 1.92; 4 Kateryna Tabashnyk UKR 1.90

PARIS, France; February 11

Men

60: 1 Ferdinand Omanyala KEN 6.56; 2 Arthur Gue Cissé CIV 6.57;. Heat 1: 1 Ferdinand Omanyala KEN 6.61. Heat 2: 1 Arthur Gue Cissé CIV 6.62; 3 Jona Efoloko GBR 6.71.

60H: 1 Jason Joseph SUI 7.48 NR; 2 Pascal Martinot-Lagarde 7.53; 2 Michael Dickson USA 7.53; 4 Krzysztof Kiljan POL 7.62; 5 Asier Martínez ESP 7.69; 6 Louis Rollins USA 7.73; Heat 1: 1 Jason Joseph SUI 7.59; 2 Asier Martínez ESP 7.61; 3 Vladimir Vukicevic NOR 7.78. Heat 2: 1 Pascal Martinot-Lagarde 7.61; 2 Krzysztof Kiljan POL 7.62; 3 Michael Dickson USA 7.63; 4 Louis Rollins USA 7.68; 5 Kevin Mayer 7.77

TJ: 1 Hugues Fabrice Zango BUR 17.43; 2 Lázaro Martínez CUB 17.24; 3 Andy Díaz CUB 16.91; 4 Zhu Yaming CHN 16.91

Women

60: 1 Kayla White USA 7.13; 2 Aminatou Seyni NIG 7.16; 3 Mujinga Kambundji SUI 7.18; 4 Morolake Akinosun USA 7.25

60H: 1 Nadine Visser NED 7.86; 2 Ditaji Kambundji SUI 7.86; 3 Alaysha Johnson USA 7.91; 4 Reetta Hurske FIN 7.97; 5 Cyrena Samba-Mayela 7.98; 6 Laeticia Bapte 8.03. Heat 1: 1 Cyrena Samba-Mayela 7.90; 2 Ditaji Kambundji SUI 7.92; 3 Reetta Hurske FIN 8.00. Heat 2: 1 Nadine Visser NED 7.88; 2 Alaysha Johnson USA 7.97; 3 Laeticia Bapte 8.02; 4 Sarah Lavin IRL 8.02

PV: 1 Tina Šutej SLO 4.78; 2 Alysha Newman CAN 4.71; 3 Wilma Murto FIN 4.64

TJ: 1 Liadagmis Povea CUB 14.26; 2 Leyanis Pérez CUB 14.18; 3 Tuğba Danişmaz TUR 14.13; 4 Tori Franklin USA 13.90; 5 Ilionis Guillaume 13.87; 6 Neja Filipič SLO 13.60

ISTAF Indoor Meeting, Berlin, Germany, February 10

Reece Prescod set a temporary world lead at 60m as he smashed his PB with 6.49. Daryll Neita won the women’s event as she came very close to the recent British record with a huge PB of 7.05.

Men

60: 1 Reece Prescod GBR 6.49; 2 Joshua Hartmann 6.53; 3 Julian Wagner 6.56; 4 Samuele Ceccarelli ITA 6.58; 5 Owen Ansah 6.59; 6 Jeremiah Azu GBR 6.68. Heat 1: 1 Reece Prescod GBR 6.54; 2 Julian Wagner 6.55; 3 Samuele Ceccarelli ITA 6.63; 4 Kevin Kranz 6.66; 5 Lucas Ansah-Peprah 6.66; 6 Even Meinseth NOR 6.73. Heat 2: 1 Joshua Hartmann 6.62; 2 Owen Ansah 6.64; 3 Jeremiah Azu GBR 6.64; 4 Jan Veleba CZE 6.71; 5 James Adebola 6.86; Elijah Hall-Thompson USA DQ.

60H: 1 David King GBR 7.63; 2 Damion Thomas JAM 7.65; 3 Paolo Dal Molin ITA 7.69. Heat 1: 1 Daniel Roberts USA 7.57; 2 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 7.72; 3 Damion Thomas JAM 7.73. Heat 2: 1 David King GBR 7.68; 2 Paolo Dal Molin ITA 7.73

PV: 1 Armand Duplantis SWE 6.06; 2 Ernest John Obiena PHI 5.82; 3 Kurtis Marschall AUS 5.82; 4 Torben Blech 5.73; 5 Bo Kanda Lita Baehre 5.60; 5 Rutger Koppelaar NED 5.60; 7 Gillian Ladwig 5.60.

DT: 1 Daniel Jasinski 62.81; 2 Henning Prüfer 60.38

Women

60: 1 Daryll Neita GBR 7.05; 2 Tristan Evelyn BAR 7.14 NR; 3 Gina Lückenkemper 7.16; 4 Lisa Mayer 7.20; 5 Alexandra Burghardt 7.22; 6 Asha Philip GBR 7.25. Heat 1: 1 Gina Lückenkemper 7.23; 2 Lisa Mayer 7.25; 3 Asha Philip GBR 7.31; 4 Jamile Samuel NED 7.40. Heat 2: 1 Daryll Neita GBR 7.13; 2 Tristan Evelyn BAR 7.23; 3 Alexandra Burghardt 7.24

60H: 1 Britany Anderson JAM 7.85; 2 Michelle Jenneke AUS 7.89. Heat 1: 1 Britany Anderson JAM 7.87. Heat 2: 1 Michelle Jenneke AUS 7.95. 5 Cindy Roleder 8.30.

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.81; 2 Larissa Iapichino ITA 6.69; 3 Jazmin Sawyers GBR 6.69; 4 Ivana Vuleta SRB 6.66; 5 Milica Gardašević SRB 6.65; 6 Deborah Acquah GHA 6.62; 7 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 6.56.

DT: 1 Shanice Craft 65.23 (world rec); 2 Kristin Pudenz 63.24; 3 Liliana Cá POR 60.51; 4 Claudine Vita 59.20

Fayetteville, Arizona, USA, February 10-11

Men: 60:

1 J.T Smith 6.56; 2 Brume Okeoghene NGR 6.60; 3 Shaun Maswanganyi RSA 6.64; 4 Nazzio John GRN 6.65 (eq rec). Heat 1: 1 J.T Smith 6.59

200: 1 Robert Gregory 20.58; 2 Jacory Patterson 20.58.

400: 1 Justin Robinson 45.87

PV: 1 Branson Ellis 5.81

TJ: 1 Jah-Nhai Perinchief BER 16.74.

4×400: 1 Florida 3:02.18; 2 Arizona State 3:03.09.

Invitational 800: 1 Samuel Austin 1:46.06; 2 Jason Gomez 1:46.53. B: 1 Cebastian Gentil HAI 1:46.75 (rec).

SP: 1 John Meyer 20.36; 2 Jonah Wilson 20.35; 3 Jordan West 20.06

Women

60: 1 Talitha Diggs 7.15; 2 Favour Ofili NGR 7.15.

200: 1 Favour Ofili NGR 22.36; 2 Talitha Diggs 22.61. Race B: 1 Kynnedy Flannel 23.05. Race E: 1 Nickisha Pryce JAM 23.22; 2 Amber Anning GBR 23.38.

300: 1 Alexis Holmes 36.71; 2 Nicole Yeargin GBR 36.80 (rec); 3 Sada Williams BAR 37.13. Race B: 1 Janieve Russell JAM 37.30; 2 Andrenette Knight JAM 37.37; 3 Dalilah Muhammad 37.64. Race C: 1 Ashley Spencer 38.18; 2 Anna Ryzhykova UKR 38.29; 3 Gianna Woodruff PAN 38.67;

400: 1 Rosaline Effiong 51.02; 2 Britton Wilson 51.14. B: 1 Amber Anning GBR 51.88; 2 Nickisha Pryce JAM 52.35.

60H: 1 Amoi Brown JAM 8.04; 2 Cindy Sember GBR 8.11. Heat 4: 1 Cindy Sember GBR 8.28.

HJ: 1 Rylee Anderson 1.90.

TJ: 1 Jasmine Moore 14.25.

SP: 1 Axelina Johansson SWE 18.66;

Invitational LJ: 1 Tara Davis 6.75; 2 Jasmine Moore 6.74; 3 Claire Bryant 6.50.

Open 60: 1 Jada Baylark 7.23; 2 Tina Clayton JAM 7.24 5 Cindy Sember GBR 7.56.

Dortmund, Germany, February 12

Men

60: 1 Dominik Kopeć POL 6.57; 2 Aleksandar Askovic 6.60; 3 Joris van Gool NED 6.60; 4 Samuli Samuelsson FIN 6.66; 5 Markus Fuchs AUT 6.66; 6 Adam Gemili GBR 6.69. Heat 1: 1 Dominik Kopeć POL 6.63; 4 Adam Gemili GBR 6.76. Heat 2: 1 Aleksandar Askovic 6.59; 2 Joris van Gool NED 6.62

400: 1 Ben Higgins GBR 46.55; 4 Dan Putnam GBR 47.81

800: 1 Amel Tuka BIH 1:47.02; 2 Abdessalem Ayouni TUN 1:47.07; 3 Marc Reuther 1:47.941500: 1 Jochem Vermeulen BEL 3:39.17

Women

60: 1 N’ketia Seedo NED 7.23; 2 Imani Lansiquot GBR 7.25; 3 Martyna Kotwiła POL 7.29. Heat 1: 1 Imani Lansiquot GBR 7.21.

400: 1 Justyna Święty-Ersetic POL 52.29; 2 Ama Pipi GBR 52.57

800: 1 Bianka Bartha-Kéri HUN 2:02.86; 2 Vivian Chebet KEN 2:03.72; 3 Abigail Ives GBR 2:03.92

1500: 1 Martyna Galant POL 4:09.73; 2 Ellie Baker GBR 4:10.30; 3 Vera Hoffmann LUX 4:11.03 (rec)

LJ: 1 Mikaelle Assani 6.70; 2 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.46

Boston. USA, February 10-11

Men

Mile: 1 Amos Bartelsmeyer GER 3:50.45 (rec); 2 Anas Essayi MAR 3:50.46; 3 Christian Noble 3:53.50; 4 Thomas Ratcliffe 3:54.29; 5 Henry Wynne 3:54.54 6 Thomas Vanoppen BEL 3:54.85; 7 Isaac Basten 3:54.89; 8 Crayton Carrozza 3:56.79; 9 Cameron Proceviat CAN 3:57.05; 10 Casey Comber 3:57.12; 11 Jack Salisbury 3:59.51. Race B: 1 Conor Murphy 3:55.24; 2 Ryuma Aoki JPN 3:56.28; 3 Duncan Miller AUS 3:56.77; 4 Gary Martin 3:56.83; 5 Wes Porter 3:56.83; 6 John Reniewicki 3:57.02; 7 Matthew Beaudet CAN 3:57.22; 8 Gavin Gaynor 3:57.76; 9 Rhys Hammond 3:58.24; 10 Antonio Lopez ESP 3:58.59; 11 Lucas Bons 3:59.68. Race C: 1 Ryan Wilson 3:55.29; 2 James Donahue 3:57.44; 3 DJ Principe 3:58.62; 4 Alec Purnell CAN 3:59.72. D: 1 Elliott Cook 3:55.34; 2 Nick Foster 3:56.08; 3 Casey Clinger 3:57.13; 4 Austen Dalquist 3:57.18; 5 Rob Napolitano PUR 3:57.59; 6 Vivien Henz LUX 3:57.87; 7 Sean Dolan 3:58.02; 8 Charlie Dannatt CAN 3:58.54; 9 Matt Rizzo 3:59.79; 10 Dan Schaffer 3:59.95. E: 1 Ronan McMahon-Staggs 3:56.41; 2 Alex Ostberg 3:58.33; 3 Alexander Rizzo 3:58.75; 4 Nathan Mountain 3:59.01; 5 Foster Malleck CAN 3:59.18; 6 Karl Winter 3:59.25. F: 1 Viktor Idhammar SWE 3:57.76; 2 Zachary Michon 3:58.00; 3 Macauley Franks 3:58.56; 4 Luke Julian 3:58.62; 5 Brandon Hontz 3:59.13; 6 Nicholas Bendtsen 3:59.47; 7 Arlo Ludewick GBR 4:00.49. G: 1 Brett Gardner 3:58.15; 2 Jacob Gillum 3:59.10; 3 Sean Maison 3:59.33; 4 Jack Pinho 3:59.54

3000: 1 Sam Gilman 7:43.70; 2 Graham Blanks 7:44.76; 3 David Ribich 7:44.77; 4 Liam Murphy 7:45.67; 5 Charlie O’Donovan IRL 7:46.67; 6 Zach Facioni AUS 7:46.76; 7 Alec Basten 7:46.83; 8 Evan Jager 7:47.68; 9 Acer Iverson 7:47.74; 10 Ehab El-Sandali CAN 7:48.67; 11 Jack Aho 7:49.19; 12 Baldvin Thór Magnússon ISL 7:50.29; 15 Adam Fogg GBR 8:07.25. Race B: 1 Loic Scomparin FRA 7:51.84; 2 Blaise Ferro 7:53.08; 3 Jamie Dee GBR 7:53.69

5000: 1 Athanas Kioko KEN 13:09.37; 2 Amon Kemboi KEN 13:15.38; 3 Robin Hendrix BEL 13:17.65 (rec); 4 Davor Aaron Bienenfeld GER 13:22.92; 5 Carter Solomon 13:26.11; 6 Isaac Updike 13:26.69; 7 Dillon Powell 13:28.46; 8 Barry Keane IRL 13:28.85; 9 Ian Shanklin 13:29.61; 10 Yamato Yoshii JPN 13:29.76; 11 Andrew Alexander CAN 13:29.91. Sam Atkin GBR DNF

Women

800: 1 Michaela Rose 2:00.18; 2 Sophia Gorriaran 2:01.16; 3 Imogen Barrett AUS 2:01.23; 4 Kristie Schoefield 2:01.59; 5 McKenna Keegan 2:02.39; 7 Katy-Ann McDonald GBR 2:04.73; 11 Grace Dervan IRL 2:35.46; Race B: 7 Gemma Finch GBR 2:05.88

Mile:

1 Cameron Ormond CAN 4:30.17; 2 Lindsey Butler 4:31.41; 3 Amaris Tyynismaa 4:32.56. B: 1 Susan Ejore KEN 4:31.80; 2 Şilan Ayyıldız TUR 4:32.74; 3 Isabella Thornton-Bott AUS 4:33.15; 11 Shannon Flockhart GBR 4:39.36

3000:

Race D: 1 Emily MacKay 8:40.75; 2 Valerie Constein 8:41.77; 3 Hilda Olemomoi KEN 8:45.50; 4 Nozomi Tanaka JPN 8:45.64 NR; 5 Erin Teschuk CAN 8:46.46; 6 Parker Valby 8:49.71; 7 Emma Grace Hurley 8:55.26; 8 Alexandra Carlson 8:56.15

5000: 1 Natosha Rogers 14:52.21; 2 Sarah Inglis GBR 14:59.65; 3 Fiona O’Keeffe 15:01.34; 4 Emily Infeld 15:04.74; 5 Julie-Anne Staehli CAN 15:15.64; 6 Susanna Sullivan 15:25.94; 7 Carrie Verdon 15:29.54; 8 Annie Rodenfels 15:31.25; 9 Aubrey Frentheway 15:32.82; 10 Maddie Alm 15:32.91; 11 Grace Moore 15:33.27; 12 Eilish Flanagan IRL 15:33.37; 13 Jasmine Fehr CAN 15:38.59. B: 7 Holly Rees GBR 15:55.92

Clemson, USA, February 10-11

Trayson Bromell set a world lead at 60m of 6.42.

Men

60: 1 Trayvon Bromell 6.42; 2 Marcellus Moore 6.56; 3 Sterling Warner 6.59. Heat 2: 1 Favour Ashe NGR 6.53. Heat 3: 1 Trayvon Bromell 6.46. Heat 6: 1 Trayvon Bromell 6.54.

200: 1 Cameron Miller 20.33; 2 Matthew Boling 20.59; 3 Wanya McCoy BAH 20.60. Race C: 1 Javonte Harding 20.47; 2 Emmanuel Bynum 20.59.

400: 1 Elija Godwin 45.63; 2 Judson Lincoln IV 45.97. C: 1 Auhmad Robinson 45.65; 2 Jonathan Jones BAR 45.78. E: 1 Emmanuel Bynum 45.67; 2 Reheem Hayles 45.95. G: 1 Justin Braun 45.99;

60H: 1 Giano Roberts 7.62; 2 Cameron Murray 7.62; 3 Tade Ojora GBR 7.66. Heat 1: 1 Tade Ojora GBR 7.53; 2 Jason Holmes-Williamson 7.69; 3 Lafranz Campbell JAM 7.69; 4 Joshua Zeller GBR 7.77. Heat 2: 1 Cameron Murray 7.64; 2 Giano Roberts 7.65. Heat 3: 1 Johnny Brackins 7.61; 5 Sam Bennett GBR 7.99. Heat 1: 2 Joshua Zeller GBR 7.83 Heat 6: 2 Tade Ojora GBR 7.80.

HJ: 1 Ushan Thiwanka Perera SRI 2.25; 2 Trey Allen 2.25.

LJ: 1 Cameron Crump 8.21.

TJ: 1 Owayne Owens JAM 16.59; 7 Daniel Falode GBR 15.55; 8 Bera Ajala GBR 15.38.

SP: 20 Rhys Allen GBR 15.65

Women

60: 1 Joella Lloyd ANT 7.17

200: 1 Rhasidat Adeleke IRL 22.68. C: 1 Lanae-Tava Thomas 22.94. E: 1 Caisja Chandler 22.99. G: 1 Kevona Davis JAM 22.99

400: 1 Jan’Taijah Ford 51.89. B: 1 Jermaisha Arnold 51.89

60H: 1 Masai Russell 7.94. ht 1:6 Alix Still GBR 8.53. ht 2: Alix Still GBR 8.45. ht 3: 2 Issy Wakefield GBR 8.19

HJ: 1 Lamara Distin JAM 1.97 (rec); 2 Bára Sajdoková CZE 1.87; 13 Ella Rush GBR 1.69

LJ: 1 Tiffany Flynn 6.55; 2 Titiana Marsh 6.48; 10 Issy Wakefield GBR 6.20; 19 Ella Rush GBR 6.02; 35 Alix Still GBR 5.85.

TJ: 1 Charisma Taylor BAH 14.04 (rec); 2 Mikeisha Welcome VIN 13.72 (rec)

SP: 1 Danniel Thomas-Dodd JAM 18.74; 5 Sarah Omoregie GBR 16.53

Sassnitz, Germany, February 12

Men: SP: 1 Zane Weir ITA 21.45; 2 Chuk Enekwechi NGR 21.12; 3 Filip Mihaljević CRO 20.97

LUBBOCK, Texas, USA, February 10 – 11

Men: 60: 1 Cameron Crowe 6.60; 2 Courtney Lindsey 6.61. Heat 2: 2 Adam Clayton GBR 6.67.

200: 1 Adam Clayton GBR 20.72.

60H: 1 Antoine Andrews BAH 7.59.

TJ: 4 Patrick Sylla GBR 15.23

Women

60: 1 Demisha Roswell JAM 7.24.

200: 1 Rosemary Chukwuma NGR 22.82. C: 1 Kiah Dubarry-Gay GBR 23.92

CHICAGO, Illinois, USA, February 10-11

NCAA and double European under-23 cross-country champion Charles Hicks set a 5000m PB of 13:22.05.

Men

60: 1 Lawrence Johnson 6.54

800: 1 Charlie Da’Vall Grice GBR 1:49.39

Mile: 1 Christian Baker 3:59.88.

3000: 1 Ryan Martins 7:56.12; 2 Chris Devaney NZL 7:56.32; 3 Jack Meijer GBR 7:57.87; 8 Johnny Livingstone GBR 8:09.08.

3000: 1 Jackson Sharp AUS 7:44.10; 2 Jake Gebhardt 7:52.67; 3 Matthew Wilkinson 7:55.60.

5000: 1 Charles Hicks GBR 13:22.05; 2 Patrick Kiprop 13:24.32; 3 Devin Hart 13:33.49; 12 Scott Beattie GBR 13:58.75; 14 Isaac Akers GBR 14:03.72.

PV: 1 Luke Winder 5.63.

Women: 60: 1 Amira Young 7.19; 2 Akilah Lewis TTO 7.21

800: 1 Roisin Willis 1:59.95; 2 Juliette Whittaker 2:00.32

Copernicus Cup, World Indoor Tour, Torun, Poland, February 8

Men

400: 1 Carl Bengtström SWE 46.15; 2 Benjamin Lobo Vedel DEN 46.50; 3 Alex Haydock-Wilson GBR 46.70; 4 Kajetan Duszyński 46.70; 5 Liemarvin Bonevacia NED 46.72; 6 Óscar Husillos ESP 46.98;

800: 1 Andreas Kramer SWE 1:46.37; 2 Collins Kipruto KEN 1:46.82; 3 Adrian Ben ESP 1:46.96; 4 Mateusz Borkowski 1:47.27; 5 Simone Barontini ITA 1:47.42; 6 Guy Learmonth GBR 1:47.73; 9 Patryk Dobek 1:52.34

1500: 1 Azeddine Habz FRA 3:35.59; 2 George Mills GBR 3:35.92; 3 Jesús Gómez ESP 3:36.33; 4 Michał Rozmys 3:36.54; 5 Samuel Zeleke ETH 3:38.57; 6 Filip Sasínek CZE 3:38.74; 7 Tom Elmer SUI 3:39.17

60H: 1 Daniel Roberts USA 7.46; 2 Roger V. Iribarne CUB 7.49; 3 Jakub Szymański 7.58; 4 Milan Trajkovic CYP 7.63; 5 Petr Svoboda CZE 7.67. Heat 1: 1 Daniel Roberts USA 7.54; 2 Roger V. Iribarne CUB 7.54; 3 Jakub Szymański 7.59; 4 Milan Trajkovic CYP 7.69; 5 David King GBR 7.81. Heat 2: 1 Petr Svoboda CZE 7.61; 2 Dimitri Bascou FRA 7.68; 3 Enrique Llopis ESP 7.69

HJ: 1 Hamish Kerr NZL 2.27; 2 Tobias Potye GER 2.27; 3 Norbert Kobielski 2.24

PV: 1 Ernest John Obiena PHI 5.87; 2 Rutger Koppelaar NED 5.82; 3 Ben Broeders BEL 5.82 (rec); 4 Menno Vloon NED 5.82; 5 Claudio Michel Stecchi ITA 5.72; 6 Piotr Lisek 5.72; 7 Pål Haugen Lillefosse NOR 5.62; 8 Paweł Wojciechowski 5.52; 8 Thiago Braz BRA 5.52

LJ: 1 Miltiádis Tentóglou GRE 8.40; 2 Thobias Montler SWE 8.17; 3 Maykel D. Massó CUB 7.84; 4 Marquis Dendy USA 7.84

Women

60: 1 Mujinga Kambundji SUI 7.06; 2 Ewa Swoboda 7.11; 3 Kayla White USA 7.13; 4 Daryll Neita GBR 7.13; 5 Géraldine Frey SUI 7.22. Heat 1: 1 Ewa Swoboda 7.17; 1 Kayla White USA 7.17. Heat 2: 1 Daryll Neita GBR 7.20; 2 Mujinga Kambundji SUI 7.21; 3 Géraldine Frey SUI 7.25

400: 1 Lieke Klaver NED 51.14; 2 Lada Vondrová CZE 51.91; 3 Viktoriya Tkachuk UKR 52.52

800: 1 Keely Hodgkinson GBR 1:57.87; 2 Noélie Yarigo BEN 1:58.48; 3 Anita Horvat SLO 2:01.42; 4 Mary Moraa KEN 2:01.51; 5 Halimah Nakaayi UGA 2:01.64; 6 Margarita Koczanowa 2:02.36; 7 Angelika Sarna 2:02.74.

Mile: 1 Gudaf Tsegay ETH 4:16.16; 2 Weronika Lizakowska 4:29.06; 3 Adelle Tracey JAM 4:30.17 (rec); 4 Marissa Damink NED 4:31.85. Intermediate Times 1500: 1 Gudaf Tsegay ETH 3:59.48; 2 Weronika Lizakowska 4:12.02; 3 Adelle Tracey JAM 4:12.40

3000: 1 Freweyni Hailu ETH 8:46.92; 2 Ejgayehu Taye ETH 8:47.81; 3 Lemlem Hailu ETH 8:49.10; 4 Werkwuha Getachew ETH 8:51.55; 5 Maureen Koster NED 8:51.62; 6 Martyna Galant 8:53.43; 7 Winnie Nanyondo UGA 8:55.23 NR

60H: 1 Pia Skrzyszowska 7.79; 2 Reetta Hurske FIN 7.81 NR; 3 Britany Anderson JAM 7.83; 4 Nadine Visser NED 7.85; 5 Ditaji Kambundji SUI 7.94; 6 Sarah Lavin IRL 8.07. Heat 1: 1 Pia Skrzyszowska 7.91; 2 Nadine Visser NED 8.00; 3 Sarah Lavin IRL 8.12. Heat 2: 1 Britany Anderson JAM 7.86; 2 Reetta Hurske FIN 7.89; 3 Ditaji Kambundji SUI 8.01

MONDEVILLE, France, February 8

Men

60: 1 Ferdinand Omanyala KEN 6.55 (rec); 2 Arthur Gue Cissé CIV 6.59; 3 Charlie Dobson GBR 6.61; 5 Eugene Amo-Dadzie GBR 6.69. Heat 1: 1 Andrew Robertson GBR 6.62; 2 Ferdinand Omanyala KEN 6.63. Heat 2: 1 Charlie Dobson GBR 6.66. Heat 3: 1 Arthur Gue Cissé CIV 6.57; 2 Eugene Amo-Dadzie GBR 6.63

800: 1 Javier Miron ESP 1:49.50; 2 Daniel Rowden GBR 1:49.52; 3 Alex Kipngetich KEN 1:50.38; 7 Samuel Reardon GBR 1:52.14

3000: 1 Ali Abdulmena ETH 7:50.48; 2 Salim Keddar ALG 7:51.21

GERMAN CHAMPIONSHIPS, Dortmund, February 18-19

Very few German athletes showed potential European Indoor medal form other than 3000m runner Konstanze Klosterhalfen who ran 8:34.89 and multiple global long jump champion Malaika Mihambo.

Men:

60: 1 Aleksandar Askovic 6.56. Julian Wagner DQ, Owen Ansah DQ. Heat 1: 1 Owen Ansah 6.58; 2 Aleksandar Askovic 6.58. Heat 2: 1 Julian Wagner 6.58

200: 1 Robin Ganter 21.19

400: 1 Marvin Schlegel 46.25

800: 1 Marius Probst 1:50.75

1500: 1 Amos Bartelsmeyer 3:47.38

3000: 1 Nils Voigt 7:56.80; 2 Marius Probst 8:01.10

60H: 1 Tim Eikermann 7.63

HJ: 1 Tobias Potye 2.28; 2 Jonas Wagner 2.26; Mateusz Przybylko NH

PV: eq 1 Bo Kanda Lita Baehre/Torben Blech 5.72; 3 Raphael Holzdeppe 5.52

LJ: 1 Simon Batz 7.86; 2 Max Heß 7.76

TJ: 1 Max Heß 16.73

SP: 1 Simon Bayer 20.20; 2 Christian Zimmermann 19.43

Women:

60: 1 Gina Lückenkemper 7.17; 2 Lisa Mayer 7.21

200: 1 Louise Wieland 23.51

400: 1 Skadi Schier 52.93; 2 Elisa Lechleitner 52.99

800: 1 Jolanda Kallabis 2:03.71

1500: 1 Katharina Trost 4:11.87

3000: 1 Konstanze Klosterhalfen 8:34.89; 2 Hanna Klein 8:36.83; 3 Lea Meyer 8:50.83; 4 Alina Reh 8:55.80

60H: 1 Monika Zapalska 8.10; 3 Cindy Roleder 8.17

HJ: 1 Christina Honsel 1.88

PV: 1 Anjuli Knäsche 4.45

LJ: 1 Malaika Mihambo 6.66; 2 Maryse Luzolo 6.49

TJ: 1 Kira Wittmann 14.08,

SP: 1 Sara Gambetta 18.38, 2 Katharina Maisch 17.88

IRISH CHAMPIONSHIPS, Dublin, Ireland, February 18-19

Men:

60: 1 Israel Olatunde 6.57 (rec)

200: 1 Mark Smyth 20.77; 2 Marcus Lawler 21.17

400: 1 Jack Raftery 46.37

800: 1 Mark English 1:52.47

1500: 1 Eoin Pierce 3:54.28

3000: 1 Darragh McElhinney 7:49.18; 2 Nicholas Griggs 7:55.75 (U20 rec)

60H: 1 Matthew Behan 8.10

HJ: 1 Kourosh Foroughi 1.95

PV: 1 Matthew Callinan Keenan 4.80

LJ: 1 Sam Healy 7.36

TJ: 1 Jai Benson 14.79

SP: 1 Eric Favors 19.26

5000W: 1 David Kenny 19:11.42; 2 Brendan Boyce 19:39.60; 3 Callum Wilkinson GBR 19:48.63

Women:

60: 1 Sarah Leahy 7.30; 2 Joan Healy 7.33

200: 1 Sharlene Mawdsley 23.50

400: 1 Sophie Becker 53.11

800: 1 Iseult O’Donnell 2:07.06

1500: 1 Carla Sweeney 4:22.23

3000: 1 Cheryl Nolan 9:22.32; 2 Michelle Finn 9:22.35

60H: 1 Sarah Lavin 8.03; 2 Kate O’Connor 8.60

HJ: 1 Pippa Rogan 1.79

PV: 1 Ellie McCartney 4.05

LJ: 1 Elizabeth Ndudi 6.28

TJ: 1 Saragh Buggy 13.25

SP: 1 Michaela Walsh 15.60; 2 Kate O’Connor 14.28

3000W: 1 Kate Veale 12:40.46

FRENCH CHAMPIONSHIPS, Aubière, February 18-19

Men:

60: 1 Jeff Erius 6.62 U20 rec; 2 Mickael-Méba Zeze 6.63; 3 William Aguessy 6.64; 4 Aymeric Priam 6.64. Heat 2: 1 Jeff Erius 6.63 U20 rec.

200: 1 Hachim Maaroufou COM 21.02 NR; 2 Harold Achi-Yao 21.04; 3 Paul Tritenne 21.04. Heat 1: 1 Harold Achi-Yao 20.88. Heat 2: 1 Paul Tritenne 20.90

400: 1 Gilles Biron 46.11; 2 Muhammad Abdalla Kounta 46.28

800: 1 Benjamin Robert 1:47.84

1500: 1 Azeddine Habz 3:40.93; 2 Louis Gilavert 3:41.37

3000: 1 Bastien Augusto 7:57.56; 2 Simon Denissel 7:58.22; 3 Romain Mornet 7:58.89

60H: 1 Just Kwaou-Mathey 7.53; 2 Pascal Martinot-Lagarde 7.58; 3 Dimitri Bascou 7.58. Heat 1: 1 Dimitri Bascou 7.58; 2 Just Kwaou-Mathey 7.59. Heat 2: 1 Pascal Martinot-Lagarde 7.62

HJ: 1 Matthieu Tomassi 2.15; 2 Raphael Moudoulou 2.15

PV: 1 Alioune Sène 5.60; 2 Valentin Lavillenie 5.60; 3 Thibaut Collet 5.50; 4 Mathieu Collet 5.50; 5 Ethan Cormont 5.50

LJ: 1 Jean-Pierre Bertrand 7.83

TJ: 1 Benjamin Compaoré 16.95

SP: 1 Stephen Louis Mauotekena Mailagi 19.07

Hep: 1 Makenson Gletty 6090; 2 Teo Bastien 5744; 3 Bastien Auzeil 5723; Kevin Mayer DNF

Women:

60: 1 Cynthia Leduc 7.25; 2 Mallory Leconte 7.33; 3 Marie-Ange Rimlinger 7.34

200: 1 Maroussia Pare 23.49

400: 1 Camille Seri 52.48; 2 Louise Maraval 52.85

800: 1 Charlotte Pizzo 2:05.59

1500: 1 Bérénice Cleyet-Merle 4:15.41

3000: 1 Alice Finot 9:05.08

60H: 1 Laeticia Bapte 7.95; 2 Cyrena Samba-Mayela 7.98; 3 Judy Marie Aime Chalcou 7.99; 4 Solenn Compper 8.02. Heat 1: 1 Laeticia Bapte 7.90; 2 Judy Marie Aime Chalcou 7.98. Heat 2: 1 Cyrena Samba-Mayela 7.95; 2 Solenn Compper 7.99

HJ: 1 Solene Gicquel 1.92; 2 Nawal Meniker 1.92

PV: 1 Margot Chevrier 4.61; 2 Ninon Chapelle 4.40; 3 Alix Dehaynain 4.40

LJ: 1 Tiphaine Mauchant 6.56

TJ: 1 Ilionis Guillaume 13.48; 2 Clemence Rougier 13.24 NU20R

SP: 1 Amanda Ngandu-Ntumba 16.10

Pen: 1 Léonie Cambours 4603; 2 Célia Perron 4341

ITALIAN CHAMPIONSHIPS, Ancona, February 18-19

Samuele Ceccarelli pulled off a surprise 60m win over Olympic 100m champion Lamont Marcell Jacobs with 6.54 to 6.55.

Men:

60: 1 Samuele Ceccarelli 6.54; 2 Lamont Marcell Jacobs 6.55. Heat 3: 1 Lamont Marcell Jacobs 6.56

400: 1 Riccardo Meli 46.58; 2 Vladimir Aceti 46.74; 3 Lorenzo Benati 46.91

800: 1 Catalin Tecuceanu 1:45.99; 2 Simone Barontini 1:46.82; 3 Federico Riva 1:47.39

1500: 1 Pietro Arese 3:48.07

3000: 1 Ossama Meslek 7:52.90; 2 Pietro Riva 7:56.33

60H: 1 Lorenzo Ndele Simonelli 7.66; 2 Hassane Fofana 7.72

HJ: 1 Stefano Sottile 2.26; 2 Marco Fassinotti 2.24; 3 Edoardo Stronati 2.24

PV: 1 Matteo Oliveri 5.43; 2 Simone Bertelli 5.33 NU20R

LJ: 1 Filippo Randazzo 7.68

TJ: 1 Tobia Bocchi 16.83

SP: 1 Leonardo Fabbri 21.60; 2 Zane Weir 21.46; 3 Nick Ponzio 20.60; 4 Sebastiano Bianchetti 20.03

5000W: 1 Francesco Fortunato 18:37.63; 2 Riccardo Orsoni 19:33.53

Women:

60: 1 Gloria Hooper 7.31; 2 Vittoria Fontana 7.33; 3 Anna Bongiorni 7.34

400: 1 Ayomide Folorunso 52.28; 2 Alice Mangione 52.69; 3 Eleonora Marchiando 52.70

800: 1 Eloisa Coiro 2:03.55

1500: 1 Ludovica Cavalli 4:08.00; 2 Sintayehu Vissa 4:08.20

3000: 1 Ludovica Cavalli 9:14.25

60H: 1 Nicla Mosetti 8.04; 2 Elisa Maria Di Lazzaro 8.04

HJ: 1 Elena Vallortigara 1.90

PV: 1 Roberta Bruni 4.62 (rec); 2 Elisa Molinarolo 4.52

LJ: 1 Larissa Iapichino 6.53

TJ: 1 Dariya Derkach 14.12; 2 Ottavia Cestonaro 14.11

SP: 1 Monia Cantarella 15.96;

3000W: 1 Alexandrina Mihai ROU 12:51.73

SEVILLE MARATHON, Spain, February 19

There was a men’s win for Gadisha Shuma (2:04:59) as 24 men broke 2:10 with Tom Anderson first Brit in 40th with 2:12:07 (a 7min PB) while former English National winner Calum Johnson ran a PB of 2:13:30.

Jackline Chelal won the women’s race in 2:20:29 as 18 women broke 2:30 including Commonwealth Games marathoner Clara Evans for the first time with 2:29:27.

There were a number of national records in both men’s and women’s races.

Men

Mar: 1 Gadisa Shumie ETH 2:04:59; 2 Kebede Tulu ETH 2:05:19; 3 Mekuant Ayenew ETH 2:05:24; 4 Gashau Ayale ISR 2:05:33 NR; 5 Bethwel Kibet KEN 2:05:42; 6 Enock Onchari KEN 2:05:47; 7 Mulugeta Asefa ETH 2:06:07; 8 Nicolas Navarro FRA 2:06:45; 9 Douglas Chebii KEN 2:07:11; 10 Wilfred Kimitei KEN 2:07:22; 11 Christian Pacheco PER 2:07:38 NR; 12 Girmaw Amare ISR 2:07:40; 13 Héctor Garibay BOL 2:07:44 NR; 14 Yitayal Atnafu ETH 2:07:49; 15 Haimro Alame ISR 2:07:55; 16 Tesfahun Aklnew ETH 2:07:59; 17 Cornelius Kibet KEN 2:08:02; 18 Berhane Tesfay ERI 2:08:16; 19 Tachlowini Gabriyesos ERI 2:09:00; 20 Ibrahim Chakir 2:09:16; 21 Pius Karanja KEN 2:09:24; 22 Michael Somers BEL 2:09:31; 23 Yohanes Chiappinelli ITA 2:09:46; 24 Adam Nowicki POL 2:09:48; 25 Amine Khadiri CYP 2:10:20 NR; 26 Carlos Díaz CHI 2:10:26 NR; 27 Paulo Roberto Paula BRA 2:10:28; 28 Abderrazak Charik FRA 2:10:33; 29 Patricio Castillo MEX 2:10:40; 30 Richard Rop KEN 2:10:46; 31 Archibald Casteel SWE 2:10:49; 32 Cristian Zamora URU 2:11:02 NR; 33 Chakib Lachgar MAR 2:11:11; 34 Maxim Răileanu MDA 2:11:12; 35 Daniel Mateo 2:11:19; 36 Richard Douma NED 2:11:21; 37 Necho Tayachew ISR 2:11:39; 38 Hesiquio Flores MEX 2:11:57; 39 Segundo Jami ECU 2:11:58; 40 Tom Anderson GBR 2:12:07; 41 Samuel Fitwi Sibhatu GER 2:12:14; 42 Hugo Catrileo CHI 2:12:17; 43 Emmanuel Roudolff FRA 2:12:30; 44 Justino Pedro Da Silva BRA 2:12:38; 45 Ryan Creech IRL 2:13:03; 46 Ömer Alkanoglu TUR 2:13:05; 47 Calum Johnson GBR 2:13:30; 48 Melkam Jamber ISR 2:13:30; 49 Melaku Belachew ETH 2:13:37; 50 Luis Ostos PER 2:14:10; 69 Kristian Jones GBR 2:17:53; 70 Norman Shreeve GBR 2:18:14; 105 James Turner GBR 2:22:45; 108 Ben Fish GBR 2:22:59; 127 Nicholas Barry GBR 2:27:00; 132 Oliver Bridge GBR 2:27:18; 143 Alistair Smith GBR 2:28:46; 153 Mark Vardy GBR 2:29:20; 154 Ben Clarke GBR 2:29:21; 155 Paul Graham GBR 2:29:28; 164 Jonathan Cleaver GBR 2:29:52; 167 Jasper McDowell GBR 2:30:00

Women

Mar: 1 Jackline Chelal KEN 2:20:29; 2 Ayana Mulisa ETH 2:21:54; 3 Soboka Urge ETH 2:23:05; 4 Citlali Moscote MEX 2:24:53; 5 Deborah Schöneborn GER 2:25:52; 6 Muluhabt Tsega ETH 2:26:02; 7 Hanne Verbruggen BEL 2:26:32; 8 Meritxell Soler 2:26:37; 9 Alia Mohamed Saeed UAE 2:27:08 NR; 10 Alisa Vainio FIN 2:27:26 NR; 11 Silvia Patricia Ortiz ECU 2:27:36 NR; 12 Nora Szabó HUN 2:28:25 NR; 13 Susana Godinho POR 2:28:56; 14 Carla Salomé Rocha POR 2:29:07; 15 Yayla Günen TUR 2:29:10; 16 Clara Evans GBR 2:29:27; 17 Aydee Huaman PER 2:29:31; 18 Iwona Bernardelli POL 2:29:36; 19 Clara Simal 2:30:25; 20 Kidsan Alema ETH 2:31:13; 21 Monika Jackiewicz POL 2:31:52; 22 Angie Orjuela COL 2:33:05; 23 Giselle Alvarez CHI 2:33:09; 24 Sara Catarina Ribeiro POR 2:33:37; 25 Daiana Ocampo ARG 2:33:54; 26 Maria Sagnes Wågan NOR 2:34:04; 27 Karen Ehrenreich DEN 2:34:15; 28 Nicolasa Condorí PER 2:34:29; 29 Emilie Jacquot-Claude FRA 2:35:24; 30 Anna Bracegirdle GBR 2:36:05; 34 Jessica Craig IRL 2:38:44; 35 Naomi Mitchell GBR 2:38:47; 38 Sarah Webster GBR 2:40:03; 50 Rebecca O’kill GBR 2:51:48; 58 Joanna Murphy GBR 2:55:42

BARCELONA HALF-MARATHON, February 19

Irene Kimais won the women’s race in 64:35 to go eighth all-time with Charles Kipkurui Langat first man in 58:53.

World 1500m record-holder Genzebe Dibaba ran 65:46.

Men:

HM: 1 Charles Kipkurui Langat KEN 58:53; 2 Berhanu Legesse ETH 58:59; 3 Solomon Yego KEN 59:29; 4 Josphat Boit KEN 59:51; 5 Gebrie Erkihun ETH 60:41; 6 Richard Ringer GER 61:09; 7 Abdi Nageeye NED 61:10; 8 Simon Boch GER 61:23

Women:

HM: 1 Irene Kimais KEN 64:37; 2 Joyciline Jepkosgei KEN 64:46; 3 Catherine Relin KEN 65:39; 4 Gladys Chepkurui KEN 65:46; 5 Genzebe Dibaba ETH 65:46; 6 Aberash Minsewo ETH 68:38; 7 Matea Parlov Koštro CRO 69:53; 11 AnnMarie McGlynn IRL 72:35; 14 Anya Culling GBR 73:44

RAK HALF-MARATHON, Ras Al Khaimah, UAE, February 19

Multi global track medallist Hellen Obiri won the women’s race in 65:05 while Benard Kibet narrowly won the men’s race in a fast 58:45.

Men:

HM: 1 Benard Kibet KEN 58:45; 2 Daniel Mateiko KEN 58:49; 3 Richard Yator KEN 59:37; 4 Gemechu Dida ETH 59:53

Women:

HM: 1 Hellen Obiri KEN 65:05; 2 Goytatom Gebreselassie ETH 65:51; 3 Bezabeh Fitaw ETH 66:04; 4 Brigid Kosgei KEN 66:34; 5 Evaline Chirchir KEN 67:15; 6 Bosena Mulate ETH 67:38; 7 Agnes Ngolo KEN 68:03; 8 Camilla Richardsson FIN 70:08; 9 Alemaz Teshale ETH 70:31; 10 Samantha Harrison GBR 70:47

DUBAI MARATHON, February 12

Men: Mar:

1 Abdisa Tola ETH 2:05:42; 2 Deresa Geleta ETH 2:05:51; 3 Haymanot Alewe ETH 2:05:57; 4 Gebretsadik Adhana ETH 2:06:08; 5 Abraraw Misganaw ETH 2:06:39; 6 Kemal Husen ETH 2:08:09; 7 Dechasa Alemu ETH 2:08:48; 8 Alene Mekonen ETH 2:09:19; 9 Abdu Assen ETH 2:09:46; 10 Teresa Nyakora ETH 2:10:01; 11 Ebisa Gulma ETH 2:10:26; 12 Weldu Negash Gebretsadik NOR 2:13:00; 13 Tsegaye Mekonnen ETH 2:13:24

Women: Mar:

1 Dera Dida ETH 2:21:11; 2 Ruti Aga ETH 2:21:24; 3 Siranesh Yirga ETH 2:21:59; 4 Fikrte Wereta ETH 2:22:50; 5 Tigst Getnet ETH 2:23:17; 6 Meseret Kitata ETH 2:23:53; 7 Bedatu Hirpa ETH 2:24:48; 8 Gudeta Bekelech ETH 2:24:56; 9 Sorome Negash ETH 2:26:40; 10 Waganesh Mekasha ETH 2:27:25

