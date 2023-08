Scot sets world mark at 1500m plus news of fast domestic sprints with times of 9.99 and 11.01 in our track and field round-up

BMC REGIONAL RACES / GAA MILER MEETING, Scotstoun, July 28

Double world masters indoor champion Paul Forbes smashed the world M65 1500m record with 4:39.65.

The previous British record was Harry Tempan’s 4:44.0 from 33 years ago and the world mark was Simon Herlaar’s 4:39.87 from 1994,

Forbes was primarily a 800m runner in his youth, winning the UK title and running in three Commonwealth Games with a 1:45.66 PB set 40 years ago.

Men: 1500: A: 1 L Hannigan (Kilb) 3:45.16; 2 A McGill (Living, U20) 3:49.06; 3 L Davidson (I’ness) 3:49.81; 4 C Campbell (Tm E Loth, U20) 3:50.18; 5 L Beagley (Living, U20) 3:50.35; 10 R Marshall (Fife, U20) 3:53.14; 12 A Wilkinson (E Kilb, U15) 3:55.25; 13 R Crawford (A’deen, U17) 3:58.71. B: 1 C Shennan (Giff N, U17) 3:55.69; 3 A McWilliam (Lass, U17) 3:57.85; 4 A Baird (Ross C, U17) 3:58.64; 5 K Fulton (Moorf, U17) 3:59.21; 9 D Hastie (Gala, M40) 4:00.93; 10 J Connor (Giff N, U17) 4:01.74; 14 C Dick (Giff N, U15) 4:07.93. C: 5 F Lupton (Tm E Loth, U17) 4:04.20. D: 1 A Street (Kilb, U15) 4:03.14; 2 A Nugent (Giff N, U17) 4:04.07; 11 H Allison (Tm E Loth, U15) 4:15.41. F: 9 B Brodie (Bella H, M50) 4:39.54. 5000: A: 1 G Smith (Cambus) 14:14.89; 2 F Stewart (Cambus, M35) 14:20.19; 3 H Henriksen (Lass) 14:20.46; 4 C Tharme (Cambus) 14:20.67; 5 A Marshall (Centr) 14:30.82; 7 F Ross-Davie (Gars, U20) 14:33.08. B: 4 A Wright (Tm E Loth, U20) 15:20.26; 5 L Cairns (I’ness, U20) 15:28.05; 6 G Baillie (E Kilb, M40) 15:29.72



Mixed events: 1500: E: 9 H Anderson (E Kilb, W) 4:22.34. Ht: 3 N Nyabadza (Harm, U17W) 4:38.08; 6 P Forbes (Edin, M65) 4:39.15; 7 L Bell (Gars, W45) 4:39.99; 12 J Needs (A’deen, U15W) 4:44.69; 13 G Gemmell (Bella H, M55) 4:46.50. J: 3 D Thom (Cambus, M60) 5:02.98; 13 A Howie (A’deen, W60) 5:36.93. 5000: D: 5 S Allen (C’nauld, M55) 16:31.89; 10 C Upson (Cambus, M55) 17:50.69



Women: 1500: G: 1 B Ansell (Jag) 4:23.60; 2 H Ryding (Giff N, U20) 4:26.76; 3 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 4:27.05; 4 S Coutts (Jag) 4:27.98; 5 L MacRae (I’ness, U15) 4:30.17; 7 O Clarke (Cors, U20) 4:31.37; 8 S Wilson (Giff N, U17) 4:32.18; 9 A Teasdale (Kilb, U17) 4:32.88; 10 Z Redmond (Kilb, U17) 4:37.05; 13 E Dallas (Strathe, U15) 4:39.16; 14 C Heggie (Ross C, U17) 4:42.97; 15 C Wright (Tm E Loth, U15) 4:45.41

WA CONTINENTAL TOUR 2023 CHALLENGER – LOUGHBOROUGH EAP, Loughborough, July 29



Imani Lansiquot moved up to third all-time in the UK 100m lists as she ran a legal 11.01 (1.7) three metres clear of Asha Philip. She also ran 11.04/1.6.

Nick Percy showed good form to win the discus in a season’s best of 63.84m ahead of Lawrence Okoye’s 63.57m.

Jake N0rris won the hammer with a 73.25m throw.

Olympic 400m finalist Jodie Williams ran a season’s best of 52.98 but that only ranks her 15th in the UK this year.

Bekah Walton won the javelin with 57.06m as former world heptathlon champion Katarina Johnson-Thompson came close to her PB with a 43.67m throw.

Men: 100: A1 (3.3): 1 M Perrin (FRA) 10.56; 2 T Ogunkanmi (NEB) 10.58; 3 J Chadwick (Guern) 10.61; 4 C Nealon-Richards (Cov, U20) 10.75. A2 (1.1): 3 D Bradley (C&N, M45) 11.16. B1 (2.7): 1 T Ogunkanmi (NEB) 10.51; 2 M Perrin (FRA) 10.56; 3 J Chadwick (Guern) 10.68; 5 D Bradley (C&N, M45) 11.08. B2 (2.0): 1 C Nealon-Richards (Cov, U20) 10.66; 2 O Williams (Bir) 10.74. 200: r1 (2.6): 1 I Kariofyllis (GRE) 20.73; 2 R Kilty (Gate) 20.83; 3 E Blackman (Corby) 21.24; 4 M Pamphile (R&N) 21.57; 5 C Nealon-Richards (Cov, U20) 21.75; 6 J Carrott (Charn, U20) 21.76. r2 (0.9): 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.43; 3 H Carrott (Charn, U17) 22.39; 5 D Bradley (C&N, M45) 23.02. 400: r1: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 46.79; 2 T Evans (Newk) 46.89; 3 A Cooper (Harrow) 47.09; 4 B Hawkes (Leam) 47.32; 5 A Knibbs (Amber) 47.39. r2: 1 O Okoh (Chelm, U20) 48.67. r3: 1 D Gumbs (WSEH, U20) 48.17. 110H: A (1.6): 1 N Andrews (AUS) 13.84; 2 J McCorry (AUS) 13.90; 3 T Wilcock (N’pton) 14.06; 4 E Bradley (Sale) 14.30; 5 B Ince (Oxf C) 14.70; 6 D Naylor (C&N) 15.18. B (0.2): 1 J McCorry (AUS) 13.72; 2 N Andrews (AUS) 13.78; 3 T Wilcock (N’pton) 13.95; 4 E Bradley (Sale) 14.66. 400H: 1 R Alowonle (NGR) 51.23; 2 C McAlister (TVH) 51.30; 3 D Levantinos (GRE) 53.11; 4 N Strohmayer-Dangl (AUT) 53.89; 5 D Aryeetey (Harrow) 54.30; 6 S Yell (B&H, U20) 57.75. PV: 1 J Phipps (Bir) 5.03; 2 L Benjamin (Sale, U20) 4.88; 3 T Walley (Wrex) 4.88. LJ: 1 A Farquharson (Bir) 7.64/-0.4; 2 A Yeo (KuH) 7.17/0.0; 3 T James (DMA) 7.16/0.0; 4 S Danson (Traff, U20) 7.16/0.0; 5 A Ralite (France) 7.04/0.0. DT: 1 N Percy (SB) 63.84; 2 L Okoye (Croy) 63.57; 3 G Thompson (SB) 60.29; 4 D Claydon (B&B) 53.85; 5 J Douglas (Soton) 50.57; 6 J Hedger (Bir, M35) 46.59. HT: 1 J Norris (WSEH) 73.25; 2 T Head (NEB) 67.74. JT: 1 J Dunderdale (Shef/Dearn) 71.31; 2 B East (Team K) 69.85; 3 L Angell (Team K) 57.88

U20: 110H: A (2.7): 1 J Purbrick (SB) 13.74; 2 R Hedman (SB) 14.06; 3 H Curtis (Shef/Dearn) 14.20; 4 D Bradley (C&N) 15.06; 5 M Roe (PNV) 15.16. B (0.7): 1 H Curtis (Shef/Dearn) 14.33; 2 M Roe (PNV) 15.04. HT: 1 O Merrett (Yate) 69.33



Women: 100: A (1.7): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.01; 2 A Philip (NEB) 11.34; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.36; 4 L Ashmeade (Wake) 11.55; 5 E Lane (AUS) 11.60; 6 D Kuypers (B&B) 11.69; 7 M Whapples (SSH) 11.85. B (1.6): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.04; 2 A Philip (NEB) 11.46; 3 L Ashmeade (Wake) 11.57; 4 D Kuypers (B&B) 11.72; 5 E Lane (AUS) 11.75. 200 (1.6): 1 J Williams (Herts P) 23.62; 2 M Whapples (SSH) 23.97; 3 L Ashmeade (Wake) 24.00; 4 J Moss (Gate) 24.15; 5 P Malik (Harrow) 24.53; 6 E Blakey (Der) 24.64. 400: 1 J Williams (Herts P) 52.98; 2 H McLean (SB) 54.20; 3 P Malik (Harrow) 54.46; 4 S Harry (Belg) 54.77; 5 K Dacosta (B’burn, U17) 55.29; 6 J Astill (SNH, U20) 55.39; 7 I Andrei (Harrow) 55.80; 8 C Reynolds (Strat, U20) 56.82. 100H: A1 (1.5): 1 J Blundell (B&W) 13.29; 2 A Pawlett (Traff) 13.35; 3 P Vazquez (PUR) 13.38; 4 M Jessop (SB) 13.61; 5 A Barrett (Traff) 13.75. A2 (1.7): 1 J Smith (WSEH) 13.57; 2 J Davidson (A’deen) 13.65; 3 Y Uwakwe (E&H) 14.11; 4 Z Lucas (Notts) 14.23. B (3.4): 1 J Blundell (B&W) 12.93; 2 A Pawlett (Traff) 13.08; 3 P Vazquez (PUR) 13.16; 4 M Jessop (SB) 13.39; 5 A Barrett (Traff) 13.45; 6 J Smith (WSEH) 13.66; 7 Z Lucas (Notts) 13.98; 8 Y Uwakwe (E&H) 14.06. 400H: 1 H McLean (SB) 57.44; 2 N Kendall (TVH) 58.86; 3 M Patience (VPCG) 62.30; 4 R Zaghloul (Lough S) 63.47; 5 Z Smith (Newk, U17) 63.69. HJ: 1 R Burrell (Bir) 1.70; 2 M Scales (HW, U17) 1.65. PV: 1 J Ive (Sutt) 4.23; 2 S Dowson (B&B) 4.03; 3= F Miloro (SinA) 4.03; 3= S Ashurst (Sale) 4.03; 5 N Munir (TVH) 3.88; 6 J Robinson (WSEH) 3.88. LJ: 1 G Forde-Wells (WG&EL) 5.78/0.0. DT: 1 O Amaechi (NGR) 56.05; 2 S Duquemin (SB) 55.92; 3 P Dowson (WSEH) 52.80; 4 T Tunstall (Harrow) 48.28; 5 E Botham (WG&EL) 45.15; 6 D Broom (WG&EL) 45.13. HT: 1 K Head (NEB) 68.32; 2 C Payne (Read) 66.06; 3 K Presswell (TVH) 65.80; 4 Z Price (Liv H) 60.04; 5 L Marshall (WG&EL, W40) 54.50. JT: 1 B Walton (B&B) 57.06; 2 L Davidson (AUS) 53.03; 3 F Jones (NEB) 50.53; 4 E Dibble (Harrow) 44.28; 5 E Waters (Rad) 44.05; 6 K Johnson-Thompson (Liv H) 43.67; 7 K Burr (VPCG) 38.25

BE FIT TODAY TRACK ACADEMY OUTDOOR SERIES, Lee Valley, July 29



Croydon Harrier’s multiple English Schools champion Romell Glave, who has run the English and British Championships this year and is now clear to run for Britain after having options to run for Jamaica, sped to a 9.99/2.9 wind-assisted clocking but also ran a legal 10.13/1.5.

In the windy race, world indoor finalist Adam Thomas ran his fastest ever time of 10.05 but in the legal race, Thomas was fourth in a near legal PB 10.22, also behind Nick Walsh (10.15) and John Otugade (10.20).

Men: 100: A1 (1.2): 1 K Thomas (R&N, U13) 12.68. A3 (3.2): 1 D Quaye (BFTTA, U15) 11.57. A4 (3.7): 1 L Lo (TVH, U17) 10.87. A5 (3.6): 1 F Fabusiwa (Croy, U15) 10.80; 2 K Obeng (BFTTA, U17) 10.87; 3 A Fatoki (BFTTA, U17) 11.00; 4 K Masukume (Der, U17) 11.08; 5 I Okwudi (Have, U17) 11.16; 6 N Burrell (Croy, U15) 11.41. A6 (1.5): 1 D Williams (BFTTA, U17) 10.69; 2 J Masters (Strat, U17) 10.71; 3 D Ellington (E&H, U17) 10.72; 5 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U17) 10.89; 6 P Ogbonmwan (BFTTA, U17) 10.92; 7 D Iheme (Rad, U15) 10.95. A7 (2.5): 1 M Amadi (SB, U20) 10.63; 2 J Arthur (BFTTA, U20) 10.69; 3 R Jones (NEB, U20) 10.79. A10 (2.4): 1 L Braithwaite (E&H, M50) 12.09; 2 W MacGee (Bed C, M55) 12.25. A11 (0.7): 3 G Minetti (Herne H, M50) 11.75. A12 (1.7): 5 J Appiah (Kent, M50) 11.93. A13 (0.9): 5 M Coogan (E Ches, M50) 11.69. A15 (0.9): 5 N Graham (NEB, U15) 11.23. A16 (3.4): 1 T Leacock (Woking) 10.69; 2 S Singh (E&H) 10.70; 3 J Ogunfemi (Cov) 10.70; 4 J Browne (Kent, M40) 10.84. A17 (0.0): 1 Z Plummer (SB) 10.53. A18 (2.9): 1 S Onigbanjo (WG&EL) 10.44; 1 K Gowan-Wade (B&B) 10.44; 3 L Dollard (Bas) 10.60; 4 O Miller (Ips) 10.62. A19 (1.4): 1 K Awe (Inv EK) 10.27; 2 A Adewale (E&H) 10.43; 3 J Brown (Card) 10.64; 4 R Nasir Taib 10.65; 5 A Da Silva (Card) 10.70; 6 K Opara (Linc W) 10.70. A20 (1.5): 1 R Glave (Croy) 10.13; 2 N Walsh (Sale) 10.15; 3 J Otugade (SB) 10.20; 4 A Thomas (Brack) 10.22; 5 I Rahman (Shef/Dearn) 10.41; 6 S Gordon (Card) 10.67. A21 (3.0): 1 B Cronin (Walton, U20) 10.50. B2 (3.4): 1 K Thomas (R&N, U13) 12.62. B3 (4.3): 2 W MacGee (Bed C, M55) 12.16. B4 (2.3): 1 L Braithwaite (E&H, M50) 12.00. B7 (1.9): 3 M Coogan (E Ches, M50) 11.65; 6 G Minetti (Herne H, M50) 11.72. B10 (1.4): 2 I Okwudi (Have, U17) 11.04; 6 N Graham (NEB, U15) 11.37; 7 N Burrell (Croy, U15) 11.39. B11 (1.7): 4 K Masukume (Der, U17) 11.06; 7 A Fatoki (BFTTA, U17) 11.12. B12 (0.6): 1 D Iheme (Rad, U15) 10.86; 2 L Lo (TVH, U17) 10.87; 4 J Browne (Kent, M40) 10.92; 5 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U17) 10.97; 6 K Obeng (BFTTA, U17) 10.97; 7 P Ogbonmwan (BFTTA, U17) 11.01. B13 (-0.3): 1 O Isaac (WG&EL) 10.66; 2 P Shand (Bir) 10.69; 5 D Ellington (E&H, U17) 10.96. B14 (0.5): 1 K Opara (Linc W) 10.55; 2 S Gordon (Card) 10.65; 3 A Da Silva (Card) 10.70; 4 D Williams (BFTTA, U17) 10.72; 5 J Arthur (BFTTA, U20) 10.76. B15 (4.7): 1 Z Plummer (SB) 10.29; 2 B Cronin (Walton, U20) 10.33; 3 S Onigbanjo (WG&EL) 10.44; 4 J Brown (Card) 10.45; 5 M Amadi (SB, U20) 10.58. B16 (2.9): 1 R Glave (Croy) 9.99; 2 A Thomas (Brack) 10.05; 3 J Otugade (SB) 10.10; 4 N Walsh (Sale) 10.12; 5 K Awe (Inv EK) 10.13; 6 I Rahman (Shef/Dearn) 10.22; 7 A Adewale (E&H) 10.25; 8 K Gowan-Wade (B&B) 10.46. 200: r3 (3.5): 1 D Williams (BFTTA, U17) 21.66; 2 D Bowens (E&H, U15) 23.24; 3 D Quaye (BFTTA, U15) 23.49. r4 (1.5): 1 F Fabusiwa (Croy, U15) 21.91; 2 A Fatoki (BFTTA, U17) 22.03; 3 K Obeng (BFTTA, U17) 22.09; 5 X Taylor (Walton, U17) 22.41. r5 (2.5): 1 D Patterson (Glas Sc Sp, U20) 21.17; 2 J Masters (Strat, U17) 21.70. r7 (2.6): 3 K Kazemaks (Woking, M35) 23.38; 4 G Minetti (Herne H, M50) 24.10. r9 (1.3): 6 S Callister (Sale, M35) 23.74. r10 (2.0): 7 M Coogan (E Ches, M50) 23.85. r12 (4.6): 1 R Nasir Taib 21.02; 2 K Opara (Linc W) 21.05; 3 K Aiken (SB) 21.14; 4 P Shand (Bir) 21.35; 5 A Beechey (NEB) 21.46

Mixed events: 150: r2 (1.3): 5 L Wellings (Wyc P, W45) 20.67. 400: r1: 4 V Mitchell (Walton, W60) 66.82; 5 J Ellacott (Rad, W60) 68.06. r3: 3 M Vassiliou (E&H, M60) 60.30. r5: 1 C Kelly (HW, U17) 49.22. 800: r3: 4 H Klein (Optima, U15) 2:04.84; 5 J Whittaker (EMAC, M40) 2:06.53



U17: 100H: A1 (1.3): 1 A Dingley (Ply) 13.26; 2 T Corlis (Lon Hth) 13.49. B1 (2.2): 1 A Dingley (Ply) 13.22; 2 T Corlis (Lon Hth) 13.30



M50: 100H: A1 (1.3): 1 J Appiah (Kent) 13.53; 2 G Smith (Lut) 13.90; 3 B Marsden (Wyc P, M55) 14.93. B1 (2.2): 1 J Appiah (Kent) 13.64; 2 G Smith (Lut) 14.02; 3 B Marsden (Wyc P, M55) 14.85



M60: 100H: A1 (1.3): 1 D Wilkinson (Lut) 16.46. B1 (2.2): 1 D Wilkinson (Lut) 16.50



Women: 100: A1 (4.4): 1 O Pachula (Glouc, U13) 13.26. A10 (2.9): 1 H Longden (Card) 11.38; 2 B Ironside (B’mth) 11.40; 3 D Walker (Bir) 11.42; 4 G Akpe-Moses (Bir) 11.46; 5 A Babalola (WSEH) 11.58; 6 D Lago (Mil K, U20) 11.68; 7 T Cox (Abing) 11.69; 8 C Wingfield (Card) 11.78. A5 (1.5): 1 E Lucas (AFD, U17) 12.01; 2 A Fitton (Mil K) 12.14; 4 I Akpoveta (Craw, U15) 12.40. A6 (1.7): 1 L Wellings (Wyc P, W45) 13.54; 2 A Jackson (Oxf C, W45) 13.76; 3 J Ellacott (Rad, W60) 14.21; 4 P Wootten (Oxf C, W50) 14.30; 5 M Wakefield (Oxf C, W55) 14.94; 6 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 15.82. A7 (3.2): 1 M Thomas (Bir, W50) 13.13. A8 (3.6): 1 K Mayindu (BFTTA) 11.77; 2 A Regis (BFTTA) 11.79; 3 R McCarthy (University College Dublin AC) 12.14. B1 (0.9): 1 H Longden (Card) 11.51; 2 B Ironside (B’mth) 11.55; 3 D Walker (Bir) 11.58; 4 G Akpe-Moses (Bir) 11.64; 5 A Babalola (WSEH) 11.68; 6 D Lago (Mil K, U20) 11.76; 7 K Mayindu (BFTTA) 11.87; 8 T Cox (Abing) 11.97. B2 (-0.2): 1 C Wingfield (Card) 11.86; 2 E Lucas (AFD, U17) 12.05; 3 A Regis (BFTTA) 12.09; 7 I Akpoveta (Craw, U15) 12.45. B4 (1.6): 2 M Thomas (Bir, W50) 13.19; 3 O Pachula (Glouc, U13) 13.21. B5 (2.5): 3 A Jackson (Oxf C, W45) 13.70. B6 (2.3): 7 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 15.98. 200: r1 (3.5): 1 O Pachula (Glouc, U13) 27.47. r6 (0.7): 1 M Thomas (Bir, W50) 27.52; 4 A Jackson (Oxf C, W45) 28.78; 6 R Waters (E&E, W55) 31.41; 7 M Wakefield (Oxf C, W55) 31.76. r8 (0.2): 1 G Akpe-Moses (Bir) 24.58; 2 T Cox (Abing) 24.60. r9 (1.5): 1 B Ironside (B’mth) 23.24; 2 S Banjo (NEB) 23.67; 3 H Longden (Card) 23.69; 4 D Walker (Bir) 23.97; 5 C Wingfield (Card) 24.07; 6 A Regis (BFTTA) 24.26

SCOTTISH NATIONAL ATHLETICS LEAGUE, Grangemouth, July 30



Two days after setting a world M65 1500m mark, Paul Forbes fell just short at 800m as he ran 2:15.76 for 800m compared to Earl Fee’s world mark of 2:14.33 and his own British mark of 2:14.67 from last year.

Men: 100: r1 (0.8): 1 G Imante (Shett, U20) 10.80. 200: r1 (2.3): 1 O Bajo (Edin, U17) 21.88. 800: r1: 1 K Fulton (Moorf, U17) 1:57.07; 3 F Lupton (Tm E Loth, U17) 1:58.37. r4: 1 A Cameron (C’nauld, M50) 2:03.95; 6 S Allen (C’nauld, M55) 2:11.69. r5: 3 P Forbes (Edin, M65) 2:15.76. 1500: r1: 2 J Connor (Giff N, U17) 4:02.87; 11 H Cameron (A’deen, W) 4:25.26. r2: 9 T Hely (Edin, M50) 4:38.05. 400H: 1 B Francis (Jag) 53.82; 2 C Henderson (Jag) 55.38. LJ: 1 A Schenini (Giff N) 7.36/2.2 (7.22/2.0); 2 S Kane (Falk, U20) 6.77/2.1. HT: 1 J Paget (TVH) 66.79; 2 A Bowsher (I’ness) 50.79; 3 D Little (Glas C, M40) 44.20. JT: 1 A McFarlane (Jag) 54.82; 4 W Bailey (Jag, U20) 49.15

Mixed events: PV: 1 A McFarlane (Jag) 4.20; 3 R Todd (Centr, M60) 3.35; 4 G Brennan (A’deen, W) 3.30. TJ: 7 F Davidson (A’deen, W50) 9.34/2.2; – F Davidson (A’deen, W50) 9.20/1.5

U20: HT: 1 C Hendry (Jag) 55.58; 2 L Craigie (Jag) 47.63; 3 S Radabaugh (I’ness) 46.82

U17: 400H: 1 J Clark (VPCG) 57.81. SP: 1 D McClelland (Law) 43.21; 1 B Robb (Pit) 14.38

Women: 100: r1 (2.9): 1 L Garland (Jag) 11.93; 3 S Thomas (Dunf, U17) 12.40. r5 (1.7): 4 F Davidson (A’deen, W50) 14.00. r6 (1.6): 4 S Mitusch (Centr, W60) 15.17. 200: r1 (1.7): 1 L Garland (Jag) 24.51; 2 L Kerr (Jag) 24.74. r7 (-0.4): 2 S Mitusch (Centr, W60) 32.27. 800: r1: 1 B Ansell (Jag) 2:07.60; 4 J Inglis (Law, U17) 2:15.42. 1500: r1: 1 N Nyabadza (Harm, U17) 4:44.30. 400H: 1 A Cotorobai (Pit, U17) 65.56. LJ: 1 H Wallace (Jag) 5.72/2.1; – H Wallace (Jag) 5.65/0.1. SP: 1 M Porterfield (VPCG, W40) 12.74; 2 A Kennedy (Jag, U20) 12.45. HT: 1 K Ord (Jag) 49.21; 2 M Porterfield (VPCG, W40) 44.14. JT: 1 D Russell (Jag, U20) 48.77; 6 L Brown (Falk, W50) 24.29

U17: HT: 1 P Igbinidu (I’ness) 43.12

SOUTH WEST INTER-COUNTIES CHAMPIONSHIPS, Exeter, July 30



Mixed events: 100: r2 (2.9): 1 A Cambridge (Glouc, U13W) 13.07; 2 A Elliott-Smith (W’borne, U13W) 13.13; 3 M Mulready (N&P, U13W) 13.24; 4 I Perry (S Dev, U13W) 13.25. r4 (2.7): 1 B Eaton (N&P, U13) 12.68. r5 (1.9): 1 K Little (Torb, U15W) 12.31. r8 (-1.9): 1 E Edwards (Glouc, U20W) 12.10. r11 (-1.9): 1 A Avis (Bath, U17) 11.07. r13 (2.8): 1 E Wilson (B&W) 10.73. 200: r2 (2.3): 1 A Elliott-Smith (W’borne, U13W) 26.88; 2 A Cambridge (Glouc, U13W) 27.54. r6 (2.8): 1 K Little (Torb, U15W) 25.41. r7 (3.4): 1 J Dumbutshena (Swin, U15) 22.68. r8 (2.0): 1 O Hayes (Torb, U17W) 25.31. r9 (1.9): 1 E Roots (Torb, U20W) 25.08. 400: r3: 1 R Summers (Tav, U17) 50.56; 2 N Maczugowski (Ply, U17) 51.16. 800: r1: 1 I Bater (N Dev, U13W) 2:25.33. r2: 1 O Beck (Wells, U13) 2:19.73. r4: 1 A Virgilio (Swin, U15) 2:01.31; 2 T White (Bath, U15) 2:04.33; 3 C Gifford-Groves (Tav, U15) 2:05.80. r6: 1 L Milliner (Exe, U20W) 2:14.69. 1500: r2: 1 T Hennessey (Tav, U13) 4:44.04. r3: 6 O Steer (Exe, U15W) 4:45.95. 3000: r1: 1 P Quinn (Torb, U15W) 10:05.63; 2 I Cherrett (B’mth, U15W) 10:06.35; 3 E Wells (Poole, U17W) 10:10.20; 5 O Paul (Bath, U15W) 10:57.91. r2: 1 T Webb (Yeov O, U17) 8:43.73; 4 R Barclay-Watt (Exe, U15) 9:18.72. r3: 7 K Booth (Taun, W45) 9:58.03; 8 A Harrold (Truro, W40) 10:16.27. HJ: A: 1 K Robbins (W’borne, U13W) 1.47. D: 1 F Thurman (N&P, U20) 1.90. PV: 4 B Rason (N&P, U20W) 3.30. LJ: A: 1 W Launder (B’mth, U15) 6.34/1.0; 3 E Partington-Nash (Corn, U15W) 5.17/3.2. B: 3 K Robbins (W’borne, U13W) 4.45/3.2; – K Robbins (W’borne, U13W) 4.32/0.6. C: 1 A Patton (N&P) 7.06/3.6; 6 G Scoot (Torb, U20W) 5.95/0.4; 7 L Sinnott (B’mth, M40) 5.81/2.1; 8 A Watling (Salis, U20W) 5.64/3.7; 9 D Belgrave (Swin, U20W) 5.55/2.3. D: 1 T Wright (Taun, U17) 6.64/2.7. TJ: A: 1 F Watling (Salis, U15W) 10.66/2.2; 3 C Bell (Stroud, U15W) 10.47/1.5; – F Watling (Salis, U15W) 10.40/2.0; 4 L Booker (N Abb, U15W) 10.18/2.6; – L Booker (N Abb, U15W) 10.14/1.3; 5 E Brooks (W’borne, U15W) 9.90/0.9; 6 L Harrold (Corn, U15W) 9.89/1.8; 7 I Trowell (Erme, U15W) 9.85/2.9. B: 1 L Guest (Yeov O) 14.55/1.1; 2 W Langridge (W’borne, U17) 13.29/2.0. C: 3 L Hill (W’borne, U20W) 11.41/1.7; 4 M Mowbray (Poole, U17W) 11.04/1.7



Men: 110H (-1.0): 2 J Cover (Bath) 14.83; 4 T Clayden (Ply) 15.87. 110H (-1.0): 1 H Curtis (Shef/Dearn, U20) 14.33. SP: 1 P Swan (Corn) 17.37; 2 J Tyler (Tav) 14.39; 3 F Zamparelli (Corn) 13.55. DT: 1 J Tyler (Tav) 40.67. HT: 1 C Murch (Bir) 72.70. JT: 1 B Jones (Taun, U20) 62.19; 2 T Spurrell (Yate, U20) 60.54; 3 J Dibble (Yeov O) 59.89



U20: DT: 1 J Foord (Taun) 39.52. HT: 1 O Merrett (Yate) 70.45; 2 H Ricketts (Read) 67.73



U17: 100H (-1.7): 1 J Taylor (Exe) 13.14; 2 A Dingley (Ply) 13.14; 3 T Wright (Taun) 13.32; 4 O Eribo (Taun) 13.66. 400H: r2: 1 N Maczugowski (Ply) 56.49. HT: 1 O Fileman (Tav) 43.98; 2 A Kinneir (Swin) 43.89



U15: 300: 1 C Cleal (W’borne) 38.14; 2 L West (Chelt) 38.44. 80H (3.8): 1 J Saxton (Mend) 11.84. DT: 1 J Aillaud (Dev Sch) 34.73. HT: 1 W Richards-Baldwin (Glouc) 37.27. JT: 1 O Boon (Yate) 52.81; 2 C Summers (Bath) 46.42



U13: JT: 2 B Cassidy (W’borne, U13W) 27.57; 3 E Charlesworth (Swin, U13W) 27.02



Women: 400H: r3: 1 H Ulvede (N Abb, U20) 62.29; 2 K Mackintosh (Newk) 63.53. 1500SC: 1 L Bickerton (Yeov O, U17) 5:34.38. SP: 1 C Edwards (Ply, W35) 10.63; 2 R Dunn (N Dev, W40) 9.68. DT: 1 H Clemo (N&P, U20) 30.69. HT: 2 R Dunn (N Dev, W40) 35.45. JT: 1 H Lewington (WSEH, U20) 42.79; 2 C Wade (Taun, U20) 36.72



U17: 300H: 1 J Collinson (Poole) 46.55. HT: 1 P Milburn (Tav) 50.43; 2 T Brown (Tav, U15) 45.67; 3 H Scott (Swin, U15) 36.40



U15: 300: 1 K Little (Torb) 41.68. SP: 1 H Bagnowiec (N Som) 12.05. DT: 1 C Doney (Tav) 30.21; 2 H Bagnowiec (N Som) 30.15. JT: 1 L Bull (Swin) 33.43



U13: 70H: r2 (2.0): 1 M Johnson (N Abb) 11.96

UK YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE MIDLANDS REGIONAL FINAL, Rugby, July 30



U20 men: 800: A: 1 J Sohna (Bir, U17) 1:57.85. 110H: A (-2.2): 1 P Kyle (B&W) 14.93. B (-2.2): 1 C Staddon (Bath) 15.0. 400H: A: 1 O Parker (R&N) 53.73. 2000SC: A: 1 D Stoneman (Bath) 6:25.22; 2 T Brinkley (R&N) 6:36.25. 4×100: 1 Bir 43.20; 2 R&N 43.58; 3 Team Avon 44.80; 4 Notts 45.40; 5 Chelt 45.57; 6 Swan 46.27. TJ: A: 1 N Aboagye (Notts) 13.20. DT: A: 1 J Schrijver (B&W) 39.62. HT: A: 1 J Viner (Yate) 54.79



U17: 400H: A: 1 S Rudge (B&W) 59.31. 1500SC: A: 1 P Harrison (Bir) 4:34.16; 2 B Smith (R&N) 4:41.49; 3 S Wilson (Chelt) 4:45.38. B: 1 I Achchi (R&N) 4:41.81. PV: A: 1 C Shuall (Swan) 3.80. SP: A: 1 O Garrett (Yate) 13.25; 2 N Osborne (Swan) 12.99. B: 1 L Tutcher (Yate) 12.96. DT: A: 1 O Garrett (Yate) 43.31. B: 1 L Tutcher (Yate) 42.38. HT: A: 1 L Tutcher (Yate) 58.08. B: 1 A Merrett (Yate) 51.89. JT: A: 1 L Jones (Swan) 55.02



U20 women: 4×100: 1 Bir 48.44; 2 Team Avon 50.45. HJ: A: 1 L Bailey (B&W) 1.64. PV: A: 1 L Pinchess (Notts) 3.20. SP: A: 1 H Dimond (R&N) 10.94. HT: A: 1 C Bowers (R&N) 42.84. JT: A: 1 C Jones (Swan) 41.25; 2 M Davis (Chelt) 39.45



U17: 200: A (-1.4): 1 S Morgan (R&N) 25.33. 300: A: 1 S Barrett (R&N) 39.53; 2 T Adesina (Notts) 40.34; 3 E McIntosh (B&W) 41.14. 800: A: 1 M Taylor (Notts) 2:13.82. 1500: A: 1 M Taylor (Notts) 4:42.13. 80H: A (-1.8): 1 I Mur (R&N) 11.85. 4×100: 1 R&N 48.83. HJ: A: 1 I Pain (Chelt) 1.64. PV: A: 1 A Burgess (Yate) 3.05; 2 A Beynon (Swan) 2.90. LJ: A: 1 E Woods (Bir) 5.49/-1.3. JT: A: 1 E Roe (Yate) 36.56

DEREK CROOKES UNDER-13 INTER-COUNTY TRACK & FIELD, Walton, July 29



U13 boys: 100: A1: 1 M Peiris (Lut) 12.30; 2 C Shorthouse (Poole R) 12.42. A2: 1 T Suberu (Folk) 11.69; 2 L Foster (WG&EL) 11.79; 3 R Deegan (IoW) 12.14; 4 G Quaye (E&H) 12.24; 5 K Mills (Croy) 12.70. B1: 1 A Osagie (WG&EL) 12.17. B2: 1 G Abrahams (K&P) 12.02; 2 L Xun (SB) 12.38; 3 A Jones (Oxf C) 12.80. ns1 (1.0): 1 D Middx (Middx) 12.70. 200: A1 (4.8): 1 L Foster (WG&EL) 24.42; 2 G Edwards (Lon Hth) 25.54. A2 (0.8): 1 R Deegan (IoW) 24.68; 2 K Mills (Croy) 25.38; 3 M Peiris (Lut) 26.07. B1 (1.5): 1 A Osagie (WG&EL) 25.66. B2 (1.2): 1 G Abrahams (K&P) 24.87; 2 E Friedrich (Guern) 25.73. 800: r1: 1 I Gibson-Dunt (St Alb) 2:17.78; 2 A Smith (B&B) 2:18.42; 3 A Charles (WSEH) 2:18.63; 4 D Baker (G&G) 2:19.44. 1500: r1: 1 O McDonald (Dac) 4:39.18; 2 E Cunliffe (Surrey) 4:39.33; 3 F Ferman (Chelm) 4:44.89. r2: 1 Z Kelman (Herne H) 4:47.84. 75H: A1: 1 G Edwards (Lon Hth) 11.54; 2 J Ruby (Kent) 12.11. A2: 1 D Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 11.45; 2 D Dixon (C’ley) 12.60. B2: 1 G Dixon (Chelm) 12.18. 4×100: r1: 1 Essex 49.85; 2 Surrey 51.71. r2: 1 Kent 51.28; 2 Middlesex 52.45. HJ: 1 T Taylor (WG&EL) 1.57; 2 S Bundy (Inv EK) 1.45; 3 C Binning (Rad) 1.45; 4 M Mahop (Reig) 1.45. LJ: A: 1 T Suberu (Folk) 5.50/0.6; 2 O Chan (Read) 5.49/2.4; 3 R Michaels (R&N) 4.96/0.7; 4 D Markham-Lee (Harrow) 4.94/3.3; – O Chan (Read) 4.86/1.9; – D Markham-Lee (Harrow) 4.85/1.5. B: 1 G Edwards (Lon Hth) 5.03/3.7. SP: A: 1 L Brick (Brack) 12.25; 2 A Oates (Suss Sch) 12.05; 3 B Katabulant (Essex) 11.54; 4 T Hatch (Dartf) 10.73. B: 1 S Bundy (Inv EK) 11.84; 2 E Friedrich (Guern) 10.74. DT: A: 1 A Oates (Suss Sch) 41.49; 2 T Hatch (Dartf) 30.18; 3 H Pownceby (Esx Sch) 29.59; 4 J Adeboye (Abing) 28.04; 5 T McWilliam (W’ley) 26.71. B: 1 A Gallagher (E Grin) 25.00; 2 J Okugbe (Croy) 24.98. JT: A: 1 T Buscombe (S’end) 37.50; 2 S Foster (Ton) 37.34; 3 A Rogers (B&H) 34.58. B: 1 S Gibson (Ton) 35.42; 2 D Baker (G&G) 33.68

U13 girls: 100: A1 (1.5): 1 C Murray (Croy) 12.54; 2 A Van Heerden (Guern) 12.94; 3 A Elliott-Smith (W’borne) 13.16; 4 B Phillips (Bed C) 13.21. A2 (4.4): 1 M Adkins (Inv EK) 12.76; 2 E Celestin (Thurr) 12.82; 3 E Quartey (BFTTA) 13.05. B2 (4.2): 1 S Crosdale (Croy) 12.93; 2 G Frankson (Jer) 13.20. ns1 (2.8): 1 A Afolabi (Ton) 13.14. ns2 (2.6): 1 Z Pilgrim (VP&TH) 13.13. ns3 (3.5): 1 E Clark (Craw) 13.21. 200: A1 (1.4): 1 C Murray (Croy) 25.60; 2 M Adkins (Inv EK) 26.16; 3 A Van Heerden (Guern) 27.14. A2 (2.7): 1 E Quartey (BFTTA) 27.11; 2 H Oteng (S’end) 27.29; 3 D Mullett (Ips) 27.69. B2 (1.4): 1 S Crosdale (Croy) 26.80; 2 T Oyewale (Ton) 26.94. 800: r1: 1 K Bryan (B&B) 2:20.60; 2 E Ponkratieva (SMR) 2:23.89; 3 S Rowe (B&H) 2:23.90. 1500: r1: 1 I Buchanan (HY Runners) 4:43.45; 2 E Kelly (Chelm) 5:03.82; 3 T Thompson (Jer) 5:04.65. r2: 1 P Guest (AFD) 5:01.44; 2 E Alton (Sussex) 5:03.66. 70H: A1 (2.7): 1 T Junaid-evans (Dartf) 11.21; 2 I Moulton (WG&EL) 11.34. A2 (3.0): 1 S Pope (B’mth) 11.55. B2 (2.1): 1 F Adedeji (Kent) 11.98. 4×100: r1: 1 Team D 53.35; 2 Middlesex 53.47. r2: 1 Kent 51.86; 2 Surrey 51.97. HJ: 1 Z Pilgrim (VP&TH) 1.48; 2 M Jandu (Dartf) 1.45; 3 K Robbins (W’borne) 1.40; 4 A Koloutsos (B&H) 1.40. LJ: A: 1 T Junaid-evans (Dartf) 4.90/3.8; – T Junaid-evans (Dartf) 4.76/1.6; 2 L Gray (And) 4.71/2.2; 3 S Rowe (B&H) 4.65/2.2; 4 D Mullett (Ips) 4.60/1.4; 5 M Mansfield (Thurr) 4.40/3.5; 6 E Horn (Herts P) 4.40/1.9. B: 1 Y Aspden (WSEH) 4.68/2.9; 2 S Taylor (AFD) 4.44/3.3. SP: A: 1 A Watson (Croy) 9.92. DT: A: 1 L Ward (BMH) 25.51; 2 O Mullineaux (Chelm) 23.31; 3 S Maine (Surrey) 23.29; 4 I Rider (Dartf) 22.77; 5 L Myers (Poole) 21.74; 6 N Keaveny (M’head) 21.23. B: 1 S Rowe (B&H) 22.82. JT: A: 1 M Desborough (W’borne) 31.63; 2 S Saunders (Chelm) 31.36; 3 A Ispani-Ioannou (Sutt) 28.97; 4 A Cassia (BMH) 27.65

ESSEX 10,000m CHAMPIONSHIPS, Braintree, July 28

Mixed events: 10,000: 1 B Felton (Chelm) 31:36.0; 3 P Coates (Brain, M35) 32:18.8; 4 T Beedell (WG&EL, M35) 32:22.3; 12 C Ridley (Col H, M60) 36:58.0; 13 L Callan (Col H, W) 38:17.4

ALDERSHOT, FARNHAM & DISTRICT OPEN MEETING, Aldershot, July 27



Mixed events: 100: r6 (-1.6): 3 T Turner (Glouc, U13) 12.73. 800: r10: 4 R McClay (Brack, W) 2:05.43; 5 M Pointon (Brack, U15) 2:05.44; 6 S Cooper (AFD, M50) 2:07.77. r11: 4 O Sinnett (Woking, U17) 1:59.95; 6 J Quinlan (AFD, M35) 2:01.03; 10 J Dormer (Woking, U15) 2:03.01. r12: 9 C Chambers (Soton, U15) 1:58.37. r6: 3 N Walmsley (AFD, U13W) 2:21.86; 8 V Gill (Win, W40) 2:25.03. r7: 3 M Sichova (Brack, U15W) 2:17.55. r8: 6 O East (Ports, U20W) 2:13.59; 7 P Roessler (AFD, U20W) 2:14.66. r9: 1 T Smales (Win, M40) 2:06.52; 2 M Symes (AFD, M50) 2:07.27; 4 M Deadman (BMH, W) 2:07.83; 5 K Pye (AFD, U17W) 2:11.24; 7 E Davies (Brack, U17W) 2:15.00; 8 L Roake (Woking, U15W) 2:17.08. 3000: r1: 7 L Neate (Win, U20W) 10:10.60; 14 L Locks (AFD, W45) 10:41.84. r2: 4 H Maclean (AFD, M40) 8:59.82; 15 H Hall (Win, W35) 9:29.20; 16 K Estlea (AFD, W) 9:34.01; 17 E Moyes (AFD, W) 9:35.64. HT: 1 P Kelly (Woking, M55) 37.34. HT: 1 J Burgess (Ports, U17) 42.43; 2 A Leiper (AFD, M60) 40.19

BLACKHEATH & BROMLEY HARRIERS AC SUMMER OPEN, Bromley, July 27



SEN women: 400H: 1 S Elliss (B&B) 58.81; 2 A Hill (B&B) 59.64; 3 K Pullin (B&B, U20) 65.35



Mixed events: 100: r6 (0.0): 3 L Vallins (B&B, W45) 13.04. 400: r1: 1 K Metzger (Traff) 46.85; 2 C McAlister (TVH) 47.28; 5 S Tester (Ton, M40) 52.25. r2: 1 R Mourtada (B&B, U17) 50.31; 5 S Harry (Belg, W) 54.46. r4: 3 S Williams (B&B, W40) 61.46. 800: r1: 5 N Jovanovic (Camb H, M45) 2:06.77; 9 K Bryan (B&B, U13W) 2:18.97. r3: 7 T Tuohy (Dulw, M60) 2:31.42. r4: 9 K Lowe (Phoe, M65) 2:44.49. 1500: r1: 5 A Matthews (M&M, U17W) 4:38.01. Mile: r1: 14 T Tuohy (Dulw, M60) 5:36.15. 3000W: 1 H Hopper (Camb H, W) 14:48.90; 2 J Ellerton (B&B, U20) 15:56.37; 3 G Manzotti (Ton, W50) 16:45.81; 6 M Ellerton (B&B, M45) 17:43.75. PV: 1 J Adegbola (Bexley, U15) 2.90. HT: 1 G Henderson (B&B, U15) 47.75; 2 C Capon (Dartf, W35) 36.53

Men: HT: 1 H Blake (M&M) 46.86. HT: 1 G Holder (Bexley, M50) 52.11; 2 T Masters (Bexley, U20) 42.40; 3 S Talbot (Dartf, M55) 35.56. HT: 1 M Thorne (M&M, U17) 47.45; 2 A Rushbrook (Bexley, M60) 41.38; 3 N Barton (S Lon, M60) 39.02

U17: 400H: 1 A Morrell (B&B) 59.24

TRACKSMITH LONDON TWILIGHT 5000m, London (CT), July 27

Mixed events: 5000: r4: 2 M McDonagh (Best Athletics, M55) 17:40.4; 5 L Bromilow (Mil K, W40) 17:53.8. r5: 19 H Woolley (Ton, W35) 18:13.6. r8: 4 M Eccles (Bure, M40) 15:27.2; 5 N Besson (Serp, M40) 15:28.2; 8 J Brotchie (Herne H, M35) 15:36.0; 12 D Prosser (Candy Racing, M35) 15:43.8; 14 T Webb (N Herts, M35) 15:44.7; 15 M Risden (Soton, M35) 15:45.0. r9: 1 A Pointon (AFD) 14:27.4

YEOVIL EVENING OPEN 3, Yeovil, July 27



Mixed events: 100: r5 (-0.1): 6 S Faulkner (Yeov O, M70) 15.79. 800: r2: 6 L Jeffries (Bath, W60) 2:59.42. HJ: r2: 8 S Faulkner (Yeov O, M70) 1.25. LJ: r3: 2 Z Richings (Poole, U15) 5.86/0.0; 3 A Blee (Som Sch, U15) 5.83/0.6; 4 P Guest (Yeov O, M60) 4.80/0.0

U17 women: 300: 1 G Blewitt (Bath, U15) 42.81

U13: JT: 1 L Myers (Poole) 25.50

BIGGLESWADE TRACK FEST, Sandy, July 26



Jack Gray ran 8:04.0 for 3000m.

Mixed events: 100: r4: 2 T James (Bed C, M65) 13.8. 10000: 1 G Pelosi (SB, M35) 32:45.3; 6 H Turner (Dac, W40) 40:34.2; 7 C Findlay (Dac, W60) 47:11.8

Men: 400: 3 T James (Bed C, M65) 62.3. 3000: 1 J Gray (C&C) 8:04.0; 2 A Melloy (C&C) 8:19.3; 3 M Amos (Hunts, M40) 9:07.6

CHELTENHAM MIDSUMMER OPENS, Gloucester, July 26



Mixed events: 300: r2: 1 D Scott (SHS, M50) 38.72. 400: r1: 2 T White (Bath, U15) 55.28. r2: 2 J Hayes (D&S, U15) 55.49; 4 A Haines (Here C, M55) 57.37. Mile: r1: 3 J Marshall (BRAT, M40) 4:38.94. r2: 5 R Brook (Glouc, U17W) 5:02.83. r3: 7 M Cossins (Stroud, U15W) 5:12.56. r4: 1 B Gardner (Hale, M55) 5:16.68. 400H: 1 R Zaghloul (Lough S, W) 65.87. TJ: 6 C Bell (Stroud, U15W) 10.29/-0.7

Men: 300H: 1 J Musselwhite (Yate, M65) 60.30

U15: JT: 1 F Parry (Chelt) 47.18

U13: JT: 1 H Bucher (Chelt) 36.41

Women: JT: 1 R Bird (Chelt, W55) 22.94

W50: SP: 1 R Bird (Chelt, W55) 9.25

THE MARAG MILE, Stornoway, July 26



Mixed events: Mile: A: 3 A Stewart (Storn, U17W) 5:08.40; 9 M Macleod (Storn, W45) 5:49.53

WATFORD HARRIERS OPEN GRADED MEETINGS, Watford, July 26



Mixed events: 200 (0.6): 2 K Kazemaks (Woking, M35) 23.48; 4 J Twallin (Wyc P, M35) 24.00. 1500: r2: 15 S Lamb (VP&TH, W50) 5:21.96. r3: 12 E Garraway (Bed C, W50) 5:10.50. r5: 4 P Shaw (SB, U15W) 4:46.86. r6: 2 O Brown (Wyc P, U20W) 4:37.78; 4 M Mairs-Ingram (SB, U17W) 4:40.14; 10 M Mullett (W&SV, U13W) 4:44.17; 12 S Chapman (Mil K, U15W) 4:44.85; 13 A Macdonald (VP&TH, M55) 4:46.28. r7: 10 H Cantell (C&C, U13) 4:38.92; 11 E Bartlett (WSEH, U17W) 4:39.70; 13 J Richardson (Oxf C, M55) 4:43.30. r8: 2 J Nears (Col H, M45) 4:28.28; 8 L Wilkinson (Chilt, U17W) 4:33.03; 11 V Rudkin (W&SV, U15W) 4:34.82. r9: 10 A Parmenter (C&C, M45) 4:30.75. r10: 5 A Patterson (FVS, M40) 4:15.42; 6 L Newell (Abing, M45) 4:16.21; 9 A Shipley (MKDP, W) 4:17.87; 10 G Crush (Norw, M45) 4:18.64; 11 H Stockill (WG&EL, U15) 4:18.96; 12 A Suleyman (Chilt, U15) 4:19.14. r11: 3 R Jackaman (Dartf, M35) 4:13.04; 9 D May (H War, M40) 4:15.42; 11 A Lewis (Soton, M40) 4:18.50; 13 B Morley (Leeds C, W) 4:22.38. r12: 11 A Millard (Inv EK, W) 4:14.72. r13: 7 I Wood (Mil K, M40) 4:07.75. r14: 3 Z Dunne (Norw, U17) 4:01.08; 6 J Hurrell (Chelm, U17) 4:02.66. r15: 6 W Atkins (Win, U17) 3:57.01; 7 N Campion (Bed C, U20) 3:57.24. 3000: r1: 3 B Homer (W&SV, U20W) 9:49.93; 4 K Hawkins (Tip, W) 9:50.87; 9 O McGhee (R&N, U15W) 10:06.98; 10 L Power (W&SV, U15W) 10:09.95; 12 D Stollery (Chelm, U15W) 10:14.14; 14 S Barrett (Norw, U17W) 10:16.79; 15 L Macdonald (VP&TH, U17W) 10:20.04; 17 K Webb (Mil K, U15W) 10:37.76; 21 L Webb (Mil K, U15W) 10:49.27. r2: 5 G Carson (Mid U, W) 9:20.55; 6 S Horsley (Ilf, U15) 9:22.18; 10 N Shasha (Orion, M45) 9:28.44; 11 R Gambling (St Ed, U15) 9:32.62; 17 A Garner (AFD, W) 9:43.75; 19 L Hemmings (PNV, U15) 9:46.41; 21 O Forrest (B Beagles, U15W) 9:48.40; 22 M Freeland (Mil K, U20W) 9:49.25. r3: 2 I Williamson (C&C, M40) 8:36.06; 3 H Johnston (WSEH, U20) 8:37.91; 4 C Jones (Brack, U20) 8:38.42; 5 S Gilson (Roth, U20) 8:39.40; 8 F Rowe (Have, U15) 8:44.91; 15 N Homer (W&SV, U15) 8:58.83; 16 N Watt (Loughview AC, U15) 8:59.16

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, July 25



Men: 800: A: 1 A Parkinson (Corby) 1:48.43; 2 D Walton (B’burn) 1:48.50; 3 E Savage (Sale, U20) 1:48.75; 4 R Elston (Charn) 1:49.78; 5 M Wharton (Sale) 1:50.05; 6 J Young (Morp) 1:50.81. B: 1 J Sispal (Leam) 1:49.89; 2 A Peacock (BRAT) 1:50.17; 3 J MacKinnon (Cambus) 1:51.31; 4 M Mustard (Shef/Dearn) 1:51.41. C: 3 A Barber (Harb, U20) 1:54.83; 5 F White (Bir, U20) 1:55.42. 1500: A: 1 B Giblin (Traff, U20) 3:46.15; 2 H Wakefield (Salf) 3:46.42; 3 D Bebbington (B’burn) 3:46.78; 6 J Deacon (Chor ATC, U20) 3:50.63; 9 J Vaughan (Bir, U20) 3:52.65. B: 1 J Geller (WG&EL, U20) 3:51.02; 3 R O’Brien (Jag, U20) 3:53.17; 7 F Meredith (Traff, U17) 3:58.03; 9 C Livesey (Salf, M40) 3:58.57

Women: 800: A: 1 J Spilsbury (Sale) 2:05.56; 2 M Davies (Sale) 2:07.08; 4 I Burke (Sale, U20) 2:10.50; 5 E Brooks (Linc W, U20) 2:11.76. B: 2 E Bartalotta (Salf, U17) 2:11.77; 3 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 2:13.36

BMC REGIONAL RACES, Exeter, July 25



Multiple age-group cross-country champion Innes FitzGerald just missed her 1500m PB as she ran 4:15.39 in a mixed race.

Kirstie Booth won a separate race in a PB 4:35.76. That moves her to second on the UK all-time W45 lists behind Clare Elms.

Booth had set a previously unreported 6:50.81 in the National League at Yeovil on July 15 for 2000m steeplechase for a world W45 record.

Men: 800: A: 2 M Wilsmore (B&W, M35) 1:56.77; 6 D Williams (Card, M40) 1:57.93. B: 2 T Loynes (Neath, U17) 1:59.86; 3 S Wyatt (Bath, U15) 2:00.20; 4 A Virgilio (Swin, U15) 2:00.79. C: 5 R Scott (SW Vets, M45) 2:05.45. 1500: A: 5 T Webb (Yeov O, U17) 4:02.01; 6 D Millard (Taun, U17) 4:02.58

Mixed events: 800: D: 7 T Hennessey (Tav, U13) 2:14.07; 8 I Bryson (Exe, U17W) 2:15.72. E: 1 H Sanigar (B&W, U17W) 2:13.03; 5 A Brady (Newp, U17W) 2:14.72; 7 O Morgan (Card Arch, U15W) 2:17.20. 1500: B: 6 I Fitzgerald (Exe, U20W) 4:15.39. C: 1 K Booth (Taun, W45) 4:35.76; 4 L Milliner (Exe, U20W) 4:38.17; 5 P Quinn (Torb, U15W) 4:38.64; 6 H Reid (Ply, U17W) 4:42.71; 7 O Steer (Exe, U15W) 4:45.07. D: 8 D Bedwell (B&W, M65) 5:27.24

NORTH EAST GRAND PRIX, Jarrow, July 26

Mixed events: 100: r1 (-0.2): 1 M McGuire (Gate, U17) 11.01. 400: r1: 1 B Schofield (Gate) 49.20. 4 L Robson (Gate, M35) 50.90; 7 K Hutchinson (Hart, M40) 52.39. r2: 5 A Halliday (H’gate, M45) 55.72. r3: 5 L Creaby (Blyth, U17W) 57.97. r4: 1 J Dawson (Morp, M50) 57.87; 2 E Creasey (M’bro, U17W) 58.00; 4 C Kennedy (Dur, M55) 60.38. 1500: 1 A Bailes (Birt) 3:58.79. r2: 5 M Riddell (Tyne, U15) 4:07.70. r4: 2 K Francis (Birt, U20W) 4:36.47; 3 C Dillon (H&P, U17W) 4:37.43; 4 G Bracken (NSP, M60) 4:38.03; 11 G Penn (NSP, M60) 4:57.62. 400H: 1 D Towart (Tyne, M45) 59.73. HJ: 1 C McQue (Sun, U15) 1.75. PV: 1 T Hill (Darl, U17) 3.60; 2 M Hewitt-Chapple (Gate, U17W) 2.90. SP: B: 1 J Doyle (J&H, U20W) 11.04

U17 women: 300H: 1 S Gorvett (Blyth) 44.99

EXETER EVENING OPEN MEETING, Exeter, July 25



Mixed events: 100: r6 (0.2): 1 O Hayes (Torb, U17W) 12.27. 200: r3 (1.2): 3 S Stevens (Exe, U15) 23.61. r4 (1.9): 2 K Little (Torb, U15W) 25.30

U17 men: SP: 1 O Garrett (Yate) 13.73

Women: HT: 1 Z Dakin (Swan) 47.43

U20: LJ: 1 G Scoot (Torb) 5.67

U15: HT: 1 H Stead (Tav) 38.51. JT: 1 E Palmer (Tav) 36.98

KETTERING TOWN HARRIERS EVENING OPEN, Kettering, July 25



Mixed events: 100: r1 (-1.2): 5 G Smith (R&N, W70) 17.11. r3 (-1.0): 4 S Frisby (Leic C, W60) 14.56. r5 (-2.9): 3 C Monk (Leic C, M70) 13.75. r7 (-0.6): 3 T Turner (Glouc, U13) 12.80. r8 (-0.7): 2 P Canning (Mil K, M55) 12.24. 200: r5 (0.0): 4 T Turner (Glouc, U13) 25.80. r6 (0.0): 3 P Canning (Mil K, M55) 24.91. 400: r3: 6 D Brown (PNV, M45) 54.06. 3000: 1 M Hill (R&N, M35) 8:56.10; 2 G Watkins (Harl, U15) 9:24.88. JT: 1 J Davis (Tel, U20) 56.00. JT: 1 I McHattie (Traff, W) 40.15

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, July 25



Will Claye, a double world indoor champion and seven-time global outdoor medallist, was a surprise competitor and jumped 15.83m.

U15 mixed events: 1500: r1: 1 A Fraser (Sale) 4:11.29; 2 A Greenwood (Traff) 4:18.64; 3 M Taylor (Liv H) 4:18.65. r2: 4 D Woodcock (Seat, U15W) 4:42.46; 5 V Teare (Liv H, U15W) 4:42.74



Mixed events: 800: r1: 2 D Holman (B’burn, U20) 1:53.83; 3 J Redmond (Liv H, U20) 1:54.10; 4 W Ashfield (Vale R, U20) 1:54.42; 5 M Russell (Salf, U20) 1:55.01. r3: 1 A Simons (Salf, U17) 1:57.57; 4 H Parker-Mclain (Vale R, U17) 1:59.77. r4: 3 F Dobson Emmas (Traff, U15) 1:59.86. r6: 6 D Fleming (Clay, M35) 2:03.43. r7: 3 C Wilkinson (Bury, M35) 2:03.65. r8: 3 P Howard (R’well, M45) 2:07.46. r9: 7 S Harding (Vale R, U17W) 2:15.46. 1500: r1: 3 A Benson (Salf, M35) 3:58.11; 9 B Stratton (B’burn, U17) 4:01.66; 13 J Stewart (Leeds C, M40) 4:09.83. r3: 2 M Hudson (Der, W) 4:20.76; 4 A Valentine (Bolt, M45) 4:22.45. r4: 3 L Armitage (Sale, U20W) 4:29.20; 7 M Lyons (Card, U20W) 4:31.68; 8 K Maher (Prest, U20W) 4:32.08; 9 M Burns (Chor ATC, U20W) 4:32.33; 12 E Jha (Vale R, U17W) 4:38.20. r5: 1 E Colbourn (H’gate, U20W) 4:32.94; 3 F Murdoch (Stock H, U17W) 4:43.18. 3000: r1: 2 J Richardson (W Ches, U20) 8:31.89; 5 K Darcy (Salf, M35) 8:36.60; 6 J Hughes (Roth, U17) 8:36.64; 7 J Salt (Bord H) 8:37.34; 8 B Quinton (Warr) 8:37.49; 10 R Bentley (Kent, M40) 8:42.24. r2: 2 B Fish (B’burn, M40) 8:51.52; 3 C Stanford (Warr, M40) 8:52.47; 7 A Donnelly (Linc W, W) 8:58.59; 18 S Pennycook (Fife, W) 9:45.73. r3: 9 L Huxley (Prest, U20W) 9:43.28; 15 E Davies (Bord H, W) 9:53.66; 17 A Wright (Sale, W) 9:57.41; 19 R Friend (Leeds C, W) 9:59.79; 21 G Bell (Lev V, U17W) 10:08.48. r4: 5 J Marsden (Cheshire Dragons, W40) 10:19.22; 6 Z Darkin (Prest, U17W) 10:27.22; 9 D Norman (Warr, M60) 10:44.10; 15 S Avery (Cheshire Dragons, W55) 11:05.32. TJ: 1 W Claye (USA) 15.83/0.0; 2 A Tziatziouli (GRE, U20W) 11.80/0.0



Men: HT: 1 J Flitcroft (Traff) 45.47. JT: 1 R Livesey (Sale, U20) 56.31; 3 G Lowe (Prest, U20) 51.71



U17: JT: 1 I Bromwich (Dees) 53.27



M50: HT: 1 D Cripps (Worc) 40.95; 2 A Balko (B’burn, M55) 33.60



M60: HT: 1 I Cooley (Roth, M65) 35.53



Women: HT: 2 C Bird (Macc, W35) 36.64



U17: HT: 1 K Stoll (W Ches) 44.25

