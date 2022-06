The week’s best domestic track and field results including the UK Championships and midweek BMC events

MÜLLER UK ATHLETICS CHAMPIONSHIPS, Sportcity, June 24-26



Highlights included Daryll Neita’s 10.80w/22.34w sprint double, Jeremiah Azu’s 9.90w 100m, Nethaneel Mitchell-Blake’s 20.05 200m, Matthew Hudson Smith’s 44.92 400m, Max Burgin’s 1:44.54 800m, Jake Wightman’s 1500m win, Nicholas Percy’s 65.00m Scottish discus record and Charlotte Payne’s 70.59m hammer victory.

Men

100 (2.5): 1 J Azu (Card) 9.90; 2 R Prescod (E&H) 9.94; 3 Z Hughes (SB) 9.97; 4 J Efoloko (Sale) 10.12; 5 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.12; 6 A Thomas (Brack) 10.14; 7 M Francis (W&B) 10.15. Ht1 (4.4): 1 T Ramdhan (Bexley) 10.18; 2 D Morgan-Harrison (KuH) 10.25; 3 E Duruiheoma (SB, U20) 10.36; 4 S Osman (Croy) 10.48; 5 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.51; 6 J Nwawulor (Harrow) 10.65; 7 H Taylor (Norw) 10.69. Ht2 (3.0): 1 J Azu (Card) 10.18; 2 J Lawrence (Bir) 10.35; 3 N Walsh (Sale) 10.37; 4 C Miller (HW) 10.40; 5 D Ashwell (SB) 10.47; 6 K Reynolds-Warmington (B&B) 10.65; 7 S Greenhalgh (B&R) 10.68. Ht3 (3.2): 1 A Thomas (Brack) 10.20; 2 K Oludoyi (Harrow) 10.30; 3 G Matthew (SB) 10.57; 4 A Wright (M&M) 10.69. Ht4 (2.5): 1 O Edoburun (SB) 10.13; 2 K Daly (B&B) 10.35; 3 K Awe (Inv EK) 10.46; 4 T Panton (Woking, U20) 10.55; 5 P Pearce (Bir) 10.66; 6 M Miller (C’dale) 10.69; 7 J Ellington (NEB, M35) 10.87. Ht5 (2.7): 1 J Efoloko (Sale) 10.21; 2 O Bromby (Soton) 10.28; 3 S Gordon (Card) 10.38; 4 C Lawson (SB) 10.44; 5 K Opara (Linc W) 10.72; 6 D Ogali (Dac) 10.72. Ht6 (2.4): 1 Z Hughes (SB) 10.18; 2 R Akinyebo (BFTTA) 10.39; 3 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 10.42; 4 B Mingeli (Camb H) 10.60; 5 Z Price (Liv H) 10.67. Ht7 (2.1): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.26; 2 E Jones (Liv PS) 10.39; 3 D Hammond (Card) 10.42; 4 C O’Donnell (Glas C) 10.47; 5 D Moore (Worc) 10.55; 6 J Williams (Harrow) 10.58; 7 M Damoah (B&B) 10.61. Ht8 (1.9): 1 R Prescod (E&H) 10.22; 2 M Francis (W&B) 10.24; 3 K Aiken (SB) 10.34; 4 S Williams (Croy) 10.49; 5 K Chambers-Brown (Bir) 10.50; 6 J Leigh (NJIT) 10.53; 7 D Offiah (TVH) 10.57. Ht9 (3.5): 1 A Robertson (Sale) 10.23; 2 O Isaac (WG&EL) 10.33; 3 Z Plummer (SB) 10.39; 4 A Campbell (Bir) 10.53; 5 L Dollard (Bas) 10.63. P (4.6): 1 Z Shaw (Clee) 10.66. SF1 (3.9): 1 R Prescod (E&H) 10.07; 2 O Edoburun (SB) 10.16; 2 J Efoloko (Sale) 10.16; 4 O Bromby (Soton) 10.23; 5 C Miller (HW) 10.30; 6 E Jones (Liv PS) 10.50. SF2 (4.4): 1 Z Hughes (SB) 9.91; 2 A Thomas (Brack) 10.08; 3 S Gordon (Card) 10.21; 4 A Robertson (Sale) 10.23; 5 O Isaac (WG&EL) 10.27; 6 R Akinyebo (BFTTA) 10.27; 7 D Morgan-Harrison (KuH) 10.30; 8 E Duruiheoma (SB, U20) 10.54. SF3 (5.6): 1 J Azu (Card) 9.94; 2 M Francis (W&B) 9.96; 3 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.00; 4 N Walsh (Sale) 10.12; 5 T Ramdhan (Bexley) 10.13; 6 Z Plummer (SB) 10.24; 7 K Daly (B&B) 10.25; 8 J Lawrence (Bir) 10.27.

200 (2.0): 1 N Mitchell-Blake (NEB) 20.05; 2 J Ferguson (Leeds C) 20.23; 3 J Quainoo (B&B, U20) 20.40; 4 J Hanson (Woking) 20.46; 5 A Gemili (B&B) 20.48; 6 T Harries (Phoe) 20.80. Ht1 (4.5): 1 A Gemili (B&B) 20.44; 2 J Hanson (Woking) 20.50; 3 J Broome (Sale) 20.86; 4 K Aiken (SB) 20.94; 5 J Kalala (VP&TH, U20) 21.04; 6 R Akinyebo (BFTTA) 21.10; 7 D Offiah (TVH) 21.17. Ht2 (4.1): 1 J Ferguson (Leeds C) 20.18; 2 J Quainoo (B&B, U20) 20.44; 3 T Harries (Phoe) 20.73; 4 T Somers (NEB) 20.84; 5 J Williams (Harrow) 21.07; 6 K Opara (Linc W) 21.34. Ht3 (5.9): 1 N Mitchell-Blake (NEB) 20.29; 2 A Morgan-Harrison (KuH) 20.46; 3 J Efoloko (Sale) 20.72; 4 L Dorrell (AFD) 20.98; 5 F Waugh (Giff N) 21.13; 6 J Watson-Brown (SB) 21.14; 7 E Blackman (Corby) 21.41. 400: 1 M Hudson-Smith (Bir) 44.92; 2 L Davey (NEB) 46.18; 3 R Mitcham (Bir) 46.22; 4 J Brier (Swan) 46.34; 5 A Haydock-Wilson (WSEH) 46.56; 6 D Putnam (B&B) 47.04; 7 B Higgins (Shef/Dearn) 47.43; 8 K Metzger (Traff) 48.05. Ht1: 1 M Hudson-Smith (Bir) 46.43; 2 D Putnam (B&B) 46.75; 3 L Davey (NEB) 46.84; 4 E Greatrex (WG&EL) 48.45; 5 M Cottam (B&W) 48.48. Ht2: 1 J Brier (Swan) 46.49; 2 B Higgins (Shef/Dearn) 47.04; 3 E Agyare (E&H) 47.62; 4 S Reardon (B&B, U20) 47.69; 5 E Powell (Leic C) 48.34; 6 T Somers (NEB) 48.46. Ht3: 1 R Mitcham (Bir) 46.75; 2 K Metzger (Traff) 47.03; 3 B Hawkes (Leam) 48.05; 4 E Brown (B&B) 48.21; 5 H Dalbal (Shef/Dearn) 48.51. Ht4: 1 A Haydock-Wilson (WSEH) 46.47; 2 O Biddle (B&W) 47.26; 3 R Yousif (NEB, M35) 47.31; 4 L Thompson (Shef/Dearn) 47.55; 5 K Alexander (Giff N) 47.84; 6 C McGregor (R&N, U20) 48.35

800: 1 M Burgin (Hal) 1:44.54; 2 D Rowden (WG&EL) 1:45.58; 3 K Langford (SB) 1:46.34; 4 B Pattison (BMH) 1:46.75; 5 E Giles (Bir) 1:47.04; 6 S Reardon (B&B, U20) 1:49.98; 7 A Botterill (York) 1:51.41. Ht1: 1 B Pattison (BMH) 1:49.19; 2 J Webb (Liv H) 1:49.32; 3 A Botterill (York) 1:49.55; 4 G Learmonth (Lass) 1:50.62; 5 S Wiggins (SB) 1:51.47. Ht2: 1 E Giles (Bir) 1:49.95; 2 K Langford (SB) 1:50.19; 3 B Greenwood (Perth) 1:51.14; 4 T Staines (BMH) 1:51.44; 5 B Murphy (Ton) 1:51.67. Ht3: 1 M Burgin (Hal) 1:48.68; 2 D Rowden (WG&EL) 1:48.75; 3 S Reardon (B&B, U20) 1:49.72; 4 R Sharman-Newell (BMH) 1:50.71; 6 D Joyce (Tyne, U20) 1:51.85.

1500: 1 J Wightman (Edin) 3:40.26; 2 N Gourley (Giff N) 3:40.38; 3 J Kerr (Edin) 3:40.63; 4 J Heyward (Card) 3:40.66; 5 G Mills (Phoe) 3:41.98; 6 M Stonier (Inv EK) 3:42.44; 7 J Young (Morp) 3:44.61; 8 T Keen (C&C) 3:45.99. Ht1: 1 J Kerr (Edin) 3:43.41; 2 J Heyward (Card) 3:43.60; 3 J Young (Morp) 3:43.99; 4 T Dodd (Bir) 3:44.67; 5 D Bebbington (B’burn) 3:45.85; 6 L Duffy (Mans) 3:46.69; 7 K Reilly (Ton) 3:47.35. Ht2: 1 N Gourley (Giff N) 3:42.54; 2 M Stonier (Inv EK) 3:42.83; 3 T Keen (C&C) 3:42.90; 4 J West (Ton) 3:43.09; 5 M Wilson (Sun) 3:43.35; 6 J Howorth (Bath) 3:44.36; 7 D Mullarkey (Leeds C) 3:45.09; 8 M Wigelsworth (Prest) 3:47.14; 9 J Tuffin (Rush) 3:48.22. Ht3: 4 B MacMillan (Centr) 3:49.82.

5000: 1 M Scott (R&Z) 13:42.82; 2 J West (Ton) 13:44.47; 3 J Rowe (AFD) 13:45.30; 4 A Butchart (Centr) 13:46.55; 5 P Dever (Prest) 13:47.46; 6 C Wheeler (MKDP) 13:49.85; 7 S Beattie (Morp) 13:51.36; 8 I Crowe-Wright (B&H) 13:53.34; 9 J Smith (Card) 13:55.36; 10 E Cross (AFD) 13:56.37; 11 A George (Bir) 13:57.18; 12 S McCallum (Win) 13:58.17; 13 H Milner (Der) 13:58.66; 14 L Dee (SB) 13:59.63; 15 Z Mahamed (Soton) 14:01.32; 16 K Clements (SB) 14:03.39; 17 J Goodwin (Bed C) 14:13.08; 18 H McLuckie (SB) 14:17.41. 110H (3.8): 1 T Ojora (WSEH) 13.27; 2 J Zeller (Brack) 13.31; 3 D King (Ply) 13.38; 4 A Pozzi (Strat) 13.44; 5 M Perera (Harrow) 13.59; 6 S Talbot (Shef/Dearn) 13.80; 7 J Porter (Bir) 13.95; 8 J Agbodza (S’end) 14.49. D (2.7): 1 J Turner (Exe) 15.10; 2 C Joseph (BMH) 15.36; 3 C Newby (Edin) 15.61; 4 E Thompson (E&H) 15.65; 5 C Roe (Cov) 15.66. Ht1 (4.6): 1 J Zeller (Brack) 13.43; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 13.89; 3 J Porter (Bir) 13.94; 4 C Holder (Sutt) 14.08; 5 S Connal (Kilb) 14.46; 6 B Reed (Chelm) 14.63; 7 C Mitchell (Prest) 14.64; 8 D Wright (Harrow) 14.98. Ht2 (2.1): 1 T Ojora (WSEH) 13.31; 2 D King (Ply) 13.44; 3 T Wilcock (N’pton) 14.07; 4 J Sumners (Strat) 14.43; 5 E Bradley (W Ches) 14.55; 6 D Aryeetey (Harrow) 14.59; 7 R Cottell (B&B) 14.63; 8 A Byron (St Alb) 14.77. Ht3 (3.4): 1 A Pozzi (Strat) 13.54; 2 M Perera (Harrow) 13.62; 3 J Agbodza (S’end) 14.04; 4 M Osunsami (NEB) 14.26; 5 O Cresswell (WG&EL) 14.28; 6 J Cover (Bath, U20) 14.79.

400H: 1 A Chalmers (Guern) 49.21; 2 C McAlister (TVH) 49.40; 3 J Paul (WSEH) 49.89; 4 M Mokaya (Notts) 50.33; 5 J Faulds (SB) 50.35; 6 B Stickings (B&B) 50.61. Ht1: 1 J Faulds (SB) 50.05; 2 C McAlister (TVH) 50.14; 3 O Okoh (Chelm, U20) 52.03; 4 G Seery (Thanet, U20) 52.88; 5 J Blanc (Have, U20) 53.47; 6 B Schofield (Gate) 53.86; 7 A Booth (Poole) 54.68. Ht2: 1 J Paul (WSEH) 50.44; 2 J Lawrie (WG&EL) 50.78; 3 J Webster (Liv H) 52.12; 4 R Yates (Traff, M35) 52.49; 5 P Curtis (Guern) 53.22; 6 D Aryeetey (Harrow) 53.85; 7 I Ogunlade (Herne H) 55.10; 8 A Ajube (TVH) 55.74. Ht3: 1 A Chalmers (Guern) 50.15; 2 B Stickings (B&B) 50.32; 3 M Mokaya (Notts) 50.48; 4 J Minshull (Cov, U20) 52.88; 5 J Greenhalgh (Shef/Dearn) 53.05. Ht4: 1 S Derbyshire (Stoke) 50.13; 2 A Knibbs (Amber) 50.30; 3 T Donovan (WSEH) 52.24; 4 S Clarke (C&C) 52.38; 5 M Schopp (Harrow) 52.84; 6 D Rees (SB) 52.85; 7 W Ritchie-Moulin (Bir) 53.57; 8 D Gall (WG&EL) 54.37. 3000SC: 1 J Coleman (Prest) 8:27.01; 2 P Norman (WG&EL) 8:28.86; 3 Z Seddon (Brack) 8:34.47; 4 W Battershill (Erme) 8:38.15; 5 M Pearce (SB) 8:42.77; 6 J Hopkins (Swan) 8:45.38; 7 C Perry (Vale R) 8:54.39; 8 A Thompson (Centr) 8:57.02; 9 A Alston (Bed C, U20) 9:00.35; 10 S Costley (Soton) 9:06.68. 5000W: 1 T Bosworth (Ton) 19:51.21; 2 C Snook (AFD) 21:20.14; 3 L Legon (Bexley) 22:33.18; 4 M Crane (Bexley) 23:15.32. HJ: 1 J Clarke-Khan (TVH) 2.21; 2 D Smith (SB) 2.18; 3 K Aguocha (B&B) 2.18; 4 W Grimsey (WG&EL) 2.15; 5 D Duruaku (Notts) 2.11; 6 A Brooks (Sky) 2.07; 7 J Broom-Edwards (NEB) 2.02. D: 1 C Roe (Cov) 1.99.

PV: 1 H Coppell (Wig D) 5.75; 2 A Hague (Shef/Dearn) 5.40; 3 L Benjamin (Sale, U20) 5.30; 4 O Heard (Harrow) 5.20; 5 T Walley (Wrex) 5.05; 6 G Turner (Craw) 5.05; 7 J Clark (Notts) 4.90; 8 G Quayle (SB) 4.90; 9 J Phipps (Bir) 4.90. D: 1 C Newby (Edin) 4.60; 2 C Joseph (BMH) 4.50; 3 T Chandler (BMH) 4.40; 4 E Thompson (E&H) 4.40; 5 J Turner (Exe) 4.30. LJ: 1 R Banigo (Sale) 8.00/1.4; 2 J Roach (Harrow) 7.88/2.6; 3 S Khogali (WG&EL) 7.83/1.8; 4 T Duckworth (Liv H) 7.77/1.1; – J Roach (Harrow) 7.73/0.5; 5 A Farquharson (Cov) 7.54/0.9; 6 J Burkey (Bath) 7.47/1.2; 7 A Schenini (Giff N) 7.43/2.0; 8 P Sylla (B’mth) 7.28/1.6; 9 B Davies-Pughe (SB, U20) 6.70/1.3. D: 1 J Turner (Exe) 7.31/0.5; 2 E Thompson (E&H) 7.25/1.7; 3 C Roe (Cov) 7.07/0.5; 4 C Joseph (BMH) 7.01/0.6; 5 J Schlueter (SB) 6.86/2.5.

TJ: 1 B Williams (Stoke) 16.76/1.8; 2 J Bright-Davies (TVH) 16.10/1.0; 3 S Okome (Sale) 16.09/2.2; – S Okome (Sale) 15.81/1.7; 4 S Trigg-Petrović (Erme) 15.74/2.6; 5 N Douglas (Oxf C, M35) 15.73/3.4; 6 D Falode (Camb H) 15.72/3.0; 7 A Yeo (KuH, U20) 15.51/0.5; – N Douglas (Oxf C, M35) 15.43/1.1; – S Trigg-Petrović (Erme) 15.31/1.0; – D Falode (Camb H) 15.29/1.3; 8 B Ajala (Edin) 15.27/2.5; 9 J Gilkes (Cov) 14.95/1.0.

SP: 1 S Lincoln (York) 20.40; 2 Y Zatat (WG&EL) 18.21; 3 P Swan (Corn) 17.24; 4 A Knight (Ports) 16.48; 5 K Aubrey (Harrow) 16.15; 6 G Hyde (Harrow) 15.62; 7 D Cartwright (Bir) 15.53; 8 A Phillips (B’mth) 15.48; 9 D Cork (Newp) 13.86.

DT: 1 N Percy (SB) 65.00; 2 Z Duquemin (SB) 63.76; 3 G Thompson (SB) 61.23; 4 C Osammor (Shef/Dearn) 60.81; 5 L Okoye (Croy) 60.32; 6 G Armstrong (NEB) 58.77; 7 C Scott (Soton) 55.75. D: 1 J Turner (Exe) 40.54. HT: 1 N Miller (Bord H) 73.84; 2 O Jones (Liv H) 69.68; 3 J Norris (WSEH) 68.79; 4 M Dry (WG&EL) 68.11; 5 C Bennett (SB) 67.86; 6 C Murch (Bir) 67.44; 7 B Hawkes (B&B) 65.27; 8 B Campbell (WSEH) 63.96. JT: 1 J Whiteaker (B&B) 74.06; 2 B East (Team K, U20) 73.49; 3 D Bainbridge (SB) 71.35; 4 J Dunderdale (Shef/Dearn) 70.24; 5 J Harris (Manx) 69.25; 6 D Pembroke (WSEH) 67.99; 7 B Pearson (Bir) 65.37; 8 C Taylor (Ports, U20) 64.52; 9 A Padaruth (Hill, U20) 61.48. Dec: 1 E Thompson (E&H) 7197; 2 C Joseph (BMH) 7169; 3 J Turner (Exe) 7121; 4 C Roe (Cov) 6937; 5 T Chandler (BMH) 6675



U20: 3000:

1 T Bridger (C&C) 8:18.10; 2 E Bird (Poole) 8:18.22; 3 J Livingstone (Exe) 8:18.38; 4 W Barnicoat (AFD) 8:18.77; 5 R Miell-Ingram (Rad) 8:19.76; 6 S Okrafo-Smart (Absolute Tri) 8:22.57; 7 O Smart (TRP) 8:22.96; 8 B Woodall (Col B) 8:24.59; 9 M Ramsden (B’burn) 8:26.19; 10 L Small (Ashf) 8:31.48; 11 L Rawlings (Shrews) 8:35.07; 12 G Rowland (Donc) 8:37.92



Women:

100 (3.8): 1 D Neita (Camb H) 10.80; 2 D Asher-Smith (B&B) 10.87; 3 I Lansiquot (Sutt) 11.03; 4 A Philip (NEB) 11.09; 5 B Williams (E&H) 11.18; 6 A Nelson (Stoke) 11.24; 7 A Rees (Edin) 11.34; 8 H Brier (Swan) 11.40. Ht1 (2.4): 1 B Williams (E&H) 11.31; 2 A Rees (Edin) 11.32; 3 A Sibbons (NEB) 11.59; 4 R Jeggo (Col H) 11.69; 5 D Aderinto (Camb H) 11.96; 6 N Caygill (J&H) 11.97. Ht2 (2.4): 1 A Philip (NEB) 11.35; 2 L Ashmeade (Wake) 11.55; 3 D Walker (Bir) 11.74; 4 B Ironside (B’mth, U20) 11.93; 5 D Awala-Shaw (NEB) 12.08; 6 E Kone (Card, U20) 12.14. Ht3 (2.8): 1 D Neita (Camb H) 11.04; 2 A Bell (Giff N, U20) 11.60; 3 S Malone (Edin) 11.73; 4 E Turner (M&M) 11.74; 5 E Bandy (Herts P) 11.80; 6 L Hoad (Sutt) 12.01; 7 G Datey (WG&EL, U20) 12.06. Ht4 (1.5): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.21; 2 A Nelson (Stoke) 11.30; 3 A Fashanu (SB) 11.72; 4 T Spence (Ork) 11.85; 5 N Costley (Herne H, U20) 11.88; 6 M Webber (Torb) 12.15. Ht5 (2.4): 1 D Asher-Smith (B&B) 11.16; 2 J Eze (Gate, U20) 11.53; 3 E Wright (SB) 11.56; 4 L Ugen (TVH) 11.62; 5 S Skervin (Notts) 11.82; 6 H Mills (And) 12.12. Ht6 (1.7): 1 H Brier (Swan) 11.33; 2 K Awuah (Herne H) 11.43; 3 S Eduan (Sale, U20) 11.69; 4 E Modeste (E&H) 11.75; 5 H Foster (SB) 11.90; 6 M King (N&P) 11.91; 7 R Largie-Poleon (Croy, U20) 12.03. SF1 (3.0): 1 D Neita (Camb H) 10.92; 2 A Philip (NEB) 11.18; 3 A Nelson (Stoke) 11.23; 4 L Ugen (TVH) 11.49; 5 E Wright (SB) 11.50; 6 A Bell (Giff N, U20) 11.59; 7 S Skervin (Notts) 11.87; 8 S Malone (Edin) 11.89. SF2 (3.8): 1 D Asher-Smith (B&B) 10.96; 2 H Brier (Swan) 11.29; 3 A Rees (Edin) 11.29; 4 L Ashmeade (Wake) 11.57; 5 A Sibbons (NEB) 11.57; 6 E Modeste (E&H) 11.58; 7 D Walker (Bir) 11.61; 8 R Jeggo (Col H) 11.67. SF3 (3.0): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.14; 2 B Williams (E&H) 11.31; 3 K Awuah (Herne H) 11.36; 4 J Eze (Gate, U20) 11.58; 5 A Fashanu (SB) 11.68; 6 S Eduan (Sale, U20) 11.69; 7 E Turner (M&M) 11.76; 8 E Bandy (Herts P) 11.84

200 (3.5): 1 D Neita (Camb H) 22.34; 2 B Dobbin (Edin) 22.49; 3 I Lansiquot (Sutt) 22.70; 4 K Awuah (Herne H) 22.71; 5 F Agyapong (NEB) 23.05; 6 A Pipi (E&H) 23.27; 7 E Booker (Shef/Dearn) 23.40. Ht (3.4): 1 J Smith (WSEH) 24.80. Ht1 (2.8): 1 B Dobbin (Edin) 23.02; 2 E Booker (Shef/Dearn) 23.50; 3 H Foster (SB) 23.75; 4 M King (N&P) 23.82; 5 B Ironside (B’mth, U20) 24.09; 6 E Bandy (Herts P) 24.19; 7 T Spence (Ork) 24.31. Ht2 (3.0): 1 D Neita (Camb H) 22.48; 2 A Pipi (E&H) 23.21; 3 S Walton (Horw, U20) 23.71; 4 J Moss (Gate) 23.74; 5 D Awala-Shaw (NEB) 24.37. Ht3 (4.8): 1 A Nelson (Stoke) 23.03; 2 K Awuah (Herne H) 23.08; 3 S Skervin (Notts) 23.90; 4 E Turner (M&M) 24.09; 5 R Jeggo (Col H) 24.11. Ht4 (3.7): 1 I Lansiquot (Sutt) 22.76; 2 F Agyapong (NEB) 23.31; 3 R Bennett (Gate) 23.72; 4 Y Liverpool (Cov) 23.90; 5 A Fashanu (SB) 23.92; 6 A Galpin (Guern) 23.98; 7 A Regis (E&H) 23.99.

400: 1 V Ohuruogu (NEB) 51.45; 2 N Yeargin (Pit) 51.69; 3 L Nielsen (E&H) 51.97; 4 A Pipi (E&H) 52.36; 5 K Hodgkinson (Leigh) 52.41; 6 Z Clark (TVH) 52.63; 7 H Williams (Herts P) 52.85; 8 L Beckford (SB) 53.40. Ht1: 1 V Ohuruogu (NEB) 51.53; 2 K Hodgkinson (Leigh) 52.90; 3 M Abichi (E&H) 54.28; 4 C McAulay (Traff) 54.53; 5 S Harry (Belg) 55.40; 6 H Gregory (Craw) 56.09. Ht2: 1 L Nielsen (E&H) 52.32; 2 N Yeargin (Pit) 52.70; 3 A Hillyard (Bir) 53.81; 4 Y Liverpool (Cov) 54.38; 5 O Caesar (Swan) 55.91; 6 F Roberts (Card) 56.15; 7 H Mpassy (B&B, U20) 56.19. Ht3: 1 A Pipi (E&H) 52.46; 2 H Williams (Herts P) 53.03; 3 H Kelly (Bolt) 53.74; 4 E Blakey (Der) 54.67; 5 S Banjo (NEB) 54.88. Ht4: 1 Z Clark (TVH) 52.97; 2 L Beckford (SB) 53.44; 3 N Harrison (Stock H) 54.76; 4 L Rule (Herts P) 54.93; 5 P Malik (Notts, U20) 55.10; 6 A Odunaiya (Wrex) 55.77.

800: 1 J Reekie (Kilb) 2:06.03; 2 E Baker (SB) 2:06.26; 3 I Boffey (E&H) 2:06.59; 4 J Selman (Fife) 2:06.75; 5 A Ives (Bas, U20) 2:08.17; 6 G Finch (BMH) 2:08.60; 7 I Ives (Bas) 2:09.54. Ht1: 1 E Baker (SB) 2:07.80; 2 A Ives (Bas, U20) 2:08.19; 3 H Cameron (A’deen) 2:08.62; 4 R McClay (Brack) 2:09.20. Ht3: 1 J Reekie (Kilb) 2:06.65; 2 I Ives (Bas) 2:07.93; 3 G Finch (BMH) 2:07.94; 4 J Martin (KuH) 2:09.01.

1500: 1 L Muir (Dund H) 4:12.91; 2 M Courtney-Bryant (Poole) 4:17.72; 3 S Sinha (Camb H) 4:19.76; 4 H Nuttall (Charn) 4:20.25; 5 B Morley (Leeds C) 4:21.31; 6 A Millard (Inv EK) 4:22.81; 7 N Bridson Hubbard (B&B) 4:23.50; 8 E Leather (Yate) 4:23.76; 9 M Davies (Sale) 4:24.56; 10 K Mhlanga (Herts P) 4:25.91; 11 E Simpson (Shef/Dearn) 4:27.24. Ht1: 1 L Muir (Dund H) 4:11.34; 2 K Mhlanga (Herts P) 4:17.73; 3 S Sinha (Camb H) 4:18.90; 4 A Millard (Inv EK) 4:18.97; 5 G Kersey (Bas) 4:21.82; 6 S Tarver (Wirr) 4:22.67. Ht2: 1 E Leather (Yate) 4:23.78; 2 M Davies (Sale) 4:24.85; 3 I Cotham (W&B) 4:25.62; 4 L Church (Read) 4:25.68; 5 P Stone (M’bro) 4:26.69. Ht3: 1 M Courtney-Bryant (Poole) 4:19.43; 2 B Morley (Leeds C) 4:19.59; 3 E Simpson (Shef/Dearn) 4:19.86; 4 N Bridson Hubbard (B&B) 4:20.18; 5 H Nuttall (Charn) 4:21.00; 6 E Wallace (N Som) 4:25.33; 7 K Weir (TVH) 4:26.15.

5000: 1 A Markovc (Wake) 15:37.23; 2 J Judd (B’burn) 15:38.39; 3 S Inglis (Loth) 15:39.55; 4 C Thackery (Hallam) 15:39.77; 5 V Ockenden (Swan) 15:42.07; 6 I Fry (Newb) 15:47.60; 7 P Bowden (AFD) 15:47.74; 8 S Harrison (Charn) 15:48.86; 9 J Nesbitt (Card) 15:52.67; 10 A Simpson (Fife) 15:55.81; 11 B Kidger (Phoe) 15:56.87; 12 C Arter (Card) 16:00.30; 13 S Chapman (WSEH) 16:01.86; 14 J Walsh (Leeds C) 16:08.34; 15 S Astin (Belg) 16:08.76; 16 M Keith (I’ness) 16:12.45; 17 E Kearney (Wirr) 16:14.27. 100H (5.4): 1 C Sember (WG&EL) 12.56; 2 J Hunter (SB) 12.79; 3 A Barrett (Traff) 12.98; 4 J Blundell (B&W) 12.99; 5 E Nwofor (NEB) 13.30; 6 M Cluley (B&B) 13.34; 7 M Jessop (SB, U20) 13.34; 8 J O’Dowda (NEB) 13.49. Ht (3.2): 1 J Smith (WSEH) 13.57; 2 E Hind (Oxf C, U20) 14.18; 3 G Morgan (Card Arch) 14.29; 4 E Rush (Thanet) 14.47; 5 M Hutton (E&E, U20) 14.56; 6 J Morrish (Brack) 14.57; 7 G Bower (Liv H) 14.78; 8 L Darcey (BMH) 14.92. Ht1 (4.3): 1 J Hunter (SB) 13.13; 2 J O’Dowda (NEB) 13.44; 3 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.52; 4 D Hales (Tel) 13.68; 5 P Ellis (Unatt, W35) 14.50. Ht2 (3.9): 1 C Sember (WG&EL) 12.64; 2 E Nwofor (NEB) 13.23; 3 M Jessop (SB, U20) 13.23; 4 M Corker (Liv H, U20) 13.60; 5 J Clark (Traff) 14.03. Ht3 (4.3): 1 A Barrett (Traff) 13.02; 2 J Blundell (B&W) 13.31; 3 M Cluley (B&B) 13.46; 4 E Russell (Harrow) 13.65.

400H: 1 J Knight (WSEH) 55.08; 2 L Nielsen (SB) 55.32; 3 H McLean (SB) 56.74; 4 J Turner (Amber) 57.38; 5 J Tappin (TVH) 58.24; 6 Z Pollock (Oxf C) 59.01; 7 E Okoro (Bir) 59.22. Ht1: 1 J Tappin (TVH) 56.83; 2 J Turner (Amber) 57.00; 3 E Newnham (SB, U20) 59.03; 4 E Craig (Edin) 60.66; 5 C Clark (Chelm) 61.98; 6 L Keisler (Law, U20) 62.01; 7 J Mitchell (WG&EL) 62.82. Ht2: 1 J Knight (WSEH) 55.96; 2 Z Pollock (Oxf C) 59.37; 3 C Walker (York) 59.91; 4 A Hill (B&B) 61.11; 5 L Clifford (Soton) 63.36; 6 N Griffiths (C&S) 63.80. Ht3: 1 H McLean (SB) 57.62; 2 E Okoro (Bir) 58.12; 3 S Elliss (B&B) 60.31; 4 S Kearsey (Poole) 63.57; 5 E Manning (Unatt, W35) 65.48. Ht4: 1 L Nielsen (SB) 56.92; 2 H Plumptre (Bir) 60.94; 3 N Desai (Morp, W35) 62.97; 4 A Pye (C&S) 64.73; 5 A Briggs-Goode (Notts, U20) 65.06. 3000SC: 1 E Bird (SB) 9:46.16; 2 A Pratt (Sale) 9:49.32; 3 E Thorner (Wells) 9:57.06; 4 K Seary (Card) 10:06.31; 5 S Lawrence (Croy) 10:07.07; 6 S Tait (Lass) 10:12.21; 7 M Grice (AFD) 10:15.92; 8 L Jones (Charn) 10:25.82; 9 E Moyes (AFD) 10:31.16; 10 A Barbour (WSEH) 10:38.02. 5000W: 1 B Davies (Card) 22:30.59; 2 G Griffiths (P’broke, U17) 25:18.40; 3 A Jennings (AFD) 25:26.23; 4 A Hughes (Tri Logic Cornwall) 25:53.62; 5 M Dunwell (Nthn (IOM), U20) 27:10.35; 6 K Stringer (M&M, U20) 28:11.31; 7 J Benson (Ashf) 28:26.36; 8 B Fury (M&M) 28:33.72. HJ: 1 M Lake (WSEH) 1.85; 2 E Borthwick (Wig D) 1.85; 3 K Anson (Liv H) 1.79; 4 L Zialor (Mil K) 1.79; 5 L Walliker (Exe) 1.79; 6 H Tapley (Card) 1.71; 7 A Routledge (GBR) 1.67; 8 C McGarvey (SB) 1.67. Ht: 1 J Smith (WSEH) 1.77; 2 J Morrish (Brack) 1.77; 3 L Darcey (BMH) 1.68; 4 E Hind (Oxf C, U20) 1.65; 4 E Rush (Thanet) 1.65.

PV: 1 H Bradshaw (B’burn) 4.50; 2 M Caudery (TVH) 4.50; 3 J Ive (Sutt) 4.30; 4 J Spencer-Smith (Harrow) 4.15; 5 S Ashurst (Sale, U20) 4.00; 6 F Miloro (SinA) 4.00; 6 G Tutton (Lewes, U20) 4.00; 8 J Robinson (WSEH) 4.00; 9 C MacGuire (Edin) 4.00; 10 M Bailey (Harrow) 3.85.

LJ: 1 L Ugen (TVH) 6.79/3.9; – L Ugen (TVH) 6.69/1.7; 2 J Sawyers (Stoke) 6.67/2.4; – J Sawyers (Stoke) 6.62/1.3; 3 L Hadaway (York) 6.45/3.1; 4 J Thomas (B&B) 6.44/3.8; 5 A Irozuru (Sale) 6.42/1.7; – J Thomas (B&B) 6.36/2.0; 6 F Olajide (Thurr) 6.28/1.2; 7 H Mills (And) 6.20/1.6; 8 J O’Dowda (NEB) 6.16/3.1; – J O’Dowda (NEB) 6.13/1.8; 9 M Palmer (Charn, U20) 6.12/2.3; – L Hadaway (York) 6.10/1.0; – M Palmer (Charn, U20) 6.04/1.8; 10 A Hopkins (Oxf C) 5.94/1.0. Ht: 1 J Smith (WSEH) 6.11/2.2; 2 E Rush (Thanet) 6.10/4.4; 3 E Hind (Oxf C, U20) 5.89/2.7; 4 L Darcey (BMH) 5.75/4.2; 5 J Morrish (Brack) 5.74/1.7; – L Darcey (BMH) 5.63/1.5; 6 M Hutton (E&E, U20) 5.63/2.5.

TJ: 1 N Metzger (Traff) 14.17/3.4; – N Metzger (Traff) 14.04/1.8; 2 S Gutzmore (Bir, W35) 13.36/1.5; 3 L Hulland (TVH) 12.84/1.6; 4 G Scoot (Torb, U20) 12.78/3.0; 5 M Elcock (Soton) 12.76/4.4; – M Elcock (Soton) 12.64/1.2; 6 L Stephenson (TVH) 12.63/0.7; 7 E Gargan (Liv H) 12.59/3.6; 8 M Booth (Sale, U20) 12.58/4.0; – E Gargan (Liv H) 12.55/1.4; 9 G Forde-Wells (R&N) 12.38/0.8; 10 M Jackson (TVH) 12.34/1.7; – M Booth (Sale, U20) 12.24/0.8; – G Scoot (Torb, U20) 11.11/1.0.

SP: 1 A Nicoll (Bir) 17.59; 2 S McKinna (Gt Yar) 17.49; 3 D Oladipo (B&B) 17.20; 4 A Strickler (TVH) 17.05; 5 S Vincent (Ports) 16.27; 6 S Thompson (Sale) 15.55; 7 E Francis (Leic C) 15.42; 8 S Merritt (B’mth) 14.30; 9 S Fortune (Dees) 13.31; 10 H Mills (And) 12.19. Ht: 1 E Rush (Thanet) 11.82; 2 J Smith (WSEH) 11.67.

DT: 1 J Lally (SB, W35) 61.42; 2 K Law (Sale, W35) 55.18; 3 A Holder (WSEH) 54.54; 4 P Dowson (B’mth) 54.04; 5 S Callaway (NEB) 49.84; 6 T Tunstall (Harrow) 49.48; 7 E Francis (Leic C) 49.22; 8 Z Obamakinwa (B&B, U20) 48.91; 9 S Duquemin (SB) 43.64; 10 E Botham (WG&EL) 43.10.

HT: 1 C Payne (Read) 70.59; 2 J Mayho (Bir) 65.73; 3 K Head (NEB) 65.58; 4 T Simpson-Sullivan (Wig D) 64.32; 5 A Purchase (Notts) 63.95; 6 K Presswell (Mil K) 62.69; 7 P Wingate (TVH) 61.96; 8 A Simpson (Dees) 60.97; 9 P Davenall (SB) 57.34; 10 A Barnsdale (KuH) 55.41.

JT: 1 B Walton (B&B) 51.87; 2 E Dibble (Liv H) 51.54; 3 E Hamplett (Bir) 49.02; 4 H Mortlock (Bas, U20) 47.88; 5 H Johnson (WSEH) 47.01; 6 E Korczak (B&H, U20) 46.77; 7 L Farley (B&B) 46.47; 8 J Blair (Lut, W35) 44.32; 9 S Hamilton (B&W, U20) 43.08; 10 H Arnold (B&B) 39.58; 11 O Jones (Bir) 38.59. Ht: 1 J Smith (WSEH) 42.39.

Hep: 1 J Smith (WSEH) 5929; 2 E Rush (Thanet) 5469; 3 E Hind (Oxf C, U20) 5318; 4 J Morrish (Brack) 5211; 5 M Hutton (E&E, U20) 5018; 6 G Bower (Liv H) 4804; 7 G Morgan (Card Arch) 4763



U20:

3000: 1 P Roessler (AFD) 9:33.13; 2 E Shaw (W’borne) 9:34.03; 3 J Spilsbury (Traff) 9:37.31; 4 M Gadsby (Norw) 9:42.40; 5 L Huxley (Prest) 9:43.96; 6 M Waldmann (Read) 9:45.43; 7 K Sheppard (Chelt) 9:53.66; 8 M Reid (I’clyde) 9:57.53; 9 E Weir (HW) 10:00.45; 10 M Lyons (Card) 10:01.51; 11 J Young (WSEH) 10:09.99

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE – SOUTH LONDON DIVISION, Kingston, June 27

Men:

100: r02: 1 S Channon (Walton, M45) 12.0. r08: 1 L Boland (E&E, W40) 13.1. r10: 1 A Bates (E&E, W55) 14.8. 400: r3: 1 A Haines (Phoe, M55) 60.6. r5: 1 H Cargill (Walton, W40) 63.0. r7: 1 L Thomas (HW, W55) 69.3. 1500: r3: 5 L Thomas (HW, W55) 5:34.5. r4: 1 A Hegvold (HW, W55) 5:45.6



M35: HT: 1 C Hagberg (HW, M45) 44.50; 2 R Smith (Walton) 38.21



M60: HJ: 1 D Blunt (E&E, M65) 1.30. TJ: 1 D Blunt (E&E, M65) 8.66; 2 T O’Connor (HW, M70) 7.96. HT: 1 N Barton (S Lon) 36.49



W50 women: SP: 1 J Tomley (Croy, W65) 6.60. HT: 1 J Tomley (Croy, W65) 20.44; 2 S Lay (Eps A, W65) 19.39



W60: TJ: 1 N Murphy (K&P) 7.23

EASTERN AA CHAMPIONSHIPS, Cambridge, June 26

Men:

100 (0.0): 8 C Beecham (Newb, M50) 12.50. Ht1: 4 C Beecham (Newb, M50) 12.5. LJ: 3 C Beecham (Newb, M50) 5.96. DT: 1 K Winkel (C&C) 44.55



Mixed events: 1500: r4: 2 M Harris (Chelm, U20W) 4:21.28. PV: 1 S Rapacchi (SNH, W) 3.60; 2 J Hall (G&G, W) 3.40; 3 Z Dodge (Bas, U17W) 2.80



U20: TJ: 1 A Opaleye (Hunts) 14.49; 2 L Henry (Dac) 13.15. HT: 4 J Scase (C&C) 38.83; 5 T Smith (Hunts) 37.44



U17: 200 (1.2): 1 N Hanson (NEB) 22.47. 400: 1 O Slinko (Lut) 50.32. 100H (0.2): 1 N Hanson (NEB) 13.13. SP: 1 A Brown (W Suff) 15.23. DT: 1 A Brown (W Suff) 43.82. HT: 1 A Brown (W Suff) 52.88. JT: 1 T Rutter (HAWC) 50.87



U15: 800: 1 J McAllen (W’vney) 2:03.3. TJ: 1 G Smith (Gt Yar) 11.55



U13: 100 (0.6): 1 T Barry-Daly (Wat) 12.74. 800: 1 L Legge (PNV) 2:15.9



Women:

100 (-0.4): 3 K Balogun (Ilf, W35) 12.92. 200 (1.1): 1 K Balogun (Ilf, W35) 26.44. HT: 1 A Barnsdale (KuH) 56.11. JT: 1 J Schoenecker (Camb U) 42.32; 2 N Palmer (C&C) 36.05



U20: 800: 1 P Gill (St Alb, U17) 2:07.9. DT: 1 H Brunning (Bigg) 35.35



U17: 80H (0.2): 1 J Self (Thurr) 11.86. TJ: 1 P Frakina (C&C) 10.81. SP: 1 E Bostock (HAWC) 13.05. HT: 1 W Bedding (Hunts) 49.75



U15: 75H (-1.7): 1 L Wagstaff (C&C) 11.26. TJ: 1 E Bailey (Bas) 10.20; 2 S Robinson (Bas) 10.12



U13: 70H (0.0): 1 A Pugsley (S’end) 11.84. LJ: 1 A Pugsley (S’end) 4.45; 2 C Clarke (Thurr) 4.45

ESAA MIDLANDS REGIONAL COMBINED EVENTS, Banbury, June 25-26

U20 men: 110H: D (2.5): 1 S Bates (Nun) 14.6. SP: D: 1 P Morgan (Here) 14.82. DT: D: 1 P Morgan (Here) 48.46. JT: D: 1 S Bates (Nun) 52.70. Dec: 1 P Morgan (Here) 6529; 2 S Bates (Nun) 6216; 3 B Pitts (Amber) 5057; 4 B Steele (SSH) 4078



U17: Oct: 1 A Street (Banb) 4420; 2 K Masukume (Der) 3845



U15: HJ: P: 1 A Onyekwe (Leam AA) 1.77. Pen: 1 A Onyekwe (Leam AA) 2376



U20 women: HJ: Ht: 1 I Irvine (Oxf C) 1.65; 2 R Burrell (Bir) 1.65. SP: Ht: 1 P Nemanyte (Der) 11.63; 2 R Burrell (Bir) 11.19. Hep: 1 R Burrell (Bir) 4430; 2 I Irvine (Oxf C) 4264; 3 P Nemanyte (Der) 4116; 4 E Phillips (R&N) 3512; 5 L Randall (R&N) 3122



U17: Hep: 1 A Rickard (Bir) 4443



U15: HJ: P: 1 N Seyler (Worc) 1.59. Pen: 1 I Lane (Cov) 2770; 2 I Knight (R&N) 2719

ESAA NORTH EAST REGIONAL COMBINED EVENTS, Doncaster, June 25-26

U20 men: 110H: D (3.9): 1 O Adnitt (KuH) 14.68. HJ: D: 1 O Adnitt (KuH) 1.92. PV: D: 1 O Adnitt (KuH) 4.20. LJ: D: 1 O Adnitt (KuH) 6.89; 2 W Reid (York) 6.73. Dec: 1 O Adnitt (KuH) 6914; 2 W Reid (York) 5685; 3 D English-Brown (N Yks Sch) 4407



U17: JT: O: 1 I Henson (York) 50.24. Oct: 1 D Richardson (Shef/Dearn) 4632; 2 I Henson (York) 4606



U15: 80H: P1 (3.5): 1 L Pichler (Blyth) 11.28. HJ: P: 1 L Pichler (Blyth) 1.77. LJ: P: 1 L Pichler (Blyth) 5.86. Pen: 1 L Pichler (Blyth) 3076



U20 women: 100H: Ht (1.9): 1 C Rutter (Darl) 14.70; 2 D Adebayo (Shef/Dearn) 15.36. SP: Ht: 1 D Adebayo (Shef/Dearn) 12.10. Hep: 1 D Adebayo (Shef/Dearn) 4305; 2 C Rutter (Darl) 4180; 3 G Smith (Gate) 3177; 4 E Kealey (Donc) 3095



U17: 80H: Ht1 (3.7): 1 M Hardy (Hallam) 11.83. Hep: 1 F Hogg (York) 4609; 2 M Hardy (Hallam) 4569



U15: 75H: P1 (3.1): 1 E Drury (Leeds C) 11.58; 2 O Tweddle (York) 11.69. LJ: P: 1 E Drury (Leeds C) 5.30. Pen: 1 E Drury (Leeds C) 2963; 2 H Wilson (Blyth) 2887; 3 M Camara-Kearton (Leeds C) 2793; 4 S Parker (Blyth) 2791

ESAA NORTH WEST REGIONAL COMBINED EVENTS, Blackburn, June 25-26

U20 men: 110H: D: 1 L Morrison (Traff) 15.3. Dec: 1 L Morrison (Traff) 5785; 2 J Cook (Bury) 5537



U17: Oct: 1 J Harney (E Ches) 4576; 2 C Beechall (Liv H) 4246; 3 H Blunn (Macc) 4033; 4 R Watson (Stock H) 3805



U15: Pen: 1 N Brassington (W Ches) 2604



U20 women: 100H: Ht1: 1 R Togo (Bury) 15.2. Hep: 1 N Davenport (Traff) 4537; 2 R Togo (Bury) 4420; 3 E Fryer-Francis (Sale) 4391; 4 E Hulley (Stock H) 4028; 5 O Fowler (C&N) 3967; 6 L Howard (BWF) 3627



U17: 200: Ht1: 1 T Brown (Sale) 25.4. 80H: Ht1: 1 T Brown (Sale) 11.6; 2 F Dockerty (Sale) 11.8. HJ: Ht: 1 T Brown (Sale) 1.65. LJ: Ht: 1 T Brown (Sale) 5.81; 2 L Salter (Stock H) 5.45. Hep: 1 T Brown (Sale) 4837; 2 A Hughes (S’port W) 4219; 3 F Dockerty (Sale) 4212; 4 L Byrne (S’port W) 4181; 5 L Salter (Stock H) 4160; 6 E Teasdale (Stoke) 4122; 7 J Lord (Stock H) 4118



U15: Pen: 1 S Madigan (Liv H) 3104; 2 A Hewitt (Leigh) 2786; 3 M Mills (Stock H) 2724

ESAA SOUTH EAST REGIONAL COMBINED EVENTS, Crawley, June 25-26

U20 men: Dec: 1 W Sutton (Lewes, SEN) 5823



U17: 400: O: – H Christian (Middx) 51.02. 100H: O1 (-1.3): – H Christian (Middx) 13.14. DT: O: – D McNichol (Ton) 42.86; – N Franklin (Dac) 40.18; – K Bouwmeester-Reid (Middx) 38.73. JT: O: – H Rust D’eye (Berks) 49.70. Oct: 1 H Christian (Middx) 4896; 2 K Bouwmeester-Reid (Middx) 4688; 3 D McNichol (Ton) 4599; 4 O Brooke (Ton) 4562; 5 N Franklin (Dac) 4472; 6 N Reeves (Herts P) 4371; 7 J Stone (Ton) 4369; 8 T Hobbs (Ton) 4328; 9 H Rust D’eye (Berks) 4295; 10 A Mills (Middx) 4206; 11 B Pitman (SNH) 4144; 12 D Gumbs (WSEH) 4096; 13 J Timms (SNH) 3950



U15: 80H: P1 (0.5): – H London (Dac) 11.94. Pen: 1 S Newton (Ton) 2504; 2 L Price (SNH) 2391



U20 women: 100H: Ht2 (-2.2): – S Stubbs (Ton) 15.31. SP: Ht: – S Doherty (K&P) 11.05. Hep: 1 G Colmer (Hants) 4685; 2 B Bovell (G&G) 4546; 3 S Stubbs (Ton) 4481; 4 S Doherty (K&P) 4061; 5 I Davis (Thanet) 3628; 6 G Baker (Ton) 3554; 7 T Sullivan (Craw) 3077; 8 J Hill (Dac) 3067



U17: 80H: Ht3 (-0.3): – S Kidd (B&B) 11.83. HJ: Ht: – M Secker (Ton) 1.65. LJ: Ht: – S Kidd (B&B) 5.75/3.5; – D Snell (B&B) 5.48/-0.9. Hep: 1 A John (Middx) 4685; 2 S Kidd (B&B) 4537; 3 D Snell (B&B) 4499; 4 L Grenfell (Herts P) 4357; 5 A Belward (Hants) 4091; 6 S Ajuka (Sutt) 4076; 7 E Roberts (G&G) 4075; 8 M Secker (Ton) 4074; 9 E Pugh (G&G) 4068; 10 T Ndikanwu (B&B) 3992; 11 N Sadler-Reeves (Ashf) 3974



U15: HJ: P: – Q Ukpai (B&B) 1.69; – I Amartey (Dartf) 1.57. LJ: P: – I Amartey (Dartf) 5.26/2.7. Pen: 1 Q Ukpai (B&B) 3058; 2 E Norman (E&E) 3000; 3 I Amartey (Dartf) 2800; 4 I Turner (Dac) 2751; 5 R Smith (Hants) 2728; 6 G Osman (Hants) 2698; 7 A Firla (B&B) 2650; 8 E Christian (G&G) 2602

ESAA SOUTH-WEST REGION COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Yeovil, June 25-26

U20 men: PV: D: 1 S Ouiles (Chelt) 4.00. Dec: 1 S Ouiles (Chelt) 4814; 2 K Neal (Glouc) 4473; 3 D Rogan Rea (Marl J) 4278



U17: Oct: 1 J Roberts (W’borne) 4582; 2 T Wright (Taun) 4029; 3 C Hewitt (N Som) 3892



U15: Pen: 1 O Belbeck (Chelt) 2429; 2 O Wilson (Glouc) 2376



U20 women: 100H: Ht (0.5): 1 K Chapman (Card) 14.67; 2 L Fellows (WSEH) 15.34. HJ: Ht: 1 M Choong (B&W) 1.68; 2 L Bailey (B&W) 1.65. LJ: Ht: 1 L Fellows (WSEH) 5.88/3.3; 2 K Chapman (Card) 5.63/2.8. SP: Ht: 1 L Fellows (WSEH) 10.95; 2 K Chapman (Card) 10.90. Hep: 1 K Chapman (Card) 4842; 2 L Fellows (WSEH) 4763; 3 L Bailey (B&W) 4169; 4 E Isaias (Ply) 4124; 5 M Choong (B&W) 4075; 6 P Gooch (N Som) 3051



U17: 200: Ht3 (0.0): 1 J Duncton (Chelt) 24.62. 80H: Ht3 (1.2): 1 J Duncton (Chelt) 11.50; 2 M Osola (B&W) 11.82. LJ: Ht: 1 J Duncton (Chelt) 5.52/1.6; 2 E Robinson (N Dev) 5.51/0.7; 3 A Wilson (Bath) 5.40/1.6. Hep: 1 E Robinson (N Dev) 4594; 2 J Duncton (Chelt) 4506; 3 M Osola (B&W) 4457; 4 A Wilson (Bath) 4193; 5 E Mullins (Marl J) 3989

LONDON INTER CLUB CHALLENGE, Hendon, June 25

Men:

200: r3 (-2.8): 4 B Marsden (Wyc P, M55) 26.55; 5 M Vassiliou (E&H, M60) 26.56. 400: r1: 1 N Tezkratt (WG&EL, U20) 47.13; 2 O Abiodun (WG&EL) 48.21; 3 M Shonibare (VP&TH) 48.71; 6 C Cox (Craw, M35) 50.36. r2: 1 O Blainey (Ilf, U17) 50.37; 2 J Lawson (B&B, U17) 50.47; 3 A Richards (WG&EL, M35) 51.05; 4 M Louise (WSEH, M35) 51.12. 100H (-1.7): 1 G Smith (Lut, M50) 14.77; 2 B Marsden (Wyc P, M55) 14.90; 3 G Reddington (WSEH, M55) 18.37. 110H (-2.4): 2 A AlAlawi (Harrow, M40) 16.72. 400H: r1: 1 A Daley (B&W) 52.46; 2 F Leaney (Oxf C, U20) 55.44; 3 S Garrett (SB) 55.46; 4 M Louise (WSEH, M35) 55.95; 5 B Okeiyi Vicencio (Craw) 55.95; 6 K Kazemaks (Woking, M35) 56.46

Mixed events:

100: r4 (-2.9): 1 P Logan (K&P, M60) 13.09. 400: r3: 3 M Vassiliou (E&H, M60) 58.42; 5 T James (Bed C, M60) 61.97. 5000W: 1 G Wilkinson (E&H) 22:23.18; 3 M Peddle (Loughton, W50) 27:21.19; 4 G Manzotti (Ton, W50) 27:42.25; 5 C Harle (Belg, M60) 30:19.28; 8 S Barnett (EMAC, W70) 33:05.67; 10 N Blatchford (Abing, W70) 34:19.91



Women: 3000: 2 V Carter (TVH, W50) 11:12.09

GLOUCESTERSHIRE CHAMPIONSHIPS, Gloucester, June 24



Mixed events: Mile: r2: 3 K Dee (Chelt, U20W) 5:00.5

HUNTINGDONSHIRE AC CLUB CHAMPIONSHIPS – St. Ives, June 23

Mixed events: PV: 1 A Bowling (PNV, U20) 4.01; 2 B Kingman (NEB, M45) 3.41; 5 S Pedley (Hunts, W55) 2.01

SHROPSHIRE YOUNG ATHLETES LEAGUE, Shrewsbury, June 23

U15 boys: JT: 1 C Van Lill (Maldwyn) 42.59



U17 women: JT: 1 L Torres (Tel) 36.25

BMC REGIONAL RACES, Eltham, June 22



Men:

800: A: 1 J Owen (Orion) 1:50.07; 2 J O’Hara (Bexley) 1:50.83; 3 J Higgins (Bexley) 1:51.38; 7 V Nutakor (NEB, M35) 1:53.37. B: 2 K Sriskandarajah (Herne H, U17) 1:54.67. C: 2 F Shepherd (M&M, U17) 1:58.39; 3 J Geller (WG&EL, U17) 1:58.85; 4 T Ronchetti (M&M, U15) 1:59.44; 9 P Watkeys (BMH, M40) 2:02.38. D: 2 T Hawkey (Dartf, M35) 2:04.63; 6 A Pickett (Dartf, M40) 2:06.29; 9 S McNally (Dartf, M45) 2:08.13. 1500: A: 6 J Small (Ashf, U20) 3:57.11. B: 3 K Kyereme (SB, M45) 4:04.61



Mixed events:

800: E: 4 J Elvin (Thurr, U20W) 2:11.58. F: 2 M Barlow (B&B, U15W) 2:14.03; 3 C Kelly-Gordon (B&B, U20W) 2:14.54; 4 E Oliphant (S Factor, U15W) 2:14.59; 7 N Wynn (WG&EL, U15W) 2:16.13. G: 6 C Bates (Dartf, M60) 2:27.75. 1500: C: 4 R Macaulay (Lon Hth, M35) 4:13.17; 9 S Scrase-Field (Camb H, U15) 4:18.23. D: 6 C Elms (Kent, W55) 5:01.73; 8 J Backley (Camb H, W50) 5:21.49. 5000: A: 1 P Neilson (GUHH) 14:55.16; 2 J Ramm (Dulw) 14:55.51; 3 B Shearer (Camb H, M45) 15:43.50; 9 M Marchant (Camb H, W) 16:44.02

BMC REGIONAL RACES, Wormwood Scrubs, June 22

Men: 800: A: 2 M Alyafaee (Qatar, U20) 1:54.03; 3 O O Mohamed (QAT, U20) 1:54.09; 4 H Dover (SB, U17) 1:56.98. B: 1 Ibrahim Abdalla (Qatar, U17) 1:55.60; 4 C Thurstan (Bir, M45) 1:57.70; 6 M Alqadi (QAT, U17) 1:58.52. C: 1 O Telfer (TVH, U20) 1:55.44; 2 H Johnston (WSEH, U17) 1:59.84. D: 3 R Weaver (Windsor Slough Eton & Hounslow/Southern vets, M45) 2:04.78. 1500: A: 1 L Birdseye (WSEH, U20) 3:54.49; 2 A ElKhair (QAT, U20) 3:54.74; 5 A Hamud (SB, U20) 3:56.79; 8 T Emery (Chilt, U20) 3:57.98



Women: 800: E: 1 L Wright (Herne H, U15) 2:16.81



Mixed events: 1500: C: 1 A Brown (Herne H, W) 4:29.47; 3 Z Doyle (Wyc P, W40) 4:34.82; 4 R Clutterbuck (WSEH, U17W) 4:35.43

DEVON COUNTY 10,000m & WESTCOUNTRY MILES, Exeter, June 22

Mixed events: Mile: r1: 6 E Ryder (Tav, W) 4:57.72; 10 I Bryson (Exe, U17W) 5:09.13. r2: 2 N Cookson (Vegan, M55) 5:15.43. 10,000: r1: 2 R Ellis (Exm H, M35) 32:32.16. r2: 1 E Stepto (Corn, W50) 38:40.55

LEE VALLEY SPRINTS NIGHT 100/200m SPRINTS NIGHT, Lee Valley

Men:

100: r1 (-0.2): 1 S Safo-Antwi (E&H) 10.31; 2 O Grant (Harrow) 10.55; 3 B Snaith (NEB) 10.61; 4 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.63; 5 J Williams (Harrow) 10.69. r2 (1.0): 1 D Kinlock (Croy) 10.53; 2 M Olsen (Edin) 10.65. r5 (0.6): 2 K Taylor (BFTTA, U17) 11.09. r8 (-0.3): 1 A Fatoki (Mil K, U17) 11.15. 200: r1 (0.0): 1 E Harbias-Wiltshire (NEB) 20.97; 2 D Kinlock (Croy) 20.99; 3 B Snaith (NEB) 21.01; 4 T Tsumba (Sale) 21.70. r5 (0.2): 6 N Atwell (TVH, M35) 23.25. r6 (0.5): 1 A Fatoki (Mil K, U17) 22.33. r7 (-0.3): 2 M Louise (WSEH, M35) 23.33



Women: 100: r1 (0.0): 1 N Desir (Card Arch, U15) 12.08; 2 T Rizzo (Herts P, U17) 12.08; 3 H Longden (Card) 12.12; 5 S Wright-Taipow (Serp, U20) 12.30; 6 K Slater (Read, U17) 12.36; 7 A Oerlemans (E&H, U15) 12.46. r3 (-0.5): 2 S Cooke (Lut, W50) 13.21. 200: r1 (-0.6): 2 N Desir (Card Arch, U15) 25.22. r2 (0.5): 2 S Cooke (Lut, W50) 26.68

LOUGHBOROUGH OUTDOOR OPEN, June 22

Men:

400: r1: 1 B Lawton (Spen, U20) 48.96. r2: 5 P Harmer (Charn, M45) 55.91; 6 A Halliday (H’gate, M45) 56.41. 800: r1: 1 D Locke (Card) 1:49.39. 1500: r1: 2 P Clisham (Cov, U20) 3:56.71; 3 E Mitchell (Corn, U20) 3:56.96. HJ: 1 J Bailey (Card) 2.00. DT: 1 Z Duquemin (SB) 59.14; 2 J Hedger (Bir, M35) 50.95; 3 C Hastings (Bas) 42.26



Mixed events:

PV: 1 M Mellor (Card) 4.72; 2 W Snashall (Craw) 4.42; 3 A Ashurst (Sale, M55) 4.02; 4 J Carey (BWF, W) 3.72; 5 M Mudd (NEB, W) 3.42. LJ: 3 L Truupold (TVH, W) 5.78/0.0; 4 E Thomas (Card Arch, W) 5.71/0.4

U20: 110H (1.5): 1 M Griffin (Bir) 13.70; 2 J Purbrick (SB) 14.31; 3 W Hodi (Liv H) 15.20. DT: 1 E Fileman (Tav) 52.87



Women:

100: r1 (1.3): 5 E Wiltshire (R&N, W35) 12.88. 1500: 1 A Hancock (Read) 4:29.87; 2 T Wilson (Bed C) 4:29.88. DT: 1 K Law (Sale, W35) 56.66; 2 O Manchester (C’ley, U20) 36.58. HT: 1 P Bean (Notts) 56.10; 2 J Trapnell (Mil K) 47.96; 3 A Stewart (B&B) 47.38; 4 J Routledge (Charn) 47.23; 5 A Leigh (B’burn, U20) 46.01

SUTCLIFFE PARK TRACK & FIELD NIGHTS, Eltham, June 22

Mixed events:

800: r2: 1 F Gibson (M&M, U13) 2:18.50; 4 K Bryan (B&B, U13W) 2:25.27. 1500: r1: 8 B Rivero-Stevenet (AFD, U13) 4:47.77; 11 R Beswick (B&B, M60) 4:58.05. DT: 1 K Ebbage (Ton, W) 38.26



U20 men: DT: 1 D Claydon (B&B) 42.45; 2 B Duncan (B&B) 41.50



U15: DT: 1 A Menon (Dartf) 42.45

THAMES VALLEY HARRIERS OPEN, Wormwood Scrubs, June 22

Mixed events:

100: r1.4 (2.5): 3 S Zintchem (Hallam, W) 12.00; 4 W MacGee (Bed C, M50) 12.01. r1.5 (3.2): 5 G Minetti (Herne H, M50) 12.04. r2.3 (1.5): 4 G Minetti (Herne H, M50) 12.21. r2.4 (1.3): 4 W MacGee (Bed C, M50) 12.09; 6 S Zintchem (Hallam, W) 12.13. 800: r4: 8 A Svihalkova (TVH, U17W) 2:12.07; 9 R Datnow (TVH, M50) 2:12.65. 3000: 2 L Dunham (Herts P, U15) 9:17.41. HJ: 1 J Darlington (TVH, U20) 1.98; 1 N Mahmoud (TVH, U20) 1.98. PV: 2 A Murray (HW, W55) 2.70; 4 O Densley (AFD, U13) 2.30

WA EVENT SPECIFIC ENDURANCE & FIELD EVENTS 2, Carmarthen, June 22

Mixed events: 800: r3: 3 B Boyce (Card, U13W) 2:22.51. 3000W: 2 F Higginson (B’end, U15) 17:24.56



U17 women: PV: 1 A Beynon (Swan) 2.90

LONDON HEATHSIDE CLUB CHAMPIONSHIPS – (ELECTRONIC TIMES ONLY), Finsbury Park, June 22

U17 mixed events: 300: r3: 1 S Brown (Lon Hth, U15) 37.60



Men: 1500: r3: 1 E Garrett (Lon Hth, M50) 4:33.98

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, June 21

Mixed events: 100: r1: 1 Z Price (Liv H) 10.69; 2 G Warburton (Stock H, U17) 11.20. 200: r4: 1 N McGhee (Liv H, U20W) 24.53. 400: r2: 1 H May-Joynson (Liv PS, U17) 51.18. r3: 3 S Bundy-Davies (Traff, W) 55.15

WORTHING TRACK NIGHT, Worthing, June 21

U17 mixed events: LJ: 1 S Kalman (B&H, U15W) 5.28



U15: HT: 1 A Howie (Worth, U15W) 48.20; 2 R Roberts (Worth, U15W) 36.77



Men:

100: r2 (0.2): 4 K Craven (Worth, M50) 12.08. r3 (-0.2): 1 C Fisher (B&H, U15) 11.39; 5 B Zelechowski (Horsh BS, M55) 12.06. 200: r2 (-1.0): 3 K Craven (Worth, M50) 25.51. 400: r3: 3 C Cox (Craw, M35) 51.11. 3000: r1: 3 F Goodman (B&H, U15) 9:25.26; 6 I Korchev (E’bne, U15) 9:32.97; 9 A Khursheed (Hay H, U15) 9:47.96. r2: 7 P O’Connell (Horsh J, M60) 10:53.21; 8 D Angell (Horsh J, M60) 11:01.79. r3: 1 N Potter (Chich) 8:20.92; 6 C Halsey (B&H, M40) 9:09.56. LJ: 1 A Lindo (Craw) 7.35; 5 E Ogunniyi (Worth, M50) 5.68. DT: 1 C Scott (Soton) 51.80



Mixed events:

800: r10: 3 F O’Murchu (B&H, U17) 1:56.36; 4 J Dunne (Chich, U17) 1:59.56; 5 R Clayton (Arena, M35) 2:00.78. r8: 1 G Tuesday (Lewes, U15W) 2:09.52; 2 C Wormley (Craw, U17W) 2:10.18; 3 L Wormley (Craw, U17W) 2:10.57; 5 G Gilbert (B&H, U13) 2:12.51; 8 L Unwin (Reig, U17W) 2:15.34. r9: 1 P Howard (B&H, M40) 2:03.76; 3 J Madden (Hast, M40) 2:05.73; 7 S Atkinson (Phoe, M55) 2:09.66; 9 A Haines (Phoe, M55) 2:17.34



U17: HT: 1 C Elford Pond (Win) 58.27



M50: DT: 1 P Evans (Woking) 36.43



Women:

3000: 1 A Wright (Phoe, U20) 9:51.37; 2 E Navesey (Lewes) 9:58.28; 4 L Hellyer (Worth, U15) 10:24.53; 5 A Cox (Craw, U15) 10:38.43; 7 L Hellyer (Worth, U15) 10:55.26. LJ: 4 L Buxton (Bed C, W40) 4.86. DT: 3 R Roberts (Worth, U15) 27.91. HT: 1 C Coleman (G&G) 53.10; 2 F Brennand (B&H, U20) 42.20

CHESHIRE SCHOOLS ATHLETICS YEAR 7 (MINORS) CHAMPIONSHIPS, Warrington, June 21



U13 boys: 1500: 1 D Oakes (Sale) 4:47.1. JT: 1 T Lamprecht (Macc) 37.10



U13 girls: 800: 1 I Ward (Vale R) 2:23.6. HJ: 1 E Brookes (Ches Sch) 1.40

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE – HAMPSHIRE, Southampton, June 20

M35 men: 100: A: 2 M Collins (Soton, M45) 11.9. ns: 4 V Novell (Soton, M75) 15.5. 400: A: 1 I Horlock (Woking) 52.4; 2 J Elderfield (BMH) 53.8. 1500: 9 J Grainger (Soton, M55) 4:47.6; 21 M Hargreaves (Ports, M65) 5:14.0. 3000SC: 4 A Morgan-Lee (Soton, M50) 11:44.5. HJ: 1 N Barton (BMH, M40) 1.65; 2 B Thompson (Soton, M45) 1.60. LJ: 1 N Barton (BMH, M40) 6.73. HT: 1 R Joseph (BMH, M50) 44.98



M50: 100: 2 A Mccrum (BMH, M60) 13.3. 400: 1 S Beak (Woking, M55) 60.7; 2 A Waddington (BMH, M60) 64.6. HJ: 1 A Waddington (BMH, M60) 1.50. LJ: 1 A Mccrum (BMH, M60) 4.57. SP: 1 R Joseph (BMH) 11.37. HT: 1 A Leiper (AFD, M60) 35.02



M60: SP: 1 A Leiper (AFD) 13.93; 2 S Dobson (B’mth) 11.28; 3 A Mccrum (BMH) 10.59



W35 women: 400: A: 1 L Short (Soton) 60.3. B: 1 J Wright (B’mth, W45) 65.0. 1500: 2 L Elliott (Win, W55) 5:09.1; 11 C Wheeler (Over, W60) 5:50.4. HT: 1 C Holdsworth (Unatt) 36.11. JT: 1 C Holdsworth (Unatt) 32.24



W50: 100: 2 A Owen (AFD, W65) 16.2. 400: 1 L Elliott (Win, W55) 70.9. HT: 1 D Montgomery (BMH, W55) 29.52; 2 C Strode (Havant, W65) 22.76; 4 S Hume (Win, W65) 19.71. JT: 1 J Dickinson (B’mth, W55) 25.06; 2 D Montgomery (BMH, W55) 23.23



W60: 400: 1 C Wheeler (Over) 77.5

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE – HERTS & NORTH MIDDLESEX, Stevenage, June 20

M35 men: 200: 2 M Vassiliou (E&H, M60) 26.0



M50: 200: A: 1 S Gittens (Herts P, M55) 26.4. 3000: 1 M Cursons (Harrow, M60) 10:32.1; 7 S Mann (Herts P, M75) 14:41.3. DT: 1 J Kingwell (Herts P) 35.66. HT: 1 J Kingwell (Herts P) 41.41; 2 R Allen (Harrow, M60) 30.73



M60: 200: 1 T James (Bed C) 27.5. 800: 1 M Cursons (Harrow) 2:29.4



M70: 200: 2 A Carter (E&H, M80) 37.1



W50 women: 3000: 2 V Shadbolt (Gard CR, W60) 13:19.9; 3 C Findlay (Dac, W60) 13:26.5. HJ: 3 S Eedle (Lon Hth, W65) 1.00. JT: 1 J Saunders-Mullins (SNH, W65) 19.86



W60: 200: 1 M Brown (Barn) 33.4



W70: 200: 1 S Roberts (Dac) 38.3

