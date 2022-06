Details of the area championships, BMC events at Stretford and Loughborough and a Watford Open meeting

Awaiting South, Midlands & England Multis & U18s.

ACTIVEGSY TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, June 19

M60 men: 300H: 1 C Chalmers (Guern) 50.28

Women: 100H (1.3): 1 R Dowinton (Guern) 14.72

MIDLAND COUNTIES SENIOR & UNDER 20 CHAMPIONSHIPS, Nuneaton, June 18-19

MID:AND COUNTIES T&F CHAMPIONSHIPS, Nuneaton, June 18/19

More than a week after the event took place, results were finally provided and showed, as in other regions, that participation was patchy, Martin Duff reports.

Historically, for many athletes, the area championships were the pinnacle of their athletics year but the sport seems to have moved on and the UK championships now apparently draw from a smaller pool of talent away from the middle-distance races as National level.

Nevertheless, there were some bright spots and UK number two javelin thrower Emma Hamplett produced her second-best throw of the year with 51.66m. Fifth ranked under-20 Charlotte Colbert was slightly outside her best in taking her javelin title but only had one other competitor challenge her.

Elsewhere there were only five male javelin throwers and just nine in the four discus competitions as there were just ten spot putters over the four groups, with no quality performances.

The senior women’s hammer was quite competitive with four over 50 metres led by Poppy Bean’s 55.27m but even her best this year of 58.10m only ranks 20th.

The jumps saw Bernice Coulson again over 1.75m in the high jump to back up her 1.76m 19th ranked effort this year.

There were more numbers in the flat track events and, in the men’s sprints, Nicholas Welsh ran into a slight breeze to win the 100m in 10.35, while Dwayne Campbell set a personal best in taking the 200m in 21.14 against a stronger breeze.

There were heats and finals through from 100 to 800m but the middle-distance events again saw only modest performances with athletes obviously content to miss their area championships in favour of paced BMC races and all four 1500m championships were run as straight finals.

That was definitely not the case over the barriers of the steeplechase. Just four males contested the under-20 and senior men’s events whilst 17-year-old Kiya Dee, in her first outing of the year, was the only woman. The 2021 England under-17 champion, ran 6:55.46 to take the senior women’s event whilst her 6:50.37 from earlier this year is second ranked, at under-20 level.

Jake Porter was the best of the hurdlers with 14.10 in the 110m event, and his 14.00 is seventh ranked.

Men:

100 (-0.5): 1 N Walsh (Sale) 10.35; 2 A Campbell (Bir) 10.61; 3 D Moore (Worc) 10.68; 4 D Obeng (Lough S) 10.73. Ht1 (-0.6): 1 N Walsh (Sale) 10.65. SF1 (-2.0): 1 N Walsh (Sale) 10.65. 200 (-0.8): 1 A Campbell (Bir) 21.14. Ht1 (-0.4): 1 O Biddle (B&W) 21.69. Ht2 (-1.2): 1 A Campbell (Bir) 21.51. 400: 1 B Hawkes (Leam) 48.15; 2 M Cottam (B&W) 48.28; 6 D Mould (B&R, M35) 50.94. Ht1: 4 D Mould (B&R, M35) 50.35; 8 M Gardiner (Chelt, M50) 56.34. Ht2: 1 B Hawkes (Leam) 48.86. 3000: 1 E Smith-Rasmussen (Unatt) 8:30.72; 4 E Banks (Bir, M35) 8:38.41; 9 G Lee (Leic C, M55) 9:48.98. 110H (0.6): 1 J Porter (Bir) 14.10; 2 O Cresswell (WG&EL) 14.42; 3 J Sumners (Strat) 14.64; 4 A Batila-Mountsompa (Stoke) 15.31. 400H: 1 J Minshull (Cov, U20) 52.83; 2 W Ritchie-Moulin (Bir) 53.99; 3 T Watson (Bir, U20) 54.43; 4 M Fonseca (Leic C) 55.23; 5 N Petch (Cov) 56.31. 3000SC: 1 R Connor (Stoke) 9:54.68. PV: 1 C Williams-Stein (Leam, U20) 4.20; 2 K Afirifah-Mensah (Notts, U20) 4.10; 4 D Hateley (Nun, M50) 2.80. TJ: 1 J Townley (Glouc) 14.23/-1.2; 2 S Mhende (Bir) 13.98/0.0; 3 J King (Nun) 13.57/0.0. DT: 1 B Wade (Chelt) 40.91. HT: 1 K Murch (R&N, M60) 34.50. JT: 2 R Palmer (Notts) 58.46



U20: 200 (0.2): 1 S Baffour (Cov) 21.76. 400: 1 J Minshull (Cov) 49.06. 800: 1 D Galloway (Tel) 1:55.95. 1500: 1 R Elston (Charn) 3:57.94. 110H (-1.0): 1 M Griffin (Bir) 14.21; 2 O Sproston (Stoke) 14.94; 3 S Bates (Nun) 15.17; 4 F Clemons (Strat) 15.49. 2000SC: 1 F Ward (R&N) 6:17.59. SP: 1 O Sproston (Stoke) 14.34; 2 M Ashbourne (Leam) 13.56. JT: 2 C Moncur (SB) 51.09



Women:

400: 1 E Adikpe (Cov) 55.79. 800: 2 K Spencer (Nun, W35) 2:24.15. 1500: 4 K Spencer (Nun, W35) 4:56.25. 100H (-0.8): 1 D Hales (Tel) 14.19; 2 Z Lucas (Notts) 14.45; 3 M Stewart (Worc, U20) 14.98. 400H: 1 D Jansen Van Rensburg (Bir) 62.44; 2 A Briggs-Goode (Notts, U20) 63.12; 3 K Mackintosh (Newk) 65.45. 2000SC: 1 K Dee (Chelt, U20) 6:55.48. HJ: 1 B Coulson (Bir) 1.75. LJ: 5 J Willoughby (Glouc, W55) 4.59/-1.1; 7 M Garland (Worc, W55) 4.32/-0.8. TJ: 1 F Rivers (Cov) 11.21; 2 C Jones (Charn) 11.20; 3 E Watford (N’pton) 11.14. SP: 1 A Moloney (Chelt) 11.32. HT: 1 P Bean (Notts) 55.27; 2 L Marshall (WG&EL, W40) 54.29; 3 A Crossdale (Notts) 54.17; 4 K Hutchinson (Der) 53.54; 5 L Taylor (SNH) 48.49. JT: 1 E Hamplett (Bir) 51.66; 2 J Brown (Amber) 45.07; 3 L Ashbourne (Leam) 35.99



U20: 400: 1 I Skelton (Corby) 55.11; 2 I Downes (Shrews) 56.15. 100H (-0.4): 1 M Whapples (SSH) 12.38; 2 P Atanda (Leic C) 12.83; 3 L Bate (Saff) 12.91; 4 R Pearman (Saff) 13.53; 5 H Abbott (Kett) 14.32. PV: 1 C O’Neill (Bir, U17) 3.40; 2 L Pinchess (Notts) 3.30; 3 A Taylor (Notts) 3.10. LJ: 1 M Palmer (Charn) 5.78. SP: 1 T Stoddart (Tel) 11.98. DT: 1 E Darvell (Banb) 36.57; 2 C Colbert (Here) 32.70. JT: 1 C Colbert (Here) 42.91

NORTHERN SENIOR / UNDER 20 CHAMPIONSHIPS, Liverpool, June 18-19

Men:

100 (2.1): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.32; 2 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 10.40; 3 R O’Connell (Shef/Dearn) 10.69; 7 D Bradley (C&N, M45) 11.07. SF1 (2.2): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.33. SF2 (2.0): 1 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 10.57; 3 D Bradley (C&N, M45) 11.01. Ht1 (3.2): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.45; 3 D Bradley (C&N, M45) 10.99. Ht2 (2.4): 1 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 10.50. Ht3 (2.1): 1 D Lamb (Shef/Dearn) 10.68. 200 (2.5): 1 R Osuoha (Shef/Dearn) 21.48; 2 L Hinchliffe (Shef/Dearn) 21.58. Ht2 (4.4): 4 D Bradley (C&N, M45) 23.11. 400: 1 R Shipley (York) 47.78. 5000: 6 C Livesey (Salf, M40) 14:53.80.

110H (1.8): 1 C Mitchell (Prest) 14.93; 2 A Wort (Sale) 15.21. 400H: 1 J Webster (Liv H) 51.83; 2 R Yates (Traff, M35) 53.04; 3 J Greenhalgh (Shef/Dearn) 54.68. 3000SC: 1 M Abshir (Leeds C) 9:48.25; 2 J Niven (Liv PS) 9:52.26. PV: 1 N Cole (Shef/Dearn) 4.50; 2 A Pritchard (Macc, M40) 3.35. LJ: 1 H Darroch (Wirr) 6.88/1.9. TJ: 1 O Goldthorp (Wig D) 14.20/3.4. SP: 1 S Jones (Traff) 14.18; 2 J Ward (Hallam) 13.73; 3 K Benissad (Sale) 12.95; 4 M Wearing (C’field, M35) 12.80. DT: 1 C Osammor (Shef/Dearn) 54.13; 2 J Martin (Gate) 45.67; 3 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 43.87; 4 E Abara (KuH) 42.30; 8 A Pritchard (Macc, M40) 34.26. HT: 1 S Kerry (KuH) 59.95; 2 D Nixon (Gate) 53.48. JT: 1 S Bannon (Liv H) 53.55



U20: 200 (2.4): 1 D Chapman (Shef/Dearn) 21.47; 2 M McLean (Sale) 21.52. 400: 1 B Lawton (Spen) 49.19. 5000: 1 M Ramsden (B’burn) 14:41.91; 2 G Couttie (H’gate) 14:43.17; 3 B Giblin (Traff) 14:48.20; 4 J Deacon (Chor ATC) 14:56.13; 5 J Wragg (Roth) 15:16.59; 6 E Morton (Roth) 15:20.84; 7 J Richardson (W Ches) 15:34.29; 8 J Dutton (Salf) 15:37.87. 110H (2.4): 1 O Adnitt (KuH) 14.61; 2 D Naylor (C&N) 14.70; 3 M Williams (Leeds C) 14.71; 4 L Morrison (Traff) 15.15; 5 D Bradley (C&N) 15.40; 6 H Burrow (Prest) 15.47; 7 W Reid (York) 15.54. 400H: 1 B Verbickas (C&N) 55.89; 2 L Morrison (Traff) 57.53. HJ: 1 J Margrave (Nthn (IOM)) 1.90. PV: 1 W Lane (Shef/Dearn) 4.50; 2 W Foot (C’field) 4.20; 3 O Adnitt (KuH) 4.00; 4 R May (Shef/Dearn, U17) 3.70. LJ: 1 M Liu (Liv H) 6.77/2.2. TJ: 1 A Yeo (KuH) 15.48/4.1; 2 S Sinclair (Prest) 14.80/4.0; 3 D Akinradewo (Traff) 14.61/4.7; – D Akinradewo (Traff) 14.59/1.4; 4 J Hilton (Wig D, U17) 14.57/3.3; 5 J Booth (Traff) 14.32/3.3; – J Hilton (Wig D, U17) 14.23/1.7. SP: 1 J Wordsworth (NSP) 15.69; 2 C Uzoigwe (Traff) 14.27; 3 C Unsworth (Traff) 14.27

DT: 1 J Wordsworth (NSP) 52.34; 2 C Uzoigwe (Traff) 48.71. HT: 1 M Heywood (B’burn) 59.05; 2 A Holliday (Carl) 48.43; 3 D King (Bord H) 47.49; 4 C Scott-Allan (Liv H) 47.12. JT: 1 L Forster (Leigh) 50.70



Women:

100 (2.1): 1 E Booker (Shef/Dearn) 11.65; 2 T Taylor (Traff, U20) 11.77; 3 R Bennett (Gate) 11.84; 4 N Caygill (J&H) 12.02. Ht1 (0.6): 1 R Bennett (Gate) 12.08; 2 T Taylor (Traff, U20) 12.12. Ht2 (3.1): 1 E Booker (Shef/Dearn) 11.73. 200 (1.4): 1 H Kelly (Bolt) 24.42; 2 H Gode (Leeds C, U20) 24.59. Ht1 (3.2): 1 H Kelly (Bolt) 24.29. Ht2 (4.6): 1 H Gode (Leeds C, U20) 24.73. 400: 1 E Blakey (Der) 54.90; 2 T McHugh (Sale) 56.17; 3 L Turley (W Ches) 56.44. 800: 1 J Martin (KuH) 2:09.18. 1500: 1 R Franklin (Manx) 4:23.06; 2 S Bent (Salf) 4:27.39; 5 J Jagger (Holm, W35) 4:53.33.

5000: 1 J Trott (R’well, U20) 17:21.88; 4 E Platt (E Ches, U20) 17:36.32. 100H (3.4): 1 G Bower (Liv H) 14.58; 2 S Whittaker (Sale) 14.82. 400H: 1 C Walker (York) 59.51; 2 M Waring (Spen) 65.43. HJ: 1 B Woodhead (Sale) 1.72; 2 H Smith (KuH) 1.70. LJ: 1 S Palmer (Der) 5.79/3.9; 2 A Rolfe (Traff) 5.75/5.2; – S Palmer (Der) 5.69/1.8. TJ: 1 E Gargan (Liv H) 12.43/2.3; – E Gargan (Liv H) 12.33/1.5. SP: 1 S Thompson (Sale) 13.89; 2 M Schofield (York) 12.35; 3 S Palmer (Der) 12.11; 4 J Bate (Traff, W40) 11.11. DT: 1 F Dooner (Wig D) 44.34; 2 J Pyatt (Traff) 41.06; 3 A Peers (Liv PS) 38.56; 4 G Barnsdale (Scunthorpe Harriers AC) 37.16; 5 J Bate (Traff, W40) 35.64. HT: 1 C Williams (B’burn) 53.27; 2 M Schofield (York) 52.23; 3 J Bate (Traff, W40) 40.83. JT: 1 V Adams (Leeds C) 39.98; 2 A Peers (Liv PS) 39.17; 3 R Chivers (KuH) 36.49; 8 J Bate (Traff, W40) 28.63



U20: 200 (3.5): 1 C Kelsey (M’bro) 24.49; 2 G Pritchard (Wig D) 24.76. 400: 1 C Kelsey (M’bro) 55.82; 2 A Nemits (Wig D) 56.28. 800: 1 L Scothern (CleS) 2:14.05.

1500: 1 A Lloyd (Wig D) 4:33.06; 2 K Brady-Jones (Wirr) 4:38.40; 3 A Stratton (B’burn) 4:38.60. 100H (2.6): 1 M Corker (Liv H) 13.70; 2 E Ajagbe (Hallam) 14.05; 3 P Ellis (Gate) 14.26; 4 A Watson (Hart AC) 14.26; 5 G Donald (C&N) 14.30; 6 M Booth (Sale) 14.32. Ht1 (3.0): 1 P Ellis (Gate) 13.94; 2 E Ajagbe (Hallam) 14.17; 3 G Donald (C&N) 14.63. Ht2 (1.1): 1 M Corker (Liv H) 14.02; 2 M Booth (Sale) 14.56; 3 A Watson (Hart AC) 14.69.

400H: 1 H Mason (Sale) 63.49; 2 E Hulley (Stock H) 65.12; 3 T Tolan (H’gate) 65.15. HJ: 1 H Ferguson (Traff) 1.70. LJ: 1 K Brown (Leeds C) 5.70/3.6; 2 S Jones (Sale) 5.63/2.9; 3 E Fryer-Francis (Sale) 5.56/2.4. TJ: 1 K Brown (Leeds C) 11.59/2.2; – K Brown (Leeds C) 11.57/1.9. SP: 1 A Amadin (Sale, U17) 12.04. DT: 1 H Fowler (Shef/Dearn) 38.88; 2 A Amadin (Sale, U17) 36.33; 3 N Saunders (Leigh) 33.63; 4 T Fayle (Manx) 31.74. HT: 1 J Richardson (Sale) 45.43; 2 E Harrison (B’burn) 44.36

SOUTH OF ENGLAND U20/SENIOR & U15/U17 3000 METRES CHAMPIONSHIPS, Chelmsford, June 18-19

Men:

100 (2.5): 1 C O’Donnell (Glas C) 10.40; 2 S Osman (Croy) 10.46; 3 K Opara (Linc W) 10.53; 4 T Tsumba (Sale) 10.58; 5 A Jolaoso (B&B) 10.63; 6 D Ogali (Dac) 10.63; 7 A Hanson (Woking) 10.66. SF1 (1.4): 1 S Osman (Croy) 10.47; 2 A Jolaoso (B&B) 10.53; 3 T Tsumba (Sale) 10.67; 4 A Hanson (Woking) 10.72. SF2 (1.7): 1 C O’Donnell (Glas C) 10.46; 2 K Opara (Linc W) 10.60; 3 D Ogali (Dac) 10.70. Ht1 (2.1): 1 T Tsumba (Sale) 10.73; 2 D Ogali (Dac) 10.75; 3 A Hanson (Woking) 10.75. Ht2 (2.4): 1 A Jolaoso (B&B) 10.58. Ht3 (0.5): 1 C O’Donnell (Glas C) 10.62; 2 S Osman (Croy) 10.66. Ht4 (3.7): 1 K Opara (Linc W) 10.68. 200 (3.1): 1 J Watson-Brown (SB) 20.92; 2 C Bailey (Ips) 21.28; 3 C Lawson (SB) 21.38; 4 L Menzies Walker (Harrow) 21.48; 5 H Taylor (Norw) 21.51. SF1 (3.4): 1 J Watson-Brown (SB) 21.13; 2 C Bailey (Ips) 21.33; 3 T Tsumba (Sale) 21.58; 4 A Wright (M&M) 21.65. SF2 (2.8): 1 L Menzies Walker (Harrow) 21.45; 2 C Lawson (SB) 21.52; 3 H Taylor (Norw) 21.53. Ht1 (2.6): 1 C Lawson (SB) 21.53. Ht2 (2.7): 1 T Tsumba (Sale) 21.54. Ht3 (1.7): 1 L Menzies Walker (Harrow) 21.69. Ht4 (1.7): 1 J Watson-Brown (SB) 21.58. 400: 1 J Clarke (WSEH) 47.89; 2 E Agyare (E&H) 48.04; 3 I Osei-Tutu (WSEH) 48.56. Ht2: 1 S Reardon (B&B, U20) 47.69; 2 M Sargent (E’bne) 48.74. Ht3: 1 J Clarke (WSEH) 48.21; 2 I Osei-Tutu (WSEH) 48.77. 800: 5 J Hiorns (Notts, M35) 1:57.39. Ht2: 4 J Hiorns (Notts, M35) 1:59.66. 5000: 2 J Gumm (Bath) 14:38.72. 110H (1.6): 1 C Holder (Sutt) 14.17; 2 J Agbodza (S’end) 14.37; 3 R Woolgar (B’mth) 14.65; 4 B Reed (Chelm) 14.86; 5 W Adeyeye (NEB) 14.91; 6 R Cottell (B&B) 15.11. 400H: 1 M Mokaya (Notts) 51.61; 2 T Donovan (WSEH) 52.12; 3 P Curtis (Guern) 53.23; 4 G Vaughan (WG&EL) 54.15; 5 D Rees (SB) 54.72; 6 A Ajube (TVH) 56.91. Ht1: 1 M Mokaya (Notts) 51.16; 2 B Stickings (B&B) 51.38; 3 D Rees (SB) 53.43; 4 A Ajube (TVH) 54.66; 5 D Aryeetey (Harrow) 54.67; 6 S Garrett (SB) 55.33. Ht2: 1 T Donovan (WSEH) 52.56; 2 P Curtis (Guern) 53.49; 3 G Vaughan (WG&EL) 54.52; 4 L Thompson (NEB) 56.00; 5 P Irving (Jer, M35) 56.37; 6 M Louise (WSEH, M35) 56.55. 3000SC: 1 A Kilby (Walton) 9:48.26. HJ: 1 J Ennis (Croy) 2.05; 2 A Coward (SB) 2.05; 3 T Hewes (Chelm) 2.00; 4 J Broom-Edwards (NEB) 2.00. PV: 1 R Miranda (ESM) 5.20; 2 G Turner (Craw) 4.90. LJ: 1 D Ryan (Herne H) 7.05/0.0. TJ: 1 T Fadayiro (NEB) 14.36/2.1; – T Fadayiro (NEB) 13.96/1.6. SP: 1 Y Zatat (WG&EL) 18.14; 2 A Lockhart (Harrow) 15.43. DT: 1 G Thompson (SB) 60.26; 2 K Winkel (C&C) 50.95; 3 M Plowman (Yeov O, M35) 50.93; 4 J Hedger (Bir, M35) 46.51; 5 A Pereira Carneiro (SMR) 41.68. HT: 1 J Hamblin (Lon Hth) 59.91; 2 A Warner (NEB) 59.51; 3 O Graham (SB) 54.55. JT: 1 P Brinton-Quinn (Have) 66.26; 2 J Foot (Orion) 64.67; 3 S Staples (Craw) 58.70; 4 C Lacy (Camb H) 54.16

U20: 100 (3.0): 1 O Esan (Craw) 10.57; 2 R Earle (TVH) 10.68; 3 T Inniss (Croy) 10.76. Ht2 (2.8): 1 O Esan (Craw) 10.53. Ht3 (2.9): 1 R Earle (TVH) 10.71; 2 T Inniss (Croy) 10.80. 200 (3.2): 1 M Sinclair (E&H) 21.76; 2 J Nash (E&H) 21.79; 3 T Inniss (Croy) 21.83; 4 L Seale (Lon Hth) 21.95. Ht1 (1.2): 1 T Inniss (Croy) 21.96. Ht2 (2.1): 1 J Nash (E&H) 21.91. 400: 1 P Seema Roca (B&B) 48.92; 2 R Henry-Daire (Read) 48.93; 3 T Hockley (Soton) 49.09; 4 T Owler (Folk) 49.40. Ht1: 1 R Henry-Daire (Read) 49.39. Ht2: 1 T Hockley (Soton) 49.53. 800: 1 J Rashbrook (Bas) 1:53.99. 5000: 1 R Miell-Ingram (Rad) 14:42.07. 110H (1.4): 1 J Purbrick (SB) 14.19; 2 A Sanusi (NEB) 14.19; 3 R Hedman (SB) 14.27; 4 R Lawrence (E&H) 14.62. 400H: 1 O Okoh (Chelm) 52.05; 2 G Seery (Thanet) 53.17; 3 J Blanc (Have) 54.80; 4 L Dronfield (B&B) 55.00; 5 G Carter (ESM) 56.14; 6 F Leaney (Oxf C) 56.82; 7 K Welch (Taun) 57.71. 3000SC: 1 O Lee (Taun) 9:54.84. HJ: 1 J Walecki (C&T) 2.01; 2 J Darlington (TVH) 1.95; 3 H Brogan (B&H) 1.95; 4 N Mahmoud (TVH) 1.90; 5 W Sutton (Craw) 1.90. PV: 1 C Wells (Lewes) 4.30; 2 O Segun (Dartf) 4.30; 3 B Corry (B&B) 4.20; 4 B Platt (B&B) 3.95; 5 D Tierney (Craw) 3.95. LJ: 1 B Davies-Pughe (SB) 7.43/2.3; 2 O Adepegba (NEB) 7.27/1.8; 3 T Hiller (W’borne) 7.13/1.1; – B Davies-Pughe (SB) 6.93/1.1; 4 S Sherlock (G&G) 6.90/1.6. TJ: 1 T Dronfield (B&B) 14.62/1.4; 2 A Opaleye (Hunts) 13.77/1.8; 3 (Shaftesbury Barnet Harriers, SEN) 13.71/1.8; 4 J Butler (Jer) 13.70/1.5. SP: 1 Z Davies (Harrow) 17.62; 2 D Claydon (B&B) 15.95; 3 A Williams (W Norf) 14.37. DT: 1 D Claydon (B&B) 47.74; 2 T Pattison (Ports) 44.90; 3 M Van Haren (Ips) 39.38; 4 E Evans (Ports) 38.65; 5 E Fileman (Tav) 38.26; 6 Z Grinsted (Lut) 38.15. HT: 1 H Ricketts (Read) 58.03; 2 S Clifton (Win) 52.16; 3 A Joseph (G&G) 46.51. JT: 1 A Padaruth (Hill) 59.85; 2 J McCafferty (WSEH) 59.68; 3 T Spurrell (Yate) 57.65; 4 J Pratt (Craw) 53.54; 5 S Hill (Have) 49.81



U17: 3000: 1 B Peck (St Ed) 8:35.01; 2 A Ballard (C&T) 8:47.98; 3 J Grange (Ilf) 8:53.67; 4 L Conway (C&C) 8:54.42; 5 Q Miell-Ingram (Rad) 8:54.63



U15: 3000: 1 J Meyburgh (WSEH) 9:09.45; 2 J Hurrell (Chelm) 9:35.21



Women: 100 (1.2): 1 A Sibbons (NEB) 11.62; 2 E Bandy (Herts P) 11.80; 3 A Babalola (WSEH) 11.83; 4 L Hoad (Sutt) 12.12. Ht1 (2.6): 1 E Bandy (Herts P) 11.72; 2 A Babalola (WSEH) 11.80. Ht2 (1.9): 1 A Sibbons (NEB) 11.73; 2 L Hoad (Sutt) 12.06; 5 J Armah (WSEH, W35) 12.76. 200 (1.8): 1 E Bandy (Herts P) 23.92; 2 E Turner (M&M) 24.39; 3 S Segun (Herts P) 24.78; 7 J Ryan (Loughton, W35) 25.74; 8 J Armah (WSEH, W35) 26.13. Ht1 (4.0): 1 E Bandy (Herts P) 23.82; 3 J Ryan (Loughton, W35) 25.51; 5 K Balogun (Ilf, W35) 26.17. Ht2 (4.0): 3 J Armah (WSEH, W35) 25.49. 400: 1 R Dickens (B&B) 54.74; 2 H Foster (SB) 55.06; 3 H Gregory (Craw) 55.95; 4 A Root (Ton) 56.27. Ht1: 1 E Turner (Oxf C) 55.32; 2 R Dickens (B&B) 55.41; 3 H Foster (SB) 55.63. Ht2: 1 O Caesar (Swan) 55.57; 2 H Gregory (Craw) 56.49. 800: 1 K Mhlanga (Herts P) 2:08.74; 4 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:17.50. 1500: 1 B Wallace (Lon Hth) 4:26.04; 2 L Gilbert (WG&EL) 4:27.66. 100H (2.2): 1 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.44; 2 M Cluley (B&B) 13.74; 3 E Russell (Harrow) 13.86; 4 K Slade (B’mth) 14.16; 5 M Glassner (VP&TH) 14.48. 400H: 1 S Elliss (B&B) 59.63; 2 A Hill (B&B) 60.81; 3 H Plumptre (Bir) 61.40; 4 J Mitchell (WG&EL) 63.49; 5 F Clarke (Have) 63.52. Ht1: 1 H Plumptre (Bir) 61.39; 2 C Clark (Chelm) 61.92; 3 L Clifford (Soton) 62.41; 4 J Mitchell (WG&EL) 62.57; 5 J Bytheway (Lough S) 65.37. Ht2: 1 N Kendall (TVH) 58.86; 2 A Hill (B&B) 59.96; 3 S Elliss (B&B) 60.16; 4 F Clarke (Have) 63.21. 3000SC: 1 C Sharp (Woking) 10:52.26; 2 L Newton (Herne H) 11:34.67. HJ: 1 P Rogan (TVH) 1.73; 2 J Cooke (B’mth) 1.65; 3 L Holt (Birm U) 1.65. PV: 1 M Bailey (Harrow) 3.90; 2 S Dowson (B&B) 3.80; 3 J Robinson (WSEH) 3.80; 4 N Munir (Wyc P) 3.70; 5 J Hall (G&G) 3.60; 6 S Rapacchi (SNH) 3.60; 7 N Corkerton-Purchas (Craw) 3.50; 8 C Billingham (Horsh BS) 3.50. LJ: 1 A Hopkins (Oxf C) 6.05/2.5; – A Hopkins (Oxf C) 5.95/2.0; 2 (Shaftesbury Barnet Harriers, M) 5.75/2.1; – (Shaftesbury Barnet Harriers, M) 5.72/1.7; 3 M Adeniji (B&B) 5.68/2.9; 4 E Harvey (Dartf) 5.60/2.8. TJ: 1 M Elcock (Soton) 12.79/1.6; 2 L Stephenson (TVH) 12.30/2.5; 3 M Jackson (TVH) 12.16/1.5; 4 S Hibbert (WG&EL) 11.93/1.7; 5 V Oshunremi (Bas) 11.73/1.7; – L Stephenson (TVH) 11.68/1.2; 6 A Ryan (WSEH) 11.64/1.0. SP: 1 S Vincent (Ports) 16.36; 2 S Merritt (B’mth) 14.65; 3 J Hopkins (Chelm) 14.04; 4 A Adeniji (Chelm) 13.56. DT: 1 A Holder (WSEH) 55.20; 2 P Dowson (B’mth) 51.72; 3 K Ebbage (Ton) 44.18; 4 E Beardmore (Harrow) 41.39; 5 A Merritt (NEB) 38.43; 6 J Hopkins (Chelm) 37.20. HT: 1 P Davenall (SB) 60.82; 2 A Merritt (NEB) 54.31; 3 L Fileman (Tav) 48.73; 4 A Clemens (SB) 46.81. JT: 1 E Meakins (Herts P) 44.59; 2 K Bateman Foley (WG&EL) 41.53; 3 N Bell (Walton) 40.56; 4 J Morgan (Ips) 39.42; 5 A Thatcher-Gray (Have) 38.90



U20: 100 (2.3): 1 B Ironside (B’mth) 11.59; 2 N Costley (Herne H) 11.74; 3 K Mensah (Chelm) 11.98; 4 R Largie-Poleon (Croy) 12.09. 200 (1.9): 1 B Ironside (B’mth) 24.26; 2 J Eduwu (S Lon) 24.90. 400: 1 R Andrei (Lut) 56.91. 800: 1 J Norkett (Thet) 2:08.80; 2 C Young (M&M) 2:10.43. 100H (1.8): 1 M Jessop (SB) 13.38; 2 L Parris (Chelm) 13.94; 3 Y Uwakwe (E&H) 14.46; 4 L Watkins (Brack) 14.47; 5 K Holt (K&P) 14.48; 6 E Manning (K&P) 14.57; 7 E Frimpong (Bexley) 15.36; 8 M Bailey (Norw) 15.38. Ht1 (1.5): 1 M Jessop (SB) 13.61; 2 Y Uwakwe (E&H) 14.77; 3 K Holt (K&P) 14.83. Ht2 (-0.2): 1 L Parris (Chelm) 14.22; 2 E Manning (K&P) 14.67; 3 L Watkins (Brack) 14.87. 400H: 1 E Newnham (SB) 59.95; 2 M Swingler (B&H) 64.10; 3 M O’Hara (Craw) 64.94; 4 E Manning (K&P) 65.18. 3000SC: 1 M Squibb (B&B) 11:08.87; 2 E Yelling (B&H) 11:24.64. HJ: 1 G Wall (Bed C, U17) 1.70. PV: 1 G Tutton (Lewes) 3.96; 2 M Baines (SB) 3.50; 3 L White (Ton) 3.50; 4 N Clarke (Lewes) 3.00. LJ: 1 B Ironside (B’mth) 6.19/1.4; 2 A Warre (WSEH) 5.93/2.1; – B Ironside (B’mth) 5.80/1.4. TJ: 1 R Otaruoh (TVH) 12.30/1.9; 2 A Gray (And) 12.17/2.0; 3 A Warre (WSEH) 12.14/1.8; 4 K Walters (SB) 11.94/1.6. SP: 1 C Agyepong (B&B) 14.84; 2 C Aboagye (Croy) 11.25. DT: 1 A Baltazar-Hall (SB) 45.18; 2 O Austin (NEB) 41.68; 3 A Jeacock West (Rad) 38.82; 4 C Graham (Ips) 31.94. HT: 1 J Bennett (Soton) 52.36; 2 G Nash (B&B) 45.60; 3 O Austin (NEB) 43.36; 4 G Jenvey (Soton) 43.34. JT: 1 J Larsen (Soton) 43.29; 2 L Odell (Harrow) 40.32; 3 E Waters (Rad) 38.01; 4 R Wall (B&H) 37.39; 5 P Meekings (Horsh BS) 36.78



U18: JT: 1 A Jones (Mil K, U17) 46.18



U17: 3000: 1 M Dunger (Bed C) 10:05.56; 2 I Frost (Dac) 10:06.46; 3 E Powell (Abing) 10:07.08; 4 E Burton (Wyc P) 10:11.02; 5 M Freeland (Mil K) 10:15.54; 6 M Pearce (Mil K) 10:16.30



U15: 3000: 1 K Pye (AFD) 9:45.87; 2 M Fieldsend (Brack) 10:09.94; 3 O Forrest (B Beagles) 10:37.75; 4 D Stollery (Chelm) 10:43.86; 5 A Cox (Craw) 10:52.78

ENGLAND ATHLETICS UNDER 17 & U15 COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Bedford, June 18-19

U18 men:

100 (0.9): 1 D Lingard (Camb H, U20) 10.57; 2 T Wilson (BFTTA, U17) 10.60; 3 J Berry (Newp, U17) 10.79; 4 Y Afirifah-Mensah (Notts, U17) 10.82; 5 C Webb (Card Arch, U20) 10.96; 6 J N’Douba (S Lon, U17) 10.99; 7 R Voss (Pit, U20) 10.99; 8 R Thomas-Riley (Cov, U17) 11.03. Ht1 (0.8): 1 T Wilson (BFTTA, U17) 10.69; 2 Y Afirifah-Mensah (Notts, U17) 10.83; 3 R Thomas-Riley (Cov, U17) 10.86; 4 J Berry (Newp, U17) 10.86; 5 R Voss (Pit, U20) 10.99; 6 D Elenwa (O&R, U17) 11.04; 7 F Powell (R&N, U17) 11.07. Ht2 (0.8): 1 D Lingard (Camb H, U20) 10.61; 2 C Webb (Card Arch, U20) 10.94; 3 J N’Douba (S Lon, U17) 11.02; 4 R Adoma (Have, U20) 11.06; 5 V Charles (BFTTA, U17) 11.12; 6 O Acquah (NEB, U17) 11.22; 7 D Legister (Camb H, U17) 11.26. 200 (-0.1): 1 J Carrott (Charn, U20) 21.42; 2 D Patterson (Glas Sc Sp, U17) 21.50; 3 J Berry (Newp, U17) 21.66; 4 J Houslin (TVH, U20) 21.78; 5 J Patterson (Card Arch, U20) 22.11; 6 D Purton (M&M, U20) 22.20; 7 R Thomas-Riley (Cov, U17) 22.95. 400: 1 T Gaunce (Dac, U20) 49.78; 2 K Kafuti (Croy, U17) 50.23; 3 S Mowa (B&B, U17) 50.80; 4 R Pearson (Lewes, U17) 50.93; 5 R Bennett (Leam, U20) 50.99; 6 J Burgess (Norw, U20) 51.36; 7 Z Jones (SB, U17) 51.50; 8 B Sinclair (Manx, U20) 51.82. 110H: r1 (1.4): 1 D Goriola (Bexley, U20) 13.95; 2 J Dean (Norw, U17) 14.11; 3 N Hanson (NEB, U17) 14.22; 4 P Kyle (B&W, U20) 14.29; 5 J Elphick (BWF, U20) 14.56. r2 (2.2): 1 J Dean (Norw, U17) 13.65; 2 D Goriola (Bexley, U20) 13.74; 3 N Hanson (NEB, U17) 13.83; 4 J Elphick (BWF, U20) 14.36; 5 P Kyle (B&W, U20) 14.51



U17:

100: D1 (1.5): 1 E Ellis (Norw) 11.19; 2 J Stone (Ton) 11.38; 3 O Parry (Card Arch) 11.53; 4 A Graham-Mulvaney (Card) 11.68; 5 S Lok (Corby) 11.83; 6 W Alexander (WSEH) 11.96; 7 A Varley (C&N) 12.25. D2 (0.7): 1 S Wright (Chelm) 11.39; 2 J Harney (E Ches) 11.66; 3 B Pitman (SNH) 11.85; 4 I Grant (Card Arch) 11.88; 5 C Beechall (Liv H) 11.97; 6 A Carter (C&N) 12.42; 7 F Ikin (C&N) 12.92. 400: D1: 1 E Ellis (Norw) 51.40; 2 J Stone (Ton) 51.96; 3 J Harney (E Ches) 52.30; 4 A Graham-Mulvaney (Card) 54.00; 5 B Pitman (SNH) 54.15; 6 S Lok (Corby) 57.43; – I Grant (Card Arch) DNS. D2: 1 S Wright (Chelm) 53.60; 2 O Parry (Card Arch) 54.28; 3 C Beechall (Liv H) 55.17; 4 A Varley (C&N) 56.03; 5 A Carter (C&N) 60.67; 6 F Ikin (C&N) 62.04. 1500: D: 1 S Wright (Chelm) 4:36.50; 2 J Harney (E Ches) 4:37.32; 3 J Stone (Ton) 4:47.14; 4 E Ellis (Norw) 4:52.84; 5 O Parry (Card Arch) 5:03.10; 6 S Lok (Corby) 5:03.97; 7 B Pitman (SNH) 5:10.38; 8 A Varley (C&N) 5:13.65; 9 W Alexander (WSEH) 5:29.11; 10 A Carter (C&N) 5:30.12; 11 F Ikin (C&N) 5:34.58; 12 C Beechall (Liv H) 5:35.43; 13 A Graham-Mulvaney (Card) 5:39.58. 100H: D1 (0.4): 1 S Wright (Chelm) 14.31; 2 E Ellis (Norw) 14.32; 3 J Harney (E Ches) 14.55; 4 A Graham-Mulvaney (Card) 14.90; 5 S Lok (Corby) 15.16; 6 J Stone (Ton) 15.25. D2 (1.0): 1 C Beechall (Liv H) 14.68; 2 O Parry (Card Arch) 15.02; 3 A Varley (C&N) 15.73; 4 B Pitman (SNH) 16.45; 5 W Alexander (WSEH) 16.55; 6 A Carter (C&N) 18.09; 7 F Ikin (C&N) 19.29. 400H: 1 S Lunt (Wirr) 53.70; 2 D Gumbs (WSEH) 55.24; 3 Z Williams (Ports) 58.09; 4 L Turner (N’pton) 58.86. HJ: D1: 1 S Wright (Chelm) 1.80; 2 J Harney (E Ches) 1.68; 3 E Ellis (Norw) 1.65; 4 O Parry (Card Arch) 1.50. D2: 1 C Beechall (Liv H) 1.74; 2 A Carter (C&N) 1.65; 3 W Alexander (WSEH) 1.59; 4= J Stone (Ton) 1.56; 4= A Varley (C&N) 1.56; 6 B Pitman (SNH) 1.41; 7 F Ikin (C&N) 1.38. PV: D1: 1 A Graham-Mulvaney (Card) 3.90; 2 J Harney (E Ches) 3.20; 3 C Beechall (Liv H) 3.00; 4 J Stone (Ton) 2.90; 5 S Lok (Corby) 2.80; 6 B Pitman (SNH) 2.60. D2: 1 E Ellis (Norw) 2.90; 2 O Parry (Card Arch) 2.70; 3 A Varley (C&N) 2.70; 4 A Carter (C&N) 2.50; 5 W Alexander (WSEH) 2.50; 6 S Wright (Chelm) 2.30; 7 F Ikin (C&N) 2.10. LJ: D1: 1 S Wright (Chelm) 6.90/-1.0; 2 E Ellis (Norw) 6.22/-0.5; 3 J Stone (Ton) 6.09/-1.2; 4 J Harney (E Ches) 6.04/0.8; 5 O Parry (Card Arch) 5.85/-0.2; 6 I Grant (Card Arch) 5.36/1.3; – A Byrne (S’port W) DNS. D2: 1 S Lok (Corby) 5.75/0.0; 2 C Beechall (Liv H) 5.62/-0.2; 3 W Alexander (WSEH) 5.35/0.0; 4 A Carter (C&N) 5.32/0.0; 5 A Varley (C&N) 5.32/1.0; 6 A Graham-Mulvaney (Card) 5.30/1.0; 7 B Pitman (SNH) 5.14/0.0; 8 F Ikin (C&N) 4.33/0.0. SP: D1: 1 S Wright (Chelm) 11.90; 2 E Ellis (Norw) 11.13; 3 J Stone (Ton) 11.01; 4 J Harney (E Ches) 10.91; 5 A Graham-Mulvaney (Card) 10.55; 6 S Lok (Corby) 9.31; – I Grant (Card Arch) DNS. D2: 1 C Beechall (Liv H) 11.03; 2 A Carter (C&N) 9.47; 3 B Pitman (SNH) 9.41; 4 W Alexander (WSEH) 9.28; 5 O Parry (Card Arch) 8.75; 6 A Varley (C&N) 8.28; 7 F Ikin (C&N) 7.76. DT: D1: 1 B Pitman (SNH) 37.69; 2 J Harney (E Ches) 31.43; 3 S Wright (Chelm) 29.38; 4 J Stone (Ton) 28.40; 5 E Ellis (Norw) 26.14; 6 A Graham-Mulvaney (Card) 24.10. D2: 1 A Carter (C&N) 29.36; 2 C Beechall (Liv H) 29.01; 3 A Varley (C&N) 23.76; 4 F Ikin (C&N) 23.04; 5 S Lok (Corby) 20.11; 6 W Alexander (WSEH) 18.18; 7 O Parry (Card Arch) 16.97. JT: D: 1 W Alexander (WSEH) 40.85; 2 J Harney (E Ches) 40.60; 3 J Stone (Ton) 37.98; 4 A Varley (C&N) 31.17; 5 S Lok (Corby) 30.98; 6 E Ellis (Norw) 30.30; 7 C Beechall (Liv H) 29.95; 8 A Carter (C&N) 29.11; 9 F Ikin (C&N) 28.33; 10 A Graham-Mulvaney (Card) 27.97; 11 B Pitman (SNH) 26.28; 12 S Wright (Chelm) 22.01; 13 O Parry (Card Arch) 16.57. Dec: 1 J Harney (E Ches) 5880; 2 S Wright (Chelm) 5757; 3 E Ellis (Norw) 5655; 4 J Stone (Ton) 5570; 5 C Beechall (Liv H) 5079; 6 B Pitman (SNH) 4673; 7 A Graham-Mulvaney (Card) 4581; 8 O Parry (Card Arch) 4577; 9 A Varley (C&N) 4468; 10 S Lok (Corby) 4274; 11 A Carter (C&N) 4145; 12 W Alexander (WSEH) 3884



U15:

100: O (-0.1): 1 L Phillips (Card Arch) 11.94; 2 J Clark (VPCG) 12.14; 3 O Belbeck (Chelt) 12.15; 4 O Wilson (Glouc) 12.58; 5 J Howarth (C&N) 13.02; 6 H Smith (C&N) 13.11; 7 I Pickering (C&N) 13.59. 400: O: 1 J Clark (VPCG) 53.54; 2 O Belbeck (Chelt) 56.43; 3 O Wilson (Glouc) 56.84; 4 L Phillips (Card Arch) 58.57; 5 H Smith (C&N) 59.37; 6 I Pickering (C&N) 62.21; 7 J Howarth (C&N) 67.09. 1000: O: 1 J Clark (VPCG) 2:51.45; 2 O Wilson (Glouc) 3:07.56; 3 O Belbeck (Chelt) 3:14.12; 4 I Pickering (C&N) 3:14.55; 5 L Phillips (Card Arch) 3:17.07; 6 H Smith (C&N) 3:18.88; 7 J Howarth (C&N) 3:59.46. 80H: O (0.8): 1 L Phillips (Card Arch) 12.22; 2 J Clark (VPCG) 12.63; 3 H Smith (C&N) 12.68; 4 O Belbeck (Chelt) 12.69; 5 O Wilson (Glouc) 13.02; 6 J Howarth (C&N) 13.85; 7 I Pickering (C&N) 14.55. HJ: O: 1 O Belbeck (Chelt) 1.59; 2 L Phillips (Card Arch) 1.50; 3 J Clark (VPCG) 1.47; 4 O Wilson (Glouc) 1.44; 5 H Smith (C&N) 1.38; 6 J Howarth (C&N) 1.38; 7 I Pickering (C&N) 1.32. PV: O: 1 J Clark (VPCG) 2.60; 2 O Belbeck (Chelt) 2.40; 3= I Pickering (C&N) 2.10; 3= O Wilson (Glouc) 2.10; 5 H Smith (C&N) 2.10; 6 L Phillips (Card Arch) 2.10; 7 J Howarth (C&N) 1.90. DT: O: 1 L Phillips (Card Arch) 27.88; 2 O Wilson (Glouc) 27.74; 3 H Smith (C&N) 22.64; 4 J Howarth (C&N) 22.33; 5 J Clark (VPCG) 21.87; 6 O Belbeck (Chelt) 20.97; 7 I Pickering (C&N) 19.51. JT: O: 1 J Clark (VPCG) 27.98; 2 O Belbeck (Chelt) 25.34; 3 I Pickering (C&N) 24.82; 4 L Phillips (Card Arch) 24.37; 5 H Smith (C&N) 23.93; 6 O Wilson (Glouc) 22.86; 7 J Howarth (C&N) 22.60. Oct: 1 J Clark (VPCG) 3882; 2 O Belbeck (Chelt) 3533; 3 L Phillips (Card Arch) 3508; 4 O Wilson (Glouc) 3384; 5 H Smith (C&N) 3009; 6 I Pickering (C&N) 2611; 7 J Howarth (C&N) 2327

U18 women:

100 (1.9): 1 R Regis (BFTTA, U17) 11.58; 2 T Taylor (Traff, U20) 11.80; 3 A Brown (S Lon, U20) 11.90; 4 M Angelo (Leeds C, U17) 12.04; 5= L Murphy (E Ches, U17) 12.07; 5= L Baggott (Ports, U20) 12.07; 7 E Bowell (B&W, U17) 12.23; – N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) DNS. Ht1 (1.0): 1 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.54; 2 A Brown (S Lon, U20) 11.95; 3 L Murphy (E Ches, U17) 12.04; 4 M Angelo (Leeds C, U17) 12.06; 5 E Bowell (B&W, U17) 12.20; 6 P Clayton (Rush, U17) 12.21. Ht2 (0.8): 1 R Regis (BFTTA, U17) 11.72; 2 T Taylor (Traff, U20) 11.87; 3 L Baggott (Ports, U20) 12.04; 4 N Akintokun (SB, U17) 12.36; 5 K Slater (Read, U17) 12.44. 200 (-0.3): 1 F Akinbileje (B&B, U17) 23.94; 2 E Quaye (E&H, U20) 24.80; 3 N Kihuyu (Hallam, U20) 25.02; 4 C Downey (BFTTA, U17) 25.08; 5 F Vidal (York, U17) 25.19; 6 L Murphy (E Ches, U17) 25.61. 400: 1 E Sisson (Charn, U20) 54.18; 2 C Henrich (Inv EK, U17) 54.54; 3 J Astill (SNH, U20) 55.16; 4 R Grieve (Pit, U20) 55.87; 5 N Kihuyu (Hallam, U20) 57.40; 6 O Bell (Roth, U17) 57.49; 7 I Pughe (W Ches, U20) 58.98; 8 L Creasey (M’bro, U20) 59.24. 100H: r1 (-0.2): 1 M McIntosh (Harrow, U20) 13.33; 2 J Duncton (Chelt, U17) 13.97; 3 S Gammell (Wat, U20) 14.07; 4 A Walsh (Read, U20) 14.67. r2 (2.2): 1 M McIntosh (Harrow, U20) 13.19; 2 S Gammell (Wat, U20) 13.72; 3 J Duncton (Chelt, U17) 14.78. 400H: 1 S Okoro (Have, U17) 58.65; 2 O Pye (Marl J, U20) 59.74; 3 A Wilson (Win, U17) 59.99; 4 I Brown (WSEH, U20) 66.69; 5 B Austin (Brack, U20) 68.57



U17:

200: Ht1 (0.2): 1 J Lee (Carm) 25.02; 2 J Hilditch (VPCG) 25.89; 3 F Hogg (York) 26.10; 4 S Lisk (Card Arch) 26.29; 5 A Hughes (S’port W) 26.43; 6 L Salter (Stock H) 26.53; – H Dimond (Mil K) DNS. Ht2 (-0.1): 1 N Powell (Card Arch) 26.51; 2 A Keenan (S’port W) 27.28; 3 A Belward (Win) 27.29; 4 C Leyshon (Craw) 27.43; 5 G Gannon (York) 27.47; 6 J Keenan (S’port W) 27.52; 7 E Teasdale (Stoke) 28.16. Ht3 (1.3): 1 L Baverstock (SNH) 26.77; 2 A Wells (Works) 28.53; 3 S Blackman (Corby) 28.74; 4 M Webb (WSEH) 28.94; 5 M de Vivenot (WSEH) 30.30. 800: Ht1: 1 S Lisk (Card Arch) 2:26.19; 2 J Lee (Carm) 2:28.21; 3 F Hogg (York) 2:30.81; 4 A Belward (Win) 2:31.13; 5 J Hilditch (VPCG) 2:31.76; 6 L Salter (Stock H) 2:32.31; 7 N Powell (Card Arch) 2:34.91; 8 C Leyshon (Craw) 2:40.90. Ht2: 1 E Teasdale (Stoke) 2:26.40; 2 A Keenan (S’port W) 2:33.99; 3 A Wells (Works) 2:38.08; 4 J Keenan (S’port W) 2:43.14; 5 L Baverstock (SNH) 2:48.12; 6 M de Vivenot (WSEH) 2:48.74; 7 S Blackman (Corby) 2:52.68. 80H: Ht1 (1.1): 1 S Lisk (Card Arch) 11.6; 2 H Dimond (Mil K) 11.8; 3 J Hilditch (VPCG) 12.0; 4 J Keenan (S’port W) 12.4; 5 N Powell (Card Arch) 12.4; 6 F Hogg (York) 12.5; 7 A Hughes (S’port W) 12.7. Ht2 (0.0): 1= L Salter (Stock H) 12.7; 1= A Wells (Works) 12.7; 3 A Belward (Win) 12.8; 4 C Leyshon (Craw) 12.9; 5 A Keenan (S’port W) 13.4; 6 M Webb (WSEH) 13.5; 7 G Gannon (York) 14.0. Ht3 (-0.4): 1 L Baverstock (SNH) 12.7; 2 S Blackman (Corby) 14.2; 3 O Bartlett (Der) 15.1; 4 M de Vivenot (WSEH) 15.5; – O London (VoA) DNS; – R Townley (Chelm) DNS. Ht4 (1.2): 1 J Lee (Carm) 12.8; 2 E Teasdale (Stoke) 13.7. HJ: Ht1: 1 J Hilditch (VPCG) 1.62; 2 J Lee (Carm) 1.62; 3 N Powell (Card Arch) 1.59; 4 A Hughes (S’port W) 1.56; 5 F Hogg (York) 1.53; 6 A Keenan (S’port W) 1.53; 7 S Lisk (Card Arch) 1.50; 8 A Belward (Win) 1.50; 9 G Gannon (York) 1.47; 10 S Blackman (Corby) 1.20. Ht2: 1 L Salter (Stock H) 1.56; 2 A Wells (Works) 1.50; 3 J Keenan (S’port W) 1.50; 4 E Teasdale (Stoke) 1.47; 5 H Dimond (Mil K) 1.41; 6 L Baverstock (SNH) 1.38; 7= O Bartlett (Der) 1.32; 7= C Leyshon (Craw) 1.32; 9 M Webb (WSEH) 1.29; 10 M de Vivenot (WSEH) 1.26; – H Jeffs (C&N) DNS. LJ: Ht1: 1 J Lee (Carm) 5.82/2.0; 2 L Salter (Stock H) 5.44/2.3; – L Salter (Stock H) 5.34/1.8; 3 J Hilditch (VPCG) 5.30/2.6; 4 S Lisk (Card Arch) 5.24/1.3; – J Hilditch (VPCG) 5.23/1.7; 5 F Hogg (York) 5.19/2.0; 6 E Teasdale (Stoke) 5.17/0.4; 7 N Powell (Card Arch) 5.15/2.2; – N Powell (Card Arch) 5.14/2.0; 8 A Belward (Win) 5.06/1.7; 9 L Baverstock (SNH) 4.95/1.3; 10 A Hughes (S’port W) 4.60/0.7. Ht2: 1 J Keenan (S’port W) 4.86/0.7; 2 C Leyshon (Craw) 4.80/1.5; 3 A Wells (Works) 4.58/3.0; – A Wells (Works) 4.49/1.7; 4 M Webb (WSEH) 4.34/1.4; 5 G Gannon (York) 4.29/1.4; 6 A Keenan (S’port W) 4.23/1.9; 7 S Blackman (Corby) 4.21/-0.1; 8 M de Vivenot (WSEH) 3.35/1.1. SP: Ht1: 1 H Dimond (Mil K) 11.88; 2 A Belward (Win) 11.74; 3 A Hughes (S’port W) 11.00; 4 J Hilditch (VPCG) 10.41; 5 F Hogg (York) 10.37; 6 C Leyshon (Craw) 9.92; 7 J Lee (Carm) 9.40; 8 S Lisk (Card Arch) 9.25; 9 A Wells (Works) 9.14; 10 E Teasdale (Stoke) 8.96. Ht2: 1 L Salter (Stock H) 10.09; 2 N Powell (Card Arch) 8.74; 3 M de Vivenot (WSEH) 8.68; 4 S Blackman (Corby) 8.35; 5 G Gannon (York) 8.29; 6 J Keenan (S’port W) 7.84; 7 A Keenan (S’port W) 7.71; 8 L Baverstock (SNH) 7.55; 9 O Bartlett (Der) 7.34; 10 M Webb (WSEH) 6.75. JT: Ht1: 1 C Leyshon (Craw) 34.14; 2 S Lisk (Card Arch) 26.22; 3 M de Vivenot (WSEH) 25.73; 4 A Belward (Win) 25.53; 5 N Powell (Card Arch) 24.39; 6 L Salter (Stock H) 23.32; 7 A Keenan (S’port W) 20.93; – F Hogg (York) NM; – A Hughes (S’port W) DNS. Ht2: 1 J Hilditch (VPCG) 25.07; 2 E Teasdale (Stoke) 23.99; 3 J Lee (Carm) 21.37; 4 A Wells (Works) 20.19; 5 J Keenan (S’port W) 19.31; 6 L Baverstock (SNH) 17.10; 7 M Webb (WSEH) 14.97; 8 S Blackman (Corby) 11.82. Hep: 1 J Lee (Carm) 4656; 2 J Hilditch (VPCG) 4619; 3 S Lisk (Card Arch) 4500; 4 L Salter (Stock H) 4383; 5 A Belward (Win) 4298; 6 N Powell (Card Arch) 4276; 7 F Hogg (York) 4026; 8 E Teasdale (Stoke) 3975; 9 C Leyshon (Craw) 3939; 10 J Keenan (S’port W) 3761; 11 A Wells (Works) 3729; 12 A Keenan (S’port W) 3667; 13 L Baverstock (SNH) 3566; 14 S Blackman (Corby) 2789; 15 M de Vivenot (WSEH) 2754



U15:

800: Ht1: 1 M Mills (Stock H) 2:23.81; 2 J Howells (G&G) 2:33.30; 3 H Mcdermott (VPCG) 2:35.71; 4 V Anestik (Falk) 2:36.65; 5 A Hewitt (Leigh) 2:36.73; 6 M Taylor (Card Arch) 2:51.11; 7 M Grant (Card Arch) 3:03.01; – E Drury (Leeds C) DNS. Ht2: 1 M Camara-Kearton (Leeds C) 2:30.01; 2 L Bertacchini (Win) 2:32.56; 3 J Baxter (Leeds C) 2:35.41; 4 C Mason (C&N) 2:37.81; 5 G Smith (Lut) 2:45.60; 6 E Nixon (C&N) 2:46.51; 7 C Gilding (Norw) 2:49.36; 8 U Mohammed (Glouc) 2:49.44. Ht3: 1 A Kingston (Leeds C) 2:36.00; 2 M McMullan (WSEH) 2:44.25; 3 H Keenan (S’port W) 2:47.56; 4 K O’Brien (WSEH) 3:07.47; 5 M Tanner (WSEH) 3:14.47; 6 S Hutchings (WSEH) 3:22.32; 7 B Ward (Glouc) 3:35.39; – L Noui (Slough J) DNF. 75H: Ht1 (-0.4): 1 E Drury (Leeds C) 11.74; 2 V Anestik (Falk) 11.80; 3 M Grant (Card Arch) 11.84; 4 J Howells (G&G) 11.94; 5 M Mills (Stock H) 12.20; 6 H Mcdermott (VPCG) 12.32. Ht2 (0.5): 1 M Taylor (Card Arch) 12.56; 2 L Bertacchini (Win) 12.63; 3 J Baxter (Leeds C) 12.71; 4 G Smith (Lut) 12.80; 5 E Nixon (C&N) 13.18; 6 H Keenan (S’port W) 13.60. Ht3 (-0.7): 1 C Mason (C&N) 12.82; 2 A Hewitt (Leigh) 12.90; 3 U Mohammed (Glouc) 12.97; 4 M Camara-Kearton (Leeds C) 13.01; 5 C Gilding (Norw) 13.23; 6 M McMullan (WSEH) 13.73. Ht4 (0.3): 1 K O’Brien (WSEH) 13.64; 2 C Hughes (S’port W) 13.73; 3 S Hutchings (WSEH) 13.87; 4 L Noui (Slough J) 14.81; 5= M Tanner (WSEH) 14.83; 6 A Kingston (Leeds C) 14.83; 7 B Ward (Glouc) 17.71. HJ: Ht1: 1 E Drury (Leeds C) 1.53; 2= M Taylor (Card Arch) 1.53; 2= V Anestik (Falk) 1.53; 4 A Hewitt (Leigh) 1.50; 5 H Mcdermott (VPCG) 1.50; 6 C Gilding (Norw) 1.47; 7 J Baxter (Leeds C) 1.44; 8 K O’Brien (WSEH) 1.41; 9 M Grant (Card Arch) 1.41; 10 U Mohammed (Glouc) 1.38; 11 J Howells (G&G) 1.35; 12= A Kingston (Leeds C) 1.32; 12= L Bertacchini (Win) 1.32. Ht2: 1 M Camara-Kearton (Leeds C) 1.50; 2 M McMullan (WSEH) 1.44; 3 E Nixon (C&N) 1.38; 4 C Mason (C&N) 1.32; 5 M Mills (Stock H) 1.26; 6 C Hughes (S’port W) 1.26; 7 H Keenan (S’port W) 1.26; 8 G Smith (Lut) 1.23; 9 S Hutchings (WSEH) 1.20; 10 B Ward (Glouc) 1.17; 11 M Tanner (WSEH) 1.17; 12 L Noui (Slough J) 1.14. LJ: Ht1: 1 E Drury (Leeds C) 5.30/-2.5; 2 V Anestik (Falk) 5.17/-1.8; 3 H Mcdermott (VPCG) 5.15/-0.5; 4 A Hewitt (Leigh) 5.10/-1.0; 5 M Taylor (Card Arch) 4.99/-1.3; 6 J Howells (G&G) 4.86/0.0; 7 M Mills (Stock H) 4.75/1.0; 8 M Grant (Card Arch) 4.60/0.0; 9 M Camara-Kearton (Leeds C) 4.55/-0.5; 10 L Bertacchini (Win) 4.50/-2.0; 11 A Kingston (Leeds C) 4.30/-1.0; 12 L Noui (Slough J) 4.05/-0.8. Ht2: 1 U Mohammed (Glouc) 4.67/-0.5; 2 C Gilding (Norw) 4.33/-1.2; 3 C Mason (C&N) 4.33/0.1; 4 G Smith (Lut) 4.30; 5 E Nixon (C&N) 4.24/1.4; 6 J Baxter (Leeds C) 4.23/-0.9; 7 M McMullan (WSEH) 4.15/-1.1; 8 H Keenan (S’port W) 4.07/0.0; 9 C Hughes (S’port W) 3.88/-2.1; 10 S Hutchings (WSEH) 3.80/1.2; 11 K O’Brien (WSEH) 3.55/0.1; 12 M Tanner (WSEH) 3.39/1.2; 13 B Ward (Glouc) 3.19/2.7; – B Ward (Glouc) 2.76/0.3. SP: Ht1: 1 V Anestik (Falk) 10.09; 2 E Drury (Leeds C) 10.02; 3 J Howells (G&G) 9.89; 4 H Mcdermott (VPCG) 9.55; 5 A Hewitt (Leigh) 9.15; 6 M Taylor (Card Arch) 8.97; 7 M Mills (Stock H) 8.96; 8 E Nixon (C&N) 8.81; 9 A Kingston (Leeds C) 8.53; 10 C Gilding (Norw) 8.41; 11 G Smith (Lut) 8.39; 12 C Hughes (S’port W) 7.82. Ht2: 1 M Grant (Card Arch) 7.97; 2 L Bertacchini (Win) 7.66; 3 C Mason (C&N) 7.57; 4 M Camara-Kearton (Leeds C) 7.42; 5 U Mohammed (Glouc) 7.37; 6 K O’Brien (WSEH) 7.18; 7 B Ward (Glouc) 6.98; 8 J Baxter (Leeds C) 6.84; 9 M McMullan (WSEH) 6.80; 10 S Hutchings (WSEH) 6.29; 11 M Tanner (WSEH) 6.22; 12 H Keenan (S’port W) 5.58; 13 L Noui (Slough J) 4.70. JT: Ht1: 1 J Howells (G&G) 35.03; 2 V Anestik (Falk) 33.34; 3 E Drury (Leeds C) 30.98; 4 G Smith (Lut) 28.38; 5 A Hewitt (Leigh) 26.31; 6 M Mills (Stock H) 25.16; 7 A Kingston (Leeds C) 21.09; 8 E Nixon (C&N) 20.61; 9 M Taylor (Card Arch) 20.18; 10 L Bertacchini (Win) 19.17; 11 H Mcdermott (VPCG) 18.76; 12 C Hughes (S’port W) 18.23; 13 U Mohammed (Glouc) 13.73. Ht2: 1 M Camara-Kearton (Leeds C) 22.12; 2 M Grant (Card Arch) 18.88; 3 S Hutchings (WSEH) 17.61; 4 C Gilding (Norw) 17.09; 5 C Mason (C&N) 15.56; 6 K O’Brien (WSEH) 14.98; 7 J Baxter (Leeds C) 14.37; 8 M McMullan (WSEH) 13.55; 9 M Tanner (WSEH) 12.70; 10 H Keenan (S’port W) 11.85; 11 B Ward (Glouc) 11.84; 12 L Noui (Slough J) 8.51. Hex: 1 V Anestik (Falk) 3646; 2 J Howells (G&G) 3410; 3 A Hewitt (Leigh) 3278; 4 H Mcdermott (VPCG) 3250; 5 M Mills (Stock H) 3132; 6 M Taylor (Card Arch) 3031; 7 M Camara-Kearton (Leeds C) 3012; 8 L Bertacchini (Win) 2774; 9 G Smith (Lut) 2688; 10 M Grant (Card Arch) 2673; 11 E Nixon (C&N) 2658; 12 J Baxter (Leeds C) 2652; 13 C Gilding (Norw) 2651; 14 C Mason (C&N) 2578; 15 A Kingston (Leeds C) 2577; 16 U Mohammed (Glouc) 2535; 17 M McMullan (WSEH) 2415; 18 K O’Brien (WSEH) 2083; 19 H Keenan (S’port W) 2077; 20 S Hutchings (WSEH) 1785

SCOTTISH JOINT LEAGUE MATCH 3, Aberdeen, June 19

Men: 800: 6 A Cameron (C’nauld, M50) 2:13.86. HJ: 4 D Graham (Shett, M45) 1.60. LJ: 1 R Nairne (Glas C) 7.47; 4 D Graham (Shett, M45) 5.89



U17: 100H (2.8): 1 C Newton (Dunf) 13.98; 2 D Martin (Giff N) 14.03. DT: 1 B Robb (Pit) 43.07. HT: 1 C Hendry (VPCG) 52.30; 2 R Stainsby (I’ness) 44.72; 3 L Mitchell (Kil’k) 42.82; 4 S Radabaugh (I’ness) 42.24



Women: 100: r1 (4.7): 2 S Asamoah (Dunf, U17) 12.50. 100H (3.7): 1 C Pennet (A’deen, W35) 14.73. DT: 1 K Maxwell (VPCG) 42.93; 2 A Baxendale (VPCG) 40.02; 3 H Elliott (VPCG, U20) 36.12; 4 A McAuslan-Kelly (A’deen, U17) 35.46; 5 H Berry (VPCG, U20) 35.04; 6 L Brown (Falk, W50) 28.21



U17: 80H (3.6): 1 D Black (Dunf) 11.92. SP: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen) 12.00. HT: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen) 49.20; 2 H Gay (C’nauld) 45.73; 3 L Fernandes (I’ness) 42.48

WESSEX YOUNG ATHLETES’ LEAGUE, Winchester, June 19

U17 men: SP: A: 1 C Elford Pond (Win) 13.55. DT: A: 1 C Elford Pond (Win) 40.58



U13: 1500: A: 1 I Harfield (Win) 4:47.0. 75H: A: 1 H Ryan (W’borne) 12.8



U13 girls: 200: A: 1 L Flute (Win) 27.4. DT: A: 1 D Thorne-Henderson (Win) 25.43

EVENT SPECIFIC SPRINTS & FIELD EVENTS, Swansea, June 18

Mixed events: 100: r1.5 (1.6): 4 B MacBride (3M, M60) 13.46. HJ: 1 S Davies (Swan, U20) 1.95. PV: r1: 2 M Hamer (Card Arch, W) 3.30; 3 A Beynon (Swan, U17W) 3.00; 4 E Mitchell (Card, U17W) 2.90. r2: 1 I Thomas (Card, U20W) 3.60



U20 men: 110H: 1 J Cover (Bath) 14.83



U20 women: TJ: 1 B Roberts (Card Arch) 11.45



U17: 80H (-4.3): 1 M Gwyther (Swan) 11.91

MASON TROPHY, Stoke, June 18



U17 men: 100: r1: 1 T Bristol (Bir) 11.14. r2: 1 L Scott (Sale) 11.09. r3: 1 F Staton (Stoke) 11.13; 2 R Elias (Mans) 11.18. 200: r3 (2.2): 1 R Elias (Mans) 22.43. 800: r1: 1 J Kinrade (Shrews) 1:56.89. 400H: 1 S Lunt (Wirr) 55.4; 2 L Turner (N’pton) 57.8; 3 C Johnson (Hallam) 57.9. LJ: 1 K Ramsay (Burt) 6.50. SP: 1 J Berry (Hale) 14.05. HT: 1 J Berry (Hale) 56.16; 2 J Callaghan (BRAT) 44.69



U15: 100: r1 (2.9): 1 K Enticott (Nun) 11.59. r2 (1.7): 1 E Kisel (R&N) 11.57; 2 M Scott (Notts) 11.60. 200: r1 (1.8): 1 M Scott (Notts) 23.49. 300: r1: 1 J Diallo (War Sch) 37.86; 2 E Bowen (W&B) 38.41. r2: 1 J Cantrill (Burt) 38.50. 800: r1: 1 S Hembry (B&R) 2:03.61; 2 J Rowley (Macc) 2:05.83. 80H: r1 (2.7): 1 R Bradley (C&N) 11.83. PV: 1 F Williams-Stein (Leam) 3.10; 2 P Zapantis (Sale) 3.00; 3 C Park (Sale) 2.90; 4 A Sethi (Bir) 2.80. SP: 1 N Brassington (W Ches) 12.69. HT: 1 E Hendrick (Shrop Sch) 37.70; 2 S Gooddy (Bury) 34.09. JT: 1 O Higgins (D&S) 42.54; 2 F Savage (Stock H) 42.44



U17 women: 100: r3: 1 P Akpe-Moses (Bir) 12.35; 2 E Asante (Cov) 12.41. 200: r3 (2.6): 1 T Brown (Sale) 25.34; 2 G Wright (Bir) 25.43. 300: r2: 1 C Bennett (Cov) 40.25. 3000 (ES): 1 Z Gilbody (W&SV) 9:40.65; 2 I Price (W&B) 10:13.21; 3 M Trueman (Burt) 10:18.02. 80H: r2: 1 K Brant (Burt) 11.43. 300H: 1 M Walker (Wirr) 43.90; 2 Z Smith (Newk) 45.41; 3 B Tshibola (BRAT) 46.36; 4 D Bleach (Cov) 46.87; 5 M Heggie (Roth) 47.47. 4×100: 1 WM Sch 49.31. HJ: 1 T Brown (Sale) 1.72. PV: 1 T Underwood (War Sch, U15M) 3.40. LJ: 1 E Woods (Bir) 5.42. TJ: 1 A Brown (Traff) 11.25. DT: 1 C Braka (LonelyGoat) 34.83; 2 S Joynt (Mans) 32.55; 3 G Pollard (R&N) 31.42. HT: 1 S Moss-Turner (Leigh) 43.90. JT: 1 R Carson (Bury) 37.45



U15: 100: r1: 1 E Owen (W Ches) 12.36. r2: 1 S Morgan (R&N) 12.23. 200: r1 (3.1): 1 I Knight (R&N) 25.82. r3 (4.0): 1 O Monk (R&N) 25.85. 300: r1: 1 E Darby (R&N) 42.42. r2: 1 T Adesina (Notts) 42.96. r3: 1 N Ifeacho (Bed Sch) 42.13. 1500: r1: 1 E Jha (Vale R) 4:44.40; 2 B Trow (Shrews) 4:46.78. 75H: r1 (2.2): 1 I Banks (R&N) 11.54; 2 G McCollin (R&N) 11.57. 4×100: 1 N’pton 49.35; 2 War Sch 50.21. HJ: 1 N Seyler (Worc) 1.60. PV: 1 E Wilkinson (Cov) 2.61; 2 F Santus (Wig D) 2.60; 3 G Pell (C’field) 2.50. LJ: 1 N Ifeacho (Bed Sch) 5.39. SP: 1 A Dumbuya (Leigh) 11.93. HT: 1 J Higgins (Leigh) 37.18; 2 K Stoll (W Ches) 34.37. JT: 1 H Wheeler (W Ches) 41.79; 2 J Day (Worc) 33.35

NORTH EAST MASTERS AA CHAMPIONSHIPS, Jarrow, June 18

V35 mixed events: 1500: 1 A Dodd (J&H, W35) 4:56.96; 2 R Oberholzer (Blay, W60) 5:35.83; 9 A Hames (NE Vets, W65) 6:44.64. 3000: 2 G Bayne (Morp, M65) 11:28.75; 4 S Barry (H&P, M65) 11:59.32; 9 H Robinson (J&H, W60) 13:19.01; 12 A Hames (NE Vets, W65) 14:07.96; 16 P Bentley (Morp, M75) 14:50.61. HJ: 1 S Linsell (Leeds C, M55) 1.65; 2 B Robertson (NSP, M55) 1.50; 5 S Dudink (Heat, W45) 1.35; 7 R Kirk (Ayr S, W50) 1.30



Mixed events: Mile: 3 B Holmes (H’gate, M40) 4:43.13; 8 A Howie (A’deen, W60) 5:48.32



M35 men: 5000: 1 M Hedley (Tyne Br) 15:40.34. TJ: 1 J Gittens (Leeds C, M60) 10.70/-1.5



M40: 400H: 1 D Towart (Tyne) 61.80



M50: SP: 1 J Twiddle (KuH) 13.87; 2 S Ryan (Gate, M55) 11.87; 3 P Corrigan (Walls, M55) 10.25. WT: 2 S Linsell (Leeds C, M55) 13.25. DT: 1 J Twiddle (KuH) 39.44; 2 S Ryan (Gate, M55) 39.31; 3 S Linsell (Leeds C, M55) 34.16; 4 P Corrigan (Walls, M55) 30.95. HT: 1 J Twiddle (KuH) 44.03; 2 S Linsell (Leeds C, M55) 36.71. JT: 1 S Ryan (Gate, M55) 42.10



M55: 100 (-2.3): 1 S Lynn (NSP, M60) 13.58. 200 (-2.0): 1 S Lynn (NSP, M60) 27.29. 400: 1 S Lynn (NSP, M60) 60.22; 3 N McAnany (Morp, M60) 64.66. 1500: 4 D Suleman (NSP, M60) 5:04.78; 5 P Garraghan (Blay, M60) 5:12.49



M60: 800: 1 N McAnany (Morp) 2:31.23. 300H: 1 N McAnany (Morp) 53.06. SP: 1 J Moreland (R&N) 10.31; 2 T Straker (NSP, M65) 9.56. WT: 1 J Moreland (R&N) 14.96. DT: 1 J Moreland (R&N) 47.21; 2 D Maggs (Gate, M65) 32.67; 3 J Wild (VAANE, M70) 31.99. HT: 1 J Moreland (R&N) 40.28; 2 D Maggs (Gate, M65) 36.56



M65: 100 (-1.9): 5 D Butler (J&H, M80) 17.93. 400: 1 K Kidger (J&H) 69.69



W35 women: 400: 2 J Hodgson (Dur, W50) 67.78. 800: 5 R Oberholzer (Blay, W60) 2:51.39. HT: 1 J Wheatman (Scar) 47.01; 2 C Cotterill (NSP, W45) 32.11



W40: 80H (-2.3): 1 S Johnson (Darl) 13.45. SP: 1 C Cotterill (NSP, W45) 9.39; 2 C Reid (Morp, W45) 9.32. DT: 1 C Cotterill (NSP, W45) 31.13; 2 C Reid (Morp, W45) 29.37; 3 J Wilson (Read, W55) 25.73; 4 C Cameron (VPCG, W60) 25.23



W50: SP: 1 C Cameron (VPCG, W60) 9.22



W55: 200 (-1.3): 3 K Stewart (NSP, W80) 41.79. HT: 1 J Wilson (Read) 28.55; 2 C Cameron (VPCG, W60) 26.63; 3 H Jones (Crook, W65) 18.85



W60: WT: 1 C Cameron (VPCG) 10.43



W65: 100 (-2.6): 2 K Stewart (NSP, W80) 20.39

SOUTH-WEST SCHOOLS TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS, Exeter, June 18



U20 men: 3000: 1 E Bird (Poole) 8:27.70; 2 D Maydew (Wells) 8:31.67. 110H (-2.4): 1 H Barton (Wells) 14.44; 2 H Curtis (Ply) 15.19. 400H: 1 N Miller (Bas) 56.02. 2000SC: 1 T Heal (Taun) 5:58.65; 2 O James (B’mth) 6:05.25; 3 F Cooper (Yate) 6:18.01. 4×100: 1 Cornwall Schs 44.71; 2 Som Sch 44.93; 4 Dev Sch 45.91. HJ: 1 L Ball (Yate) 2.04. PV: 1 T Oram (Swin) 4.00; 2 S Ouiles (Chelt) 4.00. TJ: 1 B Butcher (B’mth) 13.61/2.5; – B Butcher (B’mth) 13.23/1.9. SP: 1 J Schrijver (B&W) 14.08; 2 F Zamparelli (Corn) 13.92; 3 W Saltmarsh (Exe) 13.35. DT: 7 R Allen (NEB) 53.43; 1 J Schrijver (B&W) 42.68; 2 B Crosby (Taun) 39.97; 3 F Zamparelli (Corn) 39.34. HT: 1 O Merrett (Yate) 66.60; 2 J Viner (Yate) 54.73. JT: 1 B Jones (Taun) 50.80



U17: 100H (-2.0): 1 J Taylor (Torb) 14.06. Ht1 (0.7): 1 R Brady (B&W) 11.47; 2 D Bhatti (Glouc) 11.68; 3 A Avis (Bath) 11.70; 4 J O’Keeffe (Som Sch) 11.73; 5 M Motsi (Dors Sch) 11.98; 6 F Fowler (Chelt) 12.32. Ht2 (0.0): 1 D Tuohy (Som Sch) 11.59; 2 B Cooke (Dors Sch) 11.64; 3 M Pike (Ply) 11.78; 4 A Armstrong (Yeov O) 11.91; 5 J Harvey (N&P) 12.04; 6 C Hattam (Glouc Sch) 12.23; 7 N Van Beneden (Bath) 12.26. 400H: 1 C Staddon (Bath) 57.11; 2 N Maczugowski (Ply) 59.66. PV: 1 J Rogers (N&P) 3.70. TJ: 1 L Emuna (Dev Sch) 13.44/0.6; 2 G Isgrove (B&W) 13.20/0.0. SP: 1 G Leite (N Som) 14.45. HT: 1 A Merrett (Yate) 45.61; 2 L Tutcher (Yate) 45.24; 3 B Dickinson (Swin) 43.83. JT: 1 R Lombard (Chelt) 50.96

U15: 200 (-1.7): 6 H Adams (Som Sch, U13) 25.61. 1500: 1 B Collins (N Som) 4:13.27; 2 T Webb (Yeov O) 4:18.11. HJ: 1 R Brand (Som Sch) 1.75; 2 H Hassell (Dev Sch) 1.72. LJ: 1 W Launder (B’mth) 6.26/2.3; – W Launder (B’mth) 6.03/1.7; 2 J White (Wilt Sch) 5.89/1.7; 3 M Barisauskas (SG) 5.84/2.7. TJ: 1 W Langridge (W’borne) 12.49/0.9. DT: 1 O Fileman (Tav) 35.14. HT: 1 A Kinneir (Swin) 42.42; 2 P Clarke (N Som) 39.04. JT: 1 O Garrett (B&W) 44.20; 2 H Watson (W’bury) 41.60; 3 C Mason (Chelt) 41.29



U20 women: 100 (0.0): 1 E Roots (Torb) 12.29. 800: 1 E Shaw (W’borne) 2:12.58. 1500: 1 K Sheppard (Chelt) 4:36.98. 3000: 1 H Blundy (Wells) 9:56.29; 2 C Thornley (Chelt) 10:04.63; 3 E Norton (Salis) 10:09.83. 100H (0.4): 1 K Chapman (Card) 14.41. 400H: 1 E Jeffery (W’borne) 65.56; 2 I Brown (WSEH) 65.67; 3 H Ulvede (N Abb) 66.19. 1500SC: 1 K Dee (Chelt) 5:00.96; 2 E Parker (Poole) 5:04.32; 4 I Tanner (Salis) 5:25.51; 5 S Wilson (Taun) 5:26.14. 4×100: 1 Dev Sch 49.68; 2 Som Sch 49.93. HJ: 1 L Bailey (B&W) 1.66. LJ: 1 L Fellows (WSEH) 5.92/0.0; 2 K Chapman (Card) 5.72/0.2; 3 A Watling (Salis) 5.70/0.9; 4 S Rodgers (Taun) 5.67/0.1; 5 Z Mitchell (Corn) 5.59/2.6; 6 D Belgrave (Swin) 5.54/1.8. TJ: 1 G Scoot (Torb) 12.46/0.0; 2 L Hill (W’borne) 11.55/0.1. HT: 1 M Harvey (Yate) 43.99. JT: 1 S Hamilton (B&W) 42.05; 2 M Davis (Chelt) 38.33



U17: 1500: 1 S Rosewell (Stroud) 4:36.04; 2 S Livingstone (Exe) 4:38.73; 3 M Shorey (Ply) 4:42.93. 3000: 1 I Fitzgerald (Exe) 9:29.28; 2 S Nicholls (Wells) 9:49.04. 80H (1.8): 1 M Osola (B&W) 11.67. 300H: 1 P Northcott (Ply) 45.15; 2 J Collinson (Poole) 45.88; 3 K Gray (Ply) 46.83; 4 E Mullins (Marl J) 47.16. 1500SC: 1 L Bickerton (Yeov O) 5:18.66. HJ: 1 K Knight (N&P) 1.65; 2 V Mahony (Oxf C) 1.65. PV: 1 B Rason (N&P) 3.10. LJ: 1 E Robinson (N Dev) 5.53/3.7. TJ: 1 M Mowbray (Poole) 10.86/0.6. SP: 1 A Bonito (Som Sch) 12.31. DT: 1 N Evans-Shields (Ply) 39.06. HT: 1 P Milburn (Tav) 50.33; 2 L Hess (Tav) 44.59



U15: 300: 1 K Miller (Salis) 42.36; 2 N Harradine-Cole (N Abb) 42.38; 3 R Woodman (B&W) 42.58; 4 A Drake (N Dev) 42.78. 1500: 1 E Spencer (Swin) 4:38.52; 2 G Tolputt (M’field) 4:41.40; 3 F Woodhead (Dev Sch) 4:41.44; 4 O Steer (Exe) 4:43.06; 5 D Rowe (Exe) 4:45.83. SP: 1 Z Allen (Team K) 11.07. DT: 1 K Miller (Salis) 30.19. HT: 1 A Hillier (Av Sch) 36.34. JT: 1 E Roe (Yeov O) 32.99; 2 K Adams (Taun) 32.00

FAST FRIDAY 10,000m, Wallthamstow, June 17

Mixed events: 10000: r1: 4 L Bromilow (Mil K, W35) 37:07.48; 10 J Colley (C&C, W) 39:44.54. r2: 1 C Halsey (B&H, M40) 33:57.84. r3: 3 J Poole (Serp, M35) 32:19.77; 7 C Greenwood (Kent, M45) 32:32.49; 8 F Kavanagh (Lough S, U20) 32:35.83. r4: 1 T Booth (G&G, M55) 34:33.99; 3 L Small (AFD, W) 34:50.99; 4 K Estlea (AFD, W) 35:01.52; 9 E Navesey (Lewes, W) 36:23.73; 15 R Gallop (Newk, W35) 37:10.36. r5: 1 C Brisley (NEB) 29:54.36; 2 D Evans (SB) 29:54.55; 3 J Gray (C&C) 29:56.63; 4 J Cornish (HW) 29:58.53; 5 J Escalante-Phillips (C&C) 30:38.51; 6 T Butler (SB) 30:40.57; 7 B Cole (Ton, M35) 30:40.72; 8 A Milne (HW) 30:50.54; 9 L Smith (Norw) 31:09.53; 10 R Soh (High) 31:12.05; 11 R Wilson (High) 31:12.75

ABERDEEN AAC OPEN GRADED – MEETING 3, Aberdeen, June 15

Mixed events: 800: r1: 1 S Mackay (Glas C) 1:51.66; 3 R Crawford (A’deen, U17) 1:58.88; 6 H Cameron (A’deen, W) 2:07.30. r2: 2 H Taylor (A’deen, U17W) 2:10.65; 3 C Purcell (A’deen, U20W) 2:14.85

BMC REGIONAL RACES, Loughborough, June 15

Men: 800: A: 1 M Wharton (Hal) 1:49.56; 3 M Brunnock (Here, U20) 1:53.73; 5 S Temple (Hart AC, U20) 1:54.85. B: 3 J Organ (Brec, U17) 1:57.18. C: 1 E Mitchell (Corn, U20) 1:55.55; 3 C West (Linc W, U17) 1:57.16. E: 1 E Holden (Mans, U15) 2:02.76; 4 S Thornewill (Rush, U15) 2:04.98. 1500: A: 1 A McMillan (York) 3:44.23; 2 M Ward (Card) 3:45.59; 3 L Jagger (Shef/Dearn) 3:46.08; 4 G Watson (Chelt) 3:46.58; 5 M Heyden (AFD) 3:47.96; 10 H Hewitt (PNV, U20) 3:52.46; 13 S Robinson (W’bury, U20) 3:55.74. B: 13 L Dunham (Herts P, U15) 4:17.04; 14 S Long (Notts, M45) 4:24.80. 5000: A: 1 A Watson (Notts, M40) 14:28.96; 5 E Buck (Newk) 14:42.95; 7 B Conroy (IRL, M35) 14:57.96



Women: 800: D: 1 A Millard (Inv EK) 2:06.98; 2 R Greene (NZL) 2:08.00; 3 S King (W&SV, U15) 2:09.29. 1500: C: 1 K Brady-Jones (Wirr, U20) 4:27.74; 2 J Spilsbury (Traff, U20) 4:30.71



Mixed events: 1500: D: 4 J Potter (Charn, W40) 4:40.84; 5 K Webb (Mil K, U15W) 4:41.68; 6 L Webb (Mil K, U15W) 4:43.22; 7 M Trueman (Burt, U17W) 4:44.19. 5000: B: 7 K Wood (York, W) 16:28.18; 13 R Woodhams (Kend, W) 17:26.05

CHARNWOOD AC OPENS, Loughborough, June 15

Mixed events: 100: r1 (0.6): 3 T Wells (Corby, M70) 15.87. r6 (-0.1): 3 A Hunter (KuH, M60) 12.91; 7 J Statham (Charn, M60) 13.61. 200: r4 (0.9): 2 A Hunter (KuH, M60) 27.37. r6 (0.9): 1 J Carrott (Charn, U20) 21.48. 300: r2: 2 S Barrett (R&N, U17W) 40.72; 3 D Bleach (Cov, U17W) 41.07; 4 L Boyes (R&N, U15W) 42.00. 1500: 1 L Legge (PNV, U13) 4:35.56. HJ: 4 O Isherwood (Hallam, U13W) 1.40. PV: 3 L Pinchess (Notts, U20W) 3.30; 4 F Williams-Stein (Leam, U15) 2.90; 5 A Sethi (Bir, U15) 2.80; 7 E Wilkinson (Cov, U15W) 2.50. SP: B: 1 L Capes (PNV, U15) 14.53; 3 B Bata (Charn, W40) 9.94



Men: SP: B: 1 L Byng (Strat) 17.62; 2 F Wright (TVH) 14.15



M50: HT: A: 1 A Nisbet (R&N) 37.61



Women: HT: B: 1 Z Price (Liv H) 59.30; 2 L Marshall (WG&EL, W40) 54.88; 3 L Fileman (Tav) 48.78; 4 A Stewart (B&B) 45.94; 5 J Routledge (Charn) 45.09; 6 J Trapnell (Mil K) 44.38

MIDLAND VETERANS LEAGUE SOUTH, Redditch, June 15

M35 men: 800: 1 B Kruze (Strat) 2:04.5. JT: 1 M Abrar (B&R, M45) 36.62



M40: 200: 3 D Hanson (Spark, M55) 26.8. HJ: 1 D Hanson (Spark, M55) 1.55; 2 M Aspley-Davis (B&R, M45) 1.55



M50: 200: 1 A James (K&S, M55) 26.2. LJ: 1 D Hanson (Spark, M55) 4.73



M60: 200: 1 R White (Worc) 27.0; 2 P Mould (B&R, M65) 27.3. 3000: 1 D Jackson (Worc, M70) 11:03.9



W35 women: 800: 1 F Stanyard (B&R, W40) 2:29.8. 3000: 1 F Stanyard (B&R, W40) 10:52.2. TJ: 1 P Williams (Strat, W50) 9.29; 3 J Timberlake (Worc, W55) 8.39; 4 J Wakelam (B&R, W60) 7.11. SP: 1 P Williams (Strat, W50) 10.74



W40: HJ: 3 J Wakelam (B&R, W60) 1.15. DT: 1 J Timberlake (Worc, W55) 22.07; 2 J Wakelam (B&R, W60) 21.69



W50: 200: 2 M Garland (Worc, W55) 31.5. 800: 5 R Townsend-Hope (Worc, W65) 3:18.0. LJ: 1 M Garland (Worc, W55) 4.41; 3 J Wakelam (B&R, W60) 3.62. ns: 1 J Timberlake (Worc, W55) 3.88



W60: 200: 1 E Ledden (Strat) 31.9; 2 A Bryant (FoD) 33.1. JT: 1 J Wakelam (B&R) 19.73



W70: 200: 1 G Smith (N’pton) 36.4

NUNEATON NIGHT OF 800m PB’S, Nuneaton, June 15

Mixed events: 800: r7: 1 L Power (W&SV, U13W) 2:20.62. r9: 2 I Saunders (W&SV, U15W) 2:16.24. r10: 1 F Jones (W&B, U13) 2:12.06; 5 E Darby (R&N, U15W) 2:16.68. r19: 3 K Spencer (Nun, W35) 2:22.38. r20: 5 T James (Kett, M50) 2:11.77. r21: 1 Z Gilbody (W&SV, U17W) 2:11.10; 3 I Jones (W&B, U17W) 2:12.68; 4 L Saxon (SSH, U20W) 2:13.15. r22: 1 P Harmer (Charn, M45) 2:04.48; 2 M Moon (Worc, M40) 2:05.94. r23: 3 K Welborn (BRAT, M40) 2:00.77. r24: 2 C Lamb (R&N, M35) 1:59.86. r25: 5 H Kentish (Mil K, U17) 1:58.56; 6 J Marshall (BRAT, M40) 1:59.15. r26: 1 O Denson (Chilt, U17) 1:54.01

ST HELENS & SUTTON OPEN SPRINTS CHALLENGE, Leigh, June 15



Mixed events: 100: r1.1 (-1.0): 1 D Bradley (C&N, M45) 11.24; 4 M Edwards (NE Vets, M40) 11.79. r2.1 (-0.1): 3 D Bradley (C&N, M45) 11.12; 4 M Edwards (NE Vets, M40) 11.64

WATFORD OPEN GRADED MEETING, Watford, June 15

Mixed events: 200: r1 (0.4): 2 S Cooke (Lut, W50) 26.64. r2 (0.5): 1 K Kazemaks (Woking, M35) 24.00. r3 (0.2): 1 E Harbias-Wiltshire (NEB) 21.07. 800: r1: 9 C Anthony (W Suff, W55) 2:46.93. r6: 5 G Gilbert (B&H, U13) 2:16.79. r7: 1 L Unwin (Reig, U17W) 2:13.31; 2 A Attenborough (G&G, U20W) 2:14.28; 4 E Burton (Wyc P, U17W) 2:15.51. r8: 9 L Macdonald (VP&TH, U15W) 2:16.59. r9: 5 R Linington-Payne (Card, W) 2:08.40; 6 A Parmenter (C&C, M45) 2:09.08; 11 J Elvin (Thurr, U20W) 2:11.15; 13 H Watson (Chelm, U17W) 2:14.60. r10: 3 P Watkeys (BMH, M40) 2:03.02; 6 S Prosser (Bish S, M40) 2:04.84. r12: 4 J Dunne (Chich, U17) 1:57.94; 6 I Jessop-Tranter (Chilt, U17) 1:58.33. r13: 1 I Abdalla (QAT, U17) 1:56.85; 6 M Cummings (Herne H, M35) 1:58.61. r14: 1 A Dray (Phoe, U20) 1:53.61; 3 M Alyafaee (QAT, U20) 1:54.91; 4 F Vakil (Ilf, U20) 1:55.10; 6 L Matharu (Harrow, U20) 1:55.42. r15: 1 J White (Ports) 1:50.79; 2 A ElKhair (QAT, U20) 1:52.26; 5 E Enser (Brack, U20) 1:54.58. 3000: r1: 5 B Reynolds (THH, M55) 9:43.78; 7 K Bingle (AFD, W) 9:50.70; 10 E Landers (IRL, U20W) 10:02.31; 12 M Hughes (Chilt, U17W) 10:11.44. r2: 12 R Elmore (L Buzz, M40) 9:01.18; 18 S Chapman (WSEH, W) 9:06.04; 19 P Bowden (AFD, W) 9:06.96; 24 S Winstone (Soton, W35) 10:05.12. r3: 1 J Sanderson (G&G) 8:12.75; 2 W Cork (B&H) 8:17.24; 3 J Massingham (Roth) 8:17.98; 4 J Noblett (Lut) 8:20.77; 5 J Edgerton (C&C) 8:21.54; 6 C Thomas (TVH) 8:22.76; 7 O Newton (TVH) 8:24.14; 8 B Brown (Soton, U20) 8:26.02; 9 R Martin (AFD, U20) 8:27.88; 10 E Spencer (C’field) 8:28.29; 11 J Rennie (Read) 8:28.33; 12 J Taylor-Caldwell (ESM) 8:29.71; 13 L Stone (AFD, U20) 8:30.57; 14 H Silverstein (HW) 8:32.46; 16 P Martelletti (VP&TH, M40) 8:34.36; 17 W Simm (Norw) 8:34.73. SP: 1 L Carlaw (Harrow, U20W) 11.96



Men: SP: 1 Z Davies (Harrow, U20) 17.38

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, June 14



Men: 800: A: 1 A Botterill (York) 1:47.30; 2 B Greenwood (Perth) 1:48.19; 3 N Hassan (Sale) 1:49.82; 4 S Brown (Edin) 1:50.12; 5 M Wigelsworth (Prest) 1:50.20; 6 B Potrykus (WG&EL) 1:50.24; 7 J Young (Morp) 1:51.45; 8 B Brunswick (Sale) 1:51.69. B: 1 S Bracken (IRL) 1:49.60; 2 N Landeau (ESM) 1:50.19; 3 J Stock (Traff, U20) 1:50.47; 4 A ElKhair (QAT, U20) 1:52.88; 5 O Denson (Chilt, U17) 1:53.49; 6 C Perkins (Birt, U20) 1:53.71. C: 4 D Carney (Vale R, U20) 1:55.91. 1500: A: 1 A Ediker (C’field) 3:48.34; 5 G Keen (C&C, U20) 3:54.07; 6 J Knockton (Traff, U20) 3:54.57; 7 C Deverill (Giff N, U20) 3:56.89. B: 1 C Harper (Giff N, U20) 3:55.45; 6 A Thomson (Fife, U20) 3:57.34; 8 J Phillips (Kil’k, U17) 3:58.50



Women: 800: A: 1 B Ansell (Edin) 2:06.20; 2 T Brockley-Langford (Salf) 2:06.83; 3 S Huxham (Hallam) 2:09.47; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:10.94; 6 M Thomson (Tm E Loth, U17) 2:11.39



Mixed events: 800: D: 1 S Hopkins (Salf, U20) 1:54.33; 2 S Bryan (Salf, U20) 1:55.26; 3 A Kerfoot (Prest, U20) 1:55.56; 5 M Russell (Salf, U17) 1:56.21; 6 L Muir (Dund H, W) 1:57.23

DADA MEET 3 – MIDWEEK FLAT TRACK AND FIELD, Derby, June 14



U20 mixed events: PV: 1 W Foot (C’field) 4.30; 4 O Isherwood (Hallam, U13W) 2.40



Mixed events: DT: 1 Z Acton (Burt, W) 41.72; 3 B Renshaw (Roth, M70) 25.87. HT: 1 K Hutchinson (Der, W) 55.15; 3 N Long (Burt, W45) 30.82. JT: 1 J Brown (Amber, W) 45.20; 2 N Bell (Walton, W) 40.57



Men: DT: 1 J Hedger (Bir, M35) 52.40; 2 I Wood (Burt) 45.85; 3 B Acton (Burt) 41.60



U20: DT: 1 S Tarbit (Der) 47.26



M65: HT: 1 I Cooley (Roth) 41.98



U15 girls: HT: 1 I Gould (Burt) 36.72

KETTERING TOWN EVENING OPEN, Kettering, June 14



U20 mixed events: 300: r2: 2 E Willis (Mil K, U15W) 42.98



Mixed events: 100: r7 (0.8): 4 S Malone (TVH, W) 11.95. 1500: r2: 2 N Scott-Donkin (Hunts, U15) 4:17.75; 4 S King (W&SV, U15W) 4:27.00



Men: 100: r10 (-1.5): 1 A Thomas (Brack) 10.36; 2 A Campbell (Bir) 10.61; 3 I Rahman (Shef/Dearn) 10.62; 4 V Duah (Bir) 10.75. r9 (-1.0): 1 S Greenhalgh (B&R) 10.72. 200: r7 (-0.8): 1 W Dean (N’pton, U20) 21.70; 2 J Carrott (Charn, U20) 21.90. r8 (-0.7): 1 A Thomas (Brack) 21.17; 2 A Campbell (Bir) 21.53; 3 S Greenhalgh (B&R) 21.63. JT: 1 G Millar (Bir) 66.39



U13: JT: 1 G Case (B&R) 33.98



Women: JT: 1 S De Kremer (Corby) 37.07

LEAMINGTON C&AC CLUB CHAMPIONSHIPS, Leamington, June 14



Mixed events: SP: 1 L Carlaw (Harrow, U20W) 11.86



Men: SP: 1 Z Davies (Harrow, U20) 16.92



M60: SP: 1 M Pell (Cov, M65) 9.87

NORTH YORKSHIRE SOUTH DURHAM HARRIER LEAGUE, Middlesbrough, June 14



Mixed events: 200: r1: 2 S Krenzler (M’bro, U13W) 27.4. r2: 1 G Warnock (Bill MH, U15W) 25.2

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, June 14

Mixed events: 800: r1: 1 M Alyafaee (QAT, U20) 1:55.11; 2 B Woodall (Col B, U20) 1:55.52; 4 I Abdalla (QAT, U17) 1:56.82. r2: 2 I Leydon (Vale R, U17) 1:59.94. r3: 2 J Stewart (Leeds C, M40) 2:00.41. r4: 3 R Coen (Wilm, M40) 2:03.87; 5 J Wall (Traff, M40) 2:05.30. r5: 5 S Clough (Traff, U17W) 2:11.50. r6: 4 L Waddington (Prest, U17W) 2:15.80. 1500: r4: 4 M Lowrey (Salf, U17) 4:02.90. r5: 2 R Coen (Wilm, M40) 4:16.75. r6: 2 H Anderson (E Kilb, W) 4:29.67; 3 A Lloyd (Wig D, U20W) 4:30.88; 4 F Murdoch (Stock H, U17W) 4:33.64. r7: 3 A Clough (Traff, U17W) 4:42.74. 3000: r1: 1 G Couttie (H’gate, U20) 8:30.21; 2 C Livesey (Salf, M40) 8:37.58; 17 R Franklin (Manx, W) 9:08.91. r2: 8 K Waterhouse (Salf M, M40) 9:14.89; 10 G Carson (Mid U, W) 9:17.57; 12 L McNeil (Hallam, W) 9:31.92; 13 K Lowery (Warr, W) 9:38.51; 14 H Brown (Sale, W) 9:40.43; 15 G Green (RunThrough, M55) 9:42.23; 17 K Longley (Liv PS, W45) 9:54.57; 18 S Watmough (Warr, M55) 9:59.61. r3: 3 G Roberts (Vale R, U20W) 9:58.13; 6 A Fearn (W&SV, U17W) 10:15.78; 7 J Marsden (Cheshire Dragons, W40) 10:18.42; 17 S Avery (Cheshire Dragons, W55) 11:01.59



Men: HT: 1 C Scott-Allan (Liv H, U20) 44.34



Women: DT: A: 1 J Pyatt (Traff) 41.31. B: 1 J Pyatt (Traff) 43.59



U17: JT: 1 B Moodie (KuH) 37.51



W60: HT: 1 L Lockhart (E Ches) 24.98

