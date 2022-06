The best track results of the week including the British Masters and Welsh Championships as well as the BMC Watford results

WELSH SENIOR & U15 CHAMPIONSHIPS, Cardiff, June 11-12



There was a Scottish record in the discus for Nick Percy with 64.95m, improving on his 64.35m PB set in Cyprus set last month.

Commonwealth Games-bound Heather Lewis won the 10,000m walk in a PB 45:27.98 from Bethan Davies’ 46:11.26.

Other Welsh Birmingham team members to win included hammer throwers Osian Jones (70.26m) and Amber Simpson (61.91m) and shot putter Adele Nicoll (16.91m).

Jenny Nesbitt dropped down to win the 1500m by 20 seconds in 4:24.57,

The 100m races were won by Hannah Brier (11.38) and Sam Gordon (10.50).

In the under-15 races, Nell Desir won the 200m in a championships best 24.30.

Thomas Williams was another record-setter with a 55.67m hammer throw.

Men:

100: A (1.8): 1 S Gordon (Card) 10.34; 2 Z Price (Liv H) 10.50; 3 M Kampengele (Card) 10.62; 4 J Berry (Newp, U17) 10.70. B (3.5): 1 D Morgan (Swan, U20) 10.70. Ht1 (2.1): 1 S Gordon (Card) 10.38. Ht2 (1.8): 1 Z Price (Liv H) 10.60. Ht4 (3.3): 1 J Berry (Newp, U17) 10.73. 200: A (-0.5): 1 F Waugh (Giff N) 21.37; 2 L Freckleton (Swan) 21.53; 3 A Owen (Card) 21.57; 4 J Patterson (Card Arch, U20) 21.89. B (4.0): 1 J Duke (Guern, U20) 21.98; 4 B Parker (A’dare, U17) 22.45. Ht1 (0.7): 3 A Tugwell (Card Arch, U17) 22.19. Ht2: 1 L Freckleton (Swan) 21.57; 2 A Owen (Card) 21.57. Ht3: 1 F Waugh (Giff N) 21.30; 2 J Patterson (Card Arch, U20) 21.58. 400: 1 B Hawkes (Leam) 48.46; 2 H Hillman (Card) 48.61. Ht1: 1 B Hawkes (Leam) 48.17; 2 H Hillman (Card) 48.51. Ht2: 5 B Parker (A’dare, U17) 50.57. 800: 3 D Williams (Les C, M40) 1:58.50. 110H (2.3): 1 R Woolgar (B’mth) 15.02. 400H: 1 J Houghton (Swan) 55.68. HJ: 1 J Bailey (Card) 2.06; 2 A Jones (Soton) 2.06; 3 C Baker (Sale) 2.01; 4 S Davies (Swan, U20) 1.91; 5 I Grant (Card Arch, U17) 1.86; 6 O Chesher (Maldwyn, M35) 1.71. PV: 1 O Heard (Harrow) 5.30; 2 J Phipps (Bir) 5.00; 3 T Walley (Wrex) 4.80; 4 R Nairne (Glas C) 4.70; 5 M Mellor (Card) 4.40; 6 W Snashall (Craw) 4.30; 7 A Graham-Mulvaney (Card, U17) 3.70; 8 G Price (Swan, M55) 3.60. LJ: 1 P Ogun (Croy) 7.17; 2 T Alexanderson (Bir) 6.92. TJ: 1 J Bright-Davies (TVH) 15.56; 2 T Sauter (Yeov O) 14.10. SP: 1 P Swan (Corn) 17.46; 2 A Phillips (B’mth) 16.50. DT: 1 N Percy (SB) 64.95; 2 J Tomlinson (P’broke) 54.58; 3 A Phillips (B’mth) 50.62. HT: 1 O Jones (Liv H) 70.16; 2 B Hawkes (B&B) 65.75; 3 J Palmer (Card) 64.92; 4 A Phillips (B’mth) 51.99. JT: 1 T Spurrell (Yate, U20) 58.37

Mixed events: 10000W: 2 G Thomas (Ton) 42:24.58; 3 H Lewis (P’broke, W) 45:27.98; 4 B Davies (Card, W) 46:11.26; 6 B Fury (M&M, W) 60:38.47

U15:

100 (1.9): 1 G Griffith (Menai) 11.55; 2 M Evans (Maldwyn) 11.59. 200: 1 G Griffith (Menai) 23.17; 2 M Evans (Maldwyn) 23.44. 300: 1 G Griffith (Menai) 38.10. 3000: 1 M Jenkins (Menai) 9:31.17; 2 J Sanders (Card) 9:32.63. PV: 1 C Allan (Swan) 2.90; 2 T Davies (Swan) 2.80. LJ: 1 L Phillips (Card Arch) 6.07/3.9; – L Phillips (Card Arch) 5.91/1.8. SP: 1 O Garrett (B&W) 12.82. DT: 1 O Garrett (B&W) 35.59. HT: 1 T Williams (Wrex) 55.67. JT: 1 O Garrett (B&W) 42.78



Women:

100 (3.4): 1 H Brier (Swan) 11.38; 2 I Tustin (Card) 11.92; 3 S Griffiths (Bir) 11.97; 4 M Webber (Torb) 12.04. Ht1 (0.6): 1 H Brier (Swan) 11.45; 2 I Tustin (Card) 12.03; 3 M Webber (Torb) 12.10. Ht2 (2.6): 2 E Kone (Card, U20) 12.25. 200 (2.2): 1 A Galpin (Guern) 24.11; 2 M Whapples (SSH, U20) 24.54; 3 J Lee (Carm, U17) 24.93. Ht1: 1 J Lee (Carm, U17) 24.68; 2 M Webber (Torb) 24.76. 400: 1 F Roberts (Card) 54.94; 2 S Harry (Belg) 55.05; 3 B Reed (Traff) 56.08; 4 E Adikpe (Cov) 56.19. Ht1: 1 S Harry (Belg) 55.14. Ht2: 1 F Roberts (Card) 56.27. 1500: 1 J Nesbitt (Card) 4:24.57. 100H (3.0): 1 D Hales (Tel) 13.51; 2 L Evans (Card) 13.62; 3 C Granville (Swan) 13.62; 4 J Clark (Traff) 13.77; 5 G Morgan (Card Arch) 14.17; 6 K Slade (B’mth) 14.28; 7 E Campbell (Giff N) 14.52; 8 M Stewart (Worc, U20) 14.63. Ht1 (0.5): 1 C Granville (Swan) 13.82; 2 J Clark (Traff) 13.99; 3 G Morgan (Card Arch) 14.39; 4 M Stewart (Worc, U20) 14.85; 5 C Griffith (Newp, U20) 15.10. Ht2 (6.5): 1 D Hales (Tel) 13.59; 2 L Evans (Card) 13.72; 3 K Slade (B’mth) 14.08; 4 E Campbell (Giff N) 14.13; 5 E Isaac (Card Arch, U20) 15.08. 400H: 1 E Craig (Edin) 59.76. HJ: 1 B Coulson (Bir) 1.70. PV: 1 J Ive (Sutt) 4.35; 2 F Miloro (SinA) 4.00; 3 J Robinson (WSEH) 3.90; 4 C MacGuire (Edin) 3.90; 5 C Jones (Swan) 3.90; 6 S Dowson (B&B) 3.80; 7 J Carey (BWF) 3.80; 8 N Munir (Wyc P) 3.70; 9 U Brice (Leevale AC, U20) 3.60; 10 M Carter (Swan, U20) 3.50; 11 F Hockey (BWF) 3.40; 12 N Perry (B&W, U17) 3.40; 13 E Wainwright (Newp, U20) 3.00. LJ: 1 E Thomas (Card Arch) 6.14/0.8; 2 S Warnock (Edin) 6.05/3.1; 3 S Jones (Sale, U20) 6.00/2.6; 4 J Lee (Carm, U17) 5.94/2.8; – S Jones (Sale, U20) 5.87/1.9; – J Lee (Carm, U17) 5.81/1.7; – S Warnock (Edin) 5.80/1.9; 5 A Hughes (Card Arch, U20) 5.66/2.0; 7 L Evans (Card) 5.55/1.0. TJ: 1 B Roberts (Card Arch, U20) 11.31/2.6; – B Roberts (Card Arch, U20) 11.06/0.4. SP: 1 A Nicoll (Bir) 16.91; 2 S Fortune (Dees) 13.04. DT: 1 S Duquemin (SB) 53.79; 2 A Nicoll (Bir) 47.97; 3 E Lovett (Ports, U20) 43.67; 4 O Oduwaiye (C&V Schs, U20) 33.23; 5 L Gregson (Card, U20) 32.52. HT: 1 A Simpson (Dees) 61.96; 2 F Palmer (Card) 53.11; 3 C Thomas (Swan) 46.48; 6 C Alford (Rhon, W45) 30.35. JT: 1 B Moule (Swan) 42.84; 2 P Brown (Blae G) 38.62



U15:

100 (4.5): 1 N Desir (Card Arch) 11.74; 2 E Williams (Carm) 12.31; 3 A Afolabi (Card Arch, U13) 12.48. Ht1 (2.4): 1 N Desir (Card Arch) 12.23. Ht2 (2.2): 1 A Afolabi (Card Arch, U13) 12.64. Ht3 (2.1): 1 E Williams (Carm) 12.40. 200 (3.4): 1 N Desir (Card Arch) 24.30; 2 A Afolabi (Card Arch, U13) 25.68. Ht1: 1 N Desir (Card Arch) 24.86. Ht4 (1.0): 1 A Afolabi (Card Arch, U13) 25.84. 300: 1 A Shepperd (Card) 41.58; 2 C Farmer (Card Arch) 42.68. 800: 1 L Hale (Swan) 2:15.56; 3 B Boyce (Card, U13) 2:21.93. Ht1: 1 L Hale (Swan) 2:17.67; 3 B Boyce (Card, U13) 2:21.85. 1500: 1 L Hale (Swan) 4:34.87. 3000: 1 M Gold (Card) 10:17.46; 2 M McCourt (Maldwyn) 10:49.70; 3 M Hughes (Maldwyn) 10:50.72; 4 C Hartley-Green (Swan) 10:53.69; 5 R Harries (Card) 10:56.06. 75H (3.7): 1 M Grant (Card Arch) 11.68; 2 O Schrimshaw (Dees) 11.76. HJ: 1 M Quick (Swan) 1.60. HT: 1 E Cooper (Neath) 35.44; 2 S Haeney (Neath) 34.81

BMAF TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS, Derby, June 9-12



Sally Cooke ran a stunning 400m of 57.55 to break the world over-50 record of 57.66 set by Marie Lande Mathieu set 15 years ago in Riccione in Italy.

Cooke had previously ran a 57.9 hand-timed but her best electrical time as a W50 was 58.31. Now 52 years old, it gave her 102.98 per-cent on age-grading and she won the gold medal by 12 seconds.

Cooke also won the 800m in 2:23.50, her first serious attempt at the distance and at the bell (68) she was on target for Clare Elms’ British record of 2:18.95 but she slowed on the second lap but still won the combined W45 and W50 race by over ten seconds.

The Luton athlete has improved her stamina this year with her parkrun going from 23:54 to 19:43 in April.

Angela Copson entered the W75 category in April and she added to her reputation as one of the greatest masters of all time as her 6:20.93 1500m took 13 seconds off of American Sharon Gerl’s 6:38.30 and well over a minute off of Jose Waller’s UK mark of 7:29.3 set 25 years ago.

She also set a British record in the 800m with 3:16.04 bettering Kathleen Stewart’s 3:27.45 2015 mark.

Jane Horder smashed the listed world W65 mark of 14.03 from 2008 in the W65 80m hurdles with a time of 13.22 though she had run a 13.48 British record in April with the UK being far faster to ratify records than the world governing body which can take many months.

She also set a world record of 52.70 in the 300m hurdles which took over a second off of Karla Del Grande’s world record set last year and it took seven seconds off of the British best.

Neil Tunstall set a British record in the M60 100m hurdles with a 15.33/0.5 clocking to beat Tony Wells’ 15.49.

Dot Fraser’s 23.99/0.6 100m was an UK W85 best and she also ran 56.16 at 200m which appears to be the first mark at the event in the age group.

Caroline Marler broke the UK W70 200m hurdles mark with a time of 39.45.

Another Masters legend Steve Peters ran 25.57/1.8 at the age of 68 and also won the M65 100m in 12.78/-0.8.

England Commonwealth Games athlete Jill Harrison won the W60 1500m in 5:49.11 while 1976 Olympian Penny Yule won the W70 800m in 3:28.47 and 1500m in 6:39.33 and 1973 European Cup winner Chris Monk won the M70 100m in 13.49/0.2 and 200m in 28.45/2.1.

Olympic 50km walker Ian Richards was first M70 in the 3000m walk in 17:03.89.

In the field there were notable efforts from 58 year-old jumper Jo Willoughby whose 10.54m triple jump and 4.89/2.0 long jump added nine and seven centimetres to her respective British W55 records.

69 year-old Sue Yeomans cleared 2.31m in the pole vault.

Warwick Dixon, now aged 87, came close to some of his British records as he won M85 golds in the discus (24.26m), Hammer (20.78m), Javelin (20.95m) and shot (7.93m).

V40 mixed events: PV: 1 J Eastwood (Bed C, W40) 3.12. TJ: 1 L Whyke (Wake, W40) 9.67; 2 C Gratrix (Worc, W40) 7.69; 3 A Cross (Charn, W40) 7.12



V45: PV: 1 L Hughes (B&B, W45) 2.82



M35 men: 100 (1.5): 1 N Atwell (TVH) 11.17; 2 D Bovell (B&B) 11.31; 3 M Dickens (Tel) 11.49; 4 L Diggs (Hunts) 11.77; 5 A Aplin (Mans) 12.14; 6 H Agboke (HW) 12.28; 7 S Callister (Sale) 12.30; 8 H Singh (Soton) 12.40. 200 (-3.1): 1 N Atwell (TVH) 22.54; 2 D Bovell (B&B) 23.00; 3 M Dickens (Tel) 23.39; 4 L Diggs (Hunts) 24.00; 5 S Callister (Sale) 24.29; 6 A Aplin (Mans) 25.03. 400: 1 N Atwell (TVH) 50.72; 2 A Spour (Linc W) 51.01; 3 D Bray (Ports) 51.36; 4 J Williams (L’nelli) 53.75; 5 H Agboke (HW) 57.35. 800: 1 L Byrne (Swin) 2:00.57; 2 J Hiorns (Notts) 2:00.75; 3 C Lamb (R&N) 2:01.82; 4 C Loudon (Camb H) 2:02.72; 5 R Hawkins (Yeov O) 2:03.19; 6 M Tay (Herne H) 2:11.88. 1500: 1 L Byrne (Swin) 4:11.41; 2 J Craig (Anna) 4:11.75; 3 C Loudon (Camb H) 4:12.59; 4 D Watt (Stoke) 4:31.92. 110H (-2.9): 1 S Wilcockson (Mans) 16.60; 2 M Shortall (Thurr) 16.85; 3 T Grantham (Shef/Dearn) 17.90; 4 N Kelly (Vets) 18.88. 400H: 1 T Grantham (Shef/Dearn) 56.89; 2 S Wilcockson (Mans) 59.85; 3 M Shortall (Thurr) 62.41. 3000SC: 1 B Wilson (B&B) 10:50.54. HJ: 1 A Neat (Tel) 1.60; 2 B Ahmet (K&P) 1.45. PV: 1 S Gower (Bir) 3.52; 2 B Ahmet (K&P) 3.42. LJ: 1 M Hall (PNV) 5.60/1.9; 2 J Poxon (Burt) 5.54/-0.3; 3 M Shortall (Thurr) 4.87/0.0. TJ: 1 A Daffurn (Harrow) 14.37/1.2; 2 J Poxon (Burt) 11.37/-0.7; 3 B Ahmet (K&P) 10.87/0.0; 4 M Shortall (Thurr) 10.87/-1.3. SP: 1 C Mee (Charn) 10.69; 2 M Martin (Traff) 10.35; 3 B Ahmet (K&P) 9.96; 4 B Howard (Burt) 9.73. WT: 1 R Bate (Traff) 11.66; 2 C Mee (Charn) 10.32; 3 M Martin (Traff) 9.53; 4 B Howard (Burt) 8.86. DT: 1 M Plowman (Yeov O) 50.51; 2 M Hall (PNV) 34.22; 3 T Grantham (Shef/Dearn) 30.50; 4 M Martin (Traff) 29.72; 5 C Mee (Charn) 29.12; 6 B Howard (Burt) 26.10. HT: 1 M Bomba (Liv H) 57.82; 2 R Bate (Traff) 46.92; 3 M Martin (Traff) 31.96; 4 C Mee (Charn) 24.24; 5 B Howard (Burt) 21.65. JT: 1 M Hall (PNV) 49.73; 2 B Howard (Burt) 35.93; 3 B Wilson (B&B) 35.75; 4 C Mee (Charn) 32.99; 5 M Martin (Traff) 26.66



M40: 100 (0.0): 1 M Edwards (NE Vets) 11.46; 2 P Hall (Bir) 11.52; 3 G Gavriel (Mil K) 11.78; 4 A Ziko (Brain) 12.20; 5 J Hubbard (C&T) 12.23; 6 N Barton (BMH) 12.35; 7 C Christian (R&N) 12.50; 8 I McDonald (Centr) 12.58. 200 (0.1): 1 G Gavriel (Mil K) 23.80; 2 J Hubbard (C&T) 24.54; 3 A Ziko (Brain) 24.80; 4 I McDonald (Centr) 25.32. 400: 1 J Colclough (BRAT) 51.59; 2 D Brown (PNV) 53.12; 3 P Gould (Cov) 54.54; 4 C Christian (R&N) 54.91; 5 P Howard (R’well) 54.93; 6 A Ziko (Brain) 58.46. 800: 1 J Marshall (BRAT) 2:04.84; 2 P Howard (B&H) 2:06.29; 3 M Moon (Worc) 2:06.58; 4 P Gould (Cov) 2:07.11; 5 S Brown (WestEnd RR) 2:09.78; 6 P Howard (R’well) 2:10.96; 7 D Willett (SC Vets, M50) 2:13.31; 8 G Singh (Road) 2:15.51; 9 C Whitby (Gars) 2:18.25. 1500: 1 S Brown (WestEnd RR) 4:22.04; 2 C Whitby (Gars) 4:26.40; 3 G Singh (Road) 4:40.82. 110H (-2.9): 1 S Reidy (PNV) 16.55; 2 C Nicholls (Bas) 17.59. 400H: 1 S Reidy (PNV) 57.52; 2 S Millward (Glouc) 67.04; 3 M Dyson (N&P) 80.70. 3000SC: 1 S Millward (Glouc) 10:15.90; 2 S Gascoyne (C’field) 10:53.75; 3 R Shoreson (Unatt) 11:01.02; 4 M Dyson (N&P) 12:22.48. HJ: 1 C Nicholls (Bas) 1.60; 2 C Christian (R&N) 1.45. LJ: 1 N Barton (BMH) 6.19/-1.9; 2 J Hubbard (C&T) 5.56/-2.7; 3 C Nicholls (Bas) 5.42/0.7; 4 C Christian (R&N) 4.92/-0.3. TJ: 1 N Barton (BMH) 12.75/-1.5; 2 T Sheikh (K&P) 11.77/0.0; 3 S Gascoyne (C’field) 9.36/-3.8. SP: 1 S Wall (Dac) 10.59; 2 N Fitzpatrick (Havant) 8.90. WT: 1 J Taylor (Shef/Dearn) 16.33; 2 M Elliott (Tel) 12.70; 3 N Fitzpatrick (Havant) 9.33. DT: 1 J Taylor (Shef/Dearn) 47.66; 2 N Fitzpatrick (Havant) 28.38; 3 S Wall (Dac) 25.82. HT: 1 M Elliott (Tel) 45.64; 2 N Fitzpatrick (Havant) 28.26. JT: 1 S Wall (Dac) 38.02; 2 N Fitzpatrick (Havant) 32.47



M45: 100: r1 (-1.1): 1 N Johnston-Davis (Linc W) 12.21; 2 R Higson-Blythe (Wake) 12.31; 3 R Brooks (Met P) 12.37; 4 J Tindal (Pit) 12.38; 5 Y Opaleye (Hunts) 12.59. r2 (-0.5): 1 D Bradley (C&N) 11.18; 2 J Wood (Harrow) 11.63; 3 C Harvey (Lewes) 12.08; 4 A Flint (Tel) 12.56; 5 M Vallier (Poole R) 12.67. 200: r1 (-1.4): 1 N Johnston-Davis (Linc W) 24.76; 2 S Thorpe (Wake) 25.38; 3 R Higson-Blythe (Wake) 25.82; 4 J Tindal (Pit) 25.89; 5 R Tyson (BMH) 27.33. r2 (-2.6): 1 D Bradley (C&N) 23.10; 2 A Bellis (Traff) 23.93; 3 J Wood (Harrow) 24.13; 4 C Harvey (Lewes) 24.60; 5 M Atkin (GAC) 25.14; 6 A Flint (Tel) 25.87. 400: 1 A Bellis (Traff) 52.68; 2 R Brooks (Met P) 54.74; 3 A Halliday (H’gate) 55.15; 4 P Harmer (Charn) 56.20. 800: 1 D Locker (Kett) 2:04.58; 2 M Chambers (Soton) 2:04.97; 3 P Harmer (Charn) 2:05.43; 4 R Weaver (Southern Counties Veterans AC) 2:07.08; 5 S Ellis (Leeds C) 2:12.59; 6 D Scroop (Gars) 2:13.25; 7 S Oak (Roth) 2:13.68; 8 G Asbury (W&B) 2:13.79; 9 A Cotterill (C&S) 2:18.67. 1500: 1 J Bailey (Newk) 4:23.38; 2 D Locker (Kett) 4:23.45; 3 R Weaver (Southern Counties Veterans AC) 4:25.75; 4 S Ellis (Leeds C) 4:27.25; 5 C Westcott (SNH) 4:30.24; 6 J Rouse (Der) 4:38.18. 110H (-2.9): 1 D Graham (Shett) 18.77; 2 P Davey (Ashf) 18.91. 400H: 1 P Davey (Ashf) 72.05. 3000SC: 1 J McLoughlin (Walton) 10:50.32. 3000W: 1 R Robinson (Redc) 19:35.40. HJ: 4 D Graham (Shett) 1.55; 5 M Williams (Camb U) 1.45. PV: 1 J Robinson (Hale) 4.20; 2 B Kingman (NEB) 3.42. LJ: 1 G Stirling (E’bne) 5.76/-1.9; 2 D Graham (Shett) 5.60/-0.4; 3 M Atkin (GAC) 5.49/-0.1; 4 R Tyson (BMH) 4.99/0.0; 5 S Thorpe (Wake) 4.71/0.8; 6 Y Opaleye (Hunts) 4.66/-4.2. TJ: 1 G Stirling (E’bne) 12.44/0.7; 2 D Graham (Shett) 10.74/-3.1; 3 S Lake (Ashf) 10.14/-2.1; 4 R Higson-Blythe (Wake) 9.39/-3.1. SP: 1 S McCauley (Oxf C) 13.76; 2 C Hagberg (HW) 12.98; 3 S Achurch (PNV) 11.31; 4 M Willis (Walton) 8.18. WT: 1 C Hagberg (HW) 15.84; 2 S Achurch (PNV) 11.14; 3 M Willis (Walton) 7.99. DT: 1 C Hagberg (HW) 38.45; 2 S McCauley (Oxf C) 38.43; 3 S Achurch (PNV) 34.05; 4 M Willis (Walton) 21.67. HT: 1 C Hagberg (HW) 46.41; 2 S Achurch (PNV) 39.65; 3 M Willis (Walton) 23.17. JT: 1 S Bennett (WG&EL) 53.04; 2 C Smith (Arb) 51.24; 3 W Todd (Leigh) 45.73; 4 S Achurch (PNV) 43.63; 5 T Tarbit (Der) 32.65; 6 M Willis (Walton) 20.12



M50: 100: r1 (-0.9): 1 S Terry-Short (C&S) 12.80; 2 P Richardson (N Masters) 13.11; 3 D O’Leary (Mil K) 13.50; 4 A Wise (WSEH) 14.80. r2 (1.0): 1 G Minetti (Herne H) 12.11; 2 P Corcoran (Cov) 12.35; 3 M White (Mans) 12.36; 4 M Wall (Steel) 12.40; 5 C Beecham (Newb) 12.44. 200 (-0.8): 1 G Minetti (Herne H) 24.88; 2 P Corcoran (Cov) 25.10; 3 M White (Mans) 25.45; 4 C Beecham (Newb) 25.86; 5 M Wall (Steel) 25.91; 6 P Richardson (N Masters) 26.72; 7 D Wilson (Strat) 27.19; 8 D O’Leary (Mil K) 27.88. 400: 1 R Clark (PH Racing) 54.60; 2 P Corcoran (Cov) 55.37; 3 M Gardiner (Chelt) 56.06; 4 D Shortridge (VP&TH) 59.64; 5 D Wilson (Strat) 60.04; 6 K Fairclough (Notts) 62.81; 7 D O’Leary (Mil K) 64.31. 800: 1 T O’Brien (Liv PS) 2:08.96; 2 M Symes (AFD) 2:09.64; 3 R Datnow (TVH) 2:12.53; 4 T James (Kett) 2:14.35; 5 N Pendlebury (Alt) 2:20.11; 6 J Hodge (B&W) 2:23.52. 1500: 1 M Symes (AFD) 4:18.70; 2 T O’Brien (Liv PS) 4:19.76; 3 N Pendlebury (Alt) 4:43.30; 4 J Hodge (B&W) 4:43.77. 100H (-3.6): 1 G Smith (Lut) 14.77; 2 K Fairclough (Notts) 19.08; 3 D Shortridge (VP&TH) 22.11. 400H: 1 N Edwards (RN) 60.82; 4 D Shortridge (VP&TH) 69.86; 2 J Tilley (Glouc) 71.53; 3 K Fairclough (Notts) 75.59. 3000SC: 1 J Tilley (Glouc) 11:52.37; 2 G Ramsay (FVS) 12:50.96. HJ: 1 D Hartwell (Mid M) 1.65; 2 G Smith (Lut) 1.60; 2 A England (N Masters) 1.60. LJ: 1 C Beecham (Newb) 5.92/-0.5; 2 G Smith (Lut) 5.54/-0.9; 3 D Hartwell (Mid M) 5.23/-0.4; 4 S Nash (TVH) 5.22/0.0. TJ: 1 G Smith (Lut) 11.59; 2 C Beecham (Newb) 10.72; 3 M Kowalski (Thurr) 9.93. SP: 1 G Degutis (NEB) 15.24; 2 J Twiddle (KuH) 13.70; 3 G Cook (K&P) 12.25; 4 D Crawford (Strab) 11.76; 5 D Askew (Donc) 11.55; 6 D Cripps (Worc) 10.72; 7 J Hames (SC Vets) 10.64; 8 P Evans (Woking) 10.14; 9 G Walter (Oxf C) 9.27; 10 A Spencer (Brack) 8.83; 11 A Taylor (Burt) 8.31; 12 S Nash (TVH) 6.87. WT: 1 G Cook (K&P) 18.48; 2 J Twiddle (KuH) 16.01; 3 D Cripps (Worc) 14.30; 4 D Crawford (Strab) 12.60; 5 P Evans (Woking) 12.40; 6 G Walter (Oxf C) 11.28; 7 A Spencer (Brack) 9.47. DT: 1 J Twiddle (KuH) 41.40; 2 G Cook (K&P) 40.10; 3 D Askew (Donc) 37.85; 4 A Bajwa (C&C) 37.28; 5 J Hames (SC Vets) 37.24; 6 P Evans (Woking) 36.03; 7 D Crawford (Strab) 34.91; 8 D Cripps (Worc) 33.23; 9 G Walter (Oxf C) 26.20; 10 A Spencer (Brack) 23.87; 11 A Taylor (Burt) 23.00. HT: 1 G Cook (K&P) 58.02; 2 J Twiddle (KuH) 45.22; 3 D Cripps (Worc) 39.62; 4 P Evans (Woking) 30.21; 5 G Walter (Oxf C) 27.36; 6 A Spencer (Brack) 25.38; 7 A Taylor (Burt) 23.86. JT: 1 D Crawford (Strab) 45.88; 2 P Evans (Woking) 34.14; 3 A Taylor (Burt) 30.53; 4 A Spencer (Brack) 21.84



M55: 100 (-0.5): 1 B Zelechowski (Horsh BS) 12.00; 2 A Burniston (Donc) 12.39; 3 P Canning (Mil K) 12.54; 4 I Allen (Yeov O) 12.79; 5 D Stephenson (FVS) 14.07. 200: r1 (2.6): 1 P Canning (Mil K) 25.08; 2 A Burniston (Donc) 25.84; 3 B Marsden (Wyc P) 26.00; 4 D Pigott (Notts) 28.13; 5 R Grew (Exe) 28.32; 6 D Stephenson (FVS) 28.63; 7 P Stansbury (Dac) 29.06. 400: r1: 1 B Davis (Newp) 60.24; 2 D Wilde (C&S) 60.89; 3 D Pigott (Notts) 62.52; 4 R Grew (Exe) 65.85. r2: 1 S Atkinson (Phoe) 59.02; 2 A James (K&S) 59.24; 3 A Jones (VP&TH) 59.70; 4 L Golding (Pend) 62.40; 5 P Stansbury (Dac) 67.15. 800: 1 S Atkinson (Phoe) 2:19.49; 2 A Haines (Phoe) 2:19.70; 3 J Grainger (Soton) 2:21.12; 4 D Gardner (Swin) 2:21.91; 5 R Parkin (Der) 2:22.34; 6 D Wilde (C&S) 2:22.52; 7 S Roberts (Handy C) 2:22.57; 8 J Greig (SMR) 2:24.52; 9 P Grabsky (Phoe) 2:28.30; 10 R Head (Herts P) 2:29.66; 11 B Davis (Newp) 2:38.00. 1500 (-1.1): 1 A Haines (Phoe) 4:43.46; 2 R Parkin (Der) 4:45.55; 3 J Grainger (Soton) 4:46.94; 4 D Thornton (B&W) 4:59.50. 100H (1.0): 1 B Marsden (Wyc P) 14.79; 2 G Reddington (WSEH) 19.23. 400H: 1 B Marsden (Wyc P) 65.70; 2 P Sutherland (Belg) 69.03; 3 A James (K&S) 69.43; 4 G Reddington (WSEH) 72.73. 3000SC: 1 J Buchanan (Dumf) 11:59.91; 2 M Kelk (Fav) 12:52.16. 3000W: 1 D Annetts (N Herts) 14:28.28. HJ: 1 S Linsell (Leeds C) 1.64; 2 J Macgregor (A’deen) 1.58; 3 I Allen (Yeov O) 1.55. PV: 1 T Crysell (Padd W) 1.81. LJ: 1 B Zelechowski (Horsh BS) 5.67; 2 I Allen (Yeov O) 5.01; 3 T Crysell (Padd W) 4.25; 4 D Pigott (Notts) 4.23. TJ: 1 P Canning (Mil K) 10.05/0.9; 2 T Crysell (Padd W) 9.64/0.3. SP: 1 J Nicholls (Warr) 13.90; 2 S Whyte (TVH) 10.63; 3 D Burrell (Lut) 9.58; 4 T Ratcliffe (Dac) 9.48. WT: 1 J Pearson (Charn) 20.33; 2 S Whyte (TVH) 16.17; 3 S Linsell (Leeds C) 13.54; 4 P Kelly (Woking) 13.17; 5 D Burrell (Lut) 12.60; 6 A Rushbrook (Bexley) 11.37; 7 J Gillespie (EMAC) 9.65. DT: 1 S Whyte (TVH) 38.80; 2 S Linsell (Leeds C) 35.11; 3 P Kelly (Woking) 34.27; 4 T Ratcliffe (Dac) 32.48; 5 A Rushbrook (Bexley) 31.62; 6 L Golding (Pend) 30.19; 7 P Young (M&C) 29.81; 8 L Peters (Shef/Dearn) 28.37; 9 D Burrell (Lut) 27.59; 10 J Gillespie (EMAC) 25.73. HT: 1 J Pearson (Charn) 58.64; 2 S Whyte (TVH) 47.86; 3 D Burrell (Lut) 39.08; 4 S Linsell (Leeds C) 37.18; 5 P Kelly (Woking) 36.46; 6 A Rushbrook (Bexley) 31.28; 7 T Ratcliffe (Dac) 28.77. JT: 1 T Ratcliffe (Dac) 44.31; 2 D Burrell (Lut) 31.92



M60: 100: r1 (0.3): 1 M Ellery (B&W) 13.70; 2 P Bartolomasi (N Masters) 14.30; 3 I Ratcliffe (Macc) 14.38; 4 W Paterson (Corby) 14.89; 5 P Yeoman (Newp) 15.63; 6 S Paget (ESM) 16.31. r2 (-4.3): 1 J Wright (Chor ATC) 12.54; 2 M Woods (Padd W) 13.01; 3 A Mccrum (BMH) 13.43; 4 L Mulrooney (Vets) 14.29; 5 K Powell (Newp) 15.05. 200 (0.2): 1 M Woods (Padd W) 26.27; 2 P Ilo (RSC) 26.32; 3 S Lynn (NSP) 26.45; 4 A Mccrum (BMH) 26.64; 5 T James (Bed C) 26.94; 6 M Ellery (B&W) 28.21; 7 I Ratcliffe (Macc) 30.44; 8 W Paterson (Corby) 32.58. 400: 1 J Wright (Chor ATC) 58.98; 2 S Lynn (NSP) 59.52; 3 P Ilo (RSC) 60.45; 4 T James (Bed C) 61.20; 5 J Turner (Sheff RC) 62.07; 6 G Parkes (Newry) 65.95. 800: 1 J Turner (Sheff RC) 2:20.81; 2 C Bates (Dartf) 2:25.70; 3 G Parkes (Newry) 2:27.51; 4 I Budge (B’cay) 2:45.47; 5 S Doxey (Swint) 2:46.58. 1500: 1 C Ridley (Col H) 4:44.46; 2 J Turner (Sheff RC) 4:53.32; 3 M Cursons (Harrow) 4:55.81; 4 G Parkes (Newry) 5:06.32; 5 S Stanley (EMAC) 5:26.65; 6 I Budge (B’cay) 5:36.22; 7 S Doxey (Swint) 5:42.04; 8 R Jenkin (Hill) 5:51.90; 9 C Oxlade (Croy) 5:57.84. 100H (0.5): 1 N Tunstall (Corn) 15.33; 2 T James (Bed C) 16.06; 3 I Moody (Pit) 17.48; 4 P Edwards (Burt) 19.97. 300H: 1 N Tunstall (Corn) 44.83; 2 R White (Worc) 45.63; 3 I Moody (Pit) 50.90; 4 N Groocock (Havant) 53.06; 5 E Lam (SC Vets) 69.51. 2000SC: 1 C Ireland (Sheff RC) 7:31.66; 2 S Le Mare (S’end) 7:51.92; 3 P York (ESM) 8:07.56; 4 D Darnell (Hunts) 8:13.77; 5 R Jenkin (Hill) 9:02.47; 6 C Oxlade (Croy) 9:22.71. 3000W: 1 H Minhas (Leic WC) 18:20.45; 2 M Ashby (Camb H) 18:47.85. HJ: 1 G Capon (Dartf) 1.50; 2 J Rowe (Mid M) 1.30; 3 E Lam (SC Vets) 1.25; 4 P Yeoman (Newp) 1.20. PV: 1 A Leiper (AFD) 2.82; 2 R Phelan (Hunts) 2.72; 3 G Powley (Linc W) 2.62; 4 W Martin (Hast) 2.62; 5 A Hardy (B&B) 2.22; 6 P Yeoman (Newp) 2.02. LJ: 1 A Mccrum (BMH) 4.89; 2 J Barratt (Stock H) 4.39; 3 C Warren (Loughton) 4.21; 4 P Bartolomasi (N Masters) 4.02; 5 E Lam (SC Vets) 3.31. TJ: 1 J Gittens (Leeds C) 11.16/0.8; 2 J Barratt (Stock H) 10.14/0.2; 4 G Capon (Dartf) 9.95/0.2; 6 C Warren (Loughton) 8.83/1.4; 7 D Shields (Read) 8.59/2.1; – D Shields (Read) 8.46/-0.5. SP: 1 M Hausler (C&C) 13.48; 2 A Leiper (AFD) 13.44; 3 K Murch (R&N) 12.18; 4 B Broadbridge (Newb) 11.76; 5 S Pomeroy (Abing) 11.71; 6 J Moreland (R&N) 11.55; 7 A Mccrum (BMH) 10.65; 8 C Privett (Belg) 10.25; 9 G Powley (Linc W) 9.02; 10 D Stokes (Dees) 8.74; 11 P Yeoman (Newp) 6.79; 12 I Jackson (Sco Vets) 6.76. WT: 1 A Hall (Chich) 17.40; 2 C Privett (Belg) 16.16; 3 J Moreland (R&N) 16.08; 4 B Broadbridge (Newb) 16.04; 5 K Murch (R&N) 15.85; 6 S Pomeroy (Abing) 15.59; 7 A Leiper (AFD) 14.99; 8 P Wishart (Camb H) 12.42; 9 D Stokes (Dees) 11.65. DT: 1 J Moreland (R&N) 51.71; 2 C Privett (Belg) 42.96; 3 A Leiper (AFD) 42.33; 4 B Broadbridge (Newb) 42.19; 5 K Murch (R&N) 41.11; 6 M Hausler (C&C) 38.12; 7 P Herron (Derry) 35.59; 8 P Wishart (Camb H) 34.01; 9 G Powley (Linc W) 28.58; 10 I Jackson (Sco Vets) 20.32; 11 P Yeoman (Newp) 20.28; 12 E Lam (SC Vets) 16.33. HT: 1 A Hall (Chich) 44.45; 2 C Privett (Belg) 44.27; 3 J Moreland (R&N) 42.66; 4 K Murch (R&N) 42.53; 5 A Leiper (AFD) 42.41; 6 B Broadbridge (Newb) 39.77; 7 S Pomeroy (Abing) 38.94; 8 D Stokes (Dees) 33.96; 9 I Jackson (Sco Vets) 19.00. JT: 1 K Murch (R&N) 49.21; 2 S Maxwell (E&H) 41.26; 3 M Hausler (C&C) 35.11; 4 G Powley (Linc W) 34.65; 5 C Privett (Belg) 30.83; 6 P Yeoman (Newp) 18.04



M65: 100 (-0.8): 1 S Peters (N Masters) 12.78; 2 M Leyland (Shet) 13.10; 3 P Mould (B&R) 13.13; 4 S Barrett (Newb) 13.52; 5 C Moven (R&N) 13.59; 6 R Singh (Cov) 15.62. 200 (1.8): 1 S Peters (N Masters) 25.57; 2 M Leyland (Shet) 26.91; 3 P Mould (B&R) 27.34; 4 S Barrett (Newb) 27.59; 5 I Licietis (Charn) 28.86. 400: 1 I Licietis (Charn) 64.67; 2 S Barrett (Newb) 65.19; 3 R Thomson (N Masters) 78.20. 800: 1 G Bayne (Morp) 2:46.84; 2 C Smith (R&N) 2:51.51; 3 M Quinn (Sheff RC) 2:53.41; 4 R Thomson (N Masters) 2:54.44; 5 I Wright (Corn) 2:57.49; 6 D Proffitt (Llis) 3:27.03; 7 A Dolton (SoC) 3:28.30. 1500: 1 G Bayne (Morp) 5:27.95; 2 K Archer (Scar) 5:40.47; 3 R Thomson (N Masters) 5:44.54; 4 M Quinn (Sheff RC) 5:57.45; 5 S Hillman (Charn) 6:04.10; 6 I Wright (Corn) 6:10.29; 7 D Proffitt (Llis) 6:56.97; 8 K Dillon (Manc H) 7:10.87. 100H (0.5): 1 R Singh (Cov) 23.85. 300H: 1 P McGing (IRL) 52.26. 2000SC: 1 P McGing (IRL) 9:58.05. 3000W: 1 I Torode (Bir) 19:01.45; 2 D Kissane (IRL) 20:11.34; 3 R Thomson (N Masters) 23:31.99. HJ: 1 P McGing (IRL) 1.36; 2 T Wade (TVH) 1.25. LJ: 1 M Leyland (Shet) 4.65; 2 T Wade (TVH) 4.14; 3 R Singh (Cov) 4.14; 4 D Cumming (N Masters) 3.29. TJ: 1 M Leyland (Shet) 9.83/-1.9; 2 I Thomson (SC Vets) 9.03/-1.4; 3 C Carden (R&N) 7.99/0.0. SP: 1 J Fenton (Dartf) 11.07; 2 M Pell (Cov) 10.04; 3 T Straker (NSP) 9.58; 4 R Healey (Ports) 9.23; 5 G Packman (Bed C) 9.08; 6 J Birkett (N Masters) 8.32; 7 D Maggs (Gate) 8.01. WT: 1 I Cooley (Roth) 14.63; 2 M Bale (Hay H) 11.92; 3 T Saunders-Mullins (SNH) 10.45; 4 T Needham (PNV) 10.16; 5 T Straker (NSP) 8.97. DT: 1 R Healey (Ports) 36.30; 2 D Maggs (Gate) 33.89; 3 G Packman (Bed C) 32.25; 4 T Straker (NSP) 31.79; 5 T Wade (TVH) 30.23; 6 T Needham (PNV) 29.09; 7 C Carden (R&N) 28.74; 8 M Bale (Hay H) 28.20; 9 J Birkett (N Masters) 20.36. HT: 1 I Cooley (Roth) 39.90; 2 D Maggs (Gate) 39.14; 3 M Bale (Hay H) 32.25; 4 T Saunders-Mullins (SNH) 32.08; 5 T Needham (PNV) 24.06; 6 T Straker (NSP) 22.89. JT: 1 J Fenton (Dartf) 41.53; 2 C Pruski (Swan) 31.92; 3 D Grum (R&N) 30.82; 4 D Maggs (Gate) 23.90



M70: 100 (0.2): 1 C Monk (Leic C) 13.49; 2 C Padmore (Oxf C) 13.86; 3 D Walker (N Masters) 14.52; 4 J McGarry (Irv) 14.95; 5 C Palmer (Runners-next-the-Sea) 15.26; 6 T Wells (Corby) 15.76; 7 P Reynolds (Vets) 18.31. 200: r1 (0.2): 1 C Palmer (Runners-next-the-Sea) 30.92; 2 G Webster (Lyth) 34.03; 3 M Edwards (Spark) 36.50; 4 P Reynolds (Vets) 41.12. r2 (2.1): 1 C Monk (Leic C) 28.45; 2 C Padmore (Oxf C) 28.72; 3 J McGarry (Irv) 30.53; 4 B Hendrie (Banb) 32.75; 5 T Wells (Corby) 33.21. 400: 1 C Padmore (Oxf C) 66.54; 2 G Webster (Lyth) 74.95; 3 B Hendrie (Banb) 75.72. 800: 1 D Oxland (Notts) 2:37.86; 2 J Skelton (Mil K) 2:41.29; 3 S Thorp (Oxf C) 2:41.56; 4 G Webster (Lyth) 2:52.48; 5 P Kennedy (Lewes) 2:52.85; 6 J Exley (Oxf C) 3:17.11. 1500: 1 D Oxland (Notts) 5:14.74; 2 J Skelton (Mil K) 5:20.38; 3 S Thorp (Oxf C) 5:22.86; 4 G Webster (Lyth) 5:49.43; 5 P Kennedy (Lewes) 5:50.56; 6 J Exley (Oxf C) 6:29.25. 80H (1.8): 1 T Wells (Corby) 15.39; 2 A Hill (New M) 16.74. 3000W: 1 I Richards (Steyn) 17:03.89. HJ: 1 A Hill (New M) 1.33. PV: 1 A Hill (New M) 1.82. LJ: 1 J Wilson (N Masters) 2.82; 2 P Reynolds (Vets) 2.82. TJ: 1 D Folgate (Kett) 9.02/0.0; 2 P Reynolds (Vets) 6.11/0.6. SP: 1 G Tyler (Chelm) 12.24; 2 T Richards (High) 11.81; 3 A Hill (New M) 11.05; 4 K Bates (PNV) 10.95; 5 J Wild (VAANE) 9.03; 6 T Meakin (Mid M) 7.84; 7 P Reynolds (Vets) 7.62. WT: 1 J Wild (VAANE) 13.64; 2 C Thomson (Tav) 12.86; 3 T Richards (High) 12.84; 4 K Bates (PNV) 11.61; 5 B Renshaw (Roth) 11.05; 6 B Bridges (Belg) 10.84; 7 P Reynolds (Vets) 10.02. DT: 1 G Tyler (Chelm) 39.30; 2 N Griffin (WSEH) 35.19; 3 J Wild (VAANE) 34.65; 4 T Richards (High) 34.10; 5 P Todd (Leigh) 32.57; 6 A Hill (New M) 29.94; 7 B Scott (Mil K) 27.40; 8 P Reynolds (Vets) 19.48. HT: 1 J Wild (VAANE) 37.56; 2 T Richards (High) 33.53; 3 C Thomson (Tav) 32.66; 4 B Bridges (Belg) 31.56; 5 B Renshaw (Roth) 26.85; 6 P Reynolds (Vets) 16.98. JT: 1 A Hill (New M) 36.54; 2 T Richards (High) 33.64; 3 P Todd (Leigh) 32.85; 4 B Scott (Mil K) 27.90; 5 B Bowley (Burt) 25.89



M75: 100 (-0.3): 1 A Long (Herne H) 15.45; 2 V Novell (Soton) 15.54; 3 M James (Les C) 16.50; 4 R Davies (SC Vets) 16.58. 200 (-3.1): 1 V Novell (Soton) 32.46; 2 A Long (Herne H) 33.09; 3 M James (Les C) 34.44; 4 R Davies (SC Vets) 35.38; 5 D Williamson (Unatt) 35.70. 400: 1 M Weir (Belp) 75.94; 2 D Williamson (Unatt) 82.58; 3 R Davies (SC Vets) 88.39; 4 R Lewis (Exm H) 96.61. 800: 1 R Lewis (Exm H) 3:56.90. 1500: 1 M Weir (Belp) 5:39.50. LJ: 1 A Long (Herne H) 3.46. TJ: 1 A Long (Herne H) 8.11/1.0. SP: 1 B Hawksworth (Der) 9.51; 2 D Kuester (Bic) 8.44; 3 P Daw (SW Vets) 7.89; 4 R Davies (SC Vets) 6.23. WT: 1 B Hawksworth (Der) 14.29; 2 D Kuester (Bic) 10.74; 3 S Dhaliwal (SSH) 7.12. DT: 1 B Hawksworth (Der) 33.24; 2 D Kuester (Bic) 23.91; 3 S Dhaliwal (SSH) 23.90; 4 P Daw (SW Vets) 21.00; 5 R Davies (SC Vets) 18.04. HT: 1 B Hawksworth (Der) 40.98; 2 D Kuester (Bic) 29.13; 3 S Dhaliwal (SSH) 23.31. JT: 1 P Daw (SW Vets) 29.49; 2 B Hawksworth (Der) 28.48; 3 D Kuester (Bic) 23.16; 4 R Davies (SC Vets) 17.11

M80: 100 (-0.3): 1 J O’Shea (IRL) 16.71; 2 R Bruck (Barn) 19.03. 200 (2.2): 1 R Bruck (Barn) 42.04; 2 P Rees (Rhon) 53.34. 1500: 1 D Tomlinson (Bolt) 7:56.12. HJ: 1 R Bruck (Barn) 1.15; 2 J O’Shea (IRL) 1.10; 3 M Herring (Kett) 0.95; 4 P Rees (Rhon) 0.95. PV: 1 M Herring (Kett) 1.41. LJ: 1 J O’Shea (IRL) 3.34; 2 R Bruck (Barn) 2.90; 3 P Rees (Rhon) 2.05. TJ: 1 P Rees (Rhon) 5.37/2.0; – P Rees (Rhon) 5.34/-0.1. SP: 1 J Sloan (Annan) 9.02; 2 P Rees (Rhon) 6.72; 3 M Herring (Kett) 5.90. DT: 1 J Sloan (Annan) 22.86; 2 P Rees (Rhon) 18.93; 3 M Herring (Kett) 15.64. HT: 1 P Rees (Rhon) 18.35. JT: 1 J Sloan (Annan) 21.43; 2 M Herring (Kett) 11.71



M85: 200 (2.2): 1 E Simpson (Vets) 45.43. 400: 1 G Bobb (York) 1:50.42. 800: 1 E Simpson (Vets) 4:06.75. 1500: 1 E Simpson (Vets) 7:52.75. SP: 1 W Dixon (Camb H) 7.93; 2 G Bobb (York) 7.89; 3 H Ryan (NE Vets) 7.28. WT: 1 W Dixon (Camb H) 9.95; 2 H Ryan (NE Vets) 8.51. DT: 1 W Dixon (Camb H) 24.15; 2 H Ryan (NE Vets) 17.93. HT: 1 W Dixon (Camb H) 24.26; 2 H Ryan (NE Vets) 20.47. JT: 1 W Dixon (Camb H) 20.78; 2 G Bobb (York) 18.68; 3 H Ryan (NE Vets) 13.66



W35 women: 100 (-0.6): 1 A Potter (Wake) 13.01; 2 E Wiltshire (R&N) 13.09; 3 K Balogun (Ilf) 13.10; 4 V Robinson (Bexley) 13.46; 4 A Pop (Brain) 13.46; 6 M Morey (DC Sprint Club) 13.77; 7 D Aplin (Mans) 13.93. 200 (-3.1): 1 K Balogun (Ilf) 26.43; 2 A Potter (Wake) 26.94; 3 A Pop (Brain) 27.22; 4 V Robinson (Bexley) 28.87; 5 D Aplin (Mans) 29.69. 400: 1 K Spencer (Nun) 63.56; 2 L Hendry (Rad) 65.40; 3 N Brennan (Have) 66.35. 800: 1 K Spencer (Nun) 2:23.79; 5 L Hendry (Rad) 2:32.20; 6 S Fauset (Unatt) 2:33.71; 8 J Temple (AFD) 2:49.57. 1500: 1 R Vickers (Ports) 4:47.11; 2 F Sharpley (Macc) 5:08.66. 100H (-3.6): 1 J Albrow (Belg) 16.60; 2 D Dasse (Liv PS) 21.34. 400H: 1 N Desai (Morp) 61.20; 2 L Fellowes (Read) 83.20. 2000SC: 1 H Letley (HW) 9:22.63. HJ: 1 D Dasse (Liv PS) 1.45; 2 J Albrow (Belg) 1.40. PV: 1 M Hilborne (Craw) 3.42. LJ: 1 G Cooke (Edin) 4.74. TJ: 1 G Cooke (Edin) 10.12; 2 T Howell (Walton) 9.68. SP: 1 G Cooke (Edin) 9.50; 2 N Mann (Camb H) 7.20. WT: 1 B Lishman (Wig D) 10.08; 2 N Mann (Camb H) 9.95. DT: 1 L Allen (Lich) 21.67; 2 N Mann (Camb H) 21.58; 3 B Lishman (Wig D) 19.91. HT: 1 B Lishman (Wig D) 37.13; 2 N Mann (Camb H) 31.63; 3 L Allen (Lich) 22.51. JT: 1 J Albrow (Belg) 30.74; 2 G Cooke (Edin) 25.87; 3 N Mann (Camb H) 20.96; 4 B Lishman (Wig D) 16.85



W40: 100 (-3.1): 1 K Burles (Read) 13.48; 2 L Vallins (B&B) 13.61; 3 C Agwu (Traff) 13.83; 4 E Jones (Newp) 13.97; 5 K Mykietyn (Central P) 14.31; 6 J Rowicki (Prest) 14.32; 7 H Richardson (M’bro) 14.36. 200 (-2.1): 1 K Burles (Read) 26.97; 2 L Vallins (B&B) 27.56; 3 E Jones (Newp) 28.62; 4 K Mykietyn (Central P) 28.92; 5 H Richardson (M’bro) 29.18; 6 J Rowicki (Prest) 29.43. 400: 1 H Richardson (M’bro) 70.89; 2 E Hunt (Bir) 73.25. 800: 1 F Maddocks (Belg) 2:24.53; 2 M Shaw (Harb) 2:30.01; 3 J Beattie (Kil’k) 2:30.81; 4 W Perkins (PNV) 2:44.91; 5 R Mills (Swint) 3:04.30. 1500: 1 A Hughes Davies (Arena) 4:49.95; 2 F Stanyard (B&R) 4:59.66; 3 C Cooney (Linc W) 5:13.70; 4 R Mills (Swint) 6:04.57. 2000SC: 1 C Dover (York) 8:31.20; 2 E Bellinger (EMAC) 8:52.34. 3000W: 1 C Derbyshire (Nun) 16:59.08. HJ: 1 C Gratrix (Worc) 1.30. LJ: 1 L Whyke (Wake) 4.48; 2 A Cross (Charn) 3.49. SP: 1 J Bate (Traff) 10.98; 2 M Berndt (M&M) 9.83; 3 J Howard (Bart D) 9.38; 4 K Buckley (Traff) 8.70; 5 M Townsend (B&W) 8.35. WT: 1 J Bate (Traff) 12.22; 2 K Buckley (Traff) 9.67. DT: 1 J Bate (Traff) 35.75; 2 M Berndt (M&M) 30.85; 3 J Howard (Bart D) 22.05; 4 M Townsend (B&W) 20.73. HT: 1 J Bate (Traff) 39.55; 2 K Buckley (Traff) 30.11; 3 M Townsend (B&W) 18.21. JT: 1 J Bate (Traff) 27.54; 2 M Townsend (B&W) 18.37



W45: 100: r1 (-3.4): 1 K Miles (Win) 14.40; 2 L Lester (Darl) 15.02; 3 C Goulder-Davies (C&S) 16.14; 4 L Purdy (Liv PS) 16.15. r2 (-2.1): 1 T Milward (Pend) 13.41; 2 G Read (Gt Yar) 14.02; 3 L Marsh (Pit) 14.12; 4 L Wellings (Wyc P) 14.30; 5 A Jackson (Oxf C) 14.57. 200: r1 (-2.0): 1 K Miles (Win) 29.76; 2 S Dooley (SMR) 31.89; 3 L Purdy (Liv PS) 33.29; 4 K Roberts (AFD) 33.40. r2 (-2.0): 1 T Milward (Pend) 27.06; 2 S Loades (Brack) 28.70; 3 G Read (Gt Yar) 28.93; 4 L Wellings (Wyc P) 29.78; 5 L Lester (Darl) 31.35. 400: 1 T Milward (Pend) 66.63; 2 V Browning (C&S) 69.80; 3 K Roberts (AFD) 78.30. 800: 1 N Sturzaker (Herne H) 2:33.82; 2 V Browning (C&S) 2:38.92. 1500: 1 N Sturzaker (Herne H) 5:12.56; 2 V Hughes (Stoke) 5:17.98; 3 C Warrington (B&R) 5:20.19. 80H (-3.7): 1 L Lester (Darl) 16.26. 400H: 1 S Loades (Brack) 70.31; 2 K Brook (Rane) 75.44. 2000SC: 1 A Ramos-Villaverde (Rad) 9:16.94. HJ: 1 L Marsh (Pit) 1.35. LJ: 1 L Lester (Darl) 3.90; 2 S Dooley (SMR) 3.60. SP: 1 S McGrath (C&C) 9.29; 2 L Hughes (B&B) 9.03; 3 C Reid (Morp) 8.96; 4 T Gould (ESM) 7.54; 5 N Long (Burt) 5.67. WT: 1 T Gould (ESM) 9.65; 2 S McGrath (C&C) 8.46; 3 N Long (Burt) 7.36. DT: 1 C Reid (Morp) 29.94; 2 S McGrath (C&C) 24.83; 3 T Gould (ESM) 20.63; 4 N Long (Burt) 12.61. HT: 1 T Gould (ESM) 30.70; 2 N Long (Burt) 27.00; 3 S McGrath (C&C) 25.68. JT: 1 L Morrison (EMAC) 22.87; 2 S McGrath (C&C) 22.03; 3 T Gould (ESM) 20.09; 4 N Long (Burt) 14.76; 5 C Reid (Morp) 13.67



W50: 100: r1 (-2.4): 1 F Palmer (Notts) 14.94; 2 D Roe (Spring) 15.32; 3 D Casson (Long) 15.34; 4 W Day (Linc W) 15.46. r2 (2.0): 1 M Thomas (Bir) 13.27; 2 P Williams (Strat) 13.62; 3 A Saunders (Pend) 13.74; 4 P Wootten (Oxf C) 14.49; 5 J Sidney (Newp) 14.61. 200: r1 (1.1): 1 W Day (Linc W) 31.15; 2 D Casson (Long) 31.28; 3 D Roe (Spring) 31.47; 4 A Dunphy (PNV) 32.37. r2 (-3.1): 1 M Thomas (Bir) 27.48; 2 A Saunders (Pend) 28.99; 3 P Wootten (Oxf C) 30.05; 4 F Palmer (Notts) 31.06; 5 J Sidney (Newp) 31.09. 400: 1 S Cooke (Lut) 57.55; 2 E Hollinshead (C&S) 69.47; 3 A Dunphy (PNV) 73.03; 4 D Haynes-Sewell (Stubb G) 91.42. 800: 1 S Cooke (Lut) 2:23.50; 2 J Wilson (Edin) 2:37.49; 3 E Hollinshead (C&S) 2:45.02. 1500: 1 M Vernon (Stoke) 5:13.27; 2 J Wilson (Edin) 5:15.68; 3 S Francis (Read) 5:20.53. 80H (-3.7): 1 P Williams (Strat) 13.98; 2 A Broadhurst (Wrex) 15.01. 3000W: 1 G Manzotti (Ton) 16:15.54. HJ: 1 R Kirk (Ayr S) 1.35. LJ: 1 P Williams (Strat) 4.55; 2 A Saunders (Pend) 4.48. TJ: 1 P Williams (Strat) 9.10. SP: 1 P Williams (Strat) 11.93; 2 L Brown (Falk) 10.12; 3 A Broadhurst (Wrex) 9.65; 4 S Hutchings (Mid M) 8.50; 5 L Naismith (Falk) 8.05. WT: 1 S Hutchings (Mid M) 7.01. DT: 1 L Brown (Falk) 27.88; 2 L Naismith (Falk) 19.68; 3 S Hutchings (Mid M) 19.67. HT: 1 L Naismith (Falk) 22.59; 2 S Hutchings (Mid M) 18.20. JT: 1 P Williams (Strat) 33.94; 2 L Brown (Falk) 24.97; 3 A Broadhurst (Wrex) 24.66; 4 K Addis (Tip) 23.30; 5 S Hutchings (Mid M) 14.41



W55: 100 (-1.1): 1 F Steele (Law) 14.26; 2 J Henderson (Crook) 14.53; 3 C Kearney (IRL) 14.58; 4 T Bezance (Soton) 14.67; 5 W Palmer (Lut) 14.80; 6 E Font Freide (AFD) 15.00; 6 M Garland (Worc) 15.00; 8 J Timberlake (Worc) 16.74. 200 (0.7): 1 F Steele (Law) 29.24; 2 C Kearney (IRL) 29.59; 3 T Bezance (Soton) 29.84; 4 J Henderson (Crook) 29.89; 5 W Palmer (Lut) 30.64; 6 J Dickinson (B’mth) 31.14; 7 M O’Neill-Hall (NE Vets) 41.00. 400: 1 L Thomas (HW) 64.07; 2 C Kearney (IRL) 65.50; 3 C Anthony (W Suff) 75.10. 800: 1 L Webb (SB) 2:45.09; 2 C Anthony (W Suff) 2:55.37; 3 J Phillips (L’nelli) 2:57.59; 4 M O’Neill-Hall (NE Vets) 3:26.51. 1500: 1 L Webb (SB) 5:35.11; 2 E Hausler (Newmkt J) 5:54.69; 3 J Phillips (L’nelli) 6:02.46; 1 A Copson (R&N, W75) 6:20.93. 80H (-1.8): 1 J Dickinson (B’mth) 15.79. 300H: 1 P Terry (Abing) 63.00. 2000SC: 1 L Thomas (HW) 8:25.94. 3000W: 1 M O’Neill-Hall (NE Vets) 19:55.37. HJ: 1 M Garland (Worc) 1.32; 2 J Timberlake (Worc) 1.23. PV: 1 A Murray (HW) 2.71; 2 S Pedley (Hunts) 2.01. LJ: 1 J Willoughby (Glouc) 4.89/2.0; – J Willoughby (Glouc) 4.66/0.5; 2 M Garland (Worc) 4.28/0.9; 3 J Dickinson (B’mth) 4.04/-0.3; 4 J Timberlake (Worc) 4.00/0.0; 6 P Terry (Abing) 3.31/0.0. TJ: 1 J Willoughby (Glouc) 10.54; 2 M Garland (Worc) 9.30; 3 J Timberlake (Worc) 8.24. SP: 1 D Montgomery (BMH) 9.41; 2 J Wilson (Read) 8.44; 3 L Foster (RSC) 8.11; 4 N Celestine (Chelm) 7.73; 5 J Heseltine (R’well) 6.17. WT: 1 J Wilson (Read) 9.45; 2 J Heseltine (R’well) 7.88; 3 W Valentine (C&N) 7.69. DT: r1: 1 W Valentine (C&N) 18.94; 2 S Jones (Oxf C) 18.45; 3 J Heseltine (R’well) 14.57. r2: 1 J Wilson (Read) 25.79; 3 L Foster (RSC) 23.36; 4 D Montgomery (BMH) 22.56; 5 J Timberlake (Worc) 21.48. HT: 1 D Montgomery (BMH) 31.31; 2 L Foster (RSC) 30.04; 3 J Wilson (Read) 29.46; 4 W Valentine (C&N) 25.51; 5 S Jones (Oxf C) 20.41; 6 N Celestine (Chelm) 18.41. JT: 1 C Garratt (Worth) 32.86; 2 D Montgomery (BMH) 24.26; 3 J Timberlake (Worc) 22.32; 4 J Wilson (Read) 18.56



W60: 100 (1.0): 1 J Nottingham (Diss) 15.41; 2 A Bryant (FoD) 15.42; 3 A Kelly (Giff N) 15.98; 4 T Stephenson (FVS) 16.05; 5 S Richardson (York) 16.20; 6 R Zeffertt (SB) 16.28; 7 K Winrow (N Masters) 17.71. 200 (0.5): 1 S Wisdom (E&E) 31.62; 2 J Nottingham (Diss) 32.08; 3 T Stephenson (FVS) 32.82; 4 A Bryant (FoD) 32.88; 5 K Winrow (N Masters) 36.06. 400: 1 J Ellacott (Rad) 69.22; 2 S Wisdom (E&E) 75.34; 3 K Winrow (N Masters) 80.78. 800: 1 C Feely (SNH) 2:53.50; 2 J Harrison (SW Vets) 2:53.67; 3 L Jeffries (Bath) 2:54.33; 1 A Copson (R&N, W75) 3:16.04. 1500: 1 J Harrison (SW Vets) 5:49.11. 80H (-1.8): 1 S Frisby (Leic C) 13.35; 2 J Roginski (Harb) 14.70. 300H: 1 S Frisby (Leic C) 52.65. LJ: 1 R Zeffertt (SB) 3.88; 2 D Timmis (Linc W) 3.82; 3 J Roginski (Harb) 3.80; 4 L Willis (R&N) 3.62; 5 S Richardson (York) 3.62; 6 J Wakelam (B&R) 3.47. TJ: 1 L Willis (R&N) 7.67/-1.1; 2 R Zeffertt (SB) 7.67/0.0; 3 D Herron (Derry) 7.10; 4 J Wakelam (B&R) 7.08/-2.6. SP: 1 D Murch (R&N) 9.65; 2 C Cameron (VPCG) 9.61; 3 H Barker (Leeds C) 7.67; 4 S Ingham (Bigg) 7.59; 5 S Richardson (York) 7.17; 6 L Sole (Thanet) 6.74. WT: 1 D Murch (R&N) 13.57; 2 K Jones (Yate) 12.31; 3 J Wakelam (B&R) 12.16; 4 C Cameron (VPCG) 11.00; 5 J Lamb (Burt) 7.45. DT: 1 C Cameron (VPCG) 26.33; 2 D Murch (R&N) 23.49; 3 H Barker (Leeds C) 19.89; 4 L Sole (Thanet) 19.65; 5 H Wilson (AFD) 17.75; 6 J Lamb (Burt) 13.07. DT: 1 L Sissons (E&E, W75) 17.70. HT: 1 K Jones (Yate) 36.73; 2 D Murch (R&N) 36.04; 3 K Weir (SMR) 29.94; 4 J Wakelam (B&R) 28.05; 5 J Lamb (Burt) 17.36. JT: 1 S Ingham (Bigg) 22.61; 2 D Herron (Derry) 21.34; 3 J Roginski (Harb) 20.87; 4 J Wakelam (B&R) 20.82; 5 D Murch (R&N) 19.44; 6 J Ashton (Wit) 18.48; 7 H Wilson (AFD) 11.92



W65: 100 (0.6): 1 H Godsell (B&B) 14.76; 2 A Owen (AFD) 15.58; 3 N Buckwell (Newp) 16.90; 1 I Holder (Worc, W80) 20.45; 1 D Fraser (Linc W, W85) 23.99. 200 (-0.8): 1 H Godsell (B&B) 31.16; 2 N Buckwell (Newp) 35.91. 800: 1 A Garnier (HW) 2:59.08. 1500: 1 A Garnier (HW) 6:00.87. 80H (1.8): 1 J Horder (Chelt) 13.22; 2 N Buckwell (Newp) 18.04. 300H: 1 J Horder (Chelt) 52.70. HJ: 1 S Yeomans (St Alb) 1.10; 2 N Buckwell (Newp) 1.05. PV: 1 S Yeomans (St Alb) 2.31. LJ: 1 N Buckwell (Newp) 3.22. TJ: 1 L Moore-Fox (IRL) 6.64. SP: 1 J Ibbitson (Wake) 8.56; 2 L Moore-Fox (IRL) 7.81; 3 J Saunders-Mullins (SNH) 7.38; 4 N Buckwell (Newp) 6.80. WT: 1 J Ibbitson (Wake) 12.44; 2 P Higgins (Tel) 9.33; 3 L Moore-Fox (IRL) 9.11. DT: r2: 1 J Ibbitson (Wake) 23.83. HT: 1 J Ibbitson (Wake) 33.24; 2 L Moore-Fox (IRL) 27.29; 3 P Higgins (Tel) 24.91. JT: 1 J Saunders-Mullins (SNH) 22.93; 2 J Ibbitson (Wake) 19.91; 3 N Buckwell (Newp) 17.07



W70: 100 (1.7): 1 M West (Win) 15.95; 2 A Nelson (E&E) 16.33; 3 G Smith (N’pton) 16.94; 4 C Marler (Otl) 16.98; 5 J Kilgour (Heat) 21.12. 200 (1.1): 1 M West (Win) 33.85; 2 A Nelson (E&E) 34.52; 3 C Marler (Otl) 35.29; 4 G Smith (N’pton) 35.61; 5 J Kilgour (Heat) 46.23; 1 D Fraser (Linc W, W85) 56.16. 400: 1 J Kilgour (Heat) 1:41.22; 2 C Gale (N Yks M) 1:58.16. 800: 6 P Forse (Stubb G) 3:28.47; 7 J Kilgour (Heat) 4:26.64. 1500: 1 P Forse (Stubb G) 6:39.33; 2 C Gale (N Yks M) 7:31.42; 3 J Kilgour (Heat) 7:59.44. 80H (1.8): 1 C Marler (Otl) 18.99. 200HW70 (-0.7): 1 C Marler (Otl) 39.45. 3000W: 1 N Blatchford (Abing) 20:59.38. HJ: 1 C Marler (Otl) 1.10. LJ: 1 E McMahon (E&H) 3.34/1.4; 2 L Ahmet (Rad) 2.94/0.0; 3 M Barker (Kett) 1.74/2.9; – M Barker (Kett) 1.64/0.4. TJ: 1 L Ahmet (Rad) 6.30. SP: 1 J Kilgour (Heat) 5.17; 2 M Barker (Kett) 5.04. WT: 1 R Hutton (B’mth) 8.10; 2 L Oxlade (Croy) 4.02. DT: 1 J Kilgour (Heat) 13.30; 2 M Barker (Kett) 12.95; 3 L Oxlade (Croy) 8.79. HT: 1 R Hutton (B’mth) 23.12; 2 L Oxlade (Croy) 11.16. JT: 1 C Marler (Otl) 19.29; 2 J Kilgour (Heat) 12.53; 3 M Barker (Kett) 9.21; 4 L Oxlade (Croy) 7.59



W75: LJ: 1 P Oakes (Ryst) 2.19/0.0. TJ: 1 P Oakes (Ryst) 4.82. SP: 1 L Sissons (E&E) 8.43. WT: 1 L Sissons (E&E) 8.55. HT: 1 L Sissons (E&E) 22.28. JT: 1 L Sissons (E&E) 16.77



W80: LJ: 1 I Holder (Worc) 2.49/1.0. TJ: – I Holder (Worc) NM. WT: 1 P Hill (Notts) 9.08. HT: 1 P Hill (Notts) 21.44



W85: LJ: 1 A Martin (Wym) 1.74/1.5. TJ: 1 A Martin (Wym) 4.09/1.1. SP: 1 A Martin (Wym) 5.55

NEWHAM SUMMER SERIES, Stratford (CT), June 10



Men:

100: r1.1 (2.2): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.20; 2 O Edoburun (SB) 10.27; 3 J Efoloko (Sale) 10.39; 4 K Daly (B&B) 10.43; 5 T Panton (Woking, U20) 10.49; 6 C Miller (HW) 10.52. r1.10 (1.5): 1 Z Plummer (SB) 10.49; 2 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.67. r1.12 (0.9): 1 N Hanson (NEB, U17) 10.83; 3 V Charles (BFTTA, U17) 11.11; 5 K Taylor (BFTTA, U17) 11.16. r1.13 (-0.8): 1 J Browne (Kent, M35) 11.00. r1.14 (1.4): 1 O Acquah (NEB, U17) 11.01. r1.17 (3.0): 1 B Snaith (NEB) 10.50; 2 R Sutherland (Serp, U17) 11.00. r1.20 (2.2): 1 N Middleton (High, M55) 12.87. r1.3 (1.8): 1 J Quainoo (B&B, U20) 10.28; 2 M Onilogbo (NEB, U20) 10.43; 3 B Mingeli (Camb H) 10.45; 4 M Odamtten (WG&EL, U20) 10.47; 5 J Kalala (VP&TH, U20) 10.47; 6 J Lawrence (Bir) 10.51; 7 K Awe (Inv EK) 10.51. r1.4 (3.3): 1 R Akinyebo (BFTTA) 10.20; 2 A Robertson (Sale) 10.20; 3 D Offiah (TVH) 10.43; 4 N Tezkratt (WG&EL, U20) 10.45; 5 O Grant (Harrow) 10.46; 6 J Ellington (NEB, M35) 10.64; 7 A Wright (M&M) 10.69. r1.5 (1.5): 1 E Jones (Liv PS) 10.54; 2 I Rahman (Shef/Dearn) 10.54; 3 T Tsumba (Sale) 10.65; 4 M Miller (Herne H) 10.66; 5 K Opara (Linc W) 10.69; 6 D Kusi (Mil K) 10.69. r1.6 (0.8): 1 D Kinlock (Croy) 10.59; 2 J Nwawulor (Harrow) 10.61; 3 M Addison (BFTTA) 10.73. r1.7 (3.4): 1 S Williams (Croy) 10.40; 2 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.53; 3 S Greenhalgh (B&R) 10.67; 4 D Cowan (HW, M35) 10.75. r1.8 (1.1): 1 G Matthew (SB) 10.64. r1.9 (3.0): 4 D Pollard (NEB, U17) 11.07. r2.1 (2.9): 1 O Edoburun (SB) 10.11; 2 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.16; 3 J Quainoo (B&B, U20) 10.20; 4 S Williams (Croy) 10.42. r2.10 (0.8): 1 V Charles (BFTTA, U17) 10.98. r2.11 (1.3): 2 K Taylor (BFTTA, U17) 11.11. r2.2 (2.6): 1 M Onilogbo (NEB, U20) 10.42; 2 O Grant (Harrow) 10.42; 3 K Daly (B&B) 10.49; 4 D Offiah (TVH) 10.52; 5 B Mingeli (Camb H) 10.55; 6 M Odamtten (WG&EL, U20) 10.57; 7 N Tezkratt (WG&EL, U20) 10.60. r2.3 (1.7): 1 J Lawrence (Bir) 10.41; 2 Z Plummer (SB) 10.41; 3 B Snaith (NEB) 10.50; 4 T Panton (Woking, U20) 10.52; 5 K Awe (Inv EK) 10.56. r2.4 (1.8): 1 I Rahman (Shef/Dearn) 10.43; 2 E Jones (Liv PS) 10.54; 3 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.54; 4 G Matthew (SB) 10.60; 5 D Kinlock (Croy) 10.63; 6 J Nwawulor (Harrow) 10.64. r2.5 (0.2): 1 M Miller (Herne H) 10.69; 4 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.82. r2.8 (2.1): 1 K Paris-Samuel (TVH) 10.66. r2.9 (-0.1): 3 D Pollard (NEB, U17) 11.04; 4 J Browne (Kent, M35) 11.06; 5 O Acquah (NEB, U17) 11.11. 200: r3 (1.8): 1 R Akinyebo (BFTTA) 21.02; 2 T Somers (NEB) 21.04; 3 L Dorrell (AFD) 21.10; 4 J Efoloko (Sale) 21.18; 5 J Kalala (VP&TH, U20) 21.35; 6 T Harries (Phoe) 21.38. r4 (1.9): 1 J Quainoo (B&B, U20) 20.65; 2 M Addison (BFTTA) 21.49; 4 J Grindle (TVH, U20) 21.94. 400: r2: 1 L Davey (NEB) 47.39; 2 R Mitcham (Bir) 47.44; 3 L Lennon-Ford (TVH) 47.86; 4 V Dos Santos Soares (TVH) 48.65



Women:

100: r1.1 (-0.2): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.23; 2 K Baptiste (Craw) 11.51; 3 E Wright (SB) 11.54; 4 F Agyapong (NEB) 11.55; 5 D Walker (Bir) 11.66; 6 A Fashanu (SB) 11.67; 7 M Moore (Bir) 11.90. r1.2 (1.1): 1 R Jeggo (Col H) 11.67; 2 E Modeste (E&H) 11.83; 3 D Aderinto (Camb H) 12.02; 4 D Kuypers (B&B) 12.10; 5 S Wright-Taipow (Serp, U20) 12.29. r1.3 (0.3): 1 N Costley (Herne H, U20) 11.86; 2 H Williams (B&W) 11.90; 3 K Mayindu (NEB, U20) 12.06; 4 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 12.17; 5 D Lago (Mil K, U20) 12.21; 7 S Blackwood (C&C, U20) 12.30. r1.5 (1.0): 1 S Haley (Herne H, U17) 12.50. r2.1 (1.7): 1 D Walker (Bir) 11.58; 2 R Jeggo (Col H) 11.68. r2.2 (3.7): 1 E Modeste (E&H) 11.60; 2 H Williams (B&W) 11.82; 3 M Moore (Bir) 11.93; 4 K Mayindu (NEB, U20) 12.01; 5 D Kuypers (B&B) 12.02; 6 D Aderinto (Camb H) 12.06; 7 N Costley (Herne H, U20) 12.17. r2.3 (2.6): 1 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 12.22; 2 S Wright-Taipow (Serp, U20) 12.29; 3 S Blackwood (C&C, U20) 12.29; 7 S Haley (Herne H, U17) 12.42. 200: r1 (2.0): 1 I Lansiquot (Sutt) 23.29; 2 F Agyapong (NEB) 23.59; 3 D Henry (E&H) 23.71; 4 J Moss (Gate) 24.19; 5 A Fashanu (SB) 24.44; 6 A Regis (E&H) 24.72

ACTIVEGSY TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, June 9



Mixed events:

1500: 8 U Maisch (Guern, W45) 5:08.13

BMC GOLD STANDARD RACES, Birmingham (U), June 8

Jenny Nesbitt, who was named this week for the Welsh Commonwealth Games team, won the 1500m in a fast 4:17.86.

Men:

800: A: 1 S Gee (Sale) 1:49.97; 2 B Waterman (ESM) 1:50.17; 3 T Bilyard (Gt Yar) 1:50.23; 4 A Peacock (BRAT) 1:50.83; 5 C Crick (Ton) 1:50.88; 6 N Landeau (ESM) 1:51.13; 7 J Minshull (Cov, U20) 1:51.31; 8 O Carvell (Tel) 1:51.70; 9 A ElKhair (QAT, U20) 1:54.05. B: 4 J Vaughan (Bir, U20) 1:53.76; 5 F White (Bir, U20) 1:53.92; 6 L Richardson (B&R, U20) 1:54.00. 1500: A: 1 O Newman (C&C) 3:47.04; 2 J Tuffin (Rush) 3:47.42; 3 T Bridger (C&C, U20) 3:48.46; 5 E O’Shea (Charn) 3:48.77; 6 A Ediker (C’field) 3:49.23; 7 F Morgan (Carm, U20) 3:50.31; 8 D Galloway (Tel, U20) 3:50.68. B: 1 A Parkinson (Corby, U20) 3:50.92; 3 G Rowland (Donc, U20) 3:53.61; 5 I Rothwell (C&C, U20) 3:56.89



Women:

800: A: 1 K Seary (Card) 2:08.61; 2 R Linington-Payne (Card) 2:09.58; 5 S King (W&SV, U15) 2:10.36. B: 2 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:14.74; 3 P Elton (Worc, U20) 2:14.75. 1500: A: 1 J Nesbitt (Card) 4:17.86; 2 E Wallace (N Som) 4:23.73; 3 M Butterworth (Donc) 4:26.12; 4 B Gunn (Bir) 4:27.08; 6 S Rosewell (Stroud, U17) 4:30.91; 8 I Jones (W&B, U17) 4:32.02; 9 H Weedall (Vale R, U20) 4:32.33

CAMBRIDGESHIRE AA EVENING OPEN MEETING, St. Ives, June 8

Mixed events:

3000: r2: 3 N Scott-Donkin (Hunts, U15) 9:33.00; 7 J Davey (Kett, U15W) 10:19.99; 9 E Nicholson (S’oaks, U17W) 10:25.95. 5000: 3 D Hudson (Hunts, M40) 15:30.32; 6 S Smith (C&C, M45) 15:56.51; 17 C Thurgood (C&C, W35) 18:16.63



U17 women: JT: 1 S Werrett (Bed C) 40.48

NUNEATON OPEN – NIGHT OF 400m PBS, Nuneaton, June 8

Luke Lennon-Ford won the 400m in a season’s best 46.59.

Mixed events: 400: r6: 2 Y Liverpool (Cov, W) 53.97; 5 S Downie (Edin, W35) 56.75



Men:

400: r10: 1 L Lennon-Ford (TVH) 46.59; 2 L Thompson (Shef/Dearn) 46.88; 3 E Powell (Leic C) 47.03; 4 E Greatrex (WG&EL) 47.09; 5 R Shipley (York) 48.13; 6 C Dodds (E&H) 48.25. r8: 1 N Atwell (TVH, M35) 49.40; 2 J Kinrade (Shrews, U17) 49.98. r9: 1 B Hawkes (Leam) 47.36; 2 H Dalbal (Shef/Dearn) 47.52; 3 M Pamphile (R&N) 47.72



Women:

400: r4: 1 P Malik (Notts, U20) 54.59; 2 E Blakey (Der) 54.88; 3 E Turner (Oxf C) 54.96; 4 A Wilson (Win, U17) 56.30

OXON & BUCKS MIDWEEK OPENS, Horspath, June 8

Mixed events: 800: r3: 9 S Thorp (Oxf C, M70) 2:53.23. 1500: r1: 10 J Fabes (Abing, W65) 6:19.87

CARDIFF THROWS MEETING 3, Aberdare, June 7

Mixed events: JT: 4 C Pruski (Swan, M65) 31.49



U20 men: HT: 1 C Richardson (A’dare) 46.32



U17: HT: 1 S Thomas (Neath) 44.38



Women: DT: 1 L Gregson (Card, U20) 33.25



U17: HT: 2 E Cooper (Neath, U15) 35.28

CORBY AC OPEN MEETING, Corby, June 7

Mixed events: 100: r4 (1.0): 1 D Cowan (HW, M35) 11.00. 300: 3 L Boyes (R&N, U15W) 42.42



LOUGHBOROUGH EAP MEETING, Loughborough, June 7

Joe Ferguson won the 100m in 10.28/-0.9 and also set a PB 20.62/1.1.

Craig Murch won the hammer with a 72.69m throw ahead of Mark Dry’s 70.49m.

Bekah Walton threw 54.46m for second place in the javelin.

Onyekachukwu Okoh set a UK under-20 400m hurdles lead with a 51.63 clocking.

Seventeen-year-old Etty Sisson ran 54.17 for the women’s 400m.

Men:

100: r1.1 (-0.9): 1 J Ferguson (Leeds C) 10.28; 2 O Bromby (Soton) 10.54; 3 C Miller (HW) 10.54; 4 T Panton (Woking, U20) 10.62. r2.1 (0.4): 1 O Bromby (Soton) 10.52; 2 C Miller (HW) 10.61; 3 T Panton (Woking, U20) 10.68; 4 S Baffour (Cov, U20) 10.79. 200: r1 (1.1): 1 J Ferguson (Leeds C) 20.62; 2 T Harries (Phoe) 21.04; 3 J Broome (Sale) 21.35; 4 R Osuoha (Shef/Dearn) 21.55. r2 (0.5): 3 C Nealon-Richards (Cov, U20) 21.98. 400: 1 T Evans (Newk) 47.19; 2 E Powell (Leic C) 47.32; 3 K Alexander (Giff N) 47.62; 4 E Greatrex (WG&EL) 47.75; 5 E Back (Lough S) 48.00. 110H: r1.1 (-2.4): 1 A Al-Ameen (NEB) 14.47; 2 J Agbodza (S’end) 14.83; 3 O Cresswell (WG&EL) 14.95; 4 E Bradley (W Ches) 15.13; 5 L Brewin (Lough S) 15.19; 6 D Wright (Harrow) 15.56. r2.1 (0.3): 1 A Al-Ameen (NEB) 14.02; 2 T Wilcock (N’pton) 14.30; 3 J Agbodza (S’end) 14.63; 4 O Cresswell (WG&EL) 14.67; 5 L Brewin (Lough S) 14.89; 6 E Bradley (W Ches) 15.00; 7 D Wright (Harrow) 15.28. 400H: 1 O Okoh (Chelm, U20) 51.63; 2 T Pitkin (Have) 53.49; 3 D Rees (SB) 53.52; 4 B Verbickas (C&N, U20) 55.51. HJ: 1 C Husbands (B&R) 2.04. DT: 1 N Moses (TVH) 54.69; 2 C Osammor (Shef/Dearn) 53.47; 3 E Sheridan (Liv H) 52.09; 4 J Hedger (Bir, M35) 49.58; 5 K Aubrey (Harrow) 47.94; 6 C Hastings (Bas) 43.99; 7 I Wood (Burt) 42.08. DT: 1 J Wordsworth (NSP, U20) 51.89. HT: 1 C Murch (Bir) 72.69; 2 M Dry (WG&EL) 70.49; 3 S Mace (Walton) 54.96.



DT (1.5kg): 1 H Walsh F44 55.66; 2 D Greaves F44 52.91

Mixed events: 100: r2.2 (-1.1): 6 L Ashmeade (Wake, W) 11.83

U20:

110H: r1.1 (-1.2): 1 M Griffin (Bir) 14.10; 2 H Barton (Wells) 14.30; 3 R Hedman (SB) 14.34; 4 J Elphick (BWF) 14.79; 5 D Naylor (C&N) 15.20. r1.2 (0.2): 1 P Kyle (B&W) 15.24; 2 F Clemons (Strat) 15.54. r2.1 (1.1): 1 H Barton (Wells) 14.14; 2 R Hedman (SB) 14.20; 3 P Kyle (B&W) 14.71; 4 J Elphick (BWF) 14.78; 5 D Bradley (C&N) 15.44. DT: 8 E Fileman (Tav) 48.50



Women:

100: r1.1 (1.1): 1 A Rees (Edin) 11.45; 2 E Booker (Shef/Dearn) 11.61; 3 L Ashmeade (Wake) 11.71; 4 S Malone (TVH) 11.91; 5 R McGuckian (Lisb) 12.05. 200: r1 (1.0): 1 E Booker (Shef/Dearn) 23.94; 2 C McAulay (Traff) 24.23; 3 L Ashmeade (Wake) 24.32; 4 R McGuckian (Lisb) 24.47. 400: 1 E Sisson (Charn, U20) 54.17; 2 C Sanchez Toribio (Manc U) 55.48; 3 J Martin (KuH) 55.55; 4 E Alderson (Liv H) 56.03. 100H: r1.1 (0.9): 1 M Jessop (SB, U20) 13.67; 2 H Paton (Bir) 13.84; 3 J Clark (Traff) 14.44. r2.1 (0.4): 1 J Hunter (SB) 13.21; 2 M Jessop (SB, U20) 13.59; 3 J Clark (Traff) 14.17. 400H: 1 E Okoro (Bir) 58.57; 2 N Millet (Notts) 59.46; 3 N Desai (Morp, W35) 61.56; 4 D Murray (IRL) 61.81. LJ: 1 S McCarthy (IRL) 5.80/0.1. JT: 1 S Borge (NOR) 55.26; 2 B Walton (B&B) 54.46; 3 S Jemai (ITA) 53.47; 4 E Dibble (Liv H) 50.21; 5 K Mackison (Craw) 39.95; 6 H Arnold (B&B) 39.44

TONBRIDGE AC EVENING OPEN MEETING, Tonbridge, June 7

Mixed events:

100: r9 (-0.4): 5 C Harvey (Lewes, M45) 11.93. 200: r7: 2 G Stephens (Worth, M40) 22.85; 5 C Harvey (Lewes, M45) 24.09. 1500: r3: 4 I Buchanan (HY Runners, U13W) 5:04.47. r5: 2 F Gibson (M&M, U13) 4:44.47; 3 C Warren (Ton, U13) 4:45.81. 5000: 1 E Coutts (Ton, U20) 15:25.87; 2 I Arnott (Ton, U20) 15:33.89; 7 K Sheedy (Dul R) 18:12.91. SP: 1 L Church (Ton) 13.70. JT: 1 L Church (Ton) 53.21

BMC REGIONAL RACES, Leeds, June 6

Men: 1500: A: 4 T Shaw (York, U20) 3:57.52; 8 J Stewart (Leeds C, M40) 4:01.10



Mixed events: 1500: B: 12 E Grime (Salf, U15) 4:16.47. C: 2 A Cartwright (Wake, M45) 4:25.27; 4 S Wigfield-Turner (Hallam, U20W) 4:39.12

NORTH EAST MASTERS AA LEAGUE, Jarrow, June 6

V35 mixed events: #

100: r4 (0.0): 1 T Page (NE Vets, M75) 15.8; 4 D Butler (J&H, M80) 17.4. r7 (0.3): 4 J Henderson (Crook, W55) 14.3. r9 (0.7): 2 S Lynn (NSP, M60) 13.0. 200: r4 (0.0): 6 D Butler (J&H, M80) 38.6. r7 (0.3): 4 J Henderson (Crook, W55) 30.4. r9 (0.0): 2 S Lynn (NSP, M60) 26.7. 800: r4: 5 R Oberholzer (Blay, W60) 2:48.5. r6: 5 C McManus (NSP, W45) 2:34.0. 1500: r2: 1 J Murdy (SSh, W55) 5:48.5. r3: 4 R Oberholzer (Blay, W60) 5:37.3. r4: 6 D Suleman (NSP, M60) 5:06.3. r5: 10 A Dodd (J&H, W35) 4:51.4. LJ: A: 10 D Timmis (Linc W, W60) 3.56/0.0. DT: A: 1 J Moreland (R&N, M60) 47.15; 3 C Cotterill (NSP, W45) 30.47



V50: SP: B: 5 H Jones (Crook, W65) 6.32



M50 men: SP: A: 1 P Corrigan (Walls, M55) 10.18



M60: SP: A: 1 J Moreland (R&N) 11.16; 2 T Straker (NSP, M65) 9.76

BMC GRAND PRIX, Watford, June 11



Men:

800: A: 1 M English (IRL) 1:46.42; 2 K Langford (SB) 1:46.86; 3 J Perrott (AUS) 1:47.15; 4 B Greenwood (Perth) 1:47.81; 5 R Zaman-Browne (Manc H) 1:47.86; 6 D Howells (AFD) 1:48.39; 7 R Sharman-Newell (BMH) 1:49.53. B: 1 T Keen (C&C) 1:47.83; 2 E Hussey (Leeds C, U20) 1:47.88; 3 S Reardon (B&B, U20) 1:48.03; 4 E Ribeiro Moreira (BRA) 1:48.09; 5 Z Curran (WSEH) 1:48.23; 6 M Milner (IRL) 1:48.46; 7 S Gee (Sale) 1:49.81; 8 C Kirk (Harrow) 1:50.72; 9 D Joyce (Tyne, U20) 1:50.76. C: 1 A Ludewick (Herne H) 1:48.45; 2 S Wiggins (SB) 1:48.62; 3 B Murphy (Ton) 1:48.66; 4 J McMurray (St Alb) 1:48.76; 5 B Waterman (ESM) 1:49.02; 6 L Shaw (AUS) 1:49.27; 7 H Fisher (B&B) 1:49.39; 8 J Heneghan (P’pridd R) 1:49.46. D: 1 N Hassan (Sale) 1:50.95; 2 T Niner (B&H) 1:50.99; 3 J Minshull (Cov, U20) 1:51.20; 4 N Smith-Mills (Notts, U20) 1:51.51; 5 F Hutchinson (Notts, U20) 1:51.92; 7 L Hainey (I’clyde, U20) 1:52.76. E: 1 C Roberts (SHS, U20) 1:50.77; 2 S Brown (Edin) 1:50.79; 3 C Baldwin (Worth) 1:51.58; 4 J Higgins (Bexley) 1:51.63; 5 B Brunswick (Sale) 1:51.66; 6 A Parkinson (Corby, U20) 1:53.21. F: 1 J Kinrade (Shrews, U17) 1:51.72; 2 M Waterworth (Phoe, U17) 1:52.24; 4 R Elston (Charn, U20) 1:53.43; 5 A ElKhair (QAT, U20) 1:53.83. G: 1 J White (Ports) 1:51.06; 5 O Denson (Chilt, U17) 1:53.20. Ht: 2 E Enser (Brack, U20) 1:54.78; 5 J Chamberlain (Dac, U20) 1:55.66. 1500: A: 1 P Copeland (P’pridd R) 3:40.22; 2 J West (Ton) 3:40.29; 3 B MacMillan (Centr) 3:40.60; 4 S Bracken (IRL) 3:40.81; 5 M Wilson (Sun) 3:41.06; 6 J Young (Morp) 3:41.06; 7 J Howorth (Bath) 3:41.16; 8 P Norman (WG&EL) 3:41.20; 9 J Rowe (AFD) 3:41.23; 10 L Duffy (Mans) 3:41.46; 11 M Hussey (AUS) 3:41.47; 12 D Bebbington (B’burn) 3:41.62; 13 C Wheeler (MKDP) 3:41.73; 14 W Lewis (AUS) 3:41.95; 15 K Elliott (Falk) 3:44.72; 16 H McLuckie (SB) 3:48.25. B: 1 N Griggs (Mid U, U20) 3:42.72; 2 C Frost-Jensen Johansen (DEN) 3:43.48; 3 B Potrykus (WG&EL) 3:44.64; 4 J Dempsey (SB) 3:45.65; 5 K Reilly (Ton) 3:46.00; 6 A McMillan (York) 3:46.08; 7 M Wigelsworth (Prest) 3:46.88; 8 A Peacock (BRAT) 3:47.55; 9 R Howorth (Bath) 3:48.56; 13 J Patton (Kilb, U20) 3:54.36. C: 1 J Trigwell (Belg) 3:46.46; 2 J McCrae (Hallam) 3:47.04; 3 J Wigfield (Wirr) 3:47.07; 4 D Brookling (WSEH) 3:47.95; 5 T Bilyard (Gt Yar) 3:48.01; 6 T Nyabadza (Harm, U20) 3:48.06; 8 F Richardson (C&T) 3:49.58; 11 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:49.92. D: 1 S Winters (Bed C) 3:47.65; 2 B Sandilands (Fife, U20) 3:47.80; 3 J Pena Pizarro (CHI) 3:47.92; 6 D Race (Gate, U20) 3:49.17; 9 M Wilsmore (B&W, M35) 3:49.49; 12 W Barnicoat (AFD, U20) 3:51.73; 15 M Hanrahan (IRL, U20) 3:55.90. E: 1 S Charig (Ports) 3:47.39; 4 G Rowland (Donc, U20) 3:51.17; 5 G Keen (C&C, U20) 3:51.46; 6 J Keir (Inv EK, U20) 3:51.52; 9 G Stevens (BMH, U20) 3:53.41; 11 S Mc Ginley (IRL, U20) 3:55.03; 13 C Deverill (Giff N, U20) 3:57.14. F: 1 D Robinson (Giff N) 3:48.63; 3 E Pocock (AFD) 3:49.79; 4 J Vaughan (Bir, U20) 3:52.24; 6 W Aitken (Barns, U20) 3:54.75; 7 O Capps (Exe, U20) 3:55.00. 5000: A: 1 I Crowe-Wright (B&H) 13:47.11; 2 D Mullarkey (Leeds C) 13:47.55; 3 O Perrin (Menai, U20) 13:49.26; 4 S McCallum (Win) 13:50.44; 5 J Livingstone (Exe, U20) 13:51.03; 5 K Clements (SB) 13:51.03; 7 J Goodwin (Bed C) 13:52.31; 8 Z Mahamed (Soton) 13:54.25; 9 R Thomson (Cambus) 13:54.74; 10 G Watson (Chelt) 13:56.08; 11 J Dickinson (Leeds C) 13:57.79; 12 J Escalante-Phillips (C&C) 13:59.49; 13 M Mahamed (Soton) 13:59.57; 14 C Perry (Vale R) 14:01.10; 15 D Evans (SB) 14:01.58; 16 K Taylor (B&W) 14:02.59; 17 E Vilela Pereira (BRA) 14:08.42; 18 T Lefroy (THH) 14:14.07; 19 C Bell (Hallam) 14:14.76; 20 T Tarragano (B&H) 14:16.47; 21 D Jones (Carm, U20) 14:29.27; 22 L Rawlings (Shrews, U20) 14:33.56. B: 1 A Abdulle (Ilf) 14:18.64; 2 F McNally (Phoe) 14:19.86; 3 J Skelly (Linc W) 14:20.73; 4 N Potter (Chich) 14:21.57; 5 C Brisley (NEB) 14:21.59; 6 J Massingham (Roth) 14:22.66; 7 J Hudson (Keigh) 14:22.98; 8 D Ragan (BMH, M35) 14:23.61; 9 J Millar (B&W) 14:24.28; 10 C Morgan (St Mal, U20) 14:25.30; 11 B Cole (Ton, M35) 14:25.63; 12 G Beardmore (Worc) 14:28.35; 13 J Straw (Linc W) 14:28.68; 14 A Durant (Shef/Dearn) 14:29.34; 15 R Wilson (Linc W) 14:29.41; 16 L Hannigan (Kilb, U20) 14:30.17; 18 H Brodie (Bed C) 14:31.78. C: 2 T Graham-Marr (Centr) 14:37.60; 5 D Priest (Leam) 14:43.99; 13 F Kavanagh (Lough S, U20) 14:57.58; 18 K Watson (Mans, M35) 15:17.13. 3000SC: A: 1 D Jarvis (Bed C) 8:48.88; 2 A Thompson (Centr) 9:00.89; 3 S Costley (Soton) 9:02.44; 4 A Alston (Bed C, U20) 9:04.52; 5 B Burke (Horsh BS) 9:09.22; 6 J Edgerton (C&C) 9:09.32; 7 G Phillips (Donc) 9:11.78; 8 M Cameron (TVH) 9:12.35; 9 S Auvinen (FIN) 9:16.13

Women:

800: A: 1 J Bromell (IRL) 2:03.82; 2 P Gill (St Alb, U17) 2:04.09; 3 I Ives (Bas) 2:04.78; 4 J Weber (BRA) 2:04.95; 5 I Downes (Shrews, U20) 2:05.33; 6 R McClay (Brack) 2:06.13. B: 1 E Greenway (Clee, U20) 2:07.76; 2 A Bennett (Kett, U17) 2:09.30; 3 E Colbourn (H’gate, U20) 2:09.62; 4 A Clark (WG&EL) 2:09.63; 5 M Hudson (Der) 2:09.90. C: 1 I Maurina (LAT, U20) 2:06.91; 2 G Vans Agnew (Craw) 2:07.58; 3 M Davies (Sale) 2:08.60; 4 M Deadman (BMH) 2:08.62. D: 1 C Young (M&M, U20) 2:09.40; 2 C Laverty (Finn, U20) 2:09.62; 3 A Lloyd (Wig D, U20) 2:09.78; 6 M Squibb (B&B, U20) 2:11.12; 7 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:11.41. 1500: A: 1 E Baker (SB) 4:07.35; 2 J Judd (B’burn) 4:07.93; 3 J Selman (Fife) 4:08.24; 4 H Nuttall (Charn) 4:11.08; 5 A Millard (Inv EK) 4:12.95; 6 V Hoffmann (LUX) 4:17.32; 7 L Shanahan (Leev) 4:18.02; 8 L Coward (AFD) 4:18.42; 9 N Bridson Hubbard (B&B) 4:19.81; 10 R Greene (NZL) 4:20.00; 11 B Kidger (Phoe) 4:21.29; 12 M Grice (AFD) 4:21.84; 13 J Walsh (Leeds C) 4:23.84. B: 1 B Morley (Leeds C) 4:16.35; 2 C Sweeney (IRL) 4:17.57; 3 M Keith (I’ness) 4:19.96; 4 E Simpson (Shef/Dearn) 4:20.14; 5 L Church (Read) 4:20.30; 6 E Wallace (N Som) 4:20.40; 7 P Millage (VPCG, W40) 4:23.32; 8 A Shipley (MKDP) 4:25.46; 9 K Brady-Jones (Wirr, U20) 4:29.15. C: 1 N Markham (IRL) 4:20.36; 2 E Hartnett (IRL) 4:22.86; 3 K Weir (TVH) 4:24.07; 4 A Wright (Phoe, U20) 4:24.60; 5 E Shaw (W’borne, U20) 4:25.43; 6 A Bates (Kett, U20) 4:25.66; 7 N Kearney (IRL) 4:25.92; 8 S Monk (G&G) 4:26.23; 9 V Hiscock (Read) 4:26.43; 10 J Norkett (Thet, U20) 4:26.82; 11 K Foster (Willow, U20) 4:27.29; 12 F Kehoe (IRL, W35) 4:27.83. D: 1 B Gunn (Bir) 4:25.94; 3 K Stern (St Alb) 4:29.12; 4 I Wood (Corn) 4:29.21; 9 L Foster (Willow, U17) 4:39.48. E: 6 Z Doyle (Wyc P, W40) 4:34.79; 9 A Downey (Lisb, U17) 4:36.31. 5000: A: 1 C Thackery (Roth) 15:06.26; 2 S Harrison (Charn) 15:22.29; 3 S Astin (Belg) 15:39.03; 4 H Irwin (C&C) 15:45.87; 5 S Twell (AFD) 15:47.18; 6 P Anderson (Herne H) 15:50.17; 7 T McCormick (Vale R) 16:07.08; 8 S Tarver (Wirr) 16:08.45; 9 E Twentyman (Taun) 16:09.66; 10 R Johnson (High) 16:10.93; 11 N Lang (A’deen) 16:15.51; 12 R Murray (Bed C) 16:17.02; 13 H Bloor (Lewes) 16:19.15; 14 H Page (Dartf) 16:21.23; 15 P Roessler (AFD, U20) 16:21.98; 16 V Hopkins (Ton) 16:24.37; 17 K Walker (Read) 16:28.23; 18 E Weir (HW, U20) 16:30.44; 19 A Howarth (Vale R) 16:32.50; 20 P Barker (Ton) 16:35.90; 21 K Drew (Taun) 16:43.77; 22 K Sheppard (Chelt, U20) 16:45.69; 23 M Jordan-Lee (S’mkt) 17:02.69; 24 M Waldmann (Read, U20) 17:06.27. 3000SC: A: 1 T Da Silva (BRA) 9:24.38; 2 S Radford (AUS) 9:44.35; 3 S Ferraz (BRA) 9:55.62; 4 S Tait (Lass) 10:05.21; 5 K Seary (Card) 10:12.53; 6 L Söderholm (SWE) 10:14.81; 7 L Jones (Charn) 10:30.93; 8 G Kersey (Bas) 10:49.52; 9 F Bennett (Cov, U20) 11:03.46; 10 K Booth (Taun, W40) 11:07.79

