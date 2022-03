Results include the England Masters Inter Area Challenge and the British Masters Indoor Championships

MANCHESTER INDOOR OPEN MEETINGS, Sportcity, March 12

UK Indoor Championships 200m and European under-20 finalist Sophie Walton, who is still only 17, equalled her 60m PB with 7.62 and also ran a 7.64.

Olympic steeplechaser Aimee Pratt ran 2:07.22 in the 800m.

Mixed events:

60: r1.1: 1 A Douglas (C&S, U20) 7.01. r1.5: 4 S Walton (Horw, U20W) 7.62; 5 L Murphy (E Ches, U17W) 7.69. r1.8: 4 C Agwu (Traff, W35) 8.21. r1.14: 1 Q Nguta (Prest, U17W) 7.88. r1.17: 1 J Ige (Horw, U13) 7.69. r2.1: 2 I Adekanmbi (Glas C, M35) 7.19; 3 D Nuttall (B’burn, U15) 7.21. r2.2: 2 J Ige (Horw, U13) 7.96. r2.3: 1 S Walton (Horw, U20W) 7.64. 300: r6: 1 L Creaney (N Masters, M45) 39.11. 800: 4 A Pratt (Sale, W) 2:07.22; 5 P Silva (Portugal, W) 2:08.33. HJ: B: 1 T Kwissa (Liv PS) 1.95; 2 S Clarkson (Liv PS, U20) 1.95; 8 B Woodhead (Sale, W) 1.65; 9= R Walker (Shrews, U20W) 1.65; 9= E Marshall (KuH, U15W) 1.65. PV: A: 1 B Falconer (C’field, U20W) 3.05; 2 C Cutts (Shef/Dearn, U13W) 2.35; 3 C Cutts (Shef/Dearn, U13W) 2.30. B: 1 G Heppinstall (Shef/Dearn) 4.80; 2 N Cole (Shef/Dearn) 4.45; 3 P Cheung (Shef/Dearn) 4.35

Men:

60H: 1 R Cottell (B&B) 8.38; 2 N Abraham (Sale) 9.25

U17:

60H: 1 S Lunt (Wirr) 8.65

U20 women:

60H: 1 G Donald (C&N) 8.91

U17:

60H: r1: 1 M Walker (Wirr) 9.14; 2 J Lord (Stock H) 9.15. SP: 1 A Dumbuya (Leigh, U15) 11.05

ENGLAND MASTERS ATHLETICS ASSOCIATION INTER AREA CHALLENGE, Lee Valley, March 13

Moira West, who was second in the 2018 European masters, improved her UK W70 60m record to 9.85.

European M45 60m hurdles champion Mensah Elliott obliterated his UK record with a 7.91 clocking. Incredibly his time matched his all-time PB over the senior hurdles set 21 years ago in an international match.

Owner of a 13.69 windy 110m hurdles best, Elliott actually ran quicker than he had in 2017 when he set the British M40 mark of 7.93 in winning the World Masters title in Daegu.

Multiple European outdoor masters champion John Wright won the M60 60m in 7.96 and the 400m in 58.70 but was only third in the 200m won by Peter Ilo’s 27.13.

Helen Godsell, who won European gold in 2018, won the W60 200m in a season’s best of 30.43, which while not a record is at the age of 68, her best ever age-graded performance at 200m and scores over 100 per-cent. Godsell also won the 400m in 75.35.

Former European Cup 200m winner Chris Monk easily won the M70 60m in 8.60 but it was closer in the 200m which he won in 30.28. His near 50-year-old PB is 20.70 set when finishing second in the 1973 World Student Games in Moscow.

Sue Frisby, who Monk coaches, won a W60 high jump (1.20m) and long jump double (3.94m).and was second to Godsell in the 200m in 30.96 while another athlete he coaches Jillian Roginski won the W60 shot with a 9.03m throw.

European M45 400m bronze medallist Adam Bellis won the over 35 200m in 23.88 and the 400m in 52.63 against much younger opposition.

European W50 400m champion Sharon Wilkinson had an easy win in the 400m in 62.93 but showed great spirit by also scoring points for Northern masters in the 800m, 1500m and 3000m!

Mike Cummings was inside two minutes in easily winning the M35 800m but Mark Russell, a 1:49.12 man 30 years ago, was probably even more impressive in winning the M50 race in 2:07.52.

UK mile age-group record-holder Colin Ridley won the M60 800m (2:25.82) and 1500m (4:48.42) the day after finishing fourth on a weekend he had already finished fourth in the British Masters cross-country.

World masters champion Zoe Doyle gained a W35 800m (2:25.05) and 1500m (4:54.86) double.

There was a surprise in the W70 800m where Sarah Roberts ran a PB 3:15.22 to narrowly pip multiple world champion Angela Copson (3:15.60).

Wales’ Adrian Lewis won the M50 1500m in a PB 4:35.08 while Derek Jackson won the M70 event by 20 seconds in 5:12.52.

W50 Melanie Peddle won the W35 2000m walk in a PB 10:15.26.

High jump world age-group record-holder Julia Machin won her speciality with a 1.55m leap and also won the hurdles in 10.20.

Allan Leiper gained an M60 shot (14.16m) and high jump (1.35m) double.

M35 men:

60: 1 J Wood (Harrow, M45) 7.27; 4 A Elegbede (S’end, M45) 7.64. 200: 1 A Bellis (Traff, M45) 23.88; 2 M Dickens (Tel) 24.00. 400: 1 A Bellis (Traff, M45) 52.63. 800: 1 M Cummings (Herne H) 1:59.36; 2 P Watkeys (BMH, M40) 2:02.27; 3 C Lamb (R&N) 2:04.34; 4 J Whittaker (EMAC, M40) 2:05.71; 5 S McNally (Dartf, M45) 2:07.66. 1500: 2 D Locker (Kett, M45) 4:16.94. 3000: 1 P Wright (Mans) 8:46.35; 2 R Elmore (L Buzz, M40) 9:05.17; 3 J Prest (Traff, M45) 9:22.90. 60H: 1 M Elliott (Met P, M45) 7.91. HJ: 1 G Goodrem (S’end) 1.75; 2 O Chesher (Maldwyn) 1.70. PV: 1 D Hateley (Nun, M50) 3.10. LJ: 1 N Barton (BMH, M40) 6.40. TJ: 1 N Barton (BMH, M40) 12.56

M50:

60: 1 P Corcoran (Cov) 7.92; 2 G Smith (Lut) 7.94; 3 M McPhail (N Masters) 7.99; 4 I Allen (Yeov O, M55) 8.19; 5 B Marsden (Wyc P, M55) 8.28; 6 E Oram (Newp, M55) 8.48. 200: 1 P Corcoran (Cov) 24.97; 2 P Canning (Mil K, M55) 25.37; 4 I Allen (Yeov O, M55) 26.85. 400: 3 B Davis (Newp, M55) 60.35. 800: 1 M Russell (Col H) 2:07.52; 2 A Haines (Here C) 2:13.80; 3 D Cobb (W4H) 2:14.16. 1500: 1 A Lewis (A’dare) 4:35.08; 2 M Waine (Ampt) 4:35.64; 3 E Fazakerley (Manc H) 4:39.36; 5 R Parkin (Der, M55) 4:41.70. 3000: 1 M Shepherd (C&S) 9:53.31; 2 M Waine (Ampt) 9:57.86; 4 T Roper (B&W, M55) 10:15.93. 60H: 1 G Smith (Lut) 8.77; 2 B Marsden (Wyc P, M55) 9.10; 3 G Reddington (WSEH, M55) 9.85; 4 D Pearson (W’borne) 10.86. HJ: 1 D Hartwell (Mid M) 1.65; 2 S Sutherland (SB) 1.55; 3 I Allen (Yeov O, M55) 1.50. PV: 1 N Mason (Mid M, M70) 2.80. LJ: 1 D Hartwell (Mid M) 5.49; 2 I Allen (Yeov O, M55) 5.12. TJ: 1 D Hartwell (Mid M) 10.64. SP: 1 G Degutis (NEB) 14.73; 2 J Twiddle (KuH) 13.25

M60:

60: 1 J Wright (Chor ATC) 7.96; 2 P Logan (K&P) 8.00; 3 P Ilo (RSC) 8.25; 4 T James (Bed C) 8.51; 5 S Barrett (Newb, M65) 8.64; 6 K Powell (Newp) 8.89. 200: 1 P Ilo (RSC) 27.13; 2 T James (Bed C) 27.22; 4 S Barrett (Newb, M65) 28.43. 400: 1 J Wright (Chor ATC) 58.70; 2 R White (Worc) 60.18; 3 C Bates (Dartf) 61.35; 4 T James (Bed C) 62.87; 6 D Cooke (Yeov O, M65) 66.80. 800: 1 C Ridley (Col H) 2:25.82; 2 C Ireland (Sheff RC) 2:27.68; 3 D Wilcock (Barn, M65) 2:30.89. 1500: 1 C Ridley (Col H) 4:48.42; 2 C Ireland (Sheff RC) 4:51.77; 3 I Lloyd (Swan) 5:07.18. HJ: 1 A Leiper (AFD) 1.35; 2 P Askew (Charn, M65) 1.30. SP: 1 A Leiper (AFD) 14.16; 2 M Hausler (C&C) 13.19; 3 S Dobson (B’mth) 11.41

M70:

60: 1 C Monk (Leic C) 8.60; 3 M Wyndham-Jones (Norw) 9.21. 200: 1 C Monk (Leic C) 30.28; 2 D Hinds (Serp) 30.38; 3 V Novell (Soton, M75) 31.38; 5 A Eland (Seat, M75) 35.84. 400: 1 A Essex (Lon Hth) 67.85; 2 D Oxland (Notts) 68.62; 3 D Hinds (Serp) 69.63. 800: 1 D Oxland (Notts) 2:35.24; 2 P Kennedy (Lewes) 2:46.13; 3 R Marks (Sarn H) 2:48.61; 4 J Skelton (Mil K) 2:54.45. 1500: 1 D Jackson (Worc) 5:12.52; 2 J Skelton (Mil K) 5:32.81; 3 P Kennedy (Lewes) 5:36.89. HJ: 1 D Cowley (R&N) 1.25; 1 A Essex (Lon Hth) 1.25; 3 M Wyndham-Jones (Norw) 1.20. LJ: 1 A Essex (Lon Hth) 4.19

W35 women: 60: 1 L Boland (E&E) 7.92; 2 A Pop (Brain) 8.40; 3 P Williams (Strat, W45) 8.60; 4 C Holt (Prest, W40) 8.64; 5 J Wright (B’mth, W45) 8.67. 400: 1 H Cargill (Walton, W40) 60.96; 2 J Wright (B’mth, W45) 64.24; 3 C Holt (Prest, W40) 64.38. 800: 1 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:25.05. 1500: 1 Z Doyle (Wyc P, W40) 4:54.86; 2 F Stanyard (B&R, W40) 5:00.74. 60H: 1 L Buxton (Bed C, W40) 9.44; 3 P Williams (Strat, W45) 9.89. 2000W: 1 M Peddle (Loughton, W50) 10:15.26; 2 C Derbyshire (Nun, W40) 10:56.25. HJ: 1 N Rutter (BWF) 1.50; 2 L Buxton (Bed C, W40) 1.40. PV: 1 J Eastwood (Bed C, W40) 3.10; 2 K Saha (BMH, W40) 2.50; 3 L Kelly (St Alb, W45) 2.20. LJ: 1 L Buxton (Bed C, W40) 4.83. TJ: 1 N Rutter (BWF) 10.17; 2 P Williams (Strat, W45) 9.48. SP: 1 P Williams (Strat, W45) 11.27; 2 N Rutter (BWF) 10.75; 3 L Buxton (Bed C, W40) 10.42

W50:

60: 1 A Bates (E&E, W55) 8.82; 2 D Wright (Ton) 9.10; 3 M Garland (Worc, W55) 9.23; 4 J Dickinson (B’mth, W55) 9.51; 5 D Casson (Long) 9.53; 6 L Kirby (Newp) 9.68; 7 G Clarke (Ryst, W60) 10.24. 200: 3 R Waters (E&E, W55) 31.47. 400: 1 S Wilkinson (Prest) 62.93; 2 L Thomas (HW, W55) 66.35; 3 J Machin (B&H) 67.28. 800: 1 L Webb (SB, W55) 2:39.06. 1500: 1 L Thomas (HW, W55) 5:42.93. 3000: 1 C Jolliffe (B&W, W55) 11:21.77; 2 L Thomas (HW, W55) 12:04.93. 60H: 3 M Garland (Worc, W55) 11.94. 2000W: 1 G Manzotti (Ton) 10:25.01; 2 R Lawless (Ilf, W60) 11:56.08. HJ: 1 J Machin (B&H) 1.55; 2 M Garland (Worc, W55) 1.30; 3 J Timberlake (Worc, W55) 1.25; 5 G Clarke (Ryst, W60) 1.15. PV: 1 S Yeomans (St Alb, W65) 2.40; 2 M Hepke (Hale) 2.30; 3 T Carter (W’borne) 2.10; 4 S Pedley (Hunts, W55) 2.00. LJ: 1 M Garland (Worc, W55) 4.35; 2 J Timberlake (Worc, W55) 3.87; 3 J Dickinson (B’mth, W55) 3.86; 4 G Clarke (Ryst, W60) 3.62. TJ: 1 M Garland (Worc, W55) 9.14; 2 T Gribble (Ply) 8.42; 3 J Timberlake (Worc, W55) 8.41

W60:

60: 1 S Wisdom (E&E) 9.51; 2 D Timmis (Linc W) 9.62; 3 A Bryant (FoD) 9.63; 4 E Ledden (Strat) 9.77; 5 R Zeffertt (SB) 10.20; 6 H West (Macc) 10.47. 200: 1 H Godsell (B&B, W65) 30.43; 2 S Frisby (Leic C) 30.96; 3 S Wisdom (E&E) 32.21; 4 A Bryant (FoD) 33.16; 5 J Nottingham (Diss) 33.24. 400: 1 H Godsell (B&B, W65) 75.35; 2 S Wisdom (E&E) 75.51; 3 E Caux (EMAC, W65) 76.51; 4 E Ledden (Strat) 77.86; 5 H West (Macc) 78.49. 800: 1 A Garnier (HW, W65) 3:04.85; 2 J Fabes (Abing, W65) 3:09.43. 1500: 1 L Woolhouse (Vets) 5:54.16; 2 J Fabes (Abing, W65) 6:26.19. HJ: 1 S Frisby (Leic C) 1.20; 3 A Garnier (HW, W65) 1.00. LJ: 1 S Frisby (Leic C) 3.94; 2 D Timmis (Linc W) 3.74; 3 C St. John-Coleman (Chelm) 3.51; 4 R Zeffertt (SB) 3.43. SP: 1 J Roginski (Harb) 9.03

GAA JUMP GLASGOW, Emirates Arena, March 11

SEN mixed events:

HJ: A: 4 I Ross (Giff N, U15W) 1.58. B: 1 C Forbes (Edin, U20) 2.01; 2 E Dear (Giff N) 1.97. PV: B: 1 A McFarlane (Glas C) 4.65; 2 F Rousseau (H Watt) 4.55; 3 D Graham (Edin, M45) 3.90; 4 M Herbert-Ruiz (Giff N, U17) 3.75; 6 S Barbour (Kil’k, U20W) 3.60

SUTCLIFFE INDOOR 60’S, Eltham, March 6

Men:

60: r1.1: 1 I Rahman (Shef/Dearn) 6.71; 2 O Grant (Harrow) 6.83; 3 J Harris-Blair (Herne H) 6.87; 5 E Amaning (TVH) 6.93. r1.2: 1 A Jolaoso (B&B) 6.92; 2 J Kalala (VP&TH, U20) 6.97. r1.5: 3 D Bovell (B&B, M35) 7.18. r1.11: 6 A Cox (S Factor, U13) 8.19. r1.12: 2 R Brooks (Met P, M45) 7.84. r1.14: 1 J Ellerton (B&B, U13) 8.38. r2.1: 1 I Rahman (Shef/Dearn) 6.68; 2 O Grant (Harrow) 6.83; 4 J Harris-Blair (Herne H) 6.87; 5 A Jolaoso (B&B) 6.88; 6 E Amaning (TVH) 6.88. r2.2: 1 J Kalala (VP&TH, U20) 6.96. r2.3: 3 D Bovell (B&B, M35) 7.18. r2.4: 1 I Adekanmbi (Glas C, M35) 7.20. r2.11: 1 R Brooks (Met P, M45) 7.73; 3 R Hingley (B&R, M40) 7.77

Women:

60: r1.1: 3 E Cadman (Camb H, U15) 8.10. r1.2: 1 G Kendeck (Croy, U15) 7.97. r2.1: 1 D Aderinto (Camb H) 7.63; 2 L Owusu-Junior (Herne H) 7.76. r2.3: 1 N Orhurhu (Camb H, U15) 8.05. r2.8: 1 C Clarke (Thurr, U13) 8.57

ABERDEEN AAC OPEN GRADED MEETING, Aberdeen, March 6

Mixed events:

60: r1.1: 1 E Pottie (VPCG) 6.82. r1.3: 3 M Tarnawsky (Dund H, M45) 7.89. r2.1: 1 E Pottie (VPCG) 6.88. TJ: A: 2 R Sare (Bolt, W) 11.71; 6 L Grant (Elgin, U15W) 9.77; 9 B Masson (A’deen, M70) 8.25

U20 men:

SP: A: 1 S Ugbe (Mont) 14.96

U15 girls:

60H: r1: 1 H Whittaker (Elgin) 9.50

BRITISH MASTERS INDOOR CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, March 5-6

Tony Bowman smashed his M85 60m hurdles UK record with a 12.95 clocking which is also a world record. He also won the M80 plus 60m, with 10.89 which broke Sylvester Stein’s 16-year-old UK M85 record and he also set a UK M85 triple jump of 6.35m.

Sue Frisby went second all-time in the women’s 60m hurdles with a 12.90 win, while Barrie Marsden was close to the UK M55 record with 8.99.

Multi-talented Diana Norman won the W45 60m hurdles in 9.39 and the combined W35 and W45 long jump with a 5.00m leap. She was also the overall high jump winner with a 1.55m leap, as well as taking the 800m in 2:30.15 and gold in the triple jump – her 10.40m heading all the younger age groups.

She did get beaten in the shot, however, her throw of 11.21m coming behind Paula Williams’ 11.89m.

Michael Vassiliou won the M60 200m in 26.32.

Sharon Wilkinson won a competitive women’s 200m in 27.26 from Michelle Thomas’s 27.41, while Helen Godsell took the combined W65/W60 200m in 30.71 and the W65 in 9.02.

Wilkinson also won her European championship winning event at 400m in 60.25 while Thomas won the 60m in 8.48.

Another Euro winner W55 Virginia Mitchell ran 64.64 to defeat world steeplechase record-holder Lisa Thomas (65.80).

Former European Cup and World Student Games 200m champion Chris Monk won the M70 60m in 8.51.

Newly crowned European M50 champion Mark Symes was an easy winner of the 1500m in 4:20.59 and also won the 800m in 2:10.17.

Mike Cummings won a competitive M35 1500m in 4:08.54 while Zoe Doyle won the W35-W45 1500m in 4:53.73 and the 800m in 2:21.99.

UK mile record-holder Colin Ridley won the M60 title by 27 seconds and the M60 800m in 2:19.26, though it was Andrew Ridley who won the M55 800m by over 13 seconds in 2:09.11.

Fiona Matheson just fell short of her UK W60 1500m record with 5:11.78 as she headed the combined W50-W65 race in which European champion Alison Bourgeois won the W65 gold unopposed in 5:48.74.

UK M70 British 1500m record-holder David Oxland’s 5:08.90 defeated new mile record-holder Derek Jackson’s 5:12.41 and Oxland also won the 800m in 2:35.09.

Steve Linsell won the M55 high jump with a 1.69m leap and failed at a UK record 1.72m.

Martyn Reynolds won the M40 400m in 51.89.

There was a competitive W55 long jump with UK record-holder Jo Willoughby’s 4.64m defeating Louise Wood’s 4.54m.

Even closer was the W60 60m where Denise Timms (9.65) pipped Angela Bryant (9.66) and Janice Nottingham (9.71).

M55 David Annetts won the overall walk in 14:20.68 from W50 Melanie Peddle’s 15:56.12.

There was also a Winter Throws Championships and W40 Lucy Marshall won the hammer competition with a 55.58m throw to add five metres to her UK record.

John Moreland won the M60 discus with a 47.88m throw.

Evaun Williams gained a notable W80 triple of 34.69m in the hammer, 9.16m in the shot and 22.19m in the javelin.

M35 men:

60: 1 N Atwell (TVH) 7.23; 2 A Osei (Lon Hth) 7.33; 3 P Phillips (Herne H) 7.38; 4 M Dickens (Tel) 7.40; 4 A Gibb (Belg) 7.40; 6 J Anderson (Linc W) 7.48. Ht1: 1 N Atwell (TVH) 7.41; 2 P Phillips (Herne H) 7.44; 3 M Dickens (Tel) 7.45; 4 A Reid (B&B) 7.86. Ht2: 1 A Osei (Lon Hth) 7.45; 2 S Tucknott (B&H) 7.59; 3 S Wilcockson (Mans) 7.91; 4 M Shortall (Thurr) 7.92; 5 J Rutter (BWF) 7.98. Ht3: 1 A Gibb (Belg) 7.40; 2 J Anderson (Linc W) 7.52; 3 L Diggs (Hunts) 7.54; 4 S Callister (Sale) 7.81. 200: r1: 1 I Horlock (Woking) 24.28; 2 M Shortall (Thurr) 24.38; 3 S Wilcockson (Mans) 24.89; 4 M Omakobia (Woking) 24.90; 5 A Reid (B&B) 25.77. r2: 1 M Dickens (Tel) 24.01; 2 D Awde (Woking) 24.05; 3 G Gavriel (Mil K) 24.64; 4 S Callister (Sale) 24.72; 5 H Singh (Soton) 25.56. r3: 1 N Atwell (TVH) 23.18; 2 D Bray (Havant) 23.34; 3 A Spour (Linc W) 23.58; 4 S Tucknott (B&H) 24.40; 5 K Kazemaks (Woking) 24.45. 400: 1 N Atwell (TVH) 51.46; 2 D Awde (Woking) 51.56; 3 P Irving (Jer) 52.42; 4 I Horlock (Woking) 52.95; 5 S Tucknott (B&H) 53.43; 6 S Wilcockson (Mans) 55.75. 800: 1 P Wright (Mans) 2:01.03; 2 R Hawkins (Yeov O) 2:04.76; 3 P Bradley (Hale) 2:07.09; 4 T Hawkey (Dartf) 2:07.16; 5 R Dowers (PNV) 2:19.90; 6 B Dias (Card) 2:39.00; 7 T Lapins (Croy) 2:42.49. 1500: 1 M Cummings (Herne H) 4:08.54; 2 P Wright (Mans) 4:08.98; 3 B Brett (E’bne) 4:13.82; 4 R Clayton (Arena) 4:14.19; 5 C Lamb (R&N) 4:17.72; 6 D Burlton (Leeds C) 4:28.23; 7 B Dias (Card) 5:30.82. 60H: r1: 1 P Irving (Jer) 8.58; 2 S Wilcockson (Mans) 9.02; 3 E Metzger (Kent) 9.87; 4 B Ahmet (K&P) 10.51. r2: 1 K Kazemaks (Woking) 8.65; 2 D Awde (Woking) 8.87; 3 M Shortall (Thurr) 9.00. HJ: 1 T Nichols (Harrow) 1.95; 2 J Rutter (BWF) 1.65; 3= B Ahmet (K&P) 1.60; 3= R Skedd (Chelm) 1.60. PV: 1 K Kazemaks (Woking) 3.90; 2 D Awde (Woking) 3.90. LJ: 1 J Poxon (Burt) 5.70; 2 M Shortall (Thurr) 5.45; 3 J Rutter (BWF) 5.37; 4 B Dias (Card) 3.72. TJ: 1 A Daffurn (Harrow) 14.36; 2 J Rutter (BWF) 11.90; 3 J Poxon (Burt) 11.62; 4 M Shortall (Thurr) 11.27. SP: 1 M Wearing (C’field) 12.56; 2 R Skedd (Chelm) 12.18; 3 M Martin (Barn, M55) 11.61; 4 C Mee (Charn) 10.72; 5 S Cater (B&R) 10.34; 6 B Howard (Burt) 9.65

M40:

60: 1 M Edwards (NE Vets) 7.26; 2 N Barton (BMH) 7.49; 3 J Hubbard (C&T) 7.64; 4 A Browne (Donc) 7.65; 5 C Christian (R&N) 7.83. Ht1: 1 M Edwards (NE Vets) 7.40; 2 J Hubbard (C&T) 7.65; 3 J Barnard (Bas) 7.87; 4 A Ziko (Brain) 7.92; 5 T Satkunam (TVH) 8.12; 6 R Macfarlane (K&P) 8.25. Ht2: 1 N Barton (BMH) 7.57; 2 A Browne (Donc) 7.59; 3 I McDonald (Centr) 7.74; 4 C Christian (R&N) 7.82; 5 J Waithe (Thurr) 8.24; 6 K Golding (Swin) 9.28. 200: 1 A Browne (Donc) 24.23; 2 J Hubbard (C&T) 24.51; 3 I McDonald (Centr) 25.17; 4 C Christian (R&N) 25.28; 5 A Ziko (Brain) 26.16. 400: r1: 1 N Barton (BMH) 58.46; 2 R Macfarlane (K&P) 59.32; 3 K Golding (Swin) 71.35. r2: 1 T Bolan-Ashworth (Traff) 54.45; 2 D Towart (Tyne) 55.48; 3 C Christian (R&N) 57.02; 4 T Procter-Legg (Rad) 57.23; 5 N Moore (Leam) 59.02. r3: 1 M Reynolds (SC Vets, M65) 51.89; 2 K Hutchinson (Hart) 52.35; 3 D Brown (PNV) 52.41; 4 S Reidy (PNV) 52.88; 5 B Porzuczek (Serp) 54.08. 800: 1 K Hutchinson (Hart) 2:03.36; 2 P Watkeys (BMH) 2:04.76; 3 M Moon (Bla PJ) 2:05.96; 4 S Brown (WestEnd RR) 2:06.37; 5 J Whittaker (EMAC) 2:06.47; 6 P Gould (Cov) 2:10.24; 7 J Morley (C&C) 2:14.70; 8 D Famuyiwa (Vets) 2:39.11. 1500: 1 R Elmore (L Buzz) 4:13.53; 2 A Patterson (FVS) 4:19.43; 3 S Brown (WestEnd RR) 4:22.81; 4 D Willett (SC Vets, M50) 4:36.36. 60H: 1 G Cremin (XXIRL) 8.97; 2 S Reidy (PNV) 9.13. LJ: 1 N Barton (BMH) 6.61; 2 J Hubbard (C&T) 5.61; 3 K Golding (Swin) 3.88. TJ: 1 A Bollu (C&T) 10.80. SP: 1 S Wall (Dac) 10.59; 2 A Pritchard (Macc) 10.05

M45:

60: 1 J Wood (Harrow) 7.25; 2 S Channon (Walton) 7.52; 3 Y Opaleye (Hunts) 7.78; 4 R Higson-Blythe (Wake) 7.81; 5 S Thorpe (Wake) 8.14. Ht1: 1 J Wood (Harrow) 7.30; 2 S Channon (Walton) 7.52; 3 R Higson-Blythe (Wake) 7.81; 4 S Thorpe (Wake) 8.02; 5 S Bass (Bed C) 8.36. Ht2: 1 C Smith (Centr) 7.80; 2 Y Opaleye (Hunts) 7.88; 3 P Davey (Ashf) 8.14; 4 D Walsh (Vets) 9.17. 200: r1: 1 A Rodriguez Fuentes (Vets) 26.37; 2 S Bass (Bed C) 28.02; 3 M McNichol (Ton) 30.87. r2: 1 C Smith (Centr) 25.64; 2 S Thorpe (Wake) 25.97; 3 R Higson-Blythe (Wake) 26.30. 400: 1 A Bellis (Traff) 52.65; 2 L Creaney (N Masters) 55.30; 3 M Atkin (GAC) 55.53; 4 S McNally (Dartf) 55.70; 5 A Rodriguez Fuentes (Vets) 56.80; 6 R Potton (Dac) 60.86. 800: r1: 1 P Caton (WG&EL) 2:15.61; 2 M Preston (Camb H) 2:17.18; 3 R Norville (Belg) 2:18.46; 4 R Potton (Dac) 2:25.91; 5 J Kabel (Harrow) 2:26.57. r2: 1 E Adigwe (Camb H) 2:06.02; 2 M Turner (Hale) 2:08.98; 3 D Scroop (Gars) 2:10.71; 4 S McNally (Dartf) 2:10.72; 5 S Ellis (Leeds C) 2:13.87. 1500: 1 C Curran (NBH) 4:19.89; 2 S Fell (PNV) 4:24.37; 3 M Chambers (Soton) 4:25.81; 4 J Nears (Col H) 4:32.18; 5 D Scroop (Gars) 4:38.66; 6 C Trigg (Stubb G) 4:39.84; 7 L Dixon (N Masters) 4:40.36; 8 M Preston (Camb H) 4:40.78. 60H: 1 D Graham (Shett) 9.36; 2 P Davey (Ashf) 9.84; 3 R Tyson (BMH) 12.18. HJ: 1 D Graham (Shett) 1.50. PV: 1 D Graham (Edin) 3.90; 2 J Robinson (Hale) 3.80. LJ: 1 D Graham (Shett) 5.83; 2 M Atkin (GAC) 5.40; 3 E Ogunniyi (Worth) 5.19; 4 P Davey (Ashf) 4.96; 5 Y Opaleye (Hunts) 4.77. TJ: 1 D Thomas (Exe) 12.11; 2 S Lake (Ashf) 10.41. SP: 1 S McCauley (Oxf C) 14.33; 2 G Pell (Scunthorpe Harriers AC) 12.18; 3 S Achurch (PNV) 11.63; 4 R Tyson (BMH) 9.11; 5 S Burke (Hunts) 9.00; 6 M Willis (Walton) 8.47; 7 M McNichol (Ton) 7.83

M50:

60: 1 R Whiting (Worth) 7.72; 2 P Corcoran (Cov) 7.75; 3 C Beecham (Newb) 7.87; 4 M McAllister (Ton) 7.89; 5 M White (Mans) 8.03; 6 S Terry-Short (C&S) 8.07. Ht1: 1 P Corcoran (Cov) 7.83; 2 M White (Mans) 7.95; 3 M McAllister (Ton) 7.96; 4 D O’Leary (Mil K) 8.49; 5 M Showers (Thanet) 8.52. Ht2: 1 R Whiting (Worth) 7.87; 2 C Beecham (Newb) 7.92; 3 S Terry-Short (C&S) 8.05; 4 S Daly (Ton) 8.32; 5 P Robinson (SHS) 9.21. 200: r1: 1 K Fairclough (Notts) 27.23; 2 D O’Leary (Mil K) 27.43; 3 M Showers (Thanet) 27.89; 4 P Robinson (SHS) 29.00. r2: 1 M McAllister (Ton) 26.52; 2 D Cobb (W4H) 27.07; 3 S Daly (Ton) 27.12; 4 D Shortridge (VP&TH) 27.21; 5 L Golding (Pend) 27.92; 6 I Firla (B&B) 28.50. r3: 1 P Corcoran (Cov) 25.07; 2 R Whiting (Worth) 25.23; 3 C Beecham (Newb) 25.42; 4 W MacGee (Bed C) 25.84; 5 M White (Mans) 25.90; 6 S Sutherland (SB) 26.28. 400: r1: 1 A Coleman (Bas) 59.92; 2 D Shortridge (VP&TH) 60.31; 3 I Firla (B&B) 61.20; 4 P Robinson (SHS) 63.51; 5 D O’Leary (Mil K) 63.88. r2: 1 P Corcoran (Cov) 55.32; 2 M Gardiner (Chelt) 56.01; 3 A Haines (Here C) 57.92; 4 S Sutherland (SB) 58.87; 5 S Terry-Short (C&S) 61.06; 6 L Golding (Pend) 63.31. 800: 1 M Symes (AFD) 2:10.17; 2 A Haines (Here C) 2:13.32; 3 N Pendlebury (Alt) 2:13.43; 4 D Cobb (W4H) 2:14.41; 5 N Andrews (Harrow) 2:16.10; 6 C Ness (Walton) 2:18.03; 7 P McMonagle (C’nauld) 2:19.40; 8 I Firla (B&B) 2:23.19; 9 P Robinson (SHS) 2:34.02. 1500: 1 M Symes (AFD) 4:20.59; 2 M Russell (Col H) 4:29.62; 3 N Pendlebury (Alt) 4:33.21; 4 J Hodge (B&W) 4:33.98; 5 P McMonagle (C’nauld) 4:45.64; 6 I Firla (B&B) 5:00.54. 60H: 1 G Smith (Lut) 8.85; 2 M Roberts (K&P) 9.41; 3 K Fairclough (Notts) 10.98; 4 C Ness (Walton) 11.41; 5 D Shortridge (VP&TH) 12.80. 3000W: 1 D O’Leary (Mil K) 24:44.74. HJ: 1 D Hartwell (Mid M) 1.65; 2 G Smith (Lut) 1.60; 3 S Sutherland (SB) 1.55; 4 C Ness (Walton) 1.50; 5 I McClung (NIMAA) 1.50. PV: 1 D Robinson (Hale) 3.10; 2 M Roberts (K&P) 3.00. LJ: 1 C Beecham (Newb) 5.73; 2 M Lawrence (Lon Hth) 5.66; 3 M McAllister (Ton) 4.79; 4 P Robinson (SHS) 4.74; 5 I Firla (B&B) 4.19. TJ: 1 G Smith (Lut) 12.11; 2 G Davies (Oxf C) 11.89; 3 K Newton (WG&EL) 11.18; 4 C Beecham (Newb) 11.14; 5 D Hartwell (Mid M) 10.91; 6 M Kowalski (Thurr) 10.05. SP: 1 G Degutis (NEB) 14.55; 2 J Twiddle (KuH) 13.33; 3 B Nash (Mil K) 12.71; 4 D Cripps (Worc) 11.09; 5 A Sloan (Yate) 10.91; 6 G Walter (Oxf C) 9.78; 7 M McAllister (Ton) 9.76; 8 I McClung (NIMAA) 8.69; 9 D Glendower (Inv EK) 7.40

M55:

60: 1 B Zelechowski (Horsh BS) 7.70; 2 A Burniston (Donc) 7.86; 3 R Samuel (Harrow) 8.09; 4 S Beak (Woking) 8.16; 5 N Middleton (High) 8.26; 6 R Nelson (Rad) 8.34. Ht1: 1 B Zelechowski (Horsh BS) 7.74; 2 S Beak (Woking) 8.16; 3 N Middleton (High) 8.30; 4 K Courtenay-Robin (Mil K) 8.66; 5 G Reddington (WSEH) 8.76; 6 D Warn (Soton) 9.29. Ht2: 1 A Burniston (Donc) 8.00; 2 R Samuel (Harrow) 8.11; 3 R Nelson (Rad) 8.37; 4 G Palmer (SMR) 8.43; 5 B King (BFTTA) 8.56. 200: r1: 1 P Sutherland (Belg) 27.91; 2 D Stephenson (FVS) 28.82; 3 G Reddington (WSEH) 29.02; 4 C Smith (XXUSA) 29.29; 5 J Drake (W4H) 30.50; 6 M Futtit (Walton) 33.29. r2: 1 B Zelechowski (Horsh BS) 25.27; 2 A Burniston (Donc) 26.20; 3 S Beak (Woking) 26.33; 4 B Marsden (Wyc P) 26.41; 5 M White (HW) 26.78. 400: 1 R Nelson (Rad) 60.13; 2 B Davis (Newp) 60.47; 3 E Oram (Newp) 61.02; 4 D Wilde (C&S) 61.10; 5 T Killilea (Lon Hth) 63.62; 6 P Stansbury (Dac) 64.47. 800: 1 A Ridley (Vets) 2:09.11; 2 S Roberts (Handy C) 2:22.25; 3 R Parkin (Der) 2:22.37; 4 B Davis (Newp) 2:22.67; 5 C Williams (Les C) 2:30.65; 6 P York (ESM) 2:35.20; 7 J Drake (W4H) 2:39.10. 1500: 1 S Anderson (Ply) 4:43.70; 2 D Williams (G&G) 4:45.74; 3 R Parkin (Der) 4:45.95; 4 S Roberts (Handy C) 4:50.54; 5 J Burrell (Lewes) 4:55.80; 6 T Roper (B&W) 4:58.49; 7 C Williams (Les C) 4:58.67; 8 G Lowry (Sheff RC) 5:06.06. 60H: 1 B Marsden (Wyc P) 8.99; 3 G Reddington (WSEH) 10.34; 5 P Stansbury (Dac) 12.46. 3000W: 1 D Annetts (N Herts) 14:20.68. HJ: 1 S Linsell (Leeds C) 1.69; 2 G Palmer (SMR) 1.45; 3 M Roach (Poole) 1.40. PV: 1 D Warn (Soton) 2.70. LJ: 1 B Zelechowski (Horsh BS) 5.53; 2 G Palmer (SMR) 4.66; 3 K Palmer (S’end) 4.63; 4 D Warn (Soton) 4.29. TJ: 1 R Weekes (Vets) 10.15; 2 C Smith (XXUSA) 10.03; 3 D Warn (Soton) 8.50. SP: 1 S Ryan (Gate) 12.15; 2 T McGrane (IRL) 9.42; 3 J Gillespie (EMAC) 8.12; 4 M Futtit (Walton) 7.34; 5 C Michael (Vets) 7.11

M60:

60: 1 P Logan (K&P) 8.10; 2 M Woods (Padd W) 8.22; 3 T Beaglehole (B’mth) 8.30; 4 M Ellery (B&W) 8.58; 5 J Barratt (Stock H) 8.74; 6 C McDonald (Tam) 8.83. Ht1: 1 P Logan (K&P) 8.20; 2 M Ellery (B&W) 8.67; 3 K Powell (Newp) 8.86; 4 I Moody (Pit) 9.07; 5 W Paterson (Corby) 9.19. Ht2: 1 M Woods (Padd W) 8.32; 2 T Beaglehole (B’mth) 8.47; 3 J Barratt (Stock H) 8.66; 4 C McDonald (Tam) 8.81; 5 L Mulrooney (Vets) 8.86. 200: r1: 1 M Ellery (B&W) 28.22; 2 T Beaglehole (B’mth) 28.61; 3 A Day (Lon Hth) 28.80; 4 I Moody (Pit) 29.53; 5 J Dickinson (Has B) 30.24; 6 W Paterson (Corby) 30.78. r2: 1 M Vassiliou (E&H) 26.32; 2 T James (Bed C) 26.87; 3 M Woods (Padd W) 26.97; 4 S Lynn (NSP) 27.63; 5 A Waddington (BMH) 27.77. 400: r1: 1 A Day (Lon Hth) 64.56; 2 C McDonald (Tam) 66.83; 3 C Warren (Loughton) 67.67; 4 T Sorrell (Soton) 70.74. r2: 1 R White (Worc) 60.11; 2 A Waddington (BMH) 61.52; 3 S Lynn (NSP) 62.02; 4 C Bates (Dartf) 62.89. 800: 1 C Ridley (Col H) 2:19.26; 2 C Bates (Dartf) 2:22.02; 3 K Pye (Mid M) 2:27.11; 4 M Down (C&S) 2:28.96; 5 A Waddington (BMH) 2:31.21; 6 G Brewster (Hunts) 2:33.36; 7 J Dickinson (Has B) 2:47.78; 8 C Oxlade (Croy) 3:02.15. 1500: 1 C Ridley (Col H) 4:48.81; 2 P Thompson (Norf G, M65) 5:15.93; 3 M Down (C&S) 5:20.89; 4 C Oxlade (Croy) 6:13.59. 60H: 1 I Moody (Pit) 10.28. 3000W: 1 C Harle (Belg) 18:06.77; 2 H Minhas (Leic WC) 18:41.10. HJ: 1 A Waddington (BMH) 1.55; 2 A Leiper (AFD) 1.40; 3 G Capon (Dartf) 1.35. PV: 1 J Dickinson (Has B) 2.20. LJ: 1 G Capon (Dartf) 4.67; 2 J Barratt (Stock H) 4.62; 3 A Waddington (BMH) 4.61; 4 I Moody (Pit) 4.36; 5 B Morris (Vets) 4.36; 6 C Warren (Loughton) 4.34; 7 K Powell (Newp) 4.21; 8 P Buxton (Ton) 2.87. TJ: 1 J Gittens (Leeds C) 10.67; 2 A Earle (W&B) 9.42; 3 C Warren (Loughton) 9.24; 4 D Shields (Read) 8.41. SP: 4 J Drzewiecki (Brack) 7.66. SP: 1 A Leiper (AFD) 14.14; 2 B Broadbridge (Newb) 11.88; 3 N Barton (S Lon) 11.70; 4 C Privett (Belg) 11.07; 5 S Dobson (B’mth) 10.91; 6 P Wishart (Camb H) 10.40; 7 D Stokes (Dees) 8.96

M65:

60: 1 D Marginson (Swan) 8.44; 2 R Waters (S’end) 8.98; 3 C Leon (B&B) 9.16; 4 C Palmer (Runners-next-the-Sea) 9.37; 5 I Licietis (Charn) 9.45; 6 S Ford (AFD) 9.69. Ht1: 1 D Marginson (Swan) 8.41; 2 I Licietis (Charn) 9.44; 3 S Ford (AFD) 9.54; 4 T Downward (Taun) 9.76. Ht2: 1 R Waters (S’end) 8.85; 2 C Leon (B&B) 9.12; 3 C Palmer (Runners-next-the-Sea) 9.50; 4 R Singh (Cov) 9.76. 200: 1 I Licietis (Charn) 28.92; 2 C Leon (B&B) 30.81; 3 R Woolliams (Ips) 31.48; 4 S Ford (AFD) 31.71; 5 T Downward (Taun) 32.52; 6 P Willcox (Ips) 33.25. 400: 1 I Wright (Corn) 79.92; 2 S Ford (AFD) 89.69. 800: 1 K Archer (Scar) 2:39.33; 2 S Thorp (Oxf C) 2:41.58; 3 I Wright (Corn) 2:57.18; 4 A Dolton (SoC) 3:33.87; 5 K Dillon (Manc H) 3:40.01. 1500: 1 K Dillon (Manc H) 7:52.13. 60H: 1 R Singh (Cov) 13.45. 3000W: 1 D Kissane (XXIRL) 20:42.89. HJ: 1 D Talbot (Abing) 1.35; 2 C Leon (B&B) 1.35; 3 P Askew (Charn) 1.30. LJ: 1 R Singh (Cov) 3.92; 2 C Leon (B&B) 3.91. TJ: 1 I Thomson (SC Vets) 9.32; 2 C Leon (B&B) 9.01; 3 R Singh (Cov) 7.19. SP: 1 J Fenton (Dartf) 10.99; 2 T Straker (NSP) 10.05; 3 K Bates (PNV) 9.91; 4 G Packman (Bed C) 9.72; 5 M Bale (Hay H) 8.21

M70:

60: 1 C Monk (Leic C) 8.51; 2 A Essex (Lon Hth) 8.89; 3 J McGarry (Irv) 9.04; 4 D Hinds (Serp) 9.14; 5 M Wyndham-Jones (Norw) 9.22; 6 P Reynolds (Vets) 12.06. 200: r1: 1 J Ward (Abbey R) 32.93; 2 P Teague (Sco Vets) 33.88; 3 P Reynolds (Vets) 43.30. r2: 1 C Monk (Leic C) 29.14; 2 A Essex (Lon Hth) 29.25; 3 D Hinds (Serp) 30.10; 4 J McGarry (Irv) 30.19; 5 D Crouch (E&E) 31.56. 400: 1 A Essex (Lon Hth) 69.21; 2 D Hinds (Serp) 70.85; 3 P Teague (Sco Vets) 74.35. 800: 1 D Oxland (Notts) 2:35.09; 2 P Kennedy (Lewes) 2:46.43; 3 G Pearson (N Masters) 3:01.04; 4 P Hamilton (B&B) 3:19.36. 1500: 1 D Oxland (Notts) 5:08.90; 2 D Jackson (Worc) 5:12.41; 3 P Kennedy (Lewes) 5:49.44; 4 P Hamilton (B&B) 6:44.01. 60H: 1 A Essex (Lon Hth) 11.49; 2 M Wyndham-Jones (Norw) 12.36. 3000W: 1 I Richards (Steyn) 17:26.92; 2 P Boszko (Bir) 18:29.26. HJ: 1 M Wyndham-Jones (Norw) 1.25. PV: 1 N Mason (Mid M) 3.00. LJ: 1 A Essex (Lon Hth) 4.05; 2 M Wyndham-Jones (Norw) 3.57; 3 P Reynolds (Vets) 2.57. TJ: 1 D Folgate (Kett) 9.23; 2 A Essex (Lon Hth) 8.04; 3 P Reynolds (Vets) 5.64. SP: 1 T Richards (High) 12.08; 2 G Tyler (Chelm) 12.01; 3 M Wyndham-Jones (Norw) 10.67; 4 B Scott (Mil K) 9.23; 5 J Wild (VAANE) 9.16; 6 B Bowley (Burt) 7.85; 7 P Reynolds (Vets) 7.22

M75:

60: 1 V Novell (Soton) 9.19; 2 A Long (Herne H) 9.42; 3 D Shelton (N Masters) 23.47. 200: 1 V Novell (Soton) 31.47; 2 B O’Connor (QPH) 47.89. 400: 1 R Scholes (Barns) 78.53; 2 A Eland (Seat) 78.66; 3 B O’Connor (QPH) 1:50.97. 800: 1 A Eland (Seat) 3:18.64; 2 B O’Connor (QPH) 4:03.40. 1500: 1 R Scholes (Barns) 6:55.82; 2 B O’Connor (QPH) 8:04.51. TJ: 1 A Long (Herne H) 8.05. SP: 1 B Hawksworth (Der) 10.52; 2 T Roberts (Rhon) 9.59; 3 P Daw (SW Vets) 8.11; 4 D Kuester (Bic) 7.98; 5 J Gilbert (Vets) 7.26; 6 B O’Connor (QPH) 6.18

M80:

60: 1 R Bruck (Barn) 11.11; 2 P Rees (Rhon) 13.68; 3 D Cowgill (N Masters) 13.88. 200: 1 R Bruck (Barn) 39.56; 2 D Cowgill (N Masters) 44.99. 400: 1 D Cowgill (N Masters) 1:49.57. 800: 1 E Simpson (Vets) 3:57.78. HJ: 1 R Bruck (Barn) 1.15; 2 M Herring (Kett) 0.95; 3 P Rees (Rhon) 0.90. PV: 1 M Herring (Kett) 1.40. LJ: 1 R Bruck (Barn) 3.01; 2 P Rees (Rhon) 2.31. TJ: 1 P Rees (Rhon) 5.09. SP: 1 J Scott (Shett) 10.75; 2 I Ivanovic (Ach) 9.61; 3 J Sloan (Annan) 9.13; 4 P Rees (Rhon) 6.21

M85:

60: 1 T Bowman (Leeds C) 10.89. 60H: 1 T Bowman (Leeds C) 12.95. TJ: 1 T Bowman (Leeds C) 6.35. SP: 1 W Dixon (Camb H) 7.79; 2 H Ryan (NE Vets) 7.08

W35 women:

60: 1 L Boland (E&E) 7.92; 2 C Agwu (Traff) 8.17; 3 E Wiltshire (R&N) 8.20; 4 A Potter (Wake) 8.21; 5 E Fry (Soton) 8.40; 6 A Pop (Brain) 8.51. Ht1: 1 L Boland (E&E) 7.97; 2 E Wiltshire (R&N) 8.24; 3 M Morey (AFD) 8.50; 4 T Nubi (E&H) 8.62. Ht2: 1 C Agwu (Traff) 8.17; 2 A Potter (Wake) 8.22; 3 E Fry (Soton) 8.33; 4 A Pop (Brain) 8.46. 200: 1 L Boland (E&E) 26.23; 2 K Balogun (Ilf) 26.56; 3 A Potter (Wake) 26.79; 4 A Pop (Brain) 27.49; 5 C Caswell (Ton) 29.39; 6 D Newington (Gate) 36.32. 400: 1 K Hodgson (Nun) 64.23; 2 H Carson (Dartf) 66.14; 3 L Hendry (Rad) 67.79. 800: 1 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:21.99; 2 K Hodgson (Nun) 2:26.15; 3 L Hendry (Rad) 2:36.74; 4 S Price (Dartf) 2:38.62; 5 J Temple (AFD) 2:45.09. 1500: 1 L Street (Wyc P) 5:02.71; 2 S McNamee (Bir) 5:38.66. 60H: 1 N Rutter (BWF) 10.32; 2 D Newington (Gate) 12.36. 3000W: 1 D Newington (Gate) 21:25.11. HJ: 1 N Rutter (BWF) 1.50; 2 D Newington (Gate) 1.35. PV: 1 M Hilborne (Craw) 3.45; 2= H Leadbetter (ESM) 2.50; 2= D Newington (Gate) 2.50. LJ: 1 E Fry (Soton) 4.92; 2 N Rutter (BWF) 4.67; 3 D Newington (Gate) 4.40. TJ: 1 N Rutter (BWF) 10.19; 2 T Howell (Walton) 9.88; 3 D Newington (Gate) 9.09. SP: 1 J Bate (Traff) 10.62; 2 N Rutter (BWF) 10.31; 3 B Lishman (Wig D) 7.70; 4 N Mann (Camb H) 6.77; 5 A Sydenham (Barn) 6.73

W40:

60: 1 L Duke (C’field) 8.30; 2 L Vallins (B&B) 8.37; 3 C Holt (Prest) 8.58; 4 C Maker (E’bne) 8.60; 5 H Richardson (M’bro) 8.75; 6 J Rowicki (Prest) 8.89. Ht1: 1 C Maker (E’bne) 8.55; 2 H Richardson (M’bro) 8.73; 3 C Sciberras (G&G) 8.93; 4 S Cadji (TVH) 9.07; 5 L Gorrill (Ton) 9.22. Ht2: 1 L Duke (C’field) 8.36; 2 L Vallins (B&B) 8.50; 3 C Holt (Prest) 8.58; 4 J Rowicki (Prest) 8.92; 5 S Gilding (Norw) 9.40. 200: r1: 1 H Richardson (M’bro) 29.13; 2 J Rowicki (Prest) 29.84; 3 L Badman (AFD) 31.79. r2: 1 S McLoughlin (Walton) 26.72; 2 L Duke (C’field) 27.65; 3 L Vallins (B&B) 28.01; 4 C Holt (Prest) 28.33. 400: 1 S McLoughlin (Walton) 61.37; 2 C Holt (Prest) 65.53. 1500: 1 Z Doyle (Wyc P) 4:53.73; 2 A Hughes Davies (Arena) 4:59.90; 3 F Stanyard (B&R) 5:02.00. 3000W: 1 C Derbyshire (Nun) 16:46.55. HJ: 1 S Gilding (Norw) 1.30; 2 C Gratrix (Worc) 1.25. PV: 1 J Eastwood (Bed C) 3.10; 2 K Saha (BMH) 2.50. LJ: 1 C Maker (E’bne) 4.92; 2 H Channon (Walton) 4.74; 3 C Sciberras (G&G) 4.57; 6 S Gilding (Norw) 3.89; 7 D Williams (Lut) 3.71; 8 A Cross (Charn) 3.70. TJ: 1 A Cross (Charn) 7.36. SP: 1 N Harrison (SB) 10.81; 2 D Williams (Lut) 7.31

W45:

60: 1 T Milward (Pend) 8.47; 2 P Williams (Strat) 8.53; 3 K Miles (Win) 8.72; 4 A Jackson (Oxf C) 8.86; 5 D Leek (Ips) 9.05; 6 S Westrap (Ton) 9.45. Ht1: 1 T Milward (Pend) 8.57; 2 A Jackson (Oxf C) 8.88; 3 D Leek (Ips) 9.08; 4 S Dooley (SMR) 9.39. Ht2: 1 P Williams (Strat) 8.56; 2 K Miles (Win) 8.68; 3 S Westrap (Ton) 9.38; 4 H Anstey (B&W) 9.76. 200: r1: 1 K Miles (Win) 29.91; 2 S Parry (K&P) 31.63; 3 S Dooley (SMR) 31.94; 4 H Anstey (B&W) 32.95. r2: 1 T Milward (Pend) 27.36; 2 C Smith (PNV) 27.57; 3 S Loades (Brack) 28.42; 4 L Bradley (NSP) 29.96. 400: 1 T Milward (Pend) 64.19; 2 J Wright (B’mth) 64.37; 3 S Loades (Brack) 65.69; 4 N Ridge (Ton) 67.03; 5 L Bradley (NSP) 69.24. 800: 1 D Norman (E&E) 2:30.15; 2 N Sturzaker (Herne H) 2:35.87; 3 V Browning (C&S) 2:40.88. 1500: 1 N Sturzaker (Herne H) 5:26.60. 60H: 1 D Norman (E&E) 9.39; 2 P Williams (Strat) 9.90; 3 H Anstey (B&W) 12.26. HJ: 1 D Norman (E&E) 1.55. PV: 1 S Gonzalez Betancourt (SB) 2.50. LJ: 1 D Norman (E&E) 5.00; 2 S McGivern (C&C) 4.96. TJ: 1 D Norman (E&E) 10.40; 2 P Williams (Strat) 9.68. SP: 1 P Williams (Strat) 11.89; 2 D Norman (E&E) 11.21; 3 E Gatrell (Woking) 10.88; 4 N Long (Burt) 6.18

W50:

60: 1 M Thomas (Bir) 8.48; 2 A Saunders (Pend) 8.74; 3 D Wright (Ton) 9.00; 4 P Wootten (Oxf C) 9.27; 5 D Casson (Long) 9.58; 6 L Kirby (Newp) 9.60. Ht1: 1 M Thomas (Bir) 8.57; 2 D Wright (Ton) 9.06; 3 P Wootten (Oxf C) 9.25; 4 D Roe (Spring) 9.60; 5 D Ricci (B&R) 9.79. Ht2: 1 A Saunders (Pend) 8.81; 2 L Kirby (Newp) 9.50; 3 D Casson (Long) 9.58; 4 N Ellis (AFD) 9.98; 5 A Smith (Win) 10.77. 200: r1: 1 P Wootten (Oxf C) 30.48; 2 L Kirby (Newp) 31.80; 3 D Casson (Long) 32.17; 4 D Ricci (B&R) 33.38; 5 N Ellis (AFD) 36.24. r2: 1 S Wilkinson (Prest) 27.26; 2 M Thomas (Bir) 27.41; 3 A Saunders (Pend) 29.26; 4 D Wright (Ton) 30.27; 5 D Roe (Spring) 31.70. 400: 1 S Wilkinson (Prest) 60.25; 2 J O’Connor (Newb) 68.46; 3 T Wickens (Glouc) 68.64; 4 L Carpenter (Swin) 71.67; 5 L Kirby (Newp) 76.81. 800: 1 J Wilson (Edin) 2:36.61; 2 T Wickens (Glouc) 2:43.33. 1500: 1 A Critchlow (W4H) 5:16.49; 2 J Wilson (Edin) 5:19.48; 3 D Haynes-Sewell (Stubb G) 7:22.21. 60H: 1 L Kirby (Newp) 13.68. 3000W: 1 M Peddle (Loughton) 15:56.12; 2 G Manzotti (Ton) 16:15.42. LJ: 1 A Saunders (Pend) 4.19; 2 J O’Connor (Newb) 3.90; 3 L Kirby (Newp) 3.46. SP: 1 V Hannam (M&M) 11.85; 2 S Hutchings (Mid M) 8.74; 3 C Hollick (C&T) 8.20; 4 A Saunders (Pend) 7.19; 5 P Davenport (Barn) 6.86; 6 J Johnson (Hallam) 6.49; 7 L Kirby (Newp) 5.95

W55:

60: 1 A Bates (E&E) 8.83; 2 T Bezance (Soton) 8.98; 3 E Font Freide (AFD) 9.07; 3 F Steele (Moth) 9.07; 5 W Palmer (Lut) 9.19; 6 M Garland (Worc) 9.39. Ht1: 1 A Bates (E&E) 8.93; 2 W Palmer (Lut) 9.18; 3 M Garland (Worc) 9.27; 4 J Timberlake (Worc) 9.90. Ht2: 1 T Bezance (Soton) 9.08; 2 E Font Freide (AFD) 9.10; 3 F Steele (Moth) 9.19; 4 R Waters (E&E) 9.29. 200: r1: 1 H Kehoe (Lon Hth) 32.25; 2 M Garland (Worc) 32.29; 3 C Anthony (W Suff) 33.97; 4 K Winrow (N Masters) 35.79. r2: 1 T Bezance (Soton) 29.59; 2 F Steele (Moth) 29.77; 3 W Palmer (Lut) 30.90; 4 R Waters (E&E) 31.24. 400: 1 V Mitchell (G&G) 64.64; 2 L Thomas (HW) 65.80; 3 C Anthony (W Suff) 73.11; 4 K Winrow (N Masters) 81.11. 800: 1 L Thomas (HW) 2:39.54; 2 C Anthony (W Suff) 2:54.80. 1500: 1 L Webb (SB) 5:20.17; 2 L Thomas (HW) 5:25.88. 60H: 1 J Timberlake (Worc) 12.42. 3000W: 1 M O’Neill-Hall (NE Vets) 20:33.11. HJ: 1 M Garland (Worc) 1.30; 2 J Timberlake (Worc) 1.20. PV: 1 A Murray (HW) 2.80. LJ: 1 J Willoughby (Glouc) 4.64; 2 L Wood (G&G) 4.54; 3 M Garland (Worc) 4.34; 4 J Timberlake (Worc) 3.76; 5 J Tench (Lawley) 3.28. TJ: 1 J Willoughby (Glouc) 10.19; 2 M Garland (Worc) 9.22; 3 J Timberlake (Worc) 8.32. SP: 1 L Foster (RSC) 8.59; 2 N Celestine (Chelm) 7.64; 3 J Tench (Lawley) 6.48

W60:

60: 1 D Timmis (Linc W) 9.65; 2 A Bryant (FoD) 9.66; 3 J Nottingham (Diss) 9.71; 4 C St. John-Coleman (Chelm) 9.74; 5 R Zeffertt (SB) 10.12; 6 L Willis (R&N) 10.18. Ht1: 1 J Nottingham (Diss) 9.70; 1 C St. John-Coleman (Chelm) 9.70; 3 L Willis (R&N) 10.14; 4 E Le Rossignol (Poole) 10.96. Ht2: 1 A Bryant (FoD) 9.70; 2 D Timmis (Linc W) 9.77; 3 R Zeffertt (SB) 10.24; 4 L Hopkins (E&H) 10.49. 200: r1: 1 A Bryant (FoD) 34.25; 2 R Zeffertt (SB) 36.28; 3 E Le Rossignol (Poole) 37.95. r2: 1 S Frisby (Leic C) 30.94; 2 D Timmis (Linc W) 34.00; 3 T Stephenson (FVS) 35.22. 400: 1 S Wisdom (E&E) 75.22; 2 A Bryant (FoD) 80.74; 3 L Willis (R&N) 80.79. 800: 1 K Brooks (Corby) 2:50.02; 2 J Ashton (Wit) 3:08.96. 1500: 1 F Matheson (Falk) 5:11.78; 2 B Leane (ESM) 5:43.24; 3 L Woolhouse (Vets) 5:43.71; 4 A Bourgeois (EMAC, W65) 5:48.74. 60H: 1 S Frisby (Leic C) 9.90; 2 J Ashton (Wit) 13.24. HJ: 1 T Eades (Dartf) 1.20; 2 J Ashton (Wit) 1.15. PV: 1 R Zeffertt (SB) 2.20; 2 T Eades (Dartf) 2.20. LJ: 1 D Timmis (Linc W) 3.66; 2 C St. John-Coleman (Chelm) 3.52; 3 T Eades (Dartf) 3.52; 4 J Ashton (Wit) 3.48; 5 L Willis (R&N) 3.42; 6 J Wakelam (B&R) 3.41; 7 R Zeffertt (SB) 3.13. TJ: 1 T Eades (Dartf) 8.09; 2 J Wakelam (B&R) 7.07; 3 R Zeffertt (SB) 6.87. SP: 1 C Cameron (VPCG) 9.73; 2 L Moore-Fox (IRL) 8.27; 3 L Sole (Thanet) 7.08; 4 J Ashton (Wit) 6.89; 5 S Wisdom (E&E) 6.84; 6 L Bowley (Burt) 5.01

W65:

60: 1 H Godsell (B&B) 9.02; 2 J Saunders-Mullins (SNH) 9.90; 3 N Buckwell (Newp) 10.61; 4 L Ahmet (Rad) 11.13. 200: r1: 1 N Buckwell (Newp) 36.97. r2: 1 H Godsell (B&B) 30.71. 400: 1 E Roe (WSEH) 81.62. 800: 1 A Bourgeois (EMAC) 2:54.85. HJ: 1 S Yeomans (St Alb) 1.15. PV: 1 S Yeomans (St Alb) 2.40. LJ: 1 N Buckwell (Newp) 3.07; 2 L Ahmet (Rad) 2.93. TJ: 1 L Ahmet (Rad) 6.67. SP: 1 S Dassie (E&E) 7.11; 2 N Buckwell (Newp) 6.65; 3 P Higgins (Tel) 5.92; 4 B Macanas (Herne H) 5.75

W70:

60: 1 M West (Win) 9.91; 2 A Nelson (E&E) 10.47. 200: 1 M West (Win) 33.94; 2 A Nelson (E&E) 35.96. 60H: 1 J Fail (B’mth) 12.95. SP: 1 V Thompson (Belg) 8.44

W75:

60: 1 M Parker (N Masters) 15.02. LJ: 1 P Oakes (Ryst) 2.20. TJ: 1 P Oakes (Ryst) 5.42. SP: 1 L Brandon (E’bne) 5.78; 2 M Parker (N Masters) 4.69

W80:

60: 1 I Holder (Worc) 12.02; 2 D Fraser (Linc W) 14.75. 200: 1 K Stewart (NSP) 41.36; 2 D Fraser (Linc W) 60.89. 400: 1 K Stewart (NSP) 98.09. LJ: 1 I Holder (Worc) 2.57. TJ: 1 I Holder (Worc) 6.10. SP: 1 E Williams (E&H) 9.16

BRITISH MASTER’S WINTER THROWS CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, March 5-6

Warwick Dixon gained a clean sweep of the throws in the M85 section.

M35 men:

WT: 1 R Martin (Bed C) 13.18; 2 M Martin (Barn, M55) 10.09; 3 C Mee (Charn) 9.99; 4 S Cater (B&R) 9.42; 5 B Howard (Burt) 8.81. DT: 1 M Wearing (C’field) 40.48; 2 S Cater (B&R) 28.99; 3 B Howard (Burt) 28.64. HT: 1 R Martin (Bed C) 49.29; 2 M Martin (Barn, M55) 35.22; 3 S Cater (B&R) 32.79; 4 R Skedd (Chelm) 28.61. JT: 1 S Cater (B&R) 37.61; 2 B Howard (Burt) 34.61

M40:

DT: 1 A Pritchard (Macc) 32.97; 2 S Wall (Dac) 26.09; 3 K Golding (Swin) 19.52. JT: 1 S Wall (Dac) 41.17; 2 A Pritchard (Macc) 36.95; 3 K Golding (Swin) 28.21

M45:

WT: 1 S Achurch (PNV) 11.37; 2 M Roberson (Mil K) 10.48; 3 S Burke (Hunts) 9.50; 4 M Willis (Walton) 6.97. DT: 1 G Pell (Scunthorpe Harriers AC) 32.86; 2 S Achurch (PNV) 32.79; 3 K Williams (Newb) 26.77; 4 I Williams (Newp) 26.45. HT: 1 M Roberson (Mil K) 44.21; 2 S Achurch (PNV) 35.21; 3 S Burke (Hunts) 34.93; 4 M Willis (Walton) 20.96. JT: 1 S Achurch (PNV) 41.31; 2 I Williams (Newp) 27.61

M50:

WT: 1 J Twiddle (KuH) 16.05; 2 D Cripps (Worc) 13.83; 3 D Glendower (Inv EK) 9.02; 4 I McClung (NIMAA) 8.97. DT: 1 J Twiddle (KuH) 37.10; 2 P Roberts (Swan) 36.28; 3 A Sloan (Yate) 31.11; 4 L Golding (Pend) 29.35; 5 M Whittaker (Vets) 27.51; 6 G Walter (Oxf C) 25.47. DT: 1 J Moreland (R&N, M60) 47.88. HT: 1 J Twiddle (KuH) 43.37; 2 D Cripps (Worc) 38.60. JT: 1 M Tucker (Wrex) 39.66; 2 A Sloan (Yate) 34.18

M55: WT: 1 P Kelly (Woking) 12.07; 2 S Feely (SNH) 11.06; 3 J Gillespie (EMAC) 9.32. DT: 1 S Ryan (Gate) 38.39; 2 T Ratcliffe (Dac) 33.78; 3 S Linsell (Leeds C) 32.69; 4 A Cannon (Ton) 24.36; 5 J Gillespie (EMAC) 23.09. HT: 1 P Kelly (Woking) 35.48; 2 S Feely (SNH) 29.84. JT: 1 T Ratcliffe (Dac) 45.99; 2 S Ryan (Gate) 35.61; 3 A Cannon (Ton) 23.81

M60:

WT: 1 B Broadbridge (Newb) 16.54; 2 J Moreland (R&N) 15.89; 3 C Privett (Belg) 15.48; 4 I Cooley (Roth) 15.14; 5 A Leiper (AFD) 14.15; 6 N Barton (S Lon) 13.95; 7 D Stokes (Dees) 12.75; 8 P Wishart (Camb H) 12.18. DT: 1 J Moreland (MMAC) 47.88; 2 A Leiper (AFD) 42.95; 3 N Barton (S Lon) 40.86; 4 B Broadbridge (Newb) 40.21; 5 C Privett (Belg) 37.94; 6 P Paxton (Vets) 34.68; 7 P Wishart (Camb H) 33.14; 8 D Stokes (Dees) 32.46; 9 P Buxton (Ton) 30.15. HT: 1 B Broadbridge (Newb) 40.98; 2 C Privett (Belg) 40.55; 3 I Cooley (Roth) 39.17; 4 N Barton (S Lon) 35.53; 5 A Leiper (AFD) 34.77; 6 D Stokes (Dees) 29.02; 7 J Drzewiecki (Brack) 20.57. JT: 1 S Langdon (B&B) 38.39; 2 N Barton (S Lon) 37.05; 3 C Privett (Belg) 29.96; 4 P Buxton (Ton) 29.69

M65:

WT: 1 M Bale (Hay H) 12.12; 2 T Saunders-Mullins (SNH) 11.33; 3 T Needham (PNV) 10.02. DT: 1 P Oakes (Ryst) 31.75; 2 G Packman (Bed C) 31.05; 3 T Needham (PNV) 30.32; 4 M Bale (Hay H) 27.24; 5 T Straker (NSP) 27.02; 6 K Bates (PNV) 26.57. HT: 1 M Bale (Hay H) 32.85; 2 T Saunders-Mullins (SNH) 31.67; 3 T Needham (PNV) 24.19. JT: 1 C Pruski (Swan) 28.45

M70:

WT: 1 J Wild (VAANE) 13.58; 2 B Scott (Mil K) 12.25; 3 B Bridges (Belg) 10.77; 4 P Reynolds (Vets) 8.86. DT: 1 G Tyler (Chelm) 37.15; 2 J Wild (VAANE) 34.99; 3 M Wyndham-Jones (Norw) 33.18; 4 T Richards (High) 32.30; 5 N Griffin (WSEH) 30.31; 6 B Scott (Mil K) 28.11; 7 B Bowley (Burt) 24.41; 8 P Reynolds (Vets) 20.16. HT: 1 J Wild (VAANE) 36.75; 2 B Scott (Mil K) 32.97; 3 B Bridges (Belg) 31.15; 4 P Reynolds (Vets) 20.40. JT: 1 B Scott (Mil K) 25.61; 2 M Wyndham-Jones (Norw) 25.33; 3 B Bowley (Burt) 23.75; 4 J Wild (VAANE) 22.44

M75:

WT: 1 B Hawksworth (Der) 13.26; 2 D Kuester (Bic) 10.88; 3 J Gilbert (Vets) 10.35. DT: 1 B Hawksworth (Der) 33.25; 2 T Roberts (Rhon) 26.53; 3 P Daw (SW Vets) 23.40; 4 J Gilbert (Vets) 23.39; 5 D Kuester (Bic) 22.69. HT: 1 B Hawksworth (Der) 39.12; 2 J Gilbert (Vets) 29.15; 3 D Kuester (Bic) 26.92. JT: 1 P Daw (SW Vets) 27.80; 2 B Hawksworth (Der) 24.86; 3 D Kuester (Bic) 20.55; 4 J Gilbert (Vets) 19.18

M80:

DT: 1 J Sloan (Annan) 22.15; 2 P Rees (Rhon) 19.22; 3 M Herring (Kett) 16.10. HT: 1 P Rees (Rhon) 18.67. JT: 1 J Sloan (Annan) 18.72; 2 M Herring (Kett) 12.97

M85:

WT: 1 W Dixon (Camb H) 8.98; 2 H Ryan (NE Vets) 7.85. DT: 1 W Dixon (Camb H) 23.60; 2 H Ryan (NE Vets) 15.94. HT: 1 W Dixon (Camb H) 25.71; 2 H Ryan (NE Vets) 21.08. JT: 1 W Dixon (Camb H) 18.44; 2 H Ryan (NE Vets) 14.99

W35 women:

WT: 1 J Bate (Traff) 11.23; 2 B Lishman (Wig D) 10.43; 3 N Mann (Camb H) 9.44; 4 D Newington (Gate) 9.35. DT: 1 J Bate (Traff) 34.22; 2 D Newington (Gate) 20.50; 3 N Mann (Camb H) 19.82; 4 A Sydenham (Barn) 19.74; 5 B Lishman (Wig D) 16.10. HT: 1 J Bate (Traff) 39.32; 2 B Lishman (Wig D) 35.66; 3 N Mann (Camb H) 30.22; 4 D Newington (Gate) 23.66; 5 A Sydenham (Barn) 23.15. JT: 1 J Bate (Traff) 25.41; 2 N Rutter (BWF) 24.14; 3 N Mann (Camb H) 19.80; 4 B Lishman (Wig D) 18.13; 5 L McArdle (Cambus) 14.18

W40:

WT: 1 L Marshall (WG&EL) 16.18. DT: 1 D Williams (Lut) 15.38. HT: 1 L Marshall (WG&EL) 55.58. JT: 1 D Williams (Lut) 21.49

W45:

WT: 1 A Jenkins (PNV) 12.69; 2 E Gatrell (Woking) 11.85. DT: 1 E Gatrell (Woking) 33.75; 2 J Cherry (Oxf C) 24.54; 3 T Coulson (Charn) 19.68. HT: 1 A Jenkins (PNV) 43.54; 2 E Gatrell (Woking) 34.90; 3 N Long (Burt) 26.18. JT: 1 P Williams (Strat) 32.79; 2 D Norman (E&E) 27.16; 3 S Harding (Harrow) 19.53; 4 T Coulson (Charn) 16.44; 5 N Long (Burt) 13.49

W50:

WT: 1 C Hollick (C&T) 7.40; 2 S Pusey (PNV) 6.96. DT: 1 V Hannam (M&M) 31.08; 2 C Hollick (C&T) 22.96; 3 P Davenport (Barn) 15.81. HT: 1 C Hollick (C&T) 25.08; 2 S Pusey (PNV) 24.92; 3 P Davenport (Barn) 21.18. JT: 1 V Hannam (M&M) 24.45; 2 J Johnson (Hallam) 21.07

W55:

DT: 1 L Foster (RSC) 20.17; 2 N Celestine (Chelm) 17.72; 3 J Timberlake (Worc) 15.54. HT: 1 L Foster (RSC) 27.96; 2 N Celestine (Chelm) 17.46

W60:

WT: 1 K Jones (Yate) 13.58; 2 C Cameron (VPCG) 10.37; 3 J Wakelam (B&R) 10.04; 4 K Weir (SMR) 9.90; 5 L Moore-Fox (IRL) 9.02. DT: 1 C Cameron (VPCG) 25.40; 2 L Sole (Thanet) 19.18. HT: 1 K Jones (Yate) 33.52; 2 K Weir (SMR) 31.02; 3 J Wakelam (B&R) 29.66; 4 C Cameron (VPCG) 26.61; 5 L Moore-Fox (IRL) 23.55. JT: 1 J Wakelam (B&R) 17.64; 2 J Ashton (Wit) 15.63

W65:

WT: 1 P Higgins (Tel) 8.66; 2 B Macanas (Herne H) 7.87. DT: 1 B Macanas (Herne H) 16.99; 2 S Stamp (S’end) 14.90. HT: 1 P Higgins (Tel) 23.05; 2 B Macanas (Herne H) 19.86. JT: 1 J Saunders-Mullins (SNH) 22.69; 2 N Buckwell (Newp) 15.08; 3 P Higgins (Tel) 13.46; 4 S Stamp (S’end) 11.79; 5 B Macanas (Herne H) 9.97

W70:

WT: 1 V Thompson (Belg) 10.10; 2 R Hutton (B’mth) 7.06; 3 L Oxlade (Croy) 4.66. DT: 1 L Oxlade (Croy) 9.27. HT: 1 V Thompson (Belg) 23.39; 2 R Hutton (B’mth) 22.02; 3 L Oxlade (Croy) 10.46. JT: 1 L Oxlade (Croy) 6.69

W75:

HT: 1 L Brandon (E’bne) 21.25. JT: 1 P Oakes (Ryst) 9.64

W80:

HT: 1 E Williams (E&H) 34.69. JT: 1 E Williams (E&H) 22.19

W85:

HT: 1 A Martin (Wym) 20.05

» For more recent results, CLICK HERE