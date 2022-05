Track results towards the end of May including the BMC meet at Manchester and England Athletics Combined Events

ENGLAND ATHLETICS SENIOR & U20 COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Bedford, May 28-29

Jade O’Dowda added 180 points to her heptathlon PB as she retained her English title with a 6224 England Commonwealth Games qualifying score – beating Katarina Johnson-Thompson’s score at Götzis although missing the European Championships standard by just 26 points.

O’Dowda’s marks were 13.72 for the 100m hurdles, 1.74m for the high jump, 13.44m for the shot, 24.64 for the 200m, 6.34m for the long jump, 45.90m for the javelin and 2:15.29 for the 800m. Her javelin and shot were PBs and she equalled her best at the long jump.

Netherlands’ Anne van de Wiel was second with 5707.

Natasha Smith (5482) and Lauren Evans (5352) were the next best Brits and both set PBs.

The 2018 world junior heptathlon champion Niamh Emerson did not complete the event but ran 14.55 in the 100m hurdles, 13.42m in the shot and 25.01 in the 200m – and she will now tackle a full heptathlon this coming weekend (June 4-5) in Arona.

In the men’s decathlon, Harry Kendall, who had scored 4158 points overnight, carried on his good form to win with a 7843 point score to add 542 points to his previous best and gain an England Commonwealth Games qualifier.

His marks were 10.77 at 100m, 6.93m at long jump, 14.49m for shot, 1.98m for the high jump, 48.06 at 400m, 15.15 at the hurdles, 42.31m at the discus, 4.30m at the pole vault, 59.81m at the javelin and 4:36.11 at the 1500m.

He set PBs at 100m, 400m, 1500m, hurdles, shot and javelin. Sam Talbot set a PB of 7692 in second while Caius Joseph also a PB in third with 7383.

Abigail Pawlett improved her PB to 5706 points to set another world under-20 standard and that places her fourth in the current world under-20 rankings.

She set PBs at shot (13.55m), 200m (24.12), javelin (35.33m) and 800m (2:24.33). Her other marks were 13.78 for the hurdles, 1.68m for the high jump and 5.80m at long jump.

Eloise Hind (5448) and Madison Hutton (5051) took the other medals with Hind also bettering the world under-20 standard.

Another exciting prospect Sammy Ball, just 17, dominated the under-20 decathlon with a 7361 points score – over a 1000 points better than his previous completed decathlon and again in advance of the world under-20 qualifier.

His marks were 10.96 at 100m, 6.86m at long jump, 15.10m at the shot, 1.95m in the high jump, 51.45 at the 400m, 14.62 in the hurdles, 4.10m at the pole vault, 44.23m in the javelin and 4:47.47 at 1500m.

He set PBs at 100m, shot and pole vault.

Adam Hoole (7065) and Patrick Morgan (6793) were the other medallists.

Chishom Nwafor (5361) and Finn O’Neill (6838) won the under-18 events.

Nwafor’s mark was a Euro under-18 qualifier as was runner-up Seren Rodgers’ 5233 score.

Men:

(individual events reaching standards): 100: D1 (1.6): 1 S Talbot (Shef/Dearn) 10.73. 400: D4: 1 S Talbot (Shef/Dearn) 47.79; 2 H Kendall (Ton) 48.06. 110H: D1 (1.1): 1 T Chandler (BMH) 15.64; 3 K Cranmer (Read, M40) 17.20. D2 (0.1): 1 C Roe (Cov) 15.55; 2 S Ram (Amber) 15.90; 3 R Bonifas (BMH) 15.91; 4 E Thompson (E&H) 15.96. D3 (0.5): 1 S Talbot (Shef/Dearn) 14.34; 2 C Joseph (BMH) 15.07; 3 L Brewin (Lough S) 15.14; 4 H Kendall (Ton) 15.15; 5 K Brown (Bas) 15.18; 6 N Gerome (BMH) 15.21; 7 J McFarlane (Arb) 15.59. HJ: D1: 1 H Kendall (Ton) 1.98; 2 N Gerome (BMH) 1.98. D2: 9 K Cranmer (Read, M40) 1.68. PV: D1: 1 L Brewin (Lough S) 4.60; 2 C Joseph (BMH) 4.50; 3 T Chandler (BMH) 4.40; 4 H Kendall (Ton) 4.30; 5= N Gerome (BMH) 4.20; 5= S Talbot (Shef/Dearn) 4.20. D2: 4 K Cranmer (Read, M40) 3.50. LJ: D1: 1 J McFarlane (Arb) 7.01/3.0; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 6.95/2.3; 3 H Kendall (Ton) 6.93/-0.3. D2: 1 L Brewin (Lough S) 7.25/2.2; 2 C Joseph (BMH) 7.12/0.4; – L Brewin (Lough S) 6.93/0.9; 3 C Roe (Cov) 6.90/0.0; 4 C Newby (Edin) 6.86/0.5. SP: D1: 1 H Kendall (Ton) 14.49; 2 C Joseph (BMH) 13.57; 3 S Talbot (Shef/Dearn) 13.44; 4 D Ryan (Herne H) 13.22; 5 E Thompson (E&H) 13.04. D2: 1 T Chandler (BMH) 13.16. DT: D2: 1 C Joseph (BMH) 43.15; 2 H Kendall (Ton) 42.31; 3 J McFarlane (Arb) 41.89; 4 S Talbot (Shef/Dearn) 41.76. JT: D1: 1 H Kendall (Ton) 59.81

Dec: 1 H Kendall (Ton) 7843; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 7692; 3 C Joseph (BMH) 7383; 4 N Gerome (BMH) 7141; 5 L Brewin (Lough S) 6942; 6 C Roe (Cov) 6922; 7 T Chandler (BMH) 6913; 8 S Ram (Amber) 6144; 9 A Stanley (Belg) 5949; 10 R Bonifas (BMH) 5936; 11 J Strudwick (BMH) 5519; 12 K Brown (Bas) 5350; 13 H Wheeler Sexton (Card) 5342; 14 J Worman (Birm U) 5146; 15 K Cranmer (Read, M40) 4850

U20:

(individual events reaching standards) 110H: D2 (1.2): 1 W Hodi (Liv H) 15.24; 2 C Moncur (Birm U) 15.35; 3 J Frew (Read) 15.55. D3 (0.5): 1 A Hoole (Tm E Loth) 14.23; 2 S Ball (Read) 14.62; 3 S Simmons (Bed C) 14.67; 4 O Sproston (Stoke) 14.85; 5 N Ramsay (Shef/Dearn) 15.14; 6 P Morgan (Here) 15.52. HJ: D1: 1 W Sutton (Craw) 1.98; 2 S Ball (Read) 1.95; 3 N Ramsay (Shef/Dearn) 1.95. PV: D1: 1 A Hoole (Tm E Loth) 4.20; 2 N Ramsay (Shef/Dearn) 4.10; 3 S Ball (Read) 4.10. LJ: D1: 1 A Hoole (Tm E Loth) 7.08/1.0; 2 S Ball (Read) 6.86/1.2. SP: D1: 1 P Morgan (Here) 15.42; 2 S Ball (Read) 15.10; 3 A Hoole (Tm E Loth) 13.94; 4 C Moncur (Birm U) 13.51; 5 A MacKay (I’ness) 13.36. SP: D: 2 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL, U17) 14.26. DT: D1: 1 P Morgan (Here) 45.46; 2 S Ball (Read) 43.12; 3 S Simmons (Bed C) 43.10; 4 A MacKay (I’ness) 38.06. D2: 1 A Hoole (Tm E Loth) 40.89. DT: D: 1 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL, U17) 43.80.

Dec: 1 S Ball (Read) 7361; 2 A Hoole (Tm E Loth) 7065; 3 P Morgan (Here) 6793; 4 N Ramsay (Shef/Dearn) 6558; 5 S Simmons (Bed C) 6543; 6 W Hodi (Liv H) 6469; 7 C Moncur (Birm U) 6399; 8 E Foy (Dac) 6122; 9 O Sproston (Stoke) 6094; 10 A MacKay (I’ness) 6073; 11 J Hopkins (Liv PS) 5987; 12 L McConville (WSEH) 5693; 13 J Frew (Read) 5536; 14 J Robinson (Glouc) 4854



DecU18M: 1 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL, U17) 6838; 2 P McLean-Tattan (Have, U20) 5895; 3 W Reid (York, U20) 5855; 4 J Cook (Bury, U20) 5817; 5 S Ouiles (Chelt, U20) 5037

Women:

(individual events reaching standards) 200: Ht3 (-2.0): 1 A Van De Wiel (NED) 24.02; 2 J O’Dowda (NEB) 24.64. 100H: Ht1 (0.3): 1 L Voss (N’humb U) 14.68; 2 L Darcey (BMH) 14.95. Ht2 (-0.7): 1 N Smith (Bir) 14.45; 2 L Davey (Swan) 14.74; 3 A Linaker (York) 14.97. Ht3 (0.2): 1 L Evans (Card) 13.84; 2 S Connolly (N Down) 14.12; 3 G Morgan (Card Arch) 14.30; 4 K Rådbo (Hässelby SK) 14.44; 5 A McCauley (Lisb) 14.51. Ht4 (-0.9): 1 J O’Dowda (NEB) 13.72; 2 J Smith (WSEH) 13.86; 3 A Van De Wiel (Unattached) 14.03; 4 N Emerson (NEB) 14.55; 5 C Perron (Entente des Clubs de l’Albigeo) 14.81. HJ: Ht1: 1 L Evans (Card) 1.77; 2 S Connolly (N Down) 1.74; 3 J Morrish (Brack) 1.74; 4 L Voss (N’humb U) 1.71; 5 A McCauley (Lisb) 1.71; 6 K Rådbo (Hässelby SK) 1.71; 7 N Smith (Bir) 1.71; 8 C Perron (Entente des Clubs de l’Albigeo) 1.68; 9 J Smith (WSEH) 1.65. Ht2: 1 J O’Dowda (NEB) 1.74; 2 G Bower (Liv H) 1.71; 3 L Darcey (BMH) 1.68; 4 A McTeggart (IRL) 1.68; 5 B Harryman (Harl) 1.68. LJ: Ht1: 1 J O’Dowda (NEB) 6.34/0.4; 2 L Voss (N’humb U) 5.93/-0.2; 3 K Rådbo (Hässelby SK) 5.89/-0.1. Ht2: 1 L Evans (Card) 5.78/2.5; 2 A Van De Wiel (Unattached) 5.69/0.8; 3 L Darcey (BMH) 5.61/3.7. SP: Ht1: 1 J Rowland (Craw) 13.89; 2 J O’Dowda (NEB) 13.44; 3 N Emerson (NEB) 13.42; 4 K Rådbo (Hässelby SK) 13.07; 5 N Smith (Bir) 12.36; 6 A Van De Wiel (Unattached) 11.99; 7 C Perron (Entente des Clubs de l’Albigeo) 11.94; 8 L Davey (Swan) 11.89; 9 J Smith (WSEH) 11.59; 10 L Voss (N’humb U) 11.55. Ht2: 1 A McCauley (Lisb) 11.76; 2 L Evans (Card) 11.02. JT: Ht1: 1 J O’Dowda (NEB) 45.90; 2 K Rådbo (Hässelby SK) 38.60. Ht2: 1 A Van De Wiel (Unattached) 39.32.

Hep: 1 J O’Dowda (NEB) 6224; 2 A Van De Wiel (NED) 5707; 3 L Voss (N’humb U) 5516; 4 N Smith (Bir) 5482; 5 K Rådbo (Hässelby SK) 5422; 6 L Evans (Card) 5352; 7 L Davey (Swan) 5097; 8 A McTeggart (IRL) 4900; 9 G Bower (Liv H) 4859; 10 L Darcey (BMH) 4843; 11 G Morgan (Card Arch) 4832; 12 A Linaker (York) 4700; 13 B Harryman (Harl) 4656; 14 J Morrish (Brack) 4565; 15 S Hollema (Lough S) 3499



U20:

(individual events reaching standards) 200: Ht1 (-1.4): 1 A Pawlett (Traff) 24.12. 100H: Ht2 (0.2): 1 I Irvine (Oxf C) 14.99; 2 M Curran (Lisb) 15.20; 3 R Togo (Bury) 15.24. Ht3 (-0.2): 1 A Pawlett (Traff) 13.78; 2 E Hind (Oxf C) 14.44; 3 M Hutton (E&E) 14.70; 4 E Fryer-Francis (Sale) 15.38. HJ: Ht1: 1 E Hind (Oxf C) 1.71; 2 A Pawlett (Traff) 1.68. Ht2: 1 M Hutton (E&E) 1.68. LJ: Ht1: 1 E Hind (Oxf C) 6.10/-1.8; 2 A Pawlett (Traff) 5.80/-0.6; 3 I Irvine (Oxf C) 5.71/-0.9; 4 M Hutton (E&E) 5.59/0.0. SP: Ht1: 1 A Pawlett (Traff) 13.55; 2 E Lobley (Hallam) 11.85; 3 E Fryer-Francis (Sale) 11.14; 5 M Hutton (E&E) 11.08; 6 R Togo (Bury) 11.04. SP: Ht: 1 C Nwafor (Chilt, U17) 13.81. JT: Ht: 1 N Davenport (Traff) 36.90

Hep: 1 A Pawlett (Traff) 5706; 2 E Hind (Oxf C) 5448; 3 M Hutton (E&E) 5051; 4 R Togo (Bury) 4652; 5 M Curran (Lisb) 4509; 6 E Fryer-Francis (Sale) 4274; 7 S Brooks (Yate) 4184; 8 I Davis (Thanet) 3940; 9 H Wallace (C’nauld) 3877; 10 M Choong (B&W) 3808



U18:

200: Ht2 (-1.0): 1 A Wilson (Win, U17) 24.86; 2 C Nwafor (Chilt, U17) 25.33. 100H: Ht2 (1.5): 3 C Nwafor (Chilt, U17) 14.69; 4 A Wilson (Win, U17) 14.83. LJ: Ht: 1 C Nwafor (Chilt, U17) 6.03/0.0

Hep: 1 C Nwafor (Chilt, U17) 5361; 2 S Rodgers (Taun, U20) 5233; 3 G Colmer (Win, U20) 5063; 4 N Davenport (Traff, U20) 4632; 5 Z Ateba (Chelm, U20) 4254; 6 A Kohler (High, U20) 3988; 7 C Sampson (Charn, U20) 3708

BE FIT TODAY OUTDOOR SERIES, Dagenham, May 28

Nethaneel Mitchell-Blake continued his good form with a 10.23/1.0 100m win ahead of Tommy Ramdhan’s 10.28.

The latter ran 10.22/-0.7 in the next round of sprints.

Mitchell-Blake also won a 200m in 20.75/-3.4 though the significant headwind slowed times.

Former world indoor 60m champion Dwain Chambers, now 44, won his 100m race in 10.69/0.0.

Under-17 Renee Regis improved her PB to 11.69/1.3 despite the headwind to set a Euro under-18 qualifier.

Bianca Williams ran 11.40/-0.4 to be the quickest woman while Finette Agyapond was the quickest 200m runner with 23.42/-2.4.

In the under-18 110m hurdles, Daniel Goriola set a European qualifier of 13.75/1.9.

Men:

100: r1.4 (1.8): 1 T Wilson (BFTTA, U17) 10.67; 2 A Tugwell (Card Arch, U17) 10.82; 3 J N’Douba (S Lon, U17) 11.00; 4 V Charles (BFTTA, U17) 11.01; 5 J Beecroft (S’oaks, U15) 11.03; 6 K Taylor (BFTTA, U17) 11.04; 7 M Amadi (SB, U17) 11.09. r1.6 (1.5): 1 Z Plummer (SB) 10.45; 2 O Swinney (Speed Development Project, U20) 10.47; 3 O Esan (Craw, U20) 10.54; 4 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.70. r1.8 (-1.8): 5 M McAllister (Ton, M50) 12.52. r1.9 (-1.1): 7 J Wood (Harrow, M45) 11.84; 8 C Harvey (Lewes, M45) 11.88. r1.11 (-0.7): 2 J Browne (Kent, M35) 11.12. r1.13 (-0.2): 1 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.79; 2 E Winn (E&H, M35) 10.92. r1.14 (0.6): 1 E Jones (Liv PS) 10.70. r1.15 (0.1): 1 M Addison (BFTTA) 10.62; 2 K Paris-Samuel (TVH) 10.73. r1.16 (-1.4): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.51; 2 L Dorrell (AFD) 10.54. r1.17 (1.9): 1 K Awe (Inv EK) 10.40; 2 D Offiah (TVH) 10.48; 3 J Ellington (NEB, M35) 10.53; 4 J Lawrence (Bir) 10.57; 5 M Olsen (Edin) 10.64; 6 J Nwawulor (Harrow) 10.64; 7 A Adewale (E&H) 10.73. r1.18 (1.0): 1 N Mitchell-Blake (NEB) 10.23; 2 T Ramdhan (Bexley) 10.28; 3 O Isaac (WG&EL) 10.48; 4 I Rahman (Shef/Dearn) 10.53; 5 J Quainoo (B&B, U20) 10.55. r2.1 (-0.7): 1 T Ramdhan (Bexley) 10.22; 2 O Isaac (WG&EL) 10.41; 3 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.44; 4 K Awe (Inv EK) 10.51; 5 Z Plummer (SB) 10.60; 6 D Offiah (TVH) 10.61; 7 O Swinney (Speed Development Project, U20) 10.64. r2.2 (-0.8): 1 J Quainoo (B&B, U20) 10.51; 2 L Dorrell (AFD) 10.57; 3 I Rahman (Shef/Dearn) 10.59; 4 J Ellington (NEB, M35) 10.66; 5 J Lawrence (Bir) 10.66. r2.4 (0.0): 1 D Chambers (DC Sprint Club, M40) 10.69; 2 M Miller (Herne H) 10.70. r2.5 (-0.3): 5 E Winn (E&H, M35) 11.01. r2.8 (-2.7): 1 J Browne (Kent, M35) 11.19. r2.10 (-1.5): 5 J Wood (Harrow, M45) 11.96. r2.11 (-0.5): 4 C Harvey (Lewes, M45) 12.02. r2.12 (-0.8): 2 M McAllister (Ton, M50) 12.55. 150 (-2.1): 1 M McAllister (Ton, M50) 18.65. 200: r4 (0.3): 1 T Wilson (BFTTA, U17) 21.83; 2 A Tugwell (Card Arch, U17) 22.09; 3 C Kelly (HW, U17) 22.43; 4 J Beecroft (S’oaks, U15) 22.47; 5 J N’Douba (S Lon, U17) 22.47. r6 (-1.6): 2 C Harvey (Lewes, M45) 24.19. r7 (-2.0): 2 G Stephens (Worth, M40) 23.11. r8 (-1.0): 1 L Dorrell (AFD) 21.11. r9 (-1.9): 1 M Addison (BFTTA) 21.46. r10 (-3.4): 1 N Mitchell-Blake (NEB) 20.75; 2 J Broome (Sale) 21.39; 3 D Cowan (HW, M35) 21.97. 400: r2: 1 T Owler (Folk, U20) 48.90; 4 T Gaunce (Dac, U20) 49.44. r3: 1 L Lennon-Ford (TVH) 47.41; 2 M Fagbenle (Harrow) 47.85; 3 B Arrey (Liv H) 48.68; 4 S Hazel (SB) 48.73. 110H: r1 (1.0): 1 A Al-Ameen (NEB) 14.08. r2 (1.9): 1 A Al-Ameen (NEB) 13.87



Women:

100: r1.2 (0.3): 1 S Morgan (R&N, U15) 12.36; 2 C Downey (BFTTA, U17) 12.38; 3 A Afolabi (Card Arch, U13) 12.63. r1.4 (1.3): 1 R Regis (BFTTA, U17) 11.69; 2 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 12.06; 3 N Desir (Card Arch, U15) 12.08; 4 T Rizzo (Herts P, U17) 12.09; 5 J Eduwu (S Lon, U20) 12.10; 6 A Brown (S Lon, U20) 12.12; 7 K Mayindu (NEB, U20) 12.13; 8 E Ajagbe (Hallam, U20) 12.27. r1.6 (-0.1): 1 J Armah (WSEH, W35) 12.74. r1.8 (-3.2): 1 L Evans (B&B) 12.03; 2 A Babalola (WSEH) 12.06. r1.9 (-3.3): 1 B Williams (E&H) 11.82; 2 R Miller (TVH) 11.84; 3 F Agyapong (NEB) 11.85; 4 E Wright (SB) 12.00; 5 A Sibbons (NEB) 12.03; 6 E Bandy (Herts P) 12.07; 7 R Jeggo (Col H) 12.10. r2.1 (-0.4): 1 B Williams (E&H) 11.40; 2 F Agyapong (NEB) 11.58; 3 R Miller (TVH) 11.60; 4 E Wright (SB) 11.67; 5 R Regis (BFTTA, U17) 11.76; 6 A Sibbons (NEB) 11.81; 7 L Evans (B&B) 11.86; 8 J Sanyaolu (BFTTA, U20) 12.13. r2.2 (-0.5): 1 E Bandy (Herts P) 11.72; 2 T Rizzo (Herts P, U17) 12.10; 3 N Desir (Card Arch, U15) 12.10; 4 A Brown (S Lon, U20) 12.18; 5 K Mayindu (NEB, U20) 12.18; 6 J Eduwu (S Lon, U20) 12.19. r2.3 (-1.3): 1 L Roy (Lisb) 12.07. r2.4 (-0.1): 1 A Babalola (WSEH) 12.07; 7 A Afolabi (Card Arch, U13) 12.78. r2.6 (-1.5): 2 M Thomas (Bir, W50) 13.34. 200: r2 (-0.9): 1 A Afolabi (Card Arch, U13) 25.89; 3 L Hartman (Bas, U13) 27.24. r4 (-1.0): 1 M King (Ips, U20) 23.95; 2 B Ironside (B’mth, U20) 24.45; 3 J Armah (WSEH, W35) 25.80; 6 M Thomas (Bir, W50) 27.06. r6 (-3.0): 1 A Regis (E&H) 24.29. r7 (-2.4): 1 F Agyapong (NEB) 23.42; 2 H Williams (Herts P) 23.86; 3 E Bandy (Herts P) 23.96; 4 R Jeggo (Col H) 24.60. 400: 1 R Andrei (Lut, U20) 57.10. 100H: r1 (0.3): 1 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.53; 2 M Cluley (B&B) 13.57; 3 M Jessop (SB, U20) 13.73; 4 E Russell (Harrow) 13.75; 5 A Davies (B&B) 13.94. r2 (2.0): 1 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.42; 2 M Jessop (SB, U20) 13.57; 3 M Cluley (B&B) 13.63; 4 E Russell (Harrow) 13.78; 5 A Davies (B&B) 14.02



U18: 100H: r1 (-2.6): 2 J Duncton (Chelt, U17) 14.47. r2 (2.2): 1 J Duncton (Chelt, U17) 13.96; 3 S Lisk (Card Arch, U17) 14.44

BELFAST INTERNATIONAL EAP MEET, Belfast, May 28

Ciara Mageean won the 800m in 2:01.34 ahead of British Olympian Katie Snowden’s 2:02.34.

Men: 100: A (-1.1): 1 L Reid (Bir) 10.62; 2 J Watson-Brown (SB) 10.69. 200: A (-0.2): 1 M Lawler (IRL) 21.05; 2 J Watson-Brown (SB) 21.10; 3 L Reid (Bir) 21.25; 4 E Madden (IRL) 21.49; 5 A Amaar (LIBYA) 21.55; 6 C Newell (Liv H) 21.70. 800: A: 1 M Pulikkalakath (IND) 1:48.24; 2 K Mcgrath (Unatt) 1:48.55; 3 C Kirk (Harrow) 1:49.15; 4 J Bagge (Ferrybank AC) 1:49.83; 5 R Surlis (IRL) 1:50.44; 8 J Warne (IRL, M35) 1:55.65. B: 2 D McBride (Lisb, U20) 1:54.81; 3 C Gorham (St Peter’s AC, U20) 1:55.24; 7 C Curran (NBH, M45) 2:03.09. 1500: 1 K Kelly (IRL) 3:47.99; 3 S Mc Ginley (IRL, U20) 3:51.49; 7 L Mallon (Lag V, U17) 3:53.95; 8 D Williams (Unattached, U20) 3:56.90; 10 J Craig (Anna, M35) 3:58.40; 13 G Hill (B&A, M40) 4:04.57. 3000: 1 S Barwal (IND) 8:08.22; 6 P Gracey (Beech) 8:39.97. LJ: 1 J Roach (Harrow) 7.74/3.0; 2 R Ademola (Leevale AC, U20) 7.38/-1.3; 3 K Marks (C’liffe) 6.92/-0.7; 5 O Thompson (Finn Valley AC, U20) 6.78/0.7. DT: 1 E Sheridan (Liv H) 48.54. HT: 1 O Jones (Liv H) 70.02; 2 S Galligan (Clonliffe Harriers) 60.29; 3 B O’Donnell (Lifford) 58.82. JT: 1 B Pearson (Bir) 67.82; 2 G Crawford (Strab) 66.35; 3 C Cusack (IRL) 64.39; 4 G Millar (Bir) 61.62

Mixed events:

PV: 1 M Callinan Keenan (Unatt) 4.72; 2 C Callinan (Unatt, U20) 4.52; 3 E McCartney (WG&EL, W) 4.22. DT: 1 N Fogarty (Unatt, W) 50.85; 2 A Gavigan (LSA, U20W) 42.30; 3 P Herron (Derry, M60) 35.00; 4 M Coffey O’Connor (Clones AC, U20W) 33.32



U15: 100 (1.6): 1 A Brynjarsson (Lisb) 11.28



Women:

100: A (-0.4): 1 J Hanrahan (DSD, U20) 12.07; 2 T Whitworth (Unatt) 12.10. 200: A (0.3): 1 C Wingfield (Card) 24.50; 2 J Hanrahan (DSD, U20) 24.95; 3 J Breen (Lisb, U20) 24.99. 400: 1 M Abichi (E&H) 54.80; 3 L Mcglynn (TIRCH, U20) 57.04; 4 H Kilroe (Unattached, U17) 57.23. 800: A: 1 C Mageean (Lisb) 2:01.34; 2 K Snowden (Herne H) 2:02.34; 3 C Mooney (Unatt) 2:04.96; 4 M O’sullivan (STABB) 2:08.57; 5 E Moore (Galway Harriers, U20) 2:09.92; 6 C Laverty (Finn, U20) 2:10.39. B: 1 H Hughes (IRL, U20) 2:10.97; 2 E Thornton (Willow, U20) 2:11.04; 4 Z Ritchie (RATH, U17) 2:13.34. 1500: 1 C Sweeney (IRL) 4:26.46; 2 E Hartnett (IRL) 4:27.44; 4 F Kehoe (IRL, W35) 4:32.09; 5 K Foster (Willow, U20) 4:32.92; 6 L Foster (Willow, U17) 4:34.19. 3000: 1 H Gilliland (Anna) 9:44.66; 2 R McKee (Anna) 9:54.68; 3 E Nicholl (Ballym R, W35) 10:08.96; 6 S Cooke (VP&Conns, W40) 10:35.05. 5000: 1 S Nic Dhomhnaill (IRL, W35) 15:58.52; 2 I Nic Dhomhnaill (IRL, W35) 16:03.44; 3 G Carson (Mid U) 16:12.81; 4 E Kearney (Wirr) 16:15.41; 5 C Murphy (IRL) 16:46.09; 6 L Dermody (Unatt) 17:13.99. 100H (0.5): 1 K Doherty (DSD AC) 13.46; 2 M Marrs (WSEH) 13.77; 3 N O’neill (Unattached) 14.32. 400H: 1 L Mcglynn (TIRCH, U20) 60.86; 2 L Frey (WSEH) 62.32. HJ: 1 S Lecky (Finn) 1.83; 2 P Rogan (TVH) 1.77; 2 D Kealy (Card) 1.77; 4 K Anson (Liv H) 1.77; 5 H Tapley (Card) 1.73; 5 B Coulson (Bir) 1.73. LJ: 1 L Callaghan (IRL) 5.92/-1.5; 2 K Brown (Leeds C, U20) 5.74/-0.2; 3 E Fisher (Lisb) 5.58/0.8. HT: 1 A Simpson (Dees) 60.53; 2 M Walsh (IRL) 57.01; 3 A Gallen (IRL, U20) 48.16

SOUTH LONDON ATHLETICS NETWORK MAY TIME OPEN, Carshalton, May 28

Caspian Holmes went top of the UK under-13 boys rankings for 2022 with his 4:27.59 1500m.

Top-ranked Charlotte Parbury won the under-13 javelin with a 38.15m throw which is significantly further than the top boys of the age-group have managed with the same 400g implement so far this summer.

The top masters performances came from M50 Joe Appiah (13.90 100m hurdles) and W55 Clare Elms (5:00.15 1500m).

Mixed events: 100: r9 (-0.2): 4 P Logan (K&P, M60) 12.97. r10 (-0.2): 6 J Appiah (Kent, M50) 12.50. 200: r8 (-1.2): 4 M Louise (WSEH, M35) 23.60. 1500: r3: 1 I Harrison (HW, U13W) 4:52.63; 6 C Elms (Kent, W55) 5:00.15. r5: 9 C Holmes (Herne H, U13) 4:27.59. 5000: 5 R Beswick (B&B, M60) 17:47.18; 8 V Carter (TVH, W50) 19:11.24. HJ: 2 D Norman (E&E, W45) 1.50. LJ: 6 S Deol (Read, U13W) 4.32. SP: 1 C Aboagye (Croy, U20W) 10.96. JT: 1 W Allinson (Craw, U15) 41.10



Men: 400: 2 A Gibb (Belg, M35) 52.67. SP: 1 A Lockhart (Harrow) 15.50



U17: 100H (-1.4): 1 H Christian (G&G) 13.50; 2 D Clarke (Herne H) 14.10



M50: 100H (-1.4): 1 J Appiah (Kent) 13.90; 2 G Smith (Lut) 14.48



Women: 80H: r1 (-0.1): 1 D Norman (E&E, W45) 12.78

U15: 75H (0.0): 1 E Lacey (Ton) 11.76



U13: JT: 1 C Pabari (Ports) 38.15

Saucony British Milers Club Grand Prix, Sport City, Manchester, May 28

Ben MacMillan continued his excellent start to the season with his first victory in an 1500m A race, Kevin Fahey reports.

Buoyed by his sub-four minute mile in Stirling at the 5th Monument Classic the previous week, MacMillan smashed his personal best to win in 3:40.60.

That time was also inside the Scotland qualifying standard of 3:40.77 for the Commonwealth Games.

The women’s 1500m race was won convincingly by Ellie Baker, who won the inaugural BMC points series last year. Baker recorded a time of 4:11.87.

The men’s two-lap A race went to Angus Harrington in a PB of 1:48.58, just a few weeks after he won the B event in the opening Grand Prix at Birmingham University.

The Sport City meeting has traditionally attracted some of the country’s best young talent and Saturday’s meeting was no exception with a number of qualifying times for the European Under-18 Championships in Israel recorded.

Jess Bailey already has the qualifying standard for the 3000m and the 15-year-old Leven Valley athlete now has the 1500m too after winning the B race in a PB of 4:22.71, well inside the 4:26 qualifying target.

Also inside that target on Saturday was 16-year-old Shrewsbury runner Iris Downes as she ran a PB of 4:23.02 to finish eighth in the A race.

Team East Lothian’s Corey Campbell leapt to the top of the UK under-17 rankings with a PB of 3:48.49, a time well inside the European standard of 3:52.00.

Also inside that mark were fellow Scotland runner Tendai Nyabadza of Harmeny. The 16-year-old won the C race in 3:47.86 while Exeter’s 17-year-old Sam Mills was fourth in 3:49.49.

Though senior Jenny Selman won the 800m (2:03.00), further back 16-year-old Kettering runner Alice Bennett lowered her PB from 2:08.06 to 2:07.54 to better the European under-18 qualifying standard of 2:08.00.

Kate Holt (15:48.45) and Jacob Cann (13:58.66) won the 5000m races in PB times.

Men:

800: A: 1 A Harrington (B&B) 1:48.58; 2 Z Curran (WSEH) 1:49.01; 3 O Dustin (Bord H) 1:49.52; 4 H Fisher (B&B) 1:49.62; 5 S Wiggins (SB) 1:50.04; 6 L Shaw (AUS) 1:50.15; 7 L Bigg (Phoe) 1:50.35; 8 H Cox (Chilt) 1:50.36; 9 E Savage (Sale, U20) 1:51.01. B: 1 D Race (Gate, U20) 1:50.21; 2 N Smith-Mills (Notts, U20) 1:50.75; 3 L Hainey (I’clyde, U20) 1:51.00; 4 W Onek (Sale) 1:51.03; 5 L Watt (A’deen, U20) 1:51.06; 7 F Hutchinson (Notts, U20) 1:52.19; 9 H Ware (Brack, U20) 1:55.32. C: 1 A Peacock (BRAT) 1:51.39; 3 M Roberts (Liv PS, U20) 1:51.88; 6 B Sandilands (Fife, U20) 1:52.55; 7 J Stock (Traff, U20) 1:52.80; 8 R Lenoire (Wyc P, U20) 1:54.25. D: 1 C Roberts (SHS, U20) 1:51.34; 2 N Landeau (ESM) 1:51.50; 3 M Waterworth (Phoe, U17) 1:52.64; 5 P Griffith (Vale R, U20) 1:53.39. E: 1 C Crick (Ton) 1:51.37; 2 C Perkins (Birt, U20) 1:51.81; 4 R Elston (Charn, U20) 1:52.71; 5 S Stephens (Vale R, U20) 1:52.81; 8 M Brunnock (Here, U20) 1:55.20; 11 O Denson (Chilt, U17) 1:59.44. F: 2 S Temple (Hart AC, U20) 1:55.05; 6 A Collier (Chilt, U17) 1:56.22. G: 1 D Carney (Vale R, U20) 1:54.41; 2 J Morgan (Menai, U20) 1:54.69; 3 M Lowrey (Salf, U17) 1:55.40; 4 J Redmond (Liv H, U17) 1:55.51; 8 M Russell (Salf, U17) 1:59.63. Ht: 2 J Phillips (Kil’k, U17) 1:57.94. 1500: A: 1 B MacMillan (Centr) 3:40.60; 2 M Hussey (AUS) 3:40.70; 3 M Wharton (Hal) 3:40.98; 4 L Duffy (Mans) 3:41.30; 5 W Lewis (AUS) 3:41.44; 6 T Keen (C&C) 3:42.42; 7 J Rowe (AFD) 3:42.88; 8 D Bebbington (B’burn) 3:42.98; 9 A Ludewick (Herne H) 3:43.12; 10 B Moore (WSEH) 3:43.58; 11 B Potrykus (WG&EL) 3:43.84; 12 D Mullarkey (Leeds C) 3:44.07; 13 J Patton (Kilb, U20) 3:45.95; 14 M Byrne (IRL) 3:47.72; 15 K Reilly (Ton) 3:48.43. B: 1 A McMillan (York) 3:46.56; 2 T Bilyard (Gt Yar) 3:46.64; 3 G Watson (Chelt) 3:47.19; 4 O Newman (C&C) 3:47.33; 5 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:47.74; 6 T Patrick (SB) 3:48.01; 7 A Ediker (C’field) 3:48.04; 8 J Trigwell (Belg) 3:48.20; 9 J Wigfield (Liv H) 3:48.35; 10 C Campbell (Tm E Loth, U17) 3:48.49; 11 M Hanrahan (IRL, U20) 3:48.52; 13 N Hassan (Sale) 3:49.88. C: 1 T Nyabadza (Harm, U20) 3:47.86; 2 M Ferguson (TVH) 3:48.24; 3 S Winters (Bed C) 3:48.48; 4 S Mills (Exe, U20) 3:49.49; 8 K Wiles (Bart D, U20) 3:51.18; 11 D Galloway (Tel, U20) 3:55.10; 13 C Deverill (Giff N, U20) 3:57.90. D: 1 T Tarragano (B&H) 3:48.97; 3 L Freeland (Mil K, U20) 3:50.93; 6 Z Freeland (Mil K, U20) 3:52.05; 8 G Keen (C&C, U20) 3:52.93. E: 4 O Smart (TRP, U20) 3:54.34; 5 J Vaughan (Bir, U20) 3:55.30; 6 C Livesey (Salf, M40) 3:55.33; 8 S Robinson (W’bury, U20) 3:56.84; 10 J Blevins (Gate, U20) 3:57.39. F: 2 W Strickley (Wirr, U20) 3:52.81; 3 G Rowland (Donc, U20) 3:53.88; 5 O Schofield (Sale, U17) 3:54.50; 6 S Hopkins (Salf, U20) 3:55.91; 10 R Price (Vale R, U17) 3:57.69; 12 E Bond (Gosf, U17) 4:02.03. G: 2 B Brown (Soton, U20) 3:56.82; 4 J Phillips (Kil’k, U17) 4:00.08; 7 Z Ferguson (Roth, U17) 4:01.31; 10 O McGloin (Lisb, U17) 4:03.99. 5000: A: 1 J Cann (NEB) 13:58.66; 2 J Goodwin (Bed C) 13:59.81; 3 J O’Regan (IRL) 13:59.90; 4 N Martin (Sale, M35) 14:00.00; 5 J Sanderson (G&G) 14:02.23; 6 C Bell (Hallam) 14:12.75; 7 B Alcock (Bed C) 14:13.07; 8 S Gebreselassie (Belg) 14:14.07; 9 S Chalmers (I’ness) 14:14.22; 10 A Brown (Morp) 14:15.73; 11 F Brodie (Morp) 14:24.35; 12 T Moran (IRL) 14:29.18. B: 1 M Ramsden (B’burn, U20) 14:18.97; 2 R Warner (B’burn) 14:20.79; 3 J Skelly (Linc W) 14:24.24; 9 H Brodie (Bed C) 14:34.92; 12 L Hannigan (Kilb, U20) 14:40.26. C: 5 M Nixon (Edin, M35) 14:58.76; 9 J Douglas (Bord H, M35) 15:18.14



Women:

800: A: 1 J Selman (Fife) 2:03.00; 2 J Bromell (IRL) 2:04.57; 3 B Morley (Leeds C) 2:05.38; 4 E Greenway (Clee, U20) 2:06.73; 5 T Brockley-Langford (Salf) 2:07.32; 6 A Bennett (Kett, U17) 2:07.54; 7 E Colbourn (H’gate, U20) 2:08.10; 8 E Simpson (Shef/Dearn) 2:08.54. B: 1 J Martin (KuH) 2:07.43; 2 J Norkett (Thet, U20) 2:09.04; 4 C McCloy (Roth, U17) 2:11.54; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:12.10; 6 C Young (M&M, U20) 2:12.43; 7 K Johnson (Edin, U20) 2:12.47; 8 A Quaid (Tyne, W40) 2:13.50; 9 I King (Wig D, U20) 2:14.33. C: 2 A Lloyd (Wig D, U20) 2:12.27; 3 C Taylor-Green (Cleve, W35) 2:13.76; 4 H Watson (Chelm, U17) 2:13.90; 6 R Stueven (IRL, U20) 2:14.19. D: 1 I Burke (Sale, U20) 2:12.62; 3 J Lark (W Ches, U17) 2:13.32. E: 1 M Thomson (Tm E Loth, U17) 2:13.91; 2 M Rayner (Prest, U17) 2:14.85; 3 G Brown (Hallam, U17) 2:15.01; 4 H Ovens (Fife, U17) 2:15.54. 1500: A: 1 E Baker (SB) 4:11.87; 2 H Nuttall (Charn) 4:14.69; 3 M Davies (Sale) 4:15.57; 4 A Millard (Inv EK) 4:16.19; 5 T Simpson (Shef/Dearn) 4:18.68; 6 E Thompson (Banb) 4:21.65; 7 J Walsh (Leeds C) 4:21.81; 8 I Downes (Shrews, U20) 4:23.02; 9 K Weir (TVH) 4:23.98; 10 D Hodgkinson (Walls, W35) 4:24.63; 11 A Shipley (MKDP) 4:25.65; 12 L Church (Read) 4:26.62. B: 1 J Bailey (Lev V, U17) 4:22.71; 2 K Lowery (Warr) 4:22.96; 3 S Mason (Salf) 4:23.10; 4 A Howarth (Vale R) 4:24.25; 5 B Ansell (Edin) 4:24.42; 6 F Bennett (Cov, U20) 4:25.53; 7 V Hiscock (Read) 4:26.42; 9 K Brady-Jones (Wirr, U20) 4:29.79; 10 H Weedall (Vale R, U20) 4:30.33. C: 1 H Ryding (Giff N, U20) 4:27.06; 3 K Stern (St Alb) 4:28.04; 5 I Wood (Corn) 4:28.94; 7 C Martin (Lisb, U20) 4:31.50; 9 A Downey (Lisb, U17) 4:34.02; 11 A Edgson (Sale, U20) 4:34.53; 12 I Barwell (Linc W, U20) 4:34.94; 14 V Wright (Giff N, U20) 4:37.37. d: 1 A Stratton (B’burn, U20) 4:28.45; 3 F Murdoch (Stock H, U17) 4:32.05; 4 O Martin (Abing, U20) 4:38.18; 5 G Roberts (Vale R, U20) 4:39.06; 6 M Dunger (Bed C, U17) 4:39.82; 8 M Freeland (Mil K, U17) 4:41.73. 5000: A: 1 K Holt (Stoke) 15:48.45; 2 M Millar (Centr, W35) 15:52.82; 3 E Wallace (N Som) 16:01.22; 4 R Franklin (Manx) 16:01.59; 5 R Johnson (High) 16:02.68; 6 S Pennycook (Fife) 16:06.30; 7 T McCormick (Vale R) 16:13.62; 8 H Brown (Sale) 16:48.87; 9 L Jones (Charn) 16:53.84; 10 H Anderson (E Kilb) 17:01.48; 11 M Reid (I’clyde, U20) 17:04.49

ACTIVEGSY TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, May 26

Mixed events:

200: r1 (1.8): 1 A Galpin (Guern, W) 23.82. JT: 3 U Maisch (Guern, W45) 27.34

Men: 400H: 1 P Curtis (Guern) 52.15

M60: 300H: 1 C Chalmers (Guern) 50.07

HAMPSHIRE SCHOOLS AA U15 & U17 COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIPS, Andover, May 26

U15 girls:Pen:1 G Osman (Win) 2645 (12.7, 7.68, 1.41, 4.97, 2:38.3)

BMC REGIONAL RACES, Eltham, May 25

Jack Higgins (1:52.14) led home his twin Ted (1:52.59) at 800m.

Indian Sarwan Barwal won the 5000m by over 200 metres in 14:05.6 with Holly Dixon (16:31.67) the fastest woman.

Men:

800: A: 1 J Higgins (Bexley) 1:52.14; 2 T Higgins (Bexley) 1:52.59. B: 6 R Clayton (Arena, M35) 2:02.03. C: 1 F Shepherd (M&M, U17) 1:58.31; 2 T Ronchetti (M&M, U15) 1:59.07; 3 E Newell (Sutt, U15) 2:03.97; 9 S McNally (Dartf, M45) 2:10.16. 1500: A: 4 J Keir (Inv EK, U20) 3:53.36; 9 M Cummings (Herne H, M35) 4:02.17; 10 H Gear (M&M, U17) 4:02.21. B: 8 A Lennon (Sutt, U15) 4:14.97. 5000: A: 1 S Barwal (IND) 14:05.6; 2 L Sheppard Brown (Card, U20) 14:42.8; 7 B Shearer (Camb H, M45) 15:35.3

Mixed events:

800: D: 2 L Wormley (Craw, U17W) 2:12.15; 6 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:16.93. E: 1 E Oliphant (S Factor, U15W) 2:15.66. 1500: C: 8 C Wormley (Craw, U17W) 4:40.5; 9 Y Kashdan (Craw, U17W) 4:44.7. 5000: B: 4 H Dixon (Camb H, W) 16:31.67

Women:

1500: D: 4 R Le Fay (Hast, U17) 4:41.6; 6 M Barlow (B&B, U15) 4:46.1

ESSEX SCHOOLS COMBINED EVENTS TRIALS, Brentwood, May 25

U15 boys: Pen: 1 W Watts (Thurr) 2490 (13.4, 11.32, 5.69, 1.65); 2 S Adesina (Thurr) 2366 (12.6, 10.77, 5.43, 1.60)



U15 girls: Pen: 1 R Wright (WG&EL) 2978 (5.17, 11.4, 10.83, 1.40, 2:43.9)

CHARLIE KELLY SPEED SERIES – 3, Coventry, May 24

Men:

100: r1.1 (0.7): 1 V Duah (Bir) 10.65; 4 R Thomas-Riley (Cov, U17) 10.98. r1.2 (0.9): 1 A Borgohain 10.69. r1.3 (0.8): 1 D Moore (Worc) 10.64. r2.1 (1.2): 1 V Duah (Bir) 10.61; 2 A Borgohain 10.64; 3 D Moore (Worc) 10.72. 400: 1 B Snaith (NEB) 47.36; 2 E Powell (Leic C) 48.00; 3 M Pamphile (R&N) 48.48; 4 T Watson (Bir, U20) 49.54. 400H: 1 J Paul (WSEH) 50.71; 2 N Petch (Cov) 56.97



Mixed events:

100: r2.2 (0.4): 4 R Thomas-Riley (Cov, U17) 11.10



U20:

110H (1.0): 1 G Jeeva 14.08; 2 T Watson (Bir) 14.14



Women:

400: 1 E Okoro (Bir) 55.87. 400H: 1 E Okoro (Bir) 61.19; 2 K Hulme (Shrews) 64.30

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, May 24

Men:

100: r1 (-0.9): 1 A Robertson (Sale) 10.54; 5 D Bradley (C&N, M45) 11.29. 200: r1 (-0.3): 5 D Bradley (C&N, M45) 22.92. 400: r2: 5 A Halliday (H’gate, M45) 56.08. 400H: 1 R Yates (Traff, M35) 53.25; 2 H Ross-Hughes (Wirr, U20) 55.29. HJ: 1 T Kwissa (Liv PS) 2.00



Mixed events:

100: r3 (0.4): 2 L Murphy (E Ches, U17W) 12.13. 200: r2 (0.2): 2 L Murphy (E Ches, U17W) 25.22. r3 (0.2): 3 J Wright (Chor ATC, M60) 25.35. 400: r3: 1 A Nemits (Wig D, U20W) 56.33



U20: 110H (-0.5): 1 J Elphick (BWF) 15.0; 1 D Naylor (C&N) 15.0



U20 women: 400H: 1 T Tolan (H’gate) 66.51



U17: 300: 1 F Vidal (York) 40.24

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE SOUTH LONDON DIVISION, Ewell, May 23

M35 men:

200: r2: 1 M White (HW, M55) 26.2. SP: 1 C Hagberg (HW, M45) 11.96. JT: 1 C Hagberg (HW, M45) 37.40



M50:

3000: r2: 1 S Winder (E&E) 9:40.9; 2 S Corfield (SoC, M60) 11:09.8; 18 G Taylor (DMV, M75) 14:05.6. PV: 1 J Andrews (E&E, M55) 2.80



M60:

800: r4: 1 S Corfield (SoC) 2:29.8. PV: 1 D Blunt (E&E, M65) 2.50. SP: 1 N Barton (S Lon) 10.96



W35 women:

200: r5: 1 L Boland (E&E, W40) 26.9. 800: r5: 1 L Thomas (HW, W55) 2:43.2. 3000: r3: 2 A Hegvold (HW, W55) 11:48.4; 6 A Garnier (HW, W65) 12:52.6; 11 J Davies (E&E, W70) 14:37.2. PV: 1 A Murray (HW, W55) 2.50



W50: 200: r7: 1 A Bates (E&E, W55) 30.4; 2 L Thomas (HW, W55) 31.0



W60: 200: r8: 1 S Wisdom (E&E) 32.5; 2 A Nelson (E&E, W70) 36.1

MIDLAND COUNTIES TRACK & FIELD LEAGUE DIVISION 1, Yate, May 22

Men:

200: A (1.2): 1 J Spencer (R&N) 21.69. B (1.2): 3 P Hall (Bir, M40) 23.11. ns (1.2): 4 M Ellery (B&W, M60) 27.75. 5000: A: 2 J Denne (Glouc, M35) 15:19.21. 2000SC: A: 1 M Tkue (Notts, U20) 6:22.22; 2 S Kerfoot (B&W, U20) 6:22.62; 3 S Millward (Glouc, M40) 6:27.85. 4×100: A: 1 R&N 42.09; 2 B&W 43.97. PV: A: 1 K Afirifah-Mensah (Notts, U20) 4.25. TJ: A: 1 M Nevers (Notts) 14.99/0.0; 2 J Townley (Glouc) 13.91/0.0. SP: A: 1 G Winter (Glouc) 14.58. DT: A: 1 B Campion (Glouc) 46.01. B: 1 G Winter (Glouc) 44.91; 2 A Thomas (B&W, M45) 35.03. HT: A: 1 C Shorthouse (Bir) 63.73; 2 T Williams (Glouc) 56.01. JT: A: 1 R Palmer (Notts) 58.05; 2 E Prosper (Bir) 56.60; 3 G Richards (Tam, M45) 38.75



Women:

100: A (1.7): 1 E Edwards (Glouc, U17) 12.07; 2 S Griffiths (Bir) 12.09; 3 E Bowell (B&W, U17) 12.21. 800: ns: 1 K Roy (Chep, W35) 2:19.06. 5000: A: 3 C Jolliffe (B&W, W55) 19:30.72. HJ: A: 1 J Browne (Bir) 1.71. PV: A: 1 E Edden (Bir) 3.60; 2 A Taylor (Notts, U20) 3.10; 3 I Crameri (Tam, U20) 3.10. B: 1 C O’Neill (Bir, U17) 3.30. LJ: A: 1 E Bowell (B&W, U17) 5.39/2.3. B: 2 J Willoughby (Glouc, W55) 4.75/1.0. TJ: A: 3 J Willoughby (Glouc, W55) 10.17/3.3. DT: A: 1 A Jesudason (B&W) 38.06. HT: A: 1 A Crossdale (Notts) 55.77; 2 P Baggott (Bir) 53.74; 3 E Thrall (Glouc) 49.88. JT: A: 1 K Davies (Glouc) 37.10

DIVISION 2, Coventry, May 22

Men:

200: B (-0.7): 3 J Colclough (BRAT, M40) 24.05. ns: 1 M Dickens (Tel, M35) 23.57. 400: A: 1 J Minshull (Cov, U20) 48.82; 4 J Colclough (BRAT, M40) 52.81. 800: A: 1 J White (Tel, U20) 1:54.70. 1500: B: 4 D Wilkinson (Tel, M50) 4:38.10. 5000: A: 3 M Shepherd (C&S, M50) 16:58.59. 110H: A (-0.2): 1 C Roe (Cov) 15.47; 2 O Sproston (Stoke, U20) 15.54; 3 P Ayeh (BRAT) 15.89. B (2.6): 1 A Batila-Mountsompa (Stoke) 15.17. 400H: A: 1 A Batila-Mountsompa (Stoke) 55.69; 2 N Petch (Cov) 56.42. 2000SC: A: 1 R Connor (Stoke) 6:27.41. 4×100: A: 1 Cov 42.96; 2 Tel 43.83. 4×400: A: 1 Cov 3:27.30. TJ: A: 1 J Gilkes (Cov) 15.08. HT: A: 1 A Virsics (Cov, M35) 48.40; 2 M Elliott (Tel, M40) 41.55; 3 M Roberts (C&S, M60) 32.41. JT: B: 1 J Wilkinson (Tel, M45) 39.77



Women:

100: A (1.8): 1 T Kuluziza (BRAT, U17) 12.47. 1500: A: 1 K Holt (Stoke) 4:23.96; 2 O Martin (Abing, U20) 4:37.76. 5000: A: 1 E Taylor (Stoke, W35) 17:19.90. 400H: A: 1 N Ainge (C&S) 62.22. B: 1 C Wilde (C&S) 62.54. 4×100: A: 1 C&S 49.87. 4×400: A: 1 C&S 3:57.42. TJ: A: 1 F Rivers (Cov) 11.47. SP: A: 1 T Stoddart (Tel, U20) 11.57. DT: A: 1 H Clowes (Stoke, W45) 30.40. HT: A: 3 P Higgins (Tel, W65) 20.68

DIVISION 3, Cheltenham, May 22

Men:

800: A: 6 M Moon (Worc, M40) 2:06.9. 2000SC: A: 1 F Cooper (Yate, U20) 6:30.6. HJ: A: 1 C Husbands (B&R) 2.00; 2 R Taylor-George (Worc, U20) 1.90. PV: A: 1 S Ouiles (Chelt, U20) 4.00. LJ: A: 1 A Wood (Chelt, U20) 6.92; 3 M Muggeridge (Yate, M45) 5.70. DT: A: 1 B Wade (Chelt) 43.43. JT: A: 3 J Reynolds (Worc, M50) 43.81; 4 M Muggeridge (Yate, M45) 40.51



Women:

100: ns (1.5): 1 J Duncton (Chelt, U17) 12.3; 4 M Garland (Worc, W55) 14.9. 200: A (1.7): 1 J Duncton (Chelt, U17) 25.2. 1500: A: 4 F Stanyard (B&R, W40) 5:04.1. 400H: A: 1 D Clarke (Worc) 65.9. 2000SC: A: 1 K Dee (Chelt, U20) 7:24.7. 4×400: A: 1 Chelt 4:08.3. LJ: A: 4 M Garland (Worc, W55) 4.51. B: 2 J Timberlake (Worc, W55) 4.29; 4 J Wakelam (B&R, W60) 3.48. TJ: A: 1 M Leighton (Strat, U20) 11.13; 3 M Garland (Worc, W55) 9.33. B: 2 J Timberlake (Worc, W55) 8.52. SP: A: 1 A Moloney (Chelt) 12.36; 2 P Williams (Strat, W50) 10.37. DT: A: 1 R Bird (Chelt, W55) 23.74; 3 M Garland (Worc, W55) 22.06. HT: A: 1 L Webster (W&B, W35) 37.65; 3 R Bird (Chelt, W55) 29.86. JT: A: 1 J Dale (Yate) 39.71; 2 M Davis (Chelt, U20) 39.49; 3 P Williams (Strat, W50) 33.17. B: 3 J Timberlake (Worc, W55) 23.83. ns: 1 R Bird (Chelt, W55) 21.98

DIVISION 4NE, Burton, May 22

Men:

100: A: 1 E Powell (Leic C) 10.3; 4 C Shepherd (Saff, U17) 11.0. 200: A: 1 E Powell (Leic C) 21.2. 800: A: 4 P Harmer (Charn, M45) 2:05.1. 5000: B: 2 G Lee (Leic C, M55) 16:57.7. 110H: A: 1 M Fonseca (Leic C) 15.7. PV: A: 2 D Hateley (Nun, M50) 3.00. LJ: A: 1 K Ramsay (Burt, U17) 6.58. TJ: A: 1 A James (Leic C) 14.00; 2 J King (Nun) 13.70. SP: A: 1 F Francis (Leic C) 12.99. DT: A: 3 K Brown (SB, M55) 34.77



Women:

100: B: 5 A Virgo (RSC, W50) 14.1. 800: A: 3 K Spencer (Nun, W35) 2:22.1. 1500: A: 2 J Potter (Charn, W40) 4:52.1. PV: A: 1 E Walker (Nun, U17) 2.80. SP: A: 1 E Francis (Leic C) 13.85. DT: A: 1 E Francis (Leic C) 43.40; 3 M Hughes (Burt, U20) 32.63. B: 3 L Foster (RSC, W55) 24.39. HT: A: 1 J Galiszewski (Burt) 46.17; 2 C Prince (RSC) 45.50. ns: 2 N Long (Burt, W45) 31.30; 3 L Foster (RSC, W55) 29.39

DIVISION 4SE, Kettering, May 22

Men:

800: A: 2 A Walker (Banb, U17) 1:59.6. 1500: B: 1 D Locker (Kett, M45) 4:20.3. HJ: B: 1 P Mills (Kett, M45) 1.55. HT: A: 2 M Bell (Kett, M40) 38.83



Women:

1500: A: 2 C Cullen (Corby, U17) 4:10.3. PV: A: 1 R Kitching (Leam, W35) 2.73. LJ: A: 1 C Martin-Evans (Dav, U20) 5.91. DT: A: 1 E Darvell (Banb, U20) 37.36. JT: A: 1 S De Kremer (Corby) 38.11; 2 L Ashbourne (Leam) 37.99

DIVISION 4SW, Hereford, May 22

Men:

400H: B: 1 A James (K&S, M55) 69.7. HJ: B: 1 A James (K&S, M55) 1.50. PV: A: 1 J Robinson (Hale, M45) 3.80; 3 M Flannery (Here, M60) 2.62; 4 M Davies (Newp, M65) 2.52



Women:

200: A: 1 L Jones (Tip) 24.1; 2 E Tyler (Here, U17) 25.2; 6 A Bryant (FoD, W60) 33.5. 100H: A: 1 C Griffith (Newp, U20) 15.3. PV: A: 1 M Hepke (Hale, W50) 2.00. DT: A: 1 C Colbert (Here, U20) 35.26. HT: A: 1 C Colbert (Here, U20) 42.97. JT: A: 1 C Colbert (Here, U20) 40.36; 2 C Morgan (Newp) 36.23

NORTH EASTERN YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE – DIVISION 1, Middlesbrough, May 22

U17 men: 100: r1: 1 C Darcy (A’ton J) 11.19



U15: 300: r1: 1 M Inman (Gate) 38.18; 2 E Robertson (NSP) 38.37. 80H: r1: 1 L Pichler (Blyth) 11.34. PV: A: 1 T Hill (Darl) 2.75



U13: HJ: A: 1 E Adams (NSP) 1.55



U17 women: HT: A: 1 K Waddell (NSP) 43.19



U15: SP: A: 1 L Thompson (Gate) 12.01. JT: A: 1 D Metcalf (Gate) 33.98



U13: 70H: r1: 1 K Pang (NSP) 11.49. HJ: A: 1 K Pang (NSP) 1.47. LJ: A: 1 K Pang (NSP) 4.47

DIVISION 2 NORTH, Whitley Bay, May 22



U17 women: 800: r1: 1 P Old (Els) 2:14.5

DIVISION 2 SOUTH, Shildon, May 22

U13 girls: 100: r1: 1 W Ofor (M’bro) 13.0. 200: r1: 1 W Ofor (M’bro) 26.1

PONTEFRACT OPEN MEETING, Cudworth. May 22

U20 men: DT: 1 D Brennan (Barns) 41.36



Women: 200 (0.0): 1 A Potter (Wake, W35) 26.96



U13: HJ: 1 O Isherwood (Hallam) 1.40

SOUTHERN ATHLETICS LEAGUE DIVISION 2 WEST, Guildford, May 22

Men:

200: ns: 1 R Nelson (Rad, M55) 26.7. 400: ns1: 1 R Nelson (Rad, M55) 60.8. 5000: ns: 4 D Williams (G&G, M55) 17:51.9. 4×400: 1 G&G 3:29.3. HJ: A: 3 D Dods (G&G, M45) 1.65; 4 A England (N Masters, M50) 1.60. PV: B: 3 A Leiper (AFD, M60) 2.60. LJ: A: 1 G Parisi (G&G) 7.16; 2 N Barton (BMH, M40) 6.53. B: 1 S Sherlock (G&G, U20) 6.82. TJ: A: 2 N Barton (BMH, M40) 13.01. B: 1 D Dods (G&G, M45) 11.92. SP: A: 1 G Asprey (AFD, U20) 12.61. B: 1 A Leiper (AFD, M60) 11.02. HT: A: 2 A Leiper (AFD, M60) 31.34



Women:

100: ns: 6 A Owen (AFD, W65) 15.4. 200: ns2: 5 A Owen (AFD, W65) 33.9. 400: B: 3 J Ellacott (Rad, W60) 69.2. ns: 2 V Mitchell (G&G, W55) 65.9. HJ: B: 3 K Reynolds (Rad, W50) 1.30. PV: A: 1 J Hall (G&G) 3.50. DT: A: 1 C Coleman (G&G) 37.02; 2 S Jacob-Williams (BMH, W50) 29.94. HT: A: 1 C Coleman (G&G) 53.86. JT: A: 1 C Coleman (G&G) 38.10; 2 K Hazell (BMH, W35) 31.20

DIVISION 2 WEST, Portsmouth, May 22

Men:

100: ns (-2.7): 6 D Elderfield (LonelyGoat, M65) 13.41. 400: ns: 1 D Bray (Ports, M35) 50.16. 4×100: 1 Ports 43.69. HJ: A: 1 D Brown (S Lon, M35) 1.70. PV: A: 2 J Andrews (E&E, M55) 2.90. B: 1 D Blunt (E&E, M65) 2.50. SP: A: 1 S McCauley (Oxf C, M45) 14.28; 2 T Bullen (S Lon) 13.04. DT: A: 1 S McCauley (Oxf C, M45) 42.31. B: 1 S Thurgood (Ports, M45) 33.05. DT: ns: 1 R Healey (Ports, M65) 36.64. HT: A: 1 S McCauley (Oxf C, M45) 35.78



Women:

100: A (-2.0): 2 L Boland (E&E, W40) 12.90. 200: A (-1.5): 2 L Boland (E&E, W40) 26.51. 400H: A: 2 D Norman (E&E, W45) 72.09. 2000SC: A: 1 D Norman (E&E, W45) 8:35.40. B: 1 G Hueter (Oxf C, W65) 9:58.70. 4×100: 1 Ports 49.89. 4×400: 1 Ports 4:07.82. HJ: A: 1 D Norman (E&E, W45) 1.50. PV: A: 1 S Gonzalez Betancourt (SB, W45) 2.10. LJ: A: 3 D Norman (E&E, W45) 4.73. TJ: A: 2 D Norman (E&E, W45) 9.88. SP: A: 1 D Norman (E&E, W45) 11.44. DT: A: 1 N Holdsworth (Ports, U20) 34.59. JT: A: 1 D Norman (E&E, W45) 31.01

DIVISION 3 EAST, Cambridge, May 22

Men:

200: A: 3 L Diggs (Hunts, M35) 23.9. 800: A: 3 M Russell (Col H, M50) 2:07.9. 1500: B: 1 C Ridley (Col H, M60) 5:00.3. 5000: A: 2 D Hudson (Hunts, M40) 15:34.0; 3 C Ridley (Col H, M60) 17:44.9. 400H: A: 1 D Rees (Col H) 54.7. 2000SC: A: 1 S Smith (C&C, M45) 6:53.9. PV: A: 1 R Phelan (Hunts, M60) 2.60. TJ: A: 1 A Opaleye (Hunts, U20) 13.22. DT: B: 1 A Bajwa (C&C, M50) 33.69. HT: A: 1 S Burke (Hunts, M45) 35.19. B: 1 B Ellingham (Hunts, M55) 34.72. JT: A: 1 P Cooper (Col H, M45) 47.52; 3 L Scillitoe (Brain, M50) 39.22



Women:

PV: A: 3 S Pedley (Hunts, W55) 2.10. TJ: A: 1 K Ronald (Brain) 11.37. SP: A: 1 S McGrath (C&C, W45) 9.44

DIVISION 3 SOUTH LONDON, Carshalton, May 22

Men:

100: ns: 2 J Appiah (Kent, M50) 11.9. 800: A: 1 K Sriskandarajah (Herne H, U17) 1:58.9. 1500: B: 2 S Coombes (Herne H, M45) 4:20.2. 5000: A: 1 C Busaileh (Kent, M35) 15:39.0. 4×400: 1 Herne H 3:28.8. LJ: A: 5 J Appiah (Kent, M50) 5.88. TJ: B: 1 D Eliassen (Kent, M50) 10.86. DT: B: 1 P Derrien (SMR, M50) 32.35. HT: A: 1 P Derrien (SMR, M50) 36.09



Women:

100: A: 1 L Hoad (Sutt) 12.1. 4×100: 1 Sutt 49.0. JT: A: 1 E Jamieson (Norw) 40.14

UK YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE LOWER SCOTTISH DIVISION 1, Grangemouth, May 22

U15 boys:

100: A (0.7): 1 O Murphy (Law) 11.59. 300: A: 1 F Santangeli (S Lan) 37.26; 2 J Clark (VPCG) 37.42; 3 R Taylor-Young (Giff N) 38.24. 1500: A: 1 A Wilkinson (E Kilb) 4:10.64



U13:

75H: A (0.0): 1 A Weir (Giff N) 12.34. LJ: A: 1 A Weir (Giff N) 5.13/0.8



U15 girls:

100: A (2.7): 1 T Chioma Ikechukwu Okonkwo (S Lan) 12.34. 200: A (2.2): 1 T Chioma Ikechukwu Okonkwo (S Lan) 25.31. 300: A: 1 H Mcdermott (VPCG) 42.81. B: 1 O Ibhanesebhor (W’moss) 42.78. 4×100: 1 S Lan 50.57; 2 Edin 50.94



U13:

75: A (3.6): 1 M Fairweather (Pit) 10.20; 2 C Monachello (Kil’k) 10.25. 150: A: 1 M Fairweather (Pit) 20.26. 800: A: 1 I Gourley (Pit) 2:23.79; 2 A Hunter (VPCG) 2:25.44. HJ: A: 1 L Elliot (Aird) 1.43. B: 1 D Maguinness (Aird) 1.40

MÜLLER BIRMINGHAM DIAMOND LEAGUE, Birmingham, May 21

Men:

100 (-0.2): 1 A Brown (CAN) 10.13; 2 Y Blake (JAM) 10.18; 3 J Blake (CAN) 10.20; 4 A De Grasse (CAN) 10.24; 5 N Mitchell-Blake (NEB) 10.31; 6 A Gemili (B&B) 10.38; 7 R Prescod (E&H) 10.65. B (-0.5): 1 J Azu (Card) 10.19; 2 A Brown (CAN) 10.23; 3 S Gordon (Card) 10.44; 4 A Thomas (Brack) 10.45; 5 T Burnet (NED) 10.47; 6 B Rodney (CAN) 10.47; 7 X Mo-ajok (NED) 10.49; 8 J Van Gool (NED) 10.58; 9 D Hammond (Card) 10.63. 400: 1 M Hudson-Smith (Bir) 45.32; 2 B Deadmon (USA) 45.51; 3 K Montgomery (USA) 45.52; 4 V Norwood (USA) 45.53; 5 I Makwala (BOT) 45.98; 6 L Bonevacia (NED) 46.37; 7 A Haydock-Wilson (WSEH) 46.49; 8 W London (USA) 46.89; 9 J Dobber (NED) 47.61. B: 1 J Brier (Swan) 46.21; 2 K Metzger (Traff) 46.55; 3 B Higgins (Shef/Dearn) 46.59; 4 L Davey (NEB) 46.62; 5 C Chalmers (Guern) 46.69; 6 R Yousif Bkheit (NEB, M35) 47.62; 7 L Thompson (Shef/Dearn) 47.65; 8 E Okoro (Bir) 48.04. 800: 1 M Arop (CAN) 1:45.41; 2 B Robert (FRA) 1:46.22; 3 B Hoppel (USA) 1:46.33; 4 J Wightman (Edin) 1:46.39; 5 P Dobek (POL) 1:46.63; 6 W Kinyamal (KEN) 1:46.64; 7 C Murphy (USA) 1:47.23; 8 D Rowden (WG&EL) 1:47.29; 9 P Bol (AUS) 1:47.59; 10 M García (ESP) 1:48.77. B: 1 B Pattison (BMH) 1:49.21; 2 J Webb (Liv H) 1:49.92; 3 K Langford (SB) 1:49.94; 4 L Mccann (IRL) 1:50.43; 5 R Zaman-Browne (Manc H) 1:50.45; 6 A Davis (Phoe) 1:50.81; 7 G Learmonth (Lass) 1:51.43; 8 D Howells (AFD) 1:51.72. 1500: 1 A Kipsang (KEN) 3:35.15; 2 M Katir (ESP) 3:35.62; 3 O Hoare (AUS) 3:35.76; 4 M Rozmys (POL) 3:35.86; 5 J Kerr (Edin) 3:35.92; 6 A Mechaal (ESP) 3:35.93; 7 C Grethen (LUX) 3:37.00; 8 M Stonier (Inv EK) 3:37.25; 9 G Beamish (NZL) 3:37.45; 10 I Fontes (ESP) 3:37.66; 11 M Ramsden (AUS) 3:39.65; 12 B Mischler (FRA) 3:39.94; 13 G Mills (Phoe) 3:42.33; 14 S McSweyn (AUS) 3:44.14; 15 C Simotwo (KEN) 3:44.82. 110H (0.2): 1 H Parchment (JAM) 13.09; 2 O Mcleod (JAM) 13.17; 3 A Martínez (ESP) 13.32; 4 D Czykier (POL) 13.32; 5 A Pozzi (Strat) 13.39; 6 A Manga (FRA) 13.61; 7 D King (Ply) 13.64; 8 W Zaza (LBR) 13.81; 9 C Fillery (WG&EL) 13.90. 3000SC: 1 W Battershill (Erme) 8:36.56; 2 D Jarvis (Bed C) 8:37.58; 3 I Thomas (Card) 8:56.75; 4 B Thomas (Carm) 9:04.23; 5 G Phillips (Donc) 9:18.28; 6 A Alston (Bed C, U20) 9:29.64. 4×100: 1 CAN 38.31; 2 FRA 38.41; 3 Great Britain 38.66; 4 NED 38.88; 5 SCO 40.08; 6 WAL 40.51. HJ: 1 D Lovett (CAN) 2.28; 2 G Tamberi (ITA) 2.25; 3 N Kobielski (POL) 2.25; 4 S Mcewen (USA) 2.22; 5 L Gasch (SUI) 2.18; 6 J Clarke-Khan (Worc) 2.18; 6 H Kerr (NZL) 2.18. DT: 1 K Čeh (SLO) 71.27; 2 A Gudžius (LTU) 66.40; 3 D Ståhl (SWE) 65.97; 4 L Weißhaidinger (AUT) 65.14; 5 M Denny (AUS) 64.15; 6 N Percy (SB) 63.03; 7 R Urbanek (POL) 61.06; 8 S Pettersson (SWE) 56.82

U20: 4×100: 1 Croy 42.44; 2 Gate 42.49; 3 Cov 42.59; 4 Bir 42.83; 5 Kett 44.28; 6 Herne H 44.38

Women:

100 (-0.1): 1 D Asher-Smith (B&B) 11.11; 2 S Jackson (JAM) 11.12; 3 D Neita (Camb H) 11.14; 4 M Brisco (USA) 11.25; 5 G Thomas (USA) 11.31; 6 D Smith-barnett (USA) 11.35; 7 C Sturgis (USA) 11.35; 8 A Strachan (BAH) 11.41; 9 A Del Ponte (SUI) 11.72. B (0.3): 1 G Thomas (USA) 11.27; 2 K Bingham (CAN) 11.28; 3 M Brisco (USA) 11.29; 4 I Lansiquot (Sutt) 11.43; 5 H Brier (Swan) 11.52; 6 K Awuah (Herne H) 11.60; 7 B Williams (E&H) 11.61; 8 D Henry (E&H) 11.62; 9 A Rees (Edin) 11.64. 400: 1 Z Clark (TVH) 51.88; 2 A Pipi (E&H) 52.57; 3 Y John (WG&EL, U20) 53.04; 4 L Beckford (SB) 53.46; 5 H Williams (Herts P) 53.72; 6 A Hillyard (Bir) 54.31; 7 C McAulay (Traff) 54.35. 800: 1 K Hodgkinson (Leigh) 1:58.63; 2 R Lamote (FRA) 1:59.53; 3 N Goule (JAM) 2:00.13; 4 S Hurta (USA) 2:00.48; 5 A Bell (P&B) 2:00.67; 6 C Hering (GER) 2:00.82; 7 L Butterworth (CAN) 2:01.20; 8 L Shanahan (Leev) 2:01.35; 9 G Sabbatini (ITA) 2:01.38; 10 K Trost (GER) 2:01.80. B: 1 I Boffey (E&H) 2:01.30; 2 A Ives (Bas, U20) 2:01.88; 3 E Baker (SB) 2:02.14; 4 J Selman (Fife) 2:03.02; 5 B Feldmeier (USA) 2:03.77; 6 I Downes (Shrews, U20) 2:04.63; 7 J Cherry (VPCG) 2:04.98; 8 G Hartigan (Bir) 2:05.11; 9 S Sinha (Camb H) 2:07.65. 1500: 1 L Muir (Dund H) 4:02.81; 2 J Hull (AUS) 4:03.42; 3 W Chebet (KEN) 4:05.56; 4 C Mageean (Lisb) 4:05.70; 5 J Reekie (Kilb) 4:07.01; 6 M Pérez (ESP) 4:07.93; 7 C Mcgee (USA) 4:08.26; 8 K Snowden (Herne H) 4:08.33; 9 E Vanderelst (BEL) 4:09.30; 10 K Mäki (CZE) 4:13.83; 11 S Healy (IRL) 4:15.97. 5000: 1 D Seyaum (ETH) 14:47.55; 2 H Feysa (ETH) 14:48.94; 3 F Worku (ETH) 14:49.64; 4 K Grøvdal (NOR) 14:51.38; 5 H Klein (GER) 14:51.71; 6 J Judd (B’burn) 14:57.19; 7 S Lahti (SWE) 15:04.87; 8 C Gallardo (ESP) 15:10.62; 9 S Benfares (GER) 15:25.74; 10 R Davies (AUS) 15:28.47; 11 M García (ESP) 15:28.55; 12 I Batt-doyle (AUS) 15:29.05; 13 V Wagner-gyürkés (HUN) 15:32.17; 14 C Ruiz (ESP) 15:34.49; 15 V Ockenden (Swan) 15:45.04. 400H: 1 D Muhammad (USA) 54.54; 2 V Tkachuk (UKR) 55.25; 3 A Ryzhykova (UKR) 55.37; 4 L Nielsen (SB) 55.40; 5 G Woodruff (PAN) 55.43; 6 J Knight (WSEH) 55.50; 7 J Russell (JAM) 56.21; 8 J Turner (Amber) 57.43. 4×100: 1 Great Britain 42.29; 2 CAN 43.03; 3 POL 43.81; 4 SCO 44.75; 5 WAL 44.85. PV: 1 S Morris (USA) 4.73; 2 K Stefanidi (GRE) 4.65; 2 T Šutej (SLO) 4.65; 4 S Cook (Hale) 4.45; 5 E Grove (USA) 4.45; 6 N Kyriakopoulou (GRE) 4.45; 7 K Nageotte (USA) 4.30. LJ: 1 M Mihambo (GER) 7.09/0.0; 2 M Bekh-romanchuk (UKR) 6.66/0.8; 3 L Ugen (TVH) 6.65/1.4; 4 J Sawyers (Stoke) 6.60/1.6; 5 I Vuleta (SRB) 6.54/0.5; 6 K Williams (USA) 6.47/2.3; 7 K Sagnia (SWE) 6.46/0.0; 8 K Johnson-Thompson (Liv H) 6.41/2.2; – K Williams (USA) 6.35/-1.2; – K Johnson-Thompson (Liv H) 6.24/1.5. DT: 1 V Allman (USA) 67.85; 2 S Perković (CRO) 67.26; 3 L Tausaga (USA) 60.80; 4 M Robert-Michon (FRA) 59.96; 5 M Tolj (CRO) 59.55; 6 L Cá (POR) 58.34; 7 J Lally (SB, W35) 57.90; 8 K Law (Sale, W35) 55.35

U20: 4×100: 1 Croy 47.67; 2 Herne H 47.88; 3 Bir 49.99

U17: 4×100: 1 Croy 48.09; 2 Cov 48.75; 3 Bir 49.14

MONUMENT MILE CLASSIC, Stirling, May 20

Ben MacMillan enjoyed a significant breakthrough to win the mile in a huge PB of 3:57.76.

There were British age-group records for W40 Philippa Millage (4:48.07), W60 Fiona Matheson (5:38.55) and M60 David Clarke (4:52.01) while M65 Alastair Walker (5:10.57) set an outdoor best.

There were UK age group leads for under-20s Jack Patton (4:01.90) and Hannah Ryding (4:50.28), under-17s Corey Campbell (4:05.77) and Amy Teasdale (4:56.10) and under-15 Fraser Lupton (4:36.39) and under-13 Rhuairidh Laing (4:50.25), M55 Adrian Haines (4:53.37), W35 Charlene McCullum (5:16.39), W45 Lesley Ball (5:01.81).

Mixed events:

Mile: r11: 3 R Ward (Edin, M45) 4:54.88; 4 A Teasdale (Kilb, U17W) 4:56.10. r12: 5 Z Redmond (Kilb, U15W) 5:03.02; 6 F Campbell (Giff N, U15W) 5:04.77; 7 S Wilson (Giff N, U15W) 5:05.31. r13: 3 A Haines (Phoe, M55) 4:53.37; 5 M Gallacher (Cambus, M50) 4:55.61; 9 L Bell (Gars, W45) 5:01.81. r14: 6 R Laing (VPCG, U13) 4:50.25; 7 P McMonagle (C’nauld, M50) 5:04.34. r15: 3 D Macqueen (Penic, M40) 4:44.77; 4 G Barrie (Dund H, M50) 4:44.83; 9 B Robinson (Ayr S, M45) 4:51.29; 10 D Clarke (NBH, M60) 4:52.01. r16: 3 G Mathew (Gars, M40) 4:36.49. r17: 3 F Lupton (Tm E Loth, U15) 4:36.39; 4 G Laing (VPCG, M40) 4:38.37; 5 C Dick (Giff N, U15) 4:38.63. r18: 4 M Holden (Harm, U15) 4:36.77; 6 S Brown (WestEnd RR, M40) 4:42.61; 7 S Allen (C’nauld, M50) 4:46.37; 11 A Cameron (C’nauld, M50) 5:05.69. r19: 4 C Whitby (Gars, M40) 4:38.65. r2: 4 E Norton (PH Racing, M70) 5:51.72. r20: 1 M Nixon (Edin, M35) 4:26.51. r21: 3 C Curran (NBH, M45) 4:35.02. r22: 1 J Marshall (Living, U20) 4:19.29. r24: 1 A Brown (A’deen) 4:11.23; 2 S Addison (Cors) 4:12.41; 3 C McLew (Cambus) 4:14.01; 5 O Patton (Kilb, U17) 4:16.34; 6 C Harper (Giff N, U20) 4:16.77; 7 R O’Brien (Giff N, U20) 4:18.86; 9 J Phillips (Kil’k, U17) 4:20.98. r25: 1 L Deighan (Red S) 4:11.47. r26: 1 H Anderson (E Kilb, W) 4:56.65; 2 V Wright (Giff N, U20W) 5:01.37; 3 K Purcell (A’deen, U20W) 5:02.75; 4 C Purcell (A’deen, U20W) 5:03.26; 5 H Taylor (A’deen, U17W) 5:03.61; 6 M Thomson (Tm E Loth, U17W) 5:03.84. r27: 1 A McGill (Living, U20) 4:10.32; 2 D Robinson (Giff N) 4:10.90; 4 L Davidson (I’ness) 4:12.90; 6 R Macdonald (Giff N, U20) 4:17.11. r28: 1 N Carr (B&A, W) 4:46.40; 2 K Lowery (Warr, W) 4:47.02; 3 P Millage (VPCG, W40) 4:48.07; 4 H Cameron (A’deen, W) 4:48.95; 5 B Ansell (Edin, W) 4:50.27; 6 H Ryding (Giff N, U20W) 4:50.28; 7 F Brint (Sale, W) 4:52.78. r29: 1 B MacMillan (Centr) 3:57.76; 2 K Reilly (Ton) 4:01.37; 3 J Patton (Kilb, U20) 4:01.90; 4 A Milligan (NBH) 4:02.29; 5 K Hornyik (Dund H) 4:04.97; 6 J Donald (Dund H) 4:05.12; 7 C Campbell (Tm E Loth, U17) 4:05.77; 8 M Ferguson (TVH) 4:05.95; 9 B Sandilands (Fife, U20) 4:09.96; 11 C Deverill (Giff N, U20) 4:15.77. r3: 6 M Senior (Gars, W45) 5:45.78. r4: 4 F Matheson (Falk, W60) 5:38.55; 8 Y Crilly (Loth, W60) 5:42.65; 10 D Thom (Cambus, M60) 5:43.98. r6: 1 E Burnett (Gars, U13W) 5:10.33; 3 C Campbell (W End, U13) 5:12.33. r7: 4 E Dallas (Strathe, U15W) 5:12.59. r8: 6 C Christie (Falk, U17W) 5:07.98; 8 C McCallum (Shett, W35) 5:16.39. r9: 4 A Walker (Tev, M65) 5:10.57

