News from indoor meetings and spring open meetings around the nation

Though the outdoor season is now in full swing, the most notable result came in one of the very last indoor meetings

SOUTHERN COUNTIES VETERANS AC INDOOR CHAMPIONSHIPS, Lee Valley, April 2

Running as a guest, Fiona Matheson regained her world W60 3000m record with a 10:48.13 clocking from Spain’s Esther Pedrosa who lost her record to the Scot for the second time.

Multi-talented W45 Diana Norman won quadruple gold with wins in the 800m (2:31.84), 60m hurdles (9.59), high jump (1.50m) and shot (11.72m).

V35 mixed events:

800: r1: 1 S McNally (Dartf, M45) 2:10.29. r2: 1 C Bates (Dartf, M60) 2:22.50; 3 K Pye (Mid M, M60) 2:29.12. r3: 1 A Garnier (HW, W65) 3:01.27. r4: 1 D Norman (E&E, W45) 2:31.84. 3000: r1: 5 T Roper (B&W, M55) 10:15.55; 7 R Holland (WG&EL, M60) 10:43.70. r2: 1 F Matheson (Falk, W60) 10:48.13; 2 A Critchlow (W4H, W50) 11:20.25; 3 L Woolhouse (Vets, W60) 12:25.31. 3000W: 1 D Annetts (N Herts, M55) 14:03.79; 2 G Manzotti (Ton, W50) 15:50.42; 3 M Peddle (Loughton, W50) 16:36.71. PV: 1 I Crawley (Ton, M55) 2.93; 1 A Leiper (AFD, M60) 2.73; 1 S Gonzalez Betancourt (SB, W45) 2.73; 1 H Leadbetter (ESM, W35) 2.63; 1 S Yeomans (St Alb, W65) 2.43; 2 L Kelly (St Alb, W45) 2.33; 1 T Eades (Dartf, W60) 2.13

M35 men:

60: r1: 2 C Christian (R&N, M40) 7.69. r2: 1 M Edwards (NE Vets, M40) 7.32. r3: 1 R Brooks (Met P, M45) 7.84. r4: 1 S Sutherland (SB, M50) 7.94; 2 M McAllister (Ton, M50) 7.97. r5: 1 B Marsden (Wyc P, M55) 8.24. r6: 1 M Woods (Padd W, M60) 8.43; 2 B Steene (Arena, M60) 8.75. r7: 1 D Elderfield (LonelyGoat, M65) 8.29; 2 D Hinds (Serp, M70) 9.17. 200: r1: 1 N Atwell (TVH) 23.11. r3: 1 S Sutherland (SB, M50) 25.89; 2 M McAllister (Ton, M50) 25.93. r5: 1 B Marsden (Wyc P, M55) 26.48. r6: 1 M Woods (Padd W, M60) 27.10. r7: 1 D Hinds (Serp, M70) 30.82; 2 D Haines (Fleet, M80) 38.46. r8: 1 V Novell (Soton, M75) 31.52; 2 R Davies (SC Vets, M75) 34.63. 400: r1: 1 K Kazemaks (Woking) 53.24. r2: 1 S McNally (Dartf, M45) 56.13. r3: 1 C Bates (Dartf, M60) 62.29. r4: 1 D Elderfield (LonelyGoat, M65) 62.48. 60H: 2 P Davey (Ashf, M45) 9.74. HJ: 2 S Sutherland (SB, M50) 1.50; 3 G Capon (Dartf, M60) 1.45; 4 D Talbot (Abing, M65) 1.33; 5 T Wade (TVH, M65) 1.30. LJ: 2 F Triolaire (Vets, M45) 5.21. TJ: 2 G Capon (Dartf, M60) 9.86; 3 I Thomson (SC Vets, M65) 9.43



M50: 60H: 1 B Marsden (Wyc P, M55) 9.02



M60: 60H: 1 B Slaughter (E’bne) 11.01. SP: 1 A Leiper (AFD) 13.76; 2 J Fenton (Dartf, M65) 11.41; 3 T Straker (NSP, M65) 10.03



W35 women:

60: r1: 1 E Fry (Soton) 8.46. r2: 1 A Jackson (Oxf C, W45) 8.83; 2 K Cooper (Dartf, W45) 8.90. r4: 1 D Wright (Ton, W50) 9.03; 2 P Wootten (Oxf C, W50) 9.20; 4 T Eades (Dartf, W60) 10.02. r5: 1 H Godsell (B&B, W65) 9.07; 2 J Trimble (K&P, W65) 9.72; 3 S Yeomans (St Alb, W65) 10.44; 4 H James (Serp, W65) 11.14. 200: r1: 1 S McGivern (C&C, W45) 28.46. r4: 1 H Godsell (B&B, W65) 30.76; 2 J Roginski (Harb, W60) 33.56; 3 A Owen (AFD, W65) 34.56. r5: 1 M West (Win, W70) 34.06; 2 A Nelson (E&E, W70) 36.37. 400: 3 S Wisdom (E&E, W60) 75.81. 1500: 1 F Matheson (Falk, W60) 5:16.47; 2 L Webb (SB, W55) 5:22.42; 3 A Garnier (HW, W65) 5:53.85. HJ: 1 D Norman (E&E, W45) 1.50; 2 G Clarke (Ryst, W60) 1.21; 4 J Ashton (Wit, W60) 1.15; 5 S Yeomans (St Alb, W65) 1.12; 6 H James (Serp, W65) 1.03. LJ: 1 S McGivern (C&C, W45) 5.01; 2 E Fry (Soton) 4.90. TJ: 2 L Ahmet (Rad, W65) 6.63. SP: 1 D Norman (E&E, W45) 11.72

W45: 60H: 1 D Norman (E&E) 9.59

W50: SP: 1 V Hannam (M&M) 11.15

W60:

60H: 1 G Clarke (Ryst) 11.03; 2 J Roginski (Harb) 11.04; 3 J Ashton (Wit) 13.54. LJ: 1 G Clarke (Ryst) 3.73; 2 T Eades (Dartf) 3.73; 4 S Francis (SoC, W65) 3.17; 5 H James (Serp, W65) 3.02

BLACKPOOL, WYRE & FYLDE AC WINTER WARM-UP, Blackpool, April 3

Mixed events:

HT: B: 1 L Baker (Pend, W60) 25.24



U20 men: 110H: 1 J Elphick (BWF) 15.5



U17: DT: A: 1 L Mitchell (Kil’k) 38.80



U15: HT: A: 1 J Reibbitt (Carl) 45.17



M55:

DT: A: 1 S Linsell (Leeds C) 31.92. HT: A: 1 S Linsell (Leeds C) 35.26



Women:

SP: 1 N Rutter (BWF, W35) 11.21. DT: B: 1 N Saunders (Leigh, U20) 31.92. HT: B: 1 A Leigh (B’burn, U20) 51.52



U13: SP: 1 B Pendlebury (Traff) 9.87

CENTRAL ATHLETICS CLUB PRE-SEASON MEETING, Grangemouth, April 3

Men: 800:

r4: 3 L Culliton (Falk, U15) 2:02.5



Mixed events:

1500: r1: 4 A Marr (PH Racing, M65) 5:20.2. r3: 1 T Nyabadza (Harm, U20) 3:57.3. JT: 1 L Brown (Falk, W50) 26.80



Women:

SP: 2 L Brown (Falk, W50) 9.58; 3 C Cameron (VPCG, W60) 9.10. DT: 1 L Brown (Falk, W50) 27.99; 2 C Cameron (VPCG, W60) 26.14

U17: HJ: 2 L Elliot (Aird, U13) 1.45

U13: LJ: 1 E Doran (Aird) 4.30

CITY OF PORTSMOUTH OPEN MEETING, Portsmouth, April 3

V35 mixed events:

100 (1.4): 1 S Barrett (Newb, M65) 13.55. 200 (-1.1): 1 S Barrett (Newb, M65) 28.23; 3 T Stephenson (FVS, W60) 33.70

Men: SP: A: 1 A Leiper (AFD, M60) 13.38; 2 R Healey (Ports, M65) 9.68

Mixed events:

1500: r2: 2 A Mann (Soton, U17W) 4:26.07. 3000: r1: 1 P Cardy (Ports, M40) 9:14.02; 10 E Wells (Poole, U17W) 10:18.78. DT: A: 1 A Leiper (AFD, M60) 40.12; 2 R Healey (Ports, M65) 37.67; 3 N Holdsworth (IoW, U20W) 30.52

U20: DT: A: 1 T Pattison (Ports) 45.58. JT: A: 1 C Taylor (Ports) 60.11

U17:

SP: B: 1 T Scottow (Soton) 14.58. DT: 1 T Scottow (Soton) 41.91. JT: 1 F Dodkin (Soton) 49.57

U15: DT: 1 O Garrett (B&W) 34.04

M35: DT: A: 1 P Evans (Woking, M50) 37.60; 2 S Thurgood (Ports, M45) 33.85

U20 women: JT: A: 1 L Odell (Read) 40.65; 2 L Wilkinson (Salis) 36.24

U13: JT: 1 C Pabari (Ports) 38.03

HUMBER ATHLETICS OPEN SERIES, Grimsby, April 3

Mixed events: HJ: 2 J Holmes (P’fract, U17) 1.90

Men: SP: r2: 1 G Pell (Scunthorpe Harriers AC, M45) 11.23

Women: SP: r1: 1 E Dakin (Roth) 13.48

MARK CAWTE MEMORIAL OPEN MEETING, Swindon, April 3

Mixed events:

LJ: 1 D Belgrave (Swin, U20W) 5.63; 2 E Bowell (B&W, U17W) 5.46. HT: 1 L Moffat (Mil K, U20W) 46.31

Men: SP: 1 S Pomeroy (Abing, M60) 11.60. HT: 1 B Dickinson (Swin, U17) 41.98; 2 S Pomeroy (Abing, M60) 38.64

U20: HT: 1 H Ricketts (Read) 57.52; 2 C Maculan (Lav Ath) 37.64

Women: JT: 1 S Hamilton (B&W, U20) 44.38

U13: JT: 1 L Bull (Swin) 29.46

PLYMOUTH SPRING WARM-UP, Plymouth, April 3

Mixed events:

3000: 4 M Shorey (Ply, U17W) 10:05.58. LJ: D: 4 D Thomas (Exe, M45) 5.48. TJ: 5 K Milburn (Tav, U15W) 9.80

U20 men: SP: 1 F Zamparelli (Corn) 13.53

M60: 300H: 1 S Blackford (Ply) 57.52

Women:

300H: 1 P Northcott (Ply, U17) 46.19. 400H: 1 H Ulvede (N Abb, U20) 66.61. DT: 1 N Evans-Shields (Ply, U17) 39.94. HT: 1 H Gellatly (Ply, U20) 47.84

U17:

300: 1 M Heard (Ply) 40.8. HT: 1 P Milburn (Tav) 45.06

WINCHESTER & DISTRICT AC SEASON OPENER, Winchester, April 3

U17 mixed events: 400H: 1 H Christian (G&G) 54.67

U20:

400H: 1 E Jeffery (W’borne, U20W) 1:05.62; 2 C Alexander (Soton, U20W) 1:06.23. JT: B: 1 J Larsen (Soton, U20W) 42.64

Mixed events:

100: r3 (1.4): 7 M West (Win, W70) 15.90. r10 (1.9): 1 A Al-Shehab (Soton, U17W) 12.43. 200: r1 (2.5): 7 M West (Win, W70) 33.99. r4 (0.8): 4 S Loades (Brack, W45) 28.57. 300: r2: 1 L Bertacchini (Win, U15W) 42.07. 400: 1 S Loades (Brack, W45) 1:04.97. 3000: 1 R Price (Win, U15) 9:34.74; 3 R Paton (W’bury, U20W) 10:04.55; 4 J Gandee (Win, W50) 11:07.80. HJ: B: 6 E Buchanan (Win, U13W) 1.40. LJ: C: 3 G Colmer (Win, U20W) 5.65/1.4. DT: 1 A Merritt (NEB, W) 37.00

U20 men: HT: 1 S Clifton (Win) 46.80

U17: HT: 1 C Elford Pond (Win) 59.25

M50: DT: 1 P Evans (Woking) 37.07

Women: HT: 1 A Merritt (NEB) 53.11; 2 O Austin (NEB, U20) 42.06

U20: 100H (1.9): 1 A Walsh (Read) 14.74

U18: 100H (1.9): 2 A Wilson (Win, U17) 14.83

U17:

300H: 1 A Wilson (Win) 43.44; 2 C Jeffries (Win) 46.68; 3 A Belward (Win) 47.31. HT: 1 E MacDonald (And) 49.86. JT: B: 1 J Howells (G&G, U15) 35.59; 2 E Christian (G&G, U15) 34.74

YATE SPRINTS & HURDLES C22, Yate, April 3

Mixed events:

60: r5 (0.9): 1 I Walkey (Yate, U15W) 7.97. 200: r11 (2.2): 1 E Wilson (B&W, U20) 21.88. 400: r1: 5 L Jeffries (Bath, W60) 79.2



U20 men: 110H (-0.6): 1 P Kyle (B&W) 15.31; 2 P Morgan (Here) 15.32; 3 O Hennessy Leach (Unattached) 15.67



U17: 400H: 1 C Staddon (Bath) 58.77



Women: 400H: 1 O Pye (Marl J, U20) 62.02

TRAFFORD MEDAL MEETING, Stretford, April 2

U13 mixed events: 150: r1 (0.5): 1 J Ige (Horw) 18.68



U15: HJ: 1 E Marshall (KuH, U15W) 1.65



Mixed events: 200: r1 (0.2): 3 S Walton (Horw, U20W) 24.15



U15 girls: JT: B: 1 L Oldale (Sale) 40.91

WINDSOR, SLOUGH, ETON & HOUNSLOW AC SPRING OPEN GRADED MEETING, Eton, April 2

U13 mixed events:

75: r1 (-0.5): 1 B Musa (Read, U13W) 10.25. 150: r1 (-1.9): 1 B Musa (Read, U13W) 19.81

Mixed events:

100: r6 (-1.7): 1 S McLoughlin (Walton, W40) 13.59. 300: r3: 1 X Taylor (Walton, U15) 37.84; 3 M Barnes (Read, U15W) 42.74. r4: 3 S McLoughlin (Walton, W40) 43.32. 400: r1: 1 S Ball (Read, U20) 49.32. 800: r2: 2 W Hapgood (WSEH, U13) 2:17.1. 3000: r1: 4 A Barbour (WSEH, W) 9:43.36; 7 J Young (WSEH, U20W) 9:54.75. r2: 5 M Fieldsend (Brack, U15W) 10:45.41. HJ: 1 L Owona (WSEH) 2.00. PV: 2 K Nowers (WSEH, W) 3.22; 5 M Staunton (WSEH, U17W) 2.72

Men:

SP: 1 S Ball (Read, U20) 14.79. JT: A: 1 J McCafferty (WSEH, U20) 64.52

Women: 2000SC: 1 R Clutterbuck (WSEH, U17) 6:55.93; 2 K Dee (Chelt, U20) 7:06.61; 3 O Brown (Wyc P, U20) 7:41.25

U17:

HT: 1 C Harris (WSEH) 42.83. JT: B: 1 H Lewington (Swin) 41.23

YATE AC THROWS & JUMPS CLUB OPEN, Yate, April 2

U20 mixed events:

HJ: A: 2 E Moir (Yate, U15W) 1.60

Men:

SP: C: 2 R Eales (Blae G, M55) 10.75. HT: A: 1 B Hawkes (Worth) 65.28; 2 C Shorthouse (Bir) 62.91. JT: C: 1 J Copsey (Card) 61.69; 3 M Batten (Carm, U20) 48.06

Mixed events:

TJ: 5 C Gallagher (B&W, W) 11.44. DT: B: 1 K Miller (Salis, U15W) 28.51. JT: B: 1 J Dale (Yate, W) 39.74. C: 1 J Lewis (B&W, U20W) 36.19

U20: HT: A: 1 T Conibear (Yate) 59.98; 2 J Viner (Yate) 54.80. B: 1 C Richardson (A’dare) 42.52; 2 J Hayward (Rhon) 42.52

U17: HT: A: 1 F Hanham (Read) 53.25. B: 1 S Thomas (Neath) 45.02

M50: DT: B: 1 R Eales (Blae G, M55) 30.05

Women:

DT: A: 1 A Merritt (NEB) 37.91. HT: A: 1 A Merritt (NEB) 53.78; 2 F Palmer (Card) 50.74; 3 C Davies (Newp, U20) 43.43. HT: B: 1 K Jones (Yate, W60) 35.16; 2 A Hillier-Smith (Yate, U15) 34.96; 3 S Haeney (Neath, U15) 33.44

ATHLETICS NORFOLK FRIDAY EVENING SERIES, Norwich, April 1

U15 mixed events:

LJ: B: 1 M Squires (Gt Yar, U15W) 5.17

U20: LJ: C: 1 S Leeder (Norw) 6.77

Mixed events:

200: r3: 2 E Warman (Norw, U13W) 27.7. 600: r4: 2 J McAllen (W’vney, U15) 1:27.0. Mile: r3: 3 J Moore (Norf G, M60) 5:30.9

NORTHERN UNI CUP, Stretford, March 30

Men:

400H: 1 B Schofield (Gate) 54.97. HJ: 1 T Kwissa (Liv PS) 2.00. HT: 1 J Cowie (Walton, U20) 45.99. JT: 1 D Bradbury (Barns, U20) 49.26

Women:

4×400: 1 Birm U 4:09.10. HT: 1 K Ebbage (Ton) 45.39; 2 C Stuchbury (Traff) 43.14. JT: 1 Z Kidney (Leeds C) 36.87

CORBY AC OPEN MEETING, Corby, March 29

Mixed events: 300: r2: 2 I Skelton (Corby, U20W) 40.83

