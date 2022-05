There was so much more track and field action in recent days other than the county championships

BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, May 17

Men:

800: A: 1 N Hassan (Sale) 1:51.31; 3 E Savage (Sale, U20) 1:52.24; 4 L Hainey (I’clyde, U20) 1:52.99; 5 S Stephens (Vale R, U20) 1:53.44; 6 E Savage (Sale, U20) 1:53.87. B: 1 S Brown (Edin) 1:51.60; 2 M Roberts (Liv PS, U20) 1:51.81; 3 A McGill (Living, U20) 1:51.98; 4 J Kinrade (Shrews, U17) 1:52.58; 5 J Stock (Traff, U20) 1:52.97; 6 P Griffith (Vale R, U20) 1:53.10. 1500: A: 1 D Bebbington (B’burn) 3:47.83; 7 W Strickley (Wirr, U20) 3:57.27; 8 C Livesey (Salf, M40) 4:01.24; 9 R Price (Vale R, U17) 4:02.61

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, May 17

U15 mixed events:

1500: r1: 3 E Jha (Vale R, U15W) 4:37.97



Men:

800: r1: 1 S Hopkins (Salf, U20) 1:55.83; 3 M Lowrey (Salf, U17) 1:56.70. r2: 1 D Carney (Vale R, U20) 1:55.86; 2 S Bryan (Salf, U20) 1:55.90; 3 M Russell (Salf, U17) 1:57.04.1500: r1: 3 J Stewart (Leeds C, M40) 4:09.59; 5 B Lima (Salf, M40) 4:09.93. r2: 3 C Stanford (Warr, M40) 4:16.76. 3000: r1: 1 J Cann (NEB) 8:20.28; 2 C Davidson (B’burn) 8:28.68; 5 B Giblin (Traff, U20) 8:36.84; 7 J Wilson (Vale R, U20) 8:39.17. JT: 1 A Crawford (Strab) 55.84; 3 W Todd (Leigh, M45) 44.11



Mixed events:

800: r3: 7 T Brockley-Langford (Salf, W) 2:08.93; 8 K Johnson (Edin, U20W) 2:09.15; 9 O Vareille (Falk, W) 2:09.81. r4: 5 S Clough (Traff, U17W) 2:11.71. r5: 3 N Pendlebury (Alt, M50) 2:12.33. r9: 2 C Constable (S’port W, W50) 2:37.13. 1500: r3: 3 I Grime (Salf, M50) 4:31.32; 5 M Russell (Salf, M50) 4:36.74; 9 A Clough (Traff, U17W) 4:43.50. r4: 5 L Street (Wyc P, W35) 4:55.82. 3000: r2: 6 P Stone (M’bro, W) 9:37.29; 8 D Corradi (Sutt, W) 9:51.06; 9 G Roberts (Vale R, U20W) 10:07.25



M60: HT: 2 I Cooley (Roth, M65) 37.33



U20 women: HT: 2 J Richardson (Sale) 44.92



U17: JT: 1 R Carson (Bury) 37.56; 2 B Moodie (KuH) 37.19

4J STUDIOS SCOTTISH ATHLETICS EAST DISTRICT CHAMPS & OPEN, Grangemouth, May 14-15

Zoe Clark ran 51.92 for the 400m.

Men:

110H: Ht1 (1.6): 1 S Connal (Kilb) 14.31. PV: 1 A Murphy (Kilb) 4.50. LJ: 1 S Mackenzie (Pit) 7.29/0.8



Mixed events:

TJ: A: 1 R Taylor (VPCG, W) 11.35/1.5. B: 1 K Harvie (Edin, U17W) 11.02/0.8



U20:

110H (0.8): 1 A Hoole (Tm E Loth) 14.36; 2 C Forbes (Edin) 14.83. Ht1 (1.6): 1 A Hoole (Tm E Loth) 14.15; 2 C Forbes (Edin) 14.50; 3 B Chatham (VPCG) 15.55. HJ: 1 C Forbes (Edin) 1.97. PV: 1 A Hoole (Tm E Loth) 4.19



U17:

100: r1 (1.8): 1 E Cunningham (Falk) 11.11. Ht1 (1.4): 1 E Cunningham (Falk) 11.16. 1500: 1 C Campbell (Tm E Loth) 4:01.20. 400H: 1 A Mckechnie (Falk) 58.00. HJ: 1 M Tait (Dunf) 1.92



U15: 800: 1 L Culliton (Falk) 2:02.48; 2 F Lupton (Tm E Loth) 2:02.67

Women:

100: r1 (0.4): 1 A Bell (Giff N, U20) 11.80; 2 T Spence (Ork) 11.89; 3 R Matheson (WG&EL) 11.97. r4 (0.9): 3 S O’Regan (IRL, W40) 13.10. Ht1 (0.6): 1 A Bell (Giff N, U20) 11.9; 2 K Stewart (TVH) 12.0. Ht2 (1.9): 1 R Matheson (WG&EL) 12.05. Ht4 (0.3): 1 T Spence (Ork) 12.07. 200: r1 (0.3): 1 R Matheson (WG&EL) 24.74. Ht1 (-3.2): 1 A Bell (Giff N, U20) 24.67. 400: 1 Z Clark (TVH) 51.92; 2 R Grieve (Pit, U20) 55.62. Ht1: 1 Z Clark (TVH) 52.00; 2 S Vidak (Falk, U20) 56.03. 100H (1.5): 1 K Purves (Edin) 13.82; 2 E Campbell (Giff N) 14.61; 3 C Pennet (A’deen, W35) 14.70; 4 N Proudfoot (Kilb) 14.95. Ht1 (1.4): 1 K Purves (Edin) 13.83; 2 J Davidson (A’deen) 14.16; 4 E Campbell (Giff N) 14.66; 5 C Pennet (A’deen, W35) 14.80. 400H: 1 E Craig (Edin) 61.43. Ht1: 1 E Craig (Edin) 61.23; 2 L Keisler (Law, U20) 63.07



U20: LJ: 1 M Reville (Edin) 5.66/1.7; 2 L Moloney (Emerald AC) 5.62/2.3; 3 K O’Regan (IRL) 5.59/0.5



U17:

100: Ht1 (2.3): 1 S Widdowson (Edin) 12.44. 800: 1 H Taylor (A’deen) 2:14.67. 1500: 1 H Taylor (A’deen) 4:42.22; 2 C Christie (Falk) 4:44.19. SP: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen) 12.47. DT: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen) 35.12. HT: 1 A McAuslan-Kelly (A’deen) 48.51



U15: 100: r1 (1.4): 1 S Thomas (Dunf) 12.33



U13: 1500: 1 I Gourley (Pit) 4:54.56; 2 E Christie (Falk) 5:02.12; 3 F Brown (Tm E Loth) 5:03.38

SAUCONY BMC GRAND PRIX, Birmingham University, May 14



Aimee Pratt’s UK record at 2000m steeplechase was the highlight.

Read more here

Men: 800: A: 1 B Pattison (BMH) 1:45.44; 2 D Howells (AFD) 1:47.41; 3 R Zaman-Browne (Manc H) 1:47.53; 4 M Afsal (IND) 1:48.29; 5 S Gee (Sale) 1:49.36; 6 L Bigg (Phoe) 1:49.77; 7 S Reardon (B&B, U20) 1:50.76; 8 S Koumi (Bir) 1:51.08; 9 O Dustin (Bord H) 1:51.15. B: 1 A Harrington (B&B) 1:49.20; 2 H Fisher (B&B) 1:49.91; 3 E Savage (Sale, U20) 1:50.61; 4 B Waterman (ESM) 1:50.62; 5 H Cox (Chilt) 1:50.84; 6 F Hutchinson (Notts, U20) 1:50.94; 7 N Smith-Mills (Notts, U20) 1:51.22; 8 S Mackay (Glas C) 1:51.43; 9 O Carvell (Tel) 1:51.91. C: 1 A Parkinson (Corby, U20) 1:51.81; 2 J Sispal (Leam, U20) 1:52.29; 3 M Waterworth (Phoe, U17) 1:53.01; 4 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:53.03; 6 F Ross (Harm, U17) 1:53.47; 7 C Hobson (Sale, U20) 1:55.33. D: 1 A Oladiti (Sale) 1:51.81; 2 L Watt (A’deen, U20) 1:52.14; 3 G Stevens (BMH, U20) 1:52.92; 4 C Enser (Brack, U20) 1:53.66; 6 L Richardson (B&R, U20) 1:54.34; 7 N Bennett (R&N, U20) 1:55.33. E: 1 H Ware (Brack, U20) 1:52.32; 2 R Lenoire (Wyc P, U20) 1:52.61; 4 M Brunnock (Here, U20) 1:54.30. 1500: A: 1 J Lay (R&N) 3:40.23; 2 C Allan (H&P) 3:41.77; 3 J Howorth (Bath) 3:42.08; 4 K Reilly (Ton) 3:42.82; 5 B Moore (WSEH) 3:42.99; 6 J Davies (Bath, U20) 3:43.62; 7 A Peacock (BRAT) 3:44.92; 8 O Barbaresi (TVH) 3:45.27; 9 J Patton (Kilb, U20) 3:45.53; 10 J McCrae (Hallam) 3:46.79; 11 N Hassan (Sale) 3:47.05; 12 F Richardson (C&T) 3:47.09; 13 B Sandilands (Fife, U20) 3:48.72. B: 1 S Charlton (Walls) 3:45.10; 2 A Ludewick (Herne H) 3:45.49; 3 L Van Oudtshoorn (AFD) 3:46.45; 4 O Newman (C&C) 3:47.55; 5 D Brookling (WSEH) 3:48.59; 7 W Barnicoat (AFD, U20) 3:50.04. C: 1 T Cooke (Win) 3:48.47; 2 T Bilyard (Gt Yar) 3:48.78; 3 T Patrick (SB) 3:49.27; 5 K Wiles (Bart D, U20) 3:51.00; 13 A Alston (Bed C, U20) 3:56.37. D: 1 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:48.68; 2 D Jones (Carm, U20) 3:49.98; 3 S Mills (Exe, U20) 3:51.15; 5 C Roberts (SHS, U20) 3:51.81; 8 C Deverill (Giff N, U20) 3:52.84. E: 1 T Nyabadza (Harm, U20) 3:52.77; 3 O Capps (Exe, U20) 3:54.68; 4 M Price (Bir, U20) 3:55.04; 5 O Smart (TRP, U20) 3:55.11; 10 A Coates (Soton, U17) 3:58.66. F: 1 J Reynolds (Card, U20) 3:57.31; 3 R Price (Vale R, U17) 3:59.30. 5000: A: 1 D Ayale (ISR) 13:46.57; 2 B MacMillan (Centr) 13:51.22; 3 J Goodwin (Bed C) 13:51.66; 4 S Barwal (IND) 13:51.69; 5 D Mullarkey (Leeds C) 13:52.47; 6 A Guadia (ISR) 13:58.15; 7 L Duffy (Mans) 13:58.33; 8 B Potrykus (WG&EL) 13:59.89; 9 J Carmin (ISR) 14:02.44; 10 J Dickinson (Leeds C) 14:04.66; 11 J Livingstone (Exe, U20) 14:09.22; 12 R Thomson (Cambus) 14:11.09; 13 A Demisie (ISR, U20) 14:12.66; 14 A McMillan (York) 14:13.30; 15 N Potter (Chich) 14:24.78; 17 C Avery (Morp, M35) 14:33.48; 19 L Hannigan (Kilb, U20) 14:53.53. B: 1 D Abebe (ISR) 14:06.61; 2 K Taylor (B&W) 14:13.86; 3 O Miller (Fife) 14:17.42; 4 J Goodge (Ton) 14:29.41; 5 W Aitken (Barns, U20) 14:30.55; 6 T Kasa (ISR) 14:36.40; 8 H Brodie (Bed C) 14:38.69; 9 P Nicholls (Tel, M35) 14:40.20; 11 D Ragan (BMH, M35) 14:42.10; 15 L Davis (Western Tempo, U20) 14:59.91. 2000SC: A: 2 D Hayes (Wirr, U20) 6:05.26. 3000SC: A: 1 P Norman (WG&EL) 8:29.20; 2 Z Seddon (Brack) 8:31.24; 3 A Christensen (DEN, U20) 8:38.34; 4 W Battershill (Erme) 8:47.37; 5 T Bridger (C&C, U20) 8:51.93; 6 S Costley (Soton) 9:04.37; 7 F Daly (IRL) 9:14.40; 8 T Heal (Taun, U20) 9:45.06



Women: 800: A: 1 I Boffey (E&H) 2:01.48; 2 A Ives (Bas, U20) 2:02.02; 3 I Downes (Shrews, U20) 2:04.44; 4 J Cherry (VPCG) 2:05.28; 5 T Brockley-Langford (Salf) 2:08.00; 6 A Griffiths (AFD) 2:08.38; 7 A Clark (WG&EL) 2:08.90; 8 E Colbourn (H’gate, U20) 2:08.93; 9 M Hudson (Der) 2:09.30. B: 1 E Greenway (Clee, U20) 2:07.48; 2 R Bullock (BMH) 2:08.05; 3 G Vans Agnew (Craw) 2:08.45; 4 A Bennett (Kett, U17) 2:08.73; 5 A Hedge (St Alb, U17) 2:12.62; 6 H Kinane (Swan, U17) 2:12.93; 7 I King (Wig D, U20) 2:14.27. C: 1 K Devereux (N Som, U17) 2:10.28; 2 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:11.11; 3 A Lloyd (Wig D, U20) 2:12.40; 5 H Watson (Chelm, U17) 2:13.78. D: 2 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:13.25; 3 C Taylor-Green (Cleve, W35) 2:13.91; 4 B Hamilton (Mans, U17) 2:15.81. 1500: A: 1 K Mhlanga (Herts P) 4:17.95; 2 I Ives (Bas) 4:19.11; 3 M Davies (Sale) 4:19.49; 4 I Cotham (W&B) 4:20.27; 5 P Roessler (AFD, U20) 4:21.28; 6 T Simpson (Shef/Dearn) 4:21.65; 7 C Toogood (NOR) 4:24.39; 8 M Deadman (BMH) 4:26.23; 9 K Sheppard (Chelt, U20) 4:26.53; 10 K Brady-Jones (Wirr, U20) 4:27.51. B: 1 B Morley (Leeds C) 4:21.53; 2 K Lowery (Warr) 4:25.78; 3 A Wright (Phoe, U20) 4:26.34; 4 A Bates (Kett, U20) 4:26.68; 6 S Livingstone (Exe, U17) 4:28.00; 7 F Brint (Sale) 4:28.62; 8 E Williams (Kett) 4:29.39; 10 S Rosewell (Stroud, U17) 4:32.97. C: 1 I Jones (W&B, U17) 4:27.90; 2 J Norkett (Thet, U20) 4:28.76; 8 A Edgson (Sale, U20) 4:36.06. 5000: A: 1 A Simpson (Fife) 15:41.99; 2 A Millard (Inv EK) 15:47.78; 3 M Keith (I’ness) 15:53.35; 4 B Kidger (Phoe) 15:53.42; 5 J Walsh (Leeds C) 15:54.57; 6 R Johnson (High) 16:06.16; 7 E Wallace (N Som) 16:09.62; 8 S Tarver (Wirr) 16:12.13; 9 H Page (Dartf) 16:12.73; 10 N Lang (A’deen) 16:21.68; 11 E Moyes (AFD) 16:35.56; 12 E Tait (Gate) 16:45.22; 13 B Gunn (Bir) 16:54.82; 14 M Waldmann (Read, U20) 16:59.89. 2000SC: A: 1 A Pratt (Sale) 6:08.17; 2 M Grice (AFD) 6:21.17; 3 R Clutterbuck (WSEH, U17) 6:43.95; 4 L Cooper (Parc BB) 6:47.24; 5 G Phelan (Wirr, U17) 6:48.46; 6 G Kersey (Bas) 6:52.66; 7 F Bennett (Cov, U20) 6:55.15; 8 E Weir (HW, U20) 6:59.36

NIGHT OF THE 10,000m PBS (inc BRITISH CHAMPS & WORLD TRIALS), Parliament Hill, May 14

Jess Judd’s world qualifier, Yeman Crippa’s men’s win and Matt Stonier’s mile win were the highlights – to read more click here

Men:

Mile: 1 M Stonier (Inv EK) 3:54.89; 2 P Copeland (P’pridd R) 3:54.91; 3 A Coscoran (IRL) 3:55.31; 4 O Meslek (Leeds C) 3:55.39; 5 G Mills (Phoe) 3:55.48; 6 A Habz (FRA) 3:57.76; 7 P Robinson (IRL) 3:57.88; 8 T Keen (C&C) 3:59.05; 9 H McLuckie (SB) 3:59.24; 10 L Mccann (IRL) 3:59.83; 11 M Wharton (Hal) 4:00.52; 12 S Chapple (NLD) 4:01.41. 10,000: A: 1 Y Crippa (ITA) 27:16.18; 2 S Atkin (Linc W) 27:31.98; 3 E Cairess (Leeds C) 27:34.08; 4 A Gashau (ISR) 27:49.88; 5 B Connor (Der) 27:51.82; 6 O Chignell (NZL) 27:52.21; 7 J Smith (Card) 28:01.05; 8 S Bouchikhi (BEL) 28:08.89; 9 I Quazzola (ITA) 28:16.44; 10 S Skjeseth (NOR) 28:17.01; 11 M Mahamed (Soton) 28:19.27; 12 J Rowe (AFD) 28:20.31; 13 J Eisa Mohammed (ART) 28:33.92; 14 T Anderson (Bing) 28:35.47; 15 Y Abuhay (ISR) 28:37.28; 16 D Nilsson (SWE, M35) 28:39.96; 17 M Abootorabi (SWE) 28:45.44; 18 K Jones (Swan) 28:48.33; 19 B Jaafari (ITA) 28:55.84; 20 H Milner (Der) 29:00.03; 21 L Da Silva (BEL) 29:10.56; 22 N Martin (Sale, M35) 29:13.28; 23 Z Mahamed (Soton) 29:14.16; 24 D Gomes (PRT) 29:16.85; 25 F Carrera (ITA) 29:19.55; 26 S Vercauteren (AC Meetjesland) 29:50.95. B: 1 D Casey (IRL, U20) 28:57.32; 2 N Cavagna (ITA) 28:57.61; 3 M Krevs (Slovenia) 29:10.93; 4 J Allen (High) 29:14.41; 5 J Gray (C&C) 29:22.85; 6 O Fox (THH) 29:25.21; 7 J Hunt (Card) 29:27.34; 8 D Nolan (Croy) 29:29.60; 9 M Ward (Card) 29:42.60; 10 A Watson (Notts, M40) 29:44.90; 11 J O’Regan (IRL) 29:46.01; 12 A Soffientini (ITA) 29:46.73; 13 S Gebreselassie (Belg) 29:49.10; 14 A Craig (I’clyde) 29:51.01; 15 A Davies (B’end, M40) 29:52.13; 16 C Duffy (IRL) 29:52.67; 17 S Chalmers (I’ness) 29:52.78; 18 A Teuten (Soton) 29:56.63; 19 F Brodie (Morp) 29:58.88; 20 S Moakes (SinA) 30:15.55; 21 A Abdulle (Ilf) 30:16.82; 22 A Leprêtre (High) 30:18.42; 23 J Glen (I’clyde) 30:18.83; 24 F McNally (Phoe) 30:21.45; 25 G Beardmore (Worc) 30:27.12; 26 D James (Western Tempo) 30:32.25; 27 D Nash (Card) 30:45.87. C: 1 M Neill (Strive) 29:49.95; 2 R Braden (Kent) 30:04.54; 3 B Cole (Ton, M35) 30:09.45; 4 J Skelly (Linc W) 30:21.69; 5 R James (Soton) 30:24.72; 6 T Butler (SB) 30:27.66; 7 O Bell (Ware J) 30:29.76; 8 A Lennan (Soton) 30:30.26; 9 C Brisley (NEB) 30:30.56; 10 J Massingham (Roth) 30:30.69; 11 P Hart (Soton) 30:31.88; 12 P Graham (P’pridd R) 30:32.38; 13 L Smith (Norw) 30:41.92; 14 L Rodgers (Fife) 30:48.17; 15 A Annett (NBH) 30:48.96; 16 A Bampton (High) 30:51.11; 17 E Chuck (Dulw, M35) 30:51.56; 18 J O’Hara (Soton) 30:55.82; 19 N Torry (Serp, M45) 31:03.49; 20 M Fox (Unatt) 31:08.36; 21 W Mycroft (C&C) 31:11.38; 22 D Scanlon (IRL) 31:16.59; 23 P Roddy (THH) 31:18.78; 24 A Pointon (AFD) 31:28.10; 25 M Abshir (Leeds C) 31:33.87; 26 C Jones (Western Tempo, M35) 31:40.08. D: 1 C Maher (IRL) 30:44.61; 2 T Higgs (S Lon) 30:51.02; 3 K Kyereme (SB, M45) 30:53.45; 4 E Buck (Newk) 30:53.84; 5 P Martelletti (VP&TH, M40) 31:20.22; 6 F Slemeck (HW) 31:21.19; 7 R Serif (Vale R) 31:21.96; 8 O Garrod (S Lon) 31:22.91; 9 M Cox (THH) 31:23.48; 10 B Savill (Lewes) 31:26.01; 11 G Forde (IRL) 31:29.84; 12 D Galpin (Guern) 31:31.78; 13 R Soh (High) 31:34.40; 14 J Tuttle (Mil K) 31:35.30; 21 F Grierson (High) 31:58.07; 22 J Poole (Serp, M35) 32:12.31. E: 1 J Noblett (Lut) 31:14.87; 2 G King (Win) 31:25.82; 3 A Greenleaf (Serp, M35) 31:34.44; 4 J Fielding (ESM) 31:39.00; 6 B Heron (PNV, M35) 31:45.85; 7 K Watson (Mans, M35) 31:59.80; 8 D Hudson (Hunts, M40) 32:06.85; 14 M Sharp (HW, M40) 32:38.80; 17 J Hurrell (Lon Hth, M35) 32:52.20; 21 J Bailey (Newk, M45) 33:04.89; 22 T O’Brien (Liv PS, M50) 33:10.51; 27 N Besson (Serp, M40) 33:59.55. F: 1 C Greenwood (Kent, M45) 31:49.93; 3 B Shearer (Camb H, M45) 32:20.67; 9 M Jenkin (Bide, M40) 33:05.87; 10 M Burrett (Leeds C, M45) 33:18.37; 14 J Cunningham (Herne H, M40) 33:46.52; 18 S Lewis (P’pridd R, M45) 34:18.44

Women:

Mile: 1 G Griffith (AUS) 4:27.81; 2 S Healy (IRL) 4:29.03; 3 F Del Buono (ITA) 4:29.74; 4 M Courtney-Bryant (Poole) 4:29.81; 5 G Hartigan (Bir) 4:31.24; 6 S Benfares (GER) 4:36.34; 7 S Billing (AUS) 4:37.63. 10,000: A: 1 J Judd (B’burn) 31:22.24; 2 A Markovc (Wake) 31:25.57; 3 S Harrison (Charn) 31:30.63; 4 S Inglis (Loth) 31:39.60; 5 I Batt-doyle (AUS) 31:40.10; 6 S Jonkman (NLD) 32:25.14; 7 H Irwin (C&C) 32:25.34; 8 L Heyes (Hallam) 32:26.26; 9 C Richardsson (Finland) 32:27.65; 10 J Gibbon (Read) 32:27.95; 11 V Ockenden (Swan) 32:35.72; 12 P Bowden (AFD) 32:44.62; 13 A Donnelly (Linc W) 32:46.19; 14 S Nic Dhomhnaill (IRL, W35) 33:18.93; 15 S Pennycook (Fife) 33:22.59; 16 M MacLennan (Prest) 33:32.39; 17 C Evans (Card) 33:34.75; 18 G Carson (Mid U) 33:45.87; 19 E Bolton (RVH) 33:49.27; 20 I Nic Dhomhnaill (IRL, W35) 33:54.51; 21 F Ross (Shett) 33:57.02; 22 K Drew (Taun) 33:59.52; 23 H Dixon (Camb H) 33:59.55; 24 A Kilgallon (IRL) 34:03.01; 25 R Murray (Bed C) 34:05.15; 26 V Søyland Dahle (Sandnes Idrettslag) 34:09.51; 27 L Partridge (Bir) 34:24.50; 28 E Twentyman (Taun) 34:29.45; 29 L Small (AFD) 34:36.42; 30 E Kearney (Wirr) 35:01.60; 31 H Robinson (Bir) 35:08.94. B: 1 G Grgec (Herne H) 33:59.40; 2 K Wood (York) 34:00.86; 3 S Ummel (Switzerland) 34:49.74; 4 L Solheimdal (Steinkjer Friidrettsklubb) 35:07.85; 5 K Estlea (AFD) 35:20.33; 6 V Hopkins (Ton) 35:24.53; 7 K Mulrooney (IRL, W35) 35:50.61; 8 A Clement (B&B, W35) 36:32.97; 9 S Johnson (Peninsula Distance Club) 36:50.09; 10 E Navesey (Lewes) 36:53.13; 11 K Walker (Read) 37:05.84; 12 S Forbes-Smith (Tri Surrey) 37:09.01; 13 S Amend (Belg, W40) 37:11.52; 14 S Short (TVH) 37:12.41; 15 L Bromilow (Mil K, W35) 37:33.03; 16 A Wright (Sale) 37:41.09; 17 S Winstone (Soton, W35) 37:51.33; 18 E Divetain (FRA) 37:58.15; 19 K King (St Ed) 38:08.42; 20 P Warrack (Dulw) 38:11.31; 21 C Paterson (Hill) 38:16.65; 22 C Baker (TVH) 38:20.89; 23 K Butler (Stoke) 39:26.55; 24 E Proto (Lewes) 39:42.27; 25 K Clark (VP&TH, W40) 39:51.14

4J STUDIOS SCOTTISH ATHLETICS NORTH DISTRICT CHAMPIONSHIPS & OPEN, Inverness, May 14-15

Men:

SP: 1 C McDonald (Shet) 12.98. DT: 1 A Mackay (I’ness) 40.78; 2 E McKenzie (A’deen, M55) 31.64



U20:

5000: 1 S Griffin (A’deen) 15:39.18. HT: 1 G McFarlane (Elgin) 48.78; 2 C MacLennan (I’ness) 38.40



U17:

HT: 1 R Stainsby (I’ness) 43.38; 2 S Radabaugh (I’ness) 40.70. JT: 1 Z Fearn (I’ness) 50.33



Women: TJ: 2 L Grant (Elgin, U15) 10.39/4.7



U17:

3000: 1 C Heggie (Ross C) 10:26.95. 300H: 1 S Fraser (I’ness) 46.89



U15:

300: 1 L Abbott (Elgin) 42.51. HT: 1 P Igbinidu (I’ness) 41.17

BELFAST IRISH MILERS MEET IN ASSOCIATION WITH TRIPADVISOR, Belfast, May 14

There was an Irish 800m record of 1:59.42 for Louise Shanahan.

Former record-holder Ciara Mageean was second in 1:59.82.

Robert McDonnell set a 200m PB of 20.61 while Sophie Becker’s 52.24 won her the 400m.

Louise Shanahan has set an Irish record of 1:59:42 for the women's 800m at the Irish Milers' Club meeting in Belfast. The Leevale runner outkicked Olympian Ciara Mageean, the latter clocking 1:59:82. Mageean previously held the record with 1:59:69. @IrishMilersClub pic.twitter.com/YCTb24NjN4 — AW (@AthleticsWeekly) May 14, 2022

Men:

100 (-0.1): 1 I Olatunde (IRL) 10.35; 2 R Mcdonnell (Galway City Harriers) 10.43. 200 (0.8): 1 R Mcdonnell (Galway City Harriers) 20.61; 2 M Lawler (IRL) 21.09. 400: r1: 1 J Raftery (Donore Harriers) 46.44; 2 M Lawler (IRL) 47.53; 3 E Madden (Carrick on shannon) 47.69; 4 S Monagle (Tramore A.C) 48.23. r2: 1 C Baird (B&A, U20) 48.65; 3 F O’Neill (Lifford Strabane, IRL, U17) 49.79. 800: r1: 1 J Fitzsimons (IRL) 1:46.41; 2 A Davis (Phoe) 1:47.77; 3 K McGrath (IRL) 1:48.19; 4 C Hurley (Ferrybank A.C) 1:48.82; 5 C Kirk (Harrow) 1:50.06; 6 J Bagge (Ferrybank) 1:50.58; 7 R Surlis (IRL) 1:50.75; 8 L O Loughlin (Donore Harriers) 1:51.33. r2: 1 P Kilgannon (IRL) 1:50.74; 2 N Sheehy Cremin (IRL, U20) 1:51.06; 3 A Wright (Willow) 1:51.51; 4 A ElKhair (QAT, U20) 1:52.08; 7 D McBride (Lisb, U20) 1:55.10. r3: 9 J Warne (IRL, M35) 1:54.98. r6: 3 S Orr (Orangegrove, M45) 2:05.32. 1500: r1: 1 E Hussey (Leeds C, U20) 3:42.53; 2 N Griggs (Mid U, U20) 3:42.98; 3 K Elliott (Falk) 3:43.82; 4 A Milligan (NBH) 3:43.98; 5 N Jensen (Vejle IF) 3:44.92; 6 T Moran (IRL) 3:46.97; 7 K Keelan (Moy Valley A.C) 3:48.48; 9 M Hanrahan (IRL, M35) 3:48.62. r2: 6 L Mallon (Lag V, U17) 3:54.93; 9 S Robinson (W’bury, U20) 3:56.57. r3: 5 O McGloin (Lisb, U17) 4:03.19; 6 G Hill (B&A, M40) 4:05.70. r4: 4 C Curran (NBH, M45) 4:10.00. r5: 6 S Doyle (Anna, M45) 4:27.15; 10 F Marsh (N Down, M55) 4:32.50. 5000: r1: 1 J O’leary (IRL) 14:10.81; 2 B Branagh (St.Malachy’s AC) 14:11.05; 3 P Murchan (IRL) 14:12.35; 4 M Byrne (IRL) 14:29.24; 5 D Casey (IRL, U20) 14:29.54; 6 C McClean (St Mal) 14:32.29; 8 J Craig (Anna, M35) 14:34.13; 12 C Morgan (St Mal, U20) 14:45.89; 18 S Fagan (IRL, U20) 15:17.99; 19 O Carleton (Anna, M35) 15:41.13. r2: 2 J Monaghan (Stpl, M35) 15:08.37



Women:

100 (-0.2): 1 K Doherty (DSD) 11.99; 2 S Murray (IRL) 12.09. 200 (0.9): 1 S McCarthy (IRL) 24.71. 400: r1: 1 S Becker (Card) 52.24; 2 C McAulay (Traff) 53.97; 3 R Grieve (Pit, U20) 54.88. r2: 1 P Van Oorschot (Holland) 56.34. 800: r1: 1 L Shanahan (Leev) 1:59.42; 2 C Mageean (Lisb) 1:59.86; 3 J Bromell (IRL) 2:02.22; 4 M Damink (Holland) 2:02.38; 5 A Lally (IRL) 2:06.15; 6 N Carr (B&A) 2:06.26; 7 P Millage (VPCG, W40) 2:06.90; 8 E Moore (Galway City Harriers) 2:07.98. r2: 1 S Fitzgerald (Lucan Harriers) 2:09.81; 2 C Laverty (Finn, U20) 2:10.10; 4 E Thornton (Willow, U20) 2:11.73; 6 K Neely (Lisb, W40) 2:12.38. r3: 1 H Hughes (IRL, U20) 2:12.61; 5 M Dunne (Tulla, W40) 2:20.74. 1500: r1: 1 A Bell (P&B) 4:10.48; 2 J Selman (Fife) 4:12.25; 3 N Markham (IRL) 4:26.30; 4 M O’Sullivan (IRL) 4:27.01; 5 F Kehoe (IRL, W35) 4:28.38; 7 K Foster (Willow, U20) 4:30.87. r2: 2 L Foster (Willow, U17) 4:29.37; 3 C Martin (Lisb, U20) 4:30.46; 8 A Downey (Lisb, U17) 4:33.92. 5000: 1 E Mitchell (C’liffe) 16:38.48; 2 F McKenna (IRL) 16:42.65; 3 N Burke (IRL) 16:46.58; 4 N Scanlan (Letterkenny AC) 16:48.45; 5 D Donegan (UCD A.C) 17:02.88; 6 R Osborne (Drom) 17:19.00

