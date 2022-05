Leading results from the weekend’s road action

Brecon Cardiff Bay 10km, May 22

Omar Ahmed (29:10) defeated Dewi Griffiths (29:30) to defend his title after they had passed 5km together in 14:28.

Abed Teweldebrhan was third (30:18).

In the women’s race there was clear win for Pontypridd Roadent’s Olivia Tsim, who only began competitive running during lockdown and she was timed in 35:15 well clear of Rachel Davies (36:27) and Donna Morris (36:50).

Men:

1 O Ahmed 29:10; 2 D Griffiths 29:30; 3 A Teweldebrhan 30:18; 4 P Wylie 30:50; 5 T Higgs 30:52<

Women:

1 O Tsim 35:15; 2 R Davies 36:27; 3 D Morris 36:50; 4 C Dooley 37:48; 5 C Hughes 38:22

BINFIELD 10km, Berkshire, May 22

Overall:

1 G Thomas 34:48; 2 M Crabtree (Kent, M40) 36:01; 3 A Stay (Finch, M40) 36:44

Women:

1 B Armitage (Camb’ly) 44:41; 2 L Rhodes 45:39; 3 R Thackray (Finch, W45) 46:40

EXETER’S GREAT WEST RUN, Devon, May 22

Overall (13.1M):

1 T Merson (Ex’mth) 68:13; 2 O Garrod (S Lon) 69:29; 3 S Fox (Exe) 70:02; 4 C Crawford 73:41; 5 J Dwyer 74:28

M50: 1 A Mee 79:29

M55: 1 G Bale (P’stock) 81:49

Women:

1 S Antell (Bide) 81:12; 2 A Granger (B&W, W45) 82:27; 3 A Jones (W35) 85:57

W45: 2 S Stone (Tiv) 86:41; 3 R Bunting 87:13

W55: 1 P Goodwin 87:48; 2 A Worsley 88:50; 3 C Benstead 95:46; 4 E Princep 96:28; 5 O Wilson 1:40:53

W65: 1 G McNamee 1:56:44; 2 A Kerr (Axe VR) 1:49:20

HACKNEY HALF-MARATHON, London, May 22

Overall:

1 J Cornish (HW) 66:6; 2 S Overall (B&B) 69:30; 3 S Jamaal 70:45; 4 J Vis 72:32; 5 S Gardiner 72:53; 6 T Archer (U20) 73:02; 7 J Dazeley 73:23; 8 C Priest 74:08; 9 L Wood 74:17; 10 G Colley 74:31

M40: 1 V Piviere 76:45; 2 L Levine 76:54

M50: 1 L Evans 77:54

M55: 1 P Kelland 83:00

M60: 1 S Henry 87:53

M65: 1 J Black 94:40

Women:

1 L Kaye 79:12; J Hinton (W35) 84:40; C Tyler 85:53

W40: 1 H Weir 88:21; 2 R Norton-Hale 89:35

W45: 1 S Lamb 91:39; 2 A Mandrek 93:29

W50: 1 K Appleby 95:08

W55: 1 T Scully 98:24; 2 B Vignon 98:37

W60: 1 K Flikschuh 96:28

W65: 1 J Barrow-Green 1:57:22

WORCESTER MARATHON, HALF-MARATHON & 10km, May 22

Overall (26.2M):

1 J Ayres (Trismart) 2:55:44; 2 M Rogers (Cher, M45) 3:02:49; 3 P Stockdale (UK net) 3:08:28

Women:

1 V McKay (W35) 3:10:57; 2 C Siviter (Read RR, W45) 3:31:56; 3 N Smythe (98 Mara, W55) 3:53:29

Overall (13.1M):

1 I Radford (B Pear) 73:05; 2 T Hartley (Notts, M50) 73:55; 3 J Hickinbottom (Shrews) 74:08

Women:

1 T Allcock (B Pear) 1:42:20; 2 J Carter (Am Feet, W45) 1:46:04; 3 C Cogger 1:46:31

Overall (10km):

1 T Farnsworth (Worc) 33:56; 2 C Gale 35:44; 3 A Hill 35:50

Women:

1 E Andrews 43;20; 2 R Mannington 43:54; 3 L Hands (Here) 46:49

LANCASTER HANGMAN’S NOOSE 10km, Lancaster, May 22

Overall:

1 T Bowman (L&M, U17) 34:34; 2 R Brown (Western Tempo, W35) 36:23; 3 J Todd (Kend, M45) 37:09

Women:

1 Brown 36:23; 2 H Hall (BWF, W45) 47:53; 3 E Child (Skip) 48:16

MAYDAY 5, Poole, May 22

Overall: 1 D Willmore (Poole) 26:13; 2 E Robertson (B’mth) 26:45; 3 C Peck (Eg H, M40) 26:54



Women: 1 E Hilliar (Poole) 30:49; 2 G Povall (Eg H) 30:55; 3 L Baker-little (Poole R, W35) 31:00



W65: 1 P Jarvis (Poole R) 38:40

BLACKPOOL PROMENADE 10, Lancashire, May 21

Overall:

1 M Oldfield (Darwin, M50) 61:35; 2 J Dunderdale (CleM, M40) 62:22; 3 M Johnston (L Goat, M40) 62:52

Women:

1 R Rimmington (CleM) 68:56; 2 M Abbott (CleM, W40) 81:46; 3 J Matthews 81:58