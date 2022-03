Road results this week include a fast Podium 5km in Barrowford

CHIPPENHAM SPRING 10, Chippenham, March 13



Overall:

1 A Cambell (Stroud) 53:29; 2 L Stopford (Stroud, M35) 53:51; 3 G Wadsworth (M35) 57:08

M50: 1 G O’Brien (Swin) 57:55

M70: 1 M Chipping (B&W) 75:32

Women:

1 F Maycock (Western Tempo, W50) 65:39; 2 N Davies (Weston, W50) 66:59; 3 J Burles (Warm) 71:20

GARSTANG GALLOP 7, Garstang, March 13

Overall:

1 A Doyle (Vale R, U20) 38:04; 2 S Croft (R Rose, M40) 39:03; 3 T Harrison (Bolt, M35) 40:20

Women:

1 S Pilkington (R Rose) 45:42; 2 T Nixon (L&M, W40) 48:35; 3 G Kinloch (Burn RR, W60) 51:48

W60: 1 G Kinloch (Burn RR) 51:48

JACK CRAWFORD SPRINGBURN CUP 10km, Bishopbriggs, March 13

Overall:

1 D Bradford (Shett) 31:17; 2 Y Bahar (Spring) 33:04; 3 J Arnold (Bella H) 33:08

Women:

1 A Richardson (WestEnd RR, W55) 39:58; 2 A Mcgregor (Kirk O, W45) 40:09; 3 G Freeman-Mills (Southside Road Runners) 42:31; 4;

JIMMY’S 10km, Downpatrick, March 13

Overall:

1 N Mccartan (E Down) 30:52; 2 O Carleton (Anna, M35) 31:23; 3 A Mcgrady (E Down) 32:02

Women:

1 E Mitchell (C’liffe) 33:14; 2 S Murtagh (Newc, W40) 36:34; 3 E Mccracken (Lisb, W35) 38:23

KNIGHTON 20, Knighton, March 13

Overall:

1 N Martin (Sale) 1:47:42; 2 C Moulton (Boalloy, M40) 1:55:24; 3 K Darcy (Salf) 1:57:26

M55: 1 R Johnson (Alt) 2:06:31; 2 T Twentyman (Newc S) 2:08:21; 3 R Burn (Bux) 2:12:35

M60: 1 M Haire (Boalloy) 2:21:01; 2 S Dunn (Trent) 2:26:58

M70: 1 J Archer (Sale) 2:47:00

Women:

1 V Walls (W35) 2:11:59; 2 D McVey (Wilm, W45) 2:16:42; 3 J Stanfield (Trent, W50) 2:26:21

W50: 1 J Stanfield (Trent) 2:26:21

LABC RUNNERS 5km, Littleborough, March 13

Overall:

1 A Baker (M45) 16:43; 2 J Gritt (Royt, M35) 16:47; 3 C Merchant (Roch H, M55) 17:47

M65: 1 N Hartley (Rams) 19:35

Women: 1 P Pilling (Rams, W55) 20:28; 2 L Troughton (Rams, W45) 20:33; 3 H Ward (Hal, W45) 21:00

W65: 1 J Ransome (Roch H) 24:01; 2 G Shaw (Royt) 25:25; 3 A Blomfield (Roch H) 25:39

MILTON KEYNES 20, March 13

George Phillips won the men’s race by over two kilometres.

Becky Timmings was first woman not far ahead of British W50 Marathon record-holder Sue McDonald.

Overall:

1 G Phillips 1:49:46

2 K Bowling 1:57:36

3 J Horan 1:58:36

Women:

1 B Timmings 2:11:12

2 S McDonald W50 2:11:48

3 G Moriarty 2:16:10

RED HOT TODDY 10km, Todmorden, March 13

Overall:

1 R Herrington (St Th, M40) 37:47; 2 S Greenwood (Ross) 38:14; 3 B Blosse (Tod) 39:50

Women:

1 J Mcgregor (Tod) 42:47; 2 A Caufield (Cald V) 43:50; 3 L Dodd (Queensb) 45:44

RUN FALMOUTH HALF MARATHON, Falmouth, March 13

Overall:

1 T Morton (Mile H) 76:22; 2 S Reynolds (Truro, M35) 79:16; 3 J Dry (Kend) 79:51

Women:

1 A Sole (Corn, W35) 92:15; 2 J Temple (Truro) 94:43; 3 A Jenkins 95:22

SAN DOMENICO 10, Merthyr Tydfil, March 13

Overall:

1 S Murphy (P’pridd R) 55:11; 2 B Butler-madden (P’pridd R) 56:08; 3 M Jacklin (A’dare, M45) 57:15

Women:

1 O Tsim (P’pridd R) 57:57; 2 L Cooper (Parc BB) 59:32; 3 N Morgan (Unatt, W55) 66:45

W45: 1 H Davies (Swan) 66:53

W55: 1 N Morgan 66:45

SAN DOMENICO 20, Merthyr Tydfil, March 13

Overall:

1 D Otteson (Swan) 2:00:15; 2 S Richards (P’pridd R) 2:03:58; 3 G Davies (Aberys) 2:04:37

M65: 1 T O’Brien 2:33:46

Women:

1 H Rush (Avon VR, W35) 2:08:10; 2 E Dimond (Llis, W35) 2:10:000; 3 C Lee (PontyRR, W35) 2:26:18

SPEN 20, Liversedge, March 13

Overall:

1 F Beresford (Otl) 1:57:08; 2 J Baker (Stadium) 1:57:29; 3 S Courtney (Stadium) 1:59:13

M60: 1 K Davies (Clay) 2:17:17

Women:

1 N Devine (Roth) 2:10:24; 2 A Stocks (Hyde Park) 2:24:01; 3 O Barlow 2:26:21

THIRSK 10, Thirsk, March 13

Overall:

1 R Scott (Richmond & Zetland Harrs) 52:05; 2 L Aldridge (Bill MH, M35) 52:19; 3 J Stephenson (R&Z) 53:43

M40:

1 C Jones (Richmond & Zetland Harrs) 53:59

M50: 1 M Murray (New M) 57:54

M60: 1 I Norman (Heat) 63:27; 2 D I’anson (LonelyGoat) 65:44

Women: 1 H Cross (Knaves, W40) 60:30; 2 S Hunter (Ackworth Road Runners &AC) 60:56; 3 F Birkby (Pudsey Pacers RunningClub) 61:27

W40: 2 H Scott (M&C) 64:51

W50: 1 P Speedie (New M) 68:21

W60: 1 C Mccarthy (P’fract) 73:06

WIMBLEDON DASH 5km (Inc SURREY CHAMPIONSHIPS), Wimbledon, March 13

Overall:

1 B Goater (HW) 15:17; 2 A Kilby (Walton) 15:24; 3 J Ross (High) 15:26

Women:

1 J Wedmore (Herne H) 18:54; 2 N Densley (C’ley, W40) 18:57; 3 N Wilson (Reig, W45) 19:31

W55: 1 A Riddell-Webster (Fulham) 19:41

W65: 1 P Clarke (Sutt R) 25:12

CALLANDER 10km, Tayside, March 13

Overall:

1 R Matheson 33:31; 2 A Thornton 34:16; 3 G Evans 35:20

M50: 1 J Beveridge 37:32

Women:

1 C Woolley 42:16; 2 J Martin 42;23; 3 H Brown (U20) 43:18

W50: 1 S Reid 44;20; 2 H Robinson 44;56

FRADLEY 10km, Lichfield, Staffordshire, March 13

Andrew Heyes was out on his own to take this race by nearly three minutes in 29:34, his fastest time since 2019, Martin Duff reports.

The English National ninth placer had also won the Farnborough Half-Marathon back in January in 64:17.

Overall:

1 A Heyes (Hallam) 29:34; 2 W Lunn-Pigula (L Eaton) 32:21; 3 A Hurdman 32:35; 4 R Haw (L Eaton) 32:40; 5 W McKenny 32:55; 6 D Dalmedo (M340) 33:23; 7 M Lear (Burton) 33:41; 8 L Harrold (A’Ridge) 33:43; 9 N Batavia 33:52; 10 M Appleton (B&R) 33:56; 11 M Fanning (A’ridge) 34:01; 12 T Bristowe 34:01; 13 V Martin (Stoke) 34:24; 14 D Sutton (RSC) 34:29; 15 M Couldwell (Charn, M40) 34:44; 16 P Faulkner 34;46; 17 W Roberts (M50) 34:48; 18 J Fisher (L Eaton) 34:49; 19 D Magalela (L Eaton, M40) 34:55; 20 A Seabright (RSC) 34:55

M40: 4 R O’Sullivan (Cov G) 34:56; 5 D Hawley (L Eaton) 34:56

Women:

1 A Halcarz (Ivanhoe, W35) 36:23; 2 L Palmer-Blount (W45) 36:54; 3 A Hollingworth (Stone, W35) 37:32; 4 D Booth (Der) 37:43; 5 E Pitcher (B’ville) 38:15; 6 E Watters (Bir) 38:19; 7 O Harris (RSC) 38:36; 8 M Newton (B&R) 38:46

HAVERHILL RUNNING FESTIVAL, Suffolk, March 13

Overall (10km):

1 A Mynott (Saffron, M45) 36:22; 2 C Shand 36:56; 3 A Bell (H’leigh) 37:35

Women:

1 F Greatrix 48:43; 2 G Leathers 48:49; 3 J Branch 49:25

Overall (13.1m):

1 S Boreham (H’hill) 74:30; 2 M Bennett 86:53; 3 C Warrinner 91;44

Women:

1 S Cronin (Burnham) 1:43:49; 2 P Messeguer-Bernl 1:46:19; 3 V Smith 1:53:16

Overall (26.2M): 1 M Lyttle 3:17:16

Women: 1 K Hamilton 4:57:54

IMPERIAL WAR MUSEUM DUXFORD 10km, Cambridgeshire, March 13

Overall:

1 N Pollard (New J, M40) 34:09; 2 O Graham-Pereira (Brain, U17) 34:41; 3 C Balmer (Ryst, M40) 35:31

M55: 1 C Bennett (Lewes) 37:31

Women:

1 L McDonnell (Wym, W40) 41:31; 2 E Taylor (TriFore, W40) 41:51; 3 E Pereira (Brain, W40) 44:06

MAD MARCH HARE 10km, Scottow, Coltishall, Norfolk, March 13

Overall:

1 M Bath (Norw) 34:12; 2 I Bray (Norw RR) 37:14; 3 M Webster (Wym) 37:41

Women:

1 J Watkins (Bure) 42:49; 2 T Betts (RN Sea) 44:03; 3 S Spence (W50) 44:13

W60: 1 J Yardy (Norw RR) 49:33

PAVILION GARDENS 5km, Buxton, March 12

Overall: 1 L Parker (Stock H, U20) 16:40; 2 C Winfield (Bux, U17) 17:26; 3 J Brunnock (Bux) 17:54

Women: 1 L Whelan (Bux, U15) 23:22; 2 K Brown (Bux, W45) 24:38; 3 M Jones (Push PT, U20) 24:51

PODIUM 5km, Barrowford, March 12

In a very close finish, Alfie Manthorpe (14:09) narrowly got the better of David Mullarkey (14:10) and Richard Allen (14:11).

It was also close in the B race as North of England champion and English National runner-up Eleanor Bolton (16:05) edged Steph Pennycook’s 16:06 with Philippa Stone third in 16:31.

Even quicker than all three women was Megan Davies in the C race though as her 16:00 took over half a minute off her PB from only a month ago.

Overall (5km):

1 A Manthorpe (Shef/Dearn) 14:09; 2 D Mullarkey (Leeds C) 14:10; 3 R Allen (Leeds C) 14:11; 4 C Perry (Vale R) 14:13; 5 J Hunt (Card) 14:15; 6 S Tyas (Soton) 14:20; 7 C Richards (Salf) 14:22; 8 L Gamble-Thompson (New M) 14:24; 9 J Sagar (Spen) 14:26; 10 T Moran (IRL) 14:27; 11 D Bebbington (Prest) 14:28; 12 T Bridger (C&C, U20) 14:28; 13 A Burrows (Tel) 14:29; 14 J Burns (Glas C) 14:30; 15 D Barratt (Salf) 14:30; 16 M Bostock (Wake) 14:32; 17 A Durant (Shef/Dearn, U20) 14:34; 18 F Todd (Ross C) 14:36; 19 E Brown (Hallam) 14:36; 20 T Hodgson (Hal) 14:41; 21 D Racle (Alt) 14:42; 22 T Wood (Eryri) 14:44; 23 J Lund (Keigh) 14:46; 24 C Harper (Tev, U17) 14:46; 25 O Blake (Osw) 14:49

M45: 1 J Arnold (Stoke) 15:00

U20: 3 L Nuttall (Charn) 14:54; 4 E Hussey (Leeds C) 15:02; 5 J Davies (Der) 15:10; 6 S Hopkins (Salf) 15:14

Overall (5km):

1 B Douglas (Leeds C) 15:13; 2 J Fiddaman (Blyth, U20) 15:15; 3 A Mason (Hallam, U20) 15:16

M40: 1 C Stanford (Warr) 15:39

M45: 1 W Smith (Hal) 15:53

U20:

3 E McColgan (Dund H) 15:33; 4 H Sinclair (Traff) 15:34; 5 B Sharrock (Amble) 15:37; 6 M Prior (Ilf) 15:39; 7 D Melling (Morp) 15:42; 8 E Corden (Stock H) 15:46; 9 S Bryan (Salf) 15:47; 10 S Flaherty (Liv H) 15:48; 11 C Stedman (Loughborough Triathlon) 15:56. U17: 1 E Brady-Jones (Wirr) 15:28

Women:

1 E Bolton (RVH) 16:05; 2 S Pennycook (Fife) 16:06; 3 P Stone (M’bro) 16:31

Overall (5km):

1 S Cullen (Shef/Dearn) 15:21; 2 D Walton (B’burn) 15:34; 3 L Bennett (Cov, U20) 15:48

M45: 1 S Warburton (Salf) 16:13; 2 S Hall (RVH) 16:17

M50: 1 N Gaskell (RVH) 16:18; 2 M Nuttall (B’burn) 16:30; 3 M Fillingham (Salt) 16:55

U17: 1 C Fletcher (Wig D) 16:15

Women:

1 M Davies (Sale) 16:00; 2 B Gunn (Bir) 16:34; 3 A Howarth (Vale R) 16:39; 4 I Pentland (Darl, U20) 17:02; 5 E Palmer (DMV) 17:05; 6 S Bent (Salf) 17:06; 7 C Ward (CoH) 17:09; 8 H Smith (RVH, W35) 17:10; 9 R Whyte-Wilding (Lewes) 17:15

U20: 2 S Mason (Salf) 17:27

U17: 1 K Brady-Jones (Wirr) 17:58

Podium wins for Megan Davies and Alfie Manthorpe pic.twitter.com/U7yMT6zElJ — podium 5k road race (@podium5k) March 13, 2022

WESTON PROM 5, Weston-super-Mare, March 10

Overall:

1 L Byrne (Swin, M35) 26:09; 2 E Pierce (Swin) 26:21; 3 A Baker (N Som, M40) 26:54

M55: 1 M Robinson (B&W) 28:41

Women:

1 J Beckingham (S’ville) 28:32; 2 A Hughes Davies (Arena, W40) 29:56; 3 V Ratcliffe (Somer, W45) 30:54

W50: 1 N Davies (Weston) 33:06

RUNTHROUGH CHASE THE MOON OLYMPIC PARK 10km, London Olympic Park, March 9

Overall:

1 R Prout (Brent RC, M35) 33:41; 2 J Davies 34:11; 3 T Macintyre (VP&TH) 34:37

M60: 1 M Stone (Unatt) 37:37

Women:

1 S Hill (W40) 41:41; 2 L Alexander 45:36; 3 J Killip (Unatt, W45) 47:41

RUNTHROUGH CHASE THE MOON OLYMPIC PARK 5km, London Olympic Park, March 9

Overall:

1 J Bennett (SoC, M35) 16:09; 2 D Collins (Lon Hth, M40) 16:40; 3 F Melloni (Lon Hth) 17:01

Women:

1 F Baillie (BRJ) 19:17; 2 A Cardwell (Than) 19:41; 3 L Tomlins (Hunts) 19:54

SOUTH SHIELDS MONTHLY MILE, South Shields, March 9

Overall:

1 A Bailes (Birt) 4:24; 2 S Morley (Tyne Br) 4:41; 3 J Malley (Gate) 5:19

Women:

1 C Price (Birt) 5:24; 2 L Havis (M’bro, U20) 6:39; 3 M Riley (Crook) 6:47

STREET 5km SERIES, Street, March 9

Overall:

1 J Gentry (N Som) 15:52; 2 M Duffett (RN) 15:59; 3 S Holloway (N Som, U17) 16:18

M50: 1 J Emery (N Som) 17:01

M60: 1 P Thomas (SWRR) 18:36

U17: 2 H Williams (Wells) 16:23

U15: 1 C Court (Mend) 16:58

Women:

1 D Barker 18:07; 2 G Pearson (Running For Time, W45) 18:40; 3 J Gardner (Durs, W35) 19:07

W60: 1 D Hier (Avon VR) 21:51

