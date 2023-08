While all attention was on Hungary, our UK round-up contains record 800m and miles and the England U17/15 Championships

Track & Field

THE 6TH MONUMENT MILE CLASSIC, Stirling, August 26



Swede Samuel Pihlstrom won the men’s mile in 3:54.83 with James Gormley setting a PB of 3:56.31 in third and Henry McLuckie improved to 3:57.69 in sixth.

In the women’s race, Finn Sara Lappalainen narrowly edged Sarah Calvert’s 4:28.40 and Erin Wallace’s 4:29.08 with both the Scots setting PBs.

Arguably though it was age-groupers who impressed even more.

Angus Wilkinson ran an incredible 10-second UK under-15 mile record of 4:11.20. The previous best was Glen Stewart’s 4:21.9. The son of the Commonwealth 10,000m champion Lachie had set his time in 1985 and Calum Dick also broke the old mark that has stood for 38 years with 4:20.91.

Wilkinson though also broke the 1500m record with 3:53.70 with 1500m times also being taken electronically. This bettered Evan Grime’s 3:54.36 mark from this year.

That was not the only record though as Paul Forbes continued his breaking season as his 5:08.36 is 18 seconds quicker than Kevin Archer’s listed M65 best set in 2018 though Forbes did run quicker setting an indoor mark. Alastair Walker ran 5:10.57 at this meeting last year but that was never ratified.

Men: Mile: A: 1 D Bebbington (B’burn) 4:00.84; 2 J Lillesø (Bagsværd Atletik Club) 4:01.76; 3 A McGill (Living, U20) 4:02.75; 4 D Minors (BER) 4:02.89; 5 N Johnston (Harrow) 4:03.76; 6 K Reilly (Ton) 4:06.15; 7 L Davidson (I’ness) 4:06.91; 8 J MacKinnon (Cambus) 4:07.53; 9 C Vilches (Puerto Rico) 4:11.01. B: 1 S Pihlström (SWE) 3:54.83; 2 M Thorwith (SFD`75 Düsseldorf-Süd) 3:55.88; 3 J Gormley (Shef/Dearn) 3:56.31; 4 S Heikkinen (Lempaalan kisa yleisurheilu) 3:56.36; 5 V Keter (Nike / Moyo Sports) 3:57.13; 6 H McLuckie (SB) 3:57.69; 7 C Doyle (C’liffe) 3:57.84; 8 S Blake (Eintracht Frankfurt) 4:00.09; 9 A Milligan (NBH) 4:00.28; 10 K Elliott (Falk) 4:02.65; 11 T Dodd (Bir) 4:04.87. 1500 splits: A: 1m J Lillesø (Bagsværd Atletik Club) 3:45.54; 2m D Minors (BER) 3:45.70; 3m D Bebbington (B’burn) 3:45.73; 4m N Johnston (Harrow) 3:46.53; 5m A McGill (Living, U20) 3:46.83; 6m K Reilly (Ton) 3:47.58; 7m J MacKinnon (Cambus) 3:48.13; 8m L Davidson (I’ness) 3:49.12. B: 1m S Pihlström (SWE) 3:40.14; 2m M Thorwith (SFD`75 Düsseldorf-Süd) 3:40.62; 3m S Heikkinen (Lempaalan kisa yleisurheilu) 3:40.92; 4m V Keter (Nike / Moyo Sports) 3:41.06; 5m J Gormley (Shef/Dearn) 3:41.20; 6m H McLuckie (SB) 3:42.03; 7m C Doyle (C’liffe) 3:42.08; 8m S Blake (Eintracht Frankfurt) 3:43.41; 9m A Milligan (NBH) 3:44.45; 10m K Elliott (Falk) 3:44.62; 11m T Dodd (Bir) 3:47.67.

Mixed events: Mile: r1: 6 S Ramage (Edin, W60) 6:33.58. r4: 4 M Senior (Gars, W50) 5:52.03. r5: 3 D Thom (Cambus, M60) 5:31.00; 5 F Matheson (Falk, W60) 5:41.56. r7: 4 I Turner (Tm E Loth, U13W) 5:28.01. r9: 3 G Gemmell (Bella H, M55) 5:13.33. r10: 1 B Brodie (Bella H, M50) 5:00.31; 3 S Cairns (HBT, M55) 5:04.90; 5 S Deery (Giff N, U13) 5:14.97. r11: 3 K Dick (Giff N, U13) 5:09.21. r12: 3 M Gallacher (Cambus, M50) 5:02.61; 4 J Needs (A’deen, U15W) 5:10.40. r13: 8 P Forbes (Edin, M65) 5:08.36. r14: 1 N Nyabadza (Harm, U17W) 4:55.32; 2 E Dallas (Strathe, U15W) 5:00.89; 4 J Inglis (Law, U17W) 5:03.87. r17: 2 G Laing (VPCG, M40) 4:43.96; 4 P Holden (Harm, M45) 4:45.64; 9 G Mcnaught (Spring, U13) 5:00.89. r18: 2 M Stewart (Dund H, M35) 4:38.72. r19: 7 A Cameron (C’nauld, M50) 4:49.58. r20: 11 S Allen (C’nauld, M55) 4:51.71. r21: 9 S Brown (WestEnd RR, M40) 4:36.31. r22: 2 G Baillie (E Kilb, M40) 4:26.22; 4 H Allison (Tm E Loth, U15) 4:31.73. r23: 1 A McWilliam (Lass, U17) 4:18.08; 2 C Dick (Giff N, U15) 4:20.91; 6 R Taylor (Falk, U15) 4:28.93; 7 I Whitaker (Edin, M40) 4:30.19; 8 J Lenehan (Derry, M35) 4:30.73. r24: 2 A Baird (Ross C, U17) 4:18.34; 3 H Pagett (Strathe, U20) 4:18.96; 4 R Crawford (A’deen, U17) 4:21.45. r25: 1 T Moran (IRL) 4:04.55; 2 B Sandilands (Fife) 4:06.02; 3 P Bradshaw (I’clyde) 4:07.12; 4 L Beagley (Living, U20) 4:07.53; 5 R Martin (Centr) 4:09.25; 6 A Wilkinson (E Kilb, U15) 4:11.20; 7 A Smith (I’ness) 4:11.97; 8 R Marshall (Fife, U20) 4:15.22; 9 R O’Brien (Jag, U20) 4:15.99. r26: 1 J Mccann (IRL, W) 4:43.19; 2 S Tucker (A’deen, W) 4:45.36; 3 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17W) 4:46.75; 4 L Schulz (DEN, W) 4:47.38; 5 Z Redmond (Kilb, U17W) 4:50.28; 6 R Gibson (N Down, W) 4:52.00; 7 K Macaulay (Cors, W) 4:54.11. 1500 splits: r1: 6m S Ramage (Edin, W60) 6:11.20. r4: 4m M Senior (Gars, W50) 5:29.64. r5: 2m D Thom (Cambus, M60) 5:08.98; 5m F Matheson (Falk, W60) 5:18.69. r10: 3m S Cairns (HBT, M55) 4:44.88. r13: 8m P Forbes (Edin, M65) 4:47.45. r14: 1m N Nyabadza (Harm, U17W) 4:36.91; 2m E Dallas (Strathe, U15W) 4:41.77; 4m J Inglis (Law, U17W) 4:44.07. r17: 2m P Holden (Harm, M45) 4:25.76; 9m G Mcnaught (Spring, U13) 4:40.67. r19: 7m A Cameron (C’nauld, M50) 4:29.65. r20: 11m S Allen (C’nauld, M55) 4:32.84. r21: 9m S Brown (WestEnd RR, M40) 4:18.96. r22: 2m G Baillie (E Kilb, M40) 4:09.42; 4m H Allison (Tm E Loth, U15) 4:12.64. r23: 1m A McWilliam (Lass, U17) 3:59.97; 2m C Dick (Giff N, U15) 4:02.99; 6m R Taylor (Falk, U15) 4:10.86; 7m I Whitaker (Edin, M40) 4:12.60; 8m J Lenehan (Derry, M35) 4:13.04. r24: 2m A Baird (Ross C, U17) 4:01.20; 4m R Crawford (A’deen, U17) 4:03.68. r25: 1m T Moran (IRL) 3:47.95; 4m L Beagley (Living, U20) 3:50.86; 5m A Wilkinson (E Kilb, U15) 3:53.70; 8m R O’Brien (Jag, U20) 3:55.57; 9m R Marshall (Fife, U20) 3:57.56. r26: 1m S Tucker (A’deen, W) 4:25.17; 2m J Mccann (IRL, W) 4:25.27; 4m M McClelland-Brooks (I’clyde, U17W) 4:27.98; 5m Z Redmond (Kilb, U17W) 4:32.93.

Women: Mile: 1 S Lappalainen (FIN) 4:28.12; 2 S Calvert (Living) 4:28.40; 3 E Wallace (Giff N) 4:29.08; 4 Y Ngarambe (SWE) 4:29.10; 5 S Madeleine (France) 4:29.60; 6 C Frerichs (USA) 4:35.01; 7 A Connor (Tracksmith/Cascadia Elite, W35) 4:43.17; 8 S Provci (IFK Göteborg) 4:43.29; 9 A Lloyd (Wig D, U20) 4:45.07; 10 J Wyns (BEL) 4:47.14. 1500 s[;its: 1m S Lappalainen (FIN) 4:10.5; 2m S Madeleine (France) 4:10.5; 3m S Calvert (Living) 4:10.6; 4m Y Ngarambe (SWE) 4:10.8; 5m E Wallace (Giff N) 4:11.2; 6m C Frerichs (USA) 4:16.1; 7m A Connor (Tracksmith/Cascadia Elite, W35) 4:23.0; 8m S Provci (IFK Göteborg) 4:23.3; 9m A Lloyd (Wig D, U20) 4:25.0; 10m J Wyns (BEL) 4:26.0

SAUCONY BMC GOLD STANDARD RACES, Watford, August 23

Six years after winning a European under-20 title, Khahisa Mhlanga broke two minutes for the first time for 800m with an excellent 1:59.35 and Sarah McDonald was also inside two minutes and missed her PB by 0.02 of a second with 1:59.93.



A record 11 runners have broken two minutes this summer to underline how competitive Olympic qualification will be in 2024.

In third, Phoebe Gill took down Jo White’s UK under-17 mark set in 1977 with 2:01.50.

She had come close to that mark with 2:02.30 in winning the Commonwealth Youth Games.

Matt Stonier won the men’s 800m in 1:46.53.

James West won the 1500m in 3:36.01 with Jack Gumm setting a PB 3:38.69 in second and James McMurray and Tom Mortimer also inside 3:40 and steeplechaser Zak Seddon getting his PB down to 3:41.22.

There was a fast 1500m with the first four Brits setting PBs.

Olympian Revee Walcott-Nolan improved her PB to 4:04.94 ahead of Georgia Bell’s 4:06.30.

Alex Millard went inside 4:10 and Megan Davies just missed out as the UK quartet finished ahead of Olympic and world steeplechase medallist Courtney Frerichs.

Men: 800: A: 1 M Stonier (Inv EK) 1:46.53; 2 H Purcell (IRL) 1:47.05; 3 C McPhillips (IRL) 1:47.07; 4 P Robinson (IRL) 1:47.44; 5 C Dodds (E&H) 1:47.59; 6 J Davies (Bath) 1:47.70; 7 M Milner (IRL) 1:47.78; 8 R Hewison (IRL) 1:48.21; 9 S Charig (Ports) 1:49.02; 10 R Elston (Charn) 1:50.17. B: 1 H Jonas (Norw, U20) 1:49.46; 2 S MacKay (Shet) 1:49.59; 3 S Davey (Worc) 1:49.65; 4 B Murphy (Ton) 1:49.81; 5 J Chambers (Ton) 1:49.81; 6 A Dray (Phoe) 1:50.03; 7 B Reynolds (Card) 1:50.34; 8 C Crick (Ton) 1:50.45. C: 1 D Proctor (Sale, M35) 1:52.37; 4 D Smith (St Alb, U20) 1:53.44. 1500: A: 1 J West (Ton) 3:36.01; 2 J Gumm (Phoe) 3:38.69; 3 J McMurray (St Alb) 3:39.64; 4 T Mortimer (Stroud) 3:39.90; 5 Z Seddon (Brack) 3:41.22; 6 D Minors (BER) 3:41.36; 7 M Wharton (Sale) 3:41.68; 8 W Battershill (Erme) 3:42.14; 9 M Wilson (Sun) 3:42.16; 10 O Bell (Herts P) 3:42.47; 11 M Heyden (AFD) 3:42.90; 12 B Davies (Bed C) 3:43.38; 13 T Keen (C&C) 3:44.52; 14 J Goodwin (Bed C) 3:46.27; 15 C Jones (Corn) 3:47.47

Women: 800: A: 1 K Mhlanga (Herts P) 1:59.35; 2 S McDonald (Bir) 1:59.93; 3 P Gill (St Alb, U17) 2:01.50; 4 J Selman (Fife) 2:02.72; 5 R Hawker (Card) 2:05.44; 6 G Vans Agnew (Phoe) 2:05.68; 7 H Tuson (Yeov O) 2:07.09; 8 S Huxham (Hallam) 2:07.35; 9 L Saxon (SSH, U20) 2:07.35; 10 M Squibb (B&B) 2:09.24; 11 A Connor (USA, W35) 2:12.39. 1500: A: 1 R Walcott-Nolan (Lut) 4:04.94; 2 G Bell (SB) 4:06.20; 3 A Millard (Inv EK) 4:09.07; 4 G Fetherstonhaugh (CAN) 4:10.09; 5 M Davies (Sale) 4:10.52; 6 C Frerichs (USA) 4:13.59; 7 M Deadman (BMH) 4:22.26; 8 G Kersey (Bas) 4:22.76; 9 A Nerurkar (Phoe) 4:23.66; 10 C Mooney (IRL) 4:23.80; 11 M Carter-Davies (Swan) 4:24.37

ENGLAND ATHLETICS U15/U17 OPEN CHAMPIONSHIPS INC. AGE GROUP PARA CHAMPIONSHIPS, Birmingham, August 26-27



U17 men: 100 (0.7): 1 E Nwokeji (SB) 10.54; 2 J Beecroft (B&B) 10.69; 3 M Ajayi (Wat) 10.83; 4 E Imatitikua-Davidson (BFTTA) 10.93; 5 D Bhatti (Glouc) 10.96; 6 R Smith (Herne H) 11.04; 7 J Ajayi (Have) 11.07. SF1 (0.9): 1 J Beecroft (B&B) 10.69; 2 J Ajayi (Have) 10.89; 3 E Imatitikua-Davidson (BFTTA) 10.90; 4 D Bhatti (Glouc) 10.92; 5 R Smith (Herne H) 11.10. SF2 (0.8): 1 E Nwokeji (SB) 10.67; 2 M Ajayi (Wat) 10.78; 3 D Ellington (E&H) 10.97; 4 P Cox-Sonora (Chelt) 11.12; 5 C Unsworth (B’burn) 11.12; 6 K Masukume (Der) 11.13. Ht1 (1.3): 1 E Nwokeji (SB) 10.77; 2 J Ajayi (Have) 10.89; 3 A Tugwell (Card Arch) 10.99; 4 A Avis (Bath) 11.16. Ht2 (1.0): 1 D Ellington (E&H) 11.00; 2 P Cox-Sonora (Chelt) 11.14. Ht3 (0.6): 1 J Beecroft (B&B) 10.75; 2 M Ajayi (Wat) 11.03. Ht4 (-1.0): 1 D Bhatti (Glouc) 11.13; 2 E Imatitikua-Davidson (BFTTA) 11.16. 200 (-0.5): 1 E Nwokeji (SB) 21.31; 2 M Ajayi (Wat) 21.80; 3 J Masters (Strat) 21.91; 4 K Obeng (BFTTA) 22.15; 5 C Unsworth (B’burn) 22.36; 6 L Francis (WSEH) 22.40. Ht1 (3.7): 1 E Nwokeji (SB) 22.26; 2 L Francis (WSEH) 22.45. Ht2 (5.2): 1 M Ajayi (Wat) 21.85; 2 C Unsworth (B’burn) 22.25; 3 H Carrott (Charn) 22.33. Ht3 (3.5): 1 J Masters (Strat) 22.40; 2 K Obeng (BFTTA) 22.49. 400: 1 S Chevous (Ips) 49.30; 2 C Kelly (HW) 49.55; 3 G Griffith (Menai) 50.73; 4 H Parker (Roth) 50.77; 5 L Emeagi (WG&EL) 51.15. Ht1: 1 S Chevous (Ips) 49.58; 2 H Parker (Roth) 50.00; 3 C Fox-Byrne (Col B) 50.20; 4 S Brown (Lon Hth) 50.67; 5 K Fellows (VP&TH) 51.07. Ht2: 1 C Kelly (HW) 50.05; 2 D Mcculloch (Centr) 50.37; 3 L Ryan (O&R) 50.46; 4 Z Nwogwugwu (B&B) 50.80. Ht3: 1 G Griffith (Menai) 50.61; 2 L Emeagi (WG&EL) 50.73; 3 R Summers (Tav) 51.00; 4 J Sanders (Inv EK) 51.09. 800: 1 T Waterworth (Hunts) 1:54.91; 2 J Mungin (Kilb) 1:55.31; 3 M Ayling (St Ed) 1:55.49; 4 K Fulton (Moorf) 1:56.85; 5 S Stapley (Reig) 1:58.20; 6 J Sohna (Bir) 1:58.55. Ht1: 1 M Ayling (St Ed) 1:59.03; 2 J Sohna (Bir) 1:59.37; 3 G Mullen (SHS) 1:59.80. Ht2: 1 T Waterworth (Hunts) 1:55.69; 2 K Fulton (Moorf) 1:56.71; 3 T Cheesbrough (Dere) 1:56.99; 4 J O’Brien (Sale) 1:57.37; 5 H Cornish (Poole) 1:59.86. Ht3: 1 J Mungin (Kilb) 1:58.01; 2 S Stapley (Reig) 1:58.32; 3 S Doggett (Athletics Ireland) 1:59.67. 1500: 1 J Connor (Giff N) 4:03.67; 2 E Busfield (Der) 4:04.97. 3000: 1 T Webb (Yeov O) 8:38.04; 2 W Atkins (Win) 8:38.51; 3 G Wilson (Clee) 8:39.36; 4 I Thomas (Carm) 8:45.06; 5 D Millard (Taun) 8:46.05; 6 A Burgess (Bir) 8:47.65; 7 J Marwood (Warr) 8:50.16; 8 F Donoghue (Athletics Ireland) 8:50.27; 9 B Andrews-Callec (Jer) 8:51.53; 10 M Fraser (Prest) 8:56.46; 11 R Price (Win) 8:58.34. 100H (0.3): 1 R Mourtada (B&B) 12.95; 2 C Beechall (Liv H) 13.15; 3 C West (M&M) 13.26; 4 A Dingley (Ply) 13.28; 5 S Wright (Chelm) 13.39; 6 T Corlis (Lon Hth) 13.41; 7 T Wright (Taun) 13.47; 8 J Wheatley (PNV) 13.49. Ht1 (0.0): 1 R Mourtada (B&B) 13.10; 2 C West (M&M) 13.26; 3 T Wright (Taun) 13.50. Ht2 (0.2): 1 A Dingley (Ply) 13.16; 2 C Beechall (Liv H) 13.39; 3 S Wright (Chelm) 13.51; 4 C Eley (Newp) 13.52. Ht3 (0.5): 1 T Corlis (Lon Hth) 13.39; 2 J Wheatley (PNV) 13.46; 3 J Taylor (Exe) 13.61; 4 L Shaw (Warr) 13.70; 5 L Pichler (Blyth) 14.07. 400H: 1 C West (M&M) 53.80; 2 R Mourtada (B&B) 54.16; 3 E Dewhirst (Tir C) 56.31; 4 A Crerar (Read) 57.60; 5 H Bradley (Newp) 58.78; 6 P Gardner (Bury) 58.89. Ht1: 1 C West (M&M) 56.61; 2 E Dewhirst (Tir C) 58.36; 3 P Gardner (Bury) 59.01; 4 H Bradley (Newp) 59.43; 5 N Rollins (WSEH) 59.62. Ht2: 1 R Mourtada (B&B) 58.04; 2 A Crerar (Read) 58.13; 3 M Chisholm (Herts P) 59.95. 3000W: 1 L Fitzmaurice (Athletics Ireland) 15:16.14. HJ: 1 R Corrin (Manx) 1.93; 2 J Holmes (Shef/Dearn) 1.90; 3 A Onyekwe (Leam AA) 1.87; 4= R Mullings-Smith (W Green) 1.87; 4= S Wright (Chelm) 1.87; 6 R Stewart (Worc) 1.87. PV: 1 R May (Shef/Dearn) 4.61; – M Kent (D.M.P Athletics Club) 4.51; – J Hyland (Athletics Ireland) 4.21; 2 A Reilly (Shef/Dearn) 4.21; 3 D Blake (Bigg) 3.91; 4 P Zapantis (Sale) 3.91; 5 H Casey (E&H) 3.76; 6 B Busari (Craw) 3.61. LJ: 1 D Varlack (Mil K) 7.40/3.4; 2 L Whyte (Jag) 7.02/3.1; 3 S Lok (Corby) 6.87/2.4; 4 K Masukume (Der) 6.79/2.5; 5 L Phillips (Card Arch) 6.78; – L Whyte (Jag) 6.75/1.9; 6 R Corrin (Manx) 6.67/2.8; – K Masukume (Der) 6.66/1.8; – S Lok (Corby) 6.59/0.6; 7 K Ramsay (Burt) 6.57/1.9; 8 R Brunton (NSP) 6.57/3.2; – R Corrin (Manx) 6.50/1.1. TJ: 1 E Nwachokor (Bas) 13.88/0.0; 2 V Anah (Craw) 13.43/0.3; 3 J Iwhiwhu (Yate) 13.38/0.9; 4 W Langridge (W’borne) 13.31/0.0; 5 D Oduwusi (R&N) 13.09/1.1; 6 T Wesseh Nah Konteh (Shef/Dearn) 13.00/0.2. SP: 1 G Leite (N Som) 16.95; 2 S Hatch (Dartf) 15.58; 3 D Alade (Dartf) 15.25; 4 S Mbimu-Kiambi (Card) 14.55; 5 T Hanlon (Athletics Ireland) 14.40. DT: 1 C Crampton (IRL) 52.02; 2 D Alade (Dartf) 49.46; 3 C Scanlon (Athletics Ireland) 43.86; 4 L Tutcher (Yate) 42.68; 5 M Brookes (Diss) 40.00; 6 B Robb (Pit) 39.39; 7 L Nash (Mil K) 39.19. HT: 1 L Tutcher (Yate) 63.01; 2 T Williams (Wrex) 62.30; 3 W Larkins (Col H) 57.58; 4 C Scanlon (Athletics Ireland) 56.86; 5 S Simpson (Team K) 54.99; 6 B Dickinson (Swin) 52.64; 7 A Merrett (Yate) 50.14; 8 J Burgess (Ports) 47.37; 9 J Campbell (Ips) 44.94; 10 J Buscombe (S’end) 44.45; 11 J Callaghan (BRAT) 42.54; 12 M Thorne (M&M) 42.53; 13 A Kinneir (Swin) 40.09. JT: 1 L Opoku (B&H) 60.83; 2 T Rutter (HAWC) 59.17; 3 B Hastings (B&H) 56.66; 4 A Scanlon (Athletics Ireland) 55.56; 5 I Bromwich (Dees) 53.70; 6 H Taylor (C’ley) 52.95; 7 C Mason (Chelt) 51.78; 8 A Henry-Daire (Read) 50.77



U15: 100 (0.9): 1 V Redman (Folk) 11.14; 2 D Ezeama-Riok (Harl) 11.17; 3 J Dumbutshena (Swin) 11.27; 4 J O’Connor (St. Michael’s) 11.32; 5 M Evans (Maldwyn) 11.33; 6 L Edwards (Tel) 11.34; 7 N Graham (NEB) 11.34; 8 A Foster (WG&EL) 11.49. SF1 (2.4): 1 D Ezeama-Riok (Harl) 11.00; 2 M Evans (Maldwyn) 11.20; 3 L Edwards (Tel) 11.20; 4 A Foster (WG&EL) 11.38; 5 R Andrei (B’mth) 11.52; 6 H Beckles (Ports) 11.55. SF2 (1.4): 1 V Redman (Folk) 11.12; 2 J O’Connor (St. Michael’s) 11.17; 3 N Graham (NEB) 11.26; 4 J Dumbutshena (Swin) 11.27; 5 L Davidson (I’ness) 11.50. Ht1 (0.2): 1 D Ezeama-Riok (Harl) 11.12; 2 J Dumbutshena (Swin) 11.30; 3 L Davidson (I’ness) 11.58. Ht2 (2.4): 1 M Evans (Maldwyn) 11.33; 2 A Foster (WG&EL) 11.41; 3 L Curnow (Seat) 11.53. Ht3 (3.0): 1 V Redman (Folk) 11.16; 2 L Edwards (Tel) 11.19; 3 R Andrei (B’mth) 11.33. Ht4 (1.4): 1 N Graham (NEB) 11.23; 2 J O’Connor (St. Michael’s) 11.33. 200 (0.4): 1 J Dumbutshena (Swin) 22.46; 2 J O’Connor (St. Michael’s) 22.79; 3 L Edwards (Tel) 22.87; 4 V Redman (Folk) 22.93; 5 D Ezeama-Riok (Harl) 22.99; 6 M Evans (Maldwyn) 23.52. Ht1 (3.9): 1 J Dumbutshena (Swin) 22.99; 2 M Evans (Maldwyn) 23.42. Ht2 (2.0): 1 A Foster (WG&EL) 23.23; 2 L Edwards (Tel) 23.34. Ht3 (3.2): 1 J O’Connor (St. Michael’s) 23.55. 300: 1 F Fabusiwa (Croy) 35.36; 2 T Okoro (WSEH) 36.06; 3 R Whittaker (York) 36.81; 4 T Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 36.97; 5 S Gittins (Bas) 37.39; 6 D Wood (Bir) 37.62; 7 Z Reynolds (Win) 38.17. Ht1: 1 T Okoro (WSEH) 36.28; 2 D Wood (Bir) 36.81; 3 A Clark (Giff N) 37.75; 4 E Harvey (Barr) 37.78; 5 T Lemon (Dees) 37.94; 6 N Villers (Bir) 38.17. Ht2: 1 F Fabusiwa (Croy) 37.05; 2 S Stevens (Exe) 37.68; 3 C Cleal (W’borne) 37.74; 4 L West (Chelt) 37.89; 5 L Lindon-Morris (WSEH) 38.30; 6 A Wright (Ips) 38.49. Ht3: 1 R Whittaker (York) 36.67; 2 T Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 36.84; 3 Z Reynolds (Win) 37.02; 4 S Gittins (Bas) 37.38; 5 W Shell (Brack) 37.86. 800: 1 D Downey (Athletics Ireland) 1:59.50; 2 M Riddell (Tyne) 2:00.01; 3 O Nagalingam (St Alb) 2:00.41; 4 C Chambers (Soton) 2:00.95; 5 F Ross (Harm) 2:02.30; 6 A Virgilio (Swin) 2:03.03; 7 L Salvage (Newp) 2:04.63. Ht2: 1 O Nagalingam (St Alb) 2:05.85. Ht3: 1 M Riddell (Tyne) 2:02.61; 2 C Chambers (Soton) 2:03.18; 3 L Salvage (Newp) 2:04.58; 4 J Hirst (St Alb) 2:05.72. 1500: 1 E Withnall (Burt) 4:17.84; 2 F Dobson Emmas (Traff) 4:19.81; 3 A Elliott (Stoke) 4:19.87. Ht2: 1 I Collier (Chilt) 4:19.82. 3000: 1 J Scanes (B&B) 8:59.61; 2 J Hill (B&B) 9:12.68; 3 N Watt (Loughview AC) 9:15.73; 4 G Watkins (Harl) 9:16.36; 5 S Collins (Notts) 9:20.36; 6 M Bacon (Roth) 9:26.11; 7 A Suleyman (Chilt) 9:27.61; 8 A Johnson (C&C) 9:31.13; 9 S Ball (W&SV) 9:31.55; 10 R Gambling (St Ed) 9:37.89; 11 C Wilson (Win) 9:39.18; 12 S Aspey (B’burn) 9:40.68; 13 O Albone (Hunts) 9:40.73; 14 L Hemmings (PNV) 9:44.58. 80H (-0.4): 1 H Nmaju (Camb H) 11.21; 2 E Olaleye (Camb H) 11.44; 3 E Raicevic (Athletics Ireland) 11.59; 4 H Webb (SB) 11.64; 5 H Douglas-Reeves (Darl) 11.88; 6 H Lee (Chelm) 11.96. Ht1 (1.9): 1 H Nmaju (Camb H) 11.52; 2 E Raicevic (Athletics Ireland) 11.73; 3 H Douglas-Reeves (Darl) 11.91; 4 L Deakin (SSH) 11.91. Ht2 (-0.9): 1 E Olaleye (Camb H) 11.62; 2 H Lee (Chelm) 11.87; 3 H Webb (SB) 11.88; 4 A Williams (Rad) 11.92; 5 M David Mckenzie Callum (Lon Hth) 11.94; 6 J Vural (R&N) 11.97. 3000W: 1 E Walsh (Athletics Ireland) 15:19.28. HJ: – R Onoh (Athletics Ireland) 1.90; 1 D Obike (Camb H) 1.79; 2 C Pyner (Chelm) 1.73. PV: 1 C Platt (B&B) 4.03; 2 I van den Bergh (SB) 3.63; 3 C Park (Sale) 3.63; 4 T Robertson (SB) 3.33; 5 M Merriman (G&G) 2.98; 6 Z Williams (Have) 2.98; 7 R Odugbayi (Dartf) 2.98; 8 O Cooper (Bury) 2.78. LJ: 1 R Onoh (Athletics Ireland) 6.62/-1.5; 2 W Launder (B’mth) 6.54/0.0; 3 H Nmaju (Camb H) 6.38/1.7; 4 D Emegbor (Harrow) 6.27/1.3; 5 R Odugbayi (Dartf) 6.11/1.7; 6 H Fallon (D&S) 6.01/-0.9; 7 O Firth (W’ley) 5.98/-1.9; 8 M Varnelis (Leeds C) 5.95/1.7. TJ: 1 R Odugbayi (Dartf) 13.67/-1.1; 2 M Berkoh-Gyamfi (Bas) 13.53/0.0; 3 T Odunaike (Mil K) 13.26/-1.3; 4 D Alade (Dartf) 13.15/0.0; 5 B Foulger (York) 12.03/0.0; 6 K Sule (Bigg) 11.78/-2.1; 7 O Firth (W’ley) 11.55/-1.4. SP: 1 L Capes (PNV) 17.96; 2 H Beard (Shef/Dearn) 16.45; 3 M Bridge (Camb H) 15.48; 4 J Prendergast (Athletics Ireland, U17) 13.91; 5 B Barker (BMH) 13.20; 6 A Ditchfield (Der) 13.11; 7 L Robbie (Card Arch) 12.73. DT: 1 L Capes (PNV) 48.62; 2 O Coulibaly (Soton) 45.58; 3 H Beard (Shef/Dearn) 44.22; 4 B Roberts (Prest) 43.87; 5 W Richards-Baldwin (Glouc) 38.92; 6 L Robbie (Card Arch) 37.53; 7 G Henderson (B&B) 37.42; 8 J Greenhalgh (Leigh) 36.90; 9 B Gates (Swale) 36.02; 10 C Merrett (Yate) 34.53. HT: 1 A Axtell (Soton) 55.52; 2 A Dodds (Leigh) 47.82; 3 G Henderson (B&B) 45.91; 4 M Wakefield (Wirr) 44.17; 5 B Gates (Swale) 42.97; 6 M Rynehart (SB) 39.08; 7 R Mitchell (Kil’k) 38.91; 8 W Richards-Baldwin (Glouc) 35.25. JT: 1 B Langan (Athletics Ireland) 56.02; 2 O Boon (Yate) 53.09; 3 L De La Touche (Walton) 52.85; 4 F Parry (Chelt) 49.83; 5 F Luckett (Dartf) 49.32; 6 N Scott (Win) 48.36; 7 J Earle (Salis) 46.49; 8 Z Williams (Have) 46.22; 9 A Crossley (Leam) 44.48; 10 E Moore (Wirr) 43.55; 11 C Summers (Bath) 43.44; 12 G Marsella (R&N) 42.91; 13 G Mills (Kett) 41.66



U17 women: 100 (1.2): 1 M Akande (Linc W) 11.77; 2 N Desir (Card Arch) 11.84; 3 I Walkey (Yate) 12.11; 4 T Rizzo (Herts P) 12.25; 5 O Showemimo (M&M) 12.27; 6 J Mantle (Card) 12.31; 7 O Monk (R&N) 12.41; 8 E du Bois (R&N) 12.42. Ht1 (-0.2): 1 M Akande (Linc W) 11.97; 2 J Mantle (Card) 12.37; 3 G Hewitt (Bir) 12.50. Ht2 (1.5): 1 N Desir (Card Arch) 12.01; 2 O Showemimo (M&M) 12.20; 3 E du Bois (R&N) 12.30. Ht3 (1.6): 1 I Walkey (Yate) 12.13; 2 T Rizzo (Herts P) 12.20; 3 O Monk (R&N) 12.44; 4 N Foster-Jones (BRAT) 12.46. 200 (1.8): 1 S Morgan (R&N) 24.38; 2 C Downey (BFTTA) 24.60; 3 T Adesina (Notts) 24.63; 4 E Lucas (AFD) 24.84; 5 R Akinsanya (M&M) 24.86; 6 K Doherty (Ratoath Athletic Club) 24.97; 7 E Humphrey (Charn) 25.01; 8 O Showemimo (M&M) 25.33. SF1 (1.8): 1 C Downey (BFTTA) 24.76; 2 E Humphrey (Charn) 25.20; 3 E Robinson (N Dev) 25.34. SF2 (-1.3): 1 T Adesina (Notts) 25.03; 2 R Akinsanya (M&M) 25.12; 3 E Lucas (AFD) 25.16; 4 T George (SB) 25.46. SF3 (0.9): 1 S Morgan (R&N) 24.97; 2 O Showemimo (M&M) 25.15; 3 K Doherty (Ratoath Athletic Club) 25.21. Ht1 (1.2): 1 C Downey (BFTTA) 24.99; 2 G Hewitt (Bir) 25.48. Ht2 (0.6): 1 O Showemimo (M&M) 25.26. Ht3 (1.4): 1 T Adesina (Notts) 25.00. Ht5 (3.0): 1 S Morgan (R&N) 25.19; 2 E Humphrey (Charn) 25.40; 3 R Akinsanya (M&M) 25.46. 300: 1 N Le’Gall (Wirr) 39.00; 2 S Barrett (R&N) 39.51; 3 C Bennett (Cov) 39.79; 4 C Stirling (E&H) 40.78; 5 L Brown (Herne H) 41.02; 6 B Idoko (Sale) 41.12; 7 E McIntosh (B&W) 41.12. Ht1: 1 N Le’Gall (Wirr) 39.82; 2 H Falvey (IRL) 40.31; 3 F Assah (Camb H) 41.24. Ht2: 1 C Stirling (E&H) 40.14; 2 L Brown (Herne H) 40.81; 3 E Brindle (Win) 40.90; 4 A Firla (B&B) 41.17. Ht3: 1 S Barrett (R&N) 39.77; 2 C Bennett (Cov) 39.97; 3 E McIntosh (B&W) 40.54; 4 B Idoko (Sale) 40.81. 800: 1 A Gisbourne (Bury) 2:09.81; 2 S King (W&SV) 2:10.18; 3 B Trow (Shrews) 2:11.82; 4 S Wilson (Giff N) 2:14.66. Ht1: 1 S King (W&SV) 2:11.84; 2 A Gisbourne (Bury) 2:13.50; 3 E Creasey (M’bro) 2:14.88; 4 N Harrison-Sargent (Hal) 2:15.56. Ht2: 1 B Trow (Shrews) 2:14.45; 2 A Matthews (M&M) 2:14.49. Ht3: 1 S Wilson (Giff N) 2:15.93. 1500: 1 J Lark (W Ches) 4:32.81; 2 S Shaw (Craw) 4:35.23; 3 S Clough (Traff) 4:35.84; 4 I Saunders (W&SV) 4:38.87; 5 L Wilkinson (Chilt) 4:39.94; 6 E Spencer (Swin) 4:40.98; 7 L Mico (Worc) 4:41.77; 8 L Langan (York) 4:42.85; 9 B Bown (Menai) 4:42.95; 10 M Pearce (Mil K) 4:44.29. 3000: 1 E Bolton (Athletics Ireland) 9:54.49; 2 I McGowan (Banb) 9:55.62; 3 S Barrett (Norw) 10:08.62; 4 C Dillon (H&P) 10:11.90; 5 G Bell (Lev V) 10:18.87; 6 A Clough (Traff) 10:27.39. 80H (0.3): 1 L Wagstaff (C&C) 11.37; 2 M Grant (Card Arch) 11.45; 3 L Gayle (Camb H) 11.62; 4 I Mur (R&N) 11.67; 5 R Wright (WG&EL) 11.77; 6 A John (WSEH) 11.80; 7 I Banks (R&N) 11.93; 8 L Noble (Dees) 11.97. Ht1 (2.6): 1 L Wagstaff (C&C) 11.37; 2 I Mur (R&N) 11.58; 3 S Cargill (Newp) 11.76; 4 N Forbes-Agyepong (SB) 11.90. Ht2 (2.7): 1 L Noble (Dees) 11.75; 2 I Banks (R&N) 11.76; 3 S Slater (PNV) 11.77; 4 Z Gregory (Bas) 11.87. Ht3 (3.8): 1 M Grant (Card Arch) 11.32; 2 L Gayle (Camb H) 11.55; 3 A John (WSEH) 11.61; 4 R Wright (WG&EL) 11.74; 5 M Fisher (WG&EL) 11.87. 300H: 1 M Walker (Wirr) 43.57; 2 A Freeman (K&S) 44.30; 3 C O’Connell (Athletics Ireland) 44.95; 4 E Norman (E&E) 45.48; 5 B Tshibola (BRAT) 45.51; 6 K Olaleye (Camb H) 45.95; 7 L Boyes (R&N) 47.22. Ht1: 1 M Walker (Wirr) 44.92; 2 E Norman (E&E) 46.23; 3 B Tshibola (BRAT) 46.35. Ht2: 1 A Freeman (K&S) 45.17; 2 L Boyes (R&N) 45.98; 3 K Olaleye (Camb H) 46.26. Ht3: 1 L Salter (Stock H) 46.19; 2 C O’Connell (Athletics Ireland) 46.48; 3 S Catchpole (Chelm) 46.64; 4 V Hodgson (Morp) 47.37. 1500SC: 1 K Gardner (Der) 5:02.25; 2 J Heller (WSEH) 5:07.55; 3 C Scott (Menai) 5:09.73; 4 L Bickerton (Yeov O) 5:13.64; 5 L Danobrega (Bed C) 5:15.86; 6 A Kennedy (York) 5:23.88; 7 K Woods (Shett) 5:24.49; 8 D Allen (Athletics Ireland) 5:36.16; 9 Z Rennie (Read) 5:36.64. 3000W: 1 S Maher (Athletics Ireland) 16:12.68; 2 L Billingham (AFD) 17:20.66. HJ: 1 M Scales (HW) 1.70; 2 R Tillson (Have) 1.70; 3 I Pain (Chelt) 1.67; 4 A Reid (Elgin) 1.64; 5 D Corp (Dac) 1.64. PV: 1 I Turner (Dac) 3.75; 2 C Crawford (Spring) 3.11; 3 A Edwards (SB) 3.11; 4 L Jervis-Allan (WSEH) 2.96; – M Corkery (IRELAND) 2.81; 5 I Clarke (Lewes) 2.81; 6 E Wilkinson (Cov) 2.81. LJ: 1 E Robinson (N Dev) 5.76/2.0; 2 A John (WSEH) 5.62/2.1; 3 M Way (Craw) 5.57/1.1; 4 S Kalman (B&H) 5.51/1.3; 5 S Parker (Blyth) 5.47/1.8; 6 L Salter (Stock H) 5.46/2.5; – A John (WSEH) 5.41/-0.6. TJ: 1 Q Ukpai (B&B) 12.02/0.8; 2 P Oliarnyk (Hale) 11.24/1.3; 3 A Hewitt (Wig D) 11.05/1.0; 4 S Madigan (Liv H) 10.94/0.0. SP: 1 I Stamp (S Lon) 14.37; 2 B Onoh (Athletics Ireland) 14.22; 3 A Dumbuya (Leigh) 13.24; 4 Y Baker (Wig D) 12.82; 5 R Wright (WG&EL) 12.59; 6 C Barbour (Giff N) 12.13. DT: 1 G Tcheukam (Croy) 42.14; 2 A Kennedy (Kil’k) 37.44; 3 R Walsh (Athletics Ireland) 36.78; 4 E McBriar (Win) 36.70; 5 S Joynt (Mans) 35.07; 6 E Simpson (B&B) 34.36; 7 M Farrar (W’ley) 33.22; 8 R Roberts (Worth) 31.65. HT: 1 C Gallen (IRL) 51.24; 2 P Milburn (Tav) 50.81; 3 K Waddell (NSP) 50.23; 4 A Kennedy (Kil’k) 48.55; 5 C Harris (WSEH) 48.30; 6 L Hess (Tav) 43.41; 7 L Coote (Gt Yar) 43.24; 8 A Zukauskaite (Lag V) 43.04; 9 A Howie (Worth) 42.25. JT: 1 H Wheeler (W Ches) 50.58; 2 A Jones (Mil K) 46.37; 3 D Yelling (B&H) 46.07; 4 H Court (Padd W) 45.08; 5 Z Gregory (Bas) 42.07; 6 J Howells (Win) 41.84; 7 L Oldale (Sale) 39.62; 8 E Robinson (N Dev) 37.88; 9 K Kingston (Athletics Ireland) 37.86; 10 I Fellows (Burt) 37.54; 11 D Kaye (Amber) 36.80



U15: 100 (1.6): 1 C Obinna-Alo (Sun) 12.07; 2 A Afolabi (Card Arch) 12.09; 3 E Clark (W’moss) 12.12; 4 E Cadman (Camb H) 12.12; 5 A Mcleod (BFTTA) 12.13; 6 I Akpoveta (Craw) 12.27; 7 D Lawal (Athletics Ireland) 12.36; 8 M Boylan (Gt Yar) 12.38. SF1 (2.5): 1 C Obinna-Alo (Sun) 11.88; 2 E Clark (W’moss) 12.09; 3 M Boylan (Gt Yar) 12.21; 4 D Lawal (Athletics Ireland) 12.34. SF2 (2.0): 1 A Afolabi (Card Arch) 12.08; 2 E Cadman (Camb H) 12.15; 3 N Johnson (WG&EL) 12.38; 4 C Hancock (WG&EL) 12.50. SF3 (1.2): 1 A Mcleod (BFTTA) 12.16; 2 I Akpoveta (Craw) 12.23; 3 A May (Bolt) 12.41; 4 F Ezike (Craw) 12.42. Ht1 (-0.6): 1 C Obinna-Alo (Sun) 12.23. Ht2 (-2.0): 1 A Mcleod (BFTTA) 12.47. Ht3 (-0.4): 1 A Afolabi (Card Arch) 12.31. Ht4 (-0.7): 1 E Cadman (Camb H) 12.49. Ht5 (0.4): 1 I Akpoveta (Craw) 12.32; 2 M Boylan (Gt Yar) 12.49. 200 (3.3): 1 E Clark (W’moss) 24.36; 2 E Cadman (Camb H) 24.57; 3 A Afolabi (Card Arch) 24.85; 4 C Obinna-Alo (Sun) 25.13; 5 V Ndambakuwa (Barns) 25.19; 6 M Boylan (Gt Yar) 25.45; 7 G Sikora (Brack) 25.53. SF1 (1.7): 1 E Clark (W’moss) 25.10; 2 M Boylan (Gt Yar) 25.33; 3 G Sikora (Brack) 25.45; 7 M Johnson (W Ches, U13) 26.83. SF2 (1.9): 1 E Cadman (Camb H) 24.88; 2 C Obinna-Alo (Sun) 25.04; 3 D Lawal (Athletics Ireland) 25.69; 4= R Adams (S’port W) 25.76; 4= E Bibby (Wirr) 25.76; 6 I Davies (Bir) 25.78. SF3 (0.5): 1 A Afolabi (Card Arch) 25.09; 2 V Ndambakuwa (Barns) 25.33. Ht1 (3.8): 1 E Clark (W’moss) 25.09. Ht2 (2.9): 1 A Afolabi (Card Arch) 25.52; 2 M Boylan (Gt Yar) 25.71. Ht3 (2.7): 1 E Cadman (Camb H) 25.32. Ht4 (0.5): 1 V Ndambakuwa (Barns) 25.47; 2 G Sikora (Brack) 25.78; 4 M Johnson (W Ches, U13) 26.41. Ht5 (2.9): 1 C Obinna-Alo (Sun) 25.53. 300: 1 S Omotosho (Bas) 40.20; 2 I Davies (Bir) 41.10; 3= D Coslett (L’nelli) 41.11; 3= E Bibby (Wirr) 41.11; 5 C Poore (Win) 41.94; 6 M Taylor (R&N) 42.53; 7 L Hartman (Bas) 42.69; 8 R Phillips (Wirr) 42.93. Ht1: 1 S Omotosho (Bas) 40.27; 2 D Coslett (L’nelli) 41.25; 3 L Metcalfe (Read) 42.59; 4 L Roden (Roth) 42.75. Ht2: 1 C Poore (Win) 41.61; 2 R Phillips (Wirr) 41.92; 3 B Rennocks (Notts) 42.72; 4 A Kuffour (Notts) 42.93. Ht3: 1 E Bibby (Wirr) 41.01; 2 I Davies (Bir) 41.65; 3 M Taylor (R&N) 42.11; 4 L Hartman (Bas) 42.58. 800: 1 N Wynn (WG&EL) 2:15.87; 2 L Codling (Newp) 2:16.62; 3 D Connor (E’bne) 2:17.31; 4 I Hill (Sale) 2:17.32; 5 M Schofield (Roth) 2:17.72. Ht1: 1 N Wynn (WG&EL) 2:17.22; 2 M Cossins (Stroud) 2:17.60. Ht3: 1 L Codling (Newp) 2:17.15; 2 I Hill (Sale) 2:17.52. 1500: 1 L MacRae (I’ness) 4:36.70; 2 V Rudkin (W&SV) 4:39.03; 3 J March (Barn) 4:39.39; 4 I Harrison (HW) 4:40.26. Ht1: 1 O Steer (Exe) 4:43.82; 2 L MacRae (I’ness) 4:44.50; 3 V Rudkin (W&SV) 4:45.71; 4 O McGhee (R&N) 4:46.81. Ht2: 1 I Harrison (HW) 4:46.34. 3000: 1 O Forrest (B Beagles) 9:32.47; 2 E McKee (Willow) 9:35.73; 3 P Quinn (Torb) 10:00.90; 4 E Whitworth (Linc W) 10:07.21; 5 P Langlands (W&SV) 10:10.38; 6 A Williams (Carm) 10:14.52; 7 K Scott (AFD) 10:16.37; 8 S Chapman (Mil K) 10:25.62; 9 K Webb (Mil K) 10:27.09; 10 H Cross (Liv H) 10:31.75; 11 L Power (W&SV) 10:44.24; 12 P Boyle (Lev V) 10:44.86. 75H (0.3): 1 H Whittaker (Elgin) 11.21; 2 G McCollin (R&N) 11.25; 3 I Rae (Brack) 11.25; 4 M Mills (Stock H) 11.35; 5 O Crawford (Warr) 11.54; 6 P Jones (R&N) 11.67; 7 G Malley (W’moss) 11.70; 8 A Coshell (Thurr) 11.75. Ht1 (1.8): 1 I Rae (Brack) 11.16; 2 G McCollin (R&N) 11.17; 3 A Coshell (Thurr) 11.45; 4 G Malley (W’moss) 11.51. Ht2 (3.7): 1 H Whittaker (Elgin) 11.54; 2 P Jones (R&N) 11.67; 3 S Frost (Lon Hth) 11.70. Ht3 (3.3): 1 O Crawford (Warr) 11.42; 2 M Mills (Stock H) 11.45; 3 G Aimiuwu (Traff) 11.62; 4 L Duckett (Prest) 11.69; 5 S Purnell (B’mth) 11.74. 3000W: 1 A Chappell (Ashf) 16:35.16. HJ: 1 D Nobles (B’mth) 1.61; 2 A Pugsley (Chelm) 1.58. PV: 1 E Pawson (Ton) 2.92; 2 L Knight (Pit) 2.82; 3 S McCart (Sutt) 2.82; 4 L Trott (Soton) 2.72; 5 A Hayes (Lewes) 2.72; 6 B Boyes (Lewes) 2.62; 7 A Kimpton-Bragg (Lewes) 2.62; 8 C Kingman (Bed C) 2.62. LJ: 1 O Schrimshaw (Dees) 5.92/4.6; – O Schrimshaw (Dees) 5.77/1.5; 2 C Hancock (WG&EL) 5.69/2.7; 3 G Osman (Win) 5.67/2.7; 4 B Morgan (Carm) 5.65/4.6; 5 H Whittaker (Elgin) 5.50/2.0; 6 R Salako (WG&EL) 5.38/3.5; 7 A Scott (Chelm) 5.33/2.2; – B Morgan (Carm) 5.23/1.3; 8 J Turner (Hallam) 5.21/2.3; 9 S Ingham (Exe) 5.20/4.3. TJ: 1 O Schrimshaw (Dees) 11.84/1.5; 2 A Scott (Chelm) 11.28/0.7; 3 J Best (B&H) 10.45/0.0; 4 C Law (Holm) 10.37/0.0; 5 A Pugsley (Chelm) 10.36/-0.6; 6 A Paxman (Athletics Ireland) 10.10/0.0; 7 A Kirby (Sutt) 10.07/0.3; 8 E Pimblett (Wig D) 9.89/0.0; 9 C Bell (Stroud) 9.85/0.8; 10 H Thomas (Bir) 9.84. SP: 1 E Thomas (Bas) 13.34; 2 B Pendlebury (Traff) 12.65; 3 M O’Connell (Athletics Ireland) 12.35; 4 E Shabani (High) 12.13; 5 M Hewitt (Chelm) 12.07; 6 E Christian (G&G) 11.79; 7 C Pabari (Ports) 11.49. DT: 1 B Pendlebury (Traff) 35.18; 2 M O’Connell (Athletics Ireland) 33.70; 3 E Baker (Lon Hth) 33.55; 4 A McBriar (Win) 32.16; 5 M Hewitt (Chelm) 31.35; 6 B Mballa (Win) 31.06; 7 C Doney (Tav) 30.67; 8 E Gilligan (W’ley) 30.01; 9 N Pegrum (C’nauld) 29.29; 10 N Jansen (HW) 28.50; 11 L Frost (Chelm) 28.17; 12 E Danby (Holl S) 26.91. HT: 1 A Mitchell (Neath) 47.27; 2 A Hodgson (Morp) 46.09; 3 H Scott (Swin) 44.70; 4 S Robertson (C’nauld) 43.54; 5 J Wilkins (Traff) 42.17; 6 K Lake-Bryan (Barn) 42.13; 7 E Shabani (High) 40.86; 8 H Stead (Tav) 39.78; 9 C Williams (Wrex) 36.60; 10 M Hewitt (Chelm) 36.23; 11 I Gould (Burt) 34.24; 12 B Mballa (Win) 34.22; 13 M Casey (Liv PS) 33.94; 14 I Beca (Bolt) 33.31. JT: 1 E Christian (G&G) 42.52; 2 A McBriar (Win) 35.10; 3 J Young (C’nauld) 34.73; 4 C Pabari (Ports) 33.55; 5 E Palmer (Tav) 33.52; 6 M Hewitt (Chelm) 32.85

CHARNWOOD AC OPENS, Loughborough, August 27



Men: 100: Ht1 (1.8): 6 M McAleenan (Leam, M60) 13.36. Ht4 (2.7): 1 H Taylor (Norw) 10.62. 200: r5 (1.4): 4 P Hall (Bir, M40) 23.98. r7 (0.8): 1 H Taylor (Norw) 21.33; 2 F Powell (R&N, U20) 21.86



Mixed events: 800: r6: 5 M Wycherley (Keigh, M60) 2:24.87. 1500: r2: 1 J Longworth (Bir, U13) 4:38.79; 4 M Mullett (W&SV, U13W) 4:45.02; 5 J Potter (Charn, W40) 4:48.56; 11 A Kemp (Works, U13W) 5:04.77. PV: 1 J Phipps (Bir) 4.90; 2 J West (Harrow) 4.20; 3 A Bowling (PNV, U20) 4.00; 4 M Bailey (Harrow, W) 3.80; 6 M Mudd (NEB, W) 3.40; 7 L Cherry (Charn, U20W) 3.20; 8 B Falconer (C’field, U20W) 3.10; 9 A White (Linc W, M50) 2.80; 11 H Fox (Linc W, W45) 2.20. LJ: C: 3 S Hulse (C&S, U15W) 5.19; 9 F Lilly (Linc W, U13W) 4.36. D: 3 E Barber (Wells, W) 5.64. TJ: 2 H Shanley (Living, W) 11.36. SP: B: 1 S Lincoln (York) 20.99. SP: B: 1 Z Grinsted (Lut, U20) 13.47. SP: A: 2 A Rushton (Stoke, U13) 10.11. DT: B: 1 K Aubrey (Harrow) 46.06; 2 I Wood (Burt) 44.56. DT: B: 1 Z Grinsted (Lut, U20) 38.11. DT: A: 3 A Rushton (Stoke, U13) 26.44. B: 1 S Duquemin (SB, W) 51.76; 2 S Merritt (Shef/Dearn, W) 41.70; 3 E Darvell (Banb, W) 40.55; 4 A Merritt (NEB, W) 40.31. HT: 1 J Paget (TVH) 68.86. HT: 1 I Cooley (Roth, M65) 37.32. HT: 3 Z Price (Liv H, W) 58.02; 4 A Merritt (NEB, W) 55.76; 5 J Trapnell (Mil K, W) 48.69; 6 A Dodds (Leigh, U15) 47.30; 7 J Routledge (Charn, W) 46.50; 8 W Bedding (Hunts, U20W) 45.54. HT: 1 H Scott (Swin, U15W) 44.31. JT: 1 J Turkington (C’field, U20) 49.99. JT: 1 F Jones (NEB, W) 48.14; 2 A Tohovitis (Ret, U15) 41.61



U20: 100: Ht2 (0.8): 1 J Carrott (Charn) 10.67



U13: 100 (2.1): 1 J Moss (Amber) 12.51. 75H (1.0): 1 T Kerr (Leigh) 12.39



Women: 100 (1.4): 1 Z Lucas (Notts) 12.14; 4 J Ellacott (Rad, W60) 14.37. 200: r2 (2.2): 4 J Ellacott (Rad, W60) 29.16. r3 (2.9): 1 C Rae Smart (Notts AC, U13) 27.50. r4 (4.1): 3 L Melling (Leigh Harriers & AC, U13) 27.29. r5 (2.1): 1 P Malik (Harrow) 24.17. 100H (1.7): 1 Z Lucas (Notts) 13.90; 2 E Barber (Wells) 14.27



U15: 100: Ht4 (2.5): 1 C Rae Smart (Notts AC, U13) 13.16. Ht5 (1.6): 1 S Hulse (C&S) 12.44



U13: 100 (1.7): 1 C Rae Smart (Notts AC) 13.10. 70H: r2 (3.1): 1 C Pallett (Saff) 11.78

LONDON INTER CLUB CHALLENGE, Hendon, August 27



Mixed events: 100: r1 (1.7): 1 L Dollard (Bas) 10.72. r3 (1.3): 6 L Braithwaite (E&H, M50) 12.26. r4 (0.5): 4 T Turner (Glouc, U13) 12.80. 200: r1 (1.3): 5 S Hudson (TVH, M35) 23.77. r2 (2.9): 4 M Louise (WSEH, M40) 23.82. r4 (1.1): 2 T Turner (Glouc, U13) 25.93; 4 N Middleton (High, M55) 26.90. 400: r4: 2 A Day (Lon Hth, M65) 69.92. HJ: 1 D Emegbor (Harrow, U15) 1.75; 4 T Taylor (WG&EL, U13) 1.45. PV: 1 L Willson (NEB, U20) 4.51; 2 G Morris (E&H, U20) 4.00; 3 J Wylie (E&H, U17) 3.60; 4 J High (E&H, U15) 2.70; 4 R Phelan (Hunts, M60) 2.70. LJ: A: 1 O Anochirionye (TVH) 7.07; 4 L Thompson (E&H, W) 6.01. SP: 1 M Hopkins (Chelm, U20W) 12.83; 2 J Andersen (Chelm, U15) 12.60. DT: A: 2 B Scott (Mil K, M70) 31.14. B: 1 E Beardmore (Harrow, W35) 41.83; 2 G Tyler (Chelm, M70) 34.49. HT: 1 A Clemens (SB, W) 48.40. JT: 1 J Blair (Lut, W35) 41.87



Men: 110H (2.2): 1 B Reed (Chelm) 14.90; 2 K Brown (Chelm) 15.03; 3 M Louise (WSEH, M40) 15.29. 400H: 1 L Dronfield (B&B, U20) 55.33; 2 G Carter (ESM, U20) 55.98; 3 K Kazemaks (Woking, M35) 56.19. SP: 1 A Lockhart (Harrow) 15.52. DT: B: 1 R Vaughan (SB) 48.35; 2 A Pereira Carneiro (TVH) 40.62. DT: A: 2 D Burrell (Lut, M55) 30.32



U20: SP: 1 T Babatunde (Dartf) 13.97. DT: B: 1 T Babatunde (Dartf) 49.92

Women: 100H (1.6): 1 M Glassner (VP&TH) 14.50; 2 P King (SB, U20) 14.59. 400H: 1 A Hill (B&B) 60.18; 2 S Elliss (B&B) 60.56; 3 E Bonnett (Yeov O, W35) 63.41



U13: DT: A: 1 S Haine (W’ley) 26.05; 2 M Flynn (Bed C) 23.21

TARTAN GAMES, Gateshead, August 27



Men: SP: 1 T Straker (NSP, M70) 11.11



Mixed events: 400: r2: 2 D Towart (Tyne, M45) 54.45



Women: SP: 1 L Slater (NE Vets, W35) 9.99. JT: 1 B Griffiths (Morp) 35.84



U15: 200 (1.0): 1 W Ofor (M’bro) 25.76



U13: JT: 1 A Purvis (Aln) 27.82

TOM LINTERN OPEN, Crawley, August 28



U13 mixed events: 75 (1.4): 1 E Clark (Craw, U13W) 10.29



U17: SP: 1 A Oates (Craw, U13) 11.51



Mixed events: 100: r4 (0.9): 3 G Lustig (B&H, M75) 15.87. 200: r4 (1.1): 1 E Clark (Craw, U13W) 27.72. 300: 3 J Lee (Worth, M60) 44.84. 400: r1: 5 L Unwin (Reig, U17W) 59.50. r2: 7 D Lucas (Camb H, M70) 67.94. 800: r1: 2 H Yelling (B&H, U20) 1:54.92; 3 B Short (Craw, M35) 1:57.60; 5 R Macaulay (Lon Hth, M35) 2:01.60. r2: 3 H Parker (E&H, W) 2:06.71; 5 A Haines (Phoe, M55) 2:07.18. r3: 4 H Clark (B&B, U20W) 2:13.60. r4: 4 J Burrell (Lewes, M60) 2:20.32. r5: 3 P Grabsky (Phoe, M60) 2:24.64. r7: 3 K Armstrong (Burg HR, W45) 2:34.45. LJ: 2 B Ironside (B’mth, W) 5.94/0.2; 5 E Ogunniyi (Worth, M50) 5.45/0.2; 16 S Rowe (B&H, U13W) 4.38/0.2



Men: DT: 1 A Ekoku (Belg, M55) 48.44



U20 women: DT: 1 R Roberts (Worth, U17) 33.68; 2 A Oates (Craw, U13M) 31.78

MIKE ROWBOTTOM MEMORIAL BANK HOLIDAY OPEN MEETING INC. KENT U13 PENTATHLON CHAMPIONSHIPS, Tonbridge, August 28

In her first ever mile race, Isabella Buchanan, the South of England champion and UK under-13 CAU Inter Counties cross-country runner-up, ran a solo 5:03.45 mile which puts her fifth in the UK rankings this summer.

Further back Clare Elms, 46 years Buchanan’s senior, went top of this year’s UK W55 rankings with a time of 5:23.35 which is a world age-59 best and scores her highest ever age-grading of any event of over 104 per-cent.

English champion Guy Thomas went third in the UK 3000m walk rankings in 2023 with a 12:20.38.

Kent

U13 boys: Pen: 1 S Bundy (Inv EK) 2037 (12.57, 5.23, 1.57, 11.16, 2:58.57); 2 J Ruby (B&B) 1843 (12.55, 4.32, 1.45, 8.81, 2:34.54); 3 L Amartey (Dartf) 1641 (14.23, 5.06, 1.45, 6.12, 2:37.10); 4 I Machin (B&H) 1612 (14.22, 4.40, 1.42, 6.68, 2:30.11); 5 J Phillips (Ashf) 1573 (13.57, 4.47, 1.33, 6.85, 2:34.93); 6 A Rogers (B&H) 1504 (13.33, 3.69, 1.27, 7.89, 2:33.67); 7 V Watling (Ton) 1336 (14.60, 3.52, 1.39, 6.33, 2:35.62); 8 P Mihailov (Kent Sch) 1332 (14.74, 4.20, 1.30, 6.88, 2:42.68); 9 T Connop (M&M) 1229 (17.00, 3.52, 1.45, 8.33, 2:45.72)



U13 girls: Pen: 1 F Pearson (B&B) 2126 (12.47, 1.33, 6.02, 3.89, 2:36.96); 2 A Scala (B&B) 2058 (13.40, 1.57, 4.72, 4.20, 2:59.62); 3 T Oyewale (Ton) 2033 (12.39, 1.36, 6.71, 3.85, 2:52.08); 4 M Rumley (Swale) 2008 (11.89, 1.30, 6.28, 3.95, 2:52.77)

Open

Men: 3000W: 1 G Thomas (Ton) 12:20.38

Women: 5000: 1 P Barker (Ton) 15:54.05

Mixed: 1M: 1 I Buchanan (HR, U13) 5:03.45 (4:43.9); 5 C Elms (Kent, W55) 5:23.35 (5:02.2)

TRAFFORD MEDAL MEETINGS, Stretford, August 28



U13 mixed events: 75: r8: 1 J McMaster (Prest, U13W) 10.23. 150: r7: 2 J McMaster (Prest, U13W) 20.23. HJ: A: 1 R Fagan (Wake, U13W) 1.40. JT: A: 1 K Badrock (Liv H, U13W) 33.57



U17: 300: r1: 4 A Jones (Liv H, U15W) 42.58



U15: 1500: 4 P Quinn (Torb, U15W) 4:38.94. DT: A: 1 A Rushton (Stoke, U13) 24.32



Mixed events: 100: r8 (0.0): 3 A Bellis (Traff, M45) 11.96. r11: 4 Y Henry (SC Vets, W50) 13.45. 200: r5 (0.0): 2 A Bellis (Traff, M45) 23.90. 400: r1: 1 K Alexander (Jag) 47.32. r3: 5 G Clare (N Masters, M55) 59.81. 800: r2: 1 H Brown (Vale R, U13) 2:15.73. r5: 1 L O’Brien (Sale, U15) 2:04.17; 2 J Baranowski (B’burn, U13) 2:04.62



U15 boys: SP: B: 1 B Roberts (Prest) 12.68. DT: A: 1 B Roberts (Prest) 42.56; 2 J Greenhalgh (Leigh) 36.59; 3 A Dodds (Leigh) 34.97. HT: 1 A Dodds (Leigh) 48.06



U13: 75H: r1: 1 B Jeffs (C&N) 12.77



U15 girls: HT: 1 I Beca (Bolt) 34.51



U13: 70H: r1: 1 J Seddon (Traff) 11.39

SHEFFIELD THROWS SERIES, Sheffield, August 27



Men: SP: 1 G Beard (NEB, M40) 15.43; 2 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 13.06. DT: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 45.35; 2 G Beard (NEB, M40) 43.71. HT: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 45.62; 3 G Beard (NEB, M40) 38.97



Mixed events: WT: 1 I Cooley (Roth, M65) 13.44. DT: 2 J Wilson (Read, W60) 25.45



M55: WT: 1 S Linsell (Leeds C) 13.21. DT: 1 S Linsell (Leeds C) 33.74. HT: 1 S Linsell (Leeds C) 36.70. PenWt: 1 S Linsell (Leeds C) 2876



M60: HT: 1 I Cooley (Roth, M65) 39.46. PenWt: 1 I Cooley (Roth, M65) 2264



W60 women: SP: 1 J Wilson (Read) 8.45. WT: 1 J Wilson (Read) 11.96. HT: 1 J Wilson (Read) 26.11. PenWt: 1 J Wilson (Read) 2864

EDGAR NICHOLLS OPEN, INC MIDLAND & WORCESTERSHIRE 10,000m CHAMPIONSHIPS, Redditch, August 26



U20 mixed events: JT: 1 J Larsen (Soton, U20W) 42.41; 2 G Marsella (R&N, U15) 41.60



Mixed events: 100: r2 (-0.6): 1 W MacGee (Bed C, M55) 12.24; 2 T Turner (Glouc, U13) 12.80. 800: r3: 3 J Turner (Steel, M60) 2:24.29; 4 A Gannaway (Win, M60) 2:26.61. r4: 5 A Haines (Here C, M55) 2:11.61. 10000: r1: 2 L Thomas (B&R, W40) 38:58.44; 3 M Down (C&S, M60) 39:48.24; 4 E Robinson (Newp, W) 39:51.82; 9 P Hough (Shrop S, M70) 42:10.46. r2: 1 M Campion (Notts) 30:48.97; 2 A Millbery (VP&TH) 31:25.90; 4 J Smith (Tip, M35) 32:22.37; 6 M Couldwell (Charn, M45) 33:51.35; 7 M Ince (BRAT, M45) 34:36.39; 8 D Gemmell (B&R, M45) 34:44.58; 12 G Lee (Leic C, M55) 35:35.80; 13 A Wilson (Malvern Buzzards, M50) 35:40.62

ABERDEEN AAC OPEN GRADED – MEETING 4, Aberdeen, August 23



Mixed events: 1500: r1: 5 H Cameron (A’deen, W) 4:26.67

HEREFORDSHIRE COUNTY 5,000m TRACK CHAMPIONSHIPS 2023, Hereford, August 23



Mixed events: 5000: 1 H White (Here Sch, U17) 15:19.6

WATFORD HARRIERS OPEN GRADED MEETINGS, Watford, August 23



Mixed events: 200: r2 (0.8): 1 K Kazemaks (Woking, M35) 23.38. r3 (0.4): 1 B Higgins (Shef/Dearn) 21.39; 8 M Aislabie (Bed C, U13) 25.33. 1500: r2: 5 A Porter (SB, U13W) 5:03.78. r3: 4 A King (Chelm, U13W) 4:52.84; 13 Z Bratt (Stoke, U13W) 5:00.10. r4: 2 Z Allan (WSEH, U13W) 4:43.44. r5: 2 J Davis (Lut, U13) 4:34.75; 4 F Ferman (Chelm, U13) 4:35.97; 13 N Walmsley (AFD, U13W) 4:50.23; 14 K Gorman (Chilt, U13W) 4:50.85. r6: 4 V Rudkin (W&SV, U15W) 4:32.53; 10 D Gladwell (Ips, U17W) 4:39.99; 16 Z Doyle (Wyc P, W45) 4:49.26. r1: 3 J Davies (Soton, M40) 4:17.97; 4 A Pickett (Dartf, M40) 4:18.26; 5 D Lewis (Hill, U15) 4:18.77; 6 S Green (OWLS, M45) 4:21.16; 11 O Forrest (B Beagles, U15W) 4:26.12. r2: 3 R Macaulay (Lon Hth, M35) 4:11.18; 4 M Coffey (Soton, M40) 4:11.39; 5 G Crush (Norw, M45) 4:11.80; 6 P Watkeys (BMH, M40) 4:12.83; 9 L Newell (Abing, M45) 4:14.43; 10 M Robbins (Newb, M35) 4:14.52; 11 A Lewis (Soton, M40) 4:14.76; 13 A Shipley (MKDP, W) 4:15.16; 14 A Suleyman (Chilt, U15) 4:16.79. r3: 2 P Davis (Lut, M45) 4:08.65; 4 R Jackaman (Dartf, M35) 4:10.34. r5: 1 G Martin (Chelm, U17) 3:57.51; 2 M Cummings (Herne H, M35) 3:58.13; 4 R Wood (BMH, M35) 3:58.22; 7 N Paterson (Inv EK, U17) 3:58.57. r6: 7 I Williamson (C&C, M40) 3:54.00; 15 A Lennon (Sutt, U17) 4:01.95. 3000: r1: 3 A Webb (M&M, M45) 9:34.09; 9 R Burford (Dartf, M50) 9:56.08; 13 A Jordan (St Alb S, M60) 10:41.30; 16 M Nkoane (Chilt, U15W) 10:55.05; 20 S Lamb (VP&TH, W50) 11:25.02. r2: 1 S Gebreselassie (Belg) 8:26.56; 6 M Morgan (C&C, U20) 8:38.24; 7 I Morgan (C&C, U20) 8:38.70; 8 J Pocock (Mil K, M35) 8:40.32; 13 P Martelletti (VP&TH, M40) 8:58.35

YORK EVENING MEETING, York, August 23



Men: 300: r1: 1 M Coogan (E Ches, M50) 37.40; 2 D Towart (Tyne, M45) 38.38. JT: 1 C Lever (Bedale & Aiskew) 53.00



Mixed events: 100: r1 (0.4): 2 G White (York, M70) 15.42. 400: 1 C McAndrew (York, U17) 50.95



U13 girls: JT: 1 S Horsfall-Samb (York) 28.00

RUGBY SUMMER OPEN, Rugby, August 22



Mixed events: 800: r4: 3 C Lamb (R&N, M35) 2:00.96; 5 A Hedge (St Alb, U20W) 2:11.10. HJ: 2 R Michaels (R&N, U13) 1.45; 6 E Elden (R&N, U13W) 1.40. LJ: 2 S Morgan (R&N, U17W) 5.52/0.7; 3 R Michaels (R&N, U13) 5.12/0.0. DT: 1 G Pollard (R&N, U20W) 39.04; 3 J Taylor (R&N, U13) 25.17



U13 boys: 75H (-1.3): 1 R Michaels (R&N) 11.93

Road & MT results

KINGS HEAD CANTER 5km, East Hoathly, East Sussex, August 28

The local pub that has sponsored the race since its first run in 1998 celebrated the 25th staging of the event with an engraved commemorative pint glass in which to put the free pint that was available to all finishers, Martin Duff reports.

Back then, the race was originated and then won several times, by multi-international veteran champion Nigel Gates who, then, lived opposite the pub.

This year, it was Max Walker who led the event, which ran up from Chiddingly to the Kings Head in 15:26.

Many runners who had featured in the original race returned with John Lowden top M65 and Alan Newman being top M70.

Sophie Coleman won the women’s section in in 18:06 and, there too, some regulars returned, including the former Julia Armstrong, now Julia Chi Taylor as top W65 and Chris Naylor, whose son Tom was a several-time winner here, top W65 in 23:08.

Overall (4.98km, 20m):

1 M Walker (Army) 15:26; 2 J Burgess (Lewes) 15:34; 3 N Dawson (B&H) 15:36; 4 J Turner (B&H) 15:39

M50: 1 J Skinner Hay H) 16:29

M65: 1 J Lowden (B&H) 20:25

M70: 1 A Newman (Ton) 21:58

U17: 1 R Pearce (E’brne) 16:48

U15: 1 F Lumber-Fry (E’brne) 17:23

Women:

1 S Coleman (Arena) 18:06; 2 E Navesey (Lewes) 18:14; 3 F Pearce (E’brne, U17) 18:39

W55: 1 M Blackwell (P’slade) 23:34

W60: 1 J Taylor (B&W) 22:31; 2 J Hughes (Arena) 24:12; 3 S Brumwell (Arena) 24:55

W65: 1 C Naylor (Arena) 23:08; 2 P Turley (L Goat) 26:55

W70: 1 M Statham-Berry (Ling) 26:50

ARUNDEL MT 10km, West Sussex, August 27

Overall (tough 10km):

1 L Briscoe (Fitt) 36:33; 2 A Dorrington (Phoe) 37:52; 3 J Bath 38:36

Women:

1 G Moffatt (P’slade, W55) 44:17; 2 R Dekker 45:40; 3 F Cripps (Chich R, W45) 45:19

BALTONSBOROUGH 5, Glastonbury, August 28

Overall: 1 A Coombs (Wells) 26:57; 2 W Loveridge (Chard, M35) 26:59; 3 M Lusby (Wells, M35) 27:54



M70: 1 A Sprules (Frome) 34:30

M80: 1 D White 44:04; 2 L Horlock (BurnS) 44:32



Women: 1 J Carritt (High, W45) 33:37; 2 R Park (Wells, W35) 35:03; 3 H Keating (Weston) 35:52

LEOMINSTER 5km / 10km, Leominster, August 28



Overall (5km): 1 L Mason (Here C, M35) 16:53; 2 J Cooke (Here, U13) 19:29; 3 R Flutter (Meir, M55) 20:16



Women: 1 L Hands (Here C) 20:34; 2 C Hawling (Chelt, W60) 21:54; 3 A Cathrow (Shrop S, W45) 25:58



Overall (10km): 1 S Jones (U20) 37:26; 2 L Mason (Here C, M35) 38:24; 3 T Wright 39:48



Women: 1 A Holman (B’nth, W40) 45:23; 2 L Yeomans (Tel H, W55) 46:24; 3 H Carter (Builth, W55) 47:52

MONTON 5, Monton, August 28



Overall: 1 M Young (W Ches, M35) 26:21; 2 A Haney (Chorlton, M45) 27:10; 3 S Henderson (Sale, M35) 27:20



M45: 2 J Lewis 27:37

M55: 1 M Russell (Salf) 28:41



Women: 1 G Malir (Leeds C) 27:31; 2 D McVey (Wilm, W45) 30:56; 3 K Fitzpatrick (Chorlton, W35) 30:59



W65: 1 S Jones (Radc) 39:01

CLEEVE RELAYS, Inc AVON COUNTY CHAMPIONSHIP, Bristol, August 27

Bristol & West came out on top of the men’s race but it was a close-run thing, as local rivals Clevedon led for the first three laps before Alex Hill sealed it on the last 5km leg, Martin Duff reports.

He was the slowest of the Bristol quartet as openers Tom Halling and Ishmael Bradley had to give ground to Clevedon’s Jack Richardson and Jonah Murray in the first half of the race.

North Somerset had won the event in 2022 and their Will Cheek ran 16:11 on the opener for the second fastest of the race and they then had under-20 Harry Sinclair run 16:13 on the penultimate stage before they had to concede and wound up third.

It had earlier been Bristol’s B team in front thanks to a race fastest split of 15:31 by veteran Owain Jones, the 2009 Welsh cross-country champion, on the second leg, before they faded to fourth. It was Jones first outing in this race since 2015 when he ran 15:42 for second fastest.

Westbury retained their women’s title mainly thanks to their anchor leg runner Hannah Large whose 19:14 split comfortably saw them home with a fastest split time of 19:14 after Bristol had led for the first two stages.

Men (4x5km approx): 1 Bristol & West 66:40 (T Halling 16:36, M Bradley (U20) 16:29, D Ellam 16:49, A Hill 16:46); 2 Clevedon 66:47 (J Richardson 16:30, J Murray 16:23, J Last 16:36, L Murray 17:18); 3 N Somerset 68:00 (W Cheek 16:11, J Finch 17:39, H Sinclair (U20) 16:30, B Hamblin 17:56); 4 B&W B 68:21; 5 Westbury M40 68:22; 6 Westbury 68:47

Fastest: O Jones (B&W B, M40) 15:31; Cheek 16:11; Murray 16:23

U20: Bradley 16:29; T Drayton (W’bury) 17:16

M40 (4x5km approx): 1 Westbury 68:22 (M Ellis 16:25, B Wood 18:10, A Glover 17:08, P Gardener 16:39); 2 Weston 69:58; 3 Clevedon 74:46

Fastest: Jones 15:31; Ellis 16:25; Gardener 16:39

M50 (3x5km approx.): 1 Clevedon 57:05 (S Wood 17:24, M Evans 18:29, B Sharp 21:12); 2 Weston 62:10; 3 Westbury 66:20

Fastest: Wood 17:24; Evans 18:29

M60 (3x5km approx): 1 Clevedon 63:36 (A Heyes 20:18, M Dowden 21;45, C Richards 21:33); 2 Westbury 69:36; 3 Weston 78:56

Fastest: T Roper (B&W) 19:24; Heyes 20;18

Women (3x5km approx): 1 Westbury 60:29 (B Lee 20:51, T Chick 20:24, H Large 19:14); 2 B&W 61:50 (C O’Donoghue 20:01, D Sinclair 19:47, J Harrison (W65) 22:02); 3 Clevedon W35 61:53 (N Southern-Wood 21:07, J Gallagher 19:31, A James 21:15); 4 Weston W35 62:02; 5 Clevedon 62:46; 6 Weston 66:09

W35: 3 Clevedon 66:43

Fastest: Large 19:14; S Duncan (Weston, W35) 19;15; J Gallagher (Cleve, W45) 19:31

W45 (3x5km approx): 1 Westbury 67:18, J Pemble 23:28, D Hunt 23:29, S Voller 20:21); 2 Westbury W55 68:40 (J Knights 24:00, S Andrews 21:45, J Hoffen 22:55); 3 Weston 68:51

Fastest: Gallagher 19:31; Voller 20;21

W55: 2 Westbury 69:00; 3 Westbury B 70:11

Fastest: Andrews 21:45

W65 (3x5km approx): 1 Westbury 74:03 (S Masters 21:38, E Noonan 27:51, A Dockery 24:14)

Fastest: Masters 21:38; J Harrison (B&W) 22:02

ELLESMERE 10km, Merseyside, August 27

Overall:

1 J Pickett (W&B) 31:44; 2 C Rogers (Wrex) 32:42; 3 D Swain (Bir) 34:16

M65: 1 A Clarke (Osw) 39:39

M70: 1 P Johnson (Mercia) 45:54

Women:

1 R Harrison (Stoke) 40:50; 2 M Turnbull (Mald) 42:02; 3 H Thomas (Mald) 42:47

W55: 1 J Cassidy (newc St) 46:30; 2 L Yeomans (Telf) 46:57

W60: 1 J Edwards (Shrop) 47:39

W70: 1 S Johnson (Mercia) 55:22

FLEETWOOD HALD-MARATHON, Lancashire, August 27

Overall:

1 T Windley (Kesw) 72:53; 2 R Grantham (Wirral, M50) 75:28; 3 K Wilton (Salf, M40) 75:58

M60: 1 G Dale (Salf) 84:03; 2 K Lamb 91:13

Women:

1 L Blizzard (W45) 91:17; 2 I Morledge 98:24; 3 S Horobin (W35) 1:41:39

PERSHORE PLUM 10km, Worcestershire, August 27

Overall:

1 D Geisler (Worc) 33:53; 2 T Bristowe (Redditch) 34:27; 3 M Cowley (B&R) 34:46

Women:

1 N Juniper (B Pear, W354) 38:31; 2 K Coleman (Almost A, W45) 43:05; 3 J Johnson (Almost A, W35) 44:12

SEVERN BRIDGE 10km & HALF-MARATHON, Monmouthshire, August 27

Overall (10km):

1 M Rees (Swan) 33:49; 2 A Kearney (Bide) 34:19; 3 N Bennetto (FoD) 35:16

M60: 1 R Bossley (Sev) 41:15

M70: 1 J Basford (Kingsway) 44:54

TEAM: 1 Forest of Dean 48; 2 Spirit of Monmouth 199; 3 Chepstow 211

Women:

1 L Williamson Ilk) 38;42; 2 N Julkes (P Bryn, W50) 40:27; 3 H Like (P Bryn) 41:44

TEAM: 1 P Bryn 124; 2 Chepstow 324; 3 Lliswerry 365

Overall (13.1M):

1 G Stallard 72:00; 2 S Richards (P’pridd) 73:22; 3 C Moore (GWR) 73:51; 4 C Merriman-Foley (P Talbot) 74:11

M45: 1 M Gilbert (Swin) 79:01; 2 C Walsh (Swan) 79:20

M60: 1 T Marshall (Chep) 84:30

TEAM: 1 GWR 96; 2 Chepstow 287; 3 Port Talbot 305

Women:

1 C Patterson (P Bryn, W40) 87:06; 2 K Dicks (GWR) 88:45; 3 S Bell (Chep, W40) 92:30

W50: 1 S Watson (Les C) 96:17; 2 T Hill (Stroud) 97:20

TEAM: 1 GWR 57; 2 Chepstow 108

SPORT IN ACTION 10km, Carlisle, August 27

Overall:

1 D Emmerson (Border) 32:52; 2 D Holmes (Border, M40) 33:11; 3 B Riddell (Salf) 33:47

Women:

1 E Zielinska (Carlisle Tri) 42:19; 2 T Bedley (Liv) , W50) 44;24; 3 L Walker (Kesw, W40) 44:41

HEADINGTON 5, Oxfordshire, August 27

Overall:

1 A Bampton (High) 25:03; 2 M Kallenberg (Swan) 25:44; 3 M Green (Newb) 26:11; 4 M Lock (Wit) 26:19; 5 J Bolton (W’stock, M50) 26:43; 6 D Coakley 26:48

M40: 1 N Pinnell (Oxf C) 28:09

M45: 1 T Jones (Wit) 28:34

M55: 1 D Watkinson (W’stock) 30:44

M60: 1 M Turney (Chilt) 30:11; 2 P Jewell (Read RR) 30:24

M65: 1 B Green (Oxf C) 31:25

M70: 1 S Thorp (Oxf C) 35:39

M75: 1 D Parsons (Oxf C) 42:50; 2 M Rogers (Adderbury) 44:00

M80: 1 M Lambert (Alch) 51:46

U17: 1 C Morgan (Abing) 28:04

Women:

1 R Cooke (Bucks & Stowe, W50) 30:58; 2 N Gray (Read RR, W35) 31:19; 3 K Streams (Read RR, W50) 31:31; 4 K Wilkinson (W Horse, W35) 31:43

W45: 1 S Davies (Oxf C) 34:54

W50: 3 S Rendell (Abing) 32;26; 4 K Allread (Oxf C) 33:13

W55: 1 Roston (Read RR) 34:14

W65: 1 J Fabes (Abing) 38:50; 2 W Millatt (Abing) 42:16; 3 G Hueter (Oxf C) 43:21

W75: 1 P Siddons (M’head) 46:38; 2 N Blachford (Abing) 53:06

SEVERN BRIDGE 10km /HALF MARATHON, Chepstow, August 27

Overall (10km): 1 M Rees (Swan, M35) 33:49; 2 A Kearney (Bide, M35) 34:19; 3 M Bennetto (FoD) 35:16



M70: 1 J Basford (Kingsway Runners) 44:54



Women: 1 L Williamson (Ilkley) 38:42; 2 N Morgan (Chep, W55) 40:41; 3 N Julkes (Parc Bryn Bach Rc, W50) 41:27



Overall (HM): 1 G Stallard 72:00; 2 S Richards (P’pridd R) 73:22; 3 C Moore (GWR) 73:51



M60: 1 T Marshall (Chep) 84:30



Women: 1 C Patterson (Parc BB, W40) 87:06; 2 K Dicks (GWR) 88:45; 3 S Bell (Chep, W45) 92:30

LOCH NESS 24-HOUR MT TRAIL RACE, Aldourie, August 26-27

Overall (laps of 7km, age not declared): 1 I Bethune 24:11:49 (29 laps); 2 C Ashurst 23:46:43 (26); 2 R Doull (W) 21:14:41 (24); 4 S Webster 22:12:03 (24); 5 M Hoult 23:39:05 (24); 6 A Davidson (W) 24:34:16 (24); 7 R McMullen 23:08:20 (23); 8 A Morris 23:39:09 (23)

Women: 1 Doull 21:14:41 (24); 2 Davidson 24:34:16 (24); 3 M Young 224:37:30 (23); 4 T Philp 23:46:58 (20); 5 E Gailite 22:18:33 (18)

KILLIN 10km, Killin, August 26

Overall: 1 S Brember (M50) 34:11; 2 J Sharp (M40) 34:29; 3 J Wotherspoon (U20) 35:35

Women: 1 A Robertson 39:37; 2 A Aitken 39:42; 3 S Canty 40:20

W50: 1 L Tyler 41:06; 2 M McCutcheon 42:17; 3 K Aubrey 43:04

W70: A Ritchie 57:39

MEL’S UNION STREET MILE, Aberdeen, August 26



Overall (1M): 1 J Gray (C&C) 4:15; 2 O Park (C&C) 4:32; 3 R MacDonald (Metro) 4:57



Women: 1 J Bannerman (I’ness, W35) 5:06; 2 A Muir (Stone, W35) 5:51; 3 R Bryce (Stone) 6:20

PETERHEAD MILE / 3km, Peterhead, August 26



Overall (1M): 1 F Collins (P’head, U17) 5:51; 2 D West (Unatt, U17) 6:22; 3 A Smith (Unatt, U17W) 6:25



Women: 1 Smith 6:25; 2 C Pirie (P’head, U15) 6:35; 3 C Smart (P’head, U13) 7:03



Overall (3km): 1 C Urquhart (P’head, U20) 10:06; 2 C Forman (Unatt) 10:46; 3 L Morrison (P’head, M50) 11:35



Women: 1 S Strachan (P’head, W50) 13:13; 2 S McSeveney (P’head) 14:00; 3 K Donald (P’head, W50) 14:24

KIRKCALDY PROMENADE MILE, Kirkcaldy, August 25



Overall: 1 B Kinninmonth (Fife) 4:44; 2 J Greig (Fife) 4:47; 3 A Bennet (PH Racing, U20) 4:57



Women: 1 K Sandilands (Fife, U17) 5:15; 2 H Reid (Dund H, U11) 5:49; 3 L Calder (Edin, W40) 6:04

PORTRUSH 5, Portrush, August 25



Overall: 1 S Rankin (Foyle V) 27:25; 2 C McDowell (NBH, M50) 28:20; 3 O Cook (PACE, M35) 28:29



Women: 1 K Law (Ballym R) 32:01; 2 G Kearns (Foyle V) 33:17; 3 L Watters 34:10

SERPENTINE LAST FRIDAY OF THE MONTH 5km, London Hyde Park, August 25



Overall: 1 O Garrod (Belg) 15:27; 2 R Wigley (Reig) 16:25; 3 J Laybourn (High) 16:37



M50: 1 D Gillett (S Lon) 16:41

M55: 1 J Ratcliffe (Herne H) 17:57

M60: 1 S Corfield (SoC) 18:23

M65: 1 P Hall (W4H) 20:30



Women: 1 T Ferguson (WSEH, U13) 17:25; 2 B Proctor (Kent, W35) 17:51; 3 R Vallance (TVH) 18:24



W55: 1 R Hutton (S Lon) 21:03

W60: 1 L Woolhouse (Vets) 21:18

W65: 1 L Wilson (ESM) 23:39; 2 A Riddell (Serp) 24:30

W70: 1 M Rayner (W4H) 27:45; 2 N Stanford (Serp) 28:00

LAKESIDE 5km SERIES, Portsmouth, August 23



Overall: 1 M Houston (Chich, M40) 15:43; 2 J Baker (Chich, M45) 16:01; 3 T Beasley (Havant, U20) 16:03



M60: 1 R Gartland (BMH) 17:27; 2 A Turner (Liss) 18:08; 3 M Williams (Ports) 19:12

M65: 1 D Wright (Ciren) 19:47

M75: 1 M Anglim (Hard) 23:04

U17: 1 J O’Brien (Havant) 16:28

U15: 1 N Olley (Soton) 17:05



Women: 1 C Thorp (Ports, W35) 16:54; 2 L Hall (AFD) 17:06; 3 E Willmers (Win, W35) 18:22



W40: 1 E Jolley (Ports) 18:25

W50: 1 G Hoppe (Soton) 20:40

W55: 1 T Jones (BMH) 21:26

W60: 1 J Harrop (Chich) 20:24; 2 J Barclay (BA) 23:03

W65: 1 S Jones (Has B) 21:32; 2 H Dean (Chich) 21:54

MARYMASS 10km, Irvine, August 23

Overall: 1 C Ferguson (Kil’k, M35) 32:24; 2 W Ewens (Ayr S, M35) 32:40; 3 J Downey (Kil’k, U20) 33:14



Women: 1 E Creasey (Giff N) 37:54; 2 K Kelly (Troon, W45) 38:38; 3 K Wright (Cambus) 40:41



W65: 1 E Christie (Cambus) 46:10

SOUTH WEST PB SERIES 5km, Bath, August 23

Overall: 1 G Stallard (M35) 14:53; 2 H Maxwell (Bath, U17) 14:55; 3 O Jones (B&W, M40) 15:17



M50: 1 J Hodge (B&W) 17:18. M65: 1 D Bedwell (B&W) 19:56. U20: 1 J Morland (W’bury) 15:53. U17: 2 J Maxwell (Bath) 15:55



Women: 1 A Clark (Bath) 16:43; 2 S Wilson (Bath) 17:04; 3 J Rockliffe (Western Tempo, W50) 17:55



W50: 2 J Carter (Bath) 19:22.

W55: 1 A Martin (Tewkesbury RC) 20:58.

W60: 1 J Thompson (Bath) 20:09; 2 D Hier (Avon VR) 21:02

STONE 5, Stone, August 23



Overall: 1 S Crozier (Newc S) 29:02; 2 M Pratt (Trent, M40) 30:00; 3 M Eardley (Stoke, M40) 30:20



M80: 1 A Lewis (Trent) 56:44



Women: 1 A Kelly (Stoke, W35) 34:22; 2 J Stanfield (Trent, W50) 34:30; 3 S Morley (Ruge, W35) 35:14

LINCOLN WELLINGTON MILE / 3km / 5km SERIES, Lincoln, August 22



Overall (1M): 1 S Robinson (Linc W) 4:37; 2 D Hickson (Linc W) 5:09; 3 I Boyle (Linc W) 5:10



Women: 1 N McBride (Linc W, U17) 5:40; 2 H Urquhart (Linc W, U15) 6:13; 3 F Usher (Lincoln & District Runners, W60) 6:14



Overall (3km): 1 J Blount (Charn, U15) 10:45; 2 E Whitworth (Linc W, U15W) 10:50; 3 M Drummond (Unatt, U15) 10:52



Women: 1 Whitworth 10:50; 2 F Lilly (Linc W, U13) 11:36; 3 H Jackson (W&SV, U13) 11:45



Overall (5km): 1 J Wilkinson (Bing) 14:41; 2 T Carpenter (Linc W, U17) 15:31; 3 R Wilson (Linc W) 15:34



M75: 1 M Casey (Wold) 21:44



Women: 1 A Donnelly (Linc W) 16:05; 2 I Barwell (Linc W, U20) 17:15; 3 N Curtis (OTCF, W40) 17:33



W60: 1 J Davidson (GAC) 23:49

Fell races

OCHIL2000s (SHR championships counter), Stirling, August 26

Overall (33km/1770m): 1 K Jones (Dund H) 2:47:44; 2 D Dry (Shett) 3:03:01; 3 S Paterson (RTCW) 3:03:07; 4 G Malcolm (Ochil) 3:04:54; 5 R Sinclair (HHR) 3:05:59; 6 S Halsall (Shett) 3:06:04; 7 S Milton (Moray) 3:06:18; 8 J Espie (Dees R) 3:08:17; 9 A Fallas (C’thy, M40) 3:12:03; 10 H Stubbs (W’lands CC) 3:16:00; 11 F Davies (Shett) 3:16:32; 12 J Taylor (Ochil) 3:17:16; 13 K Richmond (Shett, M50) 3:18:04; 14 I Pender (Shett) 3:18:13; 15 M Wilkinson (Lauder) 3:19:21

M60: A Smith (Dees R) 3:43:48

M65: D Reid (W’lands CC) 4:23:27

TEAM (provisional): 1 Shett 32; 2 C’thy 76; 3 W’lands CC 86

Women: 1 C Macphail (Shett) 3:32:07; 2 S Hodgson (C’thy) 3:35:48; 3 E Foreman (W’lands CC) 3:48:37; 4 M Cornall (Shett) 3:49:52; 5 H Fallas (C’thy) 3:50:31; 6 A Mudge (Ochil, W50) 3:51:59; 7 E Peters (W’lands CC) 3:54:48; 8 E Downs (W’lands CC) 4:02:13; 9 R Little (Insch TR, W40) 4:09:06; 10 A McGill (Fife, W40) 4:09:11

W55: N Spinks (Dark Pk) 4:10:07

W60: H Dean (Ochil) 5:01:10

TEAM: 1 W’lands CC 18; 2 C’thy 30

TWO TOWERS (NIMRA championships counter), Happy Valley, Mourne Mountains, August 26

Overall (8M/850m): 1 A Cunningham (Mourne) 77:11; 2 J Mcatee (Mourne) 77:14; 3 J Steede (Glens, M40) 78:08; 4 S Lynch (G’more, M40) 79:15; 5 J Scott (Mourne) 80:49; 6 J Millar (Mourne) 81:02; 7 K Johnston (Armagh) 81:21; 8 J Marrs (Glens, M40) 82:16; 9 M Bishop 88:57; 10 J Proctor 89:30; 11 C Bailey (Mourne, M50) 90:42; 12 A Tees (BARF, M40) 82:09; 13 E O’Connor (Pearse) 94:42; 14 R Davidson-Kernan (BARF) 94:53; 15 A Elwood (Dur U) 94:56

M55: B Reed (E Antrim) 95:11

M65: D McGreevy (Newc) 1:45:53

TEAM (provisional): 1 Mourne 14; 2 BARF 52; 3 Newc 112; 4 B’drain 153

Women: 1 M Hell (N Belf) 98:48; 2 B Quinn (Spr’well) 1:42:03; 3 A Perry (B’drain, W50) 1:46:12; 4 S Graham (Mourne) 1:51:14; 5 C Mcintosh (W45) 1:55:29; 6 C Coffey (Newry, W40) 1:55:31; 7 A McNeill (Drom, W55) 2:01:02; 8 K Meade (Newry, W40) 2:02:51; 9 R Carolan (W45) 2:03:01; 10 P Shields (Murl, W60) 2:09:59

GOLF BALL, Rossendale, August 23

Overall (5.5M/800ft): 1 J Taylor (York) 37:35; 2 A Thornton (Howg) 39:28; 3 S Hall (Calder V) 42:15; 4 G Pemberton (Tod, M45) 42:21; 5 J Waller (Ross) 42:23; 6 M Tibbot (Sadd, W) 42:55; 7 J Whitfield (Wharf, M40) 43:00; 8 C Donnelly (Sale, M45) 43:13

M55: G Goodwin (Acc RR) 46:53

M60: G Chadderton (Horw) 52:22

M65: G Gough (Clay) 56:04

M70: T Steward (Calder V) 63:03

TEAM: 1 Ross 89; 2 Holc 128; 3 R’bottom 145

Women: 1 Tibbot 42:55; 2 R Pymm (Sadd) 50:14; 3 A Pilkington (Chorley) 52:55; 4 S Edwards (R Rose) 53:21; 5 A-M Hindle (Ross, W50) 53:42

W55: F Dyson (Sadd) 57:33

W60: J Ransome (Roch) 57:52

TEAM: 1 Sadd 14; 2 Ross 20; 3 R Rose 86

