Parliament Hill and Loughborough host two of the biggest UK track events of the summer plus news of another British age record for Shaikira King

HIGHGATE HARRIERS NIGHT OF THE 10,000m PBS INC. BRITISH CHAMPS & WORLD CHAMPS TRIALS, Parliament Hill, May 20

Men: 800: A: 1 F Hutchinson (Notts, U20) 1:50.43; 2 A Riley (B&H, U20) 1:50.44; 3 A McGill (Living, U20) 1:50.62; 4 J Minshull (Cov, U20) 1:51.39; 5 S Mills (Exe, U20) 1:51.58; 6 L Richardson (B&R, U20) 1:51.86; 7 C Mcleod (Pit, U20) 1:51.96; 8 I Rothwell (C&C, U20) 1:52.88; 9 S O’Loughnane (BMH, U20) 1:52.97. B: 1 T Waterworth (Hunts, U17) 1:52.36; 2 M Ayling (St Ed, U17) 1:52.71; 3 S Stapley (Reig, U17) 1:53.72; 4 J Kinrade (Shrews, U17) 1:54.73; 5 F Shepherd (M&M, U17) 1:55.02; 6 K Sriskandarajah (Herne H, U17) 1:55.42; 7 E Taylor (C&C, U17) 1:55.96; 8 T Ronchetti (M&M, U17) 1:58.01; 9 C Lill (Bas, U17) 1:58.74. 10,000: A: 1 P Chelimo (USA) 27:12.73; 2 V Mutai (KEN) 27:31.31; 3 T Getahon (ISR) 27:33.99; 4 E Ntakarutimana (BDI) 27:37.09; 5 R Tazawa (JPN) 27:40.40; 6 Z Zerei Kbrom (NOR, M35) 27:41.44; 7 B Zeleke (ETH, U20) 27:41.79; 8 M Abrha (Ethiopia) 27:42.03; 9 T Ahmed Al-Amri (Saudi Arabia) 27:44.33; 10 A Butchart (Centr) 27:47.43; 11 I Aouani (ITA) 27:51.00; 12 Z Panning (USA) 27:51.20; 13 Z Mahamed (Soton) 27:56.70; 14 C Diaz (Chile) 27:58.97; 15 E Gidey (IRL) 28:01.55; 16 G Ayale (ISR) 28:08.39; 17 J Eisa Mohammed (ART) 28:11.60; 18 F Abraham (DEU) 28:12.56; 19 T Bizoza (BDI, U20) 28:13.72; 20 Y Abuhay (ISR) 28:14.31; 21 M Laguera (MEX) 28:14.59; 22 O Chignell (NZL) 28:16.22; 23 N Crippa (ITA) 28:16.96; 24 A Guadia (ISR) 28:17.12; 25 E Cross (AFD) 28:27.01; 26 J Gray (C&C) 28:27.60; 27 S Frey (AUT) 28:27.86; 28 Y Chiappinelli (ITA) 28:29.06; 29 M Leach (Bed C) 28:30.69; 30 H McLuckie (SB) 28:57.18; 31 A Sharif (Liv H) 28:58.50; 32 R Allen (Leeds C) 29:05.34; 33 L Da Silva (Rfc Liegeois) 29:12.99; 34 D Casey (IRL) 29:14.77. B: 1 K Wedel (DEU) 28:51.24; 2 C Perry (Vale R) 29:17.96; 3 T Tarragano (B&H) 29:19.81; 4 N Cavagna (Italy) 29:21.94; 5 K Stamoulis (GRC) 29:23.12; 6 S Nikolaos (GRC) 29:24.07; 7 E Saleva (FIN) 29:24.32; 8 E Buck (Newk) 29:24.87; 9 M Flak (NOR) 29:25.48; 10 A Soffientini (ITA) 29:25.99; 11 S Vercauteren (BEL) 29:26.50; 12 D Evans (SB) 29:33.43; 13 J Cornish (HW) 29:33.56; 14 F McNally (Phoe) 29:44.25; 15 S Moakes (Notts) 29:44.74; 16 O Bell (Herts P) 29:46.93; 17 A Watson (Notts, M45) 29:55.36; 18 C Duffy (IRL) 29:55.67; 19 T Van Den Hurk (Netherlands) 29:57.32; 20 F Willeboordse (NLD) 30:34.79; 21 T Crickillon (Cs De La Dyle) 31:02.01. C: 1 E Tangen Gundersen (Idrettslaget Skjalg) 29:35.59; 2 P Sonzogni (Italy) 29:38.45; 3 A Bitew (ISR) 29:40.05; 4 T Crockett (Wyc P) 29:47.63; 5 S Jamaal (Lon Hth) 30:06.79; 6 T Menges (M&M) 30:17.10; 7 D Abebe (ISR) 30:19.74; 8 J Morrow (Oxf U) 30:21.93; 9 D Garbutt (Dur) 30:22.15; 10 N Bonzi (Italy) 30:22.61; 11 J O’Hara (Soton) 30:25.59; 12 R Brown (High) 30:26.16; 13 R Slade (Chilt) 30:28.63; 14 T Kasa (ISR) 30:30.52; 15 L Micallef (MLT) 30:31.39; 16 D Tuval (ISR) 30:36.57; 17 E Bovingdon (Leeds C) 30:39.11; 18 W Bryan (Soton) 30:40.56; 19 E Takele (ISR) 30:43.61; 20 T Hoogeboom (NLD) 30:49.59; 21 C Rainsford (Hean) 30:51.24; 22 J Shayler (Abing) 30:53.22; 23 J Sagar (Spen) 30:53.43; 24 S Byrne (Swin, M35) 30:57.87; 25 R Cockx (NLD) 31:21.34. D: 1 T Butler (SB) 30:25.79; 2 A Iden (Sale) 30:27.68; 3 S Fay (IRL) 30:35.20; 4 C Fielding (Sale) 30:35.51; 5 M Smith (Ashf) 30:35.55; 6 H Hart (Belg) 30:37.11; 7 O Garrod (Belg) 30:37.95; 8 L Gratton (Ruge, M35) 30:40.17; 9 J Turner (B&H) 30:51.12; 10 J Fielding (ESM) 30:55.23; 11 K Kyereme (SB, M45) 30:57.39; 12 C Greenwood (Kent, M45) 30:59.31; 13 N Valentin (France) 31:01.05; 14 A Penne Nygård (Sandnes Idrettslag, M40) 31:02.50; 15 J Hancock (Croy) 31:03.46; 16 N Moulton (Oxf U) 31:08.73; 17 P Robertson (Sale) 31:12.36; 18 J Woodcock-Shaw (Leeds C) 31:12.93; 19 N Dennis (Long E) 31:13.83; 20 R Page (Linc W) 31:21.86; 21 A Lennan (Soton) 31:22.73; 22 P Crout (SB) 31:23.58; 23 N Kevern (Brack) 31:28.93; 24 J McGraw (BRAT) 31:28.95; 25 B Savill (Lewes) 31:37.98. E: 1 H Smith (Salis) 30:52.07; 2 C O’Neill (Soton) 30:54.46; 3 C Gibbens (Inv EK) 30:58.81; 4 G Rice (Jer) 31:08.57; 5 D Hastie (Gala, M40) 31:14.49; 6 M Salter (Leeds C) 31:18.61; 7 J Carter (Tip, M35) 31:28.62; 8 J Bakker (NLD) 31:35.43; 9 J Nixon (St Ed, M35) 31:35.99; 10 K Barnes (Craw) 31:37.30; 11 T Harrison (C&C) 31:39.58; 12 S Jackson (Sun, M40) 31:40.16; 14 A Mussett (Col H, M50) 31:46.33; 17 M Eccles (Bure, M40) 31:49.59; 19 J Hotham (VP&TH, M35) 31:53.72; 20 G Jayasuriya (M&C, M35) 31:54.24; 25 M Rees (Swan, M35) 32:18.38; 29 N Torry (Kent, M45) 32:29.88; 30 T Beedell (WG&EL, M35) 32:32.65; 34 R Haw (Long E, M35) 32:55.35. F: 1 I Hopkins (IRL) 31:36.48; 3 R Price (Read, M40) 31:47.59; 4 J Poole (Serp, M40) 31:48.61; 10 J Suttle (B&W, M35) 32:22.02; 17 S Gardner (Belg, M35) 32:43.79; 23 I Muller (NLD, M40) 33:36.78

Women: 800: A: 1 I Downes (Shrews, U20) 2:05.95; 2 A Lloyd (Wig D, U20) 2:07.02; 3 A Stratton (B’burn, U20) 2:07.03; 4 C McCloy (Roth, U17) 2:07.65; 5 G Tuesday (Lewes, U17) 2:08.91; 6 A Svihalkova (TVH, U17) 2:10.55; 7 N Wynn (WG&EL, U15) 2:11.47; 8 E Fryer (SMR, U20) 2:13.94. B: 1 J March (Barn, U15) 2:10.90; 2 H Ovens (Fife, U17) 2:12.91; 3 L Wilson (SB, U17) 2:13.20; 4 M Barlow (B&B, U17) 2:13.57; 5 E Oliphant (S Factor, U15) 2:14.32; 6 L Wright (Herne H, U17) 2:14.94; 7 I Harrison (HW, U15) 2:15.56; 8 P Taylor (Win, U15) 2:16.96. 10,000: A: 1 M Adane (ETH) 29:59.03; 2 W Kelati (USA) 31:04.16; 3 N Battocletti (ITA) 31:06.42; 4 J Warner-Judd (B’burn) 31:09.28; 5 H Feysa (ETH) 31:09.85; 6 M Dattke (DEU) 31:10.21; 7 S Harrison (Charn) 31:11.40; 8 E Kurgat (USA) 31:12.10; 9 C Richardsson (FIN) 31:12.78; 10 A Markovc (Wake) 31:17.81; 11 F Niyomukunzi (BDI) 31:27.47; 12 A Donnelly (Linc W) 32:10.16; 13 B Bjeljac (HRV) 32:28.67; 14 A Goodall (Edin) 32:29.71; 15 C Wikström (SWE) 32:31.62; 16 L Ayel (ETH) 32:33.59; 17 V Ockenden (Swan) 32:34.16; 18 R Murray (Bed C) 32:36.32; 19 S Jonkman (NLD) 32:45.56; 20 L Reid (Ton) 32:54.55; 21 C Evans (P’pridd R) 33:14.72; 22 B Kidger (Phoe) 33:24.24; 23 S Astin (Belg) 33:29.39; 24 A Luijten (NLD) 33:33.40; 25 L Small (AFD) 33:34.71; 26 N Taschimowitz (SB) 33:40.13; 27 T McCormick (Vale R) 33:42.79; 28 J Gruppen (NLD) 33:44.00; 29 L McNeil (Hallam) 33:44.64; 30 H Dixon (Camb H) 33:46.38; 31 S Duarte (S Clube De Braga) 33:46.72; 32 K Wood (York) 33:47.14; 33 C Dannatt (C’ley) 34:02.35; 34 S Pennycook (Fife) 34:08.62; 35 K Estlea (AFD) 34:34.34; 36 M Jordan-Lee (AFD) 34:35.26. B: 1 J Walsh (Leeds C) 34:05.15; 2 C Las Heras (ESP) 34:09.77; 3 R Wiseman (Bas, W40) 34:10.88; 4 C McKnespiey (Leeds C) 34:22.33; 5 I Hamoudi (US TALENCE*) 34:29.94; 6 K Risvig (DNK) 34:36.92; 7 H Viner (High) 34:49.02; 8 M Van Gelder (NLD) 35:02.02; 9 V De Vries (NLD) 35:02.47; 10 E Moyes (AFD) 35:08.42; 11 D Donegan (IRL) 35:14.73; 12 Š Gonza (Slovenia) 35:15.55; 13 I Pickett (Oxf C) 35:16.70; 14 A Henriksen (NOR) 35:21.42; 15 V Ingham (Poole R, W35) 35:26.41; 16 M Bø (NOR) 35:41.51; 17 B Murray (THH) 36:12.93; 18 R Whyte-Wilding (Lewes) 36:17.23; 19 E Mackinnon (Cambus) 36:17.83; 20 S Winstone (Soton, W35) 36:18.99; 21 A Boniface (Read) 36:22.77; 22 R Owen (LonelyGoat) 36:25.28; 23 J Penn (NSP) 36:52.45; 24 M Velazquez Lopez (Beste Iruña Atletismo Taldea, W45) 37:07.85; 25 P Oliver (Cov) 37:17.00; 26 O Desborough (Lon Hth) 37:21.13; 27 S Hylleberg (Sparta Atletik) 37:25.82; 28 E Weber (Netherlands) 37:27.15; 29 F Hughes (UTS, W35) 37:41.08; 30 M Chapple (Guern) 37:41.54; 31 H Cox (Fulham) 37:49.54; 32 K Thornton (High) 37:54.17; 33 N Beadle (Oxf U) 38:18.45; 34 L Bromilow (Mil K, W40) 38:22.20; 35 E Hardy (R’well, W40) 38:23.44; 36 E Bull (Reig) 38:27.75

LOUGHBOROUGH INTERNATIONAL, Loughborough, May 21



Former world heptathlon champion Katarina Johnson-Thompson made a welcome appearance and looks in good early season form as she won her hurdles race in 13.73. She also threw 13.13m in the shot – a distance she has only bettered outdoors in the last five years in the 2019 World Championships and 2021 Olympics. She later ran as part of England’s winning 4x400m relay team for 3:37.03.

Imani Lansiquot won the 100m by two metres in 11.32/-0.7.

Rio Mitcham, who ran for Britain’s gold medal winning team in the European Championships 4x400m heats, made a superb 2023 race debut with an encouraging 46.13 PB.

World junior 800m finalist Sam Reardon set a big PB in another 400m race as he improved to 46.13.

Kate Axford, already a hockey international, made a successful international track debut as she won her first 3000m race in 9:06.02 with junior star Innes FitzGerald third in 9:09.45. No other European under-20 has broken 9:15 so far this summer.

Jude Bright-Davies won the triple jump with a 16.28m PB.

Pick of the throws were the 73.43m hammer PB victory for Jake Norris and the 60.73m discus win for Nick Percy.

Joe Dunderdale went top of the UK javelin rankings with a 74.22m victory.

Men: 100 (-1.8): 1 O Bromby (Soton) 10.56; 2 E Jones (Liv PS) 10.61; 3 A Robertson (Sale) 10.71; 4 R Thomas-Riley (Cov, U20) 10.79. GA (0.0): 1 D Morgan-Harrison (KuH) 10.48; 2 A Morgan-Harrison (KuH) 10.56; 3 J Ferguson (Shef/Dearn) 10.57; 4 S Baffour (Cov) 10.60; 5 T Panton (Woking) 10.70. GB (-0.4): 1 C Miller (HW) 10.61; 2 D Lingard (Camb H, U20) 10.62; 3 E Harbias-Wiltshire (NEB) 10.75. 200 (-1.3): 1 A Haydock-Wilson (WSEH) 21.35; 2 L Dorrell (AFD) 21.54; 3 S Baffour (Cov) 21.60. GA (-1.3): 1 J Ferguson (Shef/Dearn) 21.15; 2 J Hanson (Woking) 21.36; 3 C Miller (HW) 21.46; 4 D Kinlock (Croy) 21.54; 5 D Offiah (TVH) 21.57. GB (-1.6): 1 D Chapman (Shef/Dearn) 21.39; 2 B Higgins (Shef/Dearn) 21.41; 3 J Watson-Brown (SB) 21.49; 4 L Thompson (Shef/Dearn) 21.57; 5 A Thomas (Brack) 21.64. GC (-1.0): 1 T Panton (Woking) 21.53; 2 D Patterson (Glas Sc Sp, U20) 21.76; 4 C Nealon-Richards (Cov, U20) 21.98. 400: 1 R Mitcham (Bir) 46.13; 2 V Dos Santos Soares (TVH) 46.92; 3 D Putnam (B&B) 46.95; 4 N Baker (Craw) 47.25; 5 K Alexander (Jag) 48.10; 6 T Hockley (Harrow, U20) 48.57. GA: 1 S Reardon (B&B) 46.33; 2 A Cooper (Harrow) 47.23; 3 D Danylenko (Swan) 47.47; 4 S Derbyshire (Stoke) 47.48; 5 B Hawkes (Leam) 47.96; 6 C Bailey (Ips) 48.31. GB: 1 T Evans (Newk) 48.08; 2 B Arrey (Liv H) 48.15; 3 M Fagbenle (Bexley) 48.69; 4 H Dalbal (Shef/Dearn) 48.79; 6 D Purton (M&M, U20) 48.91. GC: 1 E Agyare (E&H) 47.43; 2 B Swift (Lough S) 47.58; 3 A Beck (Win, U20) 47.68; 4 J Campbell (WG&EL) 48.45; 5 G Kelly (Jag) 48.46; 6 M Buckner (Brack) 48.58. GD: 1 T Hunter (Sale) 48.37; 2 J Hocking (Traff) 48.73; 4 J Spencer (R&N) 48.97. 800: 1 A Harrington (B&B) 1:48.63; 2 B Claridge (Abing) 1:49.02; 3 D Race (Gate, U20) 1:49.16; 4 S Coppard (Ton) 1:50.02; 5 J Davies (Bath) 1:50.21; 6 C Crick (Ton) 1:50.35; 7 B Murphy (Ton) 1:50.49; 8 K Elliott (Falk) 1:50.84. G: 1 R Elston (Charn) 1:51.96; 3 K Crawford (A’deen, U20) 1:53.22; 6 W Steadman (Chelm, U20) 1:55.58. 1500: 1 J Gumm (Phoe) 3:47.13; 2 J Fiddaman (Blyth) 3:49.54; 3 T Shaw (York, U20) 3:51.13; 4 G Keen (C&C, U20) 3:53.01. Mile: 1 J Heneghan (P’pridd R) 4:05.46; 2 J Dempsey (SB) 4:06.85; 3 D Bebbington (B’burn) 4:07.79; 4 A Melloy (C&C) 4:08.00; 5 K Imroth (SB) 4:08.38; 6 D Galloway (Tel, U20) 4:09.73; 10 N Potter (NEB) 4:11.75. 3000: 1 M Heyden (AFD) 8:06.73; 2 A Kinloch (Ton) 8:07.54; 3 T Cooke (Win) 8:07.68; 4 E Bird (Poole, U20) 8:09.66; 5 J Goodwin (Bed C) 8:11.57; 6 C Harper (Giff N, U20) 8:12.28; 7 J Kingston (Ton) 8:13.20; 8 B Moore (WSEH) 8:16.86; 9 L Sheppard Brown (Card) 8:21.58; 10 B Pye (H&P, U20) 8:22.11; 11 J Small (Ashf, U20) 8:24.67; 12 F Kavanagh (Lough S) 8:25.16; 13 F Jennings (Bide) 8:26.29; 14 C Smith (Notts) 8:26.86; 15 L Small (Ashf, U20) 8:27.47. 110H (0.0): 1 C Fillery (WG&EL) 14.07; 2 E Gomes (SB) 14.19; 3 J Agbodza (S’end) 14.21; 4 M Perera (Harrow) 14.38; 5 T Wilcock (N’pton) 14.39; 6 G O’Donnell 14.72; 7 A Hoole (Tm E Loth) 14.74. G (-1.7): 1 C Fillery (WG&EL) 14.01; 2 T Wilcock (N’pton) 14.13; 3 C Holder (Sutt) 14.63; 4 E Bradley (Sale) 14.72; 5 M Behan (Unattached) 14.72; 6 B Ince (Oxf C) 15.22; 7 S Bates (Nun) 15.29; 8 D Naylor (C&N) 15.30. 400H: 1 J Lawrie (WG&EL) 51.15; 2 C McAlister (TVH) 51.30; 3 G Seery (B&B) 51.64; 4 J Faulds (R&N) 52.07; 5 O Okoh (Chelm, U20) 52.69. GA: 1 S Lunt (Wirr, U20) 52.10; 2 T Pitkin (Have) 52.93; 3 H Christian (G&G, U20) 52.94; 4 W Ritchie-Moulin (Bir) 53.22; 5 M Schopp (Harrow) 53.51; 6 P Lockwood (Lewes) 55.61. GB: 1 J Greenhalgh (Shef/Dearn) 53.47; 2 J Blanc (Have, U20) 54.61; 3 L Dronfield (B&B, U20) 54.69; 4 I Ogunlade (Herne H) 54.99; 5 J Houghton (Swan) 56.68. 3000SC: 1 F Daly (IRL) 8:49.59; 2 T Bridger (C&C) 8:57.60; 3 S Costley (Soton) 9:03.75; 4 A Kirk-Smith (WG&EL) 9:05.98; 5 T Fawden (High) 9:07.05; 6 E Moran (Exe) 9:14.91; 7 M Cameron (TVH) 9:18.05; 8 S Mc Ginley (IRL) 9:26.22; 9 M Campion (Notts) 9:26.50; 10 L Harris (IRL) 9:39.86; 11 L Birdseye (WSEH, U20) 9:40.23; 12 P Noonan (IRL) 9:43.68. 4×100: 1 GB U23 39.83; 2 ENG 40.10; 3 GBR U20 40.18; 4 NAL 40.28; 5 SCO 40.38; 6 WAL 42.25. 4×400: 1 ENG 3:04.73; 2 Lough S 3:04.77; 3 NAL 3:07.04; 4 Great Britain 3:11.44; 5 WAL 3:12.06; 6 SCO 3:12.90; 7 GB U20 3:13.91. HJ: 1 A Coward (SB) 2.19; 2 W Grimsey (WG&EL) 2.12; 3 D Duruaku (Harrow) 2.12; 4 T Ademuwagun (TVH) 2.12; 5 K Aguocha (B&B) 2.08; 6 E Glyde (Ply, U20) 2.08; 7= L Ball (Yate, U20) 2.04; 7= K Jack (SB, U20) 2.04; 7= J Walecki (C&T, U20) 2.04; 10 S Davies (Swan, U20) 1.95. PV: 1 R Miranda (ESM) 5.10; 2 G Heppinstall (Shef/Dearn) 5.10; 3 R Nairne (Jag) 5.10; 4 L Benjamin (Sale, U20) 5.00; 5 J Phipps (Bir) 5.00; 6 N Cole (Shef/Dearn) 4.75; 7 M Bowler (BRAT) 4.60. LJ: 1 A Farquharson (Bir) 7.65/1.1; 2 J Roach (NEB) 7.65/1.0; 3 D Ryan (WSEH) 7.43/1.7; 4 A Schenini (Giff N) 7.40/1.9; 5 S Khogali (WG&EL) 7.32/1.2; 6 O Adepegba (NEB, U20) 7.31/0.0; 7 C Henderson (Edin) 7.00/0.0; 8 B Parker (A’dare, U17) 7.00/-0.1; 9 S Danson (Traff, U20) 6.85/-1.4. TJ: 1 J Bright-Davies (TVH) 16.28/1.9; 2 A Yeo (KuH) 16.02/0.3; 3 M Nevers (Notts) 15.74/-1.0; 4 T Dronfield (B&B) 15.40/0.0; 5 J Gilkes (Bir) 15.37/0.0; 6 D Akinradewo (Traff, U20) 15.32/2.5; – D Akinradewo (Traff, U20) 15.29/1.9; 7 D Igbokwe (WSEH) 15.20/1.3; 8 B Ajala (Jag) 15.06/1.6. SP: 1 Y Zatat (WG&EL) 18.40; 2 P Swan (Corn) 17.16; 3 A Knight (Soton) 17.00; 4 G Beard (NEB, M40) 16.26; 5 K Aubrey (Harrow) 16.17; 6 G Hyde (Harrow) 15.95; 7 D Claydon (B&B) 14.98. SP: 1 I Delaney (Prest, U20) 16.92; 2 M Jenkins (P’broke, U20) 15.10. DT: 1 N Percy (SB) 60.73; 2 G Thompson (SB) 58.74; 3 D Greaves (Charn, M40) 58.15; 4 H Walsh (Swan) 54.00; 5 C Osammor (Shef/Dearn) 53.64; 6 C Scott (Soton, M35) 52.47; 7 J Tomlinson (Bir) 51.96; 8 J Douglas (Soton) 51.82. DT: 1 T Gannon (WSEH, U20) 48.49. HT: 1 J Norris (WSEH) 73.43; 2 C Murch (Bir) 71.89; 3 B Hawkes (B&B) 67.07; 4 J Paget (TVH) 64.68; 5 O Jones (Liv H) 64.55. HT: 1 O Merrett (Yate, U20) 69.11. JT: 1 J Dunderdale (Shef/Dearn) 74.22; 2 B East (Team K) 72.03; 3 C Evans (Banb, U20) 68.49; 4 G Millar (Bir) 68.48; 5 D Bainbridge (SB) 67.34; 6 C Taylor (Harrow, U20) 66.82; 7 T Hewson (And) 66.80



U20: 110H (-1.3): 1 D Goriola (B&B) 13.96; 2 J Purbrick (SB) 14.15; 3 R Hedman (SB) 14.20



U17: 400H: 1 O Parker (R&N, U20) 52.61; 2 D Gumbs (WSEH, U20) 54.51; 3 N Maczugowski (Ply) 55.35



Women: 100 (-0.7): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.32; 2 A Bell (Jag) 11.55; 3 A Hunt (Charn) 11.61; 4 J Eze (Gate, U20) 11.63; 5 E Carr (Mil K) 11.87; 6 L Ashmeade (Wake) 11.87; 7 H Longden (Card) 11.88. GA (-3.0): 1 A Sibbons (NEB) 11.91; 2 H Gode (Leeds C) 11.91; 3 F Agyapong (NEB) 12.04; 4 R Regis (BFTTA, U20) 12.05; 5 C Pemberton (Bir) 12.06; 6 A Pipi (E&H) 12.12. GC (0.0): 1 S Malone (Jag) 11.99; 3 T Rizzo (Herts P, U17) 12.25. 200 (-1.2): 1 C Pemberton (Bir) 23.61; 2 S Eduan (Sale, U20) 23.68; 3 A Hunt (Charn) 23.70; 4 S Walton (Horw, U20) 23.89; 5 H Brier (Swan) 24.18; 6 J Moss (Gate) 24.24; 7 L Garland (Jag) 24.79. GA (-1.2): 1 B Williams (E&H) 23.60; 2 A Sibbons (NEB) 23.82; 3 F Agyapong (NEB) 23.83; 4 R Bennett (Gate) 24.01; 5 A Fashanu (SB) 24.50. GB (-0.1): 1 C Wingfield (Card) 24.52; 2 M Whapples (SSH) 24.66; 3 M King (Ips, U20) 24.84. 400: 1 C McAulay (Traff) 52.68; 2 S Bundy-Davies (Traff) 53.27; 3 N Harrison (Stock H) 53.50; 4 L Evans (B&B) 54.42; 5 M Abichi (E&H) 54.84; 6 J Astill (SNH, U20) 55.29. GA: 1 P Malik (Harrow) 54.34; 2 F Roberts (Menai) 54.69; 3 E Blakey (Der) 54.97; 4 E Alderson (Liv H) 55.15; 5 S Harry (Belg) 55.65. GB: 1 C Kelsey (M’bro, U20) 55.38; 2 I Andrei (Harrow) 55.63; 4 S Barrett (R&N, U17) 56.93; 5 K Dacosta (B’burn, U17) 57.12. 800: 1 K Mhlanga (Herts P) 2:04.19; 2 E Greenway (Clee, U20) 2:04.30; 3 R Hawker (Card) 2:05.68; 4 H Cameron (A’deen) 2:06.23; 5 M Hudson (Der) 2:06.23; 6 B Morley (Leeds C) 2:07.27. 1500: 1 T Simpson (Shef/Dearn) 4:25.19; 2 K Pye (AFD, U17) 4:26.07; 5 M Freeland (Mil K, U20) 4:36.39. Mile: 1 N Bridson Hubbard (B&B) 4:50.53; 2 L Church (Read) 4:51.93; 3 A Mann (Win, U20) 4:56.59; 4 A Hancock (Read) 4:56.84; 5 S Livingstone (Exe, U20) 4:56.91. 3000: 1 K Axford (Belg) 9:06.02; 2 K Bains 9:06.60; 3 I Fitzgerald (Exe, U20) 9:09.45; 4 M Davies (Sale) 9:10.94; 5 A Davies (Carm) 9:16.62; 6 H Irwin (C&C) 9:19.69; 7 G Carson (Mid U) 9:20.55; 8 S Nicholls (Wells, U20) 9:37.89; 9 B Gunn (Bir) 9:38.92; 10 J Spilsbury (Sale) 9:39.74; 11 H Seager (Charn) 9:40.34; 12 M Harris (Chelm, U20) 9:47.79; 13 L Huxley (Prest, U20) 9:50.56; 14 R Woodhams (Kend) 9:57.52; 15 E Loosley (C&C, U20) 10:11.03. 100H (-0.7): 1 J Blundell (B&W) 13.52; 2 A Pawlett (Traff) 13.58; 3 M Jessop (SB) 13.74; 4 J Davidson (A’deen) 13.78; 5 A Barrett (Traff) 13.87; 6 L Evans (Card) 14.05; 7 K Holt (K&P, U20) 14.06; 8 J Smith (WSEH) 14.08. GA (-1.0): 1 K Johnson-Thompson (Liv H) 13.73; 2 M McIntosh (Harrow, U20) 13.80; 3 J Duncton (Bir, U20) 13.84; 4 J O’Dowda (NEB) 13.92; 5 J Smith (WSEH) 14.01; 6 M Cluley (B&B) 14.06; 7 H Mills (And) 14.26; 8 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 14.60. GB (-1.6): 1 A Barrett (Traff) 13.86; 2 J Clark (Traff) 14.05; 3 G Morgan (Card Arch) 14.51; 4 V Morgan (KuH) 14.72; 5 Z Lucas (Notts) 14.76; 6 Y Uwakwe (E&H) 14.82. 400H: 1 H McLean (SB) 56.92; 2 J Tappin (TVH) 57.77; 3 N Kendall (TVH) 57.93; 4 E Newnham (SB, U20) 58.37; 5 K McGrory (IRL) 58.74; 6 E Craig (Jag) 60.98; 7 C Granville (Swan) 63.76. GA: 1 O Brennan (WSEH) 58.66; 2 E Okoro (Bir) 58.81; 3 S Elliss (B&B) 58.92; 4 S Okoro (Have, U20) 60.16; 5 A Briggs-Goode (Notts) 60.17; 6 H Plumptre (Bir) 60.31. GB: 1 M Coxon (Roth) 60.93; 2 A Wilson (Win, U17) 61.99; 3 M Swingler (B&H) 61.99; 4 D Clarke (Worc) 62.38; 5 L Clifford (Soton) 62.75. GC: 1 H Mason (Sale, U20) 61.88; 2 R Zaghloul (Lough S) 62.80; 3 E Jeffery (W’borne, U20) 62.97; 4 M Willis (Norw, U20) 63.25; 5 J Mitchell (WG&EL) 64.14; 6 Z Smith (Newk, U17) 65.39. 3000SC: 1 S Lawrence (Croy) 10:06.56; 2 A Murray-Gourlay (Taun) 10:24.48; 3 H Reynolds (Norw, U20) 10:32.92; 4 A Wills (Brack) 10:35.85; 5 N Thomson (Ton) 10:45.43; 6 E Weir (THH) 10:52.93; 7 I King (Mil K) 11:17.99. 4×100: 1 GBR U23 43.91; 2 GBR 43.95; 3 GBR U20 44.57; 4 SCO 45.95; 5 NAL 46.01; 6 Lough S 47.74. 4×400: 1 ENG 3:37.03; 2 WAL 3:39.69; 3 GBR U20 3:40.46; 4 Lough S 3:40.93; 5 NAL 3:43.09; 6 SCO 3:45.42. HJ: 1 L Zialor (Mil K) 1.84; 2 E Madden Forman (Traff) 1.78; 3 D Kealy (Card) 1.78; 4 H Mills (And) 1.72; 5 G Garber (Leeds C, U20) 1.72; 6= L Evans (Card) 1.67; 6= J Hilditch (Jag, U20) 1.67. PV: 1 J Spencer-Smith (Harrow) 4.25; 2 N Hooper (Bir) 4.00; 3 J Robinson (WSEH) 4.00; 4 S Ashurst (Sale) 4.00; 5 E McCartney (WG&EL) 4.00; 6 S Dowson (B&B) 3.90; 7 N Munir (Wyc P) 3.75; 8 F Miloro (SinA) 3.75; 9 C O’Neill (Bir, U20) 3.60. LJ: 1 M Palmer (TVH) 6.28/0.1; 2 A Irozuru (Sale) 6.27/0.0; 3 L Fellows (WSEH, U20) 6.20/1.0; 4 R Chapman (Card) 6.04/0.0; 5 J Smith (WSEH) 5.98/0.2; 6 A Pawlett (Traff) 5.85/3.1; 7 B Ironside (B’mth) 5.82/1.1; 8 S McCarthy (IRL) 5.80/0.5; – A Pawlett (Traff) 5.77/1.2. TJ: 1 L Hulland (TVH) 12.81/1.0; 2 G Forde-Wells (R&N) 12.53/2.0; 3 A Omitowoju (Harrow) 12.51/1.0; 4 A Warre (WSEH, U20) 12.38/1.5; 5 A Gray (And, U20) 12.25/0.0; 6 R Robinson (N Dev) 12.03/1.5; 7 J Hulland (Sheff U) 11.93/-0.3; 8 L White (Ayr S, U20) 11.60/0.3. SP: 1 A Strickler (TVH) 17.25; 2 M Walsh (IRL) 15.42; 3 T Tchoudja (Shett) 15.33; 4 S Merritt (Shef/Dearn) 14.34; 5 C Agyepong (B&B, U20) 14.30; 6 J Hopkins (Chelm) 14.07; 7 S Fortune (Dees) 13.95; 8 A Pawlett (Traff) 13.61; 9 K Johnson-Thompson (Liv H) 13.13. DT: 1 K Law (Sale, W35) 56.30; 2 A Holder (WSEH) 55.45; 3 S Duquemin (SB) 53.28; 4 Z Obamakinwa (B&B, U20) 52.85; 5 P Dowson (WSEH) 52.80; 6 T Tunstall (Harrow) 49.33; 7 N Fogarty (TVH) 48.94; 8 S Evans (Carm, U20) 37.97. HT: 1 C Payne (Read) 66.33; 2 K Presswell (TVH) 65.52; 3 K Head (NEB) 62.16; 4 D Broom (WG&EL) 56.56; 5 Z Price (Liv H) 56.07; 6 A McAuslan-Kelly (TVH, U20) 53.78; 7 F Palmer (Card) 52.07; 8 L Murray (Swale, U20) 50.83. JT: 1 L Farley (B&B) 56.73; 2 B Walton (B&B) 56.66; 3 E Dibble (Harrow) 51.72; 4 K McCarrell (Tudo Elite) 50.32; 5 S Hamilton (B&W, U20) 49.54; 6 E Hamplett (Bir) 46.50; 7 D Russell (Jag, U20) 43.97; 8 J O’Dowda (NEB) 40.44; 9 H Arnold (B&B) 38.78



U18: 100H (-0.6): 1 T Brown (Sale, U17) 13.73; 2 S Lisk (Card Arch, U20) 14.45; 3 L Noble (Dees, U17) 14.54; 4 K Brant (Burt, U17) 14.68

SOUTHERN COUNTIES VETERANS LEAGUE – SOUTH LONDON DIVISION, Ewell, May 22

M35: 800: 1 J Hiorns (Notts) 2:03.9. 3000: 1 M Harris (E&E, M45) 9:34.5; 2 S Winder (E&E, M50) 9:35.4; 8 J Foley (HW, M55) 10:25.3. SP: 1 B Fuller (E&E, M45) 11.21. HT: 1 B Fuller (E&E, M45) 38.46



M50: 200: 1 M White (HW, M55) 26.1. 3000: 1 S Winder (E&E) 9:56.3; 4 S Corfield (SoC, M60) 10:46.4. PV: 1= M Roberts (K&P) 3.00; 1= J Andrews (E&E, M55) 3.00. HT: 1 N Barton (S Lon, M60) 35.04



M60: 200: 1 D Crouch (E&E, M70) 30.8. PV: 1 D Blunt (E&E, M65) 2.50. SP: 1 N Barton (S Lon) 10.75



W35 women: 200: A: 2 A Bates (E&E, W55) 30.7. 800: 1 D Norman (E&E, W45) 2:33.9; 5 L Thomas (HW, W55) 2:48.3. 3000: 5 L Thomas (HW, W55) 12:21.4; 8 V Filsell (THH, W55) 12:29.3. LJ: 1 D Norman (E&E, W45) 4.80. JT: 1 D Norman (E&E, W45) 31.80



W50: 200: 1 L Thomas (HW, W55) 30.9; 3 A Nelson (E&E, W70) 36.1

INVICTA EAST KENT AC OPEN MEETING, Canterbury, May 22



Mixed events: 100: r4 (-0.6): 2 T Junaid-evans (Dartf, U13W) 13.19; 3 M Adkins (Inv EK, U13W) 13.24. 200: r3 (0.3): 2 M Adkins (Inv EK, U13W) 27.64. 3000: 3 R McDonnell (Deal TC, W45) 10:49.79. SP: 2 S Bundy (Inv EK, U13) 10.94. HT: 1 B Gates (Swale, U15) 34.77



U15 boys: 80H (0.3): 1 O Downs (Inv EK) 11.80



U13 girls: 70H (1.7): 1 T Junaid-evans (Dartf) 11.55

AZTEC TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, May 21

Mixed events: 100: r4 (1.2): 1 I Lowe (Guern, U17W) 12.39. LJ: 2 D Garland (Guern, M40) 6.21/1.1. JT: 1 A Higgins (Guern, W) 36.25; 3 U Maisch (Guern, W45) 29.81. JT: 1 D Doherty (Guern, W50) 27.76

Men: 110H (0.6): 1 P Curtis (Guern) 15.64; 2 D Garland (Guern, M40) 16.51

M60: 300H: 1 C Chalmers (Guern) 49.80

DEVON OPEN 2, Plymouth, May 21

U15 mixed events: 200: r1 (0.0): 1 K Little (Torb, U15W) 25.66



U13: LJ: r2A: 1 S Deol (Read, U13W) 4.47



Men: 100 (1.8): 4 I Allen (Yeov O, M55) 12.69. JT: B: 1 B Jones (Taun, U20) 59.02



Mixed events: 200 (0.0): 1 I Allen (Yeov O, M55) 26.28. LJ: E: 1 I Allen (Yeov O, M55) 5.41



U17: 100H (0.0): 1 J Taylor (Exe) 13.52



U13: 800: 1 t Hennessey (Tav) 2:17.08



Women: DT: 1 N Evans-Shields (Ply, U17) 41.04; 3 C Doney (Tav, U15) 28.29. HT: 1 H Gellatly (Ply) 47.40; 2 Z Dakin (Swan) 44.66



U17: 100 (0.2): 1 O Hayes (Torb) 12.34. HT: 1 P Milburn (Tav) 54.07; 2 L Hess (Tav) 43.47; 4 T Brown (Tav, U15) 37.78; 5 H Stead (Tav, U15) 34.24

15: 100: r2 (2.3): 1 K Little (Torb) 12.47

SCOTTISH ATHLETICS JUMPS & THROWS GRAND PRIX 2, Grangemouth, May 21

Mixed events: HJ: A: 2 R Carvel (Centr, U13W) 1.45. PV: A: 3 G Cooke (Edin, W40) 2.80. LJ: A: 1 S Mackenzie (Pit) 7.30/0.0; 2 L Whyte (Scottish Schs, U17) 6.65/0.0. TJ: A: 2 R Taylor (VPCG, W) 11.29/-1.3. SP: A: 1 M Porterfield (VPCG, W40) 12.31. SP: A: 1 N Pegrum (C’nauld, U15W) 11.07; 2 M Robb (Pit, U13) 10.57; 3 C Cameron (VPCG, W60) 9.01. DT: A: 1 H Elliott (Jag, W) 36.68; 3 A Kennedy (Kil’k, U17W) 31.25; 4 M Robb (Pit, U13) 26.93; 9 C Cameron (VPCG, W60) 24.52. HT: A: 5 I Walters (Unatt, W65) 21.73



Men: SP: A: 1 B Robb (Pit, U17) 13.32. DT: A: 1 B Robb (Pit, U17) 43.15. HT: B: 1 D Little (Glas C, M40) 42.32. HT: B: 1 C Hendry (VPCG, U20) 52.46; 2 R Rogers (Dund H, M50) 37.07; 3 D Rose (Dund H, U20) 36.85; 4 C MacLennan (I’ness, U20) 36.76; 5 G Farrell (VPCG, M55) 31.09. HT: B: 1 D McClelland (Law, U17) 43.98. JT: A: 1 Z Fearn (I’ness, U20) 53.79; 2 S Hopper (Centr, U20) 49.91



U20: SP: A: 1 L Mitchell (Kil’k) 13.13. DT: A: 1 L Mitchell (Kil’k) 39.79



Women: HT: B: 1 R MacLennan (I’ness) 49.44. JT: A: 2 L Brown (Falk, W50) 24.00



U17: HT: B: 2 J Gillon (Law, U15) 37.32

WELSH INTER-CLUB CHALLENGE 1 (WEST DIVISION), Neath, May 21

U15 mixed events: PV: 4 G Davies (Swan, U13W) 2.15. HT: 1 A Mitchell (Neath, U15W) 41.43; 2 E Cooper (Neath, U15W) 41.11; 3 S Haeney (Neath, U15W) 40.40



U13 girls: LJ: 1 R Chasweka (Swan) 4.68/-1.0

MIDLAND COUNTIES LEAGUE, May 20

DIVISION 1, Gloucester



Men: 400: A: 1 S Numeiri (R&N, U20) 49.14. B: 2 J Colclough (BRAT, M40) 51.95. 1500: B: 3 M Ince (BRAT, M45) 4:29.41. 5000: A: 3 R de-Camps (Glouc) 14:24.00. B: 3 M Ince (BRAT, M45) 14:24.00. 2000SC: A: 1 J Stolberg (BRAT) 6:16.18; 2 S Millward (Glouc, M40) 6:36.60; 3 T Brinkley (R&N, U20) 6:37.66. B: 1 J Tilley (Glouc, M50) 7:28.61. HJ: A: 1 H Whyley (Notts) 2.00. B: 1 C Barker (R&N, M35) 1.70. LJ: A: 1 J Townley (Glouc) 6.92/3.2. TJ: A: 1 J Townley (Glouc) 14.41/3.2; 2 N Aboagye (Notts, U20) 13.71/3.1; 3 J Wright (B&W) 13.60/1.9. SP: A: 1 G Winter (Glouc) 14.79. B: 1 R McKenna (R&N, M45) 10.84. DT: A: 1 G Winter (Glouc) 41.98. B: 1 B Campion (Glouc) 41.66. HT: A: 1 J Turner (C&S) 49.13; 3 A Nisbet (R&N, M50) 34.16. B: 1 K Murch (R&N, M60) 30.85. JT: A: 1 F Bishop-Timings (R&N) 59.93; 2 R Palmer (Notts) 56.18. B: 1 K Murch (R&N, M60) 38.90



Women: 100: B (-1.7): 4 E Ruddock (R&N, W45) 13.59. 400: A: 5 E Ruddock (R&N, W45) 62.97. 800: A: 1 H Sanigar (B&W, U17) 2:13.88. 1500: B: 3 S Everitt (B&W, W55) 5:20.34. C: 1 L Tait-Harris (BRAT, W50) 5:05.58. 5000: A: 2 L Tait-Harris (BRAT, W50) 19:39.60; 3 C Jolliffe (B&W, W55) 20:12.90. 400H: A: 1 A Pye (C&S) 60.7; 2 B Tshibola (BRAT, U17) 65.7. 4×100: 1 C&S 48.92. 4×400: 1 Notts 4:09.92. PV: A: 1 N Perry (B&W, U20) 3.40; 2 A Taylor (Notts, U20) 3.10. LJ: A: 1 P Ngouopou (Glouc) 5.88; 2 R Ford (B&W, U17) 5.53. B: 3 J Willoughby (Glouc, W55) 4.64. TJ: A: 1 P Ngouopou (Glouc) 12.51/2.4. B: 1 J Willoughby (Glouc, W55) 10.28/1.8; 3 A Kerr (B&W, W40) 9.28/0.9. SP: B: 4 D Murch (R&N, W60) 7.61. DT: A: 1 E Bue (Glouc) 40.66; 4 D Murch (R&N, W60) 21.28. HT: A: 1 A Crossdale (Notts) 55.80; 2 E Thrall (Glouc) 47.30; 5 K Bailey (BRAT, W40) 33.60. B: 1 P Bean (Notts) 50.35; 2 C Stallard (Glouc) 43.28; 3 D Murch (R&N, W60) 29.35. JT: A: 1 K Davies (Glouc) 38.39; 2 A Kerr (B&W, W40) 29.50; 3 E Katsogianni (R&N, W50) 24.26. B: 2 D Murch (R&N, W60) 18.98

DIVISION 3, Leamington

Men: 800: B: 3 L O’Gorman (B&R, M35) 2:04.3; 5 D Jones (Strat, M70) 2:59.3. 400H: A: 1 M Fonseca (Leic C) 55.7. 2000SC: A: 1 R Connor (Stoke) 6:25.5. B: 1 M Eardley (Stoke, M40) 6:36.8. PV: A: 2 M Davies (Newp, M65) 2.40. B: 1 F Williams-Stein (Leam, U17) 3.80. C: 1 T Craincourt (Leam, M35) 3.70. TJ: A: 1 Z Cale (Leam, U20) 13.02. SP: A: 1 F Francis (Leic C) 13.92; 2 D Ralson (Abing, M45) 11.37. DT: A: 1 F Francis (Leic C) 41.45. HT: A: 1 A Virsics (Leam, M35) 54.68



Women: 100: A (3.5): 1 T Cox (Abing) 11.8. B (1.2): 3 P Williams (Strat, W50) 13.4. 800: A: 3 G Parnell (Newp, W40) 2:24.1. 1500: A: 1 E Powell (Abing, U17) 4:40.3; 3 G Parnell (Newp, W40) 5:09.4. B: 1 M Vernon (Stoke, W50) 5:10.8. 5000: A: 1 O Martin (Abing, U20) 17:27.0. 100H: A (0.9): 2 P Williams (Strat, W50) 17.4. 2000SC: A: 1 A Aberley-Barker (Stoke, U20) 7:34.9; 2 E Bexson (Strat, W45) 9:17.4. HJ: B: 1 P Williams (Strat, W50) 1.30. PV: ns: 1 E Wilkinson (Cov, U17) 2.90. LJ: B: 5 J Wakelam (B&R, W60) 3.42. SP: A: 1 E Francis (Leic C) 12.46; 2 P Williams (Strat, W50) 11.16. DT: A: 1 E Francis (Leic C) 41.29; 3 P Williams (Strat, W50) 23.32. JT: A: 1 S De Kremer (Leam) 40.34; 2 P Williams (Strat, W50) 30.48. B: 1 L Ashbourne (Leam) 38.98

NORTHERN TRACK & FIELD LEAGUE, May 20

WEST 1S, Macclesfield



Men: 100: A (0.0): 3 D Bradley (C&N, M45) 11.4. B (-3.6): 5 A Leigh (C&N, M55) 12.5. 200: A (0.3): 3 D Bradley (C&N, M45) 23.3. B (-1.6): 4 A Leigh (C&N, M55) 25.5. 400: A: 2 J Davis (Liv H, U17) 50.8. 110H: A (-0.7): 1 A Batila-Mountsompa (Liv H) 15.6. HJ: A: 1 W Jackson (Wig D, U20) 2.00; 2 S Clarkson (Liv PS) 2.00. PV: A: 1 A Pritchard (Macc, M40) 3.30. DT: A: 2 A Pritchard (Macc, M40) 34.17



Women: 1500: A: 2 F Sharpley (Macc, W35) 4:58.3. HJ: A: 1 L Byrne (S’port W, U17) 1.65. DT: A: 1 A Peers (Liv PS) 41.40; 2 K Coupland (S’port W, W45) 28.39. HT: A: 1 C Bird (Macc, W35) 36.79

SOUTHERN ATHLETICS LEAGUE, May 20

DIVISION 1, Colchester

Men: 100: A: 3 S Juwe (WSEH, M40) 11.2. ns1: 5 J Smith (PNV, M50) 12.6. 200: A: 5 S Juwe (WSEH, M40) 22.9. 400: A: 1 S Chevous (Ips, U17) 49.8. 800: ns: 2 N Laud (Ips, M45) 2:06.8. 3000: A: 3 G Crush (Norw, M45) 9:05.9. 110H: A: 1 B Reed (Chelm) 15.3. 400H: A: 1 D Benjamin (WSEH, M35) 56.7. B: 2 D Scurrell (Ips, M45) 65.4. 4×100: 1 B&H 43.6. 4×400: 1 Ips 3:22.2; 2 WSEH 3:25.9. HJ: A: 1 T Hewes (Chelm) 2.05; 2 D Phillips (PNV, U20) 1.90. SP: A: 1 K Wilson (Chelm) 14.12; 2 J Wadman (B&H) 14.07; 4 S Achurch (PNV, M45) 10.95. B: 1 R Skedd (Chelm, M40) 12.41. DT: A: 1 E Udechuku (C&T, M40) 45.12; 2 K Wilson (Chelm) 44.39; 3 O Beach (B&H) 41.56; 4 S Achurch (PNV, M45) 34.17. B: 1 R Skedd (Chelm, M40) 37.78. HT: A: 1 O Graham (SB) 59.99; 2 Y Bobash (Chelm, M35) 49.38; 3 S Achurch (PNV, M45) 37.89. JT: A: 1 R Skedd (Chelm, M40) 50.40; 2 C Winter (Norw, U20) 48.93. B: 1 S Achurch (PNV, M45) 40.64



Women: 100: A: 1 K Mensah (Chelm, U20) 11.9; 2 S Grace (Norw) 12.0; 3 N Quainoo (WSEH, U17) 12.4. 200: A: 1 K Mensah (Chelm, U20) 23.9; 2 S Grace (Norw) 24.2. B: 1 N Quainoo (WSEH, U17) 25.4; 5 C Smith (PNV, W45) 27.0. 400: ns: 1 C Smith (PNV, W45) 63.8. 4×100: 1 WSEH 49.0; 2 Chelm 49.8. TJ: A: 1 A Purcell (B&H, U20) 11.01. SP: A: 1 J Hopkins (Chelm) 13.83; 2 B Hall (PNV) 11.60. B: 1 M Hopkins (Chelm, U20) 13.33. DT: A: 1 A Holder (WSEH) 53.25; 4 S Hewitt (B&H, W45) 31.59; 6 C Graham (Ips, U20) 30.98. B: 1 A Jenkins (PNV, W45) 29.48; 3 J Smith (WSEH, W55) 27.00. ns: 1 S Quinn (Chelm, W65) 24.89. HT: A: 1 A Jenkins (PNV, W45) 43.01; 5 J Smith (WSEH, W55) 30.72. B: 3 S Quinn (Chelm, W65) 24.13. JT: A: 1 H Lewington (WSEH, U20) 41.46

DIVISION 2 NORTH & EAST, Hornchurch, May 20



Men: 3000: A: 1 J Connor (Have, M40) 9:02.0. ns: 2 J Barker (Have, M55) 10:23.5. HJ: A: 1 C Seago (Thurr, U20) 1.90. PV: A: 1 L Williams (Have, M35) 3.60. ns: 1 S Tufton (Have, M70) 2.50. SP: B: 1 M Bishop (Have, M55) 10.15



Women: 100: B: 5 H James (Serp, W70) 18.6. 1500: A: 5 C Elms (Kent, W55) 5:05.3. B: 1 G Bailey (Have, W35) 4:58.4. 3000: A: 2 L Russell (High, U20) 10:09.0; 3 L Reed (Have, W35) 10:24.5. 100H: A: 1 C Williams (Have, W35) 14.8. 2000SC: A: 1 M Campbell (Have) 7:39.1; 4 J Farrell (Thurr, W55) 9:55.5. B: 2 V Brown (Serp, W45) 9:22.9. LJ: A: 1 E Harvey (Dartf) 5.63. DT: A: 1 K Ennis (Have, U20) 33.10. B: 2 S Lawrence (Thurr, W50) 25.86. HT: A: 3 S Lawrence (Thurr, W50) 32.42. JT: A: 2 S Martinez-Roura (High, W50) 26.53

DIVISION 2 NORTH & EAST, Lee Valley



Men: 100: B (2.0): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 10.79. ns2 (3.4): 6 T Carter (Camb H, M70) 14.48. 200: A (1.5): 5 A Osei (Lon Hth, M35) 23.43. B (0.6): 1 E Lowe (VP&TH, U20) 21.95. ns1 (2.4): 4 W Odele (Camb H, M55) 26.53; 5 T Carter (Camb H, M70) 29.93. 400: A: 5 W Odele (Camb H, M55) 57.96. 800: A: 3 C Loudon (Camb H, M35) 2:01.51. 110H: A (1.2): 1 G Vaughan (WG&EL) 14.58; 5 M Lloyd (Bexley, M40) 17.33. 400H: A: 1 S Garrett (Victoria Park & Tower Hamlets) 55.26. HJ: A: 1 M Lloyd (Bexley, M40) 1.90; 2 T Cherry (Dac, U20) 1.90. LJ: B: 2 M Lawrence (Lon Hth, M50) 5.47. TJ: A: 1 W Williams (WG&EL, U20) 13.31; 5 M Lawrence (Lon Hth, M50) 11.00. DT: A: 1 C Linque (WG&EL, M35) 40.93; 3 A Kruszewski (Camb H, M60) 33.18. HT: A: 1 J Hamblin (London Heathside) 58.24; 2 G Stander (WG&EL, M45) 40.92. JT: A: 1 G Stander (WG&EL, M45) 52.93; 2 A O’Connell (Dac, U20) 49.39



Women: 100: A (2.8): 1 M Wamba (VP&TH, U20) 11.94; 2 D Aderinto (Camb H) 12.04. 200: A (2.1): 1 M Wamba (VP&TH, U20) 24.46; 3 F Assah (Camb H, U17) 25.44. 400: A: 2 N O’Regan (Lon Hth, W35) 62.48. 3000: A: 5 C Findlay (Dac, W60) 13:18.22. 100H: A (3.2): 1 M Glassner (VP&TH) 14.73. 4×100: 1 Camb H 49.08; 2 VP&TH 49.31; 3 WG&EL 50.00. TJ: A: 1 N DaSilva (VP&TH, U17) 11.02. SP: A: 1 M Berndt (Bexley, W40) 10.20. DT: A: 1 M Berndt (Bexley, W40) 32.77. HT: A: 1 S Sikiru (WG&EL) 51.47. JT: A: 1 K Bateman Foley (WG&EL) 41.82

DIVISION 2 NORTH & EAST, St. Ives



Men: 100: A (5.0): 1 L Dollard (Bas) 10.6. B (3.2): 3 Y Opaleye (Hunts, M50) 12.5. PV: A: 1 H Casey (E&H, U17) 4.20. HT: A: 1 S Burke (Hunts, M50) 33.47. B: 1 B Ellingham (Hunts, M55) 31.18. JT: A: 3 K Digpal (Hunts, M55) 34.01. B: 2 S Maxwell (E&H, M60) 35.89



Women: 100: A (2.7): 1 T Thompson (E&H) 11.9. 400: B: 3 C Feely (SNH, W60) 77.0. 800: A: 3 C Feely (SNH, W60) 2:57.0. 2000SC: A: 2 C Feely (SNH, W60) 10:07.4. PV: A: 2 S Pedley (Hunts, W55) 1.80. LJ: A: 1 S Bambridge (Hunts, U20) 5.59. TJ: B: 1 S Reed (SNH, W55) 8.22. DT: A: 1 M Harrison (E&H, W35) 32.37. HT: A: 1 L Taylor (SNH) 45.48

DIVISION 3 NORTH, Milton Keynes

Men: 800: A: 1 P Davis (Lut, M45) 1:59.6. 1500: A: 2 S Smith (C&C, M45) 4:31.4. 3000: B: 1 S Smith (C&C, M45) 9:16.2. HJ: A: 4= S Vandermark (C&C, M55) 1.50. SP: A: 1 C Dyrmishi (Shef/Dearn) 13.41; 4 C Kent (W Suff, M45) 10.93. DT: A: 1 I Mere (Camb U) 41.71. HT: A: 1 D Burrell (Lut, M55) 31.76



Women: HJ: A: 3 S McGivern (C&C, W45) 1.35. TJ: A: 2 A Moindrot (C&C, W40) 9.64. SP: B: 4 S Ingham (Bigg, W65) 6.35. DT: A: 1 B Fryer (C&C) 37.11; 2 E Beales (Mil K, W50) 35.65. B: 4 S Ingham (Bigg, W65) 16.52. JT: A: 1 J Schoenecker (C&C) 41.36; 2 O Hyndman (W Suff, U20) 37.92

DIVISION 3 NORTH, Watford



Men: 800: B: 2 S Prosser (Herts P, M40) 2:06.2. 1500: A: 2 J Nears (Col H, M45) 4:31.2. 3000SC: A: 3 G Ramsay (FVS, M50) 11:24.8. TJ: A: 1 M Cox (Herts P, U20) 13.00. SP: A: 1 B Praim-Singh (S’end) 13.40. HT: A: 1 B Praim-Singh (S’end) 55.99; 3 J Kingwell (Herts P, M50) 38.49. JT: A: 1 P Cooper (Col H, M45) 52.18



Women: 3000: A: 1 L Belshaw (Col H, U17) 9:33.6; 2 H Mussen (Wat J, W45) 10:50.3. HJ: A: 5 R Zeffertt (SB, W60) 1.15. PV: A: 1 R Zeffertt (SB, W60) 2.10. TJ: A: 4 R Zeffertt (SB, W60) 7.29. SP: A: 1 C Holdsworth (Col H, W35) 11.61. HT: A: 1 C Holdsworth (Col H, W35) 37.32. JT: A: 1 E Meakins (Herts P) 41.83

DIVISION 3 WEST, Poole



Men: 800: A: 1 L Byrne (Swin, M40) 2:01.2. 3000SC: A: 1 J Grose (Poole) 9:46.6; 2 H Woods (Swin, U20) 10:03.0. B: 1 T Jackson (W’borne, U20) 10:10.7. PV: A: 1 D Pearson (W’borne, M55) 3.40



Women: 400: A: 1 J Collinson (Poole, U17) 59.7. HJ: A: 3 T Gribble (Ply, W50) 1.30. PV: A: 1 T Carter (W’borne, W50) 2.40. TJ: A: 3 T Gribble (Ply, W50) 8.03. SP: A: 1 C Edwards (Ply, W35) 11.09. DT: A: 1 E Koppert (Dorset, U20) 31.06

MIKE LEONARD MEMORIAL OPEN MEETING, Stantonbury, May 21



Mixed events: 100: r1: 1 D Lago (Mil K, U20W) 12.1. 200: r2: 3 D Halapciuc (Redway, M40) 23.4. LJ: A: 5 Y Aspden (WSEH, U13W) 4.46. JT: 1 A Moffat (Mil K, M50) 35.07; 2 G Wallace (Rad, M55) 33.71. JT: 1 H Swanepoel (Mil K, U15) 41.58; 2 R Chivers (Mil K, W) 37.11. JT: 1 A Jones (Mil K, U17W) 50.94

ASHFORD AC JUMPS & THROWS OPEN MEETING, Ashford, May 18



U15 mixed events: LJ: 1 D Leadbeater (Ashf) 5.87



Mixed events: PV: 3 Z Gabryelow (Dartf, U13W) 2.10

AAAC OPEN GRADED – MEETING 2, Aberdeen, May 17

Mixed events: 100: r4 (-0.1): 6 F Davidson (A’deen, W50) 14.19. 3000: 1 J Needs (A’deen, U15W) 10:52.01



Men: 3000SC: 1 C Brock (A’deen, U20) 9:45.54; 2 F Thomson (A’deen) 9:49.67



U17: SP: 1 B Robb (Pit) 13.78



U13: DT: 1 M Robb (Pit) 27.15



M55: SP: 1 E McKenzie (A’deen) 11.04

BMC REGIONAL RACES, Loughborough, May 17

Shaikira King followed up her UK age 14 best at 800m with one at 1500m with a stunning 4:18.86, a time well inside the European under-20 qualifying mark.

Men: 800: A: 4 A Fox (KuH, U20) 1:54.01; 7 C West (Linc W, U20) 1:55.74. B: 1 E Grime (Salf, U15) 1:55.69. Ht: 2 E Withnall (Burt, U15) 2:03.61; 3 D Locker (Kett, M45) 2:04.71. 1500: A: 6 L Small (Ashf, U20) 3:53.43; 8 J Reynolds (Card, U20) 3:55.09; 13 S Hodgson (WSEH, U20) 3:57.92. 3000: A: 1 M Price (Bir) 8:32.36; 2 Q Miell-Ingram (Rad, U20) 8:35.64; 12 T Ash (PNV, U17) 8:53.78



Mixed events: 800: D: 1 J Tyrrell (W&SV, U15) 2:05.82; 3 E Brooks (Linc W, U20W) 2:12.80; 5 M Freeland (Mil K, U20W) 2:13.86; 6 L Creaby (Blyth, U17W) 2:14.24; 7 S Oak (Roth, M50) 2:14.34. E: 2 B Trow (Shrews, U17W) 2:13.83; 3 V Rudkin (W&SV, U15W) 2:13.90. 1500: B: 7 N Homer (W&SV, U15) 4:14.68; 9 A Elliott (Stoke, U15) 4:17.74; 11 S King (W&SV, U17W) 4:18.86; 12 S Collins (Notts, U15) 4:18.91. C: 6 L Power (W&SV, U15W) 4:38.54; 7 O McGhee (R&N, U15W) 4:39.58; 8 I Porter (Linc W, U15W) 4:41.90. D: 1 E Whitworth (Linc W, U15W) 4:44.35. 3000: B: 1 A Samuels (W&B, W) 9:10.89; 4 A Teasdale (Kilb, U17W) 9:38.67; 5 I McGowan (Banb, U17W) 9:39.19; 7 M Muddle (Charn, U15) 9:43.80; 8 I Barwell (Linc W, U20W) 9:46.04; 11 P Lamb (W&SV, U17W) 9:59.29; 14 J Potter (Charn, W40) 10:08.99; 16 M Trueman (Burt, U20W) 10:14.59; 21 R Jones (Helpston, W40) 10:57.07

CHARNWOOD AC OPENS, Loughborough, May 17

Mixed events: 100: r1 (0.6): 7 T Wells (Corby, M70) 15.97. r5 (1.6): 4 A Hunter (KuH, M60) 13.17. r7 (1.4): 5 M White (Mans, M50) 12.57. r8 (1.5): 1 J Smith (B&W) 10.60. 200: r6 (0.2): 1 J Carrott (Charn, U20) 21.70. 300: r2: 1 E Taylor (PNV, U20W) 40.06. PV: 1 M Bowler (BRAT) 4.80; 2 F Williams-Stein (Leam, U17) 3.60; 4 N Clarke (Lewes, U20W) 3.20; 5 L Pinchess (Notts, U20W) 3.20; 7 L Cherry (Charn, U20W) 3.10; 8 E Wilkinson (Cov, U17W) 2.90; 11 T McManus (Bir, U15W) 2.50. LJ: B: 11 F Lilly (Linc W, U13W) 4.32. SP: B: 1 L Capes (PNV, U15) 16.67; 2 A Pawlett (Traff, W) 13.57; 3 E Moorhouse (Harrow, W) 12.26; 4 L Church (PNV, W) 11.48; 5 H Adams (KuH, W) 11.24



Men: SP: B: 1 K Aubrey (Harrow) 16.78; 2 C Dyrmishi (Shef/Dearn) 13.56. DT: B: 1 J Hedger (Bir, M35) 50.07



U20: SP: B: 1 D Capes (PNV) 15.30. DT: B: 1 D Brennan (Barns) 45.52; 2 P Harewood (SB) 43.28



M50: DT: A: 1 A Mills (Kett) 39.07



Women: DT: B: 1 S Duquemin (SB) 54.24; 2 T Tunstall (Harrow) 48.48; 3 A Baltazar-Hall (SB) 42.42; 4 A Brown (Have) 41.43

BMC GOLD STANDARD RACES, Watford, May 17

Phoebe Gill strengthened her hold on third place in the UK under-17 all-time rankings with a PB 2:03.10.

World under-20 finalist Sam Reardon won the 800m in 1:47.82 as Daniel Howells and Jeremy Dempsey were also inside 1:48 and remarkably for the latter it was his first sub-1:50.

Ian Crowe-Wright won the 1500m in 3:41.20.

Men: 800: A: 1 S Reardon (B&B) 1:47.82; 2 D Howells (AFD) 1:47.92; 3 J Dempsey (SB) 1:47.94; 4 M Snowdon (Ips) 1:50.97; 5 S Gee (Sale) 1:51.31. B: 1 H Jonas (Norw, U20) 1:51.82; 3 M Bishop (TVH, U20) 1:53.13; 5 C Mcleod (Pit, U20) 1:54.00. 1500: A: 1 I Crowe-Wright (B&H) 3:41.20; 2 C Wheeler (MKDP) 3:43.81; 3 J Beeks (BMH) 3:45.24; 4 G Wheeler (MKDP) 3:45.35; 7 W Rabjohns (Poole, U20) 3:49.21; 9 J Keir (Inv EK, U20) 3:53.58

Women: 800: A: 1 P Gill (St Alb, U17) 2:03.10; 2 I Ives (Bas) 2:07.64; 3 A Bennett (Kett, U20) 2:08.04; 4 M Deadman (BMH) 2:09.23. 1500: A: 1 A Wright (Phoe) 4:22.53; 2 K Lowery (Warr) 4:23.03; 3 A Shipley (MKDP) 4:24.52; 4 E Hartnett (IRL) 4:25.01; 5 A Nerurkar (Phoe) 4:25.13; 6 S Monk (G&G) 4:25.16; 7 H Parker (E&H) 4:26.63; 8 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 4:30.24

WATFORD HARRIERS OPEN GRADED MEETINGS, Watford, May 17



Mixed events: 400: r1: 6 E Caux (EMAC, W65) 80.76. r2: 1 D Benjamin (WSEH, M35) 50.43; 7 Z Doyle (Wyc P, W40) 62.25. 800: r1: 7 C Anthony (St Ed, W60) 2:49.93. r5: 4 M Cursons (Harrow, M60) 2:26.08. r7: 8 K Gorman (Chilt, U13W) 2:25.79. r9: 5 L Smith (B&B, U15W) 2:15.62; 8 P Taylor (Win, U15W) 2:16.54. r10: 6 K Bryan (B&B, U13W) 2:17.64; 7 O Chilton (Mil K, U15W) 2:17.72; 9 Z Doyle (Wyc P, W40) 2:18.10. r11: 3 F East (Ports, U17W) 2:11.36; 4 J March (Barn, U15W) 2:11.87; 7 M Mairs-Ingram (SB, U17W) 2:14.36; 8 B Taylor (St Ed, U15W) 2:14.39; 10 L Wilkinson (Chilt, U17W) 2:14.60; 12 L Macdonald (VP&TH, U17W) 2:15.78. r12: 7 L Hawkins (Soton, W) 2:08.95. r13: 5 J Davies (Soton, M40) 2:05.20. r15: 2 E Pinder (Chilt, U17) 1:57.63. r16: 5 J Dunne (Chich, U17) 1:57.65; 6 G Stubbs (SB, U17) 1:57.87; 7 I Jessop-Tranter (Chilt, U17) 1:58.81. r17: 3 D Smith (St Alb, U20) 1:55.66

MIDLAND VETERANS LEAGUE – NORTH, Birmingham, May 17

M35 men: LJ: 1 J Poxon (Burt) 5.80



M40: 3000: 1 O Corea (Bir, M45) 9:21.8



M60: 200 (0.0): 1 P Williams (Stoke) 27.4. 3000: 1 M Eustace (C&S) 11:11.4. HT: 1 R Bacon (Tel) 41.20; 2 M Roberts (C&S) 37.72



W35 women: 800: 1 L Dawson (Stoke, W45) 2:32.2



W40: 200 (1.0): 1 M Thomas (Bir, W50) 28.2



W50: 200 (0.6): 1 A Virgo (RSC, W55) 31.1; 2 J Rogers (Bir, W55) 31.3. 800: 1 M Vernon (Stoke) 2:37.7. TJ: ns: 1 M Garland (Worc, W60) 8.82. SP: 1 M Thomas (Bir) 9.88; 3 L Foster (RSC, W60) 7.89



W60: 3000: 1 C Kilkenny (C&S, W70) 14:05.6. LJ: ns: 1 M Garland (Worc) 4.29. HT: 1 L Foster (RSC) 25.96; 2 P Higgins (Tel, W65) 18.47



W70: 200 (1.3): 1 J Kelsall (Burt) 39.2

ROSENHEIM LEAGUE – WEST, Kingston, May 17

Men: 400: 3 D Awde (Woking, M35) 52.3. 2000SC: 3 S Winder (E&E, M50) 7:18.7. HJ: 2 K Kazemaks (Woking, M35) 1.70. LJ: 2 D Awde (Woking, M35) 5.86



Mixed events: 100: ns: 6 T Hardman (SMR, M60) 13.5; 12 A Nelson (E&E, W70) 17.3. 200: ns: 8 A Nelson (E&E, W70) 37.3. 400: ns: 3 A Other (Unatt, M55) 57.4



U20: SP: ns: 1 A Pama (Lon Sch) 14.47



Women: 100: 3 H Godsell (B&B, W65) 15.1. 200: 4 H Godsell (B&B, W65) 31.8. JT: 1 N Bell (Walton) 40.81



U20: 1500SC: ns: 2 S Duval (RSC) 5:22.3



U17: 1500SC: ns: 3 I Perry (Herne H) 5:39.4



BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, May 16



The 2018 Commonwealth Games finalist Sarah McDonald ran her first 800m race for four years and finished a few metres ahead of former European champion Lynsey Sharp.

Men: 800: A: 1 S MacKay (Shet) 1:49.50; 2 J Young (Morp) 1:49.65; 3 M Wharton (Sale) 1:49.81; 4 C Crick (Ton) 1:49.85; 5 E Savage (Sale, U20) 1:50.40; 6 D Bebbington (B’burn) 1:51.55. B: 1 B Sandilands (Fife) 1:51.39; 5 P Griffith (Vale R, U20) 1:53.69. C: 2 C Campbell (Tm E Loth, U20) 1:54.00; 4 J Morgan (Menai, U20) 1:54.97; 5 D Carney (Vale R, U20) 1:55.78. 1500: A: 1 A Botterill (York) 3:42.04; 2 J Cann (NEB) 3:45.57; 3 C Harper (Giff N, U20) 3:45.62; 4 T Nyabadza (Harm, U20) 3:46.77; 5 J Armstrong (Sun) 3:47.09; 6 E Savage (Sale, U20) 3:47.17; 7 C Bell (Hallam) 3:48.40; 8 G Couttie (H’gate, U20) 3:50.26. B: 1 A McGill (Living, U20) 3:46.32; 2 W Singleton (Shrews, U20) 3:50.12; 3 B Pye (H&P, U20) 3:51.34; 6 A Thomson (Fife, U20) 3:53.40. C: 2 L Beagley (Living, U20) 3:54.68; 5 R Marshall (Fife, U20) 3:57.03



Women: 800: A: 1 S McDonald (Bir) 2:04.24; 2 L Sharp (Edin) 2:04.71; 3 M Hudson (Der) 2:05.24; 4 I Downes (Shrews, U20) 2:05.24; 5 E Simpson (Shef/Dearn) 2:05.79; 6 L Keisler (Law) 2:08.82. B: 2 G MacDonald (A’deen, U20) 2:12.70; 4 M McClelland-Brooks (I’clyde, U17) 2:14.02; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:14.41

TRAFFORD GRAND PRIX, Stretford, May 16

U15 mixed events: 800: r1: 1 F Dobson Emmas (Traff) 2:03.54; 2 A Bedford (Roth) 2:05.83. r2: 1 K Harrison-Sargent (Hal, U15W) 2:16.72; 3 I Goodman (Chor ATC, U15W) 2:17.75



Mixed events: 800: r3: 3 T Corwood (Vale R, U17) 1:59.54. r6: 3 O Clarke (Cors, U20W) 2:11.46. r7: 2 L Armitage (Sale, U20W) 2:13.78. 1500: r1: 1 M Clark (Prest, U17) 3:58.57; 6 T Hodgson (Hal, M35) 4:03.05. r2: 11 A Lloyd (Wig D, U20W) 4:26.33. r3: 2 J Lark (W Ches, U17W) 4:24.29; 3 B Barlow (Manc H, W) 4:24.68; 5 A Stratton (B’burn, U20W) 4:25.36; 8 E Inch (Shef/Dearn, U20W) 4:36.22. 3000: r1: 1 S Charlton (Walls) 8:18.05; 2 H Wakefield (Salf) 8:22.58; 3 M Clisham (Cov) 8:25.04; 4 R Harrison (Liv PS) 8:29.98; 6 T Jones (Wirr, U20) 8:34.97; 7 T Humphries (Bord H) 8:36.94; 8 J Rees Gara (Wig D, U20) 8:37.39; 9 B Quinton (Warr) 8:39.32; 14 J Marwood (Warr, U17) 8:51.35; 15 E Walker (Edin, W) 8:52.08; 17 B Lima (Salf, M40) 8:56.21; 19 A Millard (Inv EK, W) 8:58.93; 20 M Devlin (Chorlton, M35) 8:59.47. r2: 4 J Cleaver (Ross, M40) 9:12.91; 8 P Stone (M’bro, W) 9:16.48; 13 E Curran (Leeds C, W) 9:37.02; 15 L Huxley (Prest, U20W) 9:38.89; 16 F Stapleton (SB, W) 9:42.62. r3: 2 H Weedall (Vale R, U20W) 9:57.32; 9 D Slattery (Salf, U17W) 10:14.49. SP: 1 C Unsworth (Traff, U20) 14.00; 2 D Cripps (Worc, M50) 11.01. SP: 1 S Thompson (Sale, W) 13.43. DT: 1 N Wedderman (Liv H) 44.38. DT: 1 B Steel (S’port W, U20) 47.59; 2 S Valentine (Traff, U20) 38.50. DT: 1 B Robb (Pit, U17) 44.28; 2 D Cripps (Worc, M50) 35.03. DT: 1 C Braka (Traff, U20W) 40.46; 2 J Pyatt (Traff, W) 38.77; 3 C Rimmer (Shef/Dearn, W) 37.26



Men: 400H: 1 J Webster (Liv H) 54.36



Women: 100H: 1 L Noble (Dees, U17) 14.78. 400H: 1 J Turner (Amber) 56.49; 2 C Esegbona (Traff) 63.67

