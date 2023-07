Our selection of the week’s best track results included detailed results from a great national event at Manchester

UK ATHLETICS CHAMPIONSHIPS MANCHESTER, Sportcity, July 8-9

Event reports from the event can be found here, with all the results below.

Men

100 (0.0): 1 Z Hughes (SB) 10.03; 2 R Prescod (E&H) 10.14; 3 E Amo-Dadzie (WG&EL) 10.18; 4 J Azu (Card) 10.28; 5 C Ujah (E&H) 10.31; 6 N Walsh (Sale) 10.37; 7 O Bromby (Soton) 10.38; 8 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.49. SF1 (0.3): 1 E Amo-Dadzie (WG&EL) 10.15; 2 C Ujah (E&H) 10.24; 3 N Walsh (Sale) 10.24; 4 E Jones (Liv PS) 10.36; 5 A Clayton (Giff N) 10.39; 6 K Aiken (SB) 10.56; 7 D Hammond (Card) 10.62; 8 M Damoah (B&B) 10.69. SF2 (0.9): 1 R Prescod (E&H) 10.09; 2 O Bromby (Soton) 10.27; 3 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.33; 4 M Francis (W&B) 10.33; 5 T Ramdhan (Bexley) 10.43; 6 K Awe (Inv EK) 10.50; 7 J Seacombe (Worth) 10.68. SF3 (0.3): 1 Z Hughes (SB) 10.06; 2 J Azu (Card) 10.08; 3 A Thomas (Brack) 10.35; 4 R Glave (Croy) 10.37; 5 B Mingeli (Camb H) 10.53; 6 D Offiah (TVH) 10.56; 7 J Brown (Card) 10.70. Ht1 (1.3): 1 E Jones (Liv PS) 10.37; 2 J Seacombe (Worth) 10.57; 3 J Smith (B&W) 10.58; 4 T Ogunkanmi (NEB) 10.58; 5 C Lawson (SB) 10.69. Ht2 (2.4): 1 A Thomas (Brack) 10.40; 2 D Hammond (Card) 10.51; 3 Z Plummer (SB) 10.53; 4 H Nwoke (Liv H) 10.65; 5 D Beadsley (Swan) 10.67; 6 F Waugh (Jag) 10.69; 7 K Gowan-Wade (B&B) 10.73. Ht3 (1.0): 1 M Francis (W&B) 10.30; 2 T Ramdhan (Bexley) 10.42; 3 O Edoburun (SB) 10.45; 4 A Campbell (Bir) 10.60; 5 M Onilogbo (NEB, U20) 10.65; 7 R Earle (TVH, U20) 10.77. Ht4 (2.4): 1 N Walsh (Sale) 10.16; 2 K Awe (Inv EK) 10.31; 3 M Damoah (B&B) 10.50; 4 C Winchester-Wright (Linc W) 10.61; 5 S Osewa (Belg) 10.61. Ht5 (1.0): 1 H Aikines-Aryeetey (Sutt) 10.32; 2 B Mingeli (Camb H) 10.50; 3 K Opara (Linc W) 10.59; 4 C O’Donnell (Jag) 10.67; 5 A Jolaoso (B&B) 10.70; 6 H Christer (BMH, U20) 10.70. Ht6 (1.3): 1 A Clayton (Giff N) 10.42; 2 K Aiken (SB) 10.50; 3 E Pottie (Jag) 10.53; 4 J Leigh (Oxf C) 10.67; 5 D Moore (B&R) 10.70; 6 J Gbagbo (B&B) 10.73. Ht7 (2.7): 1 D Offiah (TVH) 10.41; 2 J Brown (Card) 10.46; 3 O Esan (Craw) 10.51; 4 M Copeland-Naulty (Herne H) 10.57; 5 P Lyon (SB) 10.64

200 (2.3): 1 Z Hughes (SB) 19.77; 2 J Ferguson (Shef/Dearn) 20.43; 3 J Efoloko (Sale) 20.45; 4 A Gemili (B&B) 20.53; 5 L Dorrell (AFD) 20.59; 6 T Somers (NEB) 20.70; 7 R Kilty (Gate) 20.73; 8 A Morgan-Harrison (KuH) 20.87. Ht1 (1.5): 1 J Efoloko (Sale) 20.49; 2 J Ferguson (Shef/Dearn) 20.61; 3 T Somers (NEB) 20.62; 4 D Morgan-Harrison (KuH) 20.72; 5 J Watson-Brown (SB) 21.12; 6 K Aiken (SB) 21.17; 7 A Campbell (Bir) 21.20; 8 C O’Donnell (Jag) 21.56. Ht2 (1.7): 1 A Morgan-Harrison (KuH) 20.69; 2 A Gemili (B&B) 20.76; 3 T Harries (Phoe) 20.99; 4 E Amaning (TVH) 21.12; 5 F Waugh (Jag) 21.27; 6 E Blackman (Corby) 21.35; 7 P Lyon (SB) 21.48; 8 D Chapman (Shef/Dearn) 21.51. Ht3 (2.3): 1 Z Hughes (SB) 20.26; 2 R Kilty (Gate) 20.57; 3 L Dorrell (AFD) 20.58; 4 C Miller (HW) 20.72; 5 D Offiah (TVH) 21.00; 6 J Williams (Harrow) 21.04

400: 1 A Haydock-Wilson (WSEH) 45.97; 2 L Davey (NEB) 46.40; 3 M Ohioze (SB) 46.41; 4 B Higgins (Shef/Dearn) 46.52; 5 J Brier (Swan) 46.72; 6 C Carvell (Tel, U20) 46.92; 7 K Metzger (Traff) 47.98. Ht1: 1 L Davey (NEB) 46.74; 2 T Evans (Newk) 47.30; 3 C Neal (Harrow) 48.07. Ht2: 1 M Hudson-Smith (Bir) 46.31; 2 C Carvell (Tel, U20) 46.61; 3 E Brown (B&B) 47.61; 4 A Cooper (Harrow) 47.79; 5 J Hoyle (TVH) 48.06; 6 J Minshull (Cov, U20) 48.30; 7 O Irwin (WSEH, U20) 48.76. Ht3: 1 A Haydock-Wilson (WSEH) 46.78; 2 B Higgins (Shef/Dearn) 46.97; 3 K Metzger (Traff) 46.99; 4 N Baker (Craw) 47.29; 5 E Agyare (E&H) 47.81. Ht4: 1 J Brier (Swan) 46.78; 2 M Ohioze (SB) 47.17; 3 L Thompson (Shef/Dearn) 47.37; 4 B Hawkes (Leam) 47.46; 5 K Alexander (Jag) 47.60.

800: 1 D Rowden (WG&EL) 1:45.13; 2 B Pattison (BMH) 1:45.15; 3 M Burgin (Hal) 1:45.16; 4 E Hussey (Leeds C) 1:45.72; 5 J Kerr (Edin) 1:46.35; 6 Y Bizimana (VP&TH) 1:46.43; 7 T Randolph (Tam) 1:46.54; 8 A Davis (Phoe) 1:46.76. Ht1: 1 Y Bizimana (VP&TH) 1:46.75; 2 E Hussey (Leeds C) 1:46.76; 3 A Davis (Phoe) 1:46.94; 4 T Randolph (Tam) 1:47.01; 5 T Crorken (Prest) 1:49.43; 6 F Hutchinson (Notts, U20) 1:50.02; 7 R Elston (Charn) 1:50.17; 8 D Joyce (Tyne) 1:51.02. Ht2: 1 B Pattison (BMH) 1:46.95; 2 M Burgin (Hal) 1:47.12; 3 A Botterill (York) 1:47.23; 4 H Fisher (B&B) 1:47.72; 5 H Ross-Hughes (Wirr, U20) 1:48.93; 6 D Race (Gate, U20) 1:49.32; 7 J Rogers (Hale) 1:50.67. Ht3: 1 D Rowden (WG&EL) 1:46.90; 2 J Kerr (Edin) 1:47.02; 3 K Langford (Wat) 1:47.63; 4 G Learmonth (Lass) 1:47.73; 5 R Sharman-Newell (BMH) 1:48.59; 6 A Parkinson (Corby) 1:49.05; 7 B Claridge (Abing) 1:51.02.

1500: 1 N Gourley (Giff N) 3:46.16; 2 E Giles (Bir) 3:46.48; 3 G Mills (Phoe) 3:46.57; 4 M Stonier (Inv EK) 3:46.95; 5 A Fogg (Cov) 3:47.12; 6 P Copeland (P’pridd R) 3:47.33; 7 T Keen (C&C) 3:47.58; 8 C Elson (C&C) 3:47.71; 9 M Wilson (Sun) 3:49.02; 10 J Young (Morp) 3:49.21; 11 J Gormley (Shef/Dearn) 3:49.70; 12 J Heneghan (P’pridd R) 3:50.85; 13 T Bilyard (Gt Yar) 3:51.08; 14 K Reilly (Ton) 3:51.88. Ht1: 1 P Copeland (P’pridd R) 3:47.55; 2 N Gourley (Giff N) 3:47.73; 3 T Bilyard (Gt Yar) 3:48.06; 4 G Smith (Cambus) 3:48.32; 8 A McGill (Living, U20) 3:50.60. Ht2: 1 E Giles (Bir) 3:42.09; 2 C Elson (C&C) 3:42.37; 3 A Fogg (Cov) 3:42.41; 4 J Heneghan (P’pridd R) 3:42.93; 5 M Wilson (Sun) 3:43.11; 6 J Wigfield (Wirr) 3:43.27; 7 A Moore (WSEH) 3:43.28; 8 S Charig (Ports) 3:44.80; 9 J Dargan (AFD, U20) 3:45.10; 10 A Wright (R&N) 3:46.58. Ht3: 1 G Mills (Phoe) 3:40.57; 2 M Stonier (Inv EK) 3:41.25; 3 J Gormley (Shef/Dearn) 3:42.07; 4 J Young (Morp) 3:42.97; 5 B West (MKDP) 3:43.80; 6 J Davies (Bath) 3:46.26; 7 D Bebbington (B’burn) 3:46.53; 8 T Patrick (SB) 3:46.95; 10 D Galloway (Tel, U20) 3:49.18.

5000: 1 J West (Ton) 13:42.03; 2 E Cairess (Leeds C) 13:43.17; 3 T Mortimer (Stroud) 13:44.29; 4 C Hicks (SB) 13:44.92; 5 O Perrin (Menai) 13:47.07; 6 J Rowe (AFD) 13:47.80; 7 S Beattie (Morp) 13:50.70; 8 E Cross (AFD) 13:53.39; 9 J Davies (Read) 13:56.29; 10 B Potrykus (WG&EL) 13:57.69; 11 M Heyden (AFD) 13:58.33; 12 C Wheeler (MKDP) 14:03.39; 13 J Dickinson (Leeds C) 14:04.68; 14 G Wheeler (MKDP) 14:06.59; 15 I Crowe-Wright (B&H) 14:19.47.

110H (3.2): 1 T Ojora (WSEH) 13.16; 2 J Zeller (Brack) 13.34; 3 S Bennett (Bas) 13.46; 4 T Wilcock (N’pton) 13.48; 5 C Fillery (WG&EL) 13.68; 6 D King (Ply) 13.74; 7 M Perera (Harrow) 13.75; 8 E Bradley (Sale) 13.99. Ht1 (2.1): 1 T Ojora (WSEH) 13.49; 2 M Perera (Harrow) 13.80; 3 J Sumners (Strat) 14.15; 4 J Schlueter (SB) 14.48; 5 G Vaughan (WG&EL) 14.49; 6 D Naylor (C&N) 14.78; 7 B Reed (Chelm) 14.90. Ht2 (1.0): 1 D King (Ply) 13.61; 2 C Fillery (WG&EL) 13.64; 3 E Bradley (Sale) 14.08; 4 J Watson (B&B) 14.68; 5 B Ince (Oxf C) 14.78. Ht3 (1.7): 1 J Zeller (Brack) 13.54; 2 S Bennett (Bas) 13.62; 3 T Wilcock (N’pton) 13.69; 4 W Ritchie-Moulin (Bir) 14.10; 5 R Woolgar (B’mth) 14.68; 6 J Cover (Bath) 14.73; 7 D Aryeetey (Harrow) 14.86.

400H: 1 A Chalmers (Guern) 49.49; 2 S Derbyshire (Stoke) 49.58; 3 M Mokaya (Notts) 50.32; 4 C McAlister (TVH) 50.48; 5 J Lawrie (WG&EL) 50.82; 6 J Paul (WSEH) 50.98; 7 J Faulds (R&N) 51.87; 8 O Okoh (Chelm, U20) 52.34. Ht1: 1 S Derbyshire (Stoke) 51.28; 2 J Paul (WSEH) 51.48; 3 J Faulds (R&N) 51.73; 4 B Schofield (Gate) 52.87; 5 H Christian (G&G, U20) 53.11; 6 G Blake (M&M) 55.35. Ht2: 1 C McAlister (TVH) 50.78; 2 J Lawrie (WG&EL) 51.00; 3 W Ritchie-Moulin (Bir) 53.16; 4 H Barton (Wells) 53.33; 5 D Aryeetey (Harrow) 54.32; 6 P Lockwood (Lewes) 54.76. Ht3: 1 M Mokaya (Notts) 50.65; 2 A Chalmers (Guern) 51.04; 3 O Okoh (Chelm, U20) 52.44; 4 S Clarke (C&C) 53.47; 5 M Schopp (Harrow) 54.06; 6 J Greenhalgh (Shef/Dearn) 54.19.

3000SC: 1 W Battershill (Erme) 8:44.19; 2 Z Seddon (Brack) 8:44.94; 3 J Coleman (Prest) 8:54.40; 4 K Imroth (SB) 9:05.03; 5 S Costley (Soton) 9:09.25; 6 D Neary (York) 9:11.06; 7 L Mills (B&B) 9:12.43; 8 E Moran (Exe) 9:16.08; 9 L Birdseye (WSEH, U20) 9:22.97.

5000W: 1 C Snook (AFD) 21:35.72; 2 C Corbishley (M&M) 22:27.65; 3 L Legon (Bexley) 22:54.91; 4 M Crane (Bexley) 25:17.70.

HJ: 1 J Clarke-Khan (TVH) 2.18; 2 W Grimsey (WG&EL) 2.15; 3 L Ball (Yate, U20) 2.09; 4 D Ogbechie (High) 2.09; 5 D Duruaku (Harrow) 2.05; 5 E Glyde (Ply, U20) 2.05; 5 K Jack (SB, U20) 2.05; 8 A Coward (SB) 2.05; 8 J Heath (Shef/Dearn) 2.05; 10 T Ademuwagun (TVH) 2.05; 10 K Walker (Shef/Dearn) 2.05; 12 A Brooks (Yate) 2.00; 13 T Hewes (Chelm) 2.00; 14 R Webb (B’mth) 2.00.

PV: 1 C Myers (Birt) 5.20; 2 L Benjamin (Sale, U20) 5.00; 2 A Hague (Shef/Dearn) 5.00; 4 J Phipps (Bir) 5.00; 5 E Walsh (SB) 4.85; 6 G Quayle (SB) 4.70; 7 T Walley (Wrex) 4.70; 8 G Turner (Craw) 4.55

LJ: 1 J Fincham-Dukes (Leeds C) 7.86/0.2; 2 J Roach (NEB) 7.79/1.6; 3 J Burkey (Bath) 7.74/2.3; 4 A Farquharson (Bir) 7.73/1.4; 5 R Banigo (Sale) 7.73/2.0; 6 A Yeo (KuH) 7.71/2.0; – J Burkey (Bath) 7.52/1.7; 7 A Schenini (Giff N) 7.47/2.3; 8 B Davies-Pughe (SB) 7.32/2.3.

TJ: 1 E Uwaifo (Harrow) 16.20/2.7; 2 J Bright-Davies (TVH) 16.05/-0.1; 3 S Okome (Sale) 15.93/2.0; – E Uwaifo (Harrow) 15.79/1.9; 4 M Nevers (Notts) 15.76/1.7; 5 A Quinn (Shett) 15.45/1.3; 6 H Clarkson (Jag) 15.40/2.8; 7 D Akinradewo (Traff, U20) 15.15/1.1; 8 J Gilkes (Bir) 14.92/0.8.

SP: 1 S Lincoln (York) 20.46; 2 Y Zatat (WG&EL) 18.78; 3 P Swan (Corn) 17.59; 4 A Knight (Soton) 16.66; 5 G Beard (NEB, M40) 16.47; 6 G Hyde (Harrow) 16.08; 7 Z Davies (Harrow) 15.05.

DT: 1 L Okoye (Croy) 61.68; 2 N Percy (SB) 61.26; 3 G Thompson (SB) 58.66; 4 Z Duquemin (SB) 56.55; 5 J Tomlinson (Bir) 55.37; 6 C Osammor (Shef/Dearn) 53.19; 7 D Claydon (B&B) 51.21; 8 C Scott (Soton, M35) 51.16; 9 M Plowman (Yeov O, M35) 49.74; 10 J Hedger (Bir, M35) 49.06; 11 J Douglas (Soton) 47.03.

HT: 1 J Norris (WSEH) 74.75; 2 B Hawkes (Leam) 70.08; 3 C Murch (Bir) 70.02; 4 C Bennett (SB) 69.00; 5 K Ikeji (Bas) 68.07; 6 O Jones (Liv H) 67.22; 7 J Paget (TVH) 66.44; 8 R Banks (WSEH) 66.27; 9 T Head (NEB) 65.58; 10 O Graham (SB) 61.29.

JT: 1 B East (Team K) 72.97; 2 M Allison (WSEH, U20) 69.73; 3 J Dunderdale (Shef/Dearn) 68.69; 4 C Evans (Banb, U20) 66.35; 5 C Taylor (Harrow, U20) 65.61; 6 P Brinton-Quinn (Have) 64.94; 7 J Harris (Manx) 64.50; 8 B Jones (Taun, U20) 56.69

Women

100 (0.2): 1 D Asher-Smith (B&B) 11.06; 2 I Lansiquot (Sutt) 11.26; 3 B Williams (E&H) 11.29; 4 K Awuah (Herne H) 11.54; 5 A Hunt (Charn) 11.67; 6 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.67. SF1 (-0.6): 1 I Lansiquot (Sutt) 11.24; 2 A Rees (Edin) 11.51; 3 K Awuah (Herne H) 11.52; 4 L Ashmeade (Wake) 11.66; 5 E Modeste (E&H) 11.81; 6 D Kuypers (B&B) 11.82; 7 D Walker (Bir) 11.88; 8 N Costley (Herne H, U20) 12.28. SF2 (-0.9): 1 D Asher-Smith (B&B) 11.28; 2 A Tagoe (TVH) 11.48; 3 T Powell (Manc H) 11.63; 4 K Baptiste (Craw) 11.63; 5 C Pemberton (Bir) 11.71; 6 B Ironside (B’mth) 11.98; 7 S Malone (Jag) 12.00; 8 E Bandy (Herts P) 12.15. SF3 (-0.5): 1 B Williams (E&H) 11.34; 2 A Hunt (Charn) 11.55; 3 N Wedderburn-Goodison (Harrow, U20) 11.59; 4 J Eze (Gate, U20) 11.61; 5 J Eduwu (S Lon, U20) 11.77; 6 N Clayton (Bir, U20) 11.99; 7 S Grace (Norw) 12.07. Ht1 (2.9): 1 A Hunt (Charn) 11.48; 2 S Grace (Norw) 11.65; 3 N Clayton (Bir, U20) 11.68; 4 T Cox (Abing) 11.79; 5 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 11.91; 6 S Blackwood (C&C, U20) 11.94. Ht2 (0.7): 1 K Baptiste (Craw) 11.45; 2 J Uppal (SSH) 11.57; 3 B Ironside (B’mth) 11.78; 4 S King (Herne H, U20) 11.95; 5 R Matheson (WG&EL) 12.05; 6 M Wamba (VP&TH, U20) 12.12. Ht3 (1.6): 1 A Tagoe (TVH) 11.43; 2 L Ashmeade (Wake) 11.54; 3 D Kuypers (B&B) 11.69; 4 J Eduwu (S Lon, U20) 11.70; 5 N Costley (Herne H, U20) 11.84; 6 S Griffiths (Bir) 12.04. Ht4 (1.3): 1 K Awuah (Herne H) 11.47; 2 E Modeste (E&H) 11.63; 3 D Walker (Bir) 11.81; 4 E Bandy (Herts P) 11.89; 5 D Aderinto (Camb H) 11.99; 6 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 12.21. Ht5 (0.6): 1 J Eze (Gate, U20) 11.54; 2 C Pemberton (Bir) 11.61; 3 S Malone (Jag) 11.82; 4 M Whapples (SSH) 11.96; 5 G Datey (WG&EL, U20) 12.04; 6 H Foster (SB) 12.12.

200 (1.3): 1 D Neita (Camb H) 22.25; 2 B Williams (E&H) 22.59; 3 F Agyapong (NEB) 22.69; 4 C Pemberton (Bir) 22.79; 5 G Adam (Linc W) 23.08; 6 S Eduan (Sale, U20) 23.20; 7 K Awuah (Herne H) 23.32; 8 F Akinbileje (B&B, U20) 23.58. Ht1 (0.6): 1 B Williams (E&H) 22.87; 2 G Adam (Linc W) 23.19; 3 M Whapples (SSH) 24.08; 4 E Bandy (Herts P) 24.46; 5 A Fashanu (SB) 24.58; 6 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 24.63. Ht2 (2.0): 1 K Awuah (Herne H) 23.43; 2 R Bennett (Sale) 23.66; 3 H Brier (Swan) 23.79; 4 J Moss (Gate) 23.97; 5 K Mensah (Chelm, U20) 24.32; 6 H Foster (SB) 24.33. Ht3 (4.2): 1 D Neita (Camb H) 22.28; 2 C Pemberton (Bir) 22.97; 3 S Eduan (Sale, U20) 23.18; 4 D Kuypers (B&B) 23.53; 5 A Regis (BFTTA) 23.88; 6 S Banjo (NEB) 23.88; 7 G Datey (WG&EL, U20) 24.05. Ht4 (1.4): 1 F Agyapong (NEB) 23.02; 2 F Akinbileje (B&B, U20) 23.53; 3 K Johnson-Thompson (Liv H) 23.58; 4 H Longden (Card) 23.69; 5 S Walton (Horw, U20) 23.77; 6 B Ironside (B’mth) 24.15; 7 Y Liverpool (Cov) 24.73.

400: 1 V Ohuruogu (NEB) 50.89; 2 A Pipi (E&H) 51.52; 3 Y John (WG&EL) 51.61; 4 A Anning (B&H) 51.62; 5 L Nielsen (E&H) 51.83; 6 N Yeargin (Pit) 52.01; 7 C McAulay (Traff) 52.98; 8 N Harrison (Stock H) 53.64. Ht1: 1 A Pipi (E&H) 52.34; 2 C McAulay (Traff) 53.14; 3 L Evans (B&B) 54.33; 4 A Nemits (Wig D, U20) 54.73; 5 S Banjo (NEB) 55.75; 6 E Alderson (Liv H) 56.11. Ht2: 1 Y John (WG&EL) 51.77; 2 L Nielsen (E&H) 51.89; 3 N Harrison (Stock H) 52.61; 4 S Bundy-Davies (Traff) 52.94; 5 P Malik (Harrow) 55.01; 6 E Blakey (Der) 55.08. Ht3: 1 V Ohuruogu (NEB) 51.07; 2 A Anning (B&H) 51.65; 3 N Yeargin (Pit) 52.09; 4 J Williams (Herts P) 53.68; 5 H Kelly (Bolt) 54.41; 6 H Brier (Swan) 54.99.

800: 1 K Hodgkinson (Leigh) 1:58.26; 2 J Reekie (Kilb) 1:58.93; 3 A Bell (P&B) 2:00.68; 4 K Mhlanga (Herts P) 2:01.75; 5 I Boffey (E&H) 2:02.28; 6 R Walcott-Nolan (Lut) 2:02.58; 7 S Driscoll (Liv H) 2:03.05; 8 E Greenway (Clee, U20) 2:05.90. Ht1: 1 R Walcott-Nolan (Lut) 2:04.25; 2 S Driscoll (Liv H) 2:04.35; 3 A Ives (Bas, U20) 2:04.68; 4 H Cameron (A’deen) 2:05.35; 5 G Vans Agnew (Phoe) 2:06.33; 6 A Lloyd (Wig D, U20) 2:06.35; 7 E Simpson (Shef/Dearn) 2:07.27; 8 Z Hunter (Leeds C, U20) 2:07.98; 9 S Huxham (Hallam) 2:08.76. Ht2: 1 K Hodgkinson (Leigh) 2:01.16; 2 K Mhlanga (Herts P) 2:01.31; 3 A Bell (P&B) 2:01.35; 4 R Hawker (Card) 2:05.27; 5 R McClay (Brack) 2:05.95; 6 H Braybrook (Corby) 2:06.14; 7 M Hudson (Der) 2:06.49. Ht3: 1 J Reekie (Kilb) 2:02.71; 2 I Boffey (E&H) 2:04.12; 3 E Greenway (Clee, U20) 2:04.57; 4 H Segrave (M’bro) 2:08.67; 5 I Ives (Bas) 2:08.81; 6 L Saxon (SSH, U20) 2:09.54; 7 L Keisler (Law) 2:09.63; 8 I King (Wig D, U20) 2:10.18.

1500: 1 K Snowden (Herne H) 4:09.86; 2 L Muir (Dund H) 4:10.24; 3 M Courtney-Bryant (Poole) 4:11.91; 4 E Baker (Phoe) 4:14.88; 5 E Walker (Edin) 4:17.37; 6 G Finch (BMH) 4:18.34; 7 N Bridson Hubbard (B&B) 4:18.44; 8 E Leather (Bath) 4:19.36; 9 B Morley (Leeds C) 4:19.46; 10 P Stone (M’bro) 4:20.13; 11 J Selman (Fife) 4:20.41; 12 A Wright (Phoe) 4:23.61. Ht1: 1 M Courtney-Bryant (Poole) 4:15.61; 2 E Walker (Edin) 4:15.86; 3 E Baker (Phoe) 4:15.88; 4 P Stone (M’bro) 4:16.50; 5 E Leather (Bath) 4:17.52; 6 A Shipley (MKDP) 4:21.93; 7 H Anderson (E Kilb) 4:22.20; 8 A Stratton (B’burn, U20) 4:23.02; 9 S Millard (Herne H) 4:25.34. Ht2: 1 L Muir (Dund H) 4:16.91; 2 B Morley (Leeds C) 4:19.19; 3 J Selman (Fife) 4:20.03; 4 B Barlow (Manc H) 4:20.46; 5 M Davies (Sale) 4:21.77; 6 A Nerurkar (Phoe) 4:25.35; 7 S Monk (G&G) 4:25.92. Ht3: 1 K Snowden (Herne H) 4:15.95; 2 N Bridson Hubbard (B&B) 4:16.71; 3 G Finch (BMH) 4:17.43; 4 A Wright (Phoe) 4:17.67; 5 J Spilsbury (Sale) 4:20.44; 6 K Lowery (Warr) 4:22.17; 7 A Bates (Kett, U20) 4:23.54; 8 H Parker (E&H) 4:23.91; 9 A Hancock (Read) 4:27.06.

5000: 1 J Warner-Judd (B’burn) 15:53.50; 2 A Markovc (Wake) 15:58.87; 3 A Donnelly (Linc W) 16:04.78; 4 S Twell (AFD) 16:09.24; 5 S Astin (Belg) 16:09.27; 6 H Irwin (C&C) 16:09.77; 7 K Axford (Belg) 16:17.55; 8 L Heyes (Hallam) 16:18.20; 9 R Franklin (Manx) 16:18.36; 10 E Wallace (N Som) 16:19.04; 11 A Griffiths (AFD) 16:27.89; 12 R Murray (Bed C) 16:28.34; 13 H Rees (C&C) 16:33.56; 14 K Walker (Edin) 16:57.41; 15 J Walsh (Leeds C) 17:13.09.

100H (1.6): 1 C Sember (WG&EL) 12.98; 2 I Wakefield (Harrow) 13.05; 3 M Jessop (SB) 13.30; 4 K Johnson-Thompson (Liv H) 13.34; 5 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.42; 6 J Duncton (Bir, U20) 13.47; 7 J O’Dowda (NEB) 13.47. Ht1 (0.1): 1 I Wakefield (Harrow) 13.46; 2 K Johnson-Thompson (Liv H) 13.51; 3 E Maughan (Bed C, U20) 13.78; 4 L Evans (Card) 14.04; 5 Z Lucas (Notts) 14.08; 6 J Davidson (A’deen) 14.11; 7 Y Uwakwe (E&H) 14.36. Ht2 (0.6): 1 J Blundell (B&W) 13.30; 2 J Duncton (Bir, U20) 13.40; 3 M Jessop (SB) 13.42; 4 G Morgan (Card Arch) 13.92; 5 K Holt (K&P, U20) 13.94; 6 M Corker (Liv H, U20) 14.22; 7 V Morgan (KuH) 14.33. Ht3 (0.2): 1 C Sember (WG&EL) 13.28; 2 J O’Dowda (NEB) 13.61; 3 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 13.65; 4 J Clark (Traff) 13.75; 5 E Campbell (Jag) 13.86; 6 F Dockerty (Sale, U20) 13.99; 7 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 14.39.

400H: 1 J Knight (WSEH) 54.97; 2 L Nielsen (SB) 55.62; 3 E Newnham (SB, U20) 57.13; 4 J Tappin (TVH) 57.51; 5 E Okoro (Bir) 57.94; 6 N Kendall (TVH) 58.41; 7 C Walker (York) 58.47; 8 M Coxon (Roth) 59.77. Ht1: 1 J Tappin (TVH) 58.11; 2 E Newnham (SB, U20) 58.48; 3 M Coxon (Roth) 59.77; 4 H Mason (Sale, U20) 61.25; 5 C Clark (Chelm) 61.53; 6 C Dewar (WSEH, U20) 62.93; 7 M Swingler (B&H) 63.05. Ht2: 1 N Kendall (TVH) 59.14; 2 H Plumptre (Bir) 61.07; 3 L Clifford (Soton) 62.33; 4 H Ulvede (N Abb, U20) 63.27; 5 J Mitchell (WG&EL) 63.63. Ht3: 1 L Nielsen (SB) 56.99; 2 S Elliss (B&B) 60.26; 3 O Brennan (WSEH) 60.41; 4 O Allbut (SB) 61.46; 5 M Willis (Norw, U20) 62.77; 6 K Mackintosh (Newk) 63.38; 7 D Clarke (Harrow) 65.80. Ht4: 1 J Knight (WSEH) 55.35; 2 E Okoro (Bir) 57.52; 3 C Walker (York) 59.23; 4 A Hill (B&B) 60.73; 5 E Craig (Jag) 62.09; 6 S Fisher (Notts) 62.43; 7 E Jeffery (W’borne, U20) 63.85.

3000SC: 1 P Tank (Ply) 10:02.77; 2 A Murray-Gourlay (Taun) 10:05.06; 3 S Lawrence (Croy) 10:06.99; 4 J Scheriff (Belg) 10:11.21; 5 Y Austridge (B&B) 10:24.87; 6 A Wills (Brack) 10:46.07.

5000W: 1 H Warner (P’broke) 22:22.50; 2 B Davies (Card) 22:55.85; 3 A Jennings (AFD) 24:11.68; 4 H Hopper (Camb H) 24:46.43; 5 G Griffiths (P’broke, U20) 24:48.43; 6 P Spooner (HPH) 25:13.12; 7 A Hughes (Taun, U20) 26:44.28; 8 J Wilton (Ashf, U20) 27:46.78.

HJ: 1 M Lake (WSEH) 1.90; 2 E Madden Forman (Traff) 1.81; 3 G Garber (Leeds C, U20) 1.81; 4 H Ferguson (Traff, U20) 1.81; 5 E Borthwick (Wig D) 1.77; 6 C Coates (Shef/Dearn, U20) 1.73; 7 G Wall (Bed C, U20) 1.73; 8 A Routledge (A’deen) 1.73; 9 J Morrish (BMH) 1.68.

PV: 1 M Caudery (TVH) 4.71; 2 H Bradshaw (B’burn) 4.61; 3 F Miloro (SinA) 4.15; 4 J Ive (Sutt) 4.15; 5 N Hooper (Bir) 4.15; 6 N Munir (TVH) 4.15; 7 M Bailey (Harrow) 4.15; 8 S Ashurst (Sale) 4.00; 9 S Dowson (B&B) 3.85; 10 K Watson (NEB) 3.70.

LJ: 1 J Sawyers (Stoke) 6.86/2.5; – J Sawyers (Stoke) 6.77/1.1; 2 J O’Dowda (NEB) 6.64/2.6; 3 L Hadaway (York) 6.60/2.6; – J O’Dowda (NEB) 6.51/1.7; 4 L Ugen (TVH) 6.49/3.4; – L Hadaway (York) 6.48/1.7; 5 A Irozuru (Sale) 6.47/1.3; – L Ugen (TVH) 6.42/1.6; 6 L Fellows (WSEH, U20) 6.25/2.0; 7 M Palmer (TVH) 6.25/2.0; 8 R Chapman (Card) 6.13/1.6

TJ: 1 G Forde-Wells (WG&EL) 13.56/0.9; 2 T Ojora (WSEH) 13.40/1.1; 3 A Omitowoju (Harrow) 13.10/1.4; 4 G Scoot (Torb, U20) 12.79; 5 M Jackson (TVH) 12.60/1.4; – G Scoot (Torb, U20) 12.59/0.9; 6 M Elcock (WG&EL) 12.52/-0.2; 7 L Hulland (TVH) 12.44/-0.3; 8 A Warre (WSEH, U20) 12.40/-0.1; 9 A Gray (And, U20) 11.93/-0.7.

SP: 1 A Nicoll (Bir) 17.26; 2 A Strickler (TVH) 16.83; 3 D Oladipo (B&B) 16.28; 4 S Thompson (Sale) 14.85; 5 T Tchoudja (Shett) 14.44; 6 C Agyepong (B&B, U20) 14.29; 7 S Merritt (Shef/Dearn) 14.21; 8 S Callaway (NEB) 13.43; 9 J Hopkins (Chelm) 12.92; 10 K Johnson-Thompson (Liv H) 12.86.

DT: 1 J Lally (TVH, W35) 60.13; 2 K Law (Sale, W35) 57.30; 3 Z Obamakinwa (B&B, U20) 55.99; 4 P Dowson (WSEH) 55.01; 5 S Duquemin (SB) 54.58; 6 A Holder (WSEH) 54.31; 7 D Oladipo (B&B) 53.92; 8 S Callaway (NEB) 50.44; 9 T Tunstall (Harrow) 49.31; 10 D Broom (WG&EL) 48.79; 11 E Botham (WG&EL) 46.44; 12 K Woodcock (Oxf C) 44.70.

HT: 1 C Payne (Read) 69.14; 2 A Purchase (Notts) 68.53; 3 K Presswell (TVH) 66.35; 4 K Head (NEB) 65.32; 5 A Simpson (Wrex) 64.74; 6 A Phillips (WSEH) 60.07; 7 Z Price (Liv H) 59.96; 8 T Simpson-Sullivan (Wig D) 59.36; 9 A Barnsdale (KuH) 57.41; 10 P Davenall (SB) 57.03; 11 H Blood (Sale) 55.97.

JT: 1 B Walton (B&B) 58.19; 2 F Jones (NEB) 53.65; 3 L Farley (B&B) 53.18; 4 E Hamplett (Bir) 50.00; 5 E Korczak (B&H) 44.71; 6 K Burr (VPCG) 44.70; 7 E Dibble (Harrow) 44.57

LONDON INTER CLUB CHALLENGE, Hendon, July 9



U13 mixed events: HJ: 1 T Taylor (WG&EL) 1.50; 2 C Cooper (Barn, U13W) 1.40



Mixed events: 100: r1 (-1.1): 4 D Brown (PNV, M45) 12.04; 6 L Braithwaite (E&H, M50) 12.32. r2 (0.9): 2 S Sutherland (SB, M50) 12.50; 6 S Charles (SB, W35) 12.91. 200: r1 (-1.6): 4 D Brown (PNV, M45) 24.47. r2 (-2.1): 4 B Marsden (Wyc P, M55) 26.28. r3 (-3.0): 1 T Turner (Glouc, U13) 25.88. PV: 1 A Brown (SB, U17) 3.90; 2 J Wylie (E&H, U17) 3.60; 3 A Edwards (SB, U17W) 3.10; 5 R Zeffertt (SB, W60) 2.30. LJ: – O Anochirionye (TVH) 7.06. HT: 1 A Merritt (NEB, W) 56.55



Men: 400: r1: 1 B Arrey (Liv H) 48.29; 2 O Abiodun (WG&EL) 48.75; 4 A Richards (WG&EL, M35) 50.24; 6 Z Jones (SB, U17) 50.64. r2: 4 M Vassiliou (E&H, M60) 59.52. DT: 1 R Vaughan (SB) 46.18. DT: 1 A Ekoku (Belg, M55) 47.86. HT: 1 A Merrett (Yate, U17) 48.56



U20: HT: 1 O Merrett (Yate) 68.84; 2 H Ricketts (Read) 59.80; 3 F Hanham (Read) 50.25



U15: DT: 1 C Ononogbu (SB) 44.84



M50: 100H (-2.7): 1 B Marsden (Wyc P, M55) 15.18



M55: SP: 1 A Ekoku (Belg) 13.95



M60: 100H (-2.7): 1 D Wilkinson (Lut) 16.39; 2 G Reddington (WSEH) 16.69



Women: DT: 1 P Hamilton (WG&EL) 42.01; 2 E Baker (Lon Hth, U15) 35.27



U15: HT: 1 K Lake-Bryan (Barn) 40.08

ENGLISH SCHOOLS AA CUP, Chelmsford, July 8



U16 men: 300: r1: 1 M Agbolegbe (Esx Sch, U15) 38.1. r4: 1 D Brown (Esx Sch, U15) 37.6. 800: r1: 1 F McLaren (Have, U15) 2:01.1. HJ: 3 D Obike (Camb H, U15) 1.77; 4 C Pyner (Chelm, U15) 1.77. PV: 1 H Casey (E&H, U17) 4.20; 2 T Robertson (SB, U15) 3.45; 3 H Grange (Esx Sch, U15) 3.30; 5 J Aggrey (Central P, U15) 2.90. LJ: 1 H Nmaju (Camb H, U15) 6.36; 4 A Odumosu (Esx Sch, U15) 5.89; 5 D Asiedu (Thurr, U15) 5.84. TJ: 1 R Odugbayi (Dartf, U15) 13.58; 2 D Osei-Poku (Bas, U17) 13.29; 3 D Alade (Dartf, U15) 13.00; 5 U Godwin (Esx Sch, U15) 12.32. SP: 1 D Osei-Bonsu (Dartf, U17) 15.63; 3 O Akinsemoyin (Esx Sch, U17) 13.25; 4 R Lyons (M’field, U15) 12.60. HT: 6 O Dove (Esx Sch, U15) 43.37; 9 J Simmonds (Kent Sch, U15) 39.81. JT: 2 W Law (Judd Sch, U15) 48.31; 3 Z Williams (Have, U15) 45.85; 4 F Luckett (Dartf, U15) 43.69



U14: HJ: 1 J Akintolu (Wake, U15) 1.76. PV: 1 N Van Den Bergh (Herts Sch, U13) 2.70; 2 A Sosu (Kent Sch, U15) 2.70. LJ: 1 E Olu-Micah (Lon Sch, U15) 5.92; 2 K Rogan (Dartf, U15) 5.82. TJ: 1 J Hughes (Lon Sch, U15) 12.71; 2 J Cabulo (Bas, U15) 11.55



U16 women: 300: r1: 2 E Bibby (Wirr, U15) 42.5. r3: 1 S Omotosho (Bas, U15) 40.0. 1500: r1: 1 K Pye (AFD, U17) 4:34.9. PV: 1 I Turner (Dac, U17) 3.70; 2 O Kraus (G&G, U15) 2.50. SP: 1 T Hewitt (Esx Sch, U17) 12.17. DT: 1 M Farrar (W’ley, U17) 33.95. JT: 1 E Christian (G&G, U15) 44.17



U14: 1500: r1: 1 N Walmsley (AFD, U13) 4:56.2. r2: 1 E Harrold (Chelm, U15) 4:43.0; 2 K Scott (AFD, U15) 4:45.0. HJ: 1 A Pugsley (S’end, U15) 1.57. LJ: 6 C Drake (Have, U13) 4.31. SP: 1 E Adese (B&B, U15) 11.80; 2 M Malagala (Col H, U15) 11.30

BMC REGIONAL RACES, Winchester, July 5



Men: 1500: A: 3 R Forbes (Optima, U20) 3:56.84. B: 3 T Jacobs (Win, U17) 4:04.04. E: 3 G Bone (G&G, U13) 4:42.30; 5 L Furby (Win, U13) 4:45.44. 3000: A: 1 R Miell-Ingram (Rad, U20) 8:20.34; 2 K Taylor (B&W) 8:22.13; 3 L Stone (AFD, U20) 8:22.68; 4 J O’Connell (AFD, U20) 8:23.13; 5 R Wood (BMH) 8:24.79; 6 P Hart (Soton) 8:28.21; 8 C Norman (AFD, U20) 8:34.77; 9 Q Miell-Ingram (Rad, U20) 8:35.29; 10 W Atkins (Win, U17) 8:35.64; 11 R Price (Win, U17) 8:46.30; 14 M Risden (Soton, M35) 8:50.14; 15 R McTaggart (B’mth, M35) 8:50.70; 16 A Greenleaf (Win, M40) 8:51.77



Mixed events: 1500: C: 4 A Lewis (Soton, M40) 4:17.04; 8 E Thorner (Wells, W) 4:20.19; 9 J Davidsmith (UNATT, W) 4:23.53. D: 11 O East (Ports, U20W) 4:31.53; 12 A Teasdale (Kilb, U17W) 4:32.35; 14 L Quinn (AFD, U17W) 4:33.85



Women: 1500: A: 2 L Short (Soton, W35) 4:50.20; 4 V Gill (Win, W40) 4:54.47. 3000: A: 1 O Martin (Abing, U20) 9:38.62; 2 L Elliott (Win, W55) 10:26.39

GUILDFORD & GODALMING SUMMER TRACK NIGHT, Guildford, July 5



Mixed events: 800: r5: 8 S Lecoutre (G&G, U20W) 2:14.58; 9 S Hawthorn (G&G, U15W) 2:15.24. Mile: r2: 1 T Booth (G&G, M55) 5:14.58. r3: 9 D Williams (G&G, M60) 5:22.96. r4: 1 O Gosden (G&G, M45) 4:46.90; 5 N Tearle (G&G, M50) 4:54.71. r5: 5 D Quinlan (AFD, M35) 4:39.80. r6: 7 J Quinlan (AFD, M35) 4:26.40; 11 H Maclean (AFD, M40) 4:31.22

ISLE OF WIGHT SUMMER THROWS EVENT, Sandown, July 5



Men: SP: 1 G Newton (IoW, M45) 12.90

LEE VALLEY SPRINT NIGHTS, Lee Valley, July 5



Men: 100: r1.1 (1.2): 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.56; 2 D Ogali (Harrow) 10.69. r2.1 (-0.5): 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 10.64; 2 D Ogali (Harrow) 10.74; 6 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U17) 11.08



Mixed events: 100: r1.4 (1.1): 1 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U17) 10.84. r1.8 (0.8): 6 G Akpe-Moses (Bir, W) 11.98. r1.9 (-0.1): 2 S Wright-Taipow (Harrow, U20W) 12.05; 3 A Babalola (WSEH, W) 12.11; 4 R Hingley (B&R, M45) 12.17. r1.11 (-0.6): 3 M Vassiliou (E&H, M60) 12.94. r1.15 (0.0): 4 A Long (Herne H, M80) 15.56. r2.8 (-0.2): 6 G Akpe-Moses (Bir, W) 12.13. r2.9 (-0.5): 2 A Babalola (WSEH, W) 11.81; 3 S Wright-Taipow (Harrow, U20W) 12.08. r2.11 (0.1): 5 M Vassiliou (E&H, M60) 12.88

NUNEATON NIGHT OF 800m PBs, Nuneaton, July 5



U15 mixed events: 800: r10: 1 A Paget (Rush, U13) 2:15.08



Mixed events: 800: r4: 4 K Spencer (Nun, W35) 2:24.09. r11: 6 P Gould (Cov, M45) 2:08.07. r12: 2 C Lamb (R&N, M35) 2:01.10. r15: 2 B Brooker (Kett, U20) 1:55.75

OXON & BUCKS MIDWEEK OPEN MEETING, Horspath, July 5



Mixed events: 100: r1 (1.0): 6 M Barough (Oxf C, M45) 12.05. 300: r1: 3 M Barough (Oxf C, M45) 39.61; 6 B Musa (Read, U15W) 42.77. 800: r1: 7 S Stebbings (Oxf C, M50) 2:12.49. r6: 6 S Thorp (Oxf C, M70) 2:54.65. LJ: 12 J Ashton (Wit, W65) 3.42/1.1

WINCHESTER & DISTRICT JULY OPEN INC BMC, Winchester, July 5



Mixed events: 100: r1 (-1.3): 1 M Applegate (Salis, M70) 15.81; 2 M West (Win, W70) 15.94. r3: 5 K Miles (Win, W50) 14.40. r5 (-0.8): 2 G Stephens (Worth, M45) 11.74. 300: r2: 1 G Stephens (Worth, M45) 36.37; 2 Z Reynolds (Win, U15) 38.45; 3 A Wilson (Win, U17W) 40.46; 4 E Brindle (Win, U17W) 41.01; 5 G Osman (Win, U15W) 42.37. PV: 1 O Thatcher (Win) 4.15; 6 T Price (Win, U13) 2.20. HT: 1 J Burgess (Ports, U17) 44.12; 2 A Leiper (AFD, M60) 40.71. HT: 1 A Merritt (NEB, W) 57.14. JT: 1 F Dodkin (Soton, U20) 50.23. JT: 1 N Scott (Win, U15) 45.66. JT: 1 J Howells (Win, U17W) 40.75. JT: 2 Z Jack (Win, U13W) 28.85

RJT & NMAC SERIES SHEFFIELD 2023, Sheffield, July 4



U17 mixed events: SP: A: 1 R Stovell (Hallam) 13.96. SP: A: 1 I Kerr (Roth, U17W) 12.01



Mixed events: 100: r1.2 (3.3): 1 R Charles (City of Sheffield & Dearne AC, U13W) 13.01. r1.9: 2 M Line (Liv PS, M60) 13.2. r1.11 (1.9): 8 C Marler (Otl, W70) 18.13. r2.3 (1.4): 4 C Marler (Otl, W70) 17.99. 200: r6 (-0.1): 6 C Marler (Otl, W70) 38.92. 300: 2 M Coogan (E Ches, M50) 37.98. 800: r2: 4 R Parkin (Der, M60) 2:19.63; 8 J Turner (Steel, M60) 2:24.39. LJ: B: 5 M Line (Liv PS, M60) 4.73. SP: B: 2 H Barker (Leeds C, W60) 7.66. DT: B: 1 C Rimmer (Shef/Dearn, W) 39.72. JT: 1 M Line (Liv PS, M60) 43.98



Men: 400: 3 A Halliday (H’gate, M45) 54.04. 400H: 1 M Sizer (Wake) 56.90; 3 D Towart (Tyne, M45) 64.11. SP: A: 1 G Beard (NEB, M40) 15.93. SP: A: 1 G Pell (Scunt, M50) 13.25. DT: A: 1 J Hedger (Bir, M35) 47.06; 2 G Beard (NEB, M40) 44.18. JT: 1 J Dunderdale (Shef/Dearn) 66.90



U20: PV: A: 1 W Lane (Shef/Dearn) 4.40; 2 R May (Shef/Dearn, U17) 4.00; 3 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 3.60



U15: SP: A: 1 H Beard (Shef/Dearn) 14.28. DT: A: 1 H Beard (Shef/Dearn) 41.88



M45: 110H (1.4): 1 D Towart (Tyne) 17.91



M50: WT: 3 S Linsell (Leeds C, M55) 11.51. DT: A: 1 J Twiddle (KuH) 39.05. B: 1 S Linsell (Leeds C, M55) 34.73



M70: WT: 1 I Cooley (Roth, M65) 14.06



Women: 100H (1.4): 1 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 14.25; 2 N Rutter (BWF, W35) 15.86. 300H: 1 N Rutter (BWF, W35) 49.27. DT: A: 1 E Botham (WG&EL) 42.50; 2 C Rimmer (Shef/Dearn) 37.69

