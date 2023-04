The best of the mountain action from the last few weeks with our fell race round-up

PENDLE, Burnley, April 1

Grant Cunliffe, who was 25th in the North of England cross-country, was the clear men’s winner and his 31:28 clocking gave him the Lancashire fell title.

Nathan Edmondson was second across the line but it was Chris Holdsworth who won the Lancashire silver in third overall.

Rose Mather won the women’s race by two minutes from Hannah Cairns but Cass Chisholm claimed the county title.

Overall (7.5km/457m):

1 G Cunliffe (Ross) 31:28

2 N Edmondson (Ilkley) 31:49

3 C Holdsworth (Clay) 32:49

4 E Evans (Wharf) 33:42

5 J Holgate (B’burn) 33:46

6 J Hopley (Ross) 34:03

M40: S Hall (B’burn) 36:46

M50: G Goodwin (Acc RR) 38:13

M60: S Worsley (L&M) 43:08

M70: M Moorhouse (Mat) 46:57

U19: W Walker (Clay) 34:11

Women:

1 R Mather (Knave) 37:02

2 H Cairns (Wharf) 39:02

3 L Whittaker (Harr) 40:00

4 R Pilling (P&B, W40) 42:13

W50: J Powell Wharf) 47:58



W60: A Vesey (Alt) 58:52

U19: C Wilkinson (Horw) 45:37

BIRNAM HILL CLASSIC (SHR championships counter), Birnam, Perth-shire, April

1

Overall (4M/1740ft):

1 A Chepelin (C’thy) 27:56

2 K Cooper (C’thy) 29:05

3 J Adkin (Moorf) 29:37

4 R Boswood (C’thy) 29:43

5 A Campbell (Cambus) 29:45

6 F Wilson (C’thy) 30:02

7 J Espie (Dees R) 30:09

8 D Dry (Shett) 30:13

9 R Simpson (Shett) 30:13

10 H Pulham (Shett) 30:15

11 E Lennon (C’thy) 30:33

12 A Thornton (Ochil) 30:40

13 T Owens (Shett, M40) 30:40

14 F Thomson (Gran C) 30:42

15 J Dunn (Cors) 31:06

M50: K Richmond (Shett) 33:49

M60: C Donnelly 35:34

M65: J Tullie (Tev) 40:03

M70: P Fitzpatrick (Ochil) 47:15

U18: H Pagett (S’earn) 33:09

TEAM (provisional): 1 C’thy 7; 2 Shett 27; 3 Ochil 60; 4 W’lands CC 101; 5 L’ber 112

Women:

1 H Page (C’thy) 34:16

2 S Hodgson (C’thy) 35:55

3 C MacDonald (Bella R) 36:18

4 H Leigh (HHR) 36:56

5 E Foreman (W’lands CC) 37:01

6 E Downs (W’lands CC) 37:07

7 B Hanson (Moorf) 37:09

8 Z-C Barber (Shett) 37:23

9 A Mudge (Ochil, W50) 37:37

10 C-J Macphail (Shett) 38:05

W55: V Oldham (Cosmic) 41:07

W60: H Ritchie (Fife) 46:10

W65: A Craig (C’thy) 52:34

U18: N Myles (S’earn) 42:54

TEAM: 1 C’thy 16; 2 W’lands CC 22; 3 Shett 51; 4 HHR 57; 5 Ochil 63

FIVE TRIGS, Delph nr Oldham, April 1

Overall (30km/900m):

1 A Smith (Slaith, M40) 2:13:39

2 G Mulholland (Calder V, M50) 2:13:51

3 L Hinchcliffe (Sadd) 2:25:57

4 A Storer (M50) 2:27:06

5 M Fleming (Sadd, M40) 2:30:41

6 B Blosse (Tod) 2:32:30

7 R Scott (Agile O) 2:32:37

8 R Grantham (Pens, M50) 2:37:06

M55: R Snowden (Totley) 2:55:54

M60: B Horrocks (Clay) 3:06:46

M65: A Essex (Sadd) 3:37:32

M70: D Findel-Hawkins (Mars Mil K) 4:16:51

Women:

1 C Horsfall (CHC, W45) 2:46:57

2 G Keane (Sadd, W45) 2:53:41

3 K Kallmeier (Dark Pk) 2:59:23

4 J Wells (Vegan) 3:00:52

5 J Brown (Roch) 3:08:42

W50: J-L Jobey (Royt R) 3:12:30

W55: F Dyson (Sadd) 3:27:08

W60: K Davies (Radc) 4:17:24

PETER HARTLEY LIVER HILL RACE, Rawtenstall, March 28

Overall (7km/260m):

1 G Cunliffe (Ross) 32:25

2 J Ormerod (Ross, U21) 33:27

3 J Holey (Ross, U21) 34:51

4 S Greenwood (Ross) 36:23

5 R Mills 37:39

6 P Greenwood (Ross) 40:09

M45: G Pemberton (Tod) 40:23

M55: B Shaw (Darw) 41:37

M60: M Keys (Ross) 44:26

M65: D Kelly (Ross) 44:52

M70: M Moorhouse (Mat) 48:14

Women:

1 L Parker (Ross, W45) 45:55

2 N Bowen 46:52

3 J Derby 49:20

4 K Brierley (Tod, W60) 49:35

TRUNCE SERIES, Oxspring, Sheffield, March 27

Overall (4.25M/550ft):

1 B Malcolm 27:15

2 T Spencer (Bux) 27:19

3 G Parr (P’stone FPR) 27:28

4 B Burrell (Porter V) 27:29

5 R Cottam (P’stone FPR, M40) 27:43

6 O Hemstock 27:59

7 S Edwards (M40) 28:32

8 J Wade (Dark Pk) 28:38

M50: W Peats (Barns) 30:45

M60: M Goodwin (P’stone FPR) 37:46

M70: K Hewlett (Holm) 39:33

Women:

1 N Drakeford (Barns) 32:10

2 K Saville (W50) 33:50

3 J Goorney (Lyth, W50) 33:56

4 E Crownshaw (Bradfld) 34:09

5 E Bullock-Linch (Dark Pk) 34:28

W60: S James (Dark k) 47:39

U16 (2M/250ft approx)

1 T Kunicki-Holda (P’stone FPR) 13:24

2 E Reed 14:11

3 I-M Wilson (Dark Pk, W) 14:33

U16 women:

1 Wilson 14:33

2 E Frost (Dark Pk) 14:50

3 S Ellis (Denb DT) 15:29

DON MORRISON EDALE SKYLINE, Edale, March 26

Tom Evans won the 34km event that incorporates over 1300 metres of climbing.

Overall (34km/1373m)

1 T Evans (Lewes) 2:40:55

2 J Oldfield (Mat) 2:44:40

3 J Baxter (P&B) 2:48:20

4 S Harding (Macc) 2:51:05

5 F MacDonald Oulds (Chorlton) 2:51:09

6 H Webb (Dark Pk) 2:58:02

7 M Kenyon (Dron) 2:58:08

8 G Hopkinson (Mat) 2:58:19

M40: B Tetler (G’dale) 2:58:49

M50: S Knowles (Penn) 3:14:08

M60: T White 4:07:46

TEAM: 1 Dark Pk 29; 2 Mat 35; 3 Penn 49

Women:

1 E Cowper-Coles (Denb D) 3:24:10

2 R Marshall (Scar, W40) 3:26:03

3 A Berquez (S’oaks) 3:29:23

4 C Smith 3:33:16

5 S Fawcett (Dark Pk, W40) 3:34:44

W50: S Wood (Macc) 4:07:03

TEAM: 1 Dark Pk 20; 2 Penn 64; 3 G’dale 114

MOURNE MARAUDER (British championships counter), Newcastle, Co. Down, March 25

Overall (16km/1200m):

1 W Cartwright (Mat) 93:15

2 A Chepelin (C’thy) 93:47

3 B Sharrock (Amble) 94:01

4 M Elkington (Amble) 96:13

5 F Grant (Dark Pk) 98:51

6 F Wilson (C’thy) 99:02

7 H Bolton (Kesw) 99:08

8 K Cooper (C’thy) 99:35

9 T Saville (Dark Pk) 99:54

10 M Lamb (Kesw) 1:40:21

11 S Hebblethwaite (Kesw, M40) 1:40:38

12 T Wood (Eryri) 1:41:08

13 J Wright (Amble) 1:41:53

14 A Thornton (Howg) 1:42:20

15 E Lennon (C’thy) 1:43:23

16 S Stead (Kesw) 1:43:41

17 O Subuh-Symons (Amble) 1:43:49

18 L Taylor (HHR) 1:44:28

19 A Fallas (C’thy, M40) 1:44:34

20 K Gray (Calder V, M50) 1:45:15

21 M Atkinson (Kesw) 1:45:23

22 T BHaynes (Eryri) 1:45:32

23 T Callan (W’lands CC) 1:46:35

24 J Martin (B’drain) 1:46:42

25 S Fisher (Howg) 1:46:58

M60: S Whitlie (C’thy) 2:04:38

M70: A Watts (Ches HR) 3:01:02

Team (provisional): 1 C’thy 50; 2 Amble 64; 3 Kesw 65; 4 Helm, H 152; 5 Dark Pk 169

Women:

1 N Jackson (Kesw) 1:47:21

2 N Lang (C’thy) 1:49:57

3 H Russell (Helm H) 1:51:49

4 S Willhoit (Mercia) 1:54:23

5 A Fan (Amble) 1:54:49

6 A Flint (Cov) 2:03:23

7 B Halcrow (Amble) 2:03:50

8 S Hoghson (C’thy) 2:03:59

9 E Dickson (Newry) 2:06:13

10 K Reynolds (Eryri) 2:06:49

11 S Murtagh (Helm H) 2:07:37

12 M Price (Mercia, W50) 2:10:06

13 L Richardson (Eryri) 2:10:57

14 B Dyer (Helm H, W40) 2:11:18

15 B Hanson (Amble) 2:11:28

TEAM: 1 Amble 27; 2 Helm, H 28; 3 C’thy 30; 4 Eryri 40; 5 Mercia 40

WOLF’S PIT, Shatton, Hope Valley, March 19

Overall (5.8M/1610ft):

1 F Grant (Dark Pk, U21) 38:57

2 E Corden (Dark Pk, U21) 39:26

3 S Franklin (Totley) 40:46

4 R Howie (HHR) 42:15

5 O Matharu (Holme) 43:40

6 C Battersby (Hallam) 44:10

7 J Wills 44:20

8 T Perry (Mat) 44:40

M45: A Young (Belpr) 45:01

M50: A Frost (Dark Pk) 48:43

M55: S Bell (Dark Pk) 50:15

M60: T Raffle (Alt) 55:19

M65: A Fox (Penn) 58:32

M70: D Gould (Mercia) 62:41

Women:

1 H Tait 53:29

2 C Leigh (Penn) 54:49

3 C Bradbury (Beest) 57:22

4 J Crowson (Dark Pk, W60) 58:04

5 S Maybanks (Beest, W40) 58:43

W65: A-M Jones (Macc) 62:45

CRAIG DUNAIN, Inverness, March 18

WINNER Sam Alexander and runner-up Alasdair Bisset were both inside the previous course record, while Helen Leigh also set new figures in the women’s race.

Overall (6.5M/1280ft)

1 S Alexander (W’lands CC) 39:41

2 A Bisset (Edin U) 39:54

3 D Dry (Shett) 41:11

5 S Gardiner (HHR) 41:49

M40: J Cabrera (HHR) 42:15

M50: R Burnett (I’ness) 44:16

M60: P Moody (HHR) 55:56

Women:

1 H Leigh (HHR) 48:15

2 K Meek (I’ness) 49:47

3 L Buchheim (HHR) 51:11

W40: D Borrowman (HHR) 58:01

W50: S Beck (HHR) 64:23

SLIEVE GULLION, Mullaghbane, March 18

Overall (3.9M/340m):

1 S Lynch (G’more, M40) 31:41

2 B McEvoy 31:57

3 A Tees (BARF, M40) 32:06

4 J Mcatee (Mourne) 32:10

5 P Mcansepie (Armagh, M50) 33:36

M55: P Grant (Newc) 39:09

M65: D McGreevy (Bedwc) 40:58

U20: P Nugent (Armagh) 35:52

Women:

1 E Dickson (Newry) 36:29

2 K Wilton (Jog Lisb, W50) 40:20

3 K McBride (G’more, W40) 40:54

W55: A McNeill (G’more) 48:36

