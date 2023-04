American blown to victory in Florida as Abby Steiner and Christian Coleman set 200m leads plus news of big hammer throw for Anna Purchase and an exciting 10,000m win for Charles Hicks

Miramar Invitational, Miramar, Florida, USA, April 8

Two world leads and a wind-assisted women’s 100m highlighted the meet.

Abby Steiner went top of the world outdoor rankings with her 22.23/1.8 less than a metre ahead of Tamari Davis’s 22.31 PB.

The men’s race was closer as only 0.003 separated Christian Coleman (19.996) and Botswana teenager and world 100m champion Letsile Tebogo’s 19.999 (with both officially given 20.00).

Sha’Carri Richardson achieved 10.75/2.8 in the heats before improving to 10.57/4.1 in the final for the third best ever performance under any conditions. Twanisha Terry was over two metres back but still ran 10.83.

In the men’s race, Jamaican world finalist Oblique Seville ran a just over the limits of 9.91/2.2 but did clock a legal 9.95/1.8 in the heats. Ackeem Blake (9.93) and Aaron Brown (9.97) completed the top three ahead of leading American Ronnie Baker (9.98).

Bahamian Alonzo Russell won the 400m in a 44.93 PB as UK record-holder Matthew Hudson-Smith failed to finish.

The 400m hurdler Shamier Little won the women’s 400m in 50.73 as 200m world champion Shericka Jackson was third in 51.64.

Will Williams’ 8.25/4.5 long jump was the pick of the field action and he backed that up with a legal PB-equalling 8.13/1.5.

Men

100 (2.2): 1 Oblique Seville JAM 9.91; 2 Ackeem Blake JAM 9.93; 3 Aaron Brown CAN 9.97; 4 Ronnie Baker 9.98; 5 Jerome Blake CAN 10.05; 6 Emmanuel Matadi LBR 10.20. B (2.4): 1 Cravont Charleston 10.02; 2 Eric Harrison TTO 10.06; 3 Cejhae Greene ANT 10.09; 4 Rodrigo do Nascimento BRA 10.20. Heat 1 (1.8): 1 Seville 9.95; 2 Baker 10.01; 3 Andrew Hudson JAM 10.07; 4 J Blake 10.08; 5 Eric Harrison TTO 10.18. Heat 2 (2.8): 1 A Blake 10.05; 2 Brown 10.10; 3 Charleston 10.12. Heat 3 (2.1): 1 Matadi 10.08w; 2 Kyree King 10.15; 3 O’Shane Bailey JAM 10.18

200 (1.9): 1 Christian Coleman 20.00; 2 Letsile Tebogo BOT 20.00; 3 Kenny Bednarek 20.37; 4 Brendon Rodney CAN 20.42; 5 Joseph Amoah GHA 20.43

400: 1 Alonzo Russell BAH 44.93; 2 Leungo Scotch BOT 45.03; 3 Rikuya Ito JPN 46.02; 4 Rusheen McDonald JAM 46.13; Matthew Hudson-Smith GBR DNF

800: 1 Ryan Sanchez PUR 1:46.59; 2 Rajay Hamilton JAM 1:47.42

110H (2.7): 1 Eric Edwards Jr. 13.21; 2 Orlando Bennett JAM 13.37; 3 Rafael Henrique Pereira BRA 13.40; 4 Damion Thomas JAM 13.42; 5 Shane Brathwaite BAR 13.59

LJ: 1 Will Williams 8.25w; 2 Natsuki Yamakawa JPN 8.00; 3 G.K.D.S. Piyarathna SRI 7.92; 4 Shoutarou Shiroyama JPN 7.77w; 5 Tajay Gayle JAM 7.76w

Women

100 (4.1): 1 Sha’Carri Richardson 10.57; 2 TeeTee Terry 10.83; 3 Natasha Morrison JAM 11.05; 4 Jada Baylark 11.08; 5 Destiny Smith-Barnett 11.09; 6 English Gardner 11.10; 7 Javianne Oliver 11.11; 8 Melissa Jefferson 11.27. B (3.2): 1 Cambrea Sturgis 10.98; 2 Taylor Anderson 11.11; 3 Shockoria Wallace JAM 11.13; 4 Kasheika Cameron JAM 11.15; 5 Teahna Daniels 11.16; 6 Shannon Ray 11.22; 7 Alaysha Johnson 11.22; 8 Jonielle Smith JAM 11.25. Heat 1 (4.5): 1 Terry 10.89; 2 Oliver 11.08; 3 Baylark 11.09; 4 Wallace 11.16. Heat 2 (2.0): 1 Smith-Barnett 11.11; 2 Jefferson 11.16; 3 Cameron 11.22; 4 Ray 11.24. Heat 3 (2.8): 1 Richardson 10.75; 2 Gardner 11.09; 3 Morrison 11.13; 4 Sturgis 11.14

200 (1.8): 1 Abby Steiner 22.23; 2 Tamari Davis 22.31; 3 Kayla White 22.44; 4 Anthonique Strachan BAH 22.70; 5 Kyra Jefferson 22.92

400: 1 Shamier Little 50.73; 2 Charokee Young JAM 51.58; 3 Shericka Jackson JAM 51.64; 4 Aliyah Abrams GUY 51.65

800: 1 Ajee’ Wilson 2:02.9

100H (2.2): 1 Tonea Marshall 12.62w; 2 Amoi Brown JAM 12.69w; 3 Anna Cockrell 12.73w; 4 Amber Hughes 12.96w

LJ: 1 Ruth Usoro NGR 6.82w; 2 Taliyah Brooks 6.65w; 3 Chanice Porter JAM 6.59w

SP: 1 Danniel Thomas-Dodd JAM 18.48; 2 Adelaide Aquilla 18.26; 3 Divine Oladipo GBR 16.49; 4 Lloydricia Cameron JAM 16.31

Taicang race walks, China, April 8-9

Jun Zhang clocked a 1:17:38 world lead and PB in the 20km walk with David Hurtado was a distant second with an Ecuador record of 1:18:45.

Four-time world champion Hong Liu won the women’s race in 1:28:49 ahead of another former world champion Jiayu Yang (1:29:42).

Men: 20kmW (8.4): 1 Zhang Jun 1:17:38; 2 David Hurtado ECU 1:18:45; 3 Li Yandong 1:19:49; 4 Li Xingfu 1:19:52; 5 Zhou Yingcheng 1:20:33; 6 You Tao 1:20:38; 7 Ceng Qingcun 1:20:41; 8 Zhong Heng 1:20:44; 9 Shi Xiukun 1:20:45; 10 Niu Wenchao 1:20:49. (9.4): 1 Liu Xing 1:19:58; 2 Zhang Hongliang 1:21:01; 3 Luo Chao 1:21:10

35kmW: 1 Wang Zhenhao 2:35:17; 2 Zhang Jiaxu 2:37:58; 3 Wang Xin 2:40:37

U20 10kmW: 1 Zhao Liang 41:41; 2 Yan Zhenqiang 41:59; 3 Pu Shicheng 42:10

Women: 20kmW: 1 Liu Hong 1:28:49; 2 Yang Jiayu 1:29:42; 3 Su Wenxiu 1:29:46

Kumamoto, Japan, April 8

Men

5000: 1 Emmanuel Kiplagat KEN 13:24.54; 2 Amos Bett KEN 13:24.79; 3 Richard Etir KEN 13:25.13; 4 Kazuya Shiojiri 13:26.03; 5 Benard Kibet KEN 13:27.53; 6 Kiprono Sitonik KEN 13:27.62; 7 Benson Kiplangat KEN 13:28.32. B: 1 Benuel Magoma KEN 13:27.60; 2 Kazuki Tamura 13:28.04; 3 Alex Kipirech Kipchirchir KEN 13:28.14; 4 Daniel Ndiritu KEN 13:28.34; 5 Donald Mitei KEN 13:28.58; 6 Anthony Kibe KEN 13:29.18. C: 1 Peter Wangari KEN 13:24.73; 2 James Mutuku KEN 13:24.73; 3 Victor Kimutai KEN 13:26.77.

10,000: 1 Vincent Yegon KEN 27:37.85; 2 Samson Ndirangu KEN 27:39.67; 3 Tomoki Ota 27:42.49; 4 Kotaro Shinohara 27:43.13; 5 David Shungea KEN 27:46.08; 6 Bedan Karoki KEN 27:54.64; 7 Biyazen Alehegn ETH 28:02.73; 8 Tatsuya Maruyama 28:02.87; 9 Hazuma Hattori 28:05.44; 10 Rodgers Kwemoi KEN 28:06.53; 11 Minato Oishi 28:08.33; 12 Jonson Mugeni KEN 28:12.25; 13 Hiroki Abe 28:20.42

Women

5000: 1 Caroline Kariba KEN 15:23.69; 2 Eva Cherono KEN 15:23.92; 3 Tabitha Kamau KEN 15:24.04; 4 Helen Lobun KEN 15:24.60; 5 Esther Muthoni KEN 15:27.51; 6 Naomi Mussoni KEN 15:29.75

10,000: 1 Dolphine Omare KEN 31:44.67; 2 Misaki Hayashida 32:15.97

Coral Gables FL, USA, April 7-8

Men: 100 (-0.3): 1 Abdul-Rasheed Saminu GHA 10.04

200 (1.1): 1 Issam Asinga 20.11; 2 James Williamson III 20.77

400: 1 Demish Gaye JAM 46.13

HT: 1 Decio Andrade POR 73.01

Women: 100 (0.9): 1 Kortnei Johnson 11.12; 2 Shashalee Forbes JAM 11.21; 8 Kristal Awuah GBR 11.68.

200 (0.7): 1 Jessika Gbai CIV 22.72; 2 Makenzie Dunmore 22.76; Kristal Awuah GBR DNF

100H (1.2): 1 Nia Ali 12.86; 2 Ebony Morrison LBR 13.06

SP: 1 Hannah Hall 17.39

Los Angeles CA, USA, April 7-8

Men: DT: 1 Connor Bell NZL 65.78; 2 Nicholas Percy GBR 62.91; 3 Jordan Roach 61.95

Women: 100 (1.1): 1 Caisja Chandler 10.99; 2 Samirah Moody 11.02

400: 1 Yemi Mary John GBR 51.77; 2 Bailey Lear 51.82

LJ: 1 Temi Ojora GBR 6.13

TJ: 1 Temi Ojora GBR 13.66

HT: 1 Joy McArthur JPN 69.89 NR

4×100: 1 USC 43.41

4×400: 1 Texas A&M 3:26.58; 2 USC 3:26.96

La Jolla CA, USA, April 7-8

Olympic champion Valarie Allman threw a 70.25m discus world lead to defeat Jorinde Van Klinken of Netherlands (67.05m) with Brit Jade Lally over 60 metres in fifth.

The men’s discus saw US Olympian Sam Mattis win (67.49m) ahead of Samoa’s Alex Rose (65.69) and Britons Nick Percy (63.54) and Lawrence Okoye (63.45).

Men: HT: 1 Diego Del Real MEX 73.45

Invitational DT: 1 Sam Mattis 67.49; 2 Alex Rose SAM 65.69; 2 Nicholas Percy GBR 63.54; 4 Lawrence Okoye GBR 63.45; 5 Brian Williams 63.00; 6 Sam Welsh 62.04; 7 Jordan Roach 61.46; 8 Elijah Mason 61.44; 9 Tuergong Abuduaini CHN 60.61; 10 Marcus Gustaveson 60.50; 12 Samuel Woodley GBR 57.56

Women: HT: 1 Tara Simpson-Sullivan GBR 64.52. Invitational SP: 1 Zhang Linru CHN 18.51; 2 Jaida Ross 18.49; 3 Rosa Ramírez DOM 18.39 NR

DT: 1 Valarie Allman 70.25, 2 Jorinde van Klinken NED 67.05; 3 Yaimé Pérez CUB 66.97; 4 Laulauga Tausaga-Collins 63.92; 5 Jade Lally GBR 60.92; 6 Chioma Onyekwere NGR 60.79

Brutus Hamilton Invitational, Berkeley, USA, April 8

World silver medallists Mykolas Alekna of Lithuania with a 68.39m throw and Canadian hammer thrower Camryn Rogers with 77.30m both threw world leads.

Rogers won over Britain’s Anna Purchase’s huge 73.02m PB. Her previous best set last year was 70.65m and this moved her into a clear second place in the UK all-time rankings behind Sophie Hitchen and currently puts her seventh in the 2023 world rankings.

Men: DT: 1 Mykolas Alekna LTU 68.39

Women: DT: 1 Elena Bruckner 60.26

HT: 1 Camryn Rogers CAN 77.30; 2 Anna Purchase GBR 73.02

Australian Championships, Brisbane, March 30 – April 2

Men: 100 (0.0): 1 Rohan Browning 10.02; 2 Jacob Despard 10.26

200 (-0.4): 1 Jake Doran 20.81

400: 1 Luke Van Ratingen 45.88; 2 Harrison Hunt 46.24

800: 1 Riley McGown 1:47.67

1500: 1 Callum Davies 3:37.92; 2 Cameron Myers 3:38.02; 3 Matthew Ramsden 3:38.34

5000: 1 Callum Davies 13:52.82

3000SC: 1 Ben Buckingham 8:40.52

110H (0.2): 1 Mitchell Lightfoot 13.65; 2 Nicholas Andrews 13.69; 3 Jacob McCorry 13.79; Joshua Hawkins NZL 13.67 NR

400H: 1 Chris Douglas 50.15

HJ: 1 Joel Baden 2.32; 2 Brandon Starc 2.29

PV: 1 Kurtis Marschall 5.80

LJ: 1 Liam Adcock 8.06; 2 Jalen Rucker 8.02; 3 Darcy Roper 7.98

TJ: 1 Aiden Hinson 16.61; 2 Connor Murphy 16.61

SP: 1 Aiden Harvey 17.92

DT: 1 Matt Denny 63.20

HT: 1 Ned Weatherly 68.81

JT: 1 Liam O’Brien 77.62

Dec: 1 Alec Diamond 7535

10000W: 1 Declan Tingay 38:46.74; 2 Kyle Swan 39:18.74; 3 Rhydian Cowley 39:46.88

4×100: 1 Victoria 41.66; MAS 39.96

Women:

100 (-0.4): 1 Torrie Lewis 11.38; Shanti Veronica Pereira SGP 11.37 NR

200 (0.8): 1 Torrie Lewis 23.02

400: 1 Jessie Andrew 52.62

800: 1 Catriona Bisset 1:58.32; 2 Ellie Sanford 2:00.50

1500: 1 Jessica Hull 4:04.19; 2 Abbey Caldwell 4:04.68; 3 Linden Hall 4:05.65; 4 Georgia Griffith 4:07.85; 5 Sarah Billings 4:08.32; 6 Isabella Thornton-Bott 4:08.64; Madeleine Murray GBR 4:11.13

5000: 1 Jessica Hull 15:05.87; 2 Rose Davies 15:23.25; 3 Leanne Pompeani 15:31.17

3000SC: 1 Cara Feain-Ryan 9:43.64

100H (-0.1): 1 Michelle Jenneke 12.77; 2 Celeste Mucci 12.92; 3 Hannah Jones 12.99. Heat 2 (2nd; 0.3): 1 Michelle Jenneke 12.93

400H: 1 Sarah Carli 56.56. HJ: 1 Nicola Olyslagers 1.95

PV: 1 Elyssia Kenshole 4.20; Eliza McCartney NZL 4.75

LJ: 1 Brooke Buschkuehl 6.68; 2 Alyssa Lowe 6.45. A: 1 Buschkuehl 6.73

SP: 1 Emma Berg 15.15

DT: 1 Taryn Gollshewsky 59.36; Jade Lally GBR 60.24,. Qualification: Jade Lally GBR 54.54

HT: 1 Alex Hulley 67.32

JT: 1 Mackenzie Little 61.46; 2 Kelsey-Lee Barber 57.05

Hep: 1 Taneille Crase 5960

10000W: 1 Olivia Sandery 44:56.00

4×100: 1 New South Wales 45.54

4×400: 1 New South Wales 3:41.12

Texas Relays, Austin, USA, March 29-April 1

Men: 100 (0.1): 1 Makanakaishe Charamba ZIM 10.15; 1 Isaiah Trousil 10.16; 2 Tarsis Orogot UGA 10.17 NR. B (2.5): 1 Langston Jackson 10.18; 2 Louie Hinchliffe GBR 10.23. Race C (2.6): 1 Isaac Botsio GHA 10.21; 2 Adam Clayton GBR 10.35. Race D (2.4): 1 Tevijon Williams 10.26; 2 Joseph Harding GBR 10.38

Heat 1 (3.1): 1 Austin Kresley 10.10; 2 J.T. Smith 10.15; 3 Cameron Crump 10.28. Heat 2 (3.2): 1 Tarsis Orogot UGA 10.07; 2 Kalen Walker 10.11; 3 Jalen Drayden 10.18; 4 Karlington Anunagba 10.22. Heat 3 (4.3): 1 Isaiah Trousil 10.04; 2 Josh Bour 10.19; 3 Clinton Muunga ZIM 10.21. Heat 4 (3.4): 1 Devon Moore 9.99; 2 Wanya McCoy BAH 10.04; 3 James Dadzie GHA 10.08. Heat 5 (2.7): 1 Sterling Warner 10.12; 2 Rodney Heath 10.12; 3 Joseph Manu GHA 10.14; 4 Cameron Rose 10.16; 8 Samir Williams GBR 10.55

200 (2.0): 1 Terrence Jones BAH 20.05; 2 Emmanuel Matadi LBR 20.07; 3 David Dunlap 20.50. Race B (0.6): 1 Courtney Lindsey 20.11; 2 Javonte Harding 20.24; 3 Mouhamadou Fall FRA 20.26; 4 Shaun Maswanganyi RSA 20.41. Race C (0.8): 1 Kennedy Lightner 20.46; 2 Cameron Rose 20.55

800: 1 Oussama El Bouchayby MAR 1:45.31; 2 Bryce Hoppel 1:45.59; 3 Tiarnan Crorken GBR 1:46.82; 4 Yusuf Bizimana GBR 1:46.83; 5 Jonathan Jones BAR 1:47.28

110H (1.2): 1 Darius Luff 13.39; 2 Devon Brooks 13.40; 3 Giano Roberts 13.43; 4 Gratt Reed 13.50; 5 De’vion Wilson 13.60; 6 Ethan Exilhomme 13.60. Heat 1 (4.0): 1 De’vion Wilson 13.41; 2 Darius Luff 13.44. Heat 2 (6.8): 1 Devon Brooks 13.21; 2 Joel Bengtsson SWE 13.54. Heat 3 (5.1): 1 Giano Roberts 13.46; 2 Jaheem Hayles JAM 13.54; 3 Bashiru Abdullahi NGR 13.56; 4 Kyle Garland 13.65. Heat 4 (3.9): 1 Cordell Tinch 13.33; 2 Leonard Mustari 13.53; 3 Ja’Qualon Scott 13.56. Heat 5 (6.4): 1 Gratt Reed 13.36; 2 Ethan Exilhomme 13.45; 3 Dylan Beard 13.57; 4 Rasheem Brown CAY 13.64

400H: 1 Chris Robinson 49.10; 2 Nathaniel Ezekiel NGR 49.59. Heat 1: 1 Nathaniel Ezekiel NGR 49.24. Heat 5: 1 Caleb Dean 49.74; 2 Jevon Williams 49.94

HJ: 1 JuVaughn Harrison 2.33; 2 Shaun Miller BAH 2.20

LJ: 1 Jeremiah Willis 8.06w; 2 Brandon Hicklin 7.95; 3 G.K.D.S. Piyarathna SRI 7.92. B: 1 Jordan Turner JAM 7.97

TJ: 1 O’Brien Wasome JAM 17.00w; 2 Chris Carter 16.61w. B: 1 James Carter 16.68w. 6 Aidan Quinn GBR 15.57

SP: 1 Adrian Piperi 20.70

DT: 1 Turner Washington 64.01; 2 Dallin Shurts 62.21; 3 Claudio Romero CHI 61.30; 4 Djimon Gumbs IVB 61.21; 5 Sam Welsh 60.82

HT: 1 Ethan Katzberg CAN 77.12; 2 Alencar Pereira BRA 72.85; 3 Diego Del Real MEX 72.84; 20 Shaun Kerry GBR 62.32

JT: 1 Keyshawn Strachan BAH 84.27 NR; 2 Chinecherem Nnamdi NGR 79.98; 3 Curtis Thompson 79.29

Dec: 1 Leo Neugebauer GER 8478; 6 Joel McFarlane GBR 7230

110H (2.0): 1 Alexander Chukwukelu 13.32; 2 Donovan Bradley 13.53. Heat 1 (2.0): 1 Donovan Bradley 13.42. Heat 2 (2.0): 1 Jayden Keys 13.62. Heat 3 (2.3): 1 Mason Dossett 13.55. Heat 5 (2.1): 1 Austin Kiser 13.65. Heat 6 (4.5): 1 Alexander Chukwukelu 13.16

Invitational 100 (2.9): 1 Emmanuel Matadi LBR 9.96w; 2 Shaun Maswanganyi RSA 10.01w; 3 Mouhamadou Fall FRA 10.02w

400H: 1 Amere Lattin 49.49

PV: 1 Branson Ellis 5.86; 2 Zach Bradford 5.86; 3 Hunter Garretson 5.71; 4 Kyle Rademeyer RSA 5.61.

Women:

100H (2.0): 1 Masai Russell 12.36; 2 Alia Armstrong 12.57; 3 Leah Phillips 12.95; 4 Darci Khan 12.96. Heat 3 (5.9): 1 Masai Russell 12.61w. Heat 4 (3.9): 1 Ackera Nugent JAM 12.95. Heat 5 (6.6): 1 Leah Phillips 12.99

400H: 1 Shani’a Bellamy 55.96; 2 Jessica Wright 55.98

HJ: 1 Yelena Kulichenko CYP 1.90

LJ: 1 Ackelia Smith JAM 6.57w; 2 Synclair Savage 6.53; 3 Anthaya Charlton BAH 6.52w; 8 Ore Adamson GBR 6.04w; 10 Ella Rush GBR 5.95w

TJ: 1 Ackelia Smith JAM 13.84; 2 Mikeisha Welcome VIN 13.63; 3 Titiana Marsh 13.61; 4 Eunice Ilunga Mbuyi FRA 13.60

SP: 1 Rosa Ramírez DOM 17.93. DT: 1 Valarie Allman 67.90. HT: 1 Madi Malone 68.45; 7 Tara Simpson-Sullivan GBR 62.49

Hep: 1 Jadin O’Brien 5942; 8 Alix Still GBR 5491

Invitational 100 (1.5): 1 Gabby Thomas 11.09; 2 Ashanti Moore JAM 11.23; 3 Lynna Irby 11.31

100H (0.9): 1 Tonea Marshall 12.63; 2 Anna Cockrell 12.88

Sacramento CA, USA, April 3

Men: 10M: 1 Brendan Gregg 47:52; 2 Shadrack Biwott 48:10; 3 Ryan Ioanidis 48:25

Women: 10M: 1 Julia Vasquez 55:59; 2 Hiruni Wijayaratne SRI 56:46; 3 Megan Gentes 57:23

Daegu Marathon, Korea, April 2

Men: Mar: 1 Milkesa Mengesha ETH 2:06:49; 2 Stanley Bett KEN 2:07:00; 3 Berhane Tsegay ERI 2:07:21; 4 Mike Kiptum KEN 2:07:23; 5 Bethwell Kipkemboi KEN 2:07:34; 6 Goitom Kifle ERI 2:08:15; 7 Edwin Kosgei KEN 2:08:37; 8 Daniel Paulus NAM 2:08:40 NR; 9 Samuel Kosgei KEN 2:08:49; 10 Evans Korir KEN 2:08:59; 11 Abida Ezamzami MAR 2:09:04; 12 Abel Kirui KEN 2:09:45

Women: Mar: 1 Ayantu Abera ETH 2:25:44; 2 Medina Armino ETH 2:27:27; 3 Janet Gichumbi KEN 2:28:13; 4 Chaltu Shuna ETH 2:28:46; 5 Choi Kyung-Sun 2:28:49; 6 Munkhzaya Bayartsogt MGL 2:29:32; 7 Selam Fente ETH 2:30:30; 8 Abebech Afework ETH 2:31:03; 9 Risper Chebet KEN 2:31:13; 10 Helaria Johannes NAM 2:31:33

Generali Berlin Half Marathon, Germany, April 2

Eilish McColgan won the race in a British record 65:43 while Sam Harrison ran a PB 67:17. For a more detailed report click here

Men: HM: 1 Sabastian Sawe KEN 59:00; 2 Alex Kibet KEN 59:11; 3 Bravin Kiprop KEN 59:22; 4 Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 1:00:17; 5 Zerei Kbrom Mezngi NOR 1:00:39; 6 Philemon Kiplimo KEN 1:00:57; 7 Samuel Barata POR 1:01:40; 8 Charles Wanjiku KEN 1:01:42; 9 Samuel Fitwi Sibhatu 1:01:44; 10 Davor Aaron Bienenfeld 1:01:51; 11 Sebastian Hendel 1:01:52; 12 Morgan Le Guen SUI 1:01:55; 13 Simon Ekidor KEN 1:02:12; 14 Paul Chelimo USA 1:02:22; 15 Micah Cheserek KEN 1:02:39; 16 Haimro Alame ISR 1:02:39; 29 Samuel Moakes GBR 1:04:24; 38 Derek Hawkins GBR 1:05:16; 39 David Devine GBR 1:05:22; 42 Chris Thomas GBR 1:05:40; 79 Harry Blackburn GBR 1:08:55 89 Andrew Warburton GBR 1:09:32

Women: HM: 1 Eilish McColgan GBR 1:05:43 UK rec; 2 Tsige Gebreselama ETH 1:06:13; 3 Yalemget Yaregal ETH 1:06:27; 4 Samantha Harrison GBR 1:07:17; 5 Ludwina Chepngetich KEN 1:08:20; 6 Calli Thackery GBR 1:09:01; 7 Valeriya Zinenko UKR 1:10:28; 8 Faith Kimutai KEN 1:11:03; 9 Carolina Wikström SWE 1:11:07; 10 Marta Galimany ESP 1:11:47; 11 Tara Palm AUS 1:12:10; 12 Deborah Schöneborn 1:12:12; 13 Juliette Thomas BEL 1:12:13; 14 Aurora Bado ITA 1:12:33; 15 Leonie Balter NED 1:12:34; 16 Tabea Themann 1:12:49; 17 Esther Jacobitz 1:12:53; 18 Mariia Mazurenko UKR 1:13:01; 19 Kate Drew GBR 1:13:05; 20 Blanka Dörfel 1:13:13; 21 Verity Hopkins GBR 1:13:35; 22 Nora Szabó HUN 1:13:42; 23 Michelle Schaub SUI 1:14:02; 24 Thea Heim 1:14:28, 25 Selma Benfarès 1:14:52

Milan Marathon, Italy, April 2

Men: Mar: 1 Andrew Rotich Kwemoi UGA 2:07:14; 2 Timothy Limo KEN 2:07:53; 3 John Hakizimana RWA 2:08:18 NR; 4 Solomon Deksisa ETH 2:08:48; 5 Yemaneberhan Crippa 2:08:57; 6 Elijah Cheruiyot KEN 2:10:27; 7 Dickson Chumba KEN 2:10:35; 8 Soyekwo Kibet UGA 2:10:58; 9 Dominic Ngeno KEN 2:11:23; 10 Antenayehu Danachew ETH 2:11:55; 11 Gilbert Kibet KEN 2:12:32; 12 Augustino Paulo Sulle TAN 2:13:11; 20 James Thompson GBR 2:31:10

Women: Mar: 1 Sharon Cherop KEN 2:26:13; 2 Etalemahu Sintayehu ETH 2:26:30; 3 Immaculate Chemutai UGA 2:29:26;

Schneider Electric Paris Marathon, France, April 2

For a full report click here

Men: Mar: 1 Abeje Gizealew Ayana ETH 2:07:15; 2 Guye Adola ETH 2:07:35; 3 Josphat Boit USA 2:07:40; 4 Elkana Langat KEN 2:08:25; 5 Adeledelew Mamo ETH 2:08:50; 6 Kipkemoi Kiprono KEN 2:09:27; 7 Leonard Korir USA 2:09:31; 8 Laban Korir KEN 2:09:34; 9 Samuel Tsegay SWE 2:09:47 NR; 10 Mehdi Frere 2:11:04; 11 Evans Sambu KEN 2:12:25; 12 Noah Kipkemboi KEN 2:12:41; 13 Morhad Amdouni 2:12:45; 14 Brian Shrader USA 2:12:53

Women: Mar: 1 Helah Kiprop KEN 2:23:19; 2 Atalel Anmut ETH 2:23:19; 3 Fikrte Wereta ETH 2:23:22; 4 Yeshi Chekole ETH 2:23:29; 5 Winfridah Moseti KEN 2:23:38; 6 Linet Masai KEN 2:24:49; 7 Judith Jerubet KEN 2:25:54; 8 Etagegne Woldu ETH 2:26:00; 9 Solange Jesus POR 2:28:15; 10 Ruth Chebitok KEN 2:30:29; 21 Jasmine Wood GBR 2:50:20; 22 Susan Stead GBR 2:51:29; 23 Sarah Forbes-Smith GBR 2:51:54

Washington DC, USA, April 2

Men: 10M: 1 Tsegaye Kidanu ETH 46:08; 2 Hillary Bor 46:11; 3 Abbabiya Simbassa 47:09; 4 Charles Kipkurui Langat KEN 47:25; 5 Jacob Thomson 47:27; 6 Matt McClintock 47:30; 7 John Dressel 47:32; 8 Shadrack Korir KEN 47:46; 9 Emmanuel Bor 48:14; 10 Colin Bennie 48:18

Women: 10M: 1 Sarah Chelangat UGA 52:04; 2 Sara Hall 52:37; 3 Nell Rojas 52:38; 4 Emma Grace Hurley 52:41; 5 Molly Grabill 52:42; 6 Amber Zimmerman 53:05; 7 Susanna Sullivan 53:25; 8 Carrie Verdon 53:35; 9 Weynshet Ansa Weldestadisk ETH 53:47; 10 Jessa Hanson 53:47; 11 Caroline Rotich KEN 53:53.

Gqeberha, RSA, April 2

Men: 10km: 1 Daniel Simiyu KEN 27:22; 2 Precious Mashele 27:36; 3 Thabang Mosiako 27:53; 4 Denis Kipngeno KEN 28:02; 5 Abere Mamo ETH 28:06; 6 Wellington Varevi ZIM 28:07; 7 Mathanga Mbuleli 28:08; 8 Isaac Kibet UGA 28:18; 9 Mogos Tuemay ETH 28:21; 10 Asbel Kiprop KEN 28:23

Women: 10km: 1 Bekelech Teka ETH 31:38; 2 Frida Ndinda KEN 31:41; 3 Dorcus Ajok UGA 32:17; 4 Glenrose Xaba 32:25; 5 Neheng Khatala LES 32:45

Carlsbad CA, USA, April 2

Men: 5km: 1 Edwin Kurgat KEN 13:50; 2 Reid Buchanan 13:56; 3 Gonzalo Lopez MEX 13:59

Women: 5km: 1 Laura Galván MEX 15:05; 2 Allie Ostrander 15:47; 3 Revee Walcott-Nolan GBR 15:53

Prague Half Marathon, Czech Republic, April 2

Men: HM: 1 Roncer Konga KEN 59:43; 2 Maxwell Rotich UGA 1:00:06; 3 Geoffrey Koech KEN 1:00:11; 4 Laban Kiplimo KEN 1:00:13; 5 Kelvin Kibiwott KEN 1:00:14; 6 Benard Kimeli KEN 1:00:40; 7 Paulos Surafel GBR 1:03:44; 14 Mike Ward GBR 1:06:40; 18 Robbie Ferguson GBR 1:08:13; 24 Steven Bayton GBR 1:09:27; 25 Josep Díaz ESP 1:09:36; 26 Tomáš Hudec 1:09:59; 27 Andreas Iden NOR 1:10:04; 28 Dominik Chlupac 1:10:30

Women: HM: 1 Irene Kimais KEN 1:06:00; 2 Janeth Chepngetich KEN 1:06:42; 3 Bezabeh Fitaw ETH 1:07:15; 4 Aynadis Mebrit ETH 1:08:45; 5 Nesphine Jepleting KEN 1:10:04; 13 Melissa Hawtin GBR 1:17:00,18 Katherine Golding GBR 1:21:21; 19 Charlotte Taylor GBR 1:22:23

STANFORD INVITATIONAL, STANFORD CA, USA, March 31-April 1

Double European under-23 cross-country champion Charles Hicks won a thrilling 10,000m.

Making up a considerable distance down the finishing straight, his well-timed finish gave the reigning NCAA cross-country winner victory by inches in 27:57.47 ahead of Kenyan Victor Kiprop.

Close behind in fourth, fellow Brit Scott Beattie went inside 28 minutes for the first time.

Men:

1500: B: 3 Jonathan Shields GBR 3:41.89

5000m: 1 Anthony Camerieri USA 13:26.58; 2 Chandler Gibbens USA 13:28.71; 3 Theo Quax NZL 13:29.35; 20 Jack Meijer GBR 13:51.63

B: 10 Jonathan Glen GBR 13:50.21

10,000m: 1 Charles Hicks GBR 27:57.47; 2 Victor Kiprop KEN 27:57.63; 3 Ky Robinson AUS 27:58.74; 4 Scott Beattie GBR 27:58.92; 5 Peter Lynch IRL 27:59.27; 12 Rory Leonard GBR 28:21.30; 13 Logan Rees GBR 28:23.50

Women:

10,000m: 1 Emily Venters USA 31:48.35; 2 Everlyn Kemboi KEN 32:03.30

