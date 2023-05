American shot putter stars in America while Anna Hall impresses in Götzis and Diamond League action continues

Hypo-Meeting, Götzis, Austria, May 27-28

Anna Hall won the heptathlon in a world leading 6988 points with Katarina Johnson-Thompson an impressive second.

Men: Dec: 1 Pierce LePage CAN 8700 (10.28/+1.5, 7.57/+0.1, 15.05, 2.03, 48.01, 13.87/+1.0, 49.34, 5.00, 63.09, 4:45.74); 2 Damian Warner CAN 8619 (10.29/+1.5, 7.75/+0.4, 14.92, 2.00, 47.76, 13.60/+1.0, 46.32, 4.50, 59.92, 4:26.16); 3 Sander Aae Skotheim NOR 8590 NR NU23R (10.76/+0.4, 7.60/+0.5, 13.74, 2.15, 47.64, 14.16/-0.1, 43.01, 4.90, 61.22, 4:19.38); 4 Karel Tilga EST 8403 (10.91/+1.4, 7.55/0.0, 15.82, 2.00, 48.49, 14.65/-0.1, 47.78, 4.70, 58.45, 4:22.30); 5 Manuel Eitel GER 8351; 6 Dan Golubovic AUS 8301; 7 Lindon Victor GRN 8293; 8 Makenson Gletty FRA 8211; 9 Kendrick Thompson BAH 8182 NR; 10 Fredrik Samuelsson SWE 8178; 11 Sven Roosen NED 8157; 12 Jente Hauttekeete BEL 8075; 13 Finley Gaio SUI 8022; 14 Cedric Dubler AUS 8009

Women: Hep : 1 Anna Hall USA 6988 (12.75/+0.7, 1.92, 13.90, 22.88/+0.1, 6.54/+1.2, 43.08, 2:02.97); 2 Katarina Johnson-Thompson GBR 6556 (13.88/+0.7, 1.89, 13.92, 23.26/+0.1, 6.32/+0.5, 44.14, 2:12.40); 3 Adrianna Sułek POL 6480 (13.18/+0.7, 1.83, 14.44, 23.80/+1.9, 6.29/-0.1, 41.83, 2:14.33); 4 Saga Vanninen FIN 6391 U23 rec (13.48/+0.7, 1.80, 14.98, 24.35/+0.9, 6.43/+1.5, 42.53, 2:17.91); 5 Sophie Weißenberg GER 6375 (13.46/-0.4, 1.83, 13.25, 23.49/+0.1, 6.05/-0.7, 47.73, 2:18.22); 6 Annie Kunz USA 6330 (13.19/+0.7, 1.71, 13.98, 23.82/+1.9, 6.23/-0.3, 46.47, 2:17.13); 7 Sofie Dokter NED 6321 (13.51/+1.2, 1.80, 13.38, 23.68/+1.9, 6.24/-0.1, 43.18, 2:16.12); 8 Carolin Schäfer GER 6312 (13.39/+0.7, 1.71, 14.44, 23.84/+1.9, 6.07/+1.7, 48.02, 2:16.82); 9 Jana Koščak CRO 6293 WU18B (13.26/+1.2, 1.92, 12.42, 24.13/+0.9, 6.24/+1.3, 41.03, 2:21.20); 10 Jade O’Dowda GBR 6255 (13.70/-0.4, 1.77, 13.40, 24.44/+0.9, 6.36/+0.9, 41.78, 2:11.90); 11 Marijke Esselink NED 6222; 12 Celine Albisser SUI 6096; 13 Yuliya Loban UKR 6065; 14 Vanessa Grimm GER 6035; 15 Isabel Posch 6021; 16 Paulina Ligarska POL 6013

Diamond League, Rabat, Morocco, May 28

A generally disappointing Diamond League included Soufiane El Bakkali’s 7:56.68 – the fastest steeplechase for over a decade – and the 1500m runs of Jakob Ingebrigtsen and Gudaf Tsegay.

Men:

100 (0.1): 1 Fred Kerley USA 9.94; 2 Akani Simbine RSA 9.99; 3 Ferdinand Omanyala KEN 10.05; 4 Letsile Tebogo BOT 10.09; 5 Trayvon Bromell USA 10.10; 6 Yohan Blake JAM 10.18; 7 Jeremiah Azu GBR 10.20; 8 Mouhamadou Fall FRA 10.25

400: 1 Steven Gardiner BAH 44.70; 2 Vernon Norwood USA 45.11; 3 Rusheen McDonald JAM 45.55; 4 Zakithi Nene RSA 45.58; 5 Bayapo Ndori BOT 45.62; 6 Alex Haydock-Wilson GBR 46.08; Matthew Hudson-Smith GBR DNF

800: 1 Emmanuel Wanyonyi KEN 1:44.36; 2 Wycliffe Kinyamal KEN 1:44.73; 3 Benjamin Robert FRA 1:45.04; 4 Eliott Crestan BEL 1:45.37; 5 Marco Arop CAN 1:46.34; 6 Catalin Tecuceanu ITA 1:46.76; 7 Abdellatif El Guesse 1:47.10; 8 Emmanuel Korir KEN 1:48.42

1500: 1 Jakob Ingebrigtsen NOR 3:32.59; 2 Yared Nuguse USA 3:33.02; 3 Olli Hoare AUS 3:33.39; 4 Azeddine Habz FRA 3:33.90; 5 Abel Kipsang KEN 3:34.46; 6 Mario García ESP 3:34.69; 7 Hicham Akankam 3:36.75; 8 Michał Rozmys POL 3:37.22; 9 Abdelatif Sadiki 3:37.98; 10 Charles Simotwo KEN 3:38.53; 11 Hafid Rizky 3:38.80; 12 El Hassane Moujahid 3:38.89; 13 Filip Ingebrigtsen NOR 3:39.28

3000SC: 1 Soufiane El Bakkali 7:56.68; 2 Getnet Wale ETH 8:05.15; 3 Abraham Kibiwot KEN 8:05.51; 4 Hillary Bor USA 8:11.28; 5 Leonard Bett KEN 8:14.42; 6 Osama Zoghlami ITA 8:14.58; 7 Benjamin Kigen KEN 8:15.58; 8 Mohammed M Saad 8:16.18 NU20R; 9 Mohamed Amine Jihnaoui TUN 8:16.49; 10 Avinash Sable IND 8:17.18; 11 Salaheddine Ben Yazide 8:17.49; 12 Djilali Bedrani FRA 8:17.79; 13 Mohammed Tindoufti 8:20.85; 14 Amos Serem KEN 8:25.08

110H (-1.3): 1 Rasheed Broadbell JAM 13.08; 2 Grant Holloway USA 13.12; 3 Hansle Parchment JAM 13.24; 4 Devon Allen USA 13.25; 5 Freddie Crittenden USA 13.43; 6 Rafael Henrique Pereira BRA 13.68; 7 Pascal Martinot-Lagarde FRA 13.69; 8 Mohamed Koussi 13.70; 9 Damian Czykier POL 13.83

DT: 1 Kristjan Čeh SLO 70.32; 2 Daniel Ståhl SWE 69.21; 3 Andrius Gudžius LTU 66.04; 4 Lawrence Okoye GBR 65.62; 5 Sam Mattis USA 63.91; 6 Alin Alexandru Firfirica ROU 63.43; 7 Simon Pettersson SWE 62.25; 8 Apostolos Parellis CYP 60.95;

Women:

200 (0.8): 1 Shericka Jackson JAM 21.98; 2 Anthonique Strachan BAH 22.15; 3 Tamari Davis USA 22.30; 4 Kayla White USA 22.52; 5 Bassant Hemida EGY 22.67; 6 Anna Kiełbasińska POL 22.98; 7 Gina Bass GAM 23.44

800: 1 Mary Moraa KEN 1:58.72; 2 Catriona Bisset AUS 2:00.11; 3 Sage Hurta USA 2:00.62; 4 Natoya Goule JAM 2:00.91; 5 Anita Horvat SLO 2:01.30; 6 Lore Hoffmann SUI 2:01.37; 7 Assia Raziki 2:01.75; 8 Noélie Yarigo BEN 2:02.15

1500: 1 Gudaf Tsegay ETH 3:54.03; 2 Freweyni Hailu ETH 3:57.65; 3 Birke Haylom ETH 3:57.66 NU20R; 4 Worknesh Melese ETH 4:01.81; 5 Cory McGee USA 4:03.09; 6 Linden Hall AUS 4:03.56; 7 Sarah Healy IRL 4:03.57; 8 Ludovica Cavalli ITA 4:04.82; 9 Adelle Tracey JAM 4:08.22; 10 Winnie Nanyondo UGA 4:08.43; 11 Claudia Bobocea ROU 4:09.91

400H: 1 Shamier Little USA 53.95; 2 Rushell Clayton JAM 54.15; 3 Shiann Salmon JAM 54.42; 4 Janieve Russell JAM 55.41; 5 Dalilah Muhammad USA 55.72; 6 Gianna Woodruff PAN 55.74; 7 Noura Ennadi 55.83; 8 Anna Ryzhykova UKR 56.97

HJ: 1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.01; 2 Iryna Herashchenko UKR 1.91; 3 Angelina Topić SRB 1.87; 3 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.87; 5 Morgan Lake GBR 1.87; 6 Yuliya Levchenko UKR 1.81; 6 Elena Vallortigara ITA 1.81

TJ: 1 Leyanis Pérez CUB 14.84; 2 Maryna Bekh-Romanchuk UKR 14.65; 3 Shanieka Ricketts JAM 14.53; 4 Liadagmis Povea CUB 14.27; 5 Tori Franklin USA 14.22; 6 Thea LaFond DMA 14.18; 7 Keturah Orji USA 13.90; 8 Kristiina Mäkelä FIN 13.67; 9 Kimberly Williams JAM 13.04

SP: 1 Auriol Dongmo POR 19.28; 2 Jessica Schilder NED 18.85; 3 Jessica Woodard USA 18.65; 4 Sara Gambetta GER 18.63; 5 Sarah Mitton CAN 18.56; 6 Fanny Roos SWE 18.51; 7 Jessica Inchude POR 17.78; 8 Anita Márton HUN 17.64

USATF LA Grand Prix, Drake Stadium, Westwood, California, USA, May 26-27

Ryan Crouser set a stunning world record in the shot with a 23.56m throw. For more, see here.

Ackeem Blake won the 100m in 9.89/1.0 while fast-finishing Sean Bailey edged Kirani James in the 400m with 44.43.

Abdi Nur won the 5000m in 13:05.17 as Euro Indoor 1500m silver medallist Neil Gourley improved to 13:11.44 to go into the UK all-time top 10.

Marileidy Paulino won the women’s 400m in a Dominican Republic record 48.98 while Canadian Camryn Rogers set a Commonwealth record of 78.98m in the hammer.

Katie Snowden’s 4:00.56 1500m PB was the highlight British performance.

Men:

100 (1.0): 1 Ackeem Blake JAM 9.89; 2 Cravont Charleston 9.91; 3 Christian Coleman 9.91; 4 Ronnie Baker 10.01; 5 Marvin Bracy 10.03; 6 Kendal Williams 10.09; 7 Ryiem Forde JAM 10.11; 8 Brandon Carnes 10.14

200 (0.7): 1 Terrance Laird 20.06; 2 Jereem Richards TTO 20.08; 3 Elijah Morrow 20.22; 4 Aaron Brown CAN 20.22; 5 Kyree King 20.52; 6 Brendon Rodney CAN 20.76

400: 1 Sean Bailey JAM 44.43; 2 Kirani James GRN 44.50; 3 Quincy Hall 45.09; 4 Lidio Feliz DOM 45.37; 5 Alonzo Russell BAH 45.41; 6 Trevor Stewart 45.44; 7 Paul Dedewo 46.23; 8 Wil London 46.80

800: 1 Clayton Murphy 1:44.75; 2 Festus Lagat KEN 1:44.98; 3 Isaiah Jewett 1:45.10; 4 Kameron Jones 1:45.20; 5 Noah Kibet KEN 1:45.39; 6 Isaiah Harris 1:45.41; 7 Brandon Miller 1:46.79; 8 Rajay Hamilton JAM 1:48.16; 9 Bryce Hoppel 1:48.19. B: 1 Craig Engels 1:47.32; 5 Thomas Staines GBR 1:48.18

1500: 1 Timothy Cheruiyot KEN 3:31.47; 2 Raynold Kipkorir KEN 3:32.01; 3 Hobbs Kessler 3:32.61; 4 Cooper Teare 3:32.74; 5 Vincent Keter KEN 3:33.16; 6 Sam Prakel 3:35.78; 7 Johnny Gregorek 3:36.24; 8 Matthew Centrowitz 3:36.64; 9 Drew Hunter 3:37.54; 10 Charles Hunter AUS 3:38.48; 11 Tolesa Bodena ETH 3:39.67; 12 Paul Ryan 3:40.79. B: 1 Kieran Lumb CAN 3:35.99; 2 Eric Holt 3:37.57; 3 Henry Wynne 3:38.02; 4 Elliott Cook 3:38.12; 5 Matt Wisner 3:38.17; 6 Leo Young 3:39.66; 7 Xie Dongsheng CHN 3:39.82; 8 Austin Miller 3:40.10; 9 David Ribich 3:40.72

5000: 1 Abdihamid Nur 13:05.17; 2 Edwin Kurgat KEN 13:08.46; 3 Morgan Beadlescomb 13:08.82; 4 Athanas Kioko KEN 13:09.51; 5 Emmanuel Bor 13:10.91; 6 Neil Gourley GBR 13:11.44; 7 Eduardo Herrera 13:12.23; 8 Kasey Knevelbaard 13:15.96; 9 Ben Flanagan CAN 13:16.34; 10 Dillon Maggard 13:16.55; 11 Addisu Yihune ETH 13:17.09; 12 Davor Aaron Bienenfeld GER 13:19.76; 13 Jack Rowe GBR 13:20.00; 14 Charles Philibert-Thiboutot CAN 13:25.34; 15 Reid Buchanan 13:27.03

3000SC: 1 Ahmed Jaziri TUN 8:17.64; 2 Isaac Updike 8:17.96; 3 George Beamish NZL 8:21.84; 4 John Gay CAN 8:22.51; 5 Mason Ferlic 8:22.84; 6 Brian Barraza 8:25.21; 7 Joey Berriatua 8:25.98; 8 Zak Seddon GBR 8:27.07; 9 Jamaine Coleman GBR 8:33.48

400H: 1 CJ Allen 47.91; 2 Khallifah Rosser 48.60; 3 Trevor Bassitt 48.62; 4 Gerald Drummond CRC 49.05; 5 Jaheel Hyde JAM 49.80; 6 Dave Kendziera 49.81; 7 Quivell Jordan-Bacot 49.88; Kyron McMaster IVB DNF

PV: 1 Armand Duplantis SWE 5.91; 2 Sam Kendricks 5.91; 3 Chris Nilsen 5.71; 4 Sondre Guttormsen NOR 5.71; 5 KC Lightfoot 5.71; 5 Jacob Wooten 5.71; 7 Ethan Cormont FRA 5.61; 8 Renaud Lavillenie FRA 5.46

SP: 1 Ryan Crouser 23.56 WR; 2 Tom Walsh NZL 22.12; 3 Payton Otterdahl 21.99; 4 Uziel Muñoz MEX 21.88 NR; 5 Chuk Enekwechi NGR 21.69; 6 Adrian Piperi 21.49; 7 Josh Awotunde 20.91; 8 Darrell Hill 19.56

DT: 1 Traves Smikle JAM 67.07; 2 Fedrick Dacres JAM 64.51; 3 Alex Rose SAM 64.03; 4 Brian Williams 62.66; 5 Josh Syrotchen 62.26; 6 Andrew Evans 61.90

HT: 1 Wojciech Nowicki POL 77.18; 2 Rudy Winkler 77.17; 3 Ethan Katzberg CAN 75.28; 4 Denzel Comenentia NED 74.40; 5 Eivind Prestegård Henriksen NOR 74.12; 6 Sean Donnelly 73.83

JT: 1 Anderson Peters GRN 83.16; 2 Curtis Thompson 75.27

Women:

100 (0.2): 1 Morolake Akinosun 10.97; 2 Melissa Jefferson 11.07; 3 Alana Reid JAM 11.08; 4 Celera Barnes 11.11; 5 Shashalee Forbes JAM 11.13; 6 Mikiah Brisco 11.18; Marie Josée Ta Lou CIV DNS; Sha’Carri Richardson DNS. Heat 1 (-0.8): 1 Sha’Carri Richardson 10.90; 2 Morolake Akinosun 11.12; 3 Alana Reid JAM 11.12; 4 Celera Barnes 11.13; 5 Melissa Jefferson 11.16; 6 Gabby Thomas 11.23; 7 Javianne Oliver 11.29; 8 English Gardner 11.34. Heat 2 (1.3): 1 Marie Josée Ta Lou CIV 10.88; 2 Aleia Hobbs 10.95; 3 Shashalee Forbes JAM 11.20; 4 Mikiah Brisco 11.21; 5 Shannon Ray 11.25

200 (0.5): 1 Jenna Prandini 22.34; 2 TeeTee Terry 22.44; 3 Anavia Battle 22.57; 4 Gabby Thomas 22.85; 5 Kyra Jefferson 23.02

400: 1 Marileidy Paulino DOM 48.98 NR; 2 Salwa Eid Naser BRN 50.27; 3 Lynna Irby-Jackson 50.38; 4 Sada Williams BAR 51.00; 5 Stephenie Ann McPherson JAM 51.69; 6 Alexis Holmes 51.74; 7 Kendall Ellis 51.85; 8 Fiordaliza Cofil DOM 51.91

800: 1 Ajee’ Wilson 1:59.01; 2 Halimah Nakaayi UGA 1:59.35; 3 Kaela Edwards 2:00.22; 4 Allie Wilson 2:00.57; 5 Sammy Watson 2:00.84; 6 McKenna Keegan 2:01.34; 7 Susan Aneno UGA 2:01.65. B: 1 Laurie Barton 2:02.54. C: 2 Hannah Segrave GBR 2:04.12; 5 Gemma Finch GBR 2:05.40

1500: 1 Diribe Welteji ETH 3:57.84; 2 Katie Snowden GBR 4:00.04; 3 Josette Andrews 4:00.77; 4 Lucia Stafford CAN 4:02.03; 5 Susan Ejore KEN 4:02.20; 6 Emma Coburn 4:05.35; 7 Netsanet Desta ETH 4:05.86; 8 Whittni Morgan 4:05.97; 9 Dani Jones 4:09.74. B: 1 Emily MacKay 4:07.03; 2 Krissy Gear 4:09.13; 3 Colleen Quigley 4:10.59

5000: 1 Emily Lipari 15:08.87; 2 Lauren Ryan AUS 15:11.84; 3 Bethany Hasz 15:14.08; 4 Elise Cranny 15:16.72; 5 Katie Izzo 15:19.57; 6 Aisha Praught Leer JAM 15:24.85; 7 He Wuga CHN 15:32.73; 8 Julie-Anne Staehli CAN 15:33.39; 9 Megan Hasz 15:33.48; 10 Ma Xiuzhen CHN 15:34.66; 11 Hannah Steelman 15:35.14; 12 Marielle Hall 15:35.72

3000SC: 1 Madison Boreman 9:22.99; 2 Alicja Konieczek POL 9:25.51; 3 Parul Chaudhary IND 9:29.51; 4 Gabrielle Jennings 9:32.77; 5 Marisa Howard 9:39.50; 6 Logan Jolly 9:41.57; 7 Alycia Butterworth CAN 9:42.62; 8 Adva Cohen ISR 9:43.84; 9 Annie Rodenfels 9:46.57; 10 Alondra Negrón PUR 9:53.16

100H (-0.2): 1 Jasmine Camacho-Quinn PUR 12.31; 2 Kendra Harrison 12.35; 3 Tia Jones 12.50; 4 Alaysha Johnson 12.52; 5 Tonea Marshall 12.55; 6 Danielle Williams JAM 12.59; 7 Nia Ali 12.65; 8 Tobi Amusan NGR 12.69

PV: 1 Sandi Morris 4.61; 2 Alysha Newman CAN 4.61; 3 Rachel Baxter 4.51; 4 Bridget Guy Williams 4.41; 5 Emily Grove 4.41; Katie Moon NH

SP: 1 Maggie Ewen 20.45; 2 Chase Ealey 19.98; 3 Danniel Thomas-Dodd JAM 19.77 NR; 4 Song Jiayuan CHN 19.39; 5 Maddison-Lee Wesche NZL 19.18; 6 Zhang Linru CHN 18.55; 7 Adelaide Aquilla 17.62

DT: 1 Valarie Allman 68.39; 2 Yaimé Pérez CUB 63.93; 3 Laulauga Tausaga-Collins 60.34; 4 Chioma Onyekwere NGR 59.63; 5 Elena Bruckner 59.47; 6 Shadae Lawrence JAM 59.44

HT: 1 Camryn Rogers CAN 78.62 NR; 2 Brooke Andersen 76.06; 3 DeAnna Price 75.89; 4 Janee’ Kassanavoid 73.23; 5 Sara Fantini ITA 71.40; 6 Janeah Stewart 70.31; 7 Alyssa Wilson 68.75; 8 Annette Echikunwoke 68.12; 9 Jillian Weir CAN 65.07

JT: 1 Sun Xiaomei CHN 55.67; 2 Ariana Ince 55.58; 3 Liu Shiying CHN 55.30; 4 Gai Qiaohui CHN 54.80; 5 Maggie Malone 53.97

Hania, Greece, May 28

Men:

100 (0.0): 1 Andrew Robertson GBR 10.40; 2 Ioánnis Nifadópoulos 10.44

400: 1 Boško Kijanović SRB 45.93

1500: 1 Jan Friš CZE 3:41.69; 2 Simas Bertašius LTU 3:42.05; 3 James Young GBR 3:42.94

TJ: 1 T. Selva Prabhu IND 16.78 NU20R; 2 Julian Konle AUS 16.60

HT: 1 Hrístos Frantzeskákis 74.34; 2 Mihaíl Anastasákis 74.18; 3 Donát Varga HUN 73.25; 4 Alexandros Poursanidis CYP 72.97; 5 Serghei Marghiev MDA 72.18

Women:

100 (0.4): 1 Lorraine Martins BRA 11.42

100H (-0.9): 1 Maayke Tjin A-Lim NED 13.02

400H: 1 Nikoleta Jíchová CZE 55.92; 2 Dímitra Gnafáki 56.24; 3 Chayenne da Silva BRA 56.57

HJ: 1 Michaela Hrubá CZE 1.87

Rehlingen, Germany, May 28

Ben Pattison won the 800m in an UK lead of 1:45.45 with Ethan Hussey chasing him home in a PB 1:45.71.

Robert Farken won the 1500m in 3:32.10 with George Mills setting a PB and World qualifier of 3:33.16 in second while Matt Stonier was inside 3:35 in his track season opener. Mills’ time moves him into the UK all-time top 20.

Laviai Nielsen won the 400m in 51.66.

Men:

100 (1.2): 1 Felipe Bardi BRA 10.16; 2 Erik Felipe Cardoso BRA 10.20; 6 Kesi Oludoyi GBR 10.35. B (2.1): 1 Kobe Vleminckx BEL 10.22. Heat 2 (2.8): 1 Erik Felipe Cardoso BRA 10.08; 2 Yannick Wolf 10.20; 3 Julian Wagner 10.22; 4 Mohammed Dawood Abdullah KSA 10.28; 5 Kesi Oludoyi GBR 10.31.

800: 1 Ben Pattison GBR 1:45.45; 2 Ethan Hussey GBR 1:45.71; 3 Tshepo Tshite RSA 1:45.87; 4 Elliot Giles GBR 1:46.36; 5 Dennis Biederbick 1:46.73; 6 Joseph Deng AUS 1:46.86; 7 Marvin Heinrich 1:47.02; 8 Marc Reuther 1:49.40; Jamie Webb GBR DNF

1500: 1 Robert Farken 3:32.10; 2 George Mills GBR 3:33.16; 3 Ossama Meslek ITA 3:34.70; 4 Matthew Stonier GBR 3:34.95; 5 Tom Elmer SUI 3:35.62; 6 Baptiste Mischler FRA 3:36.91; 7 Jye Edwards AUS 3:37.91; 8 Christoph Kessler 3:39.09; 9 Emedy Kiplimo KEN 3:40.63

3000SC: 1 Lawrence Kemboi KEN 8:22.86; 2 Frederik Ruppert 8:26.61; 3 Bilal Tabti ALG 8:29.84

400H: 1 Joshua Abuaku 49.22; 2 Emil Nana Kwame Agyekum 49.38; 3 Abdelmalik Lahoulou ALG 49.80; 4 Dany Brand SUI 50.42. B: 1 Giacomo Bertoncelli ITA 49.71; 4 Chris McAlister GBR 54.30

HJ: 1 Tobias Potye 2.27; 2 Joel Castro PUR 2.24; 3 Christian Falocchi ITA 2.21; 4 Jef Vermeiren BEL 2.21; 5 Bogdan Bondarenko UKR 2.18; 6 Edgar Rivera MEX 2.18

PV: 1 Bo Kanda Lita Baehre 5.76; 2 Piotr Lisek POL 5.73; 3 Ersu Şaşma TUR 5.73; 4 Austin Miller USA 5.65; 5 Menno Vloon NED 5.55; 5 Raphael Holzdeppe 5.55

JT: 1 Julian Weber 88.37; 2 Timothy Herman BEL 79.47; 3 Lassi Etelätalo FIN 78.92; 4 Cyprian Mrzygłód POL 78.86

IPC LJ: 1 Markus Rehm 8.33

Women:

100 (0.6): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.12 NR; 2 Shanti Veronica Pereira SGP 11.26 NR. Heat 2 (0.9): 1 Patrizia van der Weken LUX 11.17 NR; 2 Shanti Veronica Pereira SGP 11.34 NR

400: 1 Laviai Nielsen GBR 51.66; 2 Ayomide Folorunso ITA 52.01; 3 Cátia Azevedo POR 52.05

800: 1 Audrey Werro SUI 1:59.67; 2 Naomi Korir KEN 2:00.35; 3 Gabriela Gajanová SVK 2:00.55; 4 Majtie Kolberg 2:01.04; 5 Isabelle Boffey GBR 2:01.68; 6 Bianka Bartha-Kéri HUN 2:01.81; 7 Ellie Baker GBR 2:02.41; 8 Christina Hering 2:02.62

1500: 1 Maruša Mišmaš-Zrimsek SLO 4:06.51; 2 Marta García ESP 4:07.23; 3 Elise Vanderelst BEL 4:07.24; 4 Vera Hoffmann LUX 4:07.83 NR; 5 Marta Pérez ESP 4:07.94; 6 Nele Weßel 4:08.61; 7 Hanna Klein 4:09.29; 8 Vera Coutellier 4:09.84

HJ: 1 Imke Onnen 1.91; 2 Yuliya Chumachenko UKR 1.88

SP: 1 Yemisi Ogunleye 19.31; 2 Julia Ritter 17.54; 3 Katharina Maisch 17.34

JT: 1 Victoria Hudson AUT 61.99; 2 Nikola Ogrodníková CZE 60.70

Weinheim, Germany, May 27

Men:

100 (0.1): 1 Oliver Bromby GBR 10.31; 2 Enrico Güntert SUI 10.42. Heat 2 (1.9): 1 Aleksandar Askovic 10.21; 2 Enrico Güntert SUI 10.31. Heat 3 (2.6): 1 Oliver Bromby GBR 10.20. Heat 4 (0.9): 1 Yannick Wolf 10.20

200 (0.9): 1 Fahad Mohamed Al-Subaie KSA 20.71; 2 Jeriel Quainoo GBR 20.81. B (-0.2): 1 Amlan Borgohain IND 20.66

110H (0.7): 1 Manuel Mordi 13.66; 2 Miguel Perera GBR 13.98. Heat 1 (2.1): 1 Miguel Perera GBR 14.11;. Heat 2 (1.8): 1 Manuel Mordi 13.64

LJ: 1 Simon Batz 7.86w; 2 Mohammad Amin Al-Salami SYR 7.81w

U20 100 (3.0): 1 Heiko Gussmann 10.37

110H100 (-0.5): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.32. Heat 1 (1.2): 1 Enzo Michael Diessl AUT 13.22 NU20R

Women:

100 (1.4): 1 Dezerea Bryant USA 11.43; 4 Aziza Sbaity LBN 11.54 NR. Heat 1 (2.2): 1 Amelie-Sophie Lederer 11.30

200 (0.5): 1 Louise Wieland 23.17

400: 1 Carolina Krafzik 52.06

800: 1 Sophia Volkmer 2:05.26; 2 Hannah Cameron GBR 2:05.58

100H (1.0): 1 Jyothi Yarraji IND 12.84

LJ: 1 Agate De Sousa STP 7.03 NR; 2 Mikaelle Assani 6.91; 3 Lea-Jasmin Riecke 6.60; 4 Libby Buder 6.47

Grosseto, Italy, May 27

Men:

100 (1.4): 1 O’Shane Bailey JAM 10.18; 2 Yancarlos Martinez DOM 10.27; 3 David Morgan-Harrison GBR 10.32

200 (0.9): 1 Yancarlos Martinez DOM 20.33; 2 Marco Ricci 20.55; 3 Andrew Harrison USA 20.63; 4 James Hanson GBR 20.69; 5 Tommy Ramdhan GBR 21.26

400: 1 Alex Haydock-Wilson GBR 45.53; 2 Lorenzo Benati 45.73

800: 1 Tobias Grønstad NOR 1:45.67; 2 Francesco Pernici 1:45.72; 3 Mateusz Borkowski POL 1:45.82; 4 John Fitzsimons IRL 1:46.31; 5 Jakub Augustyniak POL 1:47.38; 6 Amel Tuka BIH 1:48.26

1500: 1 Melkeneh Azeze ETH 3:38.95; 2 Filip Ostrowski POL 3:39.07; 3 Ashenafi Gadisa ETH 3:39.34; 4 Mohad Abdikadar Sheikh Ali 3:39.96; 5 Mohamed Zerrad 3:40.44

3000: 1 Ali Abdulmena ETH 7:39.74; 2 Lukas Kiprop KEN 7:41.97; 3 Maxime Chaymeton RSA 7:44.34; 4 Ararso Negasa ETH 7:49.26; 5 Mohamed Fares MAR 7:51.28

LJ: 1 Antonino Trio 7.90

Women:

100 (1.0): 1 Lorène Dorcas Bazolo POR 11.33

800: 1 Nelly Chepchirchir KEN 1:58.23; 2 Eloisa Coiro 2:00.80; 3 Lorea Ibarzabal ESP 2:01.73; 4 Angelika Sarna POL 2:02.05; 5 Adrianna Topolnicka POL 2:02.20; 6 Gaia Sabbatini 2:02.23; 7 Eliza Megger POL 2:02.42; 8 Federica Del Buono 2:02.59

1500: 1 Qsanet Alemu ETH 4:08.31; 2 Revee Walcott-Nolan GBR 4:09.15; 3 Tirhas Gebrehiwet ETH 4:09.81; 4 Giulia Aprile 4:10.22

5000: 1 Selah Busienei KEN 14:51.69; 2 Belinda Chemutai UGA 15:42.16

100H (-0.4): 1 Klaudia Siciarz POL 13.09; 2 Giada Carmassi 13.09; 7 Mia McIntosh GBR 13.81

PV: 1 Roberta Bruni 4.50; 2 Lene Onsrud Retzius NOR 4.40

LJ: 1 Yuliana Angúlo ECU 6.51w; 2 Ottavia Cestonaro 6.41

Forbach, France, May 21

Teenager Sam Reardon improved his 800m PB to 1:46.56.

Men:

100 (2.1): 1 Hassan Taftian IRI 10.12; 2 Arthur Gue Cissé CIV 10.21. Heat 1 (1.6): 1 Arthur Gue Cissé CIV 10.19. Heat 3 (1.9): 1 Hassan Taftian IRI 10.14

400: 1 David Sombe 45.47; 2 Karol Zalewski POL 46.00

800: 1 Ephrem Mekonnen CAN 1:44.87; 2 Ramzi Abdenouz ALG 1:45.62; 3 Samuel Reardon GBR 1:46.56; 4 Ludovic Le Meur 1:46.70; 5 Jye Perrott AUS 1:46.74; 6 Kacper Lewalski POL 1:46.87; 7 Brad Mathas NZL 1:46.95; 8 Sacha Cultru 1:46.97

110H (-0.4): 1 Wilhem Belocian 13.40; 2 Raphael Mohamed 13.71; 3 Mikdat Sevler TUR 13.72. Heat 1 (0.7): 1 Wilhem Belocian 13.23. Heat 2 (1.7): 1 Erwann Cinna 13.65; 2 Ronan Greff 13.73; 3 Max Hairston USA 13.73

400H: 1 Wilfried Happio 49.22; 2 Berke Akçam TUR 50.0

PV: 1 Valentin Lavillenie 5.41

TJ: 1 Cristian Atanay Nápoles CUB 17.04

HT: 1 Paweł Fajdek POL 76.42; 2 Yann Chaussinand 74.01; 3 Mostafa Hicham Al-Gamal EGY 73.53

Women:

100 (0.3): 1 Marie-Ange Rimlinger 11.43. Heat 2 (3.0): 1 Cynthia Leduc 11.30

400: 1 Roxana Gómez CUB 50.60; 2 Justyna Święty-Ersetic POL 52.33

800: 1 Habitam Alemu ETH 1:58.59; 2 Rose M. Almanza CUB 1:59.66; 3 Georgie Hartigan IRL 2:05.43; 4 Aníta Hinriksdóttir ISL 2:05.73

HT: 1 Silja Kosonen FIN 71.04; 2 Rose Loga 69.43; 3 Iryna Klymets UKR 68.15; 4 Xena Ngomateke 67.41

IFAM, Oordegem, Belgium, May 27

Femke Bol’s 53.12 400m hurdles was the highlight performance in a meet that attracted hundreds of Brits to Belgium.

While most UK athletes were sprinters, there were notable 5000m PBs for Charles Wheeler (13:25.62), Ian Crowe-Wright (13:28.08) and Joshua Dickinson (13:46.94).

Men:

100 (0.5): 1 Raphael Bouju NED 10.20; 2 Taymir Burnet NED 10.22; 3 Ryan Zeze FRA 10.22; 4 Israel Olatunde IRL 10.43; 8 Krishawn Aiken GBR 10.69. B (-0.2): 1 Hensley Paulina NED 10.40; 2 Churandy Martina NED 10.49; 5 Daniel Offiah GBR 10.58; 6 Christopher Sibanda IRL 10.58; 7 Oliver Swinney IRL 10.62; 8 Joseph Ojewumi IRL 10.63. C (-0.1): 7 Niclas Baker GBR 10.74

200 (0.3): 1 Ryan Zeze FRA 20.35; 2 Joshua Hartmann GER 20.51; 3 Taymir Burnet NED 20.63; 4 Toby Harries GBR 20.86; 5 Liemarvin Bonevacia NED 20.94. B: 1 Raphael Bouju NED 20.65; 2 Dylan Borlée 21.04; 6 Krishawn Aiken GBR 21.38. C (0.8): 1 Hensley Paulina NED 20.70; 4 Daniel Offiah GBR 21.12; 6 Niclas Baker GBR 21.24

400: 1 Manuel Sanders GER 45.47; 2 Joe Brier GBR 45.99; 3 Ben Higgins GBR 46.45. B: 1 Marc Koch GER 46.30; 2 Jonathan Sacoor 46.34; 4 Dan Putnam GBR 46.71; 5 Jack Raftery IRL 46.86

800: 1 Ebrahim Alzofairi KUW 1:46.02; 2 Paul Anselmini FRA 1:46.14; 3 Mohammed Afsal IND 1:46.17; 4 Ruben Verheyden 1:46.22; 5 Elias Ngeny KEN 1:46.37; 6 Morsima Kassahun ETH 1:46.47; 7 Youssef Benzamia FRA 1:46.79; 8 Eric Guzman ESP 1:46.89. B: 2 Henry Fisher GBR 1:47.77; 7 Ben Claridge GBR 1:48.46. C: 1 Corentin Le Clezio FRA 1:46.32; 2 Ryan Clarke NED 1:47.01

1500: 1 Narve Gilje Nordås NOR 3:34.70; 2 Mike Foppen NED 3:36.00; 3 Noah Baltus NED 3:37.02; 4 Pieter Sisk 3:37.30; 5 Benoit Campion FRA 3:37.71; 6 Simon Denissel FRA 3:38.00; 7 Romain Mornet FRA 3:38.99; 8 Quentin Malriq FRA 3:39.40; 9 Marc Tortell GER 3:40.41. B: 1 Arthur Gervais FRA 3:39.01; 2 Martin Desmidt FRA 3:39.91; 3 James McMurray GBR 3:40.32. C: 10 Sebastian Anthony GBR 3:49.51

5000: 1 Mohamed Ismail Ibrahim DJI 13:11.13 NR; 2 Yann Schrub FRA 13:11.44; 3 Henrik Børkja Ingebrigtsen NOR 13:13.99; 4 Robin Hendrix 13:14.32; 5 Etienne Daguinos FRA 13:15.26; 6 Kenneth Kiprop UGA 13:15.90; 7 Mohamed Al-Garni QAT 13:16.28; 8 Dan Kibet UGA 13:16.31; 9 Tim Verbaandert NED 13:17.67; 10 Jerry Motsau RSA 13:22.17; 11 Per Svela NOR 13:22.46; 12 Alexis Miellet FRA 13:22.55; 13 Donovan Christien FRA 13:22.61; 14 Niels Laros NED 13:23.01 NU23R NU20R; 15 Rogers Kibet UGA 13:23.21; 16 Carlos Mayo ESP 13:23.46; 17 Charlie Wheeler GBR 13:25.62; 18 Mahadi Abdi Ali NED 13:26.33; 19 Ian Crowe-Wright GBR 13:28.08; 20 Yani Khelaf FRA 13:28.76; 21 Florian Le Pallec FRA 13:29.37; 22 Morgan Le Guen SUI 13:29.51; 23 Florian Bremm GER 13:30.87; 24 Francois Barrer FRA 13:30.88; 25 Julien Rebeck FRA 13:33.26; 26 Nicholas Griggs IRL 13:36.47 NU20R; 32 Alasdair Kinloch GBR 14:15.39. B: 1 Joshua Dickinson GBR 13:46.94; 4 Ben Potrykus GBR 13:48.39; 9 Jack Goodwin GBR 13:54.33; 12 George Wheeler GBR 13:56.84; 17 Samuel Charlton GBR 13:58.66

3000SC: 1 Simon Sundström SWE 8:29.82; 2 Nick Jäger GER 8:30.63; 3 Valentin Bresc FRA 8:31.07

110H (1.4): 1 Eduardo Rodrigues BRA 13.65; 2 Timme Koster NED 13.66; 3 Job Geerds NED 13.68; 4 Cameron Fillery GBR 13.73; 5 Koen Smet NED 13.73. Heat 1 (3.3): 1 Eduardo Rodrigues BRA 13.59. Heat 2 (-0.3): 1 Cameron Fillery GBR 13.84

400H: 1 Nick Smidt NED 48.70; 2 Thomas Barr IRL 49.05; 3 Seamus Derbyshire GBR 49.42; 4 Gabriele Montefalcone ITA 49.43; 5 Chris McAlister GBR 49.67; Alastair Chalmers GBR DNF. B: 2 George Seery GBR 50.84; 4 Joshua Faulds GBR 51.24. D: 3 Hayden Christian GBR 52.84; 5 Max Schopp GBR 53.75. E: 2 William Ritchie-Moulin GBR 52.51; 4 Benjamin Schofield GBR 53.14

HJ: 2 Dominic Ogbechie GBR 2.09

LJ: 1 Yanni Sampson 7.90w; 2 Reece Ademola IRL 7.77

DT: 1 Chad Wright JAM 62.29

National Events 100 (-1.1): 3 Darian Moore GBR 10.89; 6 Daniel Brooks GBR 11.01. B (0.3): 6 Stewart Greenhalgh GBR 10.81. E (2.0): 2 Benjamin To GBR 10.85. G (2.5): 1 Sol Stewart GBR 10.89; 2 Steven Mackay GBR 10.90

200 B (1.2): 2 Cameron Bailey GBR 21.55; 3 Kristian Samwell-Nash GBR 21.57; 5 Stewart Greenhalgh GBR 21.79. D (1.4): 1 Darian Moore GBR 21.39. G (0.4): 2 Sol Stewart GBR 21.80; 3 Steven Mackay GBR 21.81

400: 1 Dan Putnam GBR 46.20; 3 Cameron Chalmers GBR 47.35. B: 2 Charlie Carvell GBR 46.48

Women:

100 (0.7): 1 Rani Rosius 11.20; 2 N’ketia Seedo NED 11.27; 3 Nadine Visser NED 11.38; 4 Vitoria Cristina Rosa BRA 11.44; 5 Jamile Samuel NED 11.51; 6 Jennifer Montag GER 11.56; 7 Ajla Del Ponte SUI 11.62. Race B (0.0): 1 Tasa Jiya NED 11.33; 2 Lieke Klaver NED 11.39; 3 Bianca Williams GBR 11.46. C (1.3): 3 Leonie Ashmeade GBR 11.65

200 (0.6): 1 Lieke Klaver NED 22.97; 2 Bianca Williams GBR 23.09; 3 Delphine Nkansa 23.14; 4 Imke Vervaet 23.34; 5 Vitoria Cristina Rosa BRA. C (0.3): 1 Louise Evans GBR 23.51

400: 1 Sharlene Mawdsley IRL 52.05; 2 Carys McAulay GBR 52.12. B: 1 Seren Bundy-Davies GBR 53.16; 2 Natasha Harrison GBR 53.48

800: 1 Janat Chemusto UGA 2:00.97; 2 Camille Laus 2:01.99; 3 Anais Bourgoin FRA 2:02.25; 4 Bérénice Cleyet-Merle FRA 2:02.69; 5 Clara Liberman FRA 2:03.20; 6 Jenna Bromell IRL 2:03.38. B: 3 Rhiannon Hawker GBR 2:05.80

1500: 1 Sarah Madeleine FRA 4:10.79

3000SC: 1 Julia Koralewska POL 9:52.94; 2 Carolin Hinrichs GER 9:54.05; 3 Sibylle Häring SUI 9:54.98; 4 Irene Van Der Reijken NED 9:57.36; 5 Linda Palumbo ITA 9:57.68; 6 Isavélla Kotsahíli GRE 9:58.2

100H (-0.7): 1 Anne Zagré 13.08; 2 Jade Barber USA 13.10; 4 Jenna Blundell GBR 13.48; 7 Mallory Cluley GBR 13.92. Heat 1 (-0.2): 1 Jade Barber USA 12.96; 2 Anne Zagré 12.99; 5 Mallory Cluley GBR 13.75. Heat 2 (0.8): 2 Jenna Blundell GBR 13.26 5 Kira Holt GBR 13.86. Heat 4 (1.5): 1 Zoe Austridge GBR 14.26

400H: 1 Femke Bol NED 53.12; 2 Viivi Lehikoinen FIN 55.35; 3 Cathelijn Peeters NED 55.44; 4 Jessie Knight GBR 55.67; 5 Line Kloster NOR 55.96; 6 Hanne Claes 56.10; 7 Viktoriya Tkachuk UKR 56.44; Jessica Turner GBR DNF. B: 1 Hayley McLean GBR 56.24; 2 Eileen Demes GER 56.56; 3 Nina Hespel 56.62; 4 Fatoumata Diallo POR 56.87; 5 Kelly McGrory IRL 57.67; 7 Jess Tappin GBR 58.04

LJ: 1 Pauline Hondema NED 6.53; 2 Elizabeth Ndudi IRL 6.39 NU20R

DT: 1 Izabela da Silva BRA 61.07

National Events 100 (-0.3): 1 Mollie O’Reilly IRL 11.78; 2 Leonie Ashmeade GBR 11.79. C (0.3): 1 Madeleine Whapples GBR 11.93, D (0.0): 1 Jenna Blundell GBR 12.04

200: C (1.0): 1 Madeleine Whapples GBR 24.28

400: 2 Ashley Nemits GBR 54.03; 3 Louise Evans GBR 54.12. C: 3 Emma Alderson GBR 55.16

400H Race C: 1 Nicole Kendall GBR 57.95; 2 Emily Newnham GBR 58.19. D: 1 Orla Brennan GBR 58.25; 6 Sophie Elliss GBR 59.56. E: 1 Amelia Briggs-Goode GBR 1:00.30; 3 Hermione Plumptre GBR 1:01.09

MAXI-RACE ANNECY, 88km/5000m, May 27

GB international Katie Kaars-Sijpestein of Keswick AC took sixth place in the 85km MaXi-Race in 11:44:22. The women’s race was dominated by local French runners with Fiona Porte a comfortable winner of the women’s race in 10:15:21 and Miguel Arsenio of Portugal taking the men’s race in 8:40:07

Men: 1 Miguel Arsenio POR 8:40:07

Women: 1 Iona Porte 10:15:21; 6 Katie Kaars-Sijpestein 11:44:22

