Two legs prove too strong for two wheels on off-road hilly course in Bingley

HARRIERS v CYCLISTS, Dowley Gap, Bingley, November 19

Wet conditions may have helped but Harriers came out on top against the cyclists with Nathan March and Erica Byram leading both the runners and riders home.

Overall (5.5M/827ft, runners only):

1 N March (Doss) 35:20

2 J Cummings (Ilkley) 35:25

3 T Stratton (Doss) 37:14

4 T Rehal (Leeds U OC) 37:14

5 M Dillon (OTE) 38:13

6 I Holmes (Bing, M50) 38:50

M60: S Webb (Vall) 46:38

M70: B Parkinson (Bing) 57:14

Women:

1 E Byram (Holm) 44:31

2 B Halcrow (Amble) 45:47

3 R Thackray (Bing, W50) 47:19

4 S Curtis (Penn, W50) 49:52

W60: C Glover (Wharf) 58:05

PRINCETOWN, Dartmoor, November 20

Overall (12km/330m):

1 T Lenton (Axe, M40) 56:12

2 D Goodspeed (Ply) 57:52

3 C Rees (Wild R, M50) 58:33

4 I Large (TACH) 58:37

M60: P Merrick 70:38

TEAM: Oke 3:38:29

Women:

1 J Meek (Win, W40) 59:43

2 H Fell (Tavis) 68:38

3 H Mason (Aust) 70:14

W55: H Ratcliff (Torbay) 90:30

TEAM: S Molt 5:22:20

PENMAENMAWR, Gwynedd, November 19

Overall (16.1km/594m):

1 G Roberts (Calder V) 70:29

2 S Edwards (Eryri) 75:53

3 T Carter (N’crwlrs, M40) 77:23

4 N Brook (Eryri, M45) 78:44

5 D Hughes (Eryri) 79:01

M50: C Jones (Eryri) 87:20

M60: A Owen (Eryri) 94:31

M65: S Jones (Eryri) 95:11

M70: M Cortvriend (P’atyn) 2:01:42

M75: R Collister 2:11:51

Women:

1 J Lee (Eryri, W45) 89:47

2 S Richards (Eryri) 91:14

3 N Albiston (Eryri, W40) 92:46

W55: J Dala (Pens) 1:44:45

W60: J Scarf (Calder V) 1:45:43

W65: J Leonard (Tod) 2:11:20

TOUR OF PENDLE, Barley Village, Burnley, November 19

Overall (17M/4250ft)

1 H Bolton (Kesw) 2:21:39

2 J Oldfield (Mat) 2:24:29

3 E Bland (Bowl) 2:25:14

4 H Kingston (M Leeds FR) 2:26:18

5 K Gray (Calder V, M50) 2:27:16

6 K Collison (B’dale F, M40) 2:28:03

M55: J Hunt (Dark Pk) 2:50:33

M65: L Warburton (Bowl) 3:12:15

M70: J Pickup (Clay) 3:37:12

Women:

1 A Llewellyn (Lons) 2:52:47

2 L Parker (Acc RR, W40) 3:04:39

3 E Wainwright (Dark Pk) 3:07:51

4 E Taylor (Barl) 3:08:06

W55: D Gowans (Tod) 3:12:30

W60: A Duckworth (Clay) 3:23:00

HATHERSAGE NIGHT RACE, Hathersage, November 17

Overall (8km/400m):

1 S Moakes (SinA) 56:09

2 C Baker (Totley) 38:15

3 M Anderson (Totley, M40) 39:00

4 C Morgan (Belpr) 40:59

5 J Rutherford (Totley) 41:48

M50: P Lewis (Long E) 42:40

M60: R Murphy (G’dale) 47:23

Women:

1 J Stevens (Dark Pk, W40) 49:50

2 C Lloyd (Porter, W40) 50:59

3 S Verjee (Amble, W40) 51:43

W50: C Tregaskis 54:58

W70: H Winder (Macc) 63:15

