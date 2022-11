Olympic steeplechaser impresses in our weekly road and multi-terrain round-up

BIDEFORD 10, Bideford, Devon, November 6

Britain’s European steeplechase finalist Phil Norman, who improved his 1500m PB to 3:39.89 this summer, won his first ever 10-mile race in 49:58.

Runner-up Ronnie Richmond went top of the UK M40 rankings for 2022 with 50:31.

Peter Hockin not only went top of the UK M60 rankings with his 56:32 but it was an English best as only Wales’ Martin Rees has gone quicker among British over-60s.

Rebecca Ezra won the women’s race in a PB 59:05.

Overall: 1 P Norman (WG&EL) 49:58; 2 R Richmond (Bide, M40) 50:31; 3 S Antell (Bide, M35) 51:12; 4 J Hutchens (Bide) 51:42; 5 D Mapp (Bide) 51:51

M45: 1 P Burden (Taun) 53:52

M50: 1 D Orchard 56:00

M55: 1 M Colwill (Bide) 59:30

M60: 1 P Hockin (Bide) 56:31

Women: 1 R Ezra (Tamar) 59:05; 2 N Kelly (Tav) 60:46; 3 A McEwing (Erme) 60:49

W60: 1 C Benstead (Okehampton) 68:24; 2 L Clements (Bide) 75:57

LANCASTER HALF-MARATHON, Lancashire, November 6

Overall:

1 A Doyle (Vale R) 71:19; 2 M Wall (Lev V) 74:41; 3 K Hodgson (R Rose) 75:46

M60: 1 D Lord (Trawd) 86:49; 2 D Norman (Warr) 87:00

Women:

1 E Neil (Eden, W35) 84:39; 2 L Birchall (Stad R, W50) 93:57; 3 J Wilson-Young (Unatt, W50) 94:34

BONFIRE BURN 10km, Histon, Cambridgeshire, November 6

Overall:

1 A Tapley (C&C) 33:32; 2 T McClusker 33:54; 3 R Wakefield 35:38

Women:

1 A Clarkson (E Down) 39:11; 2 K Godof (Olney, W40) 39:14; 3 S James (W40) 40:40

GUNPOWDER PLOT MT 10km, Knavesmere, November 6

Overall:

1 M Keedy (Hambleton, M50) 37:54; 2 J Edgar 39:12; 3 S Kohli (M50) 41:53

Women:

1 Y Oh (W35) 41:50; 2 B Kolarikova 44:10; 3 S Temperley (W50) 44:26

MORNINGTON CHASERS 10km, Regents Park, London, November 6

Overall:

1 L Ball 36:36; 2 J Bucks (Clap) 37:40; 3 B Kerjean 38:19

M55: 1 J Ratcliffe (Herne H) 38:33

Women:

1 J Renfer (High) 41:05; 2 S Funderburk (Morn, W40) 42:42; 3 V Kleyn (W40) 43:23

NORMAN WOODCOCK MEMORIAL RELAYS, Newcastle, Tyne & Wear, November 6

Overall (man, woman, man, 2.5km):

1 Houghton 24:54 (C Coulson 7:51, E Hardie (W) 9:05, B Pye 7:58); 2 Birtley 25:03 (G Poulton 8:20, C Price (W) 9:14 A Bailes 7:29); 3 Morpeth 25:20 (R Davies 8:19, R Falloon 9:12, A Douglas 7:49); 4 Elswick 25:40; 5 Heaton 26:04; 6 Gosforth 26:23

Fastest: 1 Bailes 7:29; R Slater (Gosf, U20) 7:45; Coulson 7:51

Women: Hardie 9:05; A Fuller (Elsw) 9:07; Falloon 9:12

Masters (man, woman, man, 2.5km):

1 Elswick 26:13 (S Horn 8:16, C Heslop 9:16, A Ball 8:41); 2 NSP 27:32; 3 Gosforth 28:34

105 teams finished

SHEPSHED 7, Leicestershire, November 6

Overall:

1 S Birch (Hinck) 37:36; 2 O Matharu (Holme P) 40:06; 3 M Couldwell (CHarn, M40) 40:30; 4 S Allen (OWLS) 40:48; 5 M Parker (Ivanhoe) 41:02

M40: 2 M Powell (Leic C) 41:13

M50: 1 P Chritchlow (Beau) 41:24; 2 N Nichol (Der Tri) 41;59; 3 S Snow (Hunc) 43:54

Women:

1 A Lester (Barrow) 44:33; 2 A Halcarz (Ivanhoe, W35) 46:03; 3 C Plateau 47:27

W55: 1 E Whittlestone (Birst) 51:06

STEVENAGE HALF-MARATHON, Inc Hertfordshire Veterans championships, November 6

Overall:

1 K Francis (Ware, M40) 75:30; 2 K Sambridge (Ware, M50) 76:00; 3 V Riviere (Ware, M40) 77:45

M40: 3 L Jackson 77:59; 4 D Harris-Cherguit (FVS) 78:00

M60: 1 J Cooper (St Alb) 90:52

Women:

1 K Woodward (Ware, W40) 85:21; 2 K Harbon (NHRR) 88:08; 3 R Arnott (NHRR, W40) 92:20

W60: 1 P Wilson (Ware) 1:49:31

W70: 1 Y Gordon (FVS) 1:45:08

TEMPLER 10 MT, Teignbridge, Devon, November 7

Overall:

1 T Emmett (Axe V, M40) 60:40; 2 M Clist (Axe V, M40) 61:07; 3 J Seward (Axe V) 62:02

M55: 1 S Hall (DFSRS) 63:14; 2 G Bale (‘stock) 63:51

TEAM: 1 Axe V 4:08:02; 2 SWRR 4:24:57; 3 Axe V B 4:49:14

Women:

1 C Tunnicliffe (P’stock) 71:57; 2 E Dominey Axe V, W35) 72:36; 3 M Brookes (W45) 73:09

W55: 1 A Board (Haldon) 78:35

W65: 1 E Wood (Axe V) 79:20

TEAM: 1 SWRR 5:28:00; 2 Torbay 5:53:14; 3 S Devon 6:14:24

TOMMY 10km, Seaham, Co Durham, November 6

Overall:

1 L Head (Heaton) 35:55; 2 M Woodhouse 36:23; 3 A Rees37:40

Women:

1 L Dorward 39:10; 2 R Taylor (Sund) 44:01; 3 O Clark (Wash) 46:42

EALING MILE, Ealing, November 4

Overall:

1 A Simpson (Strag, M40) 5:06; 2 D Nichols (SB, M35) 5:08; 3 P Sharrocks (M40) 5:21



Women:

1 Z Fujii (U13) 6:01; 2 C Morris (Eal E, W40) 6:41; 3 M Gandara (Tun W, W55) 7:10

METRO ABERDEEN PROMS 3km, Aberdeen, November 4

Overall:

1 S Molloy (Grammar RC) 9:25; 2 P Knight (Metro, M40) 9:36; 3 N Kelly (Metro, M60) 10:10



Women:

1 J Bisset (Metro) 11:11; 2 K Cruden (P’head, W40) 12:02; 3 C MacAskill (W45) 12:03

