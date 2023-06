Near-forgotten British stars make 2023 track debuts while CJ Ujah continues comeback, Kate Axford wins again and Brier siblings win at Welsh Champs

BMC REGIONAL RACES, Wormwood Scrubs, June 21

Oliver Dustin ran his fastest 800m since 2021 when he ran a then world lead of 1:43.82, as he won by over five seconds in 1:48.37.

During that 2021 season he represented Britain in the Olympics after coming within one hundredth of a second of winning the British title.

Men: 800: A: 1 O Dustin (Bord H) 1:48.37; 4 C Foley (K&P, U20) 1:54.32. B: 1 O Emment (AFD, U20) 1:55.93; 2 S Atkins (K&P, U20) 1:55.97; 4 C Lill (Bas, U17) 1:56.75. 1500: A: 3 J Harrison (Corn, U20) 3:55.88; 5 B Harrison (Corn, U20) 3:57.20; 8 M Cummings (Herne H, M35) 4:00.81



Mixed events: 800: D: 1 M Russell (Col H, M50) 2:05.29; 8 A Svihalkova (TVH, U17W) 2:10.61. E: 1 M Sutaria (TVH, U17W) 2:13.50; 2 M Mairs-Ingram (SB, U17W) 2:13.98; 5 T Cyrus (NEB, W35) 2:21.32. 1500: B: 6 O Martin (Abing, U20W) 4:27.10; 8 E Nicholson (Herne H, U17W) 4:27.71. C: 2 G Bone (G&G, U13) 4:40.57

BMC REGIONAL RACES, Eltham, June 21



Kate Axford maintained her unbeaten record this track season which has seen her gain wins at the Comeback 5000m, Loughborough 3000m, Tracksmith mile and National League 3000m as she narrowly beat her 5000m PB with 15:49.18.

The 3:57.96 miler Ian Crowe-Wright had not been inside 1:51 for 800m before but here he ran inside 1:50 too with a clear 1:49.92 win.

Men: 800: A: 1 I Crowe-Wright (B&H) 1:49.92; 2 J Geller (WG&EL, U20) 1:52.54; 5 K Sriskandarajah (Herne H, U17) 1:55.02; 7 E Taylor (C&C, U17) 1:55.78; 8 T Archer (Lon Hth, U20) 1:55.85. B: 5 J Scanes (B&B, U15) 2:01.27; 6 R Macaulay (Lon Hth, M35) 2:03.58. 1500: A: 9 O Wallek (Phoe, U17) 3:59.78



Mixed events: 800: C: 1 L O’Gorman (B&R, M35) 2:04.73; 3 H Stockill (WG&EL, U15) 2:05.89; 6 L Unwin (Reig, U17W) 2:09.25. 1500: B: 8 S Sanz-Kozyra (Inv EK, U15) 4:15.51; 10 L Norden (WG&EL, U15) 4:17.60. 5000: A: 4 B Shearer (Camb H, M45) 15:46.86; 7 K Axford (Belg, W) 15:49.18; 8 A Whitwam (Morp, M45) 15:54.59; 13 N Mitchell (Read, W) 16:13.83; 14 T McCormick (Vale R, W) 16:21.70

BMC REGIONAL RACES (MICK MARLOW MEMORIAL), Bracknell, June 21



European under-23 medallist Tom Randolph won the 800m in 1:46.66.

Zak Seddon warmed up for his third place in the European Team Championships steeplechase with a 3:43.85 1500m clocking, two hundredths of a second behind James Henaghan.

Beth Kidger led home Stephanie Twell in the 3000m in 9:17.38 while Henry McLuckie was a clear men’s winner in 8:05.48.

Men: 800: A: 1 T Randolph (Tam) 1:46.66; 2 L Shaw (Ports) 1:47.27; 3 J Atherton (AUS) 1:48.70; 4 J Rogers (Hale) 1:49.42; 5 M Wilson (Sun) 1:49.96; 6 S Gee (Sale) 1:51.54. B: 1 B Moore (WSEH) 1:51.45; 2 S Winters (Bed C) 1:51.53; 6 E Maxwell (VoA, U20) 1:54.96. C: 3 W Atkins (Win, U17) 1:58.57. D: 2 O Sumba (Havant, U17) 1:57.96; 5 J Hiorns (Notts, M35) 1:59.36. E: 4 M Pointon (Brack, U15) 2:05.02. 1500: A: 1 J Heneghan (P’pridd R) 3:43.83; 2 Z Seddon (Brack) 3:43.85; 3 J Wigfield (Wirr) 3:44.43; 4 J Rowe (AFD) 3:44.43; 5 E Cross (AFD) 3:45.30; 6 R Harvie (AFD) 3:46.49; 7 T Cooke (Win) 3:47.82; 8 W Bellamy (H&P) 3:49.58; 10 A Noakes (AUS, U20) 3:51.26. B: 7 I Thomas (Carm, U17) 4:04.85; 10 M Risden (Soton, M35) 4:12.53. 3000: A: 1 H McLuckie (SB) 8:05.48; 2 S Hodgson (WSEH, U20) 8:26.61; 3 S Costley (Soton) 8:27.12; 4 J Bancroft (Western Tempo, M35) 8:28.12; 5 S Stevens (Norw) 8:29.29; 6 W Boutwood (Win) 8:29.71; 7 H Donovan (WSEH) 8:32.77; 9 S Dunnett (AUS) 8:38.40; 10 C Jones (Brack, U20) 8:38.60



Women: 800: A: 1 I Downes (Shrews, U20) 2:06.18; 2 R McClay (Brack) 2:06.61; 3 G Hartigan (Bir) 2:06.94; 4 G Da Silva (BRA) 2:07.50; 5 C Wormley (Craw, U20) 2:08.80; 6 A Hancock (Read) 2:08.95; 7 L Wormley (Craw, U20) 2:09.12. B: 1 E Davies (Brack, U17) 2:14.61. 1500: D: 1 J Hancock-Cameron (AUS) 4:11.58; 2 J Hodder (Wirr) 4:23.33; 3 H Hall (Win, W35) 4:24.63; 4 S Winstone (Soton, W35) 4:25.21; 5 M Squibb (B&B) 4:26.83; 6 A Eykelbosch (Dac) 4:27.19; 9 N Griffiths (Soton, W35) 4:34.58. E: 1 O East (Ports, U20) 4:37.57; 2 L Roake (Woking, U15) 4:39.58; 3 P Taylor (Win, U15) 4:39.70; 4 E Bartlett (WSEH, U17) 4:40.50; 5 I Edwards (BMH, U17) 4:41.47; 7 T Ferguson (WSEH, U15) 4:46.09



Mixed events: 800: C: 1 M Robertson (AFD, U15W) 2:17.48. 3000: B: 1 B Kidger (Phoe, W) 9:17.38; 2 S Twell (AFD, W) 9:26.58; 3 K Estlea (AFD, W) 9:41.92; 4 M Gold (Card, U17W) 9:43.89; 5 M Waldmann (Read, W) 9:45.60; 10 E Griffiths (Newp, U20W) 10:14.61; 11 C Firth (WSEH, W35) 10:23.26

BORDER HARRIERS EVENING OPEN MEDAL MEETING (ONE), Carlisle



Mixed events: 800: r2: 2 D Woodcock (Seat, U15W) 2:14.1. 3000: r1: 2 J Douglas (Bord H, M35) 8:52.1. r2: 2 P Boyle (Lev V, U15W) 10:26.3; 5 F Smith (Bord H, W55) 11:17.8



U20 men: HT: 1 A Holliday (Carl) 45.96



U17: HT: 1 J Reibbitt (Carl) 49.50; 2 D McClelland (Law) 42.26



Women: 100: 3 A Kelly (Giff N, W60) 15.8. DT: 1 E Quinn (VPCG, U20) 34.19

CAMBRIDGE HARRIERS TRACK & FIELD NIGHTS, Eltham, June 21



Mixed events: 100: r3 (-1.7): 2 H Godsell (B&B, W65) 15.34. 400: 4 S Harry (Belg, W) 55.39; 5 T Ravenscroft (Camb H, U15) 57.84; 6 W Odele (Camb H, M55) 58.28

CHESHIRE SCHOOLS YEAR 7 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS, Macclesfield, June 21



U13 girls: DT: 1 C Batt (Ches Sch) 24.42

DEVON 10000m CHAMPIONSHIPS & OPEN MILE RACES, Exeter, June 21



Mixed events: Mile: A: 6 E Ryder (Tav, W) 4:58.21; 7 H Lea (Unatt, M45) 4:59.13; 8 E Pickering (SWRR, M50) 5:02.35; 9 P Quinn (Torb, U15W) 5:04.80. B: 7 C Newman (Exm H, W60) 5:45.90; 8 J Shapland (Bide, M70) 5:57.81. 10000: A: 5 S Mugglestone (Bide, M55) 36:00.76. B: 1 M Porter (Glouc, W) 37:51.28; 2 K Synge-Curtis (Charn, W) 38:19.99; 4 J Reay (Exm H, W60) 45:56.01

LEE VALLEY SPRINTS, Lee Valley, June 21



CJ Ujah ran his fastest legal 100m time since the Olympics after his drugs ban with a time of 10.17/0.7 after a wind-assisted 10.20/2.6.

Mixed events: 100: r1 (2.6): 1 C Ujah (E&H) 10.20; 2 I Rahman (Shef/Dearn) 10.32; 3 B Mingeli (Camb H) 10.45; 4 J Watson-Brown (SB) 10.46; 5 D Offiah (TVH) 10.53; 6 B Snaith (NEB) 10.59. r2 (1.7): 1 L Dorrell (AFD) 10.35; 2 O Edoburun (SB) 10.45; 3 A Cross (C&C) 10.57; 4 K Gowan-Wade (B&B) 10.60; 5 A Campbell (Bir) 10.69; 6 C Anuyagu (NEB) 10.72. r3 (1.0): 1 P Lyon (SB) 10.65; 2 C Neal (Harrow) 10.74; 2 K Samwell-Nash (TVH) 10.74. r4 (1.9): 4 E Winn (E&H, M35) 10.90. r6 (2.9): 4 A Rees (Edin, W) 11.44; 5 F Agyapong (NEB, W) 11.52; 6 H Williams (Herts P, W) 11.74. r9 (2.6): 1 D Kuypers (B&B, W) 11.61; 2 E Modeste (E&H, W) 11.67; 5 D Awala-Shaw (NEB, W) 12.02; 6 A Ellis (E&H, W) 12.03. r10 (2.2): 3 G Akpe-Moses (Bir, W) 11.97. r11 (1.5): 2 J Duncton (Bir, U20W) 11.84; 3 J Moss (Gate, W) 11.96; 5 A Broadbelt-Blake (TVH, W35) 12.48. r13 (1.4): 3 T Reynolds (Be Fit Today Track Academy, U13) 12.73. r16 (2.6): 4 A Long (Herne H, M80) 15.41. r17 (1.3): 2 E McMahon (E&H, W70) 17.09. B1 (0.7): 1 C Ujah (E&H) 10.17; 2 I Rahman (Shef/Dearn) 10.31; 3 O Edoburun (SB) 10.41; 3 B Mingeli (Camb H) 10.41; 4 D Offiah (TVH) 10.47. 200: r1 (1.4): 1 L Dorrell (AFD) 20.86; 2 J Watson-Brown (SB) 20.95; 3 D Offiah (TVH) 21.11; 4 B Snaith (NEB) 21.15; 5 C Miller (HW) 21.27; 6 C Neal (Harrow) 21.46. r2 (1.3): 1 P Lyon (SB) 21.16; 2 A Campbell (Bir) 21.39; 3 A Cross (C&C) 21.52; 4 K Gowan-Wade (B&B) 21.54; 5 K Samwell-Nash (TVH) 21.55. r3 (1.6): 3 C Kelly (HW, U17) 22.23. r5 (1.0): 4 F Agyapong (NEB, W) 23.28. r6 (0.8): 4 J Moss (Gate, W) 23.94. r7 (1.2): 2 D Kuypers (B&B, W) 23.97; 3 J Duncton (Bir, U20W) 24.22; 5 D Awala-Shaw (NEB, W) 24.56; 6 Z Thompson (NEB, W) 24.59; 7 A Ellis (E&H, W) 24.60

4J STUDIOS SCOTTISH ATHLETICS TRACK RELAY CHAMPIONSHIPS, Scotstoun, June 25

Men: 4×100: 1 VPCG 41.56; 2 Kil’k 43.39. 4×400: 1 Dund H 3:17.19; 2 Kilb 3:21.75; 3 Pit 3:21.82; 4 Dund H 3:25.50

Women: 4×100: 1 VPCG 48.20; 2 Pit 48.54

U17: 4×100: 1 N Ayr 49.77; 2 Law 49.78. Ht1: 1 N Ayr 49.75

AZTEC TRACK & FIELD SERIES, St. Peter Port, June 25



U13 mixed events: 100: r2 (-0.8): 2 A Van Heerden (Guern, U13W) 13.16



Mixed events: 100: r1 (0.6): 2 A Galpin (Guern, W) 11.85. r2 (1.2): 2 A Galpin (Guern, W) 11.77. LJ: B: 8 C Johnson (E&E, W60) 3.40/2.5. SP: 1 C Johnson (E&E, W60) 9.62



Men: 400: r2: 1 C Chalmers (Guern) 46.76; 2 P Curtis (Guern) 47.73. JT: 1 J Bougourd (Guern) 54.26



U13: 75H (0.9): 1 E Friedrich (Guern) 12.80



Women: HT: 1 S Banbury (Guern) 44.69



W50: JT: 1 D Doherty (Guern) 26.87

CUMBRIA SCHOOL OF HAMMER 5, Carlisle, June 24



U17 mixed events: DT: A: 1 A Kennedy (Kil’k, U17W) 32.81; 1 M Robb (Pit, U13) 27.09. HT: A: 1 A Kennedy (Kil’k, U17W) 46.50

Men: DT: A: 1 J Wordsworth (NSP) 46.14

U20: DT: A: 1 E Gardiner (Morp) 40.55. HT: A: 1 C Hendry (Jag) 54.45; 2 A Holliday (Carl) 48.59

U17: HT: A: 1 J Reibbitt (Carl) 55.86

ESAA REGIONAL NW COMBINED EVENTS, Stoke, June 24-25



U20 men: Dec: 1 J Harney (E Ches) 5686; 2 H Blunn (Macc) 5459; 3 J Cook (Bury) 5095



U17: 100H: O3: 1 C Beechall (Liv H) 13.6. Oct: 1 C Beechall (Liv H) 4705; 2 H Kay (Bolt) 4259; 3 C Middleton (Prest) 4257; 4 N Brassington (W Ches) 4195; 5 A Varley (C&N) 4171; 6 A Byrne (S’port W) 3975; 7 R McCaffery (Horw) 3884



U15: Pen: 1 M Nweze (Stoke) 2388; 2 A Dodds (Leigh) 2341



U20 women: 100H: Ht2: 1 F Dockerty (Sale) 15.0. LJ: Ht: 1 R Wisbey (W Ches) 5.61. SP: Ht: 1 E Fryer-Francis (Sale) 11.13. Hep: 1 N Davenport (Traff) 4373; 2 E Fryer-Francis (Sale) 4293; 3 A Hughes (S’port W) 4162; 4 F Dockerty (Sale) 3970; 5 R Wisbey (W Ches) 3950; 6 R Togo (Bury) 3805; 7 E Teasdale (C&N) 3278



U17: 200: Ht3: 1 T Brown (Sale) 24.9; 2 K Jones (Kend) 25.4. 80H: Ht3: 1 T Brown (Sale) 11.4; 2 K Jones (Kend) 11.6. HJ: HtA: 1 T Brown (Sale) 1.71. LJ: Ht: 1 L Salter (Stock H) 5.43; 2 T Brown (Sale) 5.42; 3 A Hewitt (Wig D) 5.41. Hep: 1 T Brown (Sale) 4843; 2 K Jones (Kend) 4619; 3 L Salter (Stock H) 4566; 4 A Hewitt (Wig D) 4380; 5 L Byrne (S’port W) 4100



U15: 75H: P4: 1 M Mills (Stock H) 11.6; 2 G Aimiuwu (Traff) 11.7. Pen: 1 E Elliott (Bury) 2736; 2 G Aimiuwu (Traff) 2631

ESAA SOUTH-WEST REGION COMBINED EVENTS & RACE WALKING CHAMPIONSHIPS, Yeovil, June 24-25



U20 men: Dec: 1 S Ouiles (Chelt) 6007 (12.11, 6.06/0.4, 10.53, 1.83, 55.67, 15.85, 32.49, 4.30, 43.26, 4:56.73); 2 J Robinson (Glouc) 4805 (12.26, 5.74/0.9, 8.85, 1.59, 55.32, 17.94, 25.07, 3.60, 29.09, 5:07.02); 3 T Bennett (Exe) 4723 (11.77, 6.25/-0.3, 9.94, 1.74, 51.35, DNF, 31.17, 3.10, 14.38, 4:50.28)



U17: Oct: 1 T Wright (Taun) 4799 (6.46/0.6, 25.36, 44.04, 52.31, 13.44, 1.71, 9.34, 4:42.93); 2 S Chirita (Exe) 4526 (5.83/-0.1, 28.47, 29.50, 52.45, 14.70, 1.68, 11.63, 4:35.33); 3 C Hewitt (N Som) 4358 (6.01/0.0, 31.92, 32.22, 54.61, 15.63, 1.77, 10.57, 4:57.64); 4 O Wilson (Glouc) 4038 (5.87/1.1, 27.83, 31.07, 53.93, 15.29, 1.62, 9.09, 5:05.33); 5 O Belbeck (Chelt) 3943 (5.54/2.3, 23.52, 27.95, 55.42, 15.05, 1.65, 10.16, 4:57.09); 6 F Stuart (Taun) 3803 (5.26/-0.8, 26.55, 36.92, 59.65, 16.73, 1.86, 10.75, 5:25.72)



U15: Pen: 1 S Stevens (Exe) 2503 (12.81, 8.81, 5.74/2.2, 1.56, 2:16.38); 2 O Boon (Yate) 2452 (13.25, 9.78, 5.53/2.6, 1.53, 2:16.23); 3 Z Richings (Poole) 2410 (14.48, 9.93, 5.67/1.0, 1.62, 2:18.60); 4 A Jones (Corn) 2359 (13.53, 9.83, 5.46/-0.6, 1.56, 2:21.76); 5 J Saxton (Mend) 2350 (11.94, 8.20, 5.24/1.6, 1.62, 2:27.74)



U20 women: Hep: 1 M Osola (B&W) 4720 (15.09, 1.59, 9.39, 25.83, 5.46/0.5, 31.82, 2:32.26); 2 K Reed (M’field) 3749 (16.45, 1.50, 7.36, 27.63, 4.64/0.4, 28.10, 2:42.43); 3 Y Fettah (Taun) 3330 (18.67, 1.35, 8.50, 28.49, 4.49/0.4, 27.57, 2:40.63); 4 I Beer (N Dev) 3252 (20.03, 1.53, 9.06, 29.19, 4.30/-1.7, 30.18, 2:53.32)



U17: Hep: 1 E Robinson (N Dev) 4823 (12.12, 1.47, 13.07, 25.65, 5.45/-0.1, 33.85, 2:33.01); 2 I Pain (Chelt) 4331 (12.12, 1.65, 9.62, 27.17, 5.00/1.1, 25.64, 2:37.95); 3 C Ellis (Corn) 4031 (12.50, 1.41, 8.23, 25.99, 5.24/2.4, 21.54, 2:36.12)



U15: Pen: 1 S Purnell (B’mth) 2934 (11.64, 8.99, 1.35, 4.94/0.0, 2:25.49); 2 T Olivier (Yeov O) 2747 (12.63, 9.36, 1.47, 4.63/0.5, 2:37.33); 3 B Hamblin (Poole) 2710 (11.91, 8.51, 1.47, 4.83/0.6, 2:47.44); 4 H Bagnowiec (N Som) 2666 (13.13, 11.38, 1.47, 4.44/0.0, 2:47.58)

HERCULES WIMBLEDON PENTATHLON CHALLENGE, Wimbledon, June 24



Men: Pen: P: 1 M Smith (B&H) 2874

U13: Pen: P: 1 A Rogers (B&H) 1494; 2 A Ottosson (E&E) 1412; 3 J Fraser (HW) 1404

U13 girls: 70H: P: 1 T Junaid-evans (Dartf) 11.9. HJ: P: 1 T Junaid-evans (Dartf) 1.46. LJ: P: 1 T Junaid-evans (Dartf) 4.65. Pen: P: 1 T Junaid-evans (Dartf) 2561

LEWES INVITATIONAL JUMPS 2, Lewes, June 24



U17 mixed events: PV: A: 1 I Hitchmough (Lewes, U13W) 2.31; 2 R Louis (Lewes, U13) 2.21; 3 Z Gabryelow (Dartf, U13W) 2.11. B: 1 I Clarke (Lewes, U17W) 3.11; 2 A Hayes (Lewes, U15W) 2.71; 2 B Boyes (Lewes, U15W) 2.71; 4 A Kimpton-Bragg (Lewes, U15W) 2.61

NUNEATON OPEN SUMMER SPECIAL, Nuneaton, June 24



The highly talented Miguel Francis, who ran a largely forgotten 19.97 200m at the 2019 Anniversary Games and a wind-assisted 9.96 in the British Championships 100m heats last year, made a seasonal debut with a 10.26/3.1 100m.

U17 mixed events: 300: r3: 1 O Leyland (B&R, U15) 37.65; 2 N Villers (SSH, U15) 38.16; 6 E Martin (Cov, U15W) 42.97



Mixed events: 100: r5 (2.9): 1 S Terry-Short (C&S, M50) 12.52; 7 C Monk (Leic C, M70) 13.56. r6 (2.1): 4 E Wiltshire (R&N, W35) 12.68; 6 J Statham (Charn, M60) 13.19. r7 (2.8): 2 A Njeri (Bir, W) 11.96; 4 A Leigh (C&N, M55) 12.15; 6 M Perry (C&S, U20W) 12.25. r8 (1.8): 3 H Mills (C&N, W) 11.83; 5 T Cox (Abing, W) 12.02. r9 (2.2): 3 J Colclough (BRAT, M40) 11.63; 5 A Browne (Donc, M40) 11.90; 6 A Ellis (E&H, W) 12.14. r10 (3.9): 5 D Walker (Bir, W) 11.58; 7 L Phillips (Leic C, M40) 11.95. r12 (3.1): 1 M Francis (W&B) 10.26; 2 S Baffour (Cov) 10.38; 3 J Lawrence (Bir) 10.48; 4 C Nealon-Richards (Cov, U20) 10.60; 5 M Aminu (Tel) 10.73; 8 D Bradley (C&N, M45) 11.06. 200: r4 (2.9): 6 C Monk (Leic C, M70) 30.37. r5 (3.2): 3 C Smith (PNV, W45) 27.17; 6 L Wormald (Bury, U13W) 27.50. r8 (3.1): 1 K Kazemaks (Woking, M35) 23.29; 2 H Mills (C&N, W) 23.97; 6 P Canning (Mil K, M55) 24.83. r9 (3.2): 2 O Leyland (B&R, U15) 23.48; 6 E Blakey (Der, W) 24.19; 7 J Tappin (TVH, W) 24.21. r10 (3.0): 4 A Browne (Donc, M40) 24.24; 5 D Walker (Bir, W) 24.31; 6 Y Liverpool (Cov, W) 24.66. r11 (2.6): 4 D Bradley (C&N, M45) 22.99. r13 (2.9): 1 C Nealon-Richards (Cov, U20) 21.33; 2 A Beechey (NEB) 21.47; 3 E Wilson (B&W) 21.69; 4 P Shand (Bir) 21.69. r14 (3.0): 1 A Ogunlewe (NEB) 20.59; 2 T Somers (NEB) 20.69; 3 S Baffour (Cov) 21.02; 4 E Powell (Leic C) 21.55. 400: r1: 3 P Canning (Mil K, M55) 59.63; 8 G Knight (R&N, W40) 64.59. r2: 4 E Blakey (Der, W) 55.57. r3: 3 S Bundy-Davies (Traff, W) 52.64. r4: 5 K Kazemaks (Woking, M35) 52.24. r5: 1 O Abiodun (WG&EL) 48.30; 2 P Roberts-Nash (W&B) 48.79. r6: 1 T Harries (Phoe) 46.51; 2 T Evans (Newk) 47.06; 3 A Cooper (Harrow) 47.27; 4 M Pamphile (R&N) 47.53; 5 E Okoro (Bir) 48.53. 3000: 1 J Hunter (Leam, M45) 9:18.91; 2 N Watt (Loughview AC, U15) 9:20.50; 12 G Payne (GES, M65) 11:42.49. HJ: A: 1 F Brunet-Brown (B&R, U13W) 1.40. LJ: B: 1 T Alexanderson (Bir) 6.93. TJ: 1 N Carrington (Hunts, M50) 10.66. DT: 1 K Murch (R&N, M60) 42.19; 5 D Murch (R&N, W60) 21.28. JT: 1 E Hamplett (Bir, W) 46.52; 2 A Crossley (Leam, U15) 41.85

Men: 800: r1: 7 D Jones (Strat, M70) 2:56.98. r4: 3 A Cooper-Brown (Tip, M40) 2:02.90. r5: 7 D Locker (Kett, M45) 2:01.76. 110H (2.5): 1 C Fillery (WG&EL) 13.64; 2 W Ritchie-Moulin (Bir) 14.19; 3 B Ince (Oxf C) 14.66; 4 D Naylor (C&N) 14.77; 5 S Bates (Nun) 15.24. 400H: 1 T Pitkin (Have) 52.40; 2 I Ogunlade (Have) 54.32; 3 M Fonseca (Leic C) 54.48; 4 W Ritchie-Moulin (Bir) 55.12; 5 S Garrett (SB) 55.32. HJ: C: 1 D Duruaku (Harrow) 2.00; 2 H Whyley (Notts) 2.00. DT: 1 R Vaughan (SB) 44.90. HT: 1 C Murch (Bir) 68.45



U20: 110H (1.8): 1 H Curtis (Shef/Dearn) 14.24



M35: 110H (1.8): 1 K Kazemaks (Woking) 15.29



M50: 100H (1.5): 1 G Smith (Lut) 14.10



M60: HT: 1 K Murch (R&N) 39.25



Women: 800: r4: 4 V Browning (C&S, W50) 2:34.62. r6: 2 G Parnell (Newp, W40) 2:21.44. 100H (1.5): 1 J Tappin (TVH) 14.04; 2 Y Uwakwe (E&H) 14.07; 3 E Ajagbe (Shef/Dearn, U20) 14.20; 4 Z Lucas (Notts) 14.23. 400H: r1: 1 L Clifford (Soton) 61.79; 2 J Mitchell (WG&EL) 63.42. r2: 1 E Okoro (Bir) 58.90; 2 S Elliss (B&B) 59.91; 3 C Clark (Chelm) 63.80. SP: A: 2 R Michaels (R&N, U13M) 10.14. HT: 1 D Murch (R&N, W60) 33.19



U17: 80H (2.1): 1 E Cassidy (Cov) 11.89. 300H (3.1): 1 B Tshibola (BRAT) 47.20



U13: 70H (3.6): 1 F Brunet-Brown (B&R) 11.93; 2 C Pallett (Saff) 11.95



W60: SP: B: 1 S Frisby (Leic C) 8.36

SHEFFIELD THROWS SERIES, Sheffield, June 24



Men: SP: 1 J Ward (Hallam) 14.44; 2 S Talbot (Shef/Dearn) 13.39. DT: 1 S Talbot (Shef/Dearn) 41.33; 2 J Ward (Hallam) 40.22



U15: SP: 2 H Beard (Shef/Dearn) 15.33. DT: 1 H Beard (Shef/Dearn) 42.90



M55: DT: 1 S Linsell (Leeds C) 37.17



M70: DT: 1 B Renshaw (Roth) 26.02



Women: DT: 1 C Rimmer (Shef/Dearn) 41.34

TRAFFORD MEDAL MEETINGS, Stretford, June 24



U13 mixed events: 150: r8: 2 L Guthrie (Kend, U13W) 19.94; 3 J McMaster (Prest, U13W) 20.12

U15: 300: r1: 2 A Naraghi (Bolt, U15W) 42.90. 800: r1: 1 H Brown (Vale R, U13) 2:16.78; 2 I Beddow (Warr, U13W) 2:20.41; 3 E Beddow (Warr, U13W) 2:21.38; 4 G Twist (Keigh, U13W) 2:24.84

Mixed events: 75: r7: 2 E Anwyl (Sale, U13W) 9.93; 3 J McMaster (Prest, U13W) 10.28. 200: r2: 1 M Johnson (W Ches, U13W) 26.30. r4: 1 S Nguie (Traff) 21.53; 2 G Kelly (Jag) 21.67. r8 (-0.2): 2 A Halliday (H’gate, M45) 24.54. 400: r1: 1 K Alexander (Jag) 47.48. r3: 4 M Coogan (E Ches, M50) 54.25; 5 I Downes (Shrews, U20W) 57.31. r6: 2 N Rutter (BWF, W35) 61.90. LJ: C: 2 R Kingston (Leeds C, U13W) 4.30. DT: 1 B Pendlebury (Traff, U15W) 29.84; 2 Z Wilkes (Stoke, U13) 27.89. DT: 1 L Fook (Dees, U13W) 21.25. JT: A: 1 Z Wilkes (Stoke, U13) 36.23

Men: 110H: HtT (0.1): 1 A Parkinson (Sale) 15.80

U13: 75H: 1 T Kerr (Leigh) 12.61

M60: 100H (0.0): 1 G Reddington (WSEH) 16.29

U15 girls: HT: 1 J Wilkins (Traff) 41.00; 2 B Pendlebury (Traff) 40.57

U13: 70H: r1: 1 J Seddon (Traff) 11.2; 2 E Anwyl (Sale) 11.2; 3 L Guthrie (Kend) 11.7; 4 L Melling (Leigh) 11.9. r2: 1 I Robinson (Bury) 11.99

W35: 100H (0.0): 1 N Rutter (BWF) 15.64

UK YOUTH DEVELOPMENT LEAGUE UPPER, June 25

MIDLANDS NORTH/EAST 1A, Tamworth



U20 men: 4×100: 1 Burt 46.3

U20 women: PV: A: 1 L Cherry (Charn) 3.10

NORTHERN PREMIER WEST, Blackburn



U20 men: 100: A (0.0): 2 C Unsworth (B’burn, U17) 11.11. 400: A: 1 H Ross-Hughes (Wirr) 49.53. SP: A: 1 I Delaney (Prest) 16.70. DT: A: 1 C Unsworth (Traff) 40.26. HT: A: 1 G Williams (B’burn) 40.82



U17: 100H: A: 1 L Shaw (Warr) 13.46



U20 women: 400: A: 1 E Bartalotta (Salf, U17) 57.87. 1500: A: 3 S Roiditis (Salf, U17) 4:42.64. 100H: A: 1 M Corker (Liv H) 14.35. 400H: A: 1 L Halliday (Warr) 66.73. SP: A: 1 E Harrison (B’burn) 16.51; 2 A Amadin (Sale) 13.36. DT: A: 1 A Amadin (Sale) 43.13; 2 C Braka (Traff) 38.50. HT: A: 1 E Harrison (B’burn) 42.82



U17: 100: A (0.0): 1 Q Nguta (Prest) 12.30. 80H: A: 1 M Walker (Wirr) 11.82. 300H: A: 1 M Walker (Wirr) 44.87. DT: A: 1 Z Ogedengbe (Wirr) 31.05

NORTHERN WEST 2, Stockport



U20 men: 110H: A: 1 J Elphick (BWF) 14.7. LJ: A: 1 S Sinclair (BWF) 7.19

U17: JT: A: 1 I Bromwich (Dees) 53.77

WELSH SENIOR/U15 CHAMPIONSHIPS, Cardiff, June 24-25

It was a dream day for the Brier family as both Hannah and Joe Brier took gold in their 400m finals, Hannah finishing in 54.13 and Joe finishing in 45.96. This is the first time that siblings have both won the same event at a Welsh Championships.

Nick Percy’s 62.66m discus throw was the leading field performance.

Men: 100 (-0.2): 1 S Kovalenko (Swan) 10.50; 2 J Brown (Card) 10.53; 3 S Gordon (Card) 10.66; 4 D Brooks (Yate) 10.68; 5 H Nwoke (Liv H) 10.72; 6 F Waugh (Jag) 10.74. SF1 (-0.8): 1 S Kovalenko (Swan) 10.47; 3 J Berry (Newp, U17) 10.78. SF2 (0.0): 1 D Brooks (Yate) 10.62; 2 F Waugh (Jag) 10.67; 3 M Kampengele (Card) 10.68. SF3 (0.4): 1 E Jones (Liv PS) 10.30; 2 J Brown (Card) 10.53; 3 S Gordon (Card) 10.62; 5 L Stephens (Card, U17) 10.83. Ht1 (0.3): 1 S Kovalenko (Swan) 10.48. Ht3 (2.2): 5 L Phillips (Card Arch, U17) 11.0. Ht4 (0.1): 1 J Brown (Card) 10.72; 3 L Stephens (Card, U17) 10.84. Ht6 (-0.9): 1 J Berry (Newp, U17) 10.9. Ht7 (0.3): 1 D Brooks (Yate) 10.66. 200: A (-0.7): 2 J Berry (Newp, U17) 21.94. Ht2 (-1.0): 2 J Berry (Newp, U17) 22.37. 400: 1 J Brier (Swan) 45.96; 2 B Hawkes (Leam) 46.93; 3 N Rodchenkov (Swan) 47.91; 4 J Knox (Cov) 48.94. Ht1: 1 J Brier (Swan) 48.26; 4 H Bradley (Newp, U17) 50.68. Ht3: 1 N Rodchenkov (Swan) 47.67; 2 G Griffith (Menai, U17) 49.22; 6 R Scott (SW Vets, M45) 53.67. 800: Ht1: 6 H Dawes (Newp, U17) 1:58.37; 10 V Edwards (Les C, M45) 2:07.12. Ht2: 5 T Loynes (Neath, U17) 1:59.37; 10 O Williams (Les C, M35) 2:01.59. 1500: 9 O Williams (Les C, M35) 4:08.13. Ht1: 8 V Edwards (Les C, M45) 4:15.53. Ht2: 7 O Williams (Les C, M35) 4:04.48. 110H (-2.2): 1 T Wilcock (N’pton) 14.12; 2 R Woolgar (B’mth) 14.98; 3 J Cover (Bath) 15.15. 400H: 1 A Chalmers (Guern) 50.83; 4 J Beresford (Swan, U20) 57.69. 3000SC: 1 A Kirk-Smith (WG&EL) 9:03.70; 2 D Neary (Phoe) 9:12.79; 3 T Chaston (Belg) 9:17.92; 4 G Phillips (Donc) 9:17.93; 5 A Stewart (B&W) 9:18.66; 6 B Coogan (Kilkenny City Harriers) 9:21.08; 7 L Birdseye (WSEH, U20) 9:31.71. HJ: 1 J Heath (Shef/Dearn) 2.01; 2 S Davies (Swan, U20) 1.96; 3 A Kumar (Jag) 1.96; 4 O Southern (Card) 1.96; 5 L Gregson (Card, U17) 1.86; 7 O Chesher (Maldwyn, M35) 1.71. PV: 1 R Miranda (ESM) 5.20; 2 J Phipps (Bir) 5.00; 3 J Harris (Lewes) 4.90; 4 T Walley (Wrex) 4.70; 4 R Nairne (Jag) 4.70; 6 M Mellor (Card) 4.50; 7 I Hosgood (Swan) 4.30; 8 M Herbert-Ruiz (Jag, U20) 4.00; 11 C Shuall (Swan, U17) 3.60. LJ: B: 1 R Nairne (Jag) 6.99/0.3; 2 B Parker (A’dare, U17) 6.78/0.5; 3 S Kane (Falk, U20) 6.75/0.0; 6 L Phillips (Card Arch, U17) 6.63/-2.3. TJ: 1 S Ampofo (B&B) 14.90; 2 E Dodoo (B&B) 14.68; 3 N Odeh (Leic C) 14.27; 4 L Phillips (Card Arch, U17) 13.68; 5 A Afolabi (Card Arch, U17) 13.31. SP: 1 P Swan (Corn) 17.87; 2 G Winter (Glouc) 14.99; 3 D Pawlett (P’broke, U20) 14.99; 4 A Phillips (Card) 14.93; 5 J Matthews (Hale) 14.87; 6 P Maitland (Swan, M50) 12.50. DT: 1 N Percy (SB) 62.55; 2 J Tomlinson (Bir) 57.30; 4 B Morse (Card) 56.28; 6 J Matthews (Hale) 52.67; 7 A Phillips (Card) 51.50; 8 J Hedger (Bir, M35) 51.06; 9 G Winter (Glouc) 45.92. HT: 1 B Hawkes (B&B) 69.90; 2 O Jones (Liv H) 68.76; 3 A Phillips (Card) 59.09. JT: 1 G Millar (Bir) 67.02; 2 T Hewson (And) 58.74; 3 R Dangerfield (Card) 55.55. F13: 1 D Pembroke (WSEH) 67.89



Mixed events: 10000W: 1 C Corbishley (M&M) 45:21.48; 2 H Warner (P’broke, W) 46:54.14; 3 B Davies (Card, W) 48:41.86



U15: 100 (1.7): 1 M Evans (Maldwyn) 11.15; 2 F Roynon (Cwmb) 11.35. Ht1 (-0.1): 1 F Roynon (Cwmb) 11.56. Ht2 (-0.1): 1 M Evans (Maldwyn) 11.28. 200 (-1.0): 1 M Evans (Maldwyn) 22.58. 300: 1 T Lemon (Dees) 37.88. 800: 1 L Salvage (Newp) 2:05.91. PV: 1 T Davies (Swan) 2.80. SP: 1 L Robbie (Card Arch) 12.51. DT: 1 L Robbie (Card Arch) 35.95; 2 W Richards-Baldwin (Glouc) 34.89. HT: 1 G Evans (Rhon) 34.29



Women: 100 (0.4): 1 H Longden (Card) 11.59; 2 N Desir (Card Arch, U17) 11.94; 3 S Griffiths (Bir) 11.94; 4 J Blundell (B&W) 11.98; 5 I Tustin (Card) 12.07; 7 J Mantle (Card, U17) 12.26. Ht1 (-0.4): 1 H Longden (Card) 11.86. Ht2 (1.0): 1 S Griffiths (Bir) 12.01; 2 E Bandy (Herts P) 12.10. Ht3 (0.3): 1 J Blundell (B&W) 11.99; 2 N Desir (Card Arch, U17) 12.06; 3 J Mantle (Card, U17) 12.21. 200 (-1.8): 1 H Longden (Card) 24.20. 400: 1 H Brier (Swan) 54.13; 2 F Roberts (Menai) 54.98; 3 E Adikpe (Cov) 55.75. Ht1: 3 M Pugsley (Shrews, U17) 58.93. Ht2: 3 C Farmer (Card Arch, U17) 58.49. 800: 3 K Roy (B&W, W35) 2:19.05. Ht1: 2 K Roy (B&W, W35) 2:21.41. 1500: 2 M Lyons (Card, U20) 4:34.40; 5 M Gold (Card, U17) 4:43.12. Ht2: 2 M Gold (Card, U17) 4:44.40. 100H (-2.1): 1 J Blundell (B&W) 13.79; 2 L Evans (Card) 13.90; 3 E Campbell (Jag) 14.10; 4 G Morgan (Card Arch) 14.43; 5 K Slade (B’mth) 14.75; 6 C Griffith (Newp, U20) 14.98. 3000SC: 1 J Scheriff (Belg) 10:20.66; 2 H Reynolds (Norw, U20) 10:20.70; 3 L Hall (AFD) 10:45.74; 4 K Booth (Taun, W45) 10:46.49; 5 A Wills (Brack) 11:10.80. HJ: 1 P Rogan (TVH) 1.75; 2 L Evans (Card) 1.70. PV: 1 J Spencer-Smith (Harrow) 4.26; 2 F Miloro (SinA) 4.16; 3 S Dowson (B&B) 4.06; 4 N Munir (TVH) 3.76; 5 M Bailey (Harrow) 3.66; 6 S Barbour (Jag) 3.56; 7 M Mudd (NEB) 3.46; 8 N Perry (B&W, U20) 3.36; 9 S May (Bir) 3.16; 10 A Taylor (Notts, U20) 3.06; 14 B Norvill (K&P, U17) 2.96. LJ: B: 1 L Fellows (WSEH, U20) 6.34/0.1; 2 R Chapman (Card) 6.18/1.7; 3 J Lee (Carm, U20) 5.74/0.8; 4 L Evans (Card) 5.64/0.0. TJ: 1 S Hibbert (WG&EL) 12.68/0.4; 2 G Scoot (Torb, U20) 12.50/1.9; 3 M Elcock (WG&EL) 12.36/1.6; 4 B Sergent (Bed C) 11.51/2.8; 5 A McKinty (Orangegrove, U20) 11.39/1.9. SP: 1 A Nicoll (Bir) 17.10; 2 S Merritt (Shef/Dearn) 13.84; 3 A Kennedy (Jag, U20) 13.58; 4 S Fortune (Dees) 13.35; 5 S Callaway (NEB) 13.12. P: 1 O Oduwaiye (C&V Schs) 11.03. DT: 1 A Nicoll (Bir) 48.67; 2 S Callaway (NEB) 46.75; 3 M Porterfield (Jag, U20) 43.80; 4 S Merritt (Shef/Dearn) 41.34; 5 S Evans (Carm, U20) 41.29; 6 O Austin (Soton, U20) 41.18; 7 E Bue (Glouc) 40.56. HT: 1 A Simpson (Wrex) 63.98; 2 F Palmer (Card) 53.29; 3 A Fettis (Newp, U20) 51.83; 4 C Thomas (Swan) 49.97; 5 Z Dakin (Swan) 47.78; 6 H Gellatly (Ply) 45.00. JT: 1 J Larsen (Soton, U20) 43.81; 2 L Lloyd (P’broke, U20) 41.81; 3 C Jones (Swan, U20) 38.78; 4 P Brown (Swan) 38.00; 5 L Davey (Swan) 36.00. F: 1 H Arnold (B&B) 36.71



U15: 100 (3.7): 1 A Afolabi (Card Arch) 11.99; 2 O Schrimshaw (Dees) 12.14; 3 B Morgan (Carm) 12.32. Ht1 (0.1): 1 A Afolabi (Card Arch) 12.23. Ht2 (-0.8): 1 O Schrimshaw (Dees) 12.39. 200 (-2.5): 1 A Afolabi (Card Arch) 25.39. Ht3 (0.6): 1 A Afolabi (Card Arch) 25.57. 300: 1 D Coslett (L’nelli) 41.60; 2 H Vittle (Card) 42.29. Ht2: 1 D Coslett (L’nelli) 41.79; 2 H Vittle (Card) 42.22. 800: 1 L Hale (Swan) 2:11.33; 2 L Codling (Newp) 2:14.92. 1500: 1 L Hale (Swan) 4:26.75. 3000: 1 B Boyce (Card) 10:19.06; 2 S John (Card) 10:20.61; 3 A Williams (Carm) 10:21.12; 4 M Hughes (Maldwyn) 10:35.39; 5 I Davies (Card) 10:37.49; 6 E Bryant (Card) 10:49.67. 75H (-2.0): 1 A Placide (Card) 11.68. PV: 1 L Roberts (L’nelli) 2.55. LJ: 1 O Schrimshaw (Dees) 5.81/2.4; 2 B Morgan (Carm) 5.40/2.8; – B Morgan (Carm) 5.22/1.0. TJ: 1 O Schrimshaw (Dees) 11.77/0.0. HT: 1 E Cooper (Neath) 50.81; 2 A Mitchell (Neath) 47.24; 3 S Haeney (Neath) 47.24; 4 C Williams (Wrex) 38.94

WESSEX YOUNG ATHLETES’ LEAGUE, Poole, June 25

U15 boys: 100: A: 1 D Iheme (Rad) 11.1. 200: A: 1 D Iheme (Rad) 22.4



U13: 100: A: 1 R Deegan (IoW) 12.4; 2 C Shorthouse (Poole R) 12.7. 200: A: 1 R Deegan (IoW) 24.8. LJ: A: 1 R Deegan (IoW) 5.09



U13 girls: 100: A: 1 A Elliott-Smith (W’borne) 13.2. 200: A: 1 A Elliott-Smith (W’borne) 27.4. LJ: A: 1 K Robbins (W’borne) 4.34. DT: A: 1 A Stobart (W’borne) 23.17. JT: A: 1 M Desborough (W’borne) 27.55. B: 1 B Cassidy (W’borne) 26.76

LOUGHBOROUGH OPEN, Loughborough, June 21



Men: 100: r1 (2.3): 1 B Whitehead (R&N) 10.58; 2 J Smith (B&W) 10.58; 3 G Kelly (Jag) 10.69. r2 (0.7): 1 F Powell (R&N, U20) 10.72. 200: r1 (0.5): 1 G Kelly (Jag) 21.68. 400: r1: 1 R Holder (AUS) 46.24; 2 K Metzger (Traff) 47.43; 3 J Hocking (Traff) 48.36; 4 P Lockwood (Lewes) 48.85. r3: 4 A Halliday (H’gate, M45) 54.30. 1500: r1: 1 M Heyden (AFD) 3:45.27; 2 G Watson (Chelt) 3:46.18; 3 A McMillan (York) 3:46.73; 4 R Miell-Ingram (Rad, U20) 3:52.23. 110H (1.0): 1 A Diaz (Birm U) 14.34; 2 J Porter (Bir) 14.39; 3 S Bates (Nun) 15.13; 4 W Hodi (Liv H) 15.19. TJ: 1 J Gilkes (Bir) 14.60/0.0; 2 K Masindo (Ashf, U20) 13.93/0.0. DT: 1 D Claydon (B&B) 49.61; 2 J Hedger (Bir, M35) 46.62; 3 J Douglas (Soton) 44.76

Mixed events: HJ: 1 J Heath (Shef/Dearn) 2.03; 2 C Husbands (B&R) 2.03

U23: HT: 1 J Turner (C&S) 48.08

U20: 110H (0.3): 1 J Purbrick (SB) 13.70; 2 R Hedman (SB) 13.77; 3 M Roe (PNV) 15.47. DT: 1 P Harewood (SB) 44.45; 2 D Brennan (Barns) 41.23. HT: 1 O Merrett (Yate) 68.51



Women: 100: r1 (2.0): 1 D Walker (Bir) 11.65; 2 E Bandy (Herts P) 11.90. r2 (0.8): 1 E Wiltshire (R&N, W35) 12.76. 200: r1 (0.3): 1 E Bandy (Herts P) 24.59; 2 D Walker (Bir) 24.79; 3 G Datey (WG&EL, U20) 24.97. 1500: 1 E Palmer (Birm U) 4:27.75; 6 I Porter (Linc W, U15) 4:40.14. 100H (0.1): 1 K Holt (K&P, U20) 13.80; 2 V Morgan (KuH) 14.28; 3 Z Lucas (Notts) 14.28. ? (0.3): 1 K Holt (K&P, U20) 13.78; 2 V Morgan (KuH) 14.30. TJ: 1 A Omitowoju (Harrow) 12.76/1.7; 2 G Scoot (Torb, U20) 12.22/-0.9; 3 M Leighton (Strat) 11.37/0.0; 4 H Shanley (Living) 11.24/0.9. SP: 1 A Strickler (TVH) 17.52; 2 S du Toit (Harrow) 13.07; 3 L Church (PNV) 12.28; 4 E Moorhouse (Harrow) 12.15; 5 J Hodge-Spencer (WSEH) 12.12; 6 H Adams (KuH) 11.44. DT: 1 K Law (Sale, W35) 55.18; 2 S du Toit (Harrow) 42.76; 3 D Broom (WG&EL) 41.36; 4 A Baltazar-Hall (SB) 40.53; 5 A Brown (Have) 38.38; 6 H Adams (KuH) 37.71



U23: HT: 1 Z Price (Liv H) 59.42; 2 J Trapnell (Mil K) 51.45

THAMES VALLEY HARRIERS OPEN MEETING, Wormwood Scrubs, June 21



Mixed events: 100: r5 (-1.3): 4 G Minetti (Herne H, M50) 12.31. 200: r5 (-1.8): 1 N Atwell (TVH, M35) 23.16; 3 A Gibb (Belg, M35) 23.56. 400: 3 A Gibb (Belg, M35) 52.95. 3000: 4 K Szentes (Lon Hth, U15) 9:43.55; 7 N Mossi (B&B, U15W) 10:48.22. LJ: 1 C Henderson (Edin) 7.15; 4 S Nash (TVH, M50) 5.34

THE MANCHESTER MILE, Sportcity, June 21

Mixed events: Mile: r3: 7 K Sutton (Wilm, W60) 6:42.79. r4: 2 B Greaves (Royt, M65) 5:50.87. r5: 5 D Jepson (FCR, W45) 5:39.43; 10 J Halloran (Sky, W50) 5:59.60. r6: 6 L Gawthorne (Vegan, W40) 5:30.30; 9 S Taylor (Wirr, M60) 5:38.44. r8: 4 N Pendlebury (Alt, M50) 5:03.38; 5 R Johnson (Alt, M55) 5:05.58. r9: 1 H Wakefield (Salf) 4:08.18; 2 C Livesey (Salf, M40) 4:20.19; 5 B Lima (Salf, M40) 4:29.72

VETERANS AC 5000m CHAMPIONSHIP, Tooting Bec, June 21

Scottish masters international Chris Loudon was a clear winner but frustratingly missed his PB and the 15:30 barrier by less than a second.

Mark Cursons went top of the UK M60 rankings with his 17:20.92 clocking. while M70 Mike Forder (21:32.57), M75 and renowned musician Pete Giles (22:20.37) and W60 Lucy Woolhouse (20:51.60) also went top of the UK lists in the age group.

W45 Nikki Sturzaker was the quickest woman with a PB 18:37.03 and she hits the W50 rankings next month.

Men: 5000: r1: 1 P Giles (HW, M75) 22:20.37; 7 J Taylor (B&H, W60) 23:02.85. r2: 5 P Hall (W4H, M65) 20:02.68; 10 L Woolhouse (Vets, W60) 20:51.60; 14 M Forder (Wimb W, M70) 21:32.57. r3: 3 T Tuohy (Dulw, M60) 18:14.49; 7 N Sturzaker (Herne H, W45) 18:37.03; 9 A Critchlow (W4H, W55) 19:22.34. r4: 1 C Loudon (Camb H, M35) 15:30.92; 2 B Paviour (Herne H, M50) 16:12.47; 5 J Gonzalez-Armas (26.2, M50) 16:44.26; 9 M Cursons (Harrow, M60) 17:20.92; 10 M Tennyson (G&G, M55) 17:44.23; 12 T Booth (G&G, M55) 18:02.24; 13 D Williams (G&G, M60) 18:23.49

WEST YORKSHIRE LEAGUE, Wakefield, June 21



Men: 800: r1: 2 P Howard (R’well, M45) 2:09.79

