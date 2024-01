Sheffield sprinter in good early season form at area champs, plus distance running results from road and fell

TRACK & FIELD

NORTHERN SENIOR, U20 & U17 INDOOR CHAMPIONSHIPS, Sheffield, January 13-14



Lee Thompson won the men’s 400m in 47.13 and the 200m in 21.20 while Hannah Kelly won the women’s title in an indoor PB of 53.14.

Olympian Thompson, who won an European indoor 4x400m bronze in 2021, ran 0.01 faster at 400m than he did in winning in British Indoor Championships bronze in 2023 and three hundredths of a second than he ran in the same race last year.

His 200m time was slightly down on 2023 (where he set his PB of 21.13) but surprisingly quicker than he has ever run outdoors.

Men: 60: 1 D Morgan-Harrison (KuH) 6.72; 2 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 6.83; 3 M McLean (Sale) 6.86; 4 D Afolabi (Sale) 6.90; 5 Z Price (Liv H) 6.91; 6 B To (Bolt) 6.94. Ht1: 1 D Morgan-Harrison (KuH) 6.75. Ht2: 1 C Winchester-Wright (Linc W) 6.95. Ht4: 1 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 6.86; 2 B To (Bolt) 6.93; 4 D Bradley (C&N, M45) 7.27. Ht5: 1 M McLean (Sale) 6.93; 2 Z Price (Liv H) 6.95. SF1: 1 D Morgan-Harrison (KuH) 6.71; 2 B To (Bolt) 6.89; 3 Z Price (Liv H) 6.94; 7 D Bradley (C&N, M45) 7.27. SF2: 1 A Morgan-Harrison (KuH) 6.79; 2 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 6.83; 3 D Afolabi (Sale) 6.92. SF3: 1 M McLean (Sale) 6.91; 2 C Winchester-Wright (Linc W) 6.95. 200: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.20. SF2: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 21.40; 2 S Nguie (Traff) 21.46. SF3: 1 D Lamb (Shef/Dearn) 21.65. 400: 1 L Thompson (Shef/Dearn) 47.13; 2 D Chapman (Shef/Dearn) 48.90. 800: Ht1: 6 J Turner (Steel, M60) 2:23.71. Ht2: 4 K Hutchinson (Hart, M40) 2:02.11. 3000: 1 E Brown (Hallam) 8:21.75; 2 T Joyce (Tyne) 8:27.47. 60H: 1 L Reveley (J&H) 8.27; 2 M Williams (Leeds C) 8.32; 3 O Adnitt (KuH) 8.36; 4 H Curtis (Shef/Dearn) 8.41; 5 D Naylor (C&N) 8.70; 6 A Parkinson (Sale) 8.78; 7 B Pitts (Amber) 9.17. Ht1: 1 M Williams (Leeds C) 8.39; 2 H Curtis (Shef/Dearn) 8.55; 3 A Parkinson (Sale) 8.65; 4 B Pitts (Amber) 9.00. Ht2: 1 L Reveley (J&H) 8.42; 2 R Yates (Traff, M35) 8.52; 3 O Adnitt (KuH) 8.54; 4 D Naylor (C&N) 8.64. HJ: 1 M Williams (Leeds C) 2.06. PV: 1 A Hague (Shef/Dearn) 5.00; 2 N Pentin (C’field) 4.20; 3 G Aspindle (Spen) 4.20. LJ: 3 M Fennell (Manc H, M40) 6.53. TJ: 1 S Okome (Sale) 15.45; 2 D Akinradewo (Traff) 15.00; 3 J Dankyi (Sale) 14.45; 4 O Goldthorp (Wig D) 13.69. SP: 1 J Taylor (Shef/Dearn, M40) 14.60; 2 B Steel (S’port W) 14.18; 3 S Jones (Traff) 13.77; 4 K Benissad (Sale) 12.98; 5 J Twiddle (KuH, M55) 12.62



U20: 60: 1 S Lunt (Wirr) 6.83; 2 C Unsworth (B’burn) 6.89; 3 O Armitage (Leeds C) 7.05; 4 L Scott (Sale) 7.05; 5 G Evans (Leeds C) 7.05. Ht1: 1 S Lunt (Wirr) 6.87; 2 C Unsworth (B’burn) 6.97. Ht2: 1 O Armitage (Leeds C) 7.03. 800: 1 J Redmond (Liv H) 1:55.92. 60H: 1 J Elphick (BWF) 8.06; 2 C Beechall (Liv H) 8.51. HJ: 1 W Jackson (Wig D) 1.95; 2 J Holmes (Shef/Dearn) 1.95; 3 R Corrin (Manx) 1.90. PV: 1 W Lane (Shef/Dearn) 5.00. LJ: 1 R Corrin (Manx) 6.94; 2 M Gaisah (Stock H) 6.78. TJ: 1 J Hilton (Wig D) 13.93. SP: 1 C Uzoigwe (Traff) 13.83



U17: 400: 1 R Stovell (Shef/Dearn) 50.39; 2 R Whittaker (York) 50.50. 800: 1 J O’Brien (Sale) 1:59.37. 60H: 1 L Shaw (Warr) 8.11; 2 L Pichler (Blyth) 8.26; 3 L Woodthorpe (Leeds C) 8.34; 4 M Manuhwa (Sale) 8.56; 5 R Bradley (C&N) 8.63; 6 M Varnelis (Leeds C) 8.74. Ht1: 1 L Shaw (Warr) 8.32; 2 R Bradley (C&N) 8.63; 3 M Manuhwa (Sale) 8.66. Ht2: 1 L Woodthorpe (Leeds C) 8.47; 2 L Pichler (Blyth) 8.67. HJ: 1 H Fletcher (Bord H) 1.92; 2 E Griffiths (Liv H) 1.86; 3 L Woodthorpe (Leeds C) 1.86. PV: 1 A Reilly (Shef/Dearn) 4.30; 2 T Hill (Darl) 4.00; 3 C Park (Sale) 3.90; 4 P Zapantis (Sale) 3.80. LJ: 1 L Pichler (Blyth) 6.55. SP: 1 R Stovell (Hallamshire Harriers Sheffield) 14.13; 2 H Beard (Shef/Dearn) 13.75



Women: 60: 1 T Powell (Manc H) 7.42; 2 L Ashmeade (Wake) 7.44; 3 J Eze (Gate) 7.44; 4 R Bennett (Sale) 7.54; 5 S Folorunso (Gate) 7.73. Ht1: 1 J Eze (Gate) 7.60. Ht2: 1 T Powell (Manc H) 7.50; 2 S Folorunso (Gate) 7.73; 3 C Walker (York) 7.74. Ht3: 1 L Ashmeade (Wake) 7.50; 2 R Bennett (Sale) 7.54. 200: 1 L Blakey (Der) 24.48; 2 E Blakey (Der) 24.58. Ht2: 4 C Holt (Prest, W45) 28.16. Ht3: 1 L Ashmeade (Wake) 24.50. Ht4: 1 L Blakey (Der) 24.33; 2 N McGhee (Liv H) 24.64. SF1: 1 L Blakey (Der) 24.52. SF2: 1 L Ashmeade (Wake) 24.32; 2 E Blakey (Der) 24.46. 400: 1 H Kelly (Bolt) 53.14; 2 T McHugh (Sale) 54.08; 3 E Blakey (Der) 54.79; 4 N Harrison (Stock H) 54.88; 5 E Alderson (Liv H) 56.07. Ht1: 1 H Kelly (Bolt) 54.11; 2 E Blakey (Der) 56.01; 3 E Alderson (Liv H) 56.30. Ht2: 1 T McHugh (Sale) 54.54; 2 N Harrison (Stock H) 54.90. 3000: 1 B Barlow (Manc H) 9:46.13; 2 T Brockley-Langford (Salf) 9:50.69. 60H: 1 C Walker (York) 8.66; 2 E Ajagbe (Shef/Dearn) 8.94; 3 G Bower (Sale) 9.00; 4 A Watson (Hart AC) 9.00. HJ: 1 H Ferguson (Traff) 1.78. PV: 1 H Mills (C&N, W35) 3.35; 2 B Falconer (C’field) 3.30. LJ: 1 S Jones (Sale) 5.86; 2 M Booth (Sale) 5.80; 3 S Palmer (Der) 5.62. TJ: 1 L Robinson (Traff) 12.25; 2 R Keen (Sale) 11.72; 3 C Earl (Morp) 11.32; 4 S Hampson (Liv H) 11.11. SP: 1 S Thompson (Sale) 15.42



U20: 60: 1 M Akande (Linc W) 7.37; 2 M Angelo (Leeds C) 7.58; 3 F Dockerty (Sale) 7.71; 4 Q Nguta (Prest) 7.74. Ht1: 1 M Akande (Linc W) 7.52. Ht2: 1 M Angelo (Leeds C) 7.67. Ht3: 1 F Dockerty (Sale) 7.59. 200: 1 M Akande (Linc W) 24.34; 2 E Holmes (W Ches) 24.45. Ht2: 1 E Holmes (W Ches) 24.79. SF1: 1 E Holmes (W Ches) 24.60. SF2: 1 M Akande (Linc W) 24.88. 400: 1 E Holmes (W Ches) 56.02; 2 A Gisbourne (Bury) 56.19; 3 O Bell (Roth) 57.47. Ht1: 1 A Gisbourne (Bury) 56.48. SF1: 1 A Gisbourne (Bury) 57.48. 800: 1 J Lark (W Ches) 2:10.99; 2 R Simpson (Shef/Dearn) 2:13.73. Ht2: 1 J Lark (W Ches) 2:14.17; 2 P Old (NSP) 2:14.48. 3000: 1 M Burns (Chor ATC) 9:54.53; 2 S Roiditis (Salf) 9:56.28; 3 L Langan (York) 9:56.63; 4 G Phelan (Warr) 9:58.00; 5 I Holt (B’burn) 9:59.49. 60H: 1 F Dockerty (Sale) 8.60; 2 M Hardy (Hallam) 8.98. Ht1: 1 F Dockerty (Sale) 8.73. Ht2: 1 M Hardy (Hallam) 9.20. HJ: 1 C Coates (Shef/Dearn) 1.70. PV: 1 A Scott (Shef/Dearn) 3.30. TJ: 1 A Brown (Traff) 11.31; 2 M Train (Blyth) 11.12. SP: 1 A Amadin (Sale) 12.91



U17: 60: 1 C Ufuoma (Bolt) 7.70; 2 M Wilkinson (Gate) 7.78; 3 L Lihe (Hallam) 7.84. Ht1: 1 C Ufuoma (Bolt) 7.75. Ht2: 1 M Wilkinson (Gate) 7.86. Ht3: 1 A Jones (Liv H) 7.88. SF1: 1 C Ufuoma (Bolt) 7.75. SF2: 1 M Wilkinson (Gate) 7.79. SF3: 1 A Jones (Liv H) 7.81; 2 L Lihe (Hallam) 7.86. 300: 1 M Mills (Stock H) 41.19; 2 R Phillips (Wirr) 41.19. 800: 1 E Creasey (M’bro) 2:14.46. 1500: 1 K Battle (Roth) 4:44.27. 60H: 1 S Parker (Blyth) 9.12. Ht3: 1 S Parker (Blyth) 9.07. PV: 1 C Berry (Wig D) 3.00; 2 M Hewitt-Chapple (Gate) 2.80; 3 T Osborne (B’burn) 2.80; 4 G James (Shef/Dearn) 2.70; 5 D Roberts (Liv H) 2.70. LJ: A: 1 S Parker (Blyth) 5.60; 2 A Hewitt (Wig D) 5.48. TJ: 1 A Hewitt (Wig D) 11.33; 2 S Madigan (Liv H) 11.18. SP: 1 Y Baker (Wig D) 13.27; 2 L Thompson (Gate) 12.66

LOUGHBOROUGH INDOOR OPEN, Loughborough, January 13-14



Men: 60: A1: 1 B Whitehead (R&N) 6.80; 2 S Baffour (Cov) 6.84; 3 J Lawrence (Bir) 6.93; 4 E Harbias-Wiltshire (NEB) 6.94. A10: 3 J Statham (Charn, M60) 8.24. A11: 1 J Browne (Mil K, M70) 8.41; 2 C Monk (Leic C, M70) 8.64; 3 M Illingworth (Strat, M65) 9.16; 4 R Cawson (Burt, M65) 9.45. A7: 5 J Appiah (Kent, M50) 7.63. B1: 1 S Baffour (Cov) 6.80; 2 E Harbias-Wiltshire (NEB) 6.92. B10: 1 J Statham (Charn, M60) 8.21; 3 M Illingworth (Strat, M65) 9.23; 4 R Cawson (Burt, M65) 9.47. B8: 2 J Appiah (Kent, M50) 7.73. 60H: A5: 1 M Perera (Harrow) 7.83; 2 E Gomes (SB) 7.89; 3 E Akanni (Bexley) 8.11; 4 M Osunsami (NEB) 8.13; 5 M Griffin (Bir) 8.29. A6: 1 J Agbodza (S’end) 7.93; 2 R Hedman (SB) 8.14; 3 B Ince (Oxf C) 8.30; 4 F Chudak (Lough S) 8.77; 5 C Farquhar (Kilb) 9.00. B4: 1 E Gomes (SB) 7.84; 2 T Wilcock (N’pton) 7.85; 3 J Agbodza (S’end) 7.93; 4 M Osunsami (NEB) 8.19; 5 E Akanni (Bexley) 8.19. B5: 1 R Hedman (SB) 8.16; 2= C Farquhar (Kilb) 8.77; 2= F Chudak (Lough S) 8.77. HJ: 1 K Jack (SB) 2.15; 2 D Duruaku (Harrow) 2.07; 3 H Whyley (Notts) 2.02; 4 C Husbands (Bir) 1.97; 5= T Cherry (Dac, U20) 1.92. PV: r1: 1 O Heard (Harrow) 5.26; 2 T Walley (Wrex) 4.96; 3 J Phipps (Bir) 4.96; 4 R Nairne (Jag) 4.86; 5 L Benjamin (Sale) 4.86. r2: 1 J West (Harrow) 4.71; 2 M Herbert-Ruiz (Jag, U20) 4.07; 4 F Williams-Stein (Leam, U17) 3.87. LJ: 2 H Ko (WG&EL) 7.01. r1: 1 S Danson (Traff) 7.03. TJ: 1 J Aki-Sawyerr (WSEH) 14.98; 2 J Woods (SB) 14.73; 3 M Cox (Herts P) 13.76. SP: r1: 1 J Hedger (Bir, M35) 13.81. r2: 1 A Knight (Soton) 16.75; 2 Z Davies (Harrow) 15.46; 3 D Claydon (B&B) 15.12



Mixed events: PV: 1 A Graham-Mulvaney (Card, U20) 4.11; 2 B Turbard (Chelt, U20) 4.01; 3 S Barbour (Jag, W) 3.81; 4 C Jones (Swan, W) 3.71; 6 M Baines (SB, U20W) 3.51; 7 I Crameri (Tam, W) 3.41; 8 E Wilkinson (Leam, U17W) 2.71. TJ: 1 O Schrimshaw (Dees, U17W) 12.02; 2 H Shanley (Living, W) 11.89; 4 J Boachie (Harrow, U20W) 11.44; 5 J Gittens (Leeds C, M60) 10.89



U20: 60H: A4: 1 J Wheatley (PNV) 8.38; 2 S Lok (Corby) 8.47; 3 M Roe (PNV) 8.48. B3: 1 M Roe (PNV) 8.30; 2 J Wheatley (PNV) 8.35; 3 S Lok (Corby) 8.43. SP: 1 A Rutter (Worc) 13.26



U17: SP: 1 L Capes (PNV) 15.37



U15: 60H: A1: 1 S Briggs-McKellar (R&N) 9.09; 2 R Michaels (R&N) 9.39. B1: 1 S Briggs-McKellar (R&N) 9.26; 2 R Michaels (R&N) 9.35



U13: 60H: A1: 3 T Kerr (Sale) 9.43. B1: 1 T Kerr (Sale) 9.41. SP: 1 L Cowling (Scunthorpe Harriers AC) 11.89



M50: 60H: A3: 1 J Appiah (Kent) 8.48; 2 G Smith (Lut) 8.59; 3 L Ramm (Linc W) 9.10; 4 S Bass (Bed C) 10.08. B2: 1 G Smith (Lut) 8.65; 2 L Ramm (Linc W) 9.10; 3 S Bass (Bed C) 10.08



M60: 60H: A1: 1 D Wilkinson (Lut) 9.93. B1: 1 D Wilkinson (Lut) 9.78



Women: 60: A1: 1 J Duncton (Bir, U20) 7.52; 2= S Skervin (Notts) 7.62; 2= G Datey (WG&EL) 7.62; 4 E Maughan (Bed C) 7.63; 5 D Walker (Bir) 7.76; 6 S Morgan (R&N, U17) 7.76. A10: 2 P Williams (Strat, W50) 8.50; 4 B Horler (Tam, U13) 8.60. A12: 2 J Quinn (R&N, W45) 9.14. A2: 1 H Bhadra (Lough S) 7.66; 2 M Vernon (Sale) 7.78; 3 E Humphrey (Charn, U20) 7.79. B1: 1 S Skervin (Notts) 7.58; 2 G Datey (WG&EL) 7.63; 3 D Walker (Bir) 7.68; 4 H Bhadra (Lough S) 7.69; 6 S Morgan (R&N, U17) 7.89. B9: 1 B Horler (Tam, U13) 8.60. 60H: A4: 1 J Duncton (Bir, U20) 8.30; 2 J Hunter (SB) 8.59; 3 E Maughan (Bed C) 8.64; 4 G Morgan (Card Arch) 8.69; 5 J Clark (Traff) 8.76; 6 E Campbell (Jag) 8.79. A5: 1 Y Uwakwe (W Green) 8.84; 2 Z Austridge (B&B) 8.92; 3 V Morgan (KuH) 9.15; 4 I Irvine (Oxf C) 9.27. A8: 1 E Roberts (G&G, U20) 9.14. B3: 1 J Duncton (Bir, U20) 8.33; 2 J Hunter (SB) 8.36; 3 E Maughan (Bed C) 8.54; 4 J Clark (Traff) 8.61; 5 G Morgan (Card Arch) 8.63; 6 E Campbell (Jag) 8.80. B4: 1 Y Uwakwe (W Green) 8.73; 2 E Roberts (G&G, U20) 8.98; 3 V Morgan (KuH) 8.99; 4 Z Austridge (B&B) 9.03; 5 I Irvine (Oxf C) 9.13. HJ: 1 S Lecky (Finn) 1.72. PV: 1 I Ayris (Unatt) 4.47; 2 N Hooper (Bir) 4.17; 3 S Ashurst (Sale) 4.07; 4 F Miloro (SinA) 3.97; 5 N Munir (TVH) 3.97. LJ: r1: 1 Y Yue (Unatt) 5.94; 2 L Callaghan (IRL) 5.90; 3 C Martin-Evans (Dav) 5.90. r2: 1 R Jerges (Craw) 5.90; 2 O Schrimshaw (Dees, U17) 5.75; 4 K Beadle (WSEH) 5.50. TJ: 1 S Buggy (Card) 12.62; 2 A Warre (WSEH) 12.60; 3 Q Ukpai (B&B, U17) 12.25; 4 M Yalekhue (Amber, U20) 12.15; 5 J Hulland (Shef/Dearn) 11.90; 6 S Odier (WSEH) 11.71. SP: r2: 1 C Aboagye (Croy) 12.00; 2 E Moorhouse (Harrow) 11.72. SP: r2: 1 P Williams (Strat, W50) 13.56; 2 I Lane (Cov, U17) 12.13; 3 B Pendlebury (Traff, U15) 11.48



U23: SP: 1 H Adams (KuH) 12.39; 2 A Baltazar-Hall (SB) 11.21



U17: 60H: A3: 1 S Slater (PNV) 9.04. B2: 1 S Slater (PNV) 9.00



W60: 60H: A: 1 J Roginski (Harb) 11.23. B: 1 J Roginski (Harb) 11.56

WEST WALES INDOOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DAY 1, Swansea, January 13



Men: 60: 5 R Davies (Swan, M65) 9.45. 60H: 1 J Houghton (Swan) 9.23



Women: 60: 4 D Marler (Swan, W75) 15.78



U17: 60H: 1 M Quick (Swan) 9.09. SP: 1 M Quick (Swan) 12.63

GAA BIG SPLASH – POLE VAULT (2), Tollcross, January 12



Mixed events: PV: 2 D Graham (Edin, M45) 3.85; 3 N Mobbs (N Ayr, U17) 3.85; 4 R Todd (Centr, M60) 3.25; 5 C Crawford (Spring, U17W) 3.25

GATESHEAD HARRIERS INDOOR ATHLETICS SERIES, Gateshead, January 10



Mixed events: 60: A2: 2 T Hodgson (Morp, M50) 7.50. A7: 3 C Kennedy (Gate, M55) 8.36. B3: 1 R McBride (Gate, W35) 8.49. B4: 3 C Kennedy (Gate, M55) 8.28. PV: 1 T Hill (Darl, U17) 3.90; 4 M Hewitt-Chapple (Gate, U17W) 2.80



Men: 60H: r6: 1 L Reveley (J&H) 8.66



U15 girls: 60: r1: 1 C Obinna-Alo (Sun) 7.80

RUNNING2TIME BRUNEL INDOOR OPEN SERIES 2023/24, Uxbridge, January 10



Mixed events: 60: A3: 4 S Vincent (WG&EL, W) 7.77. A5: 5 R Samuel (Harrow, M55) 8.26. A7: 3 J Browne (Mil K, M70) 8.63. B1: 1 T Inniss (Croy) 6.91; 2 S Ampofo (B&B) 6.93. B3: 4= M Louise (WSEH, M40) 7.56. B4: 4 S Vincent (WG&EL, W) 7.72. B5: 1 K Slater (Read, U20W) 7.75. B7: 1 J Browne (Mil K, M70) 8.59. PV: 1 R Miranda (ESM) 4.80; 2 J Harris (NEB) 4.50. LJ: 2 D Emegbor (Harrow, U17) 6.49; 5 M Diaz Brito (Der, M35) 5.91. TJ: 2 A Warre (WSEH, W) 12.51; 3 M Yalekhue (Amber, U20W) 12.22; 5 L Newth (ESM, U15W) 10.96



Men: 60H: 1 C McLennan (BMH) 9.20



M50: 60H: 1 G Smith (Lut) 8.96



M60: 60H: 1 D Wilkinson (Lut) 10.76

BE FIT TODAY INDOOR SERIES 2, Lee Valley, January 7



Men: 60: A5: 1 D Iheme (Rad, U15) 7.08; 2 J Nyman (SB, U15) 7.38; 3 B Hearn-Smith (Col H, U15) 7.40; 4 P Spencer-Simms (B&B, U15) 7.52. A9: 2 C Christian (R&N, M45) 7.89; 5 B King (BFTTA, M55) 8.50. A10: 3 L Braithwaite (E&H, M50) 7.66; 4 M Harwood (SACL, M40) 7.79; 5 M Collins (Soton, M50) 7.86. A13: 1 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U20) 6.96. A14: 1 D Chambers (DC Sprint Club, M45) 6.97. A15: 1 E Nwokeji (SB, U20) 6.82; 2 D Bhatti (Glouc, U20) 6.96; 4 E Lowe (VP&TH, U20) 7.04. A16: 1 R Earle (TVH) 6.92; 2 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 6.93; 4 D Williams (BFTTA, U20) 7.02; 5 A Tugwell (Card Arch, U20) 7.04. A17: 1 S Anyaogu (BFTTA) 6.73; 2 R Akinyebo (BFTTA) 6.75; 3 D Ogali (Harrow) 6.93. B3: 2 L Davis (SB, U13) 8.50; 3 B King (BFTTA, M55) 8.50. B5: 1 C Christian (R&N, M45) 7.89; 4 M Collins (Soton, M50) 7.95. B6: 1 L Braithwaite (E&H, M50) 7.68. B7: 1 P Spencer-Simms (B&B, U15) 7.39. B9: 8 J Nyman (SB, U15) 7.40. B11: 2 D Iheme (Rad, U15) 7.04. B12: 1 E Lowe (VP&TH, U20) 6.91; 2 A Tugwell (Card Arch, U20) 6.93; 5 K Taylor (BFTTA, U20) 7.05. B13: 1 D Chambers (DC Sprint Club, M45) 6.81; 2 D Bhatti (Glouc, U20) 6.93; 3 D Ogali (Harrow) 6.93; 5 E Imatitikua-Davidson (BFTTA, U20) 6.98; 6 D Williams (BFTTA, U20) 7.00. B14: 1 R Akinyebo (BFTTA) 6.74; 2 S Anyaogu (BFTTA) 6.75; 3 E Nwokeji (SB, U20) 6.83; 5 C Nealon-Richards (Shef/Dearn) 6.91; 6 R Earle (TVH) 6.94. 200: r9: 1 K Kazemaks (Woking, M35) 23.61. r10: 3 P Walker (Belg, M35) 23.78. r12: 3 D Iheme (Rad, U15) 23.58. r14: 1 R Akinyebo (BFTTA) 21.29; 2 S Anyaogu (BFTTA) 21.44. 300: r2: 2 B Snaith (NEB) 34.73. 400: r5: 4 S Brown (Lon Hth, U17) 50.32. 800: r1: 3 S Corfield (SoC, M60) 2:24.72. r2: 6 R Bruce (Lut, M50) 2:14.86. r3: 1 M Ayling (St Ed, U20) 1:54.88; 2 J McAllen (W’vney, U17) 1:59.46; 4 C Lamb (R&N, M35) 2:02.37. 60H: r1: 1 R Woolgar (B’mth) 8.40; 2 R Lawrence (E&H) 8.44; 3 F Leaney (Oxf C) 8.58; 4 P Wild (Belg) 8.67; 5 W Parry (Harb) 9.15. r2: 1 R Lawrence (E&H) 8.32; 2 R Woolgar (B’mth) 8.33; 3 F Leaney (Oxf C) 8.37; 4 P Wild (Belg) 8.62; 5 W Parry (Harb) 8.91



Mixed events: LJ: D: 1 K Masukume (Der, U20) 6.86; 4 Y Yue (Unattached, W) 6.12; 5 B Hearn-Smith (Col H, U15) 5.99; 6 L Sinnott (B’mth, M40) 5.77; 7 P Clayton (Notts, U20W) 5.57. TJ: 1 Q Ukpai (B&B, U17W) 11.95; 2 K Partridge (WG&EL, U20W) 11.35; 5 N Carrington (Riv, M55) 10.35

U20: 60H: r1: 1 D Goriola (B&B) 7.78; 2 N Hanson (NEB) 7.79; 3 E Ferguson (B&B) 8.50; 4 T Akanbi-Mortimer (Rhym V) 8.55. r2: 1 D Goriola (B&B) 7.78; 2 N Hanson (NEB) 7.80; 3 E Ferguson (B&B) 8.44; 4 T Akanbi-Mortimer (Rhym V) 8.47

U15: 60H: r1: 1 J Ellerton (B&B) 9.25; 2 J Durotoye (S Factor) 9.49. r2: 1 J Ellerton (B&B) 9.42; 2 G Edwards (Lon Hth) 9.46; 3 J Durotoye (S Factor) 9.53

Women: 60: A2: 1 H Oteng (BFTTA, U13) 8.07; 2 E Quartey (BFTTA, U13) 8.21; 3 A Jaiyeola (SB, U13) 8.28. A3: 1 S Joseph-Edwards (Harrow, U13) 8.53; 2 K Omidiji (SB, U13) 8.60. A4: 1 H Ryan (SB, U15) 8.09. A6: 1 J Jessamy (R&N, U15) 7.97. A10: 1 T George (SB, U17) 7.86. A11: 3 L Wellings (Wyc P, W45) 8.77. A13: 1 A Gittens (Herts P, U20) 7.64; 2 K Mayindu (BFTTA) 7.66; 3 D Lago (Mil K) 7.76; 4 T Cox (Abing) 7.77. A14: 1 K Mensah (Chelm, U20) 7.48; 2 J Duncton (Bir, U20) 7.52; 3 E Modeste (E&H) 7.63; 4 P Malik (Harrow) 7.65; 5 A Abaga (BFTTA) 7.68; 6 A Ellis (E&H) 7.74. A15: 1 F Agyapong (NEB) 7.45; 2 B Ironside (B’mth) 7.49; 3 G Akpe-Moses (Bir) 7.56; 4 D Kuypers (B&B) 7.64; 5 S Wright-Taipow (Harrow) 7.66; 6 E Bandy (Herts P) 7.70. B6: 3 S Joseph-Edwards (Harrow, U13) 8.52. B8: 1 E Quartey (BFTTA, U13) 8.22; 6 A Jaiyeola (SB, U13) 8.42. B9: 2 A Kamara (SB, U15) 8.07. B10: 2 H Oteng (BFTTA, U13) 7.97; 5 H Ryan (SB, U15) 8.10. B11: 1 D Lago (Mil K) 7.69; 2 T George (SB, U17) 7.74; 3 T Cox (Abing) 7.79; 4 O Abbas (BFTTA) 7.79; 5 A Regis (BFTTA) 7.79; 7 J Jessamy (R&N, U15) 8.05. B12: 1 K Mayindu (BFTTA) 7.60; 2 S Wright-Taipow (Harrow) 7.62; 3 A Abaga (BFTTA) 7.64; 4 D Kuypers (B&B) 7.65; 5 E Bandy (Herts P) 7.70; 6 A Ellis (E&H) 7.72. B13: 1 F Agyapong (NEB) 7.38; 2 K Mensah (Chelm, U20) 7.45; 3 B Ironside (B’mth) 7.51; 4 G Akpe-Moses (Bir) 7.51; 5 J Duncton (Bir, U20) 7.55; 6 A Gittens (Herts P, U20) 7.61; 7 E Modeste (E&H) 7.66. 200: r6: 1 H Oteng (BFTTA, U13) 26.50; 2 E Quartey (BFTTA, U13) 27.24. r11: 1 T Bezance (Soton, W55) 31.74; 2 E Caux (EMAC, W65) 33.22. r12: 2 R Waters (E&E, W55) 31.48. r13: 1 B Ironside (B’mth) 24.14; 2 S Wright-Taipow (Harrow) 24.56; 3 P Malik (Harrow) 24.58. 300: r4: 1 A Regis (BFTTA) 39.15. 60H: r1: 1 J Self (B&B, U20) 8.85; 2 M Glassner (VP&TH) 9.02; 3 S Gammell (Wat, U20) 9.06. r2: 1 J Self (B&B, U20) 8.89; 2 M Glassner (VP&TH) 8.92

U17: 60H: r1: 1 G McCollin (R&N) 8.94; 2 I Banks (R&N) 9.04; 3 Q Ukpai (B&B) 9.13. r2: 1 G McCollin (R&N) 8.87; 2 I Banks (R&N) 8.98

U15: 60H: r2: 1 R Warde (IRL) 9.51

ROAD

DORNEY RUNS, Buckinghamshire, January 14

M40 competitor Ben Kruze maintained his consistent run of form inside 32 minutes as he followed his last two 10km’s of 31:56 at Alcester and 31:58 at Telford with a three minute win in 31:54.

Emma Navesey won the half-marathon in 79:13.

Overall (10km): 1 B Kruze (M40) 31:54; 2 J Cook 34:59; 3 J Burns (U20) 35:18

M50: 1 A Cox 38:11

Women: 1 C Hibberd 38:59; 2 E Triggs-Hodge (W40) 40:02; 3 C Quinn (W50) 41:01

Overall (13.1M): 1 J Wizard 71:22; 2 R Hogan 73:30; 3 D Haylett (M40) 75:18

M40: 2 I Clarke 75:55

Women: 1 E Navesey 79:13; 2 R Batchelar 82:30; 3 A Darvel 87:04

TWIN PIERS 10km, Colwyn Bay, January 14

Daniel Bebbington won by just under a minute in a time of 29:47.

Men: 1 D Bebbington B’burn 29:47; 2 E Smith-Rasmussen Newark 30:39; 3 D Griffith Menai 31:55; 4 R Davis Wrex M35 32:10; 5 S Cole GOG Tri M40 32:39

Women: 1 A Smith Ches D 37:45; 2 R Shipley Aberg 37:52; 3 E Alofs Cybi 39:23

W45: J Doughton Buck 41:31

W50: 1 A Bailey 43:01

PLYMPTON JANUARY JAUNT MT 10km, Plymouth, January 14



Overall: 1 J Dee (U20) 34:25; 2 M Bradley (Ply, M35) 35:04; 3 J Dwyer (M35) 35:15



M50: 1 R Tew (TRP) 38:06; 2 P Waumsley (Tamar) 38:17

M55: 1 G Bale (Plyms) 38:18

Women: 1 N Kelly (Tav) 39:01; 2 C Matthews (Storm Plymouth, W35) 41:11; 3 L Jones (New FJ, U20) 43:51

BEST RACES SERIES 5km / 10km, Battersea Park, January 13



Kent cross-country bronze medallist Marshall Smith, who last year won the Brighton, Chester and Snowdonia Marathons had a clear 5km victory by well over 400 metres in 14:50 in near freezing conditions early on Saturday morning.

Helen Gaunt, who ran a marathon PB of 2:35:38 in London this year, won the women’s race by 200m in 17:39 from Georgina Revel, who overhauled the oldest runner in the race Clare Elms in the last kilometre with the latter going third all-time in the UK W60 age group with 18:37 which gained 99.6% on age-grading.

Cambridge Harrier Thomas Brooke easily won the 10km held after as Anna Wright only took the women’s race by three seconds from Alice MacKean in 37:57.

Overall (5km): 1 M Smith (Ashf) 14:50; 2 A MacKay 16:27; 3 R Law 16:29



Women: 1 H Gaunt (Ton, W40) 17:39; 2 G Revel (Farn) 18:24; 3 C Elms (Kent, W60) 18:37



Overall (10km): 1 T Brooke (Camb H) 32:25; 2 D McEvoy (Fulham, M35) 33:30; 3 H Roberts (Herne H) 33:43



Women: 1 A Wright 37:57; 2 A MacKean (Best Athletics) 38:00; 3 M Frizzelle (Best Athletics) 38:23

RIVERBANK ROLLICK, Thornbury, Gloucestershire, January 13

Overall (tough 10M): 1 S Nott (Calne) 59:01; 2 J Stephens 62:48; 3 B Mees 63:40

Women: 1 C McAleese (Vegan, W45) 70:45; 2 K Entwistle (B&W) 73:26; 3 L Meech (Cleve) 74:11

SECOND SUNDAY 5 MT, Wimbledon, January 14

Overall: 1 A Ismaili (THH) 32:03; 2 W Bonner 32:53; 3 W Scott (THH) 34:19

Women: 1 A Riddell-Webster (Fulham, W55) 35:25; 2 N Sacre (THH) 39:32; 3 E Fanning 41:46

BALBIRNIE TRAIL RACE, Markinch, January 14

Overall (4.5M): 1 K Hood (Cors, M50) 31:03; 2 C Coleman (P’bello) 33:02; 3 S Duffy (M40) 33:16; 4 I Ward (Falkl TR) 34:08; 5 L Drozd (M40) 34:23; 6 N Myles (S’earn, U20W) 34:33

M60: I Johnston (Cors) 34:56

M70: A Robertson (Loth) 45:04

Women: 1 Myles 34:33; 2 L Roberts (S’earn) 36:32; 3 L Herd (Anst, W40) 37:33; 4 Victoria Stone 38:18

W50: N Watson (S’ean) 39:15

W60: L Sevwright (Cors) 39:15

W70: J Alcock (Falkl TR) 55:2

POWER OF 5km, Morecambe, January 12

Overall: 1 B Smith (L&M) 15:46; 2 B Riddell (Salf, M35) 15:48; 3 F Barker (Amble) 15:50

Women: 1 H White (Clay, U20) 17:49; 2 S Pilkington (R Rose) 18:27; 3 K Percival (Amble) 18:46

STREET 5km SERIES, Street, January 10



Overall: 1 T Webb (Yeov O, U17) 15:26; 2 A Coombs (Wells) 16:04; 3 M Lusby (Wells, M35) 16:06



Women: 1 M Davies (Swan, U20) 19:09; 2 P Aspinall 19:47; 3 R Park (Wells, W35) 20:52

STRATHEARN TRAIL FESTIVAL 10km MT, Stathearn, January 14

Overall: 1 J Farrell (Dumb) 44:28; 2 R Daniels (M40) 44:47; 3 M Connor 46:41

M50: R Drummond (Garsc) 47:21

Women: 1 L Whiteley (W40) 56:57; 2 K Ritchie 59:40; 3 M Scott (W60) 60:02

Fell races

SOREEN STANBURY SPLASH, Keighley, January 14

Overall (7M/1200ft): 1 J Cummings (Ilkley) 45:47; 2 A Lomas (Hyde P) 48:31; 3 E Hassell (Wharf) 49:07; 4 A Wright (Tod) 49:09; 5 M Sennett (Wharf, M40) 49:35; 6 S Watson (Wharf) 50:32; 7 J Allard (Wharf) 50:38; 8 D Jackson (Ach ClC) 50:57; 9 M Warters (Wharf) 51:03; 10 T Brook (Holm, M40) 51:17

M50: C Holmes (Wharf) 51:33

M60: T Lofthouse 60:27

M70: H Atkinson (Bing) 81:37

TEAM: Wharf 14

Women: 1 H Hardaker (K&C, W40) 56:51; 2 J Lea (N Leeds F) 59:08; 3 J McGregor-Stead (Tod) 60:58; 4 J Jones (Holm, W40) 63:06; 5 R Patrick (Tod, W50) 63:37; 6 R Carter (Ilkley, W40) 64:16

W60: D Haggar (Ribb) 72:41

W70: A Baldwin (Stain) 77:33

TEAM: Tod 17

FEEL THE BURNS, Selkirk, January 14

Overall (21.4km/800m): 1 A Douglas (W’lands CC) 85:45; 2 C Balogh (C’thy) 88:01; 3 J Symonds (Shett, M40) 91:45; 4 A Smith (C’thy) 92:39; 5 F Stewart (Cambus) 92:59; 6 C Moran (C’thy) 94:14; 7 C Fisher (HBT) 94:32; 8 T Cunningham (Cors) 95:15; 9 D Stansfield (C’thy) 95:50; 10 K Hugtenburg (HB T) 96:52

M50: A Macrae (C’thy) 1:41:01

M60: M Anderson (W’lands CC) 1:57:59

M70: B Howie (C’thy) 2:24:50

Women: 1 C MacDonald (Bella R) 1:448:58; 2 K Hall (Ochil) 1:51:33; 3 C Malcolm (C’thy) 1:54:15; 4 C Gordon (HBT, W40) 1:54:43

W50: A Campbell (Gala) 2:02:00

W60: A Craig (C’thy) 2:33:07

TRIGGER, Marsden to Edale, January 14

Overall (33km/1650m): 1 J Oldfield (Mat) 3:05:21; 2 H Chatfield (Tring) 3:17:42; 3 J Mercer (Horw) 3:17:53; 4 P Montgomery (Dark Pk) 3:28:09; 5 R Greenwood (Dark Pk) 3:30:20; 6 J Williams (Dark Pk) 3:31:09

M40: N Northrop (Dark Pk) 3:40:55

M50: S Bramwell (G’dale) 3:44:57

M60: B Foreman (Mat) 4:56:16

TEAM: 1 Dark Pk 15; 2 G’dale 43; 3 Penn 66

Women: 1 L Watson (Dark Pk) 3:54:01; 2 A Watkinson-Powell (Dark Pk) 3:54:18; 3 D Berdeni (Dark Pk) 4:05:57; 4 S Hornby (Dark Pk) 4:23:37

W40: S Andrew (G’dale) 4:40:43

W50: S Chrisanthou (Calder V) 5:01:23

TEAM: 1 Dark Pk 6; 2 G’dale 38; 3 Sadd 71

