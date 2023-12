World championship fifth-placer in form in Loughborough plus news of a stunning 60m record for Divine Iheme

Indoor

LOUGHBOROUGH INDOOR OPEN, Loughborough, December 9-10

World finalist Molly Caudery cleared 4.51m in the pole vault to head New Zealand´s Imogen Ayris’ 4.41m indoor PB.

It was the Budapest fifth-placer’s best ever in an indoor season but she did clear higher in Zurich last summer when the competition was technically indoors.

U23 mixed events: PV: 1 I Turner (Dac, U17W) 3.70; 2 L Jervis-Allan (WSEH, U17W) 3.50; 4 H Jupp (Lough S, U20W) 3.40; 5 I Crameri (Tam, W) 3.30; 6= E Rees (WSEH, U20W) 3.15; 6= M Baines (SB, U20W) 3.15. TJ: 2 A Hewitt (Wig D, U17W) 10.96



Men: 60: A8: 2 C Monk (Leic C, M70) 8.73. B: 1 B Whitehead (R&N) 6.93; 2 L Alvin (Charn, U20) 7.03. A: 1 B Whitehead (R&N) 6.87; 2 M Smart (Mans, U20) 7.00; 3 L Alvin (Charn, U20) 7.05. 60H: A5: 1 D Naylor (C&N) 8.51; 2 D Thomas (BMH) 8.74; 3 W Hodi (Liv H) 8.82; 4 Z Si (Lough S) 8.90; 5 J Frew (Read) 8.99. B4: 1 Z Si (Lough S) 8.69; 2 W Hodi (Liv H) 8.73; 3 D Naylor (C&N) 8.80; 4 D Thomas (BMH) 8.85; 5 J Frew (Read) 9.07. 60H: A3: 1 C Staddon (Bath, U20) 8.09; 2 J Wheatley (PNV, U20) 8.41; 3 P Kyle (B&W, U20) 8.44; 4 G Isgrove (B&W, U20) 8.60. A4: 1 A Street (Banb, U20) 8.57. B2: 1 C Staddon (Bath, U20) 8.10; 2 P Kyle (B&W, U20) 8.21; 3 J Wheatley (PNV, U20) 8.40; 4 G Isgrove (B&W, U20) 8.58. 60H: A2: 1 G Smith (Lut, M50) 8.79. B1: 1 G Smith (Lut, M50) 8.74. LJ: 1 S Lok (Corby, U20) 6.78. SP: 1 J Twiddle (KuH, M55) 13.24



Mixed events: 60H: A: 1 S Frisby (Leic C, W60) 10.24; 2 J Roginski (Harb, W60) 11.18. B: 1 S Frisby (Leic C, W60) 10.18; 2 J Roginski (Harb, W60) 11.22



U23: PV: 1 M Mellor (Card) 4.71; 2 S Ouiles (Chelt, U20) 4.41; 3 W Snashall (Craw) 4.31; 4 A Brown (SB, U20) 4.21. SP: 1 Z Davies (Harrow) 15.77; 2 D Claydon (B&B) 15.49



U20: HJ: 1= A Street (Banb) 1.94; 1= O Poole (Bath, U17) 1.94. SP: 1 J Cook (Bury) 13.33



U15: SP: 1 L Samarasekera (Notts) 13.60



Women: 60: A1: 1 E Turnbull (N’pton) 7.59; 2 E du Bois (R&N, U17) 7.79. A2: 1 A Preston (Craw) 7.69. A4: 2 J Jessamy (R&N, U15) 7.98. A8: 1 I Knight (R&N, U17) 7.83. A11: 4 S Frisby (Leic C, W60) 9.19. B1: 1 E Turnbull (N’pton) 7.56; 2 A Preston (Craw) 7.71; 3 E du Bois (R&N, U17) 7.73; 4 E Humphrey (Charn, U20) 7.75; 5 I Knight (R&N, U17) 7.83. B2: 1 S Parlour (Olym, U20) 7.77. B5: 2 M Taylor (R&N, U15) 8.09. 60H: A4: 1 A Taylor (Notts) 9.18. B4: 1 A Taylor (Notts) 9.15. 60H: A2: 1 G McCollin (R&N, U17) 8.98; 2 I Banks (R&N, U17) 9.02; 3 L Boyes (R&N, U17) 9.07; 4 R Smith (Win, U17) 9.14. B2: 1 G McCollin (R&N, U17) 8.90; 2 I Knight (R&N, U17) 8.94; 3 I Banks (R&N, U17) 9.03; 4 R Smith (Win, U17) 9.14. PV: 1 M Caudery (TVH) 4.51; 2 I Ayris (Unatt) 4.41



U23: SP: 1 S du Toit (Harrow) 12.94; 2 C Aboagye (Croy, U20) 11.90; 1 R Togo (Bury, U20) 11.49; 3 H Adams (KuH) 11.29



U17: SP: 1 I Lane (Cov) 12.02

BFTTA OPEN MEET, Lee Valley, December 10

British Championships 200m bronze medallist Finette Agyapong ran a stadium record 37.62 in the 300m.

English Schools 100m champion Divine Iheme achieved a UK under-15 best of 6.98 in the 60m for the first ever sub-seven second time in the age group.

The previous best was Dante Legister’s 7.01 in 2020.

Men: 60: A2: 1 L Davis (SB, U13) 8.50. A3: 1 A Lyons (S’end, U15) 7.54. A4: 1 P Spencer-Simms (B&B, U15) 7.35; 2 J Nyman (SB, U15) 7.44; 3 L Foster (WG&EL, U15) 7.53. A7: 1 D Iheme (Rad, U15) 6.98. A10: 1 D Ellington (E&H, U20) 6.89; 2 D Williams (BFTTA, U20) 6.89; 4 K Obeng (BFTTA, U20) 7.05. A15: 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 6.82; 2 J Arthur (BFTTA, U20) 6.98. B7: 3 J Nyman (SB, U15) 7.43. B8: 5 P Spencer-Simms (B&B, U15) 7.41. B10: 1 M Amadi (SB, U20) 7.05. B11: 1 S Anyaogu (BFTTA, U20) 6.80; 3 J Arthur (BFTTA, U20) 6.97; 4 D Ellington (E&H, U20) 6.98; 5 D Williams (BFTTA, U20) 7.00; 8 D Iheme (Rad, U15) 7.10. 200: r9: 1 K Kazemaks (Woking, M35) 23.71; 5 P Canning (Mil K, M55) 25.77. 300: r3: 5 P Canning (Mil K, M55) 41.94. r5: 1 R Akinyebo (BFTTA) 33.92. 800: r3: 1 R Forbes (Optima, U20) 1:55.94

U20: 60H: A: 1 T Corlis (Lon Hth) 8.60. B: 1 T Corlis (Lon Hth) 8.49

U17: 60H: A: 1 C Penney (Craughwell AC) 8.50; 2 W Allinson (Craw) 8.52; 3 T Azodoh (Bexley) 8.68. B: 1 T Azodoh (Bexley) 8.51; 2 C Penney (Craughwell AC) 8.52; 3 W Allinson (Craw) 8.55

U15: 60H: A: 1 B Lee (Oxf C) 9.41

M50: 60H: A: 1 G Smith (Lut) 8.83; 1 M McAllister (Ton) 10.60. B: 1 G Smith (Lut) 8.85

Women: 60: A3: 1 H Oteng (BFTTA, U13) 8.03; 2 E Quartey (BFTTA, U13) 8.11; 3 M Thompson (BFTTA, U13) 8.31; 4 A Jaiyeola (SB, U13) 8.42. A11: 1 T George (SB, U17) 7.83; 2 I Akpoveta (Craw, U17) 7.84. A12: 3 A Jackson (Oxf C, W45) 8.94; 5 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 9.85. A14: 1 C Downey (BFTTA, U20) 7.75; 2 O Abbas (BFTTA, U20) 7.77. A15: 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 7.57; 2 M Jessop (Harrow) 7.59; 3 N Desir (Card Arch, U17) 7.64; 4 K Mayindu (BFTTA) 7.67; 5 R Tapper (Harrow, U20) 7.73; 6 D Lago (Mil K, U20) 7.74. B1: 3 C St. John-Coleman (Chelm, W60) 9.74. B4: 6 A Jackson (Oxf C, W45) 8.96. B6: 6 A Jaiyeola (SB, U13) 8.55. B7: 3 M Thompson (BFTTA, U13) 8.30. B8: 2 I Campbell-Andou (B&B, U15) 8.10; 5 E Quartey (BFTTA, U13) 8.19. B9: 1 I Akpoveta (Craw, U17) 7.75; 2 T George (SB, U17) 7.76; 6 H Oteng (BFTTA, U13) 8.04. B10: 1 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 7.58; 2 D Lago (Mil K, U20) 7.60; 3 K Mayindu (BFTTA) 7.65; 4 M Jessop (Harrow) 7.73; 5 R Tapper (Harrow, U20) 7.74; 6 O Abbas (BFTTA, U20) 7.75. 200: r2: 3 R Waters (E&E, W55) 31.45. r4: 1 H Oteng (BFTTA, U13) 26.59; 2 E Quartey (BFTTA, U13) 27.13; 3 A Jaiyeola (SB, U13) 27.73. r8: 1 L Hartman (Bas, U15) 25.82. r12: 1 N Desir (Card Arch, U17) 25.36. 300: r4: 2 O Abbas (BFTTA, U20) 41.00; 3 H Ryan (SB, U15) 42.33. r5: 1 F Agyapong (NEB) 37.62; 2 S Wright-Taipow (Harrow, U20) 38.86; 3 A Regis (BFTTA) 39.32. 800: r1: 10 C Anthony (St Ed, W60) 2:50.30

U15: 60H: A2: 1 L Hartman (Bas) 9.49. B2: 1 R Warde (Craughwell AC) 9.25

U13: 60H: B: 1 E Frisby (S’end) 10.42

MANCHESTER INDOOR OPEN MEETING, Sportcity, December 10



Mixed events: 60: A1: 1 S Lunt (Wirr, U20) 6.90. A4: 5 A Leigh (C&N, M55) 7.90. A15: 1 A Jones (Liv H, U17W) 7.89. B1: 1 C Unsworth (B’burn, U20) 7.01. 300: r3: 2 A Leigh (C&N, M55) 40.53. r4: 1 C Edwards (E Ches, M60) 44.85. r5: 1 E Holmes (W Ches, U20W) 40.49. r11: 1 I Davies (Bir, U17W) 41.17. 600: r4: 1 S Smith (Kend, U20W) 1:34.88. r8: 3 I Beddow (Warr, U13W) 1:41.93. PV: A: 1 A Scott (Shef/Dearn, U20W) 3.20; 3 D Roberts (Liv H, U17W) 2.90; 4 P Wiley (Sale, U15) 2.80; 5 G James (Shef/Dearn, U17W) 2.70; 6 T Osborne (B’burn, U17W) 2.70. B: 1 W Lane (Shef/Dearn, U20) 4.95; 2 N Cole (Shef/Dearn) 4.80; 3 M Callinan Keenan (Shef/Dearn) 4.50; 4 A Reilly (Shef/Dearn, U17) 4.00; 5 P Zapantis (Sale, U17) 3.80; 6 C Park (Sale, U17) 3.70. LJ: A: 2 T Kerr (Sale, U13) 4.86. SP: 1 A Dumbuya (Leigh, U17W) 12.07



Men: 60H: 1 R Yates (Traff, M35) 8.97; 2 D Towart (Tyne, M45) 9.92



U17: 60H: 1 L Shaw (Warr) 8.20



U15: 60H: 1 A Angilletta (Dees) 8.85; 2 T Lamprecht (Macc) 9.21



U20 women: 60H: r1: 1 T Brown (Sale) 8.83; 2 K Jones (Kend) 8.86

NORTHERN ATHLETICS DECEMBER OPEN, Sheffield, December 9



U15 mixed events: 60: r1: 1 J Callender (Gate) 7.60; 3 A May (Bolt, U15W) 7.95; 4 O Spurr (Gate, U15W) 8.05; 7 T Kerr (Sale, U13) 8.24. r2: 1 K Boothe (Hart AC, U13) 8.33



Mixed events: 60: r1: 2 O Armitage (Leeds C, U20) 7.03. r12: 8 D Walker (N Masters, M70) 9.23. r18: 1 M Wilkinson (Gate, U17W) 7.83. r19: 5 M Garland (Worc, W60) 9.27; 7 A Bryant (Worc, W60) 9.79. r6: 5 M Angelo (Leeds C, U20W) 7.77. r7: 1 M Akande (Linc W, U20W) 7.49. r9: 5 L Lihe (Hallam, U17W) 7.88. 300: r1: 1 D Chapman (Shef/Dearn) 34.27; 2 C Bailey (Ips) 34.45. r12: 1 M Whapples (SSH, W) 39.86. r15: 6 L Duke (C’field, W45) 44.29. r7: 6 A Halliday (H’gate, M50) 39.66. 600: r4: 2 K Hutchinson (Hart, M40) 1:26.38. r6: 1 H Roberts (Brack, W) 1:32.27; 6 L Creasey (M’bro, U20W) 1:35.81. r7: 1 E Creasey (M’bro, U17W) 1:32.99; 3 O Bell (Roth, U20W) 1:34.49; 4 C Kelly-Gordon (B&B, U20W) 1:35.10; 5 L Roden (Roth, U17W) 1:36.02. r8: 2 R White (Worc, M60) 1:42.69; 3 J Turner (Steel, M60) 1:43.53. 3000: r1: 1 A Kinloch (Ton) 8:25.47; 4 K Hardie (Harm, U17) 8:59.43; 7 A Valentine (Bolt, M45) 9:25.90. r2: 1 T Brockley-Langford (Salf, W) 9:31.36; 3 G Bracken (NSP, M60) 9:52.71; 4 R Harrison (Linc W, W) 9:57.27. r3: 1 R Parkin (Der, M60) 10:37.17



Men: 60H: 1 O Adnitt (KuH) 8.46; 2 L Reveley (J&H) 8.50. HJ: A: 1 W Jackson (Wig D, U20) 2.00; 10 S Linsell (Leeds C, M60) 1.55. SP: A: 1 G Beard (NEB, M40) 15.12. SP: A: 1 G Pell (Scunthorpe Harriers AC, M50) 13.04. SP: A: 2 S Linsell (Leeds C, M60) 10.11



U17: 60H: 1 L Woodthorpe (Leeds C) 8.35; 2 M Varnelis (Leeds C) 8.74



U15: HJ: A: 1 J Akintolu (Wake) 1.78; 2 E Adams (NSP) 1.75. LJ: A: 1 J Akintolu (Wake) 5.79. SP: A: 1 O Woods (Shef/Dearn) 12.73



U13: 60H: r1: 1 T Kerr (Sale) 9.41. SP: A: 1 L Cowling (Scunthorpe Harriers AC) 11.42



Women: HJ: A: 1 C Coates (Shef/Dearn, U20) 1.70; 5 M Garland (Worc, W60) 1.25. LJ: B: 5 M Garland (Worc, W60) 4.20. SP: A: 1 C Rimmer (Shef/Dearn) 11.38



U17: 60H: r1: 1 S Parker (Blyth) 9.11



U13: 60H: r1: 1 N Connelly (Shef/Dearn) 10.33

NORTH WALES CHRISTMAS INDOOR OPEN, Connah’s Quay, December 9



Mixed events: 60: r4: 2 M Weetman (C&S, M60) 8.53; 4 A Cook (Wrex, W45) 9.02. HJ: B: 2 A Angilletta (Dees, U15) 1.75. PV: 2 A Angilletta (Dees, U15) 2.70. TJ: 1 J Gittens (Leeds C, M60) 10.95; 10 A Cook (Wrex, W45) 9.04. SP: 1 L Tardivel (Dees, U15) 12.75



U20 women: 60H: 1 L Noble (Dees) 9.18

SOUTH LONDON ATHLETICS NETWORK CHRISTMAS INDOOR OPEN #3, Carshalton, December 9



Mixed events: 60: A3: 1 R Smith (Herne H, U20) 6.95. A5: 2 R Carr (Harrow, M40) 7.41. A6: 3 A Gittens (Herts P, U20W) 7.68. A9: 4 S Segun (Herts P, W) 7.79. A11: 2 P Wifa (Herne H, U15W) 8.06; 4 S Nolan (Herne H, U13W) 8.37. A14: 4 S Joseph-Edwards (Harrow, U13W) 8.49. A16: 3 B Morris (Vets, M65) 8.71. A17: 2 M Boothe (Herne H, U13W) 8.57. A20: 1 J Bent (Sutt, U13W) 8.58. B1: 1 D Ogali (Harrow) 6.87; 2 R Smith (Herne H, U20) 6.94. B3: 3 R Carr (Harrow, M40) 7.41. B6: 2 A Gittens (Herts P, U20W) 7.69. B7: 3 S Segun (Herts P, W) 7.74. B11: 4 S Nolan (Herne H, U13W) 8.47. B12: 3 S Joseph-Edwards (Harrow, U13W) 8.55. B14: 1 M Boothe (Herne H, U13W) 8.56. HJ: 8 A Pringle (Reig, M60) 1.40; 9 I Crawley (Ton, M60) 1.40; 10 M Boothe (Herne H, U13W) 1.40. TJ: 1 I Abebrese (Herne H, U20) 14.29



Men: LJ: 7 I Crawley (Ton, M60) 4.40; 8 B Morris (Vets, M65) 4.35



Women: LJ: 1 P Wifa (Herne H, U15) 5.21; 5 J Bent (Sutt, U13) 4.57

CARDIFF MET UNIVERSITY DUAL MEET, Cardiff, December 6



Men: 60: r1: 1 D Moore (B&R) 6.91. LJ: 1 T Akanbi-Mortimer (Rhym V, U20) 6.73. SP: 1 J Matthews (Hale) 14.23; 2 P Morgan (Here) 13.78; 3 D Pawlett (Yate, U20) 13.22; 4 C Moncur (SB) 13.06



Women: 60: r1: 1 J Wilkins (Bed C, U20) 7.65; 2 M Whapples (SSH) 7.70. LJ: 1 L Evans (Card) 5.64; 2 A Hughes (Card Arch, U20) 5.58

RUNNING2TIME BRUNEL INDOOR OPEN SERIES 2023/24, Uxbridge, December 6



Mixed events: PV: 1 J West (Harrow) 4.40; 2 A Brown (SB, U20) 4.30; 4 C Billingham (Horsh BS, W) 3.40; 5 G Howat (Lough S, W) 3.30; 6 L Trott (Win, U17W) 2.9

LEE VALLEY DECEMBER OPEN 2023, Lee Valley, December 3



Men: 60: B9: 5 K Gayle (Lut, U13) 8.20. A11: 5 K Gayle (Lut, U13) 8.17. 300: r1: 6 K Kazemaks (Woking, M35) 37.69. r5: 4 W MacGee (Bed C, M55) 41.80. 600: r1: 6 G Davison (Inv EK, M40) 1:29.67. r2: 2 B Porzuczek (SACL, M40) 1:27.23; 7 S McNally (Dartf, M45) 1:32.59. r3: 1 A Brown (WG&EL, M45) 1:28.01; 3 J Whittaker (EMAC, M40) 1:31.11



Mixed events: HJ: A: 1 N Wincott (And, U17) 1.89. PV: A: 1 J West (Harrow) 4.53; 2 L Willson (NEB, U20) 4.13; 3 B Busari (Craw, U17) 3.93; 6 A Hayes (Lewes, U17W) 3.13; 7 E Rees (WSEH, U20W) 3.03; 8 I Clarke (Lewes, U17W) 3.03. B: 3 P Scott (Lewes, U17W) 2.73; 6 A Bird (E&H, U15W) 2.53; 12 R Zeffertt (SB, W60) 2.13. LJ: B: 9 R Zeffertt (SB, W60) 3.40. SP: 1 I Crawley (Ton, M60) 11.53



U20: 60H: A1: 1 C Staddon (Bath) 8.14; 2 I Grant (Card Arch) 8.18; 3 T Corlis (Lon Hth) 8.43. B1: 1 C Staddon (Bath) 8.03; 2 I Grant (Card Arch) 8.17; 3 T Corlis (Lon Hth) 8.39



U17: 60H: A1: 1 J Allen-Bramble (R&N) 8.48; 2 W Allinson (Craw) 8.56; 3 M Dennis (Lon Hth) 8.59; 4 M Leon (E&E) 8.67; 5 H Beckles (Ports) 8.73. B1: 1 J Allen-Bramble (R&N) 8.46; 2 W Allinson (Craw) 8.50; 3 A Eldridge (WSEH) 8.62; 4 M Dennis (Lon Hth) 8.68; 5 M Leon (E&E) 8.69. B2: 1 H Beckles (Ports) 8.76



U15: 60H: A1: 1 B Lee (Oxf C) 9.12; 2 E Morti (Chilt) 9.32. A2: 1 D Niewczasinski-Kirkland (WG&EL) 9.31; 2 T Awuku-Chan (Chilt) 9.43. B1: 1 E Morti (Chilt) 9.09; 2 B Lee (Oxf C) 9.11; 3 T Awuku-Chan (Chilt) 9.50. B2: 1 G Edwards (Lon Hth) 9.46



M50: 60H: A1: 1 G Smith (Lut) 8.80. A2: 1 S Bass (Bed C) 10.58. B1: 1 G Smith (Lut) 8.93. B2: 1 S Bass (Bed C) 10.67



M60: 60H: A1: 1 D Wilkinson (Lut) 9.67. A2: 1 I Crawley (Ton) 10.86. B1: 1 D Wilkinson (Lut) 9.57. B2: 1 I Crawley (Ton) 10.72



Women: 60: A1: 1 E Turnbull (N’pton) 7.70; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 7.70; 3 I Akpoveta (Craw, U17) 7.81; 4 E Cadman (Camb H, U17) 7.90; 6 L Hartman (Bas, U15) 8.05. A3: 1 E Eze (WG&EL, U15) 8.07. A4: 1 I Rae (Brack, U15) 8.07. A5: 2 E Kjaer (K&P, U13) 8.43. B1: 1 E Turnbull (N’pton) 7.67; 2 S Thomas-Wright (Inv EK, U20) 7.67; 3 I Akpoveta (Craw, U17) 7.78. B2: 1 I Rae (Brack, U15) 7.98; 4 E Eze (WG&EL, U15) 8.08. B5: 3 E Kjaer (K&P, U13) 8.41. A11: 7 R Zeffertt (SB, W60) 10.24. B11: 6 R Zeffertt (SB, W60) 10.12. 300: r1: 3 L Flute (Win, U15) 42.35. 600: r1: 1 I Harrison (HW, U15) 1:36.32; 2 L Wright (Herne H, U17) 1:36.42; 3 E Oliphant (S Factor, U17) 1:36.83. 60H: A1: 1 A McGee (Bas, U20) 9.04. A2: 1 A Cofie (SB, U20) 9.03. B1: 1 A McGee (Bas, U20) 9.02



U17: 60H: A1: 1 L Wagstaff (C&C) 8.77; 2 M Grant (Card Arch) 8.92. B1: 1 L Wagstaff (C&C) 8.72; 2 M Grant (Card Arch) 8.76; 3 A Coshell (Thurr) 9.09



U15: 60H: A1: 1 I Rae (Brack) 8.98. B1: 1 I Rae (Brack) 9.09



U13: 60H: A1: 1 E Frisby (S’end) 10.44. B1: 1 E Frisby (S’end) 10.41

OUTDOOR TRACK

RAY HALL MEMORIAL WINTER TRACK LEAGUE #3/LEWES AC OPEN TRACK WALKS, Lewes, December 9



Mixed events: 5000W: 1 L Legon (Bexley) 23:05.1; 2 J Hobbs (Ashf) 24:31.2; 3 H Hopper (Camb H, W) 25:46.4; 4 J Wilton (Ashf, U20W) 26:01.4; 5 G Manzotti (Ton, W50) 27:32.4; 6 E Ghose (Ton, W) 28:45.3; 7 J Benson (Ashf, W) 29:02.3

