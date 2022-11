A round up of the week’s road and multi-terrain events including pictorial action from the North East

DAVA WAY TRAIL MT 50km, Grantown-on-Spey, November 11

Overall:

1 J Anderson (M40) 3:26:13

2 J Barrable 3:30:32

3 G Jeans 3:30:36

4 J Hammond 3:32:06

5 S Milton 3:36:12

6 S Ross 3:43:16

M50: R Horne 4:27:37

M60: R Toller 5:33:07

M70: M Hammond 5:23:14

Women:

1 F Gyurko 4:16:10

2 H Imrie (W50) 4:34:46

3 L Robertson 4:34:59

4 C Mcwhirr (W40) 4:38:53

W60: S Walker 6:39:33

GLEN CLOVA HALF-MARATHON, Angus, November 12

Overall:

1 R Scott (Fife) 73:18

2 L Strachan (Dund H, M40) 77:54

3 M Herron (Dund H) 79:48

M60: M Hurt 89:10

Women:

1 H Rees (Fife) 83:23

2 A McNeilly (Dund R, W40) 88:00

3 G Dolan (Dund H) 92:57

W60: M Taggart (Dund R) 1:45:31

HEATON 10km, November 13

Adrian Bailes gained a narrow men’s victory while Kate Maltby gained a clear women’s win.

Overall:

1 Adrian Bailes Birt 30:42

2 Jarlath Mckenna B&W M40 30:45

3 Connor Marshall Morp 31:50

4 Michael Hedley Tyne B M35 32:05

5 Fred Davies Heat 32:20

6 Scott Macleod Edin 32:35

Women:

1 Kate Maltby 35:28

2 Amy Fuller 36:34

3 Jacqueline Penn 36:48

4 Rachelle Falloon 37:12

5 Imogen Bungay 38:08

JIMMY IRVINE Bella 10km, November 13

Overall:

1 Ryan THOMSON Cambus 30:51

2 Christopher MCGARRITY Shett 31:51

3 Gordon ROBERTSON M40 33:07

Women:

1 Rosa DONALDSON Glas U H&H 36:59

2 Rebekah RUSSELL Bellav 38:36

3 Katie JOHNSON Edin 39:20

LEATHERHEAD FIRE STATION 10km, Surrey, November 13

Overall:

1 B Harrold (DMV, M45) 35:36; 2 P Gregorowski (Strag, M45) 36:05; 3 T Page 37:50

Women:

1 C Edwards 39:29; 2 L Ferguson (Wimb W, W40) 42;55; 3 L Palmer (Tad, W45) 43:53

W60: 1 M Davis (Strag) 49:09

W70: 1 S Boulton (Strag) 55:16

MARDEN HALF-MARATHON & 10km, Tonbridge, Kent, November 13

Overall (13.1M):

1 G McIntosh (Wad, M40) 77:35; 2 M Collyer (Deal Tri) 78:08; 3 D Western (Tun W, U20) 78:29

M50: 1 R Jefkins (Coast) 80:24

Women:

1 B Morrish (Ton) 89:50; 2 S Lindivall (T&C) 91:55; 3 R Morton 96:24

Overall (10km):

1 J Kingdon (Uck) 36:18; 2 R Tomlinson (M&M, M50) 36:21; 3 M Kober (M40) 36:30

Women:

1 R Baker (Camb H, W55) 45:28; 2 K Larnden (Folk, W45) 46:25; 3 R Bittorf (Lark, W35) 47:32

RUN SANDRINGHAM 10km, Norfolk, November 13

Overall:

1 N Brown 34:21; 2 T Sargeant (Bost Tri) 36:09; 3 L Campbell 36:54

Women

1 M French (W40) 39:34; 2 A Smith (Wym, W45) 41:45; 3 K Love 42:59

SECOND SUNDAY MT/XC 5, Wimbledon, November 13

Overall:

1 D Symons (THH, M50) 33:55; 2 O Edwards (THH, M45) 35:15; 3 P Souto 35:25

Women:

1 R Dobson 36:47; 2 A Stehlikova (THH, W35) 37:47; 3 C Malton (Fulham) 38:41

SODBURY SLOG MT, Avon, November 13

Well under 24 hours after gaining a M35 bronze in Dublin at the Masters International cross-country, British Masters champion Ed Chuck was back in action and narrowly winning this event.

Annabel Granger, a W45 and regular winner of Masters relay medals for her Bristol and West club was a clear women’s winner.

Overall (tough 10M):

1 E Chuck (Dulw R) 58:20; 2 C McMillan (Weston) 58:31; 3 T Rafferty 60:29

Women:

1 A Granger (V&W, W45) 71:44; 2 P Guess (S’ville) 75:52; 3 C O’Donoghue (B&W) 76:41

ESSEX REMEMBANCE RUNS, Debden Airfield, Saffron Waldon, November 12

Overall (10km):

1 C Hopkins (H’Hill) 34:22; 2 R Doyle 36:31; 3 J Beaumont (G Bent) 36:40

M50: 1 S Fountain 37:46

Women:

1 K Williams (Royst) 41:33; 2 S Wild (W40) 43:17; 3 S Annis (W50) 46:19

Overall (13.1M):

1 A Patterson (FVS, M40) 72:31; 2 L Wood (Harl) 74:15; 3 G Carey 75:12

Women:

1 A Woollaston (And) 86:15; 2 L Thomas (Ips J) 87:30; 3 M Hurding (T’tree, W40) 96:55

Overall (26.2M):

1 A Steele 2:46:59; 2 M Slater (C&C) 2:44:05; 3 C Kelly (Vegan) 2:44:09

Women:

1 A Marshall 3:37:37; 2 J Rodda (W40) 3:37:32; 3 J Ratcliffe 4:23:42

