July’s track results include some fast times in Milton Keynes and Birmingham while Olympic 400m finalist Jodie Williams returns



BMC GOLD STANDARD RACES, Stretford, July 12



Ethan Hussey’s 1:47.27 run beat Guy Learmonth by over a second at 800m with another World Junior standard and UK under-20 ranking-topper.

Men:

800: A: 1 E Hussey (Leeds C, U20) 1:47.27; 2 G Learmonth (Lass) 1:48.42; 3 S MacKay (Shet) 1:49.61; 4 W Onek (Sale) 1:49.72; 5 C Duncan (IRL) 1:49.78; 6 E Savage (Sale, U20) 1:49.93; 7 C Hurley (IRL, U20) 1:51.04; 8 D Mullarkey (Leeds C) 1:51.27. B: 1 D Walton (B’burn) 1:50.17; 2 B Sandilands (Fife, U20) 1:50.69; 3 N Hassan (Sale) 1:50.97; 4 B Potrykus (WG&EL) 1:51.02; 5 A ElKhair (QAT, U20) 1:52.18. C: 3 M Alyafaee (QAT, U20) 1:53.01; 4 I Abdalla (QAT, U17) 1:53.04; 5 J Morgan (Menai, U20) 1:54.42; 6 R Hodgson (Wirr, U20) 1:55.01. 1500: A: 1 J Cann (NEB) 3:45.34; 2 T Moran (IRL) 3:46.89; 3 D Robinson (Giff N) 3:47.78; 4 M Bostock (Wake) 3:47.97; 5 M Clowes (Card) 3:48.44; 9 E Savage (Sale, U20) 3:51.33. B: 7 A Thomson (Fife, U20) 3:52.52; 8 C Harper (Giff N, U20) 3:53.31; 10 R Marshall (Fife, U17) 3:57.06; 11 J Davies (Der, U20) 3:57.93



Women:

800: A: 1 E Simpson (Shef/Dearn) 2:05.42; 2 R Linington-Payne (Card) 2:05.87; 3 K Macdermid (NZL) 2:06.08; 4 P Stone (M’bro) 2:08.46; 5 S Wigfield-Turner (Hallam, U20) 2:10.26; 6 A Macaulay Orr (Edin, U20) 2:10.58

136TH WENLOCK OLYMPIAN GAMES, Much Wenlock, July 10

Men: 100: 4 J Statham (Charn, M60) 13.2. 200: 4 J Statham (Charn, M60) 27.6. SP: 1 L Byng (Strat) 17.76



U15: LJ: P: 1 J Allen-Bramble (Bir) 5.79



U20 women: DT: 1 A Baltazar-Hall (SB) 43.28

BMC REGIONAL RACES, Gillingham, July 10

Men: 800: A: 4 F Shepherd (M&M, U17) 1:57.40. B: 1 E Taylor (C&C, U17) 1:56.74; 3 C Lill (Bas, U17) 1:58.11; 5 G Pittwood (Walton, U17) 1:59.79



Mixed events: 800: C: 2 M Squibb (B&B, U20W) 2:11.97

KETTERING OPEN, Kettering, July 9

Mixed events:

100: r6 (-1.3): 2 P Canning (Mil K, M55) 12.38. r8 (-0.3): 1 A Cross (C&C) 10.65. 200: r4 (-1.1): 3 M Wakefield (Oxf C, W55) 31.34. r7 (-1.6): 1 R Huskisson (EMAC, M60) 26.91. r9 (-1.8): 5 D Brown (PNV, M40) 24.31. 400: r1: 1 P Canning (Mil K, M55) 59.52. r2: 2 D Locker (Kett, M45) 55.00. 800: r2: 1 K James (W&SV, U13) 2:19.78

MK5000 PB SPECIAL, Milton Keynes, July 9

Milton Keynes Distant Project athlete Charles Wheeler went inside 13:40 for the first time with his 13:38.67 while runner-up Cameron Allan broke 14 minutes for the first time with 13:42.26 in second.

Wheeler was ahead at 3000m in 8:10.64.

Five others broke 14 minutes in the A race.

There were also PB’s for the women’s first two.

New Zealander Georgie Grgec won in 15:51.54 as Elle Twentyman chased her home in 15:58.39 and Jennifer Walsh (15:59.70) was also inside 16 minutes.

Men:

5000: r2: 1 S Millett (WSEH, M35) 15:43.02; 2 L Jolly (Read, M40) 15:43.57; 8 G Jones (Mil K, M35) 15:56.82; 15 B Paviour (Herne H, M45) 16:15.23. r3: 3 D Hudson (Hunts, M40) 15:24.76; 4 A Hatswell (Long E, M35) 15:29.30. r4: 3 J Nixon (St Ed, M35) 15:10.07; 4 R McTaggart (B’mth, M35) 15:11.32. r5: 1 S Eglen (AFD) 14:26.55; 2 J Noblett (Lut) 14:43.48; 6 P Martelletti (VP&TH, M40) 14:56.94. r6: 1 E Garamszegi (Shrews) 14:27.05. r7: 1 C Wheeler (MKDP) 13:38.67; 2 C Allan (H&P) 13:42.26; 3 J Allen (High) 13:46.17; 4 T Robertson (Tjalve FIF) 13:54.41; 5 A Sharif (Liv H) 13:57.97; 6 K Clements (SB) 13:58.08; 7 D Evans (SB) 13:58.43; 8 A Abdulle (Ilf) 13:59.51; 9 R Allen (Leeds C) 14:00.03; 10 J Gray (C&C) 14:04.93; 11 M Dewett (Denmark) 14:15.48; 12 M Heyden (AFD) 14:16.96. 3000 (taken during 5000m): r3: 1m D Hudson (Hunts, M40) 9:13.78. r5: 5m P Martelletti (VP&TH, M40) 8:57.50. r7: 1m C Wheeler (MKDP) 8:10.64; 2m A Sharif (Liv H) 8:12.79; 3m J Allen (High) 8:12.98; 4m D Jarvis (Bed C) 8:13.41; 5m T Robertson (Tjalve FIF) 8:13.60; 6m C Allan (H&P) 8:13.91; 7m A Abdulle (Ilf) 8:25.44; 8m K Clements (SB) 8:25.67; 9m J Gray (C&C) 8:25.98; 10m R Allen (Leeds C) 8:26.12; 11m D Evans (SB) 8:26.21; 12m M Dewett (Denmark) 8:26.51; 13m M Heyden (AFD) 8:33.84.

Mixed events: 5000: r2: 1 M Cursons (Harrow, M60) 17:37.67; 8 C Warrington (B&R, W45) 18:56.01. r3: 1 M Waine (Ampt, M50) 17:09.54; 2 N Lenane (Belg, W) 17:18.70; 3 L Bromilow (Mil K, W35) 17:27.23. r4: 2 M Vaughan (N Herts, M50) 16:55.19. 3000: r2: 1m M Cursons (Harrow, M60) 10:39.80. r3: 4m L Bromilow (Mil K, W35) 10:28.48.



Women:

5000: 1 G Grgec (Herne H) 15:51.54; 2 E Twentyman (Taun) 15:58.39; 3 J Walsh (Leeds C) 15:59.70; 4 A Donnelly (Linc W) 16:08.93; 5 C Dannatt (C’ley) 16:13.55; 6 K Wood (York) 16:14.40; 7 O Tsim (P’pridd R) 16:15.67; 8 G Kersey (Bas) 16:20.87; 9 H Dixon (Camb H) 16:21.79; 10 R Murray (Bed C) 16:24.06; 11 A Eykelbosch (Dac) 16:31.27; 12 M Marchant (Camb H) 17:15.01. 3000: 1m E Twentyman (Taun) 9:32.67; 2m A Donnelly (Linc W) 9:33.20; 3m J Walsh (Leeds C) 9:33.58; 4m G Grgec (Herne H) 9:36.40; 5m K Wood (York) 9:41.96; 6m C Dannatt (C’ley) 9:42.24; 7m H Dixon (Camb H) 9:42.43; 8m R Murray (Bed C) 9:42.68; 9m G Kersey (Bas) 9:42.93; 10m A Eykelbosch (Dac) 9:43.32; 11m O Tsim (P’pridd R) 9:43.44

SOUTH OF ENGLAND U20/SENIOR INTER COUNTIES CHAMPIONSHIP, Horspath, July 9

A poorly attended Inter Counties saw some events with just a few competitors in.

Men:

100 (2.5): 1 D Offiah (TVH) 10.47; 2 D Ogali (Dac) 10.71. 200 (1.2): 1 C O’Donnell (Glas C) 21.13. 5000: 1 W Zerom (Ashf, U20) 15:15.94. 110H (2.4): 1 J Agbodza (S’end) 14.07; 2 A Byron (St Alb) 14.79; 3 W Parry (Harb) 15.62; 4 A AlAlawi (Harrow, M40) 16.16. 400H: 1 S Garrett (Gt B, M35) 55.83; 2 A Yau (TVH) 56.73; 3 H Williams (Dac) 56.98; 4 S Reidy (PNV, M40) 57.14. 3000SC: 1 R Connor (Stoke) 9:53.74; 2 A Ford (Have, U20) 10:05.61. HJ: 1 J Ennis (Croy) 2.05; 2 M Lloyd (Bexley, M40) 1.90. LJ: 1 P Ogun (Croy) 7.30/3.4; – P Ogun (Croy) 7.28/0.8; 2 J Barrett-Mowatt (VP&TH) 6.94/2.0. SP: 1 M Young (Harrow) 15.29. DT: 1 R Vaughan (Croy) 44.84; 2 M Young (Harrow) 44.32; 3 A Pereira Carneiro (SMR) 40.07. HT: 1 S Thurgood (Ports, M45) 49.91; 2 R Croft (Harrow) 46.00. JT: 1 P Brinton-Quinn (Have) 56.13; 2 J Gunton (Bexley) 54.73



U20:

110H (2.0): 1 M Ogunbanjo (Harrow) 14.7; 2 P Gediz (Bexley) 15.47. LJ: 1 D Ryan (WSEH) 7.05/2.7; – D Ryan (WSEH) 6.97/0.4. TJ: 1 A Gray (Padd W) 13.40/1.3. DT: 1 P McLean-Tattan (Have) 40.07. HT: 1 S Clifton (Win) 49.40; 2 N Wooding (WG&EL) 44.75; 3 T Smith (Hunts) 35.60. JT: 1 H Hutton (Have) 55.80



Women:

100 (3.6): 1 E Modeste (E&H) 11.83. 400: 1 L Rule (Herts P) 54.54; 2 A Hill (B&B) 55.68. 5000: 1 R Wiseman (Bas, W40) 16:41.41; 2 L Da Silva (TVH, W35) 18:28.75. 100H (0.4): 1 M Cluley (B&B) 14.16; 2 M Glassner (VP&TH) 14.48. 400H: 1 H McLean (SB) 57.12; 2 J Mitchell (WG&EL) 63.27. 2000SC: 1 H Munday (Lon Hth, U17) 7:32.08; 2 A Bream (Havant) 7:33.30; 3 N Thompson (HW, U20) 7:38.29; 4 H Bolton (Chelm, U20) 7:38.77. PV: 1 M Bailey (Harrow) 3.80. LJ: 1 L Thompson (E&H) 5.89/0.9; 4 E Fry (Soton, W35) 5.14/2.2; – E Fry (Soton, W35) 4.98/1.2. TJ: 1 D Rocastle (WG&EL) 11.77/1.5; 2 A Ryan (WSEH) 11.03/2.1. SP: 1 S Merritt (H War) 14.48; 2 P Wingate (TVH) 12.91; 4 M Berndt (M&M, W40) 10.20. DT: 1 V Hannam (M&M, W50) 37.47; 2 P Wingate (TVH) 37.27; 3 A Merritt (NEB) 37.04. HT: 1 P Wingate (TVH) 59.33; 2 A Merritt (NEB) 50.61; 3 A Clemens (SB) 47.18. JT: 1 S Dawes (Banb) 41.96; 2 N Bell (Walton) 38.62



U20:

200 (0.7): 1 S McLean (Col H) 25.04. 400: 2 N Okoh (Chelm, U17) 59.69. 100H (1.9): 1 L Parris (Chelm) 14.03. PV: 1 Z Dodge (Bas, U17) 2.70. SP: 1 E Moorhouse (PNV) 11.42. DT: 1 Z Obamakinwa (B&B) 44.53; 2 O Manchester (C’ley) 35.69; 3 E Darvell (Banb) 35.15. HT: 1 J Larkins (Chelm) 43.97. JT: 1 L Odell (Harrow) 41.63

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM TRACK & FIELD FESTIVAL, Birmingham (U), July 9-10



Ian Crowe-Wright won the mile in a PB 3:57.96 ahead of Ben MacMillan’s 3:58.30 and Scott Beattie’s 3:58.61.

David Mullarkey, John Howorth, Josh Carr and Ben Potrykus were also inside four minutes.

Olympic finalist Jodie Williams returned from injury in her first race since early April with a 52.71 win ahead of Jessica Turner (53.12).

Angus McMillan won the 3000m in a PB 8:04.29 ahead of English national junior champion Will Barnicoat who set a five second PB and also gained a World under-20 qualifier.

British Championships bronze medallist Sabrina Sinha won the 1500m in a PB 4:12.80 in finishing just ahead of English National junior champion Alexandra Millard.

Jamal Rhoden-Stevens won the 400m in 46.83 as European under-20 champion Ed Faulds had his first race of the outdoor season with a tentative 48.59.

U13 mixed events: LJ: 1 J Matthews (UAE) 4.94



U17: HJ: 3 L Budvytyte (AIS Athletics Academy, U13W) 1.40



Mixed events:

100: r1 (0.4): 1 M Whapples (SSH, U20W) 12.08. r10 (1.7): 1 J Lawrence (Bir) 10.46; 2 D Moore (Worc) 10.61; 3 S Greenhalgh (B&R) 10.65. r2 (1.2): 4 N Desir (Card Arch, U15W) 11.96; 6 D Kuypers (B&B, W) 12.14. r3 (0.7): 3 S Crooke (unattached, W) 11.99. r5 (0.8): 1 J Lawrence (Bir) 10.51; 2 D Moore (Worc) 10.62; 3 S Greenhalgh (B&R) 10.71. r6 (1.5): 1 M Whapples (SSH, U20W) 12.01. r7 (1.0): 3 N Desir (Card Arch, U15W) 11.97; 4 D Kuypers (B&B, W) 12.12. r8 (3.0): 4 S Crooke (unattached, W) 11.95. 200: r2 (0.1): 4 M Whapples (SSH, U20W) 24.79. r3 (0.2): 1 S Greenhalgh (B&R) 21.49; 2 N Pryce (RSC) 21.59; 3 P Pearce (Bir) 21.68; 4 A Egan (IRL, U20) 21.78. 400: r1: 1 C Bailey (Ips) 47.85; 2 H Fisher (B&B) 48.14; 3 P Shand (Bir) 48.59; 4 J Knox (Cov) 48.91. r4: 1 J Marshall (BRAT, M40) 53.66. V: 1 D Mould (B&R, M35) 50.45; 2 M Gardiner (Chelt, M50) 55.95. 800: r2: 1 F Bennett (SSH, U20W) 2:11.27. r3: 4 J Marshall (BRAT, M40) 2:00.84. r5: 1 B Gardiner (B&B) 1:51.60; 2 T Bilyard (Gt Yar) 1:51.69; 5 G Rowland (Donc, U20) 1:55.55; 7 Z Segal (High, U20) 1:55.86. 1500: r2: 6 A Mesham (Bath U, W) 4:26.76. r3: 4 E Banks (Bir, M35) 4:03.18; 7 E Walker (Edin, W) 4:09.97. 3000: r1: 2 B Gunn (Bir, W) 9:28.67; 5 R Whyte-Wilding (Lewes, W) 9:53.89; 6 R Woodhams (Kend, W) 9:55.11; 7 L McNeil (Mans, W) 9:56.18; 9 R Hamilton-James (W’bury, W) 9:58.97. r2: 10 B Kidger (Phoe, W) 9:06.59; 14 C Alexander (Ton, W) 9:38.54. r3: 1 A McMillan (York) 8:04.29; 2 W Barnicoat (AFD, U20) 8:06.76; 3 J Dickinson (Leeds C) 8:10.35; 4 O Newman (C&C) 8:13.61; 5 T Graham-Marr (Centr) 8:16.74; 6 O Smart (TRP, U20) 8:19.37; 7 J Hudson (Keigh) 8:20.08; 8 S Costley (Soton) 8:20.51; 9 N Murphy (IRL, U20) 8:20.84; 10 S Argul Saneustaquio (Bir) 8:21.09; 11 J McGraw (BRAT) 8:21.66; 12 G Anderson (Stock H) 8:26.70; 13 J Tucker (York) 8:28.83; 14 L Rawlings (Shrews, U20) 8:30.36; 15 J Blacknell (AFD) 8:31.17; 16 D Casey (IRL, U20) 8:32.93; 17 F Hutchinson (Leeds C) 8:33.55; 18 M Hanrahan (IRL, U20) 8:35.48. HJ: r3: 1 J Morrish (Brack, W) 1.77; 2 L Church (Carm, U20W) 1.74; 3 B Woodhead (Sale, W) 1.68. PV: r1: 1 R Miranda (ESM) 5.20; 2 T Walley (Wrex) 5.10; 3 J Clark (Notts) 5.10; 4 G Heppinstall (Shef/Dearn) 4.90; 5 J Phipps (Bir) 4.80; J Ive (Sutt, W) 4.00; C Jones (Swan, W) 3.80; T O’Connor (SB, W) 3.30



Men: 400: 1 J Rhoden-Stevens (SB) 46.83; 2 D Putnam (B&B) 47.04; 3 S Koumi (Bir) 47.68; 4 O Biddle (B&W) 48.00; 5 K Alexander (Giff N) 48.07; 6 E Faulds (R&N, U20) 48.59. Mile: 1 I Crowe-Wright (B&H) 3:57.96; 2 B MacMillan (Centr) 3:58.30; 3 S Beattie (Morp) 3:58.61; 4 D Mullarkey (Leeds C) 3:58.71; 5 J Howorth (Bath) 3:58.94; 6 J Carr (THH) 3:58.97; 7 B Potrykus (WG&EL) 3:59.35; 8 L Duffy (Mans) 4:00.91; 9 B Murphy (Ton) 4:02.33; 10 J McCrae (Hallam) 4:03.61; 11 A Peacock (BRAT) 4:08.09. LJ: 1 S Khogali (WG&EL) 7.71/0.2; 2 A Lindo (Craw) 7.60/1.0; 3 J Woods (SB) 7.14/0.4. SP: D: 1 E Campbell (SB) 14.20; 2 C Moncur (SB, U20) 13.01



Women: 400: 1 J Williams (Herts P) 52.71; 2 J Turner (Amber) 53.12; 3 Y Liverpool (Cov) 53.36; 4 H Williams (Herts P) 53.85; 5 S Banjo (NEB) 54.94; 6 E Okoro (Bir) 55.31. 1500: 1 S Sinha (Camb H) 4:12.80; 2 A Millard (Inv EK) 4:13.98; 3 M Grice (AFD) 4:17.99; 4 K Seary (Card) 4:18.32; 5 S Chapman (WSEH) 4:20.24; 6 T McCormick (Vale R) 4:23.18; 7 I Cotham (W&B) 4:23.18; 8 P Roessler (AFD, U20) 4:27.57. LJ: Ht: 1 R Togo (Bury, U20) 5.56/0.5. SP: Ht: 1 E Lobley (Hallam, U20) 12.00; 2 R Togo (Bury, U20) 11.40

WA JUMPS FEST, Newport, July 9

Mixed events: PV: 1 H Newton (Swan, U17) 3.90; 2 E Leong (B&W, W) 3.60; 4 O Philpott (Swan, U15) 2.80; 4 T Davies (Swan, U15) 2.80; 6 E Mitchell (Card, U17W) 2.80; 7 A Beynon (Swan, U17W) 2.70. LJ: 4 L Evans (Card, W) 5.59/-1.5

ALDERSHOT FARNHAM & DISTRICT OPEN MEETING, Aldershot, July 7

Mixed events:

100: r2: 1 A Owen (AFD, W65) 15.59. 800: r5: 3 M Robertson (AFD, U13W) 2:25.34. r8: 11 S Winstone (Soton, W35) 2:20.07. r9: 5 S Cooper (AFD, M45) 2:05.66; 9 R McClay (Brack, W) 2:07.93. 3000: r1: 3 S Winstone (Soton, W35) 10:27.45; 8 I Edwards (BMH, U15W) 10:41.79. r2: 2 K Estlea (AFD, W) 9:46.59; 3 E Carey (Brack, W) 9:56.29; 13 L Locks (AFD, W45) 10:26.96; 14 D Williams (G&G, M55) 10:27.34. r3: 4 D May (H War, M40) 9:04.53; 12 S Twell (AFD, W) 9:26.22; 15 N Brown (AFD, W) 9:33.62. 2000W: 1 A Jennings (AFD, W) 9:33.87

BIGGLESWADE ATHLETIC CLUB, Sandy, July 7

Men: HT: 1 R Martin (Bed C, M35) 57.36; 2 S Burke (Hunts, M45) 32.65. HT: 1 B Ellingham (Hunts, M55) 37.74; 2 D Burrell (Lut, M55) 36.44



Mixed events: SP: 2 S Ingham (Bigg, W60) 7.63. DT: 1 E Beardmore (Harrow, W) 40.82; 3 B Scott (Mil K, M70) 30.40. HT: 1 J Trapnell (Mil K, W) 49.11



Women: JT: 1 J Blair (Lut, W35) 42.02; 2 J Schoenecker (Camb U) 40.53



W60: JT: 1 S Ingham (Bigg) 23.46

BOURNEMOUTH JUMPS INVITATIONAL, Bournemouth, July 7

Mixed events: LJ: 2 R Chapman (Card, W) 6.31/1.1; 5 L Sinnott (B’mth, M40) 6.30/0.6; 3 B Ironside (B’mth, U20W) 5.88/2.5; – B Ironside (B’mth, U20W) 5.62/1.2

MENDIP AC OPEN, Yeovil, July 7

Mixed events: 800: r3: 1 R Hawkins (Yeov O, M35) 2:02.8. HJ: 5 S Faulkner (Yeov O, M70) 1.25



U20 men: JT: 1 J Dibble (Mend) 56.42