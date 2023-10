Olympic and world champions in form in China plus Kelvin Kiptum and Jenny Hitchings make marathon history

Asian Games, Hangzhou, China, September 29-October 5

It was a quality affair at the 19th edition of the Asian Games, especially in the field.

Olympic and world javelin champion Neeraj Chopra won with a top quality 88.88m throw to defeat compatriot Kishore Kumar Jena, who was only just over a metre back.

Olympic winner Mutaz Essa Barshim won the high jump with a 2.35m leap from Woo Sang-Hyeok’s 2.33m.

Budapest runner-up Ernest John Obiena’s 5.90m easily won the pole vault with while 2022 world champion Wang Jianan won a quality long jump.

The 13-time global medallist Gong Lijiao took the shot title with a 19.58m throw while another Chinese global winner, Feng Bin, who won gold in Eugene, came out on top in the discus with a 67.93m throw.

On the track, Kemi Adekoya impressed with a 50.66 400m win ahead of former world champion Salwa Eid Naser, as well as winning the 400m hurdles in 54.45.

Birhanu Balew won the men’s 5000m and 10,000m double while world champion Winfred Yavi added the 1500m to her steeplechase speciality.

Abderrahman Samba was first in the 400m hurdles in 48.04.

Men: 100 (2.4): 1 Xie Zhenye 9.97; 2 Phooripol Bunson THA 10.02; 3 Muhd Azeem Fahmi MAS 10.11; 4 Hassan Taftian IRI 10.14; 5 Saeed Al-Khaldi BRN 10.15. SF1 (2.0): 1 Lalu Muhammad Zohri INA 10.12. SF2 (1.4): 1 Xie Zhenye 10.03; 2 Phooripol Bunson THA 10.06 =WU18B. SF3 (2.0): 1 Hassan Taftian IRI 10.13. Heat 4 (-0.2): 1 Xie Zhenye 10.07; 2 Phooripol Bunson THA 10.13

200 (-0.2): 1 Koki Ueyama JPN 20.60; 2 Abdullah Abkar Mohammed KSA 20.63; 3 Yang Chun-Han TPE 20.74; 4 Femi Ogunode QAT 20.75. SF1 (0.8): 1 Abdullah Abkar Mohammed KSA 20.59; 2 Saeed Al-Khaldi BRN 20.61; 3 Yang Chun-Han TPE 20.67. SF2 (-0.9): 1 Femi Ogunode QAT 20.75

400: 1 Youssef Al-Masrahi KSA 45.55; 2 Kentaro Sato JPN 45.57; 3 Yusuf Ali Abbas BRN 45.65; 4 Fuga Sato JPN 45.70; 5 V. Muhammad Ajmal IND 45.97. SF1: 1 H.K. Kalinga Kumarage SRI 45.57; 2 Yusuf Ali Abbas BRN 45.77. SF2: 1 Kentaro Sato JPN 45.57; 2 V. Muhammad Ajmal IND 45.76. SF3: 1 Fuga Sato JPN 45.56; 2 Youssef Al-Masrahi KSA 45.64

800: 1 Essa Ali̇s Kzwani KSA 1:48.05; 2 Mohammed Afsal IND 1:48.43; 3 Hussain Mohsen Al-Farisi OMA 1:48.51; 4 Abdirahman Saeed Hassan QAT 1:48.56. SF2: 1 Mohammed Afsal IND 1:46.79; 2 Ibrahim Renoud Al-Zafairi KUW 1:47.01

1500: 1 Mohamed Al-Garni QAT 3:38.36; 2 Ajay Kumar Saroj IND 3:38.94; 3 Jinson Johnson IND 3:39.74; 4 Abdirahman Saeed Hassan QAT 3:40.55; 5 Zouhaïr Aouad BRN 3:40.69

5000: 1 Birhanu Balew BRN 13:17.40; 2 Avinash Sable IND 13:21.09; 3 Dawit Fikadu BRN 13:25.63; 4 Gulveer Singh IND 13:29.93

10,000: 1 Birhanu Balew BRN 28:13.62; 2 Kartik Kumar IND 28:15.38; 3 Gulveer Singh IND 28:17.21; 4 Ren Tazawa JPN 28:18.66

Mar: 1 He Jie 2:13:02; 2 Han Il Ryong PRK 2:13:27; 3 Yang Shaohui 2:13:39; 4 Toshiki Sadakata JPN 2:13:51; 5 Shumi Dechasa BRN 2:13:51; 6 Yohei Ikeda JPN 2:15:04

3000SC: 1 Avinash Sable IND 8:19.50; 2 Ryuma Aoki JPN 8:23.75; 3 Seiya Sunada JPN 8:26.47; 4 Adam Ali Musab QAT 8:32.57

110H (-0.4): 1 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.41; 1 Shunya Takayama JPN 13.41; 3 Xu Zhuoyi 13.50; 4 John Cabang PHI 13.62; 5 Shuhei Ishikawa JPN 13.63. SF1 (-1.2): 1 Yaqoub Al-Yoha KUW 13.69

400H: 1 Abderrahmane Samba QAT 48.04; 2 Bassem Hemeida QAT 48.52; 3 Xie Zhiyu 49.16; 4 Kazuki Kurokawa JPN 49.21; 5 Palaksha Yashas IND 49.39; 6 Santhosh Kumar Tamilarasan IND 49.41. SF1: 1 Samba QAT 49.12; 2 Santhosh Kumar Tamilarasan IND 49.28; 3 Yusaku Kodama JPN 49.99. SF2: 1 Kazuki Kurokawa JPN 49.80. SF3: 1 Bassem Hemeida QAT 49.44; 2 Palaksha Yashas IND 49.61; 3 Peng Ming-Yang TPE 49.88; 4 Marc Anthony Ibrahim LBN 50.23 NR

HJ: 1 Mutaz Essa Barshim QAT 2.35; 2 Woo Sang-Hyeok KOR 2.33; 3 Tomohiro Shinno JPN 2.29; 4 Sarvesh Anil Kushare IND 2.26; 5 Tawan Kaeodem THA 2.26

PV: 1 Ernest John Obiena PHI 5.90; 2 Huang Bokai 5.65; 3 Hussain Asim Al-Hizam KSA 5.65; 4 Phassapong Unsum-Ang THA 5.55; 4 Yao Jie 5.55

LJ: 1 Wang Jianan 8.22; 2 Murali Sreeshankar IND 8.19; 3 Shi Yuhao 8.10; 4 Anvar Anvarov UZB 8.01; 5 Lin Yu-Tang TPE 7.91. Qual: 1 Shi Yuhao 8.14; 2 Murali Sreeshankar IND 7.97

TJ: 1 Zhu Yaming 17.13; 2 Fang Yaoqing 16.93; 3 Praveen Chithravel IND 16.68; 4 Abdulla Narangolintevida IND 16.62

SP: 1 Tajinderpal Singh IND 20.36; 2 Mohamed Daouda Tolo KSA 20.18; 3 Liu Yang 19.97; 4 Abdelrahman Mahmoud BRN 19.74

DT: 1 Hossein Rasouli IRI 62.04; 2 Ehsan Hadadi IRI 61.82; 3 Tuergong Abuduaini 61.19; 4 Mouad Mohamed Ibrahim QAT 60.77; 5 Essa Moh.Gharib Al-Zankawi KUW 60.13

HT: 1 Wang Qi 72.97; 2 Ashraf Amjad Al-Saifi QAT 72.42; 3 Sukhrob Khodyayev UZB 70.79; 4 Ryota Kashimura JPN 70.72

JT: 1 Neeraj Chopra IND 88.88; 2 Kishore Kumar Jena IND 87.54; 3 Genki Dean JPN 82.68; 4 Muhammad Yasir PAK 78.13; 5 Kenji Ogura JPN 77.87

Dec: 1 Sun Qihao 7816; 2 Tejaswin Shankar IND 7666 NR; 3 Yuma Maruyama JPN 7568

20kmW: 1 Zhang Jun 1:23:00; 2 Wang Zhaozhao 1:24:08; 3 Yutaro Murayama JPN 1:24:41; 4 Tomohiro Noda JPN 1:27:08; 5 Vikash Singh IND 1:27:33

35kmW: 1 Subaru Ishida JPN 2:31:12; 2 Wang Qin 2:31:28; 3 He Xianghong 2:33:24; 4 Ram Baboo IND 2:42:11

4×100: 1 CHN 38.29; 2 JPN 38.44; 3 KOR 38.74 =NR; 4 THA 38.81. Heat 1: 1 CHN 38.62; 2 KOR 38.75. Heat 2: 1 JPN 38.99

4×400: 1 IND 3:01.58; 2 QAT 3:02.05; 3 SRI 3:02.55; 4 THA 3:04.23 NR; 5 PHI 3:04.89 NR. Heat 1: 1 IND 3:03.81

4x400MX: 1 BRN 3:14.02; 2 IND 3:14.34 NR; 3 KAZ 3:24.85

Women:

100 (1.3): 1 Ge Manqi 11.23; 2 Shanti Veronica Pereira SGP 11.27; 3 Hajar Saad Al-Khaldi BRN 11.35; 4 Supanich Poolkerd THA 11.35. SF1 (1.3): 1 Ge Manqi 11.17; 2 Ofonime Odiong BRN 11.34

200 (-0.2): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 23.03; 2 Li Yuting 23.28; 3 Ofonime Odiong BRN 23.48; 4 Olga Safronova KAZ 23.67; Salwa Eid Naser BRN DQ. Heat 2 (0.0): 1 Salwa Eid Naser BRN 23.74. Heat 3 (2.0): 1 Shanti Veronica Pereira SGP 23.14; 2 Ofonime Odiong BRN 23.35

400: 1 Kemi Adekoya BRN 50.66; 2 Salwa Eid Naser BRN 50.92; 3 Sheeren Samson Vallybouy MAS 52.58. Heat 2: 1 Kemi Adekoya 50.53

800: 1 Tharushi M. Dissanayaka SRI 2:03.20; 2 Harmilan Kaur IND 2:03.75; 3 Wang Chunyu 2:03.90

1500: 1 Winfred Yavi BRN 4:11.65; 2 Harmilan Kaur IND 4:12.74; 3 Marta Hirpato BRN 4:15.97

5000: 1 Parul Chaudhary IND 15:14.75; 2 Ririka Hironaka JPN 15:15.34; 3 Caroline Kipkirui KAZ 15:23.12; 4 Yuma Yamamoto JPN 15:30.08; 5 Ankita Dhiyani IND 15:33.03; 6 Tigist Mekonen BRN 15:36.58

10,000: 1 Violah Jepchumba BRN 31:43.73; 2 Ririka Hironaka JPN 31:50.74; 3 Caroline Kipkirui KAZ 33:15.83

Mar: 1 Eunice Chumba BRN 2:26:14; 2 Zhang Deshun 2:27:55; 3 Sardana Trofimova KGZ 2:28:41; 4 Li Zhixuan 2:30:02; 5 Hikari Onishi JPN 2:30:06; 6 Choi Kyung-Sun KOR 2:31:52; 7 Khishigsaikhan Galdabrakh MGL 2:35:34; 8 Kim Ji Hyang PRK 2:36:39

3000SC: 1 Winfred Yavi BRN 9:18.28; 2 Parul Chaudhary IND 9:27.63; 3 Preeti Lamba IND 9:43.32; 4 Tigist Mekonen BRN 9:43.71; 5 Daisy Jepkemei KAZ 9:47.53

100H (0.0): 1 Lin Yuwei 12.74; 2 Jyothi Yarraji IND 12.91; 3 Yumi Tanaka JPN 13.04. Heat 1 (2.0): 1 Lin Yuwei 12.79; 2 Jyothi Yarraji IND 13.03. Heat 2 (2.8): 1 Wu Yanni 12.80; 2 Chang Po-Ya TPE 13.10; 3 Yumi Tanaka JPN 13.10

400H: 1 Kemi Adekoya BRN 54.45; 2 Mo Jiadie 55.01; 3 Ramraj Vithya IND 55.68; 4 Aminat Yusuf Jamal Odeyemi BRN 56.84. Heat 1: 1 Ramraj Vithya IND 55.42 =NR; 2 Aminat Yusuf Jamal Odeyemi BRN 56.22. Heat 2: 1 Kemi Adekoya BRN 55.17

HJ: 1 Safina Sadullayeva UZB 1.86; 2 Svetlana Radzivil UZB 1.86; 3 Nadezhda Dubovitskaya KAZ 1.86; 4 Kristina Ovchinnikova KAZ 1.83

PV: 1 Li Ling 4.63; 2 Misaki Morota JPN 4.48 NR; 3 Niu Chunge 4.30

LJ: 1 Xiong Shiqi 6.73; 2 Ancy Sojan IND 6.63; 3 Yue Ya Xin HKG 6.50 NR; 4 Sumire Hata JPN 6.48; 5 Shaili Singh IND 6.48

TJ: 1 Sharifa Davronova UZB 14.09; 2 Zeng Rui 13.92; 3 Mariko Morimoto JPN 13.78; 4 Chen Jie 13.72

SP: 1 Gong Lijiao 19.58; 2 Song Jiayuan 18.92; 3 Kiran Baliyan IND 17.36

DT: 1 Feng Bin 67.93; 2 Jiang Zhichao 61.04; 3 Seema Punia IND 58.62; 4 Subenrat Insaeng THA 58.26

HT: 1 Wang Zheng 71.53; 2 Zhao Jie 69.44; 3 Kim Tae-Hee KOR 64.14 NR NU20R

JT: 1 Annu Rani IND 62.92; 2 H.L. Dilhani Lekamge SRI 61.57 NR; 3 Lu Huihui 61.29; 4 Marina Saito JPN 61.10; 5 Liu Shiying 57.62

Hep: 1 Zheng Ninali 6149; 2 Yekaterina Voronina UZB 6056; 3 Agasara Nandini IND 5712; 4 Swapana Barman IND 5708

20kmW: 1 Yang Jiayu 1:30:03; 2 Ma Zhenxia 1:30:04; 3 Nanako Fujii JPN 1:33:49; 4 Yukiko Umeno JPN 1:39:44#

35kmW: Qieyang Shenjie 2:45:13; Bai Xueying 2:48:13; Masumi Fuchise JPN 2:50:59

4×100: 1 CHN 43.39; 2 THA 44.32; 3 MAS 45.01

4×400: 1 BRN 3:27.65 NR; 2 IND 3:27.85; 3 SRI 3:30.88 NR

Chicago Marathon, USA, October 8

Kelvin Kiptum maintained his 100 per cent marathon record and easily improved on Eliud Kipchoge’s world record, clocking 2:00:35. His run included a breathtaking 59:47 second half that featured a 13:51 5km from 30km and a sub 28-minute 10km up to 40km.

Sifan Hassan, who already holds European records from 1500m upwards, added the marathon to that collection with a run of 2:13;44 that would have been a world record pre-Berlin.

Rose Harvey’s 2:23:21 was the best British performance. She finished ahead of all her male compatriots, who were led by M40 Nick Impey’s PB of 2:24:23.

American Jenny Hitchings, who set a world W55 record in London in April, set a world W60 record of 2:49:43.

For a full report click here.

Men: Mar: 1 Kelvin Kiptum KEN 2:00:35 WR; 2 Benson Kipruto KEN 2:04:02; 3 Bashir Abdi BEL 2:04:32; 4 John Korir KEN 2:05:09; 5 Seifu Tura ETH 2:05:29; 6 Conner Mantz 2:07:47; 7 Clayton Young 2:08:00; 8 Galen Rupp 2:08:48; 9 Samuel Chelanga 2:08:50; 10 Takashi Ichida JPN 2:08:57; 11 Brian Shrader 2:09:46; 12 Wesley Kiptoo KEN 2:10:28; 13 Matt McDonald 2:10:34; 14 Joel Reichow 2:10:37; 15 Andrew Colley 2:11:22; 16 Kevin Salvano 2:11:26; 17 Dawit Wolde ETH 2:11:33; 18 Frank Lara 2:12:57; 19 Jordan Gusman MLT 2:13:13 NR; 20 Stepan Kiselev RUS 2:13:26

UK: 74 N Impey (Dulw, M40) 2:24:23; 95 T Almond (Reig) 2:26:02; 96 D Hudson (Hunts, M40) 2:26:14; 99 B Cole (Ton, M35) 2:26:32

M45: 464 D Bruneau 2:38:39; 508 J Mackie (Wirr) 2:39:20. M50: 429 K Sambridge (Ware J) 2:38:09; 664 R Naylor (RSC) 2:42:14; 808 M Hall (Kent) 2:44:11; 922 A Baker (Wym) 2:45:48; 993 S Mann (Norw) 2:46:41. M55: 1498 P Sowerby (Truro) 2:51:07; 1580 R Soutar 2:51:46; 3198 D Chaplin 2:59:36. M60: 2950 I James (Wrex) 2:58:48; 3538 K Harrison (Sneyd) 3:01:30; 4556 J Sanghera 3:07:38; 4904 B Whitehead (W’boro) 3:09:19; 5477 A Barnett (Poole) 3:11:54; 5715 D Crotch 3:12:58; 5875 K Tutt (Ashf) 3:13:39; 6949 M Daoud (ESM) 3:18:10. M65: 1659 N Mawhinney (Scrabo Striders) 2:52:16; 2440 P Hughes (Vets) 2:56:50; 8013 J Cook (Eg H) 3:22:00; 8785 D Evans 3:24:28. M70: 9651 T Hutchison (Bath) 3:27:17; 11290 J Woodnutt 3:32:25; 13931 D Langrish (Sun S) 3:41:06

Women: Mar: 1 Sifan Hassan NED 2:13:44 AR; 2 Ruth Chepngetich KEN 2:15:37; 3 Alemu Megertu ETH 2:17:09; 4 Joyciline Jepkosgei KEN 2:17:23; 5 Tadu Teshome ETH 2:20:04; 6 Genzebe Dibaba ETH 2:21:47; 7 Emily Sisson 2:22:09; 8 Molly Seidel 2:23:07; 9 Rose Harvey GBR 2:23:21; 10 Sara Vaughn 2:23:24; 11 Gabriella Rooker 2:24:35; 12 Dakotah Lindwurm 2:24:40; 13 Emma Bates 2:25:04; 14 Tristin Van Ord 2:25:58; 15 Sutume Asefa ETH 2:26:49; 16 Dominique Scott Efurd RSA 2:27:31; 17 Desiree Linden 2:27:35; 18 Maggie Montoya 2:28:22; 19 Emeline Delanis FRA 2:31:29; 20 Stacy Ndiwa KEN 2:31:34

W60: 1 Jenny Hitchings (USA) 2:49:43 (WR); 2 Mary Slocum (IRL/NI) 3:10:48

Other UK: 106 R Boswell (THH) 2:50:52; 113 H Carr (Wym, W35) 2:51:35; 120 K Golding (HBT, W35) 2:52:02; 133 V Simon-Shore (High, W40) 2:52:56; 138 K Woodward (E&H, W40) 2:53:07; 142 E Crawford (NBH, W50) 2:53:19; 164 S Trahair-Williams (Best Athletics, W35) 2:54:55; 228 L Cooper (Shrews, W35) 2:57:37; 238 K Joy (Unatt, W45) 2:57:54; 267 S Atkinson (Dronfield RC, W50) 2:58:55; 284 E Le Marchand (Clap C) 2:59:19; 288 R Batchelar (London City Runners) 2:59:22; 301 J Donaldson (A’deen) 2:59:41

W35: 3748 H Marsh-Smith (W4H) 3:03:10; 3879 N Black 3:03:57. W40: 3711 S Duncan (Weston) 3:02:52; 3754 R McKissock (Somer) 3:03:13; 4388 C Lee (PontyRR) 3:06:41. W45: 4888 B Pelster (Worc) 3:09:15. W50: 4551 S Gibson (N Down) 3:07:37; 5113 E McDowall (Head) 3:10:07; 5182 W Chapman (Sun S) 3:10:34. W55: 10515 T Gale (Lon C AC) 3:29:44. W60: 11783 C McCarthy (P’fract) 3:34:04; 14958 S Hill (Exm H) 3:44:22. W65: 9966 S Masters (W’bury) 3:28:14; 15366 N Haggart (Bed H) 3:45:32. W70: 23989 J Tombs 4:10:45; 24107 J Barrow-Green (VP&TH) 4:11:09. W75: 29081 M Arnott-Weeks 4:28:44

Lisbon, Portugal, October 8

Men: HM: 1 Abraham Cheroben BRN 60:20; 2 Antony Kimtai KEN 60:30; 3 Dinkalem Ayele ETH 60:40; 4 Addisu Yihune ETH 62:02; 5 Demoz Bekele ETH 63:05

Mar: 1 Birhan Nebebew ETH 2:09:31; 2 Douglas Chebii KEN 2:09:49; 3 Timothy Toroitich UGA 2:09:58; 4 Silas Too KEN 2:10:01; 5 Asbel Kiprop KEN 2:10:38; 6 Dominic Mibei KEN 2:10:39; 7 Joshua Kemboi KEN 2:12:23; 8 Fentahun Hunegnaw ETH 2:13:38; 9 Simion Kameto Ewar KEN 2:14:31

Women: HM: 1 Enatnesg Alamrew ETH 68:40; 2 Aynadis Mebratu ETH 69:03; 3 Senayet Getachew ETH 69:37

Mar: 1 Ayana Mulisa ETH 2:25:06; 2 Fantu Gelasa ETH 2:29:20; 3 Kasu Bitew ETH 2:29:32; 4 Caroline Korir KEN 2:31:22; 5 Tejitu Siyum ETH 2:31:34; 6 Tigst Getnet ETH 2:31:53; 7 Minalle Bezuager ETH 2:32:56; 8 Tadelech Nedi ETH 2:33:14; 9 Ayantu Gemechu ETH 2:34:21; 10 Rediet Daniel Molla ETH 2:34:37

Sofia, Bulgaria, October 8

Men: Mar: 1 Matthew Kiplagat KEN 2:12:12; 2 Alemseged Niguse ETH 2:14:31; 3 Chakib Latrache MAR 2:15:43

Women: Mar: 1 Beatrice Toroitich KEN 2:38:27; 2 Marinela Nineva 2:41:02; 3 Hellen Kimutai KEN 2:49:07

Eindhoven, Netherlands, October 8

Men: Mar: 1 Kenneth Kipkemoi KEN 2:04:52; 2 Cyrus Mutai KEN 2:06:11; 3 Dominic Ngeno KEN 2:07:26; 4 John Kimaiyo KEN 2:09:09,5 Gevin Kerich KEN 2:11:04; 6 Philip Koech KEN 2:11:10; 7 Isaac Temoi KEN 2:11:22; 8 Edwin Kiptoo KEN 2:14:20; 22 Morgan Roberts GBR 2:26:51 28 Ben McIntosh GBR 2:29:54;

Women: Mar: 1 Chloe Herbiet BEL 2:27:54; 2 Astrid Verhoeven BEL 2:29:21; 3 Tiki Gelana ETH 2:31:17; 3 Maurine Ricour BEL 2:33:07; 4 Karen Van Proeyen BEL 2:34:09

Ankara, Turkey, October 8

Men: HM: 1 Sisay Lemma ETH 61:09; 2 Chimdesa Debele ETH 61:27; 3 Vincent Nyageo KEN 61:44; 4 Laban Kipkemboi KEN 62:29; 5 Victor Mutai KEN 62:56; 6 Bethwel Yegon KEN 62:59

Women: HM: 1 Zewditu Aderaw ETH 68:27; 2 Sultan Haydar 69:12; 3 Vivian Kosgei KEN 1:10:11; 4 Roselida Jepketer BRN 1:10:12; 5 Faith Chepkoech KEN 1:12:42

Generali Munich Marathon, Germany, October 8

Kenyans dominated the men’s and women’s races. with Bernard Muia winning the men’s race in 2:09:17 ahead of Benson Nzioki (2:09:21) and Mica Cheserek (2:09:26). Sebastian Hendel was the first German home in fifth in 2:10:14. The men made a misturn at one point which added around 30 seconds to the times.

Catherine Cherotich won the women’s race in 2:31:34 as the elite women ran two extra laps of the Olympic Stadium in Munich after they were misdirected earlier in the race.

Men: Mar: 1 Bernard Muia KEN 2:09:17; 2 Benson Nzioki KEN 2:09:21; 3 Micah Cheserek KEN 2:09:26; 4 Cosmas Lagat KEN 2:10:07; 5 Sebastian Hendel 2:10:14; 6 Amos Birgen KEN 2:11:15; 7 Luke Cheruiyot KEN 2:11:41

Women: Mar: 1 Catherine Cherotich KEN 2:31:34; 2 Teclah Chebet KEN 2:32:13; 3 Flomena Chepkiach KEN 2:33:17; 4 Caroline Chepkwony KEN 2:36:32

