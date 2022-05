Fell results including the Inter Counties event at Llanberis

British inter-counties championships, Llanberis, May 7

The 2021 British fell-running champion Chris Richards was a clear winner in 46:50.

Richards who ran a 14:22 5km PB this Spring a week after winning a Mountain race on Gran Canaria, had over a minute’s advantage over the British Mountain champion Max Nicholls, who won on Box Hill in January.

Joe Steward, the English National Cross-Country runner-up in 2020, took the bronze medal.

Yorkshire won the team event by two points from Cumbria.

Cumbria did even better in the women’s race as Scout Adkin led them to a team victory.

Adkin, second in the Scottish Cross-Country Championships this year and the WMRA Nations Cup Mountain race at Chiavenna last year, had a near two-minute winning advantage over her team-mate Hannah Russell.

Shropshire’s Sara Willhoit, 18th in the Italian race last year, took the bronze medal.

Overall (12.6km/760m):

1 C Richards (Cumbr) 46:50

2 M Nicholls (Kent) 48:17

3 J Steward (Gtr Manc) 49:05

4 F Grant (Derbs, U23) 49:12

5 N Edmondson (Yorks) 49:33

6 M Knowles (gst) 49:48

7 J Cummings (Yorks) 49:53

8 M Elkington (Cumbr) 50:11

9 T Lamont (gst) 50:14

10 B Rothery (Yorks) 50:24

11 K Savage (Yorks) 50:32

12 F McGrath (Av & Som) 50:38

13 D Clarke (Lancs) 51:32

14 B Sharrock (Gtr Manc, U23) 51:37

15 J Dugdale (Cumbr, U23) 51:54

16 A Mason (Yorks, U23) 52:21

17 G Hughes (Wales-N) 52:49

18 G Roberts (Wales-N) 53:00

19 J Agnew (Shrops) 53:13

20 T Johnston (NIR) 53:24

TEAM:

1 Yorks 19

2 Cumbr 21

3 Wal-N 51

4 Gtr Manc 51

5 Av & Som 57

6 Derbs 58

7 NIR 67

8 Shrops 103

9 Devon 125

10 Scot-W 125

U23:

5 H Bolton (Cumbr) 53:41

6 K Cooper (Scot-W) 54:10

7 J Martin (NIR) 54:18

8 Lucas Parker (Derbs) 55:32

9 H Webb (Staffs) 57:18

10 A Yapp (Shrops) 59:54

Women:

1 S Adkin (Cumbr) 53:49

2 H Russell (Cumbr) 55:40

3 S Willhoit (Shrops) 56:16

4 K Walshaw (Yorks) 58:40

5 R Jones (Lancs) 59:08

6 H Smith (Yorks) 59:10

7 B Penty (Yorks) 59:36

8 J Emmerson (Warwks) 60:46

9 E Pannone (Cumbr, U23) 61:09

10 A Fan (Cumbr) 62:01

11 E Hopkinson (Yorks) 62:07

12 S Noon (Cumbr) 63:05

13 H Cowley (Chesh) 63:24

14 J Henderson (Wal-N) 64:07

15 C Leather (Chesh, U23) 64:29

16 L Richardson (Wal-N) 64:54

17 F Royle (Lancs, U23) 65:07

18 K Reynolds (Wal-N) 65:21

19 R Pilling (Staffs) 66:15

20 R Probert (Wal-E) 67:05

TEAM:

1 Cumbr 12

2 Yorks 17

3 Wal-N 48

4 Shrops 50

5 Chesh 59

6 Lancs 61

7 Wal-E 72

8 Warwks 58

9 NIR 89

10 Staffs 92

U23:

4 A Gamble (Yorks) 69:36

5 B Holt (Lancs) 71:25

6 J Gunner (Shrops) 82:40

7 L Higgins (Worcs) 85:36

EXCALIBUR MOUNTAIN HALF-MARATHON, Clwydian Range, May 8

Overall (13.1M/2300ft):

1 L Eccles (Penny L) 1:49:25

2 B Weinberger (Sm Earth) 1:54:27

3 J Burton (Worc) 1:59:25

4 R Bargh (Wirr) 2:07:27

5 T Sutcliffe (M40) 2:11:27

M50: S Smith (W’sey) 2:21:35

M60: J Adams (Pens) 2:30:38

Women:

1 D Searle (Vale R, W40) 2:16:12

2 C Haslam 2:31:04

3 R Rongong (P&VTR, W50) 2:31:16

W60: C Morrison (Pens) 2:48:22

BEAST BACH, Maenclochod, May 7

Overall (17.7km/540m):

1 M Horsman (P’pridd, M40) 84:53

2 Steffan Davies (Carm, M50) 89:35

3 Seeth Davies (Cardig) 89:51

4 C Muijca (M40) 91:15

5 A Williams (Pembs, M50) 91:57

M60: G Davies (Mercia) 1:45:24

Women:

1 D Jolly (Sarn H) 98:43

2 L Jones 1:44:12

3 C Donnelly 1:48:04

W50: L Summers (Sarn H) 1:50:47

W60: L Morgan (Trots) 2:21:26

PINHAW MOOR, Earby, May 6

Overall (5M/699ft):

1 J Hopley (Ross, U20) 31:09

2 J Craig (Barl) 31:48

3 A Collins (Barl) 32:10

4 S Hall (M45) 32:24

5 D Mirfield (Barl) 32:35

M55: G Goodwin (Acc RR) 33:59

M60: K Davies (Clay) 36:04

M65: G King (Harr) 39:32

M70: J Pickup (Clay) 42:30

Women:

1 E Hartley (Clay, U20) 35:50

2 L Ensor (Wharf) 37:36

3 L Craig (Barl) 37:49

W40: J Collins (Barl) 39:04

W60: L Whittaker (Wharf) 43:41

BINNIAN TO THE TOP, Annalong, May 5

Overall (1.7M/740ft):

1 Z Hanna (Newc) 22:09

2 T Crudgington (Newc, U20) 24:34

3 J Mcatee 27:06

4 E McMullan (Newc, U20) 28:04

5 R Aiken (Drom, M40) 28:09

6 P Rooney (M40) 28:21

M55: Deon McNeilly (Newc) 29:30

M60: P Le Blanc (Newry) 32:40

M65: D McGreevy (Newc) 33:48

M70: P McGuckin 37:45

Women:

1 A Flint 29:01

2 E Dickson (Newry) 32:20

3 S Hannah (Mourne) 33:03

4 A Perry (B’drain, W50) 34:03

W55: A McNeill (Drom) 37:34

W60: P Shields (Murl) 39:16

U20: C Savage (Newc) 37:41

DICK HUDSON’S, Ilkley, May 5

Overall (5M/600ft):

1 T Adams (Ilkley) 42:19

2 O Murphy (Ilkley) 44:48

3 L McCourt (Ilkley) 45:37

4 A Cairns (Wharf) 46:23

5 A Smallwood (Bing) 48:13

M40: S Gott (Ilkley) 49:14

M50: J Green (Ilkley) 49:49

M60: S Webb (Vall) 56:21

M70: M Pickering (Ilkley) 64:41

Women:

1 H Hardaker (K&C, W40) 53:31

2 N Jackson (N Leeds F, W40) 55:07

3 S Harris (Vall, W40) 55:19

W50: C Francis (Bing) 73:30

W60: C Whitaker (Wharf) 79:30

LORDS SEAT, Whinlatter, May 4

Overall (5M/1400ft):

1 B O’Dowd (Eden) 33:56

2 F Barker (Amble) 35:34

3 R Galea (N’hall) 35:56

4 A Frankham (N’hall) 36:01

5 H Brassington (Derw) 36:27

M40: B Pennington (Howg) 36:35

M50: J Davies (B’dale) 37:10

M60: P Crompton (C’land F) 43:15

M70: M Hind (B’dale) 57:38

Women:

1 C Powell (Amble) 40:34

2 C Spurden (Kesw) 41:39

3 A Boustead (Helm H, W40) 42:03

W50: H Davies (Kesw) 47:11

W60: L Buck (C’land F) 58:10

RAINOW 5, Rainow, May 4

Overall (5M/750ft):

1 L Parker (Stock H) 31:54

2 A Bunyan (Macc) 33:38

3 S Harding (Macc) 34:52

4 T Arthur (Chorlton) 35:04

5 E Clowes (Newc TC) 35:24

6 M Burley (Macc) 35:36

M40: C Bentley (Macc) 36:47

M50: M Lynas (Macc) 37:34

M60: D Veryard (Bake) 44:49

Women:

1 R Hall (Macc) 38:51

2 N Bowen 39:48

3 R Munday (Macc, W40) 41:25

4 H Thompson (Poyn) 41:30

W50: A Frost (Macc) 47:14

W60: S Gilliver (Wilm) 50:06

GREAT HAMELDON, Accrington, May 1

Overall (6M/1100ft):

P Marsden (Horw, M40) 37:39

2 J Holgate (B’burn) 38:13

3 W Curry (Ross, U20) 39:39

4 B Whitehead (Barl) 40:26

5 N Gaskell (B’burn, M50) 40:38

6 S Hall (M45) 40:55

M55: G Goodwin (Acc RR) 42:36

M60: G Thompson (Barl) 48:35

M65: T Taylor (Ross) 50:08

M70: J Pickup (Clay) 53:48

Women:

1 B Holt (Clay, U20) 45:53

2 L Powell-Smith (Clay, W40) 46:11

3 L Craig (Barl) 47:17

W55: J Butterworth (Skip) 56:00

W60: L Whittaker (Wharf) 58:19

