Ilkley Fell Race, March 6

Tom Adams gained a narrow men’s victory over Harry Holmes, while Eve Whitaker finished over three minutes ahead of Amelie Lane in the women’s race.

Overall (5M/1320ft):

1 T Adams (Ilkley) 37:54

2 H Holmes (Mat) 38:04

3 B Rothery (Ilkley) 38:08

4 A Thornton (Howg) 38:48

5 S Bailey (Staffs M, M40) 38:58

6 K Savage 39:12

M50: E Rees (Bing) 44:06

M60: D Stephenson (Bing) 56:42

M70: M Pickering (Ilkley) 60:26

Women:

1 E Whitaker (Harr) 42:50

2 A Lane 46:09

3 A Whitaker (Harr) 47:55

4 R Pilling (P&B) 48:49

W40: N Butterfield (Calder V) 51:36

W50: R Thackray (Bing) 53:42

W60: A Bennett (Ilkley) 64:49

CUNSWICK SCAR, Kendal, March 6

Overall (8km/185m):

1 T Lamont (Helm H) 28:54

2 C Allmond (Amble, U21) 29:22

3 B Grayson (Eden) 31:42

4 D Cater (Helm H, U21) 32:00

5 B Pennington (Howg, M40) 32:06

M50: J Baron (Helm H) 34:37

M60: R Gill (Helm H) 39:04

M70: M Walsh (Kend) 49:22

Women:

1 S Dixon (Glaxo, W50) 37:43

2 A Rea (Helm H) 38:09

3 A Boustead (Helm H) 38:43

W60: L Whittaker (Wharf) 49:25

U17: J Bailey (Leven V, W) 18:32

U15: J Sanderson (Sett) 13:11

U15W: I Wright (K&C) 15:29

U13: C Wadsworth (Helm H) 8:06

U13G: B Mccredie (Clay) 8:59

CLOUD NINE, Congleton, March 6

Overall (9M/1250ft):

1 J Scott (Inov-8) 57:05

2 T Fellbaum (Cong) 57:42

3 A Bunhan (Macc) 59:36

4 A McCoskey 60:55

5 B Light (Bux) 61:01

6 I Elkington (Staffs M) 62:06

M45: J Lewis 63:26

M50: A Goodwin 71:21

M60: B Foreman (Mat) 72:55

M65: A Bocking (Ches HR) 85:45

Women:

1 N Bowen 70:18

2 R Brown (Trent) 70:48

3 F Sharpley (Macc) 74:37

4 K Riley (Macc) 76:11

W45: A Grundy (Tatten) 77:01

W50: A Wainwright (Dark Pk) 83:33

W55: E Sanders (Ashb) 83:47

W60: S Gilliver (Wilm) 81:41

BLACK COMBE, Silecroft, March 5

Overall (8M/3400ft):

1 M Lamb (Kesw) 72:19

2 M Atkinson (Kesw) 72:26

3 T Day (Kesw) 72:33

4 S Holding (C’land F) 72:49

5 Jack Wright (Amble) 73:21

6 O Smith (Manx F, M40) 75:04

M50: K Richmond (Helm H) 79:06

M60: W Procter (Helm H) 89:49

Women:

1 H Russell (Helm, H) 78:21

2 K Maltby (B Combe) 78:49

3 S Taylor (Helm H, W40) 86:42

4 H Orr (B Combe) 88:45

W50: R Browne (Bowl) 1:42:47

W60: A J Meeks (B’dale) 1:43:50

W70: W Dodds (Dallam) 1:58:41

SADDLEWORTH TEN RES’S, Saddleworth, March 5

Overall (38.6km/1220m):

1 G Mulholland (Calder V, M50) 3:47:19

2 O Beilby (Wahrf, M40) 3:49:05

3 T Campbell (Astley, M45) 4:12:56

4 L Szymanski 4:17:13

5 G Hartley (Sadd) 4:31:54

M55: B Johnson (Calder V) 4:35:54

M60: T White 5:07:32

M65: A Davies (M’ton) 6:10:05

Women:

1 J Stevens (Steel, W45) 5:09:05

2 M Sykes 5:12:44

3 W Wydrych (G’dale) 5:33:45

W50: S Roebuck (Cong) 6:15:11

W55: I Kneale (Horw) 6:41:29

W65: J Davies (Sadd) 7:02:23

STAN BRADSHAW PENDLE ROUND, Barley Village, Burnley, March 5

Michael Cayton won the men’s race by 48 seconds, while Emma Hopkinson took the women’s race by almost four minutes.

Overall (9M/2250ft):

1 M Cayton (Salf, M40) 64:52

2 R Hope (P&B, M40) 65:40

3 T Corrigan (Barl) 66:03

4 I Holmes (Bing, M50) 67:02

5 D Mirfield (Barl) 69:08

6 H Cooling (Howg) 69:30

M60: J Rainford (Prest) 84:05

M70: K Taylor (Ross) 96:06

Women:

1 E Hopkinson (Wharf, W40) 75:50

2 H Leigh (B’burn) 79:37

3 V Mousley (B’burn, W40) 83:45

4 A Mason (Wharf) 83:47

W50: D Gowans (Acc RR) 90:12

W60: K Nash 98:36

