Wins for Kenya and Austria in Italy while races take place at Ben Nevis and the British Junior Championships at Ambleside

Valsir Mountain Running World Cup, Italy, September 4

On the Trofeo Nasego hills, Kenyan Patrick Kipngeno ran a strong second half and set a course record in 1:30:46 to take almost two minutes off the previous record to increase his leadership in the Valsir Mountain Running World Cup.

Fellow Kenyan Philemon Kiriago (1:31:45) also bettered the previous mark in second.

Eritrean Petro Mamu was third in 1:35:36.

Andrea Mayr won the women’s race in 1:47:32 ahead of Kenyan Joyce Muthoni Nijeru’s 1:50:14 and American Lauren Gregory (1:51:25).

Overall:

1 Patrick Kipngeno (KEN) 1:30:46

2 Philemon Kiriago (KEN) 1:31:45

3 Petro Mamu (ERI) 1:35:36

18 Harry Bolton (GBR) 1:49:55

Women:

1 Andrea Mayr (AUT) 1:47:32

2 Joyce Muthoni Nijeru (KEN) 1:50:14

3 Lauren Gregory (USA) 1:51:25

BRITISH AND IRISH JUNIOR MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS, Ambleside, September 3

U20 (5.7km/296m):

1 S Bennet (SCO) 23:33

2 F Grant (ENG) 23:34

3 F Gilmour (SCO) 24:14

4 E Corden (ENG B) 24:25

5 W Longden (ENG) 24:33

6 T Spencer (Bux) 24:39

7 S McGinley (NIR) 25:02

8 S Griffin (SCO) 25:13

9 C Allmond (ENG B) 25:30

10 A Wright (SCO) 25:37

11 T Crudginton (NIR) 25:37

12 E Woodhead (WAL) 25:45

13 L Hudson (K&C) 25:49

14 W Curry (ENG) 26:00

15 J Smith (Kend) 26:13

16 W Walker (Clay) 26:35

17 E Hobbs (Ilkley) 26:38

18 J Bowen (ENG B) 27:03

19 N Vaughan (WAL) 27:06

20 I Battye (ENG) 27:15

TEAM:

1 SCO 10

2 ENG 16

3 NIR 27

4 WAL 36

5 IRL 46

U20 women:

1 E Whitaker (ENG) 27:47

2 C Rawstron (ENG) 28:25

3 E Gibbins (ENG B) 28:36

4 I Hedley (SCO) 30:29

5 P Carcas (SCO) 30:35

6 B Rawlinson (WAL) 30:48

7 L Whitaker (ENG B) 31:14

8 L Milling (S’port W) 31:27

9 L Bednall (ENG) 31:37

10 I Richardson (ENG) 31:38

11 M Griffiths (WAL) 31:58

12 E McCarroll (NIR) 32:16

13 C Keane (IRL) 32:53

14 N Phillips (SCO) 33:09

15 G Ledingham (SCO) 33:58

TEAM:

1 ENG 9

2 SCO 18

3 IRL 37

U17 (4.8km/250m):

1 A Poulston (ENG) 21:11

2 I Thomas (Carm) 21:28

3 R Taylor (SCO) 21:37

4 E Busfield (ENG) 21:45

5 T Hilton (SCO) 21:50

6 J Ormrod (ENG) 22:19

7 L Wills (Wharf) 22:21

8 J Brassington (ENG B) 22:35

9 T Hooper (ENG B) 22:50

10 J Cooper (Dark Pk) 23:07

11 F Cullen (WAL) 23:10

12 A Varey (ENG B) 23:11

13 A Breeze (WAL) 23:15

14 W McNally (ENG B) 23:17

15 R McCarthy (IRL) 23:19

16 A Bentham (Mercia) 23:19

17 I Froley (WAL) 23:20

18 S Gatherer (SCO) 23:21

19 M Hazlehurst (Leven V) 23:31

20 C Pickens (ENG) 23:48

TEAM:

1 ENG 9

2 SCO 16

3 WAL 22

4 IRL 41

5 NIR 46

U17 women:

1 A Lane (ENG) 24:00

2 G Bell (ENG) 24:08

3 I Holt (ENG) 24:57

4 K Meek (SCO) 26:08

5 M McCourt (WAL) 26:12

6 E Dougall (SCO) 26:16

7 K Burnett (SCO) 26:46

8 O Aldham (ENG) 26:55

9 I Patterson (SCO) 26:55

10 C Hughes (IRL) 27:03

11 C Jones (WAL) 27:10

12 P Hastings (NIR) 27:21

13 B Rogers (ENG B) 27:48

14 K Graham (NIR) 28:05

15 I Shaw (WAL) 28:22

TEAM:

1 ENG 6

2 SCO 17

3 WAL 30

4 NIR 40

5 IRL 47

Overall team (M&W): ENG

BEN NEVIS, Fort William, September 3

Overall (8.7M, 4419ft):

1 F Wild (L’ber) 88:15

2 R Jebb (Helm H, M40) 98:59

3 E Thorburn (L’ber) 1:40:39

4 C Fraser (L’ber) 1:41:41

5 J Yells (L’ber) 1:43:42

6 S Tosh (Ross) 1:44:11

7 R Spalding (Ochil) 1:44:36

8 T Callan (W’lands CC) 1:46:16

M50: I Holmes (Bing) 1:47:38

M60: A Smith (Dees R) 2:08:28

Women:

1 S Taylor (Helm H, W40) 2:00:10

2 C Macphail (Shett) 2:13:44

3 H Leigh (B’burn) 2:14:45

4 L Walter (L’ber, W40) 2:14:55

5 R Pilling (P&B, W40) 2:16:31

W50: R Probert (Mynydd D) 2:16:40

W60: N Dugdale (Clay) 2:46:53

GREAT LONGSTONE CHASE, Bakewell, September 2

Overall (4.8M/950ft):

1 W Tighe 28:21

2 O Matharu 29:31

3 B Squire 30:41

4 C Baker 30:50

5 S Knowles (M50) 30:53

M60: A Barnett 37:40

M70: S Whittaker 45:27

Women:

1 H Elmore 35:53

2 G Cox 37:02

3 T Wilson (W50) 40:48

W60: K McAteer 45:36

GRISEDALE HORSESHOE, Patterdale, September 3

Overall (16km/1525m):

1 T Simpson (Amble) 1:55:57

2 R Regan (N Fells) 1:57:11

3 J Harris (Amble) 1:57:13

4 S Leckey (Amble) 1:59:37

5 D Bateson (Scar, M40) 2:00:01

M50: S Pyke (Dark Pk) 2:18:40

M60: L Warburton (Bowl) 2:29:13

M75: K Taylor (Ross) 3:13:00

Women:

1 A Fan (Amble) 2:11:46

2 C Taylor 2:15:45

3 A Lupton (B Combe, W40) 2:21:29

W50: N Hawkrigg (N Fells) 2:41:41